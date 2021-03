The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

536 Bellus Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $720,000

Buyer: Richard E. Rubin

Seller: Kathryn C. Precourt RET

Date: 01/29/21

812 West Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $220,000

Buyer: Michael McDonnell

Seller: Richard P. Fitzgerald

Date: 01/29/21

BERNARDSTON

27-A Eden Trail

Bernardston, MA 01337

Amount: $325,500

Buyer: MTGLQ Investors LP

Seller: Stuart R. Provost

Date: 01/29/21

179 Shaw Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $154,875

Buyer: Steven Walter-Kubisch

Seller: Bank New York Mellon

Date: 02/05/21

267 Turners Falls Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $385,000

Buyer: David J. Harris

Seller: David C. Lewis

Date: 02/05/21

CHARLEMONT

2065 Route 2

Charlemont, MA 01370

Amount: $255,000

Buyer: Lawrence T. Shaw

Seller: Terri J. Peters

Date: 01/29/21

COLRAIN

8 Christian Hill Road

Colrain, MA 01340

Amount: $220,000

Buyer: Zachary Starr-Powell

Seller: Joan A. Powell

Date: 02/05/21

CONWAY

46 Delabarre Ave.

Conway, MA 01341

Amount: $290,000

Buyer: Sophie P. Michaux

Seller: Amanda L. Nash

Date: 02/05/21

859 East Guinea Road

Conway, MA 01341

Amount: $125,000

Buyer: Jacob Arnold

Seller: Richard G. Laroche

Date: 01/29/21

155 Sabans Road

Conway, MA 01341

Amount: $265,000

Buyer: Jacob R. Coates

Seller: Scott M. Doneilo

Date: 01/29/21

DEERFIELD

299 Greenfield Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $146,500

Buyer: STS Properties LLC

Seller: Blaise P. Berthiaume

Date: 01/27/21

24 Pleasant Ave.

Deerfield, MA 01342

Amount: $140,000

Buyer: Pervez Hai

Seller: Carrington Mtg Services LLC

Date: 02/02/21

ERVING

22 Prospect St.

Erving, MA 01344

Amount: $175,000

Buyer: Melanie C. Breor

Seller: Philip R. Kavanaugh

Date: 02/05/21

58 River Road

Erving, MA 01344

Amount: $294,300

Buyer: Jesse J. Taylor

Seller: Nancy S. Hammond

Date: 01/29/21

GREENFIELD

9 Cherry St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Jeffrey W. Whitney

Seller: Carmela Semonelli

Date: 01/26/21

139 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $179,000

Buyer: Shimon Ben-Shir

Seller: Paul A. Interlande

Date: 01/29/21

20 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $227,500

Buyer: Seth Rosenbloom

Seller: Kimberley G. Scammon

Date: 02/05/21

450 Green River Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $425,000

Buyer: Peter C. Perkins

Seller: R. B. & Tessa S. Taylor LT

Date: 02/05/21

145 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $140,000

Buyer: Dovrah Plotkin

Seller: Katryn V. Turk

Date: 02/01/21

117 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $290,000

Buyer: Cohn & Grader LLC

Seller: Ross D. Gorman

Date: 01/28/21

112 Maple St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $186,000

Buyer: Eli Liebman

Seller: Meghan S. Carroll

Date: 01/27/21

22 Riddell St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $192,000

Buyer: Mark A. Abraham

Seller: KWC 22 Riddell LLC

Date: 02/05/21

MONTAGUE

60 Central St.

Montague, MA 01349

Amount: $290,000

Buyer: Samuel P. Gido

Seller: Andrew H. Killeen

Date: 02/05/21

94 Federal St.

Montague, MA 01349

Amount: $225,000

Buyer: William P. Freeman

Seller: Raymond P. Denkewicz

Date: 02/04/21

20-1/2 G. St.

Montague, MA 01376

Amount: $215,000

Buyer: Marc Guillaume

Seller: David W. Collings

Date: 01/29/21

29 Greenfield Road

Montague, MA 01351

Amount: $335,000

Buyer: Samuel I. Baker

Seller: Jarad Weeks

Date: 01/26/21

17 West Main St.

Montague, MA 01349

Amount: $192,000

Buyer: Yaritza Fuentes

Seller: Marilyn C. Watroba

Date: 01/29/21

ORANGE

54 Abbott St.

Orange, MA 01364

Amount: $155,000

Buyer: Virginia Realty Inc.

Seller: Laurence P. Vallee

Date: 01/28/21

67 Logan Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Elwyn C. Hayden

Seller: Anne J. Hayden

Date: 01/27/21

77 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $217,000

Buyer: Brandon M. Coy

Seller: Jay Guilmette

Date: 02/05/21

241 Walnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $245,900

Buyer: Agbenyo Dika

Seller: Jason A. Zanga

Date: 01/26/21

92 Wheeler Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $224,000

Buyer: Thomas W. Donahue

Seller: Teresa Richards

Date: 01/29/21

SHELBURNE

95 Main St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $162,500

Buyer: Noble Home LLC

Seller: Kara Ballentine

Date: 01/27/21

SHUTESBURY

338 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $859,900

Buyer: Isaac M. Goldstein

Seller: Alan J. Lesser

Date: 02/02/21

Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $150,000

Buyer: KJS Realty Inc.

