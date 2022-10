The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

51 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $260,000

Buyer: Dakota Dodge

Seller: Thomas A. Anderson

Date: 09/30/22

CHARLEMONT

191 Hawk Hill Road

Charlemont, MA 01370

Amount: $329,000

Buyer: Jack Rybczyk

Seller: Teresa S. Hassay

Date: 09/30/22

1139 Route 2 E

Charlemont, MA 01339

Amount: $156,500

Buyer: Charles J. Hayes

Seller: Slaunwhite, Francis R., (Estate)

Date: 09/27/22

DEERFIELD

108 Lee Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $480,000

Buyer: Lacy Pittelli

Seller: Duprey 2020 IRT

Date: 09/19/22

GREENFIELD

16 Butternut St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $470,000

Buyer: Radial Realty LLC

Seller: William B. Noyes

Date: 09/20/22

16 Eastern Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $282,500

Buyer: Fred Olszewski

Seller: Meridith A. Warden

Date: 09/23/22

7 Francis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $326,000

Buyer: Matthew Kernan-Callaghan

Seller: Gabriel F. Hmieleski

Date: 09/20/22

9 Homestead Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Jennifer A. Hoffman

Seller: SD TR

Date: 09/27/22

12 Kenwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $355,000

Buyer: Strom & Lagreze LLC

Seller: Eyewink LLC

Date: 09/21/22

20 McLellan Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $342,000

Buyer: Andrew R. Cannon

Seller: A. Plus Enterprises Inc.

Date: 09/21/22

126 Poplar St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $339,900

Buyer: Gail E. Nutting

Seller: Gary S. Moran

Date: 09/19/22

52 Riddell St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $140,000

Buyer: Land Home Financial Services Inc.

Seller: Tommie P. Kendrick

Date: 09/27/22

272 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $345,000

Buyer: Abigail Jackson

Seller: Christopher P. Arel

Date: 09/23/22

Silvio O. Conte Dr., Lot 19E

Greenfield, MA 01301

Amount: $125,000

Buyer: Summit Ice Inc.

Seller: Alan Dretel

Date: 09/23/22

23 Sunset Square

Greenfield, MA 01301

Amount: $375,000

Buyer: Katherine A. Fish

Seller: Richard C. Simmons

Date: 09/26/22

HEATH

8 Taylor Brook Road

Heath, MA 01346

Amount: $202,000

Buyer: Emily Luhrs

Seller: Samantha M. Howe

Date: 09/26/22

LEVERETT

20 Cushman Road

Leverett, MA 01054

Amount: $793,250

Buyer: Gregory R. Tuzzolo

Seller: Henry E. Whitlock

Date: 09/23/22

7 Sprinkle Road

Leverett, MA 01054

Amount: $309,500

Buyer: Randy S. Carey

Seller: Corinne M. Kolasienski

Date: 09/29/22

MONTAGUE

29 Walnut St.

Montague, MA 01376

Amount: $469,000

Buyer: Brooke A. Donatone

Seller: Deborah R. Dugan

Date: 09/22/22

NORTHFIELD

83 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $400,000

Buyer: Scott T. Martineau

Seller: Carla J. Simpson

Date: 09/23/22

515 South Mountain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $385,000

Buyer: Devin H. Donohoe

Seller: Scott T. Martineau

Date: 09/23/22

ORANGE

22 Center Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $255,000

Buyer: Steven W. Meuse

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 09/28/22

91 Daniel Shays Hwy.

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Wayne W. Eckert

Seller: Lacroix, Shirley M., (Estate)

Date: 09/23/22

21 Dexter St.

Orange, MA 01364

Amount: $245,000

Buyer: David M. Bremer

Seller: Adrian B. Softic

Date: 09/21/22

52 East Road

Orange, MA 01364

Amount: $350,000

Buyer: Provident Capital Group LLC

Seller: Noble Manna Farms LLC

Date: 09/26/22

145 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $125,000

Buyer: New Life LLC

Seller: Wayne D. Whitmore

Date: 09/23/22

294 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $210,000

Buyer: Tia M. Parsons

Seller: David Giampa

Date: 09/19/22

31 Evergreen Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $257,500

Buyer: Shawn P. Killay

Seller: Killay, Donna R., (Estate)

Date: 09/20/22

332 Holtshire Road

Orange, MA 01364

Amount: $225,000

Buyer: Tsute Chen

Seller: Dennis R. Barrows

Date: 09/26/22

44 Lake Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $295,000

Buyer: Seth Simonelli

Seller: Joyce A. Stevens

Date: 09/26/22

369 Oxbow Road

Orange, MA 01364

Amount: $350,000

Buyer: Richard A. Anair

Seller: Paul A. Kowacki

Date: 09/26/22

395 Oxbow Road

Orange, MA 01364

Amount: $350,000

Buyer: Richard A. Anair

Seller: Paul A. Kowacki

Date: 09/26/22

29 Sherman Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $125,000

Buyer: Ronny D. Departo

Seller: Jeffrey Holston TR

Date: 09/23/22

SHUTESBURY

361 Montague Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $300,000

Buyer: Cedar Firesong-Robideaux

Seller: Teru Jellerette

Date: 09/20/22

23 Pelham Hill Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $405,000

Buyer: Karin M. Eichelman

Seller: Linda Newcomb

Date: 09/30/22

SUNDERLAND

246 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $232,774

Buyer: Weizhao Huang

Seller: Bonnie L. Ball

Date: 09/21/22

WARWICK

595 Winchester Road

Warwick, MA 01378

Amount: $336,000

Buyer: Christopher J. Leblanc

Seller: Robert R. Robitaille

Date: 09/30/22

WHATELY

80 Long Plain Road

Whately, MA 01373

Amount: $384,000

Buyer: Kevin Diguglielmo

Seller: Sherry Weitzen

Date: 09/27/22

221 River Road

Whately, MA 01373

Amount: $315,000

Buyer: Janice Chen

Seller: Mindy T. Thach

Date: 09/19/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

87 Anthony St.

Agawam, MA 01001

Amount: $163,690

Buyer: Marth E. LLC

Seller: JCCM Home Solutions LLC

Date: 09/29/22

127 Colemore St.

Agawam, MA 01030

Amount: $239,555

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Santander Bank

Date: 09/23/22

73 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $268,100

Buyer: Shannel Ortega

Seller: Mark Woodbury

Date: 09/22/22

63 Doane Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: Alyssa M. Szlachetka

Seller: Brian T. Pagella

Date: 09/30/22

28 Grant St.

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: Casey Brenner

Seller: Ruslan Kuzmenko

Date: 09/28/22

92 James St.

Agawam, MA 01030

Amount: $210,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Racicot, Daniel E., (Estate)

Date: 09/29/22

55 Lawnwood St.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,000

Buyer: Hector A. Engleton-Mendez

Seller: Geiger, Eleanor A., (Estate)

Date: 09/20/22

17 Liberty St.

Agawam, MA 01030

Amount: $268,891

Buyer: Della Ripa Real Estate LLC

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 09/28/22

220 Line St.

Agawam, MA 01030

Amount: $190,000

Buyer: Douglas Dichard

Seller: John Larese

Date: 09/22/22

1730 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $394,500

Buyer: A&H Legacy LLC

Seller: Joyce Yamer

Date: 09/30/22

527 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $406,000

Buyer: Omar Awad

Seller: Karen M. Conkey

Date: 09/23/22

13 Princeton Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Domenick R. Pisano

Seller: Albert F. Lepore

Date: 09/28/22

43 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $225,000

Buyer: Jose Sanchez

Seller: Sergey Dikan

Date: 09/30/22

27 Sherwood Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $425,000

Buyer: Sybel Gonzalez

Seller: Ronald T. Cote

Date: 09/21/22

295-299 Springfield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $239,000

Buyer: Shibley Holdings LLC

Seller: William E. Shibley

Date: 09/21/22

1094 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $1,300,000

Buyer: 1094 Suffield LLC

Seller: Tiernanoge Properties LLC

Date: 09/19/22

99 Thalia Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: John E. Schott

Seller: Alechny, Nancy K., (Estate)

