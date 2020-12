The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

24 Baptist Corner Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $467,500

Buyer: Joshua Soper

Seller: Michael L. Skalski

Date: 11/24/20

1637 West Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $174,000

Buyer: Randy J. Gobeil RET

Seller: Robert J. Wigmore

Date: 11/20/20

BERNARDSTON

50 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $262,000

Buyer: Michael Kosloski

Seller: Kristina L. Woods

Date: 11/19/20

86 South St.

Bernardston, MA 01337

Amount: $240,000

Buyer: Kyle J. Matteson

Seller: David W. Streeter

Date: 11/30/20

28 Turners Falls Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $350,000

Buyer: Larry Downing

Seller: John S. Cyhowski

Date: 11/30/20

BUCKLAND

13 South St.

Buckland, MA 01330

Amount: $235,000

Buyer: David E. Chaplin

Seller: Donald G. Churchill

Date: 11/20/20

CHARLEMONT

Warner Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $226,000

Buyer: John H. Sargent TR

Seller: Molly Scott

Date: 11/18/20

COLRAIN

16 Leon Herzig Dr.

Colrain, MA 01340

Amount: $409,000

Buyer: Mickayla M. Dilorenzo

Seller: Ruby S. Rice

Date: 11/30/20

CONWAY

234 Mathews Road

Conway, MA 01341

Amount: $334,000

Buyer: Sara Coblyn

Seller: Lisa Fortin

Date: 11/23/20

43 Stetson Brothers Road

Colrain, MA 01340

Amount: $302,000

Buyer: Casey M. Peters

Seller: William C. Cole

Date: 11/16/20

DEERFIELD

13 Eastern Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $297,075

Buyer: Cheryl R. Roberts

Seller: Christopher J. Harris LT

Date: 11/19/20

25 Meadow Wood Dr.

Deerfield, MA 01373

Amount: $307,500

Buyer: Caryn Gardner

Seller: Hayes-Forsythe, P. (Estate)

Date: 11/20/20

GREENFIELD

1124 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $241,800

Buyer: Lisa S. Cecala

Seller: Steven Dedinas

Date: 11/23/20

79 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $237,000

Buyer: Emily Bassarear

Seller: Mary B. Konieczny IT

Date: 11/16/20

36 Brookside Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $267,750

Buyer: Jon Huer

Seller: Kimberly A. Storey

Date: 11/24/20

40 Brookside Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: John R. Keir

Seller: Cheryl E. Brissette

Date: 11/19/20

22 Conway Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $537,500

Buyer: Jennifer M. Frangie

Seller: David A. Conway

Date: 11/19/20

3 Devens St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $138,900

Buyer: Francisco Cosme

Seller: Pucko, Richard G., (Estate)

Date: 11/23/20

56 Freeman Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Amy Anderson

Seller: Maureen Forrestall

Date: 11/17/20

50 Lincoln St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Alix E. Sorrell

Seller: Michael J. Holden

Date: 11/30/20

57 Madison Circle

Greenfield, MA 01301

Amount: $297,000

Buyer: William Carlino

Seller: Jeffrey D. Reed

Date: 11/25/20

17 North St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Gregory A. Cote

Seller: John M. Sundell

Date: 11/20/20

56 Wisdom Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $120,000

Buyer: Franklin County & North Quabbin

Seller: Green River Cemetery Co.

Date: 11/24/20

LEYDEN

30 Laurel Hill Dr.

Leverett, MA 01054

Amount: $710,000

Buyer: Michael Schvarczkopf

Seller: Karin M. Gravina RET

Date: 11/16/20

296 River Road

Leyden, MA 01337

Amount: $200,000

Buyer: Ramani M. Dayon

Seller: Sue E. Sojka

Date: 11/30/20

MONROE

7 School St.

Monroe, MA 01350

Amount: $130,000

Buyer: Diann M. Noren

Seller: Gail Dieter

Date: 11/18/20

MONTAGUE

45 Dell St.

Montague, MA 01376

Amount: $162,500

Buyer: Alyson M. Wickline

Seller: Donald A. Baker

Date: 11/30/20

75 Dell St.

Montague, MA 01376

Amount: $225,000

Buyer: Nora M. Maynard

Seller: Cole J. Johanneck

Date: 11/30/20

11 Green Pond Road

Montague, MA 01349

Amount: $178,000

Buyer: Edward J. Terault

Seller: Philip M. Cyhowski

Date: 11/19/20

117 L St.

Montague, MA 01376

Amount: $192,000

Buyer: Benegan 2 LLC

Seller: Edward F. Wilcox

Date: 11/18/20

54 Prospect St.

Montague, MA 01349

Amount: $239,700

Buyer: Ryne Hager

Seller: Edward S. Shamo

Date: 11/25/20

358 Turners Falls Road

Montague, MA 01351

Amount: $172,000

Buyer: Tia E. Collins

Seller: Richard F. Caldwell

Date: 11/20/20

478 Turners Falls Road

Montague, MA 01351

Amount: $457,500

Buyer: Marie T. Sullivan

Seller: Jennifer M. Frangie

Date: 11/19/20

NEW SALEM

219 West St.

New Salem, MA 01355

Amount: $355,000

Buyer: Thomas G. Vinciulla

Seller: Lynnette M. Goodnow

Date: 11/16/20

NORTHFIELD

50 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $242,000

Buyer: Nicholas M. Andrews

Seller: Anne Trimmer-Shepard

Date: 11/24/20

ORANGE

161 Drew Blvd.

Orange, MA 01364

Amount: $330,000

Buyer: Scott A. Marigliano

Seller: James P. Gebo

Date: 11/19/20

690 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $230,000

Buyer: Alberto L. Salome

Seller: Loren Scott

Date: 11/23/20

Flagg Road

Orange, MA 01364

Amount: $158,000

Buyer: Channel Z. Seismometry Inc.

