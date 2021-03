The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

152-A John Ford Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $325,000

Buyer: Jane Kaufman

Seller: Tatiana C. Berindei

Date: 02/08/21

BERNARDSTON

23 Center St.

Bernardston, MA 01337

Amount: $268,896

Buyer: Aaron C. Hunter

Seller: Leslie Hunter

Date: 02/09/21

308 Northfield Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $332,764

Buyer: JP Morgan Chase Bank

Seller: Janine Viencek

Date: 02/10/21

175 West Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $370,000

Buyer: Thomas B. Hamilton

Seller: Errol W. Caswell

Date: 02/08/21

BUCKLAND

7 South St.

Buckland, MA 01338

Amount: $269,000

Buyer: David Gamelli

Seller: Gaffigan IRT

Date: 02/12/21

49-51 State St.

Buckland, MA 01338

Amount: $317,000

Buyer: Diego Sharon

Seller: Kelly A. Hanley

Date: 02/16/21

DEERFIELD

Elm Circle

Deerfield, MA 01342

Amount: $400,000

Buyer: Clay RE Holdings LLC

Seller: Elizabeth A. Schmitt

Date: 02/19/21

30 Elm St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $400,000

Buyer: Clay RE Holdings LLC

Seller: Elizabeth A. Schmitt

Date: 02/19/21

7 Graves St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $144,000

Buyer: Thomas J. Mitchell

Seller: USA HUD

Date: 02/09/21

7 Thayer St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $199,155

Buyer: US Bank

Seller: Marie Drozdal

Date: 02/19/21

GREENFIELD

80 Beech St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Benjamin Conrick

Seller: Christopher J. Edes

Date: 02/12/21

335 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Levi Kelley

Seller: Andrew Lively

Date: 02/10/21

333 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $305,000

Buyer: White Mountain Realty Group LLC

Seller: Paul W. Allis

Date: 02/08/21

25 Frederick Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Jason Sadler

Seller: Paul J. Levasseur

Date: 02/12/21

24 Linwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Daniel Littlefield

Seller: Michael Hutchinson

Date: 02/09/21

151 Montague City Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Kristina N. Smyth

Seller: Christopher D. Sawyer

Date: 02/09/21

78 Peabody Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $365,000

Buyer: Min L. Lu

Seller: Eileen F. Brown

Date: 02/18/21

92-94 Peabody Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $675,000

Buyer: Adam Konner

Seller: Ricky Greenwald

Date: 02/12/21

32 Power Square

Greenfield, MA 01301

Amount: $131,500

Buyer: Andrew R. Hutchison

Seller: Goodridge, George L., (Estate)

Date: 02/10/21

77 Verde Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $398,400

Buyer: Jamie Roberts

Seller: Greenfield KMW LLC

Date: 02/08/21

LEVERETT

49 Cave Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $406,405

Buyer: Eric J. Mulvihill

Seller: Frederick J. Bashour

Date: 02/16/21

MONROE

146 Main Road

Monroe, MA 01350

Amount: $120,000

Buyer: Nathan H. Cote

Seller: Russell R. Oakes

Date: 02/12/21

MONTAGUE

22 Coolidge Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $160,000

Buyer: Crystal-Ann Hoffman

Seller: Lenois, Ronald R., (Estate)

Date: 02/10/21

107 Federal St.

Montague, MA 01349

Amount: $245,000

Buyer: Denise D. Salmon-Shand

Seller: Michael McGrath

Date: 02/16/21

33 Union St.

Montague, MA 01351

Amount: $315,250

Buyer: Jonathan R. Bray

Seller: Robert J. Bray

Date: 02/11/21

NEW SALEM

27 Stone Hill Road

New Salem, MA 01355

Amount: $236,500

Buyer: Dylan J. Matilainen

Seller: Christine C. Fannin

Date: 02/19/21

NORTHFIELD

153 School St.

Northfield, MA 01360

Amount: $280,000

Buyer: Yong-Zhi Mei

Seller: Douglas A. Baker

Date: 02/08/21

ORANGE

113 Congress St.

Orange, MA 01364

Amount: $260,000

Buyer: Max Carrazana

Seller: Edgewater Construction Inc.

