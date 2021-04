The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BUCKLAND

80-82 Ashfield St.

Buckland, MA 01339

Amount: $185,000

Buyer: Ness L. Van

Seller: Donald W. Craig

Date: 03/12/21

7 South St.

Buckland, MA 01338

Amount: $269,000

Buyer: Augustino D. Gamelli

Seller: Gaffigan IRT

Date: 03/19/21

1-5 State St.

Buckland, MA 01338

Amount: $750,000

Buyer: Hanna Investment Group LLC

Seller: McCusker Anderson LLC

Date: 03/17/21

COLRAIN

273 Shelburne Line Road

Colrain, MA 01340

Amount: $240,000

Buyer: Robert J. Gruber

Seller: Dorothy S. Cornman TR

Date: 03/12/21

DEERFIELD

55 Sawmill Plain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $423,000

Buyer: James E. Filipkowski

Seller: Jeffrey A. Blake

Date: 03/16/21

GILL

1 Center Road

Gill, MA 01354

Amount: $125,000

Buyer: Eugene A. Rice

Seller: Irene Moore

Date: 03/16/21

129 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $120,000

Buyer: Benegan 2 LLC

Seller: Clark, Jack, (Estate)

Date: 03/19/21

GREENFIELD

106 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $178,000

Buyer: Paxton P. Reed

Seller: David Frazier

Date: 03/16/21

15 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $317,000

Buyer: Jerome Wieler

Seller: E. C. & J. C. Brzezinski IRT

Date: 03/12/21

8-10 Grant St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $315,000

Buyer: Samuel Plotkin

Seller: James E. Filipkowski

Date: 03/16/21

28 Madison Circle

Greenfield, MA 01301

Amount: $228,700

Buyer: Kenneth Cook

Seller: Marsha A. Bittner

Date: 03/12/21

68 Newell Pond Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Kevin Downes

Seller: Timothy Meyer

Date: 03/15/21

LEYDEN

83 River Road

Leyden, MA 01337

Amount: $305,000

Buyer: Cory M. Johannessen

Seller: Marie Betts-Bartlett

Date: 03/12/21

MONTAGUE

56 Turners Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $262,000

Buyer: Christopher F. Goguen

Seller: Jeannine M. Deangelis

Date: 03/15/21

ORANGE

38 Dexter St.

Orange, MA 01364

Amount: $209,000

Buyer: Kevin Silva

Seller: Maureen A. Riendeau

Date: 03/12/21

156 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $220,900

Buyer: Jarad J. May

Seller: Ranlyn Property Investments LLC

Date: 03/19/21

158 East River St.

Orange, MA 01364

Amount: $203,000

Buyer: Miranda M. Rowe

Seller: Reginald C. Haughton

Date: 03/16/21

53 Hamilton Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $311,000

Buyer: Belinda E. Desreuisseau

Seller: Donna Dubour

Date: 03/19/21

34 Mechanic St.

Orange, MA 01364

Amount: $236,000

Buyer: Joseph Grossi

Seller: Sebastian Velez-Rivera

Date: 03/12/21

52 Putnam St.

Orange, MA 01364

Amount: $265,000

Buyer: Adam Rosenbaum

Seller: Francis Romano

Date: 03/12/21

ROWE

228 Zoar Road

Rowe, MA 01367

Amount: $430,000

Buyer: Simon J. Zelazo

Seller: Carse, James P., (Estate)

Date: 03/19/21

SUNDERLAND

230 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $374,900

Buyer: Alyssa E. Crockett

Seller: Joseph A. Manning

Date: 03/08/21

WHATELY

Chestnut Plain Road (ES)

Whately, MA 01093

Amount: $170,000

Buyer: Kestrel Land Trust Inc.

Seller: Charles H. Dauchy

Date: 03/19/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

34 Charles St.

Agawam, MA 01001

Amount: $285,000

Buyer: Shannon Bein

Seller: Michael F. Roy

Date: 03/18/21

17 Colonial Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $245,000

Buyer: Umit Tanriverdi

Seller: Christopher A. Walles

Date: 03/16/21

11 Meadow Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $140,000

Buyer: Joseph D. Valenti

Seller: Gary G. Miolla

Date: 03/18/21

19 Rosie Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $120,000

Buyer: Richard C. Gingras

Seller: Gingras, Kevin H., (Estate)

Date: 03/10/21

325 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $975,000

Buyer: FRP Silver LLC

Seller: OA Holdings LLC

Date: 03/18/21

76 Stewart Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $279,900

Buyer: Travis A. Lansing

Seller: Donald J. Donahue

Date: 03/12/21

59 Tracy Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Angela R. Tassinari

Seller: Irene Walsh

Date: 03/11/21

48 Wrenwood Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $225,000

Buyer: Michael Hutchison

Seller: Kathryn M. Patterson

Date: 03/10/21

BLANDFORD

88 Main St.

Blandford, MA 01008

Amount: $253,000

Buyer: Justin D. King

Seller: John F. Kornacki

Date: 03/18/21

BRIMFIELD

50 Little Alum Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $435,000

Buyer: Justin Liberman

Seller: Alan Rush

Date: 03/19/21

45 Marsh Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $490,000

Buyer: Nestor Retamal

Seller: Carole Gursky

Date: 03/15/21

20 Palmer Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $150,000

Buyer: Lee W. Adams

Seller: Lincoln G. Adams

Date: 03/10/21

CHICOPEE

21 Adams St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Christopher C. Kervian

Seller: Jesus Guzman

Date: 03/10/21

177 Artisan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $225,000

Buyer: John Koske

Seller: William J. Polverini

Date: 03/18/21

6 Barre Circle

Chicopee, MA 01013

Amount: $225,000

Buyer: Mariam I. Allam

Seller: Nancy T. Pajak

Date: 03/12/21

127 Blanan Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $279,900

Buyer: Ian K. Handfield

Seller: Zachary M. Hay

Date: 03/10/21

69 Chateaugay St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Katie M. Livingstone

Seller: Erin L. Santa

Date: 03/15/21

541 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $196,000

Buyer: Scott A. Fortin

Seller: Lisa Tavernier

Date: 03/11/21

43 Cortland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Matilda Sanchez

Seller: M3 Innovations Inc.

