Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of July 2021. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

AMHERST

Café Design Interiors

137 Columbia Dr.

Eva Palacios

Emerson Properties

151 Barefoot Cove

Gary Cook

Jack Watson

85 Montague Road

Jack Watson

MedZu Inc.

29C Cottage St.

Paul Killinger

TickReport

29C Cottage St.

Paul Killinger

VIP Nails

181 University Dr., Suite B

Minh Lang

ZIK Management

26 Brookside Court

Zahava Koren

CHICOPEE

Bitcoin Depot

577 East St.

Lux Vending, LLC

Bitcoin Depot

659 Grattan St.

Lux Vending, LLC

Jaffa’s Photography

33 Chapin St.

Joshua Cochran

Prestige Builders 413

20 Ward St.

Jason LaBeau

Stop and Chill

400 East Main St.

Iffat Ruby

DEERFIELD

B & N Industries

124 North Main St.

Stephen Barrett

Baranowski Cleaners & Tailors

7 Elm St.

Jerzy Bielski, Theresa Bielski

The Bars Farm

146 Mill Village Road

Dean Landale

BiPolar Lives Matter Inc.

5A Adams Court

Joseph Arshawsky

Country Roads

18 Upper Road

Joseph Kostiuk Jr.

Energy Works Acupuncture & Chinese Herbal Medicine

265 Greenfield Road, Suite A

Gabrielle Freels

Gauthier Enterprises

38 Elm Circle

Kelly Gauthier

Gauthier Investigations Services

38 Elm Circle

Kelly Gauthier

Howard Pest Control

36 Hillside Road

Richie Ackerman

Z & E Property, LLC

43 Conway St.

Jessica Petersen

EAST LONGMEADOW

Go Progress Media

201 Gates Ave.

Dannia Guzman

Louis & Clark Medical Supply

436 North Main St.

Clark Matthews

Perron’s Automotive

197 Shaker Road

Brian Perron

Pretty Pineapple Beauty Bar

42 Harkness Ave.

Eliana Espejo

Quilts & Treasures

56-58 Shaker Road

Valerie Morton

SammyC Photography

5 Murray Court

Samuel Conroy

Stephanie Barry

51 Prospect St.

Stephanie Barry

Yejide Bell

40 Crane Ave.

Yejide Bell

HADLEY

Athleta #6320

339 Russell St.

Jared Heuer

Galvin & Sons Masonry and Construction, LLC

95 North Maple St.

Jason Galvin

Gomes Home Health Care

248 Russell St., #2

Ester Gomes

Hadley Triad

46 Middle St.

Hadley Senior Center

John Noreika LMT

185 Russell St.

John Noreika

Little Heaven

229 Russell St.

Dorjee Dolma

Lynette’s Got It

138 Russell St.

Haley Shipman

PRH Construction

115 Mt. Warner Road

Peter Heronemus

Riverside Fencing Club

162 Russell St.

Taro Yamashida

HOLYOKE

3M Consulting

8 Ross Road

Willie Spradley, Patricia Spradley

AKB Stonework

22 Florida Dr.

Andrew Braunschweig

Cape Cod CAD Concepts

203 Huron Ave.

Ted Wojcik

E-Z Storage

623 South Summer St.

Javier Gonzalez, Evelyn Gonzalez

K & B Market

4 Adams St.

Rigoberto Lantigua

Mambo Café & Nightclub

497 Main St.

Cruz Rosario

Open Square, LLC

1 Open Square Way

John Aubin

Spradley Deluxe Coffee

8 Ross Road

Willie Spradley, Patricia Spradley

Star Dancers’ Unity

172 High St.

Alexcelin Saldana

Team Vado

39 View St.

Kevin Singh

NORTHAMPTON

The Center for Feldenkrais and Movement Arts

35 Rust Ave.

Fritha Pengelly

Coin Cloud

150 Main St., Suite 8

Christopher McAlary

Emerald Oak Wellness

46 Evergreen Road, Apt. 204

Donna Whyte

Hampshire Cardiovascular Associates

22 Atwood Dr.

Hampden & Franklin County Cardiovascular Associates, P.C.

