Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of June 2024.

BELCHERTOWN

Happy Nail

147 North Main St.

Hailong Piao

Nicholas Monteiro Electrician

575 State St.

Nicholas Monteiro

Sage Residential Cleaning

37 Lamson Ave.

Keishla Rotger-Burgos

GREAT BARRINGTON

BR Handyman Services

7 Rose Court

William Rand

Childs & Clark Gallery

684 Main St.

Mary Childs, Lauren Clark

FEN

3 Railroad St.

Sian Jones

Flora Fina Gardens

65 Pumpkin Hollow Road

Honora Toole

Gabriel Edward Adams Gallery

252 Main St.

Gabriel Adams

Gisos Trucking LLC

2 Blue Hill Road

Ergis Aliai

Keira Ritter Design Co.

390 Main St., Suite 2

Keira Ritter

L’io Beauty and Wellness

287 Main St.

Calla Delsignore

Timbercraft Homes

247 Monument Valley Road

Mark Rosengren

Tina Sweet Massage Therapy

168 Main St., Suite 2

Tina Sweet

VIP Petcare

356 Stockbridge Road

Community Veterinary Clinics LLC

Wallflowers

38 State Road

Heidi Johnson

PITTSFIELD

413 Real Estate

2 South St.

McRay Inc.

AWC Construction LLC

108 Summer St.

Anthony Cunagin

Berkshire County Multiple Listing Service

99 West St.

Multiple Listing Service Inc.

C&C Yeastly Delights

141 Bromback St.

C&C Yeastly Delights Inc.

Chill Zone Snow Cone Factory

260 Barker Road

Jennifer Cunagin, Taea Cunagin

Extra Space Storage #7642

901 Crane Ave.

Extra Space Management Inc.

GVA Cleaning & Service

50 John St.

Faiver Molina Quisaboni

J&J Lawn Cutters

832 North St.

Jayden Abrahams

JAF Contracting

1278 North St.

Jacob Friederick

JT Nail Studio

95 Dalton Ave.

Thao Ilagan

Mammoth Construction

82 Wendell Ave.

Mammoth Construction

MJCC Cleaning Services

80 Cromwell Ave.

Mauricio Cevallos

Sanchez Cleaning Services

31 Copley Terrace

Kevin Mercado

Sideline Saloon LLC

434 Fenn St.

Timothy Carroll

Wurkforce Inc.

82 Wendell Ave.

Deborah Saneman

WESTFIELD

Anto HVACR

125 Fowler St.

David Anthonovschi

B&R Home Improvement

15 Hunters Slope

Benjamin Mikhalinchik

Business Cyber Guardian

23 Linda Dr.

Joanne Brooks, Richard Brooks

The Coral Farm

9 Irene Dr.

Brian Hale

Greenline

35 Joyce Dr.

Mihai Timircan

JAT Enterprises

25 Pearl St.

Jeremy Tanguay

Junkease

24 Western Ave.

Mark Markevich, Nick Mazza

Lyubas Mobile Hair Care

243 Russell Road, #109

Lyubov Shevchenko

MJC Welding and Fabrication LLC

287 Elm St.

Matthew Caracciolo

Power Pressure Wash

558 Russellville Road

Yelisey Kafanov

Saraii Supply House

24 Meadow St.

Giali Nieves

Supreme Detailing

81 Fowler Road

Benjamin Shvetsov, Mason Dolan

Taylor Mechanical

49 Apple Orchard Heights

Rebecca Matthew

Thrifty Car Sales

300 East Main St.

Direct Auto Promotion Inc.

Truturf Lawncare

14 Sylvan Dr.

Edward Hagelstein

Two Stroke Parts

120 Shaker Road

Nicholas Mee

Uplift Beauty Supply

1029 North Road

Cassie Staudinger

VIP Petcare

81 Springfield St.

Community Veterinary Clinics LLC

WEST SPRINGFIELD

J&L Medical Services

201 Park Ave.

Lincare Inc.

Lindsay Thompson, LMHC

65 Craig Dr.

Lindsay Thompson

Maid to Clean

93 Greystone Ave.

Maid to Clean

Marmadukes Cleaner

69 Lathrop St.

Marmadukes Cleaner

MI Group US LLC

84 Chilson Road

MI Group US LLC

Siller Home Improvement Specialist

293 Elm St.

Siller Home Improvement Specialist

Western Mass Vehicle Upfitters Inc.

52 Baldwin St.

Western Mass Vehicle Upfitters Inc.

Westside Check Cashing

173 Elm St.

JMT Check Cashing Inc.