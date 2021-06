The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

284 John Ford Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $372,500

Buyer: Eliot W. Greenwald

Seller: Todd T. McKenna

Date: 05/10/21

Old Stage Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $215,000

Buyer: Margaret J. Burrington

Seller: Rhonda L. Shippee

Date: 05/07/21

COLRAIN

1 Church St.

Colrain, MA 01340

Amount: $180,000

Buyer: John J. Shivock

Seller: Megan N. Weller

Date: 05/14/21

DEERFIELD

36 Snowberry Circle #A

Deerfield, MA 01342

Amount: $435,000

Buyer: Jean Schwartz

Seller: Ragus LLC

Date: 05/05/21

ERVING

26 Ridge Road

Erving, MA 01344

Amount: $342,500

Buyer: Robert Holst

Seller: Michael E. Doyle

Date: 05/13/21

GREENFIELD

110 Beech St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Brooke M. Steinhauser

Seller: Michael C. Stempel

Date: 05/07/21

19 Bradford Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $12,750,000

Buyer: CCM Properties Group LLC

Seller: Corridor Greenfield LLC

Date: 05/05/21

183 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $180,000

Buyer: Jason M. Bessette

Seller: Robert D. Parda

Date: 05/04/21

316 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: Michael A. Mullin

Seller: Mitchell E. Clark

Date: 05/10/21

68 Cheapside St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: David M. Steiner

Seller: Bruce G. Thomas

Date: 05/12/21

28 Davenport Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $515,000

Buyer: Xianmei Li

Seller: Irena Vartanyan

Date: 05/03/21

23 Eastern Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $272,200

Buyer: Sheriann Ahearn

Seller: Mark A. Sirum

Date: 05/07/21

54 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,000

Buyer: Lindsay M. Comeau

Seller: James A. Burgess

Date: 05/11/21

155 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $122,000

Buyer: Justin M. Lapointe

Seller: John Delabruere

Date: 05/06/21

37 Mary Potter Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $380,000

Buyer: Danny Mason

Seller: David Howe

Date: 05/07/21

152 Petty Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $172,000

Buyer: Tanya Bryant

Seller: Donald M. MaCleod

Date: 05/10/21

61 Smith St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $160,000

Buyer: Fiodor Tahiji

Seller: Anna E. Ripley LT

Date: 05/12/21

40 Summer St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $251,000

Buyer: Virginia G. Nowakoski

Seller: Lewis Z. Culver

Date: 05/14/21

LEVERETT

10 Hannabrooke Dr.

Leverett, MA 01054

Amount: $149,000

Buyer: Jonathan S. Klate

Seller: Merritt, H. R. 2nd, (Estate)

Date: 05/05/21

83 Juggler Meadow Road

Leverett, MA 01054

Amount: $582,582

Buyer: Jacob Park

Seller: A. K. Zimmerman TR

Date: 05/07/21

MONTAGUE

197 Avenue A

Montague, MA 01376

Amount: $280,000

Buyer: 108 Properties LLC

Seller: SW Kazimierza Society

Date: 05/13/21

7 Bridge St.

Montague, MA 01349

Amount: $230,000

Buyer: Travis C. Whittle

Seller: Seth R. Ainsworth

Date: 05/05/21

22 West Main St.

Montague, MA 01349

Amount: $200,000

Buyer: Pioneer Valley Redevelopers

Seller: Pioneer Valley Redevelopers

Date: 05/03/21

NORTHFIELD

87 Hinsdale Road

Northfield, MA 01360

Amount: $258,700

Buyer: Luzmin Fernandez-Saldana

Seller: Christopher E. Weir

Date: 05/05/21

1058 Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $295,000

Buyer: Viorel Marin

Seller: Albert P. Krejmas

Date: 05/11/21

ORANGE

10 2nd St.

