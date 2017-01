The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

204 Buckland Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $155,000

Buyer: Andrew A. Pasquale

Seller: Christine A. Barry

Date: 12/15/16

BERNARDSTON

102 Northfield Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $185,000

Buyer: Erin Bernard

Seller: Klem W. Croteau

Date: 12/16/16

BUCKLAND

23 Birch Road

Buckland, MA 01338

Amount: $180,000

Buyer: Charles W. Chmura

Seller: Kay G. Herbert

Date: 12/20/16

43 Hog Hollow Road

Buckland, MA 01338

Amount: $425,000

Buyer: Brian C. Rose

Seller: Christopher C. Rose

Date: 12/16/16

CHARLEMONT

159 Main St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $150,000

Buyer: Todd M. Gerry

Seller: John-Michael Properties

Date: 12/23/16

CONWAY

590 East Guinea Road

Conway, MA 01341

Amount: $149,900

Buyer: Michael A. Wickline

Seller: FNMA

Date: 12/12/16

198 Maple St.

Conway, MA 01341

Amount: $175,000

Buyer: Heather A. Vickery

Seller: William Sheehan

Date: 12/13/16

DEERFIELD

83 Hillside Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $625,000

Buyer: Michael A. Matuszko

Seller: Patricia A. Wojcicki

Date: 12/15/16

15 Ward Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $219,000

Buyer: Philip J. May

Seller: Louise J. Harper

Date: 12/20/16

ERVING

21 French King Hwy.

Erving, MA 01344

Amount: $167,000

Buyer: Casey M. Dyer

Seller: MHFA

Date: 12/20/16

GILL

13 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $144,000

Buyer: James R. Bates

Seller: Dennis M. Goshea

Date: 12/23/16

GREENFIELD

1135 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $3,811,500

Buyer: Cube HHF Northeast MA LLC

Seller: Stiles Lake Investments 3

Date: 12/22/16

661 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Wheaton Mahoney

Seller: Paulin J. Bukowski RET

Date: 12/22/16

262 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: Katherine A. Fish

Seller: Timothy C. Fish

Date: 12/22/16

9 Monroe Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Sergiy P. Lyvytsky

Seller: Norman H. Schneider

Date: 12/12/16

13 Newell Court

Greenfield, MA 01301

Amount: $140,000

Buyer: John Gibson

Seller: Diane D. Peterson

Date: 12/20/16

271 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $309,021

Buyer: Bank Of America

Seller: Jason Stone

Date: 12/15/16

40 Vernon St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $162,500

Buyer: Kimberlee A. Clark

Seller: Edward F. McCaffrey

Date: 12/21/16

LEVERETT

88 Cave Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $165,000

Buyer: Sarah A. Fletcher

Seller: Godfrey, Wallace E. Jr., (Estate)

Date: 12/21/16

HAWLEY

74 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $215,000

Buyer: Marianne Lorenzen

Seller: Robert B. Caplan

Date: 12/16/16

LEYDEN

186 Glen Road

Leyden, MA 01301

Amount: $120,000

Buyer: Sidney F. Herron

Seller: Samuel Lovejoy

Date: 12/15/16

MONTAGUE

88 Federal St.

Montague, MA 01349

Amount: $205,000

Buyer: Jordan Zukowski

Seller: Corey A. Dyer

Date: 12/23/16

NEW SALEM

12 Jenne Horr Road

New Salem, MA 01355

Amount: $171,000

Buyer: Joseph P. Nawrocki

Seller: Pamela Bailey

Date: 12/16/16

NORTHFIELD

574 4 Mile Brook Road

Northfield, MA 01354

Amount: $258,500

Buyer: Jacob S. Balk

Seller: Harley L. Mullen

Date: 12/12/16

31 Fisher Road

Northfield, MA 01360

Amount: $435,000

Buyer: Rock Island Farms LLC

Seller: Rodger T. Gaglione

Date: 12/20/16

504 Mount Hermon Station Road

Northfield, MA 01360

Amount: $300,000

Buyer: Lane Construction Corp.

Seller: Joyce A. Roberts

Date: 12/13/16

ORANGE

15 Canon Lane

Orange, MA 01364

Amount: $142,300

Buyer: FNMA

Seller: Daniel Atwood

Date: 12/16/16

64 East Road

Orange, MA 01364

Amount: $184,000

Buyer: Christy L. Page

Seller: Walter G. Owens

Date: 12/23/16

31 James Lane

Orange, MA 01364

Amount: $136,000

Buyer: Derek Catrambone

Seller: Brandon R. Newell

Date: 12/16/16

40 Lake Mattawa Road

Orange, MA 01364

Amount: $212,000

Buyer: Ryan Langen

Seller: Edward A. Holden

Date: 12/22/16

75 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $175,000

Buyer: Nathaniel P. Bernard

Seller: Judith E. Lovell

Date: 12/23/16

SHELBURNE

97 Main St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $134,000

Buyer: Marjorie J. Winfrey

Seller: Diane M. Stacy

Date: 12/21/16

14-16 Maple St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $321,500

Buyer: Stacey Gemmill

Seller: Stachelczyk LT

Date: 12/22/16

31 Water St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $287,500

Buyer: Ann McCormack

Seller: Paul S. Moyer

Date: 12/20/16

SUNDERLAND

162 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $299,000

Buyer: Marie Hudson

Seller: 162 Hadley Rd RT

Date: 12/16/16

121 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $225,000

Buyer: Vincent Sarno

Seller: Albin Koblinski

Date: 12/19/16

8 South Main St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $200,000

Buyer: Kimberly W. Wissemann

Seller: Snicker, Gerald D., (Estate)