Date: 09/22/22

30 Washington Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $290,000

Buyer: Allison Ulasewich

Seller: James B. Burgos

Date: 09/23/22

22 Wright St.

Agawam, MA 01001

Amount: $244,900

Buyer: George S. Canapi

Seller: Suellen Duga

Date: 09/27/22

BLANDFORD

2 Maple Lane

Blandford, MA 01008

Amount: $240,000

Buyer: Austin Garrett

Seller: Caleb A. Rowe

Date: 09/28/22

BRIMFIELD

233 Palmer Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $375,000

Buyer: Joseph Hastings

Seller: David G. Govoni

Date: 09/30/22

CHICOPEE

183 Basil Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $362,000

Buyer: Jessica Sousa

Seller: Mark Duda

Date: 09/19/22

57 Beesley Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Marlene Sandora

Seller: Thomas R. Herbert

Date: 09/30/22

148 Boulay Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Robert Fournier

Seller: Gerald R. Fournier

Date: 09/26/22

277 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Michelle Rose

Seller: Crystal Cooper

Date: 09/30/22

515 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Robert Maziarz

Seller: Barbara A. Myca

Date: 09/27/22

179 Casey Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Jenna Szalkiewicz

Seller: Doris D. Fagan

Date: 09/23/22

326 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $455,000

Buyer: Jones Ferry Development LLC

Seller: Carter Broadcasting Corp.

Date: 09/29/22

160 Cochran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Destinie Phillips

Seller: MA & NH Home Buyers LLC

Date: 09/23/22

504 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Abimael Pizarro

Seller: Sullivan, Alberta M., (Estate)

Date: 09/19/22

41 Ellsbree St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Sonia Rivera

Seller: Michael Guerin

Date: 09/22/22

134 Farnsworth St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Zakory Christian

Seller: Tyrone Dockery

Date: 09/26/22

17 Fay St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Ramon L. Gonzalez-Serrano

Seller: Michael J. Brushway

Date: 09/30/22

384 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $360,000

Buyer: Squire Investments LLC

Seller: 384 Front Street RT

Date: 09/30/22

920-950 Front St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $650,000

Buyer: Alansari Realty LP

Seller: Front Street LLC

Date: 09/21/22

699 Granby Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Santos Pineda

Seller: JJJ17 LLC

Date: 09/27/22

74 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Hector J. Cuevas

Seller: Timothy J. Czerwiecki

Date: 09/28/22

175 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $364,900

Buyer: Sheyla Mirabal

Seller: Allen G. Croteau

Date: 09/30/22

21 Hartford St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $385,000

Buyer: Mohammed J. Mohammed

Seller: Steven R. Desousa

Date: 09/20/22

182 Irene St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $406,000

Buyer: Dominic A. Iannuzzi

Seller: DCL Property Management LLC

Date: 09/22/22

39 Jean Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $430,000

Buyer: Gerald Gramer

Seller: North Riley Development Inc.

Date: 09/21/22

74 Jefferson Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Jessica McRobbie

Seller: Dawn L. Ferrari

Date: 09/30/22

200 Mountainview St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $320,000

Buyer: Michelle St.James

Seller: Isabel M. Bakos

Date: 09/23/22

201 Nelson St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $555,000

Buyer: Junior P. Swaby

Seller: Craig R. Authier

Date: 09/27/22

103 Oakridge St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Jeffrey M. Zebrowski

Seller: Deborah A. Wagner

Date: 09/27/22

15 Oxford Place

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Joseph A. Cuzzone

Seller: Timothy V. Flouton

Date: 09/22/22

46 Roberts Pond Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $375,000

Buyer: Timothy D. Beaulieu

Seller: Nicole M. Beaulieu

Date: 09/23/22

151 Rolf Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Sarah Cuzzone

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 09/21/22

23 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $276,000

Buyer: J. R. Deespiritusanto

Seller: Casa Bonita Apt. LLC

Date: 09/21/22

70 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $288,000

Buyer: Amy D. Dybas

Seller: Dybas, Edward D., (Estate)

Date: 09/29/22

75 Sampson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Jesse M. Haas

Seller: Karen Hoffman

Date: 09/21/22

106 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $210,000

Buyer: LP Properties LLC

Seller: Jenise Jaworski

Date: 09/28/22

139 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: Andres O. Arroyo

Seller: Tavernier Investments LLC

Date: 09/23/22

2 Summer St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $295,000

Buyer: Natasha M. Quiles

Seller: Robert E. Bergmann

Date: 09/22/22

20 Swol St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $145,000

Buyer: Extremely Clean LLC

Seller: Homestead Connections LLC

Date: 09/22/22

24 Theodore St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Annaliese Bischoff

Seller: Scott C. Bennett

Date: 09/22/22

EAST LONGMEADOW

215 Braeburn Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $315,000

Buyer: Joshua Fois

Seller: Marilyn T. Bourbeau

Date: 09/30/22

21 Channing Road

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Gina O’Connor

Seller: USA HUD

Date: 09/29/22

191 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Paulette B. Duncan

Seller: Tomroc Holdings LLC

Date: 09/27/22

27 Clareside Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $330,000

Buyer: Andrzej Chmielewski

Seller: Paul J. Corish

Date: 09/30/22

88 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $340,000

Buyer: Evan Eastburn

Seller: Bogdanow RT

Date: 09/26/22

130 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $450,000

Buyer: Luke Denver

Seller: Quazi Kamran-Uddin

Date: 09/30/22

14 Fairway Lane

East Longmeadow, MA 01106

Amount: $795,000

Buyer: Karl W. Rehbein

Seller: Michael Carabetta

Date: 09/30/22

18 Merriam St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $350,000

Buyer: John Reynolds

Seller: Sean N. Hammond

Date: 09/28/22

641 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $180,000

Buyer: 25 Granby Street LLC

Seller: Burke Properties Inc.

Date: 09/29/22

43 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $460,000

Buyer: Ashley Wang

Seller: Benjamin M. Keating

Date: 09/27/22

20 Pilgrim Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $340,000

Buyer: Timothy Bailey

Seller: Paul A. Bianconi

Date: 09/23/22

99 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Renata M. Ferraro

Seller: Jacqueline E. Brecht

Date: 09/19/22

221 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Lynn Landry

Seller: Cheryl L. Luongo

Date: 09/30/22

118 South Brook Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $935,000

Buyer: Eugeniu Corja

Seller: Carmela M. Bonavita

Date: 09/23/22

50 Thompson St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $297,000

Buyer: Stephanie N. Cardano

Seller: Shirley Brown Cahill RET

Date: 09/30/22

HAMPDEN

59 Allen Crest St.

Hampden, MA 01036

Amount: $409,500

Buyer: Larry L. Beaulieu

Seller: Gabrielle M. Morgan

Date: 09/26/22

10 Allen Court

Hampden, MA 01036

Amount: $230,000

Buyer: Richard Clark

Seller: William A. Kerr

Date: 09/27/22

103 Thresher Road

Hampden, MA 01036

Amount: $588,000

Buyer: Melinda Blue

Seller: Melanie J. Hermenet

Date: 09/30/22

HOLLAND

1 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $330,000

Buyer: Brian Coulombe

Seller: Jeremiah J. Brewer

Date: 09/28/22

13 Morse Road

Holland, MA 01521

Amount: $300,000

Buyer: Tess Mazzone

Seller: Isabel Mazzone

Date: 09/20/22

3 Ridge Road

Holland, MA 01521

Amount: $220,000

Buyer: Daniel Hall

Seller: Property Advantage Inc.

