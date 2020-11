The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

2050 Hawley Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $265,000

Buyer: Andrew W. Misiaszek

Seller: Douglas J. Kling

Date: 10/30/20

BERNARDSTON

162 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $295,000

Buyer: Aaron D. Budine

Seller: Pearson, Elizabeth J., (Estate)

Date: 10/28/20

590 Brattleboro Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $435,000

Buyer: Jared N. Weeks

Seller: Beverly A. Phelps

Date: 10/22/20

BUCKLAND

5 Wilde Road

Buckland, MA 01338

Amount: $250,000

Buyer: Matthew Wanamaker

Seller: Arthur H. Phillips

Date: 10/30/20

CHARLEMONT

176 Burnt Hill Road

Charlemont, MA 01370

Amount: $2,340,000

Buyer: Ekoorb LLC

Seller: MKH Burnt Hill LLC

Date: 10/28/20

192 Burnt Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $2,340,000

Buyer: Ekoorb LLC

Seller: MKH Burnt Hill LLC

Date: 10/28/20

10 Harmony Heights

Charlemont, MA 01339

Amount: $155,000

Buyer: Neil F. Dargis

Seller: Frances Mary Avery LT

Date: 10/28/20

159 Main St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $300,000

Buyer: Jujus Palace LLC

Seller: Todd M. Gerry

Date: 10/21/20

CONWAY

378 Old Cricket Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $450,000

Buyer: W. M. Chester Jr 2018 TR

Seller: Georgette L. Devine

Date: 10/21/20

34 River St.

Conway, MA 01341

Amount: $187,000

Buyer: William D. Pease

Seller: Hay INT

Date: 10/23/20

DEERFIELD

6 North Hillside Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $335,000

Buyer: George McCully

Seller: Yan Yan

Date: 10/29/20

6 Stage Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $371,500

Buyer: Martin A. Medina-Elizalde

Seller: Laurence G. St.Cyr

Date: 10/30/20

22 Sugarloaf St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $255,000

Buyer: Stephen L. Grybko

Seller: Phillips, Linda M., (Estate)

Date: 10/23/20

ERVING

12 North St.

Erving, MA 01344

Amount: $183,900

Buyer: Laura Smith

Seller: William D. Pease

Date: 10/23/20

5 West Main St.

Erving, MA 01344

Amount: $345,000

Buyer: Flis Collective LLC

Seller: Frank A. Fellows

Date: 10/23/20

GILL

93 Barney Hale Road

Gill, MA 01354

Amount: $289,500

Buyer: Roger A. Witter

Seller: Ann M. McCune

Date: 10/23/20

GREENFIELD

209 Barton Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $180,000

Buyer: Steven H. Lepore

Seller: Douglas A. Manson IRT

Date: 10/28/20

19 Beech St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Marguerite Rancourt

Seller: Lawrence R. Dennett

Date: 10/30/20

780 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $365,900

Buyer: Casey A. Gilman

Seller: Steven D. Beckwith

Date: 10/28/20

80 Cleveland St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,000

Buyer: Richard P. Marsh

Seller: Timothy Bache

Date: 10/20/20

9 Greenway Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $310,000

Buyer: Gary Fieldman

Seller: Gail M. Bienvenue

Date: 10/23/20

97 Harrison Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $218,000

Buyer: Annemarie Falvey

Seller: Falvey, Therese M., (Estate)

Date: 10/30/20

14 Kenwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $180,000

Buyer: Dorothea Melnicoff

Seller: George D. Winslow

Date: 10/19/20

86 Newell Pond Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $155,000

Buyer: Louis E. Soucie

Seller: Schryba, Patricia, (Estate)

Date: 10/21/20

185-A Old Albany Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $732,620

Buyer: Thomas J. Erickson

Seller: David B. Patteson

Date: 10/22/20

284 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $195,000

Buyer: Beverly A. Phelps

Seller: Walter F. Kasper

Date: 10/22/20

58 Smead Hill Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $269,000

Buyer: Andrew Duncan

Seller: Karen M. Fritz-O’Hare

Date: 10/23/20

63 Summer St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Ross C. Miner

Seller: James C. Rae

Date: 10/19/20

30 Woodleigh Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $199,000

Buyer: Jake M. Meginsky

Seller: Edward J. Terault

Date: 10/23/20

HAWLEY

124 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $258,000

Buyer: Andrew F. Graves

Seller: Casey M. Peters

Date: 10/29/20

LEVERETT

36 Cave Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $354,000

Buyer: Ben E. Bakker

Seller: Gary C. Maclean

Date: 10/23/20

177 Cave Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $351,000

Buyer: David Hornstein

Seller: Francine C. Kirley

Date: 10/28/20

112 Old Mountain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $227,000

Buyer: Sweet Nestled LLC

Seller: John Prodis

Date: 10/23/20

LEYDEN

298 Brattleboro Road

Leyden, MA 01337

Amount: $252,750

Buyer: Kyle D. Baker

Seller: Alice R. Klingener

Date: 10/28/20

East Hill Road

Leyden, MA 01301

Amount: $153,000

Buyer: Perry Bowen-Carter

Seller: Virginia M. Rockwood

Date: 10/23/20

178 Eden Trail

Leyden, MA 01337

Amount: $348,000

Buyer: William R. Bander

Seller: Eric D. Page

Date: 10/26/20

MONTAGUE

77 5th St.

Montague, MA 01376

Amount: $132,000

Buyer: Elizabeth Ramlow

Seller: Peterson M. Cunha

Date: 10/23/20

68 Dell St.

Montague, MA 01376

Amount: $150,000

Buyer: Lawrence R. Dennett

Seller: Demers, Edmund J., (Estate)

Date: 10/21/20

25 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $265,000

Buyer: Kathleen McCarrick-Fagan

Seller: Jonathan B. Scully

Date: 10/30/20

66 South Prospect St.

Montague, MA 01349

Amount: $225,000

Buyer: Jeremy Demers

Seller: David M. Wilson

Date: 10/23/20

410 Turners Falls Road

Montague, MA 01351

Amount: $440,000

Buyer: Norman P. Emond

Seller: Sharon M. Duval

Date: 10/20/20

249 Wendell Road

Montague, MA 01349

Amount: $233,500

Buyer: Katie Esposito

Seller: Douglas Simon

Date: 10/27/20

NEW SALEM

13 Daniel Shays Hwy.

New Salem, MA 01355

Amount: $316,000

Buyer: Karmen J. Wu

Seller: Lisa M. Jean

Date: 10/30/20

NORTHFIELD

303 Birnam Road

Northfield, MA 01360

Amount: $200,000

Buyer: Peter H. Weis

Seller: Northfield Mt. Hermon School

Date: 10/20/20

15 Holly Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $156,000

Buyer: Rabecka L. Mitchell

Seller: Nelson, Jeri, (Estate)

Date: 10/22/20

54 Pine St.

Northfield, MA 01360

Amount: $229,000

Buyer: Steven T. Whittaker

Seller: Walter A. Smith

Date: 10/21/20

91 South Mountain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $810,000

Buyer: Johnathan Parsons

Seller: Martha E. Stinson

Date: 10/20/20

ORANGE

43 Cottage St.

Orange, MA 01364

Amount: $166,000

Buyer: Autumn J. Maynard

Seller: Stephen J. Oliver

Date: 10/30/20

85 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $163,800

Buyer: Athol Credit Union

Seller: John Dunphy

Date: 10/29/20

105 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $174,000

Buyer: Chelsea Amaru

Seller: Marcia A. Connors

Date: 10/30/20

36 Highland St.

Orange, MA 01364

Amount: $172,000

Buyer: Natasha C. Kulisanski

Seller: Frances D. Hadsel

Date: 10/29/20

30 Whitney St.

Orange, MA 01364

Amount: $140,000

Buyer: Nicholas Prescott

Seller: Wayne Whitmore

Date: 10/30/20

SHELBURNE

313 Colrain Shelburne Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $350,000

Buyer: Brian D. Godin

Seller: Peter G. Farrar

Date: 10/28/20

99 Main St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $385,000

Buyer: Paul R. Bennett

Seller: Jenny New RET

Date: 10/30/20

874 Mohawk Trail

Shelburne, MA 01370

Amount: $350,000

Buyer: 4 Pleasant Street LLC

Seller: York INT

Date: 10/22/20

SHUTESBURY

16 Carver Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $322,500

Buyer: Steven 168 LLC

Seller: Sterling A. Lamet 2014 TR

Date: 10/27/20

105 Sand Hill Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $395,000

Buyer: Great Bally Inc.

