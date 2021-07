The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

519 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $490,000

Buyer: Jared Lockwood

Seller: Martin D. Powers

Date: 06/09/21

208 Martindale Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $125,000

Buyer: Matthew D. Parody

Seller: Eric Vassar

Date: 06/07/21

BUCKLAND

9 Williams St.

Buckland, MA 01338

Amount: $450,000

Buyer: Shelburne Falls Studios

Seller: Home Roots Properties Inc.

Date: 06/11/21

CONWAY

75 Pleasant St.

Conway, MA 01341

Amount: $525,000

Buyer: John E. Mrykalo

Seller: Isaac Feely

Date: 06/01/21

DEERFIELD

11 Captain Lathrop Dr.

Deerfield, MA 01373

Amount: $291,192

Buyer: Maxwell J. Gagnon

Seller: David W. Pike

Date: 06/11/21

5 Cross St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $371,000

Buyer: Jennifer E. Healy

Seller: RPF LLC

Date: 06/03/21

31 Graves St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $435,100

Buyer: Andrew R. Gaylord

Seller: Michael A. Abbate

Date: 06/01/21

46 Mathews Road

Deerfield, MA 01341

Amount: $603,721

Buyer: Taylor G. Williams

Seller: Janice L. Schell

Date: 06/09/21

5 Memorial St.

Deerfield, MA 01342

Amount: $1,100,000

Buyer: Seth Brennan

Seller: Andrew Shilling

Date: 06/09/21

131 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $220,000

Buyer: Judith Rathbone

Seller: Vera Mark

Date: 06/04/21

ERVING

18 River St.

Erving, MA 01344

Amount: $239,000

Buyer: Scott Kuzmeskus

Seller: Pioneer Valley Redevelopment LLC

Date: 06/11/21

GREENFIELD

8 Coombs Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $195,000

Buyer: Venture Residential LLC

Seller: James E. Singley

Date: 06/11/21

89 Country Club Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $329,900

Buyer: Michael Sullivan

Seller: Daniel J. Shea

Date: 06/03/21

132 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $420,000

Buyer: LCS Realty LLC

Seller: Pioneer Valley Redevelopers

Date: 06/01/21

18 East Cleveland St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Bethany Barton

Seller: Veronica R. Burns

Date: 06/07/21

26 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $170,000

Buyer: Abbie Lundberg

Seller: Ethel E. Hutchinson

Date: 06/04/21

217 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $215,000

Buyer: Chapman St. Properties LLC

Seller: Singley, Chris E., (Estate)

Date: 06/01/21

64 Munson St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Karen J. Regan

Seller: Karen T. Renaud

Date: 06/04/21

31 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $290,000

Buyer: Matthew G. Perry

Seller: Gregory A. Eaton

Date: 06/01/21

25 Oak Hill Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $275,000

Buyer: Patrick Williams

Seller: Stephen P. Forrest

Date: 06/07/21

177 Shelburne Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $160,000

Buyer: SCF RC Funding 4 LLC

Seller: Ruggeri, Sebastian, (Estate)

Date: 06/02/21

282 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Thomas Fleming

Seller: Duane Griffin

Date: 06/07/21

73 Wisdom Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Craig Ryan

Seller: Kuznik TR

Date: 06/01/21

83 Wisdom Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Craig Ryan

Seller: Kuznik TR

Date: 06/01/21

44-A Woodleigh Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $159,000

Buyer: FNMA

Seller: Mary B. Jamierson

Date: 06/09/21

44-B Woodleigh Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $159,000

Buyer: FNMA

Seller: Mary B. Jamierson

Date: 06/09/21

HEATH

68 Sumner Stetson Road

Heath, MA 01340

Amount: $168,000

Buyer: Crystal J. Reardon

Seller: Carmen F. Donelson

Date: 06/02/21

118 Taylor Brook Road

Heath, MA 01346

Amount: $207,500

Buyer: Maureen L. Borg

Seller: Robbin-Marie A. Smart

Date: 06/09/21

LEVERETT

35 Juggler Meadow Road

Leverett, MA 01054

Amount: $325,000

Buyer: Mill River Renovations LLC

Seller: Hoadley, Barbara L., (Estate)

