The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

305 Main St.

Ashfield, MA 01330

Amount: $248,000

Buyer: Ariel B. Brooks

Seller: Nancy Hoff

Date: 08/10/20

349 March Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $350,000

Buyer: William M. Chagnon

Seller: Lorraine C. Zamojski

Date: 09/02/20

BERNARDSTON

228 River St.

Bernardston, MA 01337

Amount: $280,000

Buyer: Maria E. Farrington

Seller: Jeremy C. Tozloski

Date: 08/11/20

136 West Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $335,000

Buyer: Benjamin R. John

Seller: Carolyn Whithed-Johnson

Date: 08/10/20

COLRAIN

30 Jacksonville Road

Colrain, MA 01340

Amount: $360,000

Buyer: Jocelyn R. Demuth

Seller: Bradley B. Brigham

Date: 09/03/20

CONWAY

Roaring Brook Road #1

Conway, MA 01341

Amount: $135,000

Buyer: Scot Millay

Seller: Jane R. Recore

Date: 08/14/20

DEERFIELD

33 Mountain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $269,900

Buyer: Yangchen Sithir

Seller: Zdanowicz, Bertha M., (Estate)

Date: 08/10/20

ERVING

93 High St.

Erving, MA 01344

Amount: $242,000

Buyer: Glenn D. Hine

Seller: Linda J. Haselton

Date: 09/02/20

GREENFIELD

162 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $125,000

Buyer: Parker Street LLC

Seller: George R. Marchacos

Date: 08/14/20

38 Haywood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $650,000

Buyer: Green & Green LLC

Seller: Green, Lloyd C., (Estate)

Date: 09/02/20

40 High St.

Greenfield, MA 01376

Amount: $411,956

Buyer: Yanis S. Chibani

Seller: Ricky A. Parker

Date: 09/04/20

55 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $175,000

Buyer: Gregory A. Smith

Seller: Sharon E. Abbott

Date: 08/11/20

HEATH

478 Route 8A

Heath, MA 01346

Amount: $225,000

Buyer: Paul J. Hartwig

Seller: David Whalen

Date: 09/04/20

LEVERETT

11 Drummer Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $475,000

Buyer: John Ozereko

Seller: John Drabinski

Date: 08/12/20

53 Richardson Road

Leverett, MA 01054

Amount: $342,500

Buyer: Rosemary K. Tarcza

Seller: FNMA

Date: 08/14/20

Shutesbury Road (rear)

Leverett, MA 01054

Amount: $145,000

Buyer: Craig A. Cohen

Seller: Smolin, Barbara M., (Estate)

Date: 08/13/20

LEYDEN

411 West Leyden Road

Leyden, MA 01337

Amount: $495,000

Buyer: Philip M. Juliani

Seller: Robert E. Ryan

Date: 08/12/20

MONTAGUE

2 Emond Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $221,000

Buyer: Ave A. Hutcheson

Seller: Beverly J. Dubreuil

Date: 09/04/20

97 Turners Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $279,900

Buyer: Eric T. Thayer

Seller: Sergey V. Lange

Date: 08/14/20

227 Turnpike Road

Montague, MA 01351

Amount: $226,000

Buyer: Scott C. Conant

Seller: Kim M. Wickline

Date: 09/04/20

NEW SALEM

16 Ellis Dr.

New Salem, MA 01364

Amount: $299,000

Buyer: Jennifer Berry

Seller: Joshua L. Dodge

Date: 09/04/20

Lovers Lane

New Salem, MA 01355

Amount: $125,000

Buyer: Christopher E. Salem

Seller: Blast-Tech Inc.

Date: 09/03/20

NORTHFIELD

92 East St.

Northfield, MA 01360

Amount: $147,000

Buyer: Ryan D. Hoar

Seller: Miriam E. Henderson

Date: 08/12/20

17 Holton St.

Northfield, MA 01360

Amount: $139,900

Buyer: David J. Mazzola

Seller: Gloria L. Powell

Date: 08/12/20

10 Myrtle St.

Northfield, MA 01360

Amount: $300,000

Buyer: Nicholas D. Castine

Seller: Keri Gauvin

Date: 09/02/20

ORANGE

1 Cottage St.

Orange, MA 01364

Amount: $138,000

Buyer: Dyllon Heald

Seller: Brent R. Salvetti

Date: 08/10/20

91 Harrison Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $170,000

Buyer: Daniel Grubbs

Seller: Colin R. Hutt

Date: 09/02/20

180 Hayden St.

Orange, MA 01364

Amount: $167,000

Buyer: Philip E. Lowder

Seller: Ruie L. Hall

Date: 09/04/20

119 New Athol Road

Orange, MA 01364

Amount: $1,500,000

Buyer: Community Health Center Franklin

Seller: Aubuchon Realty Co. Inc.