Date: 09/27/22

3 Roberts Park Road

Holland, MA 01521

Amount: $123,400

Buyer: Alec Barkett

Seller: John M. Morelli

Date: 09/30/22

HOLYOKE

20 Calumet Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $242,000

Buyer: Haresh Lalchandani

Seller: Stelmach, Barbara A., (Estate)

Date: 09/23/22

8 Edbert Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Jose O. Gaston

Seller: Steven G. Reno

Date: 09/28/22

77-79 Elmwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Sarah Larose

Seller: Katherine M. Coleman

Date: 09/29/22

84 Lynch Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $262,000

Buyer: Gabrielle Roy

Seller: Luis Dafonseca

Date: 09/29/22

78 Nonotuck St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $125,000

Buyer: New Line Realty LLC

Seller: Bickford, James, (Estate)

Date: 09/28/22

134-136 Nonotuck St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Winners O. LLC

Seller: RJB Properties LLC

Date: 09/21/22

64 North Bridge St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Ibn Husein Muhammad

Seller: JJJ17 LLC

Date: 09/19/22

635 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $359,900

Buyer: Georgia Parker-Welch

Seller: Edison Santana

Date: 09/28/22

21 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Andrew Kurtz

Seller: Susan W. Oparowski

Date: 09/23/22

203 Pine St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $195,000

Buyer: Luis A. Rodriguez

Seller: Janusz Lecko

Date: 09/22/22

28-30 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $309,500

Buyer: Allegra R. Mazanec

Seller: Brian O’Connor

Date: 09/26/22

48 Vernon St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $130,000

Buyer: Lismel Luciano

Seller: Ushokoledi RT

Date: 09/27/22

109 Waldo St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Winners O. LLC

Seller: RJB Properties LLC

Date: 09/21/22

252 Walnut St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Winners O. LLC

Seller: RJB Properties LLC

Date: 09/21/22

26 Washington Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Adam Mission

Seller: Robert W. Narey

Date: 09/23/22

LONGMEADOW

100 Ashford Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $817,500

Buyer: Daniel Shapira

Seller: Jonna I. Gaberman

Date: 09/21/22

34 Dartmouth Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $692,000

Buyer: Correa LT

Seller: Audubon Road RET

Date: 09/29/22

561 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $270,000

Buyer: William J. Driscoll

Seller: Diane R. Boucher

Date: 09/26/22

21 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $330,000

Buyer: Jason J. Chamberlain

Seller: Nancy J. Walker RET

Date: 09/30/22

36 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,000

Buyer: Xavier N. Miller

Seller: Linda A. Lajoie RET

Date: 09/30/22

33 Meadowbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $674,000

Buyer: Doris M. Egan

Seller: Paul A. Zingarelli

Date: 09/30/22

152 Meadowbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $540,000

Buyer: Barry A. Rice

Seller: 152 Meadowbrook Road RT

Date: 09/30/22

129 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $386,000

Buyer: Kasey J. Pekala

Seller: Katarzyna K. Soja

Date: 09/21/22

67 Ridge Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $535,000

Buyer: Mohammadhossein G. Kohan

Seller: Samba NT

Date: 09/30/22

131 Viscount Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,000

Buyer: Zengxin Ouyang

Seller: Yan Ou

Date: 09/29/22

LUDLOW

55 1st Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $1,300,000

Buyer: Westmass First Avenue LLC

Seller: Walter S. Wood LLC

Date: 09/30/22

37 Bondsville Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $400,000

Buyer: Tyler D. Hubbard

Seller: Robert Rose

Date: 09/27/22

Colonial Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $120,000

Buyer: Jamie Tomas

Seller: Hazel E. Bazinet

Date: 09/21/22

623 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $285,000

Buyer: Anthony J. Amato

Seller: Walter J. Bilodeau

Date: 09/21/22

54-56 Franklin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Silver P. Serra

Seller: Mary C. Evangelista

Date: 09/28/22

421 Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Mark Dangleis

Seller: Louis T. Saletnik

Date: 09/28/22

444 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $628,000

Buyer: Nazim Hack

Seller: Bruce Tetrault

Date: 09/29/22

562 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Robert J. Rose

Seller: Lawrence F. Roberge

Date: 09/27/22

113 Simonds St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Kevin Andryc

Date: 09/30/22

41 Warren St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Paulo G. Norberto

Seller: Stanley E. Sokolowski

Date: 09/27/22

West St. Lot 87

Ludlow, MA 01056

Amount: $430,000

Buyer: Jhon Wielblad

Seller: Antonio S. Martins

Date: 09/19/22

MONSON

22 Bridge St.

Monson, MA 01057

Amount: $295,000

Buyer: Adrienne Mojica

Seller: Nasser H. Chehimi

Date: 09/27/22

365 Cedar Swamp Road

Monson, MA 01057

Amount: $500,000

Buyer: Diane S. Salstead

Seller: Michael J. Coolong

Date: 09/20/22

8 Circle Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $335,000

Buyer: Martin J. Sweeney

Seller: Devan Katrell-Beane

Date: 09/23/22

73 Cote Road

Monson, MA 01057

Amount: $255,000

Buyer: Charles A. Corbett

Seller: Keelin White

Date: 09/28/22

4 Green St.

Monson, MA 01057

Amount: $270,000

Buyer: Barkett Capital LLC

Seller: Jeffrey Allard

Date: 09/30/22

38 Margaret St.

Monson, MA 01057

Amount: $300,000

Buyer: Hector E. Ramos-Perez

Seller: GM Properties LLC

Date: 09/27/22

178 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $290,000

Buyer: George F. Taylor

Seller: Piper Lowe Real Estate Group LLC

Date: 09/30/22

MONTGOMERY

Carrington Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Mayor Habitat Management LLC

Seller: 20 Chamberlain Road Land Trust

Date: 09/26/22

PALMER

12 Barlow St.

Palmer, MA 01069

Amount: $240,000

Buyer: Edwin Rodriguez

Seller: Judith M. Auclair

Date: 09/27/22

37-39 Belchertown St.

Palmer, MA 01080

Amount: $400,000

Buyer: Zaid A. Watt

Seller: Amira Antar

Date: 09/20/22

86 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $189,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Karen A. Brown

Date: 09/20/22

4048 High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $180,000

Buyer: Second Chance RT

Seller: Nancy L. Dranka

Date: 09/22/22

11 Holbrook St.

Palmer, MA 01069

Amount: $260,000

Buyer: Adriana Alban

Seller: David G. Walker

Date: 09/30/22

31 Old Farm Road

Palmer, MA 01069

Amount: $415,000

Buyer: Brian A. Figueroa

Seller: Thomas J. Barone

Date: 09/30/22

RUSSELL

59 Raymur Dr.

Russell, MA 01071

Amount: $240,000

Buyer: Dawn M. Koivisto

Seller: Hawk, Kenneth M., (Estate)

Date: 09/21/22

SOUTHWICK

1 Brayton Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $221,000

Buyer: B. L. Lempke RET

Seller: Linda I. Drake

Date: 09/28/22

84 South Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $360,000

Buyer: Timothy Pochron

Seller: David V. Reale

Date: 09/26/22

23 South Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $369,900

Buyer: Nikolas Savva

Seller: Lori P. Clarke

Date: 09/19/22

SPRINGFIELD

20 Alderman St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Antoinette Guidry

Seller: Noel Soto-Cruz

Date: 09/30/22

17 Alice St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Phyllis T. Morris

Seller: Kenia Gonzalez

Date: 09/30/22

1929 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $353,000

Buyer: Nellysha Sanabria-Lopez

Seller: Kyle G. Unsderfer

Date: 09/20/22

215 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $342,000

Buyer: Dominic N. Mogusii

Seller: John Kanyoko

Date: 09/28/22

223 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Aiviis Rosado

Seller: Roy Eggleston

Date: 09/22/22

58-60 Armory St.

