The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

1379 West Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $485,000

Buyer: 78 Acres T

Seller: Deborah G. Thomas

Date: 09/15/17

BERNARDSTON

61 Deane Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $130,380

Buyer: Bank Of America

Seller: Robert Ehalt

Date: 09/12/17

467 Huckle Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $265,000

Buyer: William C. Glabach

Seller: Walsh, Timothy J., (Estate)

Date: 09/13/17

30 Keets Brook Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $375,000

Buyer: Jonathan Peterson

Seller: Jane C. Chase

Date: 09/12/17

COLRAIN

10 Main Road

Colrain, MA 01340

Amount: $245,000

Buyer: Kathryn A. Bosyk

Seller: Donelson INT

Date: 09/13/17

CONWAY

377 Bardwells Ferry Road

Conway, MA 01341

Amount: $435,050

Buyer: Hanna B. Sherman RET

Seller: Pixie J. Holbrook

Date: 09/15/17

68 Hamilton Dr.

Conway, MA 01341

Amount: $470,000

Buyer: David B. Whittier

Seller: Drew E. Powers

Date: 09/13/17

DEERFIELD

247 Greenfield Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $270,000

Buyer: GM Real Estate LLC

Seller: Helene W. Petrovic

Date: 09/15/17

149 Long Plain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $140,000

Buyer: Michael R. Morawski

Seller: Andrea Morawski

Date: 09/15/17

151 River Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $257,000

Buyer: Mark W. Puchalski

Seller: Ian W. Walls

Date: 09/13/17

19 Stage Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $242,000

Buyer: Mark T. Predmore

Seller: James W. Laughner

Date: 09/14/17

42 Thayer St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $192,000

Buyer: Jeffery B. Johnson

Seller: Elizabeth N. Clarke

Date: 09/15/17

ERVING

68 Mountain Road

Erving, MA 01344

Amount: $215,000

Buyer: Robert L. McNamee

Seller: Louise E. Golosh

Date: 09/14/17

GREENFIELD

44 Forest Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $196,500

Buyer: Tyronne E. Henderson

Seller: David M. Gaboury

Date: 09/12/17

51 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $237,750

Buyer: Adam D. Gleason

Seller: Linda A. Lewandowski

Date: 09/07/17

36 Meadow Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Joshua A. Zera

Seller: Troy Santerre

Date: 09/15/17

8 Plantation Circle

Greenfield, MA 01301

Amount: $219,900

Buyer: Lori L. Caples

Seller: Jamie B. Spofford

Date: 09/15/17

27 Pond St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $170,000

Buyer: James A. Allen

Seller: Carolyn J. Heiden

Date: 09/15/17

HEATH

29 Judd Road

Heath, MA 01346

Amount: $208,000

Buyer: F. R. O’Donnell

Seller: Martha R. McDonough

Date: 09/15/17

MONTAGUE

312 Montague City Road

Montague, MA 01376

Amount: $151,000

Buyer: Lilith G. Wolinsky

Seller: Janelle E. Rivers

Date: 09/15/17

5 Park St.

Montague, MA 01349

Amount: $161,900

Buyer: Jessica Pivero

Seller: Scott M. Kuzmeskus

Date: 09/05/17

NEW SALEM

39 North Main St.

New Salem, MA 01355

Amount: $285,000

Buyer: Susan Ressler

Seller: David J. Larue

Date: 09/11/17

NORTHFIELD

519 Warwick Road

Northfield, MA 01360

Amount: $170,000

Buyer: Brandon Snow

Seller: Jennifer D. Williams

Date: 09/08/17

ORANGE

180 Athol Road

Orange, MA 01364

Amount: $159,000

Buyer: Stephen P. Johnson

Seller: Betty E. Kimball

Date: 09/15/17

10 Fountain St.

Orange, MA 01364

Amount: $123,500

Buyer: Justin D. Nelson

Seller: Steven E. Adam

Date: 09/14/17

42 Hamilton Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $157,000

Buyer: Christopher C. Girouard

Seller: Jeanne M. Shelton

Date: 09/15/17

SHELBURNE

271 Old Greenfield Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $537,000

Buyer: David Freitas

Seller: Gordon M. Glier

Date: 09/07/17

SUNDERLAND

260 North Main St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $252,500

Buyer: Madeline R. Nussbaum

Seller: Travis J. Lamothe

Date: 09/15/17

50 South Main St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $360,000

Buyer: Mitchell J. Kuc

Seller: Joy H. Parsons

Date: 09/13/17

WHATELY

91 Westbrook Road

Whately, MA 01093

Amount: $458,200

Buyer: Jeffrey Waskiewicz

Seller: Peter Ells

Date: 09/08/17

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

18 Blacksmith Road

Agawam, MA 01030

Amount: $170,000

Buyer: Antoine Elias

Seller: Ronald C. Goulet

Date: 09/07/17

16 Conners Cove

Agawam, MA 01001

Date: 09/15/17

Amount: $424,900

Buyer: Seth Paulo

Seller: Kenneth P. Douthwright

Date: 09/15/17

56 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $180,000

Buyer: Charlee D. Gebeau

Seller: Mary E. Pietroniro

Date: 09/15/17

71 Country Road

Agawam, MA 01001

Amount: $311,000

Buyer: Rashaine A. Johnson

Seller: Gerald M. Landry

Date: 09/14/17

26 Dartmouth St.

Agawam, MA 01001

Amount: $122,000

Buyer: Brahman Holdings LLC

Seller: Josephine Taylor

Date: 09/05/17

86 Forest Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $284,000

Buyer: Dominic Costanzi

Seller: Jessica L. Paulo

29 Harvey Johnson Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $225,000

Buyer: Sean Demartino

Seller: Daniel C. Watson

Date: 09/14/17

707-709 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $190,000

Buyer: James Acerra

Seller: Main-School Realty LLC

Date: 09/13/17

Maple View Lane #4B

Agawam, MA 01001

Amount: $1,113,500

Buyer: Elias Family LP

Seller: T. Russo Construction Corp.