Seller: Historical Enterprises

Date: 02/03/21

SUNDERLAND

267 River Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $316,500

Buyer: Wo Q. Zhu

Seller: James A. Kudrikow

Date: 01/29/21

WENDELL

143 Locke Hill Road

Wendell, MA 01379

Amount: $211,000

Buyer: Rachael Bean

Seller: Linda G. Bean

Date: 02/01/21

44 Wickett Pond Road

Wendell, MA 01379

Amount: $261,000

Buyer: Jonathan E. Skellie

Seller: Amie M. Keddy

Date: 01/28/21

WHATELY

202 River Road

Whately, MA 01373

Amount: $280,000

Buyer: Leah R. Herd

Seller: John J. Symanski

Date: 02/04/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

38 Depalma St.

Agawam, MA 01030

Amount: $279,900

Buyer: Olga Arbuzov

Seller: MAA Property LLC

Date: 01/28/21

28 Doane Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $216,000

Buyer: Andrea Efantis

Seller: Clifford M. Larsen

Date: 02/05/21

17 Duclos Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $322,000

Buyer: Lisa Crabtree-Kelliher

Seller: Dian D. Curran

Date: 02/05/21

263 Elm St.

Agawam, MA 01001

Amount: $270,000

Buyer: Natalia P. Trznadel

Seller: Simard, Charles F., (Estate)

Date: 02/03/21

71 Florida Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $299,900

Buyer: Stephen A. Bennett

Seller: Alicia Horning

Date: 01/29/21

82-84 High St.

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: Agawam Rentals LLC

Seller: Samantha Gelinas

Date: 01/28/21

91 Liberty St.

Agawam, MA 01030

Amount: $275,000

Buyer: Christopher Deuso

Seller: Joslyn J. Luginbuhl

Date: 02/05/21

238 Maple St.

Agawam, MA 01001

Amount: $4,000,000

Buyer: Malka Apts. Equities LLC

Seller: Dow Realty Management LLC

Date: 02/05/21

41 Monroe St.

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: Kevin R. Hill

Seller: Richard C. Gingras

Date: 02/05/21

483 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $245,051

Buyer: Deborah A. Senk

Seller: McCausland, Randy E., (Estate)

Date: 01/26/21

28-30 Orlando St.

Agawam, MA 01030

Amount: $220,000

Buyer: Zhi Q. Tan

Seller: Ali B. Kitchell

Date: 02/05/21

81 Pleasant Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Christine Croteau

Seller: Anthony F. Manzi

Date: 01/28/21

39 Robin Ridge Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $335,888

Buyer: Jennifer Mason

Seller: Kimberly Brantley

Date: 01/29/21

178 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $315,000

Buyer: Fabio J. Desousa

Seller: Dmitriy Brutskiy

Date: 02/02/21

22 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $165,000

Buyer: Papaoutai RT

Seller: Top Notch Service Provider

Date: 01/29/21

562 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $182,900

Buyer: Rosa F. Contrino

Seller: Brenda Gooch

Date: 01/29/21

55 Wilbert Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $410,000

Buyer: Delanie Sapelli

Seller: Susan E. Smith

Date: 01/28/21

CHICOPEE

20 Alfred St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Anabel Vargas

Seller: Christina R. Hemond

Date: 01/29/21

206 Bridle Path Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $420,000

Buyer: Todd M. Diederich

Seller: Adam D. Corcoran

Date: 01/29/21

168 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Vyacheslav Pisarenko

Seller: Bernard G. St.George

Date: 02/02/21

295 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $189,900

Buyer: Samet Ozturk

Seller: Clark E. Matthews

Date: 01/29/21

544 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Carlos J. Martinez

Seller: Noreen B. Candon

Date: 02/05/21

59 Carriage Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $520,000

Buyer: William R. Wisniewski

Seller: Melissa Dawn-Laflamme

Date: 01/29/21

725 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $172,000

Buyer: Mark Tefft

Seller: Timothy J. Driscoll

Date: 02/05/21

21 Depot St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $115,000

Buyer: Round 2 LLC

Seller: Michael Breor

Date: 01/29/21

6 Duncan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $225,000

Buyer: Chelsey M. Kelley

Seller: Nicole E. Desrosiers

Date: 01/29/21

48 Edgewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $216,000

Buyer: Alisha L. Lugo

Seller: Stephanie A. Pelland

Date: 01/26/21

23 Francis St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $249,900

Buyer: Daniel R. St.Cyr

Seller: Cynthia A. Conklin

Date: 01/26/21

63 Fredette St.

Chicopee, MA 01022

Amount: $405,000

Buyer: Jonathan R. Ash

Seller: N. Riley Development Inc.

Date: 01/29/21

310 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $819,000

Buyer: PAF IRT

Seller: KV Properties LLC

Date: 01/29/21

318 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $819,000

Buyer: PAF IRT

Seller: KV Properties LLC

Date: 01/29/21

339 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $819,000

Buyer: PAF IRT

Seller: KV Properties LLC

Date: 01/29/21

43 Grace St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $257,500

Buyer: Michael Bogdanovich

Seller: Student Builders Inc.

