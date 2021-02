The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

177 Brown Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $511,000

Buyer: John A. Kleber

Seller: Keith H. Snow

Date: 01/19/21

462 John Ford Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $328,000

Buyer: 462 John Ford Road LLC

Seller: Seymour W. Itzkoff

Date: 01/13/21

BERNARDSTON

924 Brattleboro Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $290,000

Buyer: Chester A. Phillips

Seller: Gardener F. Merritt

Date: 01/22/21

631 Fox Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $400,000

Buyer: Kristie M. Timberlake

Seller: Michael J. Holden

Date: 01/22/21

BUCKLAND

2 Charlemont Road

Buckland, MA 01338

Amount: $517,000

Buyer: Scott L. MacMillan

Seller: Dennis F. Patterson

Date: 01/22/21

CHARLEMONT

400 Legate Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $210,000

Buyer: Issac N. Sisum

Seller: Timothy J. Fazio

Date: 01/22/21

COLRAIN

4 Avery Hill Road

Colrain, MA 01340

Amount: $183,000

Buyer: Lisa J. Genetelli

Seller: Heather E. Garey

Date: 01/22/21

318 North Green River Road

Colrain, MA 01340

Amount: $297,500

Buyer: Cynthia M. Weeks

Seller: Wells NT

Date: 01/22/21

CONWAY

805 East Guinea Road

Conway, MA 01341

Amount: $625,000

Buyer: Keith Heberlein

Seller: MC AC & MC LLC

Date: 01/13/21

54 Maple St.

Conway, MA 01341

Amount: $245,000

Buyer: David Clark

Seller: Ellen Macleish-Zale

Date: 01/22/21

GILL

46 Mountain Road

Gill, MA 01354

Amount: $450,000

Buyer: John F. Waite

Seller: Kristie M. Timberlake

Date: 01/22/21

18 Walnut St.

Gill, MA 01354

Amount: $184,000

Buyer: Heather Lawton

Seller: Trombley IRT

Date: 01/15/21

GREENFIELD

110 Beech St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Michael C. Stempel

Seller: Daniel J. Trenholm

Date: 01/13/21

30 Canada Hill

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,000

Buyer: Tricia M. Guerino

Seller: John G. Organ

Date: 01/15/21

148 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $207,500

Buyer: Tammy C. Jezek

Seller: John Burek

Date: 01/14/21

104 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $230,000

Buyer: Rebecca Snow-Kowal

Seller: Heather L. Tencza

Date: 01/15/21

30 River St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $246,500

Buyer: Jorge A. Quintanilla

Seller: Christopher H. Martenson

Date: 01/22/21

HEATH

198 Hosmer Road East

Heath, MA 01346

Amount: $170,000

Buyer: Justin F. Quinn

Seller: Charles E. Denmark

Date: 01/14/21

MONTAGUE

4 Church St.

Montague, MA 01349

Amount: $217,000

Buyer: Craig Bryant

Seller: Derian M. Neyra

Date: 01/20/21

14 Morris Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $272,000

Buyer: Jason Edson

Seller: Jacob S. Dlugosz

Date: 01/19/21

94 Turnpike Road

Montague, MA 01376

Amount: $269,900

Buyer: Katie R. Sabourin

Seller: William J. Doyle

Date: 01/21/21

NEW SALEM

21 Stone Hill Road

New Salem, MA 01355

Amount: $299,900

Buyer: Timothy J. Fazio

Seller: Barbara L. Hawley

Date: 01/22/21

NORTHFIELD

105 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $360,000

Buyer: Community Bible Church

Seller: Norway Spruce RT

Date: 01/22/21

173 4 Mile Brook Road

Northfield, MA 01354

Amount: $465,000

Buyer: Justin M. Kickery

Seller: Robert T. Duby RET

Date: 01/15/21

196 Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $220,000

Buyer: Joelle E. Fabrizio

Seller: William R. Chaney

Date: 01/15/21

665 Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $125,400

Buyer: John V. Bellenoit

Seller: Arthur James

Date: 01/14/21

SHELBURNE

1204 Mohawk Trail

Shelburne, MA 01370

Amount: $265,000

Buyer: Todd M. Gerry

Seller: Joyce E. Root

Date: 01/15/21

SHUTESBURY

73 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $350,000

Buyer: Ariel Pliskin

Seller: Jason P. Zabko

Date: 01/14/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

32 Federal St.

Agawam, MA 01001

Amount: $380,000

Buyer: Vilai Sivongxai

Seller: Martin M. Downey

Date: 01/22/21

127-129 High St.

Agawam, MA 01001

Amount: $233,000

Buyer: Daniel C. Erickson

Seller: V&A Realty LLC

Date: 01/15/21

11 Liberty Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,000

Buyer: Jason L. Elder

Seller: Ryan M. Scott

Date: 01/12/21

49 North St.

Agawam, MA 01001

Amount: $625,000

Buyer: 716 Spring Valley LLC

Seller: Mark D. Olson

Date: 01/15/21

31 Ottawa St.

Agawam, MA 01001

Amount: $279,000

Buyer: Tyrell Smith

Seller: Daniel L. O’Connor

Date: 01/14/21

459 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $212,000

Buyer: Michael J. Pisano

Seller: James C. Stellato

Date: 01/14/21

92-94 Royal St.