Date: 08/10/20

313 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $249,000

Buyer: Annie Kingsley

Seller: Michael J. Sabourin

Date: 08/14/20

ROWE

11 Hazelton Road

Rowe, MA 01367

Amount: $149,900

Buyer: Darlene E. Barbeau

Seller: Stephen Cadarette

Date: 09/04/20

SHELBURNE

455 Colrain Shelburne Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $389,000

Buyer: Laura A. Stevens

Seller: Bruno D. Ierulli

Date: 08/10/20

259 Main St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $450,000

Buyer: Fred Bezio

Seller: Chester Rogers

Date: 09/03/20

55 Shelburne Center Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $510,000

Buyer: Jillian A. Haas

Seller: Jeffrey B. Barden

Date: 09/04/20

SHUTESBURY

45 Pratt Corner Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $189,200

Buyer: Debra S. Gora

Seller: John J. Gurman-Wangh

Date: 09/03/20

SUNDERLAND

91 North Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $342,000

Buyer: Colin P. VanAlstine

Seller: Paul M. Sullivan

Date: 08/13/20

WENDELL

10 Posk Place Road

Wendell, MA 01379

Amount: $151,900

Buyer: Christopher S. Tero

Seller: Susan Gordon

Date: 09/02/20

66 West St.

Wendell, MA 01379

Amount: $412,500

Buyer: Sarah S. Pugh

Seller: Kristina A. Stinson

Date: 09/04/20

WHATELY

Eastwood Lane #39

Whately, MA 01093

Amount: $120,000

Buyer: Jean W. Relation-Spinner

Seller: Jawk Inc.

Date: 08/13/20

3 Francis Way

Whately, MA 01093

Amount: $115,000

Buyer: Elizabeth L. Rose

Seller: Jawk Inc.

Date: 08/14/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

95 Bridge St.

Agawam, MA 01001

Amount: $187,000

Buyer: Michel R. Lefebvre

Seller: Daniel J. Laporte

Date: 09/01/20

56 Brien St.

Agawam, MA 01001

Amount: $274,200

Buyer: Gerald T. Adams

Seller: Raymond C. Burke

Date: 09/01/20

75 Candlewood Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $490,000

Buyer: William Marganti

Seller: Daniel R. Caroleo

Date: 09/01/20

51 Chapin St.

Agawam, MA 01030

Amount: $120,000

Buyer: Mark J. Gormley

Seller: Shawne D. White

Date: 08/12/20

24 Forge St.

Agawam, MA 01030

Amount: $273,000

Buyer: Michael A. Uzar

Seller: Charles R. Gaynor

Date: 08/14/20

26 Harvey Johnson Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $188,000

Buyer: Kathleen S. Werner

Seller: Sarajane Rossi

Date: 08/13/20

23 Morningside Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $346,000

Buyer: Christopher Benjamin

Seller: Ethan R. Thomas

Date: 09/02/20

35 Princeton Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $294,000

Buyer: Rolando A. Vasquez-Rosa

Seller: Brian P. Long

Date: 08/14/20

188 Rowley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $415,000

Buyer: Daniel O’Grady

Seller: Andrey Korchevskiy

Date: 08/13/20

10 Royal Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $259,900

Buyer: Emily Grenon-Soucy

Seller: Irina Baranov

Date: 08/11/20

18 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $240,000

Buyer: Joshua Khalil

Seller: Michael H. Woods

Date: 09/02/20

South West St.

Agawam, MA 01001

Amount: $150,000

Buyer: Ralph Depalma

Seller: John Depalma

Date: 09/02/20

34 Washington Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $230,000

Buyer: Nicholas Korniyenko

Seller: Smith, Christine M., (Estate)

Date: 08/14/20

BRIMFIELD

51 West Old Sturbridge Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $435,000

Buyer: Jason Ehrets

Seller: Jean M. Sullivan

Date: 08/14/20

CHESTER

13 William St.

Chester, MA 01011

Amount: $143,000

Buyer: Sarah James

Seller: Wendy Monahan

Date: 08/14/20

CHICOPEE

88 Artisan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Maria M. Colon

Seller: USA HUD

Date: 08/13/20

87 Asselin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Timothy T. Tadeo

Seller: Tadeo, Helene B., (Estate)

