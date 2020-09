The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

307 Hawley Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $175,000

Buyer: Brittany K. Terry

Seller: Sloin, Hilary M., (Estate)

Date: 08/21/20

203 Murray Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $175,000

Buyer: Hillary M. Hall

Seller: Josette M. Banks

Date: 08/31/20

BERNARDSTON

388 Huckle Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $580,000

Buyer: Brad D. Smyth

Seller: Jacques A. Lamuniere

Date: 08/19/20

BUCKLAND

121 Elm St.

Buckland, MA 01338

Amount: $356,850

Buyer: Phillip Lewis

Seller: Michael P. Earl INT

Date: 08/24/20

185 Lower St.

Buckland, MA 01338

Amount: $225,000

Buyer: Michael J. Churchill

Seller: Paul T. Shulda

Date: 08/31/20

CHARLEMONT

215 Burnt Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $370,000

Buyer: Christian B. Berg

Seller: Gilbert INT

Date: 08/31/20

99 East Hawley Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $290,000

Buyer: Bye Son LLC

Seller: Christopher A. Jones

Date: 08/25/20

10 North St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $140,500

Buyer: Donald F. Young

Seller: Marguerite M. Rancourt

Date: 08/31/20

COLRAIN

120 Franklin Hill Road

Colrain, MA 01340

Amount: $135,000

Buyer: Charles W. Roberts

Seller: John D. Ivanisin

Date: 08/17/20

DEERFIELD

31 Eastern Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $279,000

Buyer: Eric J. Farrell

Seller: Rebecca O. Lewis

Date: 08/26/20

58 Graves St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $266,200

Buyer: Catherine Chiavarini

Seller: Angela M. Amidon

Date: 08/24/20

ERVING

47 Poplar Mountain Road

Erving, MA 01344

Amount: $200,000

Buyer: David Valiquette-Lalonde

Seller: Joseph A. Waseleski

Date: 08/18/20

GILL

74 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $800,000

Buyer: Robert L. Corbin

Seller: Taggart NT

Date: 08/17/20

GREENFIELD

5 Arch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $228,000

Buyer: LCS Realty LLC

Seller: MW&MW Realty LLC

Date: 08/21/20

33 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $220,000

Buyer: Cynthia J. Breunig

Seller: Susan K. Farber

Date: 08/31/20

199 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $218,700

Buyer: Nancee Bershof

Seller: Douglas R. McNamara

Date: 08/31/20

203 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $130,000

Buyer: Dawn M. Barrett

Seller: Anais Surkin

Date: 08/18/20

101 Colrain St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $140,000

Buyer: Alexx Payton-Badillo

Seller: FNMA

Date: 08/26/20

347 Colrain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $201,000

Buyer: David K. Stahnke

Seller: Fiset, Arthur J., (Estate)

Date: 08/31/20

Davenport Way #10

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Parody Builders & Sons LLC

Seller: Christopher Davenport

Date: 08/20/20

Davenport Way #11

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Parody Builders & Sons LLC

Seller: Christopher Davenport

Date: 08/20/20

Davenport Way #9

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Parody Builders & Sons LLC

Seller: Christopher Davenport

Date: 08/20/20

162 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $308,000

Buyer: Emily E. Almeida

Seller: Kimberley A. Chagnon

Date: 08/21/20

671 Lampblack Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $251,746

Buyer: Christian S. Smith-Ahearn

Seller: Marcia Ann Boyd RET

Date: 08/31/20

78 Meadowood Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $430,000

Buyer: Phillip P. Gent

Seller: Charles J. Spofford

Date: 08/28/20

279 Mountain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $193,300

Buyer: Lucia E. Ramirez

Seller: Richard E. Kells RET

Date: 08/17/20

39 Park Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Christopher Lucia

Seller: Mark R. Cadran

Date: 08/27/20

167 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Carter J. Robertson

Seller: George L. Asselin

Date: 08/31/20

HEATH

50 Sumner Stetson Road

Heath, MA 01340

Amount: $180,000

Buyer: Paul T. Shulda

Seller: Bruce T. Davin

Date: 08/31/20

20 Town Farm Road

Heath, MA 01346

Amount: $330,000

Buyer: Mark M. Davino

Seller: David L. Freeman

Date: 08/27/20

LEVERETT

33 Lead Mine Road

Leverett, MA 01054

Amount: $619,900

Buyer: Charles T. Genre

Seller: John Klier

Date: 08/21/20

4 Still Corner Road

Leverett, MA 01054

Amount: $392,000

Buyer: Ryan J. Shea

Seller: Stephen E. Haggerty

Date: 08/17/20

MONTAGUE

14 Alice St.

Montague, MA 01376

Amount: $215,000

Buyer: Christian J. Garner

Seller: Megan Bertoni

Date: 08/18/20

6 Emond Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $221,000

Buyer: Brittany E. Tuttle

Seller: Sheryl A. Jablonski

Date: 08/27/20

40 K St.

Montague, MA 01376

Amount: $150,000

Buyer: Robert P. Austin

Seller: Susan L. Bushey

Date: 08/17/20

NORTHFIELD

65 Highland Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $387,000

Buyer: Jamie S. Yost

Seller: Raymond C. Fiske

Date: 08/21/20

663 Mount Hermon Station Road

Northfield, MA 01360

Amount: $322,000

Buyer: Laura J. E. Earl INT

Seller: Eric R. Burrington

Date: 08/24/20

ORANGE

20 Hillside Ter.

Orange, MA 01364

Amount: $347,500

Buyer: Qiwen Chen

Seller: Jay Guilmette

Date: 08/27/20

207 Oxbow Road

Orange, MA 01364

Amount: $240,000

Buyer: Michael E. Allen

Seller: Donna A. Billiel

Date: 08/21/20

20 Prentiss St.

Orange, MA 01364

Amount: $220,000

Buyer: Brittany L. Dunn

Seller: Brian G. Desreuisseau

Date: 08/26/20

58 Spring St.

Orange, MA 01364

Amount: $210,000

Buyer: Tracy Morales

Seller: Reginald C. Haughton

Date: 08/28/20

258 Walnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $247,500

Buyer: Jason R. Finch

Seller: William J. Wrigley

Date: 08/18/20

SHUTESBURY

201 Leverett Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $307,495

Buyer: William Skarzynski

Seller: Kathleen A. Sepanek

Date: 08/18/20

210 Leverett Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $265,000

Buyer: Christopher T. Elliott

Seller: Michelle Babione

Date: 08/24/20

36 Watson Straits

Shutesbury, MA 01072

Amount: $120,000

Buyer: Catherine Dill

Seller: James J. Barron

Date: 08/24/20

16 Wendell Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $230,000

Buyer: Russell A. Wallack

Seller: Kathleen C. Quinlan

Date: 08/24/20

457 Wendell Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $368,000

Buyer: Amy Robinson

Seller: Arpad Stamusz

Date: 08/20/20

WARWICK

299 Flower Hill Road

Warwick, MA 01378

Amount: $350,000

Buyer: Gerard V. Levasseur

Seller: Kevin E. Smith

Date: 08/28/20

65 Orange Road

Warwick, MA 01378

Amount: $278,000

Buyer: Mary A. Shipman

Seller: Silvio Graci

Date: 08/21/20

WENDELL

65 Lockes Village Road

Wendell, MA 01380

Amount: $227,500

Buyer: Thomas Merle-Richardson

Seller: Jacob A. Doody

Date: 08/24/20

151 West St.

Wendell, MA 01379

Amount: $265,000

Buyer: Edward E. Rouse

Seller: William B. Holloway

Date: 08/25/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

102 Anthony St.

Agawam, MA 01001

Amount: $236,000

Buyer: John Lemoine

Seller: Susan M. McDonough

Date: 08/27/20

71 Columbia Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $155,000

Buyer: Calabrese Construction LLC

Seller: Petr Kiforishin

Date: 08/31/20

111 Edgewater Road

Agawam, MA 01001

Amount: $362,500

Buyer: Natalie Prokopchuk

Seller: Robert J. Sonsini

Date: 08/25/20

38 Fruwirth Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $209,000

Buyer: Anthony M. Clark

Seller: Patriot Living LLC

Date: 08/28/20

81 Granger Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $395,000

Buyer: Eileen M. Beal

Seller: Rosemarie A. Pinette

Date: 08/27/20

155 Line St.

Agawam, MA 01030

Amount: $170,000

Buyer: Araya Property LLC

Seller: Leah Harrington

Date: 08/26/20

1140 North St., Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $340,000

Buyer: Leonard Warren

Seller: John D. Trudeau

Date: 08/28/20

85 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $335,000

Buyer: Melissa Laufer-Mange

Seller: Joseph J. Delaney

Date: 08/26/20

17 Overlook Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $270,000

Buyer: Leonid Butyrin

Seller: Novotney, S. Bernard, (Estate)

Date: 08/31/20

41 Richardson Place

Agawam, MA 01001

Amount: $382,000

Buyer: Nicholas Bull

Seller: Michael A. Abbott

Date: 08/27/20

44 River St.

Agawam, MA 01001

Amount: $130,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: Anthony J. Russo

Date: 08/21/20

27-29 Riverview Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: Sharon Sedik

Seller: McGuy, Jane M., (Estate)

Date: 08/21/20

124 Robin Ridge Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $339,900

Buyer: Christopher J. Harper

Seller: John C. Patrick

Date: 08/31/20

76 Stewart Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $130,000

Buyer: Ontour Properties Inc.

