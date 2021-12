The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BUCKLAND

11 Bray Road

Buckland, MA 01370

Amount: $221,500

Buyer: Ronald Cole

Seller: Theresa A. Byrd

Date: 11/22/21

92 East Buckland Road

Buckland, MA 01338

Amount: $415,000

Buyer: Ryan M. Lawless

Seller: James T. Hicks

Date: 11/15/21

103 North St.

Buckland, MA 01338

Amount: $225,000

Buyer: Sarah H. Buck

Seller: Parsons INT

Date: 11/19/21

21 Walker Road

Buckland, MA 01370

Amount: $330,000

Buyer: Anne I. Naughton

Seller: Kavita H. Hunt

Date: 11/15/21

CONWAY

South Shirkshire Road

Conway, MA 01341

Amount: $150,000

Buyer: Anthony T. Rice

Seller: Stanley S. Goddard

Date: 11/19/21

3102 Shelburne Falls Road

Conway, MA 01341

Amount: $390,000

Buyer: Drew H. Chapman

Seller: Jennifer Menendez

Date: 11/18/21

DEERFIELD

7 Thayer St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $150,000

Buyer: Teresa Beaudry

Seller: First York 2 LLC

Date: 11/15/21

West St.

Deerfield, MA 01342

Amount: $130,000

Buyer: Ronald Gnatek

Seller: William A. Erman

Date: 11/18/21

GILL

48 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $350,000

Buyer: Swampbass Inc.

Seller: Dennis D. Underwood INT

Date: 11/18/21

32 River Road

Gill, MA 01354

Amount: $230,000

Buyer: David J. Duprey

Seller: Brian D. Campbell

Date: 11/15/21

GREENFIELD

16 Alden St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $190,000

Buyer: Rebecca E. Neubardt

Seller: Beth M. Greeney

Date: 11/15/21

45 Bank Row St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $355,000

Buyer: Asset Row LLC

Seller: Karen M. Fritz-O’Hare

Date: 11/26/21

220 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,550

Buyer: Adam K. Phelps

Seller: Seth E. Cassin

Date: 11/23/21

100 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $316,000

Buyer: Elizabeth A. Fraser

Seller: Bonnie L. Bobetsky

Date: 11/19/21

30 Fort Square

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: 30 Fort Square LLC

Seller: Judith Moman

Date: 11/15/21

159 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $224,900

Buyer: Kelly Hanley

Seller: Erin R. Scanlon

Date: 11/19/21

10 Locust St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Bethany Mcmahon

Seller: Holewa, Edward C., (Estate)

Date: 11/18/21

101 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $228,100

Buyer: Scott Keldun

Seller: Kenneth R. Caouette

Date: 11/15/21

4-6 Power Square

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: PDV Inc.

Seller: Rose M. Sinclair

Date: 11/19/21

51 Riddell St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $245,000

Buyer: Molly E. Barnes-Sellers

Seller: Julia A. Forrestall

Date: 11/19/21

HEATH

71 Dodge Road

Hawley, MA 01339

Amount: $160,000

Buyer: Vincent D. Frano

Seller: Barbara S. Weeks

Date: 11/15/21

124 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $325,000

Buyer: Lien Vuong

Seller: Andrew F. Graves

Date: 11/15/21

229 Number 9 Road

Heath, MA 01367

Amount: $370,000

Buyer: Julie E. Troy

Seller: Ralph Demech

Date: 11/19/21

LEVERETT

259 Long Plain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $255,000

Buyer: Craig Nelson

Seller: Peggy J. Feldman

Date: 11/19/21

MONTAGUE

59 Dell St.

Montague, MA 01376

Amount: $240,000

Buyer: Donna M. Liebl

Seller: Heather Sheperd

Date: 11/19/21

120 Millers Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $152,600

Buyer: FNMA

Seller: Peter M. Jacob

Date: 11/18/21

ORANGE

99 Burrill Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $250,000

Buyer: Sonja D. Cooley-Johnson

Seller: Audrina Cadet

Date: 11/19/21

171 Chase St.

Orange, MA 01364

Amount: $320,000

Buyer: Mellyn Costello

Seller: Alex D. Wiltz

Date: 11/22/21

42-44 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $269,900

Buyer: Jeremy J. Duhaime

Seller: Kevin Esposito

Date: 11/17/21

53 Fairman Road

Orange, MA 01364

Amount: $279,990

Buyer: William E. Sword

Seller: Daniel R. White

Date: 11/16/21

20 Fieldstone Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $280,000

Buyer: Bethany Leslie

Seller: Kevin W. Colo

Date: 11/23/21

5 Gibbs Court

Orange, MA 01364

Amount: $250,000

Buyer: Jessica J. Scribner

Seller: Robert D. Anderson

Date: 11/15/21

12 Gibbs Court

Orange, MA 01364

Amount: $250,000

Buyer: Jessica J. Scribner

Seller: Robert D. Anderson

Date: 11/15/21

54 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $219,000

Buyer: Russell P. Gifford

Seller: Carrie L. Look

Date: 11/19/21

24 Winter St.

Orange, MA 01364

Amount: $303,000

Buyer: Timothy Thebeau

Seller: Kristen L. Dumas

Date: 11/15/21

SHELBURNE

1548 Mohawk Trail

Shelburne, MA 01370

Amount: $430,000

Buyer: Tomer Frey

Seller: Janice E. McMahon

Date: 11/24/21

WARWICK

176 Orange Road

Warwick, MA 01378

Amount: $395,000

Buyer: Elliot D. Rosen

Seller: Lawrence A. Kilroy

Date: 11/24/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

130 Brien St.

Agawam, MA 01001

Amount: $332,000

Buyer: Phillip Streechon

Seller: Stanley B. Wright

Date: 11/19/21

33 Calico Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $330,000

Buyer: Rixing Wu

Seller: Christopher D. Lagac

Date: 11/15/21

60 Campbell Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $334,900

Buyer: Lee J. Simmons

Seller: Anthony T. Depalo

Date: 11/19/21

6 Carol Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $200,000

Buyer: Imri Nuhiu

Seller: Barr, Marjorie B., (Estate)

