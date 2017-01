The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

48 Hillcrest Dr.

Bernardston, MA 01337

Amount: $191,100

Buyer: Paul C. Skiathitis

Seller: Edward W. Banach

Date: 11/30/16

BUCKLAND

188 Lower St.

Buckland, MA 01338

Amount: $124,500

Buyer: Cheyenne A. Dufresne

Seller: Matthew S. Thompson

Date: 11/29/16

CHARLEMONT

34 Johnson Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $325,000

Buyer: Christopher E. Geier

Seller: Ruth E. Werner

Date: 11/29/16

8 Mountain Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $174,900

Buyer: Edward D. Hazel

Seller: FNMA

Date: 11/30/16

280 Zoar Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $1,100,000

Buyer: Woodland MHP LLC

Seller: Woodland Park Inc.

Date: 12/09/16

COLRAIN

11 Church St.

Colrain, MA 01340

Amount: $125,000

Buyer: Amanda S. Haney

Seller: Tim A. Dusenberry

Date: 12/02/16

149 Old Cricket Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $237,000

Buyer: Troy R. Lucier

Seller: Russell TR

Date: 12/07/16

25 Phillips Hill Road

Colrain, MA 01340

Amount: $230,000

Buyer: Walter H. Keintzel

Seller: Christina D. Bell

Date: 12/02/16

DEERFIELD

40 Sugarloaf St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $219,000

Buyer: Joseph E. Charnley

Seller: John F. Sobieski

Date: 12/09/16

GREENFIELD

25 Cedar St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,900

Buyer: Lindsi Chail

Seller: Jane A. Brady

Date: 11/28/16

410 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,500

Buyer: William K. Bettencourt

Seller: Sean P. Pierce

Date: 11/28/16

31 Gold St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $155,000

Buyer: Elizabeth J. Perry

Seller: Perry, Raymond G. Jr., (Estate)

Date: 12/05/16

78 Lincoln St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $179,500

Buyer: Helen L. Murphy

Seller: Kathryn K. Roszko

Date: 11/30/16

35 Meadow Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $295,000

Buyer: Richard Alexander

Seller: Susan N. Lemeshow

Date: 12/02/16

36 Phillips St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $235,000

Buyer: Alex R. Cowley

Seller: Edward R. Desmaisons

Date: 12/08/16

30-D Phyllis Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $249,000

Buyer: Nicholas B. Langlois

Seller: Aaron A. McCloud

Date: 12/09/16

412 Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Yogesh Malik

Seller: Therese M. Root

Date: 11/30/16

260 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: Van Bro Co. LLC

Seller: Fox Brook RT

Date: 11/30/16

40 Plantation Circle

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Timothy J. Currier

Date: 12/08/16

31 Stetson Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $275,000

Buyer: Sean P. Pierce

Seller: Anne D. Connington RET

Date: 11/28/16

270 Turners Falls Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $179,000

Buyer: Mathew D. Smith

Seller: Susanne Lacosse

Date: 11/28/16

53 Washburn Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,000

Buyer: Monkeith E. Arnold

Seller: First United Methodist Church

Date: 12/09/16

LEVERETT

43 Long Plain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $192,000

Buyer: Brian A. Goodridge

Seller: Robert E. Hatt

Date: 12/07/16

LEYDEN

71 Glen Road

Leyden, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Patricia J. West

Seller: Scott C. West

Date: 12/05/16

443 West Leyden Road

Leyden, MA 01337

Amount: $375,000

Buyer: Matthew Donahue

Seller: William R. Travis

Date: 12/09/16

MONTAGUE

58 High St.

Montague, MA 01376

Amount: $145,500

Buyer: Joseph F. Sulda

Seller: Sicley, Carol D., (Estate)

Date: 11/30/16

85 K St.

Montague, MA 01376

Amount: $139,000

Buyer: Hunter G. Swanson

Seller: Mary A. Greene

Date: 12/02/16

4 Main St.

Montague, MA 01351

Amount: $225,000

Buyer: Lynn A. Abraham

Seller: Susan F. Conger

Date: 11/28/16

148 Montague City Road

Montague, MA 01301

Amount: $145,000

Buyer: J. Lucinda Kidder

Seller: Elizabeth A. Fitz

Date: 11/29/16

34 Park St.

Montague, MA 01349

Amount: $157,000

Buyer: William R. Travis

Seller: Matthew Donahue

Date: 12/09/16

2 Wrightson Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $199,500

Buyer: Kevin F. Manion

Seller: Gerald A. Thayer

Date: 12/09/16

NORTHFIELD

546 South Mountain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $225,000

Buyer: Joshua C. Roman

Seller: Eric Smith-Kaeppel

Date: 12/09/16

16 Warwick Road

Northfield, MA 01360

Amount: $199,900

Buyer: Marie J. Ndiaye

Seller: Congdon INT

Date: 11/30/16

ORANGE

150 Drew Blvd.

Orange, MA 01364

Amount: $209,900

Buyer: Christine Ghidoni

Seller: Erik J. Rousseau

Date: 12/05/16

181 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $200,000

Buyer: Kyle Higgins

Seller: Macur Enterprises Inc.

Date: 12/06/16

56 Perry Road

Orange, MA 01364

Amount: $174,000

Buyer: Ross Archambault

Seller: Christopher A. Dodge

Date: 11/28/16

502 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Robert J. Farrow

Seller: Bryan Gates

Date: 12/09/16

419 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $213,000

Buyer: Mark A. Sprague

Seller: Gregory R. McIntyre

Date: 12/02/16

230 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $165,500

Buyer: Roxanne P. Kakitis

Seller: Robert L. Holst

Date: 12/01/16

123 Wheeler Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $295,000

Buyer: Robert E. Wright

Seller: Joan D. Raughtigan

Date: 11/29/16

SHUTESBURY

85 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $332,114

Buyer: FNMA

Seller: Moore, Stephen L., (Estate)

