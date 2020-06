The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BUCKLAND

30 Avery Road

Buckland, MA 01338

Amount: $225,000

Buyer: William E. Sparks

Seller: Keith W. Wall

Date: 06/01/20

COLRAIN

236 Ed Clark Road

Colrain, MA 01340

Amount: $225,500

Buyer: Clinton M. Patenaude

Seller: Barrett G. Martin

Date: 06/01/20

309 Main Road

Colrain, MA 01340

Amount: $200,000

Buyer: David Conlon

Seller: Rockwell J. Lively

Date: 05/29/20

CONWAY

408 Wilder Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $125,000

Buyer: Dakota Deane

Seller: Holbrook, Sue E., (Estate)

Date: 05/22/20

DEERFIELD

89 Mill Village Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $405,000

Buyer: Craig J. Tiedemann

Seller: Kenneth W. Perkins

Date: 05/29/20

108 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $200,000

Buyer: Roxanne E. Smead

Seller: Steven Boro

Date: 05/29/20

ERVING

6 Forest St.

Erving, MA 01344

Amount: $161,000

Buyer: David Property Management

Seller: Allan R. Young TR

Date: 05/27/20

GREENFIELD

109 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Edward J. Hinge

Seller: Jamie T. Coffin

Date: 05/29/20

180 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $150,000

Buyer: Allisia Cole-Williams

Seller: Ananda I. Larson

Date: 05/29/20

40 East Wayland Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $365,000

Buyer: Jamie T. Coffin

Seller: K. McIntyre-Bernier RET

Date: 05/29/20

53 Elm St.

Greenfield, MA 01376

Amount: $119,587

Buyer: Keith Goduti

Seller: Nathan W. Keefe

Date: 06/02/20

82 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,000

Buyer: Ruggeri LLC

Seller: Ruggeri, Alphonse A., (Estate)

Date: 05/28/20

9 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Jeffrey M. Sautter

Seller: Rachel Reffsin

Date: 06/01/20

103 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,000

Buyer: Joshua Ruder

Seller: Stuart R. Provost

Date: 06/02/20

243 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $285,000

Buyer: Sean M. Roe

Seller: Allen Fowler

Date: 05/22/20

72 Maple St.

Greenfield, MA 01376

Amount: $157,000

Buyer: Daniel T. Mickus

Seller: William D. Markert

Date: 05/20/20

25 Mary Potter Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $230,000

Buyer: David White

Seller: Bradford K. Marks

Date: 06/01/20

19 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $195,000

Buyer: Eloise Michael

Seller: Mariette L. Poginy

Date: 05/22/20

13-15 Osgood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Ruggeri LLC

Seller: Ruggeri, Alphonse A., (Estate)

Date: 05/28/20

167 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Brian N. Dew

Seller: David J. Larue

Date: 05/22/20

15 Summer St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $237,500

Buyer: Joel E. Corbin

Seller: Petru Balan

Date: 06/01/20

HAWLEY

86 W. Hill Road

Hawley, MA 01339

Amount: $446,240

Buyer: Thomas S. Justice

Seller: Robert R. Harding

Date: 05/29/20

LEVERETT

253 Shutesbury Road

Leverett, MA 01054

Amount: $467,527

Buyer: Zachary L. Katz

Seller: Margaret J. Speas

Date: 05/26/20

MONTAGUE

111 L St.

Montague, MA 01376

Amount: $191,923

Buyer: Pioneer Valley Redevelopers

Seller: Carlton, William 2nd, (Estate)

Date: 06/01/20

288-290 Montague City Road

Montague, MA 01376

Amount: $215,000

Buyer: Kevin R. Gnoza

Seller: Tonya M. Gnoza

Date: 05/20/20

15 Norman Circle

Montague, MA 01376

Amount: $230,000

Buyer: John J. Zywna

Seller: Kevin Randall

Date: 05/22/20

91 Taylor Hill Road

Montague, MA 01351

Amount: $600,000

Buyer: Anna R. Leschen-Lindell

Seller: Allen Ross

Date: 06/02/20

NORTHFIELD

83 Captain Beers Plain Road

Northfield, MA 01360

Amount: $310,000

Buyer: Tyler L. Inman

Seller: Eugene Rice

Date: 05/28/20

33 Gill Center Road

Northfield, MA 01360

Amount: $278,000

Buyer: Andrew J. Lebaron

Seller: Alcide A. Lecuyer

Date: 05/22/20

SHELBURNE

1 Little Mohawk Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $275,000

Buyer: Daniel J. Moro

Seller: Michael Browning

Date: 06/01/20

67 Percy Roberts Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $540,000

Buyer: Michael C. Hayes

Seller: Stephen R. McCabe

Date: 06/01/20

SHUTESBURY

46 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $360,000

Buyer: Joanna Weinberg-Lawless

Seller: Sarah A. Mitzel

Date: 05/27/20

SUNDERLAND

82 South Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $412,000

Buyer: Terry Randall

Seller: Jason Viadero

Date: 05/28/20

WHATELY

144 Christian Lane

Whately, MA 01093

Amount: $380,000

Buyer: Thomas E. Borawski

Seller: Irene P. Farrick IRT

Date: 05/22/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

27 Belvidere Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Ryan M. Piquette

Seller: Kathleen S. Bishop

Date: 05/21/20

67 Colemore St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Sean Stevenson

Seller: Patriot Living LLC

Date: 05/29/20

164 Colemore St.

Agawam, MA 01030

Amount: $220,000

Buyer: Kimberly A. Siegel

Seller: Christina D. Kalashian

Date: 05/21/20

250 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $154,250

Buyer: Daniel Beauregard

Seller: USA HUD

Date: 05/28/20

69 Forest Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $330,000

Buyer: Gary M. Bisiniere

Seller: David Sgueglia

Date: 05/22/20

23 Giffin Place

Agawam, MA 01030

Amount: $225,000

Buyer: Scott E. Skolnick

Seller: Eric Lottermoser

Date: 05/22/20

105 High St.

Agawam, MA 01001

Amount: $185,000

Buyer: Angela M. Gauthier

Seller: Thomas H. Fox

Date: 05/22/20

49 Letendre Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $130,000

Buyer: Tirone Development Corp.