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Jason R. Sinay

Seller: Ruslan Kuzmenko

Date: 01/21/21

301 South West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $455,000

Buyer: Ivanov NT

Seller: MS Homes LLC

Date: 01/20/21

32 Shoemaker Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $1,000,000

Buyer: Beach Mountain LLC

Seller: Irish Nugget RT

Date: 01/19/21

Shoemaker Lane (rear)

Agawam, MA 01001

Amount: $1,000,000

Buyer: Beach Mountain LLC

Seller: Irish Nugget RT

Date: 01/19/21

49 Woodside Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: Dianne Robare

Seller: Edwards, Nancy A., (Estate)

Date: 01/21/21

BLANDFORD

2 Russell Stage Road

Blandford, MA 01008

Amount: $245,000

Buyer: Brittney Stuck

Seller: Adrian Z. Bruening

Date: 01/22/21

BRIMFIELD

111 Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $285,000

Buyer: Kelly M. Carroll

Seller: Porter, Carolyn J., (Estate)

Date: 01/11/21

16 East Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $439,000

Buyer: Kyle T. Hill

Seller: Mark G. Saloio

Date: 01/15/21

CHICOPEE

109 Arcade St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $178,250

Buyer: Nicholas Adams

Seller: Carlisle, Andra H., (Estate)

Date: 01/19/21

36 Artisan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $540,000

Buyer: MDDO LLC

Seller: 855 Liberty Springfield LLC

Date: 01/22/21

36 Bostwick Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Viankie Pagan-Bonilla

Seller: Cecelia M. Roy

Date: 01/20/21

61 Chester St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $195,000

Buyer: Steven P. Gray

Seller: Mary M. Lamica

Date: 01/22/21

25 Dayton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $171,500

Buyer: Juan A. Santana

Seller: Jorge Garcia

Date: 01/11/21

1466 Donohue Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Martin Thomas

Seller: Smuk, Josephine B., (Estate)

Date: 01/21/21

102 Felix St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $279,900

Buyer: Center For Human Developmen Inc.

Seller: Toth John, (Estate)

Date: 01/13/21

42 Forest St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $130,000

Buyer: Aguasvivas Realty LLC

Seller: Hebert, Paula L., (Estate)

Date: 01/15/21

92 Freedom St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $129,554

Buyer: E&G Joint Venture NT

Seller: Stevens, Doris A., (Estate)

Date: 01/20/21

52 Gladdu Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $315,000

Buyer: NG Chicopee Realty LLC

Seller: Janet D. Mandeville

Date: 01/20/21

20 Glendale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $197,500

Buyer: Thomas W. Adasiewicz

Seller: Lori A. Norton

Date: 01/21/21

1057 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $253,000

Buyer: Marta Ayala

Seller: Kulig, Ruth Mary, (Estate)

Date: 01/14/21

47 Greenleaf St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $155,000

Buyer: Mac Phail

Seller: Phuong T. Ly

Date: 01/13/21

5 Grise Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $342,000

Buyer: Aimee L. Diliberto

Seller: William E. Grise

Date: 01/12/21

332 Grove St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Nelson Alicea

Seller: Christine A. Morando

Date: 01/20/21

29 Jennings St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $315,000

Buyer: Alex M. Koval

Seller: Michael J. Klaus

Date: 01/13/21

81 Lord Ter. North

Chicopee, MA 01020

Amount: $430,000

Buyer: Evaristo Almonte

Seller: Ryan S. Kumiega

Date: 01/11/21

82 Mandalay Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Jessica Campos

Seller: Dunne, Fleurette J., (Estate)

Date: 01/21/21

708 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $415,000

Buyer: Roy & Shirley Fanti LLC

Seller: Fanti Roy, (Estate)

Date: 01/15/21

14 Paderewski Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $281,000

Buyer: Barbara Baymon

Seller: Walter A. Medianero

Date: 01/19/21

52 Percy St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Tyler W. Judicki

Seller: Sandra M. Leese

Date: 01/13/21

130 Rimmon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $207,000

Buyer: Maria M. Sierra

Seller: Remillard, Irene T., (Estate)