Seller: Heyes Family Forests LLC

Date: 11/24/20

92 Fountain St.

Orange, MA 01364

Amount: $250,000

Buyer: Tyler W. Hauth

Seller: Laurie L. Chiasson

Date: 11/18/20

218 Holtshire Road

Orange, MA 01364

Amount: $209,000

Buyer: Andrea J. McGrath

Seller: Lisa A. Kidwell

Date: 11/23/20

33 Kelton St.

Orange, MA 01364

Amount: $225,000

Buyer: Corey R. Ellis

Seller: Patricia A. Bushey

Date: 11/20/20

15 King St.

Orange, MA 01364

Amount: $194,000

Buyer: P. Valiquette-Lalonde

Seller: Charles L. Hunt

Date: 11/24/20

138 Royalston Road

Orange, MA 01364

Amount: $150,000

Buyer: Samuel Hurtado

Seller: Gretel L. Schatz

Date: 11/25/20

231 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $145,000

Buyer: Leslie Proctor

Seller: Michael S. Lehmbeck

Date: 11/20/20

358 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $237,000

Buyer: Nicholas Jamieson

Seller: Douglas R. Jillson

Date: 11/24/20

159 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Peggy Bruso

Seller: Roxanne Butler

Date: 11/18/20

ROWE

Davis Mine Road

Rowe, MA 01367

Amount: $226,000

Buyer: John H. Sargent TR

Seller: Molly Scott

Date: 11/18/20

SHELBURNE

Bardwells Ferry Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $215,000

Buyer: Jeffrey Bellino

Seller: Kayel G. Deangelis

Date: 11/30/20

108 Colrain Shelburne Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $390,000

Buyer: John N. Waynelovich

Seller: Barbara A. Bishop

Date: 11/23/20

SUNDERLAND

Cross Mountain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $272,000

Buyer: Sunderland Water District

Seller: Kestrel Land TR

Date: 11/19/20

56 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $295,000

Buyer: Kamolluk Puch

Seller: Vincent J. Tran

Date: 11/30/20

152 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $654,000

Buyer: Galina B. Agapov

Seller: Andrei Agapov

Date: 11/25/20

WENDELL

331 Lockes Village Road

Wendell, MA 01379

Amount: $320,650

Buyer: Elizabeth R. Lewand

Seller: Ellen Newcombe-Trousdale

Date: 11/30/20

WHATELY

179 Chestnut Plain Road

Whately, MA 01093

Amount: $306,000

Buyer: Maida D. Goodwin

Seller: Christopher C. Rose

Date: 11/18/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

578 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $283,600

Buyer: Vicki A. Brown

Seller: Thai V. Bui

Date: 11/19/20

15 Ellington St.

Agawam, MA 01001

Amount: $225,000

Buyer: Samar Kamil

Seller: Marco A. Scibelli

Date: 11/16/20

48 Logan Place

Agawam, MA 01030

Amount: $390,000

Buyer: Andrii Pikulskyi

Seller: Mark S. Tetrault

Date: 11/20/20

5 Maple Meadows Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: John Ferrero

Seller: Agnes T. Puricelli

Date: 11/23/20

19 Meadowbrook Road

Agawam, MA 01001

Amount: $225,000

Buyer: Christopher Nascembeni

Seller: Scuderi, Maria, (Estate)

Date: 11/24/20

91 Mill St.

Agawam, MA 01001

Amount: $158,026

Buyer: Gorete S. Goncalves

Seller: NJRE Property Group LLC

Date: 11/18/20

6 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $394,500

Buyer: Jason Perez

Seller: MS Homes LLC

Date: 11/16/20

9 Poinsetta St.

Agawam, MA 01001

Amount: $276,200

Buyer: Ilo B. Gassoway

Seller: Christine M. Moauro

Date: 11/25/20

323 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $239,000

Buyer: Kelly A. Miller

Seller: Jillian Pena

Date: 11/17/20

70 Raymond Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $270,000

Buyer: Mathew Waskiewicz

Seller: Elizabeth A. Gamelli

Date: 11/24/20

45 Rhodes Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Kashieka T. Thomas

Seller: Nils Pilotte

Date: 11/25/20

1244 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $195,000

Buyer: Amy Morgan

Seller: Stapleton, Margaret K., (Estate)

Date: 11/25/20

45 Vassar Road

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Cory J. Pike

Seller: Janice A. Deveno

Date: 11/23/20

299 Walnut St.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: 12 Doors LLC

Seller: Gary Block

Date: 11/20/20

BLANDFORD

54 Gibbs Road

Blandford, MA 01008

Amount: $480,000

Buyer: Michael Peay

Seller: William B. Hull LLC

Date: 11/23/20

BRIMFIELD

19 Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $336,000

Buyer: Anthony C. Samuel

Seller: Robert C. Cheney

Date: 11/16/20

11 Sutcliffe Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $285,000

Buyer: Marc D. Foley

Seller: Wendy Thomas

Date: 11/24/20

CHICOPEE

24 Blanchard St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $187,000

Buyer: Joseph Frasco

Seller: Andrew M. Chagnon

Date: 11/30/20

33 Calvin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Jeffrey Hines

Seller: Raymond F. Wenninger

Date: 11/18/20

31 Charpentier Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Narine L. Hastings

Seller: Christopher Vega

Date: 11/20/20

38 Cherryvale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $263,000

Buyer: Douglas J. Furkey

Seller: John C. Kisiel

Date: 11/16/20

128 Davenport St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $235,000

Buyer: Jose Rodriguez

Seller: Pamela B. Davis

Date: 11/19/20

23 Fernwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Alexandra M. Rodriguez

Seller: Jeremy J. Lavigne

Date: 11/16/20

53 Fredette St.

Chicopee, MA 01022

Amount: $400,000

Buyer: George L. Johnson

Seller: N. Riley Development Inc.

Date: 11/24/20

65 Frederick St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $221,000

Buyer: SAW Construction LLC

Seller: Saw Construction LLC

Date: 11/19/20

1122 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Marisol E. Manners

Seller: Rita M. Romero-Demetriou

Date: 11/30/20

140 Hendrick St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Joseph J. Tiroletto

Seller: Evan T. Berneche

Date: 11/20/20

13 Hillman St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $136,000

Buyer: MPower Capital LLC

Seller: PNC Bank NA

Date: 11/18/20

24 Jefferson Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $127,000

Buyer: Tho Le

Seller: US Bank

Date: 11/24/20

22 Lawrence Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $255,000

Buyer: Joann M. Riley

Seller: Theodore Pienkos

Date: 11/25/20

106 Mandalay Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $246,000

Buyer: Jeffrey M. Welch

Seller: Adam Tetrault

Date: 11/30/20

136 Manning St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $223,000

Buyer: Sayeh Bonakdar

Seller: Maciejewski, Joseph, (Estate)

Date: 11/30/20

70 Mathieu Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Brian Mateo

Seller: Deborah J. Warwick

Date: 11/25/20

99 Mayflower Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $405,000

Buyer: Rosa I. Rivera

Seller: Juliette Son

Date: 11/24/20

62 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Controlled Chaos RE LLC

Seller: Mya K. LLC

Date: 11/23/20

101 Pendleton Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $278,800

Buyer: Carl S. Williams

Seller: Lorraine P. Lachowetz

Date: 11/24/20

1102 Sheridan St.

Chicopee, MA 01022

Amount: $3,300,000

Buyer: YUT Realty LLC

Seller: 1102 Sheridan Street LLC

Date: 11/23/20

39 Sunnyside St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Felicia Rodrigues

Seller: Green Fields Inc.

Date: 11/23/20

EAST LONGMEADOW

115 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $380,500

Buyer: Luz M. Gonzalez

Seller: Jason Whitaker

Date: 11/30/20

141 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $274,800

Buyer: Jeffrey D. Rega

Seller: Stephen E. Steitz

Date: 11/18/20

12 Holly Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $261,000

Buyer: Alan Notre

Seller: Judith A. Mazzaferro

Date: 11/18/20

56 Lynwood Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $242,000

Buyer: Justin R. Gloster

Seller: Dennis J. Reyes

Date: 11/25/20

150 Patterson Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $405,000

Buyer: Bao T. Vu

Seller: William R. Ludkiewicz

Date: 11/30/20

27 Pioneer Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $253,000

Buyer: Ryan J. Quimby

Seller: Stephen R. Quimby

Date: 11/20/20

75-79 Pleasant St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $2,765,692

Buyer: Brownstone Gardens Inc.

Seller: Brownstone Gardens 1 Inc.

Date: 11/23/20

23 Sanford St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $256,000

Buyer: John F. Albano

Seller: Amy J. Barron

Date: 11/30/20

126 South Brook Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $608,000

Buyer: Daniel S. Tarbell

Seller: Charles T. Lanigan

Date: 11/20/20

316 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Rachel C. Loiselle

Seller: Frank A. Demarinis

Date: 11/19/20

GRANVILLE

383 Granby Road

Granville, MA 01034

Amount: $438,000

Buyer: Rockwood Pallet Co. LLC

Seller: Wackerbarth Box Mfg. Co.

