The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

88 Shedd Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $211,000

Buyer: Homeroots Properties Inc.

Seller: Shedd, Ernestine M., (Estate)

Date: 09/24/21

BUCKLAND

Bray Road

Buckland, MA 01338

Amount: $129,000

Buyer: Paul J. Depaolo

Seller: Peck RT

Date: 09/27/21

155 East Buckland Road

Buckland, MA 01338

Amount: $128,000

Buyer: Phillip Sherwood-Berndt

Seller: Charles J. Plesnar

Date: 09/30/21

COLRAIN

282 Thompson Road

Colrain, MA 01340

Amount: $200,000

Buyer: Shelby L. Porrovecchio

Seller: Sandra J. Guzik

Date: 09/24/21

CONWAY

576 South Deerfield Road

Conway, MA 01341

Amount: $1,350,000

Buyer: Robert J. Morin

Seller: D. Holly Hobbie

Date: 09/27/21

DEERFIELD

7 Beaver Dr.

Deerfield, MA 01373

Amount: $315,000

Buyer: Curtis R. Warren

Seller: Maureen E. Bowler

Date: 09/27/21

18 Juniper Dr.

Deerfield, MA 01373

Amount: $120,000

Buyer: Tessa L. Doubleday

Seller: Jason J. Goodhind

Date: 09/24/21

18 King Philip Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $175,000

Buyer: Matthew J. Mikaelian

Seller: Matthew J. Mikaelian

Date: 09/20/21

282 Lower Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $251,000

Buyer: Gary M. Straw

Seller: Ellen R. Kingsbury

Date: 09/20/21

6 North St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $600,000

Buyer: Turkey Plains Inc.

Seller: Mildred E. Green

Date: 09/30/21

105 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $274,000

Buyer: Allykev LLC

Seller: Rachel Jackson

Date: 09/30/21

ERVING

32 High St.

Erving, MA 01344

Amount: $225,000

Buyer: Matthew F. Hill

Seller: Alan J. Mailloux

Date: 09/30/21

33 High St.

Erving, MA 01344

Amount: $205,000

Buyer: Allan J. Mailloux

Seller: Elizabeth C. Mailloux

Date: 09/30/21

GILL

Dole Road

Gill, MA 01376

Amount: $162,500

Buyer: Mary Mayer

Seller: James H. McComb

Date: 09/20/21

GREENFIELD

85 Allen St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Dakota Guerro

Seller: Kyle J. Matteson

Date: 09/23/21

21 Cheapside St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Jesse J. Berry

Seller: Bryan D. Williams

Date: 09/24/21

458 Colrain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $255,000

Buyer: Andra Daunhauer

Seller: Nancy G. Rivard

Date: 10/01/21

68 Congress St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Corbin H. Blight

Seller: Michael E. John

Date: 09/30/21

11 Cooke St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $269,000

Buyer: Jacqueline Fuller

Seller: David A. Schrier

Date: 09/28/21

84 Cottage St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Robert J. Vallandingham

Seller: Georgia A. Moore

Date: 09/29/21

306 Deerfield St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $190,000

Buyer: Jeremy A. Ortiz

Seller: Meghan Powers

Date: 09/28/21

11 Leonard St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $275,000

Buyer: Catherine S. Valdez

Seller: Donna M. Walden

Date: 09/30/21

47 Mill St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $178,000

Buyer: Caroline Cooper

Seller: J. D. & Shirley A. Lapean IRT

Date: 10/01/21

111 Montague City Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Angela H. Morrissey

Seller: Jodi L. Thompson

Date: 09/20/21

36 Place Ter.

Greenfield, MA 01301

Amount: $265,000

Buyer: Ashlyn Richardson

Seller: Anderson RET

Date: 10/01/21

8 Water St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Matthew Ares-Torrey

Seller: George R. Marchacos

Date: 09/21/21

HAWLEY

East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $400,000

Buyer: William S. Lawless

Seller: Harry A. Culver

Date: 09/24/21

HEATH

128 South Road

Heath, MA 01346

Amount: $220,000

Buyer: Steven A. Michel

Seller: Jason B. Graves

Date: 09/27/21

LEVERETT

Amherst Road

Leverett, MA 01054

Amount: $180,000

Buyer: Richard Wyatt

Seller: Woodard, Philip O., (Estate)

Date: 09/23/21

190 Montague Road

Leverett, MA 01054

Amount: $292,000

Buyer: Suzanne R. Starling

Seller: Hans H. Herda

Date: 09/29/21

MONTAGUE

16 15th St.

Montague, MA 01376

Amount: $240,000

Buyer: Ian Hamilton

Seller: Warchol, Michael, (Estate)

Date: 09/28/21

26 Avenue C

Montague, MA 01376

Amount: $240,000

Buyer: Mathew Page

Seller: Christine C. Dionne

Date: 09/30/21

2 George Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $255,000

Buyer: Nicholas D. Woods

Seller: Brian C. Dobosz

Date: 09/28/21

178 L St.

Montague, MA 01376

Amount: $265,000

Buyer: Sage Winter

Seller: Michael R. Pendriss

Date: 09/30/21

19 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $377,000

Buyer: Ryan M. Zraunig

Seller: Nathaniel T. Donovan

Date: 09/30/21

4 Rastallis St.

Montague, MA 01376

Amount: $252,000

Buyer: LCS Realty LLC

Seller: Shane C. Kosterman

Date: 09/30/21

65 Taylor Hill Road

Montague, MA 01351

Amount: $280,000

Buyer: Glenn E. Morin

Seller: Jordan F. Funke

Date: 09/30/21

249 Wendell Road

Montague, MA 01349

Amount: $298,000

Buyer: Amanda G. Lavallee

Seller: Katie Esposito

Date: 10/01/21

NEW SALEM

60 Stone Hill Road

New Salem, MA 01355

Amount: $357,500

Buyer: Candice Nolette

Seller: John Desrosiers

Date: 09/29/21

236 Wendell Road

New Salem, MA 01355

Amount: $750,000

Buyer: Simone Bodmer-Turner

Seller: Gentl, Raymond V., (Estate)

Date: 09/24/21

NORTHFIELD

111 Birnam Road

Northfield, MA 01360

Amount: $312,500

Buyer: Garrett T. Hasanbasic

Seller: Rifet Hasanbasic

Date: 09/30/21

730 Old Wendell Road

Northfield, MA 01360

Amount: $410,000

Buyer: Carleigh Dlugosz

Seller: Marshall E. Royce

Date: 09/24/21

442 South Mountain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $450,000

Buyer: Nils T. Johnson

Seller: Gary C. Selanis

Date: 09/28/21

ORANGE

11 Horton Road

Orange, MA 01364

Amount: $295,000

Buyer: Christina A. Bernier

Seller: Michael C. Brown

Date: 10/01/21

105 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $225,000

Buyer: Angel Toro-Perez

Seller: Cynthia R. Doyle

Date: 09/24/21

215 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $197,000

Buyer: Kathleen L. Young

Seller: Arleen R. Wilson RET

Date: 09/28/21

ROWE

27 Newell Cross Road

Rowe, MA 01367

Amount: $150,000

Buyer: Rebecca Richardson

Seller: Jo-Ann M. Brown

Date: 09/28/21

SHELBURNE

27 High St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $553,000

Buyer: Emily S. Baron

Seller: E. A. Kidder Funding TR

Date: 09/23/21

SHUTESBURY

82 January Hills Road

Shutesbury, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: Kristen Bonstein