Date: 09/12/17

Maple View Lane #4C

Agawam, MA 01001

Amount: $1,113,500

Buyer: Elias Family LP

Seller: T. Russo Construction Corp.

Date: 09/12/17

Maple View Lane #4D

Agawam, MA 01001

Amount: $1,113,500

Buyer: Elias Family LP

Seller: T. Russo Construction Corp.

Date: 09/12/17

Maple View Lane #4E

Agawam, MA 01001

Amount: $1,113,500

Buyer: Elias Family LP

Seller: T. Russo Construction Corp.

Date: 09/12/17

Maple View Lane #4F

Agawam, MA 01001

Amount: $1,113,500

Buyer: Elias Family LP

Seller: T. Russo Construction Corp.

Date: 09/12/17

418 Meadow St.

Agawam, MA 01001

Amount: $127,479

Buyer: US Bank

Seller: Andrew S. Finnie

Date: 09/07/17

129 Meadowbrook Road

Agawam, MA 01001

Amount: $251,000

Buyer: William S. Duggan

Seller: Donna J. Gregory

Date: 09/12/17

46 Old Mill Road

Agawam, MA 01001

Amount: $310,000

Buyer: Sudhirkumar V. Patel

Seller: Rebecca Scibelli

Date: 09/07/17

50 Partridge Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $198,500

Buyer: Charles M. Chalmers

Seller: Ann T. Ledger

Date: 09/08/17

46 Rosie Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $180,000

Buyer: Vasiliv Ivanov

Seller: PNC Bank

Date: 09/12/17

87 Strawberry Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $200,000

Buyer: Rexhep Nuhiu

Seller: Nicholas Annino

Date: 09/15/17

BLANDFORD

12 Julius Hall Road

Blandford, MA 01008

Amount: $269,000

Buyer: Robert S. Decoteau

Seller: Wayne Roberts

Date: 09/06/17

BRIMFIELD

4 3rd St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $189,000

Buyer: Vito L. Novembrino

Seller: Richard C. Nicoli

Date: 09/11/17

54 Crestwood Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $205,000

Buyer: Jeffrey Hope

Seller: Roger Woods

Date: 09/12/17

38 Tower Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $485,000

Buyer: Elizabeth Murak

Seller: Elizabeth H. Gouin

Date: 09/15/17

CHESTER

10 Hampden St.

Chester, MA 01011

Amount: $150,000

Buyer: Matthew Drenen

Seller: Thomas O’Brien

Date: 09/08/17

CHICOPEE

127 Acrebrook Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $215,000

Buyer: Monica Rosskothen

Seller: Jennifer M. Pete

Date: 09/15/17

169 Casey Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $214,900

Buyer: Martin J. Iwasinski

Seller: Matthew E. Carroll

Date: 09/15/17

127 Champagne Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $147,000

Buyer: Tanya T. Kokoszyn

Seller: Linda F. Sarnelli

Date: 09/15/17

960 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Victor Lizardo

Seller: USA HUD

Date: 09/13/17

225 College St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $127,678

Buyer: FNMA

Seller: Brenda J. Gallant

Date: 09/07/17

18 Devlin Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $272,900

Buyer: Laurie Berry

Seller: Timothy J. Dorman

Date: 09/15/17

211 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $178,000

Buyer: Amer Aljashaam

Seller: Roxanne L. Finn

Date: 09/15/17

782 Front St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Horace E. Robinson

Seller: Harry E. Knights

Date: 09/07/17

95 Gill St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: A. Rodriguez-Monsalve

Seller: Lorraine A. Kerr

Date: 09/13/17

156 Goodhue Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $219,900

Buyer: John M. Pollard

Seller: Kimberly A. Rodrigo

Date: 09/12/17

19 Grace St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $175,000

Buyer: Scott R. Freniere

Seller: James A. Moreau

Date: 09/15/17

924 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $190,000

Buyer: John A. Marchand

Seller: Jill E. Krystofik

Date: 09/07/17

29 Hampshire St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $160,000

Buyer: Matthew W. Beaudette

Seller: Keem LLC

Date: 09/15/17

64 Kendall St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Abbas Altamimi

Seller: Linda J. Masek

Date: 09/05/17

71 Laramee St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $165,500

Buyer: Saul A. Caban-Bonilla

Seller: DGL Properties LLC

Date: 09/13/17

29 Marion St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $137,950

Buyer: FNMA

Seller: Martha M. Ford

Date: 09/11/17

377 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $970,000

Buyer: Z. A. Durrani LLC

Seller: W. Anthony Hojnoski

Date: 09/13/17

439 Prospect St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $164,900

Buyer: Lanell C. Johnson

Seller: Eric J. Ulitsch

Date: 09/13/17

19 Rose St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $207,500