Date: 06/10/21

25 Laurel Hill Dr.

Leverett, MA 01054

Amount: $620,000

Buyer: Astrid C. Schween

Seller: Elizabeth S. Spelke

Date: 06/11/21

MONTAGUE

31 Montague Ave.

Montague, MA 01347

Amount: $300,000

Buyer: Daniel J. Drumgool

Seller: Mark Bordeaux

Date: 06/02/21

3 Norman Circle

Montague, MA 01376

Amount: $270,000

Buyer: Daniel G. Dausch

Seller: Eric C. Emond

Date: 06/11/21

3 T St.

Montague, MA 01376

Amount: $175,000

Buyer: Adam Larsen

Seller: Jennifer A. Cummings

Date: 06/03/21

NORTHFIELD

54 East St.

Northfield, MA 01360

Amount: $340,000

Buyer: Gloria Funkhouser

Seller: Phyllis H. Whitney

Date: 06/07/21

913 Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $374,900

Buyer: Shane Duclos

Seller: Kelly Brigham-Steiner

Date: 06/10/21

ORANGE

177 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $205,000

Buyer: Sarah E. Nolan

Seller: Timothy B. Cohen-Mitchell

Date: 06/04/21

SHUTESBURY

73 Weatherwood Road

Shutesbury, MA 01002

Amount: $440,000

Buyer: Peter Everett

Seller: Jane Slater

Date: 06/10/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

32 Belvidere Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $278,000

Buyer: Maxwell S. Furioni

Seller: Amelia E. Morin

Date: 06/11/21

48 Florida Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $288,000

Buyer: Joshua R. Bragg

Seller: Todd Downie

Date: 06/04/21

64 Greenacre Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: Elizabeth A. Jarvis

Seller: Jeffrey A. Blews

Date: 06/11/21

56 Homer St.

Agawam, MA 01030

Amount: $240,000

Buyer: Kerry Thurlow

Seller: Patrick J. Campbell

Date: 06/04/21

116 Hunters Greene Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $518,000

Buyer: Jeffrey Pavelcsyk

Seller: Nicola A. Liquori

Date: 06/02/21

49 Logan Place

Agawam, MA 01030

Amount: $430,000

Buyer: Pavel Yusenko

Seller: Charles A. Calisti

Date: 06/11/21

1710-1712 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $295,000

Buyer: Nigar Yurdanidze

Seller: Barbara A. Spear

Date: 06/09/21

33 Maple Meadows Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $431,000

Buyer: Nelson J. Milano

Seller: Anna T. Mineo

Date: 06/10/21

232 Meadow St.

Agawam, MA 01001

Amount: $240,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: Richard A. Whitney

Date: 06/03/21

692 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $309,000

Buyer: Thomas J. Girroir

Seller: Mary C. Lamson

Date: 06/07/21

94 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $210,000

Buyer: Manchester Enterprises

Seller: Thomas J. Dobrowolski

Date: 06/04/21

95 Spencer St.

Agawam, MA 01001

Amount: $235,000

Buyer: Benjamin Goff

Seller: John J. Delucchi

Date: 06/03/21

58 Sunset Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $226,000

Buyer: Adam G. Smith

Seller: Elizabeth Jarvis

Date: 06/10/21

69 Valentine Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $238,000

Buyer: Jeremy Libby

Seller: Jeremiah C. Quill Jr RET

Date: 06/03/21

24 Vassar Road

Agawam, MA 01030

Amount: $320,000

Buyer: Michelle A. Provencher

Seller: Michael Marcus

Date: 06/09/21

BRIMFIELD

34 3rd St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $225,000

Buyer: Jonathan Pope

Seller: Richard A. Lisowski

Date: 06/08/21

CHESTER

78 Maynard Hill Road

Chester, MA 01011

Amount: $389,000

Buyer: Jonathan J. Owens

Seller: Adam M. Starr

Date: 06/04/21

CHICOPEE

12 Baptist Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $228,000

Buyer: James T. Hare

Seller: David A. Heroux

Date: 06/04/21

19 Bonner St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $325,000

Buyer: Carolynn M. Bird

Seller: Shane K. Duclos

Date: 06/10/21

108 Davenport St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Juan E. Torres

Seller: Rachael W. Piedra

Date: 06/07/21

162 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Kawrin G. Polanco

Seller: EAD Properties LLC

Date: 06/03/21

11 Eldridge St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $157,000

Buyer: Santana Real Estate Inc.

Seller: City Of Chicopee

Date: 06/04/21

110 Fernwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,500

Buyer: Kyle A. Martindell

Seller: David M. Brown

Date: 06/11/21

258 Fletcher Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $271,500

Buyer: William E. Olson

Seller: Bolduc, Robert R., (Estate)

Date: 06/04/21

134 Glendale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,000

Buyer: Kirk M. James

Seller: James E. Anyon

Date: 06/11/21

69 Grape St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $175,000

Buyer: MTC Finally Realty LLC

Seller: City Of Chicopee

Date: 06/04/21

30 Hawthorn St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $198,494

Buyer: Wilmington Trust

Seller: Richard M. Sladeski

Date: 06/09/21

21 Marble Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Alicia Ladue

Seller: Matthew J. Crowley

Date: 06/02/21

Montcalm St. #30

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Joseph Ricker

Seller: Sean Martin

Date: 06/08/21

207 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $227,000

Buyer: Kyle Laplante

Seller: Sheila A. Pronovost

Date: 06/09/21

3 Morton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Melissa Hoy

Seller: Denise Bibiloni

Date: 06/01/21

18 Sycamore Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $380,000

Buyer: Iris Rosario

Seller: Grandview Development Assocs. LLC

Date: 06/08/21

24 Walton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $130,500

Buyer: Denise Barberet

Seller: Shauna M. Lougee

Date: 06/07/21

EAST LONGMEADOW

7 Broadleaf Circle #7

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $611,963

Buyer: Mary Ann Spencer RET

Seller: D. R. Chestnut LLC

Date: 06/02/21

51 Donald Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Karen A. Hibbard

Seller: Schoenfeldt, Barbara A., (Estate)

Date: 06/10/21

93 Favorite Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $240,000

Buyer: Ernest A. Gralia 3rd RET

Seller: Michael Kane

Date: 06/11/21

Favorite Lane #15

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $250,000

Buyer: Kenneth Eagen

Seller: Michael Kane

Date: 06/08/21

Favorite Lane #79

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $250,000

Buyer: Kenneth Eagen

Seller: Michael Kane

Date: 06/08/21

5 Michel St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $141,500

Buyer: Nicole Anderson

Seller: Carrington Mortgage Services LLC

Date: 06/04/21

43 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $410,000

Buyer: Benjamin M. Keating

Seller: Lori Crum

Date: 06/09/21

275 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $420,000

Buyer: Augustus Z. Rivera

Seller: Joanne Camerotta

Date: 06/11/21

48 Schuyler Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $282,000

Buyer: Monica D. O’Hearn

Seller: Felix J. Barros

Date: 06/04/21

HAMPDEN

173 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $310,000

Buyer: Christina Murphy

Seller: Carroll, Jean E., (Estate)