Orange, MA 01364

Amount: $117,000

Buyer: Denise MacAllister

Seller: Stephanie C. Cross

Date: 05/07/21

100 Adams St.

Orange, MA 01364

Amount: $219,000

Buyer: Stephanie C. Cross

Seller: Frances D. Hadsel

Date: 05/07/21

79 Fountain St.

Orange, MA 01364

Amount: $150,000

Buyer: Hans Rickheit

Seller: Tammi-Lynn M. Labier

Date: 05/14/21

120 Fountain St.

Orange, MA 01364

Amount: $294,900

Buyer: Carline L. Lemoine

Seller: Kurt C. Enko

Date: 05/06/21

Tully Road #2

Orange, MA 01364

Amount: $155,000

Buyer: Brenda Brier

Seller: Robert H. Robinson

Date: 05/12/21

SHELBURNE

67 Baker Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $272,000

Buyer: Harold Norris

Seller: Ayesha Lateef

Date: 05/10/21

430 Montague Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $235,000

Buyer: Gus Sideris

Seller: Stephen C. Westerling

Date: 05/12/21

2 South Maple St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $215,000

Buyer: Andrew E. Smith

Seller: Diane Poland

Date: 05/14/21

SHUTESBURY

32 Leverett Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $115,000

Buyer: A9N Group LLC

Seller: KJF Group LLC

Date: 05/03/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

58 Alhambra Circle North

Agawam, MA 01001

Amount: $267,500

Buyer: Lindsay Cournoyer

Seller: Wesley Gutowski

Date: 05/07/21

165 Anvil St.

Agawam, MA 01030

Amount: $700,000

Buyer: Ankit Patel

Seller: Michael J. Pellerin

Date: 05/07/21

110 Coronet Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $263,000

Buyer: Ryan M. Perreault

Seller: Stephen J. Perreault

Date: 05/07/21

70 Faymore Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $301,000

Buyer: Uziel Soto

Seller: Karla L. Camacho-Rivera

Date: 05/11/21

163 Florida Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: Luis E. Moya

Seller: Susan Mansi

Date: 05/10/21

16 Forest Road

Agawam, MA 01001

Amount: $380,300

Buyer: Amy M. Kelly

Seller: Frank A. Cavallo

Date: 05/14/21

57 Hastings St.

Agawam, MA 01030

Amount: $215,000

Buyer: Monique A. Simon

Seller: Christopher M. Chechile

Date: 05/10/21

62 Maple St.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,100

Buyer: Christopher W. Pass

Seller: Marjorie Colli

Date: 05/06/21

BLANDFORD

246 Brookman Dr.

Blandford, MA 01008

Amount: $365,000

Buyer: Kelly M. McVoy

Seller: Digregorio RE LLC

Date: 05/07/21

19 Herrick Road

Blandford, MA 01008

Amount: $250,000

Buyer: Raymond C. Hultay

Seller: Jacob N. Smith

Date: 05/07/21

BRIMFIELD

1119 Dunhamtown Brimfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $317,000

Buyer: Adam C. Blake

Seller: Karen L. Wallace

Date: 05/05/21

CHESTER

116 Route 20

Chester, MA 01011

Amount: $120,000

Buyer: Jacob Sanders-Leis

Seller: Beverly A. Garceau

Date: 05/14/21

CHICOPEE

34 Beverly St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $187,950

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Rimor Properties LLC

Date: 05/14/21

95 Boutin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Guy C. Meade

Seller: Meade, Francis J. 3rd, (Estate)

Date: 05/04/21

614 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $335,000

Buyer: William Ishler

Seller: Kari L. Trombley

Date: 05/14/21

1035 Burnett Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $328,000

Buyer: Luz M. DeLaPaz-Cartagena

Seller: Jeffrey Lareau

Date: 05/10/21

90 Cambridge St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $242,000

Buyer: Bryan Trapp

Seller: John-Michael Mikkola

Date: 05/06/21

50 Chapel St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $214,200

Buyer: Katelyn Plasse

Seller: James P. Demers

Date: 05/14/21

134 College St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $291,000

Buyer: Elizabeth M. Roy

Seller: Jeannette M. Sterniak

Date: 05/13/21

53 Cyran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Tyler E. Theriault

Seller: Frank N. Laflamme

Date: 05/07/21

214 Dayton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $290,000

Buyer: Jonathan Solivan-Reyes

Seller: Anthony Dominguez

Date: 05/10/21

14 Harrington Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $151,000

Buyer: Nefy I. Campos

Seller: Victor E. Mikalunas

Date: 05/12/21

63 Homer Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Michae Leonidovich-Dipon

Seller: Daniel Maslowski

Date: 05/12/21

82 Jamrog Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $236,000

Buyer: Griffin Fitzell

Seller: Guiel, Gerald E., (Estate)

Date: 05/07/21

64 Maplewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $340,000

Buyer: Waldemar Moreno

Seller: Laura L. Dugre

Date: 05/14/21

141 Mary St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $176,000

Buyer: Alexandra P. Schoolcraft

Seller: City Of Chicopee

Date: 05/07/21

251 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $319,900

Buyer: Pierre A. Monast

Seller: Mary T. Lacroix

Date: 05/13/21

786 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Zachary R. Beaulieu

Seller: Tyler J. Chick

Date: 05/14/21

108 New York Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Vanessa Rodriguez

Seller: Matthew Yacubek

Date: 05/14/21

57 Parenteau Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $292,000

Buyer: Ashley Nesby

Seller: Sylvia R. Macciomei

Date: 05/07/21

218 Prospect St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $225,000

Buyer: Kevin C. Waller

Seller: Anthony G. Falcetti

Date: 05/04/21

18 Roberts Pond Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $298,000

Buyer: Ashley C. Earl

Seller: Flipping Springfield Investment Group

Date: 05/06/21

89 Rochester St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Miguel A. Aguirre-Rivera

Seller: Caitlin M. Casey

Date: 05/03/21

20 Sachem St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Jacob Stetson

Seller: Sachem Street LLC

Date: 05/07/21

289 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $339,000

Buyer: Joel Oritz

Seller: DGL Properties LLC

Date: 05/07/21

88 Vadnais St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $286,000

Buyer: Jessica Welsh

Seller: George Landry

Date: 05/14/21

69 Wanda St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Nicole M. August

Seller: Shane Brooks

Date: 05/03/21

EAST LONGMEADOW

191 Canterbury Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $549,900

Buyer: Jamie Kilty

Seller: Christine Withbroe

Date: 05/06/21

70 Gates Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $215,000

Buyer: Annette Quinones

Seller: Phyllis M. Smith

Date: 05/07/21

14 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Jeffrey J. Corless

Seller: Jonathan Guinipero

Date: 05/14/21

15 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $186,000

Buyer: Brital 1987 LLC

Seller: Thomas H. Ryan

Date: 05/14/21

22 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: JB Realty Solutions LLC

Seller: Theriault, Theresa A., (Estate)

Date: 05/07/21

58 North Circle Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,000

Buyer: Nicole A. Rodriguez

Seller: Dorinne A. Rodriguez

Date: 05/12/21

696 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $183,113

Buyer: AEM Prop Investments LLC

Seller: Sambor, Frank J., (Estate)

Date: 05/04/21

118 Patterson Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Kristen J. Russo

Seller: Shahid Ghuman

Date: 05/11/21

167 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $250,000

Buyer: Christopher Lupien

Seller: Sara Nunez

Date: 05/04/21

379 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $445,000

Buyer: Daniel McNeish

Seller: Pioneer Housing LLC

Date: 05/04/21

South Bend Lane #2

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $155,000

Buyer: Michael Frank Design LLC

Seller: Goldstein, Ronald I., (Estate)