Date: 02/09/21

67 Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $375,000

Buyer: Tina Diaz

Seller: Daniel M. Kimball

Date: 02/08/21

95 New Athol Road

Orange, MA 01364

Amount: $1,090,000

Buyer: Motor City Automotive Group

Seller: George H. Newcomb

Date: 02/11/21

38 Robin Lane

Orange, MA 01364

Amount: $214,900

Buyer: James D. Hancock

Seller: Jignesh R. Patel

Date: 02/12/21

181 Wheeler Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $160,000

Buyer: Brent E. Sulham

Seller: Nathan E. Sulham

Date: 02/19/21

SHELBURNE

30 High St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $495,000

Buyer: Katherine Barr

Seller: Ricki Carroll

Date: 02/09/21

Patten Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $353,000

Buyer: MA Audubon Society Inc.

Seller: Patten Hill Farm TR

Date: 02/16/21

SHUTESBURY

527 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $274,500

Buyer: Skyway Properties LLC

Seller: Andrew L. Cook

Date: 02/16/21

SUNDERLAND

190 North Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $485,000

Buyer: Dennis O’Loughlin

Seller: J2K Realty LLC

Date: 02/19/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

114 Carr Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $153,000

Buyer: Alex Boyko

Seller: Laura L. Farrington

Date: 02/12/21

19 Hamilton Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $200,000

Buyer: US Bank

Seller: Joanne Askins

Date: 02/10/21

16 Norris St.

Agawam, MA 01030

Amount: $240,000

Buyer: Tifany Inacio

Seller: Melissa Noonan

Date: 02/10/21

5 Red Oaks Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $340,000

Buyer: Ryan D. Sheehan

Seller: Laura J. Conant

Date: 02/11/21

43 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $135,000

Buyer: Sergey Dikan

Seller: Joann K. Chiaro

Date: 02/18/21

105 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $230,500

Buyer: Zeni L. Gushue

Seller: Russell P. Stetson

Date: 02/08/21

BLANDFORD

103 North Blandford Road

Blandford, MA 01008

Amount: $183,302

Buyer: Bl Ma Land LLC

Seller: Housatonic Solar 1 LLC

Date: 02/08/21

BLANDFORD

28 Blair Road

Blandford, MA 01008

Amount: $215,000

Buyer: Mia Hanlon

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 02/19/21

CHESTER

104 North Chester Road

Chester, MA 01011

Amount: $382,000

Buyer: David S. Muenzer

Seller: Christopher L. Towne

Date: 02/18/21

CHICOPEE

71 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $167,000

Buyer: Michael Croteau

Seller: Mark E. Slayton

Date: 02/17/21

1063 Burnett Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Michele A. Lemieux

Seller: Connor S. Sormanti

Date: 02/17/21

621 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $142,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Alyson E. Reid

Date: 02/16/21

61 Claire St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Joshua J. Medero

Seller: Thomas P. Garvey

Date: 02/12/21

47 Conrad St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $231,500

Buyer: Joleen A. Ramos

Seller: Michael Jackewich

Date: 02/12/21

37 Eldridge St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $147,000

Buyer: JBD Empire LLC

Seller: Natalia Trznadel

Date: 02/18/21

19 Emerson St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $415,000

Buyer: RBT Enterprise LLC

Seller: MJT Properties LLC

Date: 02/18/21

10 Everett St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: FNMA

Date: 02/16/21

101 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Colleen Bates

Seller: William M. Parker

Date: 02/09/21

90 Fernhill St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $167,000

Buyer: Seweryn W. Grabowski

Seller: Bank New York Mellon

Date: 02/12/21

11 Fisher St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $215,000

Buyer: Carlos M. Hernandez

Seller: Richard S. Fedak

Date: 02/16/21

81 Frink St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $227,900

Buyer: William M. Parker

Seller: Jeffrey P. Paquette

Date: 02/10/21

245 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $335,000

Buyer: Tony Tereso

Seller: Marc N. Turgeon

Date: 02/17/21

75 Greenpoint Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Scott T. Pirog

Seller: Elizabeth A. Forgue

Date: 02/12/21

49 Jean Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Yesenia R. Martinez

Seller: N. Riley Construction Inc.