Springfield, MA 01105

Amount: $175,000

Buyer: Springfield Foodmart Inc.

Seller: Andrew Calvanese

Date: 09/21/22

96-98 Arthur St.

Springfield, MA 01104

Amount: $300,000

Buyer: Maria M. Franco

Seller: Jose L. Claudio

Date: 09/30/22

22 Atwater Place

Springfield, MA 01107

Amount: $210,000

Buyer: Agathe Joseph

Seller: Richard A. Facchini

Date: 09/28/22

259 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $430,000

Buyer: DJ&T Investments Inc.

Seller: Lascelles Marsh

Date: 09/23/22

65 Beaufort Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $308,000

Buyer: Yamilka Figueroa-Rivera

Seller: Fallah Razzak

Date: 09/19/22

148 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $292,000

Buyer: Charles Park

Seller: Neil P. Walker

Date: 09/29/22

974 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $176,000

Buyer: Shannon Shainwald

Seller: Kennedy, William R., (Estate)

Date: 09/30/22

31 Bray St.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Edwin O. Garcia

Seller: Patricia A. Carlin

Date: 09/22/22

6 Bremen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $141,450

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Jack D. Rivera

Date: 09/30/22

41 Briggs St.

Springfield, MA 01151

Amount: $140,000

Buyer: Jeremy D. Scott

Seller: Jackson FT

Date: 09/26/22

977 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Robert A. White

Seller: Fabbri, Joseph A. Jr., (Estate)

Date: 09/21/22

1026 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Ushokoledi RT

Seller: Calvin D. Blakes

Date: 09/30/22

150 Catherine St.

Springfield, MA 01013

Amount: $430,000

Buyer: DJ&T Investments Inc.

Seller: Lascelles Marsh

Date: 09/23/22

154-160 Catherine St.

Springfield, MA 01013

Amount: $430,000

Buyer: DJ&T Investments Inc.

Seller: Lascelles Marsh

Date: 09/23/22

44 Cherrelyn St.

Springfield, MA 01104

Amount: $203,000

Buyer: Ernie E. Colon

Seller: Fitzgerald, Noreen B., (Estate)

Date: 09/23/22

59 Clement St.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Alexis Pothul

Seller: Lindsey Russell

Date: 09/30/22

47 Clough St.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Jacob Gonzalez

Seller: Aimee R. Freeman

Date: 09/23/22

135 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Yenit Degracia

Seller: Nres LLC

Date: 09/21/22

246 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Wilber A. Bernal

Seller: Sean M. Bradshaw

Date: 09/23/22

134-136 Darling St.

Springfield, MA 01151

Amount: $223,111

Buyer: DB Real Estate LLC

Seller: Carlos M. Ortiz

Date: 09/22/22

181 Davis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $130,000

Buyer: Antonio Maldonado

Seller: Joan P. Valliere

Date: 09/30/22

145 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $306,000

Buyer: Samuel Feliciano

Seller: Brian P. Yacovone

Date: 09/30/22

108-110 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Eridania Arias

Seller: Daniel R. Boutin

Date: 09/30/22

28 Drumlin Road

Springfield, MA 01108

Amount: $360,000

Buyer: Jason T. Labeau

Seller: Brian Santiago

Date: 09/28/22

141-143 Dubois St.

Springfield, MA 01151

Amount: $300,000

Buyer: Jose M. Cotto

Seller: Heidi S. Terrell

Date: 09/30/22

216 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $239,000

Buyer: Bryan Cunningham

Seller: Ryan, John D., (Estate)

Date: 09/22/22

11 East Fisk Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $795,000

Buyer: 11 Fisk Ave. Storage LLC

Seller: K&J Realty LLC

Date: 09/20/22

89 Edendale St.

Springfield, MA 01104

Amount: $150,000

Buyer: Olga Martinez

Seller: Lydia E. Martinez

Date: 09/26/22

16 Eldert St.

Springfield, MA 01109

Amount: $173,000

Buyer: Amanda L. Jones

Seller: Megan Loschiavo

Date: 09/29/22

117-119 Fenwick St.

Springfield, MA 01109

Amount: $305,000

Buyer: Luis Nunez-Matos

Seller: Darryl Hines

Date: 09/30/22

36 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $309,000

Buyer: Dudley B. Pierre

Seller: Muhammad U. Farooq

Date: 09/19/22

97 Garvey Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $352,000

Buyer: Denise R. Jordan

Seller: Arthur R. Outhuse

Date: 09/19/22

26 Gates Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $380,000

Buyer: Paul E. Lietz

Seller: Ronald W. Wyzik

Date: 09/30/22

15 Gatewood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $235,000

Buyer: Mohamed H. Ibrahim

Seller: Michael McDonnell

Date: 09/22/22

106 Gillette Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Brenda L. Davis

Seller: Brianna H. Stellato

Date: 09/30/22

20 Glendell Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $242,000

Buyer: Rebeca Flores

Seller: Ahmed A. Aljanabi

Date: 09/30/22

97 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $245,000

Buyer: Tyler C. Havriliak

Seller: Antonio S. Monteiro

Date: 09/28/22

496-498 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $275,000

Buyer: Rosa H. Lane

Seller: Marzena K. Sochacka-Medina

Date: 09/20/22

5 Greentree Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $335,000

Buyer: Godfrey A. Smith

Seller: Matadormus RT

Date: 09/28/22

71 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $315,000

Buyer: Thomas Crawford

Seller: Ryan McDowell

Date: 09/28/22

23 Harvey St.

Springfield, MA 01119

Amount: $245,000

Buyer: Elizabeth Guzman-Sierra

Seller: Aldrwyn Figuereo

Date: 09/21/22

12 Jean Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $252,000

Buyer: Ransford Wilson

Seller: Ascione, Anthony P., (Estate)

Date: 09/30/22

41 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Luis A. Rivera-Morales

Seller: Henry Chhim

Date: 09/28/22

31 Juliet St.

Springfield, MA 01118

Amount: $395,000

Buyer: Dung H. Pham

Seller: Bukowski Construction LLC

Date: 09/19/22

68 Kenwood Park

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Kiet A. Huynh

Seller: Christian Nguyen

Date: 09/29/22

15 Kenyon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Jose I. Nunez-Mejia

Seller: Leon Woods

Date: 09/28/22

147 Knollwood St.

Springfield, MA 01104

Amount: $213,000

Buyer: Jennifer Chamrin

Seller: Susan L. Cole

Date: 09/28/22

46 Ladd St.

Springfield, MA 01109

Amount: $380,000

Buyer: Anthony Santiago

Seller: Gladysh Capital LLC

Date: 09/30/22

38 Ledyard St.

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: Albert Rivera-Zayas

Seller: Jose A. Pena

Date: 09/28/22

12-14 Lester St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Xiomara Torres

Seller: Helen S. Keough

Date: 09/26/22

830 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $860,000

Buyer: Liberty Street RET

Seller: Roy, Armand M., (Estate)

Date: 09/30/22

279 Locust St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Tejada Market 2 Corp.

Seller: Christopher J. Liquori

Date: 09/28/22

14 Lorimer St.

Springfield, MA 01151

Amount: $251,000

Buyer: Dwayne Brathwaite

Seller: Nexus Apartments LLC

Date: 09/30/22

141 Louis Road

Springfield, MA 01118

Amount: $260,000

Buyer: Kathleen E. Pumilia

Seller: Angela M. Pessolano-Pelzek

Date: 09/21/22

758 Main St.

Springfield, MA 01105

Amount: $500,000

Buyer: Andy Downtown Realty LLC

Seller: Izzo Realty LLC

Date: 09/30/22

2928-2936 Main St.