Date: 11/20/20

427 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $240,000

Buyer: Cynthia T. Levasseur

Seller: Craig Perras

Date: 11/20/20

799 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $167,700

Buyer: Michael Bascom

Seller: FNMA

Date: 11/16/20

HAMPDEN

294 Ames Road

Hampden, MA 01036

Amount: $585,000

Buyer: David W. Jackson

Seller: Ty A. Alexander

Date: 11/24/20

295 Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $305,000

Buyer: Shelby Schmeelk

Seller: Christopher M. Barden

Date: 11/16/20

479 Glendale Road

Hampden, MA 01036

Amount: $439,000

Buyer: John Goda

Seller: Laurie M. Sullivan

Date: 11/24/20

530 Glendale Road

Hampden, MA 01036

Amount: $365,000

Buyer: Edward Kennedy

Seller: Andrei V. Guidette

Date: 11/25/20

18 Greenleaf Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $427,500

Buyer: Michael J. Edgett

Seller: Joseph A. Pantuosco

Date: 11/30/20

116 Sessions Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $205,000

Buyer: Casey Papineau

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 11/30/20

170 Wilbraham Road

Hampden, MA 01036

Amount: $194,000

Buyer: Clark B. Kadis

Seller: Mark G. Casey

Date: 11/17/20

HOLLAND

5 Birch Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $201,000

Buyer: Joseph T. Coolins

Seller: Betty A. Brown

Date: 11/20/20

19 Forest Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $267,000

Buyer: Sean J. O’Brien

Seller: Mandi L. Ortega

Date: 11/18/20

10 Hisgen Road

Holland, MA 01521

Amount: $235,000

Buyer: Joseph Tavernier

Seller: Theresa Johnson

Date: 11/20/20

19 Island Road

Holland, MA 01521

Amount: $550,000

Buyer: Ernest M. Riley TR

Seller: Paul J. Les

Date: 11/20/20

53 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $531,500

Buyer: Howard Kogan

Seller: Steven M. Digeronimo

Date: 11/20/20

168 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $229,900

Buyer: Adam D. Grimes

Seller: Joel Wilson

Date: 11/16/20

112 Wales Road

Holland, MA 01521

Amount: $280,000

Buyer: Patrick Marino

Seller: Casey A. Ledger

Date: 11/16/20

HOLYOKE

170-172 Allyn St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $146,000

Buyer: Sokham Sing

Seller: Tammy A. Lieber

Date: 11/16/20

100 Appleton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,277,000

Buyer: Edaron Reh LLC

Seller: Edaron Inc.

Date: 11/17/20

58 Arthur St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: Paul W. Bonatakis

Seller: Stanley J. Hilton

Date: 11/20/20

69 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Herbin T. Diaz

Seller: John T. O’Connor

Date: 11/18/20

149 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $123,000

Buyer: Christopher Cappucci

Seller: Rony E. Galindo

Date: 11/30/20

18 Canby St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $140,000

Buyer: Amer Ahmed

Seller: Abdulla A. Arman

Date: 11/18/20

10 Charles Hill Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Polly Campbell-Kelley

Seller: Lynch, Joseph P., (Estate)

Date: 11/24/20

43-45 Cherry St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Adele Stiles

Seller: Victor H. Rodriguez

Date: 11/23/20

28 Clinton Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $135,000

Buyer: Montserrat Centeno

Seller: Polly Campbell-Kelley

Date: 11/24/20

1289 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $190,000

Buyer: Christian Zayas

Seller: Paul R. Laclair

Date: 11/20/20

75 Elmwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $167,000

Buyer: Jose D. Membreno-Garcia

Seller: Susana E. Navarro

Date: 11/16/20

89 Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $236,000

Buyer: Gladis Duran

Seller: Rosa I. Rivera

Date: 11/23/20

172 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $260,000

Buyer: Felipe Morales

Seller: Gary Gaudrault

Date: 11/18/20

15 Howard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $277,500

Buyer: Richard M. Lee

Seller: Nilda Wotton

Date: 11/19/20

234 Madison Ave. West

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Susan L. Goldman

Seller: Denise D. Cantin

Date: 11/24/20

1150 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $525,000

Buyer: Robert J. Lyons

Seller: Michael J. Sullivan

Date: 11/20/20

2055 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $194,000

Buyer: Carlisle W. Baskin

Seller: Chelsea M. Derouchey

Date: 11/24/20

39-41 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $272,000

Buyer: Andre Gamble

Seller: Dara N. Davignon

Date: 11/20/20

59 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Frances Martin

Seller: Pedro L. Ruiz

Date: 11/20/20

272 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $168,500

Buyer: Theo F. Lefevre

Seller: Mark H. Harrison

Date: 11/17/20

60 Sherwood Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $216,000

Buyer: Shannon K. Brisbois

Seller: Robert J. O’Donnell

Date: 11/20/20

395-1/2 South Elm St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: Lorena Avendano

Seller: Kaplan, Rita M., (Estate)

