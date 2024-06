The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

83-F Bear Mountain Dr.

Ashfield, MA 01330

Amount: $416,000

Buyer: Laura J. Fenn

Seller: Pasha Realty LLC

Date: 05/14/24

1480 Cape St.

Ashfield, MA 01330

Amount: $206,000

Buyer: Michael P. Boutwell

Seller: Melissa Fantasia-Lagares

Date: 05/17/24

BUCKLAND

143 East Buckland Road

Buckland, MA 01338

Amount: $210,000

Buyer: Diana Weathehrby

Seller: June E. Ovitt

Date: 05/20/24

CHARLEMONT

23 Laurel Lane

Charlemont, MA 01339

Amount: $525,000

Buyer: Benjamin T. Harrington

Seller: Barbara Ann Beall FT

Date: 05/14/24

30 Windy Hill Road

Charlemont, MA 01370

Amount: $325,000

Buyer: Megan E. McDonough

Seller: Anemore M. Benedetti

Date: 05/16/24

COLRAIN

42 Shelburne Line Road

Colrain, MA 01340

Amount: $475,000

Buyer: Amanda Iglesias

Seller: Jennifer A. Blythe

Date: 05/14/24

DEERFIELD

147 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $18,250,000

Buyer: Agnl Case LLC

Seller: Hardigg Industries LLC

Date: 05/22/24

ERVING

14 West High St.

Erving, MA 01344

Amount: $310,000

Buyer: Silas A. Clish

Seller: Elena L. Laclaire

Date: 05/17/24

5 Warner St.

Erving, MA 01344

Amount: $300,000

Buyer: Matthew C. Sullivan

Seller: Georgian-Lucas Int.

Date: 05/15/24

GREENFIELD

1 Coombs Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $131,999

Buyer: Ed’s Enterprises LLC

Seller: Fidelity & Guar Life TR

Date: 05/22/24

227 Green River Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $212,000

Buyer: Benegan 2 LLC

Seller: Martino IRT

Date: 05/15/24

158 Log Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Christopher J. Marano

Seller: Wilfried F. Voss

Date: 05/24/24

68 Mohawk Trail

Greenfield, MA 01301

Amount: $550,388

Buyer: Blue Sky Estate LLC

Seller: Cheryl A. Ingersoll

Date: 05/23/24

74 Mohawk Trail

Greenfield, MA 01301

Amount: $550,388

Buyer: Blue Sky Estate LLC

Seller: Cheryl A. Ingersoll

Date: 05/23/24

34 Phillips St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $307,100

Buyer: Alex Cowley

Seller: Dawn M. Leahy

Date: 05/15/24

24 Temple Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Adrienne Craig-Williams

Seller: Barnard, Catherine F., (Estate)

Date: 05/15/24

LEVERETT

4 Jackson Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $350,000

Buyer: Amy B. Lohman

Seller: Gurunam K. Khalsa

Date: 05/22/24

340 Long Plain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $675,000

Buyer: Caitlin Marquis

Seller: Peter Derrico

Date: 05/13/24

MONROE

7 School St.

Monroe, MA 01350

Amount: $400,000

Buyer: June Ovitt

Seller: Diana M. Noren

Date: 05/20/24

MONTAGUE

8 13th St.

Montague, MA 01376

Amount: $250,000

Buyer: Branson Builders LLC

Seller: Ninteen James Ave RT

Date: 05/15/24

7 Walnut St.

Montague, MA 01376

Amount: $310,000

Buyer: Krista L. Leveille

Seller: Karen A. Douglas

Date: 05/14/24

NEW SALEM

1 South Main St.

New Salem, MA 01355

Amount: $250,000

Buyer: Quabbin Stop LLC

Seller: Steinberg Thomas FT

Date: 05/15/24

NORTHFIELD

878 Old Wendell Road

Northfield, MA 01360

Amount: $517,000

Buyer: Cristopher Knight

Seller: Deborah J. Bruno Int.

Date: 05/20/24

ORANGE

21 Chestnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $350,000

Buyer: William T. Straub

Seller: Courtney A. Fifield

Date: 05/17/24

12-14 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $800,000

Buyer: Lamayas Earthworks LLC

Seller: M. Jemms Orange I LLC

Date: 05/16/24

50 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $1,500,000

Buyer: Lamayas Earthworks LLC

Seller: M. Jemms Orange I LLC

Date: 05/16/24

166-168 West Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $700,000

Buyer: Lamayas Earthworks LLC

Seller: M. Jemms Orange I LLC

Date: 05/16/24

168 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $249,900

Buyer: Shaun Lafleur

Seller: David Bergeron

Date: 05/16/24

ROWE

23 Newell Cross Road

Rowe, MA 01367

Amount: $280,000

Buyer: David Norcross

Seller: Clifford F. Paige

Date: 05/13/24

312 Zoar Road

Rowe, MA 01367

Amount: $470,000

Buyer: George & Julie Baeder TR

Seller: Unitaian Universalist Row

Date: 05/22/24

SHUTESBURY

59 Briggs Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $240,000

Buyer: Sarah Doire

Seller: Jemie H. Sullivan

Date: 05/17/24

33 Sojourner Way

Shutesbury, MA 01072

Amount: $775,000

Buyer: Naomi Kaul

Seller: Matthew G. Snover

Date: 05/23/24

SUNDERLAND

62 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $325,000

Buyer: Caroline O’Connell

Seller: Joanna D. Morrow

Date: 05/21/24

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

89 Cherry St.

Agawam, MA 01030

Amount: $488,000

Buyer: Joseph Kukharchuk

Seller: Christopher W. Brunelle

Date: 05/15/24

18 Deer Run Road

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Federal Hm Loan Mtg Corp

Seller: Sinan Turan

Date: 05/13/24

637 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $345,000

Buyer: Daniel Hernandez

Seller: Melisa A. Fecat

Date: 05/17/24

280 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $285,000

Buyer: Jake D. McKittrick

Seller: Melissa B. Grant

Date: 05/22/24

1259 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $285,000

Buyer: Melissa B. Almquist

Seller: Londono, Elvia, (Estate)