Date: 11/30/16

SUNDERLAND

2 Hubbard Hill Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $275,000

Buyer: Chia-Yu H. Lo

Seller: MCM Capital Partners LLC

Date: 12/01/16

WHATELY

191 Christian Lane

Whately, MA 01093

Amount: $205,000

Buyer: Jamie H. Scott

Seller: Gromaski IRT

Date: 11/30/16

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

50 Albert St.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,000

Buyer: Michael Quinlan

Seller: Jessica Nuzzolilli

Date: 12/02/16

43 Alhambra Circle North

Agawam, MA 01001

Amount: $236,500

Buyer: Victor Ostas

Seller: Mark A. Graveline

Date: 11/30/16

248 Barry St.

Agawam, MA 01030

Amount: $305,000

Buyer: Conrad J. Lariviere

Seller: John L. Franco

Date: 12/02/16

8 Carmen Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $280,000

Buyer: David E. Borowski

Seller: Craig A. Luczynski

Date: 12/08/16

45 Cedar Knoll Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $385,000

Buyer: Hiep Le

Seller: Anatoliy Belozerov

Date: 11/28/16

32 Colonial Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $194,500

Buyer: Jason Rheaume

Seller: Paul R. Gauthier

Date: 12/02/16

88 Jennie Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $280,000

Buyer: Tarkan Topcuoglu

Seller: Rachel F. Moura

Date: 11/29/16

198 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $181,000

Buyer: Andrei Shyshla

Seller: Cheryl A. Weber

Date: 12/05/16

21 Parker St.

Agawam, MA 01001

Amount: $212,500

Buyer: Anthony S. Bohn

Seller: Tony W. Nascembeni

Date: 12/06/16

57 Perry Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $185,650

Buyer: Brandon Kubik

Seller: Althea A. Cowles

Date: 12/02/16

99 Pleasant Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $248,000

Buyer: Joshua W. Gehring

Seller: Edward Smaha

Date: 11/28/16

6 Ridgeway Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $150,000

Buyer: Thomas M. Hamilton

Seller: Renee Hamilton

Date: 12/01/16

109 Shoemaker Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $170,000

Buyer: Ruslan Yusenko

Seller: Haskins, Grace E., (Estate)

Date: 11/30/16

468 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $215,000

Buyer: Timothy L. Seidl

Seller: Sherrill A. Montessi

Date: 12/02/16

121 Westview Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $422,538

Buyer: Jeffrey T. Robb

Seller: Poplar Development LLC

Date: 12/09/16

94 White Fox Road

Agawam, MA 01030

Amount: $148,000

Buyer: Angelica Ochoa-Mayo

Seller: Citizens Bank

Date: 11/29/16

BLANDFORD

74 Main St.

Blandford, MA 01008

Amount: $166,000

Buyer: Brenton R. Keefe

Seller: Robbin L. Conde

Date: 12/08/16

BRIMFIELD

73 Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $192,000

Buyer: Jonathan R. Balderelli

Seller: R&K Int

Date: 12/09/16

67 Marsh Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $399,999

Buyer: Annett Farrington-Kramer

Seller: David M. Kornacki

Date: 12/09/16

25 Tower Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $275,000

Buyer: Daniel J. Cohen

Seller: Jean M. Frazier

Date: 12/09/16

19 Paige Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $165,000

Buyer: Uriah T. Smith

Seller: John H. Degnan

Date: 12/02/16

CHICOPEE

105 5th Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $125,000

Buyer: Thomas D. Knightly

Seller: June R. Knightly

Date: 12/09/16

21 Adams St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $187,500

Buyer: Jesus Guzman

Seller: Michael Donskoy

Date: 11/29/16

5 Arcade St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $151,900

Buyer: FNMA

Seller: Christina Corey

Date: 12/02/16

127 Beauchamp Terrace

Chicopee, MA 01020

Amount: $175,000

Buyer: Heather M. Longley

Seller: Thomas F. Hurley

Date: 12/02/16

53 Beverly St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $185,000

Buyer: Anthony M. Lee

Seller: Joel Rodriguez

Date: 12/09/16

96 Beverly St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $199,000

Buyer: Christian J. Serrano

Seller: Moises Pagan

Date: 11/30/16

143 Blanan Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: US Bank

Seller: Melissa L. Kolek

Date: 12/08/16

117 Caddyshack Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $500,000

Buyer: Dennis L. Pelletier

Seller: Thomas J. Jendrysik

Date: 12/07/16

17 Charbonneau Terrace

Chicopee, MA 01013

Amount: $160,000

Buyer: Inga Foksha

Seller: Delia Cendeno

Date: 12/09/16

33 Cortland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $120,000

Buyer: David N. Sevostyanov

Seller: Kellie M. Aldrich

Date: 11/30/16

50 Deroy Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $237,500

Buyer: Joseph M. Parente

Seller: Joanna U. Boutin

Date: 12/09/16

525 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $119,000

Buyer: US Bank

Seller: William E. Mitchell

Date: 12/02/16

466 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $185,000

Buyer: Dominic A. Iannuzzi

Seller: Eric Poirier

Date: 11/28/16

199 Jacob St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $189,900

Buyer: Ozkan Yagan

Seller: Audrey Laroche

Date: 12/09/16

44 Juliette St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $129,000

Buyer: US Bank

Seller: Robert A. Cramer

Date: 11/29/16

Lombard Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $2,170,604

Buyer: GR Realty 2 LLC

Seller: Blue Bird MHS LLC

Date: 12/08/16

69 Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Veden LLC

Seller: Roofers & Slaters Local 248

Date: 12/09/16

23 Marguerite St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,000

Buyer: Chonvee Heng

Seller: Kim M. Schmidt

Date: 12/09/16

N/A

Chicopee, MA 01020

Amount: $2,170,604

Buyer: GR Realty 2 LLC

Seller: Blue Bird MHS LLC

Date: 12/08/16

44 Parenteau Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $287,500

Buyer: Jacek Wanat

Seller: David M. Pise

Date: 11/30/16

70 Pine St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $115,000

Buyer: Samantha J. Soli

Seller: Lemay, Roland A., (Estate)

