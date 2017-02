Western Massachusetts Real Estate Transactions February 6, 2017

The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

394 Norton Hill Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $205,000

Buyer: Matthew S. Thompson

Seller: Cynthia L. Clark

Date: 12/27/16

BUCKLAND

50 Bray Road

Buckland, MA 01338

Amount: $252,500

Buyer: Matthew J. Harris

Seller: James C. Small

Date: 12/30/16

COLRAIN

68 Jacksonville Road

Colrain, MA 01340

Amount: $135,000

Buyer: Nicholas A. Giard

Seller: Dennis King IRT

Date: 12/30/16

GREENFIELD

86 Bungalow Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $168,000

Buyer: Cheryl A. Powers

Seller: Faustina M. Butynski

Date: 12/30/16

268 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $173,000

Buyer: Roy O. Baltzer

Seller: Troy R. Lucier

Date: 12/30/16

44 Freeman Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,000

Buyer: Ingrid A. Arvidson

Seller: Patricia Thayer

Date: 12/30/16

48 Harrison Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $174,000

Buyer: Lindsey M. Ennis

Seller: Gregory FT

Date: 12/30/16

589 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $252,000

Buyer: Ion Badea

Seller: Scott A. Briere

Date: 12/30/16

33 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $115,200

Buyer: FNMA

Seller: Sheraz U. Hasan

Date: 12/30/16

139 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $187,500

Buyer: Susan Antico

Seller: Linda L. Iafolla

Date: 01/03/17

207 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $385,900

Buyer: M. Sean Hrinda

Seller: Peter F. Bagley

Date: 12/30/16

LEVERETT

28 Chestnut Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $400,000

Buyer: Christine K. Hale

Seller: Sandra R. Rodgers

Date: 01/06/17

MONTAGUE

13 Dell St.

Montague, MA 01376

Amount: $265,000

Buyer: Adam Goglin

Seller: Jamrog, Teresa G. Est

Date: 01/06/17

181 Millers Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $250,000

Buyer: Jean E. Meals

Seller: Kevin Bonnette

Date: 12/30/16

7 Newton Lane

Montague, MA 01351

Amount: $275,000

Buyer: Andrew Irving

Seller: Susan F. Durkee

Date: 12/30/16

24 North St.

Montague, MA 01351

Amount: $156,250

Buyer: Christopher S. Brown

Seller: Priscilla A. Joseph

Date: 12/28/16

209 Old Sunderland Road

Montague, MA 01351

Amount: $273,000

Buyer: Senaida Currie

Seller: Barbara L. Craven

Date: 12/30/16

54 Randall Road

Montague, MA 01351

Amount: $155,000

Buyer: Todd M. Dodge

Seller: Robert G. Cross

Date: 01/06/17

88 South Prospect St.

Montague, MA 01349

Amount: $171,000

Buyer: Robert J. Croteau

Seller: Bryan G. Hobbs

Date: 01/05/17

NEW SALEM

17 Whitaker Road

New Salem, MA 01355

Amount: $160,000

Buyer: Emerald City Rentals LLC

Seller: Carol A. Ruch

Date: 01/05/17

ORANGE

862 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $139,000

Buyer: Marcia S. Sims

Seller: Hometown Bank

Date: 12/30/16

SHUTESBURY

159 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $225,000

Buyer: Adam J. Summers

Seller: Elise Gouge

Date: 12/29/16

SUNDERLAND

76 North Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $307,000

Buyer: Alan R. Kuusisto

Seller: Mary Cole

Date: 12/30/16

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

27 Alhambra Circle North

Agawam, MA 01001

Amount: $184,900

Buyer: Kimberly A. Petit

Seller: S&C Homebuyers LLC

Date: 12/30/16

117 Doane Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $167,500

Buyer: Patriot Living LLC

Seller: Veterans Affairs

Date: 12/28/16

256 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $195,000

Buyer: S&J FT

Seller: Ronald G. Jean

Date: 01/06/17

68 Monroe St.

Agawam, MA 01001

Amount: $190,000

Buyer: Kristopher R. Widmer

Seller: Lori A. Wallace-Langford

Date: 12/27/16

148 North St.

Agawam, MA 01001

Amount: $141,231

Buyer: US Bank

Seller: Steven F. Kelley

Date: 01/03/17

52-54 Orlando St.