Buyer: DJD Real Estate LLC

Seller: Timothy M. Foley

Date: 09/13/17

EAST LONGMEADOW

31 Greenwich Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $249,000

Buyer: Anthony C. Racco

Seller: Todd Hope

Date: 09/07/17

95 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $239,000

Buyer: Rebecca D. Hutchins

Seller: Michelle A. Murray

Date: 09/08/17

36 Markham Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $422,000

Buyer: Dominic E. Dinoia

Seller: Geraldine Kasulinous

Date: 09/15/17

210 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $507,500

Buyer: Danielle E. Damour

Seller: James A. Stewart

Date: 09/08/17

351 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $175,000

Buyer: David E. Florence

Seller: Cynthia M. Drenthe

Date: 09/15/17

554 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: Ryan Provencher

Seller: Robert Paulides

Date: 09/14/17

32 South Meadow Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $408,000

Buyer: Ryan M. Geisler

Seller: John C. Stuckenbruck

Date: 09/08/17

9 Westminster St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,000

Buyer: Kevin P. Kusey

Seller: Richard Paige

Date: 09/06/17

34 Windsor Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $439,500

Buyer: Jeffrey J. Drake

Seller: Steven R. Wesley

Date: 09/08/17

GRANVILLE

119 South Lane

Granville, MA 01034

Amount: $256,000

Buyer: Karen E. Ross

Seller: Peter Strniste

Date: 09/14/17

HAMPDEN

96 Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $190,000

Buyer: P. K. Bagley-Bacigalupo

Seller: Kenneth H. Hultstrom

Date: 09/14/17

23 Valleyview Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $218,000

Buyer: N. B. Florian-Theriaque

Seller: Jonathan P. Kielbania

Date: 09/13/17

HOLLAND

15 Lakeridge Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $140,000

Buyer: Jeffrey Nielson

Seller: Annette G. Kelehan

Date: 09/15/17

5 Linder Road

Holland, MA 01521

Amount: $168,000

Buyer: Joshua R. Guerraz

Seller: Steven J. Grimaldi

Date: 09/14/17

46 Wales Road

Holland, MA 01521

Amount: $366,992

Buyer: Michael R. Scanlon

Seller: Nicholas B. Lafauci

Date: 09/08/17

HOLYOKE

211 Bemis Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $260,000

Buyer: Jill L. McCormick

Seller: Alissa A. Fontaine

Date: 09/08/17

29 Brookline Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $172,000

Buyer: Ann Hill

Seller: Amber T. Vail

Date: 09/15/17

39-41 Calumet Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $185,000

Buyer: William T. Lyle

Seller: William T. Lyle

Date: 09/06/17

12 Corser St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $383,400

Buyer: Tnop Inc.

Seller: 1866 Northampton St. Inc.

Date: 09/12/17

14 Corser St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $383,400

Buyer: Tnop Inc.

Seller: 1866 Northampton S.t Inc.

Date: 09/12/17

23 Dale St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $182,500

Buyer: Melanie D. Demetriou

Seller: Cynthia A. Jackson

Date: 09/15/17

72 Elmore St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $136,556

Buyer: FNMA

Seller: Kimberly A. Fontaine

Date: 09/08/17

334 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $168,000

Buyer: Madeline Rodriguez

Seller: Gray, Dorothy H., (Estate)

Date: 09/08/17

32-34 Magnolia Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $173,500

Buyer: Virginia Ocampo

Seller: Susan M. Storozuk

Date: 09/15/17

175 Michigan Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $227,500

Buyer: Matthew Lyman

Seller: Heather E. Midura

Date: 09/15/17

27 Morgan St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Brian D. Murphy

Seller: Keith M. Holbrook

Date: 09/05/17

180 Mountain View Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $234,950

Buyer: Chad Fontaine

Seller: Sean M. Pelletier

Date: 09/11/17

1238 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $235,000

Buyer: Amy B. Carrier

Seller: EDC Real Estate LLC

Date: 09/08/17

1850 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,166,600

Buyer: PeoplesBank

Seller: 1866 Northampton St. Inc.

Date: 09/12/17

1864-1866 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,166,600

Buyer: Peoplesbank

Seller: 1866 Northampton St. Inc.

Date: 09/12/17

51 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $202,000

Buyer: Lindsay A. Pasdera

Seller: Elaine F. Vega

Date: 09/15/17

15 Shepard Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $266,000

Buyer: Pathlight Inc.