Date: 11/19/21

27 Coyote Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $400,000

Buyer: Greg Burkovskiy

Seller: Dmitriy Burkovskiy

Date: 11/24/21

26 Danny Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $350,000

Buyer: Timothy Dean

Seller: Raymond S. Guerette

Date: 11/24/21

19 Fruwirth Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $210,000

Buyer: Timothy J. Ryan

Seller: Ryan, Janice E., (Estate)

Date: 11/23/21

7 Lango Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $689,000

Buyer: Messier TR

Seller: Jeffrey E. Harbey

Date: 11/16/21

12 Ridgeway Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $230,000

Buyer: Matthew C. Bassette

Seller: Edward G. Faits

Date: 11/22/21

60 Ridgeway Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $216,900

Buyer: Arthur Granger

Seller: Scott Bognar

Date: 11/24/21

94 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $307,000

Buyer: Michael Rodney

Seller: Manchester Enterprises LLC

Date: 11/19/21

43 Spring St.

Agawam, MA 01001

Amount: $175,000

Buyer: Raphael Nunez

Seller: Sherry E. Petrucci

Date: 11/17/21

18-20 Springfield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $400,000

Buyer: P2SP Corp.

Seller: George M. Watson

Date: 11/15/21

637-639 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Tomasz Komar

Seller: Michael J. Boyster

Date: 11/18/21

CHESTER

182 Abbott Hill Road

Chester, MA 01011

Amount: $290,000

Buyer: Lynne King

Seller: Brian Nogueira

Date: 11/19/21

113 East River Road

Chester, MA 01050

Amount: $300,000

Buyer: David W. Lafogg

Seller: Zachariah French

Date: 11/24/21

82 Lyman Road

Chester, MA 01011

Amount: $242,000

Buyer: Adam R. Bryant

Seller: Oliver B. Scott

Date: 11/15/21

CHICOPEE

47 Bourbeau St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Luis R. Lopez-Rodriguez

Seller: Samuel C. Bernash

Date: 11/24/21

51 Bridle Path Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $225,000

Buyer: Corinne E. Dumont

Seller: Helene N. Kaczowka

Date: 11/23/21

477 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $190,000

Buyer: Kaiying Chen

Seller: Roger E. Leblanc

Date: 11/16/21

132 Cochran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Joanne T. Sanders

Seller: Vincent J. Cole

Date: 11/23/21

12 Edward St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Victoria A. Engel

Seller: Harry D. Kofidis

Date: 11/17/21

90 Gelinas Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Craig S. Carneiro

Seller: Ramona J. Roy 2019 RET

Date: 11/23/21

162 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $284,000

Buyer: Daritza Muniz

Seller: Krista Surprenant

Date: 11/23/21

45 Hendrick St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $298,000

Buyer: Marysol C. Alicea

Seller: Warren, Shirley A., (Estate)

Date: 11/18/21

8 Jennings St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Francisco Valle

Seller: Paul S. Wojcik

Date: 11/15/21

56 Laclede Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Dawn M. Szymczyk

Seller: Christine M. Perry

Date: 11/17/21

153 Lawrence Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $286,000

Buyer: Ismail Belhoucie

Seller: Chris Makusiewicz

Date: 11/16/21

Lombard Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $125,000

Buyer: Lombardz LLC

Seller: Waste Management Of Mass. Inc.

Date: 11/24/21

475 Lombard Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $600,000

Buyer: Lombardz LLC

Seller: Conn. Valley Sanitary Waste

Date: 11/24/21

487 Lombard Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $600,000

Buyer: Lombardz LLC

Seller: Conn. Valley Sanitary Waste

Date: 11/24/21

190 Marion St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $385,000

Buyer: Krista Suprenant

Seller: JHP Builders LLC

Date: 11/23/21

13 Montclair St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $219,900

Buyer: Taiye M. Ologunro

Seller: Valerie K. Daviau

Date: 11/23/21

126 Mountainview St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $214,000

Buyer: Erik Kaplan

Seller: Anne M. Kaplan

Date: 11/15/21

50 Orchard St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Jerad P. Ostrowski

Seller: Ruszala, Walter F. Sr., (Estate)

Date: 11/17/21

260 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $330,000

Buyer: Shaina M. Rivera

Seller: Eldridge W. Lauderdale

Date: 11/19/21

466 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $380,000

Buyer: Michael McCusker

Seller: John F. Hurley

Date: 11/19/21

500 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: David Mullins

Seller: Mark J. Dion

Date: 11/19/21

563 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: Robert Schular

Seller: Pierre J. Saintilus

Date: 11/18/21

54 Wilmont St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $228,000

Buyer: Allyson Grammo

Seller: Paul F. Strong

Date: 11/18/21

EAST LONGMEADOW

4 Canterbury Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $565,000

Buyer: Patrick J. Walsh

Seller: Keith J. Stone

Date: 11/24/21

45 Clareside Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $398,000

Buyer: Ruan P. Da-Costa-Quintes

Seller: Lincoln, Richard H., (Estate)

Date: 11/19/21

75 Helen Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,350

Buyer: Jennifer Lee

Seller: Sheriffs, Marilyn R., (Estate)

Date: 11/17/21

3 Hidden Ponds Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $557,200

Buyer: Meaghan Graham

Seller: Dark Star RT

Date: 11/24/21

115 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Michael Carabetta

Seller: Joan E. Ernsting

Date: 11/19/21

20 Oak Bluff Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $280,000

Buyer: Onexis Y. Iturrino

Seller: Verdon J. Anderson

Date: 11/16/21

242 Pleasant St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $245,000

Buyer: Peter J. Laberge

Seller: Catherine J. Clark

Date: 11/16/21

15 Powder Hill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $372,900

Buyer: Sarah Saffee

Seller: Nicole L. Collins

Date: 11/17/21

54 Savoy Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $400,000

Buyer: Maria Decesare

Seller: Tilli, Lola, (Estate)

