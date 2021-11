Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the months of October and November 2021. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

DEERFIELD

Deerfield Greenhouse Builder & Repairs

345 Greenfield Road

Victoria Laczynski

Holiday Pizza

3A Elm St.

Aristides Theodoropoulos

Two Feathers Restoration & Design LLC

707 Greenfield Road

Brian Artherton

Wisdom Way Inc.

51 Upper Road

Jonathan Friz

HADLEY

Exotic Auto Service and Sales

12 Russell St.

Paul Narus

Reading by Mrs. Miller

249 Russell St.

Steven Eli

Slow Tractor

27 Middle St.

Christian Stanley

Valley Malt LLC

27 Middle St.

Andrea Stanley

Up to Speed

9 Kennedy Dr.

Robert Kuzmeski

NORTHAMPTON

Big Y Northampton Express #120

138 North King St.

Big Y Foods Inc.

Cannabis Culture

26 Strong Ave.

Thomas Little

Forget Me Not Florist

114 Main St.

Rebecca Fitzgerald

Gabriel Books

21 Market St.

Patricia Riley

Joe’s Albums LLC

5 Market St.

Joseph Demers

The Mars Orchestra

23 Pomeroy Ter.

Keny Hardwick

Mat Day

293 Elm St.

Thuy Nguyen

Oriental Bodywork

68 Bradford St., Suite H

Sujun Li

Ross Sister

78 Maple St.

Samantha Ross

Ryan Imported Car Repair Inc.

3 Brewster Court

Joseph Ryan

Sandri #139

776 North King St.

David Nelson

Stone’s

2 Conz St.

Alex Vidavd

Ted Anderson, Handyman

137 North Main St., Apt. 2L

Edward Anderson

Wild Chestnut Café

22 Chestnut St.

Rosalie Black, Melissia Lacharite

SOUTHWICK

The Bar Shoppe

106 Point Grove Road

Karen Pashko

WGI Inc.

34 Hudson Dr.

Frederick Filios

SPRINGFIELD

Dee’s Treasure 413

19 Dearborn St.

Diana Cox-Pusey

Diversity Resource Group

703 Bradley Road

Frederick Smith

Elite Rider

98 Drexel St.

Luis Graceski

Frank Used Appliances

2625 Main St.

Frank Used Appliances

Grez Automotive LLC

604 Boston Road

Pan Siphanoum

Mercado Orthotics & Prosthetics

10 Temple St.

Audrey Mercado

Mi Antojito Bakery & Restaurant

126 Walnut St.

Marilyn Gali

Northeastern Transport LLC

148 Leyfred Ter.

Yana Dipon

Optical Expressions Inc.

1514 Allen St.

Shelia Gibbs

Performance Auto Accessories

479 Main St.

Ronique Evans

Shaolin Kung Fu Center

441 White St.

Lisandro Vega

Smash Cleaning Services

85 Westford Ave.

Tanyika Scott

Springer’s Oil LLC

538 Page Blvd.

Samuel Springer

Sticcorella Cleaning Fairies

19 Parkwood St.

Maria Sticco

Sunbelt Rentals Inc.

95 Fisk Ave.

Sunbelt Rentals Inc.

Tanaka and Sons Property Services

22 Willard Ave.

Jorge Martinez

WESTFIELD

A. Dorsey Construction & Remodeling

357 Southampton Road

Andrew Dorsey

Busy Lizzy Cleaning Co.

64 Noble St.

Faith Rinehart

Circle Square Logistics

34 Meadow St.

Stanislav Butnaru

Katt Carpet & Upholstery Cleaning

308 Springdale Road

Ronald Tabb

LB’s Property Maintenance

18 Verona St.

Bernardo Sanchez

Master Carpenter

3 Lozier Ave., Apt. 2

Danil Tarnovskiy

Westfield Purple Heart Trail

4 School St.

Domus Inc.

WEST SPRINGFIELD

Classic Burgers

1261 Westfield St.

Rashpal Singh

Goodless Electric

100 Memorial Ave.

Jeffrey Goodless

Hallies Comet

28 Van Horn St.

Christina Giebner

Lucky 7 Nails Spa

1146 Union St.

Tommy Nguyen

Panera Bread

935 Riverdale St.

Dean Carman

Trinity Health Of New England at Home

202 Hillside Ave.

Gina Rogers

Union Street Auto Sales

697 Union St.

Joshua Martel

Water Falls for Women

903 Main St.

Melvin Mitchell

West Springfield Wings LLC

1290 Riverdale St.

Daniel Gadbois

Westside Cuts

84 Westfield St.

Erik Berrios