Agawam, MA 01030

Amount: $279,000

Buyer: Neal D. Omeara

Seller: Raymond D. Bolduc

Date: 12/29/16

BLANDFORD

41 Woronoco Road

Blandford, MA 01008

Amount: $354,000

Buyer: John Carrington

Seller: Wayne J. Mosher

Date: 12/28/16

CHESTER

22 Lyon Hill Road

Chester, MA 01011

Amount: $195,000

Buyer: William Johnson

Seller: Michael P. Bell

Date: 01/03/17

Lyon Hill Road

Chester, MA 01011

Amount: $195,000

Buyer: William Johnson

Seller: Michael P. Bell

Date: 01/03/17

3 School St.

Chester, MA 01011

Amount: $119,700

Buyer: FNMA

Seller: B. Lynn Garland

Date: 01/03/17

CHICOPEE

96 Arnold St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: Sabri Bajrami

Seller: Russell B. Jopson

Date: 01/06/17

376 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Anquin LLC

Seller: Joseph M. Rzeszutek

Date: 12/29/16

665 Burnett Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $143,200

Buyer: Keybank

Seller: Andrew D. Wrona

Date: 01/04/17

18 Call St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $171,000

Buyer: Angel J. Valdes

Seller: Ian Craik

Date: 12/29/16

48 Clairmont Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $149,500

Buyer: Brett M. Salamon

Seller: Jamison, Thomas S. Est

Date: 01/06/17

154 Edgewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Daniel Peloquin

Seller: Aimee Azam

Date: 01/06/17

1422 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,620

Buyer: Westfield Bank

Seller: John H. Chase

Date: 12/30/16

Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Sean Martin

Seller: Brian S. Langevin

Date: 12/27/16

1013 Montgomery St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Dawn V. Nielsen

Seller: Fisher, Daniel E. Est

Date: 01/03/17

28 Morgan Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $119,000

Buyer: Luis A. Gallego

Seller: CRA Holdings Inc

Date: 12/27/16

5 Smith St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Cassandra N. Gingras

Seller: Edward Lemelin

Date: 12/28/16

30 Susan Ave.

Chicopee, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: Sean Martin

Seller: Brian S. Langevin

Date: 12/27/16

1552 Westover Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Albano J. Freitas

Seller: David W. Hyatt

Date: 01/06/17

EAST LONGMEADOW

39 Dearborn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Michael Carabetta

Seller: Erin N. Duchesne

Date: 01/06/17

98 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $125,699

Buyer: Noah Goodman

Seller: Deutsche Bank

Date: 12/28/16

15 Oakwood Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $253,000

Buyer: Daniel Perez

Seller: Lisa Laudato

Date: 12/28/16

50 Stonehill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $415,000

Buyer: Carmela Malafronte

Seller: Daniel R. Schwarting

Date: 12/29/16

127 Thompkins Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $232,500

Buyer: Helen K. Adamo

Seller: Jason S. Zieba

Date: 12/29/16

GRANVILLE

31 Old Westfield Road

Granville, MA 01034

Amount: $227,000

Buyer: Stanton J. Brzoska

Seller: Little Birch Inc.

Date: 12/28/16

191 Reagan Road

Granville, MA 01034

Amount: $265,000

Buyer: Christopher Haftmann

Seller: Gregory Scileppi

Date: 12/28/16

HAMPDEN

91 Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $245,000

Buyer: Laura Lee

Seller: David P. Amadei

Date: 01/06/17

Highland Circle #46

Hampden, MA 01036

Amount: $153,000

Buyer: Grahams Construction Inc.