Date: 03/19/21

89 Dunn St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $138,000

Buyer: Kristen Hubert

Seller: Hubert, Arthur L. Jr., (Estate)

Date: 03/17/21

308 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Ashley E. Reidy

Seller: Karen Ferreira

Date: 03/12/21

13 Garrity St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Ilya Latoshkin

Seller: Alan L. Betournay

Date: 03/10/21

939 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Angelina Malave

Seller: Jonathan D. Fleming

Date: 03/15/21

32 Hudson Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $279,000

Buyer: Ruben Rodriguez-Rivera

Seller: Scott A. Lessing

Date: 03/11/21

502 Irene St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $297,000

Buyer: Natalya Kravchenko

Seller: Patricia B. Hay

Date: 03/12/21

81 Keddy Blvd.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Matthew D. Graczyk

Seller: James Vanderwalker

Date: 03/17/21

16 Lawrence Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $197,000

Buyer: Ireneu M. Freitas

Seller: Michael Cartier

Date: 03/16/21

26 Louise Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Tess E. Kania

Seller: Lois J. Stratton

Date: 03/08/21

70 Marguerite St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $230,000

Buyer: Raymond Martin

Seller: Duffy, Steven D., (Estate)

Date: 03/19/21

36 Mary St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $215,000

Buyer: Kevin R. Vance

Seller: Onexis Iturrino

Date: 03/10/21

458 Meadow St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $235,000

Buyer: Miguel Ceballo-Quinones

Seller: Aleksey Kamyshin

Date: 03/18/21

1741 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Sherine A. Hastings

Seller: Kenneth R. Hamel

Date: 03/12/21

32 Montello Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $210,000

Buyer: Trisha F. Fox

Seller: Jon J. Edwards

Date: 03/15/21

44 Munger Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $340,000

Buyer: Benny Pabon

Seller: Jeffrey C. Chiecko

Date: 03/18/21

34 Myrtle St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $240,900

Buyer: Oniel Morrison

Seller: Halina Beben

Date: 03/16/21

70 Narragansett Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $248,000

Buyer: Helen Turner

Seller: Sergey Sevostyanov

Date: 03/17/21

80 Orchard St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $265,000

Buyer: Dennis L. Brantley

Seller: Mark L. Lemelin

Date: 03/12/21

35 Shaw Park Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $168,210

Buyer: KeyBank

Seller: KeyBank

Date: 03/12/21

105 Stebbins St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,708

Buyer: Pennymac Loan Services LLC

Seller: Eric J. Morin

Date: 03/10/21

50 Thaddeus St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $186,000

Buyer: Charles P. Vanasse

Seller: FNMA

Date: 03/15/21

27 Worthington St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Tanya E. Roman

Seller: Leclerc Brothers Inc.

