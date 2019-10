The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

421 Beldingville Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $475,000

Buyer: Brieanna McKinnon

Seller: James P. Cutler

Date: 08/30/19

BERNARDSTON

50 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $235,000

Buyer: Kristina L. Woods

Seller: Jane M. Kuznik

Date: 08/30/19

3 Eden Trail

Bernardston, MA 01337

Amount: $325,500

Buyer: William Murray

Seller: Steven Kubisch

Date: 08/29/19

DEERFIELD

80 Boynton Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $250,000

Buyer: Corey John

Seller: Tatsushi Arai

Date: 08/30/19

138 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $216,000

Buyer: Allison L. Howard

Seller: Jaime M. Zgrodnik

Date: 08/27/19

175 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $240,000

Buyer: Robin J. Karlin

Seller: Mark Bartos

Date: 09/05/19

121 Sandgully Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $245,000

Buyer: Felix Rodriguez

Seller: Kaywin R. Tessier

Date: 08/30/19

GREENFIELD

39 Beacon St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $2,275,000

Buyer: 39 Beacon Street LLC

Seller: D&G Holding Co. LLC

Date: 08/29/19

20 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Diane C. Haslett

Seller: Edward S. Burakiewicz

Date: 09/09/19

11 Dickinson St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $196,000

Buyer: Kevin A. Kennedy

Seller: Frederick J. Ackermann

Date: 08/30/19

58-60 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $197,183

Buyer: US Bank

Seller: Shawn W. Bowman

Date: 09/05/19

48 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $974,300

Buyer: Franklin & Main LLC

Seller: MECPC LLC

Date: 08/30/19

60-1/2 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $974,300

Buyer: Franklin & Main LLC

Seller: MECPC LLC

Date: 08/30/19

397 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $2,275,000

Buyer: 39 Beacon Street LLC

Seller: D&G Holding Co. LLC

Date: 08/29/19

5 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $227,000

Buyer: Ada L. Langford

Seller: Cameron M. Kehne

Date: 08/30/19

46 French King Hwy.

Greenfield, MA 01301

Amount: $164,000

Buyer: Oleksandr Lyvytsky

Seller: Conti, Teresa A., (Estate)

Date: 08/28/19

190 French King Hwy.

Greenfield, MA 01301

Amount: $116,000

Buyer: Michael M. Williams

Seller: Kristy L. Hamilton

Date: 09/03/19

51 Highland Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $399,000

Buyer: Kira A. Coopersmith-Funk

Seller: Douglas L. Welenc

Date: 09/03/19

74 Homestead Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $166,000

Buyer: Tory E. Decker

Seller: Lani M. Kiernan

Date: 09/09/19

156-158 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $974,300

Buyer: Franklin & Main LLC

Seller: MECPC LLC

Date: 08/30/19

265 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $974,300

Buyer: Franklin & Main LLC

Seller: MECPC LLC

Date: 08/30/19

9 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $160,000

Buyer: Jon M. Kelly

Seller: Jeremy M. Gauthier

Date: 09/10/19

13-15 Spruce St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Joudy-Ann Dinnall

Seller: Louis W. Peck

Date: 09/05/19

HEATH

117 Colrain Stage Road

Heath, MA 01346

Amount: $320,000

Buyer: Barry Fitzpatrick

Seller: John M. Schnorr

Date: 09/06/19

85 Number 9 Road

Heath, MA 01346

Amount: $215,000

Buyer: Laura Ward

Seller: Konstantin Khodunov

Date: 09/06/19

LEVERETT

51 Juggler Meadow Road

Leverett, MA 01054

Amount: $397,500

Buyer: Daniel G. Mendelsohn

Seller: Gay Hapgood

Date: 08/28/19

LEYDEN

37 Alexander Road

Leyden, MA 01337

Amount: $710,000

Buyer: David Campbell

Seller: James Schoolenberg

Date: 08/30/19

MONTAGUE

122 Dry Hill Road

Montague, MA 01351

Amount: $275,000

Buyer: Suzanne M. Reder-Delano

Seller: Eric Heinzman

Date: 08/28/19

341 East Chestnut Hill Road

Montague, MA 01349

Amount: $338,500

Buyer: Jamie T. Beauchesne

Seller: Douglas Simon

Date: 09/10/19

16 Hatchery Road

Montague, MA 01351

Amount: $120,000

Buyer: Big Foot Food Forests LLC

Seller: Robert L. Adams

Date: 08/30/19

17 Park St.

Montague, MA 01349

Amount: $199,000

Buyer: Gerald Gowdy

Seller: Robert J. Gabry

Date: 08/28/19

102 Turnpike Road

Montague, MA 01351

Amount: $180,000

Buyer: Alan H. Blanker

Seller: Whiteman, Phyllis S., (Estate)

Date: 08/30/19

NORTHFIELD

361 Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $206,000

Buyer: Jeremy W. Hemphill

Seller: Hall RT

Date: 09/04/19

501 South Mountain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $205,500

Buyer: Mark Seebeck

Seller: Steven E. Dejoy

Date: 08/29/19

ORANGE

48 Canon Lane

Orange, MA 01364

Amount: $166,000

Buyer: Mark S. Stoddard

Seller: Adrian S. Manning

Date: 09/06/19

156 Drew Blvd.

Orange, MA 01364

Amount: $356,400

Buyer: Ny Vongkaysone

Seller: Blast-Tech Inc.

Date: 09/06/19

24 Maple St.

Orange, MA 01364

Amount: $229,900

Buyer: Jacques DuPerez

Seller: Cate, Leon I., (Estate)

Date: 08/29/19

28 Maynard St.

Orange, MA 01364

Amount: $226,000

Buyer: Ryan T. Boisvert

Seller: Christopher Marshall

Date: 08/30/19

31 Memorial Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $160,000

Buyer: Vincent A. Cerez

Seller: Laura A. Lorenzo

Date: 08/29/19

54 Prentiss St.

Orange, MA 01364

Amount: $185,000

Buyer: Zachary J. Favreau

Seller: Robert F. Carey

Date: 08/27/19

67 Putnam St.

Orange, MA 01364

Amount: $231,000

Buyer: Raymond P. Bourque

Seller: Miguel A. Serrano

Date: 08/27/19

341 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $116,000

Buyer: US Bank

Seller: Scott J. Nelson

Date: 08/28/19

395 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $170,000

Buyer: Nicholas McGovern

Seller: Michelle Johnson

Date: 09/10/19

324 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Howard G. Jillson

Seller: Dennis Dupuis

Date: 08/28/19

430 Walnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $260,000

Buyer: Jason M. Normandin

Seller: Patricia M. Hoxie

Date: 08/30/19

SHELBURNE

3-7 Bridge St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $555,000

Buyer: You Are Here LLC

Seller: 3 Bridge Street LLC

Date: 08/30/19

SHUTESBURY

85 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $227,500

Buyer: Christopher Harris

Seller: Alec E. Jillson

Date: 08/29/19

541 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $375,000

Buyer: Jill M. Buchanan

Seller: Robin S. Demartino

Date: 09/06/19

SUNDERLAND

226 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $270,000

Buyer: Jeremy L. Roberts

Seller: Nancy A. Rule

Date: 08/27/19

456 River Dr.

Sunderland, MA 01035

Amount: $275,000

Buyer: Amherst Real Estate Services

Seller: Justin D. Killeen

Date: 08/29/19

WARWICK

30 Dusty Lane

Warwick, MA 01364

Amount: $204,500

Buyer: Thomas M. Payne

Seller: Theresa L. Foster

Date: 09/09/19

285 Orange Road

Warwick, MA 01378

Amount: $212,000

Buyer: Kevin McCabe

Seller: Cynthia J. Day

Date: 08/27/19

365 Wendell Road

Warwick, MA 01378

Amount: $153,500

Buyer: Debra Kelly

Seller: Timothy Williams

Date: 08/30/19

WENDELL

145 West St.

Wendell, MA 01379

Amount: $185,000

Buyer: Micah G. Suprenant

Seller: Milton H. Bergmann

Date: 08/29/19

WHATELY

136 North St.

Whately, MA 01093

Amount: $385,000

Buyer: Stephen D. Mikesell

Seller: Nancy H. August

Date: 08/28/19

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

12 Country Road

Agawam, MA 01001

Amount: $219,900

Buyer: Yury Bortnikau

Seller: Linda A. Noftall

Date: 09/10/19

41 Elm St.

Agawam, MA 01001

Amount: $207,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Gary F. Janulewicz