Seller: Tyler D. Chambers

Date: 09/22/21

343 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $275,000

Buyer: Heather M. Belhumeur

Seller: Christal L. Cutler

Date: 09/22/21

43 Weatherwood Road

Shutesbury, MA 01002

Amount: $337,500

Buyer: Grace B. Fitzpatrick

Seller: Robert Greenspan

Date: 09/24/21

55 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $329,000

Buyer: Bert Schwarz

Seller: Isaac S. Wilner

Date: 09/27/21

SUNDERLAND

162 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $425,162

Buyer: Sean P. Paradiso

Seller: Hikaru Kozuma

Date: 09/22/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

750 Barry St.

Agawam, MA 01030

Amount: $265,000

Buyer: Joseph Maratea

Seller: Michael R. Welch

Date: 09/24/21

63 Belvidere Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $350,000

Buyer: Ashley M. Neville

Seller: James R. Typrowicz

Date: 09/24/21

8 Burlington Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $525,000

Buyer: Ryan A. Lottermoser

Seller: Lilia Mereshko

Date: 09/24/21

28 Cesan St.

Agawam, MA 01030

Amount: $355,000

Buyer: Nicholas Wickles

Seller: Brian M. Scott-Smith

Date: 09/29/21

39 Highland St.

Agawam, MA 01030

Amount: $329,900

Buyer: Cynthia Bonilla

Seller: Vera Belyshev

Date: 09/30/21

13 Kathy Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $330,000

Buyer: Lilia Mereshko

Seller: Paul T. Mahoney

Date: 09/24/21

32-34 King St.

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: Carissa N. Hanlon

Seller: Round 2 LLC

Date: 09/30/21

1084 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $320,000

Buyer: Samantha Bechta

Seller: Ryan A. Lottermoser

Date: 09/24/21

59 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $240,000

Buyer: Rebecca Giguere

Seller: Christin L. Wilson

Date: 09/30/21

522 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $365,000

Buyer: Matthew S. Oliver

Seller: Andrey Bateyko

Date: 09/29/21

340 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Earl K. Dandy

Seller: Jeffrey A. Bellefleur

Date: 09/30/21

21 Ramah Circle South

Agawam, MA 01001

Amount: $700,000

Buyer: William St. Holding LLC

Seller: 21 Ramah Circle LLC

Date: 09/28/21

1200 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $525,000

Buyer: Guy T. Pepe

Seller: Paul S. Herzenberg

Date: 09/30/21

352 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $207,500

Buyer: Walz Realty LLC

Seller: Cheryl A. Macfadzen

Date: 09/29/21

365-385 Walnut St. Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $1,400,000

Buyer: 365-385 Walnut Plaza LLC

Seller: Walnut Plaza LLC

Date: 09/30/21

BRIMFIELD

30 Apple Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $485,000

Buyer: Brendan J. Fullam

Seller: Gail H. Laplante

Date: 09/28/21

16 Hollow Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $220,000

Buyer: Cody R. Siegel

Seller: Minney, Brett F., (Estate)

Date: 09/30/21

126 Washington Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $341,600

Buyer: Hannah M. Timmermann

Seller: Joseph Collins

Date: 09/22/21

CHESTER

84 Route 20

Chester, MA 01011

Amount: $190,000

Buyer: Jessica M. Slatcher

Seller: Nicole Lasky

Date: 09/28/21

7 William St.

Chester, MA 01011

Amount: $125,000

Buyer: Carlos A. Davila

Seller: Diane M. Armitage

Date: 09/22/21

CHICOPEE

80 Angela Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $405,000

Buyer: Caitlin M. Dasilva

Seller: Lenworth V. Thompson

Date: 09/30/21

285 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Joshua D. Lepage

Seller: Felicia Siclari

Date: 09/30/21

503 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Glen E. Rostocki

Seller: Neil K. Fahey

Date: 09/30/21

20 Clinton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Hector Perez

Seller: Manchester Enterprises LLC

Date: 09/20/21

21 Ducharme Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $296,000

Buyer: Flor M. Sayay-Guailla

Seller: Steven A. Wieczorek

Date: 09/20/21

33 Emerson St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Connecticut River View LLC

Seller: Raymond A. Spear

Date: 09/20/21

17 Factory St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $315,000

Buyer: Michael A. Torres

Seller: Rachel E. Loomis

Date: 09/24/21

90 Fairway Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $370,000

Buyer: Jeffrey C. McCormick

Seller: Paul B. Thornton

Date: 10/01/21

6 Garrity St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,500

Buyer: Ellen M. Pray

Seller: Jarmuzewski, Cecylia, (Estate)

Date: 09/30/21

40 Greenwich St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $125,000

Buyer: A. Crane Construction LLC

Seller: Geraldine Nawrocki

Date: 09/29/21

20 Hafey St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Carlos Rivera

Seller: Sean P. Carroll

Date: 09/21/21

22 Leslie St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $333,000

Buyer: Michael Placella

Seller: James Cherewatti

Date: 09/22/21

74 Monroe St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $335,000

Buyer: Kenneth R. Grant

Seller: Edward A. Ziemba

Date: 09/21/21

20 Mount Carmel Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $227,000

Buyer: Rosa Sanchez-Aponte

Seller: Luis R. Nunez

Date: 09/23/21

60 Mountainview St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Timothee Jacques

Seller: Clark, Duane E., (Estate)

Date: 10/01/21

30 New York Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Joseph E. Marsh

Seller: David J. Lebeau

Date: 09/24/21

187 Pondview Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $345,000

Buyer: Michael S. Winters

Seller: Maureen Kontrovitz

Date: 09/23/21

29 Raylo St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $248,400

Buyer: Youel Gato

Seller: Aida Lemanski

Date: 09/30/21

79 Rolf Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: George Estrada

Seller: Vadym Denysyuk

Date: 09/21/21

25 Wilson Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $338,000

Buyer: William Goldenberg

Seller: Bellal Realty Group LLC

Date: 09/24/21

308 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Kristopher J. Dugas

Seller: Pamela J. Seiffert

Date: 09/30/21

21 Social St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Wrecker LLC

Seller: Bruce L. Vachon

Date: 09/30/21

36 Spence St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Jennifer M. Najuch

Seller: Sandra A. Gauthier

Date: 09/30/21

90 West St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Hathi Nguyen

Seller: Ky VanNguyen

Date: 09/28/21

EAST LONGMEADOW

29 5th St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $216,000

Buyer: Nicholas D. Ferrara

Seller: Peter J. Dimichele

Date: 09/20/21

18 Lyric Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $227,000

Buyer: Lindsey L. Taylor

Seller: Gail M. Taylor

Date: 10/01/21

310 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $500,000

Buyer: Blue Ridge Wilder LLC

Seller: 1st Step Nursery School

Date: 09/21/21

572 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $550,000

Buyer: Dorian Veterinary Real Estate Fund

Seller: Gerr Main Corp.

Date: 09/28/21

61 Saugus Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Christian S. Walden

Seller: Vecchiarelli, Evelyn, (Estate)

Date: 10/01/21

87 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,000,000

Buyer: 140 Lburg LLC

Seller: Chapdelaine Realty Inc.