Springfield, MA 01107

Amount: $150,000

Buyer: Pesky Properties LLC

Seller: Healey Main RT

Date: 09/21/22

82 Marengo Park

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: 82 Marengo Park LLC

Seller: David E. Dragon

Date: 09/19/22

114 Marengo Park

Springfield, MA 01108

Amount: $289,900

Buyer: Georgieanna Brunton

Seller: Edwin R. Hunt

Date: 09/29/22

7 Marlborough St.

Springfield, MA 01109

Amount: $116,500

Buyer: Hunter Property Group LLC

Seller: Value Properties LLC

Date: 09/20/22

44 Mattoon St.

Springfield, MA 01105

Amount: $331,500

Buyer: Danielle Johnson

Seller: Winners O. LLC

Date: 09/26/22

81 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Aimee Maldonado

Seller: Nathan A. Garner

Date: 09/23/22

60 Norman St.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Cherie Burton

Seller: John T. Moriarty

Date: 09/23/22

57 Notre Dame St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Kathie L. Rosado

Seller: Mctizic Management Group LLC

Date: 09/29/22

311 Old Farm Road

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: Page P. Torres

Seller: Laura E. Mazur

Date: 09/30/22

5 Old Lane Road

Springfield, MA 01129

Amount: $490,000

Buyer: Samson Rusoke

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 09/30/22

11 Old Lane Road

Springfield, MA 01129

Amount: $489,000

Buyer: Neil P. Walker

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 09/29/22

252-254 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $360,000

Buyer: Leonardo E. Perdomo

Seller: Luis M. Rodriguez

Date: 09/22/22

268-270 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Prestigious One LLC

Seller: Joseph J. Perla

Date: 09/23/22

35-37 Ozark St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Davila Enterprises LLC

Seller: Jared M. Kahn

Date: 09/30/22

91 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $158,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Julia Belanger

Date: 09/22/22

81 Pemaquid St.

Springfield, MA 01151

Amount: $170,000

Buyer: Chelyka Diaz

Seller: Jeffrey S. Clemons

Date: 09/30/22

65 Pembroke Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Esmeralda Gonzalez

Seller: Nathan Rodriguez

Date: 09/22/22

37 Pennsylvania Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $305,000

Buyer: Derek Chandonnet

Seller: Guy R. Petit

Date: 09/22/22

472 Plainfield St.

Springfield, MA 01107

Amount: $300,000

Buyer: Clinton Mitchell

Seller: Joanne Morales

Date: 09/30/22

29 Pocantico Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $340,000

Buyer: Noel Y. Soto

Seller: Michael Richardson-Polk

Date: 09/30/22

163-165 Prospect St.

Springfield, MA 01107

Amount: $150,000

Buyer: Lesly Campo

Seller: Ramirez, Jason F., (Estate)

Date: 09/26/22

65 Puritan Road

Springfield, MA 01119

Amount: $253,000

Buyer: Jorge Santiago

Seller: Michael D. Fisher

Date: 09/20/22

148 Regal St.

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: Tiffany M. Fangman

Seller: Joshua Fois

Date: 09/30/22

28-30 Rittenhouse Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: C&K Blue Sky Properties LLC

Seller: Watchmaker LLC

Date: 09/28/22

43 Rockland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $251,000

Buyer: Alejandra Heron

Seller: Tara B. Neddeau

Date: 09/27/22

2402 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $284,500

Buyer: Jeanne G. Calvaire

Seller: NKZ Realty Inc.

Date: 09/30/22

185 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $248,000

Buyer: Judy T. Scott

Seller: Glenn M. Hartling

Date: 09/29/22

99 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $212,000

Buyer: Orville A. Lugg

Seller: Elisa Cortez

Date: 09/30/22

30 Skyridge Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $304,120

Buyer: Elica Diaz-Rodriguez

Seller: Charles J. Saufler

Date: 09/30/22

1671 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01118

Amount: $264,900

Buyer: Paul E. Cote

Seller: Dawn M. Keenan

Date: 09/21/22

50-52 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Jerome Brown

Seller: S. W. Williams

Date: 09/23/22

104 Signal Hill Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $420,000

Buyer: Sha B. Pradhan

Seller: Gladys Rivera

Date: 09/20/22

110-112 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Joseph M. Santaniello

Seller: Mary T. Popko

Date: 09/20/22

75 Steuben St.

Springfield, MA 01151

Amount: $195,000

Buyer: Eben Cossutta

Seller: Nicholas J. Korniotes

Date: 09/30/22

104 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Dawn M. Keenan

Seller: William W. Cygan

Date: 09/21/22

9 Texel Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $253,400

Buyer: Holly Wedderspoon

Seller: Nina M. King

Date: 09/29/22

139 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $180,000

Buyer: Evelyn Camacho

Seller: Colton H. MacDonald

Date: 09/22/22

128 Tioga St.

Springfield, MA 01128

Amount: $265,000

Buyer: Brandon J. Hunter

Seller: Andrzej Chmielewski

Date: 09/30/22

85 Upland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Krzysztof Letowski

Seller: Evelyn Pratt

Date: 09/29/22

45 Vann St.

Springfield, MA 01129

Amount: $300,000

Buyer: Jean C. Baez-Rivers

Seller: Chouinard, Marie, (Estate)

Date: 09/22/22

288 Verge St.

Springfield, MA 01129

Amount: $800,000

Buyer: CTSI Realty LLC

Seller: Pra Realty Inc.

Date: 09/29/22

73 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $572,000

Buyer: Frederick R. Lewis

Seller: Idir Kendek

Date: 09/30/22

401 Water St.

Springfield, MA 01151

Amount: $207,500

Buyer: Cangi Five Properties LLC

Seller: FHLM

Date: 09/23/22

93 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $119,500

Buyer: Dnepro Properties LLC

Seller: John J. Percy

Date: 09/23/22

499 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Gladys Perez-Terrero

Seller: Franco Fomuki

Date: 09/26/22

2450 Wilbraham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $265,000

Buyer: Matahari RT

Seller: Stacy M. Bilodeau

Date: 09/29/22

14 Woodcliff St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Dennise Dejesus

Seller: Jason Libardi

Date: 09/30/22

145-147 Woodside Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $259,000

Buyer: Eleanore Vonthaden

Seller: Xiuyu Ma

Date: 09/30/22

941 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $175,000

Buyer: Springfield Foodmart Inc.