Seller: Michael A. Cimmino

Date: 12/28/16

HOLLAND

8 Lynne Ave.

Holland, MA 01521

Amount: $173,500

Buyer: Pamela Beaudry

Seller: Thomas Russo

Date: 01/05/17

16 Old County Road

Holland, MA 01521

Amount: $127,000

Buyer: Maple Ledge Associates

Seller: Bayview Loan Servicing

Date: 01/03/17

6 Ridge Road

Holland, MA 01521

Amount: $136,500

Buyer: Alice E. Rainka

Seller: Richard W. Schif

Date: 01/05/17

150 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $144,000

Buyer: Beata Harwood

Seller: Boguslaw Kowalski

Date: 12/30/16

HOLYOKE

507 Appleton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Hispanic Resources Inc.

Seller: Ingersoll Grove LLC

Date: 12/30/16

30 Cleveland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $238,500

Buyer: Jeffrey A. Trask

Seller: James P. McKeever

Date: 12/29/16

35 Fenton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $145,200

Buyer: US Bank

Seller: Richard E. Hartling

Date: 12/30/16

50 Lower Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $160,000

Buyer: Juan O. Cruz-Sierra

Seller: Hari Sharma

Date: 12/28/16

1000 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $673,000

Buyer: 1010 Main Street LLC

Seller: Gary D. Rome

Date: 12/28/16

1010 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $127,000

Buyer: 1010 Main Street LLC

Seller: Gary Rome Holyoke LLC

Date: 12/28/16

15 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $189,000

Buyer: Kenia E. Davila

Seller: Saw Construction LLC

Date: 12/28/16

LONGMEADOW

32 Bark Haul Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $325,000

Buyer: Kevin A. Broughton

Seller: Eric Goodkowsky

Date: 01/03/17

43 Benedict Terrace

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: Diana P. Willis-Moriarty

Seller: Marshia G. Regnier

Date: 01/06/17

162 Blueberry Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $550,000

Buyer: David G. Kayiatos

Seller: Martha H. Ryan

Date: 01/06/17

32-34 Elm Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $257,000

Buyer: Jean F. Maziarz

Seller: Janice C. Selden

Date: 12/30/16

51 Fenwood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $158,000

Buyer: Premium Properties Inc.

Seller: St.Pierre, Leon V. (Estate)

Date: 12/29/16

129 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $238,500

Buyer: Katarzyna K. Soja

Seller: Nathan R. Larkin

Date: 01/06/17

35 Twin Hills Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $557,000

Buyer: Jeffrey D. Tisdell

Seller: Todd M. Adelson

Date: 12/28/16

LUDLOW

199 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $130,000

Buyer: Zachary R. Lepage

Seller: Gerald E. Dubour

Date: 12/29/16

32 Duke St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $160,000

Buyer: John Rego

Seller: April B. Voisine-Mulek

Date: 01/04/17

199 Laurel Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $220,000

Buyer: Richard F. Parent

Seller: Evelyn M. Wrona

Date: 12/30/16

44 Napoleon Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Saverio Desteno

Seller: Richard J. Coache

Date: 01/06/17

140 Pinewood Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $385,900

Buyer: Lisa R. Sabadosa

Seller: Richard R. Thiffault

Date: 01/06/17

21 Ray St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $160,000

Buyer: Joel E. Reyes

Seller: Polys, Patricia A. (Estate)

Date: 12/29/16

MONSON

48 Blanchard Road

Monson, MA 01057

Amount: $280,000

Buyer: Henry P. Ford

Seller: John P. Kertenis

Date: 12/30/16

40 Pease Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $130,000

Buyer: Michael Boucher

Seller: Carl J. Gustafson

Date: 12/29/16

9 Valley View Heights

Monson, MA 01057

Amount: $160,000

Buyer: Michael W. Emmons

Seller: Wesley Ellsworth

Date: 01/03/17

16 Washington St.

Monson, MA 01057

Amount: $149,000

Buyer: Dennis E. Wentworth

Seller: Linda Q. Trott

Date: 12/30/16

MONTGOMERY

183 Pitcher St.

Montgomery, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Nick D. Mitchell

Seller: Jeffrey B. Johnson

Date: 12/30/16

PALMER

3037 High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $218,000

Buyer: Seth A. Ciejka

Seller: Teresa A. Swist

Date: 01/04/17

21 Kelley St.

Palmer, MA 01080

Amount: $125,000

Buyer: Scott M. Grosse

Seller: Shawn A. Santos

Date: 12/30/16

591 Old Warren Road

Palmer, MA 01069

Amount: $223,000

Buyer: Lusya Gordievsky

Seller: Steven W. Beyor

Date: 01/04/17

115 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $170,000

Buyer: Rachel Lane

Seller: Stanley A. Skaza

Date: 01/04/17

RUSSELL

321 Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $240,000

Buyer: Joseph A. Mann

Seller: Carl W. Whitney

Date: 12/29/16

SOUTHWICK

116 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $347,500

Buyer: John W. Wilson

Seller: Alison Lydon

Date: 01/04/17

11 Hunters Ridge Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $425,000

Buyer: Anthony J. Bailey

Seller: Thomas P. O’Donnell

Date: 01/04/17

SPRINGFIELD

343-349 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Island Farm Realty LLC