Date: 09/28/21

28 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $232,500

Buyer: Moose & Co. Investments LLC

Seller: Lynn A. Martin

Date: 09/21/21

20 Speight Arden

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $385,000

Buyer: Hildah S. Dube

Seller: Leanna C. Rodriguez

Date: 09/22/21

GRANVILLE

10 Crest Lane

Granville, MA 01034

Amount: $358,000

Buyer: Vitaliy Khomichuk

Seller: Matthew A. Bowen

Date: 09/27/21

HAMPDEN

21 Meadow Brook Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $250,000

Buyer: Aili M. Bond

Seller: Joanne E. Optiz

Date: 09/30/21

HOLLAND

2 Big Tree Lane

Holland, MA 01521

Amount: $207,000

Buyer: Jimmy Le

Seller: Hue Pham

Date: 09/20/21

HOLYOKE

314 Apremont Hwy.

Holyoke, MA 01040

Amount: $248,500

Buyer: Pat Labrocca

Seller: Raquelle Briant

Date: 09/30/21

443-445 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $130,000

Buyer: SA Holdings 2 LLC

Seller: Janet Graves

Date: 09/28/21

2 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Junyu Yang

Seller: Ersie B. Nogueras

Date: 09/22/21

134 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $297,000

Buyer: Carlos E. Rivera-Rosario

Seller: Rafael E. Calderon

Date: 09/30/21

77 Central Park Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $130,000

Buyer: EPB Real Estate Services LLC

Seller: Libby A. Sadowski

Date: 09/22/21

272 Cherry St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Zane H. Prunier

Seller: Debra Taaffe

Date: 09/30/21

842 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Michele N. Kidder

Seller: Jorge R. Diaz

Date: 09/22/21

19 Evergreen Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $241,000

Buyer: Bryan D. Brown

Seller: K. Godfrey Equities LLC

Date: 09/21/21

473 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $272,000

Buyer: Eli Greiner

Seller: Shawna E. Tobin

Date: 09/24/21

38-40 King St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Erica C. Murauski

Seller: Glen A. Gagnon

Date: 10/01/21

150 Nonotuck St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $228,000

Buyer: Hilda M. Martinez

Seller: Yoeli Pacheco

Date: 09/24/21

1835-1837 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,050

Buyer: Jesus Delgado

Seller: Peter Nham

Date: 09/30/21

44 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $231,000

Buyer: Sarah Gumaer

Seller: Julie C. Rochefort

Date: 09/27/21

45 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $285,000

Buyer: Carrie Schieppe

Seller: Karen L. Everett

Date: 09/29/21

115 Vermont St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $340,000

Buyer: Danielle M. Arsenault

Seller: Christopher Hampson

Date: 09/28/21

275 Walnut St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $190,000

Buyer: Raulisha Agramonte

Seller: Natalie M. Sacco

Date: 09/22/21

LONGMEADOW

65 Birnie Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Peter Stiansen

Seller: Nathan F. Twining

Date: 09/30/21

480 Bliss Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $130,000

Buyer: Keegan Dudeck

Seller: Frank H. Krenzer

Date: 09/21/21

272 Burbank Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $235,000

Buyer: Riccardo Albano

Seller: Shear, Sheila B., (Estate)

Date: 09/27/21

26 Cobblestone Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $133,000

Buyer: Ilyssa O. Zippin

Seller: Sacks, Millicent, (Estate)

Date: 09/20/21

86 Dover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $435,000

Buyer: Peter J. Wehrli

Seller: David Fortier

Date: 09/24/21

20 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Liam T. Walsh

Seller: Michael P. Healy

Date: 09/30/21

92 Elmwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: Tighe Dudeck

Seller: Rose M. Mowry

Date: 09/24/21

148 Greenacre Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $360,000

Buyer: Stephen Cressotti

Seller: Adam L. Deutsch

Date: 09/23/21

84 Inverness Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $421,500

Buyer: Regina A. Gross

Seller: Suresh D. Samant

Date: 09/30/21

1702 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $220,000

Buyer: Mann No Enterprises LLC

Seller: Yong J. No

Date: 09/21/21

129 Meadow Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $200,000

Buyer: Joseph Warga

Seller: Lauren K. Warga

Date: 09/30/21

64 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,000

Buyer: Daniel J. Bolduc

Seller: James W. Gordon

Date: 09/30/21

206 Sheffield Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $310,000

Buyer: Eugene Haviland

Seller: Richard G. Strodel

Date: 09/28/21

127 Tecumseh Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $545,000

Buyer: Genny M. Riley

Seller: John E. Kristensen

Date: 09/29/21

99 Twin Hills Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $830,000

Buyer: Michael P. Healy

Seller: Steven M. Feldman

Date: 09/30/21

9 Westmoreland Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $399,900

Buyer: Brent C. Rasmussen

Seller: Timothy M. Nelson

Date: 09/21/21

LUDLOW

544 Alden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $315,000

Buyer: Elaine Hom

Seller: Lynn M. Tenerowicz

Date: 09/23/21

14 Arthur St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $243,000

Buyer: Domingo Gonzalez

Seller: Spano, Anthony J., (Estate)

Date: 09/27/21

419 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $1,500,000

Buyer: BK Ludlow Realty LLC

Seller: Selkow & Smith LLC

Date: 09/29/21

1348 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: Michael W. True

Seller: Donald G. Brown

Date: 09/24/21

28 Focosi Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $460,000

Buyer: Hemil Patel

Seller: Fonseca, Saudade R., (Estate)

Date: 09/23/21

75 Fox Run Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $480,000

Buyer: Allison B. Chambers

Seller: David F. Roy

Date: 09/22/21

26 Hampden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $191,000

Buyer: Indila RT

Seller: Kelly M. Ferreira

Date: 09/29/21

37 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $215,000

Buyer: Shawn S. Gibbs

Seller: Maria Costa

Date: 09/30/21

95 Letendre Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: David Fidalgo

Seller: Lucie Kamuda-McHan

Date: 09/28/21

125 Main Blvd.

Ludlow, MA 01056

Amount: $310,000

Buyer: Paulo E. Fialho

Seller: Barbara L. StJacques

Date: 10/01/21

112 Roy St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Douglas C. Guertin

Seller: Gallo, Garry W., (Estate)

Date: 09/21/21

44 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $795,000

Buyer: Nolimit Opportunity LLC

Seller: Richard F. Kelleher

Date: 09/30/21

Sunbriar Lane #6

Ludlow, MA 01056

Amount: $145,000

Buyer: Tyler G. Beaudry

Seller: David R. Lavoie

Date: 09/22/21

34 Williams St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Kyle A. Bernard

Seller: Daryl M. Johnson

Date: 09/24/21

MONSON

107 Beebe Road

Monson, MA 01057

Amount: $380,000

Buyer: Yu C. Li

Seller: Robert Hubbard

Date: 09/23/21

40 Bethany Road

Monson, MA 01057

Amount: $197,000

Buyer: Lyle H. Smith

Seller: Melro Associates Inc.

Date: 09/23/21

480 Boston Road West

Monson, MA 01069

Amount: $350,000

Buyer: Detour Construction LLC

Seller: Antonio D. Fernandes

Date: 09/24/21

15 Fenton Road

Monson, MA 01057

Amount: $420,000

Buyer: Christopher Fenton

Seller: James A. Muckinhaupt

Date: 09/22/21

229 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $232,000

Buyer: Michael A. Reid

Seller: Thomas D. Lee

Date: 09/30/21

71 Lakeside Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Thomas Greene

Seller: Martha Prybylo

Date: 10/01/21

2 Old Stagecoach Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $335,000

Buyer: Kimberly Reed-Gagner

Seller: Dale M. Wyman

Date: 09/29/21

165 Reimers Road

Monson, MA 01057

Amount: $130,000

Buyer: Town of Monson Conservation Commission

Seller: Edna M. Brouthrs RET

Date: 09/29/21

5 Spring St.

Monson, MA 01057

Amount: $315,000

Buyer: Matthew O. Beck

Seller: Jennifer M. Moskal

Date: 09/24/21

126 Stebbins Road

Monson, MA 01057

Amount: $240,000

Buyer: Justin Meyzen

Seller: Mile Properties LLC

Date: 09/22/21

21 Stewart Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $385,000

Buyer: Brenda L. Cleveland

Seller: Denoncourt, Cheryl L., (Estate)

Date: 09/30/21

PALMER

4125 Church St.

Palmer, MA 01069

Amount: $355,000

Buyer: Dwight E. Demers

Seller: Leo Gregoire

Date: 09/20/21

19 Converse St.

Palmer, MA 01069

Amount: $310,000

Buyer: Tyler P. Brun

Seller: Thrive Properties LLC

Date: 09/30/21

1-3 Crest St.