Date: 01/29/21

181 Granby Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Giovannie Luna

Seller: Lussier, Don E., (Estate)

Date: 01/27/21

33 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $425,000

Buyer: Kenney Commercial Group LLC

Seller: John W. Walz

Date: 01/28/21

37 Greenleaf St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $207,000

Buyer: Julio Vazquez-Roman

Seller: Emtay Inc.

Date: 02/05/21

57 Laramee St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $123,000

Buyer: Caleb P. Kabaniec

Seller: Steven C. Switalski

Date: 02/03/21

6 Lombard St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: A. Tia Lexandre-Taylor

Seller: Kevin Boisselle

Date: 02/05/21

52 Marlborough St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Jared J. Krause

Seller: Alzira Costa

Date: 01/29/21

132 Maryland Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $243,800

Buyer: Elsie Texidor

Seller: German Garcia

Date: 02/04/21

77 Meadow St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $195,000

Buyer: Nawar Tifour

Seller: Victoria Tokarev

Date: 01/29/21

930 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Eugene V. Shevchuk

Seller: Mariya Borisik

Date: 02/01/21

327 New Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $335,000

Buyer: German Garcia

Seller: DGL Properties LLC

Date: 02/04/21

9 Post Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $170,000

Buyer: Lisa Munoz

Seller: Lori J. Page

Date: 01/27/21

48 Rimmon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $255,000

Buyer: Janet T. Brewster

Seller: Thomas A. Conroy

Date: 02/05/21

100 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $223,000

Buyer: Fermin R. Rivera-Mercado

Seller: Steven M. Jimmo

Date: 02/05/21

563 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $255,000

Buyer: Pierre J. Saintilus

Seller: Oleksandr O. Barynov

Date: 01/29/21

581 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Duncan Daviau

Seller: Daviau, Richard G., (Estate)

Date: 01/29/21

48 Sycamore Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Eric A. Ciecko

Seller: Grandview Development Assocs. LLC

Date: 01/29/21

153 Vadnais St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $310,000

Buyer: Patricia Hart

Seller: Amber L. Diederich

Date: 01/29/21

West St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $130,000

Buyer: Nicholas Ayala

Seller: Michael Lopes

Date: 02/05/21

EAST LONGMEADOW

8 Auburn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $376,500

Buyer: Marisa H. Anthonis

Seller: John J. Kelly

Date: 01/25/21

131 Dwight Road

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Suzette Santiago

Seller: Luke Paull

Date: 01/29/21

87 Gates Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $299,900

Buyer: Jebuotao F. Lemont

Seller: Kelly Osada

Date: 02/01/21

64 Merriam St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $214,000

Buyer: Aaron L. Duncan

Seller: Thomas R. Reilly

Date: 01/26/21

51 Scantic Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $245,000

Buyer: Samuel Wheaton

Seller: Angela R. Tassinari

Date: 01/28/21

126 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $300,000

Buyer: Brittanie L. McGregor

Seller: HSB Investments LLC

Date: 01/28/21

61 Wood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: Janet P. Hemond

Seller: Brandy Magdalino

Date: 01/27/21

GRANVILLE

75 Old Westfield Road

Granville, MA 01034

Amount: $155,000

Buyer: Jeffrey C. Maceyka

Seller: Thomas A. Laptew

Date: 01/25/21

HOLLAND

33 Leno Road

Holland, MA 01521

Amount: $179,900

Buyer: James W. Leaming

Seller: Jennifer Nardone

Date: 01/27/21

HOLYOKE

5 Adams St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,100,000

Buyer: 33 34 Van Cort LLC

Seller: Riverdale Equities LLC

Date: 01/28/21

341 Appleton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $187,000

Buyer: Patalano Property Mgmt. LLC

Seller: Anthony Patalano

Date: 02/01/21

Bullard Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $515,000

Buyer: Albert R. Axe

Seller: Steven Tenenbaum

Date: 02/01/21

121-123 Clemente St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,350,000

Buyer: 121131 Clemente Holyoke

Seller: Posiadlosc LLC

Date: 01/25/21

1000-1002 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $262,650

Buyer: Allan E. Nolan

Seller: Amer Ahmed

Date: 01/25/21

35 Holy Family Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $2,000,000

Buyer: Holyoke Realty Investments LLC

Seller: Sisters of Providence

Date: 02/03/21

46 Magnolia Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $258,000

Buyer: Javier A. Villa-Hernandez

Seller: Damaris S. Martinez

Date: 01/28/21

12 Montgomery Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $515,000

Buyer: Albert R. Axe

Seller: Steven Tenenbaum

Date: 02/01/21

5 North Canal St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $365,000

Buyer: Paul D. McBride

Seller: Henry Varick-Pelton

Date: 01/29/21

1736 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $245,000

Buyer: Naomi Henderson

Seller: Charles Haluck

Date: 02/04/21

2010 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $185,000

Buyer: Vanessa R. Farrell

Seller: Douglas J. Fountain

Date: 01/29/21

41 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $286,000

Buyer: Jared A. Herman

Seller: Karen L. Kleszczynski

Date: 01/28/21

79-81 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $232,000

Buyer: Biano D. Thiombiano

Seller: Kevin J. Godek

Date: 02/01/21

348 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Amer Ahmed

Seller: US Bank

Date: 01/25/21

LONGMEADOW

122 Ardsley Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $835,000

Buyer: Raymond L. Adams

Seller: Richard E. Spencer

Date: 01/25/21

214 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $380,000

Buyer: Rebecca S. Reiff

Seller: Christina Ly

Date: 01/29/21

158 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $257,500

Buyer: Teresa C. Reppucci

Seller: Hession, Lee C., (Estate)