Date: 05/20/24

62 Northwood St.

Agawam, MA 01030

Amount: $405,000

Buyer: Ramon Lopez

Seller: Timothy Potito

Date: 05/23/24

118 Parker St.

Agawam, MA 01001

Amount: $292,000

Buyer: Denise Monday

Seller: Walter B. Robinson

Date: 05/15/24

6 Pheasant Run Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $350,000

Buyer: Lesley A. Dinsmore

Seller: Megliola Realty LLC

Date: 05/24/24

309 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $320,000

Buyer: James Acerra

Seller: Minellajoseph, Anthony, (Estate)

Date: 05/16/24

18-20 Summer St.

Agawam, MA 01001

Amount: $340,000

Buyer: Haskell Holdings LLC

Seller: 716 Spring Valley LLC

Date: 05/22/24

BRIMFIELD

1494 Dunhamtown Brimfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $370,000

Buyer: Jorge A. Rivera-Diaz

Seller: Arelis O. Morales

Date: 05/16/24

73 Hollow Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $340,000

Buyer: Alexis Tunney

Seller: Linda Weston

Date: 05/17/24

98 Hollow Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $445,000

Buyer: Ryan B. Connolly

Seller: Tamarkin FT

Date: 05/24/24

55 Lyman Barnes Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $850,000

Buyer: Nicholas P. Nelson

Seller: Mark E. Salomone

Date: 05/13/24

CHICOPEE

39 Algonquin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: Abbas Younes

Seller: Cam Ventures Holdings LLC

Date: 05/17/24

10 Bill St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $305,000

Buyer: Andres Torres-Rodriguez

Seller: No Limit Assets LLC

Date: 05/16/24

123 Casino Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $365,000

Buyer: Enrique Santiago

Seller: Michael A. Casimiro

Date: 05/24/24

47 Cecile Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Joseph Ercolino

Seller: Jacob J. Santana

Date: 05/15/24

50 Chateaugay St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $358,000

Buyer: Dzmitry Rusakevich

Seller: Waleed K. Okal

Date: 05/24/24

Chester St., Lot 620

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Andres Torres-Rodriguez

Seller: No Limit Assets LLC

Date: 05/16/24

503 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $258,400

Buyer: Rafael L. Ramirez-Lopez

Seller: Glen E. Rostocki

Date: 05/15/24

232 Exchange St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $126,000

Buyer: 236 Exchange LLC

Seller: Thomas J. Bardon Irt

Date: 05/17/24

25 Garland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $313,500

Buyer: Anthony M. Montero

Seller: Kathleen M. Blanchard

Date: 05/16/24

14 Garrity St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $302,000

Buyer: Wayne P. Desroches

Seller: Cynthia Field

Date: 05/24/24

348 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $340,000

Buyer: Alyssa Johnson

Seller: James R. Kenney

Date: 05/17/24

44 Hillcrest St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Jessica P. Leary

Seller: Barbara J. Colkos

Date: 05/15/24

7 Kimball St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Edwin Adames

Seller: Pah Properties LLC

Date: 05/20/24

55 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Michael J. Galarneau

Seller: Revampit LLC

Date: 05/20/24

1512 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $450,000

Buyer: Aakash Patel

Seller: Fandave LLC

Date: 05/17/24

1514 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $450,000

Buyer: Aakash Patel

Seller: Fandave LLC

Date: 05/17/24

203 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $385,000

Buyer: Hector L. Texidor

Seller: Feliciano Bonilla

Date: 05/14/24

7 Munger Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Fumi Realty Inc.

Seller: James A. Occhiuzzo

Date: 05/24/24

101 Narragansett Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $140,000

Buyer: Joseph G. Lafreniere

Seller: Brad M. Moreau

Date: 05/17/24

108 Oakwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Paul Giguere

Seller: Jendrysik, Irene A., (Estate)

Date: 05/21/24

43 Rochester St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Brittany Carlson-Cormier

Seller: Katelyn E. Bartish

Date: 05/17/24

61 Saint Anthony St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $360,000

Buyer: Nancy Tahir

Seller: Bruce E. Audet

Date: 05/24/24

50 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $370,000

Buyer: Damien K. Montiero

Seller: Manar Aldulaimi

Date: 05/23/24

101 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $265,000

Buyer: Kara Grimaldi

Seller: Eugene J. Witczak

Date: 05/24/24

487 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $390,000

Buyer: Margaret F. Landry

Seller: Round Two LLC

Date: 05/17/24

EAST LONGMEADOW

30 Bayne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $375,000

Buyer: Samantha Stewart

Seller: Richard W. Santasiere

Date: 05/16/24

27 Fairview St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $302,000

Buyer: Shane J. Paradise

Seller: Thaw Dar

Date: 05/14/24

24 Hillside Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $315,000

Buyer: Thomas J. Harrison

Seller: Labroad, Walter F., (Estate)

