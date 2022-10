The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

76 Church St.

Bernardston, MA 01337

Amount: $680,000

Buyer: Gabriel F. Hmieleski

Seller: Gerard Pilorge

Date: 09/06/22

213 Martindale Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $205,864

Buyer: William Guiel

Seller: Nancy A. Ducat

Date: 09/14/22

BUCKLAND

55 North St.

Buckland, MA 01370

Amount: $166,667

Buyer: Stephen M. Doneilo

Seller: Diane L. Lanoue

Date: 09/13/22

10 Walker Road

Buckland, MA 01338

Amount: $408,500

Buyer: Ari Covitz

Seller: Amanda RET

Date: 09/14/22

5 Wellington St.

Buckland, MA 01338

Amount: $284,000

Buyer: Kim Klein

Seller: Sarah A. Davenport

Date: 09/09/22

26 Williams St.

Buckland, MA 01370

Amount: $200,000

Buyer: 26 Williams Street RT

Seller: William P. Laffond

Date: 09/15/22

CHARLEMONT

28 North River Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $280,000

Buyer: David Jarvis

Seller: Bruce Dearborn

Date: 09/06/22

DEERFIELD

630 Greenfield Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $900,000

Buyer: M. & Samantha Alvarez FT

Seller: Christopher Manning

Date: 09/16/22

3 Sugarloaf St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $305,000

Buyer: J2K Realty LLC

Seller: Angel Properties LLC

Date: 09/14/22

ERVING

2 Ridge Road

Erving, MA 01344

Amount: $250,000

Buyer: Andrey Vdovichenko

Seller: Daniel J. Sargent

Date: 09/12/22

GREENFIELD

440 Adams Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Jorge F. Pacheco

Seller: Blanchard, Lorraine C., (Estate)

Date: 09/12/22

583 Barton Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $307,000

Buyer: Mary E. Gifford

Seller: Inherited Property Solutions LLC

Date: 09/07/22

165 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $320,000

Buyer: Benjamin M. Johnson

Seller: Joshua A. Moran

Date: 09/15/22

230 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $278,000

Buyer: Nancy A. Keefe

Seller: Roland F. Shute

Date: 09/12/22

111 Homestead Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $481,000

Buyer: James J. Brown

Seller: John W. Roberts

Date: 09/15/22

95 Laurel St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $3,530,400

Buyer: 95 Laurel Propco LLC

Seller: NHI Reit Of Northeast LLC

Date: 09/07/22

23 Linden Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $353,600

Buyer: Annasophie C. Lee

Seller: Katherine A. Fish

Date: 09/16/22

124 Log Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $242,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: William H. Hume

Date: 09/12/22

342 Log Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Jephthah J. Yarian

Seller: Taylor E. Neal

Date: 09/16/22

43 Munson St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $339,900

Buyer: Crystal L. West

Seller: Scott M. Lemme

Date: 09/13/22

19 Old Albany Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $439,000

Buyer: Sarah A. Morgan

Seller: Diane E. Sanborn

Date: 09/07/22

HEATH

10 Mohawk Beach Dr.

Heath, MA 01346

Amount: $130,000

Buyer: Victoria B. Anderson

Seller: Bruce H. Lamothe

Date: 09/07/22

NORTHFIELD

33-B Winchester Road

Northfield, MA 01360

Amount: $282,500

Buyer: Sean Cunningham

Seller: Thomas Aquinas College

Date: 09/13/22

ORANGE

11 Haskins Road

Orange, MA 01364

Amount: $220,000

Buyer: Shawnee Lewis-Phillips

Seller: Mildred B. Hill

Date: 09/12/22

142 Mattawa Circle

Orange, MA 01364

Amount: $295,000

Buyer: Scott R. McGrath

Seller: Kelly A. Barilone

Date: 09/14/22

33 Maynard St.

Orange, MA 01364

Amount: $265,000

Buyer: John Rogowski

Seller: Grace Whelan

Date: 09/16/22

24 Mechanic St.

Orange, MA 01364

Amount: $160,000

Buyer: Kenneth M. Nelson

Seller: Mary A. Jablonsky

Date: 09/12/22

47 Prentiss St.

Orange, MA 01364

Amount: $295,000

Buyer: Debra A. Cuadro

Seller: Barbara E. Coburn

Date: 09/16/22

118 Putnam St.

Orange, MA 01364

Amount: $232,000

Buyer: Zacchary M. Peele

Seller: Dirth, Marjorie E., (Estate)

Date: 09/09/22

44 Whitney St.

Orange, MA 01364

Amount: $290,000

Buyer: Kyle Bicknell

Seller: Maria D. Vega

Date: 09/09/22

ROWE

124 Zoar Road

Rowe, MA 01367

Amount: $375,000

Buyer: Paulette Potter

Seller: Judith A. Slowinski

Date: 09/14/22

SHUTESBURY

6 Carver Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $331,000

Buyer: Abdollah Moghaddam

Seller: Mary K. Noonan

Date: 09/16/22

40 Kettle Hill Road

Shutesbury, MA 01002

Amount: $555,000

Buyer: Michael T. McDuffie

Seller: Jill Clemmer

Date: 09/12/22

SUNDERLAND

167 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $356,000

Buyer: Dana Larsen

Seller: Storozuk, Donald W., (Estate)

Date: 09/12/22

296 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $315,000

Buyer: Thomas M. Storozuk

Seller: S. & Sophie Storozuk FT

Date: 09/09/22

WARWICK

165 Old Winchester Road

Warwick, MA 01378

Amount: $171,000

Buyer: Reginald C. Haughton

Seller: Jason Hatch

Date: 09/13/22

175 Shepardson Road

Warwick, MA 01378

Amount: $354,000

Buyer: Donna L. Haskins

Seller: Susan M. Wright

Date: 09/15/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

20 Federal Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $245,000

Buyer: Kerri L. Cofer

Seller: Tyler B. Hardman

Date: 09/07/22

13 Holland Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $390,000

Buyer: Maria I. Diaz

Seller: Cindy M. Murszewski

Date: 09/15/22

27 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $475,000

Buyer: Thuruthiyil M. Mathew

Seller: James D. Dipinto

Date: 09/13/22

83-85 Moore St.