Date: 12/15/16

WHATELY

55 Egypt Road

Whately, MA 01093

Amount: $415,000

Buyer: Robert W. Driscoll

Seller: Michael A. Matuszko

Date: 12/15/16

297 Haydenville Road

Whately, MA 01093

Amount: $335,000

Buyer: Virginia L. Cowles

Seller: Karen K. Murphy

Date: 12/16/16

15 River Road

Whately, MA 01093

Amount: $228,000

Buyer: Scott J. Matusiewicz

Seller: Kristyn M. Wood

Date: 12/16/16

11 Sugarloaf St. Ext

Whately, MA 01093

Amount: $280,000

Buyer: Jacy R. Birdsong

Seller: Ronald W. Korza

Date: 12/12/16

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

21 Channell Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $295,000

Buyer: Richard A. Kroll

Seller: William A. Bessette

Date: 12/13/16

112 Farmington Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $400,000

Buyer: James J. Graham

Seller: Hillside Development Corp.

Date: 12/23/16

84 Forest Road

Agawam, MA 01001

Amount: $171,200

Buyer: Alexandra M. Bonavita

Seller: USA HUD

Date: 12/22/16

1046 North St. Ext

Agawam, MA 01001

Amount: $355,500

Buyer: Joseph J. Halpy

Seller: James J. Graham

Date: 12/22/16

42 Reed St.

Agawam, MA 01001

Amount: $203,900

Buyer: Cindy L. White

Seller: Anthony J. Grillo

Date: 12/13/16

64 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $190,000

Buyer: Anthony J. Rose

Seller: Robert S. Brock

Date: 12/12/16

34 Simpson Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $195,000

Buyer: John W. Weed

Seller: Nicole M. Baginski

Date: 12/19/16

36 Spring St.

Agawam, MA 01001

Amount: $120,000

Buyer: Lucas J. Giusto

Seller: Duane Asta-Ferrero

Date: 12/16/16

37 Sterling Road

Agawam, MA 01001

Amount: $180,250

Buyer: Amanda Arbelaez

Seller: Gina L. Rogers

Date: 12/19/16

172 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $226,000

Buyer: Shirley A. Midura

Seller: Xhemail Ahmeti

Date: 12/23/16

BLANDFORD

105 Otis Stage Road

Blandford, MA 01008

Amount: $144,900

Buyer: Nicholas L. McCaul

Seller: John S. Carrington

Date: 12/14/16

16 Woronoco Road

Blandford, MA 01008

Amount: $145,000

Buyer: Jonathan Jacque

Seller: Marcia Yost

Date: 12/14/16

BRIMFIELD

43 6th St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $185,000

Buyer: Deborah C. McKinstry

Seller: Robert J. Lamontagne

Date: 12/15/16

96 Cubles Dr.

Brimfield, MA 01010

Amount: $165,000

Buyer: Michelle Gebo

Seller: Raymond M. Hapcook

Date: 12/16/16

15 Mill Lane

Brimfield, MA 01010

Amount: $183,000

Buyer: Andrew J. Rasys

Seller: Ann F. Howell

Date: 12/23/16

27 Sturbridge Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $165,000

Buyer: Daniel Morean

Seller: Rusty J. Corriveau

Date: 12/23/16

CHICOPEE

34 Beverly St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: Rimor Properties LLC

Seller: Daviau, Eva D., (Estate)

Date: 12/12/16

23 Bonneville Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $195,000

Buyer: Danielle Stratton

Seller: Garvin C. Headley

Date: 12/20/16

370 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $233,000

Buyer: Linda M. Ledbury

Seller: Thomas J. Malek

Date: 12/16/16

657 Burnett Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $139,500

Buyer: Matthew Hartmann

Seller: Denn, Richard E., (Estate)

Date: 12/14/16

126 Chapel St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Jillian M. Laliberte

Seller: Priscilla R. Fleury

Date: 12/19/16

43 Chapin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $212,400

Buyer: Keith J. Bedard

Seller: Jennifer A. Scaringi

Date: 12/16/16

470 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $120,000

Buyer: Tergan NT

Seller: Max T. Bobala

Date: 12/20/16

64 Dixie Terrace

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Melvin Irizarry

Seller: Loraine E. Pothier

Date: 12/13/16

1531 Donohue Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $165,000

Buyer: Lynn Koontz

Seller: Kevin J. Lamothe

Date: 12/13/16

101 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: William M. Parker

Seller: Elie Makhoul

Date: 12/22/16

116 Garland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $251,000

Buyer: Jeanne Fredette

Seller: Ruth A. Montcalm

Date: 12/13/16

401 Irene St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $213,000

Buyer: Mert E. Basarir

Seller: James D. Piantoni

Date: 12/19/16

47 James St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $176,000

Buyer: Raul Mota-Rodriguez

Seller: Daniel J. Garnett

Date: 12/12/16

39 Labelle Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $230,000

Buyer: Guidewire Inc.

Seller: Elizabeth A. Cote

Date: 12/19/16

82 Lafayette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $209,900

Buyer: Cassie Freeman

Seller: John L. McDonald

Date: 12/23/16

125 Langevin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Lori A. Myslinski

Seller: Lillian B. Kennedy

Date: 12/22/16

264 Mandalay Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $232,900

Buyer: Tiffini Christy

Seller: Robert Rojowski

Date: 12/16/16

97 Mary St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $125,000

Buyer: Samuel E. Hicks

Seller: Donald L. Patenaude

Date: 12/15/16

28 Palmer Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $120,000

Buyer: Kelly Candon

Seller: Richard S. Stefanik

Date: 12/15/16

20 Parker St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $184,000

Buyer: Brett J. Proctor

Seller: Herminio Delgado

Date: 12/12/16

725 Pendleton Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $570,000

Buyer: Waycon Inc.

