The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

174 John Ford Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $365,000

Buyer: Amy Klippenstein

Seller: Nancy Bourque

Date: 12/18/20

BERNARDSTON

530 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $334,900

Buyer: Michael P. Nichols

Seller: Luke Smith

Date: 12/18/20

284 Purple Meadow Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $250,000

Buyer: Walter J. Gruszkowski

Seller: Margaret P. Haigis

Date: 12/22/20

CHARLEMONT

280 Warner Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $125,000

Buyer: Erik Peterson

Seller: Vicky Seavey

Date: 12/14/20

DEERFIELD

321 Conway Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $549,000

Buyer: Katherine A. Kingsley

Seller: Deanne B. Loonin LT

Date: 12/18/20

404 Long Plain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $325,000

Buyer: Mark Sullivan

Seller: Kane, George F., (Estate)

Date: 12/21/20

51 Eastern Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $449,900

Buyer: Ann-Mary Cloutier

Seller: Jeremy Ober

Date: 12/15/20

17 Sugarloaf St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $454,000

Buyer: William F. Glass

Seller: Ann-Mary Cloutier

Date: 12/14/20

ERVING

181 Old State Road

Erving, MA 01344

Amount: $207,000

Buyer: Lisa M. Goheen-Cole

Seller: Cole, Gary E., (Estate)

Date: 12/15/20

GILL

253 Main Road

Gill, MA 01354

Amount: $258,000

Buyer: Tracy E. Dowd

Seller: J. Stadnicki-Verhyen

Date: 12/18/20

GREENFIELD

430 Colrain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $380,000

Buyer: Yuriy I. Falceanu

Seller: Mark E. Czuj

Date: 12/21/20

50 East Cleveland St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $235,000

Buyer: Ivan Urgin

Seller: Vera Urgina

Date: 12/23/20

108-110 Franklin St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $230,000

Buyer: Nicholas A. Perry

Seller: Emily R. Breines

Date: 12/18/20

330 Green River Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Dorsey M. Dobias

Seller: Robert J. Dobias

Date: 12/22/20

11-15 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $750,000

Buyer: Christine K. Hale

Seller: Danika M. Dorsey

Date: 12/21/20

346 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Eric S. Depalo

Seller: Cindy L. Bayer

Date: 12/14/20

73 Lincoln St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Daryl T. Bliss

Seller: Newton IRT

Date: 12/18/20

30 Nichols Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: Lynn Bassett

Seller: Johnson Funding TR

Date: 12/14/20

250 Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $325,000

Buyer: Benjamin Goody

Seller: Daniel E. Kingsley

Date: 12/18/20

LEVERETT

96 Montague Road

Leverett, MA 01054

Amount: $325,000

Buyer: Timothy P. Hannigan

Seller: Thurston, Betty J. V., (Estate)

Date: 12/21/20

116 Old Mountain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $459,900

Buyer: Mark M. Yachnin

Seller: Susan M. Cinner

Date: 12/23/20

MONROE

83 North Road

Monroe, MA 01350

Amount: $460,000

Buyer: Olney-Jones FT

Seller: Valerie A. Aparo

Date: 12/21/20

MONTAGUE

200 Avenue A

Montague, MA 01376

Amount: $550,000

Buyer: 200 Avenue A. LLC

Seller: Greenfield Pilgrim 4 LLC

Date: 12/23/20

12 Grand Ave.

Montague, MA 01349

Amount: $235,000

Buyer: Stephanie Hopkins

Seller: Gerrish, Raymond K., (Estate)

Date: 12/18/20

92 High St.

Montague, MA 01376

Amount: $188,000

Buyer: Adam T. Davies

Seller: Barbara A. Mullins TR

Date: 12/18/20

453 Millers Falls Road

Montague, MA 01349

Amount: $152,000

Buyer: Jeremy E. Miller

Seller: Janice M. Momaney

Date: 12/16/20

66 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $205,900

Buyer: Brandon S. Cloutier

Seller: Margaret E. Geraghty TR

Date: 12/21/20

1 Randall Wood Dr.

Montague, MA 01351

Amount: $277,000

Buyer: Christopher A. Glabach

Seller: Nicole Linscott

Date: 12/18/20

30 School St.

Montague, MA 01351

Amount: $262,000

Buyer: Anne M. Kittredge

Seller: Fiske, Lillian Bertha, (Estate)

Date: 12/23/20

13 South High St.

Montague, MA 01376

Amount: $186,000

Buyer: Thomas E. Gorey

Seller: Calvin G. Ewell

Date: 12/15/20

19 Union St.

Montague, MA 01351

Amount: $265,000

Buyer: Emily Deutchman

Seller: Sheryl Sadler-Twyon

Date: 12/22/20

25 Worcester Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $195,000

Buyer: Zachary Zucker

Seller: Stephanie A. Hopkins

Date: 12/15/20

NEW SALEM

196 Cooleyville Road

New Salem, MA 01355

Amount: $360,900

Buyer: Megan L. Whitman

Seller: Donna M. Eaton

Date: 12/23/20

14 East Eagleville Lane

New Salem, MA 01364

Amount: $348,000

Buyer: Samantha Grant

Seller: Franklin J. Froton

Date: 12/18/20

NORTHFIELD

148 Main St.

Northfield, MA 01360

Amount: $175,000

Buyer: Kenneth N. Rogers

Seller: Mary L. Leyden

Date: 12/21/20

31 Strowbridge Road

Northfield, MA 01360

Amount: $193,000

Buyer: Shannon Bassett

Seller: Edward R. Johnson

Date: 12/18/20

ORANGE

20 Memorial Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $201,900

Buyer: Caitlyn Squires-Lacoste

Seller: Eric R. Whitman

Date: 12/23/20

SHELBURNE

462 Little Mohawk Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $322,500

Buyer: Rachel Nordstrom

Seller: Sidney Gerard

Date: 12/15/20

20 Main St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $334,000

Buyer: Benjamin A. Marder

Seller: Larry T. Downing

Date: 12/22/20

WARWICK

737 Wendell Road

Warwick, MA 01378

Amount: $275,000

Buyer: Justine Buckley

Seller: Helen R. Hills

Date: 12/21/20

WHATELY

48 Claverack Road

Whately, MA 01373

Amount: $286,000

Buyer: Todd F. Green

Seller: Eaton FT

Date: 12/14/20

404 Long Plain Road

Whately, MA 01093

Amount: $325,000

Buyer: Mark Sullivan

Seller: Kane, George F., (Estate)

Date: 12/21/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

64 Anthony St.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,000

Buyer: Peter D. Blaisdell

Seller: Phillip J. Blaisdell

Date: 12/23/20

103 Barbara Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $300,000

Buyer: Andrew Parrish

Seller: G. Elizabeth Giammarino TR

Date: 12/14/20

33 Begley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $188,000

Buyer: Debra A. Pope

Seller: Laplante, Jane E., (Estate)