Date: 11/23/20

46 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Rolando Muniz-Lopez

Seller: Brian E. Robinson

Date: 11/18/20

95 Vermont St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $260,000

Buyer: Brittany S. Masse

Seller: Katie Goshea

Date: 11/23/20

32 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $231,000

Buyer: Jacob D. Champagne

Seller: Ryan D. Tabb

Date: 11/19/20

LONGMEADOW

168 Dunn Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $630,000

Buyer: Caiying Liang

Seller: Patrick Gottsclicht

Date: 11/20/20

113 Ely Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $620,000

Buyer: Nelson M. Vieira

Seller: Greg S. Scyocurka

Date: 11/20/20

124 Englewood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $615,000

Buyer: Paul G. Silvi

Seller: Mark A. Flavin

Date: 11/20/20

410 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Kayla A. Basile

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 11/23/20

73 Green Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $495,000

Buyer: Jessica Dean

Seller: Scott A. Vuori

Date: 11/20/20

24 Lincoln Park

Longmeadow, MA 01106

Amount: $277,500

Buyer: Tracy B. Jeanis

Seller: Trisha D. Ripton

Date: 11/24/20

186 Lynnwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $475,000

Buyer: Juan C. Restrepo

Seller: Timothy C. Greenman

Date: 11/24/20

6 Meadow Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $170,000

Buyer: Andrea S. Martin

Seller: Tracy B. Jeanis

Date: 11/24/20

45 Prynnwood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $650,000

Buyer: Michael S. Ferguson

Seller: James R. Thomas

Date: 11/30/20

764 Shaker Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $480,000

Buyer: Tushin Shah

Seller: Daniel Tarbell

Date: 11/20/20

51 Wilkin Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $362,000

Buyer: Ahmed Mostafa

Seller: Robert D. Fusaro

Date: 11/24/20

LUDLOW

202 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: David Demmon

Seller: Antonio Aleixo

Date: 11/25/20

484 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $2,970,297

Buyer: A&L Property Group LLC

Seller: Restaurant Holdings LLC

Date: 11/18/20

686 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $205,000

Buyer: Joao A. Gomes

Seller: Jonathan Jorge

Date: 11/30/20

58 Cislak Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $630,000

Buyer: David J. Fonte

Seller: Judith Chiasson

Date: 11/24/20

39 Cypress St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Andrew Collette

Seller: Andrew Fenton

Date: 11/19/20

19 Eden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $230,000

Buyer: Sara E. McCollum

Seller: Susan L. Bergeron-West

Date: 11/24/20

78 Georgetown Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $224,000

Buyer: Gregory Cormier

Seller: Patrick A. Roy

Date: 11/16/20

28 Grandview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $116,000

Buyer: Janosik Realty LLC

Seller: John W. McCarthy

Date: 11/24/20

172 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $255,500

Buyer: Jason M. Pagan

Seller: Misty L. Haynes

Date: 11/16/20

132 Holy Cross Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: Lisa L. Botha

Seller: Matthew H. Cloutier

Date: 11/19/20

21 Leland Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $602,000

Buyer: Loic R. Assobmo

Seller: Brian L. Page

Date: 11/24/20

77 Mountainview St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $205,000

Buyer: Daniel Goggins

Seller: Terry Randall

Date: 11/30/20

85-87 Oak St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $281,000

Buyer: Louis Thouin

Seller: 85-87 Oak Street LLC

Date: 11/20/20

29 Pinewood Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: Dominic M. Puntillo

Seller: Angelique A. Pasquale

Date: 11/23/20

68 Pleasant St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: William G. Davidson

Seller: Jose C. Leandro

Date: 11/18/20

228 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $119,000

Buyer: Robert N. Ely

Seller: Nicholas A. Matthess

Date: 11/20/20

Sunset Ridge #11

Ludlow, MA 01056

Amount: $130,000

Buyer: Sergii Bonchukov

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 11/25/20

Sunset Ridge #12

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Lorrijane Massa

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 11/20/20

MONSON

20 Cedar Swamp Road

Monson, MA 01057

Amount: $219,100

Buyer: Edward J. Bird

Seller: Robert H. Bird

Date: 11/24/20

72 Fenton Road

Monson, MA 01057

Amount: $300,000

Buyer: Megan E. Ruscio

Seller: Steven R. Marcotte

Date: 11/19/20

88 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $320,000

Buyer: Gabriel Darco

Seller: Michael J. Edgett

Date: 11/30/20

51 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $271,000

Buyer: Anthony Poehler

Seller: Jake T. Janas

Date: 11/18/20

40 Washington St.

Monson, MA 01057

Amount: $160,000

Buyer: John W. Hodgdon

Seller: Mile Properties LLC

Date: 11/16/20

PALMER

40 Beverly St.

Palmer, MA 01069

Amount: $225,800

Buyer: Jessica Libiszewski

Seller: Norman A. Tworek

Date: 11/23/20

4049-4051 Church St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Ricardo M. Cedeno

Seller: Lylian Floyd

Date: 11/17/20

190 Emery St.

Palmer, MA 01069

Amount: $340,000

Buyer: Alex R. Thomson

Seller: Roger W. Barnes

Date: 11/17/20

1022 School St.

Palmer, MA 01069

Amount: $254,900

Buyer: Jason B. Pietrewicz

Seller: Richer, Paul J., (Estate)

Date: 11/20/20

RUSSELL

488 Blandford Road

Russell, MA 01071

Amount: $230,000

Buyer: Veaceslav Dragnea

Seller: Angela Cross

Date: 11/19/20

557 Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $160,000

Buyer: Nathan R. Lepage

Seller: Edward S. Thomas

Date: 11/16/20

SPRINGFIELD

975 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Jennifer Gardner

Seller: Daniel J. Duncan

Date: 11/19/20

70 Amore Road

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Joshua Cruz-Birriel

Seller: Casa Trio LLC

Date: 11/17/20

868-870 Armory St.

Springfield, MA 01107

Amount: $259,000

Buyer: I. Y. Benitez-Carradero

Seller: Karen L. Dougherty

Date: 11/23/20

186 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $274,900

Buyer: Tek B. Gurung

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 11/27/20

106 Bacon Road

Springfield, MA 01119

Amount: $150,000

Buyer: Martin Tejada

Seller: Rosa M. Burgos

Date: 11/30/20

135 Bartels St.

Springfield, MA 01128

Amount: $265,000

Buyer: Anthony D. StAmand

Seller: Joseph M. Paixao

Date: 11/18/20

1455 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $128,000

Buyer: Luis A. Gonzalez-Cortes

Seller: Dona J. Bluteau

Date: 11/16/20

15 Berard Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $233,500

Buyer: Kevin Estrada

Seller: Cindy A. Wodecki

Date: 11/23/20

52 Bronson Ter

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Timothy Ramgren

Seller: Kevin M. Lalime

Date: 11/20/20

102 Burns Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $223,500

Buyer: Brian S. Peloquin

Seller: Revitalized Renovations

Date: 11/23/20

120 Calhoun St.

Springfield, MA 01107

Amount: $195,000

Buyer: Damaris Echevarria

Seller: Yaril Castro

Date: 11/23/20

38 Castle St.

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Diana Dillon

Seller: Mary H. Amato

Date: 11/17/20

108 Clayton St.

Springfield, MA 01107

Amount: $225,000

Buyer: Ivonne Padilla

Seller: James W. Fiore

Date: 11/16/20

123 Clearbrook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $207,000

Buyer: Yaril K. Castro

Seller: Martha M. Waters

Date: 11/23/20

131 Clement St.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Thi L. Mai

Seller: Bao Vu

Date: 11/30/20

64-66 Cleveland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $255,000

Buyer: Maria J. Cruz

Seller: Jocelyn M. Desjarlais

Date: 11/20/20

236 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Stephanie Deleon

Seller: Anthony Gladden

Date: 11/24/20

272 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $150,000

Buyer: Celany Z. Valdez

Seller: USA HUD

Date: 11/25/20

24 Crest St.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: William Rivera

Seller: Michelle Y. Sanabria

Date: 11/30/20

93 Creswell Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $132,000

Buyer: Meadowbrook Property Solutions

Seller: John F. Hennebery

Date: 11/24/20

24 Crosby St.

Springfield, MA 01105

Amount: $775,000

Buyer: Monnay Miller

Seller: ANHS Inc.

Date: 11/17/20

18 Cuff Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $163,000

Buyer: Krystal R. Duncan

Seller: Mary M. Caplette

Date: 11/19/20

40-42 Daniel St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Henry C. Buckle

Seller: Kevin S. Mcnamara

Date: 11/24/20

9 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Maryellen Little

Seller: Santander Bank

Date: 11/17/20

55 Delaware Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $344,000

Buyer: Amy Breus

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 11/24/20

18 Donbray Road

Springfield, MA 01119

Amount: $229,000

Buyer: Andrew Aldrich

Seller: Nancy D. Oconnor

Date: 11/30/20

58-60 Dresden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,650

Buyer: Wayne Mitchell

Seller: Sharayah A. Rodriguez

Date: 11/19/20

82 East Canton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $198,000

Buyer: Cassandra M. Santos

Seller: Mary G. Morgan

Date: 11/23/20

225 El Paso St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Eddy A. Hodge-Demota

Seller: Gary Daula Property LLC

Date: 11/25/20

200 El Paso St.

Springfield, MA 01104

Amount: $177,000

Buyer: Jessie L. Medina

Seller: Juan Santana

Date: 11/20/20

20 Emeline Ctourt

Springfield, MA 01128

Amount: $292,000

Buyer: Priscilla Baah

Seller: Tianyi Zhou

Date: 11/23/20

53 Felicia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Amado Perez-Hernandez

Seller: Alan H. Mowry

Date: 11/18/20

161 Fernbank Road

Springfield, MA 01129

Amount: $242,820

Buyer: Raymond L. Cooper

Seller: Robin H. Fowlkes

Date: 11/18/20

11 Filmer St.

Springfield, MA 01119

Amount: $140,000

Buyer: Maricely Vega

Seller: Lauren M. Lemon

Date: 11/18/20

493 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $330,000

Buyer: Bethanie L. Calvanese

Seller: Joseph Kusnierz

Date: 11/19/20

271 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $273,000

Buyer: Emanuel Vazquez-Rivera

Seller: Abrah N. Orth

Date: 11/18/20

214 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $135,200

Buyer: Alberto Ayala

Seller: Norma I. Torres

Date: 11/20/20

328-A Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $289,900

Buyer: Hieu Nguyen

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 11/30/20

93-95 Governor St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Juan Sanchez-Hernandez