Seller: Maureen A. Feyre-Febonio

Date: 10/19/20

250 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $440,000

Buyer: Jacob E. Messier

Seller: Paul C. Roud

Date: 10/29/20

SUNDERLAND

15 Bayberry Dr.

Sunderland, MA 01375

Amount: $432,500

Buyer: Louis J. Jumonville

Seller: Robert Y. Yoon

Date: 10/20/20

146 Old Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $250,000

Buyer: Robert L. Hesseltine FT

Seller: Chanthava Chanthavong

Date: 10/30/20

50 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $230,000

Buyer: Alex W. Balulescu

Seller: Clifford V. Bowen

Date: 10/22/20

WHATELY

125 Haydenville Road

Whately, MA 01093

Amount: $500,000

Buyer: David Powell

Seller: Michael J. Vallee

Date: 10/19/20

5 State Road

Whately, MA 01093

Amount: $247,500

Buyer: Nathan G. Bradley

Seller: Keyes, Steven R., (Estate)

Date: 10/29/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

80 Alhambra Circle North

Agawam, MA 01001

Amount: $210,000

Buyer: Robert E. Sachen

Seller: Kacy R. Progulske

Date: 10/23/20

36 Danny Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $380,000

Buyer: Donald J. Whelihan

Seller: Bradley D. Wright

Date: 10/30/20

25 Franklin St.

Agawam, MA 01030

Amount: $1,730,000

Buyer: Ferraro Foods Of Mass. LLC

Seller: Dora LLC

Date: 10/26/20

195 Leonard St.

Agawam, MA 01001

Amount: $495,000

Buyer: Agron Avdyli

Seller: Ilim Muradov

Date: 10/30/20

29 Line St.

Agawam, MA 01030

Amount: $310,000

Buyer: Luis A. Melendez-Garcia

Seller: Musa Avdyli

Date: 10/29/20

29 Nolan Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $420,000

Buyer: Adam B. Pudelko

Seller: Daniel J. Bousquet

Date: 10/23/20

14 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $399,900

Buyer: Bryan Sohayda

Seller: MS Homes LLC

Date: 10/26/20

30 Prospect St.

Agawam, MA 01001

Amount: $315,000

Buyer: Gloria J. Mitchell

Seller: Dianne M. Bisi

Date: 10/26/20

687 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $330,000

Buyer: Melissa M. Gorneault

Seller: Daniel R. Tanner

Date: 10/30/20

44 Silver Lake Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $267,000

Buyer: Sarah K. Lamb

Seller: Paula J. Loughman

Date: 10/30/20

80 Simpson Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $255,000

Buyer: Edith Salgado

Seller: Brendan Culver

Date: 10/30/20

75 Springfield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $1,730,000

Buyer: Ferraro Foods Of Mass. LLC

Seller: Dora LLC

Date: 10/26/20

71 Woodside Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: M. C. Hernandez-Rodriguez

Seller: Steven Kamyk

Date: 10/28/20

BLANDFORD

9-R Birch Hill Road

Blandford, MA 01008

Amount: $239,000

Buyer: Eric Miller

Seller: John C. Sawyer

Date: 10/30/20

19 Kaolin Road

Blandford, MA 01008

Amount: $220,000

Buyer: Madonna A. St.Jean

Seller: Matthew L. Puza

Date: 10/19/20

BRIMFIELD

50 Little Alum Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $409,000

Buyer: Alan Rush

Seller: Clifford G. Phaneuf

Date: 10/30/20

75 Tower Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $275,000

Buyer: Daniel A. Guiney

Seller: Carol Allard-Vancil

Date: 10/30/20

CHESTER

29 Bromley Road

Chester, MA 01011

Amount: $465,000

Buyer: Lora L. Goldston

Seller: Thomas E. Huntoon

Date: 10/27/20

CHICOPEE

11 Arthur St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $276,000

Buyer: Jonathan P. Labonte

Seller: Andrew J. Lamothe

Date: 10/26/20

56 Austin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $209,000

Buyer: Adam Pereira

Seller: Emilio Mancuso

Date: 10/30/20

98 Bell St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $227,500

Buyer: Antonio Roman

Seller: Susan E. Murphy

Date: 10/20/20

19 Boivin Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $365,000

Buyer: Jose Saraiva

Seller: Scott F. Mason

Date: 10/30/20

131 Chapel St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $234,800

Buyer: Gina M. O’Neill

Seller: WMASS Capital Partners LLC

Date: 10/30/20

698 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $1,025,000

Buyer: Hurricane Properties LLC

Seller: Joyce C. Cote

Date: 10/28/20

704 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $1,025,000

Buyer: Hurricane Properties LLC

Seller: Joyce C. Cote

Date: 10/28/20

139 Clarendon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $399,000

Buyer: Veronica Shippy-Josey

Seller: Vadim Plotnikov

Date: 10/21/20

96 Dwight St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $270,000

Buyer: Jason D. Brown

Seller: Goud Group LLC

Date: 10/29/20

672 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $228,000

Buyer: Richard B. Greenaway

Seller: Tara M. Muhlhausen

Date: 10/23/20

32 Emerald St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $175,000

Buyer: Freedom Spire Holding LLC

Seller: George S. Zurita

Date: 10/23/20

1048 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $160,000

Buyer: Elmadina Inc.

Seller: Joseph Coelho

Date: 10/27/20

618 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $1,025,000

Buyer: Hurricane Properties LLC

Seller: Joyce C. Cote

Date: 10/28/20

Greenleaf St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $130,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Kenneth G. Diegel

Date: 10/30/20

341 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $175,000

Buyer: Round 2 LLC

Seller: Laferriere, Nora M., (Estate)

Date: 10/21/20

116 Harding St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $203,000

Buyer: Luis Gonzalez

Seller: Alice S. Pasterczyk

Date: 10/19/20

5 Harvey St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $190,000

Buyer: Alliance RE Solutions LLC

Seller: Laurie Petrie

Date: 10/29/20

8 Highland Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $158,000

Buyer: Andrew J. Rice

Seller: USA HUD

Date: 10/30/20

24 Jefferson Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $137,000

Buyer: US Bank

Seller: Albert H. Roy

Date: 10/20/20

5 Laclede Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $239,900

Buyer: Linda M. Toussaint

Seller: Carol A. Sharpe

Date: 10/30/20

48 Lauzier Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $219,900

Buyer: James D. Boudreau

Seller: Lyn F. Jones

Date: 10/19/20

35 Lower Grape St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $500,000

Buyer: Next Realty Inc.

Seller: Eastern Etching & Mfg. Co.

