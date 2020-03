The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

COLRAIN

123 Foundry Village Road

Colrain, MA 01340

Amount: $175,000

Buyer: Geoffrey W. Roske

Seller: 123 Foundry Road NT

Date: 01/31/20

DEERFIELD

169 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $228,900

Buyer: Lydia Gardner-Hemphill

Seller: Alycia M. Fabry

Date: 02/05/20

24 Pleasant Ave.

Deerfield, MA 01342

Amount: $149,214

Buyer: Carrington Mortgage Services

Seller: Jennifer L. O’Keefe

Date: 01/29/20

GREENFIELD

111 Burnham Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $335,000

Buyer: Adam R. Martin

Seller: Roderique Roberge

Date: 01/30/20

7 Cedar St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $187,000

Buyer: Adam J. Leblanc

Seller: Fisher, Linda A., (Estate)

Date: 02/10/20

93 Franklin St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $160,000

Buyer: Lans G. Christenson

Seller: Levesque, Gerard R., (Estate)

Date: 02/04/20

122-1/2 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $285,000

Buyer: Leonard Yakir

Seller: El Gold LLC

Date: 02/05/20

127 Homestead Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $245,000

Buyer: Alex E. Wenger

Seller: Adam R. Martin

Date: 01/30/20

18 Sunrise Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $290,000

Buyer: Andrew M. Leaf

Seller: Karen A. Guthrie

Date: 02/07/20

HEATH

60 Branch Hill Road

Heath, MA 01346

Amount: $197,500

Buyer: Amy C. Kelley

Seller: Mark P. Eldred

Date: 02/10/20

LEVERETT

46 Teawaddle Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $325,000

Buyer: Arthur G. Inglot

Seller: Katherine A. Sargent

Date: 01/30/20

LEYDEN

72 Eden Trail

Leyden, MA 01337

Amount: $205,000

Buyer: Kayla M. Smith

Seller: Matthew J. Muka

Date: 01/31/20

MONTAGUE

15 Dry Hill Road

Montague, MA 01351

Amount: $155,900

Buyer: Charles Tormanen

Seller: Timothy S. Lang

Date: 01/29/20

NEW SALEM

4 Old County Road

New Salem, MA 01355

Amount: $262,450

Buyer: Nathanial Mizula

Seller: Chris A. Carey

Date: 01/31/20

NORTHFIELD

15 Mountain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $205,000

Buyer: Anthony Marsili

Seller: Frank A. Penny

Date: 01/30/20

ORANGE

30 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $125,000

Buyer: Huong Le

Seller: TD Bank

Date: 01/31/20

145 Fairman Road

Orange, MA 01364

Amount: $212,500

Buyer: Richard Watson

Seller: Eleanor M. Plant

Date: 02/04/20

72 Mattawa Circle

Orange, MA 01364

Amount: $115,000

Buyer: Lisa A. Johannsson

Seller: Henderson, David A., (Estate)

Date: 01/30/20

WHATELY

145 State Road

Whately, MA 01093

Amount: $125,000

Buyer: Kyle J. Monahan

Seller: Barbara Tenanes

Date: 02/10/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

91 Burlington Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $525,000

Buyer: Sergey Kulyak

Seller: Ally Bank

Date: 01/29/20

25 Century St.

Agawam, MA 01001

Amount: $355,000

Buyer: RPM Century Street LLC

Seller: Precision Realty LLC

Date: 01/30/20

519 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $236,000

Buyer: Terrell Carter

Seller: Siarhei Siarheyev

Date: 02/07/20

149 Coyote Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $485,000

Buyer: Atu O. White

Seller: Leroy C. Matthews

Date: 02/07/20

28-30 Hunt St.