Date: 08/14/20

11 Christopher St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Zaki-Jabbar Robinson

Seller: Diane L. Demers

Date: 08/10/20

90 Dayton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $240,000

Buyer: Ricky J. Thomas

Seller: Daniel J. Salvador

Date: 09/03/20

187 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Ireneusz Legowski

Seller: Hoda M. Hamdan

Date: 08/10/20

241 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $211,000

Buyer: Jacqueline A. Loranger

Seller: Adam Saleem

Date: 09/01/20

72 Florence St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $194,000

Buyer: Angel L. Huertas

Seller: Gary M. Bisiniere

Date: 08/13/20

34 Goodhue Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $282,000

Buyer: Myles Dacunha

Seller: Michael Landry

Date: 09/03/20

251 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Monserrate Martinez

Seller: Robert J. Guyette

Date: 08/14/20

178 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $232,000

Buyer: Sean M. Thompson

Seller: Larry R. Nareau

Date: 08/14/20

125 New Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Andre R. Campbell

Seller: Garrett A. Fortin

Date: 08/13/20

18 Old Farm Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $277,000

Buyer: Ashley N. Clark

Seller: Sang Choe

Date: 09/04/20

187 Pondview Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Maureen Kontrovitz

Seller: Crystal Conroy

Date: 08/14/20

746 Prospect St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $115,000

Buyer: Jose L. Millan

Seller: US Bank

Date: 08/14/20

25 Ravine St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $282,000

Buyer: Tyler Schofield

Seller: Mathew L. Saltus

Date: 08/14/20

53 Sanford St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $190,000

Buyer: Jonael Ruiz

Seller: Patrick N. Perez

Date: 09/04/20

168 Sunnymeade Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $301,000

Buyer: Rafael Arias

Seller: Raymond A. Piquette

Date: 09/01/20

169 Waite Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $189,000

Buyer: Randy J. Mejias

Seller: Bethanie L. Sawyer

Date: 08/14/20

65 Woodlawn St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $289,900

Buyer: Crystal Conroy

Seller: Daniel V. Dupre

Date: 08/14/20

EAST LONGMEADOW

15 Anna Marie Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $550,000

Buyer: David Mantoni

Seller: John L. Maloney

Date: 08/14/20

20 Corning St.

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $239,900

Buyer: Bryan Acosta

Seller: Guihan, Kathleen M., (Estate)

Date: 08/10/20

4 Day Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $306,000

Buyer: Courtney Quinlan

Seller: Colleen C. Champagne

Date: 09/01/20

39 Fairhaven Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $340,000

Buyer: Jeffrey A. Shaw

Seller: Valerie J. Fritz

Date: 08/14/20

74 Hanward Hill

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $249,000

Buyer: Heather C. Lecompte

Seller: Michael Sacristan

Date: 09/01/20

Hidden Ponds Dr. #13

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $159,000

Buyer: Truong Tai

Seller: Lost Sailor RT

Date: 09/04/20

26 Kingman Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $230,000

Buyer: Megan M. Orzino

Seller: James Farrell

Date: 08/12/20

85 Lee St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $485,000

Buyer: Yanghuang Lu

Seller: Geraldine T. Martin

Date: 08/12/20

30 Lenox Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $411,000

Buyer: Colm P. Lynch

Seller: David J. Mantoni

Date: 08/14/20

75 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: James M. Farrell

Seller: McDyer, Thelma W., (Estate)

Date: 08/12/20

294 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $3,000,000

Buyer: Longmeadow Office TRS LLC

Seller: 294 North Main Street LLC

Date: 09/01/20

53 Old Farm Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $645,000

Buyer: Alicia Gamelli

Seller: Paul Kanev

Date: 08/10/20

97 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $339,900

Buyer: Zachary Dean

Seller: Mark J. Daponte

Date: 09/01/20

240 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $387,500

Buyer: Kathryn A. Janikas

Seller: Stefania Raschilla

Date: 09/03/20

61 Pioneer Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Heather Friedrich

Seller: Ryan J. Quimby

Date: 08/12/20

461 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $485,000

Buyer: John R. Crowley

Seller: Gennaro Ferrentino

Date: 09/04/20

322 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $350,000

Buyer: Stephen F. Power

Seller: Alicia Gamelli

Date: 08/10/20

507 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $274,000

Buyer: Anthony Restivo

Seller: Dolores Hazel-Nicoli

Date: 08/14/20

3 Ribbon Grass Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $667,000

Buyer: Richard M. Gaberman

Seller: DR Chestnut LLC

Date: 08/11/20

88 Ridge Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $380,000

Buyer: John D. Connor

Seller: Goss, Lucille, (Estate)