Date: 11/16/21

47 Senecal Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $510,000

Buyer: Anthony C. Fowler

Seller: Joshua J. Wingler

Date: 11/15/21

192 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $265,000

Buyer: Emily Thomas

Seller: James A. Fiore

Date: 11/24/21

HAMPDEN

27 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $369,900

Buyer: Matthew Stacey

Seller: Michael J. Marion

Date: 11/19/21

53 Greenleaf Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $170,000

Buyer: US Bank

Seller: John K. Bennett

Date: 11/24/21

23 Mountain Road

Hampden, MA 01036

Amount: $259,000

Buyer: Brandon Houle

Seller: Boynton, Helen R., (Estate)

Date: 11/23/21

185 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $315,000

Buyer: Luis D. Severino

Seller: Janis K. Degrandpre

Date: 11/23/21

HOLLAND

187 Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $335,000

Buyer: Mark A. Sommers

Seller: Lauren P. Hand

Date: 11/23/21

6 Davidson Road

Holland, MA 01521

Amount: $420,000

Buyer: Laurette M. Johnson

Seller: Nelson A. Rouette

Date: 11/26/21

25 Forest Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $295,000

Buyer: Rose A. Lauria

Seller: Matthew McNutt

Date: 11/19/21

4 May Brook Road

Holland, MA 01521

Amount: $265,000

Buyer: Kayleigh Nappi

Seller: William J. Fonner

Date: 11/15/21

215 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $395,000

Buyer: Ricky B. Lundin

Seller: Gerald Germaine

Date: 11/24/21

HOLYOKE

12 Anderson Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $292,000

Buyer: Fabricio I. Martinez-Vera

Seller: David N. Plante

Date: 11/15/21

60 Berkshire St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Wilmarie Ortiz-Rivera

Seller: Darianna Cordero-Ortiz

Date: 11/15/21

122-124 Center St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $190,000

Buyer: Josue M. Ortiz

Seller: Acles LLC

Date: 11/15/21

126-128 Center St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Angie Guzman

Seller: Acles LLC

Date: 11/23/21

24 County Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $365,000

Buyer: Grayson T. Nash

Seller: Michael C. Carriveau

Date: 11/19/21

16 Evergreen Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $249,000

Buyer: Lauren A. Walker

Seller: Ashley L. Beaulieu

Date: 11/15/21

35-37 Gilman St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Xin Zhao

Seller: Andre P. Tourigny

Date: 11/22/21

30 Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Alexandra Woolner

Seller: John J. Joyce

Date: 11/18/21

1074 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Frank Garriga

Seller: Janice Barna-Fontaine

Date: 11/15/21

3 Holly Grape Circle

Holyoke, MA 01040

Amount: $530,277

Buyer: Timothy J. Carreira

Seller: Nathan Steffenhagen

Date: 11/18/21

16 Kay Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Breyka Torres

Seller: Kevin Cruz

Date: 11/15/21

4 Lenox Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $248,000

Buyer: Keith R. Fisher

Seller: E. Kent Dandy

Date: 11/19/21

98 Lincoln St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Noah W. Bond

Seller: Monette, Theodore A. Jr., (Estate)

Date: 11/19/21

183 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: NJRE Property Group LLC

Seller: June, Eileen K., (Estate)

Date: 11/15/21

130 Pine St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $203,760

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: Phoenix Houses Of New England

Date: 11/17/21

132 Pine St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $203,760

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: Phoenix Houses Of New England

Date: 11/17/21

5-7 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Solemar Mercedes

Seller: Maria M. Mercedes

Date: 11/22/21

82 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $251,000

Buyer: Michael P. Coyle

Seller: William D. Ashton

Date: 11/24/21

74 Vermont St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Carole Hebert

Seller: Dmitriy Y. Bazukin

Date: 11/19/21

241-243 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $365,000

Buyer: Maria G. Montoya

Seller: KNC Home Renovations LLC

Date: 11/16/21

249 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $249,000

Buyer: James A. Contieri

Seller: Stephanie Skowronek

Date: 11/16/21

LONGMEADOW

73 Bel Air Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $335,000

Buyer: Janee Mays

Seller: Sophie Sergentanis

Date: 11/19/21

9 Caravelle Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $415,000

Buyer: Kathleen Lonergan-Fehily

Seller: Charlotte Zeller

Date: 11/19/21

113 Chiswick St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $457,500

Buyer: Jessica Melaas

Seller: Anthony E. Heim

Date: 11/16/21

815 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $342,500

Buyer: Jason Morris

Seller: Robert M. Krasner

Date: 11/15/21

48 Hillcrest Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $443,000

Buyer: Shashank Kapadia

Seller: Nora S. Gerard

Date: 11/23/21

20 Kimberly Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Christopher Bushey

Seller: Sarah A. Hanson

Date: 11/24/21

107 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $335,000

Buyer: Paul D. Noreau

Seller: Anne E. Magill

Date: 11/19/21

52 Quinnehtuk Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $595,000

Buyer: Mark A. Suchy

Seller: D. Lertwongchatchawal

Date: 11/22/21

66 Westmoreland Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $315,000

Buyer: Clayton Mcgrath

Seller: Karen R. McCarthy

Date: 11/22/21

LUDLOW

206 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Erin E. Middleton

Seller: Katherine M. Dias

Date: 11/22/21

61 Dale St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Michelle C. Alves

Seller: Jose C. Alves

Date: 11/15/21

562 Holyoke St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $2,325,000

Buyer: Monomoy Properties Ludlow Mass. LLC

Seller: United Development Group LLC

Date: 11/16/21

24 Lillian St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Clotide Cestroni

Seller: Eduardo Sanchez

Date: 11/19/21

186 Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: Matthew Nay

Seller: Mark R. Geibner

Date: 11/16/21

628 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $253,000

Buyer: Alyson A. Bruneault

Seller: Laurie Garrow-Harris

Date: 11/18/21

73-75 Minechoag Heights

Ludlow, MA 01056

Amount: $360,500

Buyer: Gabrielle M. Leal

Seller: Jose A. Gonzalez

Date: 11/19/21

429 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Shawn J. Lebeau

Seller: Kym M. Sevigne

Date: 11/15/21

264 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $265,000

Buyer: Torkwan Boonnag

Seller: David P. Bogacz

Date: 11/22/21

195 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $286,000

Buyer: Dakota M. Smith

Seller: Partyka, Joseph F. Jr., (Estate)