Date: 09/05/19

102 Florida Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $212,000

Buyer: Maheen Chaudhry

Seller: Stephen M. Allen

Date: 08/30/19

23 Janelle Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $328,000

Buyer: Muhammet Dogan

Seller: Peter Debarros

Date: 08/29/19

397 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $392,000

Buyer: Dennis Cahalan

Seller: AAD LLC

Date: 08/30/19

189 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $257,000

Buyer: Theodore P. Pienkos

Seller: Diane M. Juzba

Date: 08/27/19

982 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $135,000

Buyer: Kseniya Klimova

Seller: US Bank

Date: 08/30/19

42 Tina Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Jonathan Mitchell

Seller: Sharol A. Menard

Date: 08/30/19

83 Valley Brook Road

Agawam, MA 01030

Amount: $262,000

Buyer: Kara Wayte

Seller: Nathan Auger

Date: 09/04/19

22 Virginia St.

Agawam, MA 01001

Amount: $185,000

Buyer: Laura E. Bucalo

Seller: Thomas J. Davis

Date: 08/30/19

378-384 Walnut St. Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $405,000

Buyer: Shree Nyalkaran LLC

Seller: F. Fiore LLC

Date: 09/06/19

51 Winterwood Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $164,000

Buyer: Dustin L. Ruby

Seller: Deutsche Bank

Date: 08/30/19

BLANDFORD

1 Julius Hall Road

Blandford, MA 01008

Amount: $460,000

Buyer: M. Scott O’Connor

Seller: Thomas E. Agan

Date: 09/05/19

BRIMFIELD

32 Lyman Barnes Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $295,000

Buyer: Gina Salmon

Seller: Matthew P. Beaudry

Date: 08/30/19

98 Wales Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $257,000

Buyer: Andrew L. Doyle

Seller: Danielle E. Kornacki

Date: 08/30/19

CHESTER

295 Bromley Road

Chester, MA 01011

Amount: $245,000

Buyer: Victoria L. Bergeron

Seller: Andrew D. Kurtz

Date: 08/28/19

CHICOPEE

58 Ames Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $142,500

Buyer: Fallah Razzak

Seller: Wells Fargo Bank

Date: 08/30/19

15 Arcade St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $224,500

Buyer: Keith Pronowicz

Seller: Paul R. Wilson

Date: 09/04/19

52 Berger St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Nicole Perez

Seller: Tatyana Onufriycnuk

Date: 08/30/19

203 Blanchard St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $164,000

Buyer: Caitlyn M. Bennett

Seller: Josephine Sulenski

Date: 09/09/19

89 Carriage Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $400,000

Buyer: CIL Realty Of Mass Inc.

Seller: Therese D. Laflamme

Date: 08/27/19

Carriage Road #17

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: CIL Realty Of Mass Inc.

Seller: Therese D. Laflamme

Date: 08/27/19

Carriage Road #18

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: CIL Realty Of Mass Inc.

Seller: Therese D. Laflamme

Date: 08/27/19

801 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $500,000

Buyer: Hurricane Properties LLC

Seller: Kevin P. Corley

Date: 09/06/19

127 Clarendon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $125,000

Buyer: Julie L. Rodriguez

Seller: Johane L. Fortin

Date: 08/30/19

32 Clark St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $219,900

Buyer: Bernise Calderon

Seller: David A. Carpenter

Date: 08/28/19

127 Cobb Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $186,000

Buyer: Ivelisse Baerga

Seller: Patricia R. Iserman

Date: 08/29/19

58 Cyran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Christian Pagan

Seller: Peggy A. Breault

Date: 08/27/19

45 Ducharme Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: Enrique Santiago

Seller: Amber M. Drake

Date: 08/28/19

17 Greenleaf St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: Mustafa Al-Samirraie

Seller: Emery, Helen T., (Estate)

Date: 08/27/19

7 Hamel St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Teresa Hajduk

Seller: Volodymyr Boyko

Date: 08/27/19

40 Haynes Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $510,000

Buyer: GAP Real Estate Inc.

Seller: Chicopee Welding & Tool Inc.

Date: 08/28/19

54 Highland Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $295,000

Buyer: Trong Danh

Seller: Zdzislaw Rakowski

Date: 08/30/19

45 Holmes Dr.

icopee, MA 01013

Amount: $190,000

Buyer: Eduard Yanyuk

Seller: Alla Yanyuk

Date: 09/10/19

715 Lombard Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $251,000

Buyer: Jared Debettencourt

Seller: Raymond W. Cartier

Date: 09/03/19

166 Loomis Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Timothy L. Brodeur

Seller: Christopher J. Spano

Date: 08/27/19

38 Martha St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $211,000

Buyer: Darin M. Boronski

Seller: Andrew D. Billeter

Date: 08/28/19

175 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $204,000

Buyer: Christopher J. Nally

Seller: Christopher Snodderley

Date: 09/06/19

651 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $135,000

Buyer: Alex Alvarez

Seller: Live Well Financial Inc.

Date: 09/04/19

795 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $330,000

Buyer: Properties Plus LLC

Seller: Ralph H. Squires

Date: 08/27/19

20 Moore St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Melissa M. Clark

Seller: Steve Przezdziecki

Date: 08/30/19

101 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Elizabeth A. Crowley

Seller: Amy Marchacos

Date: 09/03/19

66 Orchard St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $222,500

Buyer: Jose Julio

Seller: Diane O. Rowe

Date: 08/30/19

245 Rolf Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Lisa M. O’Sullivan

Seller: Amy R. Carey

Date: 08/29/19

82 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Dany V. Guzman

Seller: Kevin Montemagni

Date: 08/29/19

43 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Issa S. Sultan

Seller: Peter J. Gabis

Date: 09/05/19

33 Sandra Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $229,500

Buyer: Bradley T. Harrington

Seller: Nathan D. Shaw

Date: 08/30/19

35 Sherwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: Patrick T. Duffy

Seller: Matthew J. Bilodeau

Date: 08/30/19

564 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $172,000

Buyer: Ruby Realty LLC

Seller: Richard J. Parker

Date: 09/10/19

28 Stockbridge St.

Chicopee, MA 01103

Amount: $302,000

Buyer: Jeanne M. Young LT

Seller: Waycon Inc.