Date: 09/02/20

16 Spring Valley Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: Maher M. El-Kobersi

Seller: Niloufar H. Shoushtari

Date: 09/02/20

9 Waterman Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $180,000

Buyer: Tina M. Bianchi

Seller: Crystal L. Carter

Date: 08/14/20

9 Wisteria Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $490,000

Buyer: Li Quan

Seller: Sarah E. Liebel LT

Date: 08/14/20

GRANVILLE

530 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $289,900

Buyer: Michael S. Ligenza

Seller: Jason P. Leitner

Date: 09/04/20

HAMPDEN

Hillside Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $499,900

Buyer: Ethan Thomas

Seller: David J. Obuchowski

Date: 09/02/20

85 North Road

Hampden, MA 01036

Amount: $450,000

Buyer: Christina Rivest

Seller: R. A. & K. B. Smith-Spaul RET

Date: 08/10/20

243 South Road

Hampden, MA 01036

Amount: $625,000

Buyer: Randall Rivest

Seller: Bruce M. Stewart

Date: 08/13/20

41 Thresher Road

Hampden, MA 01036

Amount: $480,000

Buyer: Lily Zhong

Seller: Eric R. Devine

Date: 08/10/20

15 Woodland Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $238,000

Buyer: Nicholas C. Lobik

Seller: Craig A. Rivest

Date: 08/10/20

HOLLAND

32 Over The Top Road

Holland, MA 01521

Amount: $205,000

Buyer: Kevin Salmon

Seller: Elizabeth A. Hicken

Date: 08/12/20

HOLYOKE

8 Bray Park Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $243,000

Buyer: Jenny E. Pichado

Seller: Andrew I. Cote

Date: 09/04/20

62-64 Commercial St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $656,123

Buyer: East Side Holyoke LLC

Seller: Appleton Exchange LLC

Date: 09/03/20

1 Deer Run

Holyoke, MA 01040

Amount: $500,000

Buyer: David L. Alger

Seller: Mieczyslaw A. Sroka

Date: 08/14/20

91 Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: William G. Labich

Seller: Felipe Morales

Date: 09/01/20

64 Harvard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $309,900

Buyer: Alyssa Clarke

Seller: Scott S. Benton

Date: 08/14/20

278 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $199,900

Buyer: Joseph J. Czarnik

Seller: Alyssa M. Clarke

Date: 08/14/20

6 Longfellow Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Rashad Collins

Seller: Jack J. Collins

Date: 09/03/20

173-177 Madison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $238,000

Buyer: Max C. Hebert

Seller: Krzelest, Patricia A., (Estate)

Date: 09/04/20

145 Mountain View Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $304,500

Buyer: Gina Fasoli-Figueroa

Seller: Joyce E. Everett

Date: 09/03/20

8 Park Slope

Holyoke, MA 01040

Amount: $227,000

Buyer: Yeisie Mateo

Seller: Beau Desmond

Date: 09/03/20

2 Sylvia Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $205,100

Buyer: Elizabeth M. Persch

Seller: Barbara Kruszewski

Date: 09/01/20

LONGMEADOW

15 Arcadia St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $325,000

Buyer: Carolyn Niedzwiecki

Seller: Doris A. Duafala

Date: 08/14/20

266 Ardsley Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $1,150,000

Buyer: Eric Shapiro

Seller: Craig A. Saltzman

Date: 08/10/20

80 Ashford Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $824,000

Buyer: Matthew Grodd

Seller: Garrett J. Ulrich

Date: 09/04/20

38 Berwick Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $332,500

Buyer: Marco Gagliardi

Seller: William E. Fountain

Date: 08/14/20

57 Cobblestone Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $203,000

Buyer: Charles I. Soper

Seller: Baer, Diane, (Estate)

Date: 08/13/20

130 Crestview Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $560,000

Buyer: Benjamin Tansky

Seller: John Kole

Date: 08/11/20

76 Duxbury Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $335,000

Buyer: 76 Duxbury Lane LLC

Seller: Eric J. Thor

Date: 08/14/20

76 Greenacre Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $360,000

Buyer: Michael A. Drish

Seller: Ann L. Tabb

Date: 08/10/20

143 Inverness Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $402,000

Buyer: Shaun Carpenter

Seller: Steven R. Schiffman

Date: 09/01/20

217 Inverness Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $390,000

Buyer: Samuel B. Bath

Seller: Jane Toebes

Date: 08/14/20

205 Kenmore Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $190,000

Buyer: Andrea S. Martin

Seller: Alsberg, Susan D., (Estate)

Date: 08/11/20

19 Kimberly Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $325,000

Buyer: Todd H. Wheeler

Seller: Charles Bonatakis

Date: 08/14/20

141 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $270,900

Buyer: Victoria Ellis

Seller: Peter Grace

Date: 09/01/20

133 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $260,000

Buyer: Hedge Hog Industries Corp.