Date: 11/24/21

MONSON

45 Bethany Road

Monson, MA 01057

Amount: $285,000

Buyer: Buck Ridge Real Estate LLC

Seller: 45 Bethany Road LLC

Date: 11/23/21

15 Bridge St.

Monson, MA 01057

Amount: $276,000

Buyer: Jonathan Kosnicki

Seller: Gaston M. Mengel

Date: 11/16/21

16 Crest Road

Monson, MA 01057

Amount: $245,000

Buyer: Caitlyn N. Wojcik

Seller: Mary E. Bibeau

Date: 11/17/21

6 Fenton Road

Monson, MA 01057

Amount: $250,000

Buyer: John Wagner

Seller: Susan M. Shields

Date: 11/23/21

26 Green St.

Monson, MA 01057

Amount: $180,000

Buyer: AJC Investment Group LLC

Seller: Zorra, Lynn Angela, (Estate)

Date: 11/22/21

PALMER

21 Brainerd St.

Palmer, MA 01069

Amount: $180,000

Buyer: Timothy L. Wood

Seller: George M. Currie

Date: 11/16/21

10 Deborah St.

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Lucas G. McDiarmid

Seller: McKee, Robert, (Estate)

Date: 11/23/21

3030 Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $120,000

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Joseph Martowski

Date: 11/17/21

1 Park Ave.

Palmer, MA 01057

Amount: $240,000

Buyer: Miroslav Hytych

Seller: Bruce J. Charwick RET

Date: 11/19/21

4 Park Ave.

Palmer, MA 01057

Amount: $240,000

Buyer: Miroslav Hytych

Seller: Bruce J. Charwick RET

Date: 11/19/21

95 Rondeau St.

Palmer, MA 01069

Amount: $300,000

Buyer: Stewart A. Terrien

Seller: Michael A. Robare

Date: 11/26/21

20 Searle St.

Palmer, MA 01069

Amount: $239,500

Buyer: Adam Burns

Seller: Lewis E. Prentiss

Date: 11/23/21

RUSSELL

556 Woodland Way

Russell, MA 01071

Amount: $350,000

Buyer: William St.Peter

Seller: Timothy L. Garwacki

Date: 11/22/21

SOUTHWICK

10 2nd St.

Southwick, MA 01077

Amount: $172,000

Buyer: Douglas H. Post

Seller: Town Of Southwick

Date: 11/15/21

83 Bungalow St.

Southwick, MA 01077

Amount: $215,000

Buyer: Bryan S. Haselkorn

Seller: Frances A. Ide

Date: 11/24/21

18 Eagle St.

Southwick, MA 01077

Amount: $182,500

Buyer: Robert I. Pisiakowski

Seller: Sean B. Leahy

Date: 11/16/21

41 Miller Road

Southwick, MA 01077

Amount: $198,000

Buyer: Jessi J. Duval

Seller: Maegan A. Leon

Date: 11/24/21

15 Patriots Way

Southwick, MA 01077

Amount: $470,000

Buyer: Jonathan M. Dunham

Seller: Todd G. Clark

Date: 11/15/21

13 Salem Road

Southwick, MA 01077

Amount: $456,000

Buyer: Daniel J. Rosenthal

Seller: Steven Matta

Date: 11/19/21

SPRINGFIELD

30 Adams St.

Springfield, MA 01105

Amount: $181,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Aurelio Daniele

Date: 11/19/21

20 Alvin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Natasha Rodriquez

Seller: Orcutt, Janet A., (Estate)

Date: 11/16/21

55 Ambrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $720,000

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 11/22/21

89 Amore Road

Springfield, MA 01109

Amount: $202,500

Buyer: Neffertari G. Johnson

Seller: Richard D. Little

Date: 11/22/21

653 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $279,800

Buyer: Roberto A. Perez

Seller: Global Homes Properties LLC

Date: 11/18/21

910-912 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $127,500

Buyer: WMass Capital Partners LLC

Seller: Howard, James B. Sr., (Estate)

Date: 11/15/21

160 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Maria D. Sanchez

Seller: Ontour Properties Inc.

Date: 11/18/21

55 Blaine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $269,000

Buyer: Delphine Kabatesi

Seller: Joseph M. Santaniello

Date: 11/18/21

1021 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $1,035,000

Buyer: Springfield Storage

Seller: M&B Revocable Bousquet TR

Date: 11/22/21

171 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Arcadio T. Alvarado

Seller: Birgit T. Velazquez

Date: 11/23/21

67 Brightwood Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $244,000

Buyer: Carlos Diaz

Seller: Victor Gomez

Date: 11/19/21

38 Bruce St.

Springfield, MA 01119

Amount: $279,000

Buyer: Jesus A. Molina-Pagan

Seller: Siobhan M. Rosa

Date: 11/19/21

83 Burnside Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Mae E. Humphreville

Seller: Charlotte M. Roda

Date: 11/22/21

846-848 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $285,000

Buyer: Angel M. Font-Perez

Seller: Gabriel Vargas

Date: 11/17/21

1614 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Scott M. Cigal

Seller: Obear Construction Co. Inc.

Date: 11/15/21

85 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $163,000

Buyer: Natalie Sanchez

Seller: Genesis Rosario

Date: 11/24/21

240-242 Central St.

