The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

229 Norton Hill Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $450,000

Buyer: Roy Nilson

Seller: Elizabeth D. Castro

Date: 04/26/21

BUCKLAND

4 Conway St.

Buckland, MA 01338

Amount: $537,000

Buyer: Steven J. Andrews

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 04/30/21

CONWAY

Roaring Brook Road #1

Conway, MA 01341

Amount: $155,000

Buyer: Christopher R. Waldo

Seller: Scot Millay

Date: 04/22/21

Whately Road

Conway, MA 01341

Amount: $215,000

Buyer: Hitchcock RT

Seller: James E. Matus

Date: 04/28/21

DEERFIELD

15 Keets Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $398,000

Buyer: Mark Weidenfeld

Seller: John F. Waite

Date: 04/28/21

GREENFIELD

637 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $330,000

Buyer: Janice M. Soper

Seller: Allison B. Henry

Date: 04/23/21

31 Champney Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $398,000

Buyer: Huiping Chen

Seller: Parody Builders & Sons LLC

Date: 04/22/21

51 Garfield St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $307,700

Buyer: Andrew A. Charlton

Seller: Aisha Russell

Date: 04/30/21

130 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $249,000

Buyer: Stephen P. Fernandez

Seller: El Gold LLC

Date: 04/27/21

98 Petty Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $216,000

Buyer: Jesse W. Hastings

Seller: Mark J. Burton

Date: 04/22/21

66-68 Phillips St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $460,000

Buyer: Phillips St Greenfield Realty

Seller: Roger S. Glassman

Date: 04/30/21

70 Phillips St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $460,000

Buyer: Phillips St Greenfield Realty

Seller: Roger S. Glassman

Date: 04/30/21

55 Plantation Circle

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: Tyler S. Goodnow

Seller: Sally R. Roberts

Date: 04/30/21

128 Verde Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $389,000

Buyer: Tigran Ayrapetyan

Seller: John Chickanosky

Date: 04/22/21

20 Wildwood Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $285,500

Buyer: Ryan T. Grady-Wagner

Seller: BT & DNG Davilli RET

Date: 04/30/21

21 Woodleigh Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $236,000

Buyer: Maia L. Valcarce

Seller: Joel T. Velez

Date: 04/20/21

HAWLEY

104 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $190,000

Buyer: Jennifer L. Lesperance

Seller: Cody M. Gerry

Date: 04/30/21

HEATH

127 Route 8A

Heath, MA 01339

Amount: $170,500

Buyer: John J. Kucich

Seller: Janet Sessions-Mello

Date: 04/23/21

MONTAGUE

5 Green Pond Road

Montague, MA 01349

Amount: $320,000

Buyer: Pavel I. Lyvytsky

Seller: Sally J. Cary

Date: 04/28/21

38 O St.

Montague, MA 01376

Amount: $269,900

Buyer: Jacob M. Eugin

Seller: Brian Markwell

Date: 04/30/21

53 Turners Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $305,000

Buyer: Douglas Dedischew

Seller: John Moquin

Date: 04/30/21

NORTHFIELD

68 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $164,500

Buyer: Gregory M. Moretti

Seller: Porter, Mary B., (Estate)

Date: 04/30/21

ORANGE

85 Cheney St.

Orange, MA 01364

Amount: $122,000

Buyer: Reginald Haughton

Seller: Ronald L. Marsh

Date: 04/30/21

163 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $260,000

Buyer: Daniel M. Kimball

Seller: Mission Covenant Church

Date: 04/26/21

56 Putnam St.

Orange, MA 01364

Amount: $155,000

Buyer: Nicholas M. Bass

Seller: Karen M. Bass

Date: 04/23/21

77 Wheeler Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $190,000

Buyer: Joseph A. Lanteigne

Seller: Linda M. Davis

Date: 04/30/21

39 Winter St.

Orange, MA 01364

Amount: $120,000

Buyer: Happy Homes REI LLC

Seller: Catherine R. Johnson

Date: 04/26/21

ROWE

32 Davenport Branch Road

Rowe, MA 01367

Amount: $200,000

Buyer: Coastline Property Renovations

Seller: Joseph E. Thane

Date: 04/30/21

SHELBURNE

3 Allen Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $625,000

Buyer: Daniel Guzewicz

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 04/30/21

Barnard Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $625,000

Buyer: Daniel Guzewicz

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 04/30/21

2-8 Bridge St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $269,000

Buyer: High River LLC

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 04/30/21

55 Bridge St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $600,600

Buyer: Flowers & Falls LLC

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 04/30/21

1 Deerfield Ave.

Shelburne, MA 01370

Amount: $550,600

Buyer: Flowers & Falls LLC

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 04/30/21

WHATELY

37 Christian Lane

Whately, MA 01093

Amount: $415,000

Buyer: Frank R. Popkiewicz

Seller: 37 Christian Lane RT

Date: 04/27/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

15 Autumn St.

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Abdalrahman S. Alsaab

Seller: Robert A. Muldrew

Date: 04/21/21

47 Burlington Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $595,000

Buyer: Isaiah D. Pagan

Seller: Jeffrey R. Peterson

Date: 04/21/21

25 Danny Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $410,000

Buyer: Julia Park

Seller: Carol S. McGurn

Date: 04/29/21

16 Fernwood Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $290,000

Buyer: Mark Christian

Seller: Justin S. Waterman

Date: 04/30/21

25 Franklin St.

Agawam, MA 01030

Amount: $1,850,000

Buyer: CG Foods LLC

Seller: Ferraro Foods of MA LLC

Date: 04/28/21

108-110 Moore St.

