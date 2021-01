The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

646 Plainfield Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $215,000

Buyer: Stephen P. Stewart

Seller: Robert A. Petrizzi

Date: 12/08/20

BERNARDSTON

13 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $270,000

Buyer: Gabrielle T. Young

Seller: Jason A. Bassett

Date: 12/11/20

CHARLEMONT

14 Heath Stage Ter.

Charlemont, MA 01339

Amount: $195,000

Buyer: Tyler Jarvenpaa

Seller: Owen R. Bellows

Date: 12/08/20

COLRAIN

1 Gilbert Dr.

Colrain, MA 01340

Amount: $415,000

Buyer: Jonathan Woolley

Seller: Charles Lappen

Date: 12/04/20

CONWAY

45 Bent Nail Road

Conway, MA 01341

Amount: $180,000

Buyer: Scott L. Gagnon

Seller: Mercure, Treffle A. Jr., (Estate)

Date: 12/03/20

DEERFIELD

30 Stillwater Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $370,000

Buyer: Nicholas Clover-Brown

Seller: John Oates

Date: 12/10/20

GILL

22 Main Road

Gill, MA 01354

Amount: $222,800

Buyer: Torin R. Lapointe

Seller: Christopher A. Glabach

Date: 12/03/20

GREENFIELD

100 Bungalow Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $291,500

Buyer: Michael J. Sweeney

Seller: J. C&K A. Wallace IRT

Date: 12/11/20

107-109 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Shelle Realty LLC

Seller: Scott Johnston

Date: 12/02/20

57 Meadowood Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $485,000

Buyer: Jordan J. Coriza

Seller: Michael J. Sweeney

Date: 12/11/20

68-70 Pierce St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $237,000

Buyer: Cameron B. Kauffman

Seller: Tom Friedman Enterprises

Date: 12/11/20

MONROE

25 Davis Road

Monroe, MA 01350

Amount: $155,000

Buyer: James Strickland

Seller: Samuel H. Wilds

Date: 12/08/20

MONTAGUE

89 Mormon Hollow Road

Montague, MA 01349

Amount: $200,000

Buyer: James F. Demers

Seller: Earl J. Spear

Date: 12/03/20

20 Masonic Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $230,000

Buyer: Dale J. Descavich

Seller: Mechanics Lodge Building Assn.

Date: 12/10/20

17 Old Sunderland Road

Montague, MA 01351

Amount: $278,000

Buyer: William S. Andrews

Seller: Brenda J. O’Gara

Date: 12/07/20

551 Turners Falls Road

Montague, MA 01351

Amount: $287,250

Buyer: Christopher A. Senecal

Seller: Jozefa K. Zawada

Date: 12/04/20

NEW SALEM

333 Wendell Road

New Salem, MA 01355

Amount: $240,000

Buyer: Erik J. Bielanski

Seller: Karen E. Landry

Date: 12/04/20

NORTHFIELD

39 Ferncliff Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $220,000

Buyer: John Jackson

Seller: Joseph M. Debethune

Date: 12/04/20

74 Highland Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $220,000

Buyer: Allison J. Bell

Seller: Henry G. Davison

Date: 12/04/20

245 North Lane

Northfield, MA 01360

Amount: $195,000

Buyer: Joni E. Schriver

Seller: Paul F. Simpson

Date: 12/03/20

ORANGE

126 Bartlett Lane

Orange, MA 01364

Amount: $345,000

Buyer: Ross N. Dembek

Seller: Donald L. Risatti

Date: 12/07/20

35 Johnson Road

Orange, MA 01364

Amount: $211,000

Buyer: Christopher W. Rutola

Seller: Dennis M. Annear

Date: 12/07/20

185 Packard Road

Orange, MA 01364

Amount: $240,000

Buyer: Danielle Priest

Seller: Brianna M. Lacki

Date: 12/04/20

158 West Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $157,500

Buyer: Shawnice R. Hines

Seller: Deysi N. Martinez

Date: 12/02/20

SUNDERLAND

33 Garage Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $190,000

Buyer: Jelb Properties LLC

Seller: Bartos Robert B. Sr., (Estate)

Date: 12/10/20

WHATELY

13 State Road

Whately, MA 01093

Amount: $220,000

Buyer: Thirteen State Road LLC

Seller: Keyes, Steven R., (Estate)

Date: 12/04/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

73 Alfred Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $180,000

Buyer: Marcus Rodriguez

Seller: Mark H. Rivers

Date: 12/11/20

61 Anthony St.

Agawam, MA 01001

Amount: $235,000

Buyer: Jeffrey A. Becker

Seller: John E. Deane

Date: 12/11/20

87 Anthony St.

Agawam, MA 01001

Amount: $150,000

Buyer: JCCM Home Solutions LLC

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 12/11/20

17 Begley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: Abae LLC

Seller: Ralph Depalma

Date: 12/03/20

51 Chapin St.

Agawam, MA 01030

Amount: $168,000

Buyer: Keven Brown

Seller: Mark J. Gormley

Date: 12/02/20

33 Charest Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $375,000

Buyer: Kaileen Dougherty

Seller: Margaret M. Rannenberg

Date: 12/04/20

Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Ly N. Uyen-Phan

Seller: Daniel Beauregard

Date: 12/04/20

217 Maple St.

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Eliezer Ortiz

Seller: Stephen C. Blanchard

Date: 12/04/20

270 Maple St.

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Lufti Azizov

Seller: Palatium Realty Inc.

Date: 12/07/20

25 Marla Place

Agawam, MA 01030

Amount: $430,150

Buyer: Ryan Hall

Seller: John L. Beauregard

Date: 12/04/20

104-106 Moore St.