Seller: Jon D. Lumbra

Date: 09/06/17

167 Sky View Terrace

Holyoke, MA 01040

Amount: $130,000

Buyer: Jacqueline P. Fraser

Seller: Daniel J. Desnoyers

Date: 09/14/17

12 Valley Heights

Holyoke, MA 01040

Amount: $175,000

Buyer: Linda M. Devine

Seller: Michael W. Zaremba

Date: 09/14/17

42 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Abraham J. Pabon-Serrano

Seller: Don H. Oyer

Date: 09/11/17

LONGMEADOW

625 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $303,000

Buyer: Mark Papirio

Seller: Ira A. Pollack

Date: 09/08/17

34 Cooley Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Steven L. Groccia

Seller: Greg A. Desrosiers

Date: 09/05/17

177 Cooley Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Rakesh Talati

Seller: William J. Mitchell

Date: 09/12/17

734 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $470,200

Buyer: Longmeadow Historic Preservation

Seller: JP Morgan Chase Bank

Date: 09/07/17

756 Shaker Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $272,900

Buyer: Geoffrey M. Long

Seller: Thomas A. Lepper

Date: 09/15/17

24 Wendover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $542,500

Buyer: Daniel R. Schwarting

Seller: Elizabeth L. Tetreault

Date: 09/06/17

52 Whitmun Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $210,000

Buyer: Bryant E. Ostrander

Seller: Jonathan M. Retchin

Date: 09/15/17

108 Yarmouth St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $232,500

Buyer: Yana Powers

Seller: Ernest R. Zavalunov

Date: 09/06/17

LUDLOW

92 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $115,000

Buyer: Joshua W. Banas

Seller: Joan W. Lewis

Date: 09/15/17

791 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $207,000

Buyer: Julie Dicesare

Seller: Maura C. Archuleta

Date: 09/15/17

73 Eden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Sean M. Burns

Seller: Joan Nunziato

Date: 09/05/17

Gaudreau Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $256,000

Buyer: Jill E. Krystofik

Seller: Lisa F. King

Date: 09/07/17

238 Holyoke St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $219,900

Buyer: Virgina L. Kielbania

Seller: Joseph L. Hart

Date: 09/13/17

81 Lawton St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $267,379

Buyer: Luke Palatino

Seller: Gilbert & Son Insulation

Date: 09/05/17

278 Poole St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Noel A. Laguerre

Seller: Jason R. Pease

Date: 09/15/17

537 Poole St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $345,000

Buyer: Elizabeth H. Gouin

Seller: John P. Gaviglio

Date: 09/15/17

23 Shawinigan Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $159,900

Buyer: Yaser Sierra

Seller: Noel A. Laguerre

Date: 09/15/17

MONSON

1 Brookside Road

Monson, MA 01057

Amount: $215,000

Buyer: Edward K. Smith

Seller: Donald H. Jones

Date: 09/11/17

39 Crest Road

Monson, MA 01057

Amount: $203,000

Buyer: Jonathan R. Bucior

Seller: Jereth M. Hodge

Date: 09/08/17

127 Moulton Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $255,000

Buyer: Elaine H. Anderson

Seller: Meffen, Robert P., (Estate)

Date: 09/15/17

51 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $198,378

Buyer: Jake T. Janas

Seller: Monson-Glendale United

Date: 09/05/17

PALMER

234 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $215,000

Buyer: Benjamin S. Gravel

Seller: Maple Ledge Associates

Date: 09/15/17

12 George St.

Palmer, MA 01069

Amount: $178,000

Buyer: Meagan C. Perrier

Seller: Wayne M. Smith

Date: 09/05/17

3013-3015 Hill St.

Palmer, MA 01069

Amount: $163,000

Buyer: Bret M. Pisarski

Seller: Fred P. Gralinski

Date: 09/12/17

3099 Pine St.

Palmer, MA 01069

Amount: $124,000

Buyer: Jake B. Demarey

Seller: Harry C. Pegg

Date: 09/08/17

16 Stewart Court

Palmer, MA 01069

Amount: $119,800

Buyer: Joshua M. Dupuis

Seller: FNMA

Date: 09/11/17

3 Walters Way

Palmer, MA 01069

Amount: $298,000

Buyer: James A. Moreau

Seller: Kimberley K. McLoskey

Date: 09/15/17

372 Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $155,000

Buyer: John M. Griggs

Seller: Tanya A. Saylor

Date: 09/14/17

SOUTHWICK

179 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $138,000

Buyer: US Bank

Seller: Teddy J. Cieplinsky

Date: 09/12/17

175 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $159,900

Buyer: Thomas A. Montagna

Seller: Keenan, Michael P., (Estate)

Date: 09/15/17

5 Echo Road

Southwick, MA 01077

Amount: $149,000

Buyer: Walter R. Tucker

Seller: Jon E. Lafreniere

Date: 09/14/17

147 Fred Jackson Road

Southwick, MA 01077

Amount: $310,000

Buyer: Keith Walker

Seller: Kevin M. Solek

Date: 09/08/17

26 Laro Road

Southwick, MA 01077

Amount: $388,000

Buyer: Joseph R. Searles

Seller: Paula Lapolice

Date: 09/06/17

4 Miller Road

Southwick, MA 01077

Amount: $255,000

Buyer: Nikolay T. Nedeoglo

Seller: Marc A. Hanks

Date: 09/12/17

342 North Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $280,000

Buyer: Paula Lapolice

Seller: Paul R. Breveleri

Date: 09/11/17

37 Pineywood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $226,000

Buyer: Brian L. Hersey

Seller: Joseph Searles

Date: 09/06/17

SPRINGFIELD

22 Amanda St.

Springfield, MA 01118

Amount: $126,400

Buyer: FNMA

Seller: Christopher M. McCrae

Date: 09/12/17

114 Andrew St.

Springfield, MA 01109

Amount: $124,000

Buyer: Teresa Mateo

Seller: Pioneer Housing LLC

Date: 09/12/17

1289 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $232,000

Buyer: Jean W. Cesar

Seller: Grahams Construction Co.

