The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

199 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $232,500

Buyer: Alexandra Margosian

Seller: Troy Santerre

Date: 11/10/20

55 River St.

Bernardston, MA 01337

Amount: $360,000

Buyer: Ramu P. Raju

Seller: Urban Veneer LLC

Date: 11/02/20

74 West Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $249,000

Buyer: Eric L. Fiske

Seller: Fisher INT

Date: 11/13/20

31 West Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $283,800

Buyer: Paul Kocot

Seller: Donald Slocum

Date: 11/12/20

BUCKLAND

10 Gardner Falls Road

Buckland, MA 01338

Amount: $280,000

Buyer: Tyler Rock

Seller: Janice A. Rock

Date: 11/03/20

33 Sears St.

Buckland, MA 01370

Amount: $220,500

Buyer: Paul Degeorges

Seller: MHFA

Date: 11/06/20

COLRAIN

181 Call Road

Colrain, MA 01340

Amount: $140,000

Buyer: Many Properties LLC

Seller: Luke M. Johnson

Date: 11/02/20

DEERFIELD

97 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $219,900

Buyer: Jonathan Galenski

Seller: Irene M. Baronas

Date: 11/13/20

ERVING

35 High St.

Erving, MA 01344

Amount: $171,000

Buyer: Sanford Cluett

Seller: Lois A. Lively

Date: 11/13/20

GILL

43 Vassar Way

Gill, MA 01354

Amount: $413,000

Buyer: Paul D. Vassar

Seller: Vincent J. McHugh

Date: 11/10/20

GREENFIELD

33-35 Abbott St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $220,000

Buyer: Maureen L. Borg

Seller: Robert J. Clancy

Date: 11/02/20

658 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $365,000

Buyer: Jennifer Beckham

Seller: Marie A. Vidal

Date: 11/06/20

371 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $139,200

Buyer: Christopher Coeur

Seller: Richard V. West

Date: 11/04/20

35 Lincoln St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $312,000

Buyer: Dawn S. Montague

Seller: Jessica M. Biggie

Date: 11/02/20

26 Mary Potter Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $365,000

Buyer: John A. Macleod

Seller: Emmy Y. Phelps

Date: 11/06/20

70 Riddell St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $280,000

Buyer: Zachary B. Podhorzer

Seller: Gail J. Shea

Date: 11/13/20

191 Shelburne Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,000,000

Buyer: SCF RC Funding 4 LLC

Seller: Brycar LLC

Date: 11/04/20

43 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $670,000

Buyer: Agape Moldovian Baptist Church

Seller: First Cong Church Greenfield

Date: 11/09/20

61 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $239,375

Buyer: Meghan S. Carroll

Seller: Archelon Properties LLC

Date: 11/10/20

243-245 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $154,000

Buyer: Ovidiu Nikita

Seller: Valerie J. Rowell

Date: 11/13/20

LEYDEN

189 Eden Trail

Leyden, MA 01337

Amount: $367,000

Buyer: Sarah J. Reilly

Seller: Elizabeth Emery

Date: 11/03/20

38 Keets Brook Road

Leyden, MA 01337

Amount: $485,000

Buyer: Alexander Beroz

Seller: Paul E. Kocot

Date: 11/12/20

MONTAGUE

128 7th St.

Montague, MA 01376

Amount: $295,000

Buyer: 7th Street RT

Seller: Julianna R. Stevens

Date: 11/06/20

105 G St.

Montague, MA 01376

Amount: $800,000

Buyer: James G. Martineau

Seller: Danny J. Mason

Date: 11/06/20

107 G St.

Montague, MA 01376

Amount: $800,000

Buyer: James G. Martineau

Seller: Danny J. Mason

Date: 11/06/20

6 Grant St.

Montague, MA 01349

Amount: $254,900

Buyer: Zachary French

Seller: Grouts Corner Realty LLC

Date: 11/10/20

58 High St.

Montague, MA 01376

Amount: $245,000

Buyer: Jennifer L. Grincavitch

Seller: Morgan Bailey-Aronson

Date: 11/10/20

Ross Ave.

Montague, MA 01351

Amount: $254,900

Buyer: Zachary French

Seller: Grouts Corner Realty LLC

Date: 11/10/20

38 Taylor Hill Road

Montague, MA 01351

Amount: $459,000

Buyer: Beaven F. Burkett

Seller: Alan E. Kurkulonis

Date: 11/05/20

NORTHFIELD

340 Caldwell Road

Northfield, MA 01360

Amount: $150,000

Buyer: Casey Dellapenna

Seller: Parsons, Richard G., (Estate)

Date: 11/04/20

20 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $355,000

Buyer: Eleanor M. Demont

Seller: ALWS LLC

Date: 11/03/20

ORANGE

20 Athol Road

Orange, MA 01364

Amount: $220,350

Buyer: Ethan Mueller

Seller: ARPC LLC

Date: 11/12/20

98 Bartlett Lane

Orange, MA 01364

Amount: $330,000

Buyer: Kyle Newton

Seller: Scott A. Parker

Date: 11/09/20

581 East River St.

Orange, MA 01364

Amount: $198,000

Buyer: David L. Eadie

Seller: James R. Aldrich

Date: 11/06/20

10 Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $405,000

Buyer: Thomas P. Sexton

Seller: Macleod, Norman H., (Estate)

Date: 11/12/20

4 Shingle Brook Road

Orange, MA 01364

Amount: $218,000

Buyer: Steven S. Gelinas

Seller: Kyle Newton

Date: 11/09/20

SHELBURNE

79 Mechanic St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $800,000

Buyer: James G. Martineau

Seller: Danny J. Mason

Date: 11/06/20

SUNDERLAND

6 Garage Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $315,000

Buyer: Delta Sand & Gravel Inc.

Seller: Robert O. Schulze

Date: 11/13/20

113 North Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $359,000

Buyer: Shelley L. Poreda

Seller: Sunderland Rentals LLC

Date: 11/13/20

304 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $290,000

Buyer: Kyle Ferdinand

Seller: Jonathan L. Wooley

Date: 11/06/20

36 Reservoir Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $306,500

Buyer: Andrew R. Garlo

Seller: Donald S. Mathison TR

Date: 11/03/20

75 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $440,000

Buyer: Noah D. Horn

Seller: Susan J. Bitters

Date: 11/09/20

221 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $327,700

Buyer: Jessie K. Berlingo

Seller: Mary B. Evans

Date: 11/13/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

57 Belvidere Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $262,000

Buyer: Gianna E. Albano

Seller: Kyle Pfeffer

Date: 11/13/20

235 Bowles Road

Agawam, MA 01001

Amount: $2,525,253

Buyer: 235 Bowles Road LLC

Seller: Crosby Queenin Properties LLC

Date: 11/13/20

35 Harvey Johnson Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $242,500

Buyer: Emir Katica

Seller: Jeffrey J. Hichborn

Date: 11/12/20

58 Hayes Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $310,000

Buyer: Henry L. Dubay

Seller: Mariette E. Raymond

Date: 11/03/20

101 High St.

Agawam, MA 01001

Amount: $244,900

Buyer: Angelica I. Mendez

Seller: Carl A. Dickmann

Date: 11/10/20

270 Leonard St.

Agawam, MA 01001

Amount: $379,900

Buyer: Adam P. Ducharme

Seller: David L. White

Date: 11/05/20

17 Liswell Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $356,000

Buyer: Yevgeny Ukrainets

Seller: Adam C. Nouwen

Date: 11/06/20

1815 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $500,000

Buyer: Juliano Holdings MA LLC

Seller: John W. Drewnowski

Date: 11/05/20

522 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $160,000

Buyer: Andrey Bateyko

Seller: Fredey, Robert W., (Estate)