Date: 02/17/21

17 Leslie St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $228,000

Buyer: Nicol D. Diaz-Rodriguez

Seller: Extremely Clean LLC

Date: 02/19/21

311 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,000

Buyer: Connor K. Kennedy

Seller: Roland N. Menard

Date: 02/11/21

8 Pleasantview Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $175,000

Buyer: Antonio Valdez-Cabral

Seller: Meadowbrook Property Solutions

Date: 02/09/21

645 Shawinigan Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $1,162,050

Buyer: Western Mass. Emergency Communications

Seller: Shawinigan Drive LLC

Date: 02/16/21

151 Silvin Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $160,000

Buyer: Jack Solock

Seller: Shannon L. Drake

Date: 02/18/21

385 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Antonio S. Francisco

Date: 02/12/21

2 West St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Juan A. Rosario

Seller: Blanco Electric LLC

Date: 02/12/21

EAST LONGMEADOW

Baldwin St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,500,000

Buyer: Purpose Storage E

Seller: Baldwin Street LLC

Date: 02/10/21

34 Brynmawr Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $200,000

Buyer: MNB Builders LLC

Seller: FNMA

Date: 02/16/21

419 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Alexander Provoda

Seller: Diana Kumisca

Date: 02/12/21

5 Corning St.

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $284,000

Buyer: Hadley B. Pellegrino

Seller: Giancarlo Mei

Date: 02/19/21

68 Gerrard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $290,900

Buyer: Brett Richard

Seller: Erick Arroyo

Date: 02/19/21

Glendale Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,500,000

Buyer: Purpose Storage E

Seller: Baldwin Street LLC

Date: 02/10/21

Grove Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,500,000

Buyer: Purpose Storage E

Seller: Baldwin Street LLC

Date: 02/10/21

27 Kingman Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $170,000

Buyer: James N. Conlon

Seller: USA HUD

Date: 02/19/21

39 Lombard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $299,900

Buyer: Timothy J. Becker

Seller: Robert J. Schroeter

Date: 02/17/21

55 Mapleshade Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $234,500

Buyer: Bradford T. Mills

Seller: Brian Tondera

Date: 02/12/21

45 Scantic Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $246,000

Buyer: James Bertier

Seller: Tracey L. Giard

Date: 02/12/21

HOLYOKE

71 Berkshire St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $231,000

Buyer: Anne M. Lisella

Seller: Westmass Apartments LLC

Date: 02/18/21

15 Clark St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $263,000

Buyer: Victoria M. Bonazoli

Seller: Albert Czupkiewicz

Date: 02/16/21

921 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $330,000

Buyer: Daniel Carrell

Seller: Gladysh Capital LLC

Date: 02/19/21

5 Gamelin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,000,000

Buyer: Holyoke Medical Properties

Seller: Mercy Hospital Inc.

Date: 02/17/21

1244 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $276,000

Buyer: Justin Tomasini

Seller: Greenvale Properties LLC

Date: 02/08/21

41-43 Mosher St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,250,000

Buyer: 556 South Bridge St LLC

Seller: Windsor Realty LLC

Date: 02/19/21

2060-2062 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $216,000

Buyer: Michael L. Davenport

Seller: NAR Realty LLC

Date: 02/12/21

17-19 Parker St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Shannon C. Dillard

Seller: Mario Tedeschi

Date: 02/12/21

430 Rock Valley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Michael D. Rabtor

Seller: Jennifer Wilda

Date: 02/12/21

556 South Bridge St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,250,000

Buyer: 556 S. Bridge St. LLC

Seller: Windsor Realty LLC

Date: 02/19/21

224 Walnut St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Jonathan Z. Glogower

Seller: Anna K. Rigali

Date: 02/18/21

50 West St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,250,000

Buyer: 556 South Bridge St. LLC

Seller: Windsor Realty LLC

Date: 02/19/21

52 West St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,250,000

Buyer: 556 S. Bridge St. LLC

Seller: Windsor Realty LLC

Date: 02/19/21

19 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Heidy L. Lanausse-Ramos

Seller: Alfred Shattelroe

Date: 02/08/21

272 Whitney Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $415,000

Buyer: Nicholas O. Rodriguez

Seller: Christopher M. Buell

Date: 02/17/21

LONGMEADOW

37 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Philip B. Jones

Seller: Michael Sullivan

Date: 02/10/21

1183 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $555,000

Buyer: Jaime Cabezas

Seller: Rajeev Kumar

Date: 02/17/21

73 Falmouth Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $376,000

Buyer: Katie Lynch

Seller: James B. Punderson

Date: 02/17/21

163 Hillcrest Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $271,000

Buyer: Kate E. Schoenberger

Seller: Jeffrey A. Beaulac

Date: 02/19/21

58 Shady Side Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $527,500

Buyer: James J. Manoussoff

Seller: Kim D. Tanzer

Date: 02/12/21

37 South Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $319,000

Buyer: Robert E. Kelley

Seller: Jaime F. Cabezas

Date: 02/17/21

LUDLOW

8 Autumn Ridge Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $532,000

Buyer: William E. Grise

Seller: Hemlock Ridge LLC

Date: 02/12/21

14 Bucknell St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $292,500

Buyer: Suzanne Middleton

Seller: Raev LLC

Date: 02/19/21

448 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $372,000

Buyer: Jonathan M. Cheria

Seller: Gerard J. Deslauriers

Date: 02/19/21

Marias Way #5

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Augusto G. Crespo

Seller: M&G Investors LLC

Date: 02/12/21

177 Overlook Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $370,000

Buyer: Khanh Nguyen

Seller: Patricia Coderre-Guyette

Date: 02/12/21

73 Ridgeview Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $200,000

Buyer: Alice G. English

Seller: Stoddard, Mary E., (Estate)