Agawam, MA 01001

Amount: $285,000

Buyer: Servet Tok

Seller: Sergey Y. Yermakova

Date: 09/15/22

100 Norris St.

Agawam, MA 01030

Amount: $261,000

Buyer: Megan Champagne

Seller: Lariviere 2022 IRT

Date: 09/07/22

175 Parkview Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $380,000

Buyer: Kurt V. Shouse

Seller: Linda M. Sliech

Date: 09/15/22

102 Pineview Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: David W. Rogers

Seller: Margaret A. Webb

Date: 09/15/22

18 Pleasant Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $318,000

Buyer: Jose L. Alamo

Seller: Daniel J. Hersey

Date: 09/15/22

340 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $232,000

Buyer: Tami Hartling

Seller: Rosemarie Remillard

Date: 09/15/22

36 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $224,000

Buyer: D&A LLC

Seller: D. A. Ladizki RET

Date: 09/14/22

46 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $277,000

Buyer: D&A LLC

Seller: D. A. Ladizki RET

Date: 09/14/22

BLANDFORD

28 Gore Road

Blandford, MA 01008

Amount: $375,000

Buyer: David Mestre

Seller: Joseph D. Jachym

Date: 09/09/22

6 Herrick Road

Blandford, MA 01008

Amount: $380,000

Buyer: Marie Vandenburgh

Seller: Chris A. Streeter

Date: 09/13/22

BRIMFIELD

35 Oakwood Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $380,000

Buyer: Robert C. Montgomery

Seller: Scribner Development LLC

Date: 09/07/22

118 Wales Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $406,000

Buyer: John T. French

Seller: Stephen R. Soper

Date: 09/09/22

138 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $400,000

Buyer: Susan Kendall

Seller: Marilyn M. Diorio

Date: 09/16/22

CHESTER

9 William St.

Chester, MA 01011

Amount: $170,000

Buyer: Michael Welch

Seller: Deborah J. Travis

Date: 09/13/22

CHICOPEE

71 Austin St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $412,000

Buyer: Katherine P. Robillard

Seller: Matthew A. Ruyffelaert

Date: 09/07/22

127 Beauchamp Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Jayne Marshall

Seller: Heather M. Longley

Date: 09/14/22

179 Casey Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Jenna Szalkiewicz

Seller: Doris D. Fagan

Date: 09/16/22

424 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $194,000

Buyer: Vantage Home Buyers LLC

Seller: Jedediah S. Fiske

Date: 09/15/22

4 Cooney Place

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: John Lowrey

Seller: Roger Castro

Date: 09/16/22

12 Crawford Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Selicia A. Franklin

Seller: Peter Walsh

Date: 09/09/22

121 Davenport St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $272,000

Buyer: Stella Mosquera

Seller: Rebecca C. Dahlinger

Date: 09/16/22

40 Deslauriers St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Jill M. Beaudette

Seller: Chad A. Beaudette

Date: 09/08/22

38 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: CDM Properties LLC

Date: 09/09/22

432 Irene St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $282,000

Buyer: John Glasheen

Seller: David Kachinkis

Date: 09/15/22

38 Keith St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $425,000

Buyer: Gilberto Cruz

Seller: Sergey Dikan

Date: 09/09/22

71 Lauzier Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,800

Buyer: Steven P. Roy

Seller: Kathleen A. Strycharz

Date: 09/12/22

30 Marlborough St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $145,000

Buyer: Z&M Investments LLC

Seller: Todd T. Blanchard

Date: 09/09/22

15 Maryland Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $410,000

Buyer: Justin P. Fay

Seller: Donald R. Lacroix

Date: 09/06/22

8 Meeting House Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $235,000

Buyer: Sharon L. Smith

Seller: Emily C. Czelusniak

Date: 09/13/22

260 Moore St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: Quentin W. Murray

Seller: Ryan P. Bertrand

Date: 09/16/22

52 Paul Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Michael C. Riffenburg

Seller: Germain, Henry E. Jr., (Estate)

Date: 09/12/22

162 Pendleton Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: David Hueber

Seller: Thomas D. Morin

Date: 09/06/22

14 Perry St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $269,000

Buyer: Karl P. Konopka

Seller: Stacy Bernier

Date: 09/16/22

26 Plymouth St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $335,000

Buyer: Ashley J. Rhodes

Seller: Ty D. Frappier

Date: 09/08/22

59 Prospect St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $349,000

Buyer: Jessie E. Peterson

Seller: Sebastian A. Raposo

Date: 09/09/22

192 School St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $380,000

Buyer: School Street RT

Seller: Morgado School Street RT

Date: 09/09/22

35 Shaw Park Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $131,000

Buyer: Rafael Mestre

Seller: USA HUD

Date: 09/08/22

79 Wallace Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $187,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Barbara G. Boucher