Agawam, MA 01001

Amount: $230,000

Buyer: JLX 2 Properties LLC

Seller: Amanda M. Parizo

Date: 04/30/21

107 Oak Hill Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $246,500

Buyer: Kathleen Hill

Seller: Carl M. Perella

Date: 04/29/21

315 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $241,000

Buyer: Lauren E. White

Seller: David A. Robinson

Date: 04/23/21

93 Senator Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $221,000

Buyer: Andrew Turner

Seller: Marlene Roberts

Date: 04/20/21

85-87 Sheri Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $400,000

Buyer: Oleksandr Melnychuk

Seller: Mark J. Danalis

Date: 04/30/21

745 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $1,850,000

Buyer: CG Foods LLC

Seller: Ferraro Foods of MA LLC

Date: 04/28/21

119 Wagon Wheel Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $525,000

Buyer: Kenneth A. Keppler

Seller: Gregory A. Riberdy

Date: 04/23/21

BLANDFORD

257 Brookman Dr.

Blandford, MA 01008

Amount: $949,000

Buyer: Arlene Fishkind

Seller: Kathleen K. Bourn

Date: 04/30/21

BRIMFIELD

177 Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $485,000

Buyer: Timothy M. Bishop

Seller: Sharon L. Morin

Date: 04/30/21

108 Cubles Dr.

Brimfield, MA 01010

Amount: $217,900

Buyer: Joseph Lace

Seller: Shaun McLaughlin

Date: 04/23/21

15 Mill Lane

Brimfield, MA 01010

Amount: $255,000

Buyer: Lindsay Fleming

Seller: Andrew J. Rasys

Date: 04/20/21

20 Prospect Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $355,000

Buyer: Edward M. Morley

Seller: Johan T. Leth-Steensen

Date: 04/21/21

58 Washington Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $251,000

Buyer: Brianna S. White

Seller: Elizabeth Cebula

Date: 04/27/21

CHESTER

21 William St.

Chester, MA 01011

Amount: $210,000

Buyer: Epifanio Arias

Seller: Chester S. Brett

Date: 04/20/21

CHICOPEE

376 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $154,500

Buyer: Samuel Velez-Lozada

Seller: Carol A. Laflamme

Date: 04/30/21

791 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: JSPSM LLC

Seller: Revampit LLC

Date: 04/23/21

358 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $259,000

Buyer: Jorge A. Hernandez

Seller: Sandra D. Hernandez

Date: 04/30/21

155 Chapel St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $310,000

Buyer: Betty M. Lichtenstein

Seller: David Hebert

Date: 04/20/21

370 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $247,500

Buyer: Dmitriy Salagornik

Seller: Lucas Real Estate LLC

Date: 04/21/21

25 Dayton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $246,000

Buyer: Ileana M. Cruz

Seller: Juan Santana

Date: 04/20/21

East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $167,000

Buyer: PBHI Properties LLC

Seller: Westmass Area Development Corp.

Date: 04/21/21

191 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Jonathan Giedrowicz

Seller: John C. Scribner

Date: 04/21/21

Empire St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $170,000

Buyer: JBD Empire LLC

Seller: Robert P. Kardisco

Date: 04/27/21

52 Falmouth Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $242,400

Buyer: Agnieszka E. Wieczorek

Seller: Shawn A. Barrett

Date: 04/28/21

31 Franklin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $243,000

Buyer: Benjamin Perez

Seller: Carl C. Nunziato

Date: 04/30/21

Fuller Road #1

Chicopee, MA 01020

Amount: $1,900,000

Buyer: Milton Real Properties Of Mass.

Seller: JK Real Estate LLC

Date: 04/30/21

777 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Leigha Schmidt

Seller: Brian Fournier

Date: 04/26/21

59 Higgins Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $176,000

Buyer: Kody M. Anischik

Seller: Richard J. Anischik

Date: 04/29/21

261 Irene St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $234,000

Buyer: Stephanie M. Ewing

Seller: Kathy J. Trillo

Date: 04/30/21

15 Lachine St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Carolyn Martinez

Seller: Cheryl A. Budington

Date: 04/28/21

10 Lucretia Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $290,000

Buyer: Patrick McNamara

Seller: John C. Accorsi

Date: 04/30/21

21 Macek Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $435,000

Buyer: Patrick M. Valiquette

Seller: Volodomyr Boyko

Date: 04/23/21

38 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $208,000

Buyer: Yolyma Montanez-Gonzalez

Seller: Raymond A. Nadeau

Date: 04/30/21

13 Park St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $189,900

Buyer: Jamellah S. Smith

Seller: Shari M. Duffus

Date: 04/23/21

23 Pembroke Place

Chicopee, MA 01020

Amount: $243,000

Buyer: Brandon S. Ewing

Seller: Michael R. Reniewicz

Date: 04/22/21

41 Pennsylvania Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $133,000

Buyer: Kevin Randall

Seller: Bernard J. Chartier

Date: 04/23/21

40 Randall St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Krystal A. Rivera

Seller: Robert A. Tardiff

Date: 04/30/21

45 Reed St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $246,000

Buyer: Corey L. Scribner

Seller: Ronald Viens

Date: 04/30/21

56 Sesame Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $279,250

Buyer: John R. Houle

Seller: Mary E. Goulette

Date: 04/28/21

61 State St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: JBD Empire LLC

Seller: Robert P. Kardisco

Date: 04/27/21

36 Taylor St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $117,340

Buyer: R. M. Blerman LLC

Seller: Midfirst Bank

Date: 04/23/21

1559 Westover Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Wesley Jackson

Seller: Robert G. Shaw

Date: 04/30/21

EAST LONGMEADOW

70 Gates Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $215,000

Buyer: Annette Quinones

Seller: Phyllis M. Smith

Date: 04/28/21

245 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Michael J. Cook

Seller: Christine E. Disibio

Date: 04/20/21

27 Michel St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: William Nichols

Seller: Francis K. Minahan

Date: 04/30/21

291 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Regina Sibilia

Seller: Meng L. Wang

Date: 04/20/21

94 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $290,000

Buyer: Thomas Champagne

Seller: William J. Reilly

Date: 04/30/21

94 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: James Pikoulas

Seller: Patriot Living LLC

Date: 04/26/21

Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $2,200,000

Buyer: Marth-E LLC

Seller: Shaker Road LLC

Date: 04/29/21

30-34 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $2,200,000

Buyer: Marth-E LLC

Seller: Shaker Rd LLC

Date: 04/28/21

60 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $2,200,000

Buyer: Marth-E LLC

Seller: Shaker Rd LLC

Date: 04/28/21

54 Tufts St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: Muhammad K. Khan

Seller: Colleen A. Caban

Date: 04/30/21

16 Vadnais St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Emily S. Willer

Seller: Debbie W. Lee

Date: 04/27/21

15 Westernview Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $300,000

Buyer: Dessire Vitorino

Seller: Mental Health Association Inc.