Seller: Thai H. Son

Date: 01/06/17

24 Arliss St.

Springfield, MA 01109

Amount: $189,000

Buyer: Veronica Breban

Seller: Luz M. Thomas

Date: 12/30/16

42-46 Baldwin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Jean Tailleur

Seller: Michael J. Bailey

Date: 12/30/16

165 Benz St.

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Dung D. Hoang

Seller: Tina K. Babacas

Date: 12/28/16

6 California Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $147,000

Buyer: Dave A. Watson

Seller: William Raleigh

Date: 12/27/16

29 Catalina Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $179,000

Buyer: Eleanor Sampson

Seller: Aracelio Cordero

Date: 12/30/16

55 Denwall Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $128,000

Buyer: Natasha Santiago

Seller: Anthony Huertas

Date: 01/03/17

60-62 Edendale St.

Springfield, MA 01104

Amount: $144,900

Buyer: Juvil Medina

Seller: Jeffery A. Lovell

Date: 12/30/16

19 Eleanor Road

Springfield, MA 01108

Amount: $178,000

Buyer: Christina J. Solis

Seller: Prospect Builders Inc.

Date: 12/28/16

131 Ellendale Circle Springfield, MA 01128

Amount: $135,500

Buyer: Jesuann Ortiz

Seller: USA HUD

Date: 01/03/17

217 Emerson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $145,000

Buyer: Tiffany R. Fitzgerald

Seller: Dena A. Calvanese

Date: 01/06/17

86 Fernwold St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Jean Tailleur

Seller: Michael J. Bailey

Date: 12/30/16

230 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Hugo Blanco

Seller: Lisa Shea

Date: 01/04/17

87 Huron St.

Springfield, MA 01104

Amount: $221,194

Buyer: FNMA

Seller: Jessie L. Holmes

Date: 01/05/17

214 Jeffrey Road

Springfield, MA 01119

Amount: $195,000

Buyer: Sandra A. Asiamah

Seller: Webster Bank

Date: 12/28/16

39 Ludlow Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $135,000

Buyer: Peter G. Joanides

Seller: Wilmington Savings

Date: 12/30/16

114 Michon St.

Springfield, MA 01151

Amount: $193,000

Buyer: Roberto O. Carrasquillo

Seller: John Strycharz

Date: 12/27/16

243 Naismith St.

Springfield, MA 01101

Amount: $280,000

Buyer: Yanfeng Liu

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/27/16

63 Notre Dame St.

Springfield, MA 01104

Amount: $120,000

Buyer: Jaimee Guerra

Seller: Arthur F. Spaulding

Date: 12/28/16

1075 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $162,500

Buyer: Black Dog Lane LLC

Seller: Mark R. Campbell

Date: 12/29/16

81 Park Road

Springfield, MA 01104

Amount: $146,500

Buyer: Richard Espino

Seller: Joseph Roginski

Date: 12/29/16

76 Patricia Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $209,000

Buyer: Sothy P. Chea

Seller: Steven J. Hermanson

Date: 01/06/17

6-8 Pomona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $118,000

Buyer: Lachenauer LLC

Seller: Legacy Property Investments

Date: 01/06/17

15 Quebec St.

Springfield, MA 01151

Amount: $255,445

Buyer: Mister Mister LLC

Seller: R. R. & Co. Realty LLC

Date: 12/30/16

Robbins Road

Springfield, MA 01101

Amount: $162,500

Buyer: Black Dog Lane LLC

Seller: Mark R. Campbell

Date: 12/29/16

94 Saint Lawrence Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $120,000

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Jessica Lugo

Date: 01/05/17

76 Spruceland Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $226,100

Buyer: April R. Achorn

Seller: Michael C. Foss

Date: 01/06/17

118 Surrey Road

Springfield, MA 01118

Amount: $118,500

Buyer: HSBC Bank

Seller: Gemma Hart-Jones

Date: 01/05/17

92 Temby St.

Springfield, MA 01119

Amount: $132,000

Buyer: Ivonne Dominguez

Seller: Christian B. Wiernasz

Date: 01/03/17

539 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $239,900

Buyer: James C. Herlihy

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 01/04/17

26 Vermont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $173,000

Buyer: David N. Hiciano

Seller: Dina R. Aldrich

Date: 01/03/17

141 Westbrook Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $120,000

Buyer: Anthony D. Amato

Seller: James J. Boland

Date: 12/29/16

123-125 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $132,000

Buyer: Miriam L. Wilkins

Seller: Marie A. Campbell-Ward