Agawam, MA 01001

Amount: $130,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Moriarty, John J., (Estate)

Date: 12/03/20

84 Meadowbrook Road

Agawam, MA 01001

Amount: $150,000

Buyer: Caron A. Lacour

Seller: Edward R. Lacour

Date: 12/07/20

34 Norman Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $203,000

Buyer: Tara L. Marshall

Seller: Michael J. Ward

Date: 12/08/20

12 Parker St.

Agawam, MA 01001

Amount: $279,000

Buyer: Heide M. Blackak

Seller: Joseph A. Fratianni

Date: 12/01/20

84-86 Sheri Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $377,500

Buyer: Konstantin S. Skovorodin

Seller: Mark J. Danalis

Date: 12/01/20

44 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $255,000

Buyer: H. L. Burbeck-Rodriguez

Seller: Rosemarie E. Kieffer

Date: 12/10/20

28 Spencer St.

Agawam, MA 01001

Amount: $280,000

Buyer: James J. Heffernan

Seller: Gabriel Degray

Date: 12/07/20

1278 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $295,000

Buyer: Kristopher M. Forrette

Seller: Ashley T. Stone

Date: 12/03/20

3 Valentine Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $256,000

Buyer: Kelley M. Beckwith

Seller: Sean T. Hennessey

Date: 12/07/20

5 Vassar Road

Agawam, MA 01030

Amount: $385,000

Buyer: Christopher M. Chechile

Seller: Robert E. Bruso

Date: 12/03/20

32 Yale Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $225,000

Buyer: Leonid Sirbu

Seller: Lori A. Doherty

Date: 12/02/20

CHESTER

25 Ed Lebleau Road

Chester, MA 01011

Amount: $230,000

Buyer: Lon-Leighton O. Barrett

Seller: Thomas H. Gelb

Date: 12/01/20

126 Middlefield Road

Chester, MA 01011

Amount: $175,000

Buyer: Northeastern Holding Co. LLC

Seller: Hilltown Holdings LLC

Date: 12/07/20

133 Middlefield Road

Chester, MA 01011

Amount: $175,000

Buyer: Northeastern Holding Co. LLC

Seller: Hilltown Holdings LLC

Date: 12/07/20

CHICOPEE

16 Abbey St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $264,300

Buyer: Daphne A. Bolden

Seller: Michael E. Fregeau

Date: 12/07/20

9 Ames Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $304,000

Buyer: Patricia Bartolotta

Seller: Paul A. Chmura

Date: 12/03/20

39 Bonneta Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Cindy A. Wodecki

Seller: Roger P. Bergeron

Date: 12/08/20

21 Boston St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $311,000

Buyer: Tina M. Kilpatrick

Seller: Graham, Beatrice P., (Estate)

