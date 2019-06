The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

83 Fox Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $209,000

Buyer: Bessie Jones

Seller: Angela L. Russek

Date: 05/31/19

BUCKLAND

48 Crittenden Hill Road

Buckland, MA 01338

Amount: $879,750

Buyer: William L. Jacobson

Seller: Richard & Ana LT

Date: 06/03/19

39 Franklin St.

Buckland, MA 01338

Amount: $150,000

Buyer: Donald P. Kahn

Seller: Courtney Zarish

Date: 05/31/19

CHARLEMONT

96 Avery Brook Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $270,000

Buyer: Eric R. Dean

Seller: Walter E. Clark

Date: 05/28/19

23 Hillendale Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $287,500

Buyer: Aaron D. Mead

Seller: Nicholas A. Pierro

Date: 05/22/19

ERVING

26 High St.

Erving, MA 01344

Amount: $161,000

Buyer: Jacqualyn Crosby

Seller: Deborah A. Taylor

Date: 06/03/19

GILL

55 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $225,000

Buyer: Ann E. Bonneville

Seller: Dennis R. Banash

Date: 05/24/19

North Main Road

Gill, MA 01376

Amount: $1,200,000

Buyer: Nourse-Patterson LLC

Seller: Alfred A. Dunklee IRT

Date: 05/23/19

359 West Gill Road

Gill, MA 01354

Amount: $225,000

Buyer: Joshua R. Miller

Seller: Kevin M. Barnes

Date: 05/22/19

GREENFIELD

890 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $227,750

Buyer: Michele Hoyt

Seller: Rhiannon M. Thackeray

Date: 05/31/19

975 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $301,500

Buyer: Eric R. Amato

Seller: Luallen Chadwick

Date: 05/30/19

56 Cheapside St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $167,000

Buyer: Emmalyn Hicks

Seller: Bruce G. Thomas

Date: 06/04/19

53 Shattuck St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $243,000

Buyer: Benjamin E. Janas

Seller: Thomas J. Fredrick

Date: 05/22/19

91 Smith St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $2,495,833

Buyer: CV Greenfield 1 LLC

Seller: Concetta Simone TR 1962

Date: 05/30/19

19 Sunrise Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $254,000

Buyer: Eduard Rotari

Seller: John W. Merz

Date: 05/31/19

100 Wildwood Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Joanne C. Start

Seller: Susan J. Welcome

Date: 05/30/19

LEVERETT

23 Cider Mill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $300,000

Buyer: Kristen E. Chamberlin

Seller: Patricia Thiebe

Date: 05/31/19

MONTAGUE

10 Alice St.

Montague, MA 01376

Amount: $176,000

Buyer: Mary L. George

Seller: Jeffrey Messinger

Date: 05/24/19

62 Crocker Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $225,000

Buyer: Laura Botch

Seller: Gertrude G. Woodard

Date: 05/24/19

6 Dunton St.

Montague, MA 01376

Amount: $173,875

Buyer: Daniel Prasol

Seller: Dawn M. Bete

Date: 05/22/19

10 Industrial Blvd.

Montague, MA 01376

Amount: $990,000

Buyer: 253 Property Management

Seller: Savage Legacy LLC

Date: 06/04/19

3 Madison Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $200,000

Buyer: Nicholas J. Henry

Seller: Kristie M. Timberlake

Date: 05/31/19

72 Millers Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $132,000

Buyer: Bonnie M. Bongiovanni

Seller: Lehman, Charity E., (Estate)

Date: 05/31/19

11 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $261,500

Buyer: Quentin K. Reynolds

Seller: William L. Payne

Date: 05/31/19

11 Morris Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $200,000

Buyer: John Irminger

Seller: Barbara J. Boron

Date: 05/23/19

57 Oakman St.

Montague, MA 01376

Amount: $195,000

Buyer: Riley O. Brown

Seller: Shawn A. Glazier

Date: 05/24/19

NORTHFIELD

19 4 Mile Brook Road

Northfield, MA 01354

Amount: $273,360

Buyer: Michael T. Magnuson

Seller: Fowler INT

Date: 05/29/19

113 Coller Cemetary Road

Northfield, MA 01360

Amount: $299,000

Buyer: Heidi Parent

Seller: Donald T. Campbell

Date: 05/24/19

38 East St.

Northfield, MA 01360

Amount: $215,000

Buyer: Donald T. Campbell

Seller: Kurtis Williams

Date: 05/24/19

177 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $315,000

Buyer: Amy K. Hildenbrand

Seller: John Hovnanian

Date: 06/03/19

ORANGE

95 Fairman Road

Orange, MA 01364

Amount: $226,000

Buyer: Desiree D. Ciccone

Seller: Eric R. Amato

Date: 05/30/19

102 Mattawa Circle

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Jennifer L. Powell

Seller: Peggy L. Peirce

Date: 05/22/19

40 Shelter St.

Orange, MA 01364

Amount: $215,000

Buyer: Colleen J. Merchand

Seller: Ribert S. St.Marie

Date: 05/24/19

118 Walnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $200,000

Buyer: Charles Novotny

Seller: Robert M. Ellison

Date: 05/22/19

186 Walnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $391,000

Buyer: Christopher M. Jean

Seller: Christopher J. Donelan

Date: 05/31/19

SHELBURNE

417 Little Mohawk Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $368,000

Buyer: Alyssa L. Gerry

Seller: Little Mohawk Properties

Date: 05/31/19

SHUTESBURY

11 Great Pines Dr. Ext.

Shutesbury, MA 01072

Amount: $240,000

Buyer: Melody S. Chartier

Seller: Bryan G. Hobbs

Date: 05/24/19

16 Merrill Dr.

Shutesbury, MA 01072

Amount: $219,500

Buyer: Robbin A. Devincentis

Seller: Ronald R. Lafosse

Date: 05/28/19

82 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $251,100

Buyer: Christopher E. Callaghan

Seller: Maud B. Low

Date: 05/24/19

204 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $377,500

Buyer: Gregory Milton-Darms

Seller: David R. Foster

Date: 05/31/19

SUNDERLAND

159 Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co Inc.

Date: 05/24/19

180 Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

17 North Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $190,000

Buyer: Robert H. Adair

Seller: US Bank

Date: 05/31/19

122 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

150 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

166 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

66 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

36 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

28 School St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $2,598,000

Buyer: DNB Properties LLC

Seller: Valley Building Co. Inc.