Date: 06/07/21

45 Erica Circle

Hampden, MA 01036

Amount: $605,000

Buyer: Douglas A. Gray

Seller: Joshua J. Hastings

Date: 06/01/21

358 South Road

Hampden, MA 01036

Amount: $277,500

Buyer: Joy L. Leblanc

Seller: Joseph S. Bonavita

Date: 06/07/21

HOLLAND

30 Leno Road

Holland, MA 01521

Amount: $288,000

Buyer: Scott Sheldon

Seller: Andrew Colon

Date: 06/02/21

5 Overlook Road

Holland, MA 01521

Amount: $179,000

Buyer: Korin Watras

Seller: Gerald R. Bourcier

Date: 06/09/21

HOLYOKE

46 Claremont Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Ian C. Waters

Seller: Cathy H. Lay

Date: 06/07/21

35 Evergreen Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $249,000

Buyer: Marissa Saia

Seller: Laurel Saia

Date: 06/04/21

2 Francis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $305,000

Buyer: Adrienne M. Hornby

Seller: Mark J. Rodgers

Date: 06/04/21

957 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Jude Prych

Seller: Jude Prych

Date: 06/04/21

11 McLellan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $229,900

Buyer: Evan M. Saia

Seller: Elizabeth M. Robertson

Date: 06/08/21

18 McLellan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $226,900

Buyer: John F. Sousa

Seller: Meichner, Frederick A., (Estate)

Date: 06/10/21

203 Michigan Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $261,200

Buyer: Mary Webster

Seller: Amanda J. Nugent

Date: 06/02/21

1471 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $335,000

Buyer: Ryan A. Tierney

Seller: Stiebel Properties Inc.

Date: 06/09/21

3-5 O’Connor Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $142,000

Buyer: Marsha Qian

Seller: Josue Andujar

Date: 06/09/21

15-17 Oakwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $252,000

Buyer: Jeffrey L. Damico

Seller: David T. Lizotte

Date: 06/04/21

44 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $228,000

Buyer: Elizabeth Lopez

Seller: Maritza Perez

Date: 06/01/21

308 Rock Valley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Daniel W. Sullivan

Seller: Miguel A. Ortiz

Date: 06/02/21

226-230 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $387,850

Buyer: NG Estates LLC

Seller: 228 Sargeant Street LLC

Date: 06/08/21

131-133 Waldo St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $285,000

Buyer: Francis M. Reyes

Seller: London Realty LLC

Date: 06/07/21

LONGMEADOW

112 Barbara Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Humberto Bocanegra-Evans

Seller: Carole A. Gloth

Date: 06/09/21

107 Barrington Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Patricia D. Smith

Seller: Janet L. Dipietro

Date: 06/11/21

146 Brooks Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $550,000

Buyer: Michelle Grodsky

Seller: Joanne Freedman

Date: 06/07/21

76 Duxbury Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $421,000

Buyer: Colin S. Cooper

Seller: Joshua Cooper

Date: 06/08/21

976 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $397,188

Buyer: Cara Roberge

Seller: Louise C. Dean

Date: 06/11/21

161 Lawnwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $235,000

Buyer: Kevin J. Zabawa

Seller: Timothy D. Connelly

Date: 06/07/21

35 Lawrence Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Grace E. Kim

Seller: Young K. Kim

Date: 06/08/21

54 Longfellow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $265,000

Buyer: David A. Lenn

Seller: Pamela S. Sullivan

Date: 06/02/21

201 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $326,500

Buyer: Rachel Mertz-Hart

Seller: Gaurav Narula

Date: 06/01/21

85 Lynnwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $365,000

Buyer: Majid Mehmood

Seller: Perell, Ronald E., (Estate)

Date: 06/04/21

5 Pinelawn Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $235,000

Buyer: Ross A. Henke

Seller: Julian R. Ortiz

Date: 06/11/21

53 Sylvan Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $349,000

Buyer: Emily A. Anderson

Seller: Ellen E. Boyle

Date: 06/03/21

227 Wimbleton Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $357,000

Buyer: Hanife Yildiz

Seller: Reid, Joy B., (Estate)

Date: 06/09/21

322 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $385,000

Buyer: Matthew F. Duggan

Seller: Anzhela Savonina

Date: 06/07/21

LUDLOW

Autumn Ridge Road #54

Ludlow, MA 01056

Amount: $134,900

Buyer: Tiago A. Boacas-Martins

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 06/10/21

66 Edison Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Michelle Mayou

Seller: William Dupre

Date: 06/02/21

15 Elm St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $182,400

Buyer: Tracy L. Snow

Seller: Maria L. Casimiro

Date: 06/10/21

161 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $199,000

Buyer: Celia L. Larouco

Seller: Jose C. Larouco

Date: 06/02/21

229 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $800,000

Buyer: Hillside Valley LLC

Seller: Mountain View MHC LLC

Date: 06/03/21

18 Orchard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $269,900

Buyer: Nicole Cote

Seller: Cristina, Louis A., (Estate)

Date: 06/09/21

30 Southwood Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $565,000

Buyer: Kaitlin M. Tronnes

Seller: Paulo L. Roxo

Date: 06/08/21

Turning Leaf Road #20

Ludlow, MA 01056

Amount: $139,900

Buyer: Philip A. Brousseau

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 06/04/21

287 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $313,000

Buyer: William Chiarello

Seller: GJL RNL NT

Date: 06/09/21

110 West Akard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $282,000

Buyer: Lori Hanson

Seller: George P. Barroso

Date: 06/04/21

377 Woodland Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $455,000

Buyer: Monika M. Konopko

Seller: Hans D. Holsten

Date: 06/01/21

MONSON

Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $125,000

Buyer: Monson Conservation Commission

Seller: Booker, Jean, (Estate)

Date: 06/11/21

29 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $370,000

Buyer: Kim M. Canuel

Seller: Kevin R. Lamy

Date: 06/02/21

183 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $165,000

Buyer: John D. Holdcraft

Seller: FNMA

Date: 06/09/21

PALMER

11 Brown St.

Palmer, MA 01069

Amount: $350,000

Buyer: Stephanie M. Caruso

Seller: Kevin A. Gouvin

Date: 06/11/21

19 Cedar St.

Palmer, MA 01080

Amount: $163,000

Buyer: Erudite RT

Seller: William J. Waterman

Date: 06/09/21

48 Laurel Road

Palmer, MA 01095

Amount: $300,000

Buyer: Matthew J. Benoit

Seller: Marianne Germain RET

Date: 06/04/21

1701 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $530,000

Buyer: RZM Productions Inc.