Date: 12/02/16

40 Rita St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $156,000

Buyer: German L. Santiago

Seller: Margaret A. Chartier

Date: 11/30/16

84 Rochester St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Justin M. Edington

Seller: N. Riley Realty LLC

Date: 12/08/16

896 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $901,000

Buyer: JJN Realty LLC

Seller: TJK Realty LLC

Date: 12/06/16

6 Sunset Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $157,000

Buyer: Collette Paro

Seller: Stefanie C. Adkison

Date: 11/28/16

133 Syrek St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Maria Delcarmen-Calderon

Seller: Melinda Couture

Date: 12/05/16

25 Thomas St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Jesus M. Garcia

Seller: N. Riley Realty LLC

Date: 11/28/16

43 Thornwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $175,000

Buyer: Joseph M. Skawinski

Seller: Nancy A. Misialek

Date: 11/28/16

88 Vadnais St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $168,900

Buyer: George Landry

Seller: John P. Howard

Date: 12/02/16

24 Walnut St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $125,500

Buyer: Hussein Hamadi

Seller: Juliette R. Buchanan

Date: 12/09/16

125 Walter St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $305,000

Buyer: Monicah N. Mwangi-Maguta

Seller: Sergey Dikan

Date: 12/05/16

EAST LONGMEADOW

303 Allen St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $247,500

Buyer: Paul E. Romanko

Seller: Edward J. Linehan

Date: 12/02/16

34 Anne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $126,400

Buyer: FNMA

Seller: Kimberly J. Bousquet

Date: 12/01/16

175 Braeburn Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $330,000

Buyer: Roman Catholic Bishop Of Springfield

Seller: Roland D. Gelinas

Date: 12/06/16

39 Day Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $212,000

Buyer: Christopher J. Bolduc

Seller: Richard A. Kroll

Date: 11/30/16

90 Hanward Hill

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $185,000

Buyer: Joseph T. Chisholm

Seller: Lynda Glenn-Healey

Date: 12/08/16

39 Pondview Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $606,830

Buyer: James R. Channing

Seller: Joseph Chapdelaine & Sons

Date: 12/05/16

46 Putting Green Circle

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Vincent G. Laduke

Seller: Mary A. Laduke

Date: 12/05/16

30 John St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,000

Buyer: Caitlin Leone

Seller: Frank Iovine

Date: 12/02/16

12 Knollwood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $151,000

Buyer: Karen L. Merrill

Seller: Archie H. Plante

Date: 11/29/16

15 Lombard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Heather R. Magnus

Seller: Brian Baker

Date: 11/30/16

2 Lull St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $138,000

Buyer: John R. Carney

Seller: Krista L. Proctor-Traynor

Date: 11/28/16

167 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $445,000

Buyer: Erin N. Duchesne

Seller: Henry H. Kuok

Date: 12/02/16

Overlook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $279,000

Buyer: Peppino Maruca

Seller: Pamela L. Hood

Date: 11/29/16

49 Saint Joseph Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $160,000

Buyer: Lancelot V. Watson

Seller: Caswell Boreland

Date: 12/01/16

19 Silver Fox Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $150,000

Buyer: Joshua Labarre

Seller: C&M Builders LLC

Date: 12/02/16

2 Winterberry Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $410,000

Buyer: Mark P. Denver

Seller: Douglas R. Bessette

Date: 12/08/16

HAMPDEN

36 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $219,000

Buyer: Erica S. Kimball

Seller: James E. Clarke

Date: 11/28/16

HOLLAND

65 East Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $255,000

Buyer: Zachary J. Gendreau

Seller: Leonard A. Hess

Date: 12/09/16

11 Island Road

Holland, MA 01521

Amount: $320,000

Buyer: Lynn L. Croteau TR

Seller: Richard M. Silverman

Date: 12/08/16

HOLYOKE

39-41 Belvidere Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Margaret M. Magri

Seller: William R. Klopfer

Date: 11/30/16

85-87 Calumet Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Michael B. Miseph

Seller: Gator LLC

Date: 12/05/16

10 Columbia St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: Jaysleen Gonzalez

Seller: Robert W. Chipman

Date: 11/28/16

369 Jarvis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $214,000

Buyer: Luis A. Rivera

Seller: Anthony R. Lavigne

Date: 12/06/16

25 Orchard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $175,000

Buyer: Sakare Anderson

Seller: Sofia Lemons

Date: 12/09/16

84 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Jackson Canal LLC

Seller: Holyoke Redevelopment Authority

Date: 12/09/16

8 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $161,500

Buyer: Miguel A. Rivera

Seller: Caitlin E. Bonafilia

Date: 11/30/16

31 Steiger Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $377,500

Buyer: Marianne G. O’Leary

Seller: Frank D. Jimerson

Date: 11/30/16

114 Vermont St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $206,000

Buyer: Richard W. Gauthier

Seller: Elizabeth Breen-Sardella

Date: 12/02/16

LONGMEADOW

23 Belleclaire Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $262,500

Buyer: Jordan Montoya

Seller: Geoffrey E. Rosenblat

Date: 12/01/16

34 Colony Acres Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $354,000

Buyer: Jennifer Sklar

Seller: Richard X. Butera

Date: 12/09/16

36 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $221,000

Buyer: Joseph Santaniello

Seller: Toby K. Simonoff

Date: 11/29/16

273 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $400,000

Buyer: James L. Marvel

Seller: Mark D. Cress

Date: 11/30/16

90 Dartmouth Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $530,520

Buyer: David M. Decandio

Seller: Bruce H. Leshine

Date: 12/06/16

34 Drury Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $317,500

Buyer: Eric Haviland

Seller: Joslyn Banas

Date: 12/09/16

50 Hilltop Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $450,000

Buyer: Richard W. Purrington

Seller: Vinodray R. Shah

Date: 11/28/16

86 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $160,000

Buyer: John Brock

Seller: Seth A. Marshall

Date: 11/29/16

97 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $262,900

Buyer: Dawn M. Nay

Seller: Adrian Phaneuf

Date: 12/09/16

41 Roseland Terrace

Longmeadow, MA 01106

Amount: $166,000

Buyer: Etavab RT

Seller: Mary E. Gray

Date: 11/30/16

69 Sheffield Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $255,500

Buyer: Shawn Cummings

Seller: Kmetz, Richard, (Estate)

Date: 12/09/16

LUDLOW

18 Bowles Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Shirley C. St.John

Seller: Richard A. Andre

Date: 12/09/16

84 Cardinal Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $370,000

Buyer: Richard Andre

Seller: Kenneth Valentine

Date: 12/09/16

1212 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: William G. Leblanc

Seller: Machado, Richard, (Estate)

Date: 12/08/16

292 Howard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $144,000

Buyer: Shawn M. Qualls

Seller: Patricia A. Swiderski

Date: 11/30/16

16-18 Munsing Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: Nelson R. Rodrigues