Date: 12/01/20

222 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Laura A. Geryk

Seller: Tania A. Bouffard

Date: 12/01/20

120 Cobb Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $235,000

Buyer: Lilian W. Wanjiku

Seller: Best4u RT

Date: 12/07/20

536 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $294,000

Buyer: William Martinez

Seller: Kristina J. Siclari

Date: 12/01/20

98 Edgewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $237,000

Buyer: Derek S. St.George

Seller: James Hogan

Date: 12/01/20

126 Edward St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $239,000

Buyer: James L. Kennedy

Seller: Mark E. Carriveau

Date: 12/10/20

12 Emmett St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $256,000

Buyer: Jacomo Serrano

Seller: Gennadiy Kazimirov

Date: 12/09/20

48 Fletcher Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Deidra Pendleton

Seller: Lance N. Berneche

Date: 12/03/20

18 Gagne St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Kenneth F. Sutherland

Seller: Alysha M. Lewis

Date: 12/04/20

33 Graham Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $290,000

Buyer: Raymond R. Michaud

Seller: Matthew Slowik

Date: 12/04/20

145 Holyoke Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Cynthia A. Scott

Seller: Szymon P. Wolanczyk

Date: 12/10/20

40 Lafayette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Luis E. Flores-Colon

Seller: Paul R. Samson

Date: 12/01/20

175 Lafayette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Richard E. Rowell

Seller: Jessica Pendleton

Date: 12/03/20

16 Lapa Farm Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $297,000

Buyer: Louis A. Harrison

Seller: Michael J. Richard

Date: 12/09/20

7 Lapa Farm Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $240,000

Buyer: Malikameer Andrade

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 12/11/20

25 Lavoie Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $226,000

Buyer: Emma Gomes

Seller: Tony Tereso

Date: 12/04/20

26 Lemay St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $172,000

Buyer: Matthew H. Johnson

Seller: Nicholas Menec

Date: 12/10/20

133 Madison St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Scott W. Litz

Seller: James D. Diciocco

Date: 12/07/20

92 Meadow St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $304,000

Buyer: Juan Gonzalez

Seller: Luz M. Cardona

Date: 12/04/20

81 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $226,000

Buyer: Islander Robles

Seller: Paul E. Courchesne

Date: 12/11/20

60 Oakwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Kristen Johnson

Seller: Richard A. Grandbois

Date: 12/02/20

54 Olko Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Hector L. Hernandez

Seller: Wilmington Savings

Date: 12/11/20

166 Pondview Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Cathy L. Kline

Seller: At Home Properties LLC

Date: 12/10/20

24 Shaw Park Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $354,000

Buyer: Lawrence P. Rodrigues

Seller: Shah MA Realty LLC

Date: 12/01/20

33 Washington St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $215,000

Buyer: Tony V. Johnston

Seller: Kimberly Porter

Date: 12/08/20

33 Wintworth St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Jonavan Ramos

Seller: Ashley M. Brickhouse

Date: 12/09/20

89 Woodcrest Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Saymar Rodriguez-Vazquez

Seller: Louis A. Harrison

Date: 12/09/20

EAST LONGMEADOW

21 Albano Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $353,000

Buyer: Theresa C. Borecki

Seller: Marlon A. Polite

Date: 12/04/20

56 Deerfoot Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $400,000

Buyer: Joseph A. Blais

Seller: John G. Piponidis

Date: 12/04/20

15 Harris Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $255,000

Buyer: Nicholas G. Destasio

Seller: John B. Barron

Date: 12/03/20

25 Hillside Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $459,000

Buyer: Carlos M. Lopez

Seller: Emily A. Burd

Date: 12/04/20

68 Holland Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $205,000

Buyer: Allison A. Zeigler

Seller: Heather Spera

Date: 12/04/20

24 Lee St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $200,000

Buyer: Diana B. Duff

Seller: Maureen A. Burns

Date: 12/10/20

213 Mountainview Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $330,000

Buyer: Jeremy Lavigne

Seller: Carlos Lopez

Date: 12/04/20

92 Pine Grove Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $650,000

Buyer: Antonio Calabrese

Seller: Ted F. Pleasant

Date: 12/09/20

181 Pleasant St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $236,000

Buyer: Zakeya Scott

Seller: Gordon T. Daponte-Burson

Date: 12/07/20

40 Rankin Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $328,000

Buyer: Raymond J. Galgano

Seller: Steven L. Pratte

Date: 12/09/20

HAMPDEN

39 Circleview Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $264,900

Buyer: Brenda A. Gouin

Seller: Lori Curley

Date: 12/08/20

8 Country Club Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $434,900

Buyer: Eric Foisy

Seller: Ronald K. Cudnik

Date: 12/10/20

64 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $275,000

Buyer: Robin L. Savitt-King

Seller: Eric R. Foisy

Date: 12/10/20

82 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $230,200

Buyer: Farm At Greathorse LLC

Seller: Bonnie A. Landry

Date: 12/04/20

41 Walnut Road

Hampden, MA 01036

Amount: $311,000

Buyer: Jeremy B. Warren

Seller: Scott Chapman

Date: 12/04/20

395 Wilbraham Road

Hampden, MA 01036

Amount: $145,000

Buyer: Courtney L. Gilrein

Seller: Amy G. StGermain

Date: 12/11/20

HOLLAND

1 Bennett Road

Holland, MA 01521

Amount: $253,000

Buyer: Anthony W. Decarolis

Seller: Walter D. Gibbs

Date: 12/11/20

23 Overlook Road

Holland, MA 01521

Amount: $171,000

Buyer: Elzbieta A. Osowiecki

Seller: Thomas Antonio

Date: 12/02/20

HOLYOKE

96 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: James L. Zieminski

Seller: Javier Flores

Date: 12/02/20

200-202 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $285,000

Buyer: Gennaro Moccia

Seller: Ramona T. Pond-Blais

Date: 12/04/20

21 Brookline Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $233,000

Buyer: Patrick G. Love

Seller: Joshua R. Wherry

Date: 12/07/20

16 Cherry Hill

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Mackenzie M. Gray

Seller: Shane D. Harrington

Date: 12/11/20

2 Harvard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $385,000

Buyer: Maura G. Campbell

Seller: Martha B. Healey

Date: 12/11/20

20 James St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $281,000

Buyer: Latoya McCarthy-Thomas

Seller: Judy Murray

Date: 12/02/20

67-69 Longwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $229,000

Buyer: Lock & Key LLC

Seller: Saw Construction LLC

Date: 12/11/20

215 Mountain View Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Peter J. Sullivan

Seller: USA VA

Date: 12/01/20

924 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Robert L. Hill

Seller: Judith C. Holman

Date: 12/04/20

349 Southampton Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $580,000

Buyer: Szymon Wolanczyk

Seller: David Laventure

Date: 12/10/20

227 Whiting Farms Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,516,273

Buyer: Oak St. Investment Grade Net 2020

Seller: CB Portfolio Owner LLC

Date: 12/11/20

LONGMEADOW

44 Farmington Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $305,000

Buyer: Donald S. Howson

Seller: Adam G. Goode

Date: 12/11/20

74 Forest Glen Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $215,000

Buyer: Ehdaa A. Tahoun

Seller: Christopher Chapman

Date: 12/04/20

82 Lincoln Park

Longmeadow, MA 01106

Amount: $387,000

Buyer: Sammy Levy

Seller: R2R LLC

Date: 12/10/20

140 Longfellow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Shane Harrington

Seller: Brian S. Goggin

Date: 12/04/20

190 Nevins Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $150,000

Buyer: Miriam F. Albertson

Seller: Jeffrey Cohen

Date: 12/01/20

156 Sheffield Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $292,000

Buyer: Joseph P. Santaniello

Seller: Cedar Inv Group LLC

Date: 12/07/20

146 Silver Birch Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $600,000

Buyer: Lawrence Nedwed

Seller: Christopher H. Comey

Date: 12/11/20

152 Wenonah Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $360,500

Buyer: Katherine Merrill-Loomis

Seller: Pamela McGrath

Date: 12/01/20

89 Wimbleton Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $325,000

Buyer: Samantha A. Suchy

Seller: Philip G. Dentremont

Date: 12/09/20

LUDLOW

61 Bramucci St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $259,900

Buyer: Kyle M. Walsh

Seller: Kevin A. Quiterio

Date: 12/07/20

668 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $310,000

Buyer: George P. Proulx

Seller: Andrzej Lipior

Date: 12/03/20

46 Cislak Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $500,000

Buyer: Robert J. Gagnon

Seller: Michael F. Tarby

Date: 12/04/20

165 Dowd Court

Ludlow, MA 01056

Amount: $680,000

Buyer: Dedan M. Karanja

Seller: Michael E. Pietras

Date: 12/01/20

771 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $212,500

Buyer: Susana Aguero

Seller: Diana P. Croteau

Date: 12/10/20

902 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $120,000

Buyer: Patriot Living LLC

Seller: Deborah J. Kukla

Date: 12/03/20

21-23 Elm St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $219,000

Buyer: Dias Properties LLC

Seller: Domingos Morais

Date: 12/01/20

50 Fairway Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $234,806

Buyer: John B. Pires-Murphy

Seller: Charles R. Afonso

Date: 12/03/20

639 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $175,000

Buyer: Jenelle A. Desforges

Seller: Arlene A. Desforges

Date: 12/11/20

652 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $320,000

Buyer: Patrick A. Roy

Seller: Petrea Roy

Date: 12/08/20

46 Homestretch Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $135,000

Buyer: Brenda M. Rooney

Seller: Martins, Manuel, (Estate)

Date: 12/10/20

201 Kendall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $198,000

Buyer: Julia A. Jalbert

Seller: Micheal S. Lipscomb

Date: 12/07/20

Lyon St. #E

Ludlow, MA 01056

Amount: $170,000

Buyer: Nicholas D. Barron

Seller: Grabowski, Antoni F., (Estate)

Date: 12/08/20

39 Michael St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: Chloe E. Canter

Seller: Grace M. Dias

Date: 12/04/20

178 Michael St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $269,900

Buyer: Armand J. Grondin

Seller: Keith A. Nunes

Date: 12/11/20

40-42 Minechoag Heights

Ludlow, MA 01056

Amount: $323,000

Buyer: Michael R. Williams

Seller: Jason Barroso

Date: 12/07/20

434 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $429,000

Buyer: Amanda Bryant

Seller: Armand J. Grondin

Date: 12/11/20

76 Overlook Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $330,000

Buyer: Patrick Fitzell

Seller: John Giasullo

Date: 12/10/20

80 Pondview Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $268,000

Buyer: Kayla Larrivee

Seller: Robert Lyons

Date: 12/04/20

164 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $263,000

Buyer: John Papamarkakis

Seller: Peter R. Henriques

Date: 12/01/20

MONSON

123 Ely Road

Monson, MA 01057

Amount: $460,000

Buyer: Gregory J. Bertsch

Seller: James R. Wawrzyk

Date: 12/08/20

10 Margaret St.

Monson, MA 01057

Amount: $232,900

Buyer: Michael J. Brothers

Seller: Thomas Russo

Date: 12/10/20

PALMER

8 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $263,500

Buyer: William Shedd

Seller: Nathan R. Goodrow

Date: 12/10/20

214 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $151,000

Buyer: Nicholas J. Cafarelli

Seller: Xing G. Wang

Date: 12/04/20

15 Cyd Alan St.

Palmer, MA 01069

Amount: $185,000

Buyer: Marc J. Semon

Seller: Mary Salzmann

Date: 12/10/20

28 Fieldstone Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $410,000

Buyer: Tristan Wilkerson

Seller: Kelly J. Youngberg

Date: 12/11/20

37 Gay St.

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Trevor J. Wynn

Seller: Candace Gilday

Date: 12/04/20

1476 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $124,000

Buyer: Joseph O’Malley

Seller: JNB Property Investment Inc.