Seller: Cong Rodphey Sholom

Date: 12/15/16

25 Quebec St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $160,000

Buyer: Kimberly A. Kapinos

Seller: Keem LLC

Date: 12/14/16

105 Stebbins St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $182,500

Buyer: Eric J. Morin

Seller: Marco Scibelli

Date: 12/23/16

39 Westport Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $253,650

Buyer: John L. McDonald

Seller: Western Mass Properties

Date: 12/16/16

62 Willwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: Leeanne E. Orluk

Seller: Kenneth J. Athas

Date: 12/16/16

EAST LONGMEADOW

49 Capri Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $641,919

Buyer: 49 Capri LLC

Seller: Kent Pecoy & Sons Construction

Date: 12/16/16

Capri Dr. #26

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $149,900

Buyer: Kent Pecoy & Sons Construction

Seller: Bella Vista Land Holdings

Date: 12/13/16

156 Hampden Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $125,000

Buyer: C&M Builders LLC

Seller: Tammy J. Nimmo

Date: 12/20/16

50 Harkness Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $249,590

Buyer: Bank Of America

Seller: Thomas K. Brown

Date: 12/16/16

20 Pecousic Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Steve Berkovich

Seller: Liam R. Jones

Date: 12/22/16

21 Redstone Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $159,600

Buyer: Andrew Michaels

Seller: USA HUD

Date: 12/19/16

43 Schuyler Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $190,000

Buyer: Daniel Konieczka

Seller: Dennis P. Donahue

Date: 12/19/16

515 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $625,000

Buyer: Secure Energy Realty LLC

Seller: Biolitec Inc.

Date: 12/21/16

13 Silver Fox Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $495,000

Buyer: Daniel F. Duggan

Seller: C&M Builders LLC

Date: 12/20/16

142 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $130,000

Buyer: Kyle A. Sonoda

Seller: Denault, Martha A., (Estate)

Date: 12/21/16

GRANVILLE

557 Beech Hill Road

Granville, MA 01034

Amount: $195,000

Buyer: David Bedford

Seller: Jon A. Sandman

Date: 12/16/16

HAMPDEN

9 Mohawk Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $130,000

Buyer: Maria Carvalho

Seller: Wilmington Savings

Date: 12/22/16

HOLLAND

9 Joanie Lane

Holland, MA 01521

Amount: $268,000

Buyer: Nova Crevier

Seller: Patrick Ryan

Date: 12/16/16

31 Lakeshore Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $275,000

Buyer: Jayson D. Wilbur

Seller: William Cromack

Date: 12/16/16

58 Leno Road

Holland, MA 01521

Amount: $208,250

Buyer: Country Bank For Savings

Seller: Steven M. Lamica

Date: 12/13/16

37 Polly Road

Holland, MA 01521

Amount: $415,000

Buyer: Patrick Ryan

Seller: Real J. Poirier

Date: 12/16/16

166-B Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $238,000

Buyer: Nathan R. Trombley

Seller: Carl Johnson

Date: 12/19/16

245 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $263,500

Buyer: Carl Johnson

Seller: Janet M. Reed

Date: 12/19/16

HOLYOKE

8 Bray Park Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $119,429

Buyer: Andrew I. Cote

Seller: US Bank

Date: 12/16/16

26 Coit St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $164,900

Buyer: Yarelis Cartagena-Perez

Seller: Jeffrey S. Viviano

Date: 12/15/16

5-7 Corser St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $175,000

Buyer: Behnam Roohi

Seller: John T. Dean

Date: 12/16/16

76 Dartmouth St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $233,500

Buyer: Joseph P. Hudson

Seller: Constance M. Tague

Date: 12/16/16

23 Dicsal Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $425,900

Buyer: Kerry B. Dumbaugh

Seller: Linda L. Porten

Date: 12/19/16

47 Hampton Knolls Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $142,000

Buyer: Olmstead RT

Seller: Bank New York Mellon

Date: 12/22/16

47 Hampton Knolls Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $166,400

Buyer: Bank New York Mellon

Seller: J. Henry Pangborn

Date: 12/14/16

45 Longwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Jorge I. Alvarez

Seller: Carol E. Lesperance

Date: 12/23/16

1070 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $375,000

Buyer: Dakota J. Hebert

Seller: Mark Alexander

Date: 12/20/16

382 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $136,000

Buyer: F. Samantha Hemmingsen

Seller: Jonathan W. Phillips

Date: 12/23/16

43-45 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $224,000

Buyer: Andrew Holl

Seller: AVET RT

Date: 12/14/16

3 Shawmut Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $144,900

Buyer: Nelson Lopez

Seller: Binczewski, Walter, (Estate)