Date: 09/06/19

16 Upton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $161,000

Buyer: Richard S. Kusyk

Seller: Bernice Kusyk

Date: 08/29/19

EAST LONGMEADOW

24 Anna Marie Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $505,000

Buyer: Christopher Fenton

Seller: Coyne, Sheryl A., (Estate)

Date: 09/06/19

29 Anne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $200,000

Buyer: Michael R. Copeland

Seller: Charlotte W. Danner

Date: 08/30/19

25 Athens St.

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Julia A. Santaniello

Seller: Peter G. Garreffi

Date: 09/03/19

15 Benton Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $600,000

Buyer: Action Business Services

Seller: Diane Nadeau

Date: 08/30/19

107 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Jenna L. Marra

Seller: Zadkiel RT

Date: 08/30/19

210 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $170,000

Buyer: Hayden C. Smith

Seller: Nathan Marinone

Date: 09/10/19

62 Gerrard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $135,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Kathleen E. Corbisiero

Date: 08/30/19

31 James St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $384,900

Buyer: Bianca Farber

Seller: Christopher M. Fenton

Date: 09/06/19

9 Redin Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: FNMA

Seller: Joanne M. Jenkins

Date: 09/04/19

92 Rogers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $230,000

Buyer: Dung H. Pham

Seller: Lisa A. Natario

Date: 09/05/19

63 Thompkins Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $258,000

Buyer: Richard J. Ritz

Seller: Mary L. Kennedy

Date: 08/29/19

HAMPDEN

179 Allen St.

Hampden, MA 01036

Amount: $192,000

Buyer: Tania Airoldi

Seller: Frank Demarinis

Date: 09/04/19

34 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $7,931,296

Buyer: Massachusetts SNF 1 LLC

Seller: WHC Hampden Inc.

Date: 09/05/19

HOLLAND

38 Island Road

Holland, MA 01521

Amount: $262,000

Buyer: Douglas H. Robidoux

Seller: Matthew S. Barth

Date: 09/06/19

55 Island Road

Holland, MA 01521

Amount: $295,000

Buyer: Carrie-Lynn Saunders

Seller: James V. Iancale

Date: 08/30/19

34 May Brook Road

Holland, MA 01521

Amount: $285,000

Buyer: Danny A. White

Seller: Steven C. Ross

Date: 09/09/19

11 Old Acres Road

Holland, MA 01521

Amount: $140,364

Buyer: PNC Bank NA

Seller: Leo R. Vachon

Date: 08/30/19

11 Shore Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $368,000

Buyer: Ann E. Markman

Seller: Richard L. Olewnik

Date: 08/30/19

7 Williams Lane

Holland, MA 01521

Amount: $160,000

Buyer: David B. Wakefield

Seller: William W. Wakefield

Date: 09/04/19

HOLYOKE

200 Apremont Hwy.

Holyoke, MA 01040

Amount: $169,900

Buyer: Katherine L. Paul

Seller: Sean P. Cahill

Date: 08/28/19

38-40 Calumet Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Juan J. Ortiz-Perez

Seller: Daniel B. Bresnahan

Date: 08/29/19

74-76 Eastern Promenade St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $284,900

Buyer: Dennies O. Jones

Seller: Julia Ortiz

Date: 09/09/19

16 Evergreen Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $187,000

Buyer: Ashley L. Beaulieu

Seller: AEM Property Investment

Date: 08/29/19

18-20 Greenwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $144,458

Buyer: MHFA

Seller: Daniel L. Regan

Date: 08/28/19

642 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Holyoke Real Estate LLC

Seller: Anjana International LLC

Date: 08/27/19

648 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Holyoke Real Estate LLC

Seller: Anjana International LLC

Date: 08/27/19

51 Hillview Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $160,000

Buyer: David B. Grey

Seller: Jody M. Cutler-Lussier

Date: 08/29/19

44-46 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $236,000

Buyer: Leo M. Lacwasan

Seller: Roland J. Clark

Date: 08/28/19

608 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $160,000

Buyer: Gail Taft

Seller: Erik T. Ward

Date: 09/06/19

4 Richard Eger Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $246,000

Buyer: John Occhiuzzo

Seller: Donna M. Sefcik

Date: 09/03/19

73-75 Saint James Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Carlos A. Ramos

Seller: Catherine Lamirande

Date: 08/29/19

2-4 Saint Jerome Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $312,000

Buyer: Ayshia Stephenson

Seller: Vitaliy V. Gladysh

Date: 09/09/19

LONGMEADOW

57 Canterbury Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $601,000

Buyer: Ashley Martin

Seller: Evan T. Robinson

Date: 08/27/19

92 Concord Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $442,000

Buyer: Justus Guerrieri

Seller: Per Nilsson

Date: 09/04/19

359 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $175,000

Buyer: Etabav RT

Seller: Richard L. Herbert

Date: 09/04/19

62 Ellington St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $435,000

Buyer: Derek R. Weston

Seller: Ellen B. Wolak

Date: 08/30/19

120 Ely Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $590,000

Buyer: Natalie Thovmasian

Seller: Lenore Thompson

Date: 08/30/19

64 Franklin Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $265,000

Buyer: Kevin M. Leonard

Seller: Edhaa A. Tahoun

Date: 08/30/19

758 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $230,000

Buyer: Michael J. Davis

Seller: Marcia K. Hale

Date: 09/05/19

82 Lincoln Park

Longmeadow, MA 01106

Amount: $199,900

Buyer: R2R LLC

Seller: CIT Bank

Date: 08/29/19

93 Overbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $580,000

Buyer: Overbrook Partners LLC

Seller: Edward L. Mazer

Date: 08/29/19

140 South Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $322,000

Buyer: Annemarie Kelley

Seller: Christopher M. Hebert

Date: 08/30/19

56 Sylvan St.

Longmeadow, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Allan Wittenberg

Date: 09/06/19

38 Twin Brook Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Tri M. Tai

Seller: Katarzyna Lameka

Date: 09/10/19

LUDLOW

58 Allison Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $339,500

Buyer: Christopher M. Hebert

Seller: Matthew R. Cognac

Date: 08/30/19

55 Arbor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $155,000

Buyer: Germano A. Andre

Seller: Thomas M. Korzec

Date: 08/30/19

32 Bristol St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $170,000

Buyer: Nydia I. Ruiz

Seller: Maria C. Ferreira

Date: 08/29/19

296 Colonial Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $337,400

Buyer: Michael A. Brown

Seller: Elaine M. Carlson

Date: 09/05/19

38 Goddu St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $219,900

Buyer: William R. Copson

Seller: Erica L. Dos-Santos

Date: 09/04/19

17 Grandview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $229,900

Buyer: Christopher Gilham

Seller: JJB Builders Corp.

Date: 08/27/19

141 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Paula R. Purdy

Seller: Allen M. Stefanowich

Date: 09/06/19

67 Laurel Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,000

Buyer: Elizabeth M. Gromack

Seller: Michael J. Capek

Date: 08/30/19

42 Longfellow Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $400,000

Buyer: Edward C. Authier

Seller: Bruce R. Dziura

Date: 09/05/19

40 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $194,900

Buyer: Stephen Dias

Seller: Millerwood Properties Inc.