Date: 05/16/24

19 Juniper Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $450,000

Buyer: Robert J. Braconi

Seller: Kyle J. Mailman

Date: 05/22/24

10 Lester St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $405,000

Buyer: Lee Carr

Seller: Maria V. Wheeler

Date: 05/24/24

20 Lynwood Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $249,000

Buyer: Patrick McMann

Seller: Tyler W. Simmons

Date: 05/14/24

GRANVILLE

684 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $645,000

Buyer: Wayne Goodall

Seller: T. Ii Julie Ann Greek John

Date: 05/17/24

145 Sodom St.

Granville, MA 01034

Amount: $600,000

Buyer: 145 Sodom Street LLC

Seller: Miles S. Ericson

Date: 05/21/24

HAMPDEN

193 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $325,000

Buyer: David Heming

Seller: Edward T. Leyden

Date: 05/21/24

43 Rock A. Dundee Road

Hampden, MA 01036

Amount: $530,000

Buyer: Kathleen Dziura

Seller: Stephen L. Haskins

Date: 05/22/24

HOLLAND

2 Old County Lane

Holland, MA 01521

Amount: $251,000

Buyer: Carlos Figueroa-Mendez

Seller: Ellis George R

Date: 05/15/24

65 Union Road

Holland, MA 01521

Amount: $407,000

Buyer: Nikki L. Simonelli

Seller: Allen J. Czamara

Date: 05/23/24

5 Wood Lane

Holland, MA 01521

Amount: $310,000

Buyer: Tina M. Huff

Seller: Hampden Solutions LLC

Date: 05/13/24

HOLYOKE

847-849 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Crystal Torres

Seller: 125yale LLC

Date: 05/14/24

1205 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $210,000

Buyer: Anthony J. Case

Seller: Bruce A. Sicard

Date: 05/24/24

27 George St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $426,000

Buyer: Jocelyn Brown

Seller: Laurie C. Kaeppel

Date: 05/14/24

324 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: David Langlois

Seller: Pah Properties LLC

Date: 05/24/24

350 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Jennifer E. Sawyer

Seller: John L. Labelle

Date: 05/17/24

49 Howard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $115,000

Buyer: B. & B. Realty Partners LLC

Seller: Secretary Of Housing & Urban Development

Date: 05/23/24

49 Howard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,389

Buyer: Harborone Mortgage LLC

Seller: Kathryn M. Hoar

Date: 05/21/24

45 Laura Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $363,000

Buyer: Craig T. Peltier

Seller: Anita G. Strong

Date: 05/22/24

9-11 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $477,000

Buyer: Kevin Young

Seller: Jeremy V. Croake

Date: 05/24/24

167 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $236,000

Buyer: Deborah Cooper

Seller: Erin K. Bartuska

Date: 05/17/24

77 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $286,093

Buyer: Philip T. Gunderson

Seller: Rachel E. Dworkin

Date: 05/15/24

466-468 South St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Rolando Rivera

Seller: Peter D. Hotz

Date: 05/15/24

24 Springdale Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $126,500

Buyer: Naples Home Buyers TR

Seller: Woodrow, Amy S., (Estate)

Date: 05/15/24

LONGMEADOW

144 Academy Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $547,950

Buyer: Lauren Mazzoli

Seller: Keun K. Lee

Date: 05/16/24

101 Chiswick St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $361,500

Buyer: Michael Gortakowski

Seller: Sudnick, Barbara E., (Estate)

Date: 05/17/24

56 Dartmouth Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $536,000

Buyer: Shayla Fulton

Seller: Timothy A. Taylor RET

Date: 05/23/24

112 Grassy Gutter Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $429,900

Buyer: Jeffrey W. Trace

Seller: Nancy C. Kruc

Date: 05/13/24

80 Lawnwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Kevin R. Wood

Seller: Robert C. Reilly

Date: 05/22/24

16 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $385,000

Buyer: Jenna Mancuso

Seller: 16 Pleasantview Ave. LLC

Date: 05/17/24

84 Willow Brook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $991,000

Buyer: Sara Tobin

Seller: Andrea S. Martin

Date: 05/23/24

LUDLOW

76 Americo St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $395,000

Buyer: Nuno G. Guerra

Seller: Jose L. Fragoso

Date: 05/22/24

88 Barna St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $130,000

Buyer: Z&M Investments LLC

Seller: Adkins, Danny Ray, (Estate)

Date: 05/23/24

26 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $383,000

Buyer: Isaac Flores

Seller: Sandra L. Dudek

Date: 05/13/24

258 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $334,000

Buyer: Jack A. Davis

Seller: Chandler C. Noga

Date: 05/23/24

81 Parkview St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Matthew P. Santucci

Seller: Derrek J. Santucci

Date: 05/15/24

52 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $187,500

Buyer: Sareen Properties LLC

Seller: Lisa Judkins

Date: 05/15/24

52 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $209,000

Buyer: Silver Snake Prop LLC

Seller: Sareen Properties LLC

Date: 05/15/24

54 Stevens St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Michelle A. Santos

Seller: Joshua Soares

Date: 05/20/24

308 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $555,000

Buyer: Jacob Stokowski

Seller: Linda B. Lastoff

Date: 05/21/24

391 West Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: Anthony Robare

Seller: Sareen Properties LLC

Date: 05/17/24

729 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $610,000

Buyer: Gorden Chu

Seller: Daniil Gerasimchuk

Date: 05/23/24

MONSON

37 Bridge St.

Monson, MA 01057

Amount: $135,000

Buyer: Cascade Funding Mtg. TR HB4

Seller: Jean R. Rodich

Date: 05/24/24

244 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $270,000

Buyer: Alec Barkett

Seller: Finnegan Properties LLC

Date: 05/24/24

PALMER

17 Alden St.

Palmer, MA 01069

Amount: $232,000

Buyer: Patriot Real Estate Holdings LLC

Seller: Shirley M. Nichols

Date: 05/15/24

2 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $1,669,000

Buyer: Aubuchon Realty Co. Inc.

