The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

190 Briar Hill Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $825,000

Buyer: Jennifer Hart

Seller: Briar Hill Road 190 RT

Date: 04/26/23

912 Creamery Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $151,000

Buyer: Troy Santerre

Seller: Marley Engvall

Date: 04/25/23

1029 Spruce Corner Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $320,000

Buyer: Jon T. Romer

Seller: Nicole Romer

Date: 04/28/23

CHARLEMONT

Avery Brook Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $152,000

Buyer: Jonathan Mirin

Seller: Jacob W. Rheinheimer

Date: 04/21/23

3 High St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $280,000

Buyer: Troy A. Fortin

Seller: Vaughn Tower

Date: 04/28/23

11 High St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $280,000

Buyer: Troy A. Fortin

Seller: Vaughn Tower

Date: 04/28/23

CONWAY

244 Pine Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $925,000

Buyer: George W. Siguler

Seller: William C. Blumer

Date: 04/26/23

DEERFIELD

300 Conway Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $545,000

Buyer: Adam Czachorowski

Seller: Amy B. Royal

Date: 04/27/23

20 Elm Circle

Deerfield, MA 01373

Amount: $130,000

Buyer: Eric Baldwin

Seller: Joan C. Baldwin

Date: 04/19/23

ERVING

16 Flagg Hill

Erving, MA 01344

Amount: $338,250

Buyer: Diane Steingart

Seller: Jacob M. Earl

Date: 04/24/23

93 Mountain Road

Erving, MA 01344

Amount: $370,000

Buyer: Andres A. Ortega

Seller: Arthur D. Johnson

Date: 04/28/23

GILL

Mountain Road

Gill, MA 01376

Amount: $153,000

Buyer: Catherine Woolner

Seller: Alyce A. Sokolosky IRT

Date: 04/27/23

GREENFIELD

144 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $254,000

Buyer: Savannah Donahue

Seller: 452 RT

Date: 04/24/23

63 Fort Square

Greenfield, MA 01301

Amount: $155,000

Buyer: Theodore J. Burrell

Seller: Michael J. Egan

Date: 04/28/23

67 Fort Square

Greenfield, MA 01301

Amount: $155,000

Buyer: Theodore J. Burrell

Seller: Michael J. Egan

Date: 04/28/23

52 French King Hwy.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: John B. Dunphy

Seller: MLE Real Estate Enterprises LLC

Date: 04/27/23

54 Glenbrook Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $315,000

Buyer: Jacob S. Rhodes

Seller: Joanne Zywna

Date: 04/24/23

368 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $236,000

Buyer: Town Fair Tire Centers Of Mass.

Seller: 368 High Street LLC

Date: 04/18/23

6 Locust St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Lawrence R. Loranger

Seller: Luther A. Massey

Date: 04/21/23

16 Michelman Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $335,000

Buyer: Michelina R. Armenti

Seller: Robert J. Escott

Date: 04/26/23

434 Mohawk Trail

Greenfield, MA 01301

Amount: $215,000

Buyer: John M. Gates

Seller: Gates, Donald James, (Estate)

Date: 04/18/23

20 Plum Tree Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $262,000

Buyer: Frances D. Hadsel

Seller: Margaret Martin

Date: 04/28/23

10 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $708,000

Buyer: Town Fair Tire Centers Of Mass.

Seller: 10 Silver Street LLC

Date: 04/18/23

MONTAGUE

6 Bulkley St.

Montague, MA 01376

Amount: $250,000

Buyer: Peter J. Klepadlo

Seller: Murphy, Joanne, (Estate)

Date: 04/27/23

188 Millers Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $120,000

Buyer: Richard Palmisano

Seller: Ewell, Dale E., (Estate)

Date: 04/25/23

2 New St.

Montague, MA 01349

Amount: $339,000

Buyer: A&A New Street LLC

Seller: Edmond C. Tolzdorf

Date: 04/27/23

NEW SALEM

59 Cooleyville Road

New Salem, MA 01355

Amount: $415,000

Buyer: Douglas R. Ruopp

Seller: Kyung M. Kang

Date: 04/26/23

NORTHFIELD

271 West Road

Northfield, MA 01360

Amount: $442,000

Buyer: Micheal Neeley

Seller: David W. Leduc

Date: 04/28/23

ORANGE

24 Johnson Road

Orange, MA 01364

Amount: $255,000

Buyer: Andrew S. Chandler

Seller: John D. Carey

Date: 04/21/23

84 Mattawa Circle

Orange, MA 01364

Amount: $299,900

Buyer: Maxine A. Gerhard

Seller: John A. Emery

Date: 04/20/23

33 Packard Road

Orange, MA 01364

Amount: $205,000

Buyer: Courteney White

Seller: Mary Paluk

Date: 04/21/23

66 Packard Road

Orange, MA 01364

Amount: $500,000

Buyer: Mark J. Hettinger

Seller: Eliot E. Nottleson

Date: 04/28/23

177 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $287,000

Buyer: Neil Ketola

Seller: Mark S. Greco

Date: 04/28/23

114 Warwick Road

Orange, MA 01364

Amount: $520,000

Buyer: Jennifer N. Stone

Seller: Amln RET RT

Date: 04/28/23

SHUTESBURY

105 Sand Hill Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $500,000

Buyer: Trisha Davis-Gray

Seller: Great Bally Inc.