Date: 12/20/16

20 Sterling Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $145,000

Buyer: Kathleen Cavanaugh

Seller: Suzanne Drentlaw

Date: 12/23/16

60 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: David Roman

Seller: Donald J. Blanchard

Date: 12/14/16

LONGMEADOW

103 Crescent Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $450,000

Buyer: Matthew Desmarais

Seller: Todd M. Volk

Date: 12/23/16

194 Deepwoods Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $485,000

Buyer: Lawrence Ault

Seller: W. Lowell Putnam

Date: 12/15/16

16 Edson St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $264,900

Buyer: Luke A. Charles

Seller: Andrew J. Stevens

Date: 12/16/16

73 Falmouth Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: James B. Punderson

Seller: National Property Services

Date: 12/15/16

339 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $261,000

Buyer: Francesco Ferrentino

Seller: Gerald E. Sheldon

Date: 12/15/16

410 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $244,900

Buyer: Majid Mehmood

Seller: Selma M. Greene

Date: 12/22/16

1215 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $290,000

Buyer: Brandon W. Stepp

Seller: Nikolas Andreopoulos

Date: 12/19/16

106 Longview Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Kathleen Phelps

Seller: Lynn L. Harvey

Date: 12/22/16

955 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $226,000

Buyer: Steven G. Richter

Seller: Stanley S. & S. E. Goldaper TR

Date: 12/16/16

141 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Richard F. Belloff

Seller: Armand A. Souliere

Date: 12/14/16

180 Rugby Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $700,361

Buyer: Timothy G. Egan

Seller: John J. Egan

Date: 12/22/16

37 South Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $185,950

Buyer: Jaime F. Cabezas

Seller: Gary R. Provencher

Date: 12/12/16

62 Stirling St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $210,000

Buyer: Andrew J. Stevens

Seller: Leigh-Ann Price

Date: 12/16/16

83 Stirling St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $327,000

Buyer: Kevin M. Labutta

Seller: Lawrence J. Ault

Date: 12/14/16

34 Tennyson Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $750,000

Buyer: Laura C. Murphy

Seller: Stacy Barkoff

Date: 12/23/16

78 Wimbleton Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $389,900

Buyer: Marc L. Arbour

Seller: Ali Ozan-Koseoglu

Date: 12/16/16

568 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $730,000

Buyer: Jennifer A. Buentello

Seller: Debra L. Purrington

Date: 12/15/16

LUDLOW

167 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $215,000

Buyer: Joseph Mosher

Seller: Edward L. Mari

Date: 12/22/16

32 Daisy Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $340,000

Buyer: Helder Pires

Seller: Arthur Pires

Date: 12/12/16

29 Deer Hill Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $465,000

Buyer: Francisco L. Estrada

Seller: Arlindo Alves

Date: 12/16/16

631 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $119,000

Buyer: Grace Dias

Seller: US Bank

Date: 12/16/16

724 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $205,000

Buyer: Chris Makusiewicz

Seller: Donald P. Bonzek

Date: 12/19/16

Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $115,000

Buyer: Joseph M. Ribeiro

Seller: Grabowski, Antoni F., (Estate)

Date: 12/15/16

Mariana Way #7

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Artur Pires

Seller: M&G Investors LLC

Date: 12/16/16

38 Michael St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $124,000

Buyer: Jimmy Rodrigues

Seller: Bank Of America

Date: 12/22/16

205 Parker Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $511,200

Buyer: Ian D. Premo

Seller: Tuukakorp LLC

Date: 12/12/16

604 Poole St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $187,500

Buyer: James A. Lemieux

Seller: Edward A. Lemieux

Date: 12/15/16

MONSON

107 Bogan Road

Monson, MA 01057

Amount: $195,000

Buyer: Jennifer B. Herrick

Seller: Adam Hageman

Date: 12/19/16

222 Bumstead Road

Monson, MA 01057

Amount: $225,000

Buyer: Sean P. Mulcahy

Seller: Jonathan A. Wietecha

Date: 12/15/16

143 Butler Road

Monson, MA 01057

Amount: $200,000

Buyer: Eldi A. Nissenbaum

Seller: Ian S. Emery

Date: 12/16/16

78 Butler Road

Monson, MA 01057

Amount: $180,000

Buyer: Nicholas W. Turnberg

Seller: Smith, Donald E. Jr, (Estate)

Date: 12/16/16

PALMER

143 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $190,000

Buyer: Jeffrey D. Staiti

Seller: Valerie J. Joyce-Heffner

Date: 12/14/16

168 Gates St.

Palmer, MA 01069

Amount: $268,500

Buyer: Ian S. Emery

Seller: Joseph J. Nietupski

Date: 12/16/16

2178-2184 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $277,000

Buyer: Robert J. Carrison

Seller: Robert S. Dupuis

Date: 12/21/16

863 Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $1,580,000

Buyer: Palmer Paving Corp

Seller: Harris Holdings LLC

Date: 12/15/16

SOUTHWICK

109 Congamond Road

Southwick, MA 01077

Amount: $327,000

Buyer: 109 Traveltown LLC

Seller: David B. Spillane

Date: 12/14/16

9 Ed Holcomb Road

Southwick, MA 01077

Amount: $220,000

Buyer: Morgan K. Ireland

Seller: Steven J. Picard

Date: 12/16/16

26 Laurel Ridge Road

Southwick, MA 01077

Amount: $410,000

Buyer: Nicole E. Apostle

Seller: US Bank

Date: 12/12/16

7 Reservoir Road

Southwick, MA 01077

Amount: $350,100

Buyer: Miroslav Tkach

Seller: USA HUD

Date: 12/16/16

174 South Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $230,000

Buyer: Kimberly Grunwald

Seller: Brian J. Morrissey

Date: 12/12/16

17 White St.

Southwick, MA 01077

Amount: $136,000

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Karl R. Saunders

Date: 12/16/16

SPRINGFIELD

36-38 Acorn St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

479 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $145,000

Buyer: Latoya Monroe

Seller: Greater Springfield Habitat

Date: 12/16/16

306 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $230,000

Buyer: Maritza Rivera

Seller: Mark H. Smith

Date: 12/22/16

1208 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $116,000

Buyer: John A. VonRoemer

Seller: Teri A. Lee

Date: 12/19/16

1340 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $1,133,550

Buyer: Boston Road & Pasco RT 20

Seller: East Street & Boston Road LLC

Date: 12/16/16

77 Bowles St.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: Silverio A. Tavarez

Seller: Legacy Property Investment

Date: 12/14/16

Cadwell Dr.