Seller: Andrew Calvanese

Date: 09/21/22

19 Yale St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Nora Mokam-Mouassom

Seller: Nolava LLC

Date: 09/23/22

TOLLAND

40 Meadow Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $305,000

Buyer: William A. Dittrich

Seller: Julie A. Roberts

Date: 09/23/22

WEST SPRINGFIELD

112 Ashley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $299,000

Buyer: Calabrese LLC

Seller: Jan Chrzan

Date: 09/30/22

217 Ashley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Oscar Cornejo

Seller: John T. Donnelly

Date: 09/30/22

605 Birnie Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $360,000

Buyer: Brett C. Belden

Seller: Walter Garstka

Date: 09/30/22

163 Bosworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $318,000

Buyer: Gabriel Miranda

Seller: Dhan Gurung

Date: 09/27/22

49 Buckingham Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Devon J. Bones

Seller: John F. Wilson

Date: 09/30/22

3 Central St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $544,334

Buyer: Vadechi LLC

Seller: Gogri Brothers Inc.

Date: 09/26/22

41 Chapin St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $425,000

Buyer: Robert M. Zeller

Seller: CMBD Properties Enterprises LLC

Date: 09/23/22

42 Ely Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Oleksandr Myronov

Seller: MAA Property LLC

Date: 09/30/22

72 George St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Padam Gajmer

Seller: Sarupa Rai

Date: 09/28/22

50 High St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $168,000

Buyer: Abdullah M. Jashaami

Seller: Korzeniowski, Edward J., (Estate)

Date: 09/28/22

102-104 Highland Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Devin Lichwan

Seller: MCL NT

Date: 09/30/22

Hyde Road, Lot 9

West Springfield, MA 01089

Amount: $155,000

Buyer: Maksim Vasilchenko

Seller: John G. Kudlic

Date: 09/23/22

27-53 Mercury Court

West Springfield, MA 01089

Amount: $12,500,000

Buyer: West Springfield Arms LLC

Seller: Arms Apartments LLC

Date: 09/28/22

34-86 Mercury Court

West Springfield, MA 01089

Amount: $12,500,000

Buyer: West Springfield Arms LLC

Seller: Arms Apartments LLC

Date: 09/28/22

38 Merrick St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Mantosh Rai

Seller: Anatoliy Gunko

Date: 09/29/22

76 New Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $186,909

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Nancy A. Rodgers

Date: 09/30/22

597 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Tatum S. Calabrese

Seller: Daniel J. Casey

Date: 09/22/22

151 Upper Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Shirley M. Martinez

Seller: Clayton Tinson

Date: 09/20/22

22 Vincent Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $291,000

Buyer: Frantz S. Etienne

Seller: Robert J. Turcotte

Date: 09/19/22

152 Wilder Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Mark A. St.Jean

Seller: William J. Weckerly

Date: 09/30/22

195 Windsor St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Abimael Rodriquez-Jamie

Seller: Thaddeus Tokarz

Date: 09/29/22

43 Wishing Well Way

West Springfield, MA 01089

Amount: $483,000

Buyer: Michael Theulen

Seller: Trudy L. Alix-Pierce

Date: 09/28/22

WESTFIELD

18 Bates St.

Westfield, MA 01085

Amount: $262,250

Buyer: Angel M. Rivera

Seller: TBG Property Management LLC

Date: 09/28/22

17 Clinton Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: John T. Pitoniak

Seller: Vilma F. Broga

Date: 09/29/22

21 Cranston St.

Westfield, MA 01085

Amount: $254,900

Buyer: Sarah S. Whiteley

Seller: NRES LLC

Date: 09/29/22

28 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: John D. Robinson

Seller: Matthew J. Romano

Date: 09/28/22

20 Darby Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $278,000

Buyer: Rebecca R. Leporati

Seller: Ciancotti, Joanne T., (Estate)

Date: 09/30/22

86 Dartmouth St.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Luz C. Caballero

Seller: Lawrence E. Oleksak

Date: 09/20/22

10 Day Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Aurora Holdings LLC

Seller: Mechanic Man LLC

Date: 09/28/22

62 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: Aurora Holdings LLC

Seller: Mechanic Man LLC

Date: 09/28/22

22 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $248,000

Buyer: Devine L. Hill-Coleman

Seller: Ross, Jane E., (Estate)

Date: 09/28/22

110 Little River Road

Westfield, MA 01085

Amount: $242,500

Buyer: Joseph Sclafani

Seller: Timothy J. Howe

Date: 09/30/22

26 Lois St.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Robin Sheldon

Seller: Baronas, Irene C., (Estate)

Date: 09/27/22

43 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Sahar Khawaja

Seller: William F. Lacey

Date: 09/30/22

6-8 Morris Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $286,000

Buyer: Jared D. Hudson

Seller: Alicia A. Alexion

Date: 09/29/22

353 North Elm St.

Westfield, MA 01085

Amount: $137,500

Buyer: Paul W. Nimchick

Seller: Dana K. Rising

Date: 09/23/22

420 Paper Mill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $150,000

Buyer: Lyudmila Okhrimenko

Seller: Little Big Fellas RT

Date: 09/30/22

30 Pleasant St.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Behavioral Health Network

Seller: Center For Human Development Inc.

Date: 09/27/22

51 Radisson Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $635,000

Buyer: James J. Kane

Seller: Stephanie L. Martell

Date: 09/30/22

26 Saint Paul St.

Westfield, MA 01085

Amount: $295,900

Buyer: Donald Bailey

Seller: Andrew C. Delusa

Date: 09/21/22

1037 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Theodore Burrell

Seller: Michael Burris

Date: 09/27/22

1071 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Bruce L. Cordero

Seller: Douglas Fuller

Date: 09/23/22

48 Shannon Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $342,000

Buyer: Heath M. Rawlings

Seller: Arnold E. Thompson

Date: 09/23/22

18 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $380,000

Buyer: D. V. Sarmiento-Castillo

Seller: Igor Radionov

Date: 09/30/22

164 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Shari Petrucci

Seller: Warner, Doris F., (Estate)

Date: 09/30/22

213 Valley View Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $431,000

Buyer: Roman A. Correa

Seller: Krystal A. Kozikowski

Date: 09/28/22

9 Waterford Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $674,900

Buyer: Robert J. Archbald

Seller: Steven M. Mitus

Date: 09/28/22

292 West Road

Westfield, MA 01085

Amount: $279,000

Buyer: Andrew Delusa

Seller: Henry M. Bisbee

Date: 09/21/22

142 Western Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $316,500

Buyer: Daniel Wright

Seller: Andrew Laverdiere

Date: 09/20/22

140 Wildflower Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $645,000

Buyer: Ghassan A. Saleh

Seller: C. M. Fantakis-Henderson

Date: 09/23/22

83 William St.

Westfield, MA 01085

Amount: $157,500

Buyer: BP LLC

Seller: Glenn E. Vanveldhuizen

Date: 09/22/22

41 Woodcliff Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $355,000

Buyer: Michael C. Potter

Seller: Normand L. Guilbert

Date: 09/23/22

WILBRAHAM

29 Blacksmith Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $450,000

Buyer: Anthony M. Dejura

Seller: Joanne W. Felchner

Date: 09/20/22

9 Echo Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $800,000

Buyer: Christine L. Graham

Seller: Kathleen E. Collins

Date: 09/20/22

16 Hickory Hill Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $450,000

Buyer: Servicenet Inc.