Date: 11/02/20

267 Rowley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: Noemi Amaris

Seller: Manuel T. Reyes

Date: 11/13/20

18 Sherman Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $335,000

Buyer: Bedrettin Tokgoz

Seller: Paul Karnaukh

Date: 11/12/20

74 South Park Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $172,000

Buyer: Joseph E. Cardin

Seller: Wayne M. Aldinger

Date: 11/06/20

576 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $284,900

Buyer: Jeffrey J. Hichborn

Seller: James K. Burghoff

Date: 11/10/20

1182 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $700,000

Buyer: 1182 Springfield St LLC

Seller: Palatium Realty Inc.

Date: 11/02/20

BLANDFORD

109 Chester Road

Blandford, MA 01008

Amount: $252,000

Buyer: Allison Tison-Greer

Seller: Lucia M. Sullivan

Date: 11/06/20

BRIMFIELD

86 Haynes Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $510,000

Buyer: Clifford G. Phaneuf

Seller: Shana J. Hendrikse

Date: 11/02/20

CHICOPEE

66 Acker Circle

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Tyler Leclerc

Seller: Jennifer L. Bourque

Date: 11/06/20

70 Beaumont Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $336,500

Buyer: Katelyn Nadeau

Seller: Amie L. Wozniak

Date: 11/02/20

59 Brightwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $160,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Mark C. Gadoury

Date: 11/02/20

180 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Steven M. Menard

Seller: George, Bernard J. S., (Estate)

Date: 11/05/20

630 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $184,000

Buyer: Elizabeth Lopez

Seller: Janet P. Lavoie

Date: 11/13/20

21 Daniel Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Briggette P. Cortes-Ruiz

Seller: Claire L. Cucchi

Date: 11/12/20

9 Deslauriers St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Juan A. Castano-Perez

Seller: Jason W. Lepage

Date: 11/02/20

125 Deslauriers St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Angel G. Rodriguez-Colon

Seller: Katelyn Nadeau

Date: 11/02/20

50 Donlyn Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $217,500

Buyer: Zaida I. Mejias

Seller: Blanchard, Janice M., (Estate)

Date: 11/12/20

86 Garland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $232,000

Buyer: Patrick J. Murphy

Seller: Jose G. Santos

Date: 11/02/20

341 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Rinaldi Pease RE LLC

Seller: Round 2 LLC

Date: 11/13/20

57 Hillman St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $206,000

Buyer: Stephen T. Hews

Seller: James E. Grise

Date: 11/13/20

23 Hilton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $230,000

Buyer: Kendrick J. Hutchins

Seller: Nathan R. Lepage

Date: 11/13/20

70 Labelle Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $278,000

Buyer: James E. Jerram

Seller: Lisa C. Ealum

Date: 11/12/20

122 Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $199,900

Buyer: Lee Maisonet

Seller: JTT Realty LLC

Date: 11/13/20

89 Maplewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Michael Chant

Seller: Karl E. Piedra

Date: 11/06/20

78 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,500

Buyer: Corey Croteau

Seller: Janet M. Lanier

Date: 11/13/20

92 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Erik Govoni

Seller: Joyce A. Bernash

Date: 11/09/20

111 Murphy Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Jason P. Fay

Seller: Robert A. Fimbel

Date: 11/13/20

182 Narragansett Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Delaney Duprat

Seller: David J. Valego

Date: 11/10/20

69 Olea St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Riverbound Investments Inc.

Seller: Thomas R. Maynard

Date: 11/04/20

46 Orchard St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $217,000

Buyer: MA Home Buyers LLC

Seller: Mieczyslaw Niziol

Date: 11/05/20

45 Oxford St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Carol A. Fournier

Seller: David R. Simard

Date: 11/05/20

81 Paradise St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Connor Dube

Seller: Justin Piantek

Date: 11/13/20

8 Pleasantview Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Meadowbrook Prop Solutions

Seller: Carolyn A. Gould

Date: 11/06/20

24 Saint Anthony St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: Renata Smith

Seller: Lindsy M. Canuel

Date: 11/12/20

51 Schley St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $142,500

Buyer: Manchester Enterprises

Seller: Barbara J. Surprenant

Date: 11/03/20

13 Searles St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,500

Buyer: Andrew R. Desrochers

Seller: Joanne M. Rouillard

Date: 11/13/20

141 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $277,500

Buyer: Victor A. Rivera

Seller: Abrheem Mustafa

Date: 11/13/20

181 South St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Caleb G. Montalvo-Burgos

Seller: Waldemar Moreno

Date: 11/10/20

572 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $253,000

Buyer: Anthony R. Correa

Seller: Lindsay A. Drobnak

Date: 11/12/20

24 Theodore St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Scott C. Bennett

Seller: Jane K. Michon

Date: 11/05/20

96 Woodcrest Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $176,500

Buyer: John M. Wegrzyn

Seller: Dumais, Alexander J., (Estate)

Date: 11/04/20

60 Yvette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $248,500

Buyer: Gary Pierce

Seller: Jason R. Tuynman

Date: 11/04/20

EAST LONGMEADOW

165 Benton Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $900,000

Buyer: WMMM LLC

Seller: Mackenzie Property Group LLC

Date: 11/04/20

182 Benton Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $5,930,400

Buyer: SROA 182 Benton Mass. LLC

Seller: Storage Pros East Longmeadow

Date: 11/06/20

21 Deer Park Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $2,150,000

Buyer: Mackenzie Properties Group LLC

Seller: Wmmm LLC

Date: 11/04/20

340 Kibbe Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $358,000

Buyer: Darrel H. Seal

Seller: Quercus Properties LLC

Date: 11/03/20

428-A Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $382,000

Buyer: Adam Erickson

Seller: David G. Comeau

Date: 11/02/20

175 Orchard Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $545,000

Buyer: Anthony J. Santaniello

Seller: Theresa Fiorentino

Date: 11/10/20

100 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $174,000

Buyer: John Margeson

Seller: Stanley J. Graziano

Date: 11/03/20

51 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $324,150

Buyer: Anthony H. Nguyen

Seller: Socha Prop Management LLC

Date: 11/06/20

HAMPDEN

36 Burleigh Road

Hampden, MA 01036

Amount: $925,000

Buyer: David M. Laventure

Seller: Keith E. Modestow

Date: 11/13/20

31 Crestwood Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $242,000

Buyer: Matthew Lecuyer

Seller: Philip A. Tarsi

Date: 11/09/20

43 Crestwood Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $177,000

Buyer: Peter Maziarz

Seller: Sulham, Evelyn L., (Estate)