Seller: Csj Properties LLC

Date: 05/24/24

72 Laurel Road

Palmer, MA 01095

Amount: $419,000

Buyer: Peter J. White

Seller: Jay S. Levine

Date: 05/17/24

1077 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $252,000

Buyer: Christopher M. Fernandes

Seller: Bharat Patel

Date: 05/24/24

378 Rondeau St.

Palmer, MA 01069

Amount: $430,000

Buyer: Allison Tambolleo

Seller: Michael W. Swain

Date: 05/22/24

6-8 Ruggles Court

Palmer, MA 01080

Amount: $265,000

Buyer: John Minnie

Seller: Daniel B. Donovan

Date: 05/17/24

74 Ruggles St.

Palmer, MA 01080

Amount: $365,000

Buyer: Darrell J. Jonassaint

Seller: RL Properties LLC

Date: 05/23/24

1115 Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $629,000

Buyer: Michele Luszcz

Seller: Suzanne M. Rohrbacher

Date: 05/17/24

RUSSELL

400 Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $360,000

Buyer: Dakota Blakesley

Seller: Joshua MacDonald

Date: 05/17/24

SPRINGFIELD

94-96 Abbe Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $169,255

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Betsy A. Cavanaugh

Date: 05/24/24

67 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $315,000

Buyer: Clintona Wiley

Seller: Roderick Barton

Date: 05/21/24

53 Aldrew Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $294,000

Buyer: Brian B. Gutierrez

Seller: Kevin W. Hanna

Date: 05/13/24

165-167 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $415,000

Buyer: Carlos J. Arroyo

Seller: Gary A. Daula

Date: 05/17/24

128 Avery St.

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Willie J. Wright

Date: 05/22/24

135 Bairdcrest Road

Springfield, MA 01118

Amount: $210,700

Buyer: Nicole M. Sanders

Seller: Massmutual FCU

Date: 05/22/24

21 Barton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Vasquez Remodeling Inc.

Seller: Richard Melikian

Date: 05/22/24

1295 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Jorge J. Rivera

Seller: Pah Properties LLC

Date: 05/17/24

40 Beech St.

Springfield, MA 01104

Amount: $149,730

Buyer: Asset Backed Funding

Seller: Deborah Perkins

Date: 05/21/24

102-106 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,850,000

Buyer: BC Belmont LLC

Seller: Cni Corp.

Date: 05/23/24

29 Benz St.

Springfield, MA 01118

Amount: $172,000

Buyer: Melro Associates Inc.

Seller: Amy E. Anderson

Date: 05/15/24

42-44 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $375,000

Buyer: Sherrelie M. Alvarado

Seller: Gary A. Daula

Date: 05/17/24

93 Bowles St.

Springfield, MA 01109

Amount: $284,900

Buyer: Rosemary Hernandez

Seller: Agustin Sosa

Date: 05/16/24

44-46 Bristol St.

Springfield, MA 01109

Amount: $350,000

Buyer: Rengui Qiao

Seller: Wmpsa LLC

Date: 05/15/24

408-410 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: 408 Carew St. LLC

Seller: Felix Torres

Date: 05/16/24

15 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $385,000

Buyer: A. M. Stephens-Williams

Seller: Real Estate Investments Northeast LLC

Date: 05/17/24

58 Champlain Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $150,000

Buyer: John Wynne

Seller: Terrence K. Boyer

Date: 05/21/24

55 Chesterfield Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $377,500

Buyer: Sean Milbier

Seller: Bri E. McCarroll

Date: 05/20/24

11-15 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $370,000

Buyer: Alex Figueroa

Seller: B9 Industries Inc.

Date: 05/20/24

89 Cliftwood St.

Springfield, MA 01108

Amount: $355,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Springfield Forth Properties LLC

Date: 05/21/24

89 Cliftwood St.

Springfield, MA 01108

Amount: $500,000

Buyer: Xiumei Ye

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 05/15/24

84 Clydesdale Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $315,000

Buyer: Austin C. Nemec

Seller: Maribel Dones

Date: 05/13/24

69 Dexter St.

Springfield, MA 01105

Amount: $412,000

Buyer: Nixzaliz Ramos

Seller: Real Estate Investments Northeast LLC

Date: 05/14/24

169 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $345,000

Buyer: Aminder Singh

Seller: Robert A. Lyons

Date: 05/17/24

14 Dorchester St.

Springfield, MA 01109

Amount: $121,000

Buyer: Jjj17 LLC

Seller: Cioccolate RT

Date: 05/23/24

127 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $290,000

Buyer: Destiny N. Clark

Seller: James T. Doling Irt

Date: 05/15/24

57 Elaine Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $630,000

Buyer: Bharatkumar Patel

Seller: Luis R. Cotto

Date: 05/24/24

48 Fair Oak Road

Springfield, MA 01128

Amount: $320,000

Buyer: Henry Nguyen

Seller: Elizabeth J. Ethier

Date: 05/20/24

24 Fairmount St.

Springfield, MA 01108

Amount: $244,217

Buyer: Movement Mortgage LLC

Seller: Joseline Arroyo

Date: 05/24/24

95 Fenimore Blvd.

Springfield, MA 01108

Amount: $305,000

Buyer: Kurt Binderberger

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 05/16/24

63 Freeman Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $273,000

Buyer: Laurien M. Cruz

Seller: Robert Hines

Date: 05/23/24

12 Frontenac St.

Springfield, MA 01151

Amount: $200,000

Buyer: Fernando Pena

Seller: Dionisia P. Velez

Date: 05/24/24

158 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $295,000

Buyer: Eunnindy Sanon

Seller: Edwan Alzuhairi

Date: 05/24/24

66-68 Gold St.