Seller: Williamson, Colin D., (Estate)

Date: 09/20/22

27 Hillcrest Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $215,000

Buyer: Rolando L. Bones

Seller: Gavin D. Berkeley

Date: 09/22/22

9 Leemond St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $439,000

Buyer: Kelly E. Middleton

Seller: Daniel R. Balser

Date: 09/20/22

7 Oaks Farm Lane, Lot 7

Wilbraham, MA 01095

Amount: $484,800

Buyer: Ronald Wyzik

Seller: AC Homebuilding LLC

Date: 09/22/22

105 Silver St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $595,000

Buyer: Grayson Kern-Colarusso

Seller: China Cat RT

Date: 09/23/22

39 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $550,000

Buyer: John Q. Hunt

Seller: Gerard A. Rocchi

Date: 09/21/22

18 Sunnyside Ter.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $325,000

Buyer: Michael Vivenzio

Seller: Frank Kulig

Date: 09/23/22

945 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $190,000

Buyer: Andre King

Seller: Robert K. Adamski

Date: 09/20/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

19 Applewood Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $435,000

Buyer: Emily H. Belt

Seller: Walker, Elaine L., (Estate)

Date: 09/22/22

4 Charles Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $460,000

Buyer: Daniel Cook

Seller: Christopher J. Allen RT

Date: 09/30/22

14 Gray St.

Amherst, MA 01002

Amount: $830,000

Buyer: Bradley Kobylarz

Seller: Barbara L. Guidera RET

Date: 09/19/22

171 Heatherstone Road

Amherst, MA 01002

Amount: $660,000

Buyer: Chaoran Ma

Seller: Richard J. Giglio

Date: 09/23/22

399 Henry St.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,050,000

Buyer: Victoria Risk

Seller: Joel W. Martin

Date: 09/28/22

54 Hills Road

Amherst, MA 01002

Amount: $545,000

Buyer: David M. Orr

Seller: 54 Hills Road NT

Date: 09/28/22

754 Main St.

Amherst, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: Lincoln Fearing LLC

Seller: Grover R. Ballou

Date: 09/28/22

39 Old Town Road

Amherst, MA 01002

Amount: $569,000

Buyer: Steven Nelson

Seller: Nirupama Ravi

Date: 09/22/22

485 Pine St.

Amherst, MA 01002

Amount: $240,000

Buyer: Seunghun Kang

Seller: CNS Home Solutions LLC

Date: 09/26/22

91 State St.

Amherst, MA 01002

Amount: $335,000

Buyer: Eugene Mattie

Seller: Moreland, Benjamin F., (Estate)

Date: 09/22/22

BELCHERTOWN

40 Azalea Way

Belchertown, MA 01007

Amount: $510,000

Buyer: Brian A. Bachand

Seller: Thomas A. Barry

Date: 09/30/22

24 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $290,000

Buyer: Nicholas W. Burgos

Seller: Sharon E. Miner

Date: 09/30/22

112 North St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $464,988

Buyer: Michael Hoffman

Seller: Shirley A. Pogodinski

Date: 09/29/22

100 Pine St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $325,000

Buyer: Cynthia D. Harbeson

Seller: Edward C. Richardson

Date: 09/26/22

124 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $549,900

Buyer: Michael Falcione

Seller: Laurie A. Fabbri

Date: 09/30/22

631 Warren Wright Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $405,000

Buyer: Frances Orourke-MacPhail

Seller: Stephen R. Utley

Date: 09/23/22

EASTHAMPTON

1 Adams St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: SGS Holdings LLC

Seller: Bradley J. Robbins

Date: 09/27/22

117 Everett St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $375,000

Buyer: Dara Darabi

Seller: Susan J. Hess-Snape

Date: 09/30/22

233 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $262,000

Buyer: New England Remodeling

Seller: Marc C. Maki

Date: 09/23/22

13 Louise Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $372,000

Buyer: Janell Tryon

Seller: Linda K. Smargie

Date: 09/26/22

33-R Maine Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $273,000

Buyer: Aarin Feliz

Seller: Kimberly A. Sweeney

Date: 09/28/22

113 Oliver St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $502,000

Buyer: Samuel I. Pashall

Seller: David E. Valade

Date: 09/30/22

10 Pinebrook Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $380,000

Buyer: Jeanne M. Ryan

Seller: Ushokoledi RT

Date: 09/22/22

113 Strong St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Christopher F. Sterpka

Seller: Daryl Brosseau

Date: 09/26/22

27 Treehouse Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $500,000

Buyer: Susanne Weinman

Seller: James R. Jackson

Date: 09/30/22

GRANBY

24 Baggs Hill Road

Granby, MA 01033

Amount: $290,000

Buyer: Amanda N. Hunt

Seller: Jennifer D. Dirico

Date: 09/21/22

75 Carver St.

Granby, MA 01033

Amount: $694,000

Buyer: 3 East LLC

Seller: Kotowicz Custom Homes LLC

Date: 09/26/22

12 Cedar Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $348,600

Buyer: W. L. & A. N. Gould 1990 FT

Seller: Mark R. Plante

Date: 09/29/22

75 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $595,000

Buyer: Michael G. Page

Seller: John Grimaldi

Date: 09/22/22

HADLEY

5 Adare Place

Hadley, MA 01035

Amount: $775,000

Buyer: Albert J. Steppi

Seller: W. Marek Inc.

Date: 09/29/22

53 East St.

Hadley, MA 01035

Amount: $215,000

Buyer: Brian J. Crandall

Seller: Theresa Banach

Date: 09/23/22

11 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $635,000

Buyer: Pioneer Valley Ventures LLC

Seller: Palangi, David M., (Estate)

Date: 09/26/22

14 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $475,000

Buyer: 14 & 18 Russell St. LLC

Seller: Christine M. Newman RET

Date: 09/21/22

18 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $475,000

Buyer: 14 & 18 Russell St. LLC

Seller: Christine M. Newman RET

Date: 09/21/22

HATFIELD

20 Chestnut St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $420,000

Buyer: Zachary M. Heller

Seller: James B. Thein

Date: 09/29/22

12 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $2,350,000

Buyer: Benson Mini Storage LLC

Seller: Bowditch LLC

Date: 09/30/22

142 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $15,500,000

Buyer: Foxrock 142 Elm Realty LLC

Seller: Arc LLC

Date: 09/19/22

45 Main St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $275,000

Buyer: Lindsay Gutekunst

Seller: Kostek, Thomas E., (Estate)

Date: 09/29/22

HUNTINGTON

220 Searle Road

Huntington, MA 01050

Amount: $275,000

Buyer: Joseph Lopez

Seller: Jean Bushey

Date: 09/23/22

MIDDLEFIELD

107 Chipman Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $125,000

Buyer: Aimee M. Mendicino

Seller: Belynda A. Basak

Date: 09/30/22

NORTHAMPTON

407 Audubon Road

Northampton, MA 01053

Amount: $1,035,000

Buyer: Audubon Road RET

Seller: Lynell M. Branch RET

Date: 09/29/22

392 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $258,000

Buyer: Gena M. Downey LT

Seller: Ronald T. Blechner

Date: 09/19/22

358 Chesterfield Road

Northampton, MA 01053

Amount: $350,000

Buyer: Susan E. Berger

Seller: George E. Guyette

Date: 09/20/22

37 Corticelli St.

Northampton, MA 01062

Amount: $420,000

Buyer: Katherine M. Brewer-Ball

Seller: Turner, Brian W., (Estate)