Date: 04/29/21

GRANVILLE

1442 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $200,200

Buyer: Midfirst Bank

Seller: William B. Phelon

Date: 04/28/21

HAMPDEN

113 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $564,900

Buyer: Alan A. Lareau

Seller: Raymond J. Crane

Date: 04/30/21

381 Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $210,000

Buyer: Timothy Barry

Seller: Barry, William J. Jr., (Estate)

Date: 04/23/21

53 Meadow Brook Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $325,000

Buyer: Brendan Q. Kessler

Seller: Vincent C. Perreault

Date: 04/30/21

33 Wehr Road

Hampden, MA 01036

Amount: $212,000

Buyer: Stephanie Taylor

Seller: Michelle R. MacPhail

Date: 04/30/21

HOLLAND

197 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $372,500

Buyer: Jason Seplowitz

Seller: Brian J. Martin

Date: 04/21/21

HOLYOKE

37 Anderson Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Kathryn A. Setterstrom

Seller: John A. Ramondetta

Date: 04/29/21

28-30 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $297,000

Buyer: Ronald G. Bell

Seller: Modesto Melendez

Date: 04/28/21

33-35 Brookline Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Jeanna Byrd

Seller: Fens Co LLC

Date: 04/28/21

77 Brookline Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $120,000

Buyer: Martinelli Martini & Gallagher

Seller: Barbara J. Desmarais

Date: 04/22/21

16-24 Commercial St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: 16 Commercial Street LLC

Seller: Mcmahon, Daniel J., (Estate)

Date: 04/30/21

30 Hampton Knolls Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $360,000

Buyer: Lee Skiffington

Seller: Gerald G. Moreau

Date: 04/30/21

276 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $475,000

Buyer: Pru Holyoke MA LLC

Seller: Prew LLC

Date: 04/21/21

15 Holy Family Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,100,000

Buyer: Holy Family Road LLC

Seller: Robert-Thomas Construction LLC

Date: 04/29/21

Holyoke Road #B

Holyoke, MA 01040

Amount: $2,750,000

Buyer: Holyoke Landing LLC

Seller: BRE Development LLC

Date: 04/23/21

37 Laura Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $276,000

Buyer: Matthew M. Bagg

Seller: Michael Kane

Date: 04/26/21

115 Lincoln St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $216,500

Buyer: Irene Ushomirskyty

Seller: Alex B. Morse

Date: 04/30/21

11 Linden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Jorangel Marrero-Dejesus

Seller: Alex B. Morse

Date: 04/30/21

20 Magnolia Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $148,000

Buyer: Dugagjin Shala

Seller: Yahaira Bermudez

Date: 04/23/21

1 Meadow St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $136,000

Buyer: Kristin M. Fontaine

Seller: Candice J. Michaelsen

Date: 04/20/21

23 North East St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: David Class

Seller: Carlos J. Miranda

Date: 04/30/21

1298 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $325,000

Buyer: Rebecca E. Yadegar

Seller: Ester T. Pineault

Date: 04/30/21

1889 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Marlene Rye

Seller: Brian M. Griffin

Date: 04/27/21

2129 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $203,500

Buyer: Frank P. Brunelle

Seller: John J. O’Connor

Date: 04/29/21

57 Norwood Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Christopher M. Lynch

Seller: Ezold, Robert, (Estate)

Date: 04/28/21

235 Oak St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $262,000

Buyer: Jessica Bahadur

Seller: AAD LLC

Date: 04/30/21

145 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Griffin A. Bazzeghin

Seller: Wayne B. Versace

Date: 04/28/21

167 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $184,000

Buyer: Erin K. Bartuska

Seller: Daniel Bones

Date: 04/30/21

272-274 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Guy C. Meade

Seller: Victoria P. Staples

Date: 04/30/21

47 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Posiadlosc LLC

Seller: Jason K. Frey

Date: 04/28/21

30-32 Ridgewood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $298,000

Buyer: Wayne J. Caillouette

Seller: Becky A. Yacubeck

Date: 04/29/21

74 Sycamore St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Joshua Menard

Seller: David C. Bergeron

Date: 04/28/21

303 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $188,000

Buyer: Marianne Ortiz

Seller: Yu J. Lin

Date: 04/30/21

LONGMEADOW

173 Academy Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $505,000

Buyer: Pierre Beauchamp

Seller: Leveillee, Brad A., (Estate)

Date: 04/30/21

321 Ardsley Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $647,750

Buyer: Samuel R. Hamner

Seller: JEF Properties Inc.

Date: 04/30/21

26 Elmwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $310,000

Buyer: Meredith B. Folsom

Seller: Jason M. Lawrence

Date: 04/29/21

339 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $480,000

Buyer: David S. Taylor

Seller: Francesco Ferrentino

Date: 04/30/21

361 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $395,000

Buyer: Mark D. Soycher

Seller: Stanley F. Jorczak

Date: 04/23/21

37 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $345,000

Buyer: Ana Pereira

Seller: Rosinski Realty Inc.

Date: 04/29/21

86 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $332,000

Buyer: Colee Curtis

Seller: Stuart B. Gordon

Date: 04/30/21

217 Lynnwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $647,500

Buyer: Kiran R. Palreddy

Seller: Blair E. Vassallo

Date: 04/30/21

101 Morningside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $446,000

Buyer: Amy E. Devoe

Seller: Robert J. Wiles

Date: 04/30/21

170 Morningside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $475,500

Buyer: Cassandra Williamson

Seller: Craig A. Barry

Date: 04/30/21

410 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $530,000

Buyer: Aziz Ashirov

Seller: John B. Corcoran

Date: 04/26/21

10 Quinnehtuk Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $387,000

Buyer: Patrick J. Hurst

Seller: Behan, Barbara S., (Estate)