Seller: Wayne J. Marek

Date: 08/19/20

Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $295,000

Buyer: Mark S. Sarrazin

Seller: Anthony R. Boido

Date: 08/27/20

87 Valentine Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: Nicholas J. Clement

Seller: Clara Scott

Date: 08/25/20

53 William St.

Agawam, MA 01030

Amount: $167,000

Buyer: Asbel Nunez

Seller: Howard R. Ackerman

Date: 08/31/20

BLANDFORD

18 Kaolin Road

Blandford, MA 01008

Amount: $279,000

Buyer: Michael E. Smith

Seller: Gordon C. Avery

Date: 08/28/20

16 Russell Stage Road

Blandford, MA 01008

Amount: $225,000

Buyer: Justin M. Lafrance

Seller: 16 Russell Stage Road Land Trust

Date: 08/28/20

BRIMFIELD

2 Echo Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $186,000

Buyer: Matthew W. Newsome

Seller: Aaron K. Rittlinger

Date: 08/31/20

Little Alum Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $195,000

Buyer: GJL RNL NT

Seller: Douglas F. Wolcott

Date: 08/31/20

81 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $394,000

Buyer: Julie Fitzgerald

Seller: Richard E. Witaszek

Date: 08/24/20

CHESTER

90 Middlefield Road

Chester, MA 01011

Amount: $170,000

Buyer: Timothy B. Jenks

Seller: David R. Christensen

Date: 08/27/20

25 William St.

Chester, MA 01011

Amount: $122,900

Buyer: Justin D. Leigh

Seller: Michael W. Poudrier

Date: 08/31/20

CHICOPEE

45 Armanella St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $241,000

Buyer: Natalie Bys

Seller: Gabriel G. Veilleux

Date: 08/21/20

168 Artisan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Maryann McCarthy

Seller: Yuriy Sivolobov

Date: 08/26/20

33 Austin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Gina L. Mazza

Seller: Austin St. Property Mgmt. LLC

Date: 08/20/20

19 Bell St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $257,000

Buyer: Andy Rivas

Seller: Thomas Fregeau

Date: 08/21/20

151 Blanan Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,475

Buyer: Matthew J. Carvalho

Seller: Steven T. Swanson

Date: 08/17/20

3 Boileau Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Derek St.Marie

Seller: Gerald H. Lane

Date: 08/17/20

35 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Patrick Goff

Seller: Alyssa R. McKenna

Date: 08/27/20

319 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Lisa Russell

Seller: Roman Catholic Bishop

Date: 08/21/20

58 Charles St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Teresita Mallari-Santos

Seller: Hillary A. Morrissette

Date: 08/20/20

123 Chester St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: Conor Olejarz

Seller: Kotowski, Edward M., (Estate)

Date: 08/27/20

494 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $255,000

Buyer: Hurricane Properties LLC

Seller: Kevin P. Corley

Date: 08/31/20

31 Dale Court

Chicopee, MA 01013

Amount: $200,000

Buyer: William G. Goldenberg

Seller: Ali B. Kitchell

Date: 08/31/20

48 Fanjoy Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Wieslaw Macko

Seller: Kenneth Delude

Date: 08/31/20

299 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $271,000

Buyer: Jillshani E. Ortiz

Seller: Dnepro Properties LLC

Date: 08/21/20

36 Johnny Cake Hollow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $3,700,000

Buyer: Hare Krishna Springfield

Seller: G6 Hospitality Prop LLC

Date: 08/20/20

59 Keddy Blvd.

Chicopee, MA 01020

Amount: $251,500

Buyer: Christopher Landry

Seller: Kyle T. Krow

Date: 08/24/20

45 Laclede Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Russell Maylott

Seller: Edward A. Leonard

Date: 08/17/20

49 Leo Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $217,500

Buyer: Justin Fox

Seller: Maureen Fluet

Date: 08/28/20

56 Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $303,000

Buyer: Gerald H. Lane

Seller: Melanie A. Hines

Date: 08/17/20

57 Marble Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $266,000

Buyer: Crizaida L. Santiago

Seller: Peria I. Ruiz

Date: 08/21/20

60 Marble Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Nyobi D. Brown

Seller: JBD Empire LLC

Date: 08/19/20

108 Nonotuck Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Edwing Delgadillo

Seller: Bruce W. Taylor

Date: 08/21/20

58 Norman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $140,000

Buyer: Elaine J. Labbe

Seller: Ann L. Brough

Date: 08/27/20

13 Olivine St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Joseph Oserei-Evborokhai

Seller: Vitaliy Polchyn

Date: 08/25/20

32 Paderewski Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $200,000

Buyer: Yury Sivolobov

Seller: Joseph J. Carriveau

Date: 08/26/20

11 Palmer Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Lorena Machuca-Davila

Seller: James Bell

Date: 08/19/20

44 Rochester St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $160,000

Buyer: Heather A. Dandy

Seller: Laura Benson

Date: 08/21/20

21 Schley St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $182,000

Buyer: Ryan A. Meuse

Seller: Phelps, Geraldine, (Estate)

Date: 08/25/20

154 School St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $201,400

Buyer: Iglesia Fuente De Salvacion

Seller: 1890 Chicopee LLC

Date: 08/21/20

29 Shaban Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $243,000

Buyer: Keith Naumchick

Seller: Marcus M. Moore

Date: 08/31/20

307 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Nathan G. Cousineau

Seller: Zwiercan, John A., (Estate)