Date: 11/12/20

236 Mill Road

Hampden, MA 01036

Amount: $500,000

Buyer: Dawn M. Mackinnon

Seller: Susan J. Alston

Date: 11/10/20

144 Stony Hill Road

Hampden, MA 01036

Amount: $425,000

Buyer: Jesse Os

Seller: Brian K. Macleod

Date: 11/12/20

HOLLAND

42 Craig Road

Holland, MA 01521

Amount: $275,000

Buyer: Charlie Michaud

Seller: Donald P. Powers

Date: 11/06/20

95 East Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $120,000

Buyer: Luke Vilandre

Seller: CSA Realty Inc.

Date: 11/04/20

HOLYOKE

90 Bemis Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $269,900

Buyer: Deborah R. Ashe

Seller: Chad A. Groleau

Date: 11/13/20

9 Clark St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $198,000

Buyer: Myra A. Lam

Seller: Anna K. Morrell

Date: 11/04/20

19 Cook St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Angel L. Fernandez

Seller: Janice A. Lepine

Date: 11/03/20

8 Cottage Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Josue Sosa-Diaz

Seller: Alexa Roman

Date: 11/13/20

1093 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Kevin A. Rice

Seller: Edwin Gonzalez

Date: 11/09/20

2 Francis St.

Holyoke, MA 01013

Amount: $157,000

Buyer: Mark J. Rodgers

Seller: Mary L. Curro

Date: 11/13/20

615 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $171,000

Buyer: Tyler Souders

Seller: Zebunnisa Haq

Date: 11/02/20

181-183 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: 181 High Holyoke MA LLC

Seller: Posiadlosc LLC

Date: 11/06/20

1 Joanne Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Matthew Giroux

Seller: Joanne M. McGuire

Date: 11/13/20

60 King St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $223,700

Buyer: Shawn P. Ferry

Seller: FNMA

Date: 11/09/20

40 Longwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: John Areche

Seller: Naugler, Cynthia S., (Estate)

Date: 11/10/20

183 Madison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $475,000

Buyer: John Nichols

Seller: Amy C. McDonough

Date: 11/13/20

428 Maple St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $620,000

Buyer: 428446 Maple LLC

Seller: Muni Management Inc.

Date: 11/06/20

446 Maple St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $620,000

Buyer: 428446 Maple LLC

Seller: Muni Management Inc.

Date: 11/06/20

463 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Nilsa E. Laboy

Seller: Christopher Gosselin

Date: 11/02/20

13-15 Parker St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $221,000

Buyer: Joaveliza Rodriguez

Seller: Thomas G. Griffin

Date: 11/13/20

135 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Moses Claudio

Seller: Angel Maldonado

Date: 11/13/20

131-133 Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Dario J. Ramones

Seller: Rypec LLC

Date: 11/13/20

LONGMEADOW

354 Bliss Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $330,000

Buyer: Kraver FT

Seller: Marcus J. Bouchard

Date: 11/06/20

15 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $352,000

Buyer: Sara Caulson

Seller: Daniel B. Waterman

Date: 11/06/20

140 Field Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $260,000

Buyer: Thomas F. Dunn

Seller: Laura E. Sklba

Date: 11/06/20

40 Hillcrest Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $471,900

Buyer: Daniel Waterman

Seller: E. Thomas Foster

Date: 11/06/20

105 Lawrence Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $560,000

Buyer: Serghei Sleptov

Seller: Kathleen Crews

Date: 11/05/20

32 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $299,900

Buyer: William C. Loiselle

Seller: Olena Sleptov

Date: 11/05/20

469 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $335,000

Buyer: Edward N. Astanin

Seller: Yesenia Y. Santos

Date: 11/06/20

26 Sherwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $280,000

Buyer: Marcus J. Bouchard

Seller: Judith S. Cohen

Date: 11/06/20

75 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $398,000

Buyer: Daniel W. Counts

Seller: Daniel W. McKay

Date: 11/10/20

LUDLOW

614 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $286,000

Buyer: Carlson FT

Seller: Richard Kowalski

Date: 11/06/20

213 Clover Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $248,000

Buyer: Alexander Brady

Seller: Regina E. Momnie

Date: 11/02/20

31 Fairway Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $278,300

Buyer: Luis D. Quiterio

Seller: Frank N. Trolio

Date: 11/13/20

Harvest Dr. #27

Ludlow, MA 01056

Amount: $134,900

Buyer: Antonio J. Martins

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 11/06/20

85-87 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $145,000

Buyer: Nicole V. Murray

Seller: Theresa A. Sears

Date: 11/06/20

96 John St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $160,000

Buyer: Thomas Dandeneau

Seller: Daniel W. Zglobicki

Date: 11/05/20

135 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: Rong Lin

Seller: Ana A. Pinto

Date: 11/03/20

Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $160,000

Buyer: Joseph G. Chaloux

Seller: Grabowski, Antoni F., (Estate)

Date: 11/13/20

250 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $303,000

Buyer: Patrick J. Pollard

Seller: Nicole V. Libiszewski

Date: 11/06/20

108 Pine Knoll Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $500,000

Buyer: Tyler G. Beaudry

Seller: Idalina S. Lavoie

Date: 11/06/20

405 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $176,000

Buyer: Grace M. Larochelle

Seller: Cynthia M. Saleh

Date: 11/04/20

84 Yale St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $220,000

Buyer: Brianna Guimond

Seller: Walter A. Stewart

Date: 11/06/20

MONSON

184 Bumstead Road

Monson, MA 01057

Amount: $204,000

Buyer: Money Source Inc.

Seller: Caleb A. Giard

Date: 11/06/20

54 Childs Road

Monson, MA 01057

Amount: $400,000

Buyer: John A. Gola

Seller: Scott M. Beaulieu

Date: 11/09/20

34 Harrison Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $209,000

Buyer: Thanooe P. Paul

Seller: Charles S. Puliafico

Date: 11/03/20

6 Hilltop Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $365,000

Buyer: Deborah Blanchard

Seller: Michael Pelland

Date: 11/13/20

8 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $234,000

Buyer: Mary B. Holland

Seller: TM Properties Inc.