Date: 09/08/22

EAST LONGMEADOW

47 Breezy Knoll Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $342,000

Buyer: Jennifer M. Conroy

Seller: Peter A. Mengwasser

Date: 09/09/22

35 Donamor Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $255,000

Buyer: Kyle M. Bousquet

Seller: Kevin A. Crouse

Date: 09/15/22

57 Fields Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $722,650

Buyer: Robert T. Whitely

Seller: D. R. Chestnut LLC

Date: 09/09/22

56 Nelson St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Michael Choquette

Seller: Talbot, Shirley J., (Estate)

Date: 09/06/22

GRANVILLE

12 Borden Brook Road

Granville, MA 01008

Amount: $245,000

Buyer: Jesse T. Mayne

Seller: Timothy K. Derrig

Date: 09/06/22

HAMPDEN

272 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $403,000

Buyer: Eric Shimits

Seller: John Kirzec

Date: 09/07/22

30 Rock A. Dundee Road

Hampden, MA 01036

Amount: $360,000

Buyer: Bethany L. Crocker

Seller: Scantic Lands LLC

Date: 09/16/22

HOLLAND

188 Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $402,000

Buyer: Krista E. Digregorio

Seller: Tyler Hutton

Date: 09/06/22

HOLYOKE

285 Apremont Hwy.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Kate E. Wajda

Seller: Dennis Pike

Date: 09/16/22

92 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $408,000

Buyer: Kevin A. Vanderhorst

Seller: Vitaly Dzhenzherukha

Date: 09/13/22

282 Cabot St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $2,725,200

Buyer: 282 Cabot Propco LLC

Seller: NHI REIT Of Northeast LLC

Date: 09/07/22

16 Charles St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $249,000

Buyer: Nicholas O. Hewes

Seller: Foley Capital LLC

Date: 09/09/22

51-53 Columbus Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: David Popp

Seller: Holubecki, Henry J., (Estate)

Date: 09/14/22

692-698 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $2,063,000

Buyer: Elm Dwight LLC

Seller: Dwight Elm LLC

Date: 09/16/22

1475 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $482,500

Buyer: Hurricane Properties LLC

Seller: Dwight Parker LLC

Date: 09/13/22

115-119 Elm St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $2,063,000

Buyer: Elm Dwight LLC

Seller: Dwight Elm LLC

Date: 09/16/22

49 Howard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,389

Buyer: Harborone Mortgage LLC

Seller: Kathryn M. Hoar

Date: 09/16/22

49 Liberty St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $532,000

Buyer: Michael P. Stoddard FT

Seller: James M. Reed

Date: 09/08/22

72-74 Linden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Shaline M. Serrano

Seller: Neira L. Rodriguez

Date: 09/15/22

71 Pine St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $190,000

Buyer: Ruth Z. Cuascut-Cedeno

Seller: Jayne Marshall

Date: 09/14/22

47 Pynchon Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: William J. Zemanek

Seller: Pah Properties LLC

Date: 09/09/22

80 Reservation Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Alysha Coy-Desharnais

Seller: Kelly T. Johnson

Date: 09/14/22

80 South Bay State Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $297,000

Buyer: Arielle Antosca

Seller: John R. Copen

Date: 09/16/22

3 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $261,000

Buyer: Christopher Donahue

Seller: Michael W. Czerniak

Date: 09/09/22

LONGMEADOW

78 Branch St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,000

Buyer: Daniel Auclair

Seller: Cam Francescone

Date: 09/15/22

135 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $580,000

Buyer: Atul K. Soreng

Seller: Judith S. Schweiger

Date: 09/15/22

33 Cooley Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $290,000

Buyer: Cara L. Deane

Seller: Clune, Christine A., (Estate)

Date: 09/08/22

120 Ferncroft St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $890,000

Buyer: John R. Koegel

Seller: Judith L. Geier

Date: 09/15/22

123 Homestead Blvd.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $289,900

Buyer: Laishaa Y. Sepulveda

Seller: Lynn L. Wagman

Date: 09/16/22

128 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $425,000

Buyer: Jacob Bullock

Seller: Sean D. Keane

Date: 09/13/22

103 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Matthew Retchin

Seller: John R. Koegel

Date: 09/15/22

33 Rosemore St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $400,000

Buyer: Sara R. Gregg

Seller: Meredith H. Carpe

Date: 09/14/22

93 Westmoreland Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,000

Buyer: Anthony Pacheco

Seller: Ellen Patton-Stanaway

Date: 09/09/22

18 Wilkin Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $465,000

Buyer: Brandon Carpe

Seller: Rizvan Merza

Date: 09/14/22

LUDLOW

40 Arch St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $119,000

Buyer: Maria Mainini

Seller: Brian S. Strange

Date: 09/07/22

142 Cedar St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Daniel Rowe

Seller: David A. Bucalo

Date: 09/09/22

231 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Jerad P. Ostrowski

Seller: William F. Ostrowski

Date: 09/08/22

4 Connie Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $120,000

Buyer: Thomas F. Lennon

Seller: Kathleen E. Chmielewski

Date: 09/13/22

120 Edgewood Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $295,000

Buyer: Adekunle Odugbile

Seller: Debra A. Kielbasa

Date: 09/15/22

Equinox Pass, Lot 93

Ludlow, MA 01056

Amount: $149,900

Buyer: Evan Wytas

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 09/08/22

9 Marie St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $200,000

Buyer: Shelley E. Glidden

Seller: Damon J. Markiewicz

Date: 09/13/22

143 Parker Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $510,000

Buyer: Michelle Morin

Seller: Luisa McCarthy

Date: 09/06/22

MONSON

354 Boston Road West

Monson, MA 01057

Amount: $750,000

Buyer: TBF HQ LLC

Seller: Bropod LLC

Date: 09/06/22

31 Upper Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $252,000

Buyer: Robin Pope

Seller: Stephen M. Keegan

Date: 09/15/22

MONTGOMERY

20 Chamberlain Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $483,000

Buyer: Felix Lufkin

Seller: Jon C. Hollingshead

Date: 09/07/22

PALMER

19 2nd St.

