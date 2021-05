Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the months of April and May 2021. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

DEERFIELD

Back Alley BBQ

12 Railroad St.

Nathan Lynde

Hoop City Brewing

12 Railroad St.

Aloyce Assenga, Eva-Eliaike Mbuya

K Dog Auto Sales

670 River Road

Kevin Bourbeau

Steadfast Life Consulting

6 Stage Road

Jill Medina Elizalde

HADLEY

Cheesy Street Grill – Western MA

367 Russell St.

Jon Oligino

Happier Valley Comedy

1 Mill Valley Road

Scott Braidman

Kendrick Property Management

2 Bay Road, Suite 200

Donna Golec

Weber’s Lawn Equipment Repair

34 North Maple St.

Rodney Weber

LONGMEADOW

Brenda Cuoco & Associates Real Estate Brokerage

714 Bliss Road

Brenda Cuoco

Daly Appraisal Services

24 Birnie Road

James Daly

Dugubrown Construction, LLC

108 Bel Air Dr.

Joseph Aimua

Franca4design

375 Pinewood Dr.

Franca Conway

Joslad & Associates Civil Engineering Consultants

108 Bel Air Dr.

Joseph Aimua

LJCD Associates, LLC

678 Converse St.

Donald Nault

Professional Massage Works, LLC

1200 Converse St., Suite 204

Andrea Ott

RJ’s Complete Tree Service

120 Wimbleton Dr.

Joshua Rodriguez

NORTHAM1PTON

Fortuna Publica Studio

581 Burts Pit Road

Stephanie Arroyo

Good Alchemy Lands

22 Bright St.

Benjamin Covino

Katherine (Kate) Klemer

376 Pleasant St.

Kate Klemer

Liberal Arts

236 Pleasant St.

Jennifer Carr

Munificent Scribbler Press

95 Laurel Park

Tira Pandolf

Northeast Greenway Solutions

62 Chestnut St.

Craig Della Penna

Pho Boston

311 Riverside Dr.

Trinh Nguyen

Strada

108 Main St.

Anna Bowen

Strom Remodeling

80 Damon Road

Richard Strom

Sugar Maple Trailside Inn

62 Chestnut St.

Craig Della Penna, Kathleen Della Penna

SOUTHWICK

KJ Landworks

208 South Loomis St.

Joshua Arnett

Salon Amici

515 College Highway

Susan Allen

WESTFIELD

Bitcoin Depot

397 Little River Road

Lux Vending, LLC

Bombshelly Vintage

32 White St.

Lynn Wegiel

Full Gospel Christian School

110 Union St.

Kristina Podzemelnova

Giftology

99 Springfield Road

7C Diamonds Inc.

Hang-Rite Gutter Installation Co.

37 South Meadow Road

CKG Gutters, LLC

Jay’s Property Services

33 West Silver St.

Jay Larsen II

Jolene Hamilton, PhD

571 Granville Road

Jolene Hamilton

Katt’s Creations

35 Jeanne Marie Dr.

Yekaterina Panasyuk

Mam’s Creations Handmade

5 East Bartlett St.

Mayra Matos

MJH Carpenters & Contractors

41 Crown St.

Michael Helbling

Mr. Easy Shop Store

126 Union St.

Marianne Ramos

Munchy’s

24 North Elm St.

Samuel Thresher

NE Billing

15 Noble Ave., Apt. 1

Brittany Gum

New England Ammonia Safety Inc.

29 Salvator Dr.

James Burke

Pioneer Valley Property Services

87 Franklin St.

Mark Slayton

Scorzi’s Auto Detailing

270 Munger Hill Road

Richard Scorzafava

Sergey Mitev Music Studio

70 Fairfield Ave.

Sergey Mitev

Susan’s Discount Travel

33 Woodcliff Dr.

Susan Williams

Ultimate Floors

18 Cara Lane

Seth Lakin

WEST SPRINGFIELD

Cyber Exchange

1053 Riverdale St.

Stephen Buynicki

Hair and Nail Co.

1346 Elm St.

Maria Siciliano, Pamela Frappier

Jiffy Lube #2561

788 Memorial Ave.

Albert Chance

Law Offices of Michael Harty

698 Westfield St.

Michael Harty

Renew.Calm

160 Baldwin St.

Dawn Nooney

Savers

135 Memorial Ave.

Richard Nedway

Sefa C. Ongun Uber Lyft DoorDash

132 Birnie Ave.

Sefa Ongun

Springfield Lumber Co.

202 Day St.

Joseph Musco

Stella’s Bones

640 Elm St.

Lesley Maple

USA Medical Supply Inc.

1779 Riverdale St.

Richard Spafford

Your Story Counseling, LLC

116 Ely Ave.

Jennifer Lingenberg