Date: 09/15/17

726 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $223,900

Buyer: Airbel Real Estate LLC

Seller: Hampden Realty LLC

Date: 09/06/17

788 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $202,000

Buyer: Airbel Real Estate LLC

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 09/05/17

165 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $151,009

Buyer: JP Morgan Chase Bank

Seller: Stanley Cross

Date: 09/05/17

1010 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $130,000

Buyer: Carmen M. Berrios

Seller: Nicholas A. Crespo

Date: 09/11/17

620 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: DJD Real Estate LLC

Seller: Timothy M. Foley

Date: 09/13/17

1330 Bradley Road

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Luis F. Gomez

Seller: Elizabeth Belle-Isle

Date: 09/15/17

90 Canterbury Road

Springfield, MA 01118

Amount: $159,600

Buyer: Ashley A. Dutton

Seller: Richard G. Bangs

Date: 09/08/17

1459 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $184,000

Buyer: Gloria Velez

Seller: David R. Bellucci

Date: 09/15/17

98 Carr St.

Springfield, MA 01118

Amount: $228,000

Buyer: Jorge L. Serrano

Seller: Robert D. Baldwin

Date: 09/08/17

73 Castle St.

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Thelma L. Thomas

Seller: Arthur G. Knodler

Date: 09/11/17

24 Cindy Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $181,500

Buyer: Paul Ouimette

Seller: Deborah M. Moran

Date: 09/15/17

61 Crystal Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $132,000

Buyer: Errol G. Green

Seller: Michael Zheng

Date: 09/15/17

121 Dartmouth Terrace

Springfield, MA 01109

Amount: $263,000

Buyer: Louis A. Love

Seller: Greg Welch

Date: 09/08/17

111 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Leroy Dixon

Seller: Brendan P. Cronin

Date: 09/08/17

17 Doyle Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Ali Alzubaidi

Seller: Janice M. Klaus

Date: 09/14/17

92 Ellendale Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $243,000

Buyer: Sonia N. Fields

Seller: Choo Duk-Heiskala

Date: 09/15/17

17 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $124,500

Buyer: FHLM

Seller: Andrew J. Pac

Date: 09/12/17

34 Eloise St.

Springfield, MA 01118

Amount: $124,000

Buyer: HSBC Bank

Seller: Tarra M. Saccamando

Date: 09/06/17

55 Fenway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $134,000

Buyer: Country Development Corp.

Seller: Joan E. Butler

Date: 09/12/17

35 Flower St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Shamieka Stewart

Seller: Migual A. Rodrigez

Date: 09/14/17

56-60 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $925,000

Buyer: 56-60 Fort Pleasant LLC

Seller: Youngs Realty Management

Date: 09/15/17

141 Freeman Terrace

Springfield, MA 01104

Amount: $115,000

Buyer: Betzaida Diaz

Seller: Jose Matos

Date: 09/15/17

64 Glencoe St.

Springfield, MA 01104

Amount: $123,124

Buyer: Bayview Loan Servicing

Seller: Luis Cintron

Date: 09/14/17

74 Glenham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $164,900

Buyer: Eugene L. Pretlow

Seller: US Bank

Date: 09/15/17

44-46 Gordon St.

Springfield, MA 01108

Amount: $153,000

Buyer: Melanie Pham

Seller: Norman W. Green

Date: 09/15/17

41 Grand St.

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Antony Massop

Seller: Leon Hutt

Date: 09/15/17

14 Horne St.

Springfield, MA 01119

Amount: $272,000

Buyer: Raymond Aguirre

Seller: East Coast Contracting

Date: 09/05/17

11 Isabel St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Leidy T. Ferreira

Seller: Raymond R. Duval

Date: 09/15/17

31-33 James St.

Springfield, MA 01105

Amount: $135,000

Buyer: Glenroy Henry

Seller: Share Point LLC

Date: 09/06/17

26 Macomber Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $170,600

Buyer: Barbara Bauer

Seller: Heather M. Friedrich

Date: 09/08/17

99 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $126,000

Buyer: Yolanda L. Arroyo

Seller: Lori A. Randall

Date: 09/06/17

66 Oak Ridge St.

Springfield, MA 01151

Amount: $219,000

Buyer: Tam Le

Seller: Carlos A. Maio

Date: 09/15/17

27-29 Oakwood Terrace

Springfield, MA 01109

Amount: $183,000

Buyer: Victor M. Lopez-Garcia

Seller: Onota Rental LLC

Date: 09/12/17

105 Old Brook Road

Springfield, MA 01118

Amount: $160,000

Buyer: Richard A. Stennett

Seller: FNMA

Date: 09/15/17

28 Osgood St.

Springfield, MA 01107

Amount: $124,000

Buyer: Omar Guzman

Seller: Sheila V. Rivera

Date: 09/06/17

1434 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Angel L. Guzman

Seller: James T. McInerney

Date: 09/15/17

1801 Page Blvd.

Springfield, MA 01151

Amount: $300,000

Buyer: Boondock Enterprises LLC

Seller: Javal Inc.