Date: 05/04/21

53 Tufts St.

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $355,000

Buyer: Paulette Wright

Seller: Mark D. Templeman

Date: 05/13/21

GRANVILLE

515 South Lane

Granville, MA 01034

Amount: $230,000

Buyer: John P. Cunha

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 05/05/21

HAMPDEN

63 Bayberry Road

Hampden, MA 01036

Amount: $245,755

Buyer: Cabana Properties 3 LLC

Seller: Emilla Chiarella

Date: 05/12/21

517 Glendale Road

Hampden, MA 01036

Amount: $515,000

Buyer: Erica Teles

Seller: Patricia A. Pastoreck

Date: 05/11/21

62 Old Orchard Road

Hampden, MA 01036

Amount: $300,000

Buyer: John-Michael Mikkola

Seller: Lauri A. Mikkola

Date: 05/06/21

88 Scantic Road

Hampden, MA 01036

Amount: $339,000

Buyer: Dygo L. Tosa

Seller: Steven H. Sheldon

Date: 05/14/21

HOLLAND

169 Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $387,900

Buyer: Megan G. Lyons

Seller: George J. Carling

Date: 05/14/21

25 Stony Hill Road

Holland, MA 01521

Amount: $205,000

Buyer: Craig W. Babcock

Seller: Bradley S. Sherrod

Date: 05/13/21

HOLYOKE

173-175 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Kimberly Bermudez

Seller: Angel L. Rodriguez

Date: 05/04/21

91 Chapin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Katherine E. Henchey

Seller: Alex Cowley

Date: 05/04/21

32 Clinton Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $149,000

Buyer: Kristy M. Reillo-Rosado

Seller: Welch, Edward, (Estate)

Date: 05/10/21

107 Cross Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $459,000

Buyer: Xinghuan Chen

Seller: Crown Meadow Corp.

Date: 05/07/21

82-84 Davis St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Gandara Mental Health Center

Seller: Carlos A. Cirino

Date: 05/13/21

419 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $256,500

Buyer: Amanda D. Tebo

Seller: Scott Kosak

Date: 05/12/21

328 Linden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $131,000

Buyer: Rebecca J. Foltasz

Seller: FNMA

Date: 05/14/21

188 Madison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: 188 Madison Avenue RT

Seller: Hampson, Frederick J., (Estate)

Date: 05/14/21

65 Mountain Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $328,000

Buyer: Ashley A. Brackett

Seller: Amy B. Taylor

Date: 05/14/21

157 Norwood Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Samantha Taylor

Seller: Alan D. Hogan

Date: 05/14/21

141 Oxford Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Eileen Kos

Seller: Merrill C. Desrosiers

Date: 05/12/21

7 Park Slope

Holyoke, MA 01040

Amount: $289,900

Buyer: Alan D. Hogan

Seller: Ashley A. Brackett

Date: 05/14/21

196 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $201,000

Buyer: Michelle J. Kyser

Seller: Mildred A. Brennan

Date: 05/12/21

105 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $235,000

Buyer: Joseph K. Prattico

Seller: Richard C. Page

Date: 05/11/21

187 South St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Holyoke 187 South St LLC

Seller: Nan Properties LLC

Date: 05/07/21

5 Washington Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $195,000

Buyer: Wilfredo R. Gonzalez

Seller: US Bank

Date: 05/10/21

69-71 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Robert Everett-Moniz

Seller: Victor J. Garriga

Date: 05/05/21

LONGMEADOW

41 Deepwoods Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $480,000

Buyer: Aaron Terry

Seller: Charles F. Grincavitch

Date: 05/05/21

118 Field Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $243,000

Buyer: Kimberly Hickson-Torres

Seller: Janet K. Dawson

Date: 05/10/21

386 Green Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $1,095,000

Buyer: Joseph N. Sarcona

Seller: Brian K. Burke

Date: 05/03/21

300 Inverness Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $595,000

Buyer: Emily Keane

Seller: Joann Grimaldi

Date: 05/03/21

6 Meadow Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $275,000

Buyer: Christopher K. Curtis

Seller: Andrea S. Martin

Date: 05/12/21

133 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $461,500

Buyer: Steven B. Kivitz

Seller: Danielle N. Finch

Date: 05/03/21

79 Wildwood Glen

Longmeadow, MA 01106

Amount: $420,000

Buyer: Silvio Baruzzi

Seller: H. James Law

Date: 05/03/21

LUDLOW

82 Edison Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $223,000

Buyer: Daniel A. Hill

Seller: David G. Lamotte

Date: 05/10/21

143 Erin Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $365,000

Buyer: Fabio X. Conceicao

Seller: Nuno G. Costa

Date: 05/14/21

57 Haswell Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $310,000

Buyer: Joseph K. Racine

Seller: Erica L. Tele

Date: 05/04/21

303 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $176,000

Buyer: Jarred R. Belisle

Seller: Mary T. Mikaelian

Date: 05/04/21

MONSON

78 Ayers Road

Monson, MA 01057

Amount: $320,000

Buyer: Alan Caswell

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 05/05/21

14 Hampden Court

Monson, MA 01057

Amount: $150,000

Buyer: Larry Desreuisseau

Seller: Larry Desreuisseau

Date: 05/07/21

248 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $300,000

Buyer: George R. Landry

Seller: Jeffrey P. Spillane

Date: 05/14/21

269 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $358,000

Buyer: Matheau J. Hohn

Seller: Bao J. Hang

Date: 05/10/21

4 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Andrea J. Frykenberg

Seller: Martha M. Rickson

Date: 05/14/21

251 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $205,000

Buyer: Monica L. Lindsay

Seller: Charles Lindsay

Date: 05/04/21

258 Old Warren Road

Monson, MA 01069

Amount: $315,000

Buyer: Jingzhan Mai

Seller: Thomas J. Zelazo

Date: 05/07/21

MONTGOMERY

13 Chamberlain Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $175,000

Buyer: Craig M. Perras

Seller: Gabriella R. Steria

Date: 05/06/21

509 Main Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $232,000

Buyer: David York

Seller: G&H Homes LLC

Date: 05/14/21

PALMER

3 Beauregard Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $374,900

Buyer: Bretner Raphael

Seller: Christopher D. Valenta

Date: 05/13/21

4129-4131 Church St.