Date: 05/24/19

41 South Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $380,000

Buyer: Eli Z. Berk

Seller: David J. Dion

Date: 05/30/19

352 South Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $251,000

Buyer: Lindsay A. Clough

Seller: Jonathan M. Bell

Date: 05/31/19

WENDELL

Jennison Road

Wendell, MA 01379

Amount: $236,000

Buyer: Massachusetts Audubon Society

Seller: L. Marcelle Feltman

Date: 05/30/19

152 New Salem Road

Wendell, MA 01379

Amount: $140,000

Buyer: Mary E. Ziemba

Seller: Homewright LLC

Date: 05/31/19

New Salem Road

Wendell, MA 01379

Amount: $236,000

Buyer: Massachusetts Audubon Society

Seller: L. Marcelle Feltman

Date: 05/30/19

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

48 Brien St.

Agawam, MA 01001

Amount: $240,000

Buyer: Gina L. Rogers

Seller: Anthony C. Frasco

Date: 05/28/19

80 Karen Lynn Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $265,000

Buyer: Dale M. Lessard

Seller: Eagle Home Buyers LLC

Date: 05/24/19

4-D Mansion Woods

Agawam, MA 01001

Amount: $177,500

Buyer: Marwan Al-Masri

Seller: Anne C. Llewellyn

Date: 06/03/19

11 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Long Nguyen

Seller: Peter J. Gallagher

Date: 05/29/19

78 Meadow St.

Agawam, MA 01001

Amount: $264,000

Buyer: Jessica Bass

Seller: Joseph Cardaropoli

Date: 05/24/19

13 Nicole Terrace

Agawam, MA 01030

Amount: $248,000

Buyer: Denise Pelchat

Seller: Tylor R. Vaillancourt

Date: 05/29/19

61 Norris St.

Agawam, MA 01030

Amount: $260,000

Buyer: Inas K. Ismael

Seller: Sandra L. Taft-Fairlie

Date: 05/28/19

31 Reed St.

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: Recai Bayram

Seller: Russell L. Scott

Date: 05/22/19

344 Shoemaker Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $800,000

Buyer: Parts Tool & Die LLC

Seller: Elias Properties Inc.

Date: 05/22/19

244 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $217,000

Buyer: Volodymyr Chyzh

Seller: Evelyn M. Porter

Date: 05/31/19

BLANDFORD

146 Otis Stage Road

Blandford, MA 01008

Amount: $205,000

Buyer: Julian Mecher

Seller: Michael J. Costello

Date: 05/22/19

2 Sanderson Brook Road

Blandford, MA 01008

Amount: $181,000

Buyer: Cody A. Patch

Seller: Kathleen Mackechnie

Date: 05/24/19

BRIMFIELD

61 Prospect Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $302,000

Buyer: Daniel Dellacroce

Seller: Joseph G. Chadwick

Date: 05/31/19

11 Saint Clair Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $319,000

Buyer: Jesse Fiske

Seller: Kent C. Lyons

Date: 05/28/19

CHESTER

375 Skyline Trail

Chester, MA 01011

Amount: $205,700

Buyer: Bryan D. Brusco

Seller: Debra A. McNeill

Date: 05/22/19

CHICOPEE

160 Ashgrove St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $155,000

Buyer: Santos Lopez

Seller: Berthiaume, Doris E., (Estate)

Date: 05/22/19

51 Bemis Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $159,000

Buyer: Miriam Reyes

Seller: Mcnamara, Patricia F., (Estate)

Date: 05/31/19

771 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $141,000

Buyer: Sarah L. Wenners

Seller: Michelle L. Navarez-Sandy

Date: 05/30/19

75 Catherine St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $121,000

Buyer: Ganna Boyko

Seller: Drobnak, Martin, (Estate)

Date: 05/30/19

80 Dunn St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Jennifer Lemay

Seller: Michael P. Mailhott

Date: 05/23/19

89 Edgewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $251,000

Buyer: Joselin Lopez-Diaz

Seller: Irena Kobus

Date: 05/24/19

24 Elliot St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $174,200

Buyer: Ashley M. Houle

Seller: Eileen P. Walczak

Date: 05/24/19

26 Harding St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $195,000

Buyer: Kelly C. Galindez

Seller: Nathan Warren

Date: 05/31/19

115 Labelle Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $252,000

Buyer: Natalie Hernandez-Lopez

Seller: Dean C. Ravosa

Date: 06/03/19

70 Lafayette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Jose M. Suarez

Seller: David M. Thompson

Date: 05/24/19

24 Langevin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $175,000

Buyer: George Laguerre

Seller: Alexander T. Devik

Date: 05/29/19

166 Langevin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $410,000

Buyer: NSTAR Electric Co.

Seller: Teresa Rideout

Date: 05/30/19

10 Lavalle Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $315,000

Buyer: Cody R. Romanowicz

Seller: Peter J. Creanza

Date: 05/31/19

28 Leslie St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,001

Buyer: Angel Lebron

Seller: Elizabeth Rodriguez

Date: 05/23/19

75 Longwood Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $223,500

Buyer: Paul A. Zielinski

Seller: Cedar Investment Group

Date: 05/24/19

39 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $187,000

Buyer: David S. Triffletti

Seller: Michael G. Paquette

Date: 05/31/19

163 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $217,000

Buyer: Garth A. Morris

Seller: Jose Goncalves

Date: 05/24/19

38 Morgan Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $364,000

Buyer: January L. Wilson

Seller: Premier Home Builders Inc.

Date: 05/31/19

96 Old Farm Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Michael D. Beaudreault

Seller: January L. Wilson

Date: 05/31/19

455 Oldfield Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $202,000

Buyer: Billy A. Bencosme

Seller: Andrei Katykhin

Date: 05/24/19

122 Ondrick Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Jackeline Rosado

Seller: Cesario Ferreira

Date: 05/24/19

4 Paradise St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $212,000

Buyer: Christopher M. Roy

Seller: Paradise Street RT

Date: 06/03/19

10 Providence St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $165,000

Buyer: Yasmin M. Forbes

Seller: Marcel Nunes

Date: 05/31/19

83 Robak Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Anthony M. Russell

Seller: Steven J. Malke

Date: 06/04/19

30 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $202,500

Buyer: Alijah Leombruno

Seller: Flippin Good Home Buyers

Date: 05/24/19

74 Shaw Park Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $190,000

Buyer: Michelle Garcia

Seller: Arnold Construction Inc.

Date: 05/30/19

Shepherd St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $121,000

Buyer: Ganna Boyko

Seller: Drobnak, Martin, (Estate)