Date: 12/15/20

82 Florida Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $258,000

Buyer: Tina Eggleston

Seller: Jennifer L. Gable

Date: 12/21/20

158 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $750,000

Buyer: 170 Main Street LLC

Seller: George A. Vassos

Date: 12/15/20

265 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $3,550,000

Buyer: HP Hood LLC

Seller: BRN Mustang LLC

Date: 12/22/20

20 Meadow Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: Michael Lapointe

Seller: Mark E. Maczka

Date: 12/15/20

76 Monroe St.

Agawam, MA 01001

Amount: $283,000

Buyer: Anthony J. Vosburgh

Seller: Chad D. Blackak

Date: 12/23/20

1194 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $330,000

Buyer: Springfield St. Group LLC

Seller: Vinvin LP

Date: 12/23/20

127 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $288,000

Buyer: John P. Warren

Seller: Ilir Selimi

Date: 12/22/20

24 Vassar Road

Agawam, MA 01030

Amount: $120,000

Buyer: Michael Marcus

Seller: Donald W. Blakesley

Date: 12/21/20

25 Wrenwood Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $256,500

Buyer: Dan Modirca

Seller: Phillip E. Aucella

Date: 12/18/20

BLANDFORD

37 Gore Road

Blandford, MA 01008

Amount: $250,000

Buyer: Eric Z. Dastous

Seller: Keith M. Bull

Date: 12/21/20

6 Sunset Road

Blandford, MA 01008

Amount: $195,000

Buyer: Donald G. Cornelius

Seller: Eric Z. Dastous

Date: 12/18/20

56 Woronoco Road

Blandford, MA 01008

Amount: $224,000

Buyer: Sara Kendall

Seller: Ryan C. Kelly

Date: 12/18/20

BRIMFIELD

139 E. Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $315,000

Buyer: Guan S. Liang

Seller: James R. Johnson

Date: 12/23/20

CHICOPEE

14 Abbey St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $165,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Oliver V. Brassard

Date: 12/22/20

89 Ann St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $228,500

Buyer: Joshua M. Fernandes

Seller: Summer Property LLC

Date: 12/14/20

90 Ann St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $190,000

Buyer: Brian Brisbois

Seller: Marc S. Roberts

Date: 12/15/20

13 Baptist Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $223,000

Buyer: Ruth Sepulveda

Seller: Roman Radionov

Date: 12/23/20

4 Burton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $430,000

Buyer: RBT Enterprise LLC

Seller: PPK LLC

Date: 12/14/20

22 Canal St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Paul G. Silva

Seller: KV Properties LLC

Date: 12/18/20

Carew St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $449,235

Buyer: Food Bank Of Western Mass.

Seller: Westmass Area Development Corp.

Date: 12/15/20

101 Chapin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $218,000

Buyer: Carmen Rivera

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 12/21/20

168 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $400,000

Buyer: Krex Transport Inc.

Seller: Plumbers & Pipefitters Appr.

Date: 12/21/20

726 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $359,000

Buyer: 726 Chicopee Street LLC

Seller: Leane A. Boutin

Date: 12/21/20

499 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $134,900

Buyer: Harry J. Rodriguez

Seller: Kevin O. Lynch

Date: 12/18/20

35 Clarendon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Byron J. Drinkkwine

Seller: Amber L. Fink

Date: 12/18/20

53 Cyran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $177,335

Buyer: Frank N. Laflamme

Seller: Richard A. Boisjolie

Date: 12/22/20

13 Davenport St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Delvine N. Mandari

Seller: Duane Paraday

Date: 12/15/20

East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $449,235

Buyer: Food Bank Of Western MA

Seller: Westmass Area Dev Corp.

Date: 12/15/20

63 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $127,000

Buyer: Emerson J. Clauss

Seller: Kevin M. Boissonnault

Date: 12/22/20

267 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $270,000

Buyer: Norquelis Veras

Seller: Michael R. Lively

Date: 12/18/20

43 Fredette St.

Chicopee, MA 01022

Amount: $399,900

Buyer: Miguel A. Vasquez

Seller: N. Riley Development Inc.

Date: 12/14/20

32 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $245,000

Buyer: Linette Otero

Seller: Round 2 LLC

Date: 12/14/20

30 Fuller St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $212,000

Buyer: Janelle Portorreal

Seller: Pamela Nadeau

Date: 12/18/20

41 Grandview St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $193,000

Buyer: Marilyn Arroyo

Seller: Louis P. Krzeminski

Date: 12/22/20

111 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $277,000

Buyer: Sheryl M. Cruz

Seller: Claude J. Pouliot

Date: 12/21/20

Hampden St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $430,000

Buyer: RBT Enterprise LLC

Seller: PPK LLC

Date: 12/14/20

32 Highland Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $465,000

Buyer: EBK Properties LLC

Seller: Shah Ma Realty LLC

Date: 12/14/20

30 Mark St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $308,000

Buyer: Luis A. Reyes

Seller: Ronald T. Kuchta

Date: 12/14/20

619 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $237,000

Buyer: Cirilo Delgado

Seller: Luis M. Torres

Date: 12/22/20

26 Mellen St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Delinda Dykes

Seller: Jose V. Franco

Date: 12/21/20

1198 Montgomery St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Adriyan L. Pagan

Seller: Yoel E. Cuevas

Date: 12/23/20

79 Orchard St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $265,000

Buyer: Luis S. Ribeiro

Seller: Wilk, William E., (Estate)

Date: 12/18/20

24 Otis St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Ivonne Rojas-Perez

Seller: Michael A. Gendron

Date: 12/21/20

53 Parenteau Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $349,000

Buyer: Erika Brown

Seller: Dennis B. Francis

Date: 12/23/20

564 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $310,000

Buyer: Rose M. Calero

Seller: Dominique Properties LLC

Date: 12/23/20

220 Woodcrest Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $195,000

Buyer: Stephen Wojcik

Seller: Claude J. Vermette

Date: 12/18/20

EAST LONGMEADOW

79 Allen St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $245,000

Buyer: Richard L. Keefe

Seller: Joseph E. Lalli

Date: 12/15/20

6 Bayne St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $324,000

Buyer: Sarah Roos

Seller: Tina M. Johnson

Date: 12/18/20

167 Canterbury Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $564,000

Buyer: Daniel J. Brookes

Seller: Jason Catanzaro

Date: 12/18/20

191 Canterbury Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $509,900

Buyer: Christine Withbroe

Seller: M&G Property Group LLC

Date: 12/16/20

12 Country Club Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $490,000

Buyer: Katie E. Winseck

Seller: Kenneth R. Bernard

Date: 12/18/20

423 Dwight Road

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $202,000

Buyer: Martin J. Phillips

Seller: Surridge, Daniel W., (Estate)

