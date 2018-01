The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

Apple Valley Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $514,995

Buyer: Gary Epstein

Seller: Robert L. Pratt

Date: 12/28/17

BERNARDSTON

808 Brattleboro Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $225,000

Buyer: Bradley J. Letourneau

Seller: Clifford C. Spatcher

Date: 12/28/17

61 Deane Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $125,000

Buyer: Robert A. Deane

Seller: Bank Of America

Date: 12/18/17

COLRAIN

1 Church St.

Colrain, MA 01340

Amount: $145,000

Buyer: Megan N. Weller

Seller: Ann M. Martin

Date: 12/19/17

CONWAY

34 Academy Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $150,000

Buyer: Josephine Lally

Seller: Nicholas Potter

Date: 12/19/17

38 Academy Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $150,000

Buyer: Josephine Lally

Seller: Nicholas Potter

Date: 12/19/17

201 Maple St.

Conway, MA 01341

Amount: $115,000

Buyer: Scott Hoffman

Seller: William Sheehan

Date: 12/29/17

2701 Shelburne Falls Road

Conway, MA 01341

Amount: $180,500

Buyer: Bear River Investments

Seller: Sara Logan

Date: 12/21/17

GILL

143 Barney Hale Road

Gill, MA 01354

Amount: $156,000

Buyer: Nicole A. Coombs

Seller: Wells Fargo Bank

Date: 12/29/17

GREENFIELD

12 Armory St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Claire Huttlinger

Seller: George R. Marchacos

Date: 12/26/17

117 Beacon St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Judith M. Maloney

Seller: Laurel J. Brocklesby

Date: 12/29/17

1 Harrison Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $212,500

Buyer: Jody P. James

Seller: PDV Inc.

Date: 12/29/17

22 Little Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $173,000

Buyer: Jodie L. Suhl

Seller: Kempf, Jean P., (Estate)

Date: 12/22/17

86 Meridian St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,000

Buyer: James A. Hazel

Seller: FNMA

Date: 12/29/17

125 Mohawk Trail

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,597,650

Buyer: Parmar Properties North

Seller: Shree Vinayak Inc.

Date: 12/29/17

33 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $194,000

Buyer: Dorothea L. Melnicoff

Seller: PDV Inc.

Date: 12/28/17

33 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $171,963

Buyer: PDV Inc.

Seller: Jason M. Thompson

Date: 12/20/17

69 Oakland St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $259,500

Buyer: Nancy Y Conant

Seller: Jeffrey I. Scroggin

Date: 12/22/17

49 Phyllis Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $291,000

Buyer: Yuriy Kovrizhnykh

Seller: Kenneth J. Cook

Date: 12/28/17

30 River St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $215,000

Buyer: Christopher H. Martenson

Seller: Robert G. Wallitis

Date: 12/28/17

98 River St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $197,000

Buyer: Darren S. Schmidt

Seller: George M. Sanford

Date: 12/19/17

35 Sauter Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Silvio Lima

Seller: Michael S. Mota

Date: 12/21/17

204 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $170,000

Buyer: Patricia Simmons

Seller: Laurie A. Newsome

Date: 12/20/17

LEYDEN

West Leyden Road

Leyden, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: S. Lisa Hayes

Seller: Damon, Edwin H. Jr. (Estate)

Date: 12/29/17

MONTAGUE

14-16 3rd St.

Montague, MA 01376

Amount: $323,000

Buyer: 108 Properties LLC

Seller: Steven W. Rossetti

Date: 12/27/17

79 7th St.

Montague, MA 01376

Amount: $205,000

Buyer: Jesse Hall

Seller: David W. Bartlett

Date: 12/29/17

6 Gunn Road

Montague, MA 01351

Amount: $318,000

Buyer: Cameron T. Gray

Seller: Trevor J. Allenby

Date: 12/28/17

43 Hillside Road

Montague, MA 01351

Amount: $194,000

Buyer: Steven S. Gochinski

Seller: PDV Inc.

Date: 12/22/17

74 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $170,000

Buyer: James E. Adams

Seller: Balboni, Robert H., (Estate)

Date: 12/19/17

NORTHFIELD

54 Pine St.

Northfield, MA 01360

Amount: $115,000

Buyer: Walter A. Smith

Seller: Donald B. Randall

Date: 12/28/17

ORANGE

136 Brookside Road

Orange, MA 01364

Amount: $493,000

Buyer: WM Realty Holdings NH LLC

Seller: BD Waterford Real Estate

Date: 12/22/17

53 Burrill Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $120,000

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Maureen D. Wright

Date: 12/22/17

167 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $493,000

Buyer: WM Realty Holdings NH LLC

Seller: BD Waterford Real Estate

Date: 12/22/17

3 Memory Lane

Orange, MA 01364

Amount: $164,500

Buyer: John A. Gallagher

Seller: Daniel Stoodley

Date: 12/22/17

SHUTESBURY

7 Oak Knoll

Shutesbury, MA 01072

Amount: $185,000

Buyer: Phil Potts Roaring Bluff

Seller: Aaron M. Snow

Date: 12/20/17

SUNDERLAND

41 South Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $220,000

Buyer: Vincent J. Tran

Seller: Michael A. Wissemann

Date: 12/29/17

WENDELL

9 Davis Turn Road

Wendell, MA 01379

Amount: $183,000

Buyer: Aaron M. Snow

Seller: David M. Beck

Date: 12/21/17

WHATELY

63 Long Plain Road

Whately, MA 01373

Amount: $500,000

Buyer: Ryan P. Bailey

Seller: Wilcox Builders Inc.