Palmer, MA 01056

Amount: $206,000

Buyer: Maureen Kirk

Seller: Marilyn T. Lemanski

Date: 09/30/21

45 French Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $225,000

Buyer: Matthew T. Frazier

Seller: Corey H. Lomas

Date: 09/21/21

3141-3143 Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $190,000

Buyer: 3141 Main LLC

Seller: Phyllis J. Rojko

Date: 09/22/21

2018-2020 Prospect St.

Palmer, MA 01080

Amount: $250,000

Buyer: Theresa M. Nallett

Seller: Ace Properties LLC

Date: 09/23/21

376 Rondeau St.

Palmer, MA 01069

Amount: $445,000

Buyer: Gregory Foucher

Seller: Dorota Cygan

Date: 09/24/21

10 Sibley St.

Palmer, MA 01080

Amount: $275,000

Buyer: Mark Gobeille

Seller: Real Estate Investments Northeast

Date: 09/23/21

41 Springfield St.

Palmer, MA 01080

Amount: $171,000

Buyer: William L. Silliker

Seller: Benjamin T. Santucci

Date: 09/29/21

18-24 Stewart St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Norval N. Rose

Seller: Manuel Sanches

Date: 09/28/21

RUSSELL

93 West Main St.

Russell, MA 01071

Amount: $281,000

Buyer: Daniel D. Gagnon

Seller: Andrew L. Champiney

Date: 09/21/21

SPRINGFIELD

263 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $241,000

Buyer: Victor Rivera

Seller: Brian J. Schmutte

Date: 10/01/21

628 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Victor L. Salgado

Seller: Chenevert Properties LLC

Date: 09/30/21

135-137 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $340,000

Buyer: Luxiana Property LLC

Seller: Jesus H. Rosa

Date: 09/30/21

35-37 Arthur St.

Springfield, MA 01104

Amount: $300,000

Buyer: Maria E. Figueroa

Seller: Jacqueline M. Prince

Date: 09/30/21

18 Baywood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Degaulle N. Litoma

Seller: Emily Niemann

Date: 09/23/21

39 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $180,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Scott L. Emirzian

Date: 09/30/21

65 Bonnyview St.

Springfield, MA 01109

Amount: $205,500

Buyer: John Hulse-Bellows

Seller: Josephine R. Sears

Date: 09/24/21

67 Bowles Park

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Mya V. Gaskins

Seller: Revampit LLC

Date: 09/24/21

679 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Yesenia Burgos

Seller: DJD Real Estate LLC

Date: 09/28/21

232 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Jessenia Echevarria

Seller: William Ortiz

Date: 09/23/21

27 Brighton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $223,000

Buyer: Yaitza I. Soto

Seller: Good Diggin Real Estate LLC

Date: 09/30/21

4 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $234,000

Buyer: Shakina M. Gladden

Seller: William Raleigh

Date: 10/01/21

216 Cabinet St.

Springfield, MA 01129

Amount: $198,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: M. Michele Shuler

Date: 09/21/21

4 Chapin Ter.

Springfield, MA 01107

Amount: $300,000

Buyer: Samantha Moreira

Seller: Reubben Fontanez

Date: 09/30/21

55 Colonial Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Neydimar O. Rodriguez

Seller: Chad Lynch

Date: 09/22/21

231 Commonwealth Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Jayden M. Tran

Seller: Thach Tran LLC

Date: 09/30/21

553 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $192,000

Buyer: Michael A. Montanez

Seller: Nancy Lee

Date: 09/29/21

85 Copeland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Courtney Torres

Seller: Karen J. Quinby

Date: 09/30/21

73 Corcoran Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $165,000

Buyer: Adam T. Picard

Seller: Mitchell, Leon, (Estate)

Date: 09/23/21

50 Crestmont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $162,500

Buyer: Joseph Rosa

Seller: Alyssa Houatchanthara

Date: 09/30/21

33 Crittenden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Gary P. Pysznik

Seller: Brenda J. Miller

Date: 09/30/21

28 Davis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $198,000

Buyer: Cristian Santana-Ayala

Seller: Alex Cowles

Date: 10/01/21

5 Dell Place

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Luis Santiago

Seller: Lisha L. Gutierrez

Date: 09/20/21

124 Dubois St.

Springfield, MA 01151

Amount: $210,000

Buyer: Rafael Rivera-Sanchez

Seller: Santana Real Estate Inc.

Date: 09/30/21

84 Entrybrook Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $233,900

Buyer: Juliannys M. Aviles

Seller: Foster, Edgar A., (Estate)

Date: 09/24/21

61 Euclid Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $293,000

Buyer: Maria I. Semprit

Seller: Zhengs 168 Group LLC

Date: 09/30/21

88 Fair Oak Road

Springfield, MA 01128

Amount: $330,000

Buyer: Joanny Figueroa

Seller: Elizer Vasquez

Date: 09/28/21

77 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $158,000

Buyer: Kerby Roberson

Seller: Boubacar Komou

Date: 09/27/21

193 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Patricia M. Rose-Davis

Seller: Eliodoro Figueroa

Date: 09/28/21

225 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $234,000

Buyer: Rodney B. Candelaria

Seller: Elaine Kenney

Date: 09/24/21

19 Frederick St.

Springfield, MA 01013

Amount: $307,000

Buyer: Angel Villanueva-Cabrera

Seller: Jacob J. Martins

Date: 09/30/21

55 Gatewood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $160,000

Buyer: Joseph M. Santaniello

Seller: James F. Johnson

Date: 10/01/21

507 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $370,000

Buyer: Shawn Adams-Dion

Seller: Arturas Ribinskas

Date: 09/22/21

141 Glenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Stacy R. Waters

Seller: Lizaida Cruz

Date: 09/27/21

15 Gourley Road

Springfield, MA 01129

Amount: $256,000

Buyer: Dajara Wright

Seller: Garfield James

Date: 09/24/21

48 Grosvenor St.

Springfield, MA 01107

Amount: $210,000

Buyer: Ricardo Merced-Rivera

Seller: Carlina Matos

Date: 09/30/21

10-12 Hamburg St.

Springfield, MA 01107

Amount: $195,000

Buyer: Eileen W. Perez

Seller: 2 Kens LLC

Date: 09/27/21

20 Hampden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $325,000

Buyer: Vijayakumar Paramasivam

Seller: Jonathan J. Falcetti

Date: 09/30/21

142 Hancock St.

Springfield, MA 01109

Amount: $306,000

Buyer: Ellen Boynton LLC

Seller: Living Water Global

Date: 09/21/21

311 Hancock St.

Springfield, MA 01105

Amount: $175,000

Buyer: Latoya Bushay

Seller: Chad Lynch

Date: 10/01/21

25 Helberg Road

Springfield, MA 01128

Amount: $285,000

Buyer: Juan E. Fabregas

Seller: James B. Long

Date: 10/01/21

40-42 Humbert St.

Springfield, MA 01109

Amount: $218,500

Buyer: Hanati Lubega

Seller: Stokley Comrie

Date: 09/27/21

77-79 Humbert St.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Alexander B. Rivera

Seller: Tia M. Burris

Date: 09/28/21

216 Jasper St.

Springfield, MA 01109

Amount: $227,000

Buyer: Mariluz Mateo

Seller: Beverley R. Mighty

Date: 09/20/21

115-117 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $267,000

Buyer: Alex J. Tsang

Seller: Edward C. Lennon

Date: 09/30/21

147 Lebanon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Eagle Crest RT

Seller: Nicole J. Maxey

Date: 09/30/21

15 Lemnos Lane

Springfield, MA 01119

Amount: $330,000

Buyer: Leonard J. Bass

Seller: Craig M. Outhouse

Date: 09/24/21

9-19 Loring St.