Date: 12/14/20

26 Hanward Hill

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $305,000

Buyer: Kerry A. Chapderlane-Cox

Seller: Katie E. Winseck

Date: 12/16/20

74 Harkness Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $185,000

Buyer: Evelyn Gonzalez

Seller: Myrna Gonzalez

Date: 12/15/20

126 Industrial Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $3,000,000

Buyer: Roots East Longmeadow LLC

Seller: Industrial Dr. Assocs. LLC

Date: 12/21/20

2 Laurence Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $154,300

Buyer: Sandra Sousa

Seller: Kelly M. McGowan

Date: 12/23/20

27 Lombard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Ngoc T. Vo

Seller: William D. Ferrero

Date: 12/22/20

26 Meadowbrook Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Keith R. Bilton

Seller: Ronald H. Nowak

Date: 12/22/20

160 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $390,000

Buyer: Jennifer White

Seller: Peter A. Jascievic

Date: 12/14/20

68 North Circle Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: Jeremy Anekstein

Seller: Jason M. McDonald

Date: 12/21/20

346 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $480,000

Buyer: Tina M. Johnson

Seller: Amanda M. Andress

Date: 12/18/20

51 Rollins Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $990,000

Buyer: Shaji P. Daniel

Seller: Pasquale Liquori

Date: 12/18/20

165 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $437,500

Buyer: APCA LLC

Seller: Helen V. Smith

Date: 12/16/20

18 Yorkshire Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $393,000

Buyer: Willbert Garcia

Seller: Amelia E. Brookes

Date: 12/18/20

GRANVILLE

431 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $239,900

Buyer: Ryan Popp

Seller: Cusson, Dorothy M., (Estate)

Date: 12/18/20

767 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $371,000

Buyer: Nicholas D. Fitzgerald

Seller: Jay R. Larsen

Date: 12/18/20

HAMPDEN

135 Glendale Road

Hampden, MA 01036

Amount: $400,000

Buyer: Jeffrey E. Bean

Seller: Fritts, Alan J., (Estate)

Date: 12/18/20

HOLLAND

143 East Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $215,000

Buyer: Roberta Bennett

Seller: Steven G. Rainville

Date: 12/21/20

61 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $655,000

Buyer: William E. Robertson

Seller: Roy D. Walker

Date: 12/21/20

36 Overlook Road

Holland, MA 01521

Amount: $300,000

Buyer: David B. Porter

Seller: Charles Gildea

Date: 12/18/20

5 Roberts Park Road

Holland, MA 01521

Amount: $165,900

Buyer: David Noyes

Seller: Robert S. Dean

Date: 12/18/20

83 Sturbridge Road

Holland, MA 01521

Amount: $258,000

Buyer: Philip Hoenig

Seller: Jennifer J. Cibien

Date: 12/16/20

HOLYOKE

11 Alderman St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $121,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Shirley C. Elliott

Date: 12/18/20

489 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $252,000

Buyer: Brenna H. Werme

Seller: Judith A. Barclay

Date: 12/15/20

41 Bray Park Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $259,500

Buyer: Jaime Lopez

Seller: David Frost

Date: 12/18/20

100 Brookline Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $196,000

Buyer: Nikita L. Perez

Seller: Kathryn F. Hamel

Date: 12/21/20

80-82 Calumet Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Katie King

Seller: Garry S. King

Date: 12/15/20

12 Coronet Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $274,900

Buyer: Robert L. Elliott

Seller: Richard M. Shattuck

Date: 12/21/20

1446 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $198,000

Buyer: Carlos J. Colon

Seller: Equity T. Co.

Date: 12/14/20

61 Fairfield Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $378,000

Buyer: Brandice Rafus-Brenning

Seller: Sarah M. Center-Gray

Date: 12/21/20

60-62 Gates St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $129,362

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: USA HUD

Date: 12/23/20

42 Granville St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $219,500

Buyer: Carlos M. Mogelinski

Seller: Amy E. Drohan

Date: 12/23/20

358-364 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $560,000

Buyer: Catalpa Inc.

Seller: High St. Holyoke Prop. 1

Date: 12/14/20

163 Huron Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Jerry P. Will

Seller: Alfano, Mary J., (Estate)

Date: 12/18/20

345 Jarvis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $125,000

Buyer: Pszczyna RT

Seller: John R. Treworgy

Date: 12/16/20

31-33 Lincoln St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $133,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: USA HUD

Date: 12/15/20

2 Loomis Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $283,000

Buyer: Frank L. Vaissiere

Seller: Pierre A. Lucas

Date: 12/21/20

1455-1457 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Matthew Andrus

Seller: Robert W. Cortes

Date: 12/18/20

87 Ridgewood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $190,000

Buyer: Robert D. Leblanc

Seller: Leblanc, Ann M., (Estate)

Date: 12/22/20

74 Rugby St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $267,000

Buyer: Adam C. Gutierrez

Seller: Nicholas O. Rodriguez

Date: 12/23/20

14 Scott Hollow Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $305,000

Buyer: Dorota M. Garncarz

Seller: George Arthur

Date: 12/22/20

LONGMEADOW

390 Bliss Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $265,000

Buyer: Carri Greenman

Seller: Christopher Distefano

Date: 12/18/20

253 Burbank Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $334,000

Buyer: Paul Iellamo

Seller: Peter V. Iellamo

Date: 12/21/20

86 Dover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: David Fortier

Seller: Robert B. Morgan

Date: 12/18/20

77 East Greenwich Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $675,000

Buyer: Rahit Taneja

Seller: John D. Nichols

Date: 12/22/20

45 Exeter Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $605,000

Buyer: John J. Fialkovich

Seller: Bertrand J. Dothee

Date: 12/18/20

212 Hopkins Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: James Christensen

Seller: Sara C. Lavoie

Date: 12/18/20

136 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $255,000

Buyer: Nikolas C. Sierra

Seller: Margaret G. Hoban

Date: 12/22/20

1705 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $190,000

Buyer: Jeffrey M. Leonard

Seller: Marcia E. Manzi

Date: 12/23/20

384 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $364,803

Buyer: Fjodor Agranat

Seller: Springfield Homes LLC

Date: 12/18/20

655 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $565,000

Buyer: Michael J. Cobill

Seller: David W. Bogan

Date: 12/18/20

357 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $239,900

Buyer: Jesse David

Seller: Ryan M. Mange

Date: 12/16/20

LUDLOW

12 Andrew St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $174,500

Buyer: Robert J. Ziemba

Seller: Suzanne M. Cote

Date: 12/21/20

50 Blanchard Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $214,777

Buyer: Breanna Line

Seller: Brandee Paroline

Date: 12/16/20

19 Grant St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Riley Martin

Seller: Tiago A. Boacas-Martins

Date: 12/22/20

Harvest Dr. #23

Ludlow, MA 01056

Amount: $139,900

Buyer: Kelvin Zheng

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 12/15/20

52 Laroche St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $325,000

Buyer: Sofia Fernandes

Seller: Laurie M. Dymon

Date: 12/18/20

81 Laurel Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $160,000

Buyer: Abraxas RT

Seller: Field, Victor J., (Estate)