Date: 04/20/23

SUNDERLAND

406 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $205,000

Buyer: JJK Investments LLC

Seller: Maiewski Jr., Joseph B., (Estate)

Date: 04/26/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

33 Cleveland St.

Agawam, MA 01030

Amount: $315,000

Buyer: Van P. Nguyen

Seller: Coleen E. Gruska

Date: 04/27/23

19 Damato Way

Agawam, MA 01001

Amount: $615,000

Buyer: Mahmood Ahmed

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 04/21/23

157 Elmar Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Victoria L. Walker

Seller: Cheryl L. Walker

Date: 04/24/23

30 Federal St., Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $350,000

Buyer: Diana Horning

Seller: Timothy W. Reimers

Date: 04/19/23

46 Independence Road

Agawam, MA 01030

Amount: $425,000

Buyer: Matthew B. Coppellotti

Seller: Michael P. Viara

Date: 04/28/23

39 Losito Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $465,000

Buyer: Louis E. Conte

Seller: Kevin Wright

Date: 04/25/23

586 Mill St.

Agawam, MA 01030

Amount: $700,000

Buyer: Rosewood Way Townhomes LP

Seller: Chicopee Kendall LLC

Date: 04/28/23

288 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $285,000

Buyer: Shawn T. Battles

Seller: Ronald G

Date: 04/28/23

74 Pleasant Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $226,100

Buyer: Stuart W. Stork

Seller: Gloria P. Stowe

Date: 04/24/23

44 Russo Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: Aga Brothers LLC

Seller: V. & K. Realty LLC

Date: 04/27/23

109-111 Sheri Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $440,000

Buyer: Muhammad Razzaq

Seller: Daniel F. Melbourne

Date: 04/21/23

61 Villa Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $449,900

Buyer: Steven Tencati

Seller: Pine Crossing Construction Inc.

Date: 04/20/23

31 Wilbert Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $344,100

Buyer: Ben J. Masse

Seller: Mark E. Slinsky

Date: 04/28/23

BRIMFIELD

99 Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $354,900

Buyer: Nathaniel Oswald

Seller: Herbert F. Seymour

Date: 04/20/23

10 Governor Fairbanks Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $465,000

Buyer: Bruce Walker

Seller: Brian G. Thompson

Date: 04/21/23

55 Haynes Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $545,000

Buyer: Richard A. Buck

Seller: Jewel Real Estate Inc.

Date: 04/28/23

39 Knollwood Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $327,000

Buyer: Daniel Dougan

Seller: Dmitriy Lissitsine

Date: 04/28/23

68 Saint Clair Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $545,000

Buyer: Tyler J. Bigda

Seller: Kirsten M. Desjardins

Date: 04/24/23

CHICOPEE

191 Arcade St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Samual Laurin

Seller: Gregory S. Assarian

Date: 04/28/23

32 Boutin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $283,000

Buyer: Caroline Cyr

Seller: Michael P. Michon

Date: 04/25/23

39 Broad St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Richard M. Ramos

Seller: Mark Goebel

Date: 04/27/23

328 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Patricia Marrow

Seller: Peter A. Bilodeau

Date: 04/28/23

590 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $165,000

Buyer: Ivan Carrasquillo

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 04/28/23

30 Canal St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $708,150

Buyer: Thinktree Realty LLC

Seller: KV Properties LLC

Date: 04/28/23

129 Catherine St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $176,000

Buyer: Sareen Properties LLC

Seller: Ace Securities Corp.

Date: 04/24/23

37 Coolidge Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $266,900

Buyer: Jennifer Weisgerber

Seller: Laura Scibelli

Date: 04/24/23

58 Edbert St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $349,999

Buyer: Katarzyna Letowska

Seller: Sonia I. Soto

Date: 04/28/23

325 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $708,150

Buyer: Thinktree Realty LLC

Seller: KV Properties LLC

Date: 04/28/23

76 Garland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $273,000

Buyer: Cheryl Moore-Sevelo

Seller: Cournoyer, Robert A., (Estate)