Date: 09/06/19

58 Pleasant St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Allen M. Stefanowich

Seller: Pleasant C. & S. LLC

Date: 09/06/19

72 Pondview Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $234,000

Buyer: Jack R. Murphy

Seller: Mislimoski, Gladys M., (Estate)

Date: 08/28/19

14 Salli Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $219,000

Buyer: Chocorua Realty Invests

Seller: Molly A. Sadler

Date: 09/04/19

Sunset Dr. #18

Ludlow, MA 01056

Amount: $210,000

Buyer: Jeremy J. Procon

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 09/04/19

89 West Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $185,000

Buyer: Poyo RT

Seller: Stoner, Janice H., (Estate)

Date: 09/05/19

126 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $175,950

Buyer: Nicholas J. Charest

Seller: Irene K. Setterstrom

Date: 09/06/19

MONSON

110 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $248,500

Buyer: Daniel R. Sullivan

Seller: Raymond B. O’Connor

Date: 08/30/19

67 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $176,000

Buyer: Tim Real Estate LLC

Seller: Wayne S. Hill

Date: 08/30/19

65 Lakeside Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $222,500

Buyer: George Graham

Seller: Pauline Y. Gagne

Date: 08/29/19

30 Lower Hampden Road

Monson, MA 01057

Amount: $256,000

Buyer: James Gunther

Seller: Adam Dempsey

Date: 08/27/19

60 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $200,000

Buyer: Richard B. Francis

Seller: Evan P. Brassard

Date: 08/30/19

39 Pease Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $179,900

Buyer: Carolyn H. Bodwell

Seller: Christine Reardon

Date: 09/04/19

253 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $330,000

Buyer: Evan P. Brassard

Seller: Joel D. Keller

Date: 08/30/19

117 Town Farm Road

Monson, MA 01057

Amount: $400,000

Buyer: Nicole A. Wawrzonek

Seller: Mario F. Torchia

Date: 09/09/19

146 Wilbraham Road

Monson, MA 01057

Amount: $180,000

Buyer: Jason M. Young

Seller: Kathleen A. Garner

Date: 09/06/19

MONTGOMERY

141 Pomeroy Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $258,000

Buyer: Darren D. Rahilly

Seller: Danielle K. Cross

Date: 08/29/19

PALMER

250 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $172,500

Buyer: Nicholas Piechota

Seller: Lisa Desroches

Date: 08/30/19

9 Coache St.

Palmer, MA 01080

Amount: $207,000

Buyer: Suzanne M. Larro

Seller: Donna M. Weeks

Date: 08/30/19

15 Dublin St.

Palmer, MA 01069

Amount: $149,000

Buyer: Amanda J. Ciecko

Seller: Bruce P. Bacon

Date: 08/30/19

2009-2019 High St.

Palmer, MA 01080

Amount: $185,000

Buyer: Green Apple Manor Properties

Seller: Silvestre M. Gama

Date: 09/06/19

1015 Hillside Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $214,900

Buyer: Timothy Reddington

Seller: US Bank

Date: 08/30/19

1475 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $850,000

Buyer: FPG Massachusetts LLC

Seller: Wendy L. Story

Date: 09/04/19

144 River St.

Palmer, MA 01069

Amount: $229,900

Buyer: Kevin A. McCollum

Seller: Eric J. Granger

Date: 09/10/19

315 Shearer St.

Palmer, MA 01069

Amount: $215,000

Buyer: Matthew R. Gates

Seller: Nicole A. Wawrzonek

Date: 09/09/19

Squier St.

Palmer, MA 01069

Amount: $850,000

Buyer: FPG Massachusetts LLC

Seller: Wendy L. Story

Date: 09/04/19

53 Vicardav Ave.

Palmer, MA 01069

Amount: $260,000

Buyer: Marisol Aponte

Seller: Glenn G. Powis

Date: 08/29/19

SOUTHWICK

215 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $3,300,000

Buyer: 2033 Southwick LLC

Seller: SFK LLC

Date: 08/27/19

642 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $350,000

Buyer: Zuber Realty LLC

Seller: David Killam

Date: 09/05/19

12 Cottage St.

Southwick, MA 01077

Amount: $175,000

Buyer: Tracey L. Adoretti

Seller: Carol A. Norrie

Date: 08/29/19

135 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $197,500

Buyer: Jennifer L. Simone

Seller: Rebecca J. Rivenburgh

Date: 08/29/19

Grove St.

Southwick, MA 01077

Amount: $145,000

Buyer: Edward Taravella

Seller: Norman H. Storey

Date: 08/27/19

3 Hidden Place

Southwick, MA 01077

Amount: $410,000

Buyer: Henry G. Koloski

Seller: Richard Gordon

Date: 08/30/19

7 Pauline Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $235,000

Buyer: Viktoriya Viktorchuk

Seller: David A. Connolly

Date: 08/30/19

Point Grove Road

Southwick, MA 01077

Amount: $145,000

Buyer: Edward Taravella

Seller: Norman H. Storey

Date: 08/27/19

2 State Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $145,000

Buyer: Edward Taravella

Seller: Norman H. Storey

Date: 08/27/19

39 Tannery Road

Southwick, MA 01077

Amount: $249,000

Buyer: Jeffrey A. Wert

Seller: Richard A. Zink

Date: 09/10/19

SPRINGFIELD

1288 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $295,000

Buyer: Namanh Phan

Seller: Joseph Ngaruiya

Date: 08/30/19

940 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Vanessa A. Piris

Seller: Jose R. Diaz

Date: 08/29/19

81 Amore Road

Springfield, MA 01109

Amount: $186,000

Buyer: Jose Ortiz

Seller: Giovanni Carrino

Date: 08/29/19

64 Amos Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Nicola S. Thomas

Seller: Bandhu Adhikari

Date: 09/09/19

124 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $156,500

Buyer: Katharine A. Lynch

Seller: William A. Townsend

Date: 09/05/19

24 Arcadia Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $335,000

Buyer: Toan M. Nguyen

Seller: Ling Xiao

Date: 08/29/19

27 Ashley St.

Springfield, MA 01105

Amount: $119,500

Buyer: Kiplin R. Samuels

Seller: Marrieta Shattelroe

Date: 09/04/19

65 Beverly Lane

Springfield, MA 01151

Amount: $185,000

Buyer: Emelissa C. Santiago

Seller: Nery Bernal

Date: 08/29/19

261 Bolton St.

Springfield, MA 01119

Amount: $249,900

Buyer: Tommy Hoang

Seller: Notre Dame Properties LLC

Date: 09/06/19

142 Bridle Path Road

Springfield, MA 01118

Amount: $220,500

Buyer: Matthew Geanacopoulos

Seller: US Bank

Date: 09/05/19

47 Brunswick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $183,000

Buyer: Miguel A. Rivera-Molina

Seller: Anh Nguyen

Date: 09/09/19

36 Buick St.

Springfield, MA 01118

Amount: $276,776

Buyer: Marcus Cameron

Seller: Melissa A. McCoy

Date: 08/30/19

49 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $167,000

Buyer: Arelis M. Tejeda

Seller: Ricardo Collins

Date: 09/04/19

850-852 Chestnut St.