Palmer, MA 01069

Amount: $280,000

Buyer: Sabrina M. Cruz

Seller: Marc A. Bessette

Date: 05/12/21

300 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $268,000

Buyer: Thomas J. Zelazo

Seller: Maria Kubiak

Date: 05/07/21

1673 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $300,000

Buyer: Derick Jackson

Seller: Nichodemus A. Tetteh

Date: 05/14/21

1004 Oak St.

Palmer, MA 01069

Amount: $145,000

Buyer: Todd Young

Seller: Wayne A. Tetreault

Date: 05/05/21

2-4 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $318,300

Buyer: Michelle M. Rame

Seller: JNB Property Investment Inc.

Date: 05/13/21

RUSSELL

25 Blandford Stage Road

Russell, MA 01071

Amount: $189,900

Buyer: Luke Paull

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 05/14/21

SOUTHWICK

29-R Charles Johnson Road

Southwick, MA 01077

Amount: $120,000

Buyer: Kathleen M. Veronesi

Seller: James Hannon

Date: 05/14/21

47 Fernwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $265,000

Buyer: Nicole Argiro

Seller: Donna Kuralt

Date: 05/14/21

10 Foster Road

Southwick, MA 01077

Amount: $175,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Ronald N. Rodier

Date: 05/06/21

286 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $250,000

Buyer: Jian R. Wang

Seller: Mark E. Cressotti

Date: 05/10/21

11 Liquori Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $138,000

Buyer: Michele L. Parrow

Seller: Christopher R. Parrow

Date: 05/11/21

Sawgrass Lane #21

Southwick, MA 01077

Amount: $469,000

Buyer: Thomas Mogavero

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 05/07/21

SPRINGFIELD

95 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $233,000

Buyer: Bonus Thopuathu

Seller: Michael T. Merrill

Date: 05/14/21

226 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $170,000

Buyer: MS Home LLC

Seller: Timothy Nguyen

Date: 05/14/21

663 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Manuela C. Casey

Seller: Melinda S. Russo

Date: 05/14/21

123 Amherst St.

Springfield, MA 01109

Amount: $286,000

Buyer: Edgard J. Rivera-Jimenez

Seller: Chad Lynch

Date: 05/04/21

102 Arcadia Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Isidalia Serrano

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 05/11/21

1277 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Zoraida Perez-Sanchez

Seller: Ahmed Al-Jashaam

Date: 05/06/21

26 Beech St.

Springfield, MA 01105

Amount: $192,000

Buyer: Luis F. Cruz

Seller: Gregory Brown

Date: 05/03/21

308-312 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Queen LLC

Seller: Garken Realty LLC

Date: 05/13/21

314-1/2 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Queen LLC

Seller: Garken Realty LLC

Date: 05/13/21

318 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Queen LLC

Seller: Garken Realty LLC

Date: 05/13/21

320-322 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Queen LLC

Seller: Garken Realty LLC

Date: 05/13/21

729 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $315,000

Buyer: Oluwakemi O. Crayton

Seller: Joseph M. Santaniello

Date: 05/05/21

814 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Dipak M. Tiwari

Seller: Chhabi Pathak

Date: 05/06/21

70 Bolton St.

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: Brianna Sass

Seller: Joseph E. Hastain

Date: 05/07/21

163 Bowles St.

Springfield, MA 01109

Amount: $118,114

Buyer: US Bank

Seller: Ivan Marshall

Date: 05/13/21

791-793 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $282,500

Buyer: Carlos D. Vasquez

Seller: Alexander Perez

Date: 05/11/21

54 Catharine St.

Springfield, MA 01109

Amount: $152,000

Buyer: Siam Williams Investment Group LLC

Seller: Yorkshire Properties LLC

Date: 05/05/21

82 Chilson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $260,000

Buyer: Cristina Mendoza

Seller: Tamara Feliciano

Date: 05/10/21

159 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $158,000

Buyer: Round 2 LLC

Seller: Yorkshire Properties LLC

Date: 05/05/21

170-172 Corthell St.

Springfield, MA 01151

Amount: $215,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Djuan J. Barklow

Date: 05/03/21

68 Davenport St.

Springfield, MA 01119

Amount: $190,000

Buyer: Serena Sheffield

Seller: Angelika G. Rodriguez

Date: 05/14/21

38 Daviston St.

Springfield, MA 01128

Amount: $225,000

Buyer: Monica P. Wright

Seller: Juan A. Villalba

Date: 05/04/21

193 Daviston St.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Cherina Rodriguez-Lora

Seller: Linda J. Berrios

Date: 05/04/21

88 Dimmick St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Deven M. Decoste

Seller: Jose Santos

Date: 05/14/21

251 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $145,000

Buyer: Robert J. Schroeter

Seller: Wilson, John F., (Estate)