Date: 11/06/20

17 Old Stagecoach Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $455,000

Buyer: Edwin Gonzalez

Seller: Jason Woodrow

Date: 11/09/20

MONTGOMERY

7 Carrington Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $265,000

Buyer: Chelsi L. Derrig

Seller: Susan Johnston

Date: 11/04/20

172 Pitcher St.

Montgomery, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Michelle Candiano

Seller: Sandra H. Gil

Date: 11/10/20

PALMER

145 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $150,000

Buyer: Craig A. Dahlquist

Seller: Theresa M. Dahlquist

Date: 11/05/20

144 Flynt St.

Palmer, MA 01069

Amount: $372,500

Buyer: Darcey Fuller-Walulak

Seller: Ethan A. Buckley

Date: 11/06/20

12 Norman St.

Palmer, MA 01069

Amount: $225,000

Buyer: Andrew D. Burgess

Seller: Christine Tetreault

Date: 11/02/20

1075 Overlook Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $230,000

Buyer: Kevin A. Bilodeau

Seller: Lee A. Shepka

Date: 11/06/20

4177 Pleasant St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Nathan B. Hodgman

Seller: Jared M. Laroche

Date: 11/13/20

1259 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $190,000

Buyer: Qingxia Wu

Seller: James A. Bray

Date: 11/06/20

100 Shearer St.

Palmer, MA 01069

Amount: $230,000

Buyer: Isela C. Santos-Rodriguez

Seller: Reynaldo Pedraza

Date: 11/06/20

237 Thompson St.

Palmer, MA 01069

Amount: $370,000

Buyer: Aaron J. Parker

Seller: James T. Mitchell

Date: 11/02/20

18 Wright St.

Palmer, MA 01069

Amount: $256,000

Buyer: Victoria Morris

Seller: Judy Bergdoll

Date: 11/06/20

SPRINGFIELD

39 Acushnet Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $150,000

Buyer: Mint Realty Group LLC

Seller: George B. Witman

Date: 11/04/20

15 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $174,300

Buyer: Marilyn Gali

Seller: Luis A. Villanueva

Date: 11/12/20

137-139 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Frank Vazquez

Seller: Charlie Melo-Perez

Date: 11/04/20

37 Armory St.

Springfield, MA 01105

Amount: $257,000

Buyer: Andy Gustave

Seller: Michael Czerwinski

Date: 11/06/20

180 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $290,000

Buyer: Kacey Smith

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 11/02/20

63 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $325,000

Buyer: Ilka A. Rivera

Seller: Heidi T. Munro

Date: 11/06/20

46 Beauregard St.

Springfield, MA 01151

Amount: $170,000

Buyer: Louisa J. Gonzalez

Seller: Chad Lynch

Date: 11/02/20

299 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $197,500

Buyer: Daniel Della-Giustina

Seller: Siam Williams Investment Group LLC

Date: 11/06/20

35 Bennington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Anh K. Bach

Seller: Darrel Seal

Date: 11/02/20

49 Bennington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Michael J. Ford

Seller: Brian P. Oconnor

Date: 11/05/20

80 Bircham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $237,000

Buyer: Osvaldo Velazquez

Seller: Edna C. Lheureux

Date: 11/09/20

82 Blaine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Yecika Irlanda

Seller: Eslainy Diaz

Date: 11/05/20

42-44 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: Paul R. Gauthier

Seller: Gary A. Daula

Date: 11/09/20

472 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $755,000

Buyer: Springfield Boston Road LLC

Seller: 83 Worthen Street Inc.

Date: 11/13/20

484 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $755,000

Buyer: Springfield Boston Road LLC

Seller: 83 Worthen Street Inc.

Date: 11/13/20

500 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $755,000

Buyer: Springfield Boston Road LLC

Seller: 83 Worthen Street Inc.

Date: 11/13/20

23 Brandon Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $230,000

Buyer: Crystal Cappas

Seller: Gloria Caballer-Arce

Date: 11/06/20

50 Brickett St.

Springfield, MA 01119

Amount: $165,920

Buyer: Luis E. Ferrer

Seller: Zoraida Velazquez

Date: 11/06/20

46 Brighton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Tania M. Cabrera

Seller: Jason I. Bolanos

Date: 11/10/20

83 Cambridge St.

Springfield, MA 01109

Amount: $246,500

Buyer: Luis Caraballo-Cancel

Seller: Patricia Mitchell

Date: 11/13/20

5 Capitol Road

Springfield, MA 01119

Amount: $230,000

Buyer: Herman R. Little

Seller: Steven M. Wolf

Date: 11/05/20

801 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Ruth M. Bonilla-Rivera

Seller: MBC Properties LLC

Date: 11/10/20

48 Collingwood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $211,550

Buyer: Nicole Seo

Seller: Szajgin, Anna J., (Estate)

Date: 11/05/20

92 Corona St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Angel Collazo-Velazquez

Seller: Jorge L. Cuello

Date: 11/06/20

45 Davenport St.

Springfield, MA 01119

Amount: $140,000

Buyer: Diandra Velez

Seller: Jorge J. Velez

Date: 11/02/20

200 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $248,000

Buyer: Randy S. Son

Seller: Michele Brodeur

Date: 11/03/20

41 Daytona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $125,000

Buyer: David Givans

Seller: USA HUD

Date: 11/10/20

20 Delaware Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $345,000

Buyer: Joe O’Dell-Gray

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 11/05/20

184 Denver St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Starla A. Hampton

Seller: Tawanda M. Kitt

Date: 11/10/20

248 Denver St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Lesley Santana

Seller: Sal Santaniello

Date: 11/06/20

32 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Moumie Dibinga

Seller: RBT Enterprises LLC

Date: 11/10/20

196-206 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $430,000

Buyer: Thi Tai

Seller: Tuan Dam

Date: 11/02/20

93 Druid Hill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $196,000

Buyer: Randy Moquin

Seller: Francis T. Keefe

Date: 11/03/20

171 Dunmoreland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $178,000

Buyer: Nydia Abrante-Aviles

Seller: Emtay Inc.