Date: 01/06/17

280-282 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $159,000

Buyer: Hamediah Mohamed

Seller: Earl Willridge

Date: 12/30/16

132 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $138,900

Buyer: Robert H. Ryan

Seller: Eugenio Hernandez

Date: 12/27/16

114 Wolcott St.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Luis A. Cruz

Seller: Luis A. Aguirre

Date: 12/29/16

519-523 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $225,000

Buyer: Luis Rivera

Seller: William A. Hurley

Date: 01/04/17

TOLLAND

237 Slope Road

Tolland, MA 01034

Amount: $255,000

Buyer: Anthony Falcone

Seller: Daniel Rego

Date: 12/27/16

78 Slope Road

Tolland, MA 01034

Amount: $159,900

Buyer: Matthew J. Perry

Seller: John P. Clifford

Date: 12/30/16

WEST SPRINGFIELD

96 Butternut Hollow Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Adolf O. Kastel

Seller: Galary, Rosemary (Estate)

Date: 12/29/16

75 Church St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: Aubrie E. Smith

Seller: Scott W. Gage

Date: 01/06/17

695 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $180,000

Buyer: Shruti Oza

Seller: Paul L. Gil

Date: 01/06/17

35 Freida St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $189,500

Buyer: Jonathan D. Breard

Seller: Christopher T. Tedone

Date: 12/30/16

21 Hemlock Hill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $191,000

Buyer: Mariya Demyanchuk

Seller: Deutsche Bank

Date: 01/05/17

17 Maple St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $180,000

Buyer: US Bank

Seller: Matthew M. Strycharz

Date: 12/27/16

47 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $125,000

Buyer: Michael P. Shea

Seller: John G. Pettazzoni

Date: 01/06/17

89 Wistaria St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $160,000

Buyer: Matthew J. Parker

Seller: Lynne M. Killam

Date: 12/30/16

47 Witch Path

West Springfield, MA 01089

Amount: $247,500

Buyer: CA&DA Realty LLC

Seller: Donna E. Christian

Date: 12/30/16

44 Wolcott Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $212,000

Buyer: Meenakshi Hastings

Seller: Eric F. Sales

Date: 12/27/16

WESTFIELD

12 Christopher Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $207,500

Buyer: Diego V. Sarmiento

Seller: Claudio M. Bermejo

Date: 12/30/16

107 Dana St.

Westfield, MA 01085

Amount: $172,000

Buyer: Margarita Dunayev

Seller: Tamara Colby

Date: 12/28/16

53 Flynn Meadow Road

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: Jason M. Hynek

Seller: RSP Realty LLC

Date: 01/03/17

20 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,563

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Arthur Kellogg

Date: 12/28/16

35 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $170,880

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Chelsea L. Gozgit

Date: 01/03/17

226 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $366,500

Buyer: Michael W. Shea

Seller: Stephen A. Tansey

Date: 12/29/16

108 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $266,000

Buyer: Edward A. Laprade

Seller: David C. Berry

Date: 12/27/16

119 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $191,000

Buyer: US Bank

Seller: Paul A. Deslauriers

Date: 01/04/17

312 Northwest Road

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Stacy M. Benda

Seller: Peter A. Ruszala

Date: 01/06/17

75 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $164,000

Buyer: Steven M. Roberts

Seller: Tammie J. Butler

Date: 12/30/16

205 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Leonid Melnik

Seller: Myrna B. Butler

Date: 12/29/16

60 Sandy Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $191,000

Buyer: Lauren M. Martins

Seller: Veronica Lynch

Date: 12/30/16

1098 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $191,000

Buyer: Matthew R. Authier

Seller: Daniel Tobias

Date: 01/06/17

63 Washington St.

Westfield, MA 01085

Amount: $144,000

Buyer: Jeffrey P. Routhier

Seller: Jenifer W. Lucca

Date: 01/06/17

682 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Cody T. Prince

Seller: Robert J. Kroll

Date: 01/05/17

903 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $136,600

Buyer: Quicken Loans Inc.