Date: 05/07/21

62-64 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $292,000

Buyer: Jonathan Medina

Seller: Lam H. Nguyen

Date: 05/14/21

58 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Myrta I. Sierra

Seller: Luis Sierra

Date: 05/14/21

172 East Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Dexter Polk

Seller: Tara Adhikari

Date: 05/14/21

95 Eddy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Yesenia Valentin

Seller: CIG 4 LLC

Date: 05/12/21

71 Eddywood St.

Springfield, MA 01118

Amount: $213,300

Buyer: Tascon Homes LLC

Seller: Darlene J. Stewart

Date: 05/04/21

99 Eddywood St.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Kerri F. Sullivan

Seller: Amelia E. Galik

Date: 05/04/21

88-90 Edgeland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $197,000

Buyer: Zahid Farooqui

Seller: John D. Ross

Date: 05/06/21

369 El Paso St.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Hutheyfa Jameel

Seller: Betty J. Duncan

Date: 05/05/21

71 Endicott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Cassandra L. Fett

Seller: Barbara J. Nero

Date: 05/14/21

33 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Brendaliz A. Santiago

Seller: Jack R. Rodrigues

Date: 05/13/21

249 Garnet St.

Springfield, MA 01129

Amount: $235,000

Buyer: Kristee Picard

Seller: Erik L. Greene

Date: 05/07/21

289 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $389,900

Buyer: Fouzia Haji

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 05/05/21

137 Hartford Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $207,263

Buyer: American Financial Resources

Seller: James A. Sims

Date: 05/12/21

34 Herbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $260,000

Buyer: Victoria Perez

Seller: Nitza B. Martinez-Hurley

Date: 05/06/21

279 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $150,000

Buyer: Kimberley A. Early

Seller: Sarah N. Early

Date: 05/03/21

332 Holcomb Road

Springfield, MA 01118

Amount: $275,500

Buyer: Jenna Esoo

Seller: Thomas H. Hofstetter

Date: 05/11/21

56 James St.

Springfield, MA 01105

Amount: $115,000

Buyer: Nextlife Realty LLC

Seller: Yorkshire Properties LLC

Date: 05/05/21

113 Kerry Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $140,000

Buyer: Shakenna K. Williams

Seller: Christopher Welz

Date: 05/13/21

163 Kimberly Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Steven D. Murray

Seller: Omar Loaiza

Date: 05/05/21

182 Lebanon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Natasha C. Hernandez

Seller: Alexander Granovsky

Date: 05/03/21

31-33 Langdon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $249,500

Buyer: Jeremy E. Barnett

Seller: Joseph Abdow

Date: 05/13/21

19-21 Lawe St.

Springfield, MA 01151

Amount: $389,900

Buyer: Richard W. Yen

Seller: Susan Greco

Date: 05/14/21

15 Leete St.

Springfield, MA 01108

Amount: $172,000

Buyer: Birch Properties LLC

Seller: MPower Capital LLC

Date: 05/12/21

42 Macomber Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $227,000

Buyer: Danielle M. Monet

Seller: Marisa L. Garib

Date: 05/12/21

272 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $160,000

Buyer: Jose L. Rodriguez

Seller: VIP Home & Associates LLC

Date: 05/13/21

29 Marble St.

Springfield, MA 01105

Amount: $202,000

Buyer: Shylee Hook

Seller: JJS Capital Investments LLC

Date: 05/11/21

128-130 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Stefanie Mejia

Seller: USA HUD

Date: 05/04/21

30 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $185,000

Buyer: Colleen E. Burkhart

Seller: SRV Properties LLC

Date: 05/13/21

87 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $128,000

Buyer: JoeJoe Properties LLC

Seller: Alessandro Calabrese

Date: 05/04/21

247 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Veronica Garcia

Seller: Gary R. Cutler

Date: 05/13/21

48 Merrill Road

Springfield, MA 01119

Amount: $246,999

Buyer: Maxine Bailey

Seller: Marjorie Moise

Date: 05/06/21

94-96 Mooreland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Whitney S. Blissett

Seller: Jerine Blissett

Date: 05/11/21

191 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $184,000

Buyer: Jody Boss

Seller: Dennis R. Boss

Date: 05/05/21

158-160 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Candice Person

Seller: RBT Enterprise LLC

Date: 05/14/21

36 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $136,000

Buyer: JoeJoe Properties LLC

Seller: Mark Holmes

Date: 05/11/21

248-250 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $226,000

Buyer: Maribel Galinato-Wills

Seller: Tat Holdings LLC

Date: 05/14/21

25 Oxford St.

Springfield, MA 01108

Amount: $328,000

Buyer: Marjorie Moise

Seller: Alexey Shishkov

Date: 05/13/21

209 Peekskill Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $265,000

Buyer: Lissamar Cruz

Seller: MBC Properties LLC

Date: 05/07/21

75 Pemaquid St.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Jose R. Alamo

Seller: Alberto Archeval

Date: 05/07/21

52 Pheland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Nikolas Morissette

Seller: Glen T. Kaplan

Date: 05/12/21

65-67 Phoenix Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Dorice V. Meyitang

Seller: Richard G. Sorcinelli

Date: 05/03/21

15 Porter St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Melissa Arroyo

Seller: Fay C. Maylor

Date: 05/14/21

115 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Erin E. Broderick

Seller: Iosif Zenchenko

Date: 05/06/21

5 Randall Place

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Michael A. Ponce

Seller: Jose Ortiz

Date: 05/14/21

96 Rhinebeck Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $250,000

Buyer: Angelica Cruz

Seller: Stanley J. Bys

Date: 05/14/21

104 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Daniel Waldbillig

Seller: Saczyk, Elizabeth A., (Estate)

Date: 05/06/21

153 Seymour Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $224,900

Buyer: Dianary Lee

Seller: Issac Agyemang

Date: 05/06/21

46-48 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $151,500

Buyer: Brital 1987 LLC

Seller: Adrain Calixto

Date: 05/12/21

234 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Kyle Yang

Seller: John E. Dempsey

Date: 05/14/21

8 Stebbins St.

Springfield, MA 01109

Amount: $405,000

Buyer: Eridania Arias

Seller: Harvey Bryson

Date: 05/12/21

99 Sunridge Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $212,000

Buyer: Jesus Negron

Seller: Tara N. Adhikari

Date: 05/04/21

125 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $219,000

Buyer: Xavier Diaz

Seller: Bryan B. Bergeron

Date: 05/14/21

84 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $240,000

Buyer: James Barnes

Seller: Ana D. Serna

Date: 05/03/21

57 Tavistock St.

Springfield, MA 01119

Amount: $242,000

Buyer: Tanasha Edwards

Seller: David M. Laliberte

Date: 05/03/21

47 Vermont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $242,000

Buyer: Amy Pagan

Seller: Miguel Rafael

Date: 05/12/21

25 Wells Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $261,000

Buyer: Jesus Pereira

Seller: Jason R. Chapdelaine

Date: 05/14/21

91 Wilber St.

Springfield, MA 01104

Amount: $232,000

Buyer: David Baez-Vega

Seller: Tascon Homes LLC

Date: 05/03/21

93 Wolcott St.

Springfield, MA 01104

Amount: $255,000

Buyer: Paris Burton

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 05/12/21

76-80 Woodside Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Maria A. Cotto