Seller: Sullivan, Jeremiah F., (Estate)

Date: 11/18/20

117 Governor St.

Springfield, MA 01104

Amount: $154,900

Buyer: Anne Furtado

Seller: Sheila A. Powers

Date: 11/23/20

5 Greentree Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $125,133

Buyer: Matadormus RT

Seller: FHLM

Date: 11/30/20

360-362 Hancock St.

Springfield, MA 01105

Amount: $775,000

Buyer: Monnay Miller

Seller: ANHS Inc.

Date: 11/17/20

41 Harrison Ave.

Springfield, MA 01103

Amount: $3,500,000

Buyer: Massachusetts Convention Center

Seller: Springfield Parking Auth

Date: 11/23/20

36 Harvard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $174,250

Buyer: Lavagn S. Claudio

Seller: Ramil LLC

Date: 11/20/20

70 Jeffrey Road

Springfield, MA 01119

Amount: $216,500

Buyer: Yamil M. Maldonado

Seller: Maureen E. Williams

Date: 11/16/20

19 Judson St.

Springfield, MA 01104

Amount: $227,000

Buyer: Sherron Colgram

Seller: Nasser Zebian

Date: 11/19/20

64 Kathleen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $232,000

Buyer: Alexander Ortiz

Seller: Patriot Living LLC

Date: 11/17/20

56 Kazbeck St.

Springfield, MA 01151

Amount: $240,000

Buyer: Erin E. Daley

Seller: Angela M. Burke

Date: 11/20/20

49 Kenwood Park

Springfield, MA 01108

Amount: $233,000

Buyer: Marisol Torres

Seller: Orange Pk Management LLC

Date: 11/25/20

46 Kimberly Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $253,000

Buyer: Noel A. Rodriguez

Seller: Juan M. Barrera

Date: 11/25/20

59 Knox St.

Springfield, MA 01105

Amount: $230,000

Buyer: Ruberqui A. DeRodriguez

Seller: Posiadlosc LLC

Date: 11/17/20

88 Lakeside St.

Springfield, MA 01109

Amount: $189,000

Buyer: Wanda Resto

Seller: Ruben V. Rosa

Date: 11/30/20

47 Laurence St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Kevin J. Catapang-Adona

Seller: Miguel A. Vasquez

Date: 11/24/20

34-36 Lawndale St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Ernest Smith

Seller: Yohanka M. Siceron

Date: 11/25/20

61-63 Leete St.

Springfield, MA 01108

Amount: $775,000

Buyer: Monnay Miller

Seller: ANHS Inc.

Date: 11/17/20

16 Loretta St.

Springfield, MA 01118

Amount: $194,000

Buyer: Jackeline I. Velazquez

Seller: Robert E. Werner

Date: 11/16/20

2273 Main St.

Springfield, MA 01107

Amount: $1,200,000

Buyer: Trolley Barn Property LLC

Seller: Park View South LLC

Date: 11/17/20

260 Mallowhill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $200,000

Buyer: Devon M. Bourget

Seller: Roger H. Bourget

Date: 11/30/20

14 Mansfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $137,700

Buyer: Mortgage Network Inc.

Seller: Jermaine Rodriguez-Smith

Date: 11/16/20

31 Maple St.

Springfield, MA 01001

Amount: $5,350,000

Buyer: Chateau Apartments LLC

Seller: Tema LLC

Date: 11/23/20

16 Marsden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $115,000

Buyer: Joe Joe Properties LLC

Seller: Richard S. Mongeau

Date: 11/16/20

9-11 Massasoit Place

Springfield, MA 01107

Amount: $214,000

Buyer: Natasha M. Rosado

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 11/17/20

41-43 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Jose L. Mendez

Seller: Walski, Allen, (Estate)

Date: 11/24/20

149 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $153,000

Buyer: Jonathan Labarre

Seller: Cynthia G. Gow

Date: 11/25/20

77 Methuen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $190,000

Buyer: Ivelisse Colon-Ortiz

Seller: James Fiore

Date: 11/25/20

25-27 Montcalm St.

Springfield, MA 01151

Amount: $244,000

Buyer: Crisalis Sanchez

Seller: Jonathan Cabrera

Date: 11/20/20

46-48 Montgomery St.

Springfield, MA 01151

Amount: $244,500

Buyer: Shawn Mitchell

Seller: Brennan Properties LLC

Date: 11/24/20

96 Montrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Albert Smoak

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 11/17/20

64-66 Mooreland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Joel Rodriguez-Puello

Seller: Daniel W. Goggins

Date: 11/24/20

70 Nagle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $128,000

Buyer: MS Homes LLC

Seller: Barbara A. Stadnicki

Date: 11/20/20

114-116 Noel St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Huy H. Lam

Seller: Huy H. Lam

Date: 11/16/20

49 Northway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $233,000

Buyer: Alfred Cole

Seller: Dennis F. Pimental

Date: 11/17/20

71 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $775,000

Buyer: Monnay Miller

Seller: ANHS Inc.

Date: 11/17/20

73 Oklahoma St.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Kalvin I. Torres-Ortiz

Seller: Wendi L. Tatro

Date: 11/18/20

161-163 Oklahoma St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Nicholas A. Maratea

Seller: Tracy Adams

Date: 11/23/20

103 Ontario St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,000

Buyer: Gillian Peters

Seller: Brital 1987 LLC

Date: 11/25/20

212 Osborne Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $197,500

Buyer: Patrick J. Saramago

Seller: Chad M. Jacobs

Date: 11/23/20

577 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: Lilliam Aponte-Bermudez

Seller: Michael Katsounakis

Date: 11/30/20

32-34 Parallel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Denise Morales

Seller: Brital 1987 LLC

Date: 11/20/20

49 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $193,000

Buyer: Ian Fowler

Seller: Mondry, Agnes B., (Estate)

Date: 11/30/20

380 Plainfield St.

Springfield, MA 01107

Amount: $1,407,500

Buyer: Baystate Medical Center Inc.