Seller: Russell G. Baker

Date: 06/09/21

26 South St.

Palmer, MA 01080

Amount: $215,000

Buyer: Marc P. Graveline

Seller: Wayne S. Schofield

Date: 06/01/21

RUSSELL

71 Cedar Ter.

Russell, MA 01071

Amount: $161,000

Buyer: Kelvin J. Mast

Seller: Gary F. Cranson

Date: 06/10/21

SPRINGFIELD

415 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Darren G. Owens

Seller: David W. Kratt

Date: 06/11/21

57 Acushnet Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $272,000

Buyer: Timothy S. Burnes

Seller: Alfonsina Liguori

Date: 06/02/21

123 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Jose E. Pena

Seller: R. M. Blerman LLC

Date: 06/11/21

725 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $231,500

Buyer: Angela L. Dieni

Seller: Andrea M. Derose

Date: 06/07/21

69 Alwin Place

Springfield, MA 01128

Amount: $425,000

Buyer: Tasmia Iqrar

Seller: Hamid Hussain

Date: 06/01/21

3-5 Angelo St.

Springfield, MA 01119

Amount: $243,000

Buyer: Edwin Alvarado

Seller: Marcus Cardoza

Date: 06/07/21

12 Angelo St.

Springfield, MA 01119

Amount: $254,000

Buyer: Shalamar Williams

Seller: James W. Fiore

Date: 06/01/21

140-142 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Jackeline D. Paneto

Seller: Julio C. Vasquez

Date: 06/11/21

23 Bog Hollow Road

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Alfredo Lopes

Seller: H. P. Rum LLC

Date: 06/08/21

126 Bulat Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $239,000

Buyer: Eric Rodriguez

Seller: Julie M. Lavallee

Date: 06/08/21

15 Burnside Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $205,850

Buyer: Renan Rodriguez

Seller: Robert J. Schroeter

Date: 06/04/21

941 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Angel M. Sanchez

Seller: Hector L. Rivera

Date: 06/11/21

204 Carol Ann St.

Springfield, MA 01128

Amount: $315,500

Buyer: Carmen Y. Rosario

Seller: Paul A. Levesque

Date: 06/01/21

132-134 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $261,560

Buyer: Evan Fernandes

Seller: Aimee J. Walczak

Date: 06/10/21

37-39 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $304,000

Buyer: E. Tiburcio-Cabrera

Seller: William Younes

Date: 06/08/21

17-19 Coomes St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Malyun Ali

Seller: Nadia Foureau

Date: 06/04/21

138-140 Daviston St.

Springfield, MA 01108

Amount: $248,000

Buyer: Josefa Aguasvivas

Seller: Christina Albano

Date: 06/02/21

266 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Andrew Russo

Seller: Laura V. Russo

Date: 06/02/21

77-79 East Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Meonos Properties LLC