Seller: CIG 5 LLC

Date: 09/01/20

59 Lynnwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $512,500

Buyer: Anthony D. Osterman-Pla

Seller: Lori Goldsmith

Date: 08/14/20

197 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $200,000

Buyer: Renee Germaine-Tetrault

Seller: Lisandro Lenardon

Date: 08/14/20

11 Nevins Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $185,000

Buyer: DNEPRO Properties LLC

Seller: Hubbard, Ann M., (Estate)

Date: 09/02/20

203 Primrose Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $575,000

Buyer: Frank Amato

Seller: Jeffrey T. Chanin

Date: 08/14/20

35 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Patrick McCarthy

Seller: Rita Mance

Date: 08/13/20

80 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Stephanie J. Kaplan

Seller: Lisa A. Patterson

Date: 08/14/20

56 Sylvan Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $345,000

Buyer: Samuel J. Brown

Seller: Emtay Inc.

Date: 09/04/20

186 Viscount Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $425,000

Buyer: Wesley A. Bryon

Seller: Robert L. Fitzpatrick

Date: 09/04/20

72 Wilkin Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $420,000

Buyer: Anna Bidyuk

Seller: Sumner D. Gilman

Date: 08/11/20

236 Williamsburg Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $580,000

Buyer: Alfred Z. Liu

Seller: Marian Stefan

Date: 08/10/20

114 Woolworth St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $470,000

Buyer: Noel D. Petrolati

Seller: Victor F. Degray

Date: 09/04/20

LUDLOW

78 Bridle Path Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $200,000

Buyer: Cristobal Malave

Seller: Fowler, Mary Ann, (Estate)

Date: 08/11/20

58 Cady St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $276,930

Buyer: Ludlow Housing Authority

Seller: Irena Kubel

Date: 09/01/20

305 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Chad Lynch

Seller: NND LLC

Date: 08/11/20

19 Grant St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $145,000

Buyer: Tiago A. Boacas-Martins

Seller: US Bank

Date: 08/12/20

31 May Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $252,000

Buyer: Nicholas J. Lafromboise

Seller: Chevalier, Maureen A., (Estate)

Date: 09/04/20

21 Nora Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $337,000

Buyer: Andrew M. Soucie

Seller: Thomas Lafleur

Date: 09/02/20

45 Pleasant St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: Nicholas A. Langone

Seller: Maria G. Ferreira

Date: 08/14/20

126 Southwood Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $490,000

Buyer: Matthew Iwasinski

Seller: Eugene L. Martins

Date: 09/01/20

453 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $205,000

Buyer: Shannon Belton

Seller: Connor, Edna E., (Estate)

Date: 08/14/20

73 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Lisa Barlick

Seller: Branco Construction LLC

Date: 09/04/20

504 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $255,000

Buyer: Nikolas A. Serrazina

Seller: Maria F. Santos

Date: 08/13/20

MONSON

52 Munn Road

Monson, MA 01057

Amount: $224,000

Buyer: Aaron A. Russo

Seller: David Isabelle

Date: 09/02/20

47 Thayer Road

Monson, MA 01057

Amount: $339,000

Buyer: Hannah L. Norris

Seller: Preferred Property Management Inc.

Date: 08/13/20

PALMER

1 Beech St.

Palmer, MA 01069

Amount: $140,000

Buyer: Stratton Renovation LLC

Seller: Miller, Irene, (Estate)

Date: 09/03/20

49 Commercial St.

Palmer, MA 01069

Amount: $137,000

Buyer: Loren M. Bates

Seller: John M. Diamond

Date: 09/02/20

332 Flynt St.

Palmer, MA 01069

Amount: $330,000

Buyer: Nicholas Sulda

Seller: Christie Rivest

Date: 08/13/20

2033 High St.

Palmer, MA 01080

Amount: $200,000

Buyer: Karrie-Anne Whitney

Seller: Richard W. Rollet

Date: 09/04/20

95 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $299,000

Buyer: Matthew M. Tempesta

Seller: Gary D. Emmershy

Date: 09/04/20

185 Stimson St.

Palmer, MA 01069

Amount: $304,124

Buyer: Caleb Mankin

Seller: Richard Wahlers

Date: 09/02/20

RUSSELL

66 Cedar Ter.

Russell, MA 01071

Amount: $230,000

Buyer: Aaron R. Connor

Seller: Christopher S. Hirtle

Date: 08/12/20

530 General Knox Road

Russell, MA 01071

Amount: $145,500

Buyer: Dan W. Gordner

Seller: Christie Howland-Smith

Date: 08/11/20

340 Westfield Road

Russell, MA 01071

Amount: $374,900

Buyer: Jeffrey M. Williams

Seller: Kelly A. Salls

Date: 08/11/20

SPRINGFIELD

76 Acushnet Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $220,000

Buyer: Christopher C. Diaz

Seller: Aracelis Burgos

Date: 08/14/20

26-28 Alderman St.