Springfield, MA 01101

Amount: $300,000

Buyer: Lomoc LLC

Seller: O’Day Cadwell LLC

Date: 12/19/16

109 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

118-120 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

122 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

19 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

44 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

99-101 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

26 Cherokee Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $144,900

Buyer: Jenara Burgos

Seller: Chad A. McLeod

Date: 12/12/16

22 Cherrelyn St.

Springfield, MA 01104

Amount: $115,000

Buyer: Alexander Anaya

Seller: James W. Fiore

Date: 12/12/16

125 Clement St.

Springfield, MA 01118

Amount: $188,500

Buyer: Jessica E. Lopez

Seller: Anthony Nguyen

Date: 12/19/16

162-164 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

167-169 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

170-172 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

177-179 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

178-180 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

185-187 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

193 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

195 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

255-257 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

19-21 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

43 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

45 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

49 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

74 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

1777 Dwight St.

Springfield, MA 01107

Amount: $875,000

Buyer: Smails LLC

Seller: Murray & Glynn LLC

Date: 12/23/16

58 Grandview St.

Springfield, MA 01118

Amount: $158,000

Buyer: Rebecca A. Jones

Seller: Gary Kelley

Date: 12/20/16

100 Harmon Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $160,000

Buyer: Christopher S. Flack

Seller: Patrick D. Murphy

Date: 12/23/16

67 Hazen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Claire A. Dye

Seller: Paul S. Palmer

Date: 12/22/16

36 Holly Hill Road

Springfield, MA 01119

Amount: $149,000

Buyer: Gillian O. Archer

Seller: Thomas G. Gennette

Date: 12/12/16

25 Huntington St.

Springfield, MA 01107

Amount: $119,000

Buyer: Jordan P. Healy

Seller: Luis Dejesus

Date: 12/23/16

35 Jean Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $124,900

Buyer: Kimberly A. Kusmierczak

Seller: Frank J. Bauer

Date: 12/22/16

95 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $168,000

Buyer: Damian A. Gawle

Seller: Homer J. Foucher

Date: 12/23/16

43 Hudson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $117,810

Buyer: Wilmington Savings

Seller: James Chifay

Date: 12/12/16

101-103 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

17 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

25-27 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

31-33 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

39-41 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

49-51 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

55-57 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

66-68 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

9 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

153 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,900

Buyer: Yaritza I. Amaro-Pena

Seller: Maritza Rivera

Date: 12/22/16

Main St. (WS)

Springfield, MA 01101

Amount: $130,000

Buyer: New England Farm Workers

Seller: Neil Wong

Date: 12/23/16

17 Mary Coburn Road

Springfield, MA 01129

Amount: $175,000

Buyer: Oushane O. Lewis

Seller: Michael P. Sico

Date: 12/16/16

86-88 Maynard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

88 Mildred Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $115,000

Buyer: Living Stone LLC

Seller: Living Stone LLC

Date: 12/23/16

10 Morison Terrace

Springfield, MA 01104

Amount: $135,000

Buyer: Christian D. Levy

Seller: Kathleen J. Goltz

Date: 12/21/16

100 Narragansett St.

Springfield, MA 01107

Amount: $175,500

Buyer: Isabel Rijo Dela Rosa

Seller: AAD LLC

Date: 12/12/16

747 North Branch Pkwy.

Springfield, MA 01119

Amount: $116,500

Buyer: North Harlow 4 LLC

Seller: Bank New York Mellon

Date: 12/22/16

225 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

75 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $126,600

Buyer: Pierre J. Saintilus

Seller: Michael J. Chmura

Date: 12/22/16

122-124 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $194,000

Buyer: Juan Rivera

Seller: Tomasz Swiech

Date: 12/16/16

253 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $1,135,000

Buyer: Reliance Associates LLC

Seller: Sahara LLC

Date: 12/16/16

45-47 Ranney St.

Springfield, MA 01108

Amount: $145,000

Buyer: Shannon M. Mann

Seller: Alex Adorno

Date: 12/23/16

18 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $129,000

Buyer: Lisandra Lopez

Seller: Fancy Living LLC

Date: 12/19/16

44 Schley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $134,900

Buyer: Tammy M. Billings-Rankin

Seller: James W. Fiore

Date: 12/14/16

32-34 Shattuck St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

36 Shattuck St.

Springfield, MA 01109

Amount: $2,260,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: BH Kenyon LLC

Date: 12/15/16

66-68 Shattuck St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

69 Shattuck St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,940,000

Buyer: BH EHT 1 LLC

Seller: Neighborhood Homes LP

Date: 12/15/16

1385 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01129

Amount: $180,000

Buyer: Charles E. Tremble

Seller: James L. Lobik

Date: 12/21/16

386 Stapleton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Jodi S. Rodriguez

Seller: Melro Associates Inc.

Date: 12/12/16

33 Strong St.

Springfield, MA 01104

Amount: $146,000

Buyer: Sonia I. Aponte

Seller: Liam P. Hayes

Date: 12/14/16

26 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $128,500

Buyer: Nancy Marrero

Seller: Joseph C. Basile

Date: 12/16/16

93 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $143,500

Buyer: Jessica Soto-Alvarado

Seller: MTGLQ Investors LP

Date: 12/22/16

456 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,600,000

Buyer: Persam Springfield LLC

Seller: G. F. Enterprise 2 LLC

Date: 12/20/16

363 Sunrise Terrace

Springfield, MA 01119

Amount: $139,000

Buyer: Pete Bernal

Seller: Lawrence O’Sullivan

Date: 12/21/16

86 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Sarah E. Sherry

Seller: James Niedbala

Date: 12/16/16

151 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $180,000

Buyer: Gregory E. Brown

Seller: Marcus Earley

Date: 12/15/16

121 West Crystal Brook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $156,000

Buyer: Daniel E. Dwarska

Seller: Donna M. Sisitsky

Date: 12/21/16

94-96 Wallace St.