Date: 04/30/21

178 Redfern Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $357,000

Buyer: James A. Bouchard

Seller: Charles W. Gamache

Date: 04/30/21

71 South Park Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $410,000

Buyer: Mark R. Trent

Seller: Joan A. Crowley

Date: 04/23/21

LUDLOW

19 Acorn Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $190,000

Buyer: Steven J. Beauregard

Seller: Patricia Beauregard

Date: 04/30/21

763 Alden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Derek Davidson

Seller: Michael A. Houle

Date: 04/30/21

30 Bridle Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $335,000

Buyer: Samuel D. Kopec

Seller: Paulo G. Marta

Date: 04/23/21

182-184 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $284,900

Buyer: Brett E. Provost

Seller: Cynthia L. Denucci

Date: 04/22/21

66-68 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: Jesse M. Warga

Seller: Delos Real Estate LLC

Date: 04/29/21

168 Hubbard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Lawrence J. Pagliaro

Seller: Bruce R. Belmer

Date: 04/21/21

155 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Ana M. Santos

Seller: Steven W. Balicki

Date: 04/27/21

56 Lillian St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $295,500

Buyer: Christopher Sarrasin

Seller: Paul Pereira

Date: 04/30/21

5 Marion Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $238,500

Buyer: Dean A. Miner

Seller: Pierre E. Bertrand

Date: 04/29/21

190 Moody St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $1,175,000

Buyer: HP Rum LLC

Seller: Croteau Realty LLC

Date: 04/21/21

501 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $330,000

Buyer: Shawn Barrett

Seller: Ernest Watt

Date: 04/28/21

58 Mountainview St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $396,000

Buyer: Matthew V. Blanchard

Seller: Michael W. Wojtowicz

Date: 04/30/21

32 Noel St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $257,000

Buyer: Jeffrey Sheltra

Seller: James A. LaFortune

Date: 04/27/21

153 West Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: Cecilia Goncalves

Seller: Cristina D. Ribeiro

Date: 04/30/21

103 Williams St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $247,000

Buyer: Richard A. Thibeault

Seller: Richard A. Jodoin

Date: 04/30/21

MONSON

38 Ely Road

Monson, MA 01057

Amount: $450,000

Buyer: Lindsey M. Garman

Seller: Charles A. Lindsay

Date: 04/29/21

79 Ely Road

Monson, MA 01057

Amount: $308,000

Buyer: Victor M. Rivera-Perez

Seller: Brandon E. Watroba

Date: 04/30/21

13 Green St.

Monson, MA 01057

Amount: $259,900

Buyer: Alec Truman-Barkett

Seller: Luke Paull

Date: 04/29/21

4 Hilltop Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $190,000

Buyer: Zachary T. Enderle

Seller: Daniel J. Enderle

Date: 04/30/21

221 Moulton Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $338,000

Buyer: Sammi Liang

Seller: Ruth I. Deroy

Date: 04/23/21

32 Paradise Lake Road

Monson, MA 01057

Amount: $282,500

Buyer: Patricia A. Finch

Seller: Robert Berns

Date: 04/30/21

129 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $176,000

Buyer: Horizon Properties LLC

Seller: Wells Fargo Bank

Date: 04/23/21

PALMER

82 Belchertown St.

Palmer, MA 01080

Amount: $196,000

Buyer: Allen Krasnecky

Seller: Mckee, Lydia W., (Estate)

Date: 04/23/21

4045 High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $359,900

Buyer: Shale Miller

Seller: Isaiah D. Pagan

Date: 04/21/21

3162-3164 Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $205,000

Buyer: Luke Paull

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 04/27/21

10-12 Maple Ter.

Palmer, MA 01080

Amount: $213,000

Buyer: Remond Speight

Seller: Real Estate Investments Northeast

Date: 04/22/21

138 Mason St.

Palmer, MA 01069

Amount: $167,000

Buyer: Brendan N. Campbell

Seller: Robert B. Campbell

Date: 04/29/21

51 South High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $395,000

Buyer: Stanley Gyamfi

Seller: Steven S. Kusek

Date: 04/26/21

1 Sibley St.

Palmer, MA 01080

Amount: $215,000

Buyer: Richard J. Guimond

Seller: Nancy Guimond

Date: 04/30/21

21 West Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $318,000

Buyer: Jeffrey Gonyea

Seller: Glen A. Wuerthele

Date: 04/23/21

RUSSELL

45 Blandford Stage Road

Russell, MA 01071

Amount: $1,960,000

Buyer: Charles Russell Owner LLC

Seller: Russell Retail LLC

Date: 04/21/21

SOUTHWICK

130 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $175,000

Buyer: William Rivera

Seller: Samuel R. Elander

Date: 04/30/21

162 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $255,000

Buyer: Nancy Couturier-Stefaniw

Seller: Christian Prosper

Date: 04/20/21

29 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $129,900

Buyer: L&A TR

Seller: Steven Zayac

Date: 04/22/21

5 Patriots Way

Southwick, MA 01077

Amount: $355,000

Buyer: Aleh Semenovich

Seller: Paul Watts

Date: 04/23/21

5 Pondview Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $541,500

Buyer: Wilmington Savings

Seller: John Adamczyk

Date: 04/27/21

33 Ranch Club Road

Southwick, MA 01077

Amount: $737,500

Buyer: Michael T. Sheil

Seller: William A. Rodgers

Date: 04/23/21

18 Reservoir Road

Southwick, MA 01077

Amount: $565,000

Buyer: Brandan Towers

Seller: Timofey Tserkovnyy

Date: 04/30/21

Silvergrass Lane #32

Southwick, MA 01077

Amount: $120,000

Buyer: Dennis Aube

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 04/28/21

Silvergrass Lane #33

Southwick, MA 01077

Amount: $120,000

Buyer: Dennis Aube

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 04/28/21

5 Tree Top Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $455,000

Buyer: Stephanie Jimenez

Seller: Michael T. Sheil

Date: 04/26/21

SPRINGFIELD

945 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $120,000

Buyer: Nasser Zebian

Seller: Todd R. Beeman

Date: 04/29/21

81 Bairdcrest Road

Springfield, MA 01118

Amount: $260,000

Buyer: Jorge Cadiz

Seller: Erica Cadiz

Date: 04/22/21

53 Barrison St.

Springfield, MA 01109

Amount: $189,900

Buyer: Nicholas Malafronte

Seller: Borgy LLC

Date: 04/30/21

11 Benham St.

Springfield, MA 01109

Amount: $201,000

Buyer: Duenna S. Santiago

Seller: Daniel R. Muggleton

Date: 04/27/21

274 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $500,000

Buyer: Grahams Construction Inc.

Seller: Centro De Restauracion

Date: 04/20/21

1211 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Alberto Curbelo

Seller: Ann S. McPherson

Date: 04/28/21

88 Briarwood Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Gary Shepard

Seller: Joseph Amedeo

Date: 04/21/21

25 Brown St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,500

Buyer: MaCanthony Mack

Seller: Baystate Homeguard Inc.

Date: 04/30/21

59 Burghardt St.

Springfield, MA 01109

Amount: $120,000

Buyer: Darren Teale

Seller: Richard G. Patrick

Date: 04/30/21

70 Burnside Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $160,000

Buyer: Micheal J. Matos

Seller: Tyron J. Zaitshik

Date: 04/20/21

160 Canterbury Road

Springfield, MA 01118

Amount: $400,000

Buyer: David Hathaway-Johnson

Seller: Moltenbrey Builders LLC

Date: 04/28/21

165 Canterbury Road

Springfield, MA 01118

Amount: $400,000

Buyer: Michael Rodriguez

Seller: Moltenbrey Builders LLC

Date: 04/29/21

809 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $155,000

Buyer: Onstar Properties AA LLC

Seller: Round 2 LLC

Date: 04/26/21

11 Chase Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,555

Buyer: Emtay Inc.

Seller: PHH Mortgage Corp.