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 05/04/21

1386-1388 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $130,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Michael P. Fraga

Date: 05/04/21

WALES

139 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $233,000

Buyer: Sherri A. Knapik

Seller: Tamara E. Gething

Date: 05/04/21

WEST SPRINGFIELD

1110 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $329,500

Buyer: Anne Hutchinson

Seller: Matthew M. Paige

Date: 05/10/21

123 Belmont Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $321,250

Buyer: Christopher Proctor

Seller: Marvin D. Blakley

Date: 05/07/21

86 Lowell St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $178,000

Buyer: Nicholas Katsoulis

Seller: John Crean

Date: 05/07/21

57 Meadowbrook Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Megan Young

Seller: Grant J. Young

Date: 05/13/21

63 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Cindy S. Delgatto

Seller: Brice W. Herrick

Date: 05/06/21

91 Oakland St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,000

Buyer: Robert Bernier

Seller: Joseph Adamowicz

Date: 05/07/21

162 Ohio Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $435,000

Buyer: Emma M. Wood

Seller: William J. Stone

Date: 05/04/21

732 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Ronald Zemtsov

Seller: Kenneth P. Wolff

Date: 05/14/21

116 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Maria R. Rodrigues

Seller: Ashley Enterprises Inc.

Date: 05/03/21

216 Prospect Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $281,000

Buyer: Rachel Pike

Seller: Andrew Christopher

Date: 05/14/21

2033 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $385,000

Buyer: Sai Leela LLC

Seller: Doctor Swami Corp.

Date: 05/07/21

68 Smyrna St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Paul Rodriguez

Seller: Colin Sokolowski

Date: 05/07/21

125 South Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Max J. Weisenbach

Seller: Ievgenii Gusiev

Date: 05/03/21

2170 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Salam A. Zebian

Seller: Lorilee K. Geissler

Date: 05/05/21

WESTFIELD

2 Ascutney Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $127,900

Buyer: Michele C. Forgey

Seller: Nico Paolucci

Date: 05/14/21

10 Carroll Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $268,000

Buyer: John R. Costigan

Seller: Robert Martin

Date: 05/05/21

6 Christopher Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: W. P. Bermejo-Arcentales

Seller: C. U. Bermejo-Arcentales

Date: 05/13/21

3 Dubois St.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Jack R. Davis

Seller: David Perez

Date: 05/07/21

11 Evergreen Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Sylvain P. Thibault

Seller: Joan Fraczek-Spadoni

Date: 05/03/21

22 Highland View St.

Westfield, MA 01085

Amount: $178,000

Buyer: Matthew J. Murphy

Seller: Michael J. Griffin

Date: 05/04/21

12 Kelly Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $448,000

Buyer: Richard C. Hasko

Seller: Charles T. Monnier

Date: 05/13/21

15 Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Michelle Strattner

Seller: Gregory P. Strattner

Date: 05/06/21

3 Mill St.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Benjamin J. Duga

Seller: William D. Dansereau

Date: 05/12/21

North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: RYMC LLC

Seller: BDMG LLC

Date: 05/07/21

262 Paper Mill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Jenna C. Falcetti

Seller: Claire P. Crean

Date: 05/04/21

24 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Kyle R. Wundt

Seller: Samantha L. Brousseau

Date: 05/14/21

954 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $362,000

Buyer: Andrew Christopher

Seller: Alex Bublik

Date: 05/14/21

212 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Sardinhas Constante Realty

Seller: L&S Memorials Inc.

Date: 05/14/21

14 West School St.

Westfield, MA 01085

Amount: $236,000

Buyer: Robyn Banks

Seller: April Weiss

Date: 05/07/21

78 White St.

Westfield, MA 01085

Amount: $213,750

Buyer: Sofia J. Chlastawa

Seller: Jean M. Chlastawa

Date: 05/07/21

WILBRAHAM

47 Brainard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Darrell R. Levesque

Seller: Elaine J. Gernux

Date: 05/10/21

9 Deer Run Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $552,700

Buyer: Ariane E. Hopkinson

Seller: Brian L. Holley

Date: 05/14/21

1182 Glendale Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $368,000

Buyer: Matthew Yacubeck

Seller: Sousa, Robert J. Jr., (Estate)