Date: 01/11/21

53 Saratoga Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $200,000

Buyer: Jose O. Morales

Seller: Gayle M. Moson

Date: 01/20/21

EAST LONGMEADOW

43 Breezy Knoll Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $479,900

Buyer: Alanna Lenahan

Seller: Steven J. Lussier

Date: 01/19/21

116 Colony Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $337,500

Buyer: Janene M. Kane

Seller: James M. Lentz

Date: 01/22/21

94 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $273,800

Buyer: Toni K. Coombs

Seller: Marco A. Scibelli

Date: 01/20/21

9 Fairview St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $295,000

Buyer: Nicholas Milluzzo

Seller: Joseph A. Blais

Date: 01/12/21

2 Harvest Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Wilmington Savings

Date: 01/20/21

41 Helen Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $265,000

Buyer: Lynda S. Azar

Seller: David G. Chapdeliane

Date: 01/15/21

14 High St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $345,000

Buyer: Marvin Quentel-Newkirk

Seller: John A. Robinson

Date: 01/22/21

60 John St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $136,500

Buyer: Etabav RT

Seller: Christina L. Johnson

Date: 01/14/21

128 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $205,000

Buyer: Jacob A. Levine

Seller: Sheila F. Brainerd

Date: 01/15/21

40 Linden Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $165,000

Buyer: FNMA

Seller: Marjorie L. Hanks

Date: 01/13/21

101 Nottingham Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $585,000

Buyer: James M. Lentz

Seller: Conor M. Long

Date: 01/22/21

41 Rural Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $397,000

Buyer: Timothy Giguere

Seller: Paul Giguere

Date: 01/12/21

GRANVILLE

126 Barnard Road

Granville, MA 01034

Amount: $308,500

Buyer: Andrew J. Richardson

Seller: Joseph F. Walsh

Date: 01/12/21

HAMPDEN

77 Old Orchard Road

Hampden, MA 01036

Amount: $322,000

Buyer: Thomas E. Young

Seller: Michael Bavaro

Date: 01/14/21

HOLLAND

10 Old County Road

Holland, MA 01521

Amount: $375,000

Buyer: Brian D. Breen

Seller: Michael R. Vieira

Date: 01/19/21

11 Vinton Lane

Holland, MA 01521

Amount: $345,000

Buyer: Lynn Elmy

Seller: Gregory L. Morsbach

Date: 01/13/21

HOLYOKE

24 Ashley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $223,500

Buyer: Robert C. Daniell RET

Seller: Conor J. Bevan

Date: 01/20/21

23 Brenan St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $269,999

Buyer: Sarah M. Gray

Seller: Laura E. Carmody

Date: 01/20/21

67-69 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Alexander A. Almonte

Seller: Evaristo Almonte

Date: 01/11/21

93 Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $125,014

Buyer: Sonia E. Salgado

Seller: Paul M. Bourbeau

Date: 01/22/21

25 Hickory St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Tambria Pioggia

Seller: Christopher W. Butler

Date: 01/20/21

94 Hillview Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Michael J. O’Connor

Seller: Joseph A. Deleva LT

Date: 01/21/21

20 Longwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $205,000

Buyer: Atlas Inspires LLC

Seller: Yankee Home Improvement Inc.

Date: 01/20/21

4 Loomis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $385,000

Buyer: Joan E. Jackson

Seller: Whisperwood LLC

Date: 01/15/21

90 Lyman St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $193,000

Buyer: Carlos A. Millayes

Seller: John Sadowski

Date: 01/15/21

47 North Summer St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $140,000

Buyer: Ale Ventures LLC

Seller: Rafael Fernandez

Date: 01/20/21

37 Princeton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Jesse Stasinos

Seller: Andrew S. Lape

Date: 01/22/21

36 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $276,000

Buyer: Caroline Pinto

Seller: Jamie M. Cardoza

Date: 01/22/21

16 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $233,000

Buyer: Eva R. Jaffe

Seller: Gail A. Hornstein

Date: 01/20/21

19 Village Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Kimberly A. Duclos

Seller: Deborah E. Parent

Date: 01/14/21

246 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Miguel Colon

Seller: Jahjan LLC

Date: 01/15/21

LONGMEADOW

104 Barclay St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $287,000

Buyer: Carolyn Palmer-Wallace

Seller: CIG 2 LLC

Date: 01/11/21

69 Drury Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $215,000

Buyer: Paul R. Stevens

Seller: Eleanore C. Stevens

Date: 01/21/21

193 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Harry Miller

Seller: Donald R. Einck

Date: 01/14/21

27 Fairfield Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $305,000

Buyer: Robert M. Mack

Seller: Baiqing Li

Date: 01/15/21

73 Herbert St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $259,500

Buyer: Debra D. Zimmerman

Seller: Elizabeth A. Williams

Date: 01/11/21

103 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $319,900

Buyer: Kelly Freeman

Seller: Maxwell D. Sullivan

Date: 01/19/21

27 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $435,000

Buyer: Joshua Vinocour

Seller: Derek Upson

Date: 01/14/21

66 Morningside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $507,500

Buyer: 2019 Shenoy FT

Seller: Meadows RE LLC

Date: 01/11/21

131 Yarmouth St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $122,500

Buyer: Quercus Properties LLC

Seller: Charles F. Baatz

Date: 01/15/21

LUDLOW

35 Harvest Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $139,900

Buyer: Nicholas A. Zucco

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 01/22/21

32 Lower Whitney St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Cecile Bryant

Seller: Theodore A. Bryant

Date: 01/21/21

121 Prokop Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $201,000

Buyer: Richard Nguyen

Seller: Antonio G. Silva

Date: 01/22/21

24 Ridgeview Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $190,000

Buyer: Dolores Rodrigues

Seller: Ormeche, Gloria, (Estate)