Date: 12/22/17

100 State Road

Whately, MA 01093

Amount: $700,000

Buyer: P&M Holding LLC

Seller: ALDT Realty LLC

Date: 12/29/17

31 Swamp Road

Whately, MA 01093

Amount: $410,000

Buyer: David J. Limero

Seller: Eileen Buckowski

Date: 12/20/17

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

84-86 Bridge St.

Agawam, MA 01001

Amount: $171,500

Buyer: Valley Building Co. LLC

Seller: Frederick D. Fusco

Date: 12/19/17

5 Elmar Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $265,000

Buyer: Devin T. Galloway

Seller: Mark R. Verville

Date: 12/29/17

Franklin St. Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $266,000

Buyer: Yegor Muravskiy

Seller: Shirley G. Drenzek

Date: 12/29/17

19 Horsham Place

Agawam, MA 01030

Amount: $258,000

Buyer: Mark L. Berthiaume

Seller: Robert L. Loomis

Date: 12/28/17

515 Mill St.

Agawam, MA 01030

Amount: $266,000

Buyer: Yegor Muravskiy

Seller: Shirley G. Drenzek

Date: 12/29/17

131-137 Moore St.

Agawam, MA 01001

Amount: $255,000

Buyer: Susan Grossberg

Seller: RAK Realty Assocs. LLC

Date: 12/29/17

703 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $181,000

Buyer: Andrei Klimov

Seller: Thomas J. Davis

Date: 12/29/17

326 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $219,000

Buyer: William G. Grimaldi

Seller: Robert P. Ollari

Date: 12/22/17

51 Peros Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $194,900

Buyer: Marta M. Rodriguez

Seller: Teresa A. Frogameni

Date: 12/20/17

107 Reed St.

Agawam, MA 01001

Amount: $240,000

Buyer: Viktoriya Tikhomirova

Seller: Edward A. Walters-Zucco

Date: 12/29/17

521 South West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $224,000

Buyer: Jessica L. Breton

Seller: David J. Limero

Date: 12/20/17

371 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $135,000

Buyer: Southwick Street RT

Seller: Dion L. Berte

Date: 12/29/17

576 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $199,900

Buyer: James K. Burghoff

Seller: Donna M. Santos

Date: 12/22/17

399-401 Springfield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $150,000

Buyer: Tina Nguyen

Seller: Geraldo V. Perez

Date: 12/20/17

1673 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $190,000

Buyer: Igor Banar

Seller: Carol J. Pananas

Date: 12/22/17

2 Westview Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $254,238

Buyer: FHLM

Seller: Mikhail S. Sergeychik

Date: 12/21/17

17 Wilbert Terrace

Agawam, MA 01030

Amount: $230,000

Buyer: Kathleen A. Klimoski

Seller: Kristen L. Buoniconti

Date: 12/29/17

BLANDFORD

6 Wyman Road

Blandford, MA 01008

Amount: $141,000

Buyer: James Start

Seller: Ian T. McEwan

Date: 12/22/17

BRIMFIELD

167 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $115,000

Buyer: Gail L. West

Seller: Burnham, Patricia M., (Estate)

Date: 12/21/17

CHICOPEE

21 Academy St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $195,000

Buyer: Michelle R. Filiau

Seller: Suzanne Murphy

Date: 12/29/17

6 Dejordy Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $267,000

Buyer: Eugene R. Lapierre

Seller: David Geoffroy

Date: 12/29/17

428 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $144,000

Buyer: John R. Wolowicz

Seller: Edward S. Wolowicz

Date: 12/21/17

19 Freedom St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $156,000

Buyer: Stephanie M. Marotte

Seller: Karen J. Chlosta

Date: 12/27/17

76 Lawndale St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Veniamin Telelyuyev

Seller: Vasiliy Telelyuyev

Date: 12/22/17

15 Leclair Terrace

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: O’Connor Rentals LLC

Seller: Peter A. Desrosiers

Date: 12/29/17

49 Mary St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $212,000

Buyer: Eirielle Granger

Seller: Adrien F. Goulet

Date: 12/26/17

665 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $115,000

Buyer: Thomas J. Dowd

Seller: Lemieux, Janet E., (Estate)

Date: 12/29/17

49 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $155,000

Buyer: Nzabandora Appolinaire

Seller: MS Homes LLC

Date: 12/26/17

17 Moore St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Stephen S. Storozuk

Seller: Lisa A. Lonczak

Date: 12/22/17

71 Nye St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $164,000

Buyer: Sylwia A. Boryczka

Seller: Deborah A. Kvarnstrom

Date: 12/29/17

7 Otis St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Adrian Cedeno

Seller: Jane M. Wysocki

Date: 12/28/17

40 Pickering St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $247,000

Buyer: J. Townsend-Butterworth

Seller: David Abert

Date: 12/18/17

40 Plymouth St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Karen M. Boisjolie

Seller: Constance A. Houle

Date: 12/28/17

89 Royalton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Joshua Donohue

Seller: John E. Duda

Date: 12/29/17

35 Savory Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $315,000

Buyer: Todd A. Beaudoin

Seller: Kevin T. Laplante

Date: 12/22/17

22 Suzanne St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $117,000

Buyer: Steven J. Niedbala

Seller: FNMA

Date: 12/18/17

58 Taft Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Gabriel Morales-Velez

Seller: Amy L. Guyott

Date: 12/22/17

164 Wheatland Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Derek T. Topulos

Seller: Scott M. Haselkorn

Date: 12/29/17

EAST LONGMEADOW

Baldwin St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $435,000

Buyer: Baldwin Street LLC

Seller: D&C Properties Inc.