Date: 12/10/20

20 Old Farm Road

Palmer, MA 01069

Amount: $359,900

Buyer: Matthew R. Miller

Seller: Peter M. Brunault

Date: 12/04/20

2003 Overlook Dr.

Palmer, MA 01080

Amount: $215,000

Buyer: Michelle L. Laroche

Seller: Doolin, John J., (Estate)

Date: 12/11/20

1150 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $120,000

Buyer: Sherman Oil Co. Inc.

Seller: Sherman, Mark L., (Estate)

Date: 12/04/20

105 Pinney St.

Palmer, MA 01069

Amount: $159,000

Buyer: Mary Bell

Seller: Gordon E. Stone

Date: 12/08/20

70 Raymur Dr.

Russell, MA 01071

Amount: $232,000

Buyer: Tyler J. Fickett

Seller: Stefanie Grenz

Date: 12/03/20

37 Saint John St.

Palmer, MA 01069

Amount: $252,000

Buyer: Jessica Mackiewicz

Seller: Samantha J. Wilkerson

Date: 12/11/20

15 Sasur St.

Palmer, MA 01080

Amount: $147,900

Buyer: FSG Realty LLC

Seller: Lakeview Loan Servicing

Date: 12/11/20

RUSSELL

51 Highland Ave.

Russell, MA 01071

Amount: $290,000

Buyer: Edmund R. Schram

Seller: Melissa J. Escalante

Date: 12/07/20

1190 Huntington Road

Russell, MA 01071

Amount: $160,000

Buyer: Westfield River Assocs. LLC

Seller: Mico Holdings LLC

Date: 12/10/20

86 West Main St.

Russell, MA 01071

Amount: $375,000

Buyer: Trevor D. Andrews

Seller: Rebecca J. Mazuch

Date: 12/10/20

SPRINGFIELD

24 Acrebrook Road

Springfield, MA 01129

Amount: $210,500

Buyer: Constance A. White

Seller: John F. O’Connor

Date: 12/04/20

226 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $145,000

Buyer: Timothy Nguyen

Seller: Man Nguyen

Date: 12/02/20

732 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $207,500

Buyer: Rose M. Gallant

Seller: Sally D. Laporte

Date: 12/11/20

1885 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Douglas A. Stewart

Seller: Baldwin Street LLC

Date: 12/10/20

202 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $195,000

Buyer: Joanne P. Harrington

Seller: Matthew M. Gouin

Date: 12/04/20

231 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Elizabeth Rodriguez

Seller: Richard A. McBride

Date: 12/11/20

84 Amore Road

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Melinda Carey

Seller: Eagle Home Buyers LLC

Date: 12/09/20

25 Arvesta St.

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Thomas M. Meleady

Seller: Gerald M. Foley

Date: 12/07/20

67 Aspen Road

Springfield, MA 01128

Amount: $225,000

Buyer: Yolanda Claudio

Seller: Sarah E. Shecrallah

Date: 12/04/20

125 Balboa Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $237,500

Buyer: Mirna Vega

Seller: Roydell C. Case

Date: 12/01/20

427 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Abel Estevez

Seller: C&C Homes LLC

Date: 12/11/20

1388 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Alex Rivera

Seller: Bianca Jackson

Date: 12/03/20

116-120 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $2,665,000

Buyer: Belmont Pond LLC

Seller: Cangi 5 Properties LLC

Date: 12/04/20

287-289 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: DFG Property Group LLC

Seller: Kathy Truong

Date: 12/03/20

20 Bernard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Chi C. Huynh

Seller: James R. Corigliano

Date: 12/01/20

57 Bessemer St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Alfredo Sanchez

Seller: Basile Realty LLC

Date: 12/04/20

44 Bither St.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Zachary G. Sandau

Seller: Rosetta Facente

Date: 12/01/20

32-34 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $240,000

Buyer: Matthew D. Adams

Seller: Amanda VanSlyke

Date: 12/03/20

1138 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

1142 Boston Road

Springfield, MA 01101

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

48 Boyer St.

Springfield, MA 01109

Amount: $178,000

Buyer: Ravinder Arora

Seller: Bryan A. Musa

Date: 12/11/20

234 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $130,000

Buyer: Erudite RT

Seller: Joanne L. Golden

Date: 12/01/20

70-72 Chapin Ter.

Springfield, MA 01107

Amount: $278,000

Buyer: Yanibel Vasquez

Seller: Shenas, William J., (Estate)

Date: 12/11/20

42 Chase Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $307,000

Buyer: Aryam Velazquez

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 12/09/20

57 Cherrelyn St.

Springfield, MA 01104

Amount: $184,370

Buyer: Madroy Mabry

Seller: Robert J. Pastreck

Date: 12/02/20

78-80 Cherrelyn St.

Springfield, MA 01104

Amount: $251,000

Buyer: Carolyn A. Kokoski

Seller: Alexander Alvarado

Date: 12/01/20

201 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $152,500

Buyer: Kristin M. Weekley

Seller: Copeland, Joseph R., (Estate)

Date: 12/01/20

37 Dana St.

Springfield, MA 01104

Amount: $188,000

Buyer: Lisa Horowitz-Soyos

Seller: Kaczynski, Jeanne I., (Estate)

Date: 12/04/20

127 Daviston St.

Springfield, MA 01108

Amount: $221,600

Buyer: Dianne Edwards

Seller: Shu Cheng

Date: 12/04/20

85 Duggan Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Christine Wilson

Seller: Cheryl Guilbault

Date: 12/11/20

1657 Dwight St.

Springfield, MA 01107

Amount: $180,000

Buyer: Madelyn D. Mendez

Seller: Ileana Garcia

Date: 12/01/20

51 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $390,000

Buyer: Susan E. Mach

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 12/11/20

23 Enfield St.

Springfield, MA 01151

Amount: $123,000

Buyer: Kyung W. Kim

Seller: Cascade Funding Mtg. T HB3

Date: 12/02/20

38 Fallston St.

Springfield, MA 01119

Amount: $240,500

Buyer: Cynthia A. Seamans

Seller: Cameron S. Cove

Date: 12/10/20

137 Farnham Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $242,000

Buyer: Shanice K. Lopez-Shabazz

Seller: Malikameer Andrade

Date: 12/11/20

30 Fremont St.

Springfield, MA 01105

Amount: $172,500

Buyer: Cielito Sadornas

Seller: Efrain Morales

Date: 12/08/20

59 Garcia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $200,000

Buyer: Hipolita Diaz

Seller: Williams, Kamari B. L., (Estate)