Date: 10/30/20

19 Milton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $270,000

Buyer: Sergey Afinogenov

Seller: Annette T. Masaitis

Date: 10/20/20

141 Moore St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $117,800

Buyer: Peter Anipko

Seller: Thomas W. Leary

Date: 10/20/20

23 Naomi St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Joseph Morales-Caraballo

Seller: Hutheyfa F. Jameel

Date: 10/19/20

3 Naomi St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: MCN New Wave LLC

Seller: FNMA

Date: 10/19/20

34 Narragansett Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $239,000

Buyer: K. J. Jacobs-Villamil

Seller: Alexander Morozov

Date: 10/30/20

80 Parenteau Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $398,000

Buyer: Mohammad Azhar

Seller: Jan Poplawski

Date: 10/22/20

57 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Stephen Keith

Seller: Ann M. Atkinson

Date: 10/28/20

96 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Michael P. Mainville

Seller: Robert Larochelle

Date: 10/26/20

193 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $251,000

Buyer: Medita L. Lewis

Seller: Natalie Levchyk

Date: 10/20/20

96 Telegraph Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $223,000

Buyer: MBL Management LLC

Seller: E&N Laliberte LLC

Date: 10/30/20

64 Woodcrest Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $232,500

Buyer: Deanna R. Albert

Seller: Linda L. Stec

Date: 10/29/20

116 Woodstock St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Colleen K. Kibbie

Seller: Monika M. Konopko

Date: 10/30/20

EAST LONGMEADOW

35 Ainslie Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Mark Guthrie

Seller: Marc A. Magnani

Date: 10/23/20

59 Allen St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $334,000

Buyer: Matthew Smelcer

Seller: Kevin K. Cross

Date: 10/23/20

98 Colony Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $178,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Linda G. Silansky

Date: 10/30/20

12 Cooley Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $165,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: US Bank

Date: 10/28/20

38 Donald Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $272,000

Buyer: Scott A. Spence

Seller: Anthony J. Disa

Date: 10/22/20

263 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,000

Buyer: Raymond J. Kallaugher

Seller: John D. Florence

Date: 10/30/20

1 Fairway Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $469,900

Buyer: David K. Runion

Seller: Michael Carabetta

Date: 10/28/20

66 Glen Heather Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $277,500

Buyer: Sean M. Coffey

Seller: Emily C. Lapointe

Date: 10/23/20

135 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,100

Buyer: Michael B. White

Seller: Sara M. Drake

Date: 10/23/20

31 North Circle Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $299,900

Buyer: W. Kurt Meier

Seller: Dorothy A. Bradley

Date: 10/23/20

116 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $236,000

Buyer: Amber Peters

Seller: Main Street Rentals LLC

Date: 10/22/20

630 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $338,000

Buyer: Christopher Spillane

Seller: FNMA

Date: 10/26/20

234 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $255,000

Buyer: Aeriell Spear

Seller: Lopardo, Ernest, (Estate)

Date: 10/29/20

303 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $323,000

Buyer: Emanuele Marino

Seller: Kane, Joseph R., (Estate)

Date: 10/30/20

9 Pleasant Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $155,000

Buyer: Manchester Enterprises

Seller: Heather Murphy

Date: 10/21/20

12 Pondview Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $569,000

Buyer: Irene E. Tengwall

Seller: Christopher Arillotta

Date: 10/23/20

61 Prospect Hills Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $540,000

Buyer: Sean Smith

Seller: US Bank

Date: 10/30/20

7 Scantic Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $309,999

Buyer: Justin M. Barry

Seller: Joan A. Miller

Date: 10/29/20

34 School St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Meg M. Solitario

Seller: John E. Garwacki

Date: 10/20/20

3 Vineland Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $255,000

Buyer: Bruno S. DeOliveira-Lemos

Seller: Anthony M. Santaniello

Date: 10/23/20

GRANVILLE

80 Barnard Road

Granville, MA 01034

Amount: $365,000

Buyer: Mindy Durgin

Seller: James N. Jensen

Date: 10/23/20

HAMPDEN

324 Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $285,000

Buyer: Julia M. Campbell

Seller: Chanda L. Lemire

Date: 10/30/20

457 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $195,000

Buyer: Robert Gossman

Seller: Brandy K. Renn

Date: 10/23/20

1 South Road

Hampden, MA 01036

Amount: $405,000

Buyer: Victoria T. Mackay

Seller: Patricia Regan

Date: 10/27/20

HOLLAND

111 Butterworth Ext.

Holland, MA 01521

Amount: $362,000

Buyer: Mark Kadlik

Seller: Christopher A. Bobowicz

Date: 10/23/20

44 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $475,000

Buyer: Nomi C. Levy-Carrick

Seller: Robert P. Patnode

Date: 10/21/20

HOLYOKE

6 Appleton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,200,000

Buyer: Qihang Zhang

Seller: 6 Appleton LLC

Date: 10/23/20

53 Ashley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Jamieson Goodwin

Seller: Shea, Anita, (Estate)

Date: 10/23/20

33 Carol Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $391,000

Buyer: Imo N. Imeh

Seller: James E. Jaron

Date: 10/19/20

390 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: Viktor A. Seryi

Seller: Olizarowicz, Victor K., (Estate)

Date: 10/26/20

43 Laurel St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $199,900

Buyer: Randy J. Barrios

Seller: Tracy A. Tougas

Date: 10/29/20

29 Lower Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $222,500

Buyer: David Benedetti

Seller: Maksim Loboda

Date: 10/29/20

60 Madison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $319,900

Buyer: James Murphy

Seller: Dower, Paul W., (Estate)

Date: 10/26/20

225 Mountain View Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $405,000

Buyer: Bruce P. Ambuter

Seller: Barbara T. Smith

Date: 10/30/20

53 Mueller Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Edward P. Stone

Seller: Dana B. Potter

Date: 10/23/20

2 Orchard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $157,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Eugene Vinyard

Date: 10/27/20

332 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $242,500

Buyer: Jeffrey M. Cattel

Seller: Randolph M. Knox

Date: 10/21/20

39 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $182,500

Buyer: Nha C. Nguyen

Seller: Nina Olender

Date: 10/19/20

LONGMEADOW

19 Barbara Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $288,800

Buyer: Christopher A. Soroka

Seller: Priscilla J. Pepin

Date: 10/20/20

250 Bel Air Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $351,000

Buyer: Kelly J. Gloster-Fadden

Seller: Gerald L. Zitzelsberger

Date: 10/21/20

87 Birchwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Tyson Fung

Seller: CIG 4 LLC

Date: 10/30/20

40 Briarcliff Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $541,000

Buyer: Monty H. Gada

Seller: Tracie Dagostino

Date: 10/29/20

362 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $349,000

Buyer: Hang Liu

Seller: Michael F. Batchelor

Date: 10/28/20

104 Emerson Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $315,000

Buyer: Patricia A. Regan

Seller: Gerald B. Berg

Date: 10/27/20

80 Hawthorne St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $409,900

Buyer: Peter S. Donner

Seller: Ehdaa A. Tahoun

Date: 10/30/20

205 Kenmore Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $240,000

Buyer: Scott P. Kosak

Seller: Andrea S. Martin

Date: 10/30/20

595 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $424,900

Buyer: William K. Cargill

Seller: Marilyn K. Rappaport

Date: 10/30/20

47 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $295,500

Buyer: Courtney Conklin

Seller: Morissa Stuhlman-Fregeau

Date: 10/30/20

1223 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $335,000

Buyer: Christine E. Mars

Seller: James R. Cook

Date: 10/30/20

70 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $324,900

Buyer: Christopher Belinda

Seller: Sianshu Tczin

Date: 10/28/20

24 Nevins Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $276,000

Buyer: Joshua Romaker

Seller: Karen E. Sprenkle

Date: 10/29/20

256 Overbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $650,000

Buyer: Emma Plaut

Seller: Stephen M. Wittenberg

Date: 10/23/20

224 Tanglewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $785,000

Buyer: Alexander Ly

Seller: John R. Anderson

Date: 10/29/20

89 Warren Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $233,000

Buyer: Sarah Gernux

Seller: Emtay Inc.