Date: 12/18/20

88 Motyka St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $229,000

Buyer: Johnathan F. Bachta

Seller: Claudio Cardaropoli

Date: 12/23/20

37 White St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $245,000

Buyer: Steffany Lucas

Seller: Joshua S. Leone

Date: 12/22/20

MONSON

12 Cote Road

Monson, MA 01057

Amount: $317,500

Buyer: Christine Shuron

Seller: Joanna G. Serreiro

Date: 12/23/20

43 Paradise Lake Road

Monson, MA 01057

Amount: $434,500

Buyer: Veronicas Lakehouse LLC

Seller: John M. Carney

Date: 12/21/20

31 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $227,500

Buyer: Robert J. O’Donnell

Seller: Theresa F. Grimes

Date: 12/15/20

25 Thayer Road

Monson, MA 01057

Amount: $450,000

Buyer: Zi M. Zhao

Seller: Daniel Baillargeon

Date: 12/21/20

214 Wilbraham Road

Monson, MA 01057

Amount: $130,000

Buyer: Tee Jay 9 LLC

Seller: Mary A. Sturm

Date: 12/23/20

130 Woodhill Road

Monson, MA 01057

Amount: $310,000

Buyer: Joshua M. Rose

Seller: Gary Hess

Date: 12/14/20

27 Woodridge Road

Monson, MA 01057

Amount: $500,000

Buyer: Eric W. Beeson

Seller: Christine A. West

Date: 12/18/20

PALMER

21 Beebe Road

Palmer, MA 01057

Amount: $266,000

Buyer: Jeffrey Brassard

Seller: Sandra W. Reed-Hofstetter

Date: 12/14/20

61 Bourne St.

Palmer, MA 01080

Amount: $193,000

Buyer: Escarle S. Jaquez-DeDiaz

Seller: Aaron J. Clifton

Date: 12/15/20

1018-1020 Maple St.

Palmer, MA 01069

Amount: $262,500

Buyer: Jeffery K. Florence

Seller: Stephen T. Masley

Date: 12/18/20

1091 Overlook Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $239,000

Buyer: Justin M. Belliveau

Seller: Anthony S. Coviello

Date: 12/23/20

1018 Wilson St.

Palmer, MA 01069

Amount: $245,000

Buyer: Koral M. Woodruff

Seller: Ronald J. Lamb

Date: 12/18/20

RUSSELL

400 Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $267,000

Buyer: Joshua MacDonald

Seller: Jeffrey E. Bean

Date: 12/18/20

123 Highland Ave.

Russell, MA 01071

Amount: $229,000

Buyer: Nicholas R. Damours

Seller: Ruth M. Smith

Date: 12/21/20

1099 Huntington Road

Russell, MA 01071

Amount: $154,600

Buyer: Christopher Woffenden

Seller: Robert A. Prout

Date: 12/18/20

1166 Huntington Road

Russell, MA 01071

Amount: $220,000

Buyer: Ryan P. Talbot

Seller: Trevor D. Andrews

Date: 12/21/20

321 Woronoco Road

Russell, MA 01071

Amount: $272,000

Buyer: Dale A. Darosa

Seller: Daniel M. Marra

Date: 12/18/20

SOUTHWICK

74 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $180,000

Buyer: Kate Brunges

Seller: Brandon M. Tessier

Date: 12/15/20

26 Birchwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $270,000

Buyer: Lisa C. Toal

Seller: Deborah C. Morrissey

Date: 12/18/20

45 Birchwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $266,000

Buyer: Jason Sirois

Seller: Stephen S. Werman

Date: 12/23/20

9 Chapman St.

Southwick, MA 01077

Amount: $145,000

Buyer: Anthony R. Witman

Seller: Ali B. Kitchell

Date: 12/18/20

26 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $262,500

Buyer: Zulija Duric

Seller: Emtay Inc.

Date: 12/15/20

198 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $395,000

Buyer: Doreen M. Dargon

Seller: Tina Eggleston

Date: 12/21/20

267 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $1,165,000

Buyer: Joseph A. Walz

Seller: Ralph Depalma

Date: 12/15/20

389 North Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $285,000

Buyer: Raymond Mitchell

Seller: Kenneth A. Marks

Date: 12/16/20

7 Overlook Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $525,000

Buyer: Willard J. Kopatz

Seller: Kopatz Construction LLC

Date: 12/14/20

11 Sawgrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $495,000

Buyer: Paul Giusto

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 12/18/20

15 Sawgrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $489,900

Buyer: Kristin A. Jachym

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 12/23/20

56 Sunnyside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $260,000

Buyer: Luke Paull

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 12/23/20

SPRINGFIELD

244 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Rebecca M. Lowe

Seller: Sandra L. Wilson

Date: 12/16/20

737 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Ly V. Nguyen

Seller: Kenny Nguyen

Date: 12/15/20

632-634 Armory St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Eric Griffith

Seller: Timothy F. Flavin

Date: 12/23/20

137 Bacon Road

Springfield, MA 01119

Amount: $137,000

Buyer: Cory Delnegro

Seller: Keith R. Northwood

Date: 12/16/20

725 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $136,000

Buyer: Efy R. Lopez-Matamoros

Seller: Efrain Morales

Date: 12/18/20

55-57 Beverly Lane

Springfield, MA 01151

Amount: $265,000

Buyer: Luis H. Davis

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 12/18/20

65 Biella St.

Springfield, MA 01104

Amount: $146,000

Buyer: Ricardo Santa

Seller: Daisy Rosado

Date: 12/18/20

79 Blunt Road

Springfield, MA 01109

Amount: $245,000

Buyer: Alexis J. Martinez

Seller: Amaan Realty LLC

Date: 12/16/20

1145 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Evelyn N. Pena

Seller: David Vedovelli

Date: 12/21/20

57 Brianna Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $335,000

Buyer: James Barron

Seller: Bretta, Louis T., (Estate)

Date: 12/21/20

66 Burnside Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Ashley D. Shaw

Seller: Julia F. Miller

Date: 12/14/20

60 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $244,900

Buyer: Joshua Dufresne

Seller: Tiffany L. Quan

Date: 12/15/20

64 Cara Lane

Springfield, MA 01028

Amount: $329,000

Buyer: Brendon B. Welz

Seller: Michael Derose

Date: 12/15/20

657 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Jose A. Montero

Seller: Moises Zanazanian

Date: 12/18/20

1061 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: Denali Properties LLC

Seller: Javier Morell

Date: 12/23/20

88-90 Chester St.