Date: 04/26/23

22 Harrington Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $289,900

Buyer: Irene Kepler

Seller: Alexandre C. Holan

Date: 04/21/23

96 Hilton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $385,000

Buyer: Griselle F. Carrion

Seller: Mark Hebert

Date: 04/26/23

39 Jennings St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Sergey Privedenyuk

Seller: John E. Rhodes

Date: 04/21/23

25 Keddy Blvd.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Kaycee Pereira

Seller: Lillian M. Mika

Date: 04/19/23

35 Langevin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $295,000

Buyer: Dustin A. Blair

Seller: Norman Grandbois

Date: 04/24/23

137 Lawrence Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $270,100

Buyer: Michael Disley

Seller: Paulette Neubauer

Date: 04/26/23

137 Manning St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Christa Giannini

Seller: Mildred E. Tracy

Date: 04/28/23

924 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $269,900

Buyer: Natalie Sacdal

Seller: Susan A. Lazier

Date: 04/19/23

104 Mount Vernon Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Ronald F. Hartling

Seller: Raymond N. Laroche

Date: 04/24/23

20 Murphy Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $341,100

Buyer: Alan C. Edwards

Seller: David A. Wolowicz

Date: 04/21/23

130 Murphy Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Steven D. Carrington

Seller: Joseph R. Caproni

Date: 04/18/23

123 Newbury St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $263,000

Buyer: Travis J. Haley

Seller: Jennifer L. Weisgerber

Date: 04/24/23

11 Pearl St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Weary Travelers LLC

Seller: Jane C. Labak

Date: 04/25/23

14 Royalton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,000

Buyer: Govindbhai P. Patel

Seller: Lawrence P. Rodrigues

Date: 04/19/23

62 Sandtrap Way

Chicopee, MA 01020

Amount: $550,000

Buyer: Brian P. Loud

Seller: Debbie Burkott

Date: 04/28/23

49 Stedman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $380,000

Buyer: Audriana L. Vargas

Seller: Michael A. Kroell

Date: 04/28/23

72 Sunnymeade Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $375,000

Buyer: John C. Wolanski

Seller: Christa Giannini

Date: 04/28/23

33 William St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $232,900

Buyer: Susanna M. Butler

Seller: Travis J. Haley

Date: 04/24/23

EAST LONGMEADOW

10 Lester St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $375,000

Buyer: Ryan F. Wheeler

Seller: Steven H. Clark

Date: 04/26/23

160 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $645,000

Buyer: Keri Deming

Seller: Jennifer White

Date: 04/21/23

3 Peachtree Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $536,500

Buyer: Jacob Garcia

Seller: Dallae Kang

Date: 04/20/23

461 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $372,000

Buyer: Nancy Weithofer

Seller: 461 Prospect Street RT

Date: 04/19/23

73 Redin Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $340,000

Buyer: Robert J. Racicot

Seller: Gregory A. Riberdy

Date: 04/19/23

6 Townview Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $472,000

Buyer: Mary A. MacDonnell

Seller: Shao Q. Ma

Date: 04/28/23

65 Westernview Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $387,000

Buyer: Rebecca O. Lewis

Seller: William Raleigh

Date: 04/28/23

180 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $505,000

Buyer: Johnna S. Healey

Seller: Custom Home Development Group LLC

Date: 04/20/23

GRANVILLE

199 Barnard Road

Granville, MA 01034

Amount: $225,000

Buyer: Jacob S. Schultz

Seller: Douglas Max

Date: 04/28/23

279 North Lane

Granville, MA 01034

Amount: $185,000

Buyer: Shawn A. Lindsay

Seller: Miller, Stephen T., (Estate)

Date: 04/28/23

HAMPDEN

61 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $259,000

Buyer: Kimberly Darney

Seller: Christina Mateer

Date: 04/28/23

HOLLAND

11 Fenton St.

Holland, MA 01521

Amount: $400,000

Buyer: Jennifer Bellino

Seller: Michael G. Peltier

Date: 04/28/23

34 Leno Road

Holland, MA 01521

Amount: $315,102

Buyer: Eric R. Lefebvre

Seller: Nicholas C. Ellsworth

Date: 04/28/23

82 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $260,000

Buyer: Juanita Mandanna

Seller: Meegan L. Bullock

Date: 04/20/23

HOLYOKE

25-27 Claremont Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $390,000

Buyer: Mark P. Vaclavicek

Seller: George Yeramian

Date: 04/28/23

5 Essex St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $425,000

Buyer: Appleton Redevelopment LP

Seller: Mailhott LLC

Date: 04/19/23

645-647 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Felix R. Soto

Seller: Scott Family Properties LLC

Date: 04/25/23

26 Lower Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $420,000

Buyer: Arthur D. Johnson

Seller: NJRE Property Group LLC

Date: 04/28/23

13-15 Meadow St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Elissette M. Marquez

Seller: Shirley Donkor

Date: 04/24/23

87-89 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $277,500

Buyer: Katherine Hopkinson

Seller: Maryjane R. Mejias

Date: 04/24/23

175 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Zailly Martinez

Seller: Four Harps LLC

Date: 04/19/23

42 Richard Eger Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $326,000

Buyer: Elizabeth L. Atkins

Seller: Michelle B. Lonergan

Date: 04/27/23

185 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $185,000

Buyer: Stephanie Sawyer

Seller: Suzanne Rataj

Date: 04/27/23

LONGMEADOW

88 Berwick Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $299,000

Buyer: Kevin J. Czaplicki

Seller: Joseph C. Suse

Date: 04/27/23

144 Brookwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Song J. No

Seller: Lindsey Jones

Date: 04/20/23

168 Concord Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $561,500

Buyer: David Thor

Seller: Killeen, Judith B., (Estate)