Springfield, MA 01105

Amount: $123,280

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: Phoenix Houses Of New England

Date: 11/17/21

65 Clement St.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Merilda Palmer

Seller: Gabriele Darco

Date: 11/19/21

24 Cleveland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Sancha Petergay-Taylor

Seller: Taiye M. Ologunro

Date: 11/23/21

369 Commonwealth Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Sean M. Romanski

Seller: Billy M. Pauze

Date: 11/19/21

117 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: 117 Dawes Street LLC

Seller: Njoroge Wamunyuah

Date: 11/15/21

41 Felicia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $335,000

Buyer: Christvie St.Jean

Seller: Colleen Markham

Date: 11/16/21

77 Firglade Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $335,000

Buyer: College Rentals LLC

Seller: Gregg A. Richers

Date: 11/23/21

17 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $555,000

Buyer: Maynard Hamre Investments LLC

Seller: Sa Holdings 2 LLC

Date: 11/19/21

35 Gail St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Michael Molinari

Seller: OB Properties LLC

Date: 11/23/21

39 Gardens Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Juan L. Rivera-Huertas

Seller: Bryan D. Trombley

Date: 11/19/21

91 Geneva St.

Springfield, MA 01151

Amount: $175,000

Buyer: Francis E. Leitl

Seller: Jessica Emmonds

Date: 11/18/21

44 Glenham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $720,000

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 11/22/21

20 Goldenrod St.

Springfield, MA 01109

Amount: $720,000

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 11/22/21

290-292 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $175,000

Buyer: Unlimited Plus Realty LLC

Seller: Ethel L. Lord

Date: 11/19/21

146 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Joyce A. Serwaah

Seller: BRVS LLC

Date: 11/16/21

140 Groveland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $125,000

Buyer: Wilbraham Builders Inc.

Seller: Sonia Miner

Date: 11/15/21

81 Hayden Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $720,000

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 11/22/21

18-20 Healey St.

Springfield, MA 01151

Amount: $349,900

Buyer: Vignesh Vellingiri

Seller: Viktor Savonin

Date: 11/23/21

26 Hebron St.

Springfield, MA 01107

Amount: $153,000

Buyer: Liora Lan

Seller: Nektar A. Papoutsakis

Date: 11/19/21

19 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $235,000

Buyer: Sean M. Lemke

Seller: Enaida F. Feinberg

Date: 11/18/21

87 Hillside Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Oral Davis

Seller: Lesley M. Williams

Date: 11/16/21

49 Hobson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Salim Abdoo

Seller: Gilbert R. Corliss

Date: 11/19/21

21 Home St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Edgardo Torres

Seller: Ronald T. Johnson

Date: 11/19/21

412 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $126,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Frank M. Marzano

Date: 11/24/21

42 Kulig St.

Springfield, MA 01104

Amount: $235,000

Buyer: Sandra I. Perez

Seller: Steven P. Cardwell

Date: 11/22/21

160 Laurelton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $123,000

Buyer: Nres LLC

Seller: Katherine Spada

Date: 11/22/21

45 Lindsay Road

Springfield, MA 01128

Amount: $265,000

Buyer: Joseph Nowak

Seller: Linda M. Downs

Date: 11/19/21

5 Madison Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $175,120

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: Phoenix Houses Of New England

Date: 11/17/21

91 Marion St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Patrick Aristide

Seller: Cassandra Miller

Date: 11/23/21

51 Mary Coburn Road

Springfield, MA 01129

Amount: $270,000

Buyer: Vanessa Rodriguez

Seller: Raul Quinones

Date: 11/23/21

28 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $196,000

Buyer: R. L. Concepcion-Camacho

Seller: Noor Mahmdah

Date: 11/16/21

99-101 Middlesex St.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: PFGC LLC

Seller: Kelnate Realty LLC

Date: 11/19/21

75 Morningside Park

Springfield, MA 01108

Amount: $267,000

Buyer: Tasha Henry

Seller: Home Staging & Realty LLC

Date: 11/22/21

52 Mulberry St.

Springfield, MA 01105

Amount: $345,000

Buyer: Yaquelina N. DeCarela

Seller: B2R LLC

Date: 11/19/21

84 Northway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $280,000

Buyer: Kaitlyn R. McLaughlin

Seller: Hassan Saleh

Date: 11/24/21

408 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $158,000

Buyer: Christina Bastien

Seller: Siam Williams Investment Group LLC

Date: 11/22/21

185 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $455,000

Buyer: 185 Oakland Street LLC

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 11/19/21

403 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $376,000

Buyer: Squire Investments LLC

Seller: Kan Zhang

Date: 11/17/21

179 Overland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Laurie Lavoie

Seller: Ann M. Speer

Date: 11/22/21

108 Parallel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $212,000

Buyer: Angel R. Reyes-Rios

Seller: Carmen M. Santiago

Date: 11/22/21

380 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $160,000

Buyer: Sa Holding 2 LLC

Seller: Antoine V. Wilson

Date: 11/18/21

118 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $249,000

Buyer: Nancy L. Satas-Oteri

Seller: Ivor R. Santos

Date: 11/17/21

37 Paulk Ter.

Springfield, MA 01128

Amount: $227,500

Buyer: Dorcas Torres

Seller: Janet M. Dermody

Date: 11/17/21

17 Pequot St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Luis Mathews

Seller: Luis D. Severino

Date: 11/23/21

206 Pine Acre Road

Springfield, MA 01129

Amount: $268,500

Buyer: Ashley Johnson

Seller: Lisa M. Summers

Date: 11/19/21

1463 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $310,000

Buyer: Scuelin Necklee-Thompson

Seller: Garner, Albert Y., (Estate)

Date: 11/24/21

18 Porter St.

Springfield, MA 01104

Amount: $237,000

Buyer: Lewen Cotte

Seller: Donville Riley

Date: 11/23/21

87 Quincy St.

Springfield, MA 01109

Amount: $320,000

Buyer: Hung Tien

Seller: MPower Capital LLC

Date: 11/17/21

236 Ramblewood Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $345,000

Buyer: Kingsley C. Nweme

Seller: Samuel Sevelo

Date: 11/19/21

19-21 Ringgold St.

Springfield, MA 01107

Amount: $280,000

Buyer: Yeraly Aquino

Seller: Eduardo Valentin

Date: 11/22/21

108-110 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $181,200

Buyer: Denita E. Stone

Seller: Sharon A. Goodman

Date: 11/19/21

281 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Luis E. Santiago

Seller: Paquette, Marion, (Estate)

Date: 11/19/21

23 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $400,000

Buyer: Serem Inc.