Date: 12/02/20

48 Gardens Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Christian Perez

Seller: Joanne Leclair

Date: 12/10/20

137 Gardens Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $181,000

Buyer: Luxiana Property LLC

Seller: Neal E. Young

Date: 12/03/20

135 Garnet St.

Springfield, MA 01129

Amount: $230,000

Buyer: Lyudmila Dunayeva

Seller: Richard A. Sitnik

Date: 12/09/20

341 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $262,500

Buyer: Victor Guerin

Seller: Thomas M. Ashe

Date: 12/04/20

160 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $330,000

Buyer: Vignesh Vellingiri

Seller: Tl Bretta Realty LLC

Date: 12/07/20

510 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $221,250

Buyer: Luxiana Property LLC

Seller: Zhengs 168 Enterprise LLC

Date: 12/03/20

97 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Paul C. Smith

Seller: Richard S. Kinsey

Date: 12/02/20

87 Hamburg St.

Springfield, MA 01107

Amount: $165,650

Buyer: Tyrone Fields

Seller: Anne M. Manning

Date: 12/11/20

177 Hampden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $160,000

Buyer: Leydiani Frias

Seller: Laura Jansen

Date: 12/04/20

29 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $184,500

Buyer: Stephanie Martinez

Seller: Carolyn S. Hulit

Date: 12/07/20

50 Harrow Road

Springfield, MA 01118

Amount: $189,900

Buyer: Anthony T. Watkins

Seller: Kristina Serafin

Date: 12/02/20

206 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Matthew Staples

Seller: Meenaghan, Kathleen M., (Estate)

Date: 12/11/20

27-29 Howes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Jarrel Williams

Seller: Vincent F. Valletti

Date: 12/10/20

25-27 Kamuda St.

Springfield, MA 01151

Amount: $184,000

Buyer: Joseph Robinson

Seller: Jason R. Perry

Date: 12/08/20

15 Kane St.

Springfield, MA 01119

Amount: $140,000

Buyer: Robert J. Schroeter

Seller: Jeanine Aldrich

Date: 12/07/20

126 Kathleen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Jean Ruemmele-Castro

Seller: Ham, Jean W., (Estate)

Date: 12/10/20

96-98 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $290,000

Buyer: Juan Lopera-Martinez

Seller: Efrain Hernandez

Date: 12/02/20

174 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

184 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

174-176 Lexington St.

Springfield, MA 01104

Amount: $242,000

Buyer: Laron E. Vaughan

Seller: Mirna L. Vega

Date: 12/01/20

6 Maplewood Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Feliciano A. Bonilla

Seller: David W. Moore

Date: 12/11/20

95 Maplewood Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Faith L. Woods

Seller: Robert J. Donovan

Date: 12/01/20

20 Maybrook Road

Springfield, MA 01129

Amount: $231,305

Buyer: Leszek J. Szot

Seller: Gerard P. Roy

Date: 12/01/20

35 Mayfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $247,000

Buyer: Diana Kumisca

Seller: CIG 4 LLC

Date: 12/02/20

228 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Maileny Martinez

Seller: Marcelle M. Daley

Date: 12/04/20

72 Midway St.

Springfield, MA 01151

Amount: $201,000

Buyer: Nick Roman

Seller: Kenia Feliz

Date: 12/08/20

76 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $2,665,000

Buyer: Belmont Pond LLC

Seller: Cangi 5 Properties LLC

Date: 12/04/20

Mill St. (NS)

Springfield, MA 01101

Amount: $2,665,000

Buyer: Belmont Pond LLC

Seller: Cangi 5 Properties LLC

Date: 12/04/20

15 Monticello Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $196,500

Buyer: Deandrae Brown

Seller: Tony Younes

Date: 12/01/20

46 Nantasket St.

Springfield, MA 01129

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

134 North Brook Road

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Zachary J. Kinsley

Seller: Rovena L. Sherman

Date: 12/11/20

78 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $120,000

Buyer: Amaan Realty LLC

Seller: Victor P. Guerin

Date: 12/03/20

154 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $145,000

Buyer: Christine McFarlane

Seller: Gymmetta Brantley

Date: 12/10/20

1125 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $3,700,000

Buyer: FM Holdings LLC

Seller: 1125 Page Blvd. LLC

Date: 12/09/20

2191 Page Blvd.

Springfield, MA 01151

Amount: $213,000

Buyer: Kerry-Ann Smith-Francis

Seller: Patrick J. Fitzell

Date: 12/10/20

69 Palmer Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Nelson Martir

Seller: Norman J. Ashline

Date: 12/07/20

1626 Parker St.

Springfield, MA 01128

Amount: $201,000

Buyer: Walter L. DeLaCruz

Seller: Walter L. DeLaCruz

Date: 12/01/20

22 Pecousic St.

Springfield, MA 01108

Amount: $216,000

Buyer: Charlotte A. Kingswood

Seller: Claribel Parra

Date: 12/07/20

322 Peekskill Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $240,000

Buyer: Jason Poore

Seller: John M. Boyle

Date: 12/04/20

209 Pendleton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Jorge L. Luciano

Seller: Severiano Dine

Date: 12/07/20

12 Pine Grove St.

Springfield, MA 01119

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

18 Pine Grove St.

Springfield, MA 01119

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

98 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Krystal Hawkins

Seller: Naida Lopez

Date: 12/11/20

410 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: John R. Devoie

Seller: Mary E. Lee

Date: 12/09/20

547 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $206,000

Buyer: Lindsay L. Barrett

Seller: Christine M. Goodwin

Date: 12/11/20

745 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $257,000

Buyer: Hilda Valentin

Seller: Meghan K. Healy

Date: 12/04/20

1592 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Enrique E. Siu

Seller: Nicole Polite

Date: 12/02/20

52 Portulaca Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $155,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Donna Quinn

Date: 12/02/20

70 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $203,000

Buyer: Samantha Montanez

Seller: Kaileen W. Dougherty

Date: 12/04/20

45 Redfern Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Anna H. Santiago

Seller: CIG 2 LLC

Date: 12/07/20

65 Rimmon Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $200,000

Buyer: Pedro J. Colon

Seller: Todd N. Ashford

Date: 12/09/20

56 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $430,000

Buyer: Holyoke Retail LLC

Seller: Walgreen Eastern Co. Inc.