Date: 08/21/20

258 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Karen A. Newman

Seller: Andrew R. Prats

Date: 08/31/20

346 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $221,000

Buyer: Anthony Figueroa

Seller: Martin J. Pion

Date: 08/27/20

26 Sullivan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Alberto Olmeda

Seller: James F. Netkovick

Date: 08/25/20

16 Summer St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $299,000

Buyer: Dano Travassos

Seller: Halina Witczak

Date: 08/21/20

18 Summer St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $299,000

Buyer: Dano Travassos

Seller: Halina Witczak

Date: 08/21/20

122 Trilby Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $232,900

Buyer: Leslie Bibee

Seller: Serge Dumont

Date: 08/25/20

9 Wilfred St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $218,000

Buyer: Angel D. Cruz

Seller: Amy C. Rokosz

Date: 08/17/20

EAST LONGMEADOW

34 Anne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $247,000

Buyer: Carlos A. Cruz

Seller: Natalya Kuznetsova

Date: 08/24/20

12 Bella Vista Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $606,175

Buyer: Jarrod Liebel

Seller: AC Homebuilding LLC

Date: 08/28/20

Bella Vista Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $179,900

Buyer: Jeremy R. Giard

Seller: John Papale

Date: 08/27/20

39 Day Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,000

Buyer: Michael J. Miro

Seller: Christopher J. Bolduc

Date: 08/28/20

125 Dearborn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $411,000

Buyer: Brian G. Alter

Seller: John M. Dickson

Date: 08/21/20

21 Donamor Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $320,000

Buyer: Thomas J. Colo

Seller: Addie Clough-Carabetta

Date: 08/17/20

54 Dorset St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $180,000

Buyer: Joseph C. Santaniello

Seller: Nico J. Santaniello

Date: 08/21/20

78 Glen Heather Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $350,000

Buyer: Michael J. Calcasola

Seller: Ann M. Niznik

Date: 08/21/20

94 Hanward Hill

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $300,000

Buyer: Mark Manolakis

Seller: William E. Hassin

Date: 08/28/20

13 Holy Cross Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $254,900

Buyer: Ann M. Nitznik

Seller: Lauren E. Murawski

Date: 08/21/20

241 Kibbe Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $392,500

Buyer: Paulo F. Martins

Seller: Thomas E. Argenio

Date: 08/21/20

8 Knollwood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Ronald J. Cutler

Seller: Justin M. Dalessio

Date: 08/31/20

38 Mill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $380,000

Buyer: Rita L. Mance

Seller: Hugh K. Martin

Date: 08/25/20

58 North Circle Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Dorinne A. Rodriguez

Seller: Virginia C. Robbins

Date: 08/28/20

63 Orchard Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $525,000

Buyer: Travis G. Schwamb

Seller: Edward M. Bellerose

Date: 08/21/20

718 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $605,000

Buyer: Ronald E. Humason

Seller: Timothy A. Lucier

Date: 08/20/20

392 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $342,500

Buyer: Raymond J. Guilbert

Seller: Steve Setian

Date: 08/31/20

33 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $265,000

Buyer: 38 Center Square RT

Seller: Steven W. Graziano

Date: 08/21/20

52 Senecal Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $571,000

Buyer: Scott D. Cunningham

Seller: Daniel Heiskala

Date: 08/20/20

159 Stonehill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $540,000

Buyer: Christopher Solie

Seller: Salvatore Decesare

Date: 08/21/20

HAMPDEN

165 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $329,000

Buyer: Jeffrey Day

Seller: William G. Barrett

Date: 08/27/20

75 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $335,000

Buyer: Christina J. Goodreau

Seller: Darcey F. Walulak

Date: 08/26/20

19 South Road

Hampden, MA 01036

Amount: $299,900

Buyer: Vincent R. Hogan

Seller: Lorraine A. Hanley

Date: 08/31/20

HOLLAND

21 Barry Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $147,000

Buyer: Steven Verrette

Seller: Dorothy Dilernia

Date: 08/21/20

23 Bernie Road

Holland, MA 01521

Amount: $275,000

Buyer: Linda Sellig-Slap

Seller: Calvin D. Lajoie

Date: 08/21/20

4 Darcy St.

Holland, MA 01521

Amount: $120,500

Buyer: Karen V. May

Seller: Nationstar Mortgage LLC

Date: 08/31/20

HOLYOKE

20 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Michael J. Soto

Seller: Wilvaldo Cabrera

Date: 08/27/20

42 Chapin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $251,500

Buyer: Ricky E. Kreiser

Seller: Donna M. Theroux

Date: 08/28/20

33 Fairfield Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $262,500

Buyer: Christopher A. Solano

Seller: Old Rivers LLC

Date: 08/28/20

999 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $205,000

Buyer: Angela L. Lynch-Daigle

Seller: Morsen, Debra A., (Estate)

Date: 08/19/20

93 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: William F. Zych

Seller: Billie-Jo Blyda

Date: 08/26/20

30 James St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $197,000

Buyer: Luis Orsini-Maldonado

Seller: Janet Crespo

Date: 08/26/20

58 Longfellow Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Kelly Raila

Seller: Gregory J. Maichack

Date: 08/27/20

201 Madison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $373,000

Buyer: Robert R. Chatt

Seller: Bernadette Stark

Date: 08/28/20

1117 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Evan Kashinsky

Seller: Home Equity Assets Realty

Date: 08/21/20

4 Ross Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Aracelis Burgos

Seller: Christopher Leveille

Date: 08/28/20

194 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $224,900

Buyer: Sara Kennedy

Seller: Talitha L. Abramsen

Date: 08/21/20

157 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Nicholas A. Grise

Seller: Kyle Mardeuse

Date: 08/20/20

61 Sherwood Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Frank A. Matsalia

Seller: Paul Rohan

Date: 08/21/20

242 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $227,000

Buyer: Ian J. Mackenzie

Seller: Adam Paradis

Date: 08/19/20

221 Walnut St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $189,000

Buyer: C. M. Espinosa-Marrero

Seller: Flippin Good Homebuyers LLC

Date: 08/21/20

116-118 West St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $155,000

Buyer: Rebecca E. McPhee

Seller: TM Properties Inc.

Date: 08/20/20

LONGMEADOW

217 Ardsley Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $555,000

Buyer: Jessica Gilmore

Seller: Elizabeth Gaberman

Date: 08/17/20

87 Bel Air Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $390,000

Buyer: Michael Lareau

Seller: Denise A. Connelly

Date: 08/24/20

114 Birnie Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $258,000

Buyer: Ved P. Agarwal

Seller: Debra A. Michalik

Date: 08/28/20

26 Brooks Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $400,000

Buyer: Gloria M. Cangialosi

Seller: Tramazzo, Gloria M., (Estate)

Date: 08/20/20

81 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $275,000

Buyer: Christopher Wojcik

Seller: Cedar Inv Group LLC

Date: 08/26/20

11 Cross St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $295,000

Buyer: Evan S. Dowd

Seller: David A. Wheaton

Date: 08/28/20

85 Dunsany Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $363,000

Buyer: David A. Cordeiro

Seller: Juliana Serafini

Date: 08/27/20

74 Fairfield Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $260,000

Buyer: Linnae M. Rondeau

Seller: Wendy A. Pollack

Date: 08/28/20

287 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Grammatiki Anderson

Seller: Joanne M. Buoniconti

Date: 08/31/20

962 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $797,000

Buyer: Jasmine Gill

Seller: Mikhail Gerasimchuk

Date: 08/20/20

127 Hazardville Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $290,000

Buyer: Kim T. Vo

Seller: Craig C. Tedeschi

Date: 08/17/20

29 Longfellow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $284,900

Buyer: Carlos H. Melendez

Seller: Dennis D. Callahan

Date: 08/20/20

296 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $721,900

Buyer: Kartik K. Viswanathan

Seller: John D. Buda

Date: 08/28/20

60 Merriweather Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $450,000

Buyer: Tzu-Chien Wen

Seller: John R. Ketcham

Date: 08/21/20

40 Nevins Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $325,850

Buyer: Nicole Choiniere

Seller: Mark F. O’Connor

Date: 08/25/20

95 Normandy Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $785,000

Buyer: Robert G. Logan

Seller: Mark R. Weyer

Date: 08/21/20

36 Pinewood Hills

Longmeadow, MA 01106

Amount: $618,150

Buyer: Manish K. Sharma

Seller: Narayana R. Lebaka

Date: 08/21/20

46 Prynne Ridge Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $667,500

Buyer: Daniel Heiskala

Seller: Mary A. Trelease LT

Date: 08/20/20

28 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $310,000

Buyer: Samantha A. Austin

Seller: Deborah A. Yesu

Date: 08/24/20

220 Twin Hills Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,000

Buyer: John Royden-Ketcham

Seller: Alan T. Pohli

Date: 08/21/20

38 Westmoreland Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $339,000

Buyer: Marlon Sears

Seller: Meadows RE LLC

Date: 08/21/20

180 Williamsburg Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $590,000

Buyer: Bahadir K. Akcam

Seller: Oz Harmanli

Date: 08/17/20

LUDLOW

70 Barre Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $190,000

Buyer: Cynthia A. Fuller

Seller: Diane J. Wojcik

Date: 08/28/20

61 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $145,000

Buyer: Alicia Seymour

Seller: Nelson Vital

Date: 08/21/20

25 Cedar St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $244,000

Buyer: Charles Moran

Seller: Lamas, Nelson A., (Estate)