Date: 04/30/21

80-82 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $375,000

Buyer: Yenmy Eneida-Dominguez

Seller: Congamond Management LLC

Date: 04/23/21

81 Corcoran Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $181,000

Buyer: Juan L. Santiago

Seller: Heather M. Thomas

Date: 04/20/21

24 Crest St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Angelica Ortiz

Seller: Santana Real Estate Inc.

Date: 04/27/21

54 Crystal Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Yrania DeLosSantos

Seller: Oussama Awkal

Date: 04/22/21

75 Deepfield Road

Springfield, MA 01118

Amount: $272,000

Buyer: Yong Kim

Seller: Michael A. Rodriguez

Date: 04/29/21

257 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $120,000

Buyer: An Dinh

Seller: Hieu Vuong

Date: 04/30/21

88-90 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,150

Buyer: Joseph A. Saracino

Seller: Marcia A. Lefort

Date: 04/23/21

74-76 Duryea St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Angel L. Ruiz-Vega

Seller: Marcus A. Wilson

Date: 04/30/21

60-62 Edgemont St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Ericka Gonzalez-Carrillo

Seller: John A. Canavan

Date: 04/23/21

43 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $408,000

Buyer: Bharatkumar S. Patel

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 04/21/21

128 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Carmen M. Huertas-Deleon

Seller: Nolava LLC

Date: 04/28/21

68 Eloise St.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Emily S. Banerjee

Seller: Lakeside Properties LLC

Date: 04/23/21

42 Emily St.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Mboboko Elikana

Seller: James Ngugi

Date: 04/30/21

33 Farnsworth St.

Springfield, MA 01107

Amount: $229,900

Buyer: Yanira R. Maldonado

Seller: David Givans

Date: 04/26/21

76 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $340,000

Buyer: Denissa Juarez-Escalera

Seller: Albert L. Williams

Date: 04/26/21

71 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,500

Buyer: Ryan Lau

Seller: Michael Simmonds

Date: 04/29/21

100 Gillette Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Arielle A. Santana

Seller: Michel C. Hopkins

Date: 04/30/21

22 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $150,000

Buyer: Homestead Connections LLC

Seller: Green, Shelley I., (Estate)

Date: 04/20/21

23 Halifax Court

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Steven B. Kivitz

Seller: William D. Neigher

Date: 04/23/21

132 Halifax Court

Springfield, MA 01101

Amount: $220,000

Buyer: Steven B. Kivitz

Seller: William D. Neigher

Date: 04/23/21

315 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $244,000

Buyer: Alyssa M. Babin

Seller: Brendan Linnehan

Date: 04/28/21

203 Jewett St.

Springfield, MA 01129

Amount: $275,000

Buyer: Christian J. Brouthers

Seller: Justin Henry

Date: 04/23/21

124 Joan St.

Springfield, MA 01129

Amount: $260,000

Buyer: Kenneth Collins

Seller: Gail M. Corliss

Date: 04/21/21

15 Leete St.

Springfield, MA 01108

Amount: $169,000

Buyer: MPower Capital LLC

Seller: Devin F. Eddington

Date: 04/27/21

117 Leitch St.

Springfield, MA 01109

Amount: $232,000

Buyer: Omayra Guzman

Seller: Kathleen R. King

Date: 04/30/21

18 Leroy Place

Springfield, MA 01104

Amount: $175,850

Buyer: Jose Vazquez-Roman

Seller: Murad Drifish

Date: 04/27/21

42-44 Longhill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Juan Rodriguez

Seller: Yanira Rentas-Maldonado

Date: 04/23/21

1592-1596 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $800,000

Buyer: D&A LLC

Seller: 1670 Main Street LLC

Date: 04/28/21

86 Magnolia Ter.

Springfield, MA 01109

Amount: $244,900

Buyer: Fyxer Up Properties LLC

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 04/20/21

1600 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $800,000

Buyer: D&A LLC

Seller: 1670 Main Street LLC

Date: 04/28/21

36 Martone Place

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Saint James Place Properties

Seller: HDC 4 LLC

Date: 04/22/21

60 Martone Place

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Saint James Place Properties

Seller: Martone Place LLC

Date: 04/22/21

204 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Erik Santiago

Seller: Maribel Reynoso

Date: 04/27/21

106 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $229,000

Buyer: Janitza Cruz

Seller: Thomas F. Barrett

Date: 04/21/21

127 Melha Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Eilleen Y. Cruz

Seller: Athan Catjakis

Date: 04/29/21

172 Middlesex St.

Springfield, MA 01109

Amount: $345,000

Buyer: Joel Nieves

Seller: William K. Butler

Date: 04/21/21

37 Normandy Road

Springfield, MA 01106

Amount: $416,000

Buyer: Leontino Piecuch

Seller: Jennifer Winkler

Date: 04/29/21

326-328 Parkerview St.

Springfield, MA 01129

Amount: $330,000

Buyer: Julian D. Watts

Seller: Richard G. Johnson

Date: 04/22/21

54 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $185,000

Buyer: John D. Hill

Seller: Kurt Nielson

Date: 04/29/21

133 Regal St.

Springfield, MA 01118

Amount: $202,000

Buyer: Alexis Saez-Rodriguez

Seller: Crystal A. Frederick

Date: 04/21/21

38 Penrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $229,000

Buyer: Jose L. Hernandez-Pagan

Seller: Mirian P. Chavez

Date: 04/30/21

75 Puritan Road

Springfield, MA 01119

Amount: $193,000

Buyer: Tracy Ascolillo

Seller: Anita Clements

Date: 04/28/21

52-54 Reed St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Benjamin Nicolas

Seller: Eduard Tsikhotskiy

Date: 04/30/21

65 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $199,500

Buyer: Michael Fontanella

Seller: Norma H. Fraser

Date: 04/30/21

90 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $133,500

Buyer: Thomas P. Myers

Seller: Delno E. Clark

Date: 04/30/21

386 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,300

Buyer: Derrick J. Hatwood

Seller: Alaina M. MaCaulay

Date: 04/29/21

405 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Jose Garcia-Mercado

Seller: Joan G. Kavanagh

Date: 04/27/21

57 Signal Hill Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $370,000

Buyer: Akadeth Paenmuan

Seller: Vanessa Raster

Date: 04/28/21

55 Slumber Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $255,000

Buyer: Colleen Caban

Seller: Dorothy C. Desnoyers

Date: 04/30/21

27-29 Standish St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Ariangna Gonzalez