Date: 12/22/17

11 Crescent Hill

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $178,000

Buyer: Sarah E. Metcalf

Seller: Peter D. Abel

Date: 12/21/17

5 Donamor Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $203,000

Buyer: Cynthia R. Palmer

Seller: Imogen Foster

Date: 12/20/17

14 High Meadow Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $625,000

Buyer: Robert A. Weishaus

Seller: Hal B. Jenson

Date: 12/29/17

6 Kelsey St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $259,000

Buyer: Michael C. Healey

Seller: Charles M. Healey

Date: 12/21/17

28 Kibbe Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Mark E. Evans

Seller: Brian M. McGrath

Date: 12/22/17

313 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $500,000

Buyer: Fairview Extend Care Services

Seller: Meadows Realty Holdings

Date: 12/28/17

7 Melwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $316,000

Buyer: Donna M. Prather

Seller: Victor Degray

Date: 12/22/17

Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $120,000

Buyer: Love Of FT

Seller: William F. Johnson

Date: 12/21/17

43 Pembroke Terrace

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $455,000

Buyer: Ruben Vaidya

Seller: R. Bruce Snyder

Date: 12/29/17

472 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $155,000

Buyer: Mariano Dross

Seller: Irving C. Ostrander

Date: 12/22/17

10 Silver Fox Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $323,839

Buyer: C&M Builders LLC

Seller: John F. Cassidy

Date: 12/19/17

23 Wilder Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $255,000

Buyer: Alan P. Coppolo

Seller: Dennis M. Welch

Date: 12/20/17

GRANVILLE

1572 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $185,000

Buyer: David A. Burl

Seller: Anthony Melchionno

Date: 12/28/17

HAMPDEN

25 Kibbe Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $479,000

Buyer: Gregory W. Simonelli

Seller: Custom Homes Development

Date: 12/28/17

HOLLAND

10 Julia Ann Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $235,000

Buyer: Edward L. Fisher

Seller: David A. Lopez

Date: 12/29/17

HOLYOKE

94 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $172,000

Buyer: Ileana M. Cruz

Seller: Donna W. Hoener

Date: 12/18/17

209 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $205,000

Buyer: Marcela Gebara

Seller: Melissa A. O’Connell

Date: 12/22/17

36 Elliot St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $274,900

Buyer: Reinaldo Cruz

Seller: Steven J. Moran

Date: 12/21/17

25 Erie Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $188,000

Buyer: Philip A. Momnie

Seller: Wesley Lukas

Date: 12/29/17

81 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Ray A. Phillips

Seller: William T. Lyle

Date: 12/18/17

330 Mackenzie Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $125,000

Buyer: Kathryn J. Fleming

Seller: Bank Of America

Date: 12/29/17

1655 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $140,000

Buyer: Valley Building Co. Inc.

Seller: Jane L. Rodrigue

Date: 12/21/17

1678 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Gallagher Properties LLC

Seller: Elizabeth A. Cartier

Date: 12/18/17

1698-1700 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $120,000

Buyer: Andrew R. Weibel

Seller: Champigny, Thomas R., (Estate)

Date: 12/22/17

158 Ontario Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $192,000

Buyer: Alexandro S. Laftsidis

Seller: Ernest E. Smith

Date: 12/20/17

9 Vadnais St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Ailin Borkowski

Seller: Maureen A. Connor

Date: 12/28/17

57 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $136,595

Buyer: Bank Of America

Seller: Tina Leclair

Date: 12/28/17

44-46 Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $146,500

Buyer: Max C. Hebert

Seller: Carolyn E. Henneman

Date: 12/20/17

LONGMEADOW

111 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $626,000

Buyer: Nehal P. Patel

Seller: Williams J. Dupont

Date: 12/18/17

71 Lawrence Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $557,000

Buyer: Gregory S. Diamond

Seller: Martin E. Upperton

Date: 12/22/17

863 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $258,000

Buyer: Chuan Lin

Seller: Timothy J. Bannon

Date: 12/29/17

270 Park Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $343,875

Buyer: Robert Kushner

Seller: Nationstar Mortgage LLC

Date: 12/18/17

550 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $681,000

Buyer: JBSB 550 Pinewood RT

Seller: Patti G. Glenn

Date: 12/21/17

80 Primrose Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $400,000

Buyer: Jeffrey D. Katz

Seller: Lawrence B. Katz

Date: 12/29/17

LUDLOW

38 Circuit Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $176,278

Buyer: Melissa L. Smith

Seller: Mark J. Reilly

Date: 12/22/17

134 Colonial Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $317,615

Buyer: Linda E. Bourcier RET

Seller: Artur D. Demoura

Date: 12/22/17

24 Holy Cross Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $200,000

Buyer: Colm E. Landers

Seller: Mary A. Driscoll

Date: 12/29/17

115 Howard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $123,000

Buyer: JP Morgan Chase Bank

Seller: Kimberly A. Pellegrini

Date: 12/27/17

371 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Joseph S. Pio

Seller: M&G Investors LLC

Date: 12/26/17

630 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $118,000

Buyer: E&G Joint Venture NT

Seller: Aimee Y Arizmendi-Pagan

Date: 12/27/17

36 Williams St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $136,000

Buyer: Hussein T. Alsammaraee

Seller: Lucille K. Hancock

Date: 12/20/17

MONSON

20 Chestnut St.

Monson, MA 01057

Amount: $290,000

Buyer: Thomas A. Boyer

Seller: Michele D. Byrne

Date: 12/27/17

3 Country Club Lane

Monson, MA 01057

Amount: $275,000

Buyer: Thomas D. Piendak

Seller: David Z Podworski

Date: 12/20/17

32 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $125,000

Buyer: BG Real Estate Inc.

Seller: Robert S. Dix

Date: 12/29/17

PALMER

152-156 Bourne St.