Springfield, MA 01105

Amount: $410,000

Buyer: Hanzalah M. Ishaaq

Seller: Rafael Guzman

Date: 09/28/21

1155 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $2,750,000

Buyer: Springfield Redevelopment Authority

Seller: Freedom Credit Union

Date: 10/01/21

65 Mandalay Road

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Sheila A. Shepard

Seller: Juan Martinez

Date: 09/22/21

55-59 Margaret St.

Springfield, MA 01105

Amount: $345,300

Buyer: Ramu Raju

Seller: Wlub LLC

Date: 10/01/21

52-54 Maryland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $295,000

Buyer: Wendy Caraballo

Seller: Manzi, Angelo, (Estate)

Date: 09/20/21

8 Mayfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Carolyn Senecal

Seller: Amena Assaf

Date: 09/24/21

22 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $207,000

Buyer: Jeromy Javier-Perez

Seller: Meghan C. Donahue

Date: 09/29/21

59 Melba St.

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: RHL Properties LLC

Seller: Candido, Louis J., (Estate)

Date: 09/30/21

15 Meredith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Julissa Santana

Seller: Magnolia Berrios

Date: 10/01/21

103-105 Michon St.

Springfield, MA 01151

Amount: $285,000

Buyer: Dorcas Boakye-Agyemang

Seller: Janet Addai

Date: 10/01/21

51-53 Milford St.

Springfield, MA 01107

Amount: $220,000

Buyer: Michel P. Liriano

Seller: Pawel Bialobrzeski

Date: 09/22/21

87-89 Monrovia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Linda Pozo

Seller: H&P Investments LLC

Date: 09/30/21

129 Naismith St.

Springfield, MA 01104

Amount: $328,000

Buyer: Dorothy Atieno-Omondi

Seller: Peter W. Otiende

Date: 09/30/21

8 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Juan C. Rojas-Colon

Seller: Ingrid B. Ingram

Date: 09/24/21

564 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Israel Calderon

Seller: Michael W. Jones

Date: 09/29/21

124 Newfield Road

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Eliezer Rivera

Seller: Meghan L. Hayes

Date: 09/30/21

16-18 Noel St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Hector I. Cruz

Seller: Vlad Grechka

Date: 09/23/21

134 Norfolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $145,000

Buyer: B9 Industries Inc.

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 09/22/21

416 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $300,000

Buyer: Francina Martinez

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 09/29/21

36 Osborne Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Carlos Valencia-Silva

Seller: Sara J. Gilpatrick

Date: 09/24/21

1298 Parker St.

Springfield, MA 01128

Amount: $260,000

Buyer: Elizabeth Correa

Seller: Lewis G. Riopelle

Date: 09/24/21

1699 Parker St.

Springfield, MA 01128

Amount: $120,000

Buyer: London Realty LLC

Seller: Patrick Soucy

Date: 09/22/21

371 Parkerview St.

Springfield, MA 01129

Amount: $224,900

Buyer: Amysue A. Rivera

Seller: Deanna M. Leighty

Date: 09/29/21

Pendleton Ave.

Springfield, MA 01101

Amount: $306,000

Buyer: Ellen Boynton LLC

Seller: Living Water Global

Date: 09/21/21

99 Pine Acre Road

Springfield, MA 01129

Amount: $265,000

Buyer: Heather Gillespie

Seller: Liam T. Walsh

Date: 09/29/21

45 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $227,500

Buyer: April Reason

Seller: FNMA

Date: 09/27/21

69 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Leonardo Diaz

Seller: Robert B. Labranche

Date: 10/01/21

136 Prentice St.

Springfield, MA 01104

Amount: $247,000

Buyer: Ahisha E. Aponte-Flores

Seller: Daniel J. Mauke

Date: 10/01/21

35 Princeton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Jacqueline C. Rodriguez

Seller: Andres Rosario

Date: 09/24/21

108 Prouty St.

Springfield, MA 01119

Amount: $257,000

Buyer: Steven J. Laurin

Seller: Margaret G. Lynch

Date: 09/23/21

168 Quaker Road

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Stephanie M. Kile

Seller: Samantha M. Moriarty

Date: 09/30/21

881 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $205,000

Buyer: Brandon M. Basdeo

Seller: Mark A. Simeone

Date: 09/24/21

909 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $162,000

Buyer: Maria F. Alban

Seller: Andrea Allen-Glenn

Date: 09/29/21

1390 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Fernando O. Baez

Seller: Carmen Martinez

Date: 09/24/21

2470 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Michael Sotiropoulos

Seller: Kenneth J. Disley

Date: 09/27/21

75 Rosella St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Beverley Mighty

Seller: Kimberly A. Casineau

Date: 09/29/21

7 Ryan Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $280,000

Buyer: Edwin Rivera

Seller: Phyllis L. Phaneuf

Date: 10/01/21

175 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Eduard Rodriguez

Seller: Eric A. Acosta

Date: 09/30/21

100 Saint James Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $255,000

Buyer: Emmanuel R. Marrero

Seller: Nasser Zebian

Date: 09/21/21

68 Shamrock St.

Springfield, MA 01108

Amount: $170,000

Buyer: Dina Lam

Seller: Han Pham

Date: 09/29/21

240 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,000

Buyer: Eneroliza Cardenas

Seller: Fortier, Thomas, (Estate)

Date: 09/30/21

Stafford St.

Springfield, MA 01101

Amount: $550,000

Buyer: B&EM Properties Inc.

Seller: 1 Stafford St. Assocs. LLC

Date: 09/29/21

1 Stafford St.

Springfield, MA 01104

Amount: $550,000

Buyer: B&EM Properties Inc.

Seller: 1 Stafford St. Assocs. LLC

Date: 09/29/21

125-127 Stafford St.

Springfield, MA 01104

Amount: $150,000

Buyer: 125 Stafford Street RT

Seller: US Bank

Date: 09/30/21

203 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $357,000

Buyer: Quynh T. Pham

Seller: Susan N. Muhaiman

Date: 10/01/21

115-117 State St.

Springfield, MA 01103

Amount: $2,750,000

Buyer: Springfield Redevelopment Authority

Seller: Freedom Credit Union

Date: 10/01/21

94 Steuben St.

Springfield, MA 01151

Amount: $229,000

Buyer: Israel E. Casaol

Seller: Crimilda Rosado

Date: 09/21/21

11-21 Stockbridge St.

Springfield, MA 01103

Amount: $2,750,000

Buyer: Springfield Redevelopment Authority

Seller: Freedom Credit Union

Date: 10/01/21

5 Stony Brook Road

Springfield, MA 01118

Amount: $209,000

Buyer: Raymond J. St.Amand

Seller: Francis Cassidy

Date: 09/22/21

788 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $249,000

Buyer: Lucas M. Herrera

Seller: RWM RE Portfolio LLC

Date: 09/30/21

252 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Maribel Frias

Seller: Peter A. Carter

Date: 10/01/21

128 Tallyho Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $315,000

Buyer: Kimberly Cortes

Seller: Minh Q. Ha

Date: 09/27/21

24-26 Tracy St.