Date: 02/12/21

Sunset Ridge #7

Ludlow, MA 01056

Amount: $130,000

Buyer: Danny Elias

Seller: Alex G. Kudla

Date: 02/19/21

Sunset Ridge #17

Ludlow, MA 01056

Amount: $190,000

Buyer: Alina Leclaire

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 02/12/21

MONSON

28 Bethany Road

Monson, MA 01057

Amount: $170,000

Buyer: Joanne P. Kelly

Seller: Sarah E. Danos

Date: 02/12/21

PALMER

11 Conant St.

Palmer, MA 01069

Amount: $243,480

Buyer: Kathleen A. Scarglia

Seller: Nathaniel Messier

Date: 02/19/21

4 Norbell St.

Palmer, MA 01080

Amount: $200,000

Buyer: Jennifer L. Bolduc

Seller: Linda Thibeault

Date: 02/17/21

1570-1572 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $161,000

Buyer: Roger Parker

Seller: Stephen A. Mushenko

Date: 02/10/21

17 Old Farm Road

Palmer, MA 01069

Amount: $385,000

Buyer: Naomi R. Jackson

Seller: Doreen Cunningham

Date: 02/09/21

103-A&B South High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $287,600

Buyer: Joshua Banas

Seller: Glennair Executive Services

Date: 02/09/21

103-B South High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $287,600

Buyer: Joshua Banas

Seller: Glennair Executive Services

Date: 02/09/21

49 Springfield St.

Palmer, MA 01080

Amount: $239,000

Buyer: Anthony L. Fields

Seller: Rehab Home Buyers LLC

Date: 02/16/21

Wilbraham St.

Palmer, MA 01069

Amount: $535,000

Buyer: Jerzy Sajerda

Seller: Wilbraham Road LLC

Date: 02/10/21

RUSSELL

41 Westwood Dr.

Russell, MA 01071

Amount: $292,000

Buyer: Caio Veloso-Silva

Seller: Jay M. Smith

Date: 02/16/21

SOUTHWICK

3 Amberleaf Way

Southwick, MA 01077

Amount: $455,000

Buyer: Brian J. Laframboise

Seller: Seetharaman Raghuraman

Date: 02/17/21

681-R College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $350,000

Buyer: Jaydub LLC

Seller: Hillside Development Corp.

Date: 02/17/21

21 Ed Holcomb Road

Southwick, MA 01077

Amount: $260,000

Buyer: Christopher M. Barden

Seller: Harold A. Heap

Date: 02/16/21

71 Kline Road

Southwick, MA 01077

Amount: $310,000

Buyer: Steve Howes

Seller: Joan C. Morvidelli

Date: 02/19/21

21 Sterrett Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $350,000

Buyer: Randy Wessels

Seller: Frank T. Larson

Date: 02/11/21

19 Veteran St.

Southwick, MA 01077

Amount: $139,176

Buyer: Brian E. Kelley

Seller: Angelo S. Melloni

Date: 02/17/21

138 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $340,824

Buyer: William J. Kokocinski

Seller: Marc A. Pereira

Date: 02/12/21

SPRINGFIELD

139 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $212,000

Buyer: Amanda Pagan

Seller: Joseph A. Pietrocola

Date: 02/12/21

104 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $167,000

Buyer: Eileen Santiago

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 02/11/21

211 Ambrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Alfonso Roman

Seller: Lydia E. Torres

Date: 02/12/21

27-29 Ames St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Luis R. Cintron-Amaro

Seller: Paul A. Dyrkacz

Date: 02/09/21

68-70 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Roosevelt Amanfo

Seller: Guillermo Negron

Date: 02/19/21

459-461 Armory St.

Springfield, MA 01104

Amount: $174,900

Buyer: Ching Chi Lee

Seller: Jonathan Lurie

Date: 02/11/21

18-20 Batavia St.