Date: 05/30/19

20 Stearns Terrace

Chicopee, MA 01013

Amount: $211,150

Buyer: Benjamin R. Merritt

Seller: Ellen Sullivan-Farley

Date: 05/29/19

24 Wells Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $125,000

Buyer: Kevin T. Florio

Seller: Linda M. Costa

Date: 05/31/19

217 Wildermere St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $212,000

Buyer: Naser AlJashaami

Seller: Damina D. Lupien

Date: 05/28/19

EAST LONGMEADOW

14 Bayne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $212,000

Buyer: Julius Jimenez

Seller: G. O. Markman Holdings LLC

Date: 06/04/19

81 Bayne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $270,000

Buyer: Benjamin T. Thornton

Seller: Gavin J. Kelly

Date: 05/30/19

5 Bent Tree Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $355,000

Buyer: Nicolino Iavicoli

Seller: John A. Ford

Date: 05/24/19

28 Birchland Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $190,000

Buyer: Svetlana Puzankov

Seller: Thomas F. Flynn

Date: 05/24/19

162 Braeburn Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Robbin L. Conde

Seller: Brianna Perry

Date: 05/30/19

232 Canterbury Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $470,000

Buyer: Aniello Gisolfi

Seller: Gary J. Gosselin

Date: 05/28/19

28 Cara Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $316,000

Buyer: Trinh Nguyen

Seller: Tajh M. White

Date: 05/22/19

112 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Anthony Terzi

Seller: Nicole M. Bouchereau

Date: 05/31/19

59 Fairview St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $190,000

Buyer: Nathan P. Strain

Seller: Michael G. Robie

Date: 05/28/19

25 Fernwood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Anthony M. Tranghese

Seller: Jeff A. MacKenchnie

Date: 05/31/19

60 Hanward Hill

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $196,000

Buyer: Jeff Mackechnie

Seller: Birch Hill Realty Partners

Date: 05/31/19

26 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $183,000

Buyer: Andrienne N. St.Marie

Seller: Elizabeth Minardi

Date: 05/23/19

123 Mountainview Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $350,000

Buyer: Brian L. McClelland

Seller: Margaret Slade

Date: 05/31/19

792 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $427,500

Buyer: James Bazinet

Seller: James A. Houghton

Date: 05/28/19

12 Pleasant Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $195,000

Buyer: Nathan A. Bisson

Seller: Gerald J. Celetti

Date: 05/30/19

9 Sherwood Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $630,000

Buyer: Jeffry A. Kerr

Seller: Lori A. Digennaro

Date: 05/31/19

51 Thompson St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $156,100

Buyer: William T. Raleigh

Seller: JP Morgan Chase Bank

Date: 06/04/19

40 Van Dyke Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Matthew D. Adams

Seller: Sean P. Butler

Date: 05/31/19

20 Wellington Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $485,000

Buyer: Sean P. Butler

Seller: Michael Sullivan

Date: 05/31/19

GRANVILLE

62 Water St.

Granville, MA 01034

Amount: $240,000

Buyer: Allison G. Falcetti

Seller: Brian K. Falcetti

Date: 05/31/19

HAMPDEN

352 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $400,000

Buyer: Andrew V. Schwendenmann

Seller: Sonya E. Vickers

Date: 05/31/19

119 Mill Road

Hampden, MA 01036

Amount: $237,000

Buyer: Cody J. Brouillard

Seller: Chantal M. Chabot

Date: 05/24/19

47 Woodland Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $200,000

Buyer: Timothy Cairney

Seller: Shawn A. Teece

Date: 05/30/19

HOLLAND

7 Candlewood Court

Holland, MA 01521

Amount: $148,000

Buyer: Noah D. Merle

Seller: Carolyn M. Haley

Date: 05/31/19

4 Davidson Road

Holland, MA 01521

Amount: $275,000

Buyer: Nelson A. Rouette

Seller: Anika Pecyna

Date: 06/04/19

4 Linder Road

Holland, MA 01521

Amount: $215,000

Buyer: Melissa M. Kelley

Seller: Deborah J. Benoit

Date: 05/30/19

42 Over The Top Road

Holland, MA 01521

Amount: $265,000

Buyer: Anthony D. Lauzon

Seller: Laurie E. Longchamps

Date: 05/30/19

HOLYOKE

15 Autumn St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $165,000

Buyer: Stephen A. Foster

Seller: Edna L. Pysz

Date: 05/24/19

58 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Jose Rivera

Seller: Richard V. Cerruti

Date: 05/24/19

75 Congress Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Justo Pagan

Seller: Cladi Rodriguez

Date: 05/24/19

106-120 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $120,000

Buyer: Wrights Block LLC

Seller: Joel Almonte

Date: 05/30/19

276 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Prew LLC

Seller: Pedro Morales

Date: 06/03/19

32 Hitchcock St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $219,000

Buyer: Brandi T. Tourville

Seller: Joseph W. Westcott

Date: 05/31/19

934 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $127,000

Buyer: William J. Philpott

Seller: Aleksandr Yarmolenko

Date: 05/31/19

47 North Canal St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $130,000

Buyer: Edgar B. Medina-Rodriguez

Seller: Jahjan LLC

Date: 05/23/19

75 Richard Eger Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $415,000

Buyer: Albert R. Kingan

Seller: Nancy L. Weiss

Date: 05/29/19

39 Vernon St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $175,000

Buyer: Tanisha L. Cross

Seller: Wilmington Savings

Date: 05/22/19

439 Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: Michael D. Barcomb

Seller: Cornerstone Homebuying

Date: 05/28/19

LONGMEADOW

23 Belleclaire Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $282,500

Buyer: Oscar Ortega

Seller: Jordan Montoya

Date: 06/04/19

97 Blueberry Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $437,500

Buyer: Gregory T. Harrington

Seller: Charles R. Rosenberg

Date: 05/22/19

70 Dover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $563,000

Buyer: Robert J. Castellanos

Seller: Kenneth J. Albano

Date: 05/28/19

119 Ely Way

Longmeadow, MA 01106

Amount: $287,500

Buyer: Patrick J. Sheehy

Seller: Kathleen M. Caputo

Date: 05/31/19

90 Fairview St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Soyoung Kim

Seller: Dongsup Kim

Date: 05/31/19

162 Franklin Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $384,900

Buyer: Deirdre Borgea

Seller: William B. Fisher

Date: 05/22/19

191 Greenacre Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $352,000

Buyer: Carolyn E. Santiago

Seller: Jennifer M. Carroll

Date: 05/30/19

398 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: Alicia Bell

Seller: Rehanahmed S. Peerzada

Date: 05/31/19

28 Merriweather Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $279,000

Buyer: Thomas P. O’Brien

Seller: Anna M. Seidman

Date: 05/24/19

29 Prynnwood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $439,900

Buyer: Nancy A. Sigler

Seller: Thomas J. Fisher

Date: 05/31/19

32 Sylvan Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $370,000

Buyer: Aaron Laudermith

Seller: David K. Sanger

Date: 05/30/19

7 Viscount Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $260,000

Buyer: Joel Wun

Seller: Dorine E. Toyen

Date: 05/24/19

26 Woodlawn Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $270,000

Buyer: Ganesh Dham

Seller: Charles T. Wright

Date: 05/23/19

91 Woodside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $469,900

Buyer: Kelly L. Woodhouse

Seller: Patrick O’Neil

Date: 05/24/19

LUDLOW

605 Alden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Trudy E. Shlosser

Seller: VDS Properties LLC

Date: 05/28/19

107 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $191,000

Buyer: Randolph Smith

Seller: Vera L. Scanlon

Date: 05/22/19

2 Marias Way

Ludlow, MA 01056

Amount: $380,000

Buyer: Ryan J. Linton

Seller: M&G Investors LLC

Date: 05/31/19

504 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $367,000

Buyer: Benjamin M. Belisle

Seller: Nils E. Midttveit

Date: 05/29/19

54 Nash Hill Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Jordan M. Leal

Seller: Kaitlin M. Lalor

Date: 05/31/19

Piney Lane #A

Ludlow, MA 01056

Amount: $140,000

Buyer: Derek Rodrigues

Seller: Capuano, Jay C., (Estate)

Date: 05/29/19

Piney Lane #B

Ludlow, MA 01056

Amount: $140,000

Buyer: Derek Rodrigues

Seller: Capuano, Jay C., (Estate)