Springfield, MA 01105

Amount: $191,000

Buyer: Angel F. Cruz-Marquez

Seller: Wandysbel Davila

Date: 12/15/20

77 Clifton Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $200,900

Buyer: Edgardo Delgado

Seller: Clifton Ave LLC

Date: 12/16/20

9 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,250

Buyer: Teal RT

Seller: Maryann B. Hale

Date: 12/22/20

267 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $161,000

Buyer: Jillian A. Fisher

Seller: John F. Williams

Date: 12/18/20

17 Dartmouth St.

Springfield, MA 01109

Amount: $222,000

Buyer: Debra Watson

Seller: Kevin G. Silva

Date: 12/23/20

41 Davis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $140,000

Buyer: Samantha J. Scherff

Seller: John J. Pino

Date: 12/16/20

42 Daytona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $131,977

Buyer: DLJ Mortgage Capital Inc.

Seller: Beverley N. Thomas

Date: 12/18/20

45 Delaware Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $369,900

Buyer: Yoel Cuevas

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/23/20

49 Delaware Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $280,000

Buyer: Carlos M. Sanchez

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/15/20

26 Desrosiers St.

Springfield, MA 01104

Amount: $187,000

Buyer: Irene Adolphus

Seller: Jessica Alicea

Date: 12/14/20

129 El Paso St.

Springfield, MA 01104

Amount: $164,950

Buyer: Angela M. Ramirez-Bruno

Seller: Bella M. Corbin

Date: 12/16/20

11 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $379,900

Buyer: Roody Joseph

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 12/23/20

27 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $365,000

Buyer: Maurice L. Martin

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 12/18/20

361 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $190,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: George L. Johnson

Date: 12/14/20

229 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $201,000

Buyer: Shamira N. Davis

Seller: Jason D. MacLeod

Date: 12/18/20

90 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $157,000

Buyer: Benjamin E. Uprichard

Seller: Thomas M. Korzec

Date: 12/23/20

61 Greaney St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Nicholas Fouche

Seller: Sarah Mattey

Date: 12/16/20

22 Hadley Court

Springfield, MA 01119

Amount: $252,000

Buyer: Albert Cuevas

Seller: Rene Veloz

Date: 12/16/20

165 Hampden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $148,000

Buyer: Jennifer Ramos

Seller: Onota Rental LLC

Date: 12/18/20

214 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Hacibey Karaaslan

Seller: Laurie A. Fox

Date: 12/18/20

25 Hazen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $249,000

Buyer: Eric B. Shapiro

Seller: Stuart L. Shapiro

Date: 12/21/20

50 Jennings St.

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Kayla M. Krafchuk

Seller: David Douglas

Date: 12/15/20

4 Jerilis Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Jessica I. Colon

Seller: Robert Everett

Date: 12/22/20

18 Kenwood Park

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Lizbeth Cruz-Velez

Seller: Sadia Kausar

Date: 12/18/20

62 Kimberly Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $288,500

Buyer: Jamillah M. Nova

Seller: Zeljko Arbanas

Date: 12/18/20

39 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $142,000

Buyer: CIG 4 LLC

Seller: Midfirst Bank

Date: 12/18/20

82 Lloyd Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Alexis D. Burgos

Seller: Alexis Burgos

Date: 12/22/20

14-16 Lockwood Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $150,000

Buyer: Anthony R. Witman

Seller: Ali B. Kitchell

Date: 12/18/20

20-22 Lockwood Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $150,000

Buyer: Anthony R. Witman

Seller: Ali B. Kitchell

Date: 12/18/20

45 Loring St.

Springfield, MA 01105

Amount: $133,000

Buyer: Cristydiam Colon

Seller: SLC Associates LLC

Date: 12/16/20

76 Manhattan St.

Springfield, MA 01109

Amount: $158,000

Buyer: Dionnie Johnson-Burnett

Seller: John D. Caldwell

Date: 12/18/20

393 Maple St.

Springfield, MA 01105

Amount: $247,000

Buyer: Gospel Power Church Inc.

Seller: American Lung Assn

Date: 12/23/20

Mapledell St.

Springfield, MA 01101

Amount: $235,000

Buyer: Jeanette C. Wilson

Seller: B9 Industries Inc.

Date: 12/18/20

194-196 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Luis C. Infante-Perez

Seller: Marty Berliner

Date: 12/14/20

14-16 Massasoit Place

Springfield, MA 01107

Amount: $440,000

Buyer: Elijah Naylor

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 12/23/20

25 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $187,000

Buyer: Nicole M. Denver

Seller: Elizabeth M. Lundberg

Date: 12/18/20

154 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $199,000

Buyer: Garrett Owens

Seller: Sean Collins

Date: 12/14/20

63-65 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Chantel Wynn

Seller: Fosy Claude

Date: 12/23/20

10 Merrick Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $135,000

Buyer: R. N. Roblero-Mendez

Seller: Deborah Sepulveda

Date: 12/16/20

167 Mildred Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $193,000

Buyer: Zulma I. Fermaintt

Seller: William J. Fabbri

Date: 12/21/20

98-104 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

99 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

100 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

101 Mill St.

Springfield, MA 01001

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

102 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

103 Mill St.

Springfield, MA 01001

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

104 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,350,000

Buyer: Briarwood 18 LLC

Seller: Nicole Marie Boudreau TR

Date: 12/18/20

85 North Branch Pkwy.

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: North Branch LLC

Seller: Maleshefski, Norbert A., (Estate)

Date: 12/18/20

23-25 Noel St.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,000

Buyer: Godofredo Brito

Seller: Brian M. Hourlhan

Date: 12/22/20

13 Notre Dame St.

Springfield, MA 01104

Amount: $185,000

Buyer: Yadaris Rivera

Seller: MNB Builders LLC

Date: 12/18/20

23 Notre Dame St.

Springfield, MA 01104

Amount: $198,000

Buyer: Jeilyne Nieves

Seller: Carmen A. Pantoja

Date: 12/15/20

258-262 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $120,000

Buyer: Kiran Awan

Seller: 258 Oakland LLC

Date: 12/22/20

282 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Juan Rangel-Pacheco

Seller: Emtay Inc.

Date: 12/18/20

1710 Parker St.

Springfield, MA 01128

Amount: $188,800

Buyer: James C. O’Toole

Seller: Jeannette Hart-Steffes

Date: 12/16/20

86 Peekskill Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $190,000

Buyer: Matthew A. Lopez

Seller: David W. LaMontagne

Date: 12/18/20

167-169 Pendleton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Evans Kumordzie

Seller: Charlie Brice

Date: 12/22/20

109 Pine Grove St.

Springfield, MA 01119

Amount: $290,000

Buyer: Nishan Giri

Seller: Madison Property Investment LLC

Date: 12/16/20

71 Pomona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: 71 Pomona St. LT

Seller: Mpower Capital LLC

Date: 12/21/20

85-87 Prospect St.