Seller: AJN Rentals LLC

Date: 04/27/21

305 State St.

Springfield, MA 01105

Amount: $174,500

Buyer: State 305 LLC

Seller: Avneet LLC

Date: 04/22/21

655-657 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $180,000

Buyer: Elvyn A. Almarante

Seller: Alan Whitmeyer

Date: 04/26/21

1178 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Michelle Rubiera

Seller: Lindsey L. Taylor

Date: 04/28/21

131 Sunbrier Road

Springfield, MA 01129

Amount: $230,000

Buyer: Joanna Skora

Seller: Christopher Skora

Date: 04/23/21

23 Superior Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Tabitha A. Batterman

Seller: Maureen A. Burns

Date: 04/29/21

55 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Mar Mardiros-Varteresian

Seller: Lourdes M. Alves

Date: 04/23/21

74-76 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $259,000

Buyer: Nexius LLC

Seller: David Vooris

Date: 04/27/21

146 Temby St.

Springfield, MA 01119

Amount: $145,000

Buyer: Humboldt Realty LLC

Seller: Roger Howland

Date: 04/30/21

38 Texel Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $294,000

Buyer: Elisa M. Alvaro

Seller: Scott R. Hanson

Date: 04/30/21

191 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Angelica Rosario

Seller: Martin Diaz

Date: 04/30/21

95 Washington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Tovan Nguyen

Seller: My V. Le

Date: 04/30/21

25-27 Watling St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,000

Buyer: Annette Holmes

Seller: Peter C. Coolidge

Date: 04/28/21

44-46 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Roxanne Stanford-Simpson

Seller: Denise C. Higgins

Date: 04/28/21

116-118 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Community Loan Servicing

Seller: Frankstone Group LLC

Date: 04/30/21

54 Wildwood Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $248,000

Buyer: Ashley Alvarado

Seller: Sanderson, Gerald B., (Estate)

Date: 04/20/21

9 York St.

Springfield, MA 01105

Amount: $715,000

Buyer: York Street 2 LLC

Seller: 9 York Street Family LP

Date: 04/23/21

WALES

54 Main St.

Wales, MA 01081

Amount: $125,000

Buyer: Eric Maucione

Seller: Jennifer Dupuis

Date: 04/30/21

4 Monson Road

Wales, MA 01081

Amount: $209,000

Buyer: Adam J. Jackson

Seller: David M. VanWagoner

Date: 04/28/21

WEST SPRINGFIELD

9 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Stephen A. Houpert

Seller: Alex Vilkhovoy

Date: 04/22/21

79 Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Haskell Holdings LLC

Seller: KSV Realty LLC

Date: 04/30/21

150 Chestnut St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Tarik Zaitoun

Seller: Valeriy Katainikov

Date: 04/29/21

226 Circle Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $268,000

Buyer: Tara M. Rana

Seller: Patricia A. Wright

Date: 04/20/21

43 Day St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Revampit Holdings LLC

Seller: Nataliya Novikova

Date: 04/28/21

202 Day St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $900,000

Buyer: J&A Aerospace Inc.

Seller: BK Realty LLP

Date: 04/22/21

60-62 Elmdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Mohammad Abdraba

Seller: Tiefu Shao

Date: 04/30/21

164 Ely Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $227,000

Buyer: Sarah E. Della-Giustina

Seller: Kennedy, Elizabeth A., (Estate)

Date: 04/28/21

78 George St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Damian J. Feliciano

Seller: Carlos D. Feliciano

Date: 04/27/21

92 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $237,000

Buyer: Glendy M. Baez

Seller: Frederick T. Molyneux

Date: 04/23/21

65 Merrick St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Ah Bley

Seller: Petr A. Taganov

Date: 04/29/21

25 Railroad St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Cindy M. Rivera

Seller: Remoon Hawel

Date: 04/29/21

2024 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $2,700,000

Buyer: Riverdale Investment LLC

Seller: Naviah LLC

Date: 04/30/21

2036 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $2,700,000

Buyer: Riverdale Investment LLC

Seller: Naviah LLC

Date: 04/30/21

Saint Andrews Way #16

West Springfield, MA 01089

Amount: $349,900

Buyer: Matthew M. Paige

Seller: Country Club Partners LLC

Date: 04/30/21

844 Union St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $125,000

Buyer: DHJC Realty LLC

Seller: Edward F. Kelley

Date: 04/29/21

2063 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $373,500

Buyer: Henry Romero

Seller: MAA Property LLC

Date: 04/28/21

WESTFIELD

1 Allen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $295,000

Buyer: Mebarek Abdelkebir

Seller: Jenna K. Biscoe

Date: 04/21/21

117 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Matthew A. Cavallo

Seller: Frank Cavallo

Date: 04/21/21

54 Blue Sky Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $560,000

Buyer: Bruce R. Belmer

Seller: Robert C. Browne

Date: 04/22/21

29 Brentwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $241,800

Buyer: Robert Hamann

Seller: Donald F. Voudren

Date: 04/30/21

39 Brentwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $232,000

Buyer: Wayne H. Young

Seller: Stephen A. Barrup

Date: 04/26/21

8 Bush St.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Evan W. Beswick

Seller: CEJ Property LLC

Date: 04/30/21

14 Crescent Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $326,000

Buyer: Brandon P. Ducheney

Seller: HL Holdings LLC

Date: 04/22/21

1685 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $352,500

Buyer: Becky A. Yacubeck

Seller: David S. Usher

Date: 04/29/21

1768 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $227,000

Buyer: US Bank

Seller: John Q. Adams

Date: 04/28/21

130 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $155,000

Buyer: Nicholas Fitzgerald

Seller: David J. Deveau

Date: 04/30/21

122 Farnham Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Stephanie N. Liptak

Seller: Douglas J. Fuller

Date: 04/30/21

91 Franklin St.

Westfield, MA 01085

Amount: $279,900

Buyer: Daniel Marcoux

Seller: Stanley J. Osowski

Date: 04/30/21

27 Gloria Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $555,000

Buyer: Orville Libanan

Seller: Dinesh Mainali

Date: 04/30/21

76 Governor Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $355,000

Buyer: Jenna K. Biscoe

Seller: Daniel J. Bednarz

Date: 04/22/21

65 Hubbard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Jessica Talbot

Seller: Craig A. Daniels

Date: 04/28/21

113 Lindbergh Blvd.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Hanming Chen

Seller: Michael P. Daly

Date: 04/30/21

59 King St.

Westfield, MA 01085

Amount: $139,291

Buyer: Charles L. Darling

Seller: Fife, Ruth G., (Estate)