Date: 10/28/20

LUDLOW

77 Allison Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $438,000

Buyer: Andrew J. Lamothe

Seller: Patrick D. Meffen

Date: 10/26/20

Amherst St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $165,000

Buyer: Paul J. Babiec

Seller: Jane T. Savoia

Date: 10/23/20

47 Berkshire St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $229,000

Buyer: Javier A. Morales

Seller: Lee A. Freniere

Date: 10/26/20

131 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $366,900

Buyer: Gelinas Print & Promotion

Seller: Susan Armentano

Date: 10/28/20

21 Chapin Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $252,000

Buyer: Joao D. Bernardo

Seller: Marilee A. Acheson

Date: 10/29/20

48 Deponte Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $474,000

Buyer: John D. Wilkie

Seller: Fernando M. Roxo

Date: 10/29/20

285 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

287 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

289 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

289-1/2 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

524 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: David Echols

Seller: Chrela LLC

Date: 10/28/20

27 Greenwich St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $222,900

Buyer: Seanna E. Isaacs

Seller: Spencer Squires

Date: 10/28/20

Harvest Dr. #28

Ludlow, MA 01056

Amount: $134,900

Buyer: Ian D. Premo

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 10/26/20

1 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

15 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

17-19 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

3 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

5 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

7 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: JNM Realty LLC

Seller: Highland East Inc.

Date: 10/26/20

126 John St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $295,000

Buyer: Hailong Piao

Seller: Valdemar Rodrigues

Date: 10/26/20

7 Laroche St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Schwarzentruber FT

Seller: Jesse Os

Date: 10/28/20

85 Main Blvd.

Ludlow, MA 01056

Amount: $200,000

Buyer: Austin J. Saraiva

Seller: Jose Saraiva

Date: 10/30/20

388 Munsing St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $366,100

Buyer: Beth Sparks

Seller: Brian M. Jarvis

Date: 10/30/20

69 Old Coach Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $335,000

Buyer: Brian Dooley

Seller: Michael T. Doherty

Date: 10/30/20

205 Parker Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $560,000

Buyer: Patrick Meffen

Seller: Ian D. Premo

Date: 10/26/20

Sunset Ridge

Ludlow, MA 01056

Amount: $242,500

Buyer: Robert J. King

Seller: Daniel Matias

Date: 10/30/20

MONSON

256 Bumstead Road

Monson, MA 01057

Amount: $223,200

Buyer: Joanne Ogrean

Seller: Kenneth G. Jack

Date: 10/30/20

57 East Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $310,000

Buyer: Allyson Leach

Seller: Erin C. Johnson

Date: 10/26/20

10 Hilltop Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $170,000

Buyer: Thiomas M. Greene

Seller: Tina M. Keeley

Date: 10/19/20

44 May Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $255,000

Buyer: Michele L. Mahoney

Seller: Steven Beyor

Date: 10/27/20

268 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $1,900,000

Buyer: Monson Manufactured Housing

Seller: Rays Mobile Home Park Inc.

Date: 10/27/20

Paradise Lake Road

Monson, MA 01057

Amount: $170,000

Buyer: Thiomas M. Greene

Seller: Tina M. Keeley

Date: 10/19/20

MONTGOMERY

43 Avery Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $256,000

Buyer: Matthew A. Frye

Seller: Nora K. Cabrera

Date: 10/20/20

24 Lambson Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $262,500

Buyer: Seth J. Green

Seller: Paul F. Senatore

Date: 10/29/20

PALMER

12 Carriage Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $310,000

Buyer: James Andrews

Seller: Mark J. Austin

Date: 10/29/20

28 Fox St.

Palmer, MA 01069

Amount: $226,500

Buyer: Angela M. Chartier

Seller: Philip J. McCarthy

Date: 10/28/20

2029-2031 High St.

Palmer, MA 01080

Amount: $150,000

Buyer: A. To Z. Property Mgmt. & Renovation

Seller: Hung T. Huynh

Date: 10/22/20

8 Homestead St.

Palmer, MA 01069

Amount: $371,900

Buyer: Antonio Rivera

Seller: Paul M. Dobek

Date: 10/30/20

108 Shearer St.

Palmer, MA 01069

Amount: $180,000

Buyer: Emily Bacon

Seller: Thomas E. Denner

Date: 10/21/20

1020 Thorndike St.

Palmer, MA 01069

Amount: $149,000

Buyer: 1020 Thorndike Street LLC

Seller: Marcia G. Rooney

Date: 10/20/20

RUSSELL

331 General Knox Road

Russell, MA 01071

Amount: $393,500

Buyer: Ashley R. St.Germain

Seller: Wayne D. Moussette

Date: 10/30/20

SPRINGFIELD

42 Alderman St.

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Ayeisca E. Mateo-Virola

Seller: Ramesh Biswa

Date: 10/23/20

106-108 Ardmore St.

Springfield, MA 01104

Amount: $231,000

Buyer: Anthony J. Principe

Seller: Craig M. Ashley

Date: 10/19/20

82 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $260,000

Buyer: Rene Vigo

Seller: Melene M. Mullings

Date: 10/26/20

179 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $260,000

Buyer: Carlos J. Perez

Seller: Carmen Abarca

Date: 10/22/20

17 Arthur St.

Springfield, MA 01104

Amount: $208,000

Buyer: Jenifer Lopez

Seller: Philip R. Asselin

Date: 10/28/20

60 Bairdcrest Road

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: Jonathan D. Swan

Seller: Timothy J. Schilling

Date: 10/23/20

37 Balis St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Senquisity McGill

Seller: Yosely I. Pena

Date: 10/27/20

15 Barber St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Shamicka F. Jones

Seller: Veronica R. Shippy

Date: 10/21/20

1199 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $181,500

Buyer: Raymond Moure

Seller: Gary S. Alvarez

Date: 10/30/20

67 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $210,000

Buyer: Joemarie Lopez

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 10/22/20

142 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $210,500

Buyer: Diomara Hernandez

Seller: Kris A. Martenson

Date: 10/23/20

55 Blake St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Sean E. Majoros

Seller: Kathleen Arroyo

Date: 10/23/20

7-9 Brandon Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $179,900

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Rosa M. Alverio

Date: 10/27/20

111 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $173,000

Buyer: Gabriel Montalvo-Ramos

Seller: 11 RRE LLC

Date: 10/29/20

141 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Miguel A. Vazquez-Rivera

Seller: 11 RRE LLC

Date: 10/19/20

43 Briarcliff St.

Springfield, MA 01128

Amount: $236,000

Buyer: John D. Roberson

Seller: Sabrina A. Pudelko

Date: 10/23/20

163 Bridle Path Road

Springfield, MA 01118

Amount: $159,900

Buyer: Sydney E. Peralta

Seller: Janet D. Surniak

Date: 10/20/20

101 Bristol St.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Juan S. Ramos

Seller: Ronaldo M. Demelo

Date: 10/21/20

23 Brookside Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $180,000

Buyer: Francisco J. Pena

Seller: Joe L. Cruz

Date: 10/27/20

11 Carnarvon Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $175,000

Buyer: Carmen Mendoza

Seller: Deana V. Simpson

Date: 10/29/20

134 Caseland St.

Springfield, MA 01107

Amount: $260,000

Buyer: Daniel M. Lantigua

Seller: John P. McKenna

Date: 10/29/20

473 Central St.

Springfield, MA 01105

Amount: $155,000

Buyer: Derrick C. Brown

Seller: Kenrick Williams

Date: 10/20/20

214-216 Centre St.