Date: 11/05/20

42 Embassy Road

Springfield, MA 01119

Amount: $235,000

Buyer: Robin Cook

Seller: Anthony M. Willett

Date: 11/05/20

84 Everett St.

Springfield, MA 01104

Amount: $235,000

Buyer: Rebecca Okyere

Seller: Cesario M. Ferreria

Date: 11/10/20

82 Fargo St.

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Angel A. Reyes

Seller: FNMA

Date: 11/02/20

33 Farnsworth St.

Springfield, MA 01107

Amount: $130,000

Buyer: David Givans

Seller: Turcotte, Andrew S., (Estate)

Date: 11/04/20

5 Fenimore Blvd.

Springfield, MA 01108

Amount: $222,000

Buyer: Somchai Daniels

Seller: Michael J. Chabot

Date: 11/10/20

15 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Eric L. Melendez-Gerena

Seller: Genevieve Construction Development Group

Date: 11/13/20

55 Fredette St.

Springfield, MA 01109

Amount: $219,000

Buyer: Adam Goncalves

Seller: Icelene E. Campbell

Date: 11/12/20

132 Garland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $182,000

Buyer: Alexander Camire

Seller: Amanda C. Ledwith

Date: 11/02/20

68 Gilman St.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Juliano Callirgos

Seller: Lakeside Properties LLC

Date: 11/02/20

84 Goodrich St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Yaritza Colon

Seller: Juan Santana

Date: 11/05/20

71-73 Governor St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Eslainy Diaz-Agramonte

Seller: Luke F. Cournoyer

Date: 11/12/20

111 Groton St.

Springfield, MA 01129

Amount: $185,000

Buyer: Joel S. Rivera-Nieves

Seller: Lauren A. Burtch

Date: 11/12/20

209 Hanson Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $200,000

Buyer: Angel Santiago

Seller: Danyal R. Dumas

Date: 11/09/20

173 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Anthony J. St.Cyr

Seller: Krista Gale

Date: 11/02/20

280 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Eilish Garvey

Seller: Anthony J. Villamaino

Date: 11/12/20

8 Healey St.

Springfield, MA 01151

Amount: $253,000

Buyer: Francheska Vargas

Seller: Samuel R. Shaw

Date: 11/02/20

158 Jamaica St.

Springfield, MA 01119

Amount: $172,000

Buyer: Allen J. Palatino

Seller: Joshua D. Bernacchia

Date: 11/02/20

64 Judith St.

Springfield, MA 01118

Amount: $175,000

Buyer: Brenda L. Colon-Rubet

Seller: Marie A. Lavallee

Date: 11/03/20

119 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,000

Buyer: Angel Garcia

Seller: Chekquita R. Barnes

Date: 11/02/20

56 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $231,000

Buyer: Manifesting Income LLC

Seller: Diane B. Davidson-Rec

Date: 11/03/20

7 Littleton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Janaya Robinson

Seller: Juan Santana

Date: 11/05/20

68 Lorimer St.

Springfield, MA 01151

Amount: $134,000

Buyer: Carolyn Nemier

Seller: Patti McCauley

Date: 11/06/20

23 Martha St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Jahaziel Santiago

Seller: Victoria Antwi-Boasiako

Date: 11/05/20

11-1/2 Mattoon St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Shahroz Ahmed

Seller: Taniel V. Santourian

Date: 11/02/20

56 Mulberry St.

Springfield, MA 01105

Amount: $265,000

Buyer: Jennifer Nwaifejokwu

Seller: B2R LLC

Date: 11/03/20

99 Norfolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Luis Martinez-Baez

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 11/13/20

191 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Sharon Pankey

Seller: R. M. Blerman LLC

Date: 11/10/20

125 Odion St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Diana Delacruz

Seller: Lynn C. Stockley

Date: 11/13/20

17 Overlook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Sasha M. Nunez

Seller: Nomxolisi Khumalo

Date: 11/06/20

1018 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $180,000

Buyer: Marisol Santini

Seller: Jesus Estremera

Date: 11/10/20

107 Ranney St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Chrissea M. Oates

Seller: Latonia N. Naylor

Date: 11/06/20

67 Regal St.

Springfield, MA 01118

Amount: $189,000

Buyer: Walter L. Bliss

Seller: Liam D. Hogan

Date: 11/12/20

108 Regal St.

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Jorge L. Vazquez

Seller: Brian J. Hearn

Date: 11/12/20

15 Rencelau St.

Springfield, MA 01118

Amount: $270,000

Buyer: Jerry Torres

Seller: Dennis F. Reardon

Date: 11/13/20

15-17 Rittenhouse Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $231,000

Buyer: Cassandra L. Chavarria

Seller: Garrett J. Moulton

Date: 11/13/20

56 Riverview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Maxim W. Daviau

Seller: Lawrence M. Libow

Date: 11/13/20

305 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $223,000

Buyer: Raul F. Vega

Seller: Alex Owusu

Date: 11/02/20

32 Shamrock St.

Springfield, MA 01108

Amount: $208,000

Buyer: Jilson R. Salem

Seller: First Time Out Realty LLC

Date: 11/13/20

69 Sherman St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Denise B. Heatley

Seller: Joaquim Santos

Date: 11/12/20

119 State St.

Springfield, MA 01013

Amount: $350,000

Buyer: Rossmere LLC

Seller: 121 State Street LLC

Date: 11/02/20

54 Sunbrier Road

Springfield, MA 01129

Amount: $230,000

Buyer: Shawn Douglas

Seller: Anastasia Tabasco-Flores

Date: 11/03/20

92 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $287,000

Buyer: Karl Burston

Seller: Jose R. Gonzalez

Date: 11/12/20

63 Sunset Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Noah J. Cousineau

Seller: Nicolas A. Malinowski

Date: 11/04/20

76 Surrey Road

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Alison Peplinski

Seller: Patrick J. Sullivan

Date: 11/03/20

305 Surrey Road

Springfield, MA 01118

Amount: $165,000

Buyer: Charis M. Sanchez-Diaz

Seller: Anthony R. Correa

Date: 11/12/20

36 Switzer Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $195,000

Buyer: Juan C. Masionett

Seller: Daniel Carthon

Date: 11/13/20

144 Tavistock St.

Springfield, MA 01119

Amount: $210,000

Buyer: Irene Maldonado

Seller: Ann M. Hennessy

Date: 11/06/20

43 Thorndyke St.

Springfield, MA 01118

Amount: $205,000

Buyer: Desmond W. Henry

Seller: Vera E. Mihalcik

Date: 11/03/20

209 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Claire B. Hamilton

Seller: Brian K. Potter

Date: 11/13/20

280 Tremont St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Joshua Rivera

Seller: Nichole M. Hodges

Date: 11/06/20

24 Van Horn Place

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Sonia A. Monegro

Seller: Zahoor U. Haq

Date: 11/04/20

45 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $285,900

Buyer: Elizabeth Ghedi-Ehrlich

Seller: John H. Dillon

Date: 11/13/20

62 Waverly St.

Springfield, MA 01107

Amount: $255,000

Buyer: Jose Laboy

Seller: Sheng-Shiang Peng

Date: 11/03/20

117 Westminster St.

Springfield, MA 01109

Amount: $254,500

Buyer: Kamal A. Watt

Seller: Bruce M. Richardson

Date: 11/02/20

45 Winterset Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $263,000

Buyer: Leah N. McCarthy

Seller: Joseph N. Leone

Date: 11/09/20

114 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $201,000

Buyer: Brendan W. Holland

Seller: John P. Ochoa

Date: 11/10/20

SOUTHWICK

13 Concord Road

Southwick, MA 01077

Amount: $340,000

Buyer: Nicholas Sonsini

Seller: Garry A. Porter

Date: 11/02/20

6 Ed Holcomb Road

Southwick, MA 01077

Amount: $245,000

Buyer: Christopher J. Burke

Seller: Snow, Norman E., (Estate)