Seller: Darlene Fuller

Date: 12/29/16

70 Western Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: David S. Kowalski

Seller: James J. Dowd

Date: 12/30/16

WILBRAHAM

85 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $149,000

Buyer: New England Developers

Seller: Deutsche Bank

Date: 01/04/17

15 Brookside Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $229,900

Buyer: William J. Bickley

Seller: Russell E. Anderson

Date: 12/30/16

6 Fox Hill Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $317,500

Buyer: John P. Iverson

Seller: Janene M. Kane

Date: 01/06/17

55 Glenn Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $215,000

Buyer: Zulfiqar A. Yusuf

Seller: Gary M. Weiner

Date: 12/28/16

766 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $355,000

Buyer: Michael A. Bernardes

Seller: Susan E. Adams

Date: 12/30/16

99 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $190,000

Buyer: Jennifer A. Thorn

Seller: Carpenter, Bryant L. (Estate)

Date: 12/27/16

5 North Hills Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $415,000

Buyer: Seokho Kang

Seller: Boston Road Properties

Date: 12/30/16

76 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $125,000

Buyer: David N. Kravchuk

Seller: Edwin J. Misiaszek

Date: 12/27/16

936 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $164,900

Buyer: Marco Saraiva

Seller: Michael A. Torcia

Date: 12/30/16

32 Sunnyside Terrace

Wilbraham, MA 01095

Amount: $257,500

Buyer: Gihad A. Awkal

Seller: Daniele, Teresa (Estate)

Date: 12/29/16

7 Wildwood Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $400,000

Buyer: Kara L. Rice

Seller: Lucille J. Amato

Date: 01/06/17

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

422 Amity St.

Amherst, MA 01002

Amount: $2,000,000

Buyer: HVV Amherst LLC

Seller: West Amherst LLC

Date: 12/29/16

4 Ball Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $309,500

Buyer: Jeffrey Labombard

Seller: David K. Webber

Date: 01/06/17

713 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $384,000

Buyer: Susan A. Fields

Seller: Anthony L. Rogers

Date: 01/06/17

41 Berkshire Terrace

Amherst, MA 01002

Amount: $339,000

Buyer: Thomas Soranno

Seller: Stephanie Shafran

Date: 01/05/17

155 Gray St.

Amherst, MA 01002

Amount: $370,000

Buyer: Cliff Q. Zeng

Seller: Stanne, C. A. (Estate)

Date: 12/27/16

42 Harris St.

Amherst, MA 01002

Amount: $315,000

Buyer: Amy R. Hamel

Seller: Irene Nystrom

Date: 12/28/16

82 Lindenridge Road

Amherst, MA 01002

Amount: $604,000

Buyer: Ulrich Holeschovsky

Seller: Haemoon Oh

Date: 12/30/16

571 Main St.

Amherst, MA 01002

Amount: $275,000

Buyer: Oriental Flavor LLC

Seller: GC Rental Properties LLC

Date: 12/29/16

61 Market Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $230,500

Buyer: Michael A. Golden

Seller: Kuchta LT

Date: 01/03/17

127 Mill Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $358,500

Buyer: Ralph P. Hill

Seller: Nancy B. Eddy RET

Date: 12/28/16

1240 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $243,000

Buyer: Freda Peters

Seller: Margaret Stebbins

Date: 12/29/16

19 Willow Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $299,000

Buyer: Le Yang

Seller: Jingjing Wu

Date: 01/06/17

BELCHERTOWN

15 Alden Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $415,000

Buyer: Patrick J. Prizio

Seller: Jennifer L. Cote

Date: 12/29/16

340 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $176,950

Buyer: Mark T. Maghini

Seller: Ryan C. Bishop

Date: 01/05/17

372 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Jeremy J. Gummeson

Seller: William M. Shea

Date: 12/27/16

200 Boardman St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $225,000

Buyer: Vicki Ayers

Seller: John D. Pawlikowski

Date: 12/29/16

454 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $198,000

Buyer: Janina Chung

Seller: Lisa A. Laflamme

Date: 12/28/16

3 Jeffery Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $312,000

Buyer: William J. Swaim

Seller: Paul D. Cadorette

Date: 01/05/17

11 Martin Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Larry B. Ibekilo

Seller: Fabbo, Frederick P. (Estate)