Agawam, MA 01001

Amount: $369,900

Buyer: Muhammad A. Razzaq

Seller: Marina Otero

Date: 01/31/20

221 Lancaster Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $408,000

Buyer: Nicole M. Lissandri

Seller: Christina A. Bode

Date: 02/03/20

23 Mardale Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: Sean E. Sullivan

Seller: Anthony G. Circosta

Date: 02/03/20

220 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $249,000

Buyer: Anna Disabito-Rosenthal

Seller: Cornerstone Homebuying

Date: 02/07/20

62 Northwood St.

Agawam, MA 01030

Amount: $203,401

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Richard B. Smith

Date: 02/11/20

57 Reed St.

Agawam, MA 01001

Amount: $207,400

Buyer: Darwin Gomez

Seller: Toufic Yacteen

Date: 01/31/20

132-134 Sheri Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $372,000

Buyer: Muhammad A. Razzaq

Seller: Janine Pranka

Date: 01/31/20

171 White Fox Road

Agawam, MA 01030

Amount: $258,000

Buyer: Peter Lacamera

Seller: David A. Robinson

Date: 02/03/20

BRIMFIELD

251 Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $327,825

Buyer: US Bank

Seller: Richard R. Tilton

Date: 02/10/20

Brookfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $160,000

Buyer: Alise Messier

Seller: Mary E. Sampson

Date: 02/10/20

48 Saint George Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $285,000

Buyer: Lisa B. Palmer-White

Seller: Kimberly S. Donze

Date: 01/31/20

CHESTER

11 Johnson Hill Road

Chester, MA 01011

Amount: $587,500

Buyer: Christopher H. Martenson

Seller: James R. Hathaway

Date: 01/29/20

CHICOPEE

69 Billings St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $169,000

Buyer: Princess Eckles-Lopez

Seller: Wendy S. Martin

Date: 02/03/20

206 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Kamlesh S. Mistri

Seller: CJK Realty LLC

Date: 01/31/20

30 Fairway Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Mary K. Mastalerz

Seller: Servicenet Inc.

Date: 02/11/20

20 Johnson Road

Chicopee, MA 01022

Amount: $8,085,000

Buyer: Hampden Charter School

Seller: RM Acre Chicopee Hampden

Date: 01/29/20

52 Marlborough St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $155,000

Buyer: Alzira Costa

Seller: Stanley F. Kozikowski

Date: 01/31/20

57 Marten St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $171,000

Buyer: Nathan W. Garstka-Osley

Seller: Sherry M. Enserro

Date: 01/31/20

26 Muzzy St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $167,000

Buyer: Steven J. Tessier

Seller: Denette Properties LLC

Date: 01/31/20

109 Paradise St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $215,000

Buyer: Antonio Daniele

Seller: Douglas W. Dolbow

Date: 01/31/20

58 Roberts Pond Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $236,000

Buyer: Jeremy M. Guz

Seller: Richard P. Jambora

Date: 01/31/20

54 Shaw Park Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $179,950

Buyer: Alberto S. Diaz

Seller: Rosemary Saccomani

Date: 02/10/20

36 Taylor St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $125,460

Buyer: Midfirst Bank

Seller: Ida B. Smith

Date: 01/31/20

47 Trilby Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $315,000

Buyer: Leonard Yakir

Seller: Albert G. Weibel

Date: 02/05/20

EAST LONGMEADOW

112 Braeburn Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Lena Vellturo

Seller: Dasilva, James F., (Estate)

Date: 01/30/20

15 Corning St.

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Deborah I. Cubi

Seller: Pamela L. Rutherford

Date: 01/30/20

23 Decelles Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,425,000

Buyer: K. Fradet Mass. LLC

Seller: Kelly Fradet Lumber Inc.

Date: 01/30/20

25 Decelles Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,425,000

Buyer: K. Fradet Mass. LLC

Seller: Kelly Fradet Lumber Inc.

Date: 01/30/20

Dorset St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,425,000

Buyer: K. Fradet Mass. LLC

Seller: Kelly Fradet Lumber Inc.

Date: 01/30/20

62 Gerrard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $230,000

Buyer: Damaris Lopez

Seller: CIG 4 LLC

Date: 01/29/20

5 Michel St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $156,601

Buyer: Carrington Mortgage Services

Seller: Shaun M. Thomas

Date: 02/07/20

557 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,425,000

Buyer: K. Fradet Mass. LLC

Seller: Kelly Fradet Lumber Inc.

Date: 01/30/20

587 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,425,000

Buyer: K. Fradet Mass. LLC

Seller: Kelly Fradet Lumber Inc.