Springfield, MA 01151

Amount: $250,000

Buyer: Ashley M. Garcia

Seller: Frank J. Fortune

Date: 10/28/20

218-220 Centre St.

Springfield, MA 01151

Amount: $250,000

Buyer: Joshua L. Rojas

Seller: Frank J. Fortune

Date: 10/22/20

48 Chalmers St.

Springfield, MA 01118

Amount: $151,000

Buyer: Yen Nguyen

Seller: Vincenzo Ferraro

Date: 10/19/20

53 Champlain Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $115,000

Buyer: Deborah Magill

Seller: Terrence K. Boyer

Date: 10/29/20

71 Chilson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $329,900

Buyer: Branden Mach

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 10/30/20

72-74 Clifton Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $247,000

Buyer: Mario J. Deshazo

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 10/23/20

48 Clydesdale Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $195,000

Buyer: Michael A. Dailey

Seller: Florence T. Ethier

Date: 10/30/20

616 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $225,000

Buyer: Lessa A. McKellick

Seller: Rostin Lee

Date: 10/30/20

74-76 Cuff Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $130,000

Buyer: Anthony R. Witman

Seller: Tracy E. Adams

Date: 10/19/20

124-126 Darling St.

Springfield, MA 01151

Amount: $207,500

Buyer: Jose L. Nunez

Seller: Thomas K. Reen

Date: 10/20/20

38 David St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: K. M. Schumaker-Robles

Seller: Chocorua Realty Investment LLC

Date: 10/20/20

11 Dixwell St.

Springfield, MA 01108

Amount: $199,000

Buyer: H. P. Cetnarowski-Colon

Seller: Bruce J. Barrett

Date: 10/28/20

24 Dover St.

Springfield, MA 01107

Amount: $525,000

Buyer: Bayview Apartments LLC

Seller: Isla Associates I LLC

Date: 10/22/20

133 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Manuel Ibarra

Seller: Ryan McAnaugh

Date: 10/19/20

93 Emerson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $335,500

Buyer: Luis A. Baquerizo

Seller: Anthony J. Sendra

Date: 10/27/20

20 Entrybrook Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $237,000

Buyer: Dominic Serra

Seller: Peter C. Long

Date: 10/30/20

25 Eton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $121,000

Buyer: SRV Properties LLC

Seller: Matthew A. Nolan

Date: 10/30/20

166-168 Euclid Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Christopher Hernandez

Seller: Raysa Dominquez

Date: 10/28/20

90 Fairfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,000

Buyer: Andrea Anderson

Seller: Lamont R. Lewis

Date: 10/30/20

97 Fallston St.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,000

Buyer: Ryan Leonard

Seller: Lisa M. Gallerani

Date: 10/23/20

35 Fisher St.

Springfield, MA 01109

Amount: $197,000

Buyer: Orlando I. Guzman

Seller: Miriam Medina

Date: 10/28/20

41-43 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Madeline J. Mendoza

Seller: Lloyd L. Harris

Date: 10/19/20

32 Gertrude St.

Springfield, MA 01118

Amount: $207,000

Buyer: Ramon Maldonado

Seller: Deshais, Alberta E., (Estate)

Date: 10/20/20

26 Glendell Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $115,000

Buyer: PBI Properties LLC

Seller: Annmarie Sanchez

Date: 10/30/20

5 Greentree Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $143,560

Buyer: FHLM

Seller: Julie Beggs-Barlow

Date: 10/21/20

161-163 Hampden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $185,650

Buyer: Corey Elias

Seller: Luis G. Barroso

Date: 10/30/20

11 Holly Hill Road

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Tierra Downie

Seller: Alice L. Teles

Date: 10/20/20

36 Hood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Diaz Properties LLC

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 10/23/20

83 Ingersoll Grove

Springfield, MA 01109

Amount: $229,900

Buyer: Tiara L. Mitchell

Seller: Paula A. Nowick

Date: 10/19/20

33 Irene St.

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Pierre S. Felissaint

Seller: Paul J. Cool

Date: 10/26/20

30 Jerilis Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $244,000

Buyer: Mik Wedel

Seller: Daniel Dias

Date: 10/20/20

39-41 Keith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $223,000

Buyer: Lidia E. Disla

Seller: Ronald P. Asta-Ferrero

Date: 10/22/20

161 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $170,000

Buyer: DNEPRO Properties LLC

Seller: Alberto Ortiz

Date: 10/27/20

26 Kipling St.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Marc Swygert

Seller: Laura Longley

Date: 10/26/20

25 Lawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $170,000

Buyer: Crystal N. Betancourt

Seller: Ersilia M. Guillotte

Date: 10/27/20

63 Lawton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Fidelis A. Lemchi

Seller: Olayinka Oyedele-Aina

Date: 10/26/20

184 Leopold St.

Springfield, MA 01119

Amount: $176,000

Buyer: Juan J. Marin-Pagan

Seller: Jacqueline Dieppa

Date: 10/19/20

99 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $211,000

Buyer: Brico Properties LLC

Seller: Brico Properties LLC

Date: 10/22/20

18-20 Longfellow Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $259,900

Buyer: Ramesh Biswa

Seller: Martina Perez

Date: 10/23/20

197 Mallowhill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $195,000

Buyer: Jason J. Sleeper

Seller: James E. Menard

Date: 10/23/20

102 Melba St.

Springfield, MA 01119

Amount: $183,000

Buyer: Jacob Figueroa

Seller: Sterling Tavarez

Date: 10/30/20

90 Merida St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Sarah A. Johnson

Seller: Elayna A. Lalikos

Date: 10/27/20

94 Midway St.

Springfield, MA 01151

Amount: $165,000

Buyer: Maryann Munger

Seller: Jasiel, Richard C., (Estate)

Date: 10/29/20

10 Milford St.

Springfield, MA 01107

Amount: $180,000

Buyer: Olga Fernandez

Seller: Evelyn M. Bukowski

Date: 10/19/20

74 Monticello Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $325,000

Buyer: Krittika Saxena

Seller: East Coast Contracting

Date: 10/20/20

175 Myrtle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $226,000

Buyer: Migdalia Holt

Seller: Laurie J. Roule

Date: 10/26/20

84 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Vernon Griffin

Seller: McCants, Alice F., (Estate)

Date: 10/27/20

382 Newhouse St.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Yerielis Rubilar-Rivera

Seller: Nicole E. Diffley

Date: 10/27/20

37 Oakwood Ter.

Springfield, MA 01109

Amount: $155,000

Buyer: Gyna M. Maldonado-Santos

Seller: Carmen G. Mendoza

Date: 10/29/20

50-54 Orchard St.

Springfield, MA 01107

Amount: $315,000

Buyer: Michael Dee

Seller: Aaron J. Parker

Date: 10/30/20

12-14 Osgood St.

Springfield, MA 01107

Amount: $175,000

Buyer: Alexus L. Renee

Seller: Pablo F. Torres

Date: 10/23/20

140 Overlook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $308,950

Buyer: Edward Hamilton

Seller: William G. McKeown

Date: 10/22/20

Page Blvd.

Springfield, MA 01101

Amount: $304,600

Buyer: Eversource Gas Co. Of Mass.

Seller: Bay State Gas Co.