Date: 01/20/21

Sunset Ridge

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Alex G. Kudla

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 01/22/21

MONSON

13 Paradise Lake Road

Monson, MA 01057

Amount: $410,000

Buyer: Gary D. Suter

Seller: Billy W. Pope

Date: 01/14/21

MONTGOMERY

22 Pineridge Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $148,500

Buyer: June Wright

Seller: David A. Wright

Date: 01/21/21

PALMER

260 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $175,000

Buyer: Carlton B. Martin

Seller: Steven J. Desmarais

Date: 01/22/21

19 Colonial St.

Palmer, MA 01069

Amount: $355,000

Buyer: Lauren Meister

Seller: Paul J. Les

Date: 01/12/21

10 Fieldstone Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $500,000

Buyer: Siyang Song

Seller: Mark T. Baldyga

Date: 01/13/21

54 Mechanic St.

Palmer, MA 01069

Amount: $194,000

Buyer: Andrew J. Martin

Seller: Steven P. Skaza

Date: 01/15/21

1246 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $121,000

Buyer: Nicholas A. Martowski

Seller: Linda M. Swift

Date: 01/15/21

3 Salem St.

Palmer, MA 01069

Amount: $300,000

Buyer: Mary E. Dembkowski

Seller: Susan Monat

Date: 01/13/21

RUSSELL

55 Cedar Ter.

Russell, MA 01071

Amount: $175,000

Buyer: Joshua Bush

Seller: Brittany E. Cox

Date: 01/22/21

75 Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $290,000

Buyer: Paul J. Girard

Seller: Margaret A. Kurtz

Date: 01/20/21

SPRINGFIELD

11-15 Alsace St.

Springfield, MA 01108

Amount: $280,000

Buyer: Jayleen A. Rivera

Seller: Susan G. St.Onge

Date: 01/14/21

70 Alvin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Vanessa J. Zurita

Seller: Christopher M. Lemieux

Date: 01/22/21

213 Arcadia Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Janet Namono

Seller: Phaneuf, Arthur N., (Estate)

Date: 01/11/21

147-149 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $329,900

Buyer: Roland Nkwanyuo

Seller: John P. Goodwin

Date: 01/14/21

51 Atwater Road

Springfield, MA 01107

Amount: $275,000

Buyer: Declan O’Connor-St.Pierre

Seller: Carlos Morales

Date: 01/19/21

101 Avery St.

Springfield, MA 01119

Amount: $310,000

Buyer: Daneiry Velez

Seller: Keena S. Clarke-Guillaume

Date: 01/15/21

176 Barrington Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $440,000

Buyer: Juan E. Espinosa

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 01/15/21

18 Beaven St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Glenmary Ortiz-Alvarado

Seller: Casiano Ramos

Date: 01/11/21

17 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Lana Adero

Seller: Barbara M. Robillard

Date: 01/15/21

49 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $571,161

Buyer: Springfield Portfolio Holdings

Seller: Belmont State LLC

Date: 01/19/21

710-712 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Sineade Sokolskiy

Seller: Nancy Figueroa

Date: 01/12/21

1195 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $180,000

Buyer: Pedro Diaz-Almenas

Seller: Jennifer L. Flynn

Date: 01/20/21

181 Bowdoin St.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Angie O. Obomanu

Seller: Sovereign Properties Inc.

Date: 01/22/21

12 Burns Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $190,000

Buyer: Rachel Elliott

Seller: Michelle D. White

Date: 01/14/21

83 Catalina Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $240,000

Buyer: Willis E. Glidden

Seller: Dorothy A. Gloster

Date: 01/15/21

24 Cleveland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $182,000

Buyer: Taiye M. Ologunro

Seller: Evelyn S. Lopez

Date: 01/22/21

59 Corey Road

Springfield, MA 01128

Amount: $230,000

Buyer: Jill C. Nelson

Seller: Anthony S. Diliberto

Date: 01/12/21

189-191 Corthell St.

Springfield, MA 01151

Amount: $225,000

Buyer: Brandon A. Ford

Seller: Dylan A. Chasse

Date: 01/14/21

24 Crest St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Santana Real Estate Inc.

Seller: William Rivera

Date: 01/20/21

186 Davis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $122,250

Buyer: Equity T. Co.

Seller: Fettes, James W., (Estate)

Date: 01/22/21

42-44 Dubois St.

Springfield, MA 01151

Amount: $224,500

Buyer: Robert Arnett

Seller: Walter S. Czepiel

Date: 01/15/21

16 East Canton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Oksana L. Gonzalez

Seller: Michele A. Ouimet-Rooke

Date: 01/15/21

48 Enfield St.

Springfield, MA 01151

Amount: $250,000

Buyer: Jonathan DosSantos

Seller: Paul J. Lizak

Date: 01/13/21

17 Euclid Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Julisa Rosado

Seller: Mark Robbins

Date: 01/15/21

224 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $232,000

Buyer: Felixavier Fuentes-Colon

Seller: Ryan, Mary F., (Estate)