Date: 08/25/20

306 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $276,000

Buyer: Vincent Fuda

Seller: Cristina Brown

Date: 08/31/20

54 Circuit Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $175,000

Buyer: Jeffrey A. Batakis

Seller: Daniel C. Gaumond

Date: 08/20/20

36 Evergreen Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: James Netkovick

Seller: David S. Socha

Date: 08/25/20

78 Gamache Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $330,000

Buyer: Christopher Bolduc

Seller: Anne Fitzpatrick

Date: 08/28/20

156 Kendall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $340,000

Buyer: Hillary A. Morrissette

Seller: John S. Placzek

Date: 08/20/20

57 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Sarah E. Gauss

Seller: Danielle M. Marshall

Date: 08/27/20

173 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $217,000

Buyer: Alyssa Ryan

Seller: Andrew J. Goodreau

Date: 08/26/20

53 Lawrence St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $265,000

Buyer: Flavio Cunha

Seller: Jack R. Nuno

Date: 08/28/20

35 Mineral Spring Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $510,000

Buyer: Ryan S. Kumiega

Seller: David J. Vanderboom

Date: 08/21/20

760 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Kaitlyn Sosnowski

Seller: Joy S. McCarron

Date: 08/26/20

38-40 Old West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $354,000

Buyer: Christian Rivera

Seller: Judith E. Camarena

Date: 08/21/20

156 Pinewood Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $390,000

Buyer: Zahid Habib

Seller: Marie A. Chartrand

Date: 08/26/20

168 Southwood Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $675,000

Buyer: David B. Morin

Seller: Tiago A. Leal

Date: 08/18/20

43 Watt Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Hector E. Brookman

Seller: Desare Hall

Date: 08/18/20

23 White St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $217,000

Buyer: Joanne Haley

Seller: Michael J. Foley

Date: 08/31/20

MONSON

30 Butler Road

Monson, MA 01057

Amount: $269,900

Buyer: Eric Ciborowski

Seller: Richard A. Cordner

Date: 08/21/20

126 East Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $375,000

Buyer: Jeremy Cushing

Seller: Thomas Simonich

Date: 08/24/20

154 Maxwell Road

Monson, MA 01057

Amount: $369,900

Buyer: Tami E. Prince

Seller: Ernest P. Pasquini

Date: 08/27/20

106 Stebbins Road

Monson, MA 01057

Amount: $225,000

Buyer: Samantha Dominique

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 08/19/20

174 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $295,000

Buyer: Steven Sulewski

Seller: Eric Raymond

Date: 08/31/20

3 Woodridge Road

Monson, MA 01057

Amount: $115,000

Buyer: Property Advantage Inc.

Seller: Hott, Blake H., (Estate)

Date: 08/25/20

MONTGOMERY

12 Birch Bluff Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $358,000

Buyer: Nathan M. Wuerth

Seller: Kathleen A. Griffen

Date: 08/20/20

PALMER

18 Brainerd St.

Palmer, MA 01069

Amount: $140,000

Buyer: JMS North Main Street LLC

Seller: Palmer Town

Date: 08/28/20

323 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $308,800

Buyer: Susan E. Williams

Seller: Carol A. Federico

Date: 08/28/20

7 Country Lane

Palmer, MA 01069

Amount: $303,000

Buyer: James K. Woo

Seller: Jared D. Gliesman

Date: 08/21/20

29 Dublin St.

Palmer, MA 01069

Amount: $290,000

Buyer: Real Estate Restoration Inc.

Seller: Turley Publications Inc.

Date: 08/27/20

15 Homestead St.

Palmer, MA 01069

Amount: $340,000

Buyer: Dominic M. Kimatu

Seller: Marlene Reveliotis

Date: 08/28/20

2014-2016 Maple St.

Palmer, MA 01080

Amount: $289,900

Buyer: Hmlm Realty LLC

Seller: Katelyn Bishop

Date: 08/25/20

18 North St.

Palmer, MA 01080

Amount: $210,000

Buyer: Gerald J. Tessier

Seller: Roger R. Duguay

Date: 08/20/20

1686-1688 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $196,000

Buyer: Justin M. Corneau

Seller: Gregory A. Bossie

Date: 08/28/20

2001 Pleasant St.

Palmer, MA 01080

Amount: $230,000

Buyer: Gerald Flynn

Seller: Heidi S. Boucher

Date: 08/28/20

132 River St.

Palmer, MA 01069

Amount: $163,000

Buyer: James P. Peterson

Seller: Tanne, Lydia L., (Estate)

Date: 08/20/20

12 Riverview Pkwy.

Palmer, MA 01069

Amount: $183,000

Buyer: Donald Hall

Seller: Beauregard, Gloria M., (Estate)

Date: 08/21/20

102 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $255,000

Buyer: Nicholas Mardirosian

Seller: David Rosenburg

Date: 08/31/20

17 Taft St.

Palmer, MA 01069

Amount: $145,000

Buyer: Steven J. Williams

Seller: George Tinkelenberg

Date: 08/31/20

2 Vaile St.

Palmer, MA 01069

Amount: $290,000

Buyer: Real Est Restoration Inc.

Seller: Turley Publications Inc.

Date: 08/27/20

74 Water St.

Palmer, MA 01069

Amount: $153,500

Buyer: Melanie E. Smith

Seller: William McMahon

Date: 08/31/20

RUSSELL

220 Pine Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $160,000

Buyer: Colin B. Fecteau

Seller: David A. Boyden

Date: 08/27/20

SPRINGFIELD

130 Acrebrook Road

Springfield, MA 01129

Amount: $260,000

Buyer: Erick T. Hernandez

Seller: Andrea M. Emery

Date: 08/17/20

55 Albemarle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $221,500

Buyer: Crescencio E. Martinez

Seller: Wayne F. Trahan

Date: 08/21/20

7-9 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: Johengry Rivas

Seller: Carlos Aguasvivas

Date: 08/24/20

20 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $166,000

Buyer: Jose Arturet-Pagan

Seller: Cedar Inv Group LLC

Date: 08/19/20

38 Angelica Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $342,000

Buyer: Frank Magala-Namukangula

Seller: David M. Clark

Date: 08/21/20

65 Anniversary St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Michael C. Tantao

Seller: Sean M. Seifert

Date: 08/31/20

8 Ansara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $197,900

Buyer: Anthony Maldonado

Seller: Castle Headquarters Inc.

Date: 08/21/20

113 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $240,000

Buyer: Tek Poudel

Seller: Alexandra A. Ludwig

Date: 08/31/20

75 Arch St.

Springfield, MA 01107

Amount: $450,000

Buyer: Hann Realty Berkshire LLC

Seller: H&H RE Holdings LLC

Date: 08/18/20

31 Arthur St.

Springfield, MA 01104

Amount: $135,000

Buyer: Adrianna M. Isham

Seller: FNMA

Date: 08/17/20

98-100 Beaumont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Lourdes J. Mercado

Seller: Branden Mach

Date: 08/31/20

43 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,700,000

Buyer: Belmont State LLC

Seller: Jasnia Realty LLC

Date: 08/31/20

49 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,700,000

Buyer: Belmont State LLC

Seller: Jasnia Realty LLC

Date: 08/31/20

4 Birnie Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $450,000

Buyer: Hann Realty Berkshire LLC

Seller: H&H RE Holdings LLC

Date: 08/18/20

28 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Kathleen Vega

Seller: US Bank

Date: 08/18/20

165 Bolton St.

Springfield, MA 01119

Amount: $170,000

Buyer: Stephen H. Fanolis

Seller: Carol S. Hewitt

Date: 08/28/20

216 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Jesmaniel Bermudez

Seller: Craig F. Lapinski

Date: 08/27/20

75 Briarcliff St.

Springfield, MA 01128

Amount: $280,000

Buyer: Mackenzie Sumwalt-Kijak

Seller: Brianna M. Barcomb

Date: 08/27/20

102 Bulat Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $205,000

Buyer: Christian Ramos

Seller: Agnieszka Trela

Date: 08/25/20

33 Castle St.

Springfield, MA 01118

Amount: $145,000

Buyer: Green Light Homes LLC

Seller: John T. Cavicchia

Date: 08/19/20

15 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $183,000

Buyer: Kempton E. Pollard

Seller: Lupine Properties LLC

Date: 08/27/20

145 Chalmers St.

Springfield, MA 01118

Amount: $292,500

Buyer: Kenneth B. Haney

Seller: Jessica L. Sullivan

Date: 08/28/20

87 Cherrelyn St.

Springfield, MA 01104

Amount: $157,500

Buyer: Melissa A. St.Pierre

Seller: SLC Associates LLC

Date: 08/19/20

489 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $216,000

Buyer: Williams Erazo

Seller: Thomas P. O’Connor

Date: 08/20/20

241 Corcoran Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $194,000

Buyer: Stephanie Carnevale

Seller: Kevin Seymour

Date: 08/17/20

111 Cornell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,900

Buyer: Ahtavia Wright

Seller: Hampden Realty LLC

Date: 08/27/20

43 Cornwall St.

Springfield, MA 01104

Amount: $214,900

Buyer: Latoiya N. Drummer

Seller: Deborah D. Hatzipetro

Date: 08/31/20

244 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Alexsandra F. Rivera

Seller: Dorett M. Lamb

Date: 08/21/20

93 Duryea St.

Springfield, MA 01104

Amount: $118,000

Buyer: Gabriel Gonzalez-Colon

Seller: Dawn J. Berard

Date: 08/31/20

299 Eastern Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Leonor A. Familia

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 08/26/20

19 Eddy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $248,500

Buyer: Jorge L. Cuello

Seller: Egidio M. Robinson

Date: 08/25/20

134 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Edward A. Grullon-Reyes

Seller: SA Capital Group LLC

Date: 08/28/20

86 Emerson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $160,000

Buyer: Carrasquillo Fix Up LLC

Seller: Rovelli, Ciro V., (Estate)