Palmer, MA 01069

Amount: $800,000

Buyer: Linde Gas & Equipment Inc.

Seller: TDK Group LLC

Date: 09/07/22

95 Rondeau St.

Palmer, MA 01069

Amount: $510,000

Buyer: Coy J. Chaney

Seller: Stewart A. Terrien

Date: 09/09/22

44 Squier St.

Palmer, MA 01069

Amount: $390,000

Buyer: Bernadette Flores

Seller: Helena Stephens

Date: 09/07/22

9 Winthrop St.

Palmer, MA 01069

Amount: $255,000

Buyer: Darian J. Saraiva

Seller: Ryan M. Allard

Date: 09/06/22

RUSSELL

63 Ridgewood Dr.

Russell, MA 01071

Amount: $310,500

Buyer: Clifton C. Clark

Seller: Golinski, Emily W., (Estate)

Date: 09/14/22

SOUTHWICK

97 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $325,000

Buyer: Ryan A. Wescott

Seller: Zachary P. Dougherty

Date: 09/06/22

45 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $235,000

Buyer: Zally B. Colon-Velazquez

Seller: Etabav RT

Date: 09/16/22

9 Grove St.

Southwick, MA 01077

Amount: $235,000

Buyer: Rosalind P. Mitchell

Seller: Robert A. Grimaldi

Date: 09/12/22

8 Laurel Ridge Road

Southwick, MA 01077

Amount: $580,000

Buyer: Allison E. Leavitt

Seller: Denise A. Ratti

Date: 09/09/22

14 Noble Steed Xing

Southwick, MA 01077

Amount: $725,000

Buyer: Timothy S. Doyle

Seller: Rehab Home Buyers LLC

Date: 09/16/22

1 Pauline Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $415,000

Buyer: Lucy S. Moran

Seller: Allison E. Leavitt

Date: 09/09/22

5 Prifti Way

Southwick, MA 01077

Amount: $250,000

Buyer: LSC Truck Service LLC

Seller: Nancy E. Prifti

Date: 09/14/22

16 Reservoir Road

Southwick, MA 01077

Amount: $242,000

Buyer: Brian Cleland

Seller: Kenneth C. Martin

Date: 09/16/22

5 Silvergrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $525,000

Buyer: Joseph F. Houde

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 09/06/22

SPRINGFIELD

44 Andrew St.

Springfield, MA 01109

Amount: $320,000

Buyer: Menaka P. Nepal

Seller: Helder P. Pires

Date: 09/06/22

19 Arcadia Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Christal I. Coayla

Seller: Jeremiah P. Sullivan

Date: 09/07/22

66 Ardmore St.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: 66 Ardmore Corp.

Seller: Linda M. Socha

Date: 09/13/22

345 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $535,000

Buyer: 345 Bay St. CW LLC

Seller: 345 Bay Street LLC

Date: 09/12/22

1451 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Miguel A. Rodriguez

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 09/07/22

11 Beech St.

Springfield, MA 01105

Amount: $396,000

Buyer: Leticia G. Aguilar-Perez

Seller: Nicholas Ayala

Date: 09/16/22

126 Benton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $125,000

Buyer: Rodman Capital Group LLC

Seller: Hastings, Kenneth S., (Estate)

Date: 09/14/22

66 Benz St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Khoa Vannguyen

Seller: Hanh Chanh

Date: 09/09/22

1142 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $700,000

Buyer: Trinity Estate Investments

Seller: WQN Management LLC

Date: 09/06/22

68 California Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Dominic Martinez

Seller: Albert A. Shulze

Date: 09/16/22

17-19 Carlisle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $237,000

Buyer: Dalisa C. Wilson

Seller: Posiadlosc LLC

Date: 09/09/22

17 Champlain Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Nicolas Ayala

Seller: Korie N. Johnson

Date: 09/09/22

232-240 Chestnut St.

Springfield, MA 01103

Amount: $825,000

Buyer: B&B Seed Associates LLC

Seller: Frank B. Murray LLC

Date: 09/15/22

66 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: Ismael Solis

Seller: Waseem Mudasar

Date: 09/13/22

44 Continental St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Ryan D. Podann

Seller: David L. Marti

Date: 09/14/22

25 Daviston St.

Springfield, MA 01108

Amount: $154,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Katherine G. Lovell

Date: 09/13/22

93 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $308,000

Buyer: Jacqueline Smith-Ampey

Seller: R. M. Blerman LLC

Date: 09/16/22

27 Delmore St.

Springfield, MA 01109

Amount: $237,000

Buyer: Stephen Grandison

Seller: Leak, Charles A., (Estate)

Date: 09/07/22

76 Derby Dingle St.

Springfield, MA 01107

Amount: $428,000

Buyer: Ariel J. Pellegrino

Seller: Lori J. Pellegrino

Date: 09/08/22

9-15 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: 885 Sum LLC

Seller: Pvic Realty LLC

Date: 09/16/22

22-24 East Hooker St.