Seller: Michael J. Perez

Date: 06/01/21

134 Eddywood St.

Springfield, MA 01118

Amount: $229,900

Buyer: Marjorie Sheridan

Seller: Susan C. Foley

Date: 06/02/21

32 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $418,000

Buyer: Liliberth Martinez

Seller: Erich S. Driscoll

Date: 06/02/21

94 Fenimore Blvd.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Collin Mcquade

Seller: Arlene Iraola

Date: 06/04/21

89 Firglade Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $128,000

Buyer: Brital 1987 LLC

Seller: Linda Evans

Date: 06/10/21

290 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $430,000

Buyer: Duane Griffin

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 06/07/21

313 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $435,000

Buyer: Matthew R. Olschefski

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 06/04/21

35 Glendell Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Jeremias A. Brito

Seller: Sandra I. Velez

Date: 06/01/21

37 Greenleaf St.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Jeffrey S. Stiles

Seller: Thomas E. Noel

Date: 06/11/21

43 Griffin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Anthony Avilez

Seller: Richard J. O’Connor

Date: 06/07/21

49 Ionia St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Dine Fahrou-Amadou

Seller: Amneris L. Figueroa

Date: 06/04/21

74 Irvington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $279,900

Buyer: Shakara A. Brown

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 06/07/21

200 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $234,000

Buyer: Zi-Lani Shiver

Seller: Miranda McCarthy

Date: 06/10/21

39 James St.

Springfield, MA 01105

Amount: $200,000

Buyer: Ana Castro

Seller: Greater Springfield Habitat

Date: 06/01/21

28 Kazbeck St.

Springfield, MA 01151

Amount: $180,000

Buyer: John L. Bortolussi

Seller: Louis R. Bortolussi

Date: 06/04/21

54 Keith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $234,900

Buyer: Lashawna M. Lewis

Seller: James W. Fiore

Date: 06/09/21

28 Kenwood Park

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Jarritt Sheel

Seller: Sunshine Homes LLC

Date: 06/11/21

77 Laurence St.

Springfield, MA 01104

Amount: $315,000

Buyer: Rudi D. Ruiz-Moreno

Seller: Nelson J. Milano

Date: 06/10/21

30 Lester St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,900

Buyer: Keisha Binns

Seller: Trifera LLC

Date: 06/11/21

731 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $345,000

Buyer: Muhammad Saleem

Seller: Boris Altman

Date: 06/03/21

75 Lyons St.

Springfield, MA 01151

Amount: $277,000

Buyer: Joshua Alicea

Seller: C. M. Fernandez-Garcia

Date: 06/09/21

433 Main St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Daniel R. Alpiarca

Seller: John M. Fernandes

Date: 06/03/21

155 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $208,000

Buyer: Nicole E. Bondellio

Seller: Peter J. Avdoulos

Date: 06/02/21

88-90 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $253,000

Buyer: Elvis Germoso

Seller: Eric Cassidy

Date: 06/11/21

272 Mill St.

Springfield, MA 01105

Amount: $220,000

Buyer: Mtabele Mwandja

Seller: Kenneth S. Constanza

Date: 06/04/21

108 Monrovia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Alba N. Rodriguez

Seller: Daniel Caraballo

Date: 06/01/21

171 Newhouse St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: James Cordero

Seller: Kevin V. Palaia

Date: 06/07/21

220 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Marisol Puente

Seller: Christina E. Ramirez

Date: 06/10/21

420 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Nelson Melendez

Seller: Theresa A. Wentz

Date: 06/01/21

115 Oak Hollow Road

Springfield, MA 01128

Amount: $325,500

Buyer: Michael Dushman

Seller: Michael Stabilo

Date: 06/04/21

85 Old Farm Road

Springfield, MA 01119

Amount: $230,000

Buyer: Mirza M. Delgado

Seller: Shirley L. Rodriguez

Date: 06/11/21

46 Pheasant Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $324,556

Buyer: Jafet D. Martinez

Seller: Craig A. Savoie

Date: 06/11/21

Pheland St.

Springfield, MA 01101

Amount: $215,000

Buyer: Iris L. Jenkins

Seller: Lashanda L. Dennis

Date: 06/04/21

11-13 Phoenix St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Mian Z. Saleem

Seller: Mustafa Rasheed

Date: 06/11/21

43 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $150,000

Buyer: William Raleigh

Seller: Patricia R. Santamaria

Date: 06/08/21

231 Pondview Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $346,000

Buyer: Meghan L. Gaul

Seller: Leemarie Sanchez

Date: 06/04/21

21 Puritan Road

Springfield, MA 01119

Amount: $291,000

Buyer: Daniel A. Atkins

Seller: Donohue, Paula, (Estate)

Date: 06/11/21

3-5 Radner St.

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: Maria Lizardi

Seller: Kevin J. Wedemeyer

Date: 06/08/21

31 Ravenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $315,000

Buyer: Marilee E. Boothe

Seller: Yordy L. Santos

Date: 06/04/21

701 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $314,000

Buyer: Kevin C. Charlton

Seller: Lizbeth Rivera

Date: 06/10/21

38 Rutledge Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $220,000

Buyer: Heung W. Poon

Seller: Extremely Clean 2 LLC

Date: 06/04/21

171 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $284,999

Buyer: Coralys Santiago

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 06/03/21

341 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $295,800

Buyer: Aweis A. Hussein

Seller: Jose R. Martinez

Date: 06/07/21

860 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Luis M. Laiz-Morales

Seller: Lisa A. Lavigne

Date: 06/04/21

33 Schley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Catherine Reynolds

Seller: Lance M. Bedford

Date: 06/04/21

50 Seneca St.

Springfield, MA 01151

Amount: $265,000

Buyer: Jose A. Cartagena-Colon

Seller: John M. Gawlik

Date: 06/04/21

42 Spruceland Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $346,000

Buyer: Lance M. Bedford

Seller: Paul A. Weir

Date: 06/04/21

237 Stapleton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Amanda Gureckis

Seller: Benjamin M. Pieciak

Date: 06/02/21

799 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $224,000

Buyer: Brandi M. Jackson

Seller: Jimmy E. Chang

Date: 06/04/21

415 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $240,000

Buyer: Arcange Gonzalez-Bonilla

Seller: Opus Durum LLC

Date: 06/08/21

202 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Gilbert Baguma

Seller: Wei Q. Ni

Date: 06/03/21

613 Union St.

Springfield, MA 01109

Amount: $219,000

Buyer: Anaida Ovalles

Seller: Chad Lynch

Date: 06/09/21

186-188 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $217,000

Buyer: Yanjie Wang

Seller: Tyrone L. Jackson

Date: 06/09/21

586-588 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Finly Turnier

Seller: Catherine M. Chavez

Date: 06/04/21

201 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Lexter A. Santiago-Ofray

Seller: Crystal L. Roy

Date: 06/04/21

1015 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $180,000

Buyer: Eddy Robles

Seller: Daniel Burgos

Date: 06/10/21

SOUTHWICK

41 Bungalow St.

Southwick, MA 01077

Amount: $250,000

Buyer: Marcus Trinchini

Seller: Robert Bosco

Date: 06/07/21

15 Gillette Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $245,000

Buyer: James Love

Seller: Gayle A. Franklin

Date: 06/10/21

356 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $325,000

Buyer: Ashley Lapointe

Seller: Ryan F. Henderson

Date: 06/04/21

22 Laurel Ridge Road

Southwick, MA 01077

Amount: $515,000

Buyer: Erin M. Johnson

Seller: Scott R. Brammell

Date: 06/04/21

73 North Lake Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $220,000

Buyer: Lara Clarke

Seller: Cody Baron

Date: 06/08/21

355 North Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $201,000

Buyer: Kierstin Knightly

Seller: Kellogg Brothers Inc.