Date: 01/27/21

133 Lawnwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $120,000

Buyer: Zachary Kushner

Seller: Kaaren M. Maloney

Date: 01/29/21

447 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Brian E. Chiesi

Seller: Athena P. Pappas

Date: 01/29/21

14 Riverview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $266,000

Buyer: Vinod Hareendrannair

Seller: Albina M. Belisle

Date: 01/29/21

24 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $308,111

Buyer: David Freeman-Evans

Seller: Annette M. Scheidecker

Date: 02/05/21

41 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $393,000

Buyer: Gerald M. Foley

Seller: Deeba A. Zaher

Date: 01/29/21

93 Wheel Meadow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $560,000

Buyer: Anthony W. Bunn

Seller: Howard A. Goldberg

Date: 01/29/21

LUDLOW

695 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $315,000

Buyer: Antwain Bridges

Seller: Richard A. Thibeault

Date: 01/26/21

71 Crest St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $220,000

Buyer: Jennifer L. Castro

Seller: Jose Alves

Date: 01/29/21

23 Focosi Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $385,000

Buyer: Mike I. Imbale

Seller: Platinum Homes LLC

Date: 02/04/21

64 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $252,000

Buyer: Edward J. Rondeau

Seller: Eurico F. Ferreira

Date: 02/01/21

55 Manor Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $330,000

Buyer: Tyler Redzko

Seller: Roger P. Ledoux

Date: 02/05/21

614 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $259,000

Buyer: Jorge Jimenez

Seller: Markez F. Cotto

Date: 01/29/21

76 Rood St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $291,500

Buyer: Nikolaus K. Schloesser

Seller: Carvalho, Alfred M., (Estate)

Date: 01/29/21

287 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $188,000

Buyer: GJL RNL NT

Seller: Ryan J. Pazcoguin

Date: 01/27/21

MONSON

10 Hilltop Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $170,000

Buyer: Jarett K. Greene

Seller: Thomas M. Greene

Date: 01/29/21

275 Lower Hampden Road

Monson, MA 01057

Amount: $292,000

Buyer: Paula M. Aversa

Seller: Michael J. Stacy

Date: 02/04/21

14 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $242,000

Buyer: Lauri Aliengena

Seller: James P. Moran

Date: 02/03/21

308 Main St.

Monson, MA 01036

Amount: $239,900

Buyer: Cynthia Gleason

Seller: 4 Season Realty Development LLC

Date: 01/29/21

113 Thayer Road

Monson, MA 01057

Amount: $275,000

Buyer: Richard Keefe

Seller: Christopher P. Tranghese

Date: 01/26/21

3 Woodridge Road

Monson, MA 01057

Amount: $230,000

Buyer: David A. Robitaille

Seller: Property Advantage Inc.

Date: 01/29/21

PALMER

53 Commercial St.

Palmer, MA 01069

Amount: $174,900

Buyer: Keith S. Karrmann

Seller: Brandon T. Moser

Date: 01/29/21

2187-2189 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $260,000

Buyer: Andres Camacho

Seller: Waseem Ahmad

Date: 02/05/21

58 Olney Road

Palmer, MA 01069

Amount: $345,000

Buyer: Branden P. Cavanaugh

Seller: Patrick J. Cavanaugh

Date: 01/29/21

34 Shearer St.

Palmer, MA 01069

Amount: $253,000

Buyer: Maurice L. Young

Seller: Laurie A. Lafleche

Date: 01/25/21

RUSSELL

146 Huntington Road

Russell, MA 01071

Amount: $325,000

Buyer: Frederick Fopiano

Seller: Marie A. Fisk

Date: 01/29/21

21 Main St.

Russell, MA 01008

Amount: $176,400

Buyer: FHLM

Seller: Edward M. Donnachie

Date: 01/26/21

SPRINGFIELD

53 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Reinaldo J. Rivera

Seller: Golden Gates Realty Assocs.

Date: 01/29/21

92 Acushnet Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $225,000

Buyer: Adriana B. Bello

Seller: Global Homes Property LLC

Date: 02/01/21

80 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $204,000

Buyer: Julianny Ortiz-Diaz

Seller: Hector E. Lorenzo

Date: 01/28/21

600 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $195,000

Buyer: Travis M. Orszulak

Seller: Clinton R. Stonacek

Date: 02/01/21

60 Aspen Road

Springfield, MA 01128

Amount: $240,000

Buyer: Barbara Racine

Seller: George W. Andrews

Date: 01/29/21

55 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Genevieve Construction Development Group

Seller: John Piekutoski

Date: 01/26/21

19 Birch St.

Springfield, MA 01104

Amount: $252,000

Buyer: Jenoy Barnett

Seller: Thomas P. Hanifan

Date: 02/03/21

47 Bither St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Nichole M. Bourke

Seller: Jordan Gilliam

Date: 01/29/21

55 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Samantha Clinton-Aimable

Seller: Blythewood Property Mgmt. LLC

Date: 01/29/21

178 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Shelby Real Estate LLC

Seller: 180 Boston Road LLC

Date: 01/26/21

73 Canton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $142,000

Buyer: Rhonda M. Soto

Seller: Anne E. Welz

Date: 02/05/21

1542-1548 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $259,900

Buyer: Wahid Uddin

Seller: Shaw, William D., (Estate)