Springfield, MA 01119

Amount: $149,867

Buyer: US Bank

Seller: Jason Medeiros

Date: 12/20/16

38 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Elvis Leiva

Seller: Carolyn Fisher

Date: 12/21/16

122 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $117,900

Buyer: FNMA

Seller: Derek S. Chatman

Date: 12/22/16

110 Wheeler Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $191,000

Buyer: Brandon Chase

Seller: Barbara L. Johnson-Wiley

Date: 12/22/16

167 Woodcrest Road

Springfield, MA 01129

Amount: $130,000

Buyer: William Younes

Seller: James J. Bregianes

Date: 12/20/16

TOLLAND

60 Forest Road

Tolland, MA 01010

Amount: $166,000

Buyer: Robert S. Tonino

Seller: Nanette Tummers

Date: 12/20/16

16 Lakeside Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $199,000

Buyer: Christopher Eley

Seller: David E. Koerber

Date: 12/16/16

WALES

6 Lake Shore Dr.

Wales, MA 01081

Amount: $124,900

Buyer: Bettina Nadeau

Seller: Gary J. Langlois

Date: 12/15/16

87 Monson Road

Wales, MA 01081

Amount: $154,000

Buyer: US Bank

Seller: Ronald M. Rizzo

Date: 12/12/16

3 Reed Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $156,480

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Manuel Suarez

Date: 12/16/16

WEST SPRINGFIELD

111 Beacon Hill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Genevieve M. Broderick

Seller: Daniel J. McCarthy

Date: 12/15/16

43 Bonair Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $165,000

Buyer: William J. Fitzsimmons

Seller: Cindy L. Daigle

Date: 12/21/16

117 Bridle Path Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $197,000

Buyer: James Labranche

Seller: Gary B. Liquori

Date: 12/13/16

40 Churchill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $224,500

Buyer: William E. Cicia

Seller: Sarah M. Greenway

Date: 12/20/16

88 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,685

Buyer: US Bank

Seller: James J. Cremonti

Date: 12/22/16

412 Massachusetts Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $182,000

Buyer: Joseph V. Vitorino

Seller: Luke A. Charles

Date: 12/16/16

43 Rockland Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $165,000

Buyer: Elena M. Dore

Seller: William M. Gray

Date: 12/16/16

1155 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Hector L. Lopez

Seller: Stephen J. Wyzga

Date: 12/20/16

29 Van Horn St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Brian J. Sears

Seller: Michael Grandfield

Date: 12/20/16

204 Wayside Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $125,000

Buyer: Norman Petit

Seller: Michael R. Girard

Date: 12/12/16

82 Westwood Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $236,000

Buyer: Edvard Kolak

Seller: Joseph J. Halpy

Date: 12/22/16

WESTFIELD

17 Carriage Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $293,000

Buyer: Carlos W. Dejesus

Seller: Allen P. Maloney

Date: 12/16/16

20 Chestnut St.

Westfield, MA 01085

Amount: $115,000

Buyer: Andrei Litvac

Seller: FNMA

Date: 12/19/16

11 Dickens Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $293,550

Buyer: Randall D. Smyth

Seller: Christopher M. Dolan

Date: 12/16/16

67 East Glen Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $284,000

Buyer: Traci M. Hebert

Seller: Raisa Gelmudinov

Date: 12/16/16

1511 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $375,500

Buyer: Raymond L. Wellspeak

Seller: Antonio Capua

Date: 12/16/16

182 Falley Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $267,000

Buyer: Joanne L. Bigelow

Seller: Frisbie, Sheila R., (Estate)