Seller: Stephen M. Buynicki

Date: 05/29/20

62 Northwood St.

Agawam, MA 01030

Amount: $148,100

Buyer: Alex Vilkhovoy

Seller: USA VA

Date: 05/29/20

117 Princeton Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $379,900

Buyer: Craig Fiermonte

Seller: Christopher P. Counos

Date: 05/22/20

106 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $194,200

Buyer: David Williams

Seller: Williams, John H. Jr., (Estate)

Date: 05/29/20

349 Shoemaker Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $229,900

Buyer: Michael Matuh

Seller: Nancy M. Power

Date: 06/02/20

6 Spencer St.

Agawam, MA 01001

Amount: $400,000

Buyer: Fabio Montefusco

Seller: Petro Boyko

Date: 05/29/20

58 Valley Brook Road

Agawam, MA 01030

Amount: $255,000

Buyer: Kevin Russell

Seller: Aleksandr Salagornik

Date: 05/21/20

230 Valley Brook Road

Agawam, MA 01030

Amount: $343,000

Buyer: David Zuev

Seller: David R. Gallerani

Date: 05/27/20

51 Wrenwood Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $290,000

Buyer: Thomas H. Fox

Seller: Dustin L. Ruby

Date: 05/29/20

BRIMFIELD

86 1st St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $330,000

Buyer: David Markham

Seller: Ronald M. Lombardi

Date: 05/21/20

CHICOPEE

48 Alvord Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $137,500

Buyer: Avet RT

Seller: Robert H. Allen

Date: 05/27/20

21 Barby Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $249,900

Buyer: Luz M. Garcia

Seller: James A. Geoffroy

Date: 05/29/20

108 Blanchwood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $155,000

Buyer: Ethan L. Gross

Seller: Brian M. Keough

Date: 05/28/20

91 Borys Circle

Chicopee, MA 01013

Amount: $247,000

Buyer: Eric R. Lasante

Seller: Elizabeth A. Theroux

Date: 05/26/20

126 Boucher Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $219,000

Buyer: Sara M. Brown

Seller: Steven Parentela

Date: 05/29/20

411 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $210,000

Buyer: Juan Morales-Matos

Seller: Gene Ostrovoskiy

Date: 06/01/20

63 Clarendon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Eduardo Zayas

Seller: Christopher Nascembeni

Date: 05/22/20

475 Dale St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $299,900

Buyer: Michael P. Brown

Seller: Revampit LLC

Date: 05/21/20

207 Frontenac St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $247,000

Buyer: Keith Farrell

Seller: Andrew K. Warner

Date: 05/22/20

77 Glendale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $155,000

Buyer: Katie Desnoyers

Seller: Donald D. Desnoyers

Date: 05/27/20

1321 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $264,000

Buyer: Monnette Martin

Seller: Efrosini Sullivan

Date: 05/22/20

69 Hillcrest St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Marcal Gaynor

Seller: CIG 4 LLC

Date: 06/01/20

78 Labelle Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $302,500

Buyer: Ruby A. Rivera

Seller: Nicole K. Maslar

Date: 05/29/20

78 Laramee St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $203,000

Buyer: Anette T. Gonzalez

Seller: Stephen P. Malanaphy

Date: 05/22/20

Madison St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $262,000

Buyer: Christopher N. Jarrett

Seller: Timothy J. Rzeszutek

Date: 05/26/20

15 May St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $175,000

Buyer: Dahlke IRT

Seller: Patrick E. McGrath

Date: 05/28/20

232 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $115,000

Buyer: Round 2 LLC

Seller: Works Of Art LLC

Date: 06/01/20

101 Sunflower Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $182,500

Buyer: Beatrice Matos

Seller: Thomas M. Luce

Date: 06/01/20

Sycamore Lane #7

Chicopee, MA 01020

Amount: $120,000

Buyer: Jan Poplawski

Seller: Grandview Development Assocs. LLC

Date: 05/29/20

EAST LONGMEADOW

45 Brookhaven Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $400,000

Buyer: Paul T. Carr

Seller: CIG 4 LLC

Date: 05/22/20

155 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $215,000

Buyer: Tiffany N. Chhibber

Seller: Bernard V. Gaudette

Date: 06/02/20

326 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $259,000

Buyer: James Williamson

Seller: Michelle S. Siciliano

Date: 06/02/20

228 Pleasant St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $173,000

Buyer: Barbara J. Nutbrown

Seller: Carine Bryan

Date: 05/28/20

18 Poplar St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $198,000