Date: 09/05/17

1357 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $187,500

Buyer: Henry Mercado

Seller: Sherry A. Marchessault

Date: 09/13/17

25 Riverview Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $228,000

Buyer: Charles Mutigwe

Seller: Kerri Saucier

Date: 09/11/17

22 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $175,000

Buyer: Ryan Kennedy

Seller: Ziohomz & Properties LLC

Date: 09/08/17

10-12 San Miguel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Samuel V. Verges

Seller: Antoni M. Bryda

Date: 09/11/17

54 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $145,000

Buyer: James E. Stewart

Seller: Buchanan, Joseph N, (Estate)

Date: 09/05/17

165 Stapleton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Eddie Sierra

Seller: Joy M. Grandfield

Date: 09/14/17

87 Wakefield St.

Springfield, MA 01151

Amount: $129,000

Buyer: Allen T. Collins

Seller: Nicholas M. Falardeau

Date: 09/07/17

112 West Canton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $124,900

Buyer: Brian A. Johnson

Seller: Thomas E. Pitts

Date: 09/08/17

75 Wrenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $122,564

Buyer: Damian Cieszkowski

Seller: HSBC Bank

Date: 09/08/17

TOLLAND

302 Fox Den Road

Tolland, MA 01034

Amount: $290,000

Buyer: George P. Damico

Seller: Juan N. Rodriguez

Date: 09/15/17

92 Porcupine Point Road

Tolland, MA 01034

Amount: $585,000

Buyer: 210 Woodcliff Road RT

Seller: Theodore F. Babbitt

Date: 09/08/17

WALES

28 Ainsworth Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $165,000

Buyer: Brian Farnham

Seller: Michael Milanese

Date: 09/13/17

161 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $173,750

Buyer: Ronald Besaw

Seller: Elizabeth M. Besaw

Date: 09/13/17

WEST SPRINGFIELD

159 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,555

Buyer: US Bank

Seller: Christopher J. Lozinski

Date: 09/07/17

6 Druids Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $239,900

Buyer: Miguel A. Santana

Seller: Celeste D. Piccin

Date: 09/15/17

40 Elmdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $179,000

Buyer: Kash Reddy LLC

Seller: White Birch Garden Apartments

Date: 09/15/17

367 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: Matthew D. Lane

Seller: Gallo, Paul, (Estate)