Springfield, MA 01107

Amount: $121,000

Buyer: Aguasvivas Realty LLC

Seller: JP Morgan Chase Bank

Date: 08/30/19

107 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Lachenauer LLC

Seller: Boardwalk Apartments LLC

Date: 09/09/19

196-198 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $172,070

Buyer: AAD LLC

Seller: AAD LLC

Date: 08/29/19

22 Colorado St.

Springfield, MA 01118

Amount: $130,000

Buyer: Dale H. Bolton

Seller: William T. McCarry

Date: 09/03/19

52 Corona St.

Springfield, MA 01104

Amount: $167,500

Buyer: Teresita Rivera

Seller: Johanna Rodriguez

Date: 09/05/19

35 Daytona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $139,000

Buyer: Mamba Capital LLC

Seller: Peter A. Albano

Date: 09/05/19

19 Eckington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $161,900

Buyer: Sugeily Rodriguez

Seller: Hickling, Jennifer L., (Estate)

Date: 08/30/19

147 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $189,500

Buyer: Barbara J. Williams

Seller: Jeremy L. Rudzik

Date: 08/28/19

66 Fairfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $284,900

Buyer: Geraldine M. Warton

Seller: Joseph Rosinski

Date: 08/30/19

84 Fern St.

Springfield, MA 01108

Amount: $171,000

Buyer: Luis Torres

Seller: Julian Ortiz

Date: 08/30/19

19 Ferris St.

Springfield, MA 01151

Amount: $165,000

Buyer: Nanishy V. Franco

Seller: Constance A. Canuel

Date: 08/30/19

41 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Sariann Figueroa

Seller: Dennis Thomas

Date: 08/30/19

55-57 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,000

Buyer: Gennaro Moccia

Seller: Yun H. Han

Date: 09/09/19

52 Freeman Terrace

Springfield, MA 01104

Amount: $135,000

Buyer: Sheila Rivera

Seller: Wei Q. Ni

Date: 09/06/19

156 Garland St.

Springfield, MA 01118

Amount: $185,000

Buyer: Earl R. Rule

Seller: Juan A. Maldonado-Morales

Date: 08/28/19

328 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $119,000

Buyer: Minerva Aponte

Seller: Christopher M. Maschi

Date: 08/30/19

23 Grandview St.

Springfield, MA 01118

Amount: $121,000

Buyer: 48-50 Stockman St RT

Seller: Nadine Crawford

Date: 08/27/19

94-96 Hancock St.

Springfield, MA 01109

Amount: $147,000

Buyer: Willie Lopez-Colon

Seller: Ahmed Radi

Date: 08/29/19

69 Harrow Road

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Jeffrey L. Vanderscoff

Seller: Fritz Wolf

Date: 09/09/19

40 Holy Cross St.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Christina M. Greenleaf

Seller: Luz A. Olivera-Rodriguez

Date: 08/30/19

40-42 Home St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Pedro L. Terrero-Sanchez

Seller: Sandra M. Vickers-Welles

Date: 09/03/19

99 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $155,000

Buyer: Jonathan Villegas-Lugo

Seller: Gieng V. Bui

Date: 08/30/19

183 Jewett St.

Springfield, MA 01129

Amount: $146,275

Buyer: US Bank

Seller: Alicia E. Powers

Date: 08/30/19

14 Junes Way

Springfield, MA 01108

Amount: $287,000

Buyer: Hung A. Ly

Seller: Robert S. Sanville

Date: 08/30/19

11 Kenwood Park

Springfield, MA 01108

Amount: $195,900

Buyer: Renee Saenz

Seller: Thomas C. Sullivan

Date: 08/27/19

45 Ladd St.

Springfield, MA 01109

Amount: $147,000

Buyer: Franchezka Castaneda

Seller: Aguasvivas Realty LLC

Date: 09/04/19

21 Ledyard St.

Springfield, MA 01104

Amount: $120,000

Buyer: MJ Ledyard NT

Seller: Lachenauer LLC

Date: 08/27/19

23 Leyfred Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Rosa A. Linares

Seller: Jose R. Abreu

Date: 08/28/19

19 Lucerne Road

Springfield, MA 01119

Amount: $154,900

Buyer: Ana A. Perez

Seller: Imadeddine A. Awkal

Date: 09/03/19

71 Manitoba St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Beverly Kelly

Seller: Jill M. Bonavita

Date: 09/05/19

25-27 Merwin St.

Springfield, MA 01107

Amount: $200,000

Buyer: Peter J. Nunez-Nova

Seller: Izabet Rodriguez

Date: 08/30/19

128 Middlesex St.

Springfield, MA 01109

Amount: $181,000

Buyer: Eleuterio L. Santana

Seller: Yolanda Daley

Date: 08/30/19

45 Middlesex St.

Springfield, MA 01109

Amount: $231,000

Buyer: Victoria L. Walker

Seller: JJS Capital Investment

Date: 08/27/19

40 Montgomery St.

Springfield, MA 01151

Amount: $182,500

Buyer: Nilsa L. Ramos-Monge

Seller: Denis M. Semiryazhko

Date: 09/04/19

27 Mountainview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $186,000

Buyer: Natalie A. Williams

Seller: Israel R. Willard

Date: 08/30/19

243 Naismith St.

Springfield, MA 01101

Amount: $328,000

Buyer: Cynthia Osei-Tutu

Seller: Yanfeng Liu

Date: 09/05/19

252 Naismith St.

Springfield, MA 01101

Amount: $345,000

Buyer: Nicola T. Edwards

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 08/30/19

441-443 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: Juan Santana

Seller: Christopher Benevento

Date: 09/05/19

323 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $137,500

Buyer: Nartine Elysee

Seller: Alex Owusu

Date: 08/30/19

45 Oregon St.

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Andrew Manzi

Seller: Elizabeth M. Gromack

Date: 08/29/19

16 Oxford Place

Springfield, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: John M. Robinson

Seller: Melissa Benoit

Date: 09/05/19

227 Prentice St.

Springfield, MA 01104

Amount: $159,900

Buyer: Edward A. Couture

Seller: Debra M. Soucia

Date: 09/04/19

187-1/2 Quincy St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Diana Rivera

Seller: JJS Capital Investment

Date: 08/30/19

54 Regal St.

Springfield, MA 01118

Amount: $160,000

Buyer: James J. Magrath

Seller: Timber Development LLC

Date: 08/28/19

29-31 Rittenhouse Terrace

Springfield, MA 01108

Amount: $182,000

Buyer: James P. Hager

Seller: Martin Nieves-Arroyo

Date: 08/29/19

114 Riverton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $235,200

Buyer: Timothy M. Nourse

Seller: DTA LLC

Date: 09/05/19

49 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $135,000

Buyer: Omar Loaiza

Seller: US Bank

Date: 08/29/19

58 Roosevelt Terrace

Springfield, MA 01109

Amount: $171,500

Buyer: Christine Oppenheimer

Seller: John L. Moylan

Date: 08/30/19

241 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $168,500

Buyer: Areliz O. Barbosa

Seller: Cristina Y. Moran

Date: 09/10/19

247-249 Roy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $172,000

Buyer: Carmen Vega

Seller: Hector L. Lopez

Date: 09/10/19

30 Russell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $155,000

Buyer: Mason Davis

Seller: Brandon G. Butcher

Date: 08/30/19

244 Russell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $295,000

Buyer: George L. Reyes

Seller: Paul McNaughton

Date: 09/10/19

761 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $237,000

Buyer: Larry Lawson

Seller: Margarita P. Mateo

Date: 08/27/19

74 Sierra Vista Road

Springfield, MA 01128

Amount: $180,000

Buyer: Kelley Conrad

Seller: Ralph H. Draper

Date: 08/30/19

135 South Shore Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Edward J. Boutin

Seller: James Niedbala

Date: 09/04/19

74 Tilton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $147,000

Buyer: Timothy C. Walker

Seller: Leonard P. Madzy TR

Date: 08/30/19

117 Tioga St.

Springfield, MA 01128

Amount: $175,000

Buyer: Brittney N. Baker-Johnson

Seller: Heidi E. Drawec

Date: 08/27/19

71-73 Tulsa St.