Date: 05/10/21

8 Herrick Place

Wilbraham, MA 01095

Amount: $460,000

Buyer: Daniel Gaouette

Seller: Pierre E. Beauchamp

Date: 05/14/21

24 Longview Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $455,000

Buyer: Kyle Short

Seller: Jason A. Mancuso

Date: 05/14/21

680 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Karen L. Kubaska

Seller: Brian M. Kibbe

Date: 05/14/21

9 Old Carriage Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $359,900

Buyer: Brian M. Kibbe

Seller: Timothy S. Scully

Date: 05/14/21

12 Pidgeon Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $374,000

Buyer: Jeffrey Hurley

Seller: Kristen L. Gleason

Date: 05/04/21

8 Stirling Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $347,000

Buyer: Teresa Harvey

Seller: Patricia Smith

Date: 05/14/21

1-3 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $327,000

Buyer: Waylynn T. Garcia

Seller: Pioneer Properties LLC

Date: 05/07/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

52 Blue Hills Road

Amherst, MA 01002

Amount: $351,000

Buyer: Larissa R. Chernock

Seller: Pari Riahi

Date: 05/14/21

615 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $345,000

Buyer: Eames Ave LLC

Seller: Andrew W. Best

Date: 05/07/21

77 McClellan St.

Amherst, MA 01002

Amount: $455,000

Buyer: Jayant Taneja

Seller: P. C. & P. F. Schneider IRT

Date: 05/14/21

772 North East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $815,000

Buyer: Erica A. Reisig

Seller: Joanne T. Swanson

Date: 05/14/21

63 Pokeberry Ridge

Amherst, MA 01002

Amount: $775,000

Buyer: Abhijit V. Deshmukh

Seller: Brett A. Marquard

Date: 05/07/21

7 Potwine Place

Amherst, MA 01002

Amount: $395,000

Buyer: William E. Barker

Seller: FNMA

Date: 05/05/21

115 Sand Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $457,000

Buyer: Dan Bevacqua

Seller: Robin A. Morris

Date: 05/12/21

632 South Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $453,500

Buyer: Alexander M. Gontar

Seller: Francis X. Bock

Date: 05/13/21

34 Spaulding St.

Amherst, MA 01002

Amount: $450,000

Buyer: Yair Zick

Seller: Carlson, David R., (Estate)

Date: 05/12/21

544 Station Road

Amherst, MA 01002

Amount: $475,000

Buyer: Nicole C. Pellaton

Seller: Susanne M. Gavin

Date: 05/07/21

Tuckerman Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $120,000

Buyer: Luis Builders Inc.

Seller: Phil Potts Roaring Bluff

Date: 05/04/21

BELCHERTOWN

458 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $336,000

Buyer: Shufang Chen

Seller: Christopher J. Waldron

Date: 05/03/21

139 Barton Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $368,000

Buyer: Alison C. West

Seller: Bryan J. Litz

Date: 05/07/21

370 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Thomas E. Smith

Seller: M&G Land Development LLC

Date: 05/14/21

47 Edelcy Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Jacob N. Smith

Seller: Chevalier FT

Date: 05/11/21

726 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $307,400

Buyer: Jeremy Marmal

Seller: Luke Paull

Date: 05/05/21

64 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $452,400

Buyer: Gene A. Wylie

Seller: J. N. Duquette & Son Construction Inc.

Date: 05/03/21

183 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $270,000

Buyer: Casey J. Dunphy

Seller: Jassen M. West

Date: 05/07/21

41 Westview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Bryan J. Litz

Seller: Gary J. Maziarz

Date: 05/07/21

CHESTERFIELD

40 Bisbee Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $320,000

Buyer: Daniel A. Blair

Seller: James F. Fortini

Date: 05/14/21

Ireland St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $200,000

Buyer: Grant Morrow 3rd FT

Seller: Lauren Baldwin

Date: 05/13/21

134 Sugar Hill Road

Chesterfield, MA 01096

Amount: $125,000

Buyer: Dale View Apartments LLC

Seller: Shirley Scott

Date: 05/03/21

CUMMINGTON

629 Berkshire Trail

Cummington, MA 01026

Amount: $130,000

Buyer: Emily Olin

Seller: Lyons, Mark J., (Estate)

Date: 05/05/21

EASTHAMPTON

47 Bryan Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $372,500

Buyer: Karen A. Johnson

Seller: Amy E. Quinlan

Date: 05/12/21

34-36 Emerald Place

Easthampton, MA 01027

Amount: $136,000

Buyer: Zoe M. Johnson

Seller: Jeffrey W. Snape

Date: 05/03/21

14 Garfield Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $422,000

Buyer: John J. Sefton

Seller: Francis P. Lepine

Date: 05/12/21

13 Gross Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $304,000

Buyer: Marie Dunn

Seller: Paul R. Wheeler

Date: 05/07/21

108 Line St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: Dylan S. Wells

Seller: W. Marek Corp.

Date: 05/10/21

289 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $401,000

Buyer: Kyle Taylor

Seller: Harris, Therese A., (Estate)

Date: 05/13/21

29 Mutter St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $259,400

Buyer: Megan K. Cater

Seller: Diane Rossini

Date: 05/07/21

34 Rabideau Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $292,000

Buyer: Jessie Warner

Seller: Tara A. Blondin

Date: 05/14/21

Reservation Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $157,000

Buyer: Michael A. Jurkowski

Seller: Michael R. Chunyk

Date: 05/07/21

10 Strong St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $278,000

Buyer: Scott A. Thompson

Seller: Michael J. Matrishon

Date: 05/03/21

8-14 Terrace View

Easthampton, MA 01027

Amount: $410,000

Buyer: Nicholas D. Duprey

Seller: Ethier FT

Date: 05/03/21

44 Ward Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $176,000

Buyer: Bernd H. Gottschalk

Seller: Bogdanski, Joanne J., (Estate)

Date: 05/04/21

23 Water Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $239,000

Buyer: William Archambeault

Seller: Scott N. Phaneuf

Date: 05/07/21

GRANBY

7 Darrel Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $200,000

Buyer: Shane A. Clark

Seller: Lovern, Donald J., (Estate)

Date: 05/10/21

HADLEY

6 Crestview Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $340,000

Buyer: Brendan M. Henrich

Seller: Roohina V. Seihoun

Date: 05/03/21

2 High Meadow Road

Hadley, MA 01035

Amount: $559,000

Buyer: Joseph R. Polino

Seller: Bethany L. Jacques

Date: 05/14/21

26 Mount Warner Road

Hadley, MA 01035

Amount: $542,000

Buyer: 26 Mt Warner RT

Seller: Jeffrey T. Reynolds

Date: 05/14/21

River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $180,000

Buyer: Joseph J. Czajkowski

Seller: Marilyn E. Larose TR

Date: 05/06/21

HATFIELD

19 Pleasant View Dr.

Hatfield, MA 01038

Amount: $450,000

Buyer: Katherine M. Horan

Seller: Dzialo, Frederick J. Sr., (Estate)