Buyer: Olinda I. Trejo

Seller: Michael D. Akers

Date: 05/21/20

33 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $249,900

Buyer: Erika M. Noble

Seller: Susan E. Obrien

Date: 05/29/20

278 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $287,500

Buyer: Robert Bryan

Seller: Adele C. Hill

Date: 05/29/20

28 Powder Hill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $299,000

Buyer: Brian M. Keough

Seller: 28 Powder Hill Road NT

Date: 05/28/20

271 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $305,000

Buyer: Deidre L. Fitzpatrick

Seller: Christopher M. Eckers

Date: 05/28/20

151 Smith Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Lynda M. Bishop

Seller: Paul J. Fydenkevez

Date: 06/01/20

569 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $330,000

Buyer: Janine Prokop

Seller: Frank H. Twyeffort

Date: 05/26/20

25 Vreeland Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $176,000

Buyer: Grazia Caputo

Seller: Julia L. Frigo

Date: 06/02/20

311 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $340,000

Buyer: Joseph P. Martin

Seller: Alexander Ortiz

Date: 05/29/20

HAMPDEN

30 Mohawk Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $325,000

Buyer: Juan C. Rodriguez

Seller: Jason W. Sheridan

Date: 06/01/20

2 Scantic Road

Hampden, MA 01036

Amount: $255,000

Buyer: Justin Shuma

Seller: Mark J. Gentile

Date: 05/22/20

31 Stafford Road

Hampden, MA 01036

Amount: $217,550

Buyer: Sara Biscaldi

Seller: Bank Of America

Date: 05/27/20

94 Thresher Road

Hampden, MA 01036

Amount: $435,000

Buyer: Jason W. Sheridan

Seller: Cumberland Blues RT

Date: 06/01/20

HOLLAND

384 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $255,000

Buyer: Jean Solaroli

Seller: Central Western Mass. Holdings

Date: 05/22/20

100 May Brook Road

Holland, MA 01521

Amount: $375,000

Buyer: Nathan A. Letendre

Seller: Robert F. Terbush

Date: 05/22/20

77 May Brook Road

Holland, MA 01521

Amount: $289,900

Buyer: Kristen Houatchanthara

Seller: Derek Wales

Date: 05/26/20

7 Williams Lane

Holland, MA 01521

Amount: $349,000

Buyer: Brian P. Leduc

Seller: William Wakefield

Date: 05/20/20

HOLYOKE

9-11 Arlington St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Nicholas A. Duclos

Seller: John A. Vassallo

Date: 05/29/20

26 Edbert Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $204,000

Buyer: Jennifer Bonnano

Seller: Robert E. Wojcik

Date: 05/27/20

8 Harrison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $187,100

Buyer: Perry McDonnell

Seller: Karen M. Lasante

Date: 05/26/20

10 Keefe Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: Gregory Medina

Seller: Rodphey Sholem Cong

Date: 05/22/20

158 Ontario Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $254,000

Buyer: Alexander S. Nielsen

Seller: Alexandro S. Laftsidis

Date: 06/02/20

LONGMEADOW

108 Bel Air Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $315,000

Buyer: Boniface A. Anoje

Seller: Russell, James A., (Estate)

Date: 05/27/20

10 Elmwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $385,000

Buyer: Nicole M. Forys

Seller: David H. Cosgriff

Date: 05/29/20

324 Farmington Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $660,000

Buyer: Jonathan Moseley

Seller: Erica Broman

Date: 06/01/20

50 Hilltop Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $629,500

Buyer: Elie Semaan

Seller: Richard W. Purrington

Date: 05/22/20

249 Lynnwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Roy FT

Seller: Jennifer D. Santos

Date: 05/26/20

270 Park Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $575,000

Buyer: Andrew Michael

Seller: Robert Kushner

Date: 05/27/20

86 Pleasantview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $409,000

Buyer: John W. Miller

Seller: Benjamin J. Weiss

Date: 05/22/20

Summit Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $342,000

Buyer: Laurianne Gentile

Seller: 51 Summit Ave LLC

Date: 05/22/20

27 Wendover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $637,000

Buyer: Kar Grassetti-Stolpinski

Seller: Elizabeth H. Carando

Date: 05/26/20

LUDLOW

43 Arch St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $172,000

Buyer: Michael F. Jacquinet

Seller: John E. Jacquinet

Date: 05/27/20

27 Arnold St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $219,900

Buyer: Jason Maurice

Seller: Letourneau, Rejeanne M., (Estate)