Date: 10/19/20

235 Pendleton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: SLC Associates LLC

Seller: CIG 4 LLC

Date: 10/22/20

37 Phoenix St.

Springfield, MA 01104

Amount: $166,000

Buyer: Vincent M. Criscitelli

Seller: Elsa M. Rivera

Date: 10/28/20

1458 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $285,000

Buyer: Anne K. Snow

Seller: Edward T. Hamilton

Date: 10/23/20

34 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $186,000

Buyer: Jessie J. Cruz-Burgos

Seller: Overseer RT

Date: 10/23/20

76 Primrose St.

Springfield, MA 01151

Amount: $232,000

Buyer: Paul R. Lyonnais

Seller: John Sternala

Date: 10/30/20

90 Roanoke Road

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Jeanne T. Defalco-Downey

Seller: Mazzadra, Ann E., (Estate)

Date: 10/19/20

40 Sara Lynn Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $215,000

Buyer: Elisha A. Jackson

Seller: Kathleen A. Solesky

Date: 10/30/20

187 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $168,000

Buyer: Doris Feliciano

Seller: Andrew M. Wheeler

Date: 10/26/20

105-111 School St.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,032,500

Buyer: Ironsides School LLC

Seller: Providential Realty

Date: 10/29/20

146 Shady Brook Lane

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Sarah B. Jergensen

Seller: Mark R. Tyminski

Date: 10/29/20

77 Sherwood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $169,900

Buyer: Hannah Barnard

Seller: William J. Machia

Date: 10/21/20

817 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: KHP Realty LLC

Seller: Yanghwa Chong

Date: 10/27/20

101 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $177,750

Buyer: FHLM

Seller: Richard Laizer

Date: 10/19/20

1357 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Reinaldo Guzman

Seller: Stanley J. Labrecque

Date: 10/23/20

13 Suzanne St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Yohany A. Rodriguez

Seller: Notre Dame Properties LLC

Date: 10/23/20

27 Talmadge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: Marc A. Magnani

Seller: Jason Boulanger

Date: 10/23/20

76-78 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $151,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: US Bank

Date: 10/27/20

54 Waldorf St.

Springfield, MA 01109

Amount: $272,000

Buyer: Gary L. Smith

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 10/22/20

122 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Julia Calderon

Seller: Domenic A. Addario

Date: 10/21/20

136 Webber St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Iveliz Perez

Seller: Briana McCarthy

Date: 10/30/20

104 Wellington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Felicia K. Cortes

Seller: Juan A. Lozada

Date: 10/26/20

18 Wesson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Nilda S. Paredes-Machado

Seller: David Assarian

Date: 10/19/20

105 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Edgardo Garcia

Seller: Saury N. Ramos-Leonardo

Date: 10/26/20

91 Wilber St.

Springfield, MA 01104

Amount: $120,000

Buyer: Tascon Homes LLC

Seller: Erik J. Pori

Date: 10/19/20

27 Wilmington St.

Springfield, MA 01119

Amount: $275,000

Buyer: Teresia Karanja

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 10/28/20

9 Winterset Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $289,000

Buyer: Latonia Naylor

Seller: Herman R. Little

Date: 10/23/20

SOUTHWICK

440 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $343,500

Buyer: RM Blerman LLC

Seller: Angelo S. Melloni

Date: 10/20/20

12 Crystal Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $320,000

Buyer: Laurie J. Roule

Seller: Glen A. Girouard

Date: 10/26/20

15 Ferrin Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $559,900

Buyer: Mandar Manohar

Seller: Vicki L. Lacapria

Date: 10/23/20

8 Great Brook Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $371,000

Buyer: Michael E. Kaminsky

Seller: David E. Howes

Date: 10/21/20

11 Maple St.

Southwick, MA 01077

Amount: $214,000

Buyer: Christopher R. Cloud

Seller: Jami D. Filiault

Date: 10/22/20

13 Overlook Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $178,500

Buyer: Jesse Saliga

Seller: Michael S. Martin

Date: 10/20/20

11 Tobacco Road

Southwick, MA 01077

Amount: $365,000

Buyer: Doris P. Tipton

Seller: Nina Kulyak

Date: 10/26/20

239 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $410,000

Buyer: Keith Bull

Seller: Timothy J. Sheehan

Date: 10/20/20

TOLLAND

112 Brook Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $445,000

Buyer: Susan Chan

Seller: Michael Clarke

Date: 10/29/20

95 Lakeside Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $270,000

Buyer: Richard S. Forte

Seller: Michael Middleton

Date: 10/28/20

The Grove

Tolland, MA 01034

Amount: $270,000

Buyer: Richard S. Forte

Seller: Michael Middleton

Date: 10/28/20

WALES

Sichol Blvd.

Wales, MA 01081

Amount: $168,000

Buyer: Patricia Corso

Seller: Donna Wishart

Date: 10/22/20

WEST SPRINGFIELD

1335 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: William B. Goodwin

Seller: Linda M. Boucher

Date: 10/29/20

129 Cayenne St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Damien Eisnor-Janosz

Seller: Patriot Living LLC

Date: 10/23/20

25 Clyde Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $190,000

Buyer: Cuixiong Lin

Seller: MTGLQ Investors LP

Date: 10/26/20

105 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Anthony Rios

Seller: Anatoliy Paliy

Date: 10/26/20

103 Hillside Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $184,500

Buyer: Viktor Stelmakh

Seller: Darlene S. Bessette

Date: 10/30/20

93 Nelson Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $297,000

Buyer: James M. Mulkerin

Seller: Michael E. Kaminsky

Date: 10/21/20

38 Neptune Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Mary E. Marchesani

Seller: Richard C. Messenger

Date: 10/19/20

85 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Andrew E. McNulty

Seller: Marco G. Amato

Date: 10/30/20

40 Riverview Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $535,000

Buyer: Danielle R. Deangelo

Seller: Peter Gurchenko

Date: 10/29/20

68 Smyrna St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Colin Sokolowski

Seller: Sarabeth G. Haggerty

Date: 10/23/20

94 Smyrna St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $229,000

Buyer: James A. Richard

Seller: Brian P. St.Amand

Date: 10/21/20

151 South Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Melissa Hamel

Seller: Jeannine Adams

Date: 10/27/20

139 Upper Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Casondra A. Johnson

Seller: MAA Property LLC

Date: 10/27/20

1614 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Nyai W. Htet

Seller: Xuan H. Tran

Date: 10/27/20

1672 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $227,000

Buyer: Destin Craven

Seller: Madonna A. St.Jean

Date: 10/19/20

WESTFIELD

50 Colony Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Robert C. Oliver

Seller: Christine A. Malachowski

Date: 10/23/20

6 Clinton Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Huiming Zhu

Seller: 6 Clinton Avenue LLC

Date: 10/28/20

11 Crestwood Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $258,000

Buyer: Michael B. Shea

Seller: Sean M. Schnopp

Date: 10/22/20

41 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $287,500

Buyer: Emma Canales

Seller: Barbara E. Richardson

Date: 10/26/20

2 Cycle St.

Westfield, MA 01085

Amount: $198,000

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Roger W. Cortis

Date: 10/21/20

9 East Bartlett St.

Westfield, MA 01085

Amount: $208,550

Buyer: Artem Krapova

Seller: Vitaliy Kazimirov

Date: 10/23/20

10 Exchange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $251,560

Buyer: Nicholas J. Difronzo

Seller: SA Holding 2 LLC

Date: 10/20/20

350 Elm St.

Westfield, MA 01085

Amount: $222,500

Buyer: Viktorian Est LLC

Seller: Enrique O. Olivarez

Date: 10/27/20

44 Glenwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $326,000

Buyer: Kate Florek

Seller: Michael N. Ledoux

Date: 10/30/20

42 Grandview Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $266,500

Buyer: Elizabeth M. Colebrooke

Seller: Aaron Whitaker

Date: 10/30/20

121 Highland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Aaron Platt

Seller: Shannon M. Bein

Date: 10/29/20

414 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Scott B. Demoe

Seller: Thomas Disanto

Date: 10/23/20

15 Leonard Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Joelvanna Diaz

Seller: Catherine M. Gonzalez

Date: 10/28/20

111 Llewellyn Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Colin Arnold

Seller: Kimberly A. Arnold

Date: 10/27/20

15 Madison St.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Shaquille O. Figueroa

Seller: Brian P. Queenan

Date: 10/23/20

32 Pontoosic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Hannah R. Cawley

Seller: David B. Kareta

Date: 10/23/20

Rachael Ter. #117

Westfield, MA 01085

Amount: $117,000

Buyer: Sodi Inc.