Springfield, MA 01109

Amount: $218,000

Buyer: Dennis D. Terron

Seller: Edwin Ortiz-Gonzalez

Date: 02/12/21

50 Beauregard St.

Springfield, MA 01151

Amount: $173,999

Buyer: Edgardo Garcia

Seller: MVP Partners RE LLC

Date: 02/12/21

992 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $205,000

Buyer: Jonathan Vargas-Garcia

Seller: Bruce R. Buckley

Date: 02/12/21

292 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Hector M. Hernandez

Seller: Eagle Home Buyers LLC

Date: 02/18/21

5-9 Caldwell Place

Springfield, MA 01104

Amount: $281,000

Buyer: Purposefull Holdings LLC

Seller: Jose M. Goncalves

Date: 02/12/21

19 Carlton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $168,000

Buyer: Odayls Agosto-Flores

Seller: Francine Savoie

Date: 02/08/21

379 Central St.

Springfield, MA 01105

Amount: $140,000

Buyer: Santana Real Estate Inc.

Seller: Lionel Cruz

Date: 02/09/21

68 Cheyenne Road

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Nicholas D. Delnegro

Seller: Jason Bacis

Date: 02/12/21

28 Clarendon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $223,000

Buyer: Carlos Kuilan

Seller: Round 2 LLC

Date: 02/09/21

260 Cuff Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $211,000

Buyer: Jesus M. Nieves

Seller: David P. Bergeron

Date: 02/19/21

122 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Jazmin I. Martinez

Seller: Celestino Diaz

Date: 02/08/21

48 Driftwood Road

Springfield, MA 01128

Amount: $226,000

Buyer: Dallas Clark

Seller: Shalonda M. Edwards

Date: 02/11/21

93-95 Edgewood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $234,000

Buyer: Edwin M. Molina-Nunez

Seller: Jarineth Velez-Torres

Date: 02/09/21

153 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $187,000

Buyer: Amanda L. Upchurch

Seller: Kathleen A. Shaw

Date: 02/12/21

79 Eloise St.

Springfield, MA 01118

Amount: $221,000

Buyer: Joanna Rodriguez

Seller: Russell, Mary J., (Estate)

Date: 02/16/21

22 Florentine Gardens

Springfield, MA 01108

Amount: $314,900

Buyer: John J. Blackshear

Seller: James P. Hager

Date: 02/19/21

97 Francis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $150,000

Buyer: Jevhan Velez

Seller: Lawrence F. Army

Date: 02/16/21

33 Fullerton St.

Springfield, MA 01151

Amount: $184,000

Buyer: Cyndia Gonzalez

Seller: Andrew C. Kalinyak

Date: 02/12/21

282 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $418,000

Buyer: Luz Martinez

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 02/12/21

762 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $190,400

Buyer: Marcio Freitas

Seller: Lydia Vega

Date: 02/11/21

22 Hobart St.

Springfield, MA 01104

Amount: $281,000

Buyer: Purposefull Holdings LLC

Seller: Jose M. Goncalves

Date: 02/12/21

80 Howes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $179,900

Buyer: Robert L. Gladden

Seller: Wilmington Savings

Date: 02/10/21

208 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $153,000

Buyer: Donald Cushing

Seller: Guczek, Edward J. Sr., (Estate)

Date: 02/17/21

23 Kerry Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $189,100

Buyer: Carmen B. Galarza-Colon

Seller: Brett R. Richard

Date: 02/19/21

121 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $325,000

Buyer: Sivakumar Jagadeesan

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 02/12/21

144 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $190,000

Buyer: Robert Chamberlain

Seller: Stacey Hildreth-Fortin

Date: 02/16/21

91 Lancaster St.

Springfield, MA 01118

Amount: $181,000

Buyer: Alexander Rohan

Seller: Matthew E. Donnellan

Date: 02/17/21

34-36 Langdon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $235,000

Buyer: Chazalyn Santa-Colon

Seller: Keith Blake

Date: 02/12/21

80-82 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $286,000

Buyer: Calisa Kennedy

Seller: Madison Property Investment LLC

Date: 02/19/21

40 Luden St.

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Jacob J. Tagan

Seller: Noah B. Hatton

Date: 02/18/21

279-287 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $462,675

Buyer: Matthew D. Grunwald

Seller: 855 Liberty Springfield LLC

Date: 02/08/21

143 Marion St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Karelis Dejesus

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 02/10/21

16 Marsden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Gilbert Santiago

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 02/16/21

33 Michigan St.

Springfield, MA 01151

Amount: $175,000

Buyer: Christopher J. Berthiaume

Seller: Ellen T. Moore

Date: 02/12/21

50 Montclair St.

Springfield, MA 01104

Amount: $188,000

Buyer: Kenny A. Martinez

Seller: Steven Lemoine

Date: 02/12/21

123-125 Mulberry St.