Seller: 90 Termar Property LLC

Date: 11/22/21

1375 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Jason Ham

Seller: Dorothy F. Kenyon

Date: 11/16/21

146 Spear Road

Springfield, MA 01119

Amount: $256,000

Buyer: Chenghua Deng

Seller: Bonita Atanian

Date: 11/22/21

52 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $425,000

Buyer: Tree House C. LLC

Seller: Faith United Church

Date: 11/18/21

32 Sunridge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Yaisy D. Melendez

Seller: Betty Y. Alban

Date: 11/17/21

71 Trafton Road

Springfield, MA 01108

Amount: $158,000

Buyer: Kevin Nguyen

Seller: Thuy T. Nguyen

Date: 11/17/21

159 Waldorf St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Tod W. Jackson

Seller: Maureen O’Sullivan

Date: 11/16/21

29 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $720,000

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 11/22/21

40-42 Wait St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Rodimiro Mendez-Garcia

Seller: Jose Colon

Date: 11/19/21

95 Weymouth St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Adin E. Vera

Seller: Jason A. Smidy

Date: 11/19/21

57-59 Windsor St.

Springfield, MA 01105

Amount: $219,000

Buyer: Karen F. Matlock

Seller: Sam L. Grant

Date: 11/17/21

218 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $355,000

Buyer: Betty Deangelis

Seller: Catherine E. Reynolds

Date: 11/17/21

1313 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $266,000

Buyer: Kiaranisha Ortiz

Seller: Sandra M. Pereira

Date: 11/16/21

WALES

6 Woodland Dr.

Wales, MA 01057

Amount: $175,000

Buyer: Jennifer Buckley

Seller: Maureen Pasquale

Date: 11/23/21

WEST SPRINGFIELD

2-4 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Hoang M. Vo

Seller: Edward M. McCaffrey

Date: 11/18/21

224 Ashley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $199,900

Buyer: Shane W. Dupuy

Seller: Cheryl A. Albano

Date: 11/17/21

121 Autumn Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $278,000

Buyer: Lea Meli

Seller: Ruth M. Henry

Date: 11/19/21

52 Baldwin St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $443,800

Buyer: 52 Baldwin Street LLC

Seller: Purple Diamond Realty LLC

Date: 11/24/21

208 Bear Hole Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $390,000

Buyer: Eric Hernandez

Seller: Rosemarie Jakubaszek

Date: 11/17/21

153 Bosworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Ahmed A. Salame

Seller: MAA Property LLC

Date: 11/19/21

512 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Samuel Sevelo

Seller: Frederick J. Lyman

Date: 11/19/21

46 Hemlock Hill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $425,000

Buyer: Ikmet Lomanov

Seller: Lori Ann Paterwic

Date: 11/17/21

220 Hillcrest Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Genesis Rosario

Seller: Brandon L. Carrillo

Date: 11/24/21

246 Hillcrest Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Adrien A. Ouellette

Seller: John Bobrowski

Date: 11/23/21

4 Johnson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $256,000

Buyer: Marc Casey

Seller: Eric Andrews-Hernandez

Date: 11/17/21

46 Lotus Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,700

Buyer: Cody Lariviere

Seller: Gregory W. Bushey

Date: 11/19/21

327 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Harry Kalamarakis

Seller: Gabrielle Remillard

Date: 11/17/21

290 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Rudi N. Spano

Seller: Adam Bryant

Date: 11/15/21

25 Mulcahy Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $519,000

Buyer: Heather A. Garbacik

Seller: Dennis Francis

Date: 11/16/21

28 Orchardview St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $186,500

Buyer: Katelyn M. Hartford

Seller: Bryn S. Paparello

Date: 11/22/21

80 Orchardview St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Kaeli E. Howard

Seller: Emmanuel Kadima

Date: 11/24/21

121 Sawmill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $385,000

Buyer: Dennis P. Powers

Seller: Raymond J. Stevens

Date: 11/24/21

86-88 Worcester St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Steven E. Kaufman

Seller: Eric B. Lachapelle

Date: 11/16/21

WESTFIELD

23 Atwater St.

Westfield, MA 01085

Amount: $268,000

Buyer: Catherine Bastein

Seller: Joshua M. Laprade

Date: 11/19/21

3 Bayberry Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Douglas Fuller

Seller: Daniel W. Murphy

Date: 11/18/21

23 Chestnut St.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Robin Glover

Seller: George Phillips

Date: 11/24/21

28 East Silver St.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: TGC Investments LLC

Seller: Eastman Holdings LLC

Date: 11/23/21

8 Greylock St.

Westfield, MA 01085

Amount: $262,700

Buyer: Ricardo Medina

Seller: Jeffrey C. Keating

Date: 11/23/21

407 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Joshua McLain

Seller: Sandra Sporbert

Date: 11/15/21

52 Knollwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $223,500

Buyer: Mikhail V. Sharakin

Seller: Agnes M. Longridge

Date: 11/15/21

75 Moseley Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $282,000

Buyer: Zachery Scott

Seller: Patrick W. Barrett

Date: 11/24/21

10 New Broadway

Westfield, MA 01085

Amount: $150,000

Buyer: Ceasar R. Vicenty

Seller: Angelo P. Castagna

Date: 11/16/21

65 Notre Dame St.

Westfield, MA 01085

Amount: $235,500

Buyer: Minas Alitbi

Seller: Melissa M. Taylor

Date: 11/19/21

118 Old Farm Road

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Matthew J. Murphy

Seller: Jennifer L. Hayes

Date: 11/23/21

97 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Daniel Dubovy

Seller: Roland A. Tietze

Date: 11/23/21

137 Putnam Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: Charlene Couchon

Seller: Peter C. Zaleski

Date: 11/18/21

1008 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $365,000

Buyer: Jeremy A. Black-Manazer

Seller: Oleg Temchenko

Date: 11/23/21

315 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $150,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Nicholas A. Roselli