Date: 08/24/20

159 Fair Oak Road

Springfield, MA 01128

Amount: $255,000

Buyer: Ty J. Ingram

Seller: Xin Li-Smigiel

Date: 08/31/20

162 Feltham Road

Springfield, MA 01118

Amount: $207,000

Buyer: Julio A. Ortiz

Seller: Thao E. Phommasith

Date: 08/28/20

43 Florentine Gardens

Springfield, MA 01108

Amount: $262,500

Buyer: Meaghan F. Graul

Seller: Annabelle F. Vanderleeden

Date: 08/24/20

29 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: Sona Avagyan

Seller: Elba Rodriguez

Date: 08/18/20

3 Fordham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $189,500

Buyer: William J. Figueroa

Seller: Michelle A. Tetrault

Date: 08/19/20

30 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Edwin Mendez

Seller: Giovanni Montefusco

Date: 08/17/20

79 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $198,000

Buyer: Thanh Tran

Seller: Marla Early-Moss

Date: 08/27/20

166 Garland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Jason R. Boire

Seller: William T. Raleigh

Date: 08/31/20

58 Glencoe St.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Evelio Sibrian-Alas

Seller: Lawrence C. Adams

Date: 08/19/20

39 Goldenrod St.

Springfield, MA 01109

Amount: $222,000

Buyer: Denise I. Sanchez

Seller: 613 LLC

Date: 08/18/20

155 Groton St.

Springfield, MA 01129

Amount: $250,000

Buyer: Wilfredo J. Rodriguez

Seller: Dam H. Nguyen

Date: 08/20/20

31-33 Haumont Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Zandra Figueroa-Morales

Seller: Diane Lezinski

Date: 08/28/20

376 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: Yajaira Torres-Feliciano

Seller: Nicole StPeter

Date: 08/31/20

8 Hickox Place

Springfield, MA 01104

Amount: $239,900

Buyer: Latoya K. Wilson

Seller: Heather L. Burbeck

Date: 08/31/20

116 Hudson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Heidi M. Dube

Seller: Maurice P. Pepin

Date: 08/21/20

28 Intervale Road

Springfield, MA 01118

Amount: $192,000

Buyer: Taylor Tranghese

Seller: FNMA

Date: 08/21/20

272 Jasper St.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Betsy Cruz

Seller: William McAllister

Date: 08/31/20

116 Jenness St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Jereth M. Hodge

Seller: Jason A. Smith

Date: 08/21/20

76 Jonquil Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $199,000

Buyer: Holly Hozempa

Seller: Brennan J. Roy

Date: 08/26/20

64 Kathleen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $155,000

Buyer: Patriot Living LLC

Seller: Lavallee, Paul E., (Estate)

Date: 08/26/20

96 Kirk Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,500

Buyer: Princess N. Forde

Seller: Lloyd Chadbourne

Date: 08/24/20

87 Lakevilla Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Anthony N. Rojas

Seller: Jonathan S. Weibel

Date: 08/18/20

102 Lakevilla Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $359,900

Buyer: Talia K. Gee

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 08/18/20

204 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $175,000

Buyer: Karen S. Giraldo

Seller: La-Toya Wilson

Date: 08/31/20

260 Laurelton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $189,000

Buyer: Jose Lopez

Seller: Emtay Inc.

Date: 08/25/20

Laurelton St.

Springfield, MA 01101

Amount: $202,000

Buyer: Nakia S. Dewberry

Seller: John Martin

Date: 08/27/20

4-8 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,700,000

Buyer: Belmont State LLC

Seller: Jasnia Realty LLC

Date: 08/31/20

878 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $204,000

Buyer: Analda E. Velazquez

Seller: Yolanda Delacruz

Date: 08/21/20

111 Lucerne Road

Springfield, MA 01119

Amount: $135,000

Buyer: C. K. Swaby-Williams

Seller: Lamonte Parks

Date: 08/27/20

117 Lumae St.

Springfield, MA 01119

Amount: $163,113

Buyer: AEM Prop Investment LLC

Seller: Dianne Tougas

Date: 08/20/20

48 Lyndale St.

Springfield, MA 01108

Amount: $188,000

Buyer: Celia Casanova

Seller: Prime Partners LLC

Date: 08/21/20

27-29 Martin St.