Springfield, MA 01105

Amount: $300,000

Buyer: Jasper McCoy

Seller: Theocles, Charles A. (Estate)

Date: 02/11/21

737 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Zachary Edelman

Seller: Michael Sheltra

Date: 02/17/21

54 Newhall St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Jaritza Rios

Seller: Kelly R. Holbrook

Date: 02/16/21

173 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $309,000

Buyer: Monica Rahall

Seller: Mister Mister LLC

Date: 02/17/21

988 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $260,000

Buyer: Reshawn Buckhannon

Seller: Jerome T. Weldon

Date: 02/19/21

210 Peekskill Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $260,000

Buyer: Daniel J. Langevin

Seller: John Martin

Date: 02/10/21

18-20 Rifle St.

Springfield, MA 01105

Amount: $220,883

Buyer: US Bank

Seller: Vanessa Johnson

Date: 02/17/21

27 Sherbrooke St.

Springfield, MA 01104

Amount: $133,000

Buyer: Michelle Stuart

Seller: Jose A. Rivera

Date: 02/08/21

70 Sherman St.

Springfield, MA 01109

Amount: $233,600

Buyer: Felix DeLaCruz

Seller: Orange Park Management LLC

Date: 02/12/21

905-909 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Patalano Property Mgmt. LLC

Seller: Anthony Patalano

Date: 02/16/21

147 Sunridge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Abundio Cortes-Palacios

Seller: Michael J. Culhane

Date: 02/10/21

55 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Shanice M. Torres

Seller: Allan Cumberbatch

Date: 02/18/21

331-333 Water St.

Springfield, MA 01151

Amount: $175,000

Buyer: Latonya Hinds

Seller: H. P. Rum LLC

Date: 02/16/21

85-87 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Arielle Christian

Seller: David A. Springer

Date: 02/09/21

116 Wheeler Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Susan Cagan

Seller: Parker, Patricia G., (Estate)

Date: 02/19/21

901 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Michelle L. Giguere

Seller: Wayne G. Giguere

Date: 02/19/21

WESTFIELD

11 Bush St.

Westfield, MA 01085

Amount: $120,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Joseph Busby

Date: 02/12/21

10 Cross St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Jay M. Smith

Seller: Robert E. Kelley

Date: 02/17/21

1047 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: David Bagge

Seller: Barton, Hazel A., (Estate)

Date: 02/19/21

35 Grandview Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Benjamin R. Fischer

Seller: Jonathan Hawkins

Date: 02/19/21

8 Lincoln St.

Westfield, MA 01085

Amount: $272,500

Buyer: Lisa M. Kozik

Seller: Caio H. Veloso-Silva

Date: 02/16/21

10 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $495,000

Buyer: 10 Main WF LLC

Seller: Johnston Holding Co. Inc.

Date: 02/16/21

107 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $256,000

Buyer: Luis A. Lopez

Seller: Eric Mancini

Date: 02/18/21

100 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Dmitriy Ryabichenko

Seller: Aleksandr Popov

Date: 02/12/21

11 Myrtle Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: John M. Phillips

Seller: LP4 LLC

Date: 02/12/21

45 Orange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $295,000

Buyer: Arismendy Larancuent

Seller: Scott A. Machler

Date: 02/19/21

46 Orange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $239,900

Buyer: Tyler J. French

Seller: Emmanuel N. Cheo

Date: 02/08/21

440 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: JAI Hanuman LLC

Seller: 440 Southampton Road Realty

Date: 02/17/21

31 Summit Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Isobel A. McMahon

Seller: Joanne A. Manley

Date: 02/11/21

160 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $291,000

Buyer: Andrew K. Hall

Seller: Kurowski, Doris A., (Estate)

Date: 02/11/21

107 Tannery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $226,000

Buyer: Henry R. Talbot

Seller: Crawford, Carl J., (Estate)