Springfield, MA 01107

Amount: $150,000

Buyer: Ahmads Realty Investments LLC

Seller: Anatoly Atamansky

Date: 09/08/22

250 East St.

Springfield, MA 01104

Amount: $117,500

Buyer: Daniel Beauregard

Seller: Fonsec, Alice M., (Estate)

Date: 09/08/22

125 Frank B. Murray St.

Springfield, MA 01103

Amount: $825,000

Buyer: B&B Seed Associates LLC

Seller: Frank B. Murray LLC

Date: 09/15/22

117 Gardens Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Isaac Delaney

Seller: Michael J. Wood

Date: 09/13/22

25 Gladstone St.

Springfield, MA 01109

Amount: $252,000

Buyer: Christian S. Rodriguez

Seller: Pah Properties LLC

Date: 09/14/22

66 Granger St.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Najheen M. Anglin

Seller: Julie Nawracaj

Date: 09/16/22

21 Greenwich St.

Springfield, MA 01107

Amount: $132,000

Buyer: HLRE Development LLC

Seller: Edwin M. McCray

Date: 09/09/22

20 Herbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $275,000

Buyer: Christopher Owen

Seller: Marcy L. Wise

Date: 09/09/22

72 Homestead Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $350,000

Buyer: Vincent Washington

Seller: Christian Wiernasz

Date: 09/15/22

37-39 Horace St.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: Carlos Rodriguez

Seller: Rivera, Jose A., (Estate)

Date: 09/12/22

45 Jonquil Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $280,000

Buyer: Sean Kelleher

Seller: Stephen W. Wyszynski

Date: 09/09/22

28 Juliet St.

Springfield, MA 01118

Amount: $390,000

Buyer: Jomaris Vasquez

Seller: Bukowski Construction LLC

Date: 09/06/22

284 Lake Dr.

Springfield, MA 01151

Amount: $255,000

Buyer: Jane Kalfus-Maine

Seller: David Stejna

Date: 09/06/22

1070 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $244,000

Buyer: Jessica Dejesus

Seller: Alexis Rosa

Date: 09/15/22

1277 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $28,571,429

Buyer: 1277 Liberty St. LLC

Seller: 1277 Liberty St. 10190746

Date: 09/07/22

387 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $250,000

Buyer: AJV Investments LLC

Seller: Golden Gorillas LLC

Date: 09/14/22

950 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $1,000,000

Buyer: 950 Main St. Real Estate LLC

Seller: SPP Citizens

Date: 09/16/22

35 Marchioness Road

Springfield, MA 01129

Amount: $165,000

Buyer: Jircht LLC

Seller: Lucille E. Cook RET

Date: 09/16/22

55 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,153

Buyer: FNMA

Seller: Ralford Morris

Date: 09/08/22

176 Monrovia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Teresa L. Fuller

Seller: James F. Wynne

Date: 09/15/22

114 Mooreland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Global Homes Properties LLC

Seller: Louise E. Gardner

Date: 09/15/22

41 Newhall St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Teresa Joquin

Seller: Christine E. Barber

Date: 09/12/22

107 Norfolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $285,000

Buyer: Ivan Bermudez

Seller: London Realty LLC

Date: 09/08/22

93 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $168,500

Buyer: Jean Cera

Seller: Copenger LLC

Date: 09/16/22

70 Olmsted Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $279,000

Buyer: Arden J. Green

Seller: Ezequiel Rivera

Date: 09/12/22

1276 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $121,468

Buyer: Nationstar Mortgage LLC

Seller: Henry T. Jekot

Date: 09/06/22

1865 Page Blvd.

Springfield, MA 01151

Amount: $700,000

Buyer: Trinity Real Estate Investment

Seller: WQN Management LLC

Date: 09/06/22

377 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $175,000

Buyer: Jorge Calcano

Seller: Rivera, Mortimer, (Estate)

Date: 09/12/22

115 Pasadena St.

Springfield, MA 01108

Amount: $233,000

Buyer: Calissa B. Pereira

Seller: India Clemons

Date: 09/06/22

251 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Catherine Rojas

Seller: Scholtz, William J., (Estate)

Date: 09/16/22

21 Pocantico Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $330,000

Buyer: Chanreth Oul

Seller: Kenny Thai

Date: 09/14/22

37 Pondview Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $316,000

Buyer: Guy Petit

Seller: Daniel M. Auclair

Date: 09/15/22

24 Porter St.

Springfield, MA 01104

Amount: $330,000

Buyer: David A. Gonzalez

Seller: Jessica Cintron

Date: 09/15/22

77-79 Price St.

Springfield, MA 01104

Amount: $325,000

Buyer: Efrain Rivera-Torres

Seller: Jose L. Alamo

Date: 09/14/22

120 Ravenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $285,000

Buyer: Polly Michel

Seller: Antonio Cavallaro

Date: 09/08/22

26 Redlands St.

Springfield, MA 01104

Amount: $232,000

Buyer: Luis A. Morales

Seller: Luis A. Alicea

Date: 09/09/22

165 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $233,000

Buyer: Ernest Destra

Seller: Western Mass. Property Development LLC

Date: 09/14/22

22 Sargon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $174,142

Buyer: US Bank

Seller: Donald W. Gingras

Date: 09/08/22

108 School St.

Springfield, MA 01105

Amount: $130,000

Buyer: Luis Ventura

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 09/15/22

244 Springfield St.

Springfield, MA 01107

Amount: $345,000

Buyer: Mendez T

Seller: Ernest Ghareeb

Date: 09/16/22

885-887 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: 885 Sum LLC

Seller: Pvic Realty LLC

Date: 09/16/22

75 Thorndyke St.

Springfield, MA 01118

Amount: $310,900

Buyer: Carleen V. Charles

Seller: Saadia Crawford-Carter

Date: 09/15/22

82 Timber Lane

Springfield, MA 01119

Amount: $205,000

Buyer: V. I. O. LLC

Seller: KMAK LLC

Date: 09/14/22

115 Treetop Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Ginger A. Velasquez

Seller: Michael C. Griffee

Date: 09/15/22

50 Tyrone St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,000

Buyer: Amanda Huertas

Seller: Holly A. Bielawa

Date: 09/13/22

21 Wachusett St.

Springfield, MA 01118

Amount: $257,500

Buyer: Hector Cruz-Jimenez

Seller: Elizabeth Hayes

Date: 09/16/22

58 Webber St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Stephen Vaccaro

Seller: Tammy L. Norton

Date: 09/06/22

38-40 Webster St.