Seller: Michael Chapdelaine

Date: 12/01/16

165 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $158,000

Buyer: Lisa A. Knowles-Warren

Seller: Mya Realty LLC

Date: 11/29/16

64 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $140,000

Buyer: FNMA

Seller: Minerva Santana

Date: 11/30/16

300 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $163,500

Buyer: Philip S. Tomkiel

Seller: Deidra M. Thompson

Date: 11/28/16

MONSON

127 Town Farm Road

Monson, MA 01057

Amount: $379,000

Buyer: Ross T. Pelletier

Seller: Stephen W. Roy

Date: 12/09/16

126 Upper Hampden Road

Monson, MA 01057

Amount: $314,900

Buyer: Raymond J. Downey

Seller: Martin R. Bolduc

Date: 12/09/16

51 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $200,000

Buyer: Nicholas L. Flebotte

Seller: Andrew P. Beaulieu

Date: 11/28/16

4 Zuell Road

Monson, MA 01057

Amount: $215,040

Buyer: US Bank

Seller: David J. Kane

Date: 11/29/16

PALMER

324 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $329,900

Buyer: Martin R. Bolduc

Seller: Michael E. Lacoste

Date: 12/09/16

27 Fox St.

Palmer, MA 01069

Amount: $149,900

Buyer: Ra Tim

Seller: Scott D. Wolf

Date: 11/30/16

85 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $269,000

Buyer: Luke E. Venneri

Seller: Gordon R. Fettes

Date: 11/28/16

1019-1021 Maple St.

Palmer, MA 01069

Amount: $169,500

Buyer: Noria A. Gomez

Seller: Lawrence J. Ochs

Date: 12/05/16

77 North St.

Palmer, MA 01080

Amount: $130,000

Buyer: Daniel M. Darling

Seller: Edward H. Smola

Date: 11/30/16

55 Olney Road

Palmer, MA 01069

Amount: $252,500

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Philip J. Burns

Date: 12/01/16

1428 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $161,000

Buyer: Kathleen Allan-Gadbois

Seller: Gabriel B. Mansfield

Date: 12/06/16

3 Silvia St.

Palmer, MA 01080

Amount: $185,000

Buyer: Gareth E. Desautels

Seller: Donald J. Allain

Date: 11/28/16

RUSSELL

1172 Huntington Road

Russell, MA 01071

Amount: $247,500

Buyer: Michael G. Lyman

Seller: Anthony D. Maloni

Date: 12/01/16

SPRINGFIELD

974 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $130,000

Buyer: Alanna Williams

Seller: Shannon M. Maliqi

Date: 12/08/16

76 Alwin Place

Springfield, MA 01101

Amount: $390,000

Buyer: Thomas D. Moore

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 12/06/16

797 Armory St.

Springfield, MA 01107

Amount: $131,900

Buyer: Anthony Torres

Seller: Luis A. Rivera

Date: 12/06/16

62-64 Avon Place

Springfield, MA 01105

Amount: $1,255,000

Buyer: MNBC LLC

Seller: Monaco-Western Mass. Properties

Date: 12/05/16

69 Alwin Place

Springfield, MA 01128

Amount: $374,000

Buyer: Hamid Hussain

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 12/02/16

75 Avon Place

Springfield, MA 01105

Amount: $695,000

Buyer: MNBC LLC

Seller: Avon Place Real Estate Assoc.

Date: 12/05/16

38 Bacon Road

Springfield, MA 01119

Amount: $144,000

Buyer: Ann F. Baj

Seller: Eleanore A. Messier

Date: 11/28/16

28 Barton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $143,000

Buyer: Jeffrie Bodon

Seller: Erica I. Capeles

Date: 11/30/16

720 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Hann Realty Berkshire Inc.

Seller: Keith Archambault

Date: 11/30/16

61 Bircham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Luis A. Rodriguez

Seller: Lynne McDonough

Date: 11/30/16

76 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Angela M. Richards

Seller: Andrew R. Dacruz

Date: 11/30/16

160 Bolton St.

Springfield, MA 01119

Amount: $219,900

Buyer: Mental Health Association

Seller: Joseph E. Lyons

Date: 12/09/16

744 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $139,900

Buyer: Diane H. Stone

Seller: Daphne M. Reid

Date: 11/28/16

38 Cara Lane

Springfield, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Carlos E. Restrepo

Seller: Sandra H. Starczewski

Date: 11/30/16

72 Cara Lane

Springfield, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Matthew J. Fontaine

Seller: Heather R. Magnus

Date: 11/30/16

31-33 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $161,738

Buyer: USA HUD

Seller: Donna Lessard

Date: 12/09/16

213 Corona St.

Springfield, MA 01104

Amount: $159,900

Buyer: Miguel A. Campos

Seller: John V. Nadeau

Date: 11/30/16

25 County St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Tishana Gomez

Seller: Sergey Savonin

Date: 12/02/16

30 Craig St.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,000

Buyer: Christopher K. Frey

Seller: Lisa Santaniello

Date: 12/01/16

129 Croyden Terrace

Springfield, MA 01104

Amount: $129,000

Buyer: Angel O. Rivera-Alvez

Seller: Couch, Mary Ann, (Estate)

Date: 11/28/16

48 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Richard Guirand

Seller: Llewelyn S. Dunwell

Date: 11/29/16

28 Doyle Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: 114 Wellington Street TR

Seller: Elaine R. Radwanski

Date: 12/02/16

90 Edendale St.

Springfield, MA 01104

Amount: $141,000

Buyer: Cintia Rivera

Seller: Raul Gonzalez

Date: 12/09/16

19 Emmet St.

Springfield, MA 01119

Amount: $145,000

Buyer: Timothy Maynard

Seller: Andrzej Lipski

Date: 12/09/16

98 Ferncliff Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $170,000

Buyer: Ryan C. Shewchuk

Seller: Blueline Management LLC

Date: 12/01/16

209 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $141,000

Buyer: Gerard Szymczyk

Seller: Gary Wright

Date: 12/07/16

53 Geneva St.

Springfield, MA 01151

Amount: $130,000

Buyer: Ileana Castillo

Seller: PAS Development Inc.