Springfield, MA 01107

Amount: $310,000

Buyer: Francisco A. De Souza

Seller: Sgds LLC

Date: 05/13/24

524 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $385,000

Buyer: Hector R. Berrios

Seller: Roberto Rivera-Negron

Date: 05/23/24

98 Granger St.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Evan Anair

Seller: Seifert FT

Date: 05/17/24

38 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $292,000

Buyer: Jennifer Bresnahan

Seller: TC & MA LLC

Date: 05/24/24

40 Hamburg St.

Springfield, MA 01107

Amount: $300,000

Buyer: Richard Pack

Seller: Targaryen RT

Date: 05/14/24

131 Harvard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Chamber Investment Group LLC

Seller: Patricia A. Mackay

Date: 05/17/24

110 Homestead Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $200,100

Buyer: Sareen Properties LLC

Seller: Mcintosh, James W., (Estate)

Date: 05/20/24

37 Kathleen St.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Christopher Perez

Seller: Bradley Rolland

Date: 05/14/24

1174 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $310,000

Buyer: Yadira Baerga

Seller: Equity TCo

Date: 05/24/24

344-346 Main St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Cornelio R. Santos

Seller: Joseph M. Pafumi

Date: 05/13/24

61-63 Mansfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $326,000

Buyer: Nataly Pena

Seller: Luis A. Feliciano

Date: 05/15/24

220 Maple St.

Springfield, MA 01105

Amount: $739,000

Buyer: Xiao H. Huang

Seller: Emily Le

Date: 05/21/24

14 Mary St.

Springfield, MA 01118

Amount: $425,000

Buyer: Anna L. Martinez

Seller: Nadia P. Palmer

Date: 05/24/24

78 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Nicole Floria

Seller: William F. Baker

Date: 05/15/24

457-459 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $335,000

Buyer: Veronica Vila

Seller: Pedro M. Rivera

Date: 05/14/24

491-493 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $310,000

Buyer: Adilia M. Perez-Esteban

Seller: Rosa P. La Paz

Date: 05/24/24

236 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $420,000

Buyer: Andy Martinez

Seller: North East Construction Services Inc.

Date: 05/24/24

271-277 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,361,384

Buyer: Deen Orange 47 LLC

Seller: OM Orange LLC

Date: 05/17/24

Orange St.

Springfield, MA 01101

Amount: $1,361,384

Buyer: Deen Orange 47 LLC

Seller: OM Orange LLC

Date: 05/17/24

190 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,361,384

Buyer: Deen Orange 47 LLC

Seller: OM Orange LLC

Date: 05/17/24

198 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,361,384

Buyer: Deen Orange 47 LLC

Seller: OM Orange LLC

Date: 05/17/24

423 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $140,000

Buyer: Alden Pond Properties LLC

Seller: First Landing Investments LLC

Date: 05/24/24

423 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $130,000

Buyer: First Landing Investments LLC

Seller: Felicia Knox

Date: 05/24/24

352-354 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $370,000

Buyer: Traci A. Leary

Seller: Equity Trust Co.

Date: 05/24/24

573 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $270,000

Buyer: Miguel Arroyo

Seller: Sherrie A. King

Date: 05/14/24

18-20 Price St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Karen E. Charbonneau

Date: 05/17/24

22 Regal St.

Springfield, MA 01118

Amount: $317,000

Buyer: Adam Sharpe

Seller: Andrew J. Roissing

Date: 05/15/24

76 Ridgeway Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $435,000

Buyer: Tina M. Johnson

Seller: David E. Meehan

Date: 05/15/24

55-57 Rittenhouse Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $305,000

Buyer: Matthew Derderian

Seller: Allen T. Wilson

Date: 05/15/24

90 Rockland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $115,000

Buyer: Jane L. Alinovi

Seller: Hsbc Finance Corp.

Date: 05/14/24

335 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $330,000

Buyer: Krystal Winkle

Seller: Shirley Gentile

Date: 05/15/24

72-74 Shamrock St.

Springfield, MA 01108

Amount: $330,000

Buyer: Holly Ashton

Seller: Thoi Phan

Date: 05/16/24

1450 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01129

Amount: $430,000

Buyer: Donna M. Petrone-Carter

Seller: Susan M. Kupiec

Date: 05/22/24

878 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Selpan Holdings LLC

Seller: 716 Spring Valley LLC

Date: 05/22/24

884 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Selpan Holdings LLC

Seller: 716 Spring Valley LLC

Date: 05/22/24

890 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $390,000

Buyer: Selpan Holdings LLC

Seller: 716 Spring Valley LLC

Date: 05/23/24

111 San Miguel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $289,900

Buyer: Jocelyn A. Rosa

Seller: Allan Comberbatch

Date: 05/21/24

18 Stuyvesant St.

Springfield, MA 01104

Amount: $355,000

Buyer: Samantha Rodriguez

Seller: Nkz Realty Inc.