Springfield, MA 01104

Amount: $159,800

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: Michelle L. Lafleur

Date: 09/12/22

13 Wells St.

Springfield, MA 01104

Amount: $420,000

Buyer: Jessica Cintron

Seller: Sean Kraus

Date: 09/16/22

373 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: M. A. Rodriguez-Algarin

Seller: Sara I. Cruz-Alverio

Date: 09/16/22

135 Wilber St.

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: David Burgos

Seller: Carleen V. Charles

Date: 09/15/22

83 Wilmington St.

Springfield, MA 01119

Amount: $240,000

Buyer: Anthony L. Summers

Seller: Thomas, Sandra L., (Estate)

Date: 09/16/22

1439 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $238,500

Buyer: Kyle Taylor

Seller: Michael Houle

Date: 09/13/22

TOLLAND

55 Hill Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $448,500

Buyer: Christopher D. Chamberlin

Seller: Sandra Wilson

Date: 09/12/22

68 Woodchuck Hollow

Tolland, MA 01034

Amount: $495,000

Buyer: Laurie E. Herrick

Seller: Fletcher FT

Date: 09/09/22

WEST SPRINGFIELD

164 Bonair Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Anthony Lopez

Seller: 189 Hillcrest Avenue RT

Date: 09/13/22

46 Chestnut St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $125,000

Buyer: Lismel Luciano

Seller: Isanthes LLC

Date: 09/13/22

46 Cynthia Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $575,000

Buyer: Pasha Teyfurov

Seller: Gaurav Jain

Date: 09/08/22

132 Grandview Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $192,000

Buyer: Jahjan LLC

Seller: Donna M. Manning

Date: 09/08/22

89 Massasoit Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $410,000

Buyer: Tek B. Magar

Seller: Tek N. Kharel

Date: 09/12/22

248 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $163,500

Buyer: Dreamwake Homes Inc.

Seller: Fessia, Lois M., (Estate)

Date: 09/08/22

131 Sikes Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Kristal A. Olinski

Seller: Lauren Sotolotto

Date: 09/14/22

1536 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $189,000

Buyer: Mazin A. Nuaimi

Seller: Jean L. Young

Date: 09/09/22

2405 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $165,000

Buyer: Sergey Tokarev

Seller: JNM Realty LLC

Date: 09/12/22

132 Woodbrook Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $480,000

Buyer: Gaillman & Tardif FT

Seller: Raymond E. Couture

Date: 09/08/22

53 Worthen St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Daniel R. Tibbo

Seller: Michael B. Patruski

Date: 09/09/22

WESTFIELD

36 Bennett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Aem Property Investments LLC

Seller: David G. Brill

Date: 09/15/22

2 Birch Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Ryan M. Lukowski

Seller: CIG4 LLC

Date: 09/09/22

27 Blue Sky Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $480,000

Buyer: Hilary Lebrun

Seller: Michael N. Corbett

Date: 09/08/22

118 City View Road

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Oksana Sharakina

Seller: Karen L. Tompkins

Date: 09/16/22

104 Foch Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Deborah R. Calvanese

Seller: Kevin Ritchie

Date: 09/16/22

8 Frederick St.

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Aurora Holdings LLC

Seller: Mechanic Man LLC

Date: 09/16/22

10 Grove Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: B9 Industries Inc.

Seller: Morse, Janice E., (Estate)