Date: 11/06/20

11 John Mason Road

Southwick, MA 01077

Amount: $425,100

Buyer: James McInerney

Seller: Michael R. Zahner

Date: 11/13/20

Mort Vining Road

Southwick, MA 01077

Amount: $800,000

Buyer: Oak Ridge Custom Home Builders

Seller: Rita B. Damico

Date: 11/13/20

136 Point Grove Road

Southwick, MA 01077

Amount: $198,725

Buyer: John J. Nardacci

Seller: Donna L. Johnson

Date: 11/13/20

8 Pondview Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $796,750

Buyer: William VanDyke

Seller: Joseph A. Walz

Date: 11/10/20

100 South Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $445,000

Buyer: Keith Modestow

Seller: Gary L. Teodore

Date: 11/13/20

23 Veteran St.

Southwick, MA 01077

Amount: $142,000

Buyer: Rosalie Dialessi

Seller: Jared Hamre

Date: 11/12/20

107 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $285,000

Buyer: Alex B. Weber

Seller: Gregory E. Haskins

Date: 11/13/20

TOLLAND

69 South Village Road

Tolland, MA 01034

Amount: $273,000

Buyer: Catherine A. Demers

Seller: Larry S. Isaacs

Date: 11/03/20

WALES

6 Sichols Colony Road

Wales, MA 01081

Amount: $235,000

Buyer: Pauline Santello

Seller: Vincent E. Bradway

Date: 11/13/20

55 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $243,000

Buyer: Roy McCullough

Seller: Karen L. Outlaw

Date: 11/06/20

WEST SPRINGFIELD

41 Belle Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $217,000

Buyer: Luis Navarro-Mena

Seller: Dheyaa Zaidan

Date: 11/10/20

14 Brookline Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $368,007

Buyer: Michael Parolo

Seller: Lori S. Bonk

Date: 11/09/20

72 Clyde Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $227,152

Buyer: Michael J. Ford

Seller: David D. Deaton

Date: 11/09/20

278 Ely Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Jesus Estremera

Seller: Gregg A. Gibson

Date: 11/10/20

42 Fabyan St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $190,000

Buyer: Timothy J. Gonzalez

Seller: Luis A. Antonmarchi

Date: 11/05/20

215 Hillcrest Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Alyssa Vincelette

Seller: Zachary L. Morin

Date: 11/06/20

1097 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $500,000

Buyer: Howie Realty LLC

Seller: Elizabeth Hadley Inc.

Date: 11/12/20

1105 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $500,000

Buyer: Howie Realty LLC

Seller: Elizabeth Hadley Inc.

Date: 11/12/20

89 New Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $500,000

Buyer: Howie Realty LLC

Seller: Elizabeth Hadley Inc.

Date: 11/12/20

99-105 New Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $500,000

Buyer: Howie Realty LLC

Seller: Elizabeth Hadley Inc.

Date: 11/12/20

35 Plateau Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Aaron Gonzalez

Seller: Wilmington Savings

Date: 11/10/20

86 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Joseph D. Klejna

Seller: Steven F. Bradway

Date: 11/05/20

41 Sawmill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,700

Buyer: James P. Keizer

Seller: Timothy J. Ouimette

Date: 11/13/20

62 Sherwood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Steven M. Wolf

Seller: Torre, Jean C., (Estate)

Date: 11/13/20

3 Somerset Heights

West Springfield, MA 01089

Amount: $465,000

Buyer: West Co. Investments LLC

Seller: Marvin Larivee

Date: 11/10/20

36 Squire Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Paul Denoncourt

Seller: Christopher M. Donohue

Date: 11/12/20

17 Tiara Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $460,000

Buyer: Mohammad A. Burhan

Seller: Tiara N. Kolodziej

Date: 11/04/20

268 Valley View Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $370,000

Buyer: Zachary L. Morin

Seller: Claire D. Charland

Date: 11/06/20

WESTFIELD

148 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: Curtis A. Curylo

Seller: Sergiy Suprunchuk

Date: 11/13/20

19 Bush St.

Westfield, MA 01085

Amount: $170,000

Buyer: ONJB LLC

Seller: Cassandra L. Jaeger

Date: 11/13/20

15 Dickens Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Luis A. Curbelo

Seller: Alex Frazier

Date: 11/03/20

1760 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $312,000

Buyer: Fiodor Artin

Seller: Keith P. Powers

Date: 11/06/20

289 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Jason M. Donnachie

Seller: Amanda Vanbuskirk

Date: 11/13/20

75 Highland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Robin E. Johnson

Seller: Patricia A. Kalfa

Date: 11/10/20

4 Hillary Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $555,000

Buyer: Brett R. Salls

Seller: Jeffrey G. Affeldt

Date: 11/06/20

47 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $375,000

Buyer: Alyson C. Yorlano

Seller: Andrew J. Kopacka

Date: 11/10/20

27 Kittredge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: Valeriy M. Sivokonenko

Seller: Angela R. Martin

Date: 11/13/20

38 Kittredge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $277,000

Buyer: Tsheteej Gurung

Seller: Joseph M. Yorlano

Date: 11/10/20

7 Laurel Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $259,500

Buyer: Chandler Twining

Seller: Chad C. Patterson

Date: 11/03/20

93 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Sardinhas & Constante Realty

Seller: Margaret M. Amanti

Date: 11/12/20

153 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Debbie M. Smith

Seller: SA Holding 2 LLC

Date: 11/06/20

760 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Nathan Kantor

Seller: Valarie Rafus

Date: 11/13/20

23 Morningside Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: William N. Landford

Seller: Joanne L. Zomek

Date: 11/13/20

64 Noble St.

Westfield, MA 01085

Amount: $135,000

Buyer: Vadim Plotnikov

Seller: Donald A. Humason

Date: 11/06/20

162 Old Cabot Road

Westfield, MA 01085

Amount: $485,000

Buyer: Abdias Garcia

Seller: Giberson Construction Inc.