Date: 03/12/21

EAST LONGMEADOW

13 Acorn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $128,000

Buyer: Yabela RT

Seller: Hayley E. Durand

Date: 03/17/21

Bella Vista Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $189,900

Buyer: Richard A. Shuman

Seller: John Papale

Date: 03/16/21

16 Day Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $187,500

Buyer: Peter Maserati

Seller: August A. Maserati

Date: 03/19/21

112 Dearborn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $287,000

Buyer: Nicholas O. Jorge

Seller: Theresa A. Cox

Date: 03/12/21

Deer Park Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $262,500

Buyer: GB Real Estate LLC

Seller: 21 Shillingford RT

Date: 03/18/21

138 Hampden Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $259,900

Buyer: Orion Mortell

Seller: Brian D. Kirk

Date: 03/19/21

88 Harwich Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $350,000

Buyer: Jonathen Browne

Seller: Jeremy B. Warren

Date: 03/16/21

297 Kibbe Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Christian R. Morneau

Seller: Cardinal Home Investors LLC

Date: 03/12/21

21 Kingman Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Amanda M. Jimenez

Seller: Christian A. Martin

Date: 03/17/21

27 Shaw St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $133,000

Buyer: SRV Properties LLC

Seller: Edward Rutkowski

Date: 03/08/21

21 Sutton Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $435,000

Buyer: Daniel Aronov

Seller: Richard Ursino

Date: 03/19/21

HAMPDEN

110 Colony Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $271,250

Buyer: John Anderson

Seller: Mark W. Anderson

Date: 03/19/21

26 Martin Farms Road

Hampden, MA 01036

Amount: $306,000

Buyer: John L. Swingen

Seller: Helen M. Lavallee

Date: 03/11/21

15 Old Coach Road

Hampden, MA 01036

Amount: $205,000

Buyer: Wendy L. Colbath

Seller: Paul V. Harper

Date: 03/08/21

HOLLAND

20 Forest Park Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $205,000

Buyer: Stephanie Lefebvre

Seller: Matthew D. Jeznach

Date: 03/18/21

33 Lee Ave.

Holland, MA 01521

Amount: $415,000

Buyer: Brian Scully

Seller: RCN Capital Funding LLC

Date: 03/08/21

HOLYOKE

41 Argyle Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $210,000

Buyer: Yasmin I. Santiago

Seller: Jeffrey J. Murphy

Date: 03/15/21

427-429 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $125,000

Buyer: Greenvale Properties LLC

Seller: SHL Realty LLC

Date: 03/12/21

14 Briarwood Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $480,000

Buyer: Jacob Freeman

Seller: Mark Cutting

Date: 03/11/21

63-65 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $295,000

Buyer: Braulio Vega

Seller: Gilberto Garcia

Date: 03/15/21

47 Chapin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Javier Serrano

Seller: Alfred Shattleroe

Date: 03/15/21

234 Easthampton Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $365,000

Buyer: Katelyn M. Perchak

Seller: Lisa Bihler-Lyle

Date: 03/19/21

97 Elm St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $160,000

Buyer: Rinaldi Pease Acquisitions LLC

Seller: Durand RE Investments LLC

Date: 03/17/21

12 George Frost Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $393,000

Buyer: Ruth S. Rauluk

Seller: Joshua C. Rickman

Date: 03/08/21

502 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $205,000

Buyer: Dawn Howard

Seller: Christina M. Rigali

Date: 03/11/21

21 Jackson St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Diego Munoz-Torres

Seller: Rescom Mass. Investments LLC

Date: 03/17/21

44 Laurel St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $245,000

Buyer: Margaret T. Kraus

Seller: Clara W. James

Date: 03/19/21

1106 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Issa Mateo

Seller: Patriot Living LLC

Date: 03/08/21

33-35 North Bridge St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $160,000

Buyer: Walter X. Colon

Seller: Water Colon

Date: 03/15/21

1466 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Rajin Ramraykha

Seller: US Bank

Date: 03/16/21

193-195 Oak St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Alondra Sanchez

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 03/12/21

4-6 Orchard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $301,700

Buyer: Maya A. Gounard

Seller: Karl H. Hastings

Date: 03/18/21

45 Ridgeway St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Ismary Santiago-Lugo

Seller: Jose M. Figueroa

Date: 03/18/21

246-248 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Nathaniel Flachs

Seller: Rock Valley Enterprises Inc.

Date: 03/16/21

127 Vermont St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $135,000

Buyer: Mark S. Dunlap

Seller: Mark S. Dunlap

Date: 03/19/21

LONGMEADOW

223 Academy Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $800,000

Buyer: Spencer G. Ackerman

Seller: Salvatore F. Cangialosi

Date: 03/19/21

45 Franklin Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $265,000

Buyer: April Rockwood

Seller: Michael J. Gauvine

Date: 03/19/21

48 Greenmeadow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Megan M. Weatherborn

Seller: Courtney E. Wenleder

Date: 03/08/21

128 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Sean D. Keane

Seller: Michael R. Massie

Date: 03/12/21

9 Leetewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $494,000

Buyer: Synae Whang

Seller: Victor Degray

Date: 03/11/21

102 Lincoln Park

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,000

Buyer: Johsua C. Rickman

Seller: Stratton Renovation LLC

Date: 03/08/21

1423 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $320,000

Buyer: Jose A. Cuevas-Rentas

Seller: John H. Bellows

Date: 03/11/21

32 Osceola Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $460,000

Buyer: Mark Flanagan

Seller: Serge N. Evanguelidi

Date: 03/11/21

225 Prynnwood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $499,900

Buyer: Terry Peckham

Seller: Michael Donskoy

Date: 03/12/21

230 Sheffield Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $370,000

Buyer: Christopher Goshea

Seller: Joel M. Simon

Date: 03/18/21

48 Stirling St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $290,000

Buyer: Anne C. Wheeler

Seller: Gregory J. Stevens

Date: 03/19/21

94 Wilkin Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $410,000

Buyer: Zakia Natour

Seller: Jodie S. Burstein

Date: 03/11/21

290 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $316,500

Buyer: Netty Z. Perez-Pineiro

Seller: Christopher Stamas

Date: 03/11/21

LUDLOW

598 Alden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Eric R. Smith

Seller: Brock French

Date: 03/18/21

4 Alice St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $206,000

Buyer: Nicholas Roux

Seller: Debra E. Hawkins

Date: 03/09/21

11 Allison Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $385,000

Buyer: Matthew F. Lemieux

Seller: Karen M. Benard

Date: 03/11/21

195 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: Amy L. Goding

Seller: Chrystal J. Vieira

Date: 03/11/21

45 Duke St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $214,000

Buyer: Anthony Jorge

Seller: Rachel Correia

Date: 03/12/21

246 Genovevo Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $482,500

Buyer: Sandra A. Table

Seller: Hua Z. Zhao

Date: 03/19/21

215 Holyoke St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $213,400

Buyer: Cameran A. Eugenio

Seller: Stephanie Lawrence

Date: 03/09/21

2 Leland Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $562,500

Buyer: Brian D. Benard

Seller: John L. Murphy

Date: 03/11/21

21 McLean Pkwy.

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,000

Buyer: Danielle M. Hayes

Seller: Maria Arlete-Mole

Date: 03/10/21

52 Michael St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Devon J. Thomas

Seller: Edward Aniolowski

Date: 03/09/21

47 Napoleon Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $220,000

Buyer: Nico Fraga

Seller: Justo, Antonio E., (Estate)

Date: 03/15/21

196 Rood St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Pedro D. Fernandes

Seller: Alfred J. Albano

Date: 03/10/21

Sunset Ridge

Ludlow, MA 01056

Amount: $134,000

Buyer: Fernando Elias

Seller: Riverbend 2 Properties LLC

Date: 03/18/21

340 Westerly Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $540,000

Buyer: Kevin Musiak

Seller: Fernando D. Tereso

Date: 03/19/21

20 Worcester St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $220,000

Buyer: Alyssa A. Dube

Seller: Carlos Santos

Date: 03/19/21

MONSON

216 East Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Jamie M. Bryson

Seller: Edward J. Veneto

Date: 03/16/21

32 Flynt Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $240,000

Buyer: Brittany Ramos

Seller: Melissa R. Vanderburgh

Date: 03/19/21

245 Moulton Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $320,000

Buyer: Anthony W. Muffoletto

Seller: Shaw, Frederick W., (Estate)