Date: 04/21/23

90 Ellington St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $572,000

Buyer: Gregory Morrison

Seller: Emilio Melchionna

Date: 04/21/23

7 Farmington Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $825,000

Buyer: Jamie B. Miller

Seller: Lindsay Maloni-Kuntz

Date: 04/28/23

684 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $475,000

Buyer: George Romeo

Seller: Mark A. Hirschkorn

Date: 04/28/23

86 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $459,000

Buyer: Lindsay Maloni-Kuntz

Seller: John W. Miller

Date: 04/28/23

904 Shaker Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $1,500,000

Buyer: Quercus Properties LLC

Seller: Summa Ventures RT

Date: 04/25/23

300 Tanglewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $590,000

Buyer: Ashley Thielen

Seller: Jessica L. Mack

Date: 04/20/23

79 Wildwood Glen

Longmeadow, MA 01106

Amount: $486,750

Buyer: Emma Szalay

Seller: Silvio Baruzzi

Date: 04/28/23

LUDLOW

40 Arch St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: Sean M. Niles-Demarco

Seller: Jeffrey C. Dias

Date: 04/24/23

29 Baker St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $312,500

Buyer: Jorge Vieira

Seller: JT Realty Associates Inc.

Date: 04/18/23

24 Helena St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $321,000

Buyer: Christopher J. Sternowski

Seller: Jennifer Hansen

Date: 04/21/23

56 Hillcrest Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $360,000

Buyer: Tiffany Y. Hernandez

Seller: Liam Powers

Date: 04/28/23

258 Howard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $278,900

Buyer: Jonathan M. Belanger

Seller: Casey L. Mendrala

Date: 04/28/23

369 Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: Kathleen M. Morgan

Seller: Deborah L. Costa

Date: 04/25/23

Riverside Dr., Lot B1

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: A. Crane Properties LLC

Seller: Westmass Area Development Corp.

Date: 04/19/23

Riverside Dr., Lot B2

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: A. Crane Properties LLC

Seller: Westmass Area Development Corp.

Date: 04/19/23

160 Wedgewood Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $440,000

Buyer: Ross J. Bennett-Bonn

Seller: David W. Puzzo

Date: 04/27/23

MONSON

214 Cedar Swamp Road

Monson, MA 01057

Amount: $425,000

Buyer: Meghan Alves

Seller: Dimitri Krutov

Date: 04/28/23

246 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $230,000

Buyer: Frank Hull

Seller: James E. Meurisse

Date: 04/18/23

135 Upper Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $145,000

Buyer: Domingo Tavarez

Seller: Gouger, Shawn A., (Estate)

Date: 04/19/23

31 Woodhill Road

Monson, MA 01057

Amount: $526,000

Buyer: Jennifer Wolowicz

Seller: Glen R. Peck

Date: 04/24/23

MONTGOMERY

Thomas Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Thomas Road Land Trust

Seller: Gaylon R. Donovan

Date: 04/26/23

Thomas Road (off)

Montgomery, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Thomas Road Land Trust

Seller: Gaylon R. Donovan

Date: 04/26/23

PALMER

60 Beech St.

Palmer, MA 01069

Amount: $351,000

Buyer: William Peckham

Seller: Raymond Dranka

Date: 04/28/23

57 Mount Dumplin Road

Palmer, MA 01069

Amount: $279,900

Buyer: Andriana Macri

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 04/27/23

1461 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $160,000

Buyer: Dore Real Estate Co. LLC

Seller: Jean C. Ciukaj

Date: 04/28/23

381 Rondeau St.

Palmer, MA 01069

Amount: $325,000

Buyer: William Smith

Seller: Beverly A. Dudek

Date: 04/26/23

1152 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $240,000

Buyer: Jeremy Greene

Seller: Oleg Loginov

Date: 04/28/23

17 Temple St.

Palmer, MA 01069

Amount: $270,000

Buyer: Thomas H. Duncan-Emmons

Seller: Rhiron Realty LLC

Date: 04/20/23

RUSSELL

1441 Blandford Road

Russell, MA 01071

Amount: $140,000

Buyer: Gregory A. Roach

Seller: Lakeview Loan Servicing

Date: 04/18/23

SOUTHWICK

1 Iroquois Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $298,000

Buyer: Alyssa Chambers

Seller: George A. Romeo

Date: 04/28/23

6 Silvergrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $585,000

Buyer: Mark S. Karangekis

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 04/18/23

12 Veteran St.

Southwick, MA 01077

Amount: $314,900

Buyer: Francis E. Perusse

Seller: Marjorie C. Currie

Date: 04/25/23

SPRINGFIELD

89 Agnes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Matthew Nichols

Seller: Patricia G. Marrow

Date: 04/28/23

81 Anniversary St.

Springfield, MA 01104

Amount: $244,000

Buyer: Delissa Kraus

Seller: Billy Molina

Date: 04/20/23

115 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $275,000

Buyer: Kim H. Tran

Seller: Arminda Esteves

Date: 04/28/23

1655 Boston Road

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Onyx Springfield Counseling LLC