Date: 01/26/21

39 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $270,750

Buyer: Brett H. Albert

Seller: Antonio Aro

Date: 01/26/21

240 Centre St.

Springfield, MA 01151

Amount: $165,000

Buyer: Donny Taimanglo

Seller: Miles Alden Bus Agency

Date: 02/02/21

11 Chase Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $164,850

Buyer: PHH Mortgage Corp

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 02/01/21

282 Commonwealth Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $138,000

Buyer: William M. Collins

Seller: Jerine Blissett

Date: 01/25/21

235 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Jade V. Lebel

Seller: Andrew Barcomb

Date: 02/02/21

259 Cuff Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Rebecca M. Feist

Seller: Renata J. Peloquin

Date: 01/29/21

124 Donbray Road

Springfield, MA 01119

Amount: $330,000

Buyer: Tam T. Le

Seller: Binh T. Le

Date: 01/26/21

62-64 Dunmoreland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Frank Ofori-Boateng

Seller: Salim Abdoo

Date: 01/26/21

131 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Suzette Santiago

Seller: Luke Paull

Date: 01/29/21

3 Elaine Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $350,000

Buyer: Evandro Dessani-Gomes

Seller: Juan Esteves

Date: 02/01/21

81 Emerson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $192,000

Buyer: Yamary Vazquez-Salgado

Seller: Dawn P. Moriarty

Date: 01/29/21

52 Euclid Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Nguyen T. Tien-Pham

Seller: Son Vo

Date: 01/28/21

74 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $228,000

Buyer: Reginald V. Patterson

Seller: Carmen Reyes

Date: 02/05/21

141 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $197,999

Buyer: Jillian K. Rexford

Seller: Thomas Vuong

Date: 01/28/21

94 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Jasmin Vazquez

Seller: Deniz M. Kan

Date: 01/28/21

372-374 Franklin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Carol Pennant

Seller: Andrew J. Witman

Date: 01/29/21

281 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $405,000

Buyer: Jullisses A. Perales

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 01/26/21

77 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $175,000

Buyer: Sarah E. Cagan

Seller: Susan S. Cagan

Date: 02/04/21

50 Glencoe St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Milagros Rivera

Seller: Therese S. Hastings

Date: 01/27/21

195 Glenoak Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $235,000

Buyer: Loretta Heady

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 01/29/21

256 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $205,000

Buyer: Marcia Johnson

Seller: Basile Realty LLC

Date: 02/01/21

386 Hancock St.

Springfield, MA 01105

Amount: $147,000

Buyer: Farrah Quiles-Mason

Seller: Miguel Otero

Date: 01/26/21

88 Jardine St.

Springfield, MA 01107

Amount: $194,900

Buyer: Alefe M. Phakos

Seller: Abigail Rodriguez

Date: 01/29/21

121-123 Jefferson Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $205,000

Buyer: Kamlesh Mistri

Seller: William S. Duggan

Date: 02/05/21

67 Jeffrey Road

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Ashley M. Rodriguez

Seller: Christopher J. Behnk

Date: 02/02/21

105 Joan St.

Springfield, MA 01129

Amount: $171,000

Buyer: Mario Tascon

Seller: Bank New York Mellon

Date: 01/27/21

119-121 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Nelson Dela-Cruz

Seller: Anelson DelaCruz

Date: 01/29/21

28 Kazbeck St.

Springfield, MA 01151

Amount: $130,000

Buyer: Louis R. Bortolussi

Seller: Roginski, Joseph S., (Estate)

Date: 01/29/21

101 Larkspur St.

Springfield, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Karla Wilder

Seller: Deacon, Frank J., (Estate)

Date: 02/03/21

11 Laurelwood Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $266,500

Buyer: Narad M. Adhikari

Seller: Barry S. Cady

Date: 01/28/21

44 Leland Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Huiqing Zhu

Seller: Michael R. Leblanc

Date: 02/04/21

31 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Carol Pennant

Seller: Natalya Pavlichenko

Date: 01/29/21

1114-1116 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Christopher D. Malone

Seller: Kandice Boyd

Date: 01/28/21

34 Lorimer St.

Springfield, MA 01151

Amount: $295,000

Buyer: Emely Figueroa

Seller: Xaver A. Sierra

Date: 01/25/21

49 Merida St.

Springfield, MA 01104

Amount: $198,000

Buyer: Carmen N. Nater-Valentin

Seller: Emtay Inc.

Date: 01/29/21

253-255 Mill St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Charles R. Burgess

Seller: Mark A. Pease

Date: 01/29/21

24 Montgomery St.

Springfield, MA 01151

Amount: $273,000

Buyer: Ana M. Alvarado

Seller: Augusto G. Crespo

Date: 01/26/21

90 Mooreland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Lewis G. Grant

Seller: Emely Figueroa

Date: 01/25/21

238 Newhouse St.

Springfield, MA 01108

Amount: $217,000

Buyer: Isannette Gomez

Seller: Juan Adorno

Date: 02/02/21

25-27 Nye St.