Date: 05/29/20

23 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $315,000

Buyer: Sandra Salmeron

Seller: Michele M. Mesheau

Date: 05/22/20

259 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: Stephen M. Koziol

Seller: Gregory H. Allen

Date: 05/29/20

800 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $230,000

Buyer: Olivia Beaudette

Seller: Nicole J. Allen

Date: 05/22/20

805 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Rachael Witt

Seller: William R. Falconer

Date: 06/02/20

108 Kendall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $383,000

Buyer: James J. Huff

Seller: Dennis A. Sieracki

Date: 06/01/20

230 Kendall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $276,900

Buyer: Ian S. Mitnick

Seller: Paul T. Carr

Date: 05/22/20

88 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $214,000

Buyer: Justin M. Gelinas

Seller: Karen Szlosek-Welch

Date: 05/22/20

65 Paulding Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $249,900

Buyer: Jose M. Bermudez

Seller: Richard J. Abdow

Date: 05/29/20

190 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $212,000

Buyer: Alyssa Dailey

Seller: Fernando Blanco

Date: 05/29/20

81 Willard Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $178,000

Buyer: Karen L. Szlosek

Seller: Tomasz Marszalek

Date: 05/22/20

MONSON

28 Ayers Road

Monson, MA 01057

Amount: $308,000

Buyer: Christopher Fontaine

Seller: Jill L. Ingrassia

Date: 05/21/20

171 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $679,900

Buyer: Fisher RET

Seller: John M. Leone

Date: 05/27/20

33 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $242,926

Buyer: Wilmington Savings

Seller: George M. Gignac

Date: 05/29/20

76 Waid Road

Monson, MA 01057

Amount: $410,000

Buyer: Clifford W. Zimmer

Seller: Thomas M. Joseph

Date: 05/22/20

MONTGOMERY

83 Main Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $297,000

Buyer: Taylor V. Smith

Seller: Eva A. Yusenko

Date: 06/02/20

PALMER

1426 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $160,000

Buyer: Cody L. Allen

Seller: Randall G. Ketterman

Date: 05/29/20

125 Thompson St.

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Gary Labonte

Seller: Joseph S. Mastalerz

Date: 05/28/20

RUSSELL

961 Blandford Road

Russell, MA 01071

Amount: $194,900

Buyer: Paul D. Sporbert

Seller: Newrez LLC

Date: 05/29/20

883 General Knox Road

Russell, MA 01071

Amount: $349,500

Buyer: Ryan Lombardini

Seller: Jamie Desormier

Date: 05/22/20

SPRINGFIELD

616 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $206,000

Buyer: Aura L. Geoffrey

Seller: Erica L. Allen

Date: 05/27/20

47-49 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $203,000

Buyer: Natasha Vazquez

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 05/22/20

107 Ardmore St.

Springfield, MA 01104

Amount: $160,000

Buyer: Yaritzi Troche

Seller: Chelsi K. St.Amand

Date: 05/21/20

120 Atwater Road

Springfield, MA 01107

Amount: $220,000

Buyer: Christopher D. Dougherty

Seller: Elizabeth S. Belle-Isle

Date: 05/21/20

13 Beauregard St.

Springfield, MA 01151

Amount: $167,000

Buyer: Eren V. Martinez-Garcia

Seller: Sandra L. Giroux

Date: 05/29/20

19 Beechwood Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Mohammad S. Raghfar

Seller: Dellaera-Smith, Rosa A., (Estate)

Date: 05/26/20

438 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Shaynah M. Smith

Seller: Emtay Inc.

Date: 06/02/20

818 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Ravin S. Acharya

Seller: Chandra Bhattarai

Date: 05/28/20

19-21 Belmont Place

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Nicholas Albert

Seller: David L. Kwasnik

Date: 05/29/20

206 Bowles Park

Springfield, MA 01104

Amount: $214,000

Buyer: Christian L. Perez

Seller: Mark D. Rossini

Date: 05/28/20

95 Briggs St.

Springfield, MA 01151

Amount: $285,000

Buyer: Jasmen Caraballo

Seller: Ileana Garcia

Date: 05/29/20

56 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: David K. Nikolov

Seller: John L. Moylan

Date: 05/29/20

1762 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Tomas L. Flores-Pagan

Seller: Mohammed Al-Bayati

Date: 05/29/20

48 Carlisle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $179,000

Buyer: Tonya C. Powell

Seller: Cabral FT

Date: 05/29/20

131 Carnarvon Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Jason J. Linton

Seller: Ramon Mercado

Date: 05/29/20

135-137 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $288,000

Buyer: Migdalia Valentin

Seller: Simon Shapovalov

Date: 05/29/20

642 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $129,231

Buyer: FNMA

Seller: Lakeview Loan Servicing

Date: 05/22/20

14 Cottonwood Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $194,000

Buyer: Riley Pascall

Seller: John Lewis

Date: 05/22/20

83 Dana St.

Springfield, MA 01104

Amount: $178,000

Buyer: Alicemar Bruno

Seller: Michael D. Wiggins

Date: 05/28/20

10 Donbray Road

Springfield, MA 01119

Amount: $206,900

Buyer: Veronica Arroyo

Seller: Sean M. Forys

Date: 05/29/20

28 Drury St.

Springfield, MA 01129

Amount: $145,000

Buyer: Yvonne Grondin

Seller: Eggleston, Russell A., (Estate)

Date: 05/29/20

90 Embury St.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Gayemarie E. Poole

Seller: William J. Guilbe

Date: 05/29/20

16 Emily St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Ronald Pelletier

Seller: Brandon M. Tessier

Date: 05/28/20

51 Farnsworth St.

Springfield, MA 01107

Amount: $180,000

Buyer: Daniel Cortes

Seller: Joseph D. Zukowski

Date: 05/29/20

66 Flint St.

Springfield, MA 01129

Amount: $215,000

Buyer: Diane L. Rattelle

Seller: Orlando Rosario

Date: 05/28/20

34-36 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $166,000

Buyer: Donald Mitchell

Seller: B. Michael Destasio

Date: 05/29/20

257 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Luis J. Rattia

Seller: Bruce E. Urbschat

Date: 05/28/20

526 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $130,000

Buyer: Kelnate Realty LLC

Seller: Kathryn M. Lick

Date: 05/21/20

67 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Gabriela Santiago

Seller: Alfred Shattelroe

Date: 05/29/20

814 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $185,000

Buyer: Madeline Ruiz

Seller: Yamaira Gonzalez

Date: 05/29/20

216 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $270,000

Buyer: Jose M. Vazquez

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 05/28/20

226 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $319,900

Buyer: Heriberto Merced

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 05/29/20

90-92 Grover St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Claudia P. Brito

Seller: Emtay Inc.

Date: 06/01/20

45 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Christina Maynard

Seller: Stephanie E. Maynard

Date: 05/22/20

254 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $155,000

Buyer: Carly R. Kimball

Seller: Aaron D. Baboval

Date: 06/01/20

12-14 Howes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $276,000

Buyer: L. F. Victoriano-Martinez

Seller: Aguasvivas Realty LLC

Date: 05/29/20

60-62 Humbert St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Jannette Rivera-Vega

Seller: MBC Properties LLC

Date: 05/26/20

70 Jennings St.

Springfield, MA 01119

Amount: $338,000

Buyer: James Yates

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 05/26/20

57 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $120,000

Buyer: Wayne Lawrence

Seller: Xiuyu Ma

Date: 06/01/20

76 Keith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $125,000

Buyer: Clary I. Rosario

Seller: Robert L. Hertz

Date: 05/20/20

73 Lois St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Elijah G. Cruz

Seller: Antigone Panidis

Date: 06/02/20

30-32 Los Angeles St.