Date: 11/30/16

365 Grand Valley Road

Springfield, MA 01128

Amount: $155,000

Buyer: David P. Robillard

Seller: David Robillard

Date: 12/02/16

152 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $214,900

Buyer: Ryan W. Kalriess

Seller: Green Fields Inc.

Date: 12/07/16

814 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $129,000

Buyer: Yamaira Gonzalez

Seller: Candis A. Rose

Date: 11/30/16

38 Greaney St.

Springfield, MA 01104

Amount: $155,000

Buyer: James Rooney

Seller: Labrecque, Rita F., (Estate)

Date: 12/08/16

96 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $165,000

Buyer: Elizabeth Alicea-Torres

Seller: Annmarie Alexander

Date: 11/29/16

208 Jeffrey Road

Springfield, MA 01119

Amount: $207,000

Buyer: Clarence Boateng

Seller: Thomas D. Moore

Date: 12/06/16

47 Judith St.

Springfield, MA 01118

Amount: $151,000

Buyer: Walter L. Hoskins

Seller: Kathleen M. Cahill

Date: 12/02/16

199 Keddy St.

Springfield, MA 01109

Amount: $174,900

Buyer: Julissa Ramirez

Seller: Alyssa L. Stebbins

Date: 12/02/16

391 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $214,564

Buyer: Bayview Loan Servicing

Seller: Derek J. Kilmurray

Date: 12/05/16

30 Kirk Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $155,000

Buyer: Joseph M. Ortiz

Seller: Home Equity Assets Realty

Date: 11/28/16

34-36 Leete St.

Springfield, MA 01108

Amount: $134,059

Buyer: US Bank

Seller: Anna S. Matos

Date: 11/28/16

49 Mallowhill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $160,000

Buyer: Carla M. Sylla

Seller: Constance C. Mandeville

Date: 11/30/16

95 Maplewood Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $146,600

Buyer: FNMA

Seller: Stephanie L. Ehiwele

Date: 12/06/16

41 Margaret St.

Springfield, MA 01105

Amount: $155,000

Buyer: Rinh Kim

Seller: Dennis J. Bertelli

Date: 11/29/16

48 Marmon St.

Springfield, MA 01129

Amount: $262,500

Buyer: Matthew W. Gladu

Seller: Propcity LLC

Date: 12/09/16

631 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $140,000

Buyer: Brian E. Figueroa-Solis

Seller: Richard W. Owen

Date: 11/29/16

34 Normandy Road

Springfield, MA 01106

Amount: $341,000

Buyer: Jeffrey L. Cebula

Seller: Adelaide Firestone

Date: 11/30/16

64 Oak Hollow Road

Springfield, MA 01128

Amount: $241,000

Buyer: Roland J. Murdock

Seller: Benjamin F. Turnberg

Date: 12/07/16

149 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $132,000

Buyer: Lan Oak Realty LLC

Seller: Maria Decesare

Date: 12/02/16

1465 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $135,000

Buyer: Migdalia Montalvo

Seller: Brian J. McNally

Date: 11/28/16

1939 Parker St.

Springfield, MA 01128

Amount: $220,000

Buyer: V. S. Provencio-Mendoza

Seller: Steven W. Hastings

Date: 12/09/16

580 Plainfield St.

Springfield, MA 01107

Amount: $190,000

Buyer: Kerim D. Senkal

Seller: Yevgeniy Norkin

Date: 12/05/16

1408 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $226,900

Buyer: Christopher C. Pickford

Seller: Richard P. Muise

Date: 12/02/16

385 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $115,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Maria Lyon

Date: 12/02/16

108 Prouty St.

Springfield, MA 01119

Amount: $183,700

Buyer: Margaret G. Lynch

Seller: Carlos E. Restrepo

Date: 11/30/16

75 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $144,900

Buyer: Coloni Brown

Seller: MDDO LLC

Date: 12/02/16

14 Savoy Place

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Shadera D. Lewis

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 11/30/16

155 Senator St.

Springfield, MA 01129

Amount: $200,000

Buyer: Corwin C. Waddell

Seller: Bao H. Nguyen

Date: 12/09/16

144 Spring St.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,255,000

Buyer: MNBC LLC

Seller: Monaco-Western Mass Properties

Date: 12/05/16

Stuart St. (ES) #11

Springfield, MA 01101

Amount: $232,200

Buyer: Donald Coleman

Seller: East Coast Contracting

Date: 12/09/16

39 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $206,500

Buyer: Efrain Bermeo

Seller: Catherine A. Gulluni

Date: 12/02/16

49 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $239,000

Buyer: Ronald E. Russell

Seller: Michael A. Woytowicz

Date: 12/06/16

5 Teakwood Road

Springfield, MA 01128

Amount: $130,900

Buyer: Citimortgage Inc.

Seller: Laura A. Cox

Date: 12/08/16

86 Temby St.

Springfield, MA 01119

Amount: $189,900

Buyer: Cassandra F. Smith-Denson

Seller: Josh C. Haygood

Date: 12/02/16

131 Undine Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $145,900

Buyer: Willmary Vega

Seller: Miguel A. Acevedo

Date: 12/05/16

97 Wachusett St.

Springfield, MA 01118

Amount: $242,500

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Joann Johnson

Date: 11/29/16

83 Warrenton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $167,000

Buyer: Ingrid M. Serrano

Seller: Global Homes Properties

Date: 11/30/16

98 Washburn St.

Springfield, MA 01107

Amount: $139,000

Buyer: Amedee Ortiz

Seller: Brian P. St.Amand

Date: 12/02/16

68-70 Watling St.

Springfield, MA 01104

Amount: $167,500

Buyer: Joao M. Pereira TR

Seller: Michael J. Hanifan

Date: 11/29/16

181 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $165,500

Buyer: Jodi-Ann Williams

Seller: Patricia A. Manzi

Date: 11/30/16

8 White Birch Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $184,000

Buyer: Jason Kleps

Seller: Jose Serrano

Date: 12/01/16

411 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $198,000

Buyer: Jeremy Rodriguez

Seller: Christopher E. Wurszt

Date: 12/05/16

83 Winter St.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,255,000

Buyer: MNBC LLC

Seller: Monaco-Western Mass Properties

Date: 12/05/16

14-16 Woodmont St.