Palmer, MA 01080

Amount: $248,000

Buyer: Robert A. Smus

Seller: Warren H. Spears

Date: 12/22/17

215 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $127,000

Buyer: Keith E. Leaning

Seller: Ronald G. Belling

Date: 12/29/17

7 Desimone Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $292,500

Buyer: Paul Eusebio

Seller: Peter D. Baruffaldi

Date: 12/21/17

61 East Palmer Park Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $192,000

Buyer: HSBC Bank USA

Seller: Kelly L. Robbins

Date: 12/28/17

153 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $254,000

Buyer: Wess F. Jarvis

Seller: William W. Gravel

Date: 12/22/17

7 Kelly Road

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Collin Vartanian

Seller: Aram Vartanian

Date: 12/29/17

1427 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $230,000

Buyer: Gaoli LLC

Seller: David Chau

Date: 12/22/17

9 South St.

Palmer, MA 01080

Amount: $125,000

Buyer: Charles G. Nothe

Seller: James F. Kapinos

Date: 12/19/17

42-48 Stewart St.

Palmer, MA 01069

Amount: $120,000

Buyer: Ruby Realty LLC

Seller: Edward J. Philbrook

Date: 12/29/17

SOUTHWICK

185 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $167,000

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Elizabeth Gomez

Date: 12/19/17

12 Hunters Ridge Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $379,900

Buyer: J. A. Santos-Villanueva

Seller: Richard D. Bossie

Date: 12/29/17

33 Miller Road

Southwick, MA 01077

Amount: $205,500

Buyer: Denise A. Dorazio

Seller: William W. Motyl

Date: 12/22/17

283 South Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $125,000

Buyer: Daniel M. Felix

Seller: Dorothy R. Cauthen

Date: 12/29/17

SPRINGFIELD

100-102 Abbe Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $125,000

Buyer: Luis G. Vergara

Seller: Edward Boczon

Date: 12/22/17

93 Agnes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Maxine D. Moultrie

Seller: Connie L. Johnson

Date: 12/28/17

6 Andrew St.

Springfield, MA 01109

Amount: $3,687,750

Buyer: BMG Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

41 Ansara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $149,000

Buyer: Jose Rivera

Seller: Michelle L. Bilodeau

Date: 12/20/17

90 Atwater Road

Springfield, MA 01107

Amount: $192,500

Buyer: J. R. Villanueva-Figueroa

Seller: Nahabed L. Charkoudian

Date: 12/27/17

71 Avon Place

Springfield, MA 01105

Amount: $415,000

Buyer: Rawal Realty LLC

Seller: Glory Realty LLC

Date: 12/29/17

73-R Avon Place

Springfield, MA 01105

Amount: $415,000

Buyer: Rawal Realty LLC

Seller: Glory Realty LLC

Date: 12/29/17

34-36 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $3,687,750

Buyer: BMG Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

65 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,012,250

Buyer: 65 Belmont Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

102-104 Blaine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $178,000

Buyer: Anthony Thornton

Seller: Mark B. Pease

Date: 12/28/17

819 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $133,000

Buyer: Christopher C. Walker

Seller: Timothy Flouton

Date: 12/29/17

45 Burnside Terrace

Springfield, MA 01118

Amount: $140,000

Buyer: Omotunde M. Bailey

Seller: Randy E. Nick

Date: 12/19/17

122 Chestnut St.

Springfield, MA 01103

Amount: $4,800,000

Buyer: 3 Chestnut LLC

Seller: 122 Chestnut LLC

Date: 12/29/17

151-157 Chestnut St.

Springfield, MA 01103

Amount: $450,000

Buyer: Chestnut Acquisitions LLC

Seller: Ciocca Construction Corp.

Date: 12/28/17

32-34 Continental St.

Springfield, MA 01108

Amount: $156,000

Buyer: Edid T. Figueroa-Santiago

Seller: Henry J. Vargas

Date: 12/19/17

31 Cottonwood Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $168,000

Buyer: Matthew P. David

Seller: Catherine E. Adornato

Date: 12/28/17

79 Dana St.

Springfield, MA 01104

Amount: $142,500

Buyer: Felix Rosado

Seller: Lisa Santaniello

Date: 12/19/17

11 Derryfield Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $130,000

Buyer: Shavone L. Gauthier

Seller: Bryar, Phyllis H., (Estate)

