Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the months of August and September 2022. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

AGAWAM

Agawam Mobile Home Park

80 Springfield St.

Eduardo Arroyo

Bitcoin Depot

1672 Main St.

Lux Vending LLC

Bitcoin Depot

18 Springfield St.

Lux Vending LLC

Caribbean Eats

151 Suffield St.

Michael Price

C.H.H. Engraving Inc.

430 Main St.

John Barber

Clinical Psychology Associates

46 Suffield St.

Richard Schwartz

Double Vision Fabrication

37 St. Jacques Ave.

Joshua Shea

Eye Care & Eye Wear Center

170 Main St.

Madonna Santos

Fargus Overhead Garage Doors

45 Mallard Circle

William Fargas

Hampden County Chiropractic

339 Springfield St.

Tami Nelson

The Indian Restaurant

1422 Main St.

Rajesh Rayonia

J. Marie Electrology LLC

159 Main St., Unit 1

Jaqueline Ingram

Nuevos Senderon Adonai Casa de Restauedion

325 Walnut St.

Carlos Resto

Pure Fuel LLC

470 Shoemaker Lane

Francis Disanti

Uncle Roots

51 Elbert Road

Bruce Linder

Wicked Wash

650 Suffield St.

Lauea Jennison

BELCHERTOWN

Grace Farnham Photography

181 North St.

Grace Farnham

Mendyk Lawn and Landscape

25 Brandywine Dr.

Michael Peter Mendyk III

Oolalash

121 North Main St., D9

Princess Torres

Premier Health Group

35 Turkey Hill Road

Michelle Dubuc

CHICOPEE

Ginger Roots Skin Bar

1 Springfield St., Suite 1

Jill Decoteau

Kaeble Oil Inc

32 Champion Dr.

Michael Kaeble

EASTHAMPTON

Barclay Support Services

9 Holyoke St.

Thomas Malsbury

Cernak Fuel

100 Northampton St.

Hop Energy, LLC

Stitch Trek

12 David Richardson Circle

Brooke Regnier

EAST LONGMEADOW

East Car Sales

389 Elm St.

Wilfredo Gonzalez

GRANBY

CLC Dental Consulting

236 Batchelor St.

Charlotte Chartier Cote

Foundation for Justice and Charity Inc.

133 Aldrich St.

Katheryn Buckley-Brawner, William Brawner

Lamoureux Landscaping

52 West State St.

Shawn Lamoureux

HADLEY

22 Newton

22 Newton Lane

Shannon Burke

Bay Road Diary

241 Bay Road

Amy Searle

F45 Training

207 Russell St.

Daniel Deane

Hadley Tax & Financial

229 Russell St.

Robert Lowney

Infinite Self Massage & Energetics

108 Russell St.

Gwendolyn Lee

Manny’s Appliances

41 Russell St.

Breakaway Retail Enterprises

The Moon Crystal

367 Russell St., H01

Carole Moody-Reed

Neill Hardwood Flooring

56 North Maple St.

Kai Neill

Old Colony Business Law

245 Russell St., #14

Benjamin Palkowski

Saint Landscaping LLC

116 Rocky Hill Road

Philip St. Laurence

HOLYOKE

Holly’s Nails

2257B Northampton St.

Loan Tran

The Honey Do List

7 Mount Tom Ave.

Marc Grenier

JGL Truck Sales & Transport

27 Jackson St.

Evelyn Gonzalez

Masonry by Rich Cooper

189 Beech St.

Richard Cooper

Nimako K. Agyapong, Attorney at Law

4 Open Square Way

Nimako Agyapong

S.E.R. Distribution Inc.

64 Hitchcock St.

Sarah Rohan

NORTHAMPTON

Coco Bodakian

30 Village Hill Road, #202

Luna Greenwood

Finding Earth Works

29 Columbus Ave.

Alexandra Risley Schroeder

The Long Game

22 Sveau St.

Jim Lobley

Starr’s Pizzeria

59 Main St.

Damian Fernandez

Tenzinr

106 Sandy Hill Road

Tenzin Rigdhen

SOUTH HADLEY

Integrity Building & Design

37 Lawn St.

Craig Weise

Vida Skincare and Wellness LLC

607 Newton St.

Vida Skincare and Wellness LLC

SOUTHWICK

T&L Leisure Boats LLC

96 Point Grove Road

Christine Granfield

WEST SPRINGFIELD

Bart Truck Equipment LLC

358 River St.

Theresa Diclementi

Centerwell Home Health

95 Elm St.

Joseph Rushell

Elegant Nails

634 Kings Highway

Lien Thi Tran

Enovis Surgi-Care

150 Doty Circle

Susan Payne

Imperial Barber Shop

715 Main St.

Eric Ruiz

Kay Bee Marketing Resources

104 Brookline Ave.

Karen Blinderman

Mahameli

597 Amostown Road

Mahameli

Oliveira Drywall LLC

1207 Morgan Road

Oliveira Werley

Performance Rehabilitation of Western New England LLC

124 Myron St.

Henry Nove

Ray’s Liquidation

1434 Memorial Ave.

Ramon Sanchez

Spice of Asia

3 Central St.

Minalben Vyas