Date: 11/12/20

100 Park Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $329,900

Buyer: Archie F. Hogue

Seller: Ruth C. Aborjaily

Date: 11/05/20

70 Patterson St.

Westfield, MA 01085

Amount: $360,700

Buyer: Justin W. Piantek

Seller: Marisa A. Masciadrelli

Date: 11/13/20

111 Pineridge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $410,000

Buyer: Jill M. Krueger

Seller: Jane M. Rhodes

Date: 11/06/20

47 Pleasant St.

Westfield, MA 01085

Amount: $295,000

Buyer: Kevin J. Roberts

Seller: Henry Dubay

Date: 11/03/20

17 Prospect St.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Juan Villanueva-Lopez

Seller: John L. Ryan

Date: 11/06/20

22 Riverside Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $117,250

Buyer: Sharon L. Kamlowski

Seller: Thomas F. Roche

Date: 11/02/20

48 Scenic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Christopher Ryder-Neary

Seller: Michael D. Buell

Date: 11/13/20

987 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Mary J. Hanrahan

Date: 11/13/20

16 Spruce St.

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Koryd B. Lavimoniere

Seller: Louise M. Cyr

Date: 11/06/20

17 Stephanie Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $283,500

Buyer: Chad C. Patterson

Seller: Mark S. Dupuis

Date: 11/04/20

20 Stratfield Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $222,900

Buyer: Anthony E. Salvatore

Seller: Robert T. Smyk

Date: 11/12/20

5 Walker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Charles A. Valentine

Seller: Rose M. Valentine

Date: 11/03/20

1178 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Kyle W. Morrissey

Seller: Aleksey V. Burlachenko

Date: 11/02/20

WILBRAHAM

17 Bittersweet Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $495,000

Buyer: Michael D. Marceau

Seller: Kathleen E. Demartino

Date: 11/12/20

19 Bittersweet Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $455,000

Buyer: Matthew T. Kissane

Seller: Ann N. Hapgood

Date: 11/05/20

1876 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $512,500

Buyer: Anatomy LLC

Seller: Ginpop Property LLC

Date: 11/05/20

22 Bungalow Point

Wilbraham, MA 01095

Amount: $180,000

Buyer: Thomas Brennan

Seller: Fontaine, Janet D., (Estate)

Date: 11/03/20

2 East Colonial Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $319,000

Buyer: Robert P. Stanek

Seller: Timothy J. Messier

Date: 11/13/20

14 Fernwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $330,000

Buyer: Christopher Drobnak

Seller: Bahadir K. Akcam

Date: 11/12/20

18 Grassy Meadow Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $475,000

Buyer: Chad Dakin

Seller: Sean J. Murphy

Date: 11/05/20

479 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $170,000

Buyer: Custom Home Development Group LLC

Seller: Ats, Marilyn, (Estate)

Date: 11/05/20

45-47 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $279,000

Buyer: Richard Yen

Seller: Raev LLC

Date: 11/13/20

735 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $345,000

Buyer: Brian P. O’Connor

Seller: Matthew T. Kissane

Date: 11/05/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

273 Amity St.

Amherst, MA 01002

Amount: $715,000

Buyer: 273 Amity Street RT

Seller: Andrew C. Jones

Date: 11/06/20

61 Dennis Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $415,000

Buyer: Benjamin Donaldson

Seller: Nikos C. Berkowitz

Date: 11/06/20

171 Heatherstone Road

Amherst, MA 01002

Amount: $479,000

Buyer: Richard J. Giglio

Seller: Lindsley G. Boiney

Date: 11/10/20

48 Jenks St.

Amherst, MA 01002

Amount: $350,000

Buyer: Marcus S. Opalenik

Seller: Ellen M. Fagan

Date: 11/12/20

3 Juniper Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $385,000

Buyer: Yong X. Liu

Seller: Kravetz, Bettie R., (Estate)

Date: 11/13/20

38 Lessey St.

Amherst, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: Margaret J. McLaren

Seller: Carol Ranzel-Wallace RET

Date: 11/13/20

108 Lindenridge Road

Amherst, MA 01002

Amount: $796,000

Buyer: Nikos C. Berkowitz

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 11/06/20

325 Montague Road

Amherst, MA 01002

Amount: $150,000

Buyer: Thanh N. Tran

Seller: Hai Tran

Date: 11/09/20

199 Northampton Road

Amherst, MA 01002

Amount: $270,000

Buyer: 199 Northampton Road LLC

Seller: Shuo Hu

Date: 11/02/20

1100 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $625,000

Buyer: Marilyn D. Glass

Seller: Hop Brook TR

Date: 11/13/20

11 South Middle St.

Amherst, MA 01002

Amount: $160,000

Buyer: Lisa A. Raskin

Seller: South Middle Street Inc.

Date: 11/06/20

61 Tanglewood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $660,000

Buyer: Shannon C. Roberts-Henry

Seller: Yecheng Yang

Date: 11/06/20

150 West Pomeroy Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $432,500

Buyer: Martin A. Lewis-Gonzalez

Seller: Deborah Wright

Date: 11/06/20

98 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $240,000

Buyer: Brennan McKenna

Seller: Norman H. Campbell IRT

Date: 11/03/20

BELCHERTOWN

Boardman St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $145,000

Buyer: Joseph J. Risi

Seller: Thomas P. Tremblay

Date: 11/03/20

46 Boardman St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $500,000

Buyer: Hope Sholes-Pinder

Seller: Susan J. Stebbins

Date: 11/09/20

2 Cobb Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $299,000

Buyer: Jesus R. Alvarado

Seller: Keith D. Poulin

Date: 11/13/20

251 Daniel Shays Hwy.

Belchertown, MA 01007

Amount: $185,500

Buyer: Matthew Crandall

Seller: Patrick C. Delaney

Date: 11/06/20

91 Hamilton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $296,000

Buyer: Glenda L. Colon

Seller: David J. Wolan-Jedziniak

Date: 11/13/20

139 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $393,000

Buyer: Francis Como

Seller: Mohan T. Chellani

Date: 11/06/20

Rural Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $145,000

Buyer: Joseph J. Risi

Seller: Thomas P. Tremblay

Date: 11/03/20

16 Waterford Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $542,000

Buyer: Christopher A. Rivers

Seller: Sharon D. Barnett RET

Date: 11/13/20

CUMMINGTON

497 Berkshire Trail

Cummington, MA 01026

Amount: $195,000

Buyer: Joshua S. Tatro

Seller: Lawrence R. Sears

Date: 11/03/20

EASTHAMPTON

16 Adams St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $324,000

Buyer: Andrew T. Sirulnik

Seller: John Knybel

Date: 11/02/20

10 Bayberry Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $500,000

Buyer: Rafiullah Gholam

Seller: Hazrat Gholam

Date: 11/06/20

302 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $336,000

Buyer: Daniel P. Cabral

Seller: Maureen McCarthy

Date: 11/06/20

32 Pine Hill Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $422,000

Buyer: Jeffrey Sullivan

Seller: Jonathan D. Remillard

Date: 11/09/20

9 Prospect St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $255,500

Buyer: Denise Cruze IRT

Seller: Ronald P. Shepard

Date: 11/13/20

15 Summer St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $337,000

Buyer: Christina Yong-Wu

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 11/13/20

GOSHEN

8 Lilly Pond Lane

Goshen, MA 01032

Amount: $290,000

Buyer: Marci L. Windsheimer

Seller: Cory D. Powell

Date: 11/02/20

GRANBY

7 Cold Hill Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $225,925

Buyer: Susan Fortin

Seller: Mary E. Curtin

Date: 11/05/20

43 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $115,000

Buyer: Hillside Builders & Remodelers

Seller: FNMA

Date: 11/02/20

HADLEY

8 Kosior Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $125,000

Buyer: Mellinda J. Martin

Seller: Kathryn M. Martin

Date: 11/02/20

2 Meadow St.

Hadley, MA 01035

Amount: $335,000

Buyer: Jeffrey Stevenson-Dykes

Seller: Green Tree Family LP

Date: 11/05/20

HATFIELD

11 Chestnut St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $257,000

Buyer: Thomas E. Dadmun

Seller: Pelis, Matilda H., (Estate)