Date: 12/21/16

85 Feeding Hills Road

Westfield, MA 01085

Amount: $248,000

Buyer: Steven M. Peabody

Seller: John W. Wilson

Date: 12/15/16

6 Franklin Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $174,000

Buyer: Michael R. Knowlton

Seller: John M. Alamed

Date: 12/19/16

44 George St.

Westfield, MA 01085

Amount: $132,500

Buyer: Tatyana Belyakova

Seller: Richard Baetens

Date: 12/20/16

28 Green Pine Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $239,500

Buyer: Rafal P. Janusz

Seller: Benjamin J. Leclair

Date: 12/16/16

12 Laro Road

Westfield, MA 01085

Amount: $204,000

Buyer: Jennifer L. Ciepiela

Seller: Lorelei A. Schmidt

Date: 12/16/16

2 Linden Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $156,000

Buyer: Jamin Fuller

Seller: Susan M. Bloomrose

Date: 12/20/16

154 Little River Road

Westfield, MA 01085

Amount: $179,000

Buyer: Timothy J. Grady

Seller: Tyler D. West

Date: 12/23/16

33 Magnolia Terrace

Westfield, MA 01085

Amount: $365,000

Buyer: Richard G. Labrie

Seller: Diane Reardon

Date: 12/13/16

29 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Yuriy Chemeris

Seller: Glenn W. Juvinall

Date: 12/20/16

274 Paper Mill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $232,000

Buyer: David J. Root

Seller: Norwich Properties LLC

Date: 12/16/16

6 Rider Road

Westfield, MA 01085

Amount: $193,000

Buyer: Jeannette F. Pierce

Seller: Todd A. Duso

Date: 12/21/16

81 Roosevelt Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $136,320

Buyer: Bank Of America

Seller: Kelli L. Hubbard

Date: 12/16/16

10 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $199,000

Buyer: Jeremiah C. Vazquez

Seller: Richard Harty

Date: 12/12/16

1091 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $219,000

Buyer: Dominick L. Uguccioni

Seller: Michael J. Barnes

Date: 12/16/16

17 State St.

Westfield, MA 01085

Amount: $160,000

Buyer: Valentina Druzhkova

Seller: Susana M. Pettus

Date: 12/16/16

28 Summit Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $158,000

Buyer: Eric J. Metivier

Seller: Robert J. Sabonis

Date: 12/16/16

7 Tow Path Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $238,900

Buyer: Brian E. Valezquez

Seller: Anthony Ford

Date: 12/22/16

618 West Road

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Allan A. Young

Seller: Keena L. Ashford

Date: 12/23/16

112 White St.

Westfield, MA 01085

Amount: $145,000

Buyer: Proud Properties LLC

Seller: Alan J. Bielunis

Date: 12/15/16

WILBRAHAM

14 Arbor Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $216,120

Buyer: Shawn M. Summers

Seller: Edgar W. Darling

Date: 12/22/16

8 Decorie Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $152,400

Buyer: Joseph P. Saimeri

Seller: Kenneth S. Korhonen

Date: 12/14/16

34 Decorie Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $225,000

Buyer: William J. Kern

Seller: Dorothy J. Leblanc

Date: 12/23/16

684 Ridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $295,000

Buyer: Dana Gahres

Seller: Monson Savings Bank

Date: 12/16/16

112 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $174,999

Buyer: Elizabeth Krauza

Seller: Cecilia A. Sousa

Date: 12/16/16

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

77 Cottage St.

Amherst, MA 01002

Amount: $450,000

Buyer: Alan P. StHilaire

Seller: Walter B. Bruce RET

Date: 12/20/16

180 East Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $433,665

Buyer: US Bank

Seller: Kanokwan Chaimongkol

Date: 12/22/16

East Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $255,000

Buyer: Town Of Amherst

Seller: Sandra L. Stosz

Date: 12/21/16

28 Farmington Road

Amherst, MA 01002

Amount: $239,250

Buyer: Dorje Romito

Seller: Valerie K. Hood

Date: 12/19/16

101 Farmington Road

Amherst, MA 01002

Amount: $356,000

Buyer: Robert P. Chalif

Seller: Marilyn J. Dyer

Date: 12/12/16

Hawthorn Road #43A

Amherst, MA 01002

Amount: $255,000

Buyer: Deborah Mack

Seller: Tofino Associates LLC

Date: 12/15/16

85 Mount Holyoke Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $349,900

Buyer: Adam M. Fox

Seller: Kaye E. Dougan

Date: 12/15/16

BELCHERTOWN

53 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $306,000

Buyer: Nicholas J. Smetana

Seller: Robert B. Martin

Date: 12/22/16

741 Daniel Shays Hwy.

Belchertown, MA 01007

Amount: $240,000

Buyer: Troy M. McLaughlin

Seller: Charles G. Nothe

Date: 12/22/16

181 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $162,000

Buyer: Jessica M. Daly

Seller: Barbara E. White

Date: 12/19/16

43 Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $155,000

Buyer: Alden Pond Properties LLC

Seller: R. Douglas Reynolds

Date: 12/20/16

169 Munsell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $392,500

Buyer: Michael P. Jasinski

Seller: Filip Z. Muszynski

Date: 12/23/16

26 Pondview Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $347,500

Buyer: Anastasia Seager

Seller: Tara M. Orzolek

Date: 12/15/16

147 Shea Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $240,000

Buyer: Gary M. Martins

Seller: Meredith FT

Date: 12/16/16

81 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $315,000

Buyer: David Biancamano

Seller: Dennis H. Connor

Date: 12/23/16

166 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $308,000

Buyer: James D. Piantoni

Seller: Walter M. Kozlowski

Date: 12/19/16

35 Summit St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $155,536

Buyer: FHLM

Seller: Edward W. Martell

Date: 12/19/16

163 Summit St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $359,654

Buyer: Merrimack Mortgage Co. LLC

Seller: Kevin S. O’Fallon

Date: 12/12/16

73 Turkey Hill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $179,900

Buyer: Morgan H. Lavalle

Seller: William Geer

Date: 12/23/16

CUMMINGTON

335 Berkshire Trail

Cummington, MA 01026

Amount: $160,000

Buyer: Gregor B. Prentice

Seller: Alexander S. Risk

Date: 12/12/16

EASTHAMPTON

11-13 Boylston St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $260,000

Buyer: Kevin Netto

Seller: Lisa J. Brusco

Date: 12/23/16

1 Fox Run

Easthampton, MA 01027

Amount: $392,000

Buyer: Sonia Bergmann

Seller: David A. Hardy Contractor

Date: 12/22/16

23 Oliver St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $175,000

Buyer: Matthew Chieffo

Seller: Marcia S. M. Funk IRT

Date: 12/12/16

31 Paul St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $390,000

Buyer: Amy Christenson

Seller: David Garstka Builders

Date: 12/14/16

GRANBY

9 Greystone Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $233,000

Buyer: Lilin Tseng

Seller: Gary S. Toth

Date: 12/23/16

4 Ridge Path

Granby, MA 01033

Amount: $165,000

Buyer: Ryan S. Merrill

Seller: Susan Nieuwpoort

Date: 12/23/16

187 West St.

Granby, MA 01033

Amount: $215,000

Buyer: Nicholas Dente

Seller: Christine J. Proulx

Date: 12/23/16

HADLEY

102 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $258,000

Buyer: Timothy Edgcumbe-Ford

Seller: Sonny J. Cirincione

Date: 12/22/16

HATFIELD

176 Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $395,000

Buyer: Lorelei A. Schmidt

Seller: Larry E. Williams

Date: 12/16/16

343 West St.

Hatfield, MA 01066

Amount: $233,500

Buyer: Gregory Papageorge

Seller: Michael D. Sucharzewski

Date: 12/15/16

HUNTINGTON

13 East Main St.

Huntington, MA 01050

Amount: $152,000

Buyer: Farrah M. Holmes

Seller: Artur Muszynski

Date: 12/16/16

14 Kennedy Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $286,000

Buyer: Daniel S. Fennessey

Seller: Maureen Lucey

Date: 12/23/16

NORTHAMPTON

2 Beaver Brook Loop

Northampton, MA 01060

Amount: $132,000

Buyer: John B. Carmody

Seller: Beaver Brook NT

Date: 12/20/16

301 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $142,500

Buyer: Richard C. Bishop

Seller: FNMA

Date: 12/19/16

22 Hancock St.

Northampton, MA 01060

Amount: $392,000

Buyer: Daniel P. Guidera

Seller: Emery A. Conz

Date: 12/15/16

17 Holly Court

Northampton, MA 01062

Amount: $165,000

Buyer: Matthew A. Motamedi

Seller: Hall, John F., (Estate)