Date: 01/30/20

257 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $320,000

Buyer: Bank Of America

Seller: Anthony C. Camerota

Date: 02/05/20

176 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $236,000

Buyer: Robert L. Carlson

Seller: Carlson, Sally J., (Estate)

Date: 02/10/20

64 Rogers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $255,000

Buyer: Harry Barksdale

Seller: Judith Lee-Cox

Date: 02/11/20

29 Sylvester St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $470,000

Buyer: William A. Townsend

Seller: Leslie W. Townsend

Date: 02/06/20

HAMPDEN

186 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $299,900

Buyer: Natasha Rodriguez

Seller: Richard A. St.Aubin

Date: 01/31/20

291 Scantic Road

Hampden, MA 01036

Amount: $235,000

Buyer: Michael A. Ciecko

Seller: Michael J. Sicbaldi LLP

Date: 01/31/20

HOLYOKE

140 Essex St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $172,500

Buyer: Sylvia Delgado

Seller: Diana Garcia

Date: 01/30/20

122 Jarvis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $136,000

Buyer: NRZ REO X. LLC

Seller: US Bank

Date: 02/06/20

339 Jarvis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $218,000

Buyer: Andrea York

Seller: Andrey Bateyko

Date: 02/05/20

445 Mountain Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $204,000

Buyer: Scott L. Cournoyer

Seller: Gabriele T. Brin-Martin

Date: 01/31/20

2199 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,157,500

Buyer: Transform Saleco LLC

Seller: Kmart Corp

Date: 02/07/20

23 Queen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $203,000

Buyer: Sheila Serrano

Seller: Kathleen M. Brady

Date: 02/07/20

17-19 Royal Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $175,000

Buyer: Samantha N. Colon

Seller: Marguerite, Lucille B., (Estate)

Date: 02/06/20

147 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Elizabeth A. Dorrell

Seller: Ellen J. Moriarty

Date: 02/07/20

31 Springdale Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $129,900

Buyer: Jose L. Rivera

Seller: Luis A. Gonzalez

Date: 01/31/20

162 Sycamore St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $188,000

Buyer: Yasmin Thahir

Seller: Philip H. Shute

Date: 02/10/20

2175 Whiting Farms Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,157,500

Buyer: Transform Saleco LLC

Seller: Kmart Corp.

Date: 02/07/20

LONGMEADOW

28 Dwight Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $2,240,000

Buyer: Store Master Funding 17

Seller: KC Propco LLC

Date: 01/30/20

309 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $380,000

Buyer: John A. Tomaszewski

Seller: Shelley Cotton

Date: 01/31/20

80 Hawthorne St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $215,000

Buyer: Ehdaa A. Tahoun

Seller: Steven N. Sobel

Date: 01/30/20

35 Herbert St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $168,041

Buyer: Dmitry J. Gulak

Seller: Merullo, Helen C., (Estate)

Date: 01/29/20

689 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $345,000

Buyer: Donald H. Bolduc

Seller: John T. Kreinest

Date: 01/30/20

Ludlow Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $575,000

Buyer: Inspired By Opportunity

Seller: Bruce F. Zamora

Date: 02/06/20

16 Meadowbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $290,000

Buyer: Timothy B. Thompson

Seller: Patricia D. Keady

Date: 02/03/20

LUDLOW

33 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $1,168,939

Buyer: SPP Citizens NLREF 5 LLC

Seller: Vereit Real Estate LP

Date: 01/30/20

488 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $470,000

Buyer: Inspired By Opportunity

Seller: Landmark Partners Inc.

Date: 02/06/20

183 Colonial Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $287,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Lee M. Guarda

Date: 02/05/20

13 Nowak Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $155,000

Buyer: Dnepro Properties LLC

Seller: Sapphire Property Dev. LLC

Date: 01/31/20

57-59 Oak St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: David C. Bull

Seller: Pelczar, John, (Estate)

Date: 01/29/20

241 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $142,000

Buyer: George R. Rogers

Seller: Goncalves, John P., (Estate)

Date: 02/04/20

16 West Belmont St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $128,500

Buyer: Robert Archambault

Seller: Dolores R. Norton

Date: 01/30/20

MONSON

44 Stebbins Road

Monson, MA 01057

Amount: $200,000

Buyer: Brandon Mackenzie

Seller: Arnold Construction Inc.