Date: 09/28/22

15 Elizabeth St.

Northampton, MA 01060

Amount: $355,000

Buyer: Jesse T. Casaubon

Seller: Birdie Properties LLC

Date: 09/27/22

275 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,375,000

Buyer: Kyung H. Sin

Seller: Rebecca B. Foley

Date: 09/28/22

839 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $318,500

Buyer: Lauren Lee A. Barry

Seller: Meghan C. Hoagland

Date: 09/30/22

6 Franklin Court

Northampton, MA 01060

Amount: $600,000

Buyer: Stephen Sheldon

Seller: Judith S. Polan

Date: 09/20/22

38 Grant Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $501,000

Buyer: Eli Dwight

Seller: Suzanne Dantonet

Date: 09/30/22

1 King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,300,000

Buyer: JP Morgan Chase Bank

Seller: D. P. Holdings LLC

Date: 09/22/22

15 Mary Jane Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $330,000

Buyer: Brian Hanlon

Seller: Christopher M. Hunt

Date: 09/20/22

39 Middle St.

Northampton, MA 01062

Amount: $275,000

Buyer: Timothy M. Enman

Seller: John J. Brennan

Date: 09/30/22

38 North Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $475,000

Buyer: Maria A. Rao

Seller: Joan Swerdlow Brandt RET

Date: 09/19/22

12 Rick Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $300,000

Buyer: Thomas J. Wickles

Seller: Sliwa, Edward W., (Estate)

Date: 09/30/22

329 Riverside Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $145,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Robert E. Jones

Date: 09/19/22

36 Ward Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,010,000

Buyer: Alexander George

Seller: Blair McLaughlin

Date: 09/30/22

26 Williams St.

Northampton, MA 01060

Amount: $470,000

Buyer: Eli Dwight

Seller: Hoynoski 2008 RET

Date: 09/29/22

PELHAM

25 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $200,000

Buyer: Yosef Nimni

Seller: William M. Rock

Date: 09/30/22

33 Enfield Road

Pelham, MA 01002

Amount: $322,500

Buyer: Lisa Crossman

Seller: Ann P. McNeal

Date: 09/21/22

PLAINFIELD

6 Hill St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $300,000

Buyer: Susan Bartfay

Seller: Gary L. Hunt

Date: 09/22/22

SOUTH HADLEY

151 Abbey St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $410,000

Buyer: Ryan P. Sweeney

Seller: Anthony Dejura

Date: 09/20/22

5 Brook St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $315,000

Buyer: Kathleen E. Stewart

Seller: Jonathan T. Driskell

Date: 09/19/22

Carol Ann Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $800,000

Buyer: RLB Management LLC

Seller: Pride Real Estate LLC

Date: 09/30/22

20 Columbia St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $355,000

Buyer: Norman R. Betournay

Seller: Scott Menard

Date: 09/30/22

112 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $330,000

Buyer: Andrew G. Roberts

Seller: Sharon M. Styffe

Date: 09/29/22

5 Grandview St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $318,000

Buyer: Kris A. McNulty

Seller: Sarah L. Fogg

Date: 09/19/22

280-286 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $800,000

Buyer: RLB Management LLC

Seller: Pride Real Estate LLC

Date: 09/30/22

19 Harvard St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $330,000

Buyer: Donna Yazwinski

Seller: Ashley Kohl

Date: 09/30/22

19 Helm St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $340,000

Buyer: Donald R. Packard

Seller: Elizabeth B. Musto

Date: 09/30/22

137 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: Michael J. Brushway

Seller: Kyle Taylor

Date: 09/30/22

169 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $392,000

Buyer: Luis R. Torres

Seller: Mohammad A. Javaid

Date: 09/29/22

1 Pearl St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $130,000

Buyer: Rebecca T. Bassett

Seller: Lukasik IRT

Date: 09/23/22

39 Pine St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $510,000

Buyer: Sean Bradshaw

Seller: Ciolek, Bernice K., (Estate)

Date: 09/23/22

4 Priestly Farms Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $560,000

Buyer: Ethan J. Mansur

Seller: Patricia A. Costello

Date: 09/20/22

11 Spring Meadows

South Hadley, MA 01075

Amount: $675,000

Buyer: Li Q. Gao

Seller: Christine A. Phillips

Date: 09/23/22

17 Taylor St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $185,000

Buyer: Brett Remillard

Seller: Ronald P. Oparowski

Date: 09/23/22

SOUTHAMPTON

15 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $560,000

Buyer: Paul Cheney

Seller: Linda B. Emerson

Date: 09/30/22

27 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $580,000

Buyer: Gordon Alexander

Seller: Ellen F. Kaplan

Date: 09/22/22

15 Eastwood Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $725,000

Buyer: Robert W. Bassett

Seller: Raymond R. Picard

Date: 09/30/22

31 Gilbert Road

Southampton, MA 01073

Amount: $325,000

Buyer: Dominic B. Rachmaciej

Seller: Stein, Edward R., (Estate)

Date: 09/30/22

77 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $500,000

Buyer: Dean T. Couture

Seller: Richard A. Jensen

Date: 09/20/22

80 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $490,000

Buyer: Dax Gillis

Seller: Immacolata Silvestri

Date: 09/19/22

54 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $435,000

Buyer: Dillon F. Monroe

Seller: Terry R. West

Date: 09/19/22

WARE

37 Benham Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $274,000

Buyer: Robert Vassallo

Seller: 4J Real Estate Group LLC

Date: 09/22/22

20 Eddy St.

Ware, MA 01082

Amount: $245,000

Buyer: Michael W. Ponyta

Seller: Erick A. Vasquez

Date: 09/23/22

259 Malboeuf Road

Ware, MA 01082

Amount: $325,000

Buyer: Moses Deliz

Seller: John M. Prenosil

Date: 09/30/22

105 Maple St.

Ware, MA 01082

Amount: $170,000

Buyer: Jason Chemero

Seller: Kelly R. Blinn

Date: 09/19/22

46 Morse Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $300,000

Buyer: Ashliana Woulfe

Seller: Harszy, John P., (Estate)

Date: 09/23/22

114 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $225,000

Buyer: Marianell Castillo

Seller: Merissa Titus-Abate

Date: 09/30/22

104 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $280,000

Buyer: Brandon Cairns

Seller: Marc A. Varnum

Date: 09/27/22

2-4 Vigeant St.

Ware, MA 01082

Amount: $360,000

Buyer: Von Capital LLC

Seller: David W. Foote

Date: 09/29/22

18 Walnut St.

Ware, MA 01082

Amount: $220,000

Buyer: Lorie A. Miller

Seller: Joshua B. Paydos

Date: 09/30/22

54 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: Damaris M. Frias

Seller: Manomednet LLC

Date: 09/19/22

139 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $2,700,000

Buyer: Samp Realty LLC

Seller: Alexandria T. LLC

Date: 09/30/22

WESTHAMPTON

Blueberry Hills Road Lot 4A

Westhampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Benjamin A. Kraus

Seller: Paul A. Nowak

Date: 09/30/22

201 North Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $625,000

Buyer: Edison Santana

Seller: Charlene J. Lapan

Date: 09/30/22

6 West Shore Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $406,000

Buyer: Amanda L. Nash

Seller: Laura A. Pompei

Date: 09/29/22

WILLIAMSBURG

31 Goshen Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $310,000

Buyer: Randy R. Sherman

Seller: Susan M. Goulet

Date: 09/20/22

2 Pine St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $380,000

Buyer: Wendy Messerli

Seller: Mark D. Albright

Date: 09/21/22

WESTHAMPTON

127 Northwest Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $475,000

Buyer: Caroline Moore

Seller: Gail E. Nutting

Date: 09/19/22

64 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $585,000

Buyer: Emily M. Coggins

Seller: Benjamin W. Coggins

Date: 09/23/22

WORTHINGTON

270 Kinnebrook Road

Worthington, MA 01098

Amount: $250,000

Buyer: Sylvaria FT

Seller: Barbara H. Shea

Date: 09/19/22

285 Williamsburg Road

Worthington, MA 01098

Amount: $330,000

Buyer: Timothy W. Lipski

Seller: Serena F. Slack

Date: 09/21/22