Date: 06/07/21

WALES

93 Main St.

Wales, MA 01081

Amount: $175,000

Buyer: Jacqueline A. Sauliner

Seller: Carolyn Suchenicz

Date: 06/03/21

WEST SPRINGFIELD

430 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Thomas J. Stark

Seller: Thomas R. Stark

Date: 06/11/21

174 Bosworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: Eugene Ostrovskiy

Seller: Myrna E. Osowski

Date: 06/11/21

53 Burford Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $152,500

Buyer: 3D Home Improvement LLC

Seller: Thomas J. Alouise

Date: 06/10/21

60 Churchill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $405,000

Buyer: Kyle Douglas

Seller: Adam L. Dasso

Date: 06/02/21

154 City View Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $362,000

Buyer: Alla Bashinskiy

Seller: James M. Karalekis

Date: 06/02/21

19 Colton Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Sandra I. Velez

Seller: Semen Shapovalov

Date: 06/01/21

56 Exposition Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $145,000

Buyer: Revitalized Renovations

Seller: Expo Realty LLC

Date: 06/03/21

66 Exposition Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $145,000

Buyer: Revitalized Renovations

Seller: Expo Realty LLC

Date: 06/03/21

70 Garden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $306,000

Buyer: Nicholas Ottoson

Seller: Round 2 LLC

Date: 06/01/21

15 Hemlock St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Mass Housing LLC

Seller: Rostislav Peshko

Date: 06/07/21

27 Larchwood St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Stephanie Condino

Seller: Marie C. Finnerty

Date: 06/11/21

44 Lewis Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $257,000

Buyer: Ganga Tamang

Seller: David Demers

Date: 06/10/21

30 Massasoit Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $399,000

Buyer: La Iglesia Rescatando

Seller: Holy Ghost Temple Church

Date: 06/03/21

15 Moseley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $152,500

Buyer: Mircha Karcha

Seller: Joseph T. Alouise

Date: 06/10/21

Niles St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $399,000

Buyer: La Iglesia Rescatando

Seller: Holy Ghost Temple Church

Date: 06/03/21

2107 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $610,000

Buyer: Richard Stewart Holdings LLC

Seller: 2119 Riverdale LLP

Date: 06/03/21

18 Wilbert Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Jennifer L. Baril

Seller: Kyle M. Douglas

Date: 06/02/21

244 Woodmont St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Shibu Koruthu-Varghese

Seller: James S. Krupa

Date: 06/08/21

WESTFIELD

188 Apple Blossom Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $365,000

Buyer: Felicia M. Crowley

Seller: Jeffrey Keating

Date: 06/03/21

61 Carroll Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $181,000

Buyer: Philip A. Barry

Seller: Judith F. Farr

Date: 06/08/21

2 Collins St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Richard I. Ayala

Seller: Chad W. Hedges

Date: 06/10/21

44 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Cristia Montero-Saeteros

Seller: Heather M. Lufkin

Date: 06/08/21

47 Dartmouth St.

Westfield, MA 01085

Amount: $152,000

Buyer: Erin K. Hall

Seller: Nancy A. Mosher

Date: 06/01/21

336 Elm St.

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: Markam LLC

Seller: V&A Realty LLC

Date: 06/04/21

19 Fairview St.

Westfield, MA 01085

Amount: $219,000

Buyer: Flutura Doko

Seller: Marie L. Brodowski

Date: 06/04/21

6 Foss St.

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Vitalii Kucherenko

Seller: Jacqueline S. Schwaber

Date: 06/04/21

11 Gloria Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $577,000

Buyer: Jacob A. Carmody

Seller: Michael C. Cousins

Date: 06/11/21

512 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Colin C. Green

Seller: Bruce A. Stone

Date: 06/02/21

25 Mockingbird Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $440,000

Buyer: Johnathan P. Imbriglio

Seller: Ronald P. Jurczyk

Date: 06/09/21

465 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $488,000

Buyer: Xiaoli Li

Seller: Pavel N. Gorobinskiy

Date: 06/03/21

841 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $1,000,000

Buyer: Susan J. Turrini RET

Seller: Wolf D. Herzog

Date: 06/01/21

7 Oak St.

Westfield, MA 01085

Amount: $251,000

Buyer: Westlee Cardenales

Seller: James L. Love

Date: 06/10/21

948-A Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $415,000

Buyer: Lauren M. Denney

Seller: Angelo Imbriglio

Date: 06/04/21

948-B Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $415,000

Buyer: Lauren M. Denney

Seller: Angelo Imbriglio

Date: 06/04/21

23 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $339,900

Buyer: Ana Sirbu

Seller: Thomas E. Hoffman

Date: 06/10/21

10 Spartan Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $335,000

Buyer: Paul Tsvor

Seller: US Bank

Date: 06/03/21

317 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $500,000

Buyer: Mr. Whipys Golf Acres LLC

Seller: Mann No Enterprises LLC

Date: 06/04/21

107 Woodcliff Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $510,000

Buyer: Casey E. Penn

Seller: Kathleen H. Potter

Date: 06/01/21

WILBRAHAM

10 Arbor Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $375,000

Buyer: Jordan Montoya

Seller: James H. Bugbee

Date: 06/03/21

3 Horseshoe Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: ZF 2021-1 LLC

Seller: Richard A. Stone

Date: 06/04/21

17 Hunting Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $440,000

Buyer: Elizabeth Mavis

Seller: SZF Properties LLC

Date: 06/11/21

1 Lance Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $390,000

Buyer: Emma Reed-Collins

Seller: William Lee

Date: 06/09/21

12 McIntosh Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $505,000

Buyer: Jason L. Sutter

Seller: Tina M. Fiore

Date: 06/04/21

15 Mountainview St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $215,000

Buyer: Catherine Dyjak

Seller: Arslanian, Judith A., (Estate)