Springfield, MA 01107

Amount: $240,000

Buyer: A. M. Medina-Jimenez

Seller: A. Geovanni Bernal

Date: 12/18/20

61 Ramblewood Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $199,000

Buyer: Mary C. McBride

Seller: Kerry A. Cox

Date: 12/16/20

47-49 Rochelle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Patricia L. Caliento

Seller: Omar Loaiza

Date: 12/18/20

267 Rocus St.

Springfield, MA 01104

Amount: $2,600,000

Buyer: Black Branch Terminals

Seller: Estes Express Lines

Date: 12/18/20

2071-2095 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $5,250,000

Buyer: Springfield Prep. Realty Inc.

Seller: Springfield Preparatory School

Date: 12/21/20

56 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $430,000

Buyer: Holyoke Retail LLC

Seller: Walgreens Eastern Co. Inc.

Date: 12/16/20

64 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $430,000

Buyer: Holyoke Retail LLC

Seller: Walgreens Eastern Co. Inc.

Date: 12/16/20

135 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $184,500

Buyer: Wanda C. Diaz

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 12/22/20

212 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Charles E. Gallacher

Seller: Jennifer Ramos

Date: 12/18/20

183 Seymour Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Alexandria C. Butler

Seller: Haleigh E. Sullivan

Date: 12/16/20

108 Silas St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Yeika M. Serrano

Seller: Zakaria Saleh

Date: 12/18/20

18 Strong St.

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Herminia Quiles

Seller: Lorie E. Witherell

Date: 12/21/20

32-34 Sullivan St.

Springfield, MA 01104

Amount: $165,000

Buyer: Carlos A. Garcia

Seller: Lisette Gomez

Date: 12/16/20

50 Sunridge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Paige Belcastro

Seller: CIG 2 LLC

Date: 12/23/20

41 Trafton Road

Springfield, MA 01108

Amount: $215,000

Buyer: Noemi Peluyera

Seller: Nikolay Vaysbaum

Date: 12/16/20

72-74 Westford Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Jose L. Alvarado

Seller: Charles C. Latham

Date: 12/14/20

95 Westminster St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Marllian Rivera

Seller: Extremely Clean

Date: 12/14/20

117 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Katherine Overton

Seller: Brendon B. Welz

Date: 12/21/20

134-136 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $257,000

Buyer: Elizer Vasquez

Seller: Leonard B. Bennett

Date: 12/18/20

WALES

21 Shore Dr.

Wales, MA 01081

Amount: $175,000

Buyer: Dianne Jaworski

Seller: Leveillee, John C., (Estate)

Date: 12/14/20

WESTFIELD

11 Arnold St.

Westfield, MA 01085

Amount: $536,700

Buyer: Arnold St. Properties LLC

Seller: B. Slayton LLC

Date: 12/16/20

237 Birch Bluffs Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Austin Herman

Seller: Thayer, Howard R., (Estate)

Date: 12/23/20

City View Road

Westfield, MA 01085

Amount: $196,000

Buyer: Andrew J. Liptak

Seller: James M. Kotowski

Date: 12/23/20

66 Flynn Meadow Road

Westfield, MA 01085

Amount: $519,000

Buyer: Jason M. McDonald

Seller: William C. Weltlich

Date: 12/21/20

7 Jeanne Marie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $625,000

Buyer: David F. Potts

Seller: Annie L. Potts

Date: 12/18/20

11 Kellogg St.

Westfield, MA 01085

Amount: $139,000

Buyer: Muradbek Usmonov

Seller: John D. West

Date: 12/23/20

2 King Place

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: New England Estates LLC

Seller: Margaret M. Windzio

Date: 12/22/20

45 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Talat P. Khawaja

Seller: Ammar Khawaja

Date: 12/18/20

54 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Francis J. Weir

Seller: Oscar P. Naula-Naranjo

Date: 12/18/20

187 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $540,000

Buyer: Tony Lacasse

Seller: Allison Gearing-Kalill

Date: 12/18/20

18 Nicholas Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $429,000

Buyer: Christopher V. Bovino

Seller: G&F Custom Built Hone Inc.