Seller: 1685 Boston Road LLC

Date: 04/19/23

1719 Boston Road

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Onyx Springfield Counseling LLC

Seller: 1685 Boston Road LLC

Date: 04/19/23

144 Bristol St.

Springfield, MA 01109

Amount: $295,000

Buyer: Anthony R. Mazza

Seller: John N. Mbugua

Date: 04/26/23

29 Bruce St.

Springfield, MA 01119

Amount: $350,000

Buyer: Steven Dunn

Seller: Andrew M. Murrell

Date: 04/27/23

22 Bruce Landon Way

Springfield, MA 01101

Amount: $1,000,000

Buyer: Mass. Convention Center Authority

Seller: Springfield Redevelopment Authority

Date: 04/18/23

35 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $180,000

Buyer: Prestigious One LLC

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 04/21/23

44 Cheyenne Road

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Jose Lopez

Seller: Evergrain Orchard LLC

Date: 04/26/23

142 Cloran St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Skyspec LLC

Seller: Fallah Razzak

Date: 04/28/23

75 Clydesdale Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $236,000

Buyer: Roberto Lugo

Seller: Hogan, Kevin P., (Estate)

Date: 04/21/23

19 Colonial Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Janeiah Fickling

Seller: Gabriel Martinez

Date: 04/28/23

7-9 Cornell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $315,000

Buyer: Edgar F. Criollo

Seller: Jacqueline A. Holden

Date: 04/27/23

15 County St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Daisy Rivera

Seller: Kenny J. Soto

Date: 04/25/23

85 Covington St.

Springfield, MA 01119

Amount: $172,000

Buyer: Jose A. Vazquez

Seller: Secretary Of Veterans Affairs

Date: 04/18/23

86 Cuff Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Maria Gonzalez

Seller: Jeannette M. Ramos

Date: 04/25/23

62-64 Davenport St.

Springfield, MA 01119

Amount: $293,000

Buyer: Priscilla Nkwantabisa

Seller: Winners O. LLC

Date: 04/28/23

346 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Son Vo

Seller: STV Realty LLC

Date: 04/18/23

346 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Minh T. Chau

Seller: Son Vo

Date: 04/19/23

360 Eastern Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $259,900

Buyer: Tracy Dotterrer

Seller: Sanjeev K. Bhatia

Date: 04/27/23

99 Edendale St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Kepler Senecharles

Seller: Carlos M. Hernandez

Date: 04/25/23

114 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Angel Mendez

Seller: Timothy Perkins

Date: 04/26/23

172 Garvey Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Anthony Santaniello

Seller: Aames Mortgage Investment Trust

Date: 04/27/23

74 Gilman St.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Casey Mendrala

Seller: Joana P. Palero

Date: 04/28/23

67 Glenham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Derrick T. Whitley

Seller: Mass Investors LLC

Date: 04/19/23

75 Glenmore St.

Springfield, MA 01129

Amount: $225,000

Buyer: Matthew Begley

Seller: Amber L. Dyke

Date: 04/26/23

58 Governor St.

Springfield, MA 01104

Amount: $153,000

Buyer: Jjj17 LLC

Seller: Betsy A. Cavanaugh

Date: 04/18/23

119 Greene St.

Springfield, MA 01109

Amount: $400,000

Buyer: Shreyas Ovalekar

Seller: Anthony Brice

Date: 04/19/23

85 Hampshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Justin Vasquez

Seller: Luz A. Herrera

Date: 04/28/23

41 Hardy St.

Springfield, MA 01129

Amount: $250,000

Buyer: Dayanara Caban

Seller: Antonio V. Lopriore

Date: 04/21/23

338 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $239,000

Buyer: Merlyn M. Martinez

Seller: Van Orman Ft

Date: 04/28/23

72-74 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $262,500

Buyer: Erika M. Alvarado

Seller: Samantha M. Anderson

Date: 04/20/23

264-266 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Carlton Minott

Seller: Cynthia J. Lajzer

Date: 04/21/23

15 Leete St.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,000

Buyer: Rejuvenate Real Estate LLC

Seller: Birch Properties LLC

Date: 04/21/23

315 Lexington St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Candido I. Del Moral

Seller: Briarwood NT

Date: 04/18/23

83-97 Main St.

Springfield, MA 01105

Amount: $800,000

Buyer: Mirzai 87 LLC

Seller: Saremi LLP

Date: 04/20/23

84 Mayfair Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Farah Pimentel

Seller: Mayra Uceta

Date: 04/20/23

27 McBride St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Jesus A. Burgos

Seller: Nehal Parekh

Date: 04/20/23

114 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Frances Yates

Seller: Brickhouse Homes LLC

Date: 04/27/23

57 Merwin St.

Springfield, MA 01107

Amount: $266,000

Buyer: Devin Thomas

Seller: Herman Cohee

Date: 04/28/23

11 Metzger Place

Springfield, MA 01104

Amount: $262,000

Buyer: Nadiyah A. King

Seller: Alexsis K. Alvarez

Date: 04/28/23

28 Nathaniel St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,525

Buyer: Damian Carrizo

Seller: Jesenia Santiago

Date: 04/20/23

785 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $460,000

Buyer: Penelope LLC

Seller: DDM Page LLC

Date: 04/21/23

38-40 Pasadena St.