Date: 02/11/21

WILBRAHAM

6 Birch St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $220,000

Buyer: Todd N. Ashford

Seller: Kathleen A. Scarglia

Date: 02/16/21

3155 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $124,500

Buyer: Jad Mourad

Seller: Maureen G. Christofori

Date: 02/17/21

11 Delmor Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $237,500

Buyer: Richard Hebert

Seller: Nicholas M. Brown

Date: 02/08/21

716 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $435,000

Buyer: Christine R. Augustine

Seller: Suzanne E. Middleton

Date: 02/19/21

843 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $262,500

Buyer: William W. McElroy

Seller: Olga D. Vonflatern

Date: 02/09/21

12 Red Gap Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $555,000

Buyer: Nicole S. Gee

Seller: Charles E. Hatch

Date: 02/17/21

WEST SPRINGFIELD

422 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,000

Buyer: Allison K. Smith

Seller: Ellen M. Guimaraes

Date: 02/19/21

89 Edgewood Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $460,000

Buyer: William J. Lyons

Seller: Martin C. Lyons

Date: 02/10/21

55 Fox St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $127,500

Buyer: Joseph Kot

Seller: US Bank

Date: 02/12/21

82 Garden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $206,000

Buyer: Kyle Marquez

Seller: Michele A. Dandy

Date: 02/08/21

48 Oakland St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Justin P. Hancock

Seller: Mark P. Skypeck

Date: 02/18/21

89 Pheasants Xing

West Springfield, MA 01089

Amount: $485,000

Buyer: Thomas Permar

Seller: David J. Vickers

Date: 02/12/21

30 Ravenwood Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $417,000

Buyer: Dante R. Demaio

Seller: William T. Bostick

Date: 02/12/21

231 River St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $165,000

Buyer: William G. Marchand

Seller: Maitri J. Patel

Date: 02/12/21

19 Rochelle St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,500

Buyer: Kevin Truong

Seller: Kevin Boyle

Date: 02/19/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

273 Amity St.

Amherst, MA 01002

Amount: $225,000

Buyer: 273 Amity Street RT

Seller: 273 Amity Street RT

Date: 02/11/21

72 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $735,000

Buyer: Town of Amherst

Seller: Keith O. Kaneta RET

Date: 02/16/21

76 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $735,000

Buyer: Town of Amherst

Seller: Keith O. Kaneta RET

Date: 02/16/21

80 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $735,000

Buyer: Town of Amherst

Seller: Keith O. Kaneta RET

Date: 02/16/21

110 Henry St.

Amherst, MA 01002

Amount: $185,000

Buyer: W. D. Cowls Inc.

Seller: Dinsmore-Spence TR

Date: 02/17/21

418 Shays St.

Amherst, MA 01002

Amount: $355,000

Buyer: Meredith E. Marvin

Seller: Lauder, Shirley L., (Estate)

Date: 02/11/21

51 Station Road

Amherst, MA 01002

Amount: $482,000

Buyer: Katherine E. Tease

Seller: Kevin S. Mepham

Date: 02/12/21

23 Tracy Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $265,000

Buyer: Amherst Community Land Trust Inc.

Seller: Gesualdi, John J., (Estate)

Date: 02/18/21

19 Vista Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $578,400

Buyer: R. J. McQuade Jr. 2011 T

Seller: Apple Brook West LLC

Date: 02/16/21

BELCHERTOWN

12 Autumn Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $325,000

Buyer: Jean B. Bangoret

Seller: McCullough & Campora Enterprises LLC

Date: 02/08/21

150 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $259,000

Buyer: Phach T. Thach

Seller: Mark E. Suchecki

Date: 02/09/21

52 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $454,900

Buyer: Robert McGibeny

Seller: JN Duquette & Son Construction Inc.

Date: 02/19/21

57 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $475,000

Buyer: Zacharian Johnson

Seller: Jason J. Lafleur

Date: 02/16/21

CHESTERFIELD

108 East St.

Chesterfield, MA 01096

Amount: $440,000

Buyer: Elizabeth H. Song

Seller: Andreas A. Gamborg

Date: 02/12/21

EASTHAMPTON

9 Admiral St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $159,790

Buyer: Jarrod A. Wesson

Seller: Laselle, John T., (Estate)

Date: 02/19/21

8 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $320,000

Buyer: Alison Kleppinger

Seller: Leo P. & Carol A. Dube IRT

Date: 02/10/21

62 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $630,000

Buyer: Garrett J. Wojcicki

Seller: David A. Hardy Contractor

Date: 02/19/21

HADLEY

8 Bayberry Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $750,000

Buyer: Summer Fetterman

Seller: Leonard W. Wierzbicki

Date: 02/12/21

5 Crystal Lane

Hadley, MA 01075

Amount: $689,000

Buyer: David J. Gianatasio

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 02/12/21

258 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $259,900

Buyer: Raquel F. Llera-Stern

Seller: Kevin M. Skelly

Date: 02/12/21

HATFIELD

322 West St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $240,000

Buyer: Virginia M. Martell

Seller: Vicki M. Arnould

Date: 02/09/21

HUNTINGTON

39 Basket St.

Huntington, MA 01050

Amount: $160,000

Buyer: Tariq Douglas

Seller: Steven W. Powers

Date: 02/19/21

NORTHAMPTON

Boggy Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $150,000

Buyer: City of Northampton

Seller: Bruce A. Wilbur

Date: 02/09/21

127 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $332,500

Buyer: Amy Campbell

Seller: Budgar, Gerald, (Estate)