Springfield, MA 01104

Amount: $208,000

Buyer: Jaime Vazquez

Seller: Elvin Blanco

Date: 12/01/16

211-213 Worthington St.

Springfield, MA 01103

Amount: $285,000

Buyer: Edale Realty LLC

Seller: Laberty Properties Inc.

Date: 11/29/16

49 Yamaska Road

Springfield, MA 01118

Amount: $171,000

Buyer: Robert L. Hernandez

Seller: Edna T. Hansen

Date: 11/28/16

29 Zephyr Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $153,000

Buyer: Jillian M. Chiaro

Seller: Frank J. Chiaro

Date: 12/01/16

SOUTHWICK

16 Bonnie View Road

Southwick, MA 01077

Amount: $150,000

Buyer: Tasos FT

Seller: Leigh M. Stellato

Date: 12/01/16

1 Gillette Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $190,000

Buyer: Nicole K. McKona

Seller: Donald Nooney

Date: 12/05/16

14 Granaudo Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $255,000

Buyer: Michael A. Morris

Seller: Amber L. Bach

Date: 12/08/16

131 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $425,000

Buyer: Guy Lariviere

Seller: Nancy L. Lane

Date: 12/02/16

151 Mort Vining Road

Southwick, MA 01077

Amount: $233,000

Buyer: David R. O’Brien

Seller: Thomas J. Dussault

Date: 12/02/16

10 Pine Knoll

Southwick, MA 01077

Amount: $350,000

Buyer: Amber L. Bach

Seller: Robert A. Silverstein

Date: 12/08/16

274 South Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $174,000

Buyer: Tedd C. Cecchetelli

Seller: Eric Payette

Date: 11/30/16

TOLLAND

207 Lakeside Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $395,000

Buyer: Edwin J. Hudson

Seller: Joan P. Maxson

Date: 11/30/16

WALES

12 Reed Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $276,650

Buyer: Douglas Ritchie

Seller: Ross Tylor-Pelletier

Date: 12/02/16

2 Shaw Road

Wales, MA 01081

Amount: $268,900

Buyer: Scott Valcourt

Seller: Denise L. Ard

Date: 12/07/16

26 Woodland Heights

Wales, MA 01081

Amount: $187,096

Buyer: Sean C. Madura

Seller: Gary M. Pilon

Date: 11/30/16

WESTFIELD

17 Big Wood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $320,000

Buyer: Benjamin T. Taglieri

Seller: Patricia E. Sullivan

Date: 11/30/16

89 Crescent Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $308,000

Buyer: Michael J. O’Neil

Seller: Laurette T. Bishop

Date: 11/30/16

542 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $198,000

Buyer: Jacob C. Danek

Seller: Arthur B. Bovino

Date: 12/09/16

167 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $239,900

Buyer: Joseph D. Binan

Seller: Kimberly Sulek

Date: 12/09/16

164 Falley Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: Nicholas J. Gezotis

Seller: Michael J. O’Neil

Date: 11/30/16

16 Glen Ridge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Justin P. White

Seller: Nikolaus J. Schmitter

Date: 12/05/16

13 Jefferson St.

Westfield, MA 01085

Amount: $192,804

Buyer: Nationstar Mortgage LLC

Seller: Joshua Vincent

Date: 12/05/16

173 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Laura C. Smithies

Seller: Rebecca A. Cekala

Date: 11/28/16

94 North Elm St.

Westfield, MA 01085

Amount: $3,800,000

Buyer: North Elm LLC

Seller: Ronald E. Schortmann

Date: 11/30/16

10 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $227,000

Buyer: Karl S. Menard

Seller: Michael Buckley

Date: 12/08/16

107 Pinehurst St.

Westfield, MA 01085

Amount: $167,000

Buyer: Trista M. Perrea

Seller: Benjamin Taglieri

Date: 11/30/16

71 Pochassic St.

Westfield, MA 01085

Amount: $179,900

Buyer: Christine Bussolari

Seller: Ba T. Pho

Date: 11/30/16

125 Ridgecrest Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Jeffrey Vanoudenhove

Seller: Joel E. Schwartz

Date: 12/09/16

399 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Matthew A. Bonafilia

Seller: Kevin M. White

Date: 12/01/16

84 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $261,000

Buyer: Joshua M. Krassler

Seller: Stephan A. Warren

Date: 11/29/16

52 Woodbridge Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Nicholas D. Fitzgerald

Seller: USA HUD

Date: 11/28/16

WILBRAHAM

35 Burleigh Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $273,000

Buyer: Jennifer A. Grono

Seller: Kerry A. Tarpey

Date: 12/01/16

20 Eastwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $339,900

Buyer: Andrew Rostek

Seller: Lawrence G. Jenkins

Date: 11/30/16

19 Forest St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $136,000

Buyer: Kevin Woodard

Seller: John J. Manning

Date: 12/05/16

1158 Glendale Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $345,000

Buyer: Raymond Arroyo

Seller: DF Development & Construction Management

Date: 12/05/16

10 Herrick Place

Wilbraham, MA 01095

Amount: $280,000

Buyer: William M. Falzone

Seller: Frances K. Mell

Date: 11/30/16

16 McIntosh Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $420,000

Buyer: William C. Nolan

Seller: Gary M. Hochheiser

Date: 12/09/16

26 Merrill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $139,200

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Harry J. Tarzian

Date: 11/29/16

50 Oakland St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $290,000

Buyer: Matthew S. Barkyoumb

Seller: FSV RET

Date: 12/01/16

8 Old Orchard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $235,000

Buyer: Darell Mitchell

Seller: John W. Stearns

Date: 11/30/16

16 Porter Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $294,900

Buyer: Kevin Q. Corridan

Seller: Richard A. Coffey

Date: 11/30/16

160 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $352,500

Buyer: Michael E. Lacoste

Seller: Vincent Cardillo

Date: 12/09/16

32 Stonegate Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $370,000

Buyer: Minhaj Moushum

Seller: John P. Sherbow

Date: 12/02/16

108 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $125,000

Buyer: Jeanna Stewart

Seller: Jeffrey C. Allard

Date: 12/09/16

690 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $340,000

Buyer: Sherwin Road RT

Seller: 911 Stony Hill Road LLC

Date: 12/05/16

1047 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $229,000

Buyer: James J. Mell

Seller: William Falzone

Date: 11/30/16

23 West Colonial Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $377,300

Buyer: Sydney L. Guevin

Seller: William F. Petrone

Date: 12/02/16

WEST SPRINGFIELD

82 Althea St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $180,000

Buyer: Donald C. Wood

Seller: Alexey Rudenko

Date: 12/05/16

1085 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Cecelia Laporte

Seller: Anthony M. Cruz

Date: 11/28/16

17-19 Armstrong St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Jamie Piangerelli