Date: 05/29/19

156 Simonds St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $195,000

Buyer: Kimberly Barrett

Seller: Norman Ladue

Date: 05/23/19

69 West Akard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $267,500

Buyer: Teresa Rideout

Seller: Andrew Rose

Date: 05/31/19

204 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $127,693

Buyer: James A. Maciag

Seller: NSP Residential LLC

Date: 05/30/19

MONSON

21 High St.

Monson, MA 01057

Amount: $129,330

Buyer: Raymond F. Labonte

Seller: Bank New York Mellon

Date: 05/30/19

237 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Joseph C. Martin

Seller: H&L & Tassinari Builders

Date: 05/30/19

58 Margaret St.

Monson, MA 01057

Amount: $315,500

Buyer: Joshua W. Meskill

Seller: Diane M. Ridgway

Date: 05/30/19

300 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $369,900

Buyer: Joseph L. Kaminski

Seller: Joseph C. Martin

Date: 05/30/19

MONTGOMERY

36 Old House Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $351,000

Buyer: Marshall Prokop

Seller: Paul A. Mason

Date: 05/30/19

PALMER

30 Bourne St.

Palmer, MA 01080

Amount: $125,000

Buyer: Brian Bigos

Seller: Walter G. Nowak

Date: 05/23/19

26 Bowden St.

Palmer, MA 01069

Amount: $144,330

Buyer: Mary E. Hart

Seller: Marjorie J. Albano

Date: 06/04/19

9-11 Crest St.

Palmer, MA 01056

Amount: $204,000

Buyer: David A. McDonald

Seller: Dennis C. Biron

Date: 06/03/19

17 Dublin St.

Palmer, MA 01069

Amount: $125,000

Buyer: Dylan Kirkland

Seller: Adam Hilario

Date: 05/30/19

9 Hobbs St.

Palmer, MA 01069

Amount: $183,000

Buyer: Joyce E. Patch

Seller: Jeremy J. Markham

Date: 05/24/19

22 Homestead St.

Palmer, MA 01069

Amount: $336,000

Buyer: Luis Rodriguez

Seller: Christine G. Laliberte

Date: 05/24/19

1011 Oak St.

Palmer, MA 01069

Amount: $224,900

Buyer: Rolande M. Smalarz

Seller: Thomas Russo

Date: 05/31/19

2142 Palmer Road

Palmer, MA 01080

Amount: $123,000

Buyer: Judy Bergdoll

Seller: Carrington Mortgage Services

Date: 06/04/19

1099 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $139,000

Buyer: Roger Parker

Seller: Townson, Ronald M., (Estate)

Date: 05/31/19

17 Pearl St.

Palmer, MA 01069

Amount: $129,000

Buyer: Chad D. Chevalier

Seller: Doyle, Edward W., (Estate)

Date: 05/30/19

106 Pinney St.

Palmer, MA 01069

Amount: $236,000

Buyer: Paul Mowery

Seller: Edward J. Belanger

Date: 05/30/19

RUSSELL

696 Woodland Way

Russell, MA 01071

Amount: $379,900

Buyer: Jamie A. Lisella

Seller: James Fournier

Date: 05/31/19

SPRINGFIELD

68 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $174,000

Buyer: David Coon

Seller: WMass Capital Partners

Date: 05/30/19

1920 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $175,000

Buyer: Kimberly M. Conrad

Seller: Elizabeth A. Gaines

Date: 05/22/19

14 Annies Way

Springfield, MA 01119

Amount: $310,000

Buyer: Nicole Benjamin

Seller: Erin Short

Date: 05/31/19

104 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $227,000

Buyer: David Maina

Seller: Nicole L. Benjamin

Date: 05/31/19

37 Avon Place

Springfield, MA 01105

Amount: $225,000

Buyer: Omar Abdi

Seller: Dennis M. Ryan

Date: 05/28/19

1527 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $312,000

Buyer: Carlos J. Arce

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 05/24/19

20-22 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $148,000

Buyer: Berkshire Street RT

Seller: Karen M. Martins

Date: 05/28/19

34 Biltmore St.

Springfield, MA 01108

Amount: $167,900

Buyer: Lori Hubbard

Seller: Matthew Connelly-Petty

Date: 05/24/19

75 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $145,000

Buyer: Kidon Gebersadik

Seller: Marcus B. Elliot

Date: 05/31/19

70 Bolton St.

Springfield, MA 01119

Amount: $164,750

Buyer: Joseph E. Hastain

Seller: Jill A. Newton

Date: 05/30/19

644 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $207,000

Buyer: Charles Craig

Seller: SAW Contracting LLC

Date: 06/03/19

697-699 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $202,000

Buyer: Tanisha Cintron

Seller: Felix N. Zaragoza

Date: 05/24/19

47 Chase Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $233,000

Buyer: Christopher Hernandez

Seller: Alfred W. Morgan

Date: 05/24/19

40-42 Cherry St.

Springfield, MA 01105

Amount: $188,000

Buyer: V. M. Martinez-Melendez

Seller: Arnold Construction Inc.

Date: 05/29/19

52 Chesterfield Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Judy A. Maisonet

Seller: Daniel E. Carabine

Date: 05/31/19

71-73 Cleveland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Wanda I. Rivera

Seller: Yousif Saleh

Date: 05/31/19

44 Corey Road

Springfield, MA 01128

Amount: $205,000

Buyer: Ryan Keefe

Seller: Laura J. Pinsonnault

Date: 05/30/19

95 Covington St.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Peter M. Sulewski

Seller: Innovative Housing Group

Date: 05/30/19

47 Curve St.

Springfield, MA 01104

Amount: $158,500

Buyer: Matthew R. Shanahan

Seller: Andre R. Laquerre

Date: 05/29/19

141 Donbray Road

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Joseph A. Barszczewski

Seller: Michele J. Connors

Date: 06/03/19

259 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $169,900

Buyer: Hoa P. Nguyen

Seller: Bryan J. Richton

Date: 05/24/19

48-50 Dresden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $179,000

Buyer: Kevin D. Tran

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 06/03/19

186 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: David F. Elliot

Seller: Heather M. Sharp

Date: 05/31/19

136 East Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $218,205

Buyer: Anne E. Welz

Seller: Paul T. Flannery

Date: 05/29/19

60 Embassy Road

Springfield, MA 01119

Amount: $211,000

Buyer: George Anderson

Seller: Nicolino Iavicoli

Date: 05/24/19

212 Essex St.

Springfield, MA 01151

Amount: $202,000

Buyer: Rafael Zavala

Seller: Sonia Morales

Date: 05/29/19

11 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $166,000

Buyer: Miguel A. Aviles

Seller: Michael Simmonds

Date: 05/30/19

143 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $189,000

Buyer: Lisandra Melendez

Seller: Erudite RT

Date: 05/16/19

385-387 Franklin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $126,000

Buyer: Martin Vasquez

Seller: Fosy Claude

Date: 05/31/19

143 Gardens Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Joy C. Hibsher

Seller: Joseph D. Stebbins

Date: 05/22/19

14 Glen Albyn St.

Springfield, MA 01104

Amount: $148,000

Buyer: Denise J. Meyers

Seller: Mary A. Jones

Date: 05/31/19

374 Grand Valley Road

Springfield, MA 01128

Amount: $250,000

Buyer: Theodore Scibelli

Seller: Joseph B. Kaye

Date: 05/31/19

215 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $242,000

Buyer: Tek Rai

Seller: Ranjana Panchakoti

Date: 05/31/19

39 Holy Cross St.

Springfield, MA 01104

Amount: $138,000

Buyer: Anthony R. Hicks

Seller: Methot, Donald G. Jr., (Estate)

