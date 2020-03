Doing Business as Certificates

The following business certificates and trade names were issued or renewed during the month of February 2020.

AMHERST

Amherst Chinese Medicine

409 Main St., #111

Xiaoqiang Zhao

Captain’s Quarters Antiques

6 Wildwood Lane

Jeffrey Cobb

Encharter Insurance

25 University Dr.

Encharter Insurance

Moving Mentor Inc.

123 Maplewood Circle

Teresa Bragg

Norwottuck Chamber Concerts

366 Station Road

Ernest May

Stone House Farm Bed and Breakfast

649 East Pleasant St.

Candace Talley

BELCHERTOWN

Cold Spring Country Club

336 Chauncey Walker St.

Fan Du

Cynders Designs

36 Bay Path Road

Cyndy Gillen

Gabby’s Detailing

147 Boardman St.

Gabrielle Contois

GK Forest Products

374 Mill Valley Road

Gregory Krol

Infinity Auto Rental Inc.

248 Barton Ave.

Joseph Gallo, Heidi Gallo

Linden Fawn

71 Pondview Circle

Seasson Kiesari, Oryhn Kiesari

CHICOPEE

Stop and Run

1057 Montgomery St.

Nadir Feroz

Walgreens #17542

1 St. James Ave.

Walgreen Eastern Co. Inc.

DEERFIELD

Amazuu Whole Body Healing

220 North Main St.

Judy Peters

EASTHAMPTON

Cedar Horticultural Services

2 Culdaff St., Apt. M

Zachary Firtion, Stephanie Yarmesky

D & L Cleaning

25 Franklin St., Apt. C

Denial Bond

Ecotek Print Solutions Inc.

123 Union St., Suite 201-5

Abdallah Ghalayini

Flock Consulting

9 Orchard St.

Nicole Desjardins

M & M Auto Repair

19 Parson St.

Efrain Diaz

Mango Fish Inc.

117 Maple St.

Lori Novis

Moove In Self Storage

165 Northampton St.

Investment Real Estate Management, LLC

Tend Bodyworks Inc.

186 Northampton St.

Adam Brady

Walgreens #17980

32 Union St.

Walgreen Eastern Co. Inc.

EAST LONGMEADOW

Enso Martial Arts

80 Denslow Road

Dustin Humphrey

The Glowtique

38 Harkness Ave.

Natalya Czapienski

Reliable Bookkeeping & Tax Services

119 Industrial Dr., #814

Ming Tsang

GREENFIELD

Antique Revival & Collectibles

186 Main St.

Ada-Marie Naser

Barlow Landscaping Excavation Paving and Construction Corp.

77 Davis St.

Scott Barlow

Byrne Racing & Used Autos

86 River St.

James Byrne Jr., Benjamin Byrne

Country Garden Florals and Gifts, LLC

284 High St.

Michele Pratt, Annette McLean

Cowan’s Garage

93 Vernon St.

James Cowan, Alice Cowan

Green Mart Convenience

124 Conway St.

Shahid Habib

Greenfield Self Storage

78 Woodard Road

George Maniatty

Honey Hive

15 Elm St., #2

Diana Van Cott

Kathleen Tomaus Catering

3 Church St.

Kathleen Tomaus

Loopyker Creates

252 Log Plain Road

Kerrie Rusk

Nolan Plumbing & HVAC Inc.

26 Clark St.

Tyler Nolan

Pioneer Valley Garlic

31 River St.

Abigail Nash

Ryan & Casey Inc.

55 Main St.

Peter White, Kristie Faufaw

The Silver Fox Farm

402 Leyden Road

Maeg Yosef, Sarah Yosef

Sumatrae

187 Elm St.

Roy Baltzer

HOLYOKE

Aerie by American Eagle #2745

50 Holyoke St.

AE Outfitters Retail Co.