Date: 12/21/20

29 Radisson Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: Maksim V. Merenkov

Seller: Madeline C. Nicoletti

Date: 12/18/20

63 Ridgeview Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $242,000

Buyer: Eric C. Johns

Seller: Christopher E. Balise

Date: 12/14/20

244 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Adam Lindeland

Seller: Lisa A. Patenaude

Date: 12/21/20

14 Sibley Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $147,500

Buyer: Susan H. Avondo

Seller: Jabob Sanders-Leis

Date: 12/18/20

85 Wyben Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Sean Schnopp

Seller: Alma R. Glaiel

Date: 12/21/20

16 Zephyr Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Justin Clement

Seller: Mae E. Chillson

Date: 12/23/20

WILBRAHAM

440 Dipping Hole Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $146,000

Buyer: Plaza LLC

Seller: Town Of Wilbraham

Date: 12/21/20

6 Highmoor Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Ainsley B. Krekorian

Seller: Miller Family Realty LLC

Date: 12/16/20

4 Jewell Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $220,000

Buyer: Carlos A. Colon

Seller: Derek H. Wayne

Date: 12/18/20

111 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $185,000

Buyer: Timothy C. Tencati

Seller: Brian Q. Hang

Date: 12/15/20

146 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $320,000

Buyer: Bin X. Lin

Seller: Rolando Cruz

Date: 12/16/20

9 Park Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: John Brasin

Seller: Denise L. Duchene

Date: 12/16/20

524 Ridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $186,000

Buyer: Thomas Dean

Seller: Angela M. Cipriani

Date: 12/22/20

664 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $414,900

Buyer: Ingolfur Bergsteinsson

Seller: 2018MA 01 LLC

Date: 12/21/20

7 Wilton Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $505,000

Buyer: Christopher R. Venne

Seller: C&M Builders LLC

Date: 12/18/20

WEST SPRINGFIELD

9 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Alex Vilkhovoy

Seller: John C. Cotton

Date: 12/15/20

6 Alderbrook Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Rachel L. Greenway

Seller: Faith A. Nekitopoulos

Date: 12/15/20

137 Apple Ridge Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $470,000

Buyer: Rolando Cruz

Seller: Beatrice Thibault

Date: 12/16/20

118 Bonnie Brae Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $253,250

Buyer: Bruce R. Buckley

Seller: Brett A. Diclementi

Date: 12/18/20

48 Chapin St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Benjamin Zeller

Seller: Sergey Dikan

Date: 12/18/20

37 Clyde Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Matthew S. Krahn

Seller: Lawrence Krahn

Date: 12/15/20

83 Harney St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $312,500

Buyer: Lauren Boucher

Seller: James P. Vigliano

Date: 12/21/20

65 Kent St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Grace E. Mariani-Eurkus

Seller: Rebecca Rondeau

Date: 12/15/20

150 Ohio Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Zachary Hodges

Seller: Luis A. Ureta

Date: 12/18/20

465 Prospect Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Jean Gosselin

Seller: Adam Lindeland

Date: 12/18/20

2097 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Rudd Holdings LLC

Seller: Montauk Morning LLC

Date: 12/18/20

353 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $520,000

Buyer: Lakshmi S. Mudumba

Seller: Angel R. Villar

Date: 12/21/20

115 Tatham Hill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: Robert A. Methe IRT

Seller: Catherine A. Sandillo

Date: 12/23/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

16 Arlington Road

Amherst, MA 01002

Amount: $375,000

Buyer: Marina Durano

Seller: Steven Kehler

Date: 12/14/20

Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $157,500

Buyer: Jose A. Flores

Seller: John R. Brown

Date: 12/15/20

10 Cortland Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $500,000

Buyer: M. A. Ewen LT

Seller: Thomas Schneeweis

Date: 12/16/20

20 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $335,000

Buyer: Cyrus J. O’Brien

Seller: Jones Properties LP

Date: 12/22/20

143 Harlow Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $445,000

Buyer: Michael S. Deutsch

Seller: Julie C. Kaneta RET

Date: 12/14/20

58 Henry St.

Amherst, MA 01002

Amount: $245,000

Buyer: Hannah Sobel

Seller: William M. Vannah

Date: 12/18/20

15 Hickory Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $487,000

Buyer: Sebastian Merrill

Seller: William Jaffee

Date: 12/22/20

26 Morgan Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $462,500

Buyer: Daniel H. Reis

Seller: Michael J. Morgan

Date: 12/18/20

31 Morgan Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $425,000

Buyer: Olufolajimi Oke

Seller: Cynthia A. Frado

Date: 12/22/20

164 Sunset Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $485,000

Buyer: Fearing Sunset LLC

Seller: Ting FT

Date: 12/22/20

174 Sunset Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $589,000

Buyer: Fearing Sunset LLC

Seller: Shlomo Barnoon

Date: 12/22/20

11 Vista Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $589,900

Buyer: Annette B. Geldzahler

Seller: Colleen Osten

Date: 12/23/20

196 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $319,886

Buyer: Dragan Curcija

Seller: Iva Curcija

Date: 12/16/20

BELCHERTOWN

12 Blacksmith Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $295,000

Buyer: Jeremy M. Shaw

Seller: Susan M. Trompke

Date: 12/18/20

66 Canal Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $347,500

Buyer: Kevin Bronson

Seller: Frederick C. Kielbasa

Date: 12/18/20

12 Depot St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $308,000

Buyer: David Lund

Seller: Rama Development LLC

Date: 12/23/20

7 Fletcher Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $185,000

Buyer: NJRE Property Group LLC

Seller: Nancy Lamb

Date: 12/18/20

681 Gulf Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $408,000

Buyer: Kelly D. Silva

Seller: Susan L. Surner

Date: 12/23/20

15 Hemlock Hollow

Belchertown, MA 01007

Amount: $365,000

Buyer: Erin G. Young

Seller: Ryan Connolly

Date: 12/15/20

61 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $449,900

Buyer: Barry Johannes-Bergen

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 12/18/20

38 North Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $245,000

Buyer: Robert W. Harris

Seller: Donna Lopatosky

Date: 12/18/20

35 Oasis Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $625,000

Buyer: Christopher M. Ronkese

Seller: Denise K. Dineen

Date: 12/18/20

11 Rita Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $249,000

Buyer: Enix Zavala

Seller: Jennifer R. Salander

Date: 12/18/20

6 River St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $280,000

Buyer: Robin G. Oey

Seller: Anne M. Sanders

Date: 12/17/20

47 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $393,000

Buyer: Haleigh Sullivan

Seller: Scott R. Gadoury

Date: 12/17/20

29 Sherwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $301,000

Buyer: Ralph Rogers

Seller: Gregory Burgess

Date: 12/22/20

293 South Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $387,000

Buyer: Christopher J. Twining

Seller: Abel Goncalves

Date: 12/14/20

51 Westview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $380,000

Buyer: Alan R. Bourbeau

Seller: Donald Laferriere

Date: 12/15/20

CHESTERFIELD

228 Ireland St.

Chesterfield, MA 01084

Amount: $430,000

Buyer: Michael N. Burgess

Seller: Holly Chamberlin

Date: 12/21/20

CUMMINGTON

11 Swift River Road

Cummington, MA 01026

Amount: $488,000

Buyer: Pippi Kessler

Seller: Jonathan N. Ginzberg

Date: 12/21/20

EASTHAMPTON

28 High St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $334,000

Buyer: Gregory Schweitzer

Seller: David Magazu

Date: 12/14/20

7 Jessie Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $288,300

Buyer: Scott J. Rebmann

Seller: Peter M. Gregg

Date: 12/18/20

9 Maxine Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $250,000

Buyer: Steven M. Tataro

Seller: Patrick Ryan

Date: 12/15/20

55 Mount Tom Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $336,250

Buyer: Ardeshir Pezeshk

Seller: Victoria M. Schofield

Date: 12/23/20

41 Peloquin Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $256,000

Buyer: Timothy Mahoney

Seller: J. P&C A. Desrosiers RET

Date: 12/23/20

22 Pleasant St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $196,300

Buyer: Robert C. Parker

Seller: D&H Property Management Inc.

Date: 12/23/20

3 Vadnais St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Lydia I. Bussiere

Seller: Stanley Kuchyt

Date: 12/17/20

GOSHEN

72 Ball Road

Goshen, MA 01096

Amount: $365,000

Buyer: Ana M. Rodica-Moise

Seller: Howard L. Paley

Date: 12/18/20

106 Shaw Road

Goshen, MA 01032

Amount: $322,500

Buyer: Angel Zhang

Seller: Christopher N. Mott

Date: 12/14/20

GRANBY

86 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $250,000

Buyer: Michael Rioual

Seller: Scott A. Anderson

Date: 12/17/20

12 Greenmeadow Lane

Granby, MA 01033

Amount: $230,000

Buyer: Refined Design Homes Inc.