Date: 01/22/21

230 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $355,000

Buyer: Deepak Limbu

Seller: Marc A. Hertz

Date: 01/15/21

149 Glenoak Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $270,000

Buyer: Rosabel Andrillon

Seller: Value Properties LLC

Date: 01/11/21

46 Grand St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Melissa Magnan

Seller: VDS Properties LLC

Date: 01/13/21

68 Grandview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $212,000

Buyer: Yolonda Pearson

Seller: Nicole A. Rodriguez

Date: 01/14/21

152 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $272,000

Buyer: Thomas Cloarec

Seller: Ryan W. Kalriess

Date: 01/15/21

8 Hartford Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Meaghan E. Murphy

Seller: City View Property Services LLC

Date: 01/15/21

22-24 Highland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $143,000

Buyer: Miriam Medina

Seller: Ferdinand Gonzalez

Date: 01/13/21

40 Ingersoll Grove

Springfield, MA 01109

Amount: $287,500

Buyer: Joshua H. Rando

Seller: Cory B. Coleman

Date: 01/12/21

72 Jean Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $159,900

Buyer: Lisa M. Bobbitt

Seller: Angela J. Murray

Date: 01/22/21

172 Keddy St.

Springfield, MA 01109

Amount: $153,000

Buyer: Luxiana Property LLC

Seller: Susan E. Jones

Date: 01/15/21

90 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $315,000

Buyer: Yanming Wang

Seller: Hernan A. Fabian

Date: 01/11/21

35 Knollwood St.

Springfield, MA 01104

Amount: $211,000

Buyer: Ann Saez

Seller: Nicholas S. Manolarakis

Date: 01/15/21

135 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $345,000

Buyer: Sundari Kishore

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 01/12/21

41 Ladd St.

Springfield, MA 01109

Amount: $189,000

Buyer: Lischey M. Correa

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 01/21/21

18 Larkspur St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Lorna Rickord

Seller: Larkspur LLC

Date: 01/15/21

4-8 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $571,161

Buyer: Springfield Portfolio Holdings

Seller: Belmont State LLC

Date: 01/19/21

99 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $257,000

Buyer: Frederick Afranie

Seller: Brico Properties LLC

Date: 01/21/21

29-31 Mansfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $172,000

Buyer: Melvin Malave

Seller: Willie E. Glidden

Date: 01/12/21

220 Maple St.

Springfield, MA 01105

Amount: $339,000

Buyer: Emily Le

Seller: Courtemanche, D. A. 2nd, (Estate)

Date: 01/15/21

400 Maple St.

Springfield, MA 01103

Amount: $499,000

Buyer: Quinfield Realty Investors LLC

Seller: Brandon Donnelly

Date: 01/22/21

83-85 Mayfair Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $235,000

Buyer: KTHP Realty LLC

Seller: Christopher J. Gamble

Date: 01/15/21

15 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Fannie J. Loadholt

Seller: Tamara L. Brown

Date: 01/15/21

339 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $173,400

Buyer: Elizabeth Maisonet

Seller: Iris Valentin

Date: 01/15/21

80 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Dennis Vasquez

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 01/11/21

49 Nutmeg Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $272,000

Buyer: Gina Bartolo

Seller: Lindsey M. Knodler

Date: 01/22/21

22 O’Connell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $174,000

Buyer: Michael F. Lipinsky

Seller: MacDonald, Martha C., (Estate)

Date: 01/20/21

247 Osborne Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $193,500

Buyer: Daniel C. Hernandez

Seller: Nicholas J. Laporte

Date: 01/15/21

111-113 Parallel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $236,000

Buyer: Patrick Thomas

Seller: Joshua M. Cedeno

Date: 01/15/21

138 Park Dr.

Springfield, MA 01106

Amount: $460,000

Buyer: Mark M. Suazo

Seller: Linda C. Kinsley

Date: 01/15/21

208-212 Pearl St.

Springfield, MA 01105

Amount: $571,161

Buyer: Springfield Portfolio Holdings

Seller: Belmont State LLC

Date: 01/19/21

112 Penrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $192,000

Buyer: Aimee L. Gladden

Seller: Melva Martinez

Date: 01/15/21

88-90 Phillips Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Luis G. Valcarcel

Seller: Rose Ngigi

Date: 01/15/21

Pondview Dr.

Springfield, MA 01101

Amount: $320,000

Buyer: Patricia S. Reilly

Seller: Sheehan, Rita H., (Estate)

Date: 01/15/21

27 Preston St.

Springfield, MA 01109

Amount: $152,900

Buyer: Brizeida D. Ayala

Seller: Blodgett, Richard A., (Estate)

Date: 01/13/21

51 Pulaski St.

Springfield, MA 01151

Amount: $227,000

Buyer: John J. Paquin

Seller: Barbara Potter

Date: 01/13/21

8 Putnam St.

Springfield, MA 01109

Amount: $147,500

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Manyra A. Starrjohnson

Date: 01/19/21

72-74 Rittenhouse Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $259,700

Buyer: Belki Tejeda

Seller: Elisandro Cuevas

Date: 01/19/21

49 Sherman St.

Springfield, MA 01109

Amount: $256,000

Buyer: Framary Maldonado-Resto

Seller: Jonathan Cruz

Date: 01/15/21

3 Silver St.

Springfield, MA 01107

Amount: $239,900

Buyer: Chizoba Okoye

Seller: Radwan Zaitoun

Date: 01/13/21

80-82 Silver St.

Springfield, MA 01107

Amount: $120,000

Buyer: Diplomat Property Manager LLC

Seller: Springfield City Code Housings

Date: 01/21/21

683-685 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $571,161

Buyer: Springfield Portfolio Holdings

Seller: Belmont State LLC

Date: 01/19/21

83-85 Sterling St.