Springfield, MA 01104

Amount: $153,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Gilda M. Garcia

Date: 01/29/21

253-255 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $169,027

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Alfredo Garcia-Escalera

Date: 01/29/21

104 Old Lane Road

Springfield, MA 01129

Amount: $196,000

Buyer: Sandra A. Fraser

Seller: Rondeau, Rose, (Estate)

Date: 02/01/21

14 Parkside St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Omar Martinez-Albaladejo

Seller: 613 LLC

Date: 01/25/21

97 Parkside St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Enid Y. Liberato

Seller: Dambrosio, Kathleen A., (Estate)

Date: 01/29/21

97-99 Prospect St.

Springfield, MA 01107

Amount: $222,000

Buyer: Einer A. Argueta

Seller: H&P Investments LLC

Date: 01/29/21

8 Putnam St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Brital 1987 LLC

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 02/05/21

586 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Judit I. Duran-Castillo

Seller: Karla A. Ardolino

Date: 01/26/21

28 Rutledge Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $240,000

Buyer: A. R. Stallworth-Cummings

Seller: Edwin Ortiz-Gonzalez

Date: 02/03/21

1129 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $182,000

Buyer: Edward Hernandez

Seller: Michael S. Banks

Date: 01/29/21

53 Seneca St.

Springfield, MA 01151

Amount: $189,500

Buyer: Mary Lynn R. Metivier

Seller: Jennifer L. Castro

Date: 01/29/21

22 Sewell St.

Springfield, MA 01119

Amount: $160,000

Buyer: Gogri Inc.

Seller: Gail Green

Date: 02/04/21

17 Skyridge Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $310,000

Buyer: Jennifer Germain

Seller: Jason Pressey

Date: 02/03/21

101 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $161,999

Buyer: Short 4U RT

Seller: FHLM

Date: 01/25/21

95-97 Suffolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Cristian G. Ortiz

Seller: Round 2 LLC

Date: 02/01/21

42 Terrence St.

Springfield, MA 01109

Amount: $116,500

Buyer: Emilio Figueroa

Seller: Victor M. Colon

Date: 02/05/21

22 Thornfell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $118,500

Buyer: Alex Owusu

Seller: Nasser Zebian

Date: 02/01/21

25 Tourigny St.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Callie Kazalski

Seller: Lisa J. Russell

Date: 02/02/21

40 Tulsa St.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: William Sanchez

Seller: Diane Markham

Date: 01/28/21

293 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $121,500

Buyer: Raul O. Gomez

Seller: Myrna Oquendo

Date: 01/28/21

87 Whittier St.

Springfield, MA 01108

Amount: $117,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Frank C. Agiato

Date: 02/03/21

43 Winding Lane

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: Michael Poole

Seller: Jeffrey W. Cramton

Date: 02/01/21

SOUTHWICK

5 Evergreen St.

Southwick, MA 01077

Amount: $250,000

Buyer: Tyler D. Simmitt

Seller: Tyler Burnham

Date: 01/29/21

47 Lexington Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $518,000

Buyer: Jennifer L. Knoop

Seller: Angela M. Whitcher

Date: 02/04/21

38 Mort Vining Road

Southwick, MA 01077

Amount: $369,900

Buyer: Rachel M. Maxton

Seller: RM Blerman LLC

Date: 01/25/21

10 Sawgrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $130,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Doreen Dargon

Date: 01/27/21

WALES

80 McBride Road

Wales, MA 01081

Amount: $357,000

Buyer: Dinis S. Martins

Seller: Tracey Robertson

Date: 02/04/21

WEST SPRINGFIELD

79 Bear Hole Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $375,000

Buyer: Brian W. Farnsworth

Seller: William Lyons

Date: 01/27/21

29 Field St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Mumtaz B. Shah

Seller: Jonathan S. McFadden

Date: 01/26/21

55 Fox St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $160,000

Buyer: US Bank

Seller: Robert G. Bedard

Date: 01/27/21

30 Hanover St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: G&C RE Investments LLC

Seller: Kenneth B. Kimball

Date: 01/27/21

207 Labelle St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Paul C. Hoover

Seller: Kurt C. Hoernig

Date: 02/01/21

670 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $217,000

Buyer: Rebecca A. Wise

Seller: TM Properties Inc.

Date: 02/04/21

57 Maple Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $237,000

Buyer: Raynna S. Crump

Seller: Cynthia Capella

Date: 02/03/21

131 River St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $5,250,000

Buyer: Imperial Apts. Equities

Seller: Dow Realty Management LLC

Date: 02/05/21

155 River St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $5,250,000

Buyer: Imperial Apts. Equities

Seller: Dow Realty Management LLC

Date: 02/05/21

39 Sunnyside St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Sue Ann Hilton

Seller: Jullisses A. Perales

Date: 01/25/21

60 Terry Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $345,000

Buyer: Micheal Parrish

Seller: John L. Dowd

Date: 02/03/21

WESTFIELD

23 Green Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $384,000

Buyer: Mejias LLC

Seller: Woodsville Realty Inc.