Springfield, MA 01118

Amount: $251,000

Buyer: Eric D. Ainsworth

Seller: Dalh H. Bolton

Date: 08/29/19

149-151 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $162,500

Buyer: Claudia C. Lora

Seller: Ana Rivera

Date: 09/06/19

715 Union St.

Springfield, MA 01109

Amount: $148,000

Buyer: Yamilex M. Romero

Seller: Yolanda Delacruz-Perez

Date: 08/29/19

31-33 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $237,000

Buyer: Ruth M. Olmeda

Seller: Phillip C. Loukellis

Date: 09/10/19

76-78 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $131,912

Buyer: US Bank

Seller: Elizabeth I. Carmenatty

Date: 09/05/19

17 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $156,000

Buyer: Ruby Realty LLC

Seller: Adrienne C. Mitchell

Date: 09/10/19

25 West Canton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $173,000

Buyer: Angelina V. Estrada

Seller: Michael Rego

Date: 08/29/19

123 White Birch Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $210,000

Buyer: Migdalia Rivera-Ortiz

Seller: Michael Shepard

Date: 08/28/19

279-281 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $125,000

Buyer: Yadira Rivera

Seller: Marvin Hunt

Date: 08/30/19

13-15 Wilcox St.

Springfield, MA 01105

Amount: $357,000

Buyer: Modica T

Seller: A&L Enterprises LLC

Date: 08/30/19

TOLLAND

135 Owls Nests Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $199,900

Buyer: James M. O’Neill

Seller: Melissa L. Saulenas

Date: 08/30/19

WESTFIELD

2 Canterbury Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Philip J. McKay

Seller: G&F Custom Built Homes

Date: 09/09/19

17 Denise Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $156,000

Buyer: Scott Haber

Seller: Shelley I. Haber

Date: 09/10/19

21 Egleston Road

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Christopher L. Snodderley

Seller: Geoffrey Parenteau

Date: 09/09/19

452 Falley Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $529,900

Buyer: William Tattan

Seller: George Salem

Date: 09/06/19

34 Grandview Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $266,000

Buyer: Brendan L. Kilrain

Seller: Patrick E. Sullivan

Date: 08/27/19

196 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $239,000

Buyer: Brandon N. Paquette

Seller: Judith B. Paquette

Date: 08/28/19

2 Greylock St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Brie K. Muth-Kimball

Seller: Barbara J. Williams

Date: 08/28/19

265 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Richard P. Letellier

Seller: Jennifer B. Stasio

Date: 08/29/19

326 Lockhouse Road

Westfield, MA 01085

Amount: $810,000

Buyer: KSK RT

Seller: Tell Tool Inc.

Date: 08/30/19

51 Loomis Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $120,000

Buyer: Lynne Killam

Seller: David Killam

Date: 09/05/19

10 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $186,375

Buyer: Johnston Holding Co. Inc.

Seller: Bank Of Ameica

Date: 08/29/19

174 Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $150,000

Buyer: Kaben RT

Seller: Fenton Leasing Inc.

Date: 08/30/19

3 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Nathan Halla

Seller: David R. Jarret

Date: 09/06/19

36 Moseley Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $150,000

Buyer: Kelly R. Henderson

Seller: Steven L. Henderson

Date: 09/10/19

132 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Timofey V. Tverdokhlebov

Seller: Jenney, Eric S., (Estate)

Date: 09/10/19

10 Old Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Raymond Kopyscinski

Seller: Stella A. Chmura

Date: 08/29/19

353 Root Road

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Matthew M. Linnell

Seller: John M. Occhiuzzo

Date: 08/29/19

24 Sunbriar Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: F. D. Rivera-Sanchez

Seller: Brent J. Kowal

Date: 09/05/19

80 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: North Fund 6 LLC

Seller: William T. Weidler

Date: 09/04/19

WILBRAHAM

80 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $139,500

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Mary I. Shaw

Date: 09/06/19

13 Cooley Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $267,500

Buyer: James A. Gianfelice

Seller: Cynthia G. Burk

Date: 09/06/19

260 Crane Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Alicia Pontes

Seller: Richard A. Lewenczuk

Date: 09/09/19

9 Maple St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $6,338,467

Buyer: Massachusetts SNF 3 LLC

Seller: WHC Wilbraham LLC

Date: 09/05/19

255 Maynard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $394,500

Buyer: Joel D. Keller

Seller: Richard J. Wheway

Date: 08/30/19

48 Old Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $144,200

Buyer: Robert E. Dupuis

Seller: Ann M. Skrzyniarz

Date: 08/30/19

664 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $120,000

Buyer: Flippin Good Home Buyers

Seller: Ahmad A. Habboub

Date: 08/29/19

87 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $170,000

Buyer: Shantaya M. Williams

Seller: Garnett Martin

Date: 08/28/19

WEST SPRINGFIELD

58 Amherst St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $302,580

Buyer: Embrace Home Loans Inc.

Seller: William C. Della-Giustina

Date: 08/30/19

1002 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Kyle Felsentreger

Seller: Andrew Howes

Date: 08/30/19

232 Ashley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $137,000

Buyer: Revitalized Properties

Seller: Damato, Patricia A., (Estate)

Date: 09/06/19

204 Baldwin St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $292,000

Buyer: New Heights Realty LLC

Seller: Gil FT

Date: 08/30/19

71 Bosworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Ahmed Hussein

Seller: Salim Radzhabov

Date: 08/27/19

446 Brush Hill Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $224,900

Buyer: Jessica R. Blanchard

Seller: Daniel E. Williamson

Date: 09/10/19

225 Circle Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $123,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Morgan Group LLC

Date: 09/05/19

19 Colony Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Tomasz Komar

Seller: Angela Greco

Date: 09/06/19

71 Colony Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Tomasz Komar

Seller: Angela Greco

Date: 09/06/19

222 Ely Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $241,000

Buyer: Christine R. Brassil

Seller: McCarthy, Thomas F., (Estate)

Date: 09/06/19

78 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $206,400

Buyer: Ada Castro

Seller: Deborah A. Watson

Date: 08/30/19

123 Interstate Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $2,300,000

Buyer: Viability Inc.

Seller: 123 Interstate Drive LLC

Date: 09/09/19

43 Lowell St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $115,000

Buyer: Koch Real Estate Corp.