Springfield, MA 01108

Amount: $130,000

Buyer: Aguasvivas Realty LLC

Seller: Gregory Rougellis

Date: 08/11/20

79 Amos Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Kelsey Ainsworth

Seller: Daniel E. Mangan

Date: 09/04/20

25 Andrew St.

Springfield, MA 01109

Amount: $179,999

Buyer: Ciriaco Cedeno-Carpio

Seller: Chad Lynch

Date: 08/14/20

27 Anthony St.

Springfield, MA 01104

Amount: $196,500

Buyer: Kenneth Fernandez

Seller: John L. Moylan

Date: 08/10/20

616 Armory St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Pedro Diaz-Lopez

Seller: Hanati Lubega

Date: 09/04/20

85 Ashley St.

Springfield, MA 01105

Amount: $269,000

Buyer: Yorfry Jaquez

Seller: Good Homes LLC

Date: 09/04/20

168 Barrington Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $445,000

Buyer: Daryl Cogswell

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 08/12/20

149 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $135,000

Buyer: Yabela RT

Seller: Ronald W. Belcher

Date: 09/03/20

70-72 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $155,000

Buyer: Revampit Holdings LLC

Seller: Steven Setian

Date: 09/01/20

14 Bernard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Raul Robles

Seller: Matthew R. Bienia

Date: 08/13/20

111 Blaine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $148,000

Buyer: Alex Elerky-Dominguez

Seller: Robert Schroeter

Date: 09/02/20

22 Boyer St.

Springfield, MA 01109

Amount: $224,500

Buyer: Ravinder Arora

Seller: Angelo A. Gomez

Date: 09/04/20

121 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: Stefan Serrano-Hernandez

Seller: 11 RRE LLC

Date: 08/10/20

70 Brentwood St.

Springfield, MA 01108

Amount: $350,000

Buyer: Phurba Tamang

Seller: Anatoly Ovdiychuk

Date: 08/14/20

100 Briggs St.

Springfield, MA 01151

Amount: $255,000

Buyer: Mary Dejesus-Polanco

Seller: Euphrasia E. Ihesiaba

Date: 09/01/20

63 Bristol St.

Springfield, MA 01109

Amount: $153,000

Buyer: Lisa A. Fountaine

Seller: David J. Carter

Date: 09/02/20

15-21 Caldwell Place

Springfield, MA 01104

Amount: $281,000

Buyer: Warren L. Barnett

Seller: Rosemary A. Thomas

Date: 08/12/20

151 Canterbury Road

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Keyla Y. Rosa

Seller: Dylan R. Fontaine

Date: 08/14/20

247 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $186,500

Buyer: Veronica R. Garcia

Seller: Leonard J. Lapon

Date: 08/12/20

42 Catalina Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $206,000

Buyer: James Hillmann

Seller: Linda S. Zolendziewski

Date: 09/01/20

36 Cleveland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: Jamal Porter

Seller: JJS Capital Inv. LLC

Date: 09/01/20

44 Connolly St.

Springfield, MA 01151

Amount: $205,000

Buyer: Meghan Dumas

Seller: Kyle Gauthier

Date: 08/12/20

381 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $4,900,500

Buyer: Sree Babu LLC

Seller: Jefferson Investors LLC

Date: 09/03/20

60 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $124,900

Buyer: Celines Calderon

Seller: Alice D. Scott

Date: 08/14/20

23 Delaware Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $305,000

Buyer: Tonika M. Feliciano

Seller: Michelle M. Baillargeon

Date: 09/02/20

166 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $155,000

Buyer: Fernando D. Dos-Santos

Seller: Cheryl A. Tofuri

Date: 09/04/20

262-264 Eastern Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $118,500

Buyer: JAD Properties Inc.

Seller: M. Glushien Electrical Contractors

Date: 09/02/20

200 Ellendale Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $284,900

Buyer: Anthony J. Gentile

Seller: Moriarty, Stephen M., (Estate)

Date: 09/04/20

33 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $174,000

Buyer: Nicholas Mazzarella

Seller: Rafael Bones

Date: 09/01/20

25 Grove St.

Springfield, MA 01107

Amount: $141,750

Buyer: Hector Travieso-Diaz

Seller: Samuel Carrasquillo

Date: 09/02/20

53 Hall St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,000

Buyer: Alba J. Figueroa

Seller: Round 2 LLC

Date: 09/04/20

35 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $197,000

Buyer: Ariel J. Cruz

Seller: Paul Alvarado-Santos

Date: 09/02/20

50 Hazen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Heather Castro

Seller: Stephanie A. Pooler

Date: 08/14/20

3 Hillside Place

Springfield, MA 01105

Amount: $170,000

Buyer: Christal J. Vaz

Seller: H. P. Rum LLC

Date: 08/10/20

11-15 Howes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Alexander Crivelli

