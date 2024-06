Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of May 2024.

AMHERST

A&L Properties

48 Valley View Dr.

Luis Sumba, Andrea Gerron

Amherst Office Park, Realty

441 West St.

Donald LaVerdiere

DMO Construction

213 North East St.

Deborah Misterka

Empowering Neurodivergence

171 Clark Hill Road, #139

Sheraden Bobot

KMF Appraisals

236 South East St.

Kathleen Foster

Kuhn Riddle Architects & Designers

28 Amity St., Suite 2B

Aelan Tierney

Lisa’s Hair Design

1 Spencer Dr.

Lisa Connor

Paramount Tax

30 Boltwood Walk

Jeffrey Fry

Quabbin Advisors LLC

447 West St.

Megan Donnelly

Pioneer Ed Strategies

56 Hunters Hill Circle

Gregory Runyan

Resurge Catalyst LLC

6 University Dr., Suite 206

Michael Wright

Simply Ten

16 Cranberry Lane

Susan Chinman

Whiskers

129 Brittany Manor, Unit B

Amelia Leonard, Sophia Peary Miller

HADLEY

Barn Out Back LLC

30 Lawrence Plain Road

Gregory Dursza

Bloom Local

233 Bay Road

Lucas Abbott

Dwight Home

27 Maple Ave.

Thomas Dwight

Flagship Drumline

257 Russell St.

Flagship Entertainment

Here We Grow

123 Russell St.

Ryan Matte

K&J Transport Group LLC

112 East St.

Kojo Essell

Nueva Skin Studio

108 Russell St.

Lia Montalvo

Sweet C Massage

108 Russell St.

Carolyn Lloyd

Towneplace Suites

237 Russell St.

Laxman Parmar

VIP Petcare

335 Russell St.

Community Vet Clinics LLC

Walmart #2683

337 Russell St.

Walmart

HOLYOKE

Aerie by American Eagle

50 Holyoke St.

AE Outfitters Retail Co.

Beyond Carpentry

1056 Main St.

Michael Hoar

Crown Fried Chicken & Grill

915 Main St.

Nasir Awan

Holyoke Motors

263 Hampden St.

Hasan Kuruca

Holyoke Pizza

213 South St.

Evren Turan

KW Property Management

97 Locust St.

Kenrick Williams

Norman Jacques Tax Preparer

25 Columbus Ave.

Norman Jacques

Pickles Pub Pizzeria

910 Hampden St.

Jodi Dulude

RC Realty Business

1971 Northampton St.

Juan Rivera Baez

Red Robin Gourmet Burgers

27 Holyoke St.

Red Robin International Inc.

PITTSFIELD

Absolute Construction Partners

82 Wendell Ave., Suite 100

Absolute Construction Inc.

Alan Honig Building and Remodeling

64 Joan Dr.

Alan Honig

Artistry Nails by Chloe

5 Cheshire Road

Chloe Martin

B&P Property Services

11 Samson Ave.

Adam Haas

Berkshire Heath Pediatrics

758 East St.

Berkshire Faculty Services Inc.

Berkshire Heart and Mind Therapy

100 Wendell Ave.

Colleen Passetto

Congregation Knesset Israel

16 Colt Road

Knesset Israel Synagogue

Haddad Subaru

652 East St.

George Haddad

Haven Driveways

90 Highland Ave.

HLP Realty Holdings LLC

Iglesia Castillo Fuerte

97 Edward Ave.

Maria Arias

International Golf Course Agronomist

98 Spadina Parkway

Richard Bator

John O’Neil Masonry

580 Lakeway Dr.

John O’Neil

Lock Shop of Berkshire County

24 Dalton Ave.

Berkshire Lockshop Inc.

New Asian Garden Inc.

1-3 Newell St.

New Asian Garden Inc.

New Move Massage LLC

36 Dorchester Ave.

Cindy Gagliardi

Next Step Addiction Counseling

150 North St.

Nancy Reis

Nova Computer Services

1440 East St.

Bug Busters CS Inc.

Renovation360 LLC

86 Maplewood Ave.

Jersey Osorio

VIP Petcare

457 Dalton Ave.

Community Veterinary Clinicals LLC

SOUTH HADLEY

7-Eleven 15405B

426 Newton St.

Bandesha Corp.

Diamond Automotive

1 Industrial Dr.

Diamond Tools & Equipment Inc.

Mountain View Strength LLC

138 College St.

Sean Maher

SVG Athletics

749 New Ludlow Road

Savage Athletics

WEST SPRINGFIELD

Andrea Renee Creations

616 Main St.

Andrea Renee Creations

Capital Enterprises

172 Harwich Road

Capital Enterprises

Flash Car Wash

30 Wayside Ave.

Balise Riverdale LLC

Nippon Grill

935 Riversale St., Unit F105-107

Riverdale Cuisine Inc.