Date: 12/28/17

178 Denver St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Amanda Duda

Seller: Chad Lynch

Date: 12/18/17

48 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Andrea Martinez

Seller: Richardo James

Date: 12/21/17

19 Edendale St.

Springfield, MA 01104

Amount: $162,000

Buyer: Shelby R. Bouchard

Seller: Christian B. Wiernasz

Date: 12/21/17

42 End St.

Springfield, MA 01104

Amount: $152,000

Buyer: Firas I. Kotaich

Seller: Junior Properties LLC

Date: 12/28/17

33 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $3,687,750

Buyer: BMG Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

80 Greaney St.

Springfield, MA 01104

Amount: $171,000

Buyer: Arelis Roy

Seller: Megazzini FT

Date: 12/29/17

141 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $178,000

Buyer: Kari A. Stewart

Seller: Lori A. Blocher

Date: 12/29/17

16 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $142,000

Buyer: Katie E. Byrne

Seller: Tina Forbes

Date: 12/22/17

44 Herman St.

Springfield, MA 01108

Amount: $129,000

Buyer: Elsie M. Rodriguez

Seller: Ethep P. Donahue

Date: 12/29/17

26 Huntington St.

Springfield, MA 01107

Amount: $145,500

Buyer: Nicholas R. Dejesus

Seller: Christopher Michniewicz

Date: 12/22/17

125 Ithaca St.

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Amanda J. Hill

Seller: Ting Chang

Date: 12/29/17

45 Kimberly Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $124,100

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Patrick Gonzalez

Date: 12/19/17

7 Lancaster St.

Springfield, MA 01118

Amount: $133,000

Buyer: David A. Rivera

Seller: Donald H. Ayotte

Date: 12/22/17

17 Leyfred Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $1,012,250

Buyer: 65 Belmont Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

288 Locust St.

Springfield, MA 01108

Amount: $3,687,750

Buyer: BMG Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

75 Lyons St.

Springfield, MA 01151

Amount: $151,000

Buyer: C. M. Fernandez-Garcia

Seller: Kavork M. Merigian

Date: 12/19/17

3111 Main St.

Springfield, MA 01107

Amount: $750,000

Buyer: Zahoor U. Haq

Seller: GDK Spring Realty LLC

Date: 12/27/17

79 Maplewood Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $212,000

Buyer: Michael P. Riggins

Seller: Constance H. Ryder

Date: 12/22/17

206 Marsden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $116,450

Buyer: US Bank

Seller: Nikia M. McCoy

Date: 12/20/17

24 Michigan St.

Springfield, MA 01151

Amount: $155,000

Buyer: Noel Twagiramungu

Seller: Tiara L. Warren

Date: 12/26/17

70 Mooreland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $167,000

Buyer: Vaycheslav Foksha

Seller: Sean F. Curran

Date: 12/21/17

N/A

Springfield, MA 01101

Amount: $236,000

Buyer: Maria C. Lopez

Seller: Joan Lupa

Date: 12/21/17

7 Naismith St.

Springfield, MA 01104

Amount: $290,000

Buyer: Edwin Torres

Seller: Franciso Bruno

Date: 12/29/17

17 Northway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $147,900

Buyer: Roger Francis

Seller: Agnes Kearon

Date: 12/21/17

39 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Drama Studio Inc.

Seller: Episcopal Missions of Western Mass.

Date: 12/22/17

752 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $1,250,000

Buyer: Kasa Springfield Realty

Seller: H&S Olson Of Springfield

Date: 12/27/17

69 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $150,000

Buyer: Lazy Valley Winery Inc.

Seller: WN Management LLC

Date: 12/27/17

11-13 Pauline St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Extremely Clean 2 LLC

Seller: Michael Paton

Date: 12/29/17

66 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $129,900

Buyer: Rosemary Perez

Seller: Sigmund C. Barnes

Date: 12/22/17

25 Redstone Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $175,000

Buyer: Anthony Santiago

Seller: Tooker, John S. Jr. (Estate)

Date: 12/19/17

42 Redstone Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,900

Buyer: Ashley M. McFarlane

Seller: Jacob P. Goodin

Date: 12/22/17

304 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $164,900

Buyer: Lisa A. Folvi

Seller: Kenny Nguyen

Date: 12/28/17

120 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $155,000

Buyer: Miguel Acosta

Seller: Chappella Hernandez

Date: 12/19/17

118 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $116,300

Buyer: Brett A. Staples

Seller: Nelson Santos

Date: 12/22/17

17 Sherwood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $175,000

Buyer: Jonathan A. Goldman

Seller: Pamela A. Greaney

Date: 12/27/17

81 Signal Hill Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $378,000

Buyer: Ryan Walsh

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 12/29/17

17 Silvia St.

Springfield, MA 01101

Amount: $305,000

Buyer: Mohamed Smaili

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/29/17

886-892 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $3,687,750

Buyer: BMG Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

50-52 Stebbins St.

Springfield, MA 01109

Amount: $186,000

Buyer: John E. Harley

Seller: Gihad A. Awkal

Date: 12/22/17

73-75 Sterling St.

Springfield, MA 01107

Amount: $193,000

Buyer: Jens Martinez

Seller: Richard Decoteau

Date: 12/22/17

76 Strong St.

Springfield, MA 01104

Amount: $169,900

Buyer: Chatherine Y. Brantley

Seller: Mirna Chennaoui

Date: 12/22/17

1179 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $121,600

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Beneficial Mass Inc.

Date: 12/29/17

14 Taber St.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Debra Deleon

Seller: Errol L. Holloway

Date: 12/29/17

249 Talmadge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $157,350

Buyer: Travis A. Greeley

Seller: James Fiore

Date: 12/26/17

Timothy Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $173,000

Buyer: Mario Nascimento

Seller: Wendy S. Mascaro

Date: 12/22/17

110 Treetop Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $174,000

Buyer: Nelson Santos

Seller: Kristin Wampler

Date: 12/22/17

104-106 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Gerson Souza

Seller: Nancy Conway

Date: 12/28/17

71 Wexford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $205,000

Buyer: William Hollwedel

Seller: Joel T. Senez

Date: 12/19/17

114 William St.

Springfield, MA 01105

Amount: $138,000

Buyer: Isidoro R. Sanchez

Seller: Fernando J. Lucio

Date: 12/29/17

98-100 Woodside Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Fabian L. Holness