Seller: Centro De Salude Medico

Date: 11/20/20

31 Pomona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $219,150

Buyer: Carmen Y. Rosario

Seller: Nhung T. Ngo

Date: 11/18/20

34 Revere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Felicia R. Barber

Seller: VDS Properties LLC

Date: 11/17/20

78 Sherbrooke St.

Springfield, MA 01104

Amount: $135,000

Buyer: Tascon Homes LLC

Seller: Jenni Manfredi

Date: 11/30/20

77 Somerset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Katherine R. Kayser-Hirsh

Seller: H. Alez Weck

Date: 11/17/20

58 Sparrow Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $173,000

Buyer: Jose A. Colon

Seller: Gilbert L. May

Date: 11/20/20

25 Spear Road

Springfield, MA 01119

Amount: $188,000

Buyer: Jon Martin

Seller: Krista Stott

Date: 11/17/20

67 Steuben St.

Springfield, MA 01151

Amount: $210,000

Buyer: Sandra A. Houle

Seller: Alberto Olivera

Date: 11/23/20

75 Strong St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Ricardo Velasquez

Seller: Roger Belliveau

Date: 11/30/20

51 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Lasharia Coleman

Seller: Donald Coleman

Date: 11/17/20

159-163 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,553,500

Buyer: 2 Stroke Holdings LLC

Seller: Stoneridge Realty LLC

Date: 11/16/20

83-91 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $2,486,500

Buyer: Palpum Raw LLC

Seller: Kevin H. Knight

Date: 11/16/20

128 Tallyho Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Minh Q. Ha

Seller: Helena N. Davis

Date: 11/24/20

5-15 Temple St.

Springfield, MA 01105

Amount: $5,350,000

Buyer: Chateau Apartments LLC

Seller: Tema LLC

Date: 11/23/20

120 Tioga St.

Springfield, MA 01128

Amount: $228,000

Buyer: Brian T. Drinkard

Seller: Anne C. Joy

Date: 11/30/20

84 Upland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $197,000

Buyer: Qualazale Jones

Seller: John M. Goda

Date: 11/23/20

12-14 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Lee E. Moonan

Seller: John J. Ragno

Date: 11/23/20

19 Warner St.

Springfield, MA 01108

Amount: $502,000

Buyer: 15 Warner Street LLC

Seller: Luxiana Property LLC

Date: 11/23/20

4 Washington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $198,000

Buyer: Vanessa I. Alfaro

Seller: Pamela J. Coon

Date: 11/18/20

144 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,082,000

Buyer: Pioneer Housing LLC

Seller: Arch Properties LLC

Date: 11/20/20

363 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Carlos J. Morales

Seller: Daisy J. Hernandez

Date: 11/30/20

1725 Wilbraham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Laurie M. Goulet

Seller: Keroack. Mary M., (Estate)

Date: 11/20/20

239 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Yesenia M. Rodriguez

Seller: Stacey Hurley

Date: 11/20/20

92 Winterset Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $265,000

Buyer: Pierre Manga

Seller: David J. Cieboter

Date: 11/17/20

111 Winterset Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $267,000

Buyer: Stephen Farr

Seller: Antoinette M. Litrenta

Date: 11/23/20

107 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Liana S. Morrison

Seller: Cynthia R. Carbonneau

Date: 11/17/20

1105 Worthington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Dorothy P. Gaby

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 11/20/20

SOUTHWICK

3 1st St.

Southwick, MA 01077

Amount: $125,000

Buyer: Kristeen Nero

Seller: Richard R. Labarre

Date: 11/25/20

758-770 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $650,000

Buyer: Whalley Properties Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 11/16/20

Honey Bird Run #2

Southwick, MA 01077

Amount: $135,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 11/19/20

Honey Bird Run #5

Southwick, MA 01077

Amount: $150,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 11/19/20

18 Kimberly Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $290,000

Buyer: David Quaglini

Seller: Timothy J. Carreira

Date: 11/25/20

1 Pine Knoll

Southwick, MA 01077

Amount: $420,000

Buyer: Elizabeth A. Gamelli

Seller: Carole L. Janicki

Date: 11/24/20

1 Saw Mill Park

Southwick, MA 01077

Amount: $19,085,000

Buyer: Southwick Care LLC

Seller: GKS Corp

Date: 11/30/20

WALES

56 Fountain Road

Wales, MA 01081

Amount: $275,000

Buyer: Thomas Smith

Seller: Sharon L. Shoar

Date: 11/30/20

WEST SPRINGFIELD

258 Bear Hole Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $380,000

Buyer: Noah P. Menard

Seller: Jensen, Diana J., (Estate)

Date: 11/16/20

204 Belmont Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $262,000

Buyer: Loan Tran

Seller: Nancy A. Mcnulty

Date: 11/18/20

212 Bosworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $305,000

Buyer: Winners O. LLC

Seller: William V. Sinico

Date: 11/30/20

143 Brookline Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $254,000

Buyer: Gerald K. Noah

Seller: Cynthia A. Reardon

Date: 11/16/20

271 Cold Spring Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $305,000

Buyer: Winners O. LLC

Seller: William V. Sinico

Date: 11/30/20

20 Connecticut Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Gregory T. Chartier

Seller: KSC Holdings LLC

Date: 11/16/20

144 Connecticut Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $140,000

Buyer: Maureen F. Moynihan

Seller: Maureen F. Moynihan

Date: 11/24/20

29 Glenview Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $226,000

Buyer: Heidi E. Doten

Seller: Kristopher M. Carrington

Date: 11/24/20

141 Highland Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: Eliezer Lopez

Seller: Michael J. Stimpson

Date: 11/16/20

40 Johnson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Oscar A. Mena-Gonzalez

Seller: Nicholas M. Belanger

Date: 11/17/20

550 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Michael Laflamme

Seller: Nancy B. Delbuono

Date: 11/16/20

1490 Memorial Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Michael Masciadrelli

Seller: Marc T. Bergeron

Date: 11/20/20

124 North Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: Steven Fraga

Seller: Robert J. Mcnamara

Date: 11/23/20

65 Ohio Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $349,900

Buyer: Pedro L. Ruiz-Montes

Seller: Karen L. Smith

Date: 11/20/20

36 Old Orchard Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Janet R. Lynch

Seller: Katherine R. Lyman

Date: 11/20/20

117 Pine St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Cheryl Charko

Seller: Eric J. Ehle

Date: 11/20/20

37 Sherwood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $237,000

Buyer: Peter C. Marino

Seller: Mabel T. Balboni

Date: 11/30/20

16-18 Southworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $145,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Daniel L. Montagna

Date: 11/25/20

47 Sprague St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $175,000

Buyer: Olmstead RT

Seller: Michael Donskoy

Date: 11/16/20

31 Sunnyside St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $366,000

Buyer: Anthony Boido

Seller: Vyatcheslav Tsukanov

Date: 11/25/20

18 William St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Michelle Sorcinelli

Seller: Dustin P. Summers

Date: 11/24/20

WESTFIELD

71 Beverly Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Daniel D. Grabowiec

Seller: Adam T. Grabowiec

Date: 11/23/20

20 Crescent Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $397,000

Buyer: Donald C. Jones

Seller: Paul Longtin

Date: 11/19/20

291 East Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $640,000

Buyer: Absak LLC

Seller: Donald W. Obitz

Date: 11/19/20

122 Farnham Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $145,000

Buyer: Douglas J. Fuller

Seller: Knowlton, Kenneth C., (Estate)

Date: 11/24/20

3 Hanover St.

Westfield, MA 01085

Amount: $267,000

Buyer: Merveil Meyitang

Seller: Tighe R. Dudeck

Date: 11/23/20

21 Jeanne Marie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: William K. Majurinen

Seller: David F. Potts

Date: 11/30/20

22 Lynnwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Jonathan Cabrera

Seller: Lance F. Hedge

Date: 11/20/20

131 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $194,000

Buyer: Tyler R. Grono

Seller: Teresa D. Fitzgerald

Date: 11/20/20

16 Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $188,500

Buyer: Paul J. Russell

Seller: Peter E. Strniste

Date: 11/25/20

24 Mullen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Oleksandr Stets

Seller: Robert J. Sorcinelli

Date: 11/23/20

183 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $535,000

Buyer: Drew Strandness

Seller: Kimberly S. Cameron

Date: 11/17/20

61 Old Farm Road

Westfield, MA 01085

Amount: $276,700

Buyer: Kelly M. Robinson

Seller: Gary W. Hall

Date: 11/17/20

3 Progress Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $2,350,000

Buyer: Function Of Time LLC

Seller: Stellwagen Realty Group Inc.