Date: 03/16/21

7 Pine St.

Monson, MA 01057

Amount: $150,000

Buyer: Melina Rosario-Crespo

Seller: FNMA

Date: 03/10/21

PALMER

196 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $185,000

Buyer: Jared Harrison-Gouvin

Seller: Kyle Gouvin

Date: 03/15/21

1036 Central St.

Palmer, MA 01069

Amount: $135,000

Buyer: BD Construction LLC

Seller: Xing G. Wang

Date: 03/15/21

19 Holbrook St.

Palmer, MA 01069

Amount: $252,900

Buyer: Michael A. Lavalley

Seller: Kevin McGerigle

Date: 03/12/21

1282-1290 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $1,105,000

Buyer: M Squared Holdings LLC

Seller: 1282-1290 South Main St. LLC

Date: 03/18/21

RUSSELL

Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $146,000

Buyer: Frances Lamountain

Seller: Dana E. Wojick

Date: 03/17/21

SPRINGFIELD

109 2nd St.

Springfield, MA 01104

Amount: $189,900

Buyer: Edwin N. Acevedo

Seller: Liszka, Stanley W. Jr., (Estate)

Date: 03/09/21

40-42 Acorn St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Kenrie Hayles

Seller: Herbert Bair

Date: 03/12/21

100-102 Acushnet Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $170,000

Buyer: Mohamed A. Aliyar

Seller: Waseem Mudasar

Date: 03/17/21

730 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Jake A. Manzi

Seller: Ernest C. Williams

Date: 03/19/21

33 Amber St.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Alexis Rivas-Mateo

Seller: Sybel Gonzalez

Date: 03/10/21

773-775 Armory St.

Springfield, MA 01107

Amount: $227,000

Buyer: Abigail Sanchez

Seller: Byron Walker

Date: 03/12/21

35 Atwater Ter.

Springfield, MA 01107

Amount: $281,000

Buyer: Miguel E. Bermudez

Seller: Hayward, Doris M., (Estate)

Date: 03/19/21

515 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Ana Nieves

Seller: Jamie Snell

Date: 03/08/21

1035 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $209,000

Buyer: Khanh Pham

Seller: Ronald E. Aponte

Date: 03/16/21

54 Bernard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $155,000

Buyer: Steven R. Hull

Seller: Timothy Derrig

Date: 03/15/21

38-40 Biltmore St.

Springfield, MA 01108

Amount: $315,000

Buyer: Jennifer Cabrera

Seller: Malissa Jean-Charles

Date: 03/12/21

175 Bloomfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Tupatupa Toto

Seller: Greater Habitat For Humanity

Date: 03/09/21

1205 Bradley Road

Springfield, MA 01118

Amount: $270,000

Buyer: Andre Bandiaky

Seller: Luis A. Colon

Date: 03/12/21

305 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: John Barron

Seller: 305 Breckwood Blvd. LLC

Date: 03/09/21

91 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $263,000

Buyer: Jose Hiraldo

Seller: Jose M. Dejesus

Date: 03/15/21

33 Castle St.

Springfield, MA 01118

Amount: $145,000

Buyer: Green Light Homes LLC

Seller: John T. Cavicchia

Date: 03/10/21

67-69 Chester St.

Springfield, MA 01105

Amount: $231,000

Buyer: Carmen E. Reyes

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 03/17/21

74-76 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Marcelo P. DeAguiar-Silva

Seller: Standard Properties Inc.

Date: 03/19/21

102 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Denesha Campbell

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 03/19/21

141 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $223,200

Buyer: Anderson C. Ogwumike

Seller: Joseph C. Ward

Date: 03/19/21

47-49 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Junior Santos-Feliciano

Seller: JJS Capital Inv LLC

Date: 03/10/21

115 Dubois St.

Springfield, MA 01151

Amount: $195,000

Buyer: Jacqueline Mestre

Seller: Marycruz Martin

Date: 03/15/21

17 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $364,000

Buyer: Abigail Gonzalez

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 03/18/21

143 Endicott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Hillisa G. Byer

Seller: Casey Belieu

Date: 03/12/21

70 Ferncliff Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $227,000

Buyer: Walter Ramos

Seller: Orange Park Management LLC

Date: 03/16/21

75 Florence St.

Springfield, MA 01105

Amount: $222,000

Buyer: Diana Soto

Seller: Diaz Properties LLC

Date: 03/19/21

47 Forest St.

Springfield, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Juan C. Ramos

Seller: Round 2 LLC

Date: 03/19/21

61 Forest St.

Springfield, MA 01108

Amount: $130,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: Deluca Development Corp.

Date: 03/08/21

86 Granby St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Lakpa Tamang

Seller: Karen Domenech-Chinnery

Date: 03/15/21

95 Grandview St.

Springfield, MA 01118

Amount: $252,500

Buyer: Susan M. Toro

Seller: Dawn C. Spenard

Date: 03/19/21

33-37 Grant St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Harish Damodharan

Seller: Reid, Joshua, (Estate)

Date: 03/17/21

83-85 Hamburg St.

Springfield, MA 01107

Amount: $165,000

Buyer: Ramon T. Fabian

Seller: Patrick Manning

Date: 03/08/21

60-62 Home St.