Seller: Stacey D. Thomas

Date: 12/02/16

67 Armstrong St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $146,000

Buyer: Ceciley M. Fenno

Seller: Jeremy W. McPherson

Date: 11/28/16

25 Boulevard Place

West Springfield, MA 01089

Amount: $140,000

Buyer: Shruti B. Oza

Seller: Nationstar Mortgage LLC

Date: 12/09/16

73 Craiwell Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $212,000

Buyer: Tara C. Garstka

Seller: Mary L. McCormick

Date: 11/30/16

340 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $169,900

Buyer: James F. Lane

Seller: Nora M. Johnson

Date: 11/30/16

18 Elm Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $151,000

Buyer: Olivia R. Saxer

Seller: Daniel W. Green

Date: 11/30/16

80-82 Irving St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $155,000

Buyer: Nariman Z. Askarov

Seller: Jason G. Martineau

Date: 11/30/16

72 Lennys Way

West Springfield, MA 01089

Amount: $392,900

Buyer: Kevin M. White

Seller: William F. Messner

Date: 12/09/16

158 Lower Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $182,900

Buyer: Carol A. Cote

Seller: John M. Clark

Date: 11/30/16

715 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $184,000

Buyer: 715 Main Street Realty

Seller: Iqbal Murtaza

Date: 12/07/16

567 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $395,000

Buyer: Bryan Castor

Seller: Raymond A. Callahan

Date: 11/28/16

218 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $219,900

Buyer: Kathleen P. Hamada

Seller: Joanne L. Bigelow

Date: 12/06/16

9 Norman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $190,000

Buyer: Dominic Pompi

Seller: Antonio P. Argiro

Date: 12/08/16

264 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $128,500

Buyer: Jeffrey R. Mitchell

Seller: Shirley M. Coyne

Date: 12/09/16

615 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $183,000

Buyer: Angel R. Villar

Seller: Sheileen M. Goodman

Date: 12/08/16

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

107 Alpine Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $336,900

Buyer: Richard Graham-Maclean

Seller: Paul Dubin

Date: 12/08/16

87 Columbia Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $350,000

Buyer: Columbia Realty Income

Seller: Aaron M. Dulles

Date: 12/09/16

989 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $235,000

Buyer: Xian G. Dole

Seller: Hettie C. Thompson

Date: 12/07/16

2 Edge Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $258,000

Buyer: Kuo H. Lee

Seller: Venanzio Carbone

Date: 12/01/16

Pelham Road

Amherst, MA 01002

Amount: $250,000

Buyer: Amethyst Farm LLC

Seller: Joshua S. Goldstein

Date: 12/02/16

466 S. Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $295,000

Buyer: Hang Z. Huang

Seller: Justin T. Serpone

Date: 12/01/16

BELCHERTOWN

28 Cloverhill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $439,900

Buyer: Avelino S. Casimiro

Seller: Mark C. Pedro

Date: 12/01/16

453 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Doug J. Cameron

Seller: Dahlia Development Ltd

Date: 11/29/16

25 Fuller St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $195,000

Buyer: Tabitha J. Baceski

Seller: Joan W. Hutchinson

Date: 11/30/16

31 Lamson Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $317,500

Buyer: Kristen E. Carlson

Seller: Deep Woods Real Estate Development

Date: 12/02/16

14 Laurel Ridge Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $290,000

Buyer: Slawomir Liminski

Seller: John V. Lombardi

Date: 12/01/16

471 Michael Sears Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $259,900

Buyer: Mathis Sherwood

Seller: Sandra M. Riley

Date: 12/09/16

140 Old Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $420,000

Buyer: Julie D. Daigle

Seller: Antonio Jorge

Date: 12/09/16

15 Sherwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $242,000

Buyer: James R. Strong

Seller: Yih-Ming Hsiao

Date: 11/30/16

South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $274,716

Buyer: LJ Development LLC

Seller: Catherine L. Gaouette

Date: 12/09/16

3 Westwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $235,950

Buyer: Leslie R. Dougherty

Seller: Joel Brown

Date: 11/30/16

CUMMINGTON

395 West Cummington Road

Cummington, MA 01026

Amount: $128,000

Buyer: Dalton T. Noel

Seller: Benjamin K. Baumann

Date: 11/30/16

EASTHAMPTON

1-3 Clinton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $168,000

Buyer: Jonathan N. Kelley

Seller: Brendan R. Flaherty

Date: 12/09/16

25 Colonial Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $170,000

Buyer: Emerald City Rentals LLC

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 12/08/16

17 Golden Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $339,900

Buyer: Paul Barry

Seller: Richard W. Gauthier

Date: 12/02/16

9 Gross Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $294,800

Buyer: Erin M. Szalankiewicz

Seller: Westley Desotle

Date: 11/30/16

180 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $256,000

Buyer: Elizabeth A. Rist

Seller: Glaskowsky, F. N., (Estate)

Date: 11/29/16

18 McKinley Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $280,000

Buyer: Rachel Tapley

Seller: Thomas S. Cameron

Date: 12/01/16

44 Oliver St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $326,500

Buyer: Ann E. Favorite-Lynch

Seller: Deborah L. Barr

Date: 12/09/16

9 Reservation Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $314,000

Buyer: Mark S. Maulucci

Seller: Shirley Gamble-Cordes

Date: 11/30/16

74 South St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $230,500

Buyer: Barry Decarli

Seller: Jill P. Burlingame

Date: 11/28/16

GOSHEN

41 Dresser Hill Road

Goshen, MA 01096

Amount: $195,000

Buyer: Kurt R. Finch

Seller: Lucia M. Kielbasa

Date: 11/28/16

GRANBY

175 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $260,000

Buyer: Westover Metropolitan Development Corp.