Springfield, MA 01105

Amount: $235,000

Buyer: John C. Chirchir

Seller: Magdalena Rodriguez

Date: 09/24/21

15 Vadnais St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Roberto Vega-Santiago

Seller: Migdalia Santiago

Date: 09/29/21

51 Victoria St.

Springfield, MA 01104

Amount: $255,000

Buyer: Daniel E. Perez

Seller: Maximo R. Lopez

Date: 09/24/21

61-63 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $345,000

Buyer: Derone C. Brewington

Seller: Maribel Frias

Date: 10/01/21

95 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $197,500

Buyer: Cassidy Michalski

Seller: Rebecca A. Pink

Date: 10/01/21

18-20 Wareham St.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: Uziel Gomes-DaSilva

Seller: True Pyramid Architects

Date: 10/01/21

29 Wareham St.

Springfield, MA 01108

Amount: $137,000

Buyer: Derick R. Lopes

Seller: Alberto Nieves

Date: 09/20/21

9-11 Waterford Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $310,000

Buyer: Justin Reid

Seller: James Dorman

Date: 09/20/21

112 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Ryan Garvey

Seller: Delores E. Gentile

Date: 09/30/21

78 Westford Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Allixandria M. Nieves

Seller: Latham, Charles L., (Estate)

Date: 10/01/21

565 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Kimberly Reid

Seller: Delores King-Scott

Date: 10/01/21

43 Wilkes St.

Springfield, MA 01119

Amount: $296,600

Buyer: Yasmin Forbes

Seller: Lindsay N. Vo

Date: 10/01/21

81-83 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Juan O. Rivera

Seller: Stephen E. Newell

Date: 09/24/21

250-270 Worthington St.

Springfield, MA 01103

Amount: $800,000

Buyer: Honore LLC

Seller: Venture Properties LLC

Date: 09/20/21

272-278 Worthington St.

Springfield, MA 01103

Amount: $800,000

Buyer: Honore LLC

Seller: Venture Properties LLC

Date: 09/20/21

280-302 Worthington St.

Springfield, MA 01103

Amount: $800,000

Buyer: Honore LLC

Seller: Venture Properties LLC

Date: 09/20/21

382-386 Worthington St.

Springfield, MA 01103

Amount: $800,000

Buyer: Honore LLC

Seller: Venture Properties LLC

Date: 09/20/21

75 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $168,000

Buyer: Luis D. DeLaCruz

Seller: Flora Tung

Date: 09/29/21

SOUTHWICK

26 Birchwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $286,000

Buyer: Joseph A. Richard

Seller: Lisa C. Toal

Date: 09/22/21

16 Gargon Ter.

Southwick, MA 01077

Amount: $270,000

Buyer: Aaron Benard

Seller: Joanne F. Sico

Date: 09/20/21

13 Grandview St.

Southwick, MA 01077

Amount: $229,900

Buyer: Dennis Ford

Seller: Benjamin J. Barton

Date: 10/01/21

32 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $350,000

Buyer: RWC Properties LLC

Seller: Witchwood Realty LLC

Date: 09/23/21

80 North Lake Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $324,900

Buyer: Alexander Stupak

Seller: Amos Bliesener

Date: 10/01/21

124 Point Grove Road

Southwick, MA 01077

Amount: $265,000

Buyer: Thomas J. Mulvenna

Seller: Jeremy R. Becker

Date: 09/28/21

1 Tree Top Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $399,900

Buyer: Trent C. Duda

Seller: Tracy L. Daborowski

Date: 10/01/21

WALES

2 Haynes Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $139,500

Buyer: Amy S. Bishop

Seller: Richard W. Horne

Date: 10/01/21

WEST SPRINGFIELD

159 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $402,500

Buyer: William M. Kelly

Seller: Aleksandr Govor

Date: 09/24/21

30 Armstrong St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $236,000

Buyer: Jessica C. Marquez

Seller: Neil K. Fahey

Date: 09/23/21

37 Bluebird Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $450,000

Buyer: Wanda L. Frink

Seller: Bruce E. Wade

Date: 09/30/21

106 Christopher Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $427,800

Buyer: Patrick Kayego

Seller: Darlene M. Libiszewski

Date: 09/29/21

79 Exposition Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $720,000

Buyer: Aga Realty LLC

Seller: V&K Realty LLC

Date: 09/21/21

18 Ferry Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $247,000

Buyer: Onoriss Burgess

Seller: Ronald J. Charbonneau

Date: 09/23/21

48-52 George St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $340,000

Buyer: Aleksandr Katykhin

Seller: Juan Fernandez

Date: 09/24/21

25 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $312,000

Buyer: Gabrilla Ballard

Seller: Courtney R. Charland

Date: 09/28/21

175 Labelle St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $191,000

Buyer: Nelson Pagan

Seller: Vip Homes & Assocs. LLC

Date: 09/29/21

385 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $322,500

Buyer: Amy McCartin

Seller: Antoinette R. Demaio

Date: 09/28/21

17 Laurence Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Nino Valentino

Seller: Kathleen J. McIntyre

Date: 09/20/21

176 Lower Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Brianna N. Pisano

Seller: Sarah B. Long

Date: 09/22/21

52 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Andrew Castillo

Seller: Janet S. Clarke

Date: 09/27/21

166 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Kevin G. North

Seller: Justin Clark

Date: 09/23/21

200 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $400,000

Buyer: Karen A. Bodendorf

Seller: Diane M. Leitao

Date: 09/20/21

429 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $3,345,043

Buyer: SNS Brothers LLC

Seller: Patel Brothers Corp.

Date: 09/27/21

61 Sibley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $317,000

Buyer: Dana Hill

Seller: Brian A. Redfern

Date: 09/23/21

2027 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Michaela R. Cassidy

Seller: Michael R. Werman

Date: 09/22/21

56-58 Worthen St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Tina Piechota

Seller: Aziz Tasayev

Date: 09/28/21

WESTFIELD

167 Apple Blossom Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Linda L. Ligsukis

Seller: Nikolay Novenko

Date: 09/20/21

15 Belanger Road

Westfield, MA 01073

Amount: $310,000

Buyer: Daniel I. Fetteroll

Seller: James A. Mooney

Date: 10/01/21

116 Devon Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $560,000

Buyer: Patrick D. Moody

Seller: Jon K. Mott

Date: 09/30/21

234 Dox Road

Westfield, MA 01085

Amount: $227,000

Buyer: Joseph Cabana

Seller: Murphy, Sheila A., (Estate)

Date: 09/29/21

25 East Bartlett St.

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Alfonso Chimburazo

Seller: Westfield Real Property LLC

Date: 09/24/21

33 Fairfield Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $318,650

Buyer: Jacs Properties LLC

Seller: No Property Services LLC

Date: 09/23/21

35 Fairfield Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $318,650

Buyer: Jacs Properties LLC

Seller: No Property Services LLC

Date: 09/23/21

28 Hancock St.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Leonid Semenov

Seller: Kristina L. Leighty

Date: 10/01/21

22 Hayre St.

Westfield, MA 01085

Amount: $347,000

Buyer: Erik Lamothe

Seller: Mikhail L. Girich

Date: 09/24/21

55 Hillcrest Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $460,000

Buyer: Jason D. O’Grady

Seller: William Dee

Date: 10/01/21

94 King St.

Westfield, MA 01085

Amount: $247,500

Buyer: Megan E. Gentile

Seller: Ralph J. Cocchi

Date: 09/30/21

21 Livingstone Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $229,000

Buyer: Edric Toledo

Seller: Christine A. Sienkiewicz

Date: 09/20/21

50 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $146,000

Buyer: Jon Kozak

Seller: Lisa Utzinger-Shen

Date: 09/29/21

152 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Colin Ashley

Seller: Heniek Wykowski

Date: 09/24/21

171 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $575,000

Buyer: Christin L. Wilson

Seller: Elizabeth S. Lusteg

Date: 09/30/21

67 Overlook Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $483,200

Buyer: Jill L. McCormick

Seller: Andrew C. Bean

Date: 09/28/21

12 Phelps Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Quinn Barbeito

Seller: Vantage Home Buyers LLC

Date: 09/28/21

31 Pilgrim Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Vladimir Kolomiyets

Seller: Ourand, Raymond T., (Estate)