Seller: Gerald L. Cennamo

Date: 10/30/20

80 Radisson Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $420,000

Buyer: Christopher Dunn

Seller: Gary S. Olszewski

Date: 10/30/20

7 Raymond Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $421,000

Buyer: Ted R. Cruse

Seller: Kenneth P. Goudreau

Date: 10/29/20

28 Ridgecrest Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $415,000

Buyer: Anthony Neffinger

Seller: John E. Kane

Date: 10/28/20

132 Ridgeview Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Alex Botyan

Seller: G. Logan Slinski

Date: 10/20/20

66 Ridgeway St.

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Justin A. Candiano

Seller: Bryon A. Candiano

Date: 10/30/20

31 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $223,000

Buyer: Christine B. Thompson

Seller: Lingaitis, Dolores M., (Estate)

Date: 10/30/20

46 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $135,000

Buyer: Perry M. Boudreau

Seller: McGinn, Timothy J., (Estate)

Date: 10/23/20

402 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Jim R. Boyle

Seller: 410 Southampton Road LLC

Date: 10/22/20

410 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Jim R. Boyle

Seller: 410 Southampton Road LLC

Date: 10/22/20

10 Spartan Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $288,661

Buyer: US Bank

Seller: Darlene J. Fernandez

Date: 10/19/20

65 Wildflower Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $427,000

Buyer: James T. Hansen

Seller: Christopher J. Chaban

Date: 10/30/20

WILBRAHAM

15 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $344,000

Buyer: Annabel Wangamati

Seller: Susan Lufkin-Curtis

Date: 10/20/20

5 Maynard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $296,000

Buyer: Robert Larochelle

Seller: Maria J. Magalhaes

Date: 10/28/20

6 Maynard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Diane Toski

Seller: Robert P. Reen

Date: 10/28/20

15 Merrill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $270,000

Buyer: Gregory Westland

Seller: Justin M. Barry

Date: 10/23/20

5 Park Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Diana Rodrigues-Bannon

Seller: Peter D. Schmidt

Date: 10/19/20

25 Pomeroy St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $253,900

Buyer: John J. Diffley

Seller: Cheryl Hamilton

Date: 10/27/20

8 Powers Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $744,000

Buyer: Chiberry LLC

Seller: Gregory A. Pastore

Date: 10/30/20

444 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $260,000

Buyer: Katie Lucey

Seller: Carianne E. Haluch

Date: 10/30/20

111 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $489,900

Buyer: Joanne Hetherington

Seller: Ronald J. Remillard

Date: 10/30/20

6 Swasey Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $246,500

Buyer: Michael J. Cross

Seller: Thomas E. Nestor

Date: 10/23/20

896 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $275,000

Buyer: Sean Padykula

Seller: Jennifer L. Lee

Date: 10/30/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

19 Ball Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $351,650

Buyer: Skyway Properties LLC

Seller: Shafie FT

Date: 10/26/20

48 Curtis Place

Amherst, MA 01002

Amount: $296,000

Buyer: Damian Kennedy

Seller: Zlogar FT

Date: 10/21/20

980 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $575,000

Buyer: Leyla Moushabeck

Seller: Dickinson Meadow LLC

Date: 10/27/20

490 Middle St.

Amherst, MA 01002

Amount: $520,000

Buyer: Talya Vexler-Nesbitt

Seller: Finnegan P. Kelly

Date: 10/30/20

1120 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $475,000

Buyer: Franklin-Douglas Inc.

Seller: Collins, Robert, (Estate)

Date: 10/29/20

1164 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $397,000

Buyer: Luka C. Milekic

Seller: Amy B. Ben-Ezra

Date: 10/30/20

16 Tuckerman Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $468,000

Buyer: Raymond Clarke

Seller: Qiangfei Xia

Date: 10/19/20

47 Valley Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $406,000

Buyer: Shafie FT

Seller: Antonio D. Vitale

Date: 10/30/20

392 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $290,000

Buyer: Robert M. Ellis

Seller: Guo Bai

Date: 10/20/20

BELCHERTOWN

91 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $223,000

Buyer: Courtney M. Walsh

Seller: FNMA

Date: 10/19/20

45 Eugene Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $445,000

Buyer: Daniel Cousin

Seller: Daniel P. Twining

Date: 10/20/20

5 Fox Run Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $322,600

Buyer: Tracy Tudryn

Seller: John G. Redmond

Date: 10/27/20

65 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $445,000

Buyer: Lora Os

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 10/23/20

30 Maplecrest Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $293,000

Buyer: Courtney J. Marshall

Seller: Daniel Cousin

Date: 10/20/20

16 Oakwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Pedro Mattos

Seller: Sylvia E. Ferreira

Date: 10/19/20

3 Old Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $865,000

Buyer: Christopher Wherry

Seller: Jill V. Rutherford

Date: 10/30/20

7 Old Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $865,000

Buyer: Christopher Wherry

Seller: Jill V. Rutherford

Date: 10/30/20

71 Pondview Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $432,000

Buyer: Kimberly A. Hislop

Seller: Seasonn Kiesari

Date: 10/19/20

CHESTERFIELD

71 Sugar Hill Road

Chesterfield, MA 01096

Amount: $400,000

Buyer: Jane Loechler

Seller: Maureen L. Borg

Date: 10/30/20

CUMMINGTON

212 Powell Road

Cummington, MA 01026

Amount: $323,500

Buyer: M. Radgford-Riley

Seller: Christopher Heon

Date: 10/20/20

EASTHAMPTON

16 Highland Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $321,500

Buyer: James F. Loprete

Seller: Irene Cloutier

Date: 10/28/20

58 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $245,000

Buyer: Sara M. Muller-Ravett

Seller: Audrey E. Maney-Hernandez

Date: 10/30/20

35 O’Neil St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $1,550,000

Buyer: HRDD 56 LLC

Seller: David J. Strong

Date: 10/30/20

40 O’Neil St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $1,550,000

Buyer: HRDD 56 LLC

Seller: David J. Strong

Date: 10/30/20

63 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $351,000

Buyer: Darshankumar I. Patel

Seller: Naresh K. Patel

Date: 10/29/20

105 Pleasant St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $134,000

Buyer: Penguins Unlimited LLC

Seller: Burek RT

Date: 10/29/20

150 Pleasant St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $1,500,000

Buyer: 150 Pleasant LLC

Seller: Ronmar LLC

Date: 10/30/20

2-4 Pomeroy Court

Easthampton, MA 01027

Amount: $557,000

Buyer: North Harlow LLC

Seller: Maecar Realty Inc.