Date: 06/04/21

13 Pine Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $260,000

Buyer: Tai V. Nguyen

Seller: Carol A. Ligarski

Date: 06/02/21

7 Red Gap Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $670,000

Buyer: Jessica E. Posco

Seller: Scott Kertenis

Date: 06/04/21

28 Shirley St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $510,000

Buyer: Reaap FT

Seller: Jason J. Godin

Date: 06/08/21

444 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $260,000

Buyer: Jack P. Griguoli

Seller: John Secora

Date: 06/02/21

870 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $336,000

Buyer: Gabriel Anderson

Seller: Jack McIntyre

Date: 06/01/21

29 Wright Place

Wilbraham, MA 01095

Amount: $375,000

Buyer: Tia M. Chevalier

Seller: Michael J. Trimboli

Date: 06/01/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

239 Aubinwood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $485,000

Buyer: Anthony J. Willmer

Seller: Alan E. Harchik

Date: 06/04/21

34 Baker St.

Amherst, MA 01002

Amount: $450,000

Buyer: Michael R. Chunyk

Seller: Kelly J. Light

Date: 06/04/21

35 Butterfield Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $465,000

Buyer: John W. Kinchla

Seller: Ting FT

Date: 06/01/21

429 Henry St.

Amherst, MA 01002

Amount: $679,900

Buyer: Victoria Risk

Seller: Jon P. Foster

Date: 06/04/21

16 Hitching Post Road

Amherst, MA 01002

Amount: $360,000

Buyer: Sarah R. Fitzgerald

Seller: Anne-Marie E. Sheerman

Date: 06/01/21

111 Lindenridge Road

Amherst, MA 01002

Amount: $784,000

Buyer: Kelley J. Sung-Scarmeas

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 06/01/21

375 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $495,000

Buyer: Maximilian Safarpour

Seller: Ronald W. Keith

Date: 06/08/21

20 Sheerman Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $591,000

Buyer: Thomas W. Kornack

Seller: Jean A. Schwartz

Date: 06/10/21

21 Sunrise Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $260,000

Buyer: Dickinson Street LLC

Seller: Richard J. McKeown

Date: 06/02/21

245 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $330,000

Buyer: Good View LLC

Seller: Christopher L. Monteiro

Date: 06/01/21

12 White Pine Road

Amherst, MA 01002

Amount: $688,400

Buyer: Christopher P. Misra

Seller: Atimuktak K. Jain

Date: 06/11/21

BELCHERTOWN

39 Autumn Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $379,000

Buyer: Austin J. McDonald

Seller: David H. Damours

Date: 06/07/21

28 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $627,000

Buyer: Mary-Knight B. Young

Seller: Jose A. Flores

Date: 06/11/21

227 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $339,000

Buyer: Maria Pereira-McCullah

Seller: Charles A. Blandford

Date: 06/10/21

34 Emily Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $505,000

Buyer: Grigory Yanovsky

Seller: Heather L. St.Germaine

Date: 06/01/21

38 Hickory Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $465,000

Buyer: Marcia M. Martel

Seller: Heidi L. Bonafini

Date: 06/11/21

80 Jackson St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $250,000

Buyer: Laura Madden

Seller: Alison Waterbury-Bates

Date: 06/01/21

60 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $447,400

Buyer: William H. Brush

Seller: J. N. Duquette & Son Construction Inc.

Date: 06/10/21

120 Mountain View Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $500,000

Buyer: Andrew M. Rachlin

Seller: E. C. Wright Funding TR

Date: 06/09/21

159 Munsell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $405,500

Buyer: Michael Burke

Seller: Lisa E. Zepke

Date: 06/09/21

200 Oakridge Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $430,000

Buyer: Renata Dudek

Seller: Eileen F. Farrington

Date: 06/04/21

35 Oasis Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $659,900

Buyer: John E. Nelson

Seller: Christopher M. Ronkese

Date: 06/04/21

224 South St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $260,000

Buyer: David Damours

Seller: Robert E. Wojtczak

Date: 06/07/21

360 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $450,000

Buyer: Armida R. Fruzzetti

Seller: Hudson S. Allen

Date: 06/03/21

Sycamore Circle #CN

Belchertown, MA 01007

Amount: $115,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Hickory Hills Realty LLC

Date: 06/04/21

Sycamore Circle #CT

Belchertown, MA 01007

Amount: $115,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Hickory Hills Realty LLC

Date: 06/04/21

Sycamore Circle #CV

Belchertown, MA 01007

Amount: $115,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Hickory Hills Realty LLC

Date: 06/04/21

CHESTERFIELD

113 Indian Hollow Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $365,000

Buyer: Lauren Rosa

Seller: Laine W. Wilder

Date: 06/04/21

Willicutt Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $120,000

Buyer: Christopher Greenwood

Seller: Thomas E. Dawson-Greene

Date: 06/04/21

EASTHAMPTON

23 East Maple St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $252,000

Buyer: Leah Morton

Seller: Ralph R. Morton

Date: 06/03/21

134 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $139,264

Buyer: Holly R. Klin

Seller: Klin, Edmund J., (Estate)

Date: 06/02/21

55-63 Union St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $1,400,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: Stawarz RT

Date: 06/09/21

69 Union St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $1,400,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: Stawarz RT

Date: 06/09/21

4 Warren Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $312,600

Buyer: Christopher R. Conz

Seller: Hurley, Mary C., (Estate)

Date: 06/10/21

GOSHEN

206 South Chesterfield Road

Goshen, MA 01096

Amount: $347,000

Buyer: Pine Island Lake Investment LLC

Seller: Christine S. Sass

Date: 06/11/21

GRANBY

67 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $349,900

Buyer: Kinga S. Legowski

Seller: Premier Home Builders Inc.

Date: 06/02/21

97 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $240,000

Buyer: Sarah A. Baki

Seller: Derek Swistak

Date: 06/01/21

School St.

Granby, MA 01033

Amount: $150,000

Buyer: Matthew J. Walker

Seller: E. C. Shyloski & Sons Inc.