Springfield, MA 01104

Amount: $217,000

Buyer: Minas S. Alitbi

Seller: Anthony Chicklowski

Date: 03/17/21

10 Ingraham Ter.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,685,409

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: J. Norbert Properties LLC

Date: 03/15/21

12 Ingraham Ter.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,685,409

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: J. Norbert Properties LLC

Date: 03/15/21

59-61 James Ave.

Springfield, MA 01001

Amount: $200,000

Buyer: 401 Liberty LLC

Seller: Behavioral Health Network

Date: 03/16/21

140-142 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $265,000

Buyer: Matt J. Indomenico

Seller: Graduate Housing Services LLC

Date: 03/16/21

15 Josephine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $134,000

Buyer: Suzy M. Cieboter

Seller: Suzy M. Cieboter

Date: 03/12/21

108 Kathleen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $249,000

Buyer: Santo Gabin

Seller: Thien D. Vo

Date: 03/15/21

42 Keith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Carlos O. Arce

Seller: Roger W. Williams

Date: 03/15/21

36 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: M. E. Rodriguez-Marrero

Seller: Juan A. Santana

Date: 03/09/21

25 Lawnwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $204,000

Buyer: Jared Berkeley

Seller: Scott J. Mascaro

Date: 03/10/21

50 Macomber Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $121,000

Buyer: Blythewood Property Management LLC

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 03/12/21

72 Mary Coburn Road

Springfield, MA 01129

Amount: $180,000

Buyer: Michael Whitfield

Seller: Cox, June Marie, (Estate)

Date: 03/12/21

67-69 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $172,750

Buyer: Danalax LLC

Seller: Reid, Joshua, (Estate)

Date: 03/19/21

99 Merrill Road

Springfield, MA 01119

Amount: $190,000

Buyer: Mirelys Perez-Mercado

Seller: Yesenia Vizcaya

Date: 03/15/21

54 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Israel B. Garcia

Seller: Abigail Gonzalez

Date: 03/16/21

55-57 Oak St.

Springfield, MA 01109

Amount: $253,500

Buyer: Zaim Azam

Seller: Jose L. Pedro

Date: 03/18/21

97-99 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $172,750

Buyer: Vittapa LLC

Seller: Reid, Joshua, (Estate)

Date: 03/19/21

53-55 Orleans St.

Springfield, MA 01109

Amount: $172,750

Buyer: Danalax LLC

Seller: Reid, Joshua, (Estate)

Date: 03/19/21

647 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $214,900

Buyer: Nancy Matos

Seller: Paula M. Circosta

Date: 03/12/21

55 Parkerview St.

Springfield, MA 01129

Amount: $200,000

Buyer: Anthony Malfino

Seller: Theresa D. Martin

Date: 03/08/21

138 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $235,000

Buyer: Gerardo Cruz-Quesada

Seller: Waleska Semprit

Date: 03/11/21

36 Pembroke St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Taylor J. Hansen

Seller: Next Level Investments LLC

Date: 03/19/21

152 Pendleton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Mudassir Salisu

Seller: Angelina E. Malave

Date: 03/15/21

16 Pickett Place

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Keyla Diaz

Seller: Delroy Gayle

Date: 03/12/21

25 Pine Acre Road

Springfield, MA 01129

Amount: $225,000

Buyer: Gilberto V. Dalmau

Seller: Bryan A. Musa

Date: 03/12/21

1599 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $282,000

Buyer: Kathleen Demetrion

Seller: Ryan T. Haley

Date: 03/12/21

380 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $257,000

Buyer: Kathryn S. Durand

Seller: John J. Walsh

Date: 03/12/21

52 Portulaca Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $243,300

Buyer: Stephanie L. Godek

Seller: Revampit LLC

Date: 03/12/21

47 Queen St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Dagoberto H. Hernandez

Seller: Rafael Capellan-Polanco

Date: 03/17/21

41 Queensbury Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $210,000

Buyer: Luz Guerrero

Seller: Nicole Milanes

Date: 03/08/21

69-71 Ranney St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Elvira L. Soares

Seller: Emtay Inc.

Date: 03/12/21

15 Rimmon Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $203,000

Buyer: Alvin Cardona

Seller: Gayle C. McCray

Date: 03/19/21

867 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $144,900

Buyer: Crossover Corp.

Seller: Deutsche Bank

Date: 03/17/21

735 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: Eduard Popovichenko

Seller: Andrew A. Lopriore

Date: 03/08/21

184 Senator St.

Springfield, MA 01129

Amount: $240,000

Buyer: Glendon Wallace

Seller: Kara L. Harris

Date: 03/11/21

23 Seymour Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Shari Taylor

Seller: Gabriel Adorno-Rivera

Date: 03/18/21

22-24 Somerset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $279,800

Buyer: Tamar Urena

Seller: Dnepro Properties LLC

Date: 03/09/21

1616 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01129

Amount: $255,000

Buyer: Bruce Tetrault

Seller: Carol-An Broadway-Chapin

Date: 03/12/21

3 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $249,900

Buyer: 3 Sumner Avenue RT

Seller: US Bank

Date: 03/18/21

704-708 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $129,000

Buyer: Maninder Kaur

Seller: SJC Management LLC

Date: 03/16/21

716 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: 1 Root Inc.

Seller: X. Main Street Corp.

Date: 03/12/21

59 Terrence St.

Springfield, MA 01109

Amount: $142,000

Buyer: Jillian A. Sandifer

Seller: MCN New Wave LLC

Date: 03/19/21

312 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: My V. Le

Seller: Raul Garay

Date: 03/19/21

44 Tourigny St.

Springfield, MA 01104

Amount: $267,000

Buyer: Eugene J. Alexander

Seller: Extremely Clean LLC

Date: 03/10/21

41 Upton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Alexander Ortiz

Seller: Vincent P. Langone

Date: 03/11/21

246 Walnut St.

Springfield, MA 01105

Amount: $220,000

Buyer: Verna G. Martin

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 03/19/21

374-382 Walnut St.