Springfield, MA 01108

Amount: $416,000

Buyer: Margarita Garcia

Seller: Aguasvivas Realty LLC

Date: 04/28/23

170 Pendleton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $244,000

Buyer: Juan L. Rodriguez

Seller: Evelyn Fernandez

Date: 04/21/23

83 Pennsylvania Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $304,900

Buyer: Patrick K. Treffon

Seller: Beth A. Nolan

Date: 04/27/23

73 Randolph St.

Springfield, MA 01108

Amount: $379,900

Buyer: Rosa Espejo

Seller: Aguasvivas Realty LLC

Date: 04/28/23

131 Ranney St.

Springfield, MA 01108

Amount: $335,000

Buyer: Emmanuel Pinywah

Seller: Jose A. Cuevas

Date: 04/19/23

55 Redlands St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Carola M. Espada-Sanchez

Seller: Inas S. Alitbi

Date: 04/24/23

115 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $330,000

Buyer: Roderique P. Heartley

Seller: Craig M. Cox

Date: 04/26/23

185 Senator St.

Springfield, MA 01129

Amount: $315,000

Buyer: Alyssa Koske

Seller: Wendy K. Newton

Date: 04/28/23

69 Silas St.

Springfield, MA 01109

Amount: $155,000

Buyer: Shayne A. Spencer

Seller: Jose A. Lopez

Date: 04/26/23

9 Stockbridge St.

Springfield, MA 01103

Amount: $180,000

Buyer: Springfield Preservation Trust Inc.

Seller: Community Loan Servicing LLC

Date: 04/28/23

35 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Stephanie Martinez

Seller: Lachenauer LLC

Date: 04/25/23

15 Sue St.

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Denise Caraballo

Seller: Peter S. King

Date: 04/20/23

61 Suzanne St.

Springfield, MA 01104

Amount: $264,000

Buyer: Kashelle M. Feliciano

Seller: Sareen Properties LLC

Date: 04/28/23

67 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Adilenia Ramos

Seller: Jennifer L. Hogan

Date: 04/27/23

300 Tremont St.

Springfield, MA 01104

Amount: $267,500

Buyer: Kayla Schlenz

Seller: Maureen M. Pilon

Date: 04/28/23

15 Wellington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Cwabs Inc.

Seller: Ivin Rennix

Date: 04/28/23

43 Wellington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $275,000

Buyer: Jose Rivera

Seller: Cynthia L. Jones

Date: 04/24/23

75 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $219,000

Buyer: Omeiry Cruz

Seller: John M. Turner

Date: 04/26/23

383 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $400,000

Buyer: Danielle E. Johnson

Seller: Panther Development LLC

Date: 04/21/23

2020 Wilbraham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $305,000

Buyer: Wieslaw Kanar

Seller: Olga Campbell

Date: 04/28/23

60-62 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Jose L. Ortiz

Date: 04/28/23

138 Wollaston St.

Springfield, MA 01199

Amount: $360,000

Buyer: Patrick Tacho

Seller: Clevan Cooper

Date: 04/28/23

WALES

50 Monson Road

Wales, MA 01081

Amount: $280,000

Buyer: Tina M. Ehrstein

Seller: Cioccolate RT

Date: 04/18/23

WESTFIELD

38 Castle Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $480,000

Buyer: Matthew S. Gray

Seller: Robert A. Stoops

Date: 04/28/23

186 City View Road

Westfield, MA 01085

Amount: $115,000

Buyer: Mark Lavoie

Seller: Alfred J. Albano

Date: 04/27/23

310 East Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $615,000

Buyer: Metrolube Realty LLC

Seller: Speedway LLC

Date: 04/20/23

11 Howard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $162,750

Buyer: Salim Abdoo

Seller: City Of Westfield

Date: 04/28/23

49 Ingersoll Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $422,550

Buyer: Daniel W. Stephenson

Seller: Michael B. Wilson

Date: 04/28/23

13 Leonard Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Patrick T. McMahon

Seller: Francis T. Edwards

Date: 04/28/23

5-7 Morris Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Oscar N. Naranjo

Seller: Madeleine E. Smith

Date: 04/21/23

177 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $729,900

Buyer: Rupinder K. Multani

Seller: Ali R. Salehi

Date: 04/21/23

113 New Broadway

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Megliola Realty LLC

Seller: Thomas Hopper

Date: 04/20/23

Old Long Pond Road

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Monica Bermejo

Seller: R&L Golden Acres RT

Date: 04/20/23

105 Park River Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $311,500

Buyer: William J. Conklin

Seller: Callahan, Robert C., (Estate)