Springfield, MA 01107

Amount: $223,000

Buyer: Anthony J. Johnson

Seller: Marowski, Robert, (Estate)

Date: 01/15/21

53 Talmadge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Crystal Velez

Seller: Damaris Morales

Date: 01/20/21

59 Terrence St.

Springfield, MA 01109

Amount: $121,000

Buyer: MCN New Wave LLC

Seller: Olga L. Orbe

Date: 01/11/21

195 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Nurys Rodriguez-DeCruz

Seller: Robby A. Thomas

Date: 01/22/21

19-21 Victoria St.

Springfield, MA 01104

Amount: $255,000

Buyer: Tracy C. Bradford

Seller: Jamie Kiniry

Date: 01/20/21

153 Westminster St.

Springfield, MA 01109

Amount: $259,900

Buyer: Quetty C. Jean-Ebian

Seller: William Warner

Date: 01/22/21

169 Wheeler Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Annemarie Doyle

Seller: Loomis, Mary J., (Estate)

Date: 01/20/21

758 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Nahiomi Pagan

Seller: Samantha Thompson

Date: 01/12/21

59 Wilmont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Vananh Nguyen

Seller: Son Vo

Date: 01/21/21

164-166 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $255,200

Buyer: Robert Monegro

Seller: Oanh Ngoc-Phan

Date: 01/11/21

1422-1424 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $245,000

Buyer: Kameron Wilson

Seller: Joaquim C. Martins

Date: 01/14/21

SOUTHWICK

193 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $262,000

Buyer: Laura O’Neill

Seller: Louis J. Evans

Date: 01/22/21

54 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $480,000

Buyer: Frank Bogdanovich

Seller: Kevin P. Brennan

Date: 01/22/21

796 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $392,500

Buyer: Southwick Care LLC

Seller: Gerald M. Pohner

Date: 01/20/21

1 Lexington Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $535,000

Buyer: Michael J. Pellerin

Seller: Eric W. Lottermoser

Date: 01/15/21

51 Pineywood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $250,000

Buyer: Aaron Bryant

Seller: Sarah E. Barton

Date: 01/15/21

WEST SPRINGFIELD

47 Angeline St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $189,000

Buyer: Bawichin Sung

Seller: Mykola Persanov

Date: 01/15/21

41 Banks Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Jason Kevit

Seller: Shelley A. Bourgeois

Date: 01/21/21

38 Clarence St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $215,000

Buyer: Carmagnola Realty LLC

Seller: Donald Felix

Date: 01/21/21

63 Elm Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $237,000

Buyer: Johany Narvaez

Seller: Minas Alitbi

Date: 01/15/21

40 Fairview Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Elenilton Oliveira

Seller: Nelya Mecher

Date: 01/14/21

21 Lyman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $289,000

Buyer: Jose Gonzalez

Seller: JBD Empire LLC

Date: 01/22/21

20-22 Merrick St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Aleksandr Katykhin

Seller: Yuriy Sychev

Date: 01/19/21

353 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $520,000

Buyer: Lakshmi S. Mudumba

Seller: Angel R. Villar

Date: 01/11/21

62 Southworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $247,500

Buyer: Anthony J. Ruffule

Seller: John E. Prenosil

Date: 01/22/21

5 Wilder Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $188,000

Buyer: Jacquelyn D. Gordon

Seller: Jeffrey W. Dean

Date: 01/21/21

135 Wilder Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $227,000

Buyer: Matthew T. Maratea

Seller: Rodney J. Dole

Date: 01/15/21

WESTFIELD

6 Apple Orchard Heights

Westfield, MA 01085

Amount: $267,000

Buyer: Matthew T. Howard

Seller: Catherine B. Shannon

Date: 01/22/21

7 Atwater St.

Westfield, MA 01085

Amount: $232,200

Buyer: David F. Burgoyne

Seller: Jennifer Balukonis

Date: 01/15/21

53 Bailey Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $449,000

Buyer: Jason Pressey

Seller: Sruti M. Brahmbhatt

Date: 01/15/21

111 Birch Bluffs Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $205,000

Buyer: Adam D. Orth

Seller: Polaski, James W., (Estate)

Date: 01/15/21

6 Brenda Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $258,000

Buyer: Jessica M. Luczynska

Seller: Richard Girard

Date: 01/22/21

2 Lewis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $169,900

Buyer: 358 Mlc LLC

Seller: M&C Real Estate LLC

Date: 01/20/21

95 Lindbergh Blvd.

Westfield, MA 01085

Amount: $233,000

Buyer: Bridgette T. Mulville

Seller: CIG 2 LLC

Date: 01/15/21

13 Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: Maksim Martynyuk

Seller: Igor I. Popov

Date: 01/22/21

76 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $150,000

Buyer: John Joyce

Seller: Kristy L. Johnston

Date: 01/12/21

48 Pleasant St.

Westfield, MA 01085

Amount: $199,000

Buyer: Sandra Atkins-Jason

Seller: Johanna L. Lamb

Date: 01/22/21

3 Powdermill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $365,000

Buyer: Christine Ciollaro

Seller: David P. Crichton

Date: 01/14/21

121 Ridgecrest Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $380,000

Buyer: Travis Brenner

Seller: Renkowicz, Linda, (Estate)