Date: 10/30/20

8 Princeton Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $261,500

Buyer: Wish Granted Realty LLC

Seller: Stanley A. Jarocki

Date: 10/29/20

19-21 Saint James Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $150,000

Buyer: Carolyn Gagnon

Seller: Furtek, Adela C., (Estate)

Date: 10/29/20

76 Strong St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $312,000

Buyer: Stephanie White

Seller: Carol M. Twiss

Date: 10/23/20

5 Vadnais St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $272,500

Buyer: Matthew R. Connor

Seller: Anthony Dicarlo

Date: 10/30/20

GRANBY

109 Cold Hill Road

Granby, MA 01033

Amount: $337,000

Buyer: Karoline C. Piedra

Seller: Aaron M. Lombardino

Date: 10/30/20

16 Deerbrook Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $430,000

Buyer: Paul F. Barba

Seller: Wayne H. Choquette

Date: 10/23/20

79 Easton St.

Granby, MA 01033

Amount: $549,900

Buyer: Barry E. Levin

Seller: Xingcheng Hua

Date: 10/28/20

4 Lakeview Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $192,290

Buyer: Austin L. Downey

Seller: Bradshaw, Charles R., (Estate)

Date: 10/27/20

109 New Ludlow Road

Granby, MA 01033

Amount: $275,500

Buyer: Kevin E. Haczynski

Seller: Alexander N. Rojas

Date: 10/30/20

HADLEY

84 Mount Warner Road

Hadley, MA 01035

Amount: $212,000

Buyer: Jenna R. Izer

Seller: Martha B. Izer

Date: 10/30/20

HATFIELD

65 Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $475,000

Buyer: Jaime L. Ginsberg

Seller: Petcen, Paul R., (Estate)

Date: 10/23/20

3 Plantation Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $282,519

Buyer: Rachael Doty-Volpe

Seller: William A. Dufraine

Date: 10/30/20

10 Woodridge Circle

Hatfield, MA 01038

Amount: $650,000

Buyer: James K. Patenaude TR

Seller: John H. Zieminski

Date: 10/22/20

HUNTINGTON

112 Goss Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $322,000

Buyer: Stephen Nowak

Seller: Dennis W. Underwood

Date: 10/30/20

3 Searle Road

Huntington, MA 01050

Amount: $260,000

Buyer: Danielle C. Pedelaborde

Seller: Thomas M. Handschuh

Date: 10/23/20

NORTHAMPTON

Baker Hill Road #2

Northampton, MA 01060

Amount: $125,000

Buyer: Nu-Way Homes Inc.

Seller: McCutcheon Development LLC

Date: 10/30/20

391 Brookside Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $123,600

Buyer: Tracy A. Driscoll-Horton

Seller: Poole Linda J., (Estate)

Date: 10/20/20

1261 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $179,000

Buyer: Homestead Connections LLC

Seller: Moors, Keith R., (Estate)

Date: 10/22/20

72 Clement St.

Northampton, MA 01062

Amount: $355,000

Buyer: Gregory J. Morceau

Seller: Amy Hinton

Date: 10/22/20

41 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $380,000

Buyer: Catherine C. Charest

Seller: Jaime L. Ginsberg

Date: 10/23/20

985 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $149,900

Buyer: Anchor Moore Investments LLC

Seller: US Bank

Date: 10/21/20

20 Harrison Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $750,000

Buyer: Casey Quinn

Seller: Janet Mix Hemminger TR

Date: 10/28/20

42 High St.

Northampton, MA 01062

Amount: $450,000

Buyer: Jesse P. Harris

Seller: Lee W. Goss

Date: 10/20/20

Old Wilson Road #5

Northampton, MA 01060

Amount: $115,000

Buyer: John W. Ewing

Seller: Marilyn Ewing

Date: 10/21/20

372 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $250,000

Buyer: Laurel Hootstein

Seller: Rui P. Fernandes

Date: 10/28/20

61 Warner St.

Northampton, MA 01062

Amount: $265,100

Buyer: Nu-Way Homes Inc.

Seller: Gregory Mott

Date: 10/23/20

66 Washington Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $805,000

Buyer: Michael Kelso

Seller: Lydia Kann Nettler RET

Date: 10/28/20

PELHAM

52 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $700,000

Buyer: Laura J. Owens

Seller: James W. Casagrande

Date: 10/22/20

PLAINFIELD

118 South St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $702,500

Buyer: Marcelo Suarez-Orozco

Seller: Sue B. Warner

Date: 10/30/20

SOUTH HADLEY

3 Benger Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $160,000

Buyer: Jamie E. Gallivan

Seller: 3 Benger Avenue RT

Date: 10/21/20

6 Elm St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $288,000

Buyer: Stanislav Rovenskyi

Seller: Michael J. Sullivan

Date: 10/22/20

460 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $272,000

Buyer: C. R. Brisebois-Tetrault

Seller: 460 Granby Road LLC

Date: 10/23/20

12 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $236,000

Buyer: Shana Skubiszewski

Seller: Sarah E. Scibak

Date: 10/26/20

19 Landers St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,075

Buyer: Stephen Linsky

Seller: Tracy J. Tudryn

Date: 10/27/20

32 Lawn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $260,000

Buyer: Audrey Maney-Hernandez

Seller: Donald Whelihan

Date: 10/30/20

2 Lithia Springs Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $118,500

Buyer: Milo Childs-Campolo

Seller: Barbara J. Smith

Date: 10/22/20

510 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $305,000

Buyer: Jeremiah Shrum

Seller: Diane M. Kuc

Date: 10/30/20

22 North St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $230,000

Buyer: Robin Sillars

Seller: David L. Bergeron

Date: 10/26/20

10 Oak Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $270,000

Buyer: Jennifer J. Rivet

Seller: Brian T. Dooley

Date: 10/29/20

66 Park St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,500

Buyer: Ashley H. Rodkey

Seller: Remlin FT

Date: 10/19/20

152 Pearl St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: Sandra Krider

Seller: Paul F. Barba

Date: 10/22/20

45 San Souci Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $535,000

Buyer: Matthew Wzorek

Seller: Eva U. Gingras

Date: 10/21/20

18 Sunset Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,000

Buyer: Nora H. Mariano

Seller: Ryan D. Spahl

Date: 10/29/20

15 West Summit St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $222,500

Buyer: Adam P. Battista

Seller: Lisa M. Tomaszewski

Date: 10/30/20

SOUTHAMPTON

387 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $300,000

Buyer: Marc A. Labrie

Seller: David D. Eichstaedt

Date: 10/20/20

115 Crooked Ledge Road

Southampton, MA 01073

Amount: $115,000

Buyer: Daniel G. Fanion

Seller: Philip A. Roy

Date: 10/27/20

5 Mountain View Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $215,000

Buyer: Andrew Laroche

Seller: Bowers IRT

Date: 10/20/20

22 Mountain View Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $269,000

Buyer: Michelle K. Santangelo

Seller: Roland Barbeito

Date: 10/30/20

19 Thomas Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $250,000

Buyer: Dean T. Couture

Seller: Darlene Stone-Adair

Date: 10/23/20

WARE

91 Babcock Tavern Road

Ware, MA 01082

Amount: $365,000

Buyer: Scott Seifel

Seller: Romanie Abraham

Date: 10/30/20

73 Beaver Lake Road

Ware, MA 01082

Amount: $290,000

Buyer: Theresa M. Bullock

Seller: David S. Bruni

Date: 10/28/20

22 Old Poor Farm Road

Ware, MA 01082

Amount: $300,000

Buyer: Peter D. Lund

Seller: Claire J. Kobis

Date: 10/30/20

17 Williston Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $390,000

Buyer: Rosemary Onofri

Seller: Kyle Landry

Date: 10/22/20

WILLIAMSBURG

67 Ashfield Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $260,000

Buyer: Jonathan M. Sullivan

Seller: Colby W. Canon

Date: 10/28/20

11 East Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $525,000

Buyer: Apostol Hoda

Seller: CDM Properties LLC

Date: 10/23/20

2 Hyde Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $198,000

Buyer: Anne K. Wagner

Seller: Mary L. Gerken-Newcomb RET

Date: 10/29/20

WORTHINGTON

6 Higgins Road

Worthington, MA 01098

Amount: $255,000

Buyer: Benjamin Green

Seller: Edward Morgano

Date: 10/28/20