Springfield, MA 01108

Amount: $229,000

Buyer: Brenda L. Montanez

Seller: Emeka Unegbu

Date: 08/17/20

155 Nagle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $235,000

Buyer: Kevin Saez-Rodriguez

Seller: Antonio Rivera

Date: 08/31/20

165 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $169,000

Buyer: Stefan Kowalik

Seller: Anthony Geary

Date: 08/28/20

36 Norman St.

Springfield, MA 01104

Amount: $197,000

Buyer: Jasmin Rodriguez

Seller: Cullen N. Owen

Date: 08/28/20

49 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $193,200

Buyer: Wilfredo A. Jiminez

Seller: Linda M. Jefferson

Date: 08/28/20

141 Oak St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Alexander Rivera

Seller: Ena S. Graham

Date: 08/28/20

42 Observer St.

Springfield, MA 01104

Amount: $295,000

Buyer: Krissy Pelletier

Seller: Patrick D. Bergeron

Date: 08/25/20

18 Ogden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $241,000

Buyer: Christopher J. Charest

Seller: Steven W. Hayes

Date: 08/28/20

273 Old Farm Road

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Kurt Champagne

Seller: Arlene Medeiros

Date: 08/27/20

11 Old Point St.

Springfield, MA 01109

Amount: $194,000

Buyer: John J. Healy

Seller: Earl L. Caulton

Date: 08/21/20

197 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $251,000

Buyer: Luis A. Lopez

Seller: Andrew M. Soucie

Date: 08/31/20

22 Orleans St.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: Suaneth Marrero

Seller: Yajaira Santiago

Date: 08/25/20

50 Pennsylvania Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Genesis Pujols

Seller: Shannon B. Moretti

Date: 08/20/20

91 Penrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $130,000

Buyer: April Hadley

Seller: Lori Wilbur

Date: 08/17/20

131 Penrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Axel L. Quinones

Seller: Axel Quinones-Diaz

Date: 08/18/20

80 Perkins St.

Springfield, MA 01118

Amount: $232,000

Buyer: Dominic R. Grilli

Seller: Justin Campbell

Date: 08/20/20

70 Plumtree Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $196,000

Buyer: Andrea Jenks

Seller: Revitalized Renovations

Date: 08/25/20

75 Rochford Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $120,000

Buyer: Christopher Nascembeni

Seller: TD Bank NA

Date: 08/20/20

114 Signal Hill Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $371,000

Buyer: Tou F. Lee

Seller: Steven A. Rizas

Date: 08/28/20

155 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01118

Amount: $267,000

Buyer: Desare E. Hall

Seller: Stratton Renovation LLC

Date: 08/19/20

685 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,700,000

Buyer: Belmont State LLC

Seller: Jasnia Realty LLC

Date: 08/31/20

966 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $243,000

Buyer: David Dayes

Seller: Scott M. Coen

Date: 08/21/20

67 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $139,175

Buyer: Louie Perkins

Seller: Jack J. Collins

Date: 08/28/20

103 Timothy Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $188,000

Buyer: Ivonne M. Garay-Pagan

Seller: John W. Backlund

Date: 08/19/20

63-65 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Fazle Rabbi

Seller: Damian Cieszkowski

Date: 08/20/20

17 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Jeffrey Mitchell

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 08/26/20

35 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $264,500

Buyer: Carmelo L. Figueroa

Seller: Michael Taylor

Date: 08/25/20

10 Welland Road

Springfield, MA 01151

Amount: $232,000

Buyer: Elvis I. Rodriguez

Seller: Kevin Windisch

Date: 08/28/20

49 Westbank Court

Springfield, MA 01118

Amount: $257,500

Buyer: Nathan H. Murchison

Seller: Nancy Jackson

Date: 08/31/20

121 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $239,900

Buyer: Julio Carrasquillo

Seller: Full Service RE LLC

Date: 08/17/20

2084 Wilbraham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $180,000

Buyer: Alicia J. Parzych

Seller: Ashley J. Parzych

Date: 08/28/20

216 Wildwood Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Omar Phillips

Seller: Carol L. Bullington

Date: 08/21/20

56 Wilton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Andrew J. Pearson

Seller: Jose L. Santa

Date: 08/20/20

55 Wing St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Roselyn M. Headley

Seller: Shawn M. Jiles

Date: 08/28/20

28 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $201,000

Buyer: Yvette Jackson

Seller: Darlene A. Morse

Date: 08/24/20

SOUTHWICK

14 Buckingham Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $305,000

Buyer: Dylan D. Hennessey

Seller: Robert P. Degray

Date: 08/21/20

57 Buckingham Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $310,000

Buyer: Spencer F. Higgins

Seller: Connor K. Hedge

Date: 08/17/20

215 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $130,000

Buyer: Loulou Holdings LLC

Seller: Southwick Investors I LLC

Date: 08/27/20

430 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $227,500

Buyer: Samuel Wood

Seller: Robert Burns

Date: 08/28/20

282 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $223,000

Buyer: John T. Manzi

Seller: Rebecca R. Nelson

Date: 08/28/20

10 Industrial Road

Southwick, MA 01077

Amount: $550,000

Buyer: TSC Enterprises LLC

Seller: Clayton A. Cigal

Date: 08/31/20

14 Industrial Road

Southwick, MA 01077

Amount: $550,000

Buyer: TSC Enterprises LLC

Seller: Clayton A. Cigal

Date: 08/31/20

217 Klaus Anderson Road

Southwick, MA 01077

Amount: $391,500

Buyer: Tori B. Jennings

Seller: Terrence J. Hickey

Date: 08/28/20

67 Lakeview St.

Southwick, MA 01077

Amount: $162,000

Buyer: Marjorie Arnold

Seller: Thomas C. Swain

Date: 08/20/20

8 Laurel Ridge Road

Southwick, MA 01077

Amount: $493,000

Buyer: Denise A. Ratti

Seller: Ronald E. Humason

Date: 08/20/20

11 Lexington Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $559,000

Buyer: Karrie Ford

Seller: William R. Anderson

Date: 08/18/20

38 Lexington Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $521,000

Buyer: Pavel Poznyur

Seller: Brett A. Ralph

Date: 08/21/20

6 Tobacco Road

Southwick, MA 01077

Amount: $305,000

Buyer: John J. Fairbanks

Seller: David H. Johnson

Date: 08/28/20

TOLLAND

190 Meadow Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $239,000

Buyer: Phyllis H. Myers

Seller: Maria Mitchell-Owen

Date: 08/26/20

WALES

19 Haynes Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $164,000

Buyer: Jason P. Yelinek

Seller: Joseph C. Yelinek

Date: 08/19/20

56 Lake George Road

Wales, MA 01081

Amount: $242,000

Buyer: Matthew A. Noga

Seller: Thomas R. Groody

Date: 08/20/20

14 Reed Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $258,000

Buyer: Eric S. Champagne

Seller: Celine Champagne

Date: 08/26/20

WEST SPRINGFIELD

80 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $237,000

Buyer: Karla P. Merced-Fraguada

Seller: David A. Johnson

Date: 08/28/20

226 Ashley St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $239,900

Buyer: Darlene A. Morse

Seller: MAA Property LLC

Date: 08/24/20

86 Audubon Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Timothy J. Marshall

Seller: Brian A. Hallinan

Date: 08/27/20

621 Birnie Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Aleksandr Livchin

Seller: Todd N. Bajor

Date: 08/17/20

62 Connecticut Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $177,000

Buyer: George Renaud

Seller: Gunter A. Brodt

Date: 08/17/20

45 Cynthia Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $470,000

Buyer: Stefanie A. Diorio

Seller: Thomas E. Price

Date: 08/24/20

49 East Gooseberry Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Jamie Guillermo

Seller: Anh T. Diep

Date: 08/31/20

159 Greystone Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $361,500

Buyer: Kyle P. Mardeuse

Seller: Thomas J. Castonguay

Date: 08/21/20

67 Hill St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Roman Shtefan

Seller: Aleksandr M. Dashevsky

Date: 08/28/20

72 Jensen Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $228,000

Buyer: Brian Lewis

Seller: Ruslan Shvetsov

Date: 08/21/20

139 Jensen Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Brian D. Kowal

Seller: James G. Harper

Date: 08/31/20

67 Lennys Way

West Springfield, MA 01089

Amount: $524,000

Buyer: Jignesh Patel

Seller: Michael S. Murphy

Date: 08/21/20

129 Lincoln St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $140,000

Buyer: Jacob A. Sanborn

Seller: Barbara A. Sanborn

Date: 08/27/20

33 Mosher St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $170,000

Buyer: Maryory Ardila

Seller: Peter M. Grimaldi

Date: 08/24/20

100 Myron St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $425,000

Buyer: Hann Realty Berkshire LLC

Seller: Pennock Co.

Date: 08/20/20

90 Nelson Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $252,000

Buyer: Meshach B. Poi

Seller: Nicholas A. Bull

Date: 08/27/20

17 Neptune Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Lemuel P. Burrell

Seller: Suraya Kapitonova

Date: 08/24/20

147 North Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Gail L. Gonyea

Seller: James Richardson

Date: 08/31/20

8 Northwood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Puspa L. Darjee

Seller: William V. Torres

Date: 08/27/20

29 Peachstone Glen

West Springfield, MA 01089

Amount: $366,000

Buyer: Mark E. Mangini

Seller: Jean L. Bradley

Date: 08/28/20

48 West School St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $242,000

Buyer: Michael S. Santaniello

Seller: Sergey Kucherenko

Date: 08/31/20

68 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Laguercia Family LP

Seller: Lazy River Housing Co. LLC

Date: 08/17/20

1290 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $190,000

Buyer: Nicole M. Hernandez

Seller: Carlos H. Melendez

Date: 08/20/20

2063 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: MAA Property LLC

Seller: Angela A. Ciancotti

Date: 08/25/20

66 Westwood Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Steven A. Shapiro

Seller: Gary D. Parmentier

Date: 08/28/20

90 Wistaria St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Jessica Laureano

Seller: Mark D. Lussier

Date: 08/28/20

WESTFIELD

2 Ascutney Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $134,000

Buyer: Nico Paolucci

Seller: Ievgenii Gusiev

Date: 08/24/20

32 Birch Bluffs Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $425,000

Buyer: Shahzaib Siddiqui

Seller: Alvina Antonovschi

Date: 08/21/20

35 Camelot Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $745,000

Buyer: Darren Lecrenski

Seller: Robert A. Paul

Date: 08/24/20

22 Day Lily Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $820,000

Buyer: Yasser Hussain

Seller: Julia Minchuk

Date: 08/20/20

32 Evergreen Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $385,000

Buyer: James E. Laconte

Seller: Francis Wheeler Construction

Date: 08/18/20

5 Fairview St.

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Maryna Sukhyna

Seller: Alexandr A. Filev

Date: 08/19/20

14 Hanover St.

Westfield, MA 01085

Amount: $193,000

Buyer: Armando Cruz

Seller: Richard B. Spitzer

Date: 08/31/20

5 Harrison Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $160,000

Buyer: Michael D. Jones

Seller: Bush, Arlene A., (Estate)

Date: 08/24/20

8 Harrison Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $299,000

Buyer: Krystal Slawski

Seller: Samantha A. Shea

Date: 08/31/20

21 Highland View St.

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: Keyla A. Fernandez

Seller: Tina Osowski

Date: 08/17/20

27 Jeanne Marie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $471,500

Buyer: Luiza Tereshchuk

Seller: Aaron J. Allard

Date: 08/28/20

109 Joseph Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Jeevan Kafley

Seller: Donald P. Burland

Date: 08/31/20

15 Linda Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $368,000

Buyer: Jeffrey Guyott

Seller: Paul M. Bovat

Date: 08/31/20

15 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Nicole Godard

Seller: Irina Kazimirets

Date: 08/25/20

12 New Broadway

Westfield, MA 01085

Amount: $359,900

Buyer: McKenzie M. Schmidt

Seller: David Garstka Builders LLC

Date: 08/28/20

29 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $143,500

Buyer: Michael P. Sears

Seller: Belville, Noelle, (Estate)