Date: 01/20/21

48 Ridgeway St.

Westfield, MA 01085

Amount: $208,000

Buyer: Andrew J. Durocher

Seller: Mary Mahan

Date: 01/15/21

91 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $239,000

Buyer: Bridget A. Barber

Seller: April M. Lewis-Krol

Date: 01/13/21

4 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $284,000

Buyer: Arshik A. Samad

Seller: Mario Santaniello

Date: 01/14/21

11 Violet Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $410,500

Buyer: Joseph N. Zurheide

Seller: Francis Wheeler Construction

Date: 01/12/21

26 William St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Gennadiy Laba

Seller: Vitaliy Lukin

Date: 01/22/21

WILBRAHAM

24 Dumaine St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $140,000

Buyer: IJN Equities LLC

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 01/11/21

130 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $325,000

Buyer: Collette Haskell

Seller: Nathan D. Torretti

Date: 01/22/21

3 Patriot Ridge Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $619,900

Buyer: James J. Pignatiello

Seller: Richard J. Fraziero

Date: 01/13/21

547 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $273,900

Buyer: Daniel R. Jusler

Seller: Thomas Young

Date: 01/14/21

791 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $400,000

Buyer: Taina Vargas

Seller: Paul J. Robbins

Date: 01/12/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

473 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $625,000

Buyer: Darrell Hunter

Seller: Laurie J. St.Amand

Date: 01/22/21

830 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $445,000

Buyer: Ertugrul Tonak

Seller: Norman S. Holland

Date: 01/20/21

77 North Whitney St.

Amherst, MA 01002

Amount: $562,500

Buyer: Joel M. Greenbaum

Seller: Richard L. Shumway RT

Date: 01/15/21

BELCHERTOWN

42 Clark St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $248,000

Buyer: Shane Hollenbeck

Seller: Christopher C. Phelps

Date: 01/12/21

1035 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $195,000

Buyer: Kenneth Eggleston

Seller: William B. Keedy

Date: 01/21/21

85 Jackson St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $267,500

Buyer: Justin Ritter

Seller: Nicole A. Miner

Date: 01/15/21

138 Kennedy Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $399,000

Buyer: Michael J. Stacy

Seller: Benjamin B. Mattingly

Date: 01/20/21

6 Pine St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $450,000

Buyer: Christopher Anciello

Seller: Blanco Realty LLC

Date: 01/19/21

18 Pine St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $472,609

Buyer: Matthew R. Ridenour

Seller: Robert A. Morra

Date: 01/15/21

37 Pine Brook Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $315,000

Buyer: Alyssa Puia

Seller: NJRE Property Group LLC

Date: 01/15/21

232 Rockrimmon St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $305,000

Buyer: Jordan Ross

Seller: Charles J. Forest

Date: 01/12/21

111 Warner St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $369,900

Buyer: Ashley Gallagher

Seller: Dean A. Marshall

Date: 01/15/21

EASTHAMPTON

217 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $344,000

Buyer: Stephen T. Hyde

Seller: Thomas Bacis

Date: 01/15/21

10 John St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $235,000

Buyer: Scott A. Smith

Seller: Blanchette, Robert L., (Estate)

Date: 01/11/21

108 Line St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $210,000

Buyer: W. Marek Inc.

Seller: Edna M. Bresnahan LT

Date: 01/12/21

30 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $380,000

Buyer: David Marek

Seller: Michael J. O’Connor

Date: 01/20/21

GOSHEN

104 Ball Road

Goshen, MA 01096

Amount: $290,000

Buyer: Andrew B. Watt

Seller: Nordic Real Estate LLC

Date: 01/15/21

26 Westshore Dr.

Goshen, MA 01032

Amount: $440,000

Buyer: Hosea Baskin

Seller: Rainer Noess

Date: 01/11/21

GRANBY

169 Chicopee St.

Granby, MA 01033

Amount: $330,000

Buyer: Jolene N. Brennan

Seller: Jose Lopez

Date: 01/21/21

52 Ferry Hill Road

Granby, MA 01033

Amount: $527,500

Buyer: Adam D. Corcoran

Seller: Roberta M. Green

Date: 01/12/21

HADLEY

9 Hillside Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $600,000

Buyer: Barry M. Sponder

Seller: Thomas F. Quinlan

Date: 01/20/21

5 Nikkis Way

Hadley, MA 01035

Amount: $729,000

Buyer: Norman S. Holland

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 01/21/21

108 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $489,000

Buyer: Richard A. Walton

Seller: Bruce D. Montague

Date: 01/15/21

HATFIELD

87 School St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $987,000

Buyer: Old Mill Enterprises LLC

Seller: Carl G. Burwick

Date: 01/12/21

NORTHAMPTON

53 Acrebrook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $326,388

Buyer: Breanna K. Lynch

Seller: Morin, Anna G., (Estate)