Date: 12/11/20

64 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $430,000

Buyer: Holyoke Retail LLC

Seller: Walgreen Eastern Co. Inc.

Date: 12/11/20

58 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $120,000

Buyer: Afia Ayiwa-Mensah

Seller: Johnson Asamoah

Date: 12/11/20

74 Seymour Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Arnaldo Garcia

Seller: Colleen Croteau

Date: 12/04/20

24 Spikenard Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $237,500

Buyer: Laura Jansen

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 12/04/20

32 Spruceland Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $257,500

Buyer: Christopher Collins

Seller: Ralph J. Ferraro

Date: 12/09/20

53 Stebbins St.

Springfield, MA 01109

Amount: $267,000

Buyer: Nohelia A. Pena-Cordero

Seller: Humboldt Realty LLC

Date: 12/04/20

63 Stocker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

69 Stocker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $3,060,000

Buyer: American Patriots RE LLC

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/01/20

432 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $167,500

Buyer: Bay Voyagers LLC

Seller: Nicholas G. Ghaname

Date: 12/08/20

701 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Kulwant Singh

Seller: Antonio Patullo

Date: 12/07/20

1073-1075 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $192,473

Buyer: Tower Property Management LLC

Seller: Anouk RT

Date: 12/04/20

98 Sunapee St.

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Dara B. Levin

Seller: Nina M. Sartori-Ng

Date: 12/02/20

502 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Robert M. Ryan

Seller: Bryan E. Cowan

Date: 12/09/20

42-44 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Luis A. Rojas-Gonzalez

Seller: On The Mark LLC

Date: 12/02/20

78 Wakefield St.

Springfield, MA 01151

Amount: $170,000

Buyer: Glenn C. Leslie

Seller: Caren M. Jacques

Date: 12/08/20

86-88 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Huiqing Zhu

Seller: Huang Family Property LLC

Date: 12/03/20

70 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Johnny A. Perez-Mendez

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 12/01/20

225 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Emily Baiyee-Toegel

Seller: Global Homes Prop LLC

Date: 12/07/20

2085 Wilbraham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $198,000

Buyer: Zenia Sanchez

Seller: Kara E. Vicalvi

Date: 12/02/20

109 Wilton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $275,000

Buyer: Patrick Asamoah

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/11/20

70 Wisteria St.

Springfield, MA 01119

Amount: $260,000

Buyer: Carlos A. Nivar-Gonzalez

Seller: Heraclio Lopez

Date: 12/02/20

105-107 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $280,000

Buyer: Eliomely Perez

Seller: David J. Virella

Date: 12/01/20

40-44 Woodside Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $2,665,000

Buyer: Belmont Pond LLC

Seller: Cangi 5 Properties LLC

Date: 12/04/20

SOUTHWICK

44 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $290,000

Buyer: Arthur R. Brown

Seller: Thomas L. Deragon

Date: 12/03/20

150 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $370,000

Buyer: Corey M. Irzyk

Seller: Yuriy Rotar

Date: 12/04/20

WALES

20 Ainsworth Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $270,000

Buyer: Robert D. Runion

Seller: Jarrett Tanner-Sumwalt

Date: 12/02/20

32 Main St.

Wales, MA 01081

Amount: $270,000

Buyer: Hiram Vargas

Seller: William B. Warren

Date: 12/07/20

WESTFIELD

15 Beckwith Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: UCR RE LLC

Seller: Violet E. Baldwin

Date: 12/07/20

61 Butternut Road

Westfield, MA 01085

Amount: $292,000

Buyer: Anthony J. Casale

Seller: Joanne M. Brochetti

Date: 12/11/20

8 Congress Court

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: UCR RE LLC

Seller: Violet E. Baldwin

Date: 12/07/20

334 East Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $575,000

Buyer: East Main St. Car Wash LLC

Seller: Auto Fuel & Wash Center LLC

Date: 12/03/20

14 Kensington Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Kenneth Labonte

Seller: Patricia A. Martin

Date: 12/03/20

11 Madison St.

Westfield, MA 01085

Amount: $224,900

Buyer: Sherrie M. Headford

Seller: Diamond Investment Group LLC

Date: 12/08/20

13 Murray Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Caitlyn Bodoh

Seller: Ryan E. Hall

Date: 12/04/20

10 Nicholas Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $500,000

Buyer: Maxsim I. Loboda

Seller: Ebosele J. Aimua

Date: 12/04/20

28 Rambling Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $358,900

Buyer: Patricia P. Wood

Seller: Gail A. Daley

Date: 12/01/20

269 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $223,000

Buyer: Elyanora Nazarets

Seller: Cassandra A. Serrano

Date: 12/02/20

766 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Merigian Real Estate LLC

Seller: Charm Auto Sales Inc.

Date: 12/09/20

68 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $339,000

Buyer: Lori Taylor

Seller: LP 4 LLC

Date: 12/01/20

74 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: Rodrigo A. Santos

Seller: James Dinopoulos

Date: 12/04/20

WILBRAHAM

11 Bonair Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $391,500

Buyer: Nathaniel D. Lomas

Seller: William C. Loiselle

Date: 12/07/20

3 Brookside Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $400,000

Buyer: Joseph R. Hudson

Seller: Robert J. Stephen

Date: 12/10/20

210 Crane Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $792,500

Buyer: Jose E. Gonzalez-Blosser

Seller: Evergreen Design Build

Date: 12/04/20

6 Eastwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $489,900

Buyer: Juan Gonzalez

Seller: Amy B. Parent

Date: 12/01/20

17 Hunting Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $245,000

Buyer: SZF Properties LLC

Seller: Wilbraham Town Of

Date: 12/07/20

425 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $392,000

Buyer: Dagmar Mechem

Seller: Lovejoy, John M., (Estate)

Date: 12/10/20

2 Orlando St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $299,000

Buyer: Liane Kendall

Seller: Brian E. Amara

Date: 12/11/20

31 Pleasant View Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $400,000

Buyer: Jessica Wall

Seller: Andrew Wall

Date: 12/09/20

33 Pleasant View Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $440,000

Buyer: Nicholas C. Defeo

Seller: Robert J. Schroeter

Date: 12/04/20

7 Porter Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $655,000

Buyer: Christopher P. Parent

Seller: John J. Maclellan

Date: 12/01/20

10 Raymond Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $290,000

Buyer: Meaghan Barbeau

Seller: Allchter, Evelyn C., (Estate)