Date: 02/09/21

357 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $449,900

Buyer: Henri D. Langevin

Seller: Oak Ridge Custom Home Builders

Date: 02/10/21

415 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $140,000

Buyer: Scott Family Property LLC

Seller: Monaghan, George M., (Estate)

Date: 02/10/21

87 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $249,000

Buyer: Teresa A. Czepiel

Seller: Crossland, Timothy J., (Estate)

Date: 02/10/21

47 McKinley Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $213,000

Buyer: Benjamin R. Craig

Seller: Shane Adams

Date: 02/11/21

244 North Maple St.

Northampton, MA 01062

Amount: $420,250

Buyer: Micah A. Winston

Seller: Debra J. Diemand

Date: 02/12/21

117 Olander Dr. #16B

Northampton, MA 01060

Amount: $363,497

Buyer: Engler LT

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 02/12/21

673 Park Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $575,000

Buyer: Caitlin M. Bunning

Seller: Gary F. Ciaschini

Date: 02/12/21

382 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $400,000

Buyer: Lisa Cassidy

Seller: Felix J. Grygorcewicz

Date: 02/11/21

386 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $465,000

Buyer: Lisa Cassidy

Seller: Felix J. Grygorcewicz

Date: 02/11/21

87 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $400,000

Buyer: Lisa Cassidy

Seller: Felix J. Grygorcewicz

Date: 02/11/21

237 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $427,000

Buyer: Congregation Bnai Israel

Seller: City Of Northampton

Date: 02/09/21

50 South St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $160,000

Buyer: Nancy Gingras

Seller: Andrew K. Griswold

Date: 02/09/21

Sylvester Road #1

Northampton, MA 01060

Amount: $155,000

Buyer: Christine Ohara

Seller: Judith L. Snyder

Date: 02/12/21

SOUTH HADLEY

12 Grant St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,040

Buyer: James T. Ouimet

Seller: Kaali Huang LLC

Date: 02/19/21

17 Red Bridge Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $537,500

Buyer: Carolyn Couture

Seller: Richard F. Cox

Date: 02/16/21

81 Richview Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $248,000

Buyer: Tamika Gagnon

Seller: Elizabeth A. Standen

Date: 02/19/21

54 Westbrook Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $224,000

Buyer: Ethan J. Conklin

Seller: Lynda M. Welch

Date: 02/12/21

164 Woodbridge St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $305,000

Buyer: William J. Selkirk

Seller: Jill Swartwout

Date: 02/18/21

SOUTHAMPTON

250 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: 6 Bears Properties Inc.

Seller: William G. Pfau

Date: 02/18/21

81 Crooked Ledge Road

Southampton, MA 01073

Amount: $335,700

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Dynelle Longto

Date: 02/19/21

67 High St.

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: Gary J. Baldwin

Seller: John & Claire Martin RET

Date: 02/12/21

7 Old County Road

Southampton, MA 01073

Amount: $405,000

Buyer: Joel P. Kupeyan

Seller: Garrett J. Wojcicki

Date: 02/19/21

WARE

114 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $177,000

Buyer: Merissa Titus-Abate

Seller: James V. Bourcier

Date: 02/19/21

17 Old Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $190,000

Buyer: Robin L. Foster

Seller: Carl F. Banas

Date: 02/19/21

174 Old Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $285,000

Buyer: Ryan Rocheford

Seller: Alyn M. Coler-Thayer

Date: 02/17/21

414 Palmer Road

Ware, MA 01082

Amount: $117,000

Buyer: Alex Lanier

Seller: Renee M. Sinclair

Date: 02/12/21

83 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $182,800

Buyer: Miguel A. Carmona

Seller: Francis J. Soffen

Date: 02/08/21

WILLIAMSBURG

17 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $409,000

Buyer: John T. Skinner

Seller: Linda K. Salguero LT

Date: 02/16/21

WORTHINGTON

112 Thayer Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $763,000

Buyer: Gabriel D. Unger

Seller: David Hurwith

Date: 02/12/21