Date: 04/20/23

120 Roosevelt Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Elizabeth Muenzen

Seller: Gabriella C. Hernandez

Date: 04/21/23

46 Saint James Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Preston G. Webb

Seller: Lisa Bricault

Date: 04/28/23

38 Salvator Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $605,000

Buyer: Jeffrey Tobias

Seller: Jose J. Bermejo

Date: 04/25/23

59 Scenic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $490,000

Buyer: Keith E. Tremblay

Seller: Robin A. Watras

Date: 04/28/23

475 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $1,300,000

Buyer: Pioneer Vly Trading Co. LL

Seller: Sao Joao Realty LLC

Date: 04/21/23

285 Valley View Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Timothy Basak

Seller: Michael Werman

Date: 04/18/23

56 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $361,000

Buyer: Conor Dalton

Seller: Donna F. Dubour

Date: 04/28/23

WILBRAHAM

19 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $312,000

Buyer: Jonathan Eliza

Seller: Richard A. Jodoin

Date: 04/20/23

9 Bittersweet Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $400,000

Buyer: Lisa A. Hutchison

Seller: Maryann Nunez

Date: 04/20/23

11 Circle Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $390,000

Buyer: Sarah E. Johnson

Seller: Brian Nogueira

Date: 04/19/23

24 Dumaine St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $170,000

Buyer: RS&D Ventures LLC

Seller: IJN Equities LLC

Date: 04/28/23

10 Echo Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $550,000

Buyer: Amanda T. Theocles

Seller: Judy L. Van Raalte

Date: 04/24/23

10 Kensington Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $730,000

Buyer: Daniel J. Falvey

Seller: Thomas C. Cebula

Date: 04/26/23

215 Maynard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $500,000

Buyer: Jennifer L. Lopez

Seller: Daniel J. Falvey

Date: 04/26/23

939 Monson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $165,000

Buyer: BP LLC

Seller: Bridget W. Wallace

Date: 04/19/23

1 Squire Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $755,000

Buyer: Eva Rodriguez

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 04/28/23

7 Victoria Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $655,000

Buyer: Roland Nkwanyuo

Seller: Kelly Nygren

Date: 04/26/23

WEST SPRINGFIELD

182 Ely Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,000

Buyer: Desiree Law

Seller: Deborah A. O’Neil

Date: 04/27/23

337 Gooseberry Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $415,000

Buyer: Christopher Fall

Seller: Angel Otero

Date: 04/21/23

42 Janet St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: HVC LLC

Seller: Begley, Joanne E., (Estate)

Date: 04/19/23

42 Janet St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $120,000

Buyer: Darrin J. Begley

Seller: HVC LLC

Date: 04/20/23

Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Town Of West Springfield

Seller: Paul J. Sears

Date: 04/21/23

37 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $263,000

Buyer: Melissa J. Small

Seller: Pendleton, Katherine P., (Estate)

Date: 04/28/23

21 Russell St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Aga Brothers LLC

Seller: Bacile, Joseph, (Estate)

Date: 04/27/23

163 Woodmont St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $343,900

Buyer: Dvon Cordero

Seller: Lothlorien TR

Date: 04/18/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

850 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $562,000

Buyer: 80 Acres

Seller: Steve A. Ozcelik

Date: 04/20/23

40 Berkshire Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $425,000

Buyer: Sean D. Lopez

Seller: Emily T. Hamilton

Date: 04/21/23

150 College St.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,300,000

Buyer: Hamshaw Amherst LLC

Seller: Filion Leasing Inc.

Date: 04/24/23

130 Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $390,000

Buyer: Christopher Kueffner

Seller: Huong C. Chow

Date: 04/19/23

105 Pondview Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $495,000

Buyer: Robert Gustafson

Seller: Ronald M. Loescher

Date: 04/28/23

17 Shumway St.

Amherst, MA 01004

Amount: $460,000

Buyer: Mei Jiang

Seller: Sarah E. Thomson

Date: 04/28/23

16 Summerfield Road

Amherst, MA 01002

Amount: $730,000

Buyer: Nan Wang

Seller: Ming Yan

Date: 04/26/23

311 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $320,000

Buyer: Gorge Road LLC

Seller: Samuel G. Moody

Date: 04/28/23

BELCHERTOWN

24 Autumn Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $325,000

Buyer: Sean Ruell

Seller: Laurence L. Ruell

Date: 04/28/23

458 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $440,000

Buyer: Adam D. Chapin

Seller: Shufang Chen

Date: 04/28/23

399 Michael Sears Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $515,000

Buyer: Myckey J. McNutt

Seller: Michael Benoit

Date: 04/28/23

108 North Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $270,000

Buyer: Miguelina A. Hernandez

Seller: Richard I. Cole

Date: 04/25/23

67 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $459,900

Buyer: Arlene Soleimani

Seller: Modern Homes LLC

Date: 04/28/23

118 Railroad St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $200,000

Buyer: Michael J. Ekmalian

Seller: Audra A. McLeish

Date: 04/24/23

397 Rockrimmon St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $349,000

Buyer: Bryan St Cyr

Seller: Antonio Carvalho

Date: 04/26/23

EASTHAMPTON

195 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $361,000

Buyer: Laura E. Jefferson

Seller: Donald J. Tymkowiche

Date: 04/28/23

346 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $380,000

Buyer: James Cherewatti

Seller: Katherine E. Buckley

Date: 04/19/23

8 Summer St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Trouble Factory LLC

Seller: Christopher E. Gobillot

Date: 04/18/23

GRANBY

64 Aldrich St.

Granby, MA 01033

Amount: $531,000

Buyer: Andrea Beaupre

Seller: Great Bally Inc.