Date: 11/18/21

204 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $355,000

Buyer: Amanda N. Carbone

Seller: 204 Springdale Road LLC

Date: 11/16/21

24 Wilson Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Nesser Yaseen

Seller: Irina Velikiy

Date: 11/19/21

13 Wintergreen Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $495,000

Buyer: Kristine A. Foley

Seller: James M. Burek

Date: 11/15/21

21 Woodsong Road

Westfield, MA 01085

Amount: $380,000

Buyer: Konrad M. Jazwierski

Seller: Robert S. Beman

Date: 11/24/21

WILBRAHAM

285 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $329,000

Buyer: ASL 3 Rivers Land Holdings

Seller: Gilmar Realty LLC

Date: 11/23/21

24 Bartlett Court

Wilbraham, MA 01095

Amount: $315,000

Buyer: Julia Cianciolo

Seller: Michael J. Barcome

Date: 11/15/21

11 Circle Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,000

Buyer: Brian Nogueira

Seller: Shaukat Matin

Date: 11/24/21

35 Glenn Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $470,000

Buyer: Sandra A. Martin

Seller: Inna Gordon

Date: 11/16/21

5 Oxford Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $210,000

Buyer: Dnepro Properties LLC

Seller: Lapointe, Elizabeth A., (Estate)

Date: 11/23/21

186 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $457,000

Buyer: Rices Fruit Farm LLC

Seller: Robert L. Matthews

Date: 11/16/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

92 Grantwood Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $398,000

Buyer: Seunghun Kang

Seller: Frank A. Cable

Date: 11/23/21

409 Henry St.

Amherst, MA 01002

Amount: $791,000

Buyer: Devin R. Desmarais

Seller: Hannah Z. Meeran

Date: 11/19/21

7 Moss Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: Jiamin Li

Seller: Almadan Inc.

Date: 11/19/21

36 Mount Pleasant

Amherst, MA 01002

Amount: $610,000

Buyer: Christine Bentsen

Seller: Joan L. Burgess NT

Date: 11/18/21

104 Shays St.

Amherst, MA 01002

Amount: $575,000

Buyer: Suzanne R. Holmes-Farley

Seller: Cheryl M. Johnston RET

Date: 11/19/21

60 Valley View Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $150,000

Buyer: Forrest A. Wellman

Seller: Forrest A. Wellman

Date: 11/15/21

11 Wildflower Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $632,000

Buyer: Don A. Ripley

Seller: Ethan J. Pope

Date: 11/17/21

BELCHERTOWN

168 Barton Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $545,000

Buyer: Benjamin P. White

Seller: Darrell P. Weldon

Date: 11/19/21

670 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Richard Lesperance

Seller: Colleen M. Duroshea

Date: 11/18/21

80 Michael Sears Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $200,000

Buyer: New Foundland RT

Seller: Steeley, Donald R., (Estate)

Date: 11/19/21

227 Old Enfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $439,900

Buyer: Libby Overly

Seller: Alan K. Young

Date: 11/22/21

138 Sargent St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $275,000

Buyer: Allison M. Brown

Seller: Elizabeth A. Hyde-Gold

Date: 11/15/21

25 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $425,000

Buyer: Noah Fossner

Seller: Michael J. Fine

Date: 11/24/21

181 Warner St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $475,000

Buyer: Rebekah Diky

Seller: Arrin B. Barnes

Date: 11/15/21

15 Westwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Paul Bessette

Seller: Raymond Marsh

Date: 11/15/21

CUMMINGTON

64 Cole St.

Cummington, MA 01098

Amount: $169,000

Buyer: Fern Hearth LLC

Seller: Clemo, Nancy Ellen, (Estate)

Date: 11/24/21

91 Porter Hill Road

Cummington, MA 01026

Amount: $485,000

Buyer: Jean D. Clarke

Seller: Peter A. Sloan

Date: 11/16/21

52 Upper Bryant Road

Cummington, MA 01026

Amount: $1,050,000

Buyer: Benjamin B. Bederson

Seller: Bryant Farm RT

Date: 11/18/21

EASTHAMPTON

17 Adams St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $896,700

Buyer: RH Litwin LLC

Seller: Adams St. Residences LLC

Date: 11/16/21

41 Cherry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $179,000

Buyer: Sa Holdings 2 LLC

Seller: Jacquelyn Copperwheat

Date: 11/15/21

84 Phelps St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $189,629

Buyer: Russell Cable

Seller: Robert J. Dibrindisi

Date: 11/19/21

67 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: Colleen M. Longley

Seller: Margaret Forget

Date: 11/22/21

9 Sandra Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $430,000

Buyer: Anthony O’Brien

Seller: Howard D. Booth

Date: 11/16/21

21 Summer St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $411,000

Buyer: Sean Abbott

Seller: Pamela S. Kennedy

Date: 11/16/21

20 West Green St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $280,000

Buyer: Elizabeth A. Hill

Seller: Michael J. Twohig

Date: 11/19/21

GOSHEN

47 Aberdeen Road

Goshen, MA 01032

Amount: $350,000

Buyer: Diane K. Todrin RET

Seller: Barbara A. Briotta

Date: 11/23/21

GRANBY

20 Carver St.

Granby, MA 01033

Amount: $555,000

Buyer: Wayne Jarrett

Seller: Tony Almeida

Date: 11/15/21

225 Chicopee St.

Granby, MA 01033

Amount: $230,000

Buyer: Beatriz Rivera

Seller: Interbartolo & Ricupero LP

Date: 11/19/21

8 Philip Circle

Granby, MA 01033

Amount: $180,000

Buyer: Alex R. Theriault

Seller: Drouin, Joan M., (Estate)