Date: 05/22/19

87 Huron St.

Springfield, MA 01104

Amount: $204,900

Buyer: Robert Martin

Seller: FNMA

Date: 05/23/19

111 Inglewood Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $216,000

Buyer: Jessica L. Mullarkey

Seller: Joann M. Lafountain

Date: 06/03/19

72 Irene St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,500

Buyer: John A. Altomonte

Seller: Francis L. Siana

Date: 05/31/19

20 Jardine St.

Springfield, MA 01107

Amount: $155,000

Buyer: Sybel Gonzalez

Seller: Marta N. Aponte

Date: 05/28/19

125 Kathleen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $236,000

Buyer: Ramon M. Serrano

Seller: Theodore Scibelli

Date: 05/31/19

45 Keddy St.

Springfield, MA 01109

Amount: $164,900

Buyer: Booker Lemons

Seller: Marcus Navarro

Date: 05/30/19

77 Keddy St.

Springfield, MA 01109

Amount: $172,200

Buyer: Sonia Colon

Seller: Cornelius Brouder

Date: 05/24/19

115 Kimberly Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $199,000

Buyer: Dorota Glosowitz

Seller: Jane O. Miller

Date: 05/31/19

15 Ladd St.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: Jessica I. Salgado

Seller: Barry Bys

Date: 05/30/19

27 Lakevilla Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Carlos Badillo

Seller: Marianne E. Therrien

Date: 05/31/19

26 Lancaster St.

Springfield, MA 01118

Amount: $175,900

Buyer: Yannil Rivera

Seller: Brital 1987 LLC

Date: 05/28/19

162-172 Lyman St.

Springfield, MA 01103

Amount: $400,000

Buyer: Lyman Corners LLC

Seller: Frankie Chips Assocs. Inc.

Date: 05/24/19

Lyman St. (NS)

Springfield, MA 01101

Amount: $400,000

Buyer: Lyman Corners LLC

Seller: Frankie Chips Assocs. Inc.

Date: 05/24/19

249-251 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $720,000

Buyer: Ashford Heights LLC

Seller: RAEV LLC

Date: 05/31/19

253 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $720,000

Buyer: Ashford Heights LLC

Seller: Raev LLC

Date: 05/31/19

257-259 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $720,000

Buyer: Ashford Heights LLC

Seller: Raev LLC

Date: 05/31/19

20 Manhattan St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Quanita Stewart

Seller: Mark J. Walachy

Date: 06/03/19

18 Mary Coburn Road

Springfield, MA 01129

Amount: $202,500

Buyer: Vincent P. Morehouse

Seller: Cadieux, Joyce R., (Estate)

Date: 05/23/19

57 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $146,000

Buyer: Latrice Bosworth

Seller: John Moylan

Date: 05/23/19

147 Monrovia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $177,000

Buyer: Nicole M. Thompson

Seller: KEC Properties LLC

Date: 05/24/19

18 Mountainview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $155,000

Buyer: Moses McIntosh

Seller: Zoryana Kosmina

Date: 05/22/19

257 Naismith St.

Springfield, MA 01101

Amount: $330,000

Buyer: Mohamed A. Kibodya

Seller: Mark Dumais

Date: 06/03/19

841 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $263,000

Buyer: Ian A. McLean

Seller: N. Riley Realty LLC

Date: 05/31/19

114 Newhouse St.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Julio Nunez

Seller: Melissa L. Hamelin

Date: 05/30/19

403 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $314,000

Buyer: Kan Zhang

Seller: Morrissette Properties

Date: 05/24/19

75 Pemaquid St.

Springfield, MA 01151

Amount: $163,000

Buyer: Alberto Archeval

Seller: Kevin S. McNamara

Date: 05/31/19

141 Pinecrest Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $202,000

Buyer: Jeanette I. Torres

Seller: Nicole A. Contois

Date: 05/29/19

1259 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $295,000

Buyer: Solkeren Figuereo

Seller: R2R LLC

Date: 05/31/19

1598 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $176,500

Buyer: Delia L. Goyenechea

Seller: Hilary Stone

Date: 05/31/19

48-50 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Mohamed Ibrahim

Seller: Maribel Mojica

Date: 05/24/19

98 Rockland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $172,000

Buyer: Alexandra G. Saint-Elus

Seller: Timothy C. Allen

Date: 05/22/19

11 Rush St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Tashaia Dejesus

Seller: Oliver Figuereo

Date: 05/31/19

96 Saffron Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $205,000

Buyer: Diane M. Ridgway

Seller: Mark J. McCoy

Date: 05/30/19

58 San Miguel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Melvin Orta-Cruz

Seller: Maria L. Adorno

Date: 05/30/19

20 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $172,000

Buyer: Jaime Garrafa

Seller: Della Ripa Real Estate

Date: 06/04/19

240 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Andrew Santos

Seller: Wladimyr H. Duarte

Date: 05/24/19

42 Sherwood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $240,000

Buyer: Jacob Lemieux

Seller: Hiba Youness

Date: 05/31/19

143 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $150,000

Buyer: Jesus Melendez

Seller: Michelle E. Malone

Date: 06/04/19

28 Surrey Road

Springfield, MA 01118

Amount: $164,000

Buyer: Andres R. Rivera

Seller: Moll, Marie A., (Estate)

Date: 05/29/19

114-116 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Chandler C. King

Seller: Joseph E. Thomas

Date: 05/22/19

Talbot Road

Springfield, MA 01101

Amount: $181,500

Buyer: Kimberly R. Daughtry

Seller: Michael J. Guertin

Date: 05/31/19

37 Talcott St.

Springfield, MA 01107

Amount: $227,000

Buyer: Eddy J. Liriano-Arias

Seller: Lekeisha L. Walker

Date: 05/24/19

32 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $246,000

Buyer: Andy J. Otero

Seller: David Rivera

Date: 05/31/19

193 Taylor St.

Springfield, MA 01105

Amount: $217,700

Buyer: Samuel Springer

Seller: Daigles Steer-O-Master

Date: 05/31/19

103 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $179,610

Buyer: TM Properties Inc.

Seller: TM Properties Inc.