Date: 01/30/20

PALMER

3087 High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $255,900

Buyer: Stephen J. Devoll

Seller: Seth A. Ciejka

Date: 01/31/20

57 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $215,000

Buyer: Chantel M. Mallalieu

Seller: Brian A. Bachand

Date: 02/03/20

147 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $155,000

Buyer: Yves Lachance

Seller: Adam Lachance

Date: 01/30/20

1061-1063 Pleasant St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Edward J. Walsh

Seller: R2R LLC

Date: 02/10/20

36 Saint John St.

Palmer, MA 01069

Amount: $247,500

Buyer: Natan S. Hagopian

Seller: Shirley M. Lamb

Date: 01/31/20

RUSSELL

961 Blandford Road

Russell, MA 01071

Amount: $181,600

Buyer: Newrez LLC

Seller: Marcus Houston

Date: 02/07/20

366 Woodland Way

Russell, MA 01071

Amount: $483,500

Buyer: Jennifer Grassy

Seller: Richard S. Lempke

Date: 02/11/20

SPRINGFIELD

22 Albee St.

Springfield, MA 01129

Amount: $135,000

Buyer: Gifm Holdings TR

Seller: Jose M. Sala-Diaz

Date: 02/04/20

43-45 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $157,000

Buyer: Librado Ortiz

Seller: Leonard A. Cowles

Date: 01/31/20

16 Alvin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $195,000

Buyer: Kaylene Negron

Seller: Hector Salgado

Date: 02/03/20

63 Beaumont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Zuleika M. Figueroa

Seller: Purna Chhetri

Date: 02/11/20

732 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $129,780

Buyer: Anthony Massop

Seller: FNMA

Date: 01/29/20

768 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Wytas Properties LLC

Seller: Peter E. Sares

Date: 02/07/20

69 Bristol St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Beverly B. Bromfield

Seller: Global Homes Properties LLC

Date: 02/10/20

48-50 Clifton Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $132,500

Buyer: Marc Rhodes

Seller: Springfield Homes LLC

Date: 01/30/20

23 Denesley Road

Springfield, MA 01151

Amount: $219,500

Buyer: Shawn Vance

Seller: Cooper Properties LLC

Date: 02/07/20

23 Enfield St.

Springfield, MA 01151

Amount: $165,000

Buyer: FNMA

Seller: Thomas W. Cleplik

Date: 02/07/20

98-100 Fenwick St.

Springfield, MA 01109

Amount: $135,000

Buyer: Astrid N. Soto-Serrano

Seller: Teresa Ayala

Date: 02/06/20

70 Gary Road

Springfield, MA 01119

Amount: $139,900

Buyer: Klaudia Z. Czerwinska

Seller: Matusko, James M., (Estate)

Date: 01/30/20

34 Georgetown St.

Springfield, MA 01104

Amount: $150,000

Buyer: Lamar D. Nash

Seller: Paul G. Allen

Date: 01/31/20

69 Gillette Circle

Springfield, MA 01118

Amount: $172,000

Buyer: Adam Gauthier

Seller: William J. Borowiec

Date: 01/29/20

63 Glenmore St.

Springfield, MA 01129

Amount: $123,000

Buyer: Eddie Lau

Seller: Norman Major

Date: 02/07/20

169 Hampden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $156,000

Buyer: Carlos Mulero

Seller: Properties R. US

Date: 02/04/20

169-171 Hancock St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Koala Properties LLC

Seller: Suk H. Forrester

Date: 01/30/20

123 Hanson Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $139,400

Buyer: PHH Mortgage Corp.

Seller: Corrie L. Ybarra

Date: 01/29/20

23 Irene St.

Springfield, MA 01108

Amount: $124,900

Buyer: Parbati Baker

Seller: Garden Park LLC

Date: 02/03/20

90 Jennings St.

Springfield, MA 01119

Amount: $334,900

Buyer: Patrick M. Swaby

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 01/31/20

165 Knollwood St.

Springfield, MA 01104

Amount: $167,000

Buyer: Orlando Quinones

Seller: Tabitha Guess

Date: 02/11/20

7-9 Kosciusko St.