Date: 02/03/21

25 Green Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $384,000

Buyer: Mejias LLC

Seller: Woodsville Realty Inc.

Date: 02/03/21

27 Green Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $384,000

Buyer: Mejias LLC

Seller: Woodsville Realty Inc.

Date: 02/03/21

20 Jefferson St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Nicole L. Anderson

Seller: Patrick G. Smith

Date: 01/25/21

11 Knollwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $263,000

Buyer: Peter A. Rocca

Seller: Michael F. Crow

Date: 01/29/21

5 Magnolia Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $472,000

Buyer: Marisa Masciadrelli

Seller: David L. Haight

Date: 02/01/21

282 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $115,000

Buyer: Antonio F. Basile

Seller: Diplomat Property Manager LLC

Date: 02/05/21

124 New Broadway

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Karen Kleszczynski

Seller: Vladimir Andrusiv

Date: 01/28/21

27 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Peter Sychev

Seller: William W. Boisseau

Date: 01/28/21

9 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Priscilla A. Lysak

Seller: Anita L. Huckins

Date: 01/28/21

297 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: Westfield Baptist Church TR

Seller: Christian & Missionary

Date: 02/02/21

50 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Stephen Harland

Seller: Michael E. Fregeau

Date: 02/05/21

1082 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Kenneth J. Bassett

Seller: Gloria J. Hunter

Date: 01/25/21

34 Squawfield Road

Westfield, MA 01085

Amount: $219,000

Buyer: Ryan M. Fanion

Seller: Ingalls, Glenice H., (Estate)

Date: 02/01/21

375 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $349,900

Buyer: Joan Ascolese

Seller: Shana Dubay

Date: 01/28/21

WILBRAHAM

2773-2775 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $275,000

Buyer: Landmark Partners Inc.

Seller: Jose A. Andre

Date: 01/29/21

12 Delmor Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $252,000

Buyer: Christopher J. Behnk

Seller: Near, Michael A., (Estate)

Date: 02/02/21

5 Edgewood Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $132,264

Buyer: Bank New York Mellon

Seller: Eddie E. Owens

Date: 01/28/21

4 Oakridge Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $330,000

Buyer: Kara L. Rice

Seller: Mary M. Danio

Date: 02/05/21

555 Ridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $276,000

Buyer: Rakeshkumar V. Patel

Seller: Mark Bates

Date: 02/05/21

791 Ridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $832,000

Buyer: Timothy Marini

Seller: Lorrijane Massa

Date: 01/29/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

236 Aubinwood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $615,000

Buyer: Kyle Busacker

Seller: Paul Dibenedetto RET

Date: 01/29/21

12 Cranberry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $367,700

Buyer: Rolla S. Herman

Seller: Brian P. Hayes

Date: 02/05/21

6 Evening Star Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,380,000

Buyer: Bouton RET

Seller: Pollin, Irene S., (Estate)

Date: 01/28/21

76 Stony Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $321,000

Buyer: Kevin M. Boissonnault

Seller: Rebecca Hull

Date: 02/01/21

30 Ward St.

Amherst, MA 01002

Amount: $420,000

Buyer: Emmanuel N. Cheo

Seller: Ellen T. Middleton

Date: 02/01/21

BELCHERTOWN

9 Chartier Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $270,000

Buyer: Santos Rosario-Gonzalez

Seller: Newell, Gordon A., (Estate)

Date: 01/28/21

6 Jackson St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $165,000

Buyer: Costas Mathews

Seller: Redwood Properties LLC

Date: 01/25/21

16 Maple St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $295,000

Buyer: Marc B. Moro

Seller: Belchertown Historical

Date: 01/29/21

57 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $449,900

Buyer: Allen H. Brainerd

Seller: JN Duquette & Son Construction

Date: 02/02/21

5 Woodhaven Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $175,000

Buyer: Seth Lakso

Seller: Seth Lakso

Date: 02/05/21

CHESTERFIELD

62 Willicutt Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $270,000

Buyer: Amber L. Spiess

Seller: Thomas E. Dawson-Greene

Date: 01/26/21

EASTHAMPTON

19 Deerfield Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $283,000

Buyer: Charles W. Dunham

Seller: Shirley N. Lavalley

Date: 01/29/21

53-55 Emerald Place

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: Zoe M. Johnson

Seller: Herman R. Copen RET

Date: 01/29/21

177 Ferry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $195,000

Buyer: Nicholas D. Duprey

Seller: F&H Property Funding TR

Date: 02/01/21

168 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $1,088,871

Buyer: 906-908 Belmont RT

Seller: Aubuchon Realty Co. Inc.

Date: 01/29/21

50 Overlook Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $309,000

Buyer: Mikena L. Wood

Seller: Ronald D. Bishop

Date: 01/28/21

11 Union Court

Easthampton, MA 01027

Amount: $295,000

Buyer: Michael P. Keeney

Seller: John M. Fish

Date: 01/27/21

GRANBY

56 Harris St.

Granby, MA 01033

Amount: $340,000

Buyer: Anne Marie Smith

Seller: Alfred L. Martin

Date: 01/27/21

76 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $320,000

Buyer: Andrew Chagnon

Seller: Rebecca L. Barlow

Date: 02/05/21

108 Maximilian Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $428,900

Buyer: Megan Yee

Seller: Kevin D. Mahoney

Date: 02/05/21

158 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $212,000

Buyer: Mark Jackson

Seller: Patricia Miller RET

Date: 01/26/21

70 West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $2,922,600

Buyer: Aubuchon Realty Co. Inc.