Date: 05/17/24

44 Thyme Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $182,000

Buyer: Sareen Properties LLC

Seller: Richard A. Lewis

Date: 05/17/24

95 Upton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $305,000

Buyer: Rayshon Ward

Seller: Extremely Clean

Date: 05/16/24

24 Wareham St.

Springfield, MA 01108

Amount: $289,333

Buyer: Jennifer C. Smyth

Seller: Rebecca Hayward

Date: 05/17/24

201 Westford Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $315,000

Buyer: Jacquelyn J. Day

Seller: Pellisas Construction Inc.

Date: 05/20/24

47 Westminster St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Ovidia C. Lopez-Macario

Seller: Long River Realty LLC

Date: 05/24/24

249-251 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Francis Rivera-Rincon

Seller: Jorge Severino

Date: 05/21/24

133 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Javier F. Cruz

Seller: Jorge L. Agosto Torres

Date: 05/24/24

41 Woodside Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,850,000

Buyer: BC Belmont LLC

Seller: CNI Corp.

Date: 05/23/24

454-456 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $338,800

Buyer: Springfield Redevelopment Authority

Seller: Hastings Hill Realty LLC

Date: 05/24/24

484 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $338,800

Buyer: Springfield Redevelopment Authority

Seller: Hastings Hill Realty LLC

Date: 05/24/24

SOUTHWICK

33 Congamond Road

Southwick, MA 01077

Amount: $334,000

Buyer: Kathryn E. Coward

Seller: John D. Coward

Date: 05/24/24

246 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $275,000

Buyer: Justin Burtchell

Seller: Tirone Development Corp.

Date: 05/24/24

126 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $310,000

Buyer: Nicolas Hibert

Seller: Beth A. Nolan

Date: 05/20/24

51 Lakemont St.

Southwick, MA 01077

Amount: $950,000

Buyer: Josephine A. Iennaco

Seller: Frank Grillo

Date: 05/20/24

78 South Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $676,000

Buyer: Gerri L. Hatch

Seller: Steven P. Beals

Date: 05/17/24

69 Will Palmer Road

Southwick, MA 01077

Amount: $350,000

Buyer: David W. Berry

Seller: WWD LLC

Date: 05/13/24

TOLLAND

248 Owls Nest Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $400,788

Buyer: Adriana Behari

Seller: Anthony Simari

Date: 05/24/24

WEST SPRINGFIELD

70 Almon Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $160,000

Buyer: Tamara Tsyganenko

Seller: Finance Of America Reverse LLC

Date: 05/14/24

489 Gooseberry Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $490,000

Buyer: Peter A. Costella

Seller: Michael F. Shirley

Date: 05/14/24

65 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $292,000

Buyer: Jill A. Perreault

Seller: Fox, Janet Elizabeth, (Estate)

Date: 05/16/24

84-86 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Url Properties LLC

Seller: John A. Sandillo

Date: 05/22/24

60 Hyde Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $600,000

Buyer: Stanislav Nester

Seller: Dans Construction Service Inc.

Date: 05/24/24

24 Jensen Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Alexandra Levinson

Seller: Ilya Okhrimenko

Date: 05/24/24

138 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $299,900

Buyer: Thomas A. Cardone

Seller: John M. Gillis

Date: 05/17/24

24 Larivee Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $390,000

Buyer: Antonio Correia

Seller: Stanislav L. Nester

Date: 05/24/24

9 Plateau Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Michael Stancill

Seller: West Jam Man LLC

Date: 05/15/24

19 Queen Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $340,000

Buyer: Fernando L. Aguirre

Seller: Billy Velazquez

Date: 05/24/24

49 Tatham Hill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $420,000

Buyer: David T. Goudreault

Seller: Mark J. Kidman

Date: 05/24/24

52 West School St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Alison P. Figucia

Seller: Eric Vick LLC

Date: 05/15/24

90 Worthy Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $267,000

Buyer: Briana Doyle

Seller: Richard J. Kelleher

Date: 05/15/24

WESTFIELD

31 Bristol St.

Westfield, MA 01085

Amount: $205,000

Buyer: William Raleigh

Seller: Robert L. Brueno

Date: 05/16/24

29 Cedar Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $369,900

Buyer: Svetlana T. Paliy

Seller: Ma Home Buyers LLC

Date: 05/16/24

37 Coolidge Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: John V. Zocco

Seller: Amy L. Damour

Date: 05/23/24

30 Deepwoods Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $445,000

Buyer: Connor Costello

Seller: David Pacheco

Date: 05/22/24

1342 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $565,000

Buyer: Sean Hurt

Seller: Michael P. Dupuis

Date: 05/14/24

18 Glenwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Kmak LLC

Seller: Joyce E. Cline

Date: 05/24/24

124 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $380,000

Buyer: Jennifer Cortis

Seller: Wayne J. Lawrence

Date: 05/21/24

19 Harrison Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Hector Abreu

Seller: Next Phase Properties LLC

Date: 05/22/24

308 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Colby S. Mulligan

Seller: Jose Quinones

Date: 05/23/24

21 Holland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $395,000

Buyer: Kaya J. O’Connell-Karl

Seller: Kibe, Linda Louise, (Estate)