Date: 09/15/17

250 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $232,000

Buyer: Shannon Cavanaugh

Seller: Rebecca J. Willson

Date: 09/14/17

673 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $276,000

Buyer: Robert A. Spiegler

Seller: Rosemary Hannoush-Helou

Date: 09/12/17

29 Webster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $176,000

Buyer: Bret Biram

Seller: Robin R. Sheldon

Date: 09/08/17

WESTFIELD

48 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $185,000

Buyer: Richard Holve

Seller: Michael Hebda

Date: 09/06/17

4 College Park Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $279,900

Buyer: Christopher F. Newby

Seller: Maria C. Letasz

Date: 09/15/17

8 Frederick St.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Noah L. Goldstein

Seller: John F. Hyland

Date: 09/07/17

72 Glenwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Christopher J. Krutka

Seller: William J. Carrigan

Date: 09/13/17

4 Greenwood St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Brian F. Dellatore

Seller: Diamond Investment Group

Date: 09/08/17

77 Heggie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $127,100

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Jessica A. Maynard

Date: 09/13/17

37 Highland View St.

Westfield, MA 01085

Amount: $118,900

Buyer: Pennymac Loan Services

Seller: Evelyn Serrano

Date: 09/06/17

7 Hillary Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $387,000

Buyer: Scott M. Gray

Seller: Ronald J. Stevenson

Date: 09/08/17

44 Jefferson St.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: JP&SP Realty LLC

Seller: Ronald D. Kaddy

Date: 09/15/17

37 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Jason M. Wheeler

Seller: Teresa A. Lathrop

Date: 09/08/17

18 Old Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Matthew E. Bittlingmeier

Seller: Jason M. Wheeler

Date: 09/08/17

23 Pearl St.

Westfield, MA 01085

Amount: $205,000

Buyer: Krista D. Chechile

Seller: Jessica L. Crandall

Date: 09/15/17

220 Prospect St., Ext

Westfield, MA 01085

Amount: $287,000

Buyer: Arion M. Slingerland

Seller: Brian T. Cleland

Date: 09/06/17

81 Roosevelt Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $199,900

Buyer: Kamlyn Allman

Seller: Robert G. Gordon

Date: 09/15/17

15 Skipper Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $228,500

Buyer: Michael Hebda

Seller: Michael C. Chechile

Date: 09/06/17

16 Sherman St., Ext

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: David J. Zagula

Seller: George R. Fleury

Date: 09/15/17

62 South Meadow Road

Westfield, MA 01085

Amount: $209,659

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Christine A. Koske

Date: 09/12/17

710 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $415,000

Buyer: MRC Enterprises LLC

Seller: Sandra L. Boyd

Date: 09/05/17

47 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $197,000

Buyer: Carrie M. Baker

Seller: James E. Angell

Date: 09/15/17

128 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $242,000

Buyer: Andrey Saykin

Seller: Melissa A. Fenton

Date: 09/12/17

31 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $262,000

Buyer: Nathaniel Towse

Seller: Bethann McCoy

Date: 09/14/17

35 Turnpike Industrial Road

Westfield, MA 01085

Amount: $5,100,000

Buyer: G&I 9 Cadence LLC

Seller: Canam Po LP

Date: 09/05/17

68 Valley View Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Christopher J. Burke

Seller: Aileen M. Weaver

Date: 09/08/17

120 West Silver St.

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Maria C. Letasz

Seller: Elizabeth A. Butcher

Date: 09/15/17

292 West Road

Westfield, MA 01085

Amount: $279,900

Buyer: Henry M. Bisbee

Seller: Joseph F. Hebda

Date: 09/11/17

25 Woodland Road

Westfield, MA 01085

Amount: $160,000

Buyer: Roger W. Fleury Jr RET

Seller: Tallage Adams LLC

Date: 09/15/17

WILBRAHAM

5 Branch Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Tatiana Eskandarinejad

Seller: Bruce R. Bergeron

Date: 09/08/17

194 Crane Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $371,500

Buyer: Kelly D. Hayes

Seller: Ruth A. Giroux

Date: 09/07/17

2 Greenwood Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $265,000

Buyer: Donna J. Gregory

Seller: Rena M. Mathews

Date: 09/11/17

4 Maplewood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $289,000

Buyer: Joseph A. Cordi

Seller: Thomas J. Doyle

Date: 09/15/17

10 Poplar Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Mark Pafumi

Seller: FNMA

Date: 09/06/17

8 Sherwin Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $419,900

Buyer: Anthony M. Caratozzolo

Seller: AC Homebuilding LLC

Date: 09/06/17

10 Sherwin Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $139,900

Buyer: Michael Dyer

Seller: Sherwin Road RT

Date: 09/06/17

60 Washington Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $145,000

Buyer: Erik Vanderleeden

Seller: Schaefer, Sophia, (Estate)

Date: 09/15/17

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

24 Aubinwood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $425,000

Buyer: Cora Fernandez-Anderson

Seller: ARJ 15 T. B

Date: 09/05/17

9 Carriage Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $307,500

Buyer: Kristine Afrikyan

Seller: Timothy C. Thompson

Date: 09/15/17

792 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $347,500

Buyer: Geoffrey C. Dawe

Seller: Carol Lynch

Date: 09/14/17

144 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $240,000

Buyer: MTGLQ Investors LP

Seller: Bilal M. Ghandour

Date: 09/12/17

36 Hartman Road

Amherst, MA 01002

Amount: $325,000

Buyer: Qiye Sun

Seller: Cassandra L. Kosloski

Date: 09/05/17

337 Meadow St.

Amherst, MA 01002

Amount: $245,000

Buyer: Mark Power

Seller: Robert E. Devine

Date: 09/15/17

157 Mill Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $228,000

Buyer: Amherst College

Seller: Robert T. Sweeney

Date: 09/11/17

226 Pine St.

Amherst, MA 01002

Amount: $222,500

Buyer: Julia N. Khan

Seller: Burlin Barr

Date: 09/08/17

70 Stony Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $259,000

Buyer: Carla R. Savetsky

Seller: Omar S. Dahi

Date: 09/05/17

135 Summer St.

Amherst, MA 01002

Amount: $310,000

Buyer: Ian Walls

Seller: Verrill, Elizabeth H., (Estate)

Date: 09/13/17

40 Van Meter Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $294,900

Buyer: Danielle Raad

Seller: Ian Boyd

Date: 09/08/17

BELCHERTOWN

62 Clark St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $238,500

Buyer: Elis Feingold-Jackendoff

Seller: Shauna M. Roper

Date: 09/08/17

110 Daniel Shays Hwy.

Belchertown, MA 01007

Amount: $130,000

Buyer: Amanda R. Kavanagh

Seller: US Bank

Date: 09/05/17

6 Forest Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $270,500

Buyer: Jennifer A. Miller

Seller: Matthew R. Streeter

Date: 09/07/17

10 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: George I. McDaniel

Seller: Patricia M. Lafore

Date: 09/15/17

690 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $389,450

Buyer: Keith Lussier

Seller: Whisperwood LLC

Date: 09/06/17

CHESTERFIELD

67 Stage Road

Chesterfield, MA 01026

Amount: $210,000

Buyer: Eric W. Liimatainen

Seller: Bisbee, Alice C., (Estate)