Springfield, MA 01107

Amount: $148,000

Buyer: Julio Rodriguez

Seller: Edite R. Fragoso

Date: 05/29/20

Ludlow Ave.

Springfield, MA 01101

Amount: $175,000

Buyer: Grace Y. Rosado-Nieves

Seller: Juan C. Rodriquez

Date: 05/29/20

17 Marble St.

Springfield, MA 01105

Amount: $210,000

Buyer: Audriana L. Vargas

Seller: Timber Mills LLC

Date: 05/22/20

16 Mayfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Emanuel H. Williams

Seller: Fabio Montefusco

Date: 05/29/20

53 McKnight St.

Springfield, MA 01109

Amount: $151,750

Buyer: Manuel Rivera-Delvalle

Seller: Nolava LLC

Date: 05/27/20

62 Midway St.

Springfield, MA 01151

Amount: $163,000

Buyer: Joeilys Diaz-Ofray

Seller: Jose M. Bermudez

Date: 05/28/20

251 Morton St.

Springfield, MA 01119

Amount: $212,000

Buyer: Shalon Merriman

Seller: Corey Pascuzzi

Date: 05/28/20

379 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $125,500

Buyer: Rise & Walk Ministry

Seller: J&J Genesis LLC

Date: 05/22/20

24 Old Brook Road

Springfield, MA 01118

Amount: $178,000

Buyer: Maria M. Gonzalez

Seller: Bally David LLC

Date: 05/29/20

418 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $139,700

Buyer: Cynthia Santiago

Seller: SLC Associates LLC

Date: 05/29/20

1342 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Stacy Serrano

Seller: Scott G. Griffin

Date: 05/27/20

282-284 Parkerview St.

Springfield, MA 01129

Amount: $275,000

Buyer: Elton N. Fernandes

Seller: Andrew M. Gagnon

Date: 05/22/20

31-33 Parkside St.

Springfield, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: Anselmo A. Linares

Seller: Walkis Figueroa

Date: 05/20/20

76 Penncastle St.

Springfield, MA 01129

Amount: $205,000

Buyer: Reinaldo Nieves-Negron

Seller: William Sweeney

Date: 05/21/20

149 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Elizabeth H. Mercieri

Seller: Diana-Jo Mominee

Date: 05/22/20

168-170 Prospect St.

Springfield, MA 01107

Amount: $265,000

Buyer: Kim D. Saul

Seller: Heriberto Merced

Date: 05/29/20

295 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Carlos Lopez-Rivera

Seller: Western Mass. Property Developers

Date: 05/28/20

17-21 Rupert St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Kenneth E. Osorio

Seller: Oussoud Abdulbaki

Date: 05/22/20

265 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $205,000

Buyer: Janine M. Jarvais

Seller: Kevin Panetta

Date: 05/27/20

1062-1064 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $261,000

Buyer: Arleni Cruz

Seller: William Rodriguez

Date: 05/20/20

27 Talmadge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $151,000

Buyer: Jason Boulanger

Seller: Irina Ros

Date: 06/01/20

107 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Emanuel Correa-Cruz

Seller: Erika Santiago

Date: 05/27/20

423 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $203,000

Buyer: Khadga B. Pradhan

Seller: Michael J. Commisso

Date: 05/22/20

95 Timothy Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $191,000

Buyer: Juan Martinez

Seller: Kevin C. Ward

Date: 06/02/20

94 Upland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $132,500

Buyer: Eurico M. Vega

Seller: John Diamond

Date: 05/29/20

35 Vadnais St.

Springfield, MA 01104

Amount: $140,000

Buyer: Tiany A. Saldana-Reyes

Seller: Migdalia Vega

Date: 05/29/20

66 Wait St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Felix Padilla

Seller: Sonia N. Rodriguez

Date: 05/27/20

24 Van Horn Place

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Zahoor U. Haq

Seller: Jose Rijo

Date: 05/21/20

29 Warriner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $120,000

Buyer: Wayne Lawrence

Seller: Xiuyu Ma

Date: 06/01/20

119 West Canton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $116,000

Buyer: Xiomara Ortiz

Seller: Jacqueline I. Larochelle

Date: 05/21/20

875 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Mayra Martinez-Montalvo

Seller: Jonathan R. Geoffroy

Date: 05/27/20

103 Winterset Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $240,000

Buyer: Brandon L. Kenfield

Seller: Erin E. Fontaine

Date: 05/21/20

42 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,000

Buyer: Cintia I. Ruiz

Seller: Malibu Rentals LLC

Date: 05/20/20

109-111 Woodmont St.

Springfield, MA 01104

Amount: $219,000

Buyer: Thomas A. Oakley

Seller: Rental Properties LLC

Date: 05/22/20

1397 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $189,000

Buyer: Savier Hernandez

Seller: Yevgeniy Rudenko

Date: 05/22/20

SOUTHWICK

31 Congamond Road

Southwick, MA 01077

Amount: $182,000

Buyer: Jessica M. Taylor

Seller: Cigal, Clayton A. Sr., (Estate)