Seller: Linda L. Raschi

Date: 09/03/20

31 Knox St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Wilfredo J. Semidey

Seller: JJJ 17 LLC

Date: 09/04/20

156 Lancashire Road

Springfield, MA 01104

Amount: $180,000

Buyer: Brunilda Andino

Seller: Tania Olmo

Date: 08/10/20

92 Louis Road

Springfield, MA 01118

Amount: $222,750

Buyer: Danny Colon

Seller: Victoria E. Ellis

Date: 09/01/20

182 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: John D. Moreau

Seller: George K. Patrickson

Date: 09/03/20

11 Metzger Place

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Humberto Cruz

Seller: CME Properties LLC

Date: 08/11/20

128 Millbrook Road

Springfield, MA 01128

Amount: $220,500

Buyer: Angie N. Granger

Seller: Denise Kennedy

Date: 08/11/20

34 Newport St.

Springfield, MA 01119

Amount: $180,000

Buyer: William Santiago

Seller: Gloria Garcia

Date: 09/04/20

33 Newton Road

Springfield, MA 01118

Amount: $215,850

Buyer: Kurt Bordas

Seller: Daniel C. Alfano

Date: 09/04/20

13-15 Noel St.

Springfield, MA 01108

Amount: $120,000

Buyer: Kelnate Realty LLC

Seller: William P. Callahan

Date: 09/02/20

7 Nordica St.

Springfield, MA 01104

Amount: $299,900

Buyer: Anne Richmond

Seller: Matthew Fletcher

Date: 09/01/20

59 North Branch Pkwy.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Rachael J. Simmons

Seller: Marlyn Santiago-Millan

Date: 08/10/20

389 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $158,500

Buyer: Jasmine Amegan-Rosario

Seller: Kavanagh, Noreen, (Estate)

Date: 08/14/20

27-29 Palm St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Osmerlyn E. Santos