Date: 05/24/19

677 Union St.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Jeffrey Bousquet

Seller: K&V LLC

Date: 05/23/19

72 Wachusett St.

Springfield, MA 01118

Amount: $179,000

Buyer: Kyle Platner

Seller: David Chapdelaine

Date: 05/29/19

33 Wellesley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Shavon M. Diaz

Seller: Maurice Nichols

Date: 05/28/19

100 Westbank Court

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Melissa Olmeda

Seller: Amanda L. Pike

Date: 05/28/19

109 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Fernando A. Santana

Seller: Arch Properties LLC

Date: 05/31/19

70 Wexford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $207,000

Buyer: Michael J. Tucker

Seller: Alicia Bell

Date: 05/31/19

2020 Wilbraham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: John Campbell

Seller: E. Rodriguez-Morales

Date: 05/24/19

318 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $205,000

Buyer: Pierre Baiyee

Seller: Cornell Forbes

Date: 05/23/19

41 Willard Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Jorge Malo

Seller: David L. Elias

Date: 05/28/19

152 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $168,000

Buyer: Kelvin J. Lopez-Caraballo

Seller: Daniel T. Beaven

Date: 05/30/19

160 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $203,000

Buyer: Gianna M. Hrycay

Seller: Gary A. Wickland

Date: 05/24/19

SOUTHWICK

13 Ed Holcomb Road

Southwick, MA 01077

Amount: $390,000

Buyer: Vitaliy P. Kostenko

Seller: Fred Dudek

Date: 05/24/19

9 Laurel Ridge Road

Southwick, MA 01077

Amount: $645,000

Buyer: Kristin Pierce

Seller: Kelly A. Arsenault

Date: 05/31/19

9 Lexington Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $520,000

Buyer: James P. Kearney

Seller: Kristina M. Murtha

Date: 05/28/19

10 Shirley Terrace

Southwick, MA 01077

Amount: $207,500

Buyer: Mitchell A. Davidson

Seller: Robert J. Davidson

Date: 05/29/19

285 South Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $207,500

Buyer: Frederick A. Flagg

Seller: Michael A. Sypek

Date: 05/24/19

TOLLAND

111 Owls Nest Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $128,000

Buyer: Christopher Robare

Seller: William Magni

Date: 05/29/19

WALES

41 Fountain Road

Wales, MA 01081

Amount: $225,000

Buyer: Alice L. Lombard

Seller: John N. Galinski

Date: 05/23/19

107 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $130,000

Buyer: Richard Anischik

Seller: US Bank

Date: 05/28/19

WEST SPRINGFIELD

75 Adrian Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $226,000

Buyer: Carissa L. Tilton

Seller: Kevin A. Richter

Date: 05/24/19

93 Bretton Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $405,500

Buyer: Johannes Postma

Seller: Kyle G. Morin

Date: 05/31/19

127 Brookline Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $231,000

Buyer: Fedai Bayram

Seller: Richard W. Manser

Date: 05/29/19

27 Brookside Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Thomas Pajak

Seller: CIG 2 LLC

Date: 05/31/19

24 Circle Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $214,000

Buyer: Catherine E. Sotolotto

Seller: Melissa Legalos

Date: 05/31/19

98 Connecticut Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Daniel B. Ballard

Seller: Matthew J. Geaughan

Date: 05/30/19

857 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $410,000

Buyer: KPQP LLC

Seller: Margolis Family LLC

Date: 06/03/19

86 Forest Glenn

West Springfield, MA 01089

Amount: $353,000

Buyer: Kevin A. Richter

Seller: Willcutts, Honora J., (Estate)

Date: 05/24/19

30 Hamphrey Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $259,900

Buyer: Hector L. Baez

Seller: Andrea M. Nazzaro

Date: 06/03/19

56 Hanover St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Peter Ellis

Seller: Glenn G. Rocheleau

Date: 05/31/19

19 Highland Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $3,700,000

Buyer: Briarwood 17 LLC

Seller: Hillcrest Apartments LLC

Date: 06/03/19

120 Hillside Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $229,900

Buyer: Patrick M. Daggett

Seller: Donna J. Devito

Date: 05/24/19

74 Irving St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $175,000

Buyer: Ali Alhajaj

Seller: George R. Lucier

Date: 05/30/19

86 Laurel Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $252,000

Buyer: Kathleen M. Scott

Seller: Gerald A. Burke

Date: 05/29/19

231 Laurel Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Jennifer Caraballo

Seller: Joshua P. Mackey

Date: 05/24/19

49 Lyman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Man Magar

Seller: Pavel Mashnitski

Date: 05/31/19

17 Meadowbrook Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Devin J. Liebro

Seller: Daniel B. Quigley

Date: 05/23/19

36 Northwood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Jeffrey B. Bailey

Seller: Steven A. Georgeopolus

Date: 05/22/19

94 Oakland St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $226,900

Buyer: Matthew C. Pinkerman

Seller: Dianne Woods

Date: 05/23/19

737 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Kiryl Sidash

Seller: Ricardo Sustache

Date: 05/29/19

14 Upper Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $228,500

Buyer: Robert W. Martin

Seller: Gerald T. Young

Date: 05/24/19

21 West School St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $117,000

Buyer: MS Homes LLC

Seller: International Christian Center Inc.

Date: 05/23/19

706 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $382,500

Buyer: Crest Real Estate LLC

Seller: Robert L. Fastie

Date: 06/04/19

WESTFIELD

90 Alexander Place

Westfield, MA 01085

Amount: $360,000

Buyer: Douglas B. Cesan

Seller: Paula A. Pagos

Date: 05/29/19

164 Bates Road

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Kurt M. Pfeffer

Seller: Mary K. Johnson

Date: 05/30/19

37 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $194,590

Buyer: Bruce A. Daigle

Seller: Kurt M. Pfeffer

Date: 05/30/19

46 Cardinal Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $347,000

Buyer: David Avezzie

Seller: John V. O’Neill

Date: 05/22/19

17 Charles St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Jonathan P. Camp

Seller: Sean M. Nangle

Date: 05/31/19

12 Darby Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $272,000

Buyer: Sean M. Nangle

Seller: John F. Keefe

Date: 05/31/19

84 Eastwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $298,000

Buyer: Eugene Arsenault

Seller: Gilles J. Aube

Date: 05/31/19

1898 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $220,900

Buyer: Matthew R. McElhiney

Seller: A. M&T C. Sutherland IRT

Date: 05/24/19

88 Fairfield Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Iuri Naumenko

Seller: Natalya Safitova

Date: 05/31/19

44 Fowler St.

Westfield, MA 01085

Amount: $189,900

Buyer: Ashok Darjee

Seller: Thomas St.Jean

Date: 05/24/19

8 Hancock St.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: George W. Barnet

Seller: John F. Amrich

Date: 06/03/19

284 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $207,500

Buyer: City Of Westfield

Seller: Leiann W. Messer

Date: 06/03/19

11 Linda Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $258,000

Buyer: Luis A. Nunez

Seller: John E. Ramsay

Date: 05/31/19

102 Lindbergh Blvd.

Westfield, MA 01085

Amount: $258,000

Buyer: Stephanie Hancock

Seller: Kon Properties Inc.