Date: 10/01/21

563 Pochassic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $300,500

Buyer: Andrey Bezkulov

Seller: Benjamin H. Johnson

Date: 09/30/21

41 Salvator Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $545,000

Buyer: Deidre L. Bean

Seller: James W. Vanderwalker

Date: 09/28/21

73 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $509,000

Buyer: Maunish K. Shah

Seller: Leah Russell

Date: 09/30/21

238 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $307,000

Buyer: Sarah Plumador

Seller: Kevin Trempe

Date: 10/01/21

262 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $343,000

Buyer: Yury N. Zuev

Seller: Editha T. Angco

Date: 09/24/21

44 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Ed R. Cruz-Candelaria

Seller: David McCourt

Date: 09/24/21

84 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $390,000

Buyer: Kristina L. Leighty

Seller: Joshua M. Krassler

Date: 10/01/21

674 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Justin Torres

Seller: Luz Martins

Date: 09/30/21

883 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Diaz Properties LLC

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 09/20/21

25 Willow Brook Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Christopher J. Wood

Seller: Howard G. Barber

Date: 09/28/21

18 Winding Ridge Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $565,000

Buyer: Sean O’Brien-Coyne

Seller: Shadi Zaghloul

Date: 09/27/21

5 Woronoco Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,500

Buyer: Pamela J. Seiffert

Seller: Jennifer Robidoux

Date: 09/30/21

102 Yeoman Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Michael G. Ruffo

Seller: Hurley, Eileen T., (Estate)

Date: 09/21/21

60 Zephyr Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Elizabeth S. Lusteg

Seller: David C. Johnson

Date: 09/30/21

WILBRAHAM

5 Burleigh Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $375,000

Buyer: Robert A. McDonald

Seller: Scott D. Hathaway

Date: 09/23/21

8 Carla Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $489,000

Buyer: Jason A. Mancuso

Seller: Lisa M. Libby

Date: 10/01/21

4 Hawthorne Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $393,000

Buyer: Nils Dahl

Seller: Jim P. Zimmerman

Date: 09/24/21

9 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $469,000

Buyer: Adam D. Lape

Seller: Stephen L. Murdoch

Date: 09/28/21

60 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $184,400

Buyer: Adam K. Long

Seller: David J. Magazu

Date: 10/01/21

6 Old Carriage Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $389,000

Buyer: Lewis Riopelle

Seller: David E. Grumt

Date: 09/30/21

140 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $270,000

Buyer: Kevin J. Czaplicki

Seller: Alfred F. Artioli

Date: 10/01/21

1222 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $355,000

Buyer: Sarah Shecrallah

Seller: Jennifer Baribeau

Date: 09/30/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

17 Elm St.

Amherst, MA 01002

Amount: $512,000

Buyer: Michael Comyn-Ching

Seller: Melissa Y. Mueller

Date: 09/30/21

307 Middle St.

Amherst, MA 01002

Amount: $485,000

Buyer: Allison J. Holt

Seller: Alison M. Ozer RET

Date: 10/01/21

7 Moody Field Road

Amherst, MA 01002

Amount: $725,000

Buyer: Dennis M. Meletiche

Seller: Jie Li

Date: 09/29/21

24 North Prospect St.

Amherst, MA 01002

Amount: $615,000

Buyer: Joseph P. Meagher

Seller: Richard N. Bentley

Date: 09/30/21

85 North Whitney St.

Amherst, MA 01002

Amount: $3,700,000

Buyer: Historic Renovations

Seller: Green Tree Family LP

Date: 09/29/21

114 State St.

Amherst, MA 01002

Amount: $415,000

Buyer: Julie Haddad

Seller: Donald J. Pelkey

Date: 10/01/21

39 Valley View Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $334,000

Buyer: Meagan Moran

Seller: Forrest A. Wellman

Date: 09/30/21

BELCHERTOWN

664 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $320,000

Buyer: Jade J. Jerolmon

Seller: Simone Rainaud

Date: 09/27/21

24 Eagle Heights

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Karol Makusiewicz

Seller: Jerzyk, Jack R., (Estate)

Date: 09/21/21

601 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $253,450

Buyer: Alisha J. Morin

Seller: Cooper, Christine L., (Estate)

Date: 09/22/21

752 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Felix C. Salas-Sanchez

Seller: Timothy E. Montgomery

Date: 09/24/21

50 Green Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $626,000

Buyer: Matthew C. Spafford

Seller: Marcia Sears

Date: 09/29/21

91 Jensen St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $250,000

Buyer: Ryan F. Rocheleau

Seller: Czupkiewicz, Marie M., (Estate)

Date: 09/24/21

71 North Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $500,000

Buyer: CMJT Management LLC

Seller: Olympic RE LLC

Date: 09/24/21

74 Orchard St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $407,000

Buyer: Henry J. Kryeski

Seller: John C. Coty

Date: 09/30/21

72 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $420,000

Buyer: Lara A. Hariri

Seller: Melvin L. Conner

Date: 09/20/21

280 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $259,900

Buyer: Jonathan Shaink

Seller: Jarrett, Donald F., (Estate)

Date: 09/24/21

CHESTERFIELD

388 Main Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $434,000

Buyer: William P. Norton

Seller: Kenneth A. Jones

Date: 09/24/21

CUMMINGTON

362 Stage Road

Cummington, MA 01026

Amount: $500,000

Buyer: Kristin Wingar-Hook

Seller: Gregory J. Tonelli

Date: 10/01/21

EASTHAMPTON

518 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $280,000

Buyer: Martin E. Fedor

Seller: E. F. & F. I. Fedor TR

Date: 10/01/21

9 Gross Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: David A. Schrier

Seller: Lisa M. Bartlett

Date: 09/28/21

16 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $553,000

Buyer: Todd M. Snider

Seller: Robert E. Dragon

Date: 09/30/21

18 Lawson Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $365,000

Buyer: Amy McIntosh

Seller: Todd Carson

Date: 09/23/21

35 Lovefield St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: Easthampton Mahadev LLC

Seller: Jayohm Inc.

Date: 09/30/21

225 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $605,000

Buyer: Matthew S. Bauer

Seller: John P. Boulais

Date: 09/22/21

334 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $460,000

Buyer: Easthampton Mahadev LLC

Seller: Jayohm Inc.

Date: 09/30/21

237 Park St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $316,500

Buyer: Jamie Messer

Seller: McGraw, Mary A., (Estate)

Date: 09/24/21

106 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $324,000

Buyer: Todd R. Carson

Seller: Philip H. Labbee

Date: 09/23/21

25-27 Pleasant Green East

Easthampton, MA 01027

Amount: $265,000

Buyer: Manhan Properties LLC

Seller: Mountain View Investors LP

Date: 09/24/21

89 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $352,000

Buyer: Jared Lancelle-Callaham

Seller: James E. Nicoll

Date: 09/20/21

5 Prospect St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $392,500

Buyer: Jessica Sheeran

Seller: Mark I. Donovan

Date: 09/20/21

10 Russell Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $342,000

Buyer: Janet Macnab

Seller: Gary Lenshyn

Date: 09/21/21

10 South St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $277,000

Buyer: Vadim Tulchinsky

Seller: Sherry, Arthur B. 3rd, (Estate)

Date: 09/30/21

GOSHEN

75 South Main St.

Goshen, MA 01096

Amount: $275,000

Buyer: Demi Lambadis

Seller: Erin L. Bajnoci

Date: 09/24/21

GRANBY

55 Pleasant St.

Granby, MA 01033

Amount: $225,000

Buyer: Alison J. Kuley

Seller: Cari M. Wiater

Date: 09/20/21

172 Porter St.

Granby, MA 01033

Amount: $198,000

Buyer: Michael R. Hartbarger

Seller: Hartbarger, Rodney L., (Estate)

Date: 09/30/21

HADLEY

7 Colony Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $219,000

Buyer: Dennis Hanno

Seller: Valley Construction Co. Inc.