Date: 05/13/24

42 Loomis Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Ellen Kidman

Seller: Peter A. Costella

Date: 05/24/24

33 Lynnwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $273,000

Buyer: Andrii Zhyhanuk

Seller: Gerald L. Paist

Date: 05/15/24

64 Mill St.

Westfield, MA 01085

Amount: $500,000

Buyer: Kathryn Booher

Seller: Westfield Technical Academy

Date: 05/16/24

Northwest Road, Lot 2

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Victor Archakov

Seller: Lucas, Stephen W., (Estate)

Date: 05/21/24

Northwest Road Lot 3

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Victor Archakov

Seller: Lucas, Stephen W., (Estate)

Date: 05/21/24

44 Pinewood Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Xavier Pizarro-Rivera

Seller: Danielle C. Cousineau

Date: 05/21/24

49 Pochassic St.

Westfield, MA 01085

Amount: $420,000

Buyer: Charles Macmillan

Seller: SA Holdings 2 LLC

Date: 05/15/24

467 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $550,000

Buyer: Megan Simmons

Seller: Sean D. Welch

Date: 05/14/24

65 Springfield Road

Westfield, MA 01085

Amount: $1,800,000

Buyer: Waystar Mass Holdings LLC

Seller: Kenia Associates LLC

Date: 05/23/24

86 White St.

Westfield, MA 01085

Amount: $159,000

Buyer: Rnegron Home Improvement LLC

Seller: Congamond Management LLC

Date: 05/13/24

28 Woodbridge Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Brittany Dalton

Seller: Elizabeth Bechthold

Date: 05/22/24

103 Woodside Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Shaunna E. Feyre

Seller: Max T. Balukonis

Date: 05/23/24

WILBRAHAM

7 Butler Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $290,000

Buyer: Evan M. Grimes

Seller: Michael P. Scarfe

Date: 05/13/24

3 Hickory Hill Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $446,400

Buyer: Madhawa P. Gamage

Seller: Custom Homes Development Group LLC

Date: 05/13/24

7 Iroquois Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $710,000

Buyer: Christopher E. Jones

Seller: Ricca FT

Date: 05/16/24

18 Maplewood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $472,500

Buyer: Michael A. Siciliano

Seller: Carol L. Habel NT

Date: 05/14/24

5 Millbrook Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $479,000

Buyer: Andrew S. Bechthold

Seller: Christine J. Scibelli

Date: 05/22/24

3 Porter Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $580,000

Buyer: Robert Checkosky

Seller: Alan J. Douglass

Date: 05/24/24

106 Sandalwood Dr., Lot 106

Wilbraham, MA 01095

Amount: $519,900

Buyer: Kelly Josephiac

Seller: AC Homebuilding LLC

Date: 05/22/24

Stirling Dr., Lot 26V

Wilbraham, MA 01095

Amount: $450,000

Buyer: Bretta Construction LLC

Seller: D. A. K. S. T

Date: 05/22/24

2-4 Verge St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $135,000

Buyer: Tim Real Estate LLC

Seller: Roger H. Lavoie

Date: 05/24/24

6 Woodside Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $300,000

Buyer: Joanne E. Browsky

Seller: Gary M. Weiner

Date: 05/24/24

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

344 East Hadley Road

Amherst, MA 01002

Amount: $500,000

Buyer: Kwan H. Lee

Seller: Peter H. Robson

Date: 05/17/24

344 Flat Hills Road

Amherst, MA 01002

Amount: $935,000

Buyer: Claudia Brown

Seller: Lucinda Nuthmann

Date: 05/14/24

14 Indian Pipe Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $625,000

Buyer: William A. McLeod

Seller: Patricia P. Garmirian

Date: 05/23/24

45 Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $444,000

Buyer: Puffers Properties LLC

Seller: Thomas Crossman

Date: 05/17/24

70 Stony Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: Edward A. Wolkoff

Seller: Carla R. Savetsky FT

Date: 05/21/24

BELCHERTOWN

9 Autumn Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $450,000

Buyer: Mary L. Asiimirwe

Seller: Crystal Wilson

Date: 05/13/24

65 Daniel Square

Belchertown, MA 01007

Amount: $256,000

Buyer: American Acquisition Trust 2019-HB

Seller: Gertrude Blanchette

Date: 05/23/24

28 Meadow Pond Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $481,000

Buyer: Joshua Steffen

Seller: Kenneth F. Leonard

Date: 05/15/24

500 North Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $1,210,000

Buyer: Christopher R. Creed

Seller: Daniel R. Leitl

Date: 05/15/24

95 Oakridge Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $460,000

Buyer: Jeremy Farquhar

Seller: Alan J. Brown

Date: 05/24/24

Woodland Lane, Lot E

Belchertown, MA 01007

Amount: $214,000

Buyer: Sara S. Beaulieu

Seller: Bell Property Corp.