Date: 01/11/21

20 Bates St.

Northampton, MA 01060

Amount: $340,800

Buyer: Janixa M. Tercero-Parker

Seller: Alexia Manin

Date: 01/12/21

186 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $540,000

Buyer: Matthew J. Horan

Seller: Michele L. Kirouac

Date: 01/15/21

1261 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $284,000

Buyer: Roger L. Friedel

Seller: Homestead Connections LLC

Date: 01/15/21

25 Elizabeth St.

Northampton, MA 01060

Amount: $390,000

Buyer: Justin Smith

Seller: J. M. Hart RET

Date: 01/14/21

19 Ellington Road

Northampton, MA 01062

Amount: $287,000

Buyer: Michael L. Matuszek

Seller: Matthew Motamedi

Date: 01/15/21

137 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $665,000

Buyer: David Morse

Seller: Rosemund LLC

Date: 01/13/21

34 Fruit St.

Northampton, MA 01060

Amount: $350,000

Buyer: Leah King

Seller: Bruce A. Gibbs

Date: 01/12/21

47 Higgins Way

Northampton, MA 01060

Amount: $135,000

Buyer: Allison Snow

Seller: Sturbridge Development LLC

Date: 01/15/21

8 King Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $212,500

Buyer: William S. Hogan

Seller: John E. Mahoney

Date: 01/13/21

56 Laurel St.

Northampton, MA 01060

Amount: $376,000

Buyer: Kay Canavino

Seller: Jacquelyn Duda

Date: 01/15/21

Maynard Road #2

Northampton, MA 01060

Amount: $229,000

Buyer: Martin Sexton

Seller: Kerry Dinh

Date: 01/21/21

117 Olander Dr. #15

Northampton, MA 01060

Amount: $590,078

Buyer: Karen Clay

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 01/15/21

117 Olander Dr. #18A

Northampton, MA 01060

Amount: $371,058

Buyer: Craig Meck-Machado

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 01/11/21

5 Orchard St.

Northampton, MA 01060

Amount: $372,000

Buyer: Carol Pineda

Seller: Melissa J. Lampron

Date: 01/21/21

109 Overlook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $190,000

Buyer: Leigh K. Shippee

Seller: Ahearn, Neal T., (Estate)

Date: 01/21/21

30 Park St.

Northampton, MA 01062

Amount: $280,000

Buyer: Corinne Butler-Guest

Seller: Frances V. Krumpholz

Date: 01/11/21

567 Sylvester Road

Northampton, MA 01062

Amount: $135,000

Buyer: Nathan Moczulewski

Seller: Philip Moczulewski

Date: 01/22/21

35 Westwood Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $150,000

Buyer: Roger W. Salloom

Seller: Wells, Joan R., (Estate)

Date: 01/19/21

PLAINFIELD

Liberty St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $169,717

Buyer: Maud Geng

Seller: Tomkat International Corp.

Date: 01/14/21

SOUTH HADLEY

23 Chestnut Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $340,000

Buyer: David G. Morris

Seller: Ceasar P. Fernandes

Date: 01/22/21

108 College St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $410,000

Buyer: Joe Villanueva

Seller: Laplante Construction Inc.

Date: 01/22/21

16 Columbia St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $220,000

Buyer: Evan P. Warner

Seller: Jay D. Beaulieu

Date: 01/19/21

57 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $235,000

Buyer: Kevin A. Trousdale

Seller: Ethan L. Bagg

Date: 01/15/21

8 Hollywood St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $228,900

Buyer: Karina Linares

Seller: Marilyn M. Halliday

Date: 01/22/21

77 Judd Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $198,000

Buyer: Cody A. Griswold

Seller: Wildman, James M., (Estate)

Date: 01/21/21

12 Plainville Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $425,000

Buyer: Geoffrey Falade

Seller: Joanne Walton-Bicknell

Date: 01/22/21

24 Tampa St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,000

Buyer: Phyllis A. Leach

Seller: David G. Morris

Date: 01/22/21

23 The Knolls

South Hadley, MA 01075

Amount: $405,000

Buyer: Amanda J. Shallcross

Seller: Leslie A. Dickinson LT

Date: 01/12/21

SOUTHAMPTON

Fitch Farm Way #1

Southampton, MA 01073

Amount: $138,500

Buyer: David Garstka Builders LLC

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 01/15/21

WARE

64 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $224,900

Buyer: Niki J. Vaughan

Seller: Jill Gravel-Combs

Date: 01/22/21

259 Greenwich Road

Ware, MA 01082

Amount: $350,000

Buyer: Lynn E. Ruwet

Seller: Daniel J. Luksha

Date: 01/22/21

25-27 Grove St.

Ware, MA 01082

Amount: $247,300

Buyer: Scott Lunt

Seller: Marth-E LLC

Date: 01/14/21

73 Hardwick Pond Road

Ware, MA 01082

Amount: $360,000

Buyer: Mark E. Hausser

Seller: Mary A. Beeman

Date: 01/19/21

19 High St.

Ware, MA 01082

Amount: $207,000

Buyer: Erika R. Lima

Seller: Nasser Zebian

Date: 01/22/21

5 Maple St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: David Warren

Seller: Dudek, May, (Estate)

Date: 01/15/21

29 Pinecrest Circle

Ware, MA 01082

Amount: $260,000

Buyer: Greg Robbins

Seller: Normand T. Mathieu

Date: 01/22/21

24 Sherwin St.

Ware, MA 01082

Amount: $181,000

Buyer: Debra A. Valois

Seller: Jason McBride

Date: 01/15/21

WESTHAMPTON

112 Kings Hwy.

Westhampton, MA 01027

Amount: $365,000

Buyer: Conar Myers

Seller: Christopher M. Tautznik

Date: 01/13/21

WILLIAMSBURG

81 South St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $270,000

Buyer: Terry D. Dawson

Seller: Shane L. Lashway

Date: 01/20/21