Date: 09/16/22

726 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $390,000

Buyer: Lisa Montagna-Gibbs

Seller: Adam R. Fisher

Date: 09/13/22

3 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $650,000

Buyer: JLX 2 Properties LLC

Seller: Scott C. Andrews

Date: 09/06/22

5 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $650,000

Buyer: JLX 2 Properties LLC

Seller: Scott C. Andrews

Date: 09/06/22

7 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $650,000

Buyer: JLX 2 Properties LLC

Seller: Scott C. Andrews

Date: 09/06/22

19 Pauline Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: Benjamin C. Miller

Seller: Lucy C. Discenza

Date: 09/15/22

107 Pineridge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $420,000

Buyer: Adam R. Fisher

Seller: Eric L. Breault

Date: 09/13/22

93 Prospect St. Ext.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Drew M. Malloy

Seller: Karen Pellan

Date: 09/15/22

101 Prospect St. Ext

Westfield, MA 01085

Amount: $118,000

Buyer: Done Right Homes LLC

Seller: Raymond A. Provost

Date: 09/15/22

8 Rachael Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $650,000

Buyer: Quazi K. Uddin

Seller: Brian M. Pray

Date: 09/09/22

28 Root Road

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Frank A. Demarinis

Seller: Melissa J. Fanion

Date: 09/15/22

190 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $212,000

Buyer: Vladimir Krokhmalyuk

Seller: William Digris

Date: 09/14/22

34 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Zachary Keefer

Seller: Coy Chaney

Date: 09/09/22

49 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: James B. Sowell

Seller: Carolyn Krause

Date: 09/14/22

62 South Maple St.

Westfield, MA 01085

Amount: $335,000

Buyer: Mary A. Geiring

Seller: Maria Lopriore

Date: 09/09/22

117 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $251,720

Buyer: Fitzgerald Home Solutions LLC

Seller: US Bank

Date: 09/14/22

285 Valley View Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $182,000

Buyer: Michael Werman

Seller: Kelly L. McDaid

Date: 09/07/22

103 Woodmont St.

Westfield, MA 01085

Amount: $267,450

Buyer: Alison Wood

Seller: Cheryl A. Wagner

Date: 09/14/22

WILBRAHAM

22 Blacksmith Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,000

Buyer: Rachel A. Purcell

Seller: Mark C. Trombley

Date: 09/09/22

17 Cooley Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $564,750

Buyer: Jeffrey L. Jackson

Seller: Cooley Drive RT

Date: 09/16/22

21 Eastwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $502,000

Buyer: William Barrett

Seller: Eric W. Swett

Date: 09/15/22

53 Lake Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $160,000

Buyer: Patrick Roach

Seller: Meredith L. Marciano

Date: 09/09/22

26 Monson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $555,000

Buyer: Paul V. Lotterer

Seller: John P. Isenburg

Date: 09/08/22

15 Peak Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $1,200,000

Buyer: Christopher C. Wright

Seller: Big Sky Properties LLC

Date: 09/08/22

34 Pleasant View Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $510,000

Buyer: David Grosso

Seller: Renee K. Duncan-McKenzie

Date: 09/16/22

30 Silver St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $200,000

Buyer: Erick Vasquez

Seller: Jeffrey Allard

Date: 09/06/22

44 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $300,000

Buyer: Deborah Lytle

Seller: Alessandra E. Mele

Date: 09/15/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

104 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: Cengiz Karagoz

Seller: Hani Karanouh

Date: 09/09/22

116 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $650,000

Buyer: Theodor Black

Seller: Jeanne A. Hardy

Date: 09/15/22

16 Morgan Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: Madelyn McCadden

Seller: Inci Korkmaz

Date: 09/14/22

39 Pokeberry Ridge

Amherst, MA 01002

Amount: $950,000

Buyer: Jeanne A. Hardy

Seller: Oriole H. Feshbach RET

Date: 09/15/22

424 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $232,500

Buyer: Bank Of America

Seller: Edward E. Krieckhaus

Date: 09/07/22

182 Wildflower Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $740,000

Buyer: John Niles

Seller: Jared G. Demichiel

Date: 09/12/22

BELCHERTOWN

35 Dana Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $265,000

Buyer: Alyssa Barrington

Seller: Heidi L. Terault

Date: 09/15/22

105 North Main St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Crystal Spring Enterprises LLC

Seller: Marguerite E. Harris

Date: 09/13/22

397 Rockrimmon St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $182,000

Buyer: Antonio Carvalho

Seller: Hathaway, Thomas F., (Estate)

Date: 09/09/22

147 Sargent St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $257,500

Buyer: Hilltop 141 LLC

Seller: Jesse A. Ritter

Date: 09/08/22

20 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Robert P. Kosier

Seller: J. Fitzgerald TR

Date: 09/09/22

CUMMINGTON

63 Harlow Road

Cummington, MA 01026

Amount: $307,500

Buyer: Ilene Diamond

Seller: Richard K. Brown

Date: 09/16/22

604 Stage Road

Cummington, MA 01026

Amount: $250,000

Buyer: Aaron C. Morin

Seller: Joyce A. Morin

Date: 09/15/22

EASTHAMPTON

24 High St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $490,000

Buyer: Rachel A. Ritter

Seller: Susan J. Hess Snape RET

Date: 09/12/22

37 Ward Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $445,000

Buyer: Kimberly A. Pedigo

Seller: Melissa E. Peters

Date: 09/08/22

GRANBY

122 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $315,000

Buyer: Morgan Graves

Seller: Richton & Wynne LLC

Date: 09/13/22

28 Baggs Hill Road

Granby, MA 01033

Amount: $389,900

Buyer: Russell Entrikin

Seller: Angela M. Parent

Date: 09/08/22

10 Circle Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $300,000

Buyer: Daniel A. Cote

Seller: Robert E. Lepage

Date: 09/15/22

24 Circle Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $435,000

Buyer: Ty D. Frappier

Seller: Michael J. Brennan

Date: 09/08/22

99 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $630,000

Buyer: Janice Kovitch

Seller: Joshua M. Justin

Date: 09/07/22

57 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $310,000

Buyer: Judith E. Fine

Seller: Paul A. Fournier

Date: 09/15/22

HADLEY

3 Grand Oak Farm Road

Hadley, MA 01035

Amount: $645,000

Buyer: Guojin He

Seller: Leslie M. Howard RET

Date: 09/09/22

HATFIELD

67 King St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $600,000

Buyer: Jason Sikorski

Seller: Edward J. Sikorski

Date: 09/08/22

HUNTINGTON

29 Basket St.

Huntington, MA 01050

Amount: $305,000

Buyer: Daniel Wood

Seller: Kirsten L. Myallaked

Date: 09/09/22

16 Park Ridge Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $480,000

Buyer: Aidan Greenwood

Seller: Mei S. Situ

Date: 09/16/22

4 Pine St.

Huntington, MA 01050

Amount: $225,000

Buyer: Justin R. Pinard

Seller: Gladding, Lori J., (Estate)

Date: 09/09/22

NORTHAMPTON

43 Beacon St.

Northampton, MA 01062

Amount: $1,485,000

Buyer: Debra J. Thompson

Seller: Jessica R. Saalfield

Date: 09/16/22

308 Brookside Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $305,000

Buyer: Erica Graham

Seller: Susan R. Perrault

Date: 09/12/22

1051 Chesterfield Road

Northampton, MA 01062

Amount: $332,700

Buyer: Hayes House LLC

Seller: Joan C. Sarafin

Date: 09/12/22

220 Chestnut St.

Northampton, MA 01062

Amount: $585,000

Buyer: Daniel S. Mulligan

Seller: Benoit, Irene J., (Estate)

