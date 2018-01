Doing Business as Certificates

The following business certificates and trade names were issued or renewed during the month of January 2018.

AMHERST

Pizza House of Amherst

17 Montague Road

Francisco Perez

Sev Kolysko

48 North Pleasant St., Suite 205

Seweryn Kolysko

Small Batch Books

493 South Pleasant St.

Fred Levine

TR Designs

43 Wildflower Dr.

Natasha Friedman

CHICOPEE

Alansari Auto Sales & Repair

926 Front St.

Abdull Whab Mustafa

Springfield Automotive Partners, LLC

295 Burnett Road

Peter Wirth

Yankee Glass Inc.

450 New Ludlow Road

Roy Sabourin

DEERFIELD

Brookside Cemetery

10 South Main St.

William Leno

Deerfield’s International Market

261 Greenfield Road

Tenzin Bhuti Rinchen

River Bend Farm

44A South Main St.

Richard Wysk

EASTHAMPTON

Beaudry Home Improvement

117 Ferry St.

Matthew Beaudry

Suite 3

180 Pleasant St.

David DelVecchio, Brian Scanlon

Tech Cavalry

180 Pleasant St.

David DelVecchio, Brian Scanlon

EAST LONGMEADOW

A.B.E. Chimney

111 Millbrook Dr.

Michael Ardrukonis

All Things Metal

15 Ainslie Dr.

Bruce Mackechnie

JB’s Ice Cream

622 North Main St.

Jeffrey Buzzelle

GREENFIELD

Arising Embodiment Healing Arts

50 Chapman St., Suite 2

Karla Muise

Beijing Restaurant of Greenfield Inc.

45 Main St.

Hui Chen

Doggie Dips & Clips

278 Federal St.

Karen Baker

Elizabeth Home

5-7 Congress St.

7 Congress St. Inc.

Fitness Through Cycling

306 High St.

Patricia Clements

Harper’s Store

404 Colrain Road

William Valvo

Namaste Nepalese/Indian Restaurant

286 Main St.

Saphal Singh Rana Magar

OCR, LLC

166 Federal St.

Marc Houlihan

HADLEY

Candy Stand

367 Russell St.

Syed Ali

Moe’s Southwest Grill

379 Russell St.

Sagar Shah

Panera Bread

351 Russell St.

PR Restaurants, LLC

Western MA Family Golf

294 Russell St.

Hollrock Engineering Inc.

HAMPDEN

A to Z Auto Sales Service

83 North Monson Road

Rebecca Paquette, Anthony Paquette

HOLYOKE

Executive Vending

154 Rock Valley Road

John LaRose

Fun Star

50 Holyoke St.

David Leichus

Onix Landscaping

329 Beech St.

Onix Gonzalez

Tri State Golf Marketing

72 Old Jarvis Ave.

Jerome Nomakeo

LUDLOW

Jeffrey’s Suit Rack

287 East St.

Jeffrey Clemons Sr.

NORTHAMPTON

Alchemy Healing Center

17 New South St., #104

Leta Herman, Jaye McElroy

Born Perfect

17 New South St., #104

Leta Herman, Jaye McElroy

Criminal Defense Northampton

94 King St.

Kevin Kelley

Karuna Center for Yoga and Healing Arts

25 Main St.

Paul Menard

Northampton Tire and Auto Service

182 King St.

Kurt Zimmerman

Somewhere Is Here

17 New South St., #104

Leta Herman, Jaye McElroy

Toward Harmony Tai Chi & Qigong

16 Center St., Suite 527

Charles Ryan

PALMER

CKS

46 Wilbraham Road

Kevin Kolakowski

County Corner Citgo Inc.

5 Springfield St.

Peter McKearney

Mass Biofuels Co.

15 Old Farm Road

Joseph Turek

SOUTHWICK

57 Hair, LLC

610 College Highway, Suite 12A

Adam Oliveri

Southwick Computer Repair

4 Island Pond Road

Robert Cranston

SPRINGFIELD

350 Grill

350 Worthington St.

Sherri Lynn Via

AAW Removals

94 Grover St.

Anthony Alonzo

AGS X Press

15 Crow Lane

Kavon Smith

Alcogen Engineering Solutions

12 Steuben St.

Amir Hasan

AMG Retail I, LLC

707 Dickinson St.

AMG Retail I, LLC

Elegant Barbershop

135-137 Boston Road

Pedro Genao

Express Auto Sales Inc.

1103-1107 State St.

Amjad Hussain

Fancy Nails

1655 Boston Road

Thi Tai

Gemini Property Management

127 Carnavon Circle

Rickford Fraser

Love Nails Inc.

1349 Allen St.

Chun Ri Zhao

Michelman Law Offices

1333 East Columbus Ave.

Jay Michelman

Milliam Jewelry & More

92 Fieldston St.

Milliam Bermudez

Monsoon Roastery

143 Main St.

Timothy Monson

Red Oak Properties

66 Cumberland St.

Alexandre Pazmandy

Renee’s Visuals Three

55 Marengo Park

Renee’s Flowers

Sprint

1300 Boston Road

Sprint Spectrum, LP

Tiny Tykes Daycare

77 Fisher St.

Rosany Santiago

WARE

Apex Automotive

96 West St.

Jason Thomas

Jackson Hewitt Tax Service

352 Palmer Road

Jay Benge

Ware Built Timber Frame

19 Sheehy Road

Eric Moulton

Ware Service Center

290 Palmer Road

Joe Pocai

WEST SPRINGFIELD

A2 Business Services

5 Sunnyside St.

Jeanette Brennan

Balise Mazda

635 Riverdale St.

Balise Motor Sales

Bliny Crepes Tea House

261 Union St.

Arturas Ribinskas

Ezee Mart

622 Kings Highway

Ezee Shop Inc.

Girard LP

1343 Riverdale St.

Charles Mercier

Jason Freitag Electrician

355 Lancaster Ave.

Jason Freitag

Joe’s Landscaping

62 Worthen St.

Joseph Schmidt

Kelly Bouchard, DMD, PC

103 Van Deene Ave.

Kelly Bouchard

WILBRAHAM

Battlefront Pro Wrestling

15 Bartlett Court

Daniel Gore

The Bilberry Salon

2141 Boston Road

Laura Grondin

Hypnosis for Life

14 West Colonial Road

David Preto

Life Care Center of Wilbraham

2399 Boston Road

Dennis Lopata

State & Bond, LLC

215 Stony Hill Road

Steven Barton