Date: 05/24/19

12 Mallard Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Marymargaret Burke

Seller: Michael Paquette

Date: 05/22/19

64 Moseley Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $218,000

Buyer: Barry C. Headlee

Seller: Michael R. Werman

Date: 05/23/19

131 North Elm St.

Westfield, MA 01085

Amount: $159,900

Buyer: Artem Martynyuk

Seller: Ibis Duo Holdings LLC

Date: 06/04/19

27 Orange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $160,000

Buyer: Gary J. Venne

Seller: Zane R. Venne

Date: 06/04/19

94 Rachael Terrace

Westfield, MA 01085

Amount: $279,000

Buyer: Ruby Realty LLC

Seller: Tracy L. Cromack

Date: 06/04/19

58 Ridgeway St.

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Aaron J. Cooper

Seller: Keith T. Cotter

Date: 05/31/19

153 Roosevelt Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $360,000

Buyer: Tylor Vaillancourt

Seller: MS Homes LLC

Date: 05/29/19

49 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $191,500

Buyer: Carolyn Krause

Seller: Joseph C. Ala

Date: 05/31/19

15 Scenic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: Kelly A. Fellner

Seller: Kristin A. Pierce

Date: 05/31/19

22 Spruce St.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Gregory J. Hamel

Seller: Michael J. Robinson

Date: 05/29/19

11 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Kyle S. Draleau

Seller: Elizabeth J. Bigelow

Date: 05/31/19

111 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $279,900

Buyer: Bent Tree Development LLC

Seller: Donald L. Masciadrelli

Date: 05/22/19

16 Verona St.

Westfield, MA 01085

Amount: $161,000

Buyer: Brian J. Belcher

Seller: Donald R. Forgey

Date: 06/03/19

16 West School St.

Westfield, MA 01085

Amount: $160,000

Buyer: James M. Bowler

Seller: Girouard, Matthew A., (Estate)

Date: 05/31/19

23 Walker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Katie L. Laplante

Seller: Edward Laplante

Date: 06/04/19

WILBRAHAM

5 Blueberry Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $349,000

Buyer: Michael P. Mailhott

Seller: Michael T. Sparago

Date: 05/23/19

3123 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $155,000

Buyer: Duc H. Huynh

Seller: Jamie Kohn

Date: 06/03/19

3157 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $153,300

Buyer: Ruby Realty LLC

Seller: Angeline M. Cava

Date: 05/24/19

4 Cooley Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $353,000

Buyer: Lisa Andre

Seller: Kevin M. Dudley

Date: 05/24/19

3 Deerfield Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $665,000

Buyer: Siavash Saadat

Seller: Bryan S. Cowan

Date: 06/03/19

4 Lance Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $280,000

Buyer: Caitlin A. Garreffi

Seller: Gary R. Woods

Date: 06/03/19

30 Longview Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $370,000

Buyer: James L. Marchese

Seller: Bryan C. Hamill

Date: 05/24/19

22 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $225,000

Buyer: Jamie Kohn

Seller: Sarah E. Miller

Date: 06/03/19

12 Pond Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $325,000

Buyer: Elizabeth F. Squindo

Seller: Gary F. Babineau

Date: 05/29/19

415 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $145,693

Buyer: Viktoria Dubovoy

Seller: Wells Fargo Bank

Date: 06/04/19

440 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $215,000

Buyer: Jeremy J. Markham

Seller: Amy H. Takorian

Date: 05/28/19

1076 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $255,000

Buyer: Ryan Westbrooks

Seller: Steven C. Dudley

Date: 05/24/19

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

8 Applewood Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $300,000

Buyer: Prabin Sapkota

Seller: Cameron R. MacKenzie

Date: 05/24/19

15 Bayberry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $507,500

Buyer: James J. Paluch

Seller: Robert W. Carkhuff

Date: 06/03/19

555 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $175,000

Buyer: Riverside Organics LLC

Seller: Hadassah Gurfein

Date: 05/23/19

39 Canton Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $307,500

Buyer: J. Scot Brackenridge

Seller: Michael D. Little

Date: 06/03/19

77 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $236,276

Buyer: Syonara M. Tomoum

Seller: Quinn S. Kepes

Date: 05/22/19

97 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $285,000

Buyer: Leonard E. Norton

Seller: Peter J. Neville

Date: 06/03/19

127 Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $280,000

Buyer: Henry P. Roberts

Seller: Daiheng Ni

Date: 05/31/19

221 Lincoln Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $545,000

Buyer: Jesse D. Coull

Seller: Carol S. McCormick

Date: 05/30/19

747 Main St.

Amherst, MA 01002

Amount: $489,700

Buyer: Valley Building Co. Inc.

Seller: DNB Properties LLC

Date: 05/24/19

12 Pleasant Court

Amherst, MA 01002

Amount: $440,000

Buyer: Edie E. Meidav

Seller: Wesley United Methodist Church

Date: 05/28/19

12 Poets Corner Road

Amherst, MA 01002

Amount: $370,000

Buyer: Nora Junaid

Seller: USA HUD

Date: 05/24/19

791 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $180,000

Buyer: Ryan Merritt

Seller: Margaret F. Carney

Date: 05/28/19

1460 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $500,000

Buyer: Timothy K. Kirkwood

Seller: Stanley Shore

Date: 05/31/19

138 Sunset Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $434,900

Buyer: David Mccaldon

Seller: Maryann Fitzpatrick

Date: 05/24/19

15 Tanglewood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $535,000

Buyer: Jincheng Zhang

Seller: David G. Scherer

Date: 05/28/19

26 Valley Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $336,600

Buyer: Rudolph T. Bedely

Seller: KTS Partners LLC

Date: 05/31/19

316 West Pomeroy Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $405,000

Buyer: W. Scot Green

Seller: John G. Fortin

Date: 05/31/19

59 Woodlot Road

Amherst, MA 01002

Amount: $545,000

Buyer: Ali S. Batn-Moghaddam

Seller: Linda S. Cohen

Date: 05/30/19

BELCHERTOWN

468 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $387,530

Buyer: Robert W. Carkhuff

Seller: Ethan S. Bloomfield

Date: 06/03/19

508 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $290,000

Buyer: Hoon Song

Seller: Adam Gorzynski

Date: 05/23/19

18 Crestview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $324,000

Buyer: Marcus P. Lafountain

Seller: Karla Soffen

Date: 06/04/19

601 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $190,000

Buyer: Irving B. Cooper

Seller: Richard E. Newman

Date: 05/28/19

258 Gulf Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $220,000

Buyer: Debora Greenberg-Brink

Seller: Andrew C. Hulse

Date: 05/22/19

172 Munsell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $347,000

Buyer: Andrew C. Hulse

Seller: Emily M. Rhoades

Date: 05/24/19

21 Old Pelham Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $179,500

Buyer: Louis A. Tonelli

Seller: Nicholas D. Gencarella

Date: 06/04/19

12 Overlook Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $625,000

Buyer: James R. Kittrell

Seller: Anita J. Boutin

Date: 05/23/19

28 Poole Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $219,000

Buyer: Rivke L. Reid

Seller: Ann E. Bonneville

Date: 05/24/19

53 Springfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $153,000

Buyer: Robert Carr

Seller: Jane H. Gabbie

Date: 05/23/19

33 Westview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $274,900

Buyer: Yadira Rodriguez

Seller: Robert E. Wojtczak

Date: 06/03/19

EASTHAMPTON

43 Bayberry Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $380,000

Buyer: Nathan M. Lemoine

Seller: Raymond Vieira

Date: 05/31/19

34 Brook St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $258,500

Buyer: Rebecca Y. Wallace

Seller: Etabav RT

Date: 05/30/19

14 Davis St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $257,500

Buyer: Kathryn A. English

Seller: Ibis Duo Holdings LLC

Date: 05/23/19

303 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Jessie M. Curtin

Seller: Karen E. Bacon

Date: 05/28/19

2 Maxine Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $478,000

Buyer: Michael R. Banas

Seller: John P. Ulshoeffer

Date: 05/29/19

26 Mount Tom Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: Daniel Ortmeyer

Seller: Wojnar, Doris E., (Estate)

Date: 06/03/19

5 Pepin Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $280,000

Buyer: Mojdeh B. Mostafavi

Seller: Kevin C. Netto Construction Inc.