The Hamptons Self Storage

547 Easthampton St.

Dick Berry

The Hamptons Self Storage

547 Easthampton St.

Sharie Tweedy

J & B Construction

43 Fair St.

Joseph Jasinski

L3 KEO

50 Prince St.

Michael Kemp

Little Wren Farm

35 Rust Ave.

Pamela MacEwan

Rose Hill Farm

1367 Westhampton Road

Rose Marie Damon

Scotti’s Drive-In & Meadowcrest Golf Range

90 Haydenville Road

Amanda Ashton

Wool & Dye Works

52 Maple St., Suite 101

Christine Bielak

Zest Bags

58 Belmont Ave.

Maria Holguin, Brian Foote

SOUTHWICK

Angelo’s Barber Shop

513 College Highway

Andrew Daley

It’s Sew U.S.

21 Matthews Road

Lauri Scott-Smith

Trufit Health

5 Mallard Lane

Shane Dowd

SPRINGFIELD

Capo’s Landscaping

33 Harper St.

Thomas Capobianco

Carol Clothing

51 Merwin St.

Carol Coombs

Casa Vallarta Mexican Restaurant

302 Cooley St.

Casa Vallarta

Changework Financial Coaching

43 Harvard St.

Kimberly Miner

Fade Studio

835 Belmont Ave.

Jaime Correa

Family First Family, LLC

143 Main St.

Andre Hickson

Firestone Complete Auto Care

1666 Boston Road

Firestone Complete Auto Care

Firetean Co.

143 Main St.

Anthony Valderrama

Foodies House, LLC

623 Parker St.

Asia Kenney

Fortune Infinite Republic Enterprise, LLC

30 Merrick Ave.

Timothy Baymon Jr.

Johnny V’s Handyman Service

13 Onondaga St.

John Verducci

Jonathan Encarnacion

25 Churchill St.

Jonathan Encarnacion

KC Cabinet

38 Cherrelyn St.

Carlos Cruz-Cedres

Kell Nails

31 Robert Dryer Circle

Keishla Melendez

Kozy Kidz Center

59 Blake St.

Sharonda Faye

Lead Guard Academy

798 Belmont Ave.

Ruben Del Rosario

Oak Contemplations

97 Olmsted Dr.

Christine Mary

Oceans Productions

31 Undine Circle

Juan Dominicci

Peña Roofing & Remodeling

348 White St.

Nancy Ureña-Peña

Premier Choice Realty

916 Belmont St.

Premier Management

Pretty & Perfect

90 Newland St.

Viviannette Torres

This Close Productions

6 Kenway Dr.

Gavin Ulias

Three Point Stop

427 State St.

Burrenton Crowley

Tilted Hair Studio

143 Main St.

Talasia Flowers

Try Me Too Seafood

427 State St.

Damin Mullen

Unique Detailing

1304 Worcester St.

Samuel Lozada

Wandell & Co.

66 Montrose St.

Monica Waddell

Whitley’s Home Improvement

160 Woodwin St.

Donovan Whitney

Yazz Crafts

132 West Alvord St.

Yazmin Santiago

WESTFIELD

Apex Dent Repair

72 Kane Brothers Circle

Thomas Cutler

Christina Rosario Photo

13 Noble St.

Christina Rosario

G & G General Contracting

18 Grandview Dr.

Geraldine Hui

Paws Up Pet Sitting

6 Madison St.

Katherine Cartagena

Perfect Care Inc.

26 Hampden St.

Kevin Allen

Persistence Investigations

11 Lozier Ave.

Peggy Meyer-Ducheney

PJ Trucking

12 Madison St.

Eric Perrier

Racelyn Cole Venturing, LLC

50 Lowell Ave.

Ruth Aborjaily

Ryna Zia Force, LLC

50 Lowell Ave.

Ruth Aborjaily

WEST SPRINGFIELD

Aero3DS

75 Hanover St.

Oleg Gladysh

AJ Logistics

279 Belmont Ave.

Ashley Gomes

Ascension Energy Spa

1399 Westfield St.

Christine Sgambati

Associated Home Care

138 Memorial Ave.

Associated Home Care, LLC

DA Heat Station

865 Memorial Ave.

Samuel English

DX2 Fitness

1452 Memorial Ave.

Daniela Fernandez

Entre Technologies

138 Memorial Ave.

Norman Fiedler

Gena L. Dube MSW, LICSW

117 Park Ave.

Gena Dube

Northern Security Services

203 Circuit Ave.

Damion Cameron

O’Brien’s Lawn Care

145 Western Ave.

Joshua O’Brien

One Stop Mart

636 Kings Highway

Muhammad Awan

Rapidox Logistics, LLC

1095 Westfield St.

Emanuel Lopez-Muncz