Date: 05/06/21

HUNTINGTON

7 Pine St.

Huntington, MA 01050

Amount: $200,000

Buyer: Andrew Roberts

Seller: Sarah C. West

Date: 05/05/21

66 Searle Road

Huntington, MA 01050

Amount: $265,200

Buyer: Nathan Labay

Seller: Lone Creek Properties LLC

Date: 05/06/21

MIDDLEFIELD

13 Becket Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $200,000

Buyer: Tyler J. Main

Seller: Pensivy, Michael F. Jr., (Estate)

Date: 05/05/21

NORTHAMPTON

73 Blackberry Lane

Northampton, MA 01060

Amount: $400,000

Buyer: Linda Patterson

Seller: Deborah R. Donahue

Date: 05/14/21

16 Butler Place

Northampton, MA 01060

Amount: $670,000

Buyer: Kellyanne R. Mahoney

Seller: Ruddeforth FT

Date: 05/13/21

151 Chestnut St.

Northampton, MA 01062

Amount: $295,000

Buyer: Emily K. Brennan

Seller: Daniel E. Hewins

Date: 05/07/21

337 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $850,000

Buyer: Daniel T. Roach

Seller: Patrick J. Lonsway

Date: 05/03/21

23 Fair St.

Northampton, MA 01060

Amount: $442,000

Buyer: Lia Yanis

Seller: Chenyeh Huang

Date: 05/14/21

26 Finn St.

Northampton, MA 01060

Amount: $235,000

Buyer: Abraxas RT

Seller: Peter C. Volpe

Date: 05/07/21

63 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $239,300

Buyer: Dey Summer

Seller: Steven P. Jones

Date: 05/13/21

30 Hawthorne Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $682,000

Buyer: Daniel L. Fierst

Seller: Jennifer A. Samolewicz

Date: 05/03/21

2 Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $440,000

Buyer: 2 Main Street RT

Seller: Sheridan Real Estate LLC

Date: 05/12/21

117 Olander Dr. #3B

Northampton, MA 01060

Amount: $355,300

Buyer: Nancy L. Lowe

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 05/03/21

83 Pomeroy Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $814,000

Buyer: Steven M. Waksman

Seller: Deborah M. Henson

Date: 05/07/21

120 River Road

Northampton, MA 01053

Amount: $2,200,000

Buyer: Eric Properties LLC

Seller: Equinox Partners LLC

Date: 05/12/21

66 Sherman Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $599,900

Buyer: Joan Dalin

Seller: CTNA Construction LLC

Date: 05/06/21

284 Spring St.

Northampton, MA 01062

Amount: $330,000

Buyer: Steven M. Sanderson

Seller: Ward FT

Date: 05/07/21

628 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $530,000

Buyer: Jordy Rosenberg

Seller: Jeffrey M. Gnatek

Date: 05/13/21

PELHAM

200 Daniel Shays Hwy.

Pelham, MA 01002

Amount: $712,000

Buyer: Timothy E. Montgomery

Seller: Mark M. Santos

Date: 05/07/21

SOUTH HADLEY

35 Chestnut Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $360,000

Buyer: Josh M. Rilla

Seller: Joseph D. Canina

Date: 05/03/21

19 Cornell St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $265,000

Buyer: Chad A. Furman

Seller: Thomas A. Heim

Date: 05/14/21

36 Dale St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $214,000

Buyer: Gilroy Prop Renewal Inc.

Seller: Francis J. Galat

Date: 05/05/21

5 Enterprise St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: Mark J. Burton

Seller: Brital 1987 LLC

Date: 05/13/21

105 Pittroff Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $340,600

Buyer: Genevieve Sarnak

Seller: Susan E. Labonte

Date: 05/13/21

14 Saybrook Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: John R. Spear

Seller: Brian R. Stoffer

Date: 05/06/21

193 Woodbridge St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $333,573

Buyer: Susan D. Sachs

Seller: Kathleen S. Monast

Date: 05/13/21

SOUTHAMPTON

Edwards Road

Southampton, MA 01073

Amount: $185,000

Buyer: Alan M. Dzialo

Seller: Margaret A. Papalegis

Date: 05/04/21

Fitch Farm Way #4

Southampton, MA 01073

Amount: $175,000

Buyer: Thomas Quinlan

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 05/03/21

150 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $375,000

Buyer: Jill M. Thurman

Seller: Brendan J. Sheehan

Date: 05/07/21

WARE

3 East St.

Ware, MA 01082

Amount: $305,000

Buyer: GDS Realty LLC

Seller: CEP Real Estate LLC

Date: 05/14/21

5-7 East St.

Ware, MA 01082

Amount: $305,000

Buyer: GDS Realty LLC

Seller: CEP Real Estate LLC

Date: 05/14/21

9 East St.

Ware, MA 01082

Amount: $305,000

Buyer: GDS Realty LLC

Seller: CEP Real Estate LLC

Date: 05/14/21

261 Greenwich Road

Ware, MA 01082

Amount: $312,000

Buyer: Tyler Chick

Seller: Jacob J. Perron

Date: 05/14/21

61 Hardwick Pond Road

Ware, MA 01082

Amount: $227,300

Buyer: Shawn Cantwell

Seller: Brown, Patrick J., (Estate)

Date: 05/13/21

6 Highland St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Hailee B. Brohman

Seller: Foley Capital LLC

Date: 05/03/21

42 West Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $255,500

Buyer: Alexis Lane

Seller: New England Equities LLC

Date: 05/14/21

44 Warebrook Village

Ware, MA 01082

Amount: $125,000

Buyer: Colton Rier

Seller: Gerald R. Harrington

Date: 05/12/21

70 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $164,000

Buyer: Jeff Bousquet

Seller: Diane M. Frazier

Date: 05/14/21

WORTHINGTON

438 Kinnebrook Road

Worthington, MA 01098

Amount: $349,000

Buyer: John J. McDonagh

Seller: John H. Fritz

Date: 05/03/21

265 Ridge Road

Worthington, MA 01098

Amount: $480,000

Buyer: Tardigrade LT

Seller: James A. Ryan

Date: 05/03/21