Date: 09/15/22

211 Crescent St.

Northampton, MA 01060

Amount: $725,000

Buyer: Tara G. Guild 2019 TR

Seller: Mary B. Caschetta

Date: 09/12/22

32 Emily Lane

Northampton, MA 01060

Amount: $649,000

Buyer: Jonathan D. Kerr

Seller: Katherine E. Maginnis

Date: 09/09/22

20 Longview Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $324,000

Buyer: James P. Reardon

Seller: Ed A. Jazab

Date: 09/12/22

29 Pleasant St., Lot 9

Northampton, MA 01060

Amount: $354,000

Buyer: Joshua Orlen

Seller: J. Geoffrey Taylor

Date: 09/07/22

66 Roe Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $957,000

Buyer: Milan Merhar

Seller: Paul S. Weinberg

Date: 09/09/22

SOUTH HADLEY

89 Alvord St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $450,000

Buyer: Louis Cote

Seller: James Jolley

Date: 09/09/22

50 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $450,000

Buyer: Sarah K. Hampton

Seller: David A. Ettelman

Date: 09/07/22

9 Garden St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,000

Buyer: Patrick M. Larrow

Seller: Garden Street TR

Date: 09/16/22

13 Hartford St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $211,000

Buyer: Jeffrey G. Couchon

Seller: David Krok

Date: 09/07/22

23 Landers St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $293,000

Buyer: Curtis Fecteau

Seller: Debra A. Lapointe

Date: 09/08/22

10 Lawrence Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $275,000

Buyer: Amy Lindsay

Seller: Dean A. Nalesnik

Date: 09/14/22

1 Lesperance Court

South Hadley, MA 01075

Amount: $140,000

Buyer: Robert J. Schroeter

Seller: David Bergeron

Date: 09/07/22

2 Lesperance Court

South Hadley, MA 01075

Amount: $125,000

Buyer: Robert J. Schroeter

Seller: David Bergeron

Date: 09/07/22

25 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $535,000

Buyer: Joshua Justin

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 09/07/22

River Road, Lot 1

South Hadley, MA 01075

Amount: $187,500

Buyer: John A. Dent

Seller: Paul D. Boudreau

Date: 09/09/22

82 Sorbi Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $230,000

Buyer: Donna F. Suchenicz

Seller: Steven P. Knowles

Date: 09/09/22

44 South St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $236,500

Buyer: Cassondra M. Gendron

Seller: Maureen M. Tindell

Date: 09/07/22

22 South Sycamore Knolls

South Hadley, MA 01075

Amount: $560,000

Buyer: Thomas J. Moore

Seller: Roengsak Tulathimutte

Date: 09/14/22

25 Wood Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $290,000

Buyer: Tessa Wells

Seller: Dino Marinello

Date: 09/08/22

9 Wright Place

South Hadley, MA 01075

Amount: $429,250

Buyer: Nicole Moraco

Seller: Jonathan R. Caris

Date: 09/12/22

SOUTHAMPTON

7 Elm St.

Southampton, MA 01073

Amount: $630,000

Buyer: Michael T. Fay

Seller: Ann W. Roy

Date: 09/08/22

WARE

704 Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $350,000

Buyer: Michele Denoff

Seller: Roger C. Bouchard

Date: 09/06/22

21-25 Canal St.

Ware, MA 01082

Amount: $282,500

Buyer: SBA Management LLC

Seller: Brian J. Fitzsimmons

Date: 09/15/22

8 Crescent Ter.

Ware, MA 01082

Amount: $320,000

Buyer: Anthony Alario

Seller: Barbara A. Seymour

Date: 09/13/22

145 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $230,000

Buyer: Kyle Smigiel

Seller: Fox, David R., (Estate)

Date: 09/15/22

41 Greenwich Road

Ware, MA 01082

Amount: $357,500

Buyer: Colby Morin

Seller: Bruce A. Stevens

Date: 09/07/22

98-A&B Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $190,000

Buyer: Dylan J. Guzik

Seller: Nicholas E. Jones

Date: 09/16/22

4 Pleasant Ter.

Ware, MA 01082

Amount: $217,000

Buyer: Gareth A. Thomas

Seller: Maureen I. Brown

Date: 09/13/22

92 Sczygiel Road

Ware, MA 01082

Amount: $144,000

Buyer: Ryan Cutler

Seller: Cutler, Viola C., (Estate)

Date: 09/06/22

14 Sherwin St.

Ware, MA 01082

Amount: $215,700

Buyer: Eliezer Torres

Seller: Walter G. Lindsey

Date: 09/16/22

WILLIAMSBURG

7 Judd Lane

Williamsburg, MA 01096

Amount: $449,000

Buyer: Charoltte E. Bernsohn

Seller: Judith E. Goodenough

Date: 09/14/22

WESTHAMPTON

71 Pine Island Lake

Westhampton, MA 01027

Amount: $157,500

Buyer: Terri Blow-Schmidt

Seller: Wendy P. Blow IRT

Date: 09/12/22

168 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: Austin G. Graves

Seller: Clarence D. Delisle LT

Date: 09/16/22

WORTHINGTON

829 West St.

Worthington, MA 01098

Amount: $200,000

Buyer: 829 West Street NT

Seller: Article 4 Residuary TR

Date: 09/16/22

829 West St.

Worthington, MA 01098

Amount: $1,475,000

Buyer: Michael T. Barbehenn

Seller: Plehn RET

Date: 09/16/22