Date: 12/10/20

Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $1,795,115

Buyer: Berkshire Funding RT

Seller: Mile Oak Land Holding LLC

Date: 12/09/20

820 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $325,000

Buyer: Robert J. Pastreck

Seller: Anuj Dhamija

Date: 12/03/20

WEST SPRINGFIELD

33 Belle Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Muradbek Usmonov

Seller: AJN Rentals LLC

Date: 12/04/20

132 Birnie Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Sefa C. Ongun

Seller: Dominic R. Gagnon

Date: 12/02/20

33 Falvey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $299,900

Buyer: Michael A. Cortis

Seller: John F. Chaloux

Date: 12/04/20

15 George St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $181,000

Buyer: Sharon L. Martin

Seller: Revampit LLC

Date: 12/04/20

94 Havenhurst Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $340,000

Buyer: Charlotte Branch

Seller: Michael J. Szawlowski

Date: 12/11/20

52 Homestead Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Alissa Griffin

Seller: Laurie Protono

Date: 12/08/20

10 Lowell Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $190,000

Buyer: Jessica Driscoll

Seller: 10 Lowell Avenue LLC

Date: 12/11/20

86 Lowell St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: John Crean

Seller: Bridget M. Barnes

Date: 12/11/20

63 Myron St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $825,000

Buyer: 63 Myron LLC

Seller: Salamon Realty LLC

Date: 12/01/20

179 North Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $156,000

Buyer: Tun Tun

Seller: Citigroup Mtg. Loan T 2017

Date: 12/10/20

19 Partridge Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $375,000

Buyer: John Calabrese

Seller: Lisa M. O’Brien

Date: 12/04/20

228 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,560

Buyer: Taylor Diandra-Stone

Seller: Jason C. Bara

Date: 12/11/20

81 Queen Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,534

Buyer: FNMA

Seller: Gregory P. Marcotte

Date: 12/09/20

1226 Union St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $660,000

Buyer: 1226 Union LLC

Seller: General Electric Co.

Date: 12/04/20

584 Union St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $400,000

Buyer: 4 Locks LLC

Seller: ATW Enterprises LLC

Date: 12/03/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

1260 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $347,000

Buyer: John Corrigan

Seller: Lindsay Smith

Date: 12/09/20

315 Lincoln Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $659,900

Buyer: Iota Beta Chapter

Seller: Alfred A. Alschuler

Date: 12/02/20

4 Moss Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $270,000

Buyer: Stonyhillcrib028 LLC

Seller: Jamieson S. Grillo

Date: 12/09/20

47 Olympia Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,500,000

Buyer: 47 Olympia Drive LLC

Seller: Iota Beta Chapter

Date: 12/01/20

30 Sunrise Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $315,000

Buyer: Stonyhillcrib028 LLC

Seller: Yeshi Gyaltsen

Date: 12/09/20

65 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $415,000

Buyer: Hummad Ijaz

Seller: Azar Farjamnia

Date: 12/01/20

211 Wildflower Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $569,000

Buyer: Molly Gallagher

Seller: James L. Wallace RET

Date: 12/11/20

BELCHERTOWN

426 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $243,500

Buyer: Sarah C. Cartel

Seller: Jeremy D. Cushing

Date: 12/09/20

156 Barton Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Robert A. Amlaw

Seller: Amy Rappaport

Date: 12/09/20

233 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $325,000

Buyer: Raffi Miller

Seller: Norman D. Gousy

Date: 12/04/20

35 Eugene Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $410,000

Buyer: Cameron Currie

Seller: Richard Warrington

Date: 12/11/20

120 Kennedy Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $305,000

Buyer: Brianna M. Lacki

Seller: Scott A. Seifel

Date: 12/09/20

148 Metacomet St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $210,000

Buyer: Nichole L. O’Hearn

Seller: Melanie S. Lewis

Date: 12/02/20

173 Railroad St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $375,000

Buyer: Charles A. Pappis

Seller: Robert J. Medeiros

Date: 12/10/20

Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $235,000

Buyer: A&N RT

Seller: G&H Development LLC

Date: 12/04/20

55 South Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Dawn B. Medeiros

Seller: Michael A. Chotkowski

Date: 12/10/20

103 Turkey Hill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $153,500

Buyer: Cornerstone Homebuying LLC

Seller: John E. Bressette

Date: 12/04/20

CHESTERFIELD

664 Main Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $305,500

Buyer: Christopher E. Landry

Seller: Joshua M. Becker

Date: 12/10/20

CUMMINGTON

7 Potash Hill Ext.

Cummington, MA 01026

Amount: $275,000

Buyer: Richard C. Gooding

Seller: Stephen F. Buckley

Date: 12/04/20

236 West Cummington Road

Cummington, MA 01026

Amount: $211,500

Buyer: Owen L. Ouimet

Seller: Michael J. Whiteman

Date: 12/11/20

EASTHAMPTON

23 Dragon Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $345,000

Buyer: Jason L. Newman

Seller: Biano D. Thiombiano

Date: 12/04/20

210 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $315,000

Buyer: Elise S. Jablow

Seller: Edward D. Laprade

Date: 12/10/20

44 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $320,000

Buyer: Frank V. Padellaro

Seller: Ernest A. Roy

Date: 12/03/20

178 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $257,500

Buyer: Timothy M. St.John

Seller: Laura A. Lamothe

Date: 12/01/20

13 Leo Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $233,000

Buyer: Binh Q. Nguyen

Seller: Pushee, Patricia A., (Estate)

Date: 12/01/20

260 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $390,000

Buyer: Eliza R. Pesuit

Seller: Mukunda Feldman

Date: 12/02/20

31 Lovefield St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: EES LLC

Seller: D&H Property Management Inc.

Date: 12/02/20

3 Picard Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $295,000

Buyer: Christopher J. Dondoros

Seller: Sylvia J. Lucas

Date: 12/01/20

28 Pleasant St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: EES LLC

Seller: D&H Property Management Inc.

Date: 12/02/20

69 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $200,000

Buyer: Conor S. Morrissey

Seller: Ran-Lin NT

Date: 12/04/20

71 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $211,500

Buyer: Erik Johnson

Seller: Ran-Lin NT

Date: 12/01/20

9-11 Terrace View

Easthampton, MA 01027

Amount: $343,000

Buyer: Darius Zelkha

Seller: William J. Campedelli

Date: 12/08/20

GOSHEN

Cape St.