Springfield, MA 01151

Amount: $193,000

Buyer: Frances I. Rivera-Reyes

Seller: H. P. Rum LLC

Date: 02/11/20

57 Leatherleaf Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $187,900

Buyer: Brian K. Pickard

Seller: Katharine A. Johnson

Date: 01/31/20

935 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $218,000

Buyer: 935 Liberty Street LLC

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 02/03/20

88 Lorimer St.

Springfield, MA 01151

Amount: $185,500

Buyer: Lee F. Saltmarsh

Seller: Justin C. Tracy

Date: 01/30/20

363 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $1,400,000

Buyer: Om Orchard Main St LLC

Seller: Kayrouz Petroleum LLC

Date: 01/31/20

950 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $701,363

Buyer: SPP Citizens NLREF 5 LLC

Seller: Vereit Real Estate LP

Date: 01/31/20

62 Melba St.

Springfield, MA 01119

Amount: $170,157

Buyer: FNMA

Seller: Odessa Wilson

Date: 02/11/20

North Main St.

Springfield, MA 01101

Amount: $1,425,000

Buyer: K. Fradet Mass. LLC

Seller: Kelly Fradet Lumber Inc.

Date: 01/30/20

18 Nagle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $190,000

Buyer: Oscar Vega

Seller: Revampit LLC

Date: 01/31/20

347-349 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $199,656

Buyer: Anjeannette M. Dowd

Seller: NSP Residential LLC

Date: 01/30/20

36 O’Connell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $155,000

Buyer: Joycelyn Philp

Seller: Kevin T. Cavanaugh

Date: 01/30/20

52 Orlando St.

Springfield, MA 01108

Amount: $181,000

Buyer: Jonathan X. Rodriguez

Seller: Lachenauer LLC

Date: 01/31/20

1286 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $201,000

Buyer: Kyle S. Hadley

Seller: Imran R. Chaudhry

Date: 02/07/20

54 Patton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $720,000

Buyer: Spectra S1 LLC

Seller: Amrap LLC

Date: 01/29/20

254 Peekskill Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $229,900

Buyer: Francisco J. Perez-Luna

Seller: Manchester Enterprises

Date: 02/07/20

39 Ramblewood Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Zanoris S. Perez

Seller: Long River Partners LLC

Date: 01/31/20

2071-2095 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $4,825,000

Buyer: Friends Of Springfield

Seller: Saremi LLP

Date: 01/29/20

867 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $145,000

Buyer: Deutsche Bank

Seller: Jacqueline J. Naylor

Date: 01/29/20

86 Ruthven St.

Springfield, MA 01128

Amount: $176,900

Buyer: Meghan K. Shewchuk

Seller: Joseph C. Ekmalian

Date: 01/31/20

46 South Tallyho Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Richard H. Griffin

Seller: Darlene P. Atkinson

Date: 02/04/20

196 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Terry J. Wanzo

Seller: Edna R. Hernandez

Date: 01/31/20

100 Sunridge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $140,000

Buyer: Erin Mullen

Seller: Daniel A. Canuel

Date: 02/07/20

34-36 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $212,500

Buyer: Keron K. Baker

Seller: Morrell P. Thomas

Date: 01/31/20

98-100 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $144,500

Buyer: Travis T. Moran

Seller: US Bank

Date: 01/31/20

39 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $259,000

Buyer: Gannon Longtin

Seller: Efrain Bermeo

Date: 01/31/20

40 Truman Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $147,000

Buyer: Laura Enriquez

Seller: James A. Harpe

Date: 02/04/20

775 Union St.

Springfield, MA 01109

Amount: $130,000

Buyer: Pablo A. Diaz-Castro

Seller: Makensy Nicolas

Date: 02/03/20

268 Washington Blvd.

Springfield, MA 01108

Amount: $268,500

Buyer: Annette M. Pellegrino

Seller: Kenneth M. Scibelli

Date: 01/31/20

26 Wigwam Place

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Pioneer Housing LLC

Seller: Richard A. Femmel

Date: 01/30/20

1590 Wilbraham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $209,000

Buyer: Timothy Monson

Seller: Jennifer M. McCarthy

Date: 02/10/20

SOUTHWICK

58 George Loomis Road

Southwick, MA 01077

Amount: $180,000

Buyer: Allyson R. Crooke

Seller: Swientisky, Eleanor R., (Estate)