Date: 11/16/21

HADLEY

168 Bay Road

Hadley, MA 01035

Amount: $600,000

Buyer: Tiffany M. Castillo

Seller: Marlaina H. Cataldi

Date: 11/24/21

7 Maplewood Ter.

Hadley, MA 01035

Amount: $395,000

Buyer: Eddy C. Augustin

Seller: Christine E. Eustis

Date: 11/23/21

HATFIELD

96 Straits Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $287,000

Buyer: Michael Ferraro

Seller: Robert B. Lowney

Date: 11/19/21

HUNTINGTON

12 Aldrich Ave.

Huntington, MA 01050

Amount: $246,000

Buyer: Stuart Holt-Luhrmann

Seller: 12 Aldrich Ave Land TR

Date: 11/15/21

246 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $434,000

Buyer: Hampshire Regional Young

Seller: Lazy Lodge TR

Date: 11/18/21

21 Old Chester Road

Huntington, MA 01050

Amount: $301,000

Buyer: Bryan E. Bussler

Seller: Kathleen M. Hamel

Date: 11/17/21

NORTHAMPTON

30 Audubon Road

Northampton, MA 01053

Amount: $343,000

Buyer: Thomas Shread

Seller: David D. King

Date: 11/23/21

215 Brookside Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $335,000

Buyer: Rebecca L. Edwards

Seller: Carole A. Lafleur

Date: 11/23/21

292 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $675,000

Buyer: Tory Peterschild

Seller: Erika J. Laquer

Date: 11/23/21

22 Liberty St.

Northampton, MA 01062

Amount: $375,000

Buyer: Thomas K. Leahy

Seller: Joanne Comerford

Date: 11/23/21

13 Lilly St.

Northampton, MA 01062

Amount: $530,000

Buyer: Blake W. Bos

Seller: Judith Gordon

Date: 11/22/21

221 North Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $369,900

Buyer: Timothy J. Fisher

Seller: Lacroix, Donna E., (Estate)

Date: 11/17/21

177 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $610,000

Buyer: Pioneer Enterprises LLC

Seller: David W. Mason

Date: 11/18/21

35 West Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $272,000

Buyer: Sebastian Ross

Seller: Property Advantage Inc.

Date: 11/22/21

105 Willow St.

Northampton, MA 01062

Amount: $400,000

Buyer: Malcolm M. Harper

Seller: Adin Thayer

Date: 11/16/21

PELHAM

112 Buffam Road

Pelham, MA 01002

Amount: $620,000

Buyer: S. Purkayastha TR

Seller: Ronald A. Jones

Date: 11/22/21

134 Harkness Road

Pelham, MA 01002

Amount: $966,000

Buyer: Ethan Chapin

Seller: Leon J. Osterweil

Date: 11/24/21

153 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $445,000

Buyer: Martin J. Miller

Seller: Shirley F. Conant

Date: 11/15/21

SOUTH HADLEY

37 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: Francisco Mejia-Leiva

Seller: Andrew Strout

Date: 11/19/21

491 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $217,500

Buyer: CSI Realty Holdings LLC

Seller: DGT Realty LLC

Date: 11/15/21

94 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $224,900

Buyer: Yonatty Y. Abreu

Seller: David T. Daly

Date: 11/23/21

9 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $494,900

Buyer: William T. Conroy

Seller: JN Duquette & Son Construction Inc.

Date: 11/19/21

376 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $334,900

Buyer: Jan Midura

Seller: Nancy C. Godbout

Date: 11/24/21

154 Old Lyman Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $365,000

Buyer: Josue Anibal-Torres

Seller: Thomas J. Szydziak

Date: 11/17/21

68 Ridge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $260,000

Buyer: Rachel R. Breton

Seller: Barbara R. Sullivan

Date: 11/18/21

121 Sunset Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Jiva Fein

Seller: Freda Peters

Date: 11/16/21

15 Valley View Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $610,000

Buyer: David A. Hammer

Seller: Daphne L. Hall

Date: 11/24/21

SOUTHAMPTON

14 Camp Jahn Road

Southampton, MA 01073

Amount: $244,900

Buyer: Lucile Duncan

Seller: B9 Industries Inc.

Date: 11/23/21

141 Fomer Road

Southampton, MA 01073

Amount: $530,000

Buyer: Kristina M. Steffenhagen

Seller: Ciejek, Stanley J. Jr., (Estate)

Date: 11/24/21

WARE

77 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $390,000

Buyer: Eugene M. Rich

Seller: John E. Carroll

Date: 11/19/21

178 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $230,000

Buyer: Shelby M. Bauman

Seller: Interbartolo & Ricupero LP

Date: 11/22/21

28 Moriarty Road

Ware, MA 01082

Amount: $140,000

Buyer: Erin A. Foss

Seller: Perrault, Sheila, (Estate)

Date: 11/23/21

70 Quarry St.

Ware, MA 01082

Amount: $240,000

Buyer: Brian F. Bedard

Seller: Catherine Buelow-Cascio

Date: 11/18/21

21 Warebrook Village

Ware, MA 01082

Amount: $135,000

Buyer: Donna M. Warburton

Seller: Sonya M. Reed

Date: 11/22/21

31-33 Williams St.

Ware, MA 01082

Amount: $205,000

Buyer: Sharper Holdings LLC

Seller: Richard R. Goyette

Date: 11/24/21

WILLIAMSBURG

17 Chesterfield Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $189,000

Buyer: Steven Russell

Seller: Poverty Mountain LLP

Date: 11/18/21

WESTHAMPTON

Blueberry Hills Road #6

Westhampton, MA 01027

Amount: $120,000

Buyer: Martin M. Downey

Seller: Patrick Properties LLC

Date: 11/19/21

133 Edwards Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $565,000

Buyer: Eric W. Marek

Seller: Carol A. Perman

Date: 11/17/21

46 Laurel Hill Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $574,900

Buyer: Mark A. Fanty

Seller: M. & Tina Kerdavid TR

Date: 11/19/21

116 North Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $265,000

Buyer: Austin C. Hathaway

Seller: Eunice Hathaway

Date: 11/19/21

WORTHINGTON

221 Old Post Road

Worthington, MA 01098

Amount: $699,900

Buyer: Nathaniel Robinson

Seller: Edward J. Harvey

Date: 11/22/21

206 Sam Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $255,000

Buyer: Nancy A. Persons

Seller: Shane E. Kasala

Date: 11/16/21