Springfield, MA 01105

Amount: $391,500

Buyer: 374 Walnut LLC

Seller: Reid, Joshua, (Estate)

Date: 03/19/21

590 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,000

Buyer: Canaan A. Khatib

Seller: Eneroliza Cardenas

Date: 03/19/21

129-131 Wilbraham Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Alexa Acosta

Seller: Bert V. Wright

Date: 03/11/21

31 Worcester Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $255,000

Buyer: Rinaldi Pease Holdings LLC

Seller: Round 2 LLC

Date: 03/08/21

1154 Worthington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $380,000

Buyer: Anthony B. Broadnax

Seller: Thomas P. Keenan

Date: 03/10/21

825 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $172,750

Buyer: Vittapa LLC

Seller: Reid, Joshua, (Estate)

Date: 03/19/21

SOUTHWICK

39 Fernwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $235,000

Buyer: Daniel R. Caputo

Seller: Cummings, Norman W. Jr., (Estate)

Date: 03/16/21

44 North Lake Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $240,000

Buyer: Sergey Yanyuk

Seller: Ronald Vandervliet

Date: 03/16/21

44-R North Lake Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $240,000

Buyer: Sergey Yanyuk

Seller: Ronald Vandervliet

Date: 03/16/21

73 North Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $369,000

Buyer: Annecca Smith

Seller: Erica Rossini

Date: 03/18/21

37 Summer Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $240,000

Buyer: Sergey Yanyuk

Seller: Ronald Vandervliet

Date: 03/16/21

WALES

19 McBride Road

Wales, MA 01081

Amount: $401,500

Buyer: Tyler Stretch

Seller: Robert L. Hegyi

Date: 03/08/21

WEST SPRINGFIELD

85 Bliss St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $232,000

Buyer: Krishna Kharel

Seller: Deborah W. Skelly

Date: 03/19/21

63 Bridle Path Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: Jeffrey W. Dean

Seller: Timothy V. Flouton

Date: 03/19/21

59 Fox St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Kevin Malmborg

Seller: Kathleen M. Malmborg

Date: 03/15/21

55 Hanover St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Eugeniu Corja

Seller: Tek Gautam

Date: 03/19/21

407 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $252,000

Buyer: Denise Scales

Seller: Michael G. Anable

Date: 03/12/21

129 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $196,000

Buyer: Nino Valentino

Seller: KSV Realty LLC

Date: 03/11/21

255 Laurel Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Brandon Moore

Seller: Paul C. Shields

Date: 03/18/21

15 Oxford Place

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Alina J. Bracken

Seller: Ivan Mokan

Date: 03/19/21

4 Pine St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $414,277

Buyer: Stoneridge Realty LLC

Seller: Cardinal Homes Inc.

Date: 03/10/21

681 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $360,000

Buyer: Rafael Rivera

Seller: Jonathan T. Popp

Date: 03/18/21

879 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Richard S. Staples

Seller: Jeffrey K. Gallup

Date: 03/10/21

26 Sears Way

West Springfield, MA 01089

Amount: $3,040,000

Buyer: 26 Gsears LLC

Seller: Remeche LLC

Date: 03/15/21

799 Union St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $169,000

Buyer: Rihab AlZubaidi

Seller: Kimberly N. Siwek

Date: 03/19/21

19 Worthen St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $201,500

Buyer: Rosa M. Echevarria

Seller: Robinson, Jean P., (Estate)

Date: 03/09/21

41 York St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: Luis Gonzalez

Seller: Marc Bergeron

Date: 03/08/21

86 York St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $140,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Michael Martin

Date: 03/12/21

WESTFIELD

117 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Frank A. Cavallo

Seller: Timothy A. Levasseur

Date: 03/17/21

125 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $186,120

Buyer: John P. Avery

Seller: Joseph R. Avery

Date: 03/10/21

5 Carpenter Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $238,000

Buyer: Brian Curran

Seller: Vasily Nesmelov

Date: 03/17/21

170 City View Road

Westfield, MA 01085

Amount: $530,000

Buyer: Joseph Manfredi

Seller: James M. Kotowski

Date: 03/12/21

1928 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $355,000

Buyer: Kyle Randall

Seller: Andrey Gnidenko

Date: 03/12/21

74 East Silver St.

Westfield, MA 01085

Amount: $249,000

Buyer: Johnathan Spear

Seller: Gertrude J. Maslar

Date: 03/19/21

37 Foch Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Heather Myers

Seller: Glenn Korostynski

Date: 03/12/21

170 Lockhouse Road

Westfield, MA 01085

Amount: $4,400,000

Buyer: Nizan Holdings LLC

Seller: Rail Realty Development LLC

Date: 03/16/21

457 Loomis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $410,000

Buyer: Daniel P. Donohue

Seller: Ryan W. Taylor

Date: 03/12/21

35 Mill St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Fanny Naranjo

Seller: Shakil Ahmed

Date: 03/10/21

22 Moseley Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $266,000

Buyer: Timothy Cardaropoli

Seller: Dmitriy Kozodoy

Date: 03/10/21

3 Myrtle Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Christopher G. Dastous

Seller: Margaret M. Nadeau

Date: 03/12/21

43 Oak Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $289,000

Buyer: Christopher Smigel

Seller: Kenneth D. Smigel

Date: 03/12/21

40 Park St.

Westfield, MA 01085

Amount: $321,000

Buyer: Ryan Bonesio

Seller: Christopher Nascembeni

Date: 03/12/21

12 Phelps Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Vantage Home Buyers LLC

Seller: Wojcek, Edward J., (Estate)