Date: 08/31/20

165 Ridgeview Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Vladimir Cobileanschi

Seller: Anna V. Jakus

Date: 08/20/20

12 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Cody C. Gonyea

Seller: Demetrios Kanavaros

Date: 08/24/20

28 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $187,000

Buyer: Anthony F. Lefemine

Seller: William J. Golen

Date: 08/28/20

29 Spruce St.

Westfield, MA 01085

Amount: $279,900

Buyer: Celine E. Dagenais

Seller: Michael E. Stroshine

Date: 08/21/20

52 Squawfield Road

Westfield, MA 01085

Amount: $218,000

Buyer: John W. Pignatare

Seller: Adina A. Pignatare

Date: 08/25/20

119 Valley View Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $479,900

Buyer: Connor Hedge

Seller: Travis J. Koske

Date: 08/17/20

425 West Road

Westfield, MA 01085

Amount: $258,000

Buyer: David Christensen

Seller: Eileen M. Beal

Date: 08/27/20

191 Western Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Stephen Crabtree

Seller: Christopher P. Whalley

Date: 08/27/20

WILBRAHAM

172 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $220,000

Buyer: Dominic Dobrzycki

Seller: Roger E. Paull

Date: 08/27/20

2423 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $800,000

Buyer: Northeast Automotive Realty

Seller: Kim R. Baker

Date: 08/17/20

8 Glenn Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $270,000

Buyer: Zachary Jackson-Chaffee

Seller: Elizabeth Maturin

Date: 08/21/20

4 Longview Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $399,000

Buyer: Shawn Jiles

Seller: David M. Folli

Date: 08/31/20

632 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $320,000

Buyer: Travis J. Bell

Seller: Eagle Home Buyers LLC

Date: 08/28/20

1080 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $252,000

Buyer: Courtney M. Lafreniere

Seller: Revampit LLC

Date: 08/19/20

7 Sunnyside Ter.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $235,000

Buyer: Alexander T. Fagan

Seller: Ana C. Serrenho

Date: 08/27/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

90 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $280,000

Buyer: Alexandra Barlow

Seller: Colleen A. Champ

Date: 08/17/20

115 Blackberry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $435,000

Buyer: Andrea J. Boulanger

Seller: Huanye Hu

Date: 08/17/20

27 Canterbury Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $500,000

Buyer: Alexandra Steinhauer

Seller: Aaron D. Julien

Date: 08/20/20

19 Chapel Road

Amherst, MA 01002

Amount: $336,000

Buyer: Roberta J. Uno

Seller: Gregory D. Zimmerman

Date: 08/21/20

75 Cherry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $500,000

Buyer: Michael V. Lariccia

Seller: Edward Levine RET

Date: 08/19/20

34 Country Corners Road

Amherst, MA 01002

Amount: $720,000

Buyer: Timothy P. Schmitt

Seller: Casey FT

Date: 08/28/20

180 East Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $567,750

Buyer: Nahoma Clinton

Seller: Amir Mikhchi

Date: 08/27/20

91 Hulst Road

Amherst, MA 01002

Amount: $445,000

Buyer: Jonatan Steenbrink

Seller: Sandra J. Wentworth

Date: 08/26/20

97 Hulst Road

Amherst, MA 01002

Amount: $420,000

Buyer: Sarah R. Vincelett

Seller: Kim M. Deshields

Date: 08/21/20

472 North Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $12,500,000

Buyer: University Of Massachusetts

Seller: Roman Catholic Bishop

Date: 08/20/20

251-253 Pelham Road

Amherst, MA 01002

Amount: $190,000

Buyer: Ryan Karb

Seller: Eve T. Melnechuk

Date: 08/28/20

474 Station Road

Amherst, MA 01002

Amount: $430,000

Buyer: Louis G. Arnos

Seller: Neal C. Crago

Date: 08/18/20

35 The Hollow

Amherst, MA 01002

Amount: $295,000

Buyer: Megan M. Frestadt

Seller: Amy S. Bush

Date: 08/27/20

37 The Hollow

Amherst, MA 01002

Amount: $323,000

Buyer: Brian D. Mulak

Seller: Nina S. Mentin

Date: 08/27/20

64 West Pomeroy Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $330,000

Buyer: Patrick M. Drumm

Seller: Michael S. Rudd

Date: 08/18/20

19 White Pine Road

Amherst, MA 01002

Amount: $525,000

Buyer: Suresh V. Patel

Seller: Dragan Curcija

Date: 08/27/20

57 Woodside Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $975,000

Buyer: Brittany L. Crow-Miller

Seller: Alexander W. Hiam

Date: 08/21/20

BELCHERTOWN

256 Cold Spring Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $250,000

Buyer: Theresa A. Przybylowicz

Seller: Jonathan G. Martins

Date: 08/25/20

18 Crestview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $357,500

Buyer: Brian Rodriguez

Seller: Marcus P. Lafountain

Date: 08/17/20

257 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $153,000

Buyer: Frederick E. Tilton

Seller: Steven P. Tilton

Date: 08/18/20

10 Hickory Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $425,000

Buyer: Bruce S. Shainwald

Seller: Jimmy M. Lugo

Date: 08/21/20

80 Howard St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $226,000

Buyer: Jessica L. Minikowski

Seller: Therese E. Chabot

Date: 08/21/20

102 Jensen St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $279,900

Buyer: George Tinkelenberg

Seller: Quabbin Valley Property LLC

Date: 08/31/20

135 Mountain View Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $529,500

Buyer: Jacob Robinson

Seller: Diane C. Malachowski

Date: 08/28/20

11 Newton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $322,500

Buyer: Monica A. Torres-Manzano

Seller: Raj K. Shahi

Date: 08/26/20

12 Newton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $262,000

Buyer: Joann M. Lafountain

Seller: Jennifer McLeod

Date: 08/17/20

22 Pine Brook Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $287,000

Buyer: Ronald C. Motta

Seller: Jonathan P. Endelos

Date: 08/28/20

142 Rockrimmon St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $357,000

Buyer: Aaron M. Howland

Seller: Matthew T. Hoyle

Date: 08/19/20

Rockrimmon St. #7B

Belchertown, MA 01007

Amount: $115,900

Buyer: Alexandre F. Mendes

Seller: Xingcheng Hua

Date: 08/21/20

Rockrimmon St. #7C

Belchertown, MA 01007

Amount: $115,900

Buyer: Alexandre F. Mendes

Seller: Xingcheng Hua

Date: 08/21/20

16 South Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $253,000

Buyer: James Mawson

Seller: Alan J. Jamilkowski

Date: 08/28/20

491 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $130,000

Buyer: Ronald H. Archambault

Seller: M. F. Archambault LT

Date: 08/28/20

6 Trillium Way

Belchertown, MA 01007

Amount: $392,000

Buyer: Matthew Shadeed

Seller: Katrina R. Fitzpatrick

Date: 08/21/20

EASTHAMPTON

61 Clapp St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: Jeffrey B. Wilga

Seller: Richard & Irma Warnock LT

Date: 08/28/20

13 Coed Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $294,000

Buyer: Elizabeth Chelotti

Seller: Paul Kearney

Date: 08/26/20

11 Droy Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $242,000

Buyer: Thomas Galko

Seller: Betsy Wright

Date: 08/20/20

13 Droy Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $250,000

Buyer: Juan Perez

Seller: Alexander D. Mackenzie

Date: 08/21/20

250 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $241,000

Buyer: Jodi L. Koomen-Bias

Seller: Chester J. Bara

Date: 08/17/20

18 Gaugh St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $331,500

Buyer: Samuel J. Hammerman

Seller: Lake Rentals LLC

Date: 08/31/20

26 Hisgen Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $132,000

Buyer: Chris C. Murphy

Seller: USA HUD

Date: 08/21/20

16 Howard Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $374,000

Buyer: Makenzie B. Mulcahy

Seller: Audrey E. Mercado

Date: 08/31/20

334 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $460,000

Buyer: Jayohm Inc.