Date: 05/21/24

35 Woodland Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $678,000

Buyer: Jessica Fitzpatrick

Seller: Jhp Builders LLC

Date: 05/24/24

CHESTERFIELD

189 East St.

Chesterfield, MA 01096

Amount: $500,000

Buyer: Jesse Paszko

Seller: Kevin A. Graham

Date: 05/23/24

EASTHAMPTON

29 East Maple St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $415,000

Buyer: Jacquelyn A. Scalzo

Seller: Charlotte C. Lawrence

Date: 05/15/24

57-59 Ferry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: Krystal Bouthillette

Seller: Dubois, Loraine E., (Estate)

Date: 05/15/24

25 Golden Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $426,500

Buyer: John M. Kramer

Seller: Everain Orchard LLC

Date: 05/15/24

108 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $332,500

Buyer: Mariah T. Lapiroff

Seller: Thomas E. Besko

Date: 05/22/24

155 Park St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $345,000

Buyer: Jasper Cowley

Seller: Sohpie M. Bak IRT

Date: 05/17/24

13 Sutton Place

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: Nathan Rosazza

Seller: Durfraine, Jeanne B., (Estate)

Date: 05/14/24

GRANBY

Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $190,000

Buyer: Benjamin C. Douglass

Seller: Thomas Herbert

Date: 05/15/24

173 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $240,000

Buyer: Cascade Funding Mortgage TR Hb9

Seller: Elisabeth M. Hooten

Date: 05/15/24

HADLEY

4 Bayberry Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $800,000

Buyer: Yee W. Lau

Seller: Lynne P. Dziok

Date: 05/15/24

6 Moody Bridge Road

Hadley, MA 01035

Amount: $682,000

Buyer: Ann D. Wambolt

Seller: Helen L. Kapinos

Date: 05/17/24

299 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $1,525,000

Buyer: 299 Russell St. LLC

Seller: Fdf Realty LLP

Date: 05/22/24

25 West St.

Hadley, MA 01035

Amount: $600,000

Buyer: Shannon M. Driscoll

Seller: Byron FT II

Date: 05/22/24

HATFIELD

12 Dwight St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $155,000

Buyer: Naples Home Buyers TR

Seller: Barsh, Nancy A., (Estate)

Date: 05/21/24

HUNTINGTON

12 Church Road

Huntington, MA 01050

Amount: $367,000

Buyer: Stonelea Farm LLC

Seller: Stonelea Farm Ft

Date: 05/23/24

NORTHAMPTON

11 Bernache St.

Northampton, MA 01053

Amount: $425,000

Buyer: Ethan Doss

Seller: Guadalupe D. Mendez

Date: 05/22/24

14 Burncolt Road

Northampton, MA 01062

Amount: $453,000

Buyer: Thomas J. O’Leary

Seller: Tamara M. Lewis

Date: 05/20/24

25 Elizabeth St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Gregg Simonsen

Seller: Justin Smith

Date: 05/16/24

566 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $675,000

Buyer: Alexandra James

Seller: Marisa Mendonda

Date: 05/24/24

629 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $540,000

Buyer: John P. Beno

Seller: Anthony A. Dastoli

Date: 05/13/24

27 Higgins Way

Northampton, MA 01060

Amount: $1,250,000

Buyer: Kimberlee A. Kusiak

Seller: David Overfield

Date: 05/24/24

1089 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $1,850,000

Buyer: Mineral Hills NT

Seller: Bonnie L. Sachs RET

Date: 05/17/24

PELHAM

79 Daniel Shays Hwy.

Pelham, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: John Webber

Seller: Timothy Doire

Date: 05/17/24

153 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $617,000

Buyer: Rachel A. Borson RET

Seller: Martin J. Miller

Date: 05/20/24

202 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $480,000

Buyer: Marlena A. Springstubb

Seller: Miranda Dow

Date: 05/16/24

SOUTH HADLEY

44 Abbey St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: Cheryllisa Tagalan

Seller: Bryan M. Gleason

Date: 05/14/24

39 Carew St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $330,000

Buyer: Brian L. Eliza

Seller: Jan I. Dickinson

Date: 05/22/24

17 Foch Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $180,000

Buyer: 4 Dunn RT

Seller: Karen A. Nelson

Date: 05/17/24

8 Ralph Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $351,700

Buyer: Tsi-Yi T. Hauang

Seller: Mary D. Lambert

Date: 05/15/24

SOUTHAMPTON

15 Hillside Meadows Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $515,000

Buyer: Charlotte C. Lawrence

Seller: James P. Kelly

Date: 05/15/24

123 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $415,000

Buyer: Carolyn Zaikowski

Seller: Edward K. Schlieben

Date: 05/17/24

WARE

84 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $375,000

Buyer: Brodi K. Willard

Seller: David M. Lindsey

Date: 05/17/24

23 Clifford Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $330,000

Buyer: Evan G. Halliday

Seller: Ontour Properties Inc.

Date: 05/21/24

86 Coffey Hill Road

Ware, MA 01082

Amount: $480,000

Buyer: Steven M. Koblich

Seller: Ronald J. Riggenbach

Date: 05/24/24

70 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $400,000

Buyer: Delmy Y. Contreras

Seller: J. & S. LLC

Date: 05/14/24

WESTHAMPTON

Hathaway Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $270,000

Buyer: Jennifer M. Milikowsky

Seller: Francis B. Rauch LT

Date: 05/23/24

5 Pine Island Lake

Westhampton, MA 01027

Amount: $525,000

Buyer: Sarah Osgood-Felten

Seller: Cohen-Karis RET

Date: 05/24/24

12 Pine Island Lake

Westhampton, MA 01027

Amount: $925,000

Buyer: Steven Weinsier

Seller: Brenda Salyer

Date: 05/15/24

WORTHINGTON

239 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $450,000

Buyer: Thomas Fisk

Seller: Stephen J. Fisk

Date: 05/16/24

63 Old Post Road

Worthington, MA 01098

Amount: $380,000

Buyer: Collin A. Cichy

Seller: Joshua Drawe

Date: 05/23/24

508 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $210,000

Buyer: Sean Moore

Seller: Sharon E. Slater

Date: 05/15/24