Seller: Pride LP

Date: 02/03/21

HADLEY

118 Bay Road

Hadley, MA 01035

Amount: $306,000

Buyer: Joseph F. Cebula

Seller: Kathleen M. Iles

Date: 01/29/21

45 Old Mountain Road

Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Rosemund LLC

Seller: Sidney B. Simon T

Date: 01/25/21

HATFIELD

151 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $330,000

Buyer: Richard J. Ross

Seller: Jeffrey C. Zgrodnik

Date: 01/28/21

43 Straits Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $502,000

Buyer: Paul Satriano RET

Seller: Paul M. Kelly

Date: 02/01/21

NORTHAMPTON

38 Franklin St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,100,000

Buyer: Katherine A. Markelz

Seller: Anne West-Church

Date: 02/05/21

21 Mountain Laurel Path

Northampton, MA 01062

Amount: $425,000

Buyer: Cordelia C. McKusick TR

Seller: Hermit Thrush LLC

Date: 02/05/21

North King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $315,000

Buyer: Damon Lane LLC

Seller: Lane Construction Corp.

Date: 01/28/21

451 Rocky Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $311,800

Buyer: Jessica Hertzberg

Seller: Sean P. Carroll

Date: 02/01/21

267 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $325,000

Buyer: Good View LLC

Seller: Joan M. Hart RET

Date: 02/05/21

91 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,110,000

Buyer: Kalyan Kari LLC

Seller: Yarland Properties LLC

Date: 02/01/21

Sylvester Road #2

Northampton, MA 01060

Amount: $152,000

Buyer: Andrew R. Burque

Seller: Judith L. Snyder

Date: 02/01/21

PLAINFIELD

296 Main St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $360,000

Buyer: Matthew B. Marotte

Seller: Joan A. Bianchi

Date: 02/01/21

SOUTH HADLEY

30 Alvord St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $275,000

Buyer: Brian J. O’Toole

Seller: Richard W. Adams RET

Date: 01/29/21

3 Eagle Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $485,000

Buyer: Kristen S. Gardner

Seller: Dorothy J. Ross

Date: 01/28/21

431 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: Timothy Trombley

Seller: Emtay Inc.

Date: 02/05/21

99 Lyman Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $470,000

Buyer: Dean R. Riel

Seller: Russell F. Degenza

Date: 01/29/21

334 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $274,000

Buyer: Jennifer B. Jarrell

Seller: Elizabeth A. Grant

Date: 02/05/21

56 Old Lyman Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $445,000

Buyer: Christopher Kleeberg

Seller: Kyle J. Levreault

Date: 01/28/21

Riverlodge Road #3

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: Anthony R. Witman

Seller: Patrick J. Spring

Date: 02/03/21

33 Spring St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $500,000

Buyer: DS Group Investments LLC

Seller: RGS Realty LLC

Date: 01/29/21

8 Sunrise Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $663,000

Buyer: April S. Grudgen

Seller: Michael C. Bean

Date: 02/05/21

10 The Knolls

South Hadley, MA 01075

Amount: $193,000

Buyer: Lena Dohlman-Gerhart

Seller: Lisa Uyehara

Date: 02/05/21

SOUTHAMPTON

106 Clark St.

Southampton, MA 01073

Amount: $445,000

Buyer: Kelly J. Light

Seller: John & Clarie Martin RET

Date: 01/29/21

10 Fitch Farm Way

Southampton, MA 01073

Amount: $685,000

Buyer: Christopher M. Buell

Seller: Thomas Quinlan

Date: 01/25/21

5 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $305,000

Buyer: Wendy Snape

Seller: Paul E. Truehart

Date: 01/28/21

WARE

321 Beaver Lake Road

Ware, MA 01082

Amount: $340,000

Buyer: Michael Sanuita

Seller: Gary B. Barnes

Date: 01/27/21

246 Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $225,000

Buyer: Michael Hackett

Seller: Randy J. Wessels

Date: 01/27/21

77 Coffey Hill Road

Ware, MA 01082

Amount: $254,000

Buyer: Jorge A. Marrero

Seller: Coffey Hill Property LLC

Date: 02/01/21

31 Homecrest Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $165,000

Buyer: Erin E. Letourneau

Seller: Gerard D. Demers

Date: 01/29/21

45 Old Poor Farm Road

Ware, MA 01082

Amount: $340,000

Buyer: Hua Z. Zhao

Seller: Sam Zhao

Date: 02/05/21

17 Smith Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $208,000

Buyer: Christy M. Batungbacal

Seller: Donna Brunelle

Date: 01/25/21

WESTHAMPTON

Main Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $115,000

Buyer: William H. Truswell

Seller: Philip J. Norris

Date: 02/04/21

WORTHINGTON

16 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $180,000

Buyer: Mercedes Zavala

Seller: Byrnes, Michael P., (Estate)

Date: 01/27/21

32 Old Post Road

Worthington, MA 01098

Amount: $440,000

Buyer: Leigh P. Tutka

Seller: Norman S. Stafford

Date: 01/25/21