Date: 01/30/20

303 North Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $226,000

Buyer: Amanda Lynch

Seller: David L. Wallis

Date: 02/04/20

399 North Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $164,000

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Lani E. Mullen

Date: 02/07/20

20 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $600,000

Buyer: Banks Family Farm LLC

Seller: William H. Strain

Date: 01/31/20

13 Wood St.

Southwick, MA 01077

Amount: $174,900

Buyer: Wilmington Savings

Seller: William K. Shoemaker

Date: 02/06/20

TOLLAND

246 Owls Nest Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $240,000

Buyer: Michael F. Seaver

Seller: Stanley F. Rosen

Date: 01/31/20

WALES

70 McBride Road

Wales, MA 01081

Amount: $210,000

Buyer: Heidi Bara

Seller: Chevers, Margo, (Estate)

Date: 01/29/20

WESTFIELD

48 Breighly Way

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Viktoria Dubovoy

Seller: Edward F. Szuba

Date: 02/04/20

2 Bristol St.

Westfield, MA 01085

Amount: $171,000

Buyer: Bank New York Mellon

Seller: Anthony Paroline

Date: 01/31/20

9 Cross St.

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Krystalee B. Ryan-Krieg

Seller: Kyle G. Beluzo

Date: 01/31/20

27 Hayre St.

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Ronald I. Haskell

Seller: Lisa I. Schmith

Date: 01/31/20

311 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $272,500

Buyer: Daniel J. Blair

Seller: Christopher Monasterski

Date: 02/07/20

166 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: Trevin C. Correia

Seller: Lorraine C. Masciadrelli

Date: 02/05/20

11 Saint Paul St.

Westfield, MA 01085

Amount: $179,500

Buyer: Joseph L. Russo

Seller: Chiara Bassett

Date: 01/29/20

13 Stuart Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Bradford W. Kline

Seller: Sherrilynn G. Polson

Date: 01/30/20

126 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Heather M. Siegel

Seller: Barbara D. Ross

Date: 01/31/20

WILBRAHAM

3 Chilson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $338,000

Buyer: Efrain Bermeo

Seller: Kevin J. Campion

Date: 01/31/20

11 Delmor Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $195,000

Buyer: Nicholas M. Brown

Seller: Jay N. Tryon

Date: 01/31/20

23 Devonshire Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,000

Buyer: Iglesia Pacto Eterno Springfield

Seller: Church Of The Epiphany

Date: 01/29/20

20 Highland Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,000

Buyer: Iglesia Pacto Eterno Springfield

Seller: Church Of The Epiphany

Date: 01/29/20

23 Hunting Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Haseeb Hafeez

Seller: Ibis Duo Holdings LLC

Date: 01/31/20

48 Oakland St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $315,000

Buyer: Herminio Rivas

Seller: Russell L. Swift

Date: 01/31/20

7 Pease St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $440,000

Buyer: Robert D. Jones

Seller: Nu Way Homes Inc.