Date: 11/20/20

73 Ridgecrest Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $281,000

Buyer: Tracy Houle

Seller: Kimberly A. Perron

Date: 11/25/20

237 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $439,000

Buyer: Rodney F. Perez

Seller: Andrea C. Perez

Date: 11/24/20

101 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $247,000

Buyer: Tricia Goodreau

Seller: Molly P. Hansen

Date: 11/20/20

76 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $207,500

Buyer: Aaron M. Barden

Seller: Douglas W. Webb

Date: 11/23/20

439 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Ranju Gurung

Seller: Lisa Totz

Date: 11/17/20

48 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $332,500

Buyer: Rajinder Kaur

Seller: William F. Barry

Date: 11/24/20

120 Wyben Road

Westfield, MA 01085

Amount: $299,900

Buyer: Dennis W. Underwood

Seller: James Lefebvre

Date: 11/20/20

WILBRAHAM

2 Bittersweet Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $380,000

Buyer: Brian Decker-Lenahan

Seller: Jamie J. Mastrio

Date: 11/16/20

1997 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $1,350,000

Buyer: 1997 Boston Road LLC

Seller: Peoplesbank

Date: 11/24/20

11 Cadwell Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $451,500

Buyer: William Dupuis

Seller: Stephen D. Lowe

Date: 11/20/20

176 Cottage Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $1,155,000

Buyer: Monnay Miller

Seller: Wilbraham Land & Development LLC

Date: 11/18/20

104 East Longmeadow Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $325,000

Buyer: Coury RET

Seller: Matthew J. Brodeur

Date: 11/20/20

8 Maiden Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $248,000

Buyer: Benjamin Rios

Seller: Sharma Realty LLC

Date: 11/17/20

17 Oldwood Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $425,000

Buyer: Evan T. Berneche

Seller: Richard W. Stoddard

Date: 11/17/20

15 Pleasant View Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $383,000

Buyer: Patricia A. Pastoreck

Seller: Kendra P. Duffy

Date: 11/20/20

680 Ridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $489,000

Buyer: Sidney M. Madison

Seller: William F. Camerlin

Date: 11/16/20

443 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $418,000

Buyer: Abrah N. Orth

Seller: Jessica Leblanc

Date: 11/18/20

192 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,700

Buyer: William Wardlaw

Seller: Susan M. Barcomb

Date: 11/19/20

22 West Colonial Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $368,500

Buyer: Scott A. Vuori

Seller: Vinculum LLC

Date: 11/23/20

20 Westernview Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $370,000

Buyer: James Gibbs

Seller: Tony Desousa

Date: 11/25/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

48 Berkshire Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $280,000

Buyer: Alexander Pham

Seller: Dorothy A. Baronas

Date: 11/20/20

151 Columbia Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $455,938

Buyer: Wenjun Xing

Seller: Eric Engelson

Date: 11/30/20

116 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $300,000

Buyer: Maida B. Ives

Seller: Sergey Glebov

Date: 11/18/20

31 Jeffrey Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $233,500

Buyer: Steven Ozcelik

Seller: Wendy Simpson

Date: 11/20/20

72 Larkspur Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $615,000

Buyer: Ionel Halaciuga

Seller: Colleen M. Osten

Date: 11/20/20

35 Logtown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $320,000

Buyer: Charmaine Koo

Seller: Ann L. Wood

Date: 11/16/20

756 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $353,000

Buyer: Meredith S. Simpson

Seller: James W. Wentworth

Date: 11/24/20

1006 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $450,000

Buyer: George R. Hoffeditz

Seller: Rachel T. Mustin TR

Date: 11/16/20

BELCHERTOWN

210 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $455,000

Buyer: Tyler M. Lazarz

Seller: Christopher J. Twining

Date: 11/30/20

340 Cold Spring Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $405,000

Buyer: Liguang Huang

Seller: Katherine G. Simard

Date: 11/24/20

15 Crestview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $475,000

Buyer: Bryan Williams

Seller: Stephen M. Delude

Date: 11/17/20

726 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $205,000

Buyer: Luke Paull

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 11/18/20

34 Juckett Hill Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $246,000

Buyer: Carisa C. Rehbein

Seller: James J. Hummon RET

Date: 11/18/20

15 Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $250,000

Buyer: Robert H. Adair

Seller: Arthur R. Lemire

Date: 11/24/20

17 Maplecrest Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $340,000

Buyer: Andre D. Remillard

Seller: Carla L. Brodeur

Date: 11/20/20

148 Metacomet St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $210,000

Buyer: Nichole Lee-O’Hearn

Seller: Melanie S. Lewis

Date: 11/16/20

260 North Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $415,000

Buyer: Eric Engelson

Seller: Jeremy Duchesne

Date: 11/30/20

36 Oakridge Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $415,000

Buyer: Reid J. Collins

Seller: Richard W. Noble

Date: 11/20/20

7 Old Farm Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $280,000

Buyer: Barbara L. Hawley

Seller: EDC Real Estate LLC

Date: 11/23/20

Shea Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $150,000

Buyer: M&G Land Development LLC

Seller: Mark A. Keroack

Date: 11/18/20

50 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $412,000

Buyer: Ron E. Gielgun

Seller: Silvio Depalma

Date: 11/16/20

365 South St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $431,000

Buyer: Mary M. Lamica

Seller: Carl R. Nolan

Date: 11/20/20

345 Springfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $355,000

Buyer: Andrew Fenton

Seller: Gordon Richards

Date: 11/20/20

CHESTERFIELD

7 Bissell Road

Chesterfield, MA 01096

Amount: $288,275

Buyer: Sarah J. Aftab

Seller: Charles L. Valencik

Date: 11/20/20

702 Main Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $520,000

Buyer: Victoria A. Lawrence

Seller: Helen Steiner-Copp

Date: 11/20/20

6 South St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $547,500

Buyer: James L. Thomson

Seller: 6 South Street RT

Date: 11/24/20

EASTHAMPTON

11 Davis St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $140,000

Buyer: Kevin C. Netto Construction Inc.