Date: 04/20/23

17 Lyn Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $296,000

Buyer: Thi T. Nguyen

Seller: Ian A. Cooke

Date: 04/28/23

HADLEY

7 Arrowhead Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $485,000

Buyer: Leah Grace

Seller: Martha Watson-Lorentzen

Date: 04/26/23

21 Lawrence Plain Road

Hadley, MA 01035

Amount: $400,000

Buyer: Matthew Olszewski

Seller: Joseph S. Buckowski

Date: 04/19/23

1 Nikkis Way

Hadley, MA 01035

Amount: $765,000

Buyer: Hao Zhang

Seller: Stephen H. Belgrad

Date: 04/28/23

35 Spruce Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $550,000

Buyer: David Lippa

Seller: Hadley Rentals LLC

Date: 04/27/23

HATFIELD

52 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $425,500

Buyer: Lisa Farrick

Seller: 119 Real Estate LLC

Date: 04/26/23

124 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $405,000

Buyer: Andria L. Moglia

Seller: Ernest T. Booth TR

Date: 04/28/23

HUNTINGTON

Thomas Road

Huntington, MA 01050

Amount: $275,000

Buyer: Thomas Road Land TR

Seller: Gaylon R. Donovan

Date: 04/26/23

NORTHAMPTON

61 Austin Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $289,999

Buyer: Jennifer A. Carbery

Seller: Benjamin C. Matthews

Date: 04/21/23

116 Moser St.

Northampton, MA 01060

Amount: $785,000

Buyer: David Lederer

Seller: John H. Selden

Date: 04/27/23

97 Mountain St.

Northampton, MA 01062

Amount: $650,000

Buyer: Bryna Cofrin-Shaw

Seller: Peter J. Bienkowski

Date: 04/26/23

65 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $380,000

Buyer: Benjamin D. Premo

Seller: Harold A. Asher

Date: 04/28/23

205 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $530,000

Buyer: Stephanie Levin

Seller: Zaka LLC

Date: 04/28/23

250 North Maple St.

Northampton, MA 01062

Amount: $450,000

Buyer: Sarah E. Coburn

Seller: Christine E. Young

Date: 04/21/23

12 Rick Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $477,500

Buyer: Jai M. Alterman

Seller: Thomas J. Wickles

Date: 04/20/23

35 Willow St.

Northampton, MA 01062

Amount: $315,000

Buyer: Ariel Guitron

Seller: Robert V. Redick

Date: 04/28/23

SOUTH HADLEY

464 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $562,500

Buyer: Neal D. O’Meara

Seller: Barbara J. Smith

Date: 04/21/23

192 Brainerd St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $330,000

Buyer: Jose L. Ortiz

Seller: Pah Properties LLC

Date: 04/28/23

415 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $235,000

Buyer: Marissa L. Bailly

Seller: Scott Family Properties LLC

Date: 04/21/23

333 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $333,000

Buyer: Jessica Ayala

Seller: Onstar Properties LLC

Date: 04/28/23

5 Pine St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $465,000

Buyer: Mary A. Callahan

Seller: Karl R. Wailgum RET

Date: 04/26/23

3 Sunrise Circle

South Hadley, MA 00107

Amount: $700,000

Buyer: Caitlyn Shabshelowitz

Seller: Harvey Ashman

Date: 04/27/23

13 The Knolls

South Hadley, MA 01075

Amount: $315,000

Buyer: Mary Couture

Seller: E&G RT

Date: 04/24/23

12 West Parkview Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $485,000

Buyer: Michael Mcelhaney

Seller: Phillip A. Chesky

Date: 04/28/23

WARE

83 Coffey Hill Road

Ware, MA 01082

Amount: $285,000

Buyer: Matthew Crowner

Seller: Ronald E. Ellithorpe

Date: 04/19/23

4 Eddy St.

Ware, MA 01082

Amount: $260,000

Buyer: Mooch Properties LLC

Seller: David J. Mendelsohn

Date: 04/19/23

123 Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $500,000

Buyer: Ye & Zheng FT

Seller: Jasmina NT

Date: 04/18/23

5 Ross Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $170,000

Buyer: Connolly FT

Seller: MFRA TR

Date: 04/28/23

63 South St.

Ware, MA 01082

Amount: $290,000

Buyer: Kelsey Shea

Seller: Christopher Robare

Date: 04/27/23

WESTHAMPTON

197 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $440,000

Buyer: Judith Lewis

Seller: Sharon P. Lewis

Date: 04/27/23