Seller: Onyx Investments LLC

Date: 12/20/17

183 Woodside Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $3,687,750

Buyer: BMG Holdings LLC

Seller: Lorilee 1 LLC

Date: 12/19/17

614-616 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $168,000

Buyer: Field Group Holdings LLC

Seller: Sylvia M. Maynard

Date: 12/29/17

177 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $175,000

Buyer: Hawa N. Busolo

Seller: Joseph L. Harris

Date: 12/29/17

WALES

10 Shaw Road

Wales, MA 01081

Amount: $268,900

Buyer: Steven E. Frank

Seller: Tatyana Y Komarova

Date: 12/28/17

32 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $202,000

Buyer: Ricky J. Mustion

Seller: Wendy V. Johnson

Date: 12/29/17

24 Woodland Dr.

Wales, MA 01081

Amount: $210,000

Buyer: Daniel J. Diblasi

Seller: Edward L. Fisher

Date: 12/29/17

WEST SPRINGFIELD

13 Alderbrook Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $139,000

Buyer: Heritage Ventures LLC

Seller: Bank Of New York Mellon

Date: 12/21/17

60 Armstrong St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $219,900

Buyer: Tek Gautam

Seller: Sean L. Poirier

Date: 12/28/17

17 Blossom Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $162,100

Buyer: Stephen Buynicki

Seller: William F. Bennett

Date: 12/29/17

16 Bonair Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Murat Selim

Seller: Justin H. Carr

Date: 12/22/17

7 Bond St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $347,500

Buyer: Peter A. Slepchuk

Seller: Ryan M. Walsh

Date: 12/29/17

89 Burke Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Marc H. Gendron

Seller: Naura C. Lutat

Date: 12/21/17

63 Elm Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $151,672

Buyer: HSBC Bank

Seller: Tammy Lamountain

Date: 12/19/17

25 Fox St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $190,000

Buyer: Abdul AlQaisy

Seller: Brian W. Clark

Date: 12/22/17

29 Neptune Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $244,000

Buyer: Christopher McRobbie

Seller: Kevin P. Malloy

Date: 12/18/17

130 Pine St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $154,000

Buyer: Mykola Persanov

Seller: MHFA

Date: 12/28/17

176 Woodbrook Terrace

West Springfield, MA 01089

Amount: $370,000

Buyer: John A. Peterson

Seller: Joseph C. Kelley

Date: 12/21/17

WESTFIELD

76 Alexander Place

Westfield, MA 01085

Amount: $318,000

Buyer: Stephen L. Thomas

Seller: Amanda R. Collins

Date: 12/29/17

189 Barbara St.

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Suzanne M. James

Seller: Stephen F. Cook

Date: 12/29/17

Birch Bluffs Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: DDLP Development LLC

Seller: Edward F. Szuba

Date: 12/21/17

289 Buck Pond Road

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Alexandr Botyan

Date: 12/27/17

30 Cara Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: Paul G. Piquette

Seller: Dawn L. Obitz

Date: 12/18/17

16 Casimir St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,144

Buyer: Nicholas A. Maratea

Seller: Terence P. Bray

Date: 12/22/17

12 Cortez St.

Westfield, MA 01085

Amount: $181,000

Buyer: Damon A. Blanchette

Seller: Stephanie M. Marotte

Date: 12/21/17

193 Falley Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $296,000

Buyer: Kim E. Clifton

Seller: Helen Vardakas

Date: 12/29/17

23 Family Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $329,900

Buyer: Jacob T. Allen

Seller: Nicholas Johnson

Date: 12/21/17

120 Franklin St.

Westfield, MA 01085

Amount: $217,000

Buyer: Sanaa Oprecht

Seller: Jeffrey W. Jason

Date: 12/22/17

40 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $282,000

Buyer: Bruce Scott

Seller: Gary E. Russolillo

Date: 12/29/17

204 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $306,000

Buyer: Daniel M. Szalankiewicz

Seller: Mark A. Szalankiewicz

Date: 12/22/17

340 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: City Of Westfield

Seller: Patricia A. Madamas

Date: 12/20/17

50 Loomis Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Jessica Kelso

Seller: Luis E. Santos

Date: 12/28/17

20 Malone Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $124,500

Buyer: Kyle M. Amberman

Seller: Jason M. Seybold

Date: 12/27/17

33 Morningside Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Alexandrea M. Rees

Seller: Jeffrey W. Gilmer

Date: 12/22/17

77 Moseley Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $217,000

Buyer: Ruslan S. Kravchenko

Seller: Craig A. McRobbie

Date: 12/18/17

20 Myrtle Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $155,000

Buyer: Carolyn M. Wall

Seller: Tina M. Benson

Date: 12/28/17

North Westfield St.

Westfield, MA 01085

Amount: $148,000

Buyer: Michael J. McElligott

Seller: John D. West

Date: 12/29/17

27 Noble Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $130,001

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Angelo Rivera

Date: 12/27/17

119 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $272,500

Buyer: Nadine M. Cignoni

Seller: Jesse Babcock

Date: 12/28/17

68 Plantation Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $385,000

Buyer: MTGLQ Investors LP

Seller: Mark C. Bydlak

Date: 12/18/17

15 Smith Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $183,000

Buyer: Tina Benson

Seller: Jessica Kelso

Date: 12/28/17

700 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $145,800

Buyer: Mount Tom Properties LLC

Seller: Michael F. Szenda

Date: 12/26/17

89 Sunset Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Ellen M. Unsderfer

Seller: Matthew B. Osowski

Date: 12/20/17

WILBRAHAM

36 Decorie Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $265,000

Buyer: David Z Podworski

Seller: Mark A. Butterfield

Date: 12/20/17

11 Grassy Meadow Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $468,000

Buyer: Jeffrey B. Iafrati

Seller: Miriam J. Siegel

Date: 12/29/17

9 Millbrook Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $323,000

Buyer: Maureen L. Obrien

Seller: S. Bertolacini & B. Mann TR

Date: 12/28/17

115 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $347,500

Buyer: Shaughn Dermody-Cadieux

Seller: Pamela S. Wallace

Date: 12/22/17

47 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $275,000

Buyer: Miriam Siegel

Seller: Melissa A. Donohue

Date: 12/29/17

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

16 Alpine Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $255,500

Buyer: Alicia K. Kuzia

Seller: Lauren A. McCarthy

Date: 12/29/17

870 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $390,000

Buyer: Alexandra Bradspies

Seller: Snyder, Mary S., (Estate)