Date: 02/10/20

37 Red Bridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $355,000

Buyer: Michael F. Dolan

Seller: Mark Pessolano

Date: 01/31/20

664 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $133,500

Buyer: 2018 MA-01 LLC

Seller: Flippin Good Home Buyers

Date: 01/31/20

WEST SPRINGFIELD

21 Bramble St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $750,000

Buyer: Memorial Avenue RT

Seller: DDS Memorial Partnership

Date: 01/31/20

63 Bridle Path Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Timothy V. Flouton

Seller: David M. Cerpovicz

Date: 02/03/20

17-19 Fox St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,000

Buyer: Manaf Ali

Seller: Tejash R. Patel

Date: 02/07/20

18 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Nicholas M. Topjian

Seller: Anthony Heim

Date: 01/29/20

78 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $277,000

Buyer: One Eyed Cat TR

Seller: MAA Property LLC

Date: 01/31/20

76 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $149,350

Buyer: Rachel L. Federico

Seller: Stephanie E. Condino

Date: 01/31/20

21 Lyman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $122,000

Buyer: Ruby Realty LLC

Seller: Christopher A. Bernardi

Date: 01/31/20

55 Lyman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $238,000

Buyer: Lee Johnson

Seller: Konstantinos Tsavidis

Date: 01/30/20

1022 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $204,000

Buyer: ALE Ventures LLC

Seller: Invast LLC

Date: 02/06/20

759 Memorial Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $750,000

Buyer: Memorial Avenue RT

Seller: DDS Memorial Partnership

Date: 01/31/20

236 Norman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $180,000

Buyer: Zeina O. Awkal

Seller: Imadeddine Awkal

Date: 01/31/20

1095 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $6,000,000

Buyer: Stoneridge Realty LLC

Seller: LJCD Associates LLC

Date: 01/31/20

1111 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $6,000,000

Buyer: Stoneridge Realty LLC

Seller: LJCD Associates LLC

Date: 01/31/20

1598 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $198,000

Buyer: Ellie Hyte

Seller: Michael R. Fitzgerald

Date: 02/04/20

196 Wolcott Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $182,500

Buyer: Tyler J. Frederick

Seller: Christy A. Frederick

Date: 01/31/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

60 Echo Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $530,000

Buyer: D. Joseph Jerry

Seller: Michael S. Jensen

Date: 01/31/20

29 Hickory Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $315,000

Buyer: Beth Shally-Jensen

Seller: Madjid Kemache

Date: 02/07/20

550 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $237,500

Buyer: Ellen S. Story

Seller: Patricia J. Bachand RET

Date: 02/04/20

BELCHERTOWN

535 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $285,000

Buyer: David A. Robinson

Seller: Chantel Mallalieu

Date: 02/03/20

110 Daniel Shays Hwy.

Belchertown, MA 01007

Amount: $195,000

Buyer: Amy Jordan

Seller: Kurtis W. Couture

Date: 02/10/20

801 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $204,000

Buyer: Michael Marsden

Seller: Katherine A. Malandrino

Date: 02/07/20

20 Juckett Hill Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $272,500

Buyer: Jacob S. Girard

Seller: Margaret M. Suttenfield

Date: 01/31/20

7 Old Farm Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $127,756

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: James B. Laroche

Date: 02/06/20

33 Trillium Way

Belchertown, MA 01007

Amount: $363,000

Buyer: Michael McMorrow

Seller: Eric J. Watson

Date: 02/05/20

EASTHAMPTON

3 Kimberly Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $220,000

Buyer: Nicholas D. Duprey

Seller: Lord, Theresa M., (Estate)

Date: 01/30/20

228 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $2,850,000

Buyer: RVC Properties LLC

Seller: Mountain View Investors

Date: 01/31/20

GOSHEN

75 Pond Hill Road

Goshen, MA 01096

Amount: $219,000

Buyer: Michael J. Cesario

Seller: Richardson, Sylvia E., (Estate)

Date: 01/30/20

GOSHEN

14 Sundown Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $258,000

Buyer: Michael J. Kennedy

Seller: Laurie A. Baker

Date: 02/07/20

GRANBY

19 New Ludlow Road

Granby, MA 01033

Amount: $214,900

Buyer: Vania M. Guzman

Seller: Michael Bennett

Date: 01/31/20

HADLEY

44 Chmura Road

Hadley, MA 01035

Amount: $395,000

Buyer: Robert Farr-Bayliss

Seller: Kimberly A. Hughes

Date: 02/07/20

37 Lawrence Plain Road

Hadley, MA 01035

Amount: $580,000

Buyer: 8 Directions LLC

Seller: Kiss Realty LLC

Date: 02/03/20

9 Moody Bridge Road

Hadley, MA 01035

Amount: $305,000

Buyer: Sharon Wachsler

Seller: Hoggman, Walter R., (Estate)

Date: 01/31/20

HATFIELD

8 Elm Court

Hatfield, MA 01038

Amount: $277,500

Buyer: Jenni L. Manfredi

Seller: Angela Greco

Date: 01/31/20

51 North St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $263,000

Buyer: Paula Sayword

Seller: Burda, Ann N., (Estate)

Date: 01/31/20

24 North Hatfield Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $221,000

Buyer: Thomas J. Wickles

Seller: Holhut, Louise E., (Estate)