Seller: Glenna J. Tobey

Date: 08/28/19

38 Lower Massachusetts Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $440,000

Buyer: Salim Radzhabov

Seller: Mikhail Sergeychik

Date: 08/27/19

28 Mosher St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $175,000

Buyer: Vadim Botezat

Seller: Andri Zhyhaniuk

Date: 09/10/19

83 Northwood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Jason E. Desrosiers

Seller: William J. Maloney

Date: 09/03/19

879 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $188,000

Buyer: Sarah S. Naylar

Seller: Redwood Properties LLC

Date: 08/30/19

80 Prince Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Ratna Basnet

Seller: Nicholas P. Biuso

Date: 08/30/19

142 Prospect Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Liliya Bogomaz

Seller: Roy E. Beusee

Date: 08/29/19

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

340 Amity St.

Amherst, MA 01002

Amount: $250,000

Buyer: Christopher J. Lloyd

Seller: Oscar Liang

Date: 09/06/19

110 Bridge St.

Amherst, MA 01002

Amount: $338,600

Buyer: Lisa Williams

Seller: Christopher B. Pile

Date: 09/10/19

Canton Ave. #2

Amherst, MA 01002

Amount: $215,000

Buyer: Wilson Property Group LLC

Seller: Julius G. Fabos

Date: 08/29/19

Canton Ave. #3

Amherst, MA 01002

Amount: $215,000

Buyer: Wilson Property Group LLC

Seller: Julius G. Fabos

Date: 08/29/19

Dana Place #154

Amherst, MA 01002

Amount: $250,000

Buyer: Elizabeth Dufresne

Seller: Alison Curphey LT

Date: 09/06/19

30 Dana Place

Amherst, MA 01002

Amount: $895,000

Buyer: Matthew Dufresne

Seller: Alison Curphey LT

Date: 09/06/19

275 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $217,000

Buyer: Pioneer Property Services

Seller: Janice O. Fair

Date: 08/30/19

18 Edge Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $259,900

Buyer: Joe Deng

Seller: Robert A. Beaulieu

Date: 08/28/19

37 Hunters Hill Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $200,000

Buyer: John D. Sansoucy

Seller: Dabo Shi

Date: 08/30/19

Lindenridge Road

Amherst, MA 01002

Amount: $140,000

Buyer: Bercume Construction LLC

Seller: Tofino Associates LLC

Date: 08/30/19

66 Longmeadow Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $229,900

Buyer: Joyce M. Southwell

Seller: Victor Kudrikow

Date: 08/29/19

8 McClure St.

Amherst, MA 01002

Amount: $363,000

Buyer: John W. Kinchla

Seller: Nestle, Dorothy, (Estate)

Date: 08/27/19

1530 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $150,000

Buyer: William T. Tunnell

Seller: Jason R. Edwards

Date: 08/28/19

BELCHERTOWN

620 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $271,000

Buyer: Gabriel Ting

Seller: Nathan N. Kapoor

Date: 09/05/19

25 Depot St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $210,000

Buyer: East Green Street Properties

Seller: Nicholas J. Chiusano

Date: 09/05/19

675 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $335,000

Buyer: Ivan D. Aguilar

Seller: Michael D. Brown

Date: 08/30/19

10 Maple St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $810,000

Buyer: FPG Massachusetts LLC

Seller: Wendy L. Story

Date: 09/04/19

65 Meadow Pond Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $520,000

Buyer: Matthew P. Beaudry

Seller: Richard A. Lehouillier

Date: 08/30/19

50 North St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $200,000

Buyer: Jose C. Perez-Curry

Seller: Carol A. Bloem

Date: 08/29/19

10 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $368,000

Buyer: David A. Carpenter

Seller: Lynn M. Drawec

Date: 08/29/19

438 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $235,000

Buyer: Alyssa Maggi

Seller: Gina Maggi

Date: 09/06/19

206 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $218,500

Buyer: Kelli M. Waskiewicz

Seller: Daniel B. Desrochers

Date: 09/06/19

CHESTERFIELD

67 Damon Pond Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $150,000

Buyer: Stephanie B. Barker

Seller: Joseph S. Barker

Date: 09/10/19

108 East St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $360,000

Buyer: Andreas A. Gamborg

Seller: Mary Regan

Date: 09/09/19

EASTHAMPTON

11 Ballard St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $290,000

Buyer: Ryan McLaughlin

Seller: David W. Brown

Date: 09/05/19

34 Briggs St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Roxanne C. Mariani-Prall

Seller: Keith D. Wintle

Date: 09/09/19

19 Carillon Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $322,600

Buyer: Corinne M. Ebbs

Seller: Robin A. Mercer

Date: 09/06/19

8 Chapel St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $190,000

Buyer: Ninis Real Estate LLC

Seller: Giovanni Daniele RET

Date: 09/09/19

7 Deerfield Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $327,500

Buyer: Marc Friedman

Seller: Sara J. McGuire

Date: 08/27/19

8 Lord St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $292,500

Buyer: Pamela J. Linscott

Seller: James P. Haggerty

Date: 09/06/19

82 Lovefield St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $131,250

Buyer: Patricia G. Dougherty

Seller: Teri L. Koopman

Date: 08/28/19

68 Oliver St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $329,000

Buyer: Margaux Lanoie

Seller: Daniel P. Heitz

Date: 09/06/19

37 Pine Hill Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $445,000

Buyer: Elizabeth Kemp

Seller: John L. Morin

Date: 08/27/19

93 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $210,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Diane L. Pratt

Date: 09/05/19

15 Prospect St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $295,000

Buyer: Greta G. Shwachman

Seller: Jonathan R. Polgar

Date: 08/28/19

21 Vadnais St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $260,000

Buyer: Kathay W. Parker

Seller: Crysti D. Jillson

Date: 09/03/19

54 West St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $315,000

Buyer: Raymond Soares-Pierson

Seller: Megan J. Owens

Date: 08/30/19

70 West St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $430,500

Buyer: Andrew C. Keller

Seller: David A. Campbell

Date: 09/06/19

GOSHEN

169 Berkshire Trail East

Goshen, MA 01032

Amount: $210,000

Buyer: Francis E. Dunham

Seller: Peter J. Normandin

Date: 09/06/19

75 Lake Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $250,000

Buyer: Heffernan FT

Seller: Abel FT

Date: 08/28/19

96 Sears Road

Goshen, MA 01032

Amount: $242,000

Buyer: Gary J. Lane

Seller: Rory Zononi

Date: 09/06/19

1 Williams Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $290,000

Buyer: Timothy J. Rockett

Seller: William A. Carey

Date: 08/30/19

GRANBY

31 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $250,000

Buyer: Luindy M. Espinal

Seller: Christine M. Maheu

Date: 09/04/19

130 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $260,000

Buyer: Michael Peltier

Seller: Michael J. Breault

Date: 09/04/19

589 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $405,000

Buyer: Quyen Nguyen

Seller: Teresa Hajduk

Date: 08/27/19

10 Jackielyn Circle

Granby, MA 01033

Amount: $199,900

Buyer: David P. Twohig

Seller: Ronald J. Pedersen

Date: 08/30/19

Pleasant St.

Granby, MA 01033

Amount: $139,900

Buyer: C. M. Hurley-Boucher

Seller: Bonneterre LLC

Date: 09/10/19

118 Pleasant St.

Granby, MA 01033

Amount: $279,000

Buyer: Andrew D. Kurtz

Seller: Michelle G. Willette

Date: 08/30/19

HADLEY

10 Laurel Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $425,000

Buyer: Beth Goldberg-Shaine

Seller: Michael P. Sarsynski Jr. TR

Date: 08/30/19

456 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $275,000

Buyer: Amherst Real Estate Services

Seller: Justin D. Killeen

Date: 08/29/19

200 Venture Way

Hadley, MA 01035

Amount: $250,000

Buyer: Venture Way Collaborative

Seller: Westmass Area Development

Date: 08/30/19

HATFIELD

61 North Hatfield Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $248,500

Buyer: Nicholas J. Dunn

Seller: Brandon H. Poe

Date: 08/30/19

164 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $4,007,500

Buyer: Gleason Johndrow Group

Seller: Jade Realty LLC

Date: 09/05/19

188 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $2,200,000

Buyer: Freedomroads Property Co.

Seller: Saint Jude LLC

Date: 09/05/19

192 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $2,200,000

Buyer: Freedomroads Property Co.