Date: 12/29/16

220 Michael Sears Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $244,000

Buyer: Lawrence D. Scott

Seller: Daniel Alpiarca

Date: 01/04/17

72 Mountain View Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $320,000

Buyer: Janet M. Lopez

Seller: Polina Kislyuk

Date: 12/27/16

81 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $307,000

Buyer: Ryan C. Bishop

Seller: Robert E. Wojtczak

Date: 01/05/17

12 Old Farm Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $158,000

Buyer: Christopher M. Austin

Seller: Bruce A. Tolpa

Date: 12/30/16

182 River St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $180,825

Buyer: Leonard R. Bruso

Seller: Marian M. MacCurdy

Date: 01/04/17

580 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $295,000

Buyer: Vandana Basu

Seller: Nicholas R. Lariviere

Date: 01/04/17

166 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $144,000

Buyer: Robert Blanchard

Seller: Douglas W. Rainaud

Date: 12/29/16

CHESTERFIELD

59 Cummington Road

Chesterfield, MA 01026

Amount: $250,000

Buyer: Jesse T. McMillan

Seller: Ryan M. Flanders

Date: 12/30/16

65 East St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $150,000

Buyer: New Union TR

Seller: James S. Loomis

Date: 12/29/16

EASTHAMPTON

25 Bryan Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $223,000

Buyer: Daniel R. Gebo

Seller: Edward A. Laprade

Date: 12/27/16

18 Campbell Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $220,000

Buyer: Audrey L. Armstrong

Seller: Kelly C. Melanson

Date: 12/30/16

250 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $169,900

Buyer: David M. Lepine

Seller: Phyllis M. Press

Date: 12/27/16

108 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $250,000

Buyer: Robert D. Marmor

Seller: David A. Marek

Date: 12/30/16

12 Lux Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $205,000

Buyer: Vicki L. Williams

Seller: Danica E. Achin

Date: 01/06/17

29 Maple St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $239,900

Buyer: Kelly C. Melanson

Seller: Peter E. Gomes

Date: 12/30/16

14 Mill St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $135,000

Buyer: Jenifer W. Lucca

Seller: Martha J. Dolat

Date: 01/06/17

Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $125,000

Buyer: Brian R. Tetreault

Seller: Donald L. Cykowski

Date: 12/29/16

11 Willow Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $395,000

Buyer: Brian R. Fournier

Seller: Robert P. Church RET

Date: 01/06/17

GRANBY

33 Truby St.

Granby, MA 01033

Amount: $255,000

Buyer: Pawel Watracz

Seller: John G. Deauseault

Date: 12/30/16

HADLEY

206 Bay Road

Hadley, MA 01035

Amount: $575,000

Buyer: John W. Kinchla

Seller: Michael E. Alderson

Date: 01/04/17

19 High Meadow Road

Hadley, MA 01035

Amount: $359,000

Buyer: John C. Morse

Seller: Ralph L. Kendall

Date: 12/28/16

75 Hockanum Road

Hadley, MA 01035

Amount: $327,000

Buyer: Cheryl A. Brodowski

Seller: Charles M. Wojewoda

Date: 12/27/16

Nashua Road

Hadley, MA 01035

Amount: $135,000

Buyer: USA

Seller: John F. Jekanowski

Date: 12/28/16

47 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $1,510,000

Buyer: Western Mass Electric Co.

Seller: US Bank

Date: 12/30/16

HATFIELD

50 King St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $550,000

Buyer: Betsy K. Speeter

Seller: Labor Housing Inc.

Date: 12/28/16

HUNTINGTON

43 County Road

Huntington, MA 01050

Amount: $299,000

Buyer: Krista A. Groleau

Seller: Timothy J. Seney

Date: 12/30/16

2 Crescent St.

Huntington, MA 01050

Amount: $152,400

Buyer: Charles A. Firsch

Seller: Jeffrey R. Jorritsma

Date: 12/30/16

NORTHAMPTON

20 Bridge Road #37

Northampton, MA 01062

Amount: $561,835

Buyer: James M. Sagalyn

Seller: Bridge Road LLC

Date: 12/30/16

634 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $254,400

Buyer: Dale A. Canon

Seller: Patsy J. Miller

Date: 12/28/16

9 Cherry St.

Northampton, MA 01060

Amount: $207,000

Buyer: Marshall T. Poe

Seller: Travers, Camilla (Estate)