Date: 03/19/21

116 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $262,800

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Ruth M. Malanowski

Date: 03/17/21

South Meadow Road

Westfield, MA 01085

Amount: $190,000

Buyer: Brixmor SPE 6 LLC

Seller: Thomas J. McLaughlin

Date: 03/16/21

1343 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Raymond Cote

Seller: James S. Reed

Date: 03/16/21

55 Stuart Place

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Joel T. Malo

Seller: Daniel P. Donohue

Date: 03/12/21

19 Waterford Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $540,000

Buyer: Laura M. Taylor

Seller: Joseph M. Manfredi

Date: 03/12/21

16 West School St.

Westfield, MA 01085

Amount: $192,000

Buyer: Michael P. Fabiani

Seller: James M. Bowler

Date: 03/19/21

56 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $253,000

Buyer: Crossroads Property

Seller: Brenda J. Fedora

Date: 03/19/21

1 Yeoman Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Roxanne A. Arkoette

Seller: Lorrie J. Bobe

Date: 03/17/21

WILBRAHAM

3 Bulkley Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $135,000

Buyer: MC AC & MC LLC

Seller: Wilbraham & Monson Academy

Date: 03/15/21

309 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $590,000

Buyer: John Cannellos

Seller: Main Street Rentals LLC

Date: 03/15/21

992 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $280,000

Buyer: Leslie S. McCray

Seller: Susan M. Toro

Date: 03/19/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

87 Columbia Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $474,100

Buyer: Christopher S. Beach

Seller: Columbia Realty Income LLC

Date: 03/15/21

266 East Hadley Road

Amherst, MA 01002

Amount: $25,600,000

Buyer: VA 7 Amherst LLC

Seller: Yosrex LLC

Date: 03/15/21

Flat Hills Road

Amherst, MA 01002

Amount: $130,000

Buyer: Brian McLaughlin

Seller: Windcatcher RET

Date: 03/12/21

19 Harlow Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $282,000

Buyer: Justin Ching

Seller: Christine Ryan

Date: 03/11/21

15 Jenks St.

Amherst, MA 01002

Amount: $287,000

Buyer: Deborah J. Veatch

Seller: Leslie A. Bestor

Date: 03/19/21

137 Logtown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $320,000

Buyer: Daniel Cook

Seller: Nicholas E. Stern

Date: 03/19/21

151 Montague Road

Amherst, MA 01002

Amount: $365,000

Buyer: W. D. Cowls Inc.

Seller: Denison Corp.

Date: 03/19/21

845 North Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: 845 North Pleasant St. LLC

Seller: Ting FT

Date: 03/12/21

320 Pulpit Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $365,000

Buyer: W. D. Cowls Inc.

Seller: Denison Corp.

Date: 03/19/21

58 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $532,000

Buyer: Kilerine Properties LLC

Seller: Melanie S. Rose

Date: 03/17/21

916 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $577,500

Buyer: Stephen A. Fusco

Seller: Abida Adnan

Date: 03/19/21

8 Vista Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $125,000

Buyer: Annette B. Geldzahler

Seller: Apple Brook West LLC

Date: 03/09/21

BELCHERTOWN

414 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $140,000

Buyer: Elizabeth D. Martin

Seller: Lynne D. Coleman

Date: 03/16/21

167 Barton Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Maher A. Hasan

Seller: Karen M. Walker

Date: 03/08/21

31 Ledgewood Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $270,000

Buyer: Musa Cayan

Seller: Sullivan, Joan P., (Estate)