Date: 09/13/17

EASTHAMPTON

198 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $120,000

Buyer: Shawn T. Forest-Ussach

Seller: Robert G. Redfern

Date: 09/08/17

7 Franklin St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $249,900

Buyer: Harold J. Weeks

Seller: Revampit LLC

Date: 09/12/17

57 Highland Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $185,000

Buyer: Terri L. Garvey

Seller: Kimberly A. Potasky

Date: 09/05/17

63 Highland Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $316,000

Buyer: Kathleen Etzel

Seller: Kevin C. Netto

Date: 09/08/17

4-6 Mill St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $282,500

Buyer: Joshua H. Cornehlsen

Seller: Jessica S. Gifford

Date: 09/14/17

55 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $329,900

Buyer: Michael Hempstead

Seller: Jennifer M. Dragon

Date: 09/08/17

18 Oliver St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $220,000

Buyer: Theodore D. Towne

Seller: No Place Like Home Properties

Date: 09/08/17

8 Robin Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $312,400

Buyer: Marilyn G. Mooers

Seller: Colby E. Quinn

Date: 09/06/17

4 Torrey St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $349,500

Buyer: Corey K. Lalime

Seller: Jeffrey R. Hildreth

Date: 09/05/17

45 Westview Terrace

Easthampton, MA 01027

Amount: $340,000

Buyer: Kate M. Hancock

Seller: Virginia F. Raymond RET

Date: 09/06/17

8 Williams St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Allison T. Butler

Seller: Nancy A. Scott

Date: 09/13/17

3 Willow Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $390,000

Buyer: Matthew P. Boruchowski

Seller: Timothy M. Davis

Date: 09/12/17

GRANBY

18 Darrel Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $249,900

Buyer: Mark Hansel

Seller: Jason Balut

Date: 09/05/17

19 Jennifer Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $337,000

Buyer: Onur Onder

Seller: Todd Blais

Date: 09/07/17

107 Maximilian Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $430,000

Buyer: Brian C. Carillon

Seller: Frank L. Bradfield

Date: 09/11/17

34 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $310,000

Buyer: Steven W. King

Seller: Brian C. Carillon

Date: 09/07/17

55 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $279,000

Buyer: Henry J. Wielgosz

Seller: Patrick E. Kappenman

Date: 09/11/17

HADLEY

7 Meadowbrook Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $200,000

Buyer: Devin R. Tomlinson

Seller: Moakler FT

Date: 09/08/17

204 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $235,000

Buyer: Donald C. Sadler

Seller: Mitchell J. Kuc

Date: 09/13/17

70 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $195,000

Buyer: Goldman Sachs Mortgage Co.

Seller: R. Susan Woods

Date: 09/07/17

HATFIELD

23 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $150,000

Buyer: Robert A. Liebenow

Seller: Frank L. Liebenow

Date: 09/05/17

118 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $220,000

Buyer: Catherine M. Moriarty

Seller: Eric W. Liimatainen

Date: 09/13/17

48 Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $485,000

Buyer: Peter P. Grandonico

Seller: Harold F. Green

Date: 09/15/17

HUNTINGTON

4 Searle Road

Huntington, MA 01050

Amount: $340,000

Buyer: Joseph T. Wichowski

Seller: William A. Shover

Date: 09/08/17

MIDDLEFIELD

1 Skyline Trail

Middlefield, MA 01011

Amount: $200,000

Buyer: Sean G. Duma

Seller: Robyn T. Stimpson

Date: 09/12/17

NORTHAMPTON

259 Acrebrook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $254,000

Buyer: Holly A. Sweeney

Seller: Anthony L. Bombard

Date: 09/15/17

80 Damon Road

Northampton, MA 01060

Amount: $126,000

Buyer: Benjamin Dion

Seller: John A. Marchand

Date: 09/07/17

189 Drury Lane

Northampton, MA 01027

Amount: $150,000

Buyer: William H. Marotto

Seller: Crescione LT

Date: 09/13/17

18 Fairview Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $402,000

Buyer: Anna Lusardi

Seller: Susan E. Stebbins

Date: 09/08/17

9 Federal St.

Northampton, MA 01062

Amount: $259,000

Buyer: Amy E. Martyn

Seller: Cecilia G. Martyn RET

Date: 09/12/17

90 Franklin St.

Northampton, MA 01060

Amount: $580,000

Buyer: Katharine Gartner

Seller: Stephen S. Daniell

Date: 09/11/17

31 Graves Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $408,000

Buyer: L. G&M B. Williams LT

Seller: Esther G. Gendel

Date: 09/13/17

160 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $264,100

Buyer: Richard C. Weis

Seller: Charles K. Barcomb

Date: 09/08/17

123 Williams St.

Northampton, MA 01060

Amount: $140,000

Buyer: Valley Building Co. Inc.

Seller: William J. Blizniak

Date: 09/14/17

SOUTH HADLEY

614 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $190,000

Buyer: Henry Bristol

Seller: Murphy, Karen R., (Estate)

Date: 09/07/17

295 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Henry Komosa

Seller: Bank New York Mellon

Date: 09/08/17

52 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $131,200

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Arthur L. Stoltz

Date: 09/12/17

446-448 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $405,000

Buyer: 446-448 Newton St. Realty

Seller: Kay G. Lerner

Date: 09/14/17

3 Sunset Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $255,900

Buyer: Timothy J. Dorman

Seller: Deborah L. Phoenix

Date: 09/15/17

13 Susan Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $187,000

Buyer: Berengere Cusin

Seller: Christine P. Jaspersohn

Date: 09/08/17

SOUTHAMPTON

56 Cottage Ave.

Southampton, MA 01073

Amount: $178,000

Buyer: Christopher T. Amidon

Seller: Monahan, Thomas M., (Estate)

Date: 09/08/17

WARE

2 Lagoon Road

Ware, MA 01082

Amount: $243,000

Buyer: Charles E. Howard

Seller: Edward T. Hudson

Date: 09/15/17

62 Old Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $177,000

Buyer: Benjamin M. St.George

Seller: Marie A. Rathemacher-Reo

Date: 09/14/17

76 Old Poor Farm Road

Ware, MA 01082

Amount: $320,000

Buyer: Roger L. Dugas

Seller: Troy Booth

Date: 09/13/17

292 Osborne Road

Ware, MA 01082

Amount: $259,900

Buyer: Sharyn C. Trott

Seller: Rabschnuk FT

Date: 09/08/17

2 Susan Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $370,000

Buyer: John F. Slattery

Seller: Joel Harder

Date: 09/14/17

238 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $185,000

Buyer: Danny T. Harper

Seller: Robert E. Varney

Date: 09/08/17

WILLIAMSBURG

91 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $356,000

Buyer: Susan E. Stebbins

Seller: Kathleen B. Etzel

Date: 09/08/17