Date: 11/13/20

3 King St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $184,000

Buyer: Mark J. Stevens

Seller: Edward G. Lagoy

Date: 11/10/20

13 Mountain Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $300,000

Buyer: Robert T. Bartlett

Seller: Dave & Marion Dulong FT

Date: 11/02/20

189 Pantry Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $295,000

Buyer: Ashley R. Higgins

Seller: Dave & Marion Dulong FT

Date: 11/02/20

11 Pleasant View Dr.

Hatfield, MA 01038

Amount: $468,500

Buyer: Christopher R. Szawlowski

Seller: Dennon A. Rodrigue

Date: 11/09/20

MIDDLEFIELD

142 Chipman Road

Middlefield, MA 01011

Amount: $175,000

Buyer: John Donnelly

Seller: Matthew Lovechio

Date: 11/10/20

148 Skyline Trail

Middlefield, MA 01243

Amount: $240,000

Buyer: Chase E. Carrington

Seller: Christopher Dadak

Date: 11/10/20

NORTHAMPTON

5 Bernache St.

Northampton, MA 01053

Amount: $304,000

Buyer: Janet P. Kyle

Seller: Nancy T. Gokey

Date: 11/04/20

468 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $1,010,000

Buyer: Just Flow RT

Seller: Coles Meadow Properties LLC

Date: 11/12/20

54 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $135,000

Buyer: Rita Liberti

Seller: Emerson Way LLC

Date: 11/09/20

110 Hillcrest Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $450,000

Buyer: Richard Hinckley

Seller: Charles F. Ksieniewicz

Date: 11/09/20

29 Isabella St.

Northampton, MA 01060

Amount: $345,000

Buyer: Rebekah J. Steinfeld

Seller: William G. Duffy

Date: 11/09/20

37 Manhan St.

Northampton, MA 01060

Amount: $452,000

Buyer: Naomi D. London

Seller: Cathy G. Cross

Date: 11/12/20

31 Murphy Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $280,000

Buyer: Georganne Sexton

Seller: Kathleen M. Suchocki

Date: 11/09/20

50 Musante Dr.

Northampton, MA 01060

Amount: $585,000

Buyer: David H. Bragdon INT

Seller: Fernando M. Gorostieta

Date: 11/10/20

PELHAM

25 Butterhill Road

Pelham, MA 01002

Amount: $735,000

Buyer: Christopher St.Cyr

Seller: Michael S. MacDonald

Date: 11/09/20

SOUTH HADLEY

478 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $150,000

Buyer: John G. Lorenz

Seller: Gerald Lorenz

Date: 11/13/20

130 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $251,000

Buyer: Anthony Barbosa

Seller: William P. Just

Date: 11/06/20

21 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $400,000

Buyer: Christopher M. Roy

Seller: Kevin J. Otto

Date: 11/09/20

21 Hollywood St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $205,000

Buyer: Jonathan R. Ruell

Seller: Blanchard, Ellen A., (Estate)

Date: 11/12/20

9 Lawn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $232,000

Buyer: Jacquelynne M. Williams

Seller: John P. Simpson

Date: 11/05/20

135 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $162,500

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Menard, Mark Paul, (Estate)

Date: 11/13/20

28 River Lodge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $449,000

Buyer: Brian M. Keller

Seller: Patrick J. Spring

Date: 11/13/20

12 Skinner Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $240,000

Buyer: Robert J. Kudla

Seller: Marc Pohl

Date: 11/09/20

14 Stonegate Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $682,500

Buyer: Donald J. Lonczak

Seller: Gomigo Properties LLC

Date: 11/13/20

20 Sunset Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $254,000

Buyer: Faisal I. Algosair

Seller: Justin L. Wipf

Date: 11/02/20

SOUTHAMPTON

11 Bissonnette Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $514,000

Buyer: Matthew Gladu

Seller: Rafael A. Roca

Date: 11/09/20

Fitch Farm Way #2

Southampton, MA 01073

Amount: $138,500

Buyer: David Garstka Builders LLC

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 11/06/20

Fitch Farm Way #3

Southampton, MA 01073

Amount: $138,500

Buyer: David A. Hardy Contractor

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 11/05/20

14 Katelyn Way

Southampton, MA 01073

Amount: $625,000

Buyer: Rafael A. Roca

Seller: Thomas A. Fuller

Date: 11/06/20

117 White Loaf Road

Southampton, MA 01073

Amount: $415,000

Buyer: Christopher J. Leveille

Seller: Kaushal V. Shah

Date: 11/06/20

WARE

120 Bacon Road

Ware, MA 01082

Amount: $353,000

Buyer: Douglas Alley

Seller: Stewart A. Terrien

Date: 11/03/20

9 Bellevue Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $198,000

Buyer: Charles E. Hollimon

Seller: James M. Regin

Date: 11/13/20

137 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $239,000

Buyer: Robert E. Shover

Seller: Flat Brook Farm TR

Date: 11/03/20

298 Palmer Road

Ware, MA 01082

Amount: $180,000

Buyer: David J. Hamlin

Seller: Roslyn T. Kzsaszcz

Date: 11/13/20

6 Park St.

Ware, MA 01082

Amount: $184,900

Buyer: Rachael Johnson

Seller: Naomi B. Barton

Date: 11/10/20

24 Parker St.

Ware, MA 01082

Amount: $620,000

Buyer: QFAM Warrior LLC

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 11/06/20

25 Parker St.

Ware, MA 01082

Amount: $620,000

Buyer: QFAM Warrior LLC

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 11/06/20

61 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $299,500

Buyer: Rejicus LLC

Seller: William N. Landford

Date: 11/13/20

WILLIAMSBURG

9 Grove St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $178,000

Buyer: Joseph V. Andrews

Seller: Franklin D. Anglin

Date: 11/10/20

132 Nash Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $479,000

Buyer: Liana Griffin

Seller: Robert Pstanek

Date: 11/13/20

WESTHAMPTON

25 Pine Island Lake

Westhampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Rebecca L. Smith

Seller: Evelyn J. Holland

Date: 11/12/20