Date: 01/06/17

49 Columbus Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $152,537

Buyer: Margaret A. Russo

Seller: Mark T. Dunn

Date: 01/06/17

55 Gilrain Terrace

Northampton, MA 01062

Amount: $210,000

Buyer: Debra L. Packard

Seller: Clay, Winifred J. (Estate)

Date: 12/30/16

94 Industrial Dr.

Northampton, MA 01060

Amount: $3,250,000

Buyer: Northampton Storage

Seller: 94 Industrial Drive LLC

Date: 01/03/17

7 Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $264,000

Buyer: David A. Murphy

Seller: Nancy E. Murphy

Date: 12/29/16

197 North Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $335,000

Buyer: Jodi Shaw

Seller: George & Dolores Houck LT

Date: 01/06/17

202 North Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $458,000

Buyer: Jayashankar Rjasekaran

Seller: Joslad & Associates PC

Date: 12/29/16

15 Pioneer Knolls

Northampton, MA 01062

Amount: $140,000

Buyer: Norwich Properties LLC

Seller: Janice R. Brown

Date: 01/04/17

155 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,600,000

Buyer: Live Pleasant LP

Seller: Chicopee Kendall LLC

Date: 12/27/16

64 West Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $215,000

Buyer: Chaya L. Aronson

Seller: Alan R. Kuusisto

Date: 12/30/16

930 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $222,200

Buyer: Joseph A. Romanos

Seller: Phyllis I. Rauch LT

Date: 12/28/16

14 Westwood Terrace

Northampton, MA 01062

Amount: $203,000

Buyer: Jennifer L. Weaver

Seller: Patricia H. Solomon

Date: 01/03/17

27 Woodbine Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $275,000

Buyer: Matthew R. Wimmer

Seller: Perman, Frank S. (Estate)

Date: 12/28/16

PELHAM

75 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $125,000

Buyer: Susan Altabet

Seller: Cooley FT

Date: 12/29/16

PLAINFIELD

West Main St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $133,786

Buyer: FNMA

Seller: Jonathan P. Gill

Date: 01/06/17

SOUTH HADLEY

10 Haig Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $137,492

Buyer: US Bank

Seller: Lori A. Klekotka

Date: 01/04/17

2 Karen Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $204,900

Buyer: Aaron J. Smigiel

Seller: Edward C. Brunelle

Date: 01/03/17

10 Linden Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,500

Buyer: Jill E. Feingold

Seller: Michael A. Houle

Date: 12/28/16

288 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $175,000

Buyer: Victoria L. Miller

Seller: Wilson, Lois A. (Estate)

Date: 12/29/16

76 Richview Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $150,000

Buyer: Anthony Bartusewich

Seller: Anthony Bartusewich

Date: 12/30/16

4 Ridge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $170,000

Buyer: Brenda L. Houle

Seller: Revampit LLC

Date: 12/28/16

11 Rivercrest Way

South Hadley, MA 01075

Amount: $356,937

Buyer: Jeffrey Robinson

Seller: Rivercrest Condominiums

Date: 01/05/17

18 Rivercrest Way

South Hadley, MA 01075

Amount: $379,380

Buyer: Janet C. Brunelle RET

Seller: Rivercrest Condominiums

Date: 01/05/17

5 Smith St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $140,000

Buyer: Cassandra N. Gingras

Seller: Edward Lemelin

Date: 12/28/16

30 Susan Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: Sean Martin

Seller: Brian S. Langevin

Date: 12/27/16

SOUTHAMPTON

74 Pequot Road

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: Vladimir Bondar

Seller: Roberta M. Green

Date: 12/28/16

78 Pequot Road

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: Vladimir Bondar

Seller: Roberta M. Green

Date: 12/28/16

108 Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $355,000

Buyer: Sergey Solomoyuk

Seller: Robin M. Weaver

Date: 12/30/16

WARE

30 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $115,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Brandon R. Chaffee

Date: 12/28/16

259 Malboeuf Road

Ware, MA 01082

Amount: $218,500

Buyer: John M. Prenosil

Seller: Meghan M. Michalski

Date: 01/05/17