Date: 04/20/21

64 Noble St.

Westfield, MA 01085

Amount: $285,500

Buyer: Nicole Knapp

Seller: Vadim Plotnikov

Date: 04/23/21

12 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Daniele A. Demay

Seller: Robert C. Badone

Date: 04/22/21

64 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Cindy A. Nikiforakis

Seller: Kelly A. Gourde

Date: 04/22/21

78 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Alicia Beebe

Seller: Christopher D. Roy

Date: 04/29/21

240 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $122,000

Buyer: Angel Naula

Seller: Kathryn E. Cowles

Date: 04/30/21

15 Tow Path Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $382,000

Buyer: Gary J. Sperlonga

Seller: Greg A. Bevilacqua

Date: 04/23/21

5 Willow Brook Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $405,000

Buyer: Jaslin Orelus

Seller: Kevin D. O’Brien

Date: 04/23/21

WILBRAHAM

910 Glendale Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $329,000

Buyer: Ronald Venne

Seller: Jeanne E. Molinari

Date: 04/29/21

381 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $180,000

Buyer: Matthew Murphy

Seller: Nasser Chehimi

Date: 04/20/21

77 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $288,000

Buyer: Krishna N. Kumar

Seller: Matthew V. Blanchard

Date: 04/30/21

207 Manchonis Road Ext.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $375,000

Buyer: Brett Basili-Wright

Seller: JR&D Properties LLC

Date: 04/23/21

11 Old Coach Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $500,000

Buyer: Mark Dore

Seller: Michael A. Pandolfi

Date: 04/30/21

24 Ripley St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Audrey Camerota

Seller: Anthony G. Camerota

Date: 04/30/21

472 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $168,500

Buyer: Custom Home Development Group LLC

Seller: Robert T. Rudolph

Date: 04/30/21

951 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $425,000

Buyer: Craig J. Siano

Seller: Nicole Murdoch

Date: 04/29/21

12 Tall Timber Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $407,650

Buyer: James R. Lovotti

Seller: Kathleen M. Whitney

Date: 04/29/21

780 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $355,000

Buyer: Aleksandr P. Verbetsky

Seller: Jakub Muller

Date: 04/21/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

260 Amity St.

Amherst, MA 01002

Amount: $708,895

Buyer: Andrew K. Leinung

Seller: Geoffrey M. Zucker

Date: 04/23/21

68 Country Corners Road

Amherst, MA 01002

Amount: $569,900

Buyer: Gabija Revis

Seller: Gail C. Whitlock RET

Date: 04/20/21

11 Dayton Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $777,000

Buyer: Stephen B. Marcus

Seller: Richard N. Palmer

Date: 04/30/21

227 Heatherstone Road

Amherst, MA 01002

Amount: $455,000

Buyer: Michael R. Ising

Seller: Donald Weber

Date: 04/22/21

51 Jeffrey Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $340,000

Buyer: Dan Wang

Seller: Dongliang Guo

Date: 04/22/21

21 Kendrick Place

Amherst, MA 01002

Amount: $475,000

Buyer: Narayan Sampath

Seller: Ian J. Walsh

Date: 04/29/21

762 North East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $690,000

Buyer: Adam G. Hinds

Seller: Joseph R. Polino

Date: 04/22/21

8 Pondview Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $329,500

Buyer: Shivaji Kumar

Seller: Chrystal A. George-Mwangi

Date: 04/30/21

BELCHERTOWN

93 Clark St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Barbara J. Gilbert

Seller: John R. Norden

Date: 04/23/21

29 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $1,100,000

Buyer: Btown Property Holdings LLC

Seller: Quabbin Village LLC

Date: 04/22/21

52 Howard St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $250,000

Buyer: Jonathan Morales

Seller: Robert L. Laurin

Date: 04/27/21

171 Metacomet St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $270,000

Buyer: Matthew R. Cameron

Seller: Lisa Burke

Date: 04/28/21

46 North St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $137,500

Buyer: Rachel J. Foley-Diaz

Seller: Barbara Foley

Date: 04/30/21

265 Rockrimmon St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $433,000

Buyer: Mario Nascimento

Seller: Anthony Whalen

Date: 04/30/21

120 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $414,999

Buyer: Joseph Vicinanza

Seller: James A. McKimmie

Date: 04/22/21

560 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $469,000

Buyer: Jeffrey A. Francis

Seller: Samuel Winston

Date: 04/30/21

CUMMINGTON

28 Old Route 9

Cummington, MA 01270

Amount: $559,000

Buyer: Raphael Wolfe

Seller: Frances W. Henry

Date: 04/30/21

EASTHAMPTON

322 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $282,000

Buyer: Emily A. Moreau

Seller: Thai C. Kim

Date: 04/30/21

19 Fort Hill Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $407,000

Buyer: John G. Hayden

Seller: William H. Mitchell

Date: 04/30/21

19 Howard Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $169,000

Buyer: William Moynihan

Seller: James M. Gosselin

Date: 04/26/21

24 Kania St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $280,000

Buyer: Christina M. Elman

Seller: Michael W. Buehrle

Date: 04/28/21

134 Line St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $218,000

Buyer: Brendon O’Leary

Seller: Steven J. O’Leary

Date: 04/30/21

27 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $362,000

Buyer: Matthew R. Scranton

Seller: Bruce D. Campbell

Date: 04/22/21

34 Torrey St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $262,500

Buyer: Dylan Wetherlad

Seller: John C. Barnes

Date: 04/23/21

8 Searle Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $530,000

Buyer: Manhan Properties LLC

Seller: Mountain View Investors LP

Date: 04/29/21

GRANBY

235 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $311,000

Buyer: Charles Louisraj

Seller: Joseph J. Romito-Carey

Date: 04/28/21

11 Deerbrook Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $440,000

Buyer: Parinita Abbott

Seller: Thaddeus J. Pula

Date: 04/20/21

10 Griswold Circle

Granby, MA 01033

Amount: $185,000

Buyer: David P. Bergeron

Seller: Suzanne Brunelle

Date: 04/30/21

131-137 South St.