Seller: Joseph Shu

Date: 08/27/20

9 Water Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Taylor Real Estate Holding LLC

Seller: Woodlawn Construction LLC

Date: 08/31/20

GRANBY

73 Carver St.

Granby, MA 01033

Amount: $475,000

Buyer: Carla L. Brodeur

Seller: Kotowicz Custom Homes LLC

Date: 08/21/20

68 Harris St.

Granby, MA 01033

Amount: $170,000

Buyer: Raymond M. Sharick

Seller: Joseph A. Mercier

Date: 08/28/20

36 Pleasant St.

Granby, MA 01033

Amount: $255,700

Buyer: Gina Brindisi

Seller: Laramee, Marilyn L., (Estate)

Date: 08/18/20

29 Truby St.

Granby, MA 01033

Amount: $133,000

Buyer: Andrew W. Szczygiel

Seller: Terrence F. Szczygiel

Date: 08/28/20

HADLEY

108 Hockanum Road

Hadley, MA 01035

Amount: $285,000

Buyer: Jacob Drozdal-Miller

Seller: Mary E. Drozdal

Date: 08/31/20

34 Newton Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $272,000

Buyer: Wade W. Vandoloski

Seller: Harry L. Vandoloski

Date: 08/28/20

HATFIELD

72 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $235,000

Buyer: Joseph N. Peltier

Seller: Joseph S. Barker

Date: 08/28/20

HUNTINGTON

9 Pond Brook Road

Huntington, MA 01050

Amount: $399,000

Buyer: Anna R. Meyerhoff

Seller: Mary A. Shipman

Date: 08/19/20

66 Searle Road

Huntington, MA 01050

Amount: $265,200

Buyer: Nathan A. Labay

Seller: Lone Creek Properties LLC

Date: 08/28/20

34 Worthington Road

Huntington, MA 01050

Amount: $175,000

Buyer: Colby M. Lurgio

Seller: Blanco Electric LLC

Date: 08/17/20

NORTHAMPTON

1 Amber Lane

Northampton, MA 01060

Amount: $650,000

Buyer: Iconica Social Club LLC

Seller: Emily Withenbury

Date: 08/18/20

32 Beacon St.

Northampton, MA 01062

Amount: $425,000

Buyer: Michael A. Cinelli

Seller: Hensley IRT

Date: 08/31/20

218 Cardinal Way

Northampton, MA 01062

Amount: $580,000

Buyer: Sharla Zwirek

Seller: Rhonda J. Venne

Date: 08/28/20

218 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $374,000

Buyer: Kristen A. Beam

Seller: John N. McCarthy

Date: 08/27/20

8 Conz St.

Northampton, MA 01060

Amount: $280,000

Buyer: Jaime Taylor

Seller: Slattery, Clara, (Estate)

Date: 08/27/20

35 Day Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $445,000

Buyer: Jacqueline H. Baron

Seller: Daphne S. Joubran

Date: 08/25/20

175 Grove St.

Northampton, MA 01060

Amount: $299,000

Buyer: Ella Reily-Stocker

Seller: Thomas J. Colo

Date: 08/17/20

37 Hatfield St.

Northampton, MA 01060

Amount: $285,000

Buyer: Kathleen Doherty

Seller: Patricia Duffy

Date: 08/31/20

64 Kennedy Road

Northampton, MA 01053

Amount: $620,000

Buyer: Pamela L. Hannon

Seller: Merle L. Taylor

Date: 08/24/20

9 Kingsley Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $471,000

Buyer: Nathan Sirota

Seller: TN Real Estate Group LLC

Date: 08/31/20

39 Landy Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $249,000

Buyer: Nu-Way Homes Inc.

Seller: Prasol, Josephine C., (Estate)

Date: 08/18/20

31 Leeno Ter

Northampton, MA 01062

Amount: $279,000

Buyer: Brenda L. Flanigan

Seller: Maureen Ryan-Wise

Date: 08/31/20

16 Massasoit St.

Northampton, MA 01060

Amount: $850,000

Buyer: Aparajit Naram

Seller: John S. Hoops

Date: 08/31/20

197 North Maple St.

Northampton, MA 01062

Amount: $370,700

Buyer: Jennifer C. Green

Seller: Hilary B. Price LT

Date: 08/31/20

New St.

Northampton, MA 01060

Amount: $125,000

Buyer: Michael A. Cinelli

Seller: Lester Hensley

Date: 08/31/20

217 Park Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $500,000

Buyer: Steven R. Taylor

Seller: Jananne S. Cannon FT

Date: 08/20/20

73 Pioneer Knolls

Northampton, MA 01062

Amount: $250,000

Buyer: Susan L. Miller

Seller: Tobin, Beverly A., (Estate)

Date: 08/31/20

56 Ridgewood Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $435,000

Buyer: Mary J. Laforest

Seller: Ridgewood NT

Date: 08/20/20

603 Spring St.

Northampton, MA 01053

Amount: $450,000

Buyer: Gregory J. Wales

Seller: Christopher S. Kellogg

Date: 08/20/20

30 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $286,000

Buyer: Elizabeth R. Meyersohn

Seller: Heather Hamel

Date: 08/28/20

374 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $250,000

Buyer: Loom Properties LLC

Seller: Ann C. Betters LT

Date: 08/28/20

PELHAM

51 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $318,000

Buyer: Theodore B. Streeter

Seller: Frank Ernest FT

Date: 08/18/20

SOUTH HADLEY

28 Bardwell St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $140,000

Buyer: Carlos Carrero

Seller: Roberts, Mona J., (Estate)

Date: 08/31/20

8 Gaylord St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $210,000

Buyer: BBP Realty LLC

Seller: James A. Occhiuzzo

Date: 08/31/20

12 Lois Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,000

Buyer: Trisha Lerose

Seller: Geraldine A. Mastello

Date: 08/31/20

4 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: J. N. Duquette &Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 08/26/20

32 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 08/26/20

36 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: J. N. Duquette &Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 08/26/20

54 McKinley Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $200,000

Buyer: Karen E. Smith

Seller: Dolores A. Stec

Date: 08/31/20

14 West Summit St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $158,000

Buyer: Brital 1987 LLC

Seller: John R. Guz

Date: 08/28/20

SOUTHAMPTON

107 Middle Road

Southampton, MA 01073

Amount: $300,000

Buyer: Kristin E. Gengler

Seller: Michael E. Smith

Date: 08/28/20

9 Quigley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $550,000

Buyer: Wade E. Loud

Seller: Daviau & Robert Properties LLC

Date: 08/28/20

WARE

68 Beaver Lake Road

Ware, MA 01082

Amount: $295,000

Buyer: Ryan S. Semione

Seller: Bruce N. French

Date: 08/31/20

24 Berkshire Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $243,500

Buyer: Devon A. Whitehead

Seller: USA VA

Date: 08/31/20

87 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $184,800

Buyer: Kurt D. Staven

Seller: Freedom Mortgage Corp.

Date: 08/27/20

30 High St.

Ware, MA 01082

Amount: $180,000

Buyer: Curtis A. Hayden

Seller: Christopher M. Robidoux

Date: 08/27/20

59 Old Poor Farm Road

Ware, MA 01082

Amount: $168,000

Buyer: Ronald Riethle

Seller: Nicholas Markopoulos

Date: 08/26/20

102 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $208,000

Buyer: Laurel Levy

Seller: Cheryl L. Carroll

Date: 08/20/20

10 Sczygiel Road

Ware, MA 01082

Amount: $260,000

Buyer: Chelsea R. Beaulieu

Seller: Timothy R. Smith

Date: 08/20/20

83 Shoreline Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $240,000

Buyer: Lauren Maslon

Seller: Eric W. Tuller

Date: 08/21/20

15 Williston Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $240,560

Buyer: FHLM

Seller: John E. Kos

Date: 08/25/20

WILLIAMSBURG

22 North Farms Road

Williamsburg, MA 01062

Amount: $360,500

Buyer: Pamela Field-Sadler

Seller: George E. Danziger

Date: 08/20/20

WESTHAMPTON

111 Kings Hwy.

Westhampton, MA 01027

Amount: $372,000

Buyer: Gabrielle Vitiello

Seller: Katelyn C. Dutkiewicz

Date: 08/19/20

WORTHINGTON

141 Buffington Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $255,600

Buyer: Karin I. Muller

Seller: Timothy J. Sena

Date: 08/27/20

328 Ridge Road

Worthington, MA 01098

Amount: $331,000

Buyer: Richard C. Millis

Seller: Christopher J. Chase

Date: 08/21/20