Date: 12/22/17

99 Chestnut St.

Amherst, MA 01002

Amount: $390,000

Buyer: Owen Shufeldt

Seller: Freiband, Evelyn, (Estate)

Date: 12/21/17

156 Columbia Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $264,610

Buyer: Sonja Kadziolka

Seller: Catherine E. Bell

Date: 12/18/17

160 East Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $494,000

Buyer: James Cuomo

Seller: Alka Indurkhya

Date: 12/29/17

23 Owen Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $590,000

Buyer: Arya Mazumdar

Seller: Chun I. Song

Date: 12/22/17

109 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $210,000

Buyer: Robert W. Adair

Seller: Elizabeth G. Horvay

Date: 12/21/17

870 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $437,500

Buyer: Karl E. Zimmerman

Seller: Margaret A. Riley

Date: 12/18/17

258 Strong St.

Amherst, MA 01002

Amount: $349,000

Buyer: Boyoung Seo

Seller: Sun-Hee Kim

Date: 12/22/17

2 Wintergreen Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: Natalie McKeon IRT

Seller: John A. Tesauro

Date: 12/22/17

BELCHERTOWN

99 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $260,000

Buyer: Jeffrey W. Stpeter

Seller: Byron L. Miltz

Date: 12/22/17

30 Brandywine Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $312,500

Buyer: Rachel Mandel

Seller: Robert T. Beauchamp

Date: 12/28/17

884 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $310,000

Buyer: American Advisors Group

Seller: Robert C. Follette

Date: 12/26/17

175 Jabish St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $310,000

Buyer: H. Scott Grondin

Seller: Gary L. Brougham

Date: 12/21/17

166 North Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $219,000

Buyer: Katherine R. Polanco

Seller: Alfred A. Benoit

Date: 12/29/17

328 Old Enfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $295,000

Buyer: Nicholas A. Capell

Seller: M. T. Bergeron-Cichaski

Date: 12/18/17

160 Sargent St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $299,000

Buyer: Shawn M. Harris

Seller: Jackson Brothers Property

Date: 12/26/17

245 Ware Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $225,000

Buyer: Alexandra M. Weigel

Seller: George B. Jackson

Date: 12/28/17

350 Warren Wright Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $305,000

Buyer: Thomas E. Whiteley

Seller: Musaddak J. Alhabeeb

Date: 12/29/17

60 Warren Wright Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $255,000

Buyer: Kenneth P. Slate

Seller: Cynthia K. Schneider

Date: 12/27/17

EASTHAMPTON

13 Bayberry Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $423,000

Buyer: Stanley Gajda

Seller: John J. Hasper

Date: 12/28/17

7 Hannum Brook Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $145,000

Buyer: Thomas M. Bacis

Seller: Samora, Eunice M., (Estate)

Date: 12/22/17

6 West St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $250,000

Buyer: Bernhard K. Kober

Seller: Kober, Bernhard W., (Estate)