Seller: Saint Jude LLC

Date: 09/05/19

HUNTINGTON

18 Laurel Road

Huntington, MA 01050

Amount: $202,500

Buyer: Ashleigh M. Bushey

Seller: Debra A. Petrovsky

Date: 08/30/19

77 Searle Road

Huntington, MA 01050

Amount: $226,000

Buyer: Daniel P. Heitz

Seller: Kathryn McKenna-Weiss

Date: 09/06/19

MIDDLEFIELD

99 Skyline Trail

Middlefield, MA 01011

Amount: $210,000

Buyer: Michael F. Pensivy

Seller: Darren D. Rahilly

Date: 08/28/19

NORTHAMPTON

227 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $410,000

Buyer: Kilerine Properties LLC

Seller: Huong C. Chow

Date: 08/28/19

581 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $460,000

Buyer: Margaret A. Arroyo

Seller: Michael P. Szostak

Date: 08/29/19

56 Crestview Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $250,000

Buyer: Yao Wu

Seller: Timothy D. Armstrong

Date: 08/27/19

57 Dryads Green

Northampton, MA 01060

Amount: $280,000

Buyer: Simon J. Salloom

Seller: Smith College

Date: 08/30/19

205 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $675,000

Buyer: Christopher D. Bascomb

Seller: Sovereign Builders Inc.

Date: 08/30/19

78 Fern St.

Northampton, MA 01062

Amount: $350,000

Buyer: Eliza J. Bradley

Seller: Todd D. Ford

Date: 08/30/19

58 Front St.

Northampton, MA 01053

Amount: $616,000

Buyer: Scott S. Benton

Seller: Turomsha 2014 RET

Date: 09/06/19

47 Henry St.

Northampton, MA 01060

Amount: $425,000

Buyer: Daniel Bensonoff

Seller: Margaret Rice-Holden

Date: 08/27/19

130 Hillcrest Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $265,000

Buyer: Carolyn D. Davies

Seller: Randel & Deborah Davies TR

Date: 08/30/19

51 Hillcrest Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $580,000

Buyer: Susan L. Macrae

Seller: Nancy B. Flickinger 2015 TR

Date: 09/03/19

50 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $250,000

Buyer: Open Gate Market LLC

Seller: Joseph A. Wisneski

Date: 08/30/19

201 North Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $339,000

Buyer: Michele Ronco

Seller: Joseph O. Hebert

Date: 08/30/19

710 North Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $545,000

Buyer: Keith W. Brierley-Bowers

Seller: Robert E. Bates

Date: 08/30/19

160 North Maple St.

Northampton, MA 01062

Amount: $327,500

Buyer: Richard L. Gerstein

Seller: Timothy J. Rockett

Date: 08/30/19

29 Pleasant St. #6

Northampton, MA 01060

Amount: $312,000

Buyer: Laura A. Jurkowski

Seller: Elizabeth A. Klemer

Date: 09/06/19

53 Rick Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $120,000

Buyer: Mark S. Bonde

Seller: Wheeler, Ruth L., (Estate)

Date: 08/29/19

329 Rocky Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $479,900

Buyer: Vikram Sood

Seller: Vincent R. Snyder

Date: 09/03/19

7 Rust Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $135,000

Buyer: Alan R. Colson

Seller: Charles H. Elliott

Date: 09/09/19

30 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $175,000

Buyer: Heather Hamel

Seller: John P. O’Leary

Date: 09/09/19

55 South Park Terrace

Northampton, MA 01060

Amount: $250,000

Buyer: W&N Summer LLC

Seller: Donald Horton

Date: 08/27/19

72 Spring St.

Northampton, MA 01062

Amount: $297,500

Buyer: Caitlin Thomas

Seller: Catherine A. Kenneally

Date: 08/30/19

51 Summer St.

Northampton, MA 01060

Amount: $487,000

Buyer: Abraham Ravett

Seller: Sarah R. Partan

Date: 09/03/19

28 Sylvan Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $574,000

Buyer: Bradley J. Levay

Seller: Karen S. Kuhr

Date: 09/06/19

23 West Center St.

Northampton, MA 01062

Amount: $329,500

Buyer: Alexia Manin

Seller: John F. Kingsley

Date: 08/30/19

41 Walnut St.

Northampton, MA 01060

Amount: $319,970

Buyer: Xian Dole

Seller: Michael J. Skubiszewski

Date: 08/28/19

21 Wilson Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $345,000

Buyer: Christopher M. Hellwig

Seller: Catherine L. Anderson

Date: 09/03/19

77 Winterberry Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $547,500

Buyer: Jill Palmer-Howard

Seller: Michael W. Howard

Date: 09/06/19

SOUTH HADLEY

41 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $255,000

Buyer: Melanie E. Laurin

Seller: Joshua E. Raskin

Date: 08/30/19

1 Ethan Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $420,000

Buyer: Matthew Rheault

Seller: Homes By Leblanc Inc.

Date: 09/06/19

573 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $5,419,237

Buyer: Massachusetts SNF 2 LLC

Seller: WHC South Hadley LLC

Date: 09/05/19

81 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $271,450

Buyer: Ruili Fitzgerald

Seller: Gregory E. Quill

Date: 09/05/19

12 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $127,000

Buyer: Sarah E. Scibak

Seller: John W. Scibak

Date: 08/30/19

21 Judd Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $229,500

Buyer: Michele Maznick

Seller: Jennie I. Cwieka

Date: 09/05/19

19 Lexington Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $200,000

Buyer: Jason A. Germain

Seller: Germain, Joan A., (Estate)

Date: 08/27/19

200 Morgan St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $373,300

Buyer: Sam Lemanski

Seller: Maura G. Campbell

Date: 09/06/19

646 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $940,000

Buyer: FPG Massachusetts LLC

Seller: MWA Realty LLC

Date: 09/04/19

229 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $190,000

Buyer: Leeanne Leclerc

Seller: June B. O’Connor

Date: 08/30/19

WARE

65 Anderson Road

Ware, MA 01082

Amount: $205,000

Buyer: Donald Desautels

Seller: Frank P. Desantis FT

Date: 09/10/19

12 Aspen St.

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: David O. Hung-Tien

Seller: Scudder Bay Capital LLC

Date: 08/30/19

29 Beach Road

Ware, MA 01082

Amount: $440,000

Buyer: John W. Collins

Seller: Richard J. Davitt

Date: 09/06/19

145 East St.

Ware, MA 01082

Amount: $192,000

Buyer: Leigh A. Parkins

Seller: Jessica Powers

Date: 09/06/19

67 Old Poor Farm Road

Ware, MA 01082

Amount: $234,000

Buyer: Douglas B. Meekin

Seller: Nicholas P. Fluegge

Date: 08/30/19

15 Pointview Road

Ware, MA 01082

Amount: $245,000

Buyer: Jeffrey Grantz

Seller: Tracy A. Wehr

Date: 08/30/19

1 Walter Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $312,000

Buyer: Nicholas P. Fluegge

Seller: Phoebe R. Rondeau

Date: 08/30/19

WILLIAMSBURG

51 Hyde Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $451,000

Buyer: Anthony Parillo

Seller: William R. Lockwood

Date: 09/06/19

201 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $700,000

Buyer: Rosana P. Duval

Seller: Hiroshi Akimoto

Date: 08/27/19

25 South Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $125,000

Buyer: Gerald M. Shattuck

Seller: Lisa N. Abend

Date: 08/27/19

WORTHINGTON

89 Lindsay Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $295,000

Buyer: Nancy N. Brown

Seller: William H. Gebel

Date: 08/30/19