Seller: Robert R. Fimbel

Date: 11/29/16

HATFIELD

26 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $379,900

Buyer: Christina Sekaer

Seller: Kathleen Z. Zeamer

Date: 12/02/16

462 Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $281,000

Buyer: Paul C. Roud

Seller: Debra L. Overstreet

Date: 11/29/16

228 Straits Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $289,000

Buyer: Rips LLC

Seller: Loretta C. Stevens TR

Date: 12/06/16

HUNTINGTON

8 Bromley Road

Huntington, MA 01050

Amount: $198,000

Buyer: Richard D. Sherwood

Seller: Denise M. Petersen

Date: 11/28/16

68 Littleville Road

Huntington, MA 01050

Amount: $308,000

Buyer: Steven V. Cormier

Seller: D&B Fortin RET

Date: 12/02/16

MIDDLEFIELD

117 Clark Wright Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $175,000

Buyer: Keith A. Albee

Seller: Thomas Slipski

Date: 11/30/16

88 Town Hill Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $188,000

Buyer: Michael W. Romanowski

Seller: Donald J. Savery

Date: 12/02/16

NORTHAMPTON

189 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $375,000

Buyer: Louise W. Corbett

Seller: Peter P. Paniczko

Date: 12/09/16

32 Bright St.

Northampton, MA 01060

Amount: $405,000

Buyer: Thea N. Calkins

Seller: Kira A. Wojtech

Date: 12/08/16

8 Edgewood Terrace

Northampton, MA 01060

Amount: $281,500

Buyer: Nicole A. Long

Seller: Joann W. Aalfs LT

Date: 11/29/16

496 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $225,000

Buyer: Jonathan Dubinsky

Seller: Ryan M. Quinn

Date: 12/09/16

40 Garfield Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $361,000

Buyer: Brad C. Timm

Seller: Marceline Ayres

Date: 12/02/16

37 Holyoke St.

Northampton, MA 01060

Amount: $322,500

Buyer: Eric N. Wolpin

Seller: John J. Boucher

Date: 12/08/16

48 Lake St.

Northampton, MA 01062

Amount: $249,000

Buyer: Cristen A. Nagle

Seller: Scott A. Morin

Date: 11/28/16

25 Madison Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $375,000

Buyer: Alina T. Gross

Seller: Barbara B. Edwards

Date: 12/08/16

273 Main St.

Northampton, MA 01060

Amount: $910,000

Buyer: Safe Journeys LLC

Seller: Francis A. Johnson

Date: 12/01/16

57 Redford Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $217,000

Buyer: Kelli M. Steele

Seller: Paul M. Barry

Date: 12/01/16

552 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $305,000

Buyer: Saharra Pensivy

Seller: James M. Brushway

Date: 12/08/16

101 Straw Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $185,000

Buyer: Jessica L. Laclair

Seller: Bak, Helen C., (Estate)

Date: 11/30/16

15 Swan St.

Northampton, MA 01060

Amount: $210,000

Buyer: David K. Marshall

Seller: Hollingsworth, Susan I., (Estate)

Date: 12/08/16

97 Vernon St.

Northampton, MA 01060

Amount: $972,446

Buyer: Sundeep M. Shukla

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 11/30/16

PLAINFIELD

36 Bow St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $275,000

Buyer: Keith M. Patenaude

Seller: Birch Hollow LLC

Date: 12/09/16

98 North St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $139,000

Buyer: Frances Vilbon

Seller: FNMA

Date: 12/08/16

75 North Central St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $145,000

Buyer: Barbara M. Taylor

Seller: Keith M. Patenaude

Date: 12/09/16

SOUTH HADLEY

25 Carriage Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $325,000

Buyer: Phylicia M. Lavigne

Seller: Peter E. Shea

Date: 12/07/16

112 College St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $190,000

Buyer: Christopher B. Day

Seller: Nancy L. Gardiner

Date: 11/30/16

10 Dale St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $224,000

Buyer: Bruce Barrett

Seller: Rolanda J. Rattelle

Date: 12/02/16

200 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $304,000

Buyer: Asherah B. Allen

Seller: Rene S. Beauchemin

Date: 12/05/16

10 Enterprise St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $192,500

Buyer: Casey L. Miner

Seller: Robert Desrochers

Date: 11/30/16

140 Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $127,000

Buyer: Aaron Stark

Seller: Stark, David M., (Estate)

Date: 12/02/16

9 Marcel St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $222,000

Buyer: Marcie Whitman

Seller: Jennifer M. Vannoy

Date: 12/09/16

7 Overlook Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $282,500

Buyer: Samuel I. McArthur

Seller: Daniel W. Goble

Date: 11/29/16

275 Pearl St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $227,500

Buyer: Cara E. Sheedy

Seller: Christine Tropp-Orlen

Date: 12/08/16

41 River Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $185,000

Buyer: David G. Klingener

Seller: J. Lucinda Kidder

Date: 11/28/16

13 West Cornell St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $235,000

Buyer: Luke Trahan

Seller: Helen T. Deshaies IRT

Date: 11/29/16

95 Willimansett St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $265,000

Buyer: Jaidan Realty Property Management

Seller: Carolanne Bright

Date: 11/30/16

SOUTHAMPTON

Woodmar Lane #F

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: G&F Custom Built Homes

Seller: Chester J. Kellogg

Date: 12/08/16

WARE

17 Lee Road

Ware, MA 01082

Amount: $300,000

Buyer: Cory N. Stoner

Seller: Richard R. Tumolo

Date: 11/29/16

66 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $148,806

Buyer: Yellowbrick Property LLC

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 11/30/16

5 Wildflower Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $285,000

Buyer: Catharine M. Armentrout

Seller: Belco Construction Co. Inc.

Date: 11/29/16

WESTHAMPTON

71 Montague Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $290,000

Buyer: Ryder J. Henderson

Seller: Strayer, Anne L., (Estate)

Date: 11/30/16

WILLIAMSBURG

32 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $215,000

Buyer: Dennis F. Crommett

Seller: Alan J. Bernhardt

Date: 12/09/16

WORTHINGTON

24 Old Main Road

Worthington, MA 01098

Amount: $174,000

Buyer: Drew A. Hornickel

Seller: Ashley L. Tompkins

Date: 12/09/16

187 Ridge Road

Worthington, MA 01098

Amount: $312,500

Buyer: Michael J. Marich

Seller: Kent S. Hicks