Seller: Randy Sefton

Date: 12/18/20

11 Ken Lane

Granby, MA 01033

Amount: $224,000

Buyer: Brittany R. Lord

Seller: Richard A. Benoit

Date: 12/15/20

114 Maximilian Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $574,326

Buyer: Radu Vlas

Seller: Mark A. Tabb

Date: 12/15/20

145 South St.

Granby, MA 01033

Amount: $332,500

Buyer: Nathan E. McCarthy

Seller: Joshua Gomez

Date: 12/18/20

HADLEY

8 Cemetery Road

Hadley, MA 01035

Amount: $300,000

Buyer: Michael F. Downey

Seller: Steven P. Barrett

Date: 12/15/20

68 Comins Road

Hadley, MA 01035

Amount: $439,000

Buyer: Sarah K. Khan

Seller: Maryellen M. Fitzgibbon

Date: 12/18/20

4 Frost Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $368,000

Buyer: Kathleen M. Iles

Seller: Jean A. Vickowski

Date: 12/21/20

11 Woodlot Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $649,900

Buyer: Jason P. Zabko

Seller: Gregory H. Alexander

Date: 12/18/20

HATFIELD

23 Chestnut St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $250,000

Buyer: Michael Colwell-Lafleur

Seller: Todd A. Lockwood

Date: 12/16/20

HUNTINGTON

4 Stage Road

Huntington, MA 01050

Amount: $191,000

Buyer: Jade L. Fleury

Seller: Richard P. Charron

Date: 12/14/20

NORTHAMPTON

297 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $300,000

Buyer: John Vanasse

Seller: Amy J. Sullivan

Date: 12/21/20

12 Drewsen Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $190,000

Buyer: Amanda B. Ashton

Seller: Joseph D. Ashton

Date: 12/22/20

29 Edwards Square

Northampton, MA 01060

Amount: $267,500

Buyer: Taylor Northampton RE 2

Seller: Strong Ave LLC

Date: 12/18/20

187 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $145,000

Buyer: Sovereign Builders Inc.

Seller: Emerson Way LLC

Date: 12/18/20

214 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $150,000

Buyer: Sovereign Builders Inc.

Seller: Emerson Way LLC

Date: 12/18/20

44 Fox Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $565,000

Buyer: Richard Barshay

Seller: Hibshman, Kathleen, (Estate)

Date: 12/14/20

13 Gregory Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $370,000

Buyer: Derek C. Grimm

Seller: Karina B. Swenson

Date: 12/18/20

25 New South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $289,000

Buyer: Patricia L. Lewis

Seller: Emerald City Partners LLC

Date: 12/18/20

135 North Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $375,000

Buyer: Kristen Mara

Seller: Simon D. Halliday

Date: 12/18/20

69 Overlook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $257,000

Buyer: Sarah E. Field

Seller: Erin E. Donohue

Date: 12/18/20

7 Park Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $236,000

Buyer: Karen M. Pohlman

Seller: Putala, Sandra A., (Estate)

Date: 12/18/20

36 Sovereign Way

Northampton, MA 01062

Amount: $559,900

Buyer: Edith P. Kirk

Seller: John Curran

Date: 12/15/20

1095 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $320,000

Buyer: David M. Cowan

Seller: Christopher Meyer

Date: 12/16/20

SOUTH HADLEY

460 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $160,000

Buyer: Hamira LLC

Seller: Sheikh, Mohammed A., (Estate)

Date: 12/23/20

87 Charon Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $245,000

Buyer: Katherine G. Lauffer

Seller: Robert A. Bainbridge

Date: 12/23/20

361 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $456,000

Buyer: Amber L. Fitzgerald

Seller: Oak Ridge Custom Home Builders

Date: 12/18/20

147 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $265,000

Buyer: Molly A. Pause

Seller: Jerry P. Will

Date: 12/18/20

40 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $169,000

Buyer: Emily A. Tebo

Seller: Scott Family Property LLC

Date: 12/18/20

19-21 Ludlow Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $390,000

Buyer: Natalya Kravchenko

Seller: Sergey Savonin

Date: 12/22/20

40 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 12/21/20

302 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,000

Buyer: Sadia Khuram

Seller: Hanna Garman

Date: 12/18/20

149 Old Lyman Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $265,000

Buyer: Angel Perez

Seller: Manuel Reyes

Date: 12/22/20

56 Ridge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $240,000

Buyer: Kristie M. Hammer

Seller: Jeffrey A. Donais

Date: 12/22/20

117 Willimansett St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $200,000

Buyer: Charlene Rock

Seller: Alan G. Golinski

Date: 12/15/20

SOUTHAMPTON

306 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $462,500

Buyer: Holly T. Gaboriault

Seller: Jeffrey W. Glaze

Date: 12/22/20

7 High St.

Southampton, MA 01073

Amount: $514,900

Buyer: Robert R. Oehmke

Seller: W. Marek Inc.

Date: 12/15/20

79 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $459,000

Buyer: Christopher N. Mott

Seller: Jonathan A. Ewald

Date: 12/15/20

123 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $354,000

Buyer: Edward K. Schlieben

Seller: Susan B. Lynch

Date: 12/16/20

WARE

5 2nd Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $209,900

Buyer: Debra Lamb

Seller: Shirley M. Ratcliffe

Date: 12/21/20

18 Berkshire Circle

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Jose R. Quinones

Seller: David J. Blom

Date: 12/18/20

21 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $116,000

Buyer: Dale A. Shaw

Seller: Christopher Johnson

Date: 12/18/20

22 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $129,900

Buyer: Deborah A. Haskell

Seller: James T. Supczak

Date: 12/18/20

29 Fisherdick Road

Ware, MA 01082

Amount: $223,000

Buyer: Abigayle V. Sidur

Seller: Amanda M. Young

Date: 12/18/20

261 Greenwich Road

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Jacob J. Perron

Seller: Christopher M. Rasys

Date: 12/21/20

44 Morse Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $190,000

Buyer: Amanda M. Young

Seller: Reynolds, Allen A., (Estate)

Date: 12/18/20

67 Old Poor Farm Road

Ware, MA 01082

Amount: $280,000

Buyer: Brandi Estridge

Seller: Douglas B. Meekin

Date: 12/18/20

198 Osborne Road

Ware, MA 01082

Amount: $175,000

Buyer: Lauren Noone

Seller: Debbra Forkey

Date: 12/21/20

63 South St.

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: Christopher Robare

Seller: Edwin M. Krol

Date: 12/23/20

29 Walnut St.

Ware, MA 01082

Amount: $202,600

Buyer: Jennifer L. Barnes

Seller: Aaron Reifowitz

Date: 12/21/20

WILLIAMSBURG

2 Bullard Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $135,000

Buyer: Peter F. Lafogg

Seller: Timothy E. Mimitz

Date: 12/18/20

79 Depot Road

Williamsburg, MA 01038

Amount: $331,500

Buyer: Priscilla M. Ross

Seller: Patricia M. Nichols

Date: 12/18/20

WESTHAMPTON

3 Kings Hwy.

Westhampton, MA 01027

Amount: $209,000

Buyer: Justine W. Barrett-Figura

Seller: E. Balise Pinto T

Date: 12/18/20

WORTHINGTON

138 Witt Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $285,000

Buyer: Dalton J. Larabee

Seller: Brandon C. Lagoy

Date: 12/14/20