Date: 12/13/16

19 Langworthy Road

Northampton, MA 01060

Amount: $702,500

Buyer: James M. Morrill

Seller: Stuart R. Mieher

Date: 12/13/16

35 Laurel Park

Northampton, MA 01060

Amount: $190,000

Buyer: Dennis Tarpey

Seller: Lynda E. Holliday

Date: 12/15/16

47 Laurel Park

Northampton, MA 01060

Amount: $181,500

Buyer: Dale M. Schmidt

Seller: Joseph P. Hudson

Date: 12/16/16

16 Mann Terrace

Northampton, MA 01062

Amount: $315,500

Buyer: Lynn Mikolajczak

Seller: Rainbow Properties LLC

Date: 12/12/16

691 Park Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $515,000

Buyer: David Perkins

Seller: Robert W. Driscoll

Date: 12/15/16

236 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $370,000

Buyer: Vikram Budhraja

Seller: Crossover Properties LLC

Date: 12/20/16

179 Prospect Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $300,000

Buyer: Michael D. Houle

Seller: Alice M. Morini

Date: 12/19/16

4 School St.

Northampton, MA 01060

Amount: $373,000

Buyer: Laurent C. Levy

Seller: Arlene Castelli

Date: 12/15/16

315 Sylvester Road

Northampton, MA 01062

Amount: $247,000

Buyer: PHH Mortgage Corp.

Seller: Alexander Grevior

Date: 12/12/16

34 Westwood Terrace

Northampton, MA 01062

Amount: $154,000

Buyer: Shannon E. Santangelo

Seller: Malley, Ruth C., (Estate)

Date: 12/19/16

PELHAM

147 Packardville Road

Pelham, MA 01002

Amount: $250,000

Buyer: Almadan Inc.

Seller: Universal Structures

Date: 12/20/16

PLAINFIELD

West St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $117,500

Buyer: Mary O’Brien

Seller: John E. Figari

Date: 12/21/16

752 West Main St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $390,000

Buyer: Stephen A. Bzomowski

Seller: Paul R. Fuhrman

Date: 12/16/16

SOUTH HADLEY

17 Carlton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $209,900

Buyer: Charles W. Brock

Seller: Custom Homes Development Group

Date: 12/22/16

23 Columbia St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $208,950

Buyer: Kye E. Poronsky

Seller: Michael Daly

Date: 12/23/16

18 Country Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $190,000

Buyer: Michael J. Evans

Seller: David L. Morrissette

Date: 12/16/16

1 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $170,000

Buyer: Heidi Rademacher

Seller: John P. Hardman

Date: 12/21/16

44 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $235,000

Buyer: Vitaliy Andriychuk

Seller: Deutsche Bank

Date: 12/21/16

44 Lamb St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $182,000

Buyer: Michael F. Lenart

Seller: Isam O. Abdalla

Date: 12/23/16

17 McKinley Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $199,900

Buyer: Amanda L. Dzialo

Seller: Donna Gajewski-Zatowski

Date: 12/23/16

3 Normandy Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $272,000

Buyer: Nicole P. Saenz

Seller: John A. Magri

Date: 12/19/16

59 Westbrook Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $178,000

Buyer: Brittany Josephson

Seller: Byrnes, Doris L., (Estate)

Date: 12/14/16

SOUTHAMPTON

31 Crooked Ledge Road

Southampton, MA 01073

Amount: $195,000

Buyer: Matthew N. Sarafin

Seller: Jean B. Peret

Date: 12/20/16

17 Rattle Hill Road

Southampton, MA 01073

Amount: $170,000

Buyer: Francois Y. Turgeon

Seller: Robert Fondakowski

Date: 12/14/16

117 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $179,900

Buyer: Jacob J. Belanger

Seller: Keith R. White

Date: 12/15/16

Woodmar Lane

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: Stephen Carrere

Seller: Chester J. Kellogg

Date: 12/22/16

WARE

437 Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $240,000

Buyer: James R. Kaczuwka

Seller: David E. Cote

Date: 12/15/16

30 Cherry St.

Ware, MA 01082

Amount: $127,000

Buyer: Cynthia E. Howe

Seller: May, Wanda L., (Estate)

Date: 12/23/16

79 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $140,000

Buyer: Ronald W. Gresty

Seller: Deutsche Bank

Date: 12/16/16

16 Eddy St.

Ware, MA 01082

Amount: $162,000

Buyer: David G. Gambino

Seller: Cynthia Provencher-Howe

Date: 12/22/16

7 Gould Road

Ware, MA 01082

Amount: $132,000

Buyer: Arthur Bechard

Seller: Melvin R. Mayo

Date: 12/21/16

29 Mountainview Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $122,500

Buyer: Timothy Leckie

Seller: Maynard, Floyd R., (Estate)

Date: 12/21/16

7 School St.

Ware, MA 01082

Amount: $136,000

Buyer: David S. King

Seller: Steven P. Sullivan

Date: 12/16/16