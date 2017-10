Doing Business as Certificates

The following business certificates and trade names were issued or renewed during the month of September 2017.

AMHERST

Fernando Molina IT Consulting

240 West St.

Fernando Molina

Mary Moore Design

534 Main St.

Home and Homme, LLC

CHICOPEE

CL Construction

11 Falcon Circle

Chet Lokey

D & D Masonry

524 Chicopee St.

Marc Murphy, Jordan Healy, Roger Roberge

Dowco

83 Wheatland Ave.

Stephanie Dow

NextGen Farm

963 Burnett Road

Damion Campbell

PNG Home Improvement

20 Sterling St.

Pavel Gavrilyuk

Pooch Caboose, LLC

114 Wellington Ave.

Ann-Marie Malloy

DEERFIELD

Old Deerfield Antiques

663 Greenfield Road

Brian Rider

EAST LONGMEADOW

Christine Robinson

511 North Main St.

Christine Robinson

JL Communications

67 Nottingham Dr.

Janet Lupacchino

Silverson Machines Inc.

355 Chestnut St.

Harold Rothman

Standen Financial Services

296 North Main St., Suite 12

Patti Standen

Vittoria Lombardi

511 North Main St.

Vittoria Lombardi

GREENFIELD

AutoZone #3247

430 Federal St.

AutoZone Northeast, LLC

Barts Ice Cream Co.

80 School St.

Thomas Schmidt

China Gourmet

78 Mohawk Trail

Chi & Chi Restaurant Inc.

Chinese Body Work

91 Main St.

Feng Ling Wang

New England Educational Partners

66 Meadow Wood Dr.

Martha Seretta

HADLEY

B & B HVAC

91 North Maple St.

Steven Beauregard

Burning Heart South

191 Russell St., A-C

Burning Heart, LLC

HOLYOKE

Dam Café

37-39 Myrtle Ave.

Michael McMahon III, Celeste Long

Hawks at Mt. Tom

320 Easthampton Road

Linda Henderson

Jhanvi, LLC

161-165 Suffolk St.

Mitaben Patel

O’Brien’s Auto

40 Anderson Hill

Edward O’Brien Jr.

T. McGarry Home Improvement

963 Hampden St., Apt. 1

Thomas McGarry

Rescom Property Improvement

60 West Glen St.

Raquel Soto

LONGMEADOW

Anne Most, LICSW

123 Dwight Road

Anne Most

Edward D. Jones & Co., LP

175 Dwight Road

Stephanie Griffin

On Point Property Solutions

145 Porter Lake Dr.

Katie Toomy

LUDLOW

Gary Guertin Excavating

437 Holyoke St.

Gary Guertin

Mackenzie and Sons

125 Wilno Ave.

Brandon Mackenzie

Nutritional Services Consulting

54 Owens Way

Lynn Moylan

NORTHAMPTON

45 and Single

73 Barrett St., #6192

Juan Diaz

Berkshire Natural, LLC

100 Emerson Way

David Starr

Hampshire Dermatology and Skin Health Center

39A Carlon Dr.

Katherine White, M.D.

Hampshire House Publishing Co.

8 Nonotuck St.

O. Stan Freeman

Movement Voter Project

37 Kensington Ave.

William Wimsatt

Penny Lane

141 Main St.

Ronny Hazel

Picture Public Health

26 Market St.

CommunicateHealth Inc.

RAPS Real Estate

79 Masonic St.

Joseph Curran, Dan Berger

SH Construction and Hardscapes

230 Bridge St.

Steven Gosselin

VIP Nail Spa

104B Damon Road

Tommy Nguyen

SOUTHWICK

A.J. Precision Inc.

13 Industrial Road

Wade Austin

Bob Solek Masonry

183 Granville Road

Bob Solek

First Choice Nurse Staffing Services, LLC

32 George Loomis Road

Mark Beaulieu

Spotlight Trade Show Displays

9B Whalley Way

Diane DeMarco

SPRINGFIELD

Bentley’s Café

1142 Berkshire St.

Keno White II

Cam’s Snack Bar

36 Court St.

Cameron Walker

Capital Income Tax

1655 Main St.

Nathilda Ramirez

City Soul Market

700 State St.

Ruth Elizabeth

Josiah’s Landscaping

30 Harvard St.

Omar Santiago

Junny’s Transporter

37 Balis St.

Candido Borges

K and K Distribution, LLC

494 Central St.

Mohammad Tanvir

Longonot Transportation

49 Bissell Ave.

Isaac Teresia

Love of Ladies

181 Chestnut St.

Taurean Walden

Marriott Hotel Service Inc.

2 Boland Way

Bill Hess

Shooting Star Dance Center

1196 Parker St.

Carol Boardway-Chapin

Torres Multi Services

217A Berkshire Ave.

Beury Torres

Trevor Wholesales

823 Armory St.

Trevor Dufault

Weemans Custom Vinyl

98 Whittier St.

Johnny Vidal

WEST SPRINGFIELD

Designs for Everyday Living

215 Ely Ave.

Nicole Towsley

Distinctive Works

31 Lowell St.

Real Mercier

Edwin’s Quality Services

18 Kings Highway

Edwin Colon

The Loft Salon Studio

2301 Westfield St.

Ann Marie Walts

Nick Tokman

46 Bonnie Brae Dr.

Nicholas Tokman

Panera Bread

935 Riverdale St.

PR Restaurants, LLC

Roche Realty & Associates

425 Union St.

Cassie Roche

Venetian Bakery

90 Baldwin St.

Mark Maniscalchi

Willow Services

29 Glenview Dr.

Michelle Litchfield

WILBRAHAM

Realistic Solutions MR

7 Fairview Road

Mary Berard