Date: 02/05/20

26 Pleasant View Dr.

Hatfield, MA 01038

Amount: $482,000

Buyer: Chuong Q. Dinh

Seller: Gary R. Hebert

Date: 01/31/20

12 Primrose Path

Hatfield, MA 01038

Amount: $290,000

Buyer: Gary R. Hebert

Seller: Osepowicz, Nellie A., (Estate)

Date: 01/31/20

HUNTINGTON

87 Worthington Road

Huntington, MA 01050

Amount: $400,000

Buyer: Hilltown Sand & Gravel LLC

Seller: Donovan Brothers Inc.

Date: 02/07/20

NORTHAMPTON

235 Crescent St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,200,000

Buyer: Simone Topal

Seller: Jeffrey Caplan

Date: 01/31/20

54 Easthampton Road

Northampton, MA 01060

Amount: $1,400,000

Buyer: Om East Hampton Road LLC

Seller: Trak Petroleum LLC

Date: 01/31/20

5 Garfield Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $137,986

Buyer: Raquel Valentin

Seller: Christopher A. Wolcott

Date: 02/07/20

20 Highland Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $747,900

Buyer: Leonard Yakir

Seller: William Yenner

Date: 02/05/20

642 North Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $477,500

Buyer: Timothy D. Scott

Seller: Pokeladenny Funding TR

Date: 02/06/20

21 Valley St.

Northampton, MA 01060

Amount: $218,000

Buyer: Laurie M. Nichols

Seller: Cronkite, Herschell A., (Estate)

Date: 02/07/20

PELHAM

80 Buffam Road

Pelham, MA 01002

Amount: $232,000

Buyer: Stephanie Nascimento

Seller: Yu, Jeffrey J., (Estate)

Date: 01/31/20

SOUTH HADLEY

8 Blueberry Bend

South Hadley, MA 01075

Amount: $465,000

Buyer: Diego Garcia

Seller: Diane Gosselin

Date: 01/31/20

337 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $180,000

Buyer: George J. Ladas

Seller: Ladas Funding TR

Date: 02/05/20

25 Edison Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $265,000

Buyer: Alan A. Ash

Seller: Revampit LLC

Date: 01/30/20

3 Hickory Place

South Hadley, MA 01075

Amount: $135,000

Buyer: Jennifer Vieu

Seller: Thomas E. Butler

Date: 02/07/20

6 Hollywood St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $203,500

Buyer: Irene M. Rule

Seller: Samuel Bruel

Date: 02/03/20

28 Mountain View St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $251,500

Buyer: Linda Sidorsky

Seller: Reardon Kathleen A., (Estate)

Date: 01/30/20

92 Sorbi Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $228,000

Buyer: Samuel Bernash

Seller: Daniel W. Kokonowski

Date: 02/07/20

18 Spring Meadows

South Hadley, MA 01075

Amount: $600,000

Buyer: Christopher J. Gosselin

Seller: Paula S. Katz

Date: 02/06/20

12 Young Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Szymonik, Vera A., (Estate)

Date: 02/07/20

SOUTHAMPTON

124 Fomer Road

Southampton, MA 01073

Amount: $317,500

Buyer: James J. Murning

Seller: Preferred Property Management

Date: 01/29/20

2 Quigley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $600,000

Buyer: Harold A. Butson

Seller: Pellegrini Development

Date: 02/03/20

5 Thomas Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $285,000

Buyer: Kevin E. Balicki

Seller: Zabawa, Victoria P., (Estate)

Date: 01/31/20

WARE

22 Coldbrook Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $400,000

Buyer: Donna E. Tarantino

Seller: Sandra Renaud

Date: 01/29/20

398 Palmer Road

Ware, MA 01082

Amount: $237,000

Buyer: James C. Merkel

Seller: T. Rozzen LLC

Date: 02/06/20

29 Sczygiel Road

Ware, MA 01082

Amount: $275,000

Buyer: Roger T. Montanez

Seller: Brian Connolly

Date: 01/29/20

WILLIAMSBURG

94-1/2 Old Goshen Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $381,500

Buyer: Christine D. Tronnier

Seller: Mark J. Chereski

Date: 01/31/20