Date: 05/20/20

21 Lauren Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $372,000

Buyer: Robert Jedlicka

Seller: Harry C. Lane

Date: 06/02/20

16 Oak St.

Southwick, MA 01077

Amount: $195,000

Buyer: My Three Sons Investments

Seller: Shauna J. Cox

Date: 06/02/20

10 Southwick Hill

Southwick, MA 01077

Amount: $328,000

Buyer: Eladio Soto

Seller: Cancks Properties LLC

Date: 06/02/20

TOLLAND

250 Harvey Mountain Road

Tolland, MA 01034

Amount: $270,000

Buyer: Gary E. Bliven

Seller: Richard Deblois

Date: 05/20/20

237 Slope Road

Tolland, MA 01034

Amount: $264,000

Buyer: Sureyya Iscan

Seller: Anthony V&A Falcone RET

Date: 05/22/20

WALES

12 Haynes Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $205,000

Buyer: Porfirio N. Espinosa

Seller: FNMA

Date: 06/02/20

107 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $275,000

Buyer: Luke A. Smith

Seller: Richard Anischik

Date: 06/02/20

WESTFIELD

96 Apple Blossom Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Amy M. Gendron

Seller: Henchey, Gertrude S., (Estate)

Date: 05/28/20

84 Bates Road

Westfield, MA 01085

Amount: $324,413

Buyer: Travis K. Lucia

Seller: BP LLC

Date: 06/02/20

9 Big Wood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $390,000

Buyer: Melanie M. McNamara

Seller: Stephen H. Collins

Date: 06/01/20

296 Buck Pond Road

Westfield, MA 01085

Amount: $299,000

Buyer: Vladimir Telelyuyev

Seller: Nancy R. Pasquini

Date: 05/29/20

18 Canterbury Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $405,000

Buyer: Roman Kizilov

Seller: Oak Ridge Custom Home Builders

Date: 05/29/20

5 Crane Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Nancy L. Stebbins

Seller: Elizabeth Dansereau

Date: 05/29/20

14 Cross St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Daniel A. Cocrane

Seller: Travis K. Lucia

Date: 06/02/20

20 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Zachary A. Coderre

Seller: Richard G. Piper

Date: 05/28/20

104 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Charles A. Courchesne

Seller: Paul D. Sporbert

Date: 05/29/20

43 Fowler St.

Westfield, MA 01085

Amount: $218,000

Buyer: Morgan M. Schneider

Seller: Vladimir Burnusuz

Date: 05/28/20

35 Grandview Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $196,000

Buyer: Brooke W. Matuszko

Seller: Goodwin, Ellen E., (Estate)

Date: 05/26/20

1097 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: Elizabeth Dansereau

Seller: Joseph M. Scamardella

Date: 06/01/20

11 Grove Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Yurii Chmut

Seller: Beatrice Matos

Date: 05/29/20

28 Joseph Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $335,000

Buyer: John A. Vassallo

Seller: Jeffrey C. Keating

Date: 05/29/20

6 Livingstone Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Hiba M. Al-Bandar

Seller: Andrey Kulyak

Date: 05/29/20

222 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $424,900

Buyer: Meagan A. French

Seller: Diana J. Petersen-Wiggs

Date: 06/01/20

73 Overlook Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $357,450

Buyer: William Villecco

Seller: Robert H. Capell

Date: 05/28/20

22 Pinewood Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Zachary S. Mackenchnie

Seller: James C. Ruffo

Date: 05/22/20

95 Prospect St. Ext.

Westfield, MA 01085

Amount: $156,000

Buyer: Saad Q. Mohammed

Seller: Jean C. Boyden

Date: 05/22/20

16 Ravine Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $304,000

Buyer: Bethany E. Healy

Seller: Tina Lacroix

Date: 05/29/20

30 Raymond Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $420,000

Buyer: Dionysios Koulianos

Seller: Thomas D. Vitro

Date: 05/22/20

40 Robinson Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Nicholis J. Hope

Seller: Maryjo C. Rood

Date: 05/29/20

434 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $895,000

Buyer: Evelyn Rose LLC

Seller: J&F Management LLP

Date: 05/21/20

42 West Silver St.

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Donald G. Finamore

Seller: Janice N. Phillips

Date: 05/29/20

56 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $253,000

Buyer: Crossroads Property Investments Inc.