Date: 12/22/17

13 West St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $381,500

Buyer: Martin W. Fleming

Seller: Shirlee B. Williams

Date: 12/19/17

15 Wilton Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $277,000

Buyer: Gregory R. Blackburn

Seller: Thomas E. Whiteley

Date: 12/29/17

GOSHEN

25 Aberdeen Road

Goshen, MA 01032

Amount: $205,000

Buyer: Mary C. Colwell

Seller: Luanne B. Knox FT

Date: 12/29/17

GRANBY

143 Chicopee St.

Granby, MA 01033

Amount: $230,000

Buyer: Leonard Camano

Seller: Mark L. Drapeau

Date: 12/22/17

131 School St.

Granby, MA 01033

Amount: $260,000

Buyer: Matthew R. Dennis

Seller: 131school Street NT

Date: 12/21/17

HADLEY

9 East St.

Hadley, MA 01035

Amount: $394,835

Buyer: Michael J. Lengieza

Seller: East Street Commons LLC

Date: 12/22/17

152 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $212,000

Buyer: Lynn C. McKenna

Seller: James V. Foley

Date: 12/29/17

HATFIELD

28 Linseed Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $200,000

Buyer: Francis C. Lyman

Seller: Matthew N. Lyman

Date: 12/18/17

8 School St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $451,407

Buyer: FNMA

Seller: Carla J. Brannan

Date: 12/19/17

117 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $250,000

Buyer: Wind River Properties LLC

Seller: Ursula M. Donaldson

Date: 12/28/17

HUNTINGTON

15 Bromley Road

Huntington, MA 01050

Amount: $350,000

Buyer: 15 Bromley Road Land TR

Seller: Charles A. Blackman TR

Date: 12/22/17

114 Goss Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $275,000

Buyer: Christofer Thrasher

Seller: Andrew B. McCaul

Date: 12/26/17

208 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $230,000

Buyer: Sarah E. White

Seller: Richard W. Wiernasz

Date: 12/28/17

NORTHAMPTON

50 Avis Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $310,000

Buyer: Timothy R. Johnson

Seller: Michael J. Dibrindisi

Date: 12/29/17

65 Baker Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $515,000

Buyer: David Butts

Seller: Josland & Associates PC

Date: 12/22/17

36 Beattie Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $332,000

Buyer: Matthew T. Donovan

Seller: Phyllis J. Maggiolino

Date: 12/19/17

20 Bridge Road #25

Northampton, MA 01062

Amount: $675,513

Buyer: Roy G. Jinks

Seller: Bridge Road LLC

Date: 12/22/17

93 Cahillane Terrace

Northampton, MA 01062

Amount: $170,300

Buyer: Matthew A. Motamedi

Seller: Elise M. Russell

Date: 12/18/17

76 Gothic St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Patrick J. Melnik

Seller: Roger A. Walaszek

Date: 12/20/17

44 Graves Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $730,000

Buyer: Black Dogs LLC

Seller: Noho Partners LLP

Date: 12/28/17

41 Henry St.

Northampton, MA 01060

Amount: $125,000

Buyer: Nancy L. Bak

Seller: Bak 2008 RET

Date: 12/22/17

7 Higgins Way

Northampton, MA 01060

Amount: $641,568

Buyer: Patricia J. Aslin

Seller: Sturbridge Development

Date: 12/22/17

28 Maple Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $240,000

Buyer: Kysa Nygreen

Seller: Mark A. Sayre

Date: 12/20/17

12 Maple St.

Northampton, MA 01062

Amount: $233,174

Buyer: V. Mortgage REO 2 LLC

Seller: Monica T. Toomey

Date: 12/22/17

110 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $349,900

Buyer: Valley Building Co. Inc.

Seller: Timothy S. Cotton

Date: 12/18/17

256 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,055,000

Buyer: Lumber Yard Northampton

Seller: Valley Community Development Corp.

Date: 12/28/17

193 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $160,000

Buyer: Ilene Berezin

Seller: Dora M. Onhilevich

Date: 12/20/17

282 Spring St.

Northampton, MA 01062

Amount: $450,000

Buyer: Steven M. Sanderson

Seller: Roger P. Clark

Date: 12/19/17

65 State St.

Northampton, MA 01060

Amount: $560,000

Buyer: APE Realty LLC

Seller: Josephine F. Cavallari TR

Date: 12/29/17

88 Village Hill Road

Northampton, MA 01060

Amount: $205,000

Buyer: Denmark Property Group

Seller: Hospital Hill Development

Date: 12/19/17

54 Washington Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $644,000

Buyer: Andrew S. Leland

Seller: Charles Mick

Date: 12/19/17

101 Washington Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $400,000

Buyer: Trysquare LLC

Seller: Edward J. Grady

Date: 12/28/17

38 Willow St.

Northampton, MA 01062

Amount: $296,500

Buyer: Marvin Cable

Seller: Lucille R. Crowther

Date: 12/20/17

SOUTH HADLEY

16 Berwyn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $174,500

Buyer: Ryan Kennedy

Seller: Moore, James J. Sr., (Estate)

Date: 12/22/17

16 Doane Terrace

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,000

Buyer: Christopher P. Guilmette

Seller: Durand, Mary K., (Estate)

Date: 12/22/17

281 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $410,000

Buyer: Robin D. Giroux

Seller: Rehm Family Properties

Date: 12/28/17

2 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $236,000

Buyer: Thomas G. Poole

Seller: Casey Belieu

Date: 12/28/17

9 Hillcrest Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,000

Buyer: Stephen S. Templeton

Seller: Gail B. Fitzgerald

Date: 12/20/17

20 Meadow Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $380,000

Buyer: Stephen A. Rondeau

Seller: Nelen FT

Date: 12/22/17

3 Tigger Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $439,000

Buyer: Brendan P. Cronin

Seller: Matthew T. Lapinski

Date: 12/29/17

SOUTHAMPTON

43 Coleman Road

Southampton, MA 01073

Amount: $255,250

Buyer: Kevin J. Evelti

Seller: Roger E. Jette

Date: 12/29/17

46 High St.

Southampton, MA 01073

Amount: $270,000

Buyer: Caryl J. McPherson

Seller: Janet L. Johnston

Date: 12/28/17

45 Pleasant St.

Southampton, MA 01073

Amount: $200,000

Buyer: Wynter H. Howland

Seller: William D&E A. Schaffer TR

Date: 12/29/17

Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $200,000

Buyer: Thomas M. Bacis

Seller: James R. Labrie

Date: 12/19/17

6 Woodmar Lane

Southampton, MA 01073

Amount: $455,000

Buyer: Howard A. Koski

Seller: David Garstka Builders

Date: 12/27/17

WARE

16 Coldbrook Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $330,000

Buyer: Michael Messier

Seller: Benchmark Custom Homes

Date: 12/20/17

7 Kelly Road

Ware, MA 01082

Amount: $200,000

Buyer: Collin Vartanian

Seller: Aram Vartanian

Date: 12/29/17

WILLIAMSBURG

7 Laurel Road

Williamsburg, MA 01039

Amount: $125,500

Buyer: Jason C. Harder

Seller: FNMA

Date: 12/28/17

100 Petticoat Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $295,000

Buyer: Brian Moriarty

Seller: Richard A. Barnard

Date: 12/21/17

6 Williams St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $187,000

Buyer: Brittany Superba

Seller: Greenwood, Richard E., (Estate)

Date: 12/29/17

WESTHAMPTON

177 Main Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $186,000

Buyer: Brian McLain

Seller: Sequoia Properties LLC

Date: 12/29/17

Pine Island Lake #46

Westhampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Laura A. Pompei

Seller: Hart FT

Date: 12/22/17

Pine Island Lake #46A

Westhampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Laura A. Pompei

Seller: Hart FT

Date: 12/22/17

Pine Island Lake #47

Westhampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Laura A. Pompei

Seller: Hart FT

Date: 12/22/17

26 Pine Island Lake

Westhampton, MA 01027

Amount: $180,000

Buyer: Michael D. Tiskus

Seller: Stanne, Anthony J., (Estate)

Date: 12/28/17