Granby, MA 01033

Amount: $500,000

Buyer: DJD Real Estate LLC

Seller: Xios LLC

Date: 04/30/21

52 West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $300,000

Buyer: L. Lands LLC

Seller: Skelskie, Jeffrey W., (Estate)

Date: 04/29/21

HADLEY

14 Frost Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $424,000

Buyer: Zachary M. Testo

Seller: Kirsten Helmer

Date: 04/29/21

34 Lawrence Plain Road

Hadley, MA 01035

Amount: $800,000

Buyer: Tuckman LLC

Seller: Theodore R. Mieczkowski

Date: 04/20/21

36 Lawrence Plain Road

Hadley, MA 01035

Amount: $800,000

Buyer: Tuckman LLC

Seller: Theodore R. Mieczkowski

Date: 04/20/21

213 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $310,000

Buyer: Richard J. Rhodes

Seller: Joyce C. Fill

Date: 04/30/21

67 Stockbridge St.

Hadley, MA 01035

Amount: $425,000

Buyer: Jeremy D. Ober

Seller: Henry Whitlock

Date: 04/23/21

HATFIELD

73 Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $565,000

Buyer: Joshua C. Goldman

Seller: Michael D. Waltrip

Date: 04/22/21

HUNTINGTON

5 Russell Road

Huntington, MA 01050

Amount: $154,000

Buyer: Crystal R. Jones

Seller: Estey, Joane A., (Estate)

Date: 04/27/21

MIDDLEFIELD

140 Arthur Pease Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $380,000

Buyer: Nichole Strange

Seller: Burmer FT

Date: 04/23/21

69 Town Hill Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $143,400

Buyer: Liam D. Betit

Seller: Tyler Main

Date: 04/30/21

NORTHAMPTON

137 Barrett St.

Northampton, MA 01060

Amount: $423,000

Buyer: Peter T. Mack

Seller: Timmon Wallis

Date: 04/30/21

102 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $329,900

Buyer: Jason Allen

Seller: Kathleen C. Larsen

Date: 04/30/21

133 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $250,000

Buyer: Gail M. Bienvenue

Seller: Emerson Way LLC

Date: 04/30/21

14 Ferry Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $230,000

Buyer: Ryan M. Pelis

Seller: Andrew S. Pelis

Date: 04/20/21

7 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $244,000

Buyer: Cailin Qualliotine

Seller: Blaine R. Applebee

Date: 04/28/21

574 Haydenville Road

Northampton, MA 01062

Amount: $500,000

Buyer: Haydenville Road LLC

Seller: Pre-Cast Properties LLC

Date: 04/20/21

8 Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $465,000

Buyer: Streetlight Financial Real Estate LLC

Seller: Northampton Coop Bank

Date: 04/29/21

151 Maple Ridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $727,000

Buyer: Philip H. Mccurry

Seller: James R. Osofsky LT

Date: 04/30/21

117 Olander Dr. #16A

Northampton, MA 01060

Amount: $331,192

Buyer: Barbara J. Baatz

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 04/30/21

117 Olander Dr. #18B

Northampton, MA 01060

Amount: $472,465

Buyer: Joyce Swing-Goodlatte

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 04/28/21

119 Turkey Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $611,500

Buyer: Brett J. Reiter

Seller: William Yenner

Date: 04/29/21

62 West Parsons Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $430,000

Buyer: Scott W. Smith

Seller: Nina Slovik

Date: 04/27/21

1093 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $163,000

Buyer: Thomas Cummings

Seller: Ian D. Premo

Date: 04/23/21

PELHAM

77 Enfield Road

Pelham, MA 01002

Amount: $230,000

Buyer: Brian N. Fuller

Seller: Lorraine R. Lynch

Date: 04/29/21

SOUTH HADLEY

590 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,000

Buyer: Alexander N. Rojas

Seller: Karen Rojas

Date: 04/30/21

36 Charon Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,000

Buyer: Laura J. Morrissette

Seller: Paul R. Gallagher

Date: 04/23/21

41 High St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $200,000

Buyer: Marissa Montemagni

Seller: Carolanne Bright

Date: 04/30/21

15 Los Angeles St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $180,000

Buyer: Robert C. Desroches

Seller: Robert C. Desroches

Date: 04/30/21

22 Midway St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $125,000

Buyer: Patriot Living LLC

Seller: Swenson, Roger J., (Estate)

Date: 04/22/21

13 Pittroff Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $335,000

Buyer: John W. Bauman

Seller: Paul D. Pellerin

Date: 04/30/21

8 Ralph Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: Mary D. Lambert

Seller: Aleksandr Verbetsky

Date: 04/21/21

27 San Souci Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $495,500

Buyer: Diane C. Rossini

Seller: SEB RT

Date: 04/26/21

14 West Summit St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $290,000

Buyer: Antonio Turner

Seller: Britall 1987 LLC

Date: 04/23/21

SOUTHAMPTON

196 County Road

Southampton, MA 01073

Amount: $340,000

Buyer: Kevin P. Bacon

Seller: Susan Humphrey

Date: 04/30/21

78 Fomer Road

Southampton, MA 01073

Amount: $135,000

Buyer: Kevin Kraus

Seller: James W. Berniche

Date: 04/21/21

101 Gunn Road

Southampton, MA 01073

Amount: $420,000

Buyer: Robert J. Tilbe

Seller: Lawrence B. Roberts

Date: 04/23/21

11 Hillside Meadows Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $421,000

Buyer: Carl R. Bean

Seller: Frederick J. Trela

Date: 04/30/21

162 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $360,000

Buyer: Nina Slovik

Seller: Nancy J. Matteson RET

Date: 04/27/21

55 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $495,000

Buyer: Jane Howard

Seller: James F. Boyle

Date: 04/30/21

75 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $500,000

Buyer: Ryan L. Geeleher

Seller: Neal & Jane Howard FT

Date: 04/30/21

WARE

4 East St.

Ware, MA 01082

Amount: $249,900

Buyer: Felix Rosa

Seller: Chad Drigo

Date: 04/20/21

30 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $140,000

Buyer: Rachel Heyn

Seller: Juan Larronde

Date: 04/30/21

23 Horseshoe Circle

Ware, MA 01082

Amount: $602,000

Buyer: Carolyn Leonard

Seller: Donald Moffat

Date: 04/30/21

199 Monson Turnpike Road

Ware, MA 01082

Amount: $142,100

Buyer: Gm Properties LLC

Seller: Derek A. Ouimette

Date: 04/23/21

150 Old Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $380,000

Buyer: Timothy E. Wells

Seller: Carol A. Root

Date: 04/28/21

20 Parker St.

Ware, MA 01082

Amount: $226,000

Buyer: Troy A. Thomas

Seller: Trinity Episcopal Church Ware

Date: 04/21/21

11 Smith Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $215,000

Buyer: Mark Trevathan

Seller: Raymond L. Donnelly

Date: 04/30/21

WILLIAMSBURG

5 Goshen Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $422,000

Buyer: Erin A. Slott

Seller: Jae J. Casella

Date: 04/30/21