Date: 03/08/21

60 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $447,400

Buyer: William H. Bush

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 03/19/21

51 Metacomet St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $370,000

Buyer: Jane Taylor

Seller: Spencer W. Shumway

Date: 03/12/21

251 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $1,125,000

Buyer: Blythewood Property Mgmt. LLC

Seller: Sligo Realty Co. LLC

Date: 03/11/21

257 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $1,125,000

Buyer: Blythewood Property Mgmt. LLC

Seller: Sligo Realty Co. LLC

Date: 03/11/21

259 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $1,125,000

Buyer: Blythewood Property Mgmt. LLC

Seller: Sligo Realty Co. LLC

Date: 03/11/21

Oasis Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $157,500

Buyer: Timothy R. Drost

Seller: Shu-Chen Hsiao

Date: 03/15/21

95 Railroad St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $324,500

Buyer: Anthony Patalano

Seller: Douglas M. Delisle

Date: 03/12/21

130 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $421,300

Buyer: Spencer Shumway

Seller: Bank Of America

Date: 03/12/21

20 Springfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $258,000

Buyer: Drusilla DeVeer

Seller: Holly L. Ruderman

Date: 03/12/21

96 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $580,000

Buyer: 96 Stebbins Street RT

Seller: David M. Martel

Date: 03/12/21

CHESTERFIELD

87 Bryant St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $222,000

Buyer: Maya Greene

Seller: Richard H. Ladd

Date: 03/15/21

67 Munson Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $485,000

Buyer: Laura Dimmler

Seller: Andrea L. Looney

Date: 03/17/21

EASTHAMPTON

62 Briggs St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $265,000

Buyer: Shelby L. Hyvonen

Seller: Audrey J. Hyvonen

Date: 03/19/21

22 Clark Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $425,000

Buyer: Daniel K. Edwards

Seller: DAPR NT

Date: 03/11/21

35 Groveland St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $337,000

Buyer: Christopher J. Wolf

Seller: John K. Norris

Date: 03/16/21

13 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $385,000

Buyer: Hannah R. Carrasco

Seller: John R. Lynch

Date: 03/10/21

13 Knight Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $340,000

Buyer: Stephanie L. Provo

Seller: Samuel F. Provo

Date: 03/17/21

12 Paul St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $312,000

Buyer: Cleo W. Zancope

Seller: L. E. & Lois C. Briggs FT

Date: 03/17/21

13-15 Pine St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $417,900

Buyer: Nicole Krauth

Seller: J. G. Farrick Sr. RET

Date: 03/17/21

GRANBY

2 Lakeview Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $342,500

Buyer: Jacqueline E. Swist

Seller: John Rogers

Date: 03/18/21

HADLEY

10 Indian Pipe Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $715,000

Buyer: Nicholas E. Stern

Seller: Hui Wang

Date: 03/19/21

136 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $545,000

Buyer: Daniel A. Cavanaugh

Seller: Harry L. Barstow

Date: 03/12/21

30 North Maple St.

Hadley, MA 01035

Amount: $150,000

Buyer: John J. Stosz

Seller: Leonard Szarkowski

Date: 03/17/21

229 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $350,000

Buyer: Alan St.Hilaire

Seller: Green Tree Family LP

Date: 03/17/21

231 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $425,000

Buyer: Alan P. St.Hilaire

Seller: Green Tree Family LP

Date: 03/17/21

38 Shattuck Road

Hadley, MA 01035

Amount: $245,000

Buyer: Walter J. Czajkowski

Seller: James P. Tudryn

Date: 03/10/21

HUNTINGTON

204 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $298,000

Buyer: Leta Herman

Seller: Allyson R. Hornstein

Date: 03/19/21

13 Old Chester Road

Huntington, MA 01050

Amount: $422,600

Buyer: Anne Murray-Chiriboga

Seller: Kovacs, Sandor, (Estate)

Date: 03/08/21

NORTHAMPTON

246 Chestnut St.

Northampton, MA 01062

Amount: $479,000

Buyer: Jacob B. Drew

Seller: Sheryl A. Grabon

Date: 03/19/21

18 Dewey Court

Northampton, MA 01060

Amount: $505,550

Buyer: Amy B. Ben-Ezra

Seller: Joseph Blotnick

Date: 03/18/21

17 Fort St.

Northampton, MA 01060

Amount: $265,000

Buyer: Scotia MacGillivray

Seller: Ina Iansiti

Date: 03/17/21

14 Hatfield St.

Northampton, MA 01060

Amount: $655,000

Buyer: David A. Premo

Seller: Erin E. Carey

Date: 03/12/21

35 Holyoke St.

Northampton, MA 01060

Amount: $333,000

Buyer: Janet Warren

Seller: Lynne K. Edwards

Date: 03/08/21

55 Milton St.

Northampton, MA 01062

Amount: $279,000

Buyer: Madison H. Bishop

Seller: Aethena R. Enzer-Mahler

Date: 03/19/21

117 Olander Dr. #14

Northampton, MA 01060

Amount: $593,663

Buyer: Susan Donaldson TR

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 03/12/21

73 Redford Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $225,000

Buyer: Debra Bercuvitz

Seller: JP Morgan Chase Bank

Date: 03/15/21

291 Riverside Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $651,000

Buyer: Nu-Way Homes Inc.

Seller: Czarniecki, Irene J., (Estate)

Date: 03/08/21

SOUTH HADLEY

206 Brainerd St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $525,000

Buyer: Jonathan Black

Seller: Benjamin W. Tucker

Date: 03/09/21

31 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $390,000

Buyer: Azam Khan

Seller: Kilerine Properties LLC

Date: 03/08/21

36 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $469,900

Buyer: Real F. Theroux

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 03/19/21

110 Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $132,000

Buyer: New England Drum Union

Seller: Knights Of Columbus Building

Date: 03/17/21

36 Mountain Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $180,000

Buyer: Thomas Fregeau

Seller: Christine G. Regis

Date: 03/10/21

4 Taylor St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $292,500

Buyer: David M. Eufemia

Seller: Skinner Woods LLC

Date: 03/17/21

SOUTHAMPTON

17 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $2,400,000

Buyer: Shivesha LLC

Seller: Patrick Properties LLC

Date: 03/17/21

66 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $130,000

Buyer: Alex Komlev

Seller: Gosselin, Jeffrey A., (Estate)

Date: 03/11/21

114 Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $405,000

Buyer: Zachary J. Berman

Seller: Yocelyn F. Delgado

Date: 03/12/21

WARE

143 Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $675,000

Buyer: Carlos F. Martins

Seller: Madigan, Sean M., (Estate)

Date: 03/12/21

100 Old Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: Jason Cebula

Seller: Dorothy R. Cebula

Date: 03/15/21

94 South St.

Ware, MA 01082

Amount: $296,500

Buyer: John J. Stueve

Seller: Andrew Tombor

Date: 03/12/21

142 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $675,000

Buyer: Carlos F. Martins

Seller: Madigan, Sean M., (Estate)

Date: 03/12/21

21 Willow St.

Ware, MA 01082

Amount: $180,000

Buyer: Susan J. Cunningham

Seller: Mark R. Gaudette

Date: 03/08/21

WILLIAMSBURG

6 Fairfield Ave.

Williamsburg, MA 01039

Amount: $390,000

Buyer: Sarah Barnett

Seller: 1XO LLC

Date: 03/19/21

Nash Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $140,000

Buyer: City Of Northampton

Seller: Vance S. Przasnyski

Date: 03/19/21

Old Goshen Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $173,000

Buyer: John B. Otis

Seller: Misner, Margaret K. S., (Estate)

Date: 03/17/21

WORTHINGTON

66 Parish Road

Worthington, MA 01098

Amount: $195,000

Buyer: Michael J. Shimkus

Seller: L. E. Zuckerman 2009 RET

Date: 03/19/21