Seller: Brenda J. Fedora

Date: 05/29/20

19 Woodland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $153,000

Buyer: Kevin P. Clark

Seller: Clarence Cormier

Date: 05/28/20

WILBRAHAM

123 Bartlett Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $196,000

Buyer: Joseph Belanger

Seller: Melissa Sullivan

Date: 05/27/20

436 Dipping Hole Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $161,000

Buyer: Jason S. Balut

Seller: Lakeview Loan Servicing

Date: 05/29/20

12 Hickory Hill Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $135,000

Buyer: Lindsay M. Tanguay

Seller: S. W. Andwood Construction

Date: 06/02/20

445 Monson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $332,000

Buyer: Jennifer Darcy

Seller: Cynthia A. Scott

Date: 05/28/20

86 Oakland St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,000

Buyer: David Z. Gardner

Seller: Jeffrey L. Vanderscoff

Date: 06/01/20

8 Red Bridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $340,000

Buyer: Roger R. Duguay

Seller: Michael S. Sheehan

Date: 05/29/20

847 Ridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $532,000

Buyer: Howard Hoffman

Seller: Marc H. Long

Date: 05/28/20

427 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $166,000

Buyer: William H. Kemple

Seller: Lois J. Ganieany

Date: 05/29/20

10 Stirling Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $310,000

Buyer: John D. Piatelli

Seller: Clifford W. Zimmer

Date: 05/22/20

713 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $225,000

Buyer: Jonathan D. Meyer

Seller: James M. Gouin

Date: 05/28/20

WEST SPRINGFIELD

125 Charles Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $168,500

Buyer: Eugenio V. Bermudez

Seller: SRV Properties LLC

Date: 06/01/20

13 Cora St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $206,000

Buyer: Bethany A. Dirocco

Seller: John T. Langlois

Date: 05/26/20

95 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $1,550,000

Buyer: Saremi LLP

Seller: Peoples United Bank

Date: 05/29/20

48 Highland Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $293,000

Buyer: Stanislav Pchelka

Seller: Dianne M. Broderick

Date: 05/29/20

33 Jeffrey Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $359,900

Buyer: Frank N. Roda

Seller: Bryan M. Bengle

Date: 05/29/20

33 Kelly Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $351,000

Buyer: Gina M. Lewis

Seller: Gary E. Lubas

Date: 05/22/20

139 Monastery Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: John T. Langlois

Seller: Christopher J. Battista

Date: 05/26/20

1103 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Nataniel H. Brathwaite

Seller: Vladimir Nakhabenko

Date: 05/22/20

175 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $116,560

Buyer: Beaver Brothers Realty

Seller: Reverse Mortgage Solutions

Date: 05/29/20

103 Pheasants Xing

West Springfield, MA 01089

Amount: $495,000

Buyer: Bryan M. Bengle

Seller: Kimberly A. Jedlicka

Date: 05/29/20

573 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Sara E. Collier

Seller: Michael Ford

Date: 05/29/20

811 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $156,000

Buyer: Brian D. Siebold

Seller: Deutsche Bank

Date: 05/28/20

110 Quarry Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $400,000

Buyer: Gia Z. Catanzarite

Seller: James L. Mack

Date: 06/01/20

67 Redden Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Adam K. Bourdon

Seller: Timothy J. Garand

Date: 06/02/20

59 Robinson Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $212,500

Buyer: Nicholas A. Henchey

Seller: Richard Guillemette

Date: 05/28/20

530 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $790,000

Buyer: Community Developers Inc.

Seller: John J. Strauss

Date: 06/01/20

56 Stone Path Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $247,000

Buyer: Andrew Carney

Seller: First Baptist Church

Date: 05/27/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

23 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $485,000

Buyer: Yuki Yoshimura-Takahashi

Seller: Nathan Baruch-Green

Date: 05/22/20

82 Rambling Road

Amherst, MA 01002

Amount: $555,000

Buyer: Nianqiang Wu

Seller: Orrin B. Clifford

Date: 05/26/20

233 Stanley St.

Amherst, MA 01002

Amount: $287,500

Buyer: Timothy Gassler

Seller: Lily F. Meadows

Date: 05/20/20

40 Summerfield Road

Amherst, MA 01002

Amount: $601,750

Buyer: Golbon Zakeri

Seller: Janet Bordwin

Date: 05/22/20

28 Tanglewood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $625,000

Buyer: Kalavally Sriharan

Seller: Daniel J. Miller

Date: 05/20/20

BELCHERTOWN

29 Dogwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $429,900

Buyer: Albert Grimaldi

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 05/22/20

483 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $225,000

Buyer: Justin Collin-Allen

Seller: Dorothy E. Lane

Date: 05/27/20

685 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $240,000

Buyer: Cynthia S. Bright

Seller: GJL RNL NT

Date: 05/29/20

48 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $424,900

Buyer: James McNamara

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 05/29/20

49 Mountain View Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $382,000

Buyer: Charlyn N. Oliva

Seller: Matthew C. Dufresne

Date: 06/01/20

231 Summit St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $290,000

Buyer: Mary E. Medeiros

Seller: Alexander Kubacki

Date: 05/27/20

EASTHAMPTON

96 Briggs St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $311,700

Buyer: Dack FT

Seller: Aurelia E. Sudnick

Date: 05/20/20

6 Chapman Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $220,000

Buyer: Christopher Thompson

Seller: Jason J. Buikus

Date: 05/29/20

103 Cottage St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $340,000

Buyer: John R. Cowan

Seller: Milo Properties LLC

Date: 05/20/20

53-55 Emerald Place

Easthampton, MA 01027

Amount: $212,500

Buyer: Herman R. Copen RET

Seller: Gladys T. Lithanstanski

Date: 05/20/20

94 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $300,000

Buyer: Kelsey S. Hall

Seller: Christa C. Chiarello

Date: 05/28/20

18 Lawson Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $270,000

Buyer: Todd Carson

Seller: Marie Bolduc RET

Date: 05/29/20

88 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Edward Cohen

Seller: Kerren A. Errico

Date: 05/20/20

52 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $2,100,000

Buyer: Easthampton Savings Bank

Seller: Bank Of America

Date: 05/29/20

51 Mount Tom Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $123,150

Buyer: Carrie L. Hague

Seller: Mark L. Rollins

Date: 05/26/20

98 Oliver St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $300,000

Buyer: Cheryl J. Oakley

Seller: Amber Barlow

Date: 05/29/20

6 Olympia St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $335,000

Buyer: Justin A. Albert

Seller: Marja J. Davenbrie

Date: 05/22/20

64 Parsons St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $250,000

Buyer: Malibu Rentals LLC

Seller: Michael J. Skubiszewski

Date: 05/21/20

20 Pine St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $155,000

Buyer: Dean T. Couture

Seller: Pelkey, Phoebe E., (Estate)

Date: 05/29/20

39 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $330,000

Buyer: Cindy Suarez

Seller: Karen E. Bacon

Date: 05/27/20

103 Strong St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $230,000

Buyer: Gabriel Aquino

Seller: Carol A. Taylor

Date: 05/22/20

GRANBY

193 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $410,000

Buyer: Jonathan S. Szymonik

Seller: Brian S. King

Date: 06/01/20

117 South St.

Granby, MA 01033

Amount: $241,000

Buyer: Lindsey A. Whitacre

Seller: Lori Ellison

Date: 05/29/20

HUNTINGTON

118 County Road

Huntington, MA 01050

Amount: $250,000

Buyer: Cody R. Lussier

Seller: Jason G. Paquette

Date: 05/29/20

227 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $276,000

Buyer: Kate Albright-Hanna

Seller: Kimberly R. Lucey

Date: 05/26/20

NORTHAMPTON

42 Bliss St.

Northampton, MA 01062

Amount: $182,500

Buyer: Bliss Hampshire TR

Seller: US Bank

Date: 05/28/20

120 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $535,000

Buyer: Eileen Wynne-Ball

Seller: Cynthia A. Suopis

Date: 05/21/20

170 Federal St.

Northampton, MA 01062

Amount: $301,100

Buyer: Nu-Way Homes Inc.