Dillon’s Package Store

589 High St.

Marek Wieczorek, Janusz Lecko

The Hemp Den

52 Main St.

Tri-Wise, LLC

LONGMEADOW

Aspen Lawn

56 Maplewood St.

Joel Wun, Antonina Ventino

LUDLOW

Austin Auto Body

162 Booth St.

Frank Collins

BAK Precision

71 Highland Ave.

Krzysztof Checiek

Hick-or-Rock Farm

312 Miller St.

Paul Cocchi

Mainely Drafts Horse and Carriage

1361 Lyon St.

Keith Ouellette

Paul’s Tree Service

312 Miller St.

Paul Cocchi

Steve Santos Landscaping Services

16 Palmer St.

Stephen Santos

Tony’s Premier Painting Service

16 Watt Ave.

Anthony Egea

NORTHAMPTON

AJ’s Shop

144 King St.

Andrew Yarns Jr., Justice Kirkland

Bacon Wilson, P.C.

57 Center St.

Bacon Wilson, P.C.

Bacon Wilson, P.C./Morse & Sacks

57 Center St.

Bacon Wilson, P.C.

Creative Therapy

13 Old South St.

Siobhan Silver

Kristy’s Nails

137C Damon Road

Ngoc Vo

The Living Art Studio

219 Main St.

Scot Padgett

Moove In Self Storage

550 Easthampton Road

Investment Real Estate Management, LLC

Moove In Self Storage

600 Easthampton Road

Investment Real Estate Management, LLC

The Research Group

51 Day Ave.

Nancy Mihevc

SPRINGFIELD

2000 Barbershop

563-569 Main St.

Ana Lopez

Alattar Barbershop

886 Sumner Ave.

Odai Alattar

Arron Tree and Landscaping

116 Treetop Ave.

Gary Gaudette

Asian Bazaar

607 Dickinson St.

Purna Ramdam Kami

Azy the Artist

101 Main St.

Azariah Cordona

Dulani Transit

98 David St.

Jean Rosario

Essence Unlimited

126 Caseland St.

Loleta Collins

Flores Cleaning Service

129 Suffolk St.

Neri Flores

Gallery Motor Sport, LLC

879 Boston Road

Damaris Rodriguez

Lancaster Construction Co.

69 Chapin Terrace

Marietta O’Flaherty

Latin Nails by Joana

874 State St.

Joana Marrero

Lavish Entertainment

111 Chestnut St.

Jason Perez

Lexourious Beauty

33 Laurel St.

Lexyani Rivera

Liana Rivera

27 Lynwood Terrace

Liana Rivera

Pub 155

155 Maple St.

Carregan’s Tavern

Salix Investments, LLC

771 Belmont Ave.

Salix Investments, LLC

Samuel Bowles PTA

24 Bowles Park

Donald Dorn Jr.

Shane Suban Studio Inc.

163 Middlesex St.

Shane Suban

X & W Cleaning Services

13 Ruskin St.

Xavier Cuadra

Your Grandfather’s Wine Cellar

148 Carol Ann St.

Edward Pagliaro

WEST SPRINGFIELD

All the Way Graphics

20 River St.

Charissa Majeran

Beauty Gate Salon & Spa

1646 Riverdale St.

Jacek Chmiel

Bernard Welding

70 Morton St.

Barry Bernard

Delta Bulk Transport

66 Western Ave.

Bruce Voight

Enviro Clean Air Duct Cleaning

6 River St.

Ron Rindels

Mylyfe Specialty Pharmacy

111 Elm St.

Adam Oliveri

New World Athletics, LLC

103 Wayside Ave.

Jordon Bradley

Organized Home Spaces

1343 Riverdale St.

Laura Ferguson

Primal Krav Masa

865 Memorial Ave.

William Kravs

WILBRAHAM

The Firefly Creative

348 Stony Hill Road

Brian Tracy

Fitzgerald Capital Group

5 Iriquois Lane

Frank Fitzgerald II

Frankie Bakes

43 Monson Road

Francesca Dias

Ravenwood Solutions, LLC

1083 Glendale Road

David Carver