Date: 05/29/19

Pomeroy St. #9

Easthampton, MA 01027

Amount: $140,000

Buyer: David A. Hardy Contractor

Seller: Cykowski RET

Date: 05/22/19

4 Ward Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Paul StJohn-Frisoli

Seller: Cynthia J. Iannacci

Date: 05/31/19

GRANBY

505 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $289,000

Buyer: Joseph A. Kurtz

Seller: Christopher R. Perron

Date: 06/03/19

Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $179,000

Buyer: Mountain Stream LLC

Seller: Christopher H. Aldrich

Date: 05/29/19

35 Baggs Hill Road

Granby, MA 01033

Amount: $169,900

Buyer: Curtis Mailloux

Seller: Johnson, Roger N., (Estate)

Date: 05/31/19

108 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $190,000

Buyer: Kelly M. O’Connor

Seller: Annette Kumiega

Date: 05/24/19

51 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $200,000

Buyer: Ruby C. Veitenheimer

Seller: P-Tush 2 LLC

Date: 05/24/19

GRANBY

8 Karen Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $173,000

Buyer: Zachary T. Venturini

Seller: Diana Peltier

Date: 05/31/19

254 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $434,201

Buyer: Tiffany Kirk

Seller: Raymond J. Mackenzie

Date: 05/31/19

HADLEY

75 Hockanum Road

Hadley, MA 01035

Amount: $370,000

Buyer: Brian P. Gobell

Seller: Nathan R. Larkin

Date: 05/30/19

3 Railroad St.

Hadley, MA 01035

Amount: $400,000

Buyer: Seamrog LLC

Seller: Jacqueline M. Allard

Date: 05/29/19

200 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $265,000

Buyer: Mark Holt

Seller: Constance E. Russell

Date: 05/31/19

88 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $211,000

Buyer: Mary S. Cadorette

Seller: Gwendolyn Grabiec

Date: 05/30/19

185 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $280,000

Buyer: A1N1 LLC

Seller: Ronald Bercume

Date: 05/31/19

190 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $975,000

Buyer: Valley Building Co. Inc.

Seller: Mohammad Moini

Date: 06/03/19

9 Sylvia Heights

Hadley, MA 01035

Amount: $663,000

Buyer: George J. Revoir

Seller: Soaring Heights LLC

Date: 05/31/19

HATFIELD

79 Depot Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $280,000

Buyer: Emma C. Ram

Seller: Siemionko FT 2009

Date: 05/31/19

147 Linseed Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $465,000

Buyer: Christopher Bakker

Seller: Daniel Custodio

Date: 05/31/19

Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $200,000

Buyer: Smiarowski Brothers LLC

Seller: Matthew J. Dauer

Date: 06/04/19

23 Sunset Ave.

Hatfield, MA 01038

Amount: $230,000

Buyer: Marguerite L. Durant

Seller: Richard R. Korza NT

Date: 05/22/19

NORTHAMPTON

82 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $603,235

Buyer: Sergeant House LP

Seller: Bridge Street LLC

Date: 05/28/19

428 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $150,000

Buyer: Thomas Quinlan

Seller: Edward Dzenis FT

Date: 05/31/19

46 Clark St.

Northampton, MA 01062

Amount: $375,000

Buyer: Peter M. Buscemi

Seller: James T. Foudy

Date: 05/31/19

41 Ford Xing

Northampton, MA 01060

Amount: $615,000

Buyer: Lisa Noel Abend TR

Seller: Susan K. Lewis

Date: 05/31/19

426 Kennedy Road

Northampton, MA 01053

Amount: $450,000

Buyer: John Salz-Schuyler

Seller: Nancy Ella Fields RET

Date: 05/31/19

Kennedy Road

Northampton, MA 01060

Amount: $120,000

Buyer: Janet I. Clark

Seller: Mary Samberg

Date: 05/31/19

67 Liberty St.

Northampton, MA 01062

Amount: $324,000

Buyer: Sarah C. Spademan

Seller: Roger Taylor

Date: 06/03/19

33 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $285,200

Buyer: Meaghan M. Sullivan

Seller: Linda J. Rainville

Date: 05/23/19

34 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $331,200

Buyer: Meaghan M. Sullivan

Seller: Linda J. Rainville

Date: 05/23/19

35 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $303,600

Buyer: Meaghan M. Sullivan

Seller: Linda J. Rainville

Date: 05/23/19

25 New St.

Northampton, MA 01062

Amount: $699,000

Buyer: Ari J. Kriegsman

Seller: Martin Sexton

Date: 05/31/19

46 Olive St.

Northampton, MA 01060

Amount: $550,000

Buyer: Deborah A. Hordon

Seller: Alan J. Calhoun

Date: 05/23/19

155 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $385,000

Buyer: Ever E. Osorio-Ruiz

Seller: Dominquez, Kathryn I., (Estate)

Date: 05/31/19

100 Riverside Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $255,000

Buyer: Lauren Weinsier

Seller: Chris A. Petrides

Date: 06/03/19

49 Williams St.

Northampton, MA 01060

Amount: $450,000

Buyer: Jane Gish

Seller: William Yenner

Date: 06/03/19

5 Winchester Terrace

Northampton, MA 01062

Amount: $277,900

Buyer: Gertrude W. Kaiser

Seller: Edward A. Berube

Date: 05/30/19

PELHAM

8 Pine Tree Circle

Pelham, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: David A. Keiser

Seller: Meredith H. Jones

Date: 06/03/19

SOUTH HADLEY

74 Abbey St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $229,000

Buyer: Nickalaus P. Diroma

Seller: Joshua M. Clark

Date: 05/24/19

286 Brainerd St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $235,000

Buyer: Ryan M. Davis

Seller: Alice I. Bellerose

Date: 05/31/19

28 Edison Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $239,000

Buyer: Richard Byrne

Seller: Deborah Inglis

Date: 05/30/19

44 Old Lyman Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $315,000

Buyer: Paul R. Lyszchyn

Seller: Trudy Shlosser

Date: 05/28/19

51 Old Lyman Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $125,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: SHR TR

Date: 05/29/19

4 Walnut St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $252,000

Buyer: Adam Holton

Seller: Jonathan R. Polgar

Date: 05/28/19

SOUTHAMPTON

5 Parsons Way

Southampton, MA 01073

Amount: $345,000

Buyer: Trevor H. Young

Seller: Suzanne L. O’Hare FT

Date: 05/31/19

77 Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $385,000

Buyer: Thomas R. Wahlund

Seller: New England Remodeling

Date: 05/24/19

WARE

181 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $365,000

Buyer: Kara M. Moulton

Seller: Richard A. St.Laurent

Date: 05/31/19

70 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $278,000

Buyer: Lynette R. Gabrila

Seller: Armand A. Desantis

Date: 05/31/19

242 Monson Turnpike Road

Ware, MA 01082

Amount: $195,000

Buyer: Mechelle L. Brown

Seller: Elisha Cox IRT

Date: 06/04/19

12 Spring St.

Ware, MA 01082

Amount: $120,000

Buyer: Jean Mari

Seller: Patricia Kapulka

Date: 05/28/19

144 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $392,500

Buyer: Bearly LLC

Seller: David P. Shiffer

Date: 06/03/19