Seller: Jones, Cynthia A., (Estate)

Date: 05/29/20

7 Gilrain Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $305,000

Buyer: Colleen C. Currie

Seller: Luis C. Granda

Date: 05/22/20

15 Hampden St.

Northampton, MA 01060

Amount: $390,000

Buyer: Paula Turow

Seller: Cynthia T. Dolgoff

Date: 06/01/20

9 Harlow Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $389,000

Buyer: Melissa A. Barillaro

Seller: Barry H. Daggett

Date: 05/29/20

291 Locust St.

Northampton, MA 01062

Amount: $375,000

Buyer: John M. Harner

Seller: Jill McCutcheon

Date: 05/29/20

224 North Maple St.

Northampton, MA 01062

Amount: $435,000

Buyer: Brent M. Durbin

Seller: Constance G. Burkhardt

Date: 06/01/20

808 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $158,000

Buyer: Alison Schoen

Seller: Martha B. Izer RET

Date: 05/22/20

264 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $305,000

Buyer: Jonathan M. Roberts

Seller: Christopher J. Cowan

Date: 05/21/20

277 State St.

Northampton, MA 01060

Amount: $225,000

Buyer: William W. Reymond

Seller: Francis A. Cushing

Date: 05/28/20

PELHAM

30 Boyden Road

Pelham, MA 01002

Amount: $299,000

Buyer: Thomas M. Mei

Seller: Christopher S. Sutherland

Date: 06/01/20

30 Jones Road

Pelham, MA 01002

Amount: $150,000

Buyer: Jennifer Benham

Seller: Norman L. Page

Date: 05/21/20

SOUTH HADLEY

28 Berwyn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $177,500

Buyer: Bridget Duplisea

Seller: David B. Beiser

Date: 05/27/20

47 Charon Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $284,900

Buyer: Evan M. Oroark

Seller: Jonathan S. Szymonik

Date: 06/01/20

23 Jewett Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $374,900

Buyer: Sheri E. Kurtz

Seller: Holly E. Hanson

Date: 05/29/20

55 Judd Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: Anthony J. Grey

Seller: Kaylan Macinnes

Date: 05/29/20

11 Laurie Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $147,500

Buyer: Marissa Montemagni

Seller: US Bank

Date: 05/28/20

3 Lincoln Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $249,900

Buyer: Matthew A. Travis

Seller: Stefania Farace

Date: 06/01/20

33 Ludlow Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $145,900

Buyer: Nicolette M. Henderson

Seller: Debra Bombard

Date: 05/29/20

536 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $198,000

Buyer: Nathan Bergeron

Seller: Michael J. Dubuc

Date: 05/21/20

149 Old Lyman Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $160,000

Buyer: Josue Colon

Seller: USA VA

Date: 05/28/20

35 Woodlawn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,000

Buyer: Geri S. Leporati

Seller: Lance R. Cote

Date: 05/27/20

SOUTHAMPTON

387 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $300,000

Buyer: Marc A. Labrie

Seller: David D. Eichstaedt

Date: 05/22/20

94 County Road

Southampton, MA 01073

Amount: $325,000

Buyer: Alexandr Carapunarli

Seller: Todd Carson

Date: 05/29/20

63 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $260,000

Buyer: Carl A. Prucnal

Seller: Pariseau, Barbara J., (Estate)

Date: 05/22/20

9 Glendale Woods Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $330,000

Buyer: Tina M. Lacroix

Seller: Justin Tilton

Date: 05/29/20

95 Gunn Road

Southampton, MA 01073

Amount: $462,000

Buyer: Michael S. Browning

Seller: Peter Janocha

Date: 06/01/20

9 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $230,000

Buyer: Brittany E. Grout

Seller: Michelle Eldridge

Date: 05/22/20

WARE

51 Coffey Hill Road

Ware, MA 01082

Amount: $168,000

Buyer: Christopher D. Fielding

Seller: USA HUD

Date: 05/21/20

13 Juniper Hill Road

Ware, MA 01082

Amount: $295,000

Buyer: Dustin R. Pennington

Seller: Christopher D. Dymon

Date: 05/26/20

3 Mattson Blvd.

Ware, MA 01082

Amount: $218,000

Buyer: Deanna D. White

Seller: Eric Allard

Date: 05/29/20

150-R North St.

Ware, MA 01082

Amount: $175,000

Buyer: James E. Beauregard

Seller: Marlene T. Beauregard

Date: 05/21/20

68 Shoreline Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $360,000

Buyer: Licia J. Galinsky

Seller: Girard, Alvenia M., (Estate)

Date: 06/02/20

5 Warebrook Village

Ware, MA 01082

Amount: $125,000

Buyer: Alise Sampson

Seller: Karla Harder

Date: 05/22/20

WESTHAMPTON

45 Perry Hill Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $270,000

Buyer: Justin A. Prucnal

Seller: Carl A. Prucnal

Date: 05/22/20

WORTHINGTON

14 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $260,000

Buyer: Eric B. Rice

Seller: Robert Baillargeon

Date: 05/29/20

388 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $215,900

Buyer: US Bank

Seller: Colin Keefe

Date: 05/28/20