Goshen, MA 01032

Amount: $149,900

Buyer: Michael G. George

Seller: Adam Goode

Date: 12/09/20

68 Hammond Circle

Goshen, MA 01096

Amount: $308,000

Buyer: Alexandra Snook

Seller: Woodchuck NT

Date: 12/07/20

GRANBY

166 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $340,000

Buyer: Daniel R. Adams

Seller: Michelle L. Amlaw

Date: 12/10/20

144 New Ludlow Road

Granby, MA 01033

Amount: $215,000

Buyer: Todd Wagers

Seller: Micheline D. Turgeon

Date: 12/11/20

73 South St.

Granby, MA 01033

Amount: $350,000

Buyer: Cynthia Smith

Seller: James S. Worthworth

Date: 12/11/20

HADLEY

6 Colony Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $173,500

Buyer: Nicole M. Morrison

Seller: Valley Construction Co. Inc.

Date: 12/10/20

104 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $522,500

Buyer: 104 Middle Street LLC

Seller: Ranjanaa Devi

Date: 12/04/20

HATFIELD

70 Dwight St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $249,000

Buyer: Amie M. Jones

Seller: Christopher R. Szawlowski

Date: 12/04/20

11 Gore Ave.

Hatfield, MA 01038

Amount: $205,000

Buyer: Edward Smith

Seller: HB 2 Alternative Holding LLC

Date: 12/04/20

44 Linseed Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $298,000

Buyer: Susan Donnelly

Seller: Thomas B. Rosati

Date: 12/11/20

3 Maple St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $570,000

Buyer: Marlene L. Sanderson

Seller: David W. Hewlings

Date: 12/01/20

187 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $835,000

Buyer: West Street Partners LLC

Seller: Maxgate Properties LLC

Date: 12/08/20

HUNTINGTON

9 Birchwood Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $850,000

Buyer: Chad Lafrance

Seller: James K. Patenaude

Date: 12/10/20

5 Cook Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $150,000

Buyer: David C. Wieland

Seller: Donna M. Burgoyne

Date: 12/09/20

6 Maple St.

Huntington, MA 01050

Amount: $180,000

Buyer: Amber Small

Seller: Michael R. Cortis

Date: 12/04/20

106 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $280,000

Buyer: Jayson R. Charland

Seller: Carolyn A. Booth TR

Date: 12/01/20

228 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $399,000

Buyer: Mark A. Rehbien

Seller: Michael L. Barr RET

Date: 12/04/20

MIDDLEFIELD

128 Chipman Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $535,000

Buyer: Marcia L. Kebbon

Seller: Hale, Michael P., (Estate)

Date: 12/11/20

NORTHAMPTON

209 Cardinal Way

Northampton, MA 01062

Amount: $650,000

Buyer: James Dixon

Seller: David W. Reinhart

Date: 12/11/20

136 Chesterfield Road

Northampton, MA 01053

Amount: $355,000

Buyer: Russell Fuller

Seller: Jaasco LLC

Date: 12/04/20

151 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $599,000

Buyer: David W. Hewlings

Seller: Pamela Zagorski

Date: 12/01/20

46 Gilrain Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $280,000

Buyer: Jeffrey B. Vaughan

Seller: Watcharaporn Hardy

Date: 12/11/20

2 Isabella St.

Northampton, MA 01060

Amount: $595,000

Buyer: Joseph A. Rousseau

Seller: David J. Warren

Date: 12/01/20

38 Leeno Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $280,000

Buyer: Kathleen Radzikowski

Seller: Brendan L. Smith

Date: 12/07/20

187 Locust St.

Northampton, MA 01060

Amount: $295,000

Buyer: Michael G. George

Seller: Stanley L. Symanski

Date: 12/09/20

104 Moser St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Terence M. Coe

Seller: David H. Bragdon INT

Date: 12/10/20

154 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $240,000

Buyer: John C. Anderson

Seller: Curran, Patrick J., (Estate)

Date: 12/03/20

185 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $599,900

Buyer: Joshua R. Wherry

Seller: Keefe & Sons NT

Date: 12/07/20

167 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $154,000

Buyer: Reema Hatoum

Seller: Burr D. Vail

Date: 12/02/20

PLAINFIELD

260 South Central St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $255,000

Buyer: James Page

Seller: Albert A. Cizek

Date: 12/08/20

SOUTH HADLEY

39 Chapel Hill Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $354,000

Buyer: Alexandra C. Schonbek

Seller: Simpson, Allan L., (Estate)

Date: 12/11/20

344 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $264,000

Buyer: Youjie Chen

Seller: Travis G. Weeks

Date: 12/01/20

36 Highland Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $390,000

Buyer: Beth A. Gage

Seller: Brian M. Grochowalski

Date: 12/04/20

48 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $317,500

Buyer: Lisa M. Morrin

Seller: Mary M. Lamontagne

Date: 12/11/20

7 Pleasant St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $543,900

Buyer: RB Homes LLC

Seller: Shah MA Realty LLC

Date: 12/08/20

44 Silver St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $301,110

Buyer: Laura Brezinsky

Seller: Cummings, Barbara L., (Estate)

Date: 12/08/20

4 Woodlawn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Emily D. Boudreau

Seller: Sheila M. Davies

Date: 12/03/20

SOUTHAMPTON

126 Brickyard Road

Southampton, MA 01073

Amount: $330,000

Buyer: David J. Warren

Seller: Michael C. McCabe

Date: 12/01/20

39 High St.

Southampton, MA 01073

Amount: $750,000

Buyer: Daniel McNichol

Seller: John D. Kent

Date: 12/11/20

58 Line St.

Southampton, MA 01073

Amount: $323,000

Buyer: Mary A. Fitzpatrick

Seller: Daniel R. Adams

Date: 12/10/20

82 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $140,000

Buyer: Rachel D. Delano

Seller: Thomas J. Novotny

Date: 12/01/20

WARE

73 Cummings Road

Ware, MA 01082

Amount: $257,000

Buyer: Raymond A. Donnelly

Seller: Jane C. Agnew

Date: 12/11/20

59 Old Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $290,000

Buyer: James K. Bor-Woo

Seller: Cameron Grimard-Currie

Date: 12/11/20

347 Palmer Road

Ware, MA 01082

Amount: $236,150

Buyer: Jane Geary

Seller: Emily N. Peddle

Date: 12/04/20

WILLIAMSBURG

19 Hemenway Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $417,500

Buyer: George Hucul

Seller: Matthew T. Marian

Date: 12/01/20

87 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $175,000

Buyer: Dannie Torrey

Seller: Brian Emerson

Date: 12/07/20

WORTHINGTON

11 Old Post Road

Worthington, MA 01098

Amount: $345,000

Buyer: Chandresh S. Patel

Seller: Shelley A. Rice

Date: 12/08/20

91 Radiker Road

Worthington, MA 01098

Amount: $250,000

Buyer: Melissa A. Celli

Seller: Donald F. Ives

Date: 12/01/20