Date: 06/09/21

188 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $450,000

Buyer: Erin Traniello

Seller: Wendy Garnett

Date: 06/02/21

HADLEY

1 Crestview Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $432,000

Buyer: Chad W. Brown

Seller: James R. Cadenhead

Date: 06/01/21

121 East St.

Hadley, MA 01035

Amount: $263,900

Buyer: Matthew J. Pfannenstiel

Seller: Christina J. Olson

Date: 06/04/21

234 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $465,000

Buyer: North Hadley Property LLC

Seller: Donald J. Pipczynski

Date: 06/07/21

29 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $649,000

Buyer: Ann P. Hudson

Seller: David S. Haddock

Date: 06/10/21

7 West St.

Hadley, MA 01035

Amount: $414,415

Buyer: Irene Costello

Seller: J. T. & Adele J. Westort LT

Date: 06/01/21

HATFIELD

18 Pleasant View Dr.

Hatfield, MA 01038

Amount: $280,000

Buyer: Josephine Hernandez

Seller: Sarah D. Jordan

Date: 06/10/21

NORTHAMPTON

Audubon Road

Northampton, MA 01060

Amount: $125,000

Buyer: Paul & Joanne Kelliher FT

Seller: Alexander RT

Date: 06/08/21

24 Audubon Road

Northampton, MA 01053

Amount: $419,000

Buyer: Clara A. McCoy

Seller: Alix L. Olson

Date: 06/10/21

46 Avis Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $615,000

Buyer: Yezan S. Alayan

Seller: Susan M. Maguire

Date: 06/09/21

5 Crescent St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: John T. Geryk

Seller: Timothy O. Martyn

Date: 06/10/21

34 Day Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Day Avenue Properties LLC

Seller: Gary F. Bivona

Date: 06/01/21

345 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $847,000

Buyer: Thomas E. Powell

Seller: Kimberly A. Mahoney LT

Date: 06/04/21

64 Hatfield St.

Northampton, MA 01060

Amount: $295,000

Buyer: Kirstin Dand

Seller: Nelly Carmona

Date: 06/04/21

40 Ice Pond Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $561,000

Buyer: Mariyana Zapryanova

Seller: Jennifer A. Jurcsak

Date: 06/07/21

45 Lyman Road

Northampton, MA 01060

Amount: $650,000

Buyer: Jane Gish

Seller: Kotker FT

Date: 06/01/21

67 Milton St.

Northampton, MA 01062

Amount: $455,200

Buyer: Leigh E. Figueroa-Starr

Seller: William Hannigan

Date: 06/01/21

North King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $900,000

Buyer: Green Delta Holding LLC

Seller: Damon Lane LLC

Date: 06/10/21

89 Oak St.

Northampton, MA 01062

Amount: $561,671

Buyer: Hanna Leibl

Seller: John T. Geryk

Date: 06/03/21

193 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $420,000

Buyer: Joeli Hettler

Seller: Noa Milman

Date: 06/07/21

274 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $510,000

Buyer: Nada Kawar

Seller: Patrick A. Fleming

Date: 06/04/21

147 Riverside Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $400,000

Buyer: David Lane

Seller: Susan Demaria

Date: 06/09/21

603 Spring St.

Northampton, MA 01053

Amount: $552,815

Buyer: Caren Lipkin-Rifkin

Seller: Gregory J. Wales

Date: 06/11/21

377 Sylvester Road

Northampton, MA 01062

Amount: $400,000

Buyer: James J. Mahoney

Seller: Melissa Seymour

Date: 06/11/21

8 Warner St.

Northampton, MA 01062

Amount: $560,000

Buyer: John Moran

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 06/11/21

22 Whittier St.

Northampton, MA 01062

Amount: $720,000

Buyer: Jesse Schreiber-Lambert

Seller: Michael A. Stamm

Date: 06/08/21

PELHAM

Buffam Road

Pelham, MA 01002

Amount: $215,000

Buyer: Harry Brakeley

Seller: Ezbicki, Virginia A., (Estate)

Date: 06/02/21

12 Shutesbury Road

Pelham, MA 01002

Amount: $236,000

Buyer: Jennifer M. Weaver

Seller: Thomas C. Crossman

Date: 06/01/21

SOUTH HADLEY

16 Bardwell St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: NRB Property LLC

Seller: Daniel F. Muldoon

Date: 06/09/21

33 Boynton Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $333,000

Buyer: Voula O’Grady

Seller: Lauren E. O’bregon

Date: 06/02/21

8 Elm St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $255,000

Buyer: Lindsey S. Watson

Seller: Rodrigue, Pierrette M., (Estate)

Date: 06/10/21

98 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $374,000

Buyer: Greta Currie

Seller: David W. Bernier

Date: 06/04/21

11 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $535,000

Buyer: Hadley Street LLC

Seller: John R. Rigalis

Date: 06/02/21

45-47 High St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,000

Buyer: Elizabeth A. Montemagni

Seller: Carolanne Bright

Date: 06/08/21

135 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Crystal L. Roy

Seller: Emtay Inc.

Date: 06/08/21

22 Ridge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $265,000

Buyer: Kimberly Cook

Seller: Raymond G. Simon

Date: 06/01/21

26 San Souci Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $465,000

Buyer: Laurel Francke

Seller: E. F. Damours TR

Date: 06/03/21

14 Summit St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $279,800

Buyer: Jennifer G. Stasinos

Seller: Emily K. Sorbi

Date: 06/03/21

3 Sunrise Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $621,000

Buyer: Harvey Ashman

Seller: Kristina E. Manniello

Date: 06/01/21

30 Susan Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $260,000

Buyer: Joseph Ricker

Seller: Sean Martin

Date: 06/08/21

SOUTHAMPTON

10 Gunn Road Ext

Southampton, MA 01073

Amount: $120,000

Buyer: Joseph J. Houle

Seller: Jonathan M. Levin

Date: 06/04/21

WARE

14 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $268,000

Buyer: Brian C. Perez

Seller: Jonathan D. Meyer

Date: 06/02/21

13 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $300,000

Buyer: 13 North LLC

Seller: Joel J. Harder

Date: 06/02/21

WORTHINGTON

479 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $427,900

Buyer: Boris A. Samarov

Seller: Justin A. Barton

Date: 06/03/21