Date: 09/27/21

6 Nikkis Way

Hadley, MA 01035

Amount: $769,900

Buyer: Daniel W. Mitte

Seller: Adam Ginsburg

Date: 10/01/21

223 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $386,000

Buyer: Historic Renovations

Seller: Green Tree Family LP

Date: 09/28/21

118 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $354,000

Buyer: Jin Liu

Seller: Valerie A. Wentzel

Date: 09/27/21

158 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $363,000

Buyer: Gregoriy Dokshin

Seller: Nader S. Akoury

Date: 09/30/21

HATFIELD

59 North St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $570,000

Buyer: Monadnock Media Inc.

Seller: David H. Short

Date: 10/01/21

HUNTINGTON

38 Worthington Road

Huntington, MA 01050

Amount: $197,000

Buyer: Jacob Reider

Seller: Benjamin Snape

Date: 09/30/21

NORTHAMPTON

60 Avis Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $515,000

Buyer: Heather M. Tobey

Seller: Claudine C. Wega

Date: 10/01/21

419 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $150,000

Buyer: Ranjit Singh

Seller: Jagdish Singh

Date: 09/29/21

26 Crescent St.

Northampton, MA 01060

Amount: $226,000

Buyer: Andrew M. Batchelor

Seller: Charlotte R. Morse

Date: 09/24/21

985 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $380,000

Buyer: Julia Ryan

Seller: Anchor Moore Investments LLC

Date: 09/20/21

994 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $500,000

Buyer: Kimberly A. Arra

Seller: Jeremy D. Ober

Date: 09/30/21

65 Ford Xing

Northampton, MA 01060

Amount: $800,000

Buyer: Wendy A. Bleiman

Seller: Ivana M. Liebert

Date: 09/27/21

3 High Meadow Road

Northampton, MA 01062

Amount: $710,000

Buyer: Amanda Coles

Seller: Charlotte Vesel

Date: 09/23/21

132 King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $750,000

Buyer: Sardinhas & Constante Realty

Seller: JKD LLC

Date: 09/22/21

162 Main St.

Northampton, MA 01053

Amount: $585,000

Buyer: Christopher Collins

Seller: Jason M. Cohen

Date: 09/30/21

64 Meadow St.

Northampton, MA 01062

Amount: $332,000

Buyer: Barbara Ferrante-Bricker

Seller: Lori Beaudry-Flint

Date: 09/24/21

124 Moser St.

Northampton, MA 01060

Amount: $676,000

Buyer: Brian K. Grant

Seller: Todd Weir

Date: 09/30/21

43 Murphy Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $468,000

Buyer: Amy F. Cohen

Seller: Ina Sabloff-St.Germain

Date: 10/01/21

49 Reservoir Road

Northampton, MA 01053

Amount: $330,000

Buyer: Philip J. Cote

Seller: Dawn G. Tacy

Date: 09/24/21

165 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $432,200

Buyer: John G. Gibbons

Seller: Christopher Colby

Date: 10/01/21

71 Union St.

Northampton, MA 01060

Amount: $275,000

Buyer: Dennis Cavaliere

Seller: Plogger Family IRT

Date: 09/30/21

43 Woodbine Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $560,000

Buyer: Marc A. Bleicher

Seller: David A. Seifert

Date: 10/01/21

PELHAM

57 South Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $211,000

Buyer: Vera Bruursema

Seller: Carol M. Johnson RET

Date: 10/01/21

SOUTH HADLEY

100 Abbey St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $317,000

Buyer: Herman P. Mak

Seller: Douglas G. Blair

Date: 09/23/21

125 Abbey St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $320,000

Buyer: Barbara A. Myca

Seller: Sheila Clegg

Date: 09/21/21

114 College St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: David P. Solender

Seller: Andrew L. Klepacki

Date: 09/23/21

5 College View Heights

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,000

Buyer: Erin C. Zwisler

Seller: Norman E. Aubrey PHD RET

Date: 09/20/21

295 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $475,000

Buyer: Radwan Zaitoun

Seller: Henry Komosa

Date: 09/30/21

2 Fulton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $245,000

Buyer: Eric Weiss

Seller: Claire R. Richards

Date: 09/28/21

20 Leahey Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $275,000

Buyer: Benjamin H. Hale

Seller: Quenneville, J. P., (Estate)

Date: 09/30/21

22 Los Angeles St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $240,000

Buyer: Alyssa M. Mandeville

Seller: Bajowski, Jean L., (Estate)

Date: 09/24/21

239 Morgan St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $340,000

Buyer: Eloise Thibault

Seller: Nathan P. Duclos

Date: 09/20/21

631 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $380,750

Buyer: John M. Baglione

Seller: Fredrick R. Smith

Date: 09/21/21

9 North St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $230,000

Buyer: Frances N. Orta-Rojas

Seller: Brian R. Demers

Date: 09/30/21

7 Queen Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $215,000

Buyer: Samantha Bielunis

Seller: Steven Parentela

Date: 09/30/21

8 Spring Meadows

South Hadley, MA 01075

Amount: $535,000

Buyer: Dawn B. Sibley

Seller: Nicole Bradley

Date: 09/27/21

7 Sycamore Park

South Hadley, MA 01075

Amount: $550,000

Buyer: Laura Khoudari

Seller: Charles W. Austin

Date: 09/21/21

35 Yale St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $272,500

Buyer: Sherry M. Sawyer

Seller: Carol Bogdanovich

Date: 09/29/21

SOUTHAMPTON

15 Belanger Road

Southampton, MA 01073

Amount: $310,000

Buyer: Daniel I. Fetteroll

Seller: James A. Mooney

Date: 10/01/21

213 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $250,000

Buyer: Leonard J. Boivin

Seller: Damaska, Lillian A., (Estate)

Date: 09/24/21

86 Glendale Road

Southampton, MA 01073

Amount: $550,000

Buyer: Anthony D. Pelullo

Seller: Thomas O. Mimick

Date: 09/21/21

125 Glendale Road

Southampton, MA 01073

Amount: $397,500

Buyer: Jennifer Siegel

Seller: Lawrence S. Trinceri

Date: 09/21/21

205 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $451,000

Buyer: Kyle D. Fox

Seller: David J. Mari

Date: 09/21/21

WARE

2 Ashley St.

Ware, MA 01082

Amount: $261,973

Buyer: Desantis FT

Seller: Patricia L. Lukaskiewicz

Date: 09/24/21

5 Chester Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $255,000

Buyer: Joanna Sivia-Ellington

Seller: Kenneth W. Foss

Date: 09/30/21

10 Clifford Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $277,700

Buyer: Timothy P. Lagrant

Seller: Maximilian C. Delpino

Date: 10/01/21

80 Coffey Hill Road

Ware, MA 01082

Amount: $350,000

Buyer: Alexander J. Reed

Seller: Robert E. Demers

Date: 09/23/21

34 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $275,000

Buyer: Jason Johnson

Seller: Gregory Foucher

Date: 09/24/21

52 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $150,000

Buyer: Nallett FT

Seller: Breton Realty LLC

Date: 09/22/21

9 Old Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $292,000

Buyer: Harley Richards

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 09/27/21

174 Osborne Road

Ware, MA 01082

Amount: $269,900

Buyer: Jeremy Desjardins-Smith

Seller: Gary J. Miarecki

Date: 10/01/21

35 Pine St.

Ware, MA 01082

Amount: $215,000

Buyer: Ronald Gresty

Seller: Helen M. Sidur

Date: 09/30/21

56 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $150,000

Buyer: Nallett FT

Seller: Breton Realty LLC

Date: 09/22/21

52 Pulaski St.

Ware, MA 01082

Amount: $118,000

Buyer: Scott H. Hartwell

Seller: Gary Buelow

Date: 09/23/21

14 Wildflower Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $335,000

Buyer: Olusola P. Ekundayo

Seller: Michael J. Levesque

Date: 09/30/21