Seller: City Of Easthampton

Date: 11/20/20

7 Gaugh St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $245,000

Buyer: Karel S. Rescia

Seller: Michael S. Demarey

Date: 11/16/20

243 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: David A. Dembowski

Seller: Timothy S. Rogers

Date: 11/17/20

6 Pine Hill Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $379,000

Buyer: Cory G. Larochelle

Seller: Robert M. Buckingham

Date: 11/20/20

13 Water St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $291,000

Buyer: Jennifer L. Cotton

Seller: Jessica Spaulding

Date: 11/18/20

GOSHEN

27 Fuller Road

Goshen, MA 01032

Amount: $569,900

Buyer: Barbara A. Bishop

Seller: Michael Enright

Date: 11/23/20

GRANBY

121 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $266,000

Buyer: Serenity Farm NT

Seller: Axel B. Hellstrom

Date: 11/18/20

84 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $383,000

Buyer: Hilary N. Piquette

Seller: David J. Anderson

Date: 11/17/20

108 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $337,000

Buyer: Richard Filiault

Seller: Natalia P. Trznadel

Date: 11/30/20

208 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $115,000

Buyer: Thomas Duda

Seller: Rifkin, Alan, (Estate)

Date: 11/30/20

4 Ken Lane

Granby, MA 01033

Amount: $239,000

Buyer: Michael J. Brassil

Seller: Kristen M. Killeen

Date: 11/25/20

177 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $409,000

Buyer: Christina Anastasovites

Seller: Ann M. St.Germain

Date: 11/20/20

131 New Ludlow Road

Granby, MA 01033

Amount: $301,100

Buyer: Kelly C. Coelho

Seller: Edwin J. Feliciano

Date: 11/17/20

HADLEY

12 Indian Pipe Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $799,000

Buyer: Shaun McConkey

Seller: Eagle Pine Holdings LLC

Date: 11/30/20

12 Ladyslipper Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $512,000

Buyer: Sergey Glebov

Seller: Claire Aniello

Date: 11/18/20

305 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $325,000

Buyer: Frontage Inc.

Seller: RC Building Inc.

Date: 11/20/20

HATFIELD

46 North St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $484,000

Buyer: Joanne Chan

Seller: Jason D. Charpentier

Date: 11/30/20

181 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $309,900

Buyer: Seth C. Kielbasa

Seller: Richard Giusto

Date: 11/30/20

HUNTINGTON

115 County Road

Huntington, MA 01050

Amount: $286,000

Buyer: Lisa Fortin

Seller: Gastone, Geraldine S., (Estate)

Date: 11/23/20

21 Goss Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $227,900

Buyer: Melissa R. Pike

Seller: Cory G. Larochelle

Date: 11/20/20

17 Kennedy Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $220,000

Buyer: Peter H. McCready

Seller: Jordan INT

Date: 11/25/20

MIDDLEFIELD

55 Town Hill Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $235,000

Buyer: Kurt J. Bergemann

Seller: David C. Nurse

Date: 11/30/20

NORTHAMPTON

380 Chesterfield Road

Northampton, MA 01053

Amount: $472,000

Buyer: Joy H. McGaugh

Seller: David C. Atwell

Date: 11/20/20

91 Chestnut St.

Northampton, MA 01062

Amount: $425,500

Buyer: Clara W. James

Seller: Sandra A. Worden

Date: 11/25/20

42 East Center St.

Northampton, MA 01053

Amount: $329,000

Buyer: Sarah Mazza

Seller: Tyler E. Boudreau

Date: 11/17/20

17 Hawthorne Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $618,000

Buyer: Juan D. Rumpf

Seller: Mark W. Jankowske

Date: 11/19/20

5 Highland Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $484,500

Buyer: Justin T. Serpone

Seller: Donna M. Bliznak

Date: 11/16/20

44 North Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $425,000

Buyer: Theodore Q. Hughes

Seller: Kately Smithling-Kopcsay

Date: 11/20/20

450 Spring St.

Northampton, MA 01053

Amount: $299,900

Buyer: Eve Lytle-Rich

Seller: Donald Rogers

Date: 11/20/20

50 Olive St.

Northampton, MA 01060

Amount: $935,000

Buyer: Luke C. Brown

Seller: Barbara R. Cruikshank

Date: 11/23/20

PELHAM

215 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $529,900

Buyer: Eric D. Klopfer

Seller: Stanley J. Swiercz

Date: 11/23/20

PLAINFIELD

615 West Main St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $190,000

Buyer: Michael J. Slocum

Seller: Edward J. Kaplita LT

Date: 11/20/20

SOUTH HADLEY

72 Charon Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $228,500

Buyer: David J. Cook

Seller: Daniel J. Pease

Date: 11/23/20

51 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $309,270

Buyer: Andrew Neil

Seller: Peter D. Bishop

Date: 11/30/20

26 Edison Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $323,000

Buyer: Jonathan Scully

Seller: Vladimir Telelyuyev

Date: 11/18/20

5 Enterprise St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $166,500

Buyer: Jacob Saleh

Seller: Citimortgage Inc.

Date: 11/20/20

10 Glenn Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $311,000

Buyer: Daniel J. Pease

Seller: Gary F. Cloutier

Date: 11/23/20

296 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $340,000

Buyer: Corey Moquin

Seller: Arthur A. Carrington

Date: 11/24/20

9 Lorraine Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $275,000

Buyer: Jack R. Kearney

Seller: Roman J. Milos

Date: 11/16/20

113 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $217,000

Buyer: Jacob Woodruff

Seller: Sally Granada-Smith

Date: 11/18/20

25 Tampa St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $243,000

Buyer: Jeanna Krasin

Seller: Lynn A. Carboneau

Date: 11/19/20

SOUTHAMPTON

156 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $499,900

Buyer: Angel Maldonado

Seller: Fuller, Brendan P., (Estate)

Date: 11/25/20

Fitch Farm Way #6

Southampton, MA 01073

Amount: $145,000

Buyer: Thomas A. Fuller

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 11/24/20

Fitch Farm Way #7

Southampton, MA 01073

Amount: $138,500

Buyer: David A. Hardy Contractor

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 11/19/20

Fitch Farm Way #8

Southampton, MA 01073

Amount: $138,500

Buyer: Ryan L. King

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 11/19/20

1 Halon Way

Southampton, MA 01073

Amount: $459,900

Buyer: Matthew Malo

Seller: Bellinger Const Inc.

Date: 11/17/20

4 Hawthorne Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $442,900

Buyer: Erin F. Obrien

Seller: Rebecca A. Fisher

Date: 11/16/20

10 Hillside Meadows Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $360,000

Buyer: Bernadette Stark

Seller: Sandra L. Carboneau RET

Date: 11/30/20

Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $125,000

Buyer: Jonathan P. Labrie

Seller: Robert D. Peloquin

Date: 11/16/20

WARE

7 Beach Road

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Marjolin Ehlert

Seller: James R. Nowakowski

Date: 11/24/20

716 Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $262,000

Buyer: Joseph A. Routhier

Seller: Katie M. Desantis-Falvo

Date: 11/19/20

31 Coldbrook Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $345,000

Buyer: Judith Duffy

Seller: Joshua A. Bowie

Date: 11/20/20

22 Highland St.

Ware, MA 01082

Amount: $269,000

Buyer: Bruce K. Darrah

Seller: Christine A. Buchanan

Date: 11/20/20

60 Morse Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $176,000

Buyer: Jared D. Juelke

Seller: Goodreau, James M., (Estate)

Date: 11/20/20

41 Pine St.

Ware, MA 01082

Amount: $120,000

Buyer: Damian S. Cieszkowski

Seller: Wells Fargo Bank NA

Date: 11/30/20

59-63 Pulaski St.

Ware, MA 01082

Amount: $174,900

Buyer: Luke Paull

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 11/18/20

33 Sorel Road

Ware, MA 01082

Amount: $194,600

Buyer: Eric J. Moulton

Seller: Charles A. Moulton TR

Date: 11/16/20

WESTHAMPTON

21 Tob Hill Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $1,137,000

Buyer: Samuel Ostroff

Seller: William H. Truswell

Date: 11/16/20

WILLIAMSBURG

68 Nash Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $577,000

Buyer: Danielle Peloquin

Seller: Peter A. Arts

Date: 11/23/20

WORTHINGTON

68 Witt Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $250,000

Buyer: Emma Tanner

Seller: Knickerbocker, Alice K., (Estate)

Date: 11/24/20