Seller: Mark Daviau

Date: 09/04/20

32 Palo Alto Road

Springfield, MA 01128

Amount: $280,000

Buyer: Keith L. Bass

Seller: Shaun H. Carpenter

Date: 09/01/20

207 Pine St.

Springfield, MA 01105

Amount: $150,000

Buyer: Ayala Properties LLC

Seller: Lachenauer LLC

Date: 08/14/20

655 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $215,000

Buyer: Carlos L. Mateo

Seller: Robert M. Theberge

Date: 09/04/20

66 Pine Hill Road

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: Omar Jimenez-Miranda

Seller: James J. Vadnais

Date: 09/01/20

33-35 Rittenhouse Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $141,000

Buyer: Viettrung T. Dang

Seller: Wells Fargo Bank

Date: 09/01/20

14 Riverview Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $238,000

Buyer: Deviegene H. Reid

Seller: Gerald T. Adams

Date: 09/01/20

64 Roosevelt Ter.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Ramona Ramirez

Seller: Aida D. Rodriguez

Date: 09/01/20

24 Sumner Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Alex P. Marotte

Seller: Maureen A. Marotte

Date: 09/02/20

905-909 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $268,000

Buyer: Anthony Patalano

Seller: Christopher J. MacPherson

Date: 08/13/20

416 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $211,000

Buyer: Jane-Francis N. Carreras

Seller: Le & Associates LLC

Date: 09/03/20

102 Tinkham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $246,000

Buyer: Michael M. Rivest

Seller: Abraham M. Velasquez

Date: 09/03/20

22 Trillium St.

Springfield, MA 01108

Amount: $240,000

Buyer: Roberto A. Perez

Seller: Martha H. VonMering

Date: 09/04/20

47 Van Buren Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $140,000

Buyer: Riccardo Albano

Seller: Kareem Streeter

Date: 09/03/20

14 Welcome Place

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Reina M. Landa

Seller: BHR Properties LLC

Date: 08/14/20

99 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $330,000

Buyer: Nishawn Jones

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 08/10/20

208 Wollaston St.

Springfield, MA 01119

Amount: $215,000

Buyer: Kadian P. James

Seller: Wilmot Asumeng

Date: 09/01/20

SOUTHWICK

7 Gargon Ter.

Southwick, MA 01077

Amount: $230,000

Buyer: Andrew J. Solek

Seller: Judith M. Woodard

Date: 08/11/20

12 Tammy Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $265,000

Buyer: James Balesky

Seller: Cheryl L. McCarthy

Date: 08/13/20

TOLLAND

47 Upper Otter Road

Tolland, MA 01034

Amount: $349,088

Buyer: Tammy L. Rynn

Seller: Donna Janazzo

Date: 08/14/20

WALES

37 Lake George Road

Wales, MA 01081

Amount: $222,000

Buyer: Shannon M. Roddy

Seller: Lawrence W. Hammare

Date: 09/04/20

61 Monson Road

Wales, MA 01081

Amount: $161,000

Buyer: Brian McMahon

Seller: Deutsche Bank

Date: 09/04/20

WEST SPRINGFIELD

1198 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $276,276

Buyer: Monica Borgatti

Seller: Mark A. Wood

Date: 08/11/20

21 Chester St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: Kenny Chairez

Seller: Dreamscape Homes LLC

Date: 09/04/20

30 Chestnut St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Cynthia Eheander

Seller: Michael G. Piccin

Date: 09/01/20

735 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $278,000

Buyer: Maamoun Altinawi

Seller: Petee H. Thomson

Date: 08/13/20

45 Greystone Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $217,000

Buyer: Brittany P. Theroux

Seller: Joseph R. Bourassa

Date: 09/04/20

60 Havenhurst Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $292,000

Buyer: Nicholas Gumlaw

Seller: Grosvenor Heacock

Date: 08/10/20

122 Heywood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: L&A Property LLC

Seller: Snyder, Robert S., (Estate)

Date: 09/04/20

367 Hillcrest Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Zachary D. Breton

Seller: Richard A. Austin

Date: 09/01/20

395 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $243,400

Buyer: Jean P. Brown

Seller: Michael M. Nelson

Date: 08/10/20

42 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $196,500

Buyer: Lidija Kolak

Seller: Dennis J. Begley

Date: 08/11/20

112 Lewis Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $305,000

Buyer: William Tourville

Seller: Oleksandr Demyanchuk

Date: 09/02/20

575 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $410,000

Buyer: World Mission Society Church

Seller: Bible Baptist Church Of West Springfield

Date: 08/10/20

459 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $450,000

Buyer: Angelica Properties LLC

Seller: John P. Bartolucci

Date: 09/04/20

530 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $160,000

Buyer: Ivan Carapunarli

Seller: Community Developers Inc.

Date: 08/13/20

67 Silver St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Daniel J. Depray

Seller: Adam Jaber

Date: 09/04/20

83 South Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $249,000

Buyer: Czarghami W. Whittaker

Seller: Mirella McDonough

Date: 08/12/20

22 Southworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Robert J. Rosario

Seller: Elizabeth A. Carpenter

Date: 08/13/20

95 Woodmont St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Jacob N. Ferreira

Seller: Shawn M. Schellenger

Date: 09/04/20

WESTFIELD

19 Adams St.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: Brian M. Barlow

Seller: Robert W. Schwaber

Date: 08/10/20

248 Birch Road

Westfield, MA 01085

Amount: $200,449

Buyer: Bank Of America

Seller: Jacquelyn M. Kenney

Date: 08/13/20

Breighley Way

Westfield, MA 01085

Amount: $125,000

Buyer: Petro Boyko

Seller: DDLP Development LLC

Date: 08/14/20

60 Brookline Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $232,500

Buyer: Katelyn Bigelow

Seller: Stacy M. Waite

Date: 09/04/20

12 Congress St.

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: David H. Dressel

Seller: Kristin J. Martin

Date: 08/10/20

25 Crescent Ridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $374,900

Buyer: David L. Richter

Seller: Lillian D. Beauchemin

Date: 08/12/20

21 Foss St.

Westfield, MA 01085

Amount: $244,000

Buyer: Ryan J. Snide

Seller: Erica M. Bosse

Date: 08/13/20

54 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: Tiffany M. King

Seller: Sarah J. Gallagher

Date: 09/04/20

161 Highland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $133,000

Buyer: Salim Abdoo

Seller: Deutsche Bank

Date: 08/14/20

82 Kane Brothers Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Eva Fuller

Seller: Sandra M. Kozciak

Date: 09/03/20

22 Kellogg St.

Westfield, MA 01085

Amount: $196,000

Buyer: Dario Williams

Seller: Agnese Proietti

Date: 08/11/20

32 Knollwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $229,900

Buyer: Samuel C. Thresher

Seller: Eva Fuller

Date: 09/03/20

7 Lewis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $193,000

Buyer: Joseph Houle

Seller: Leo E. Carmody

Date: 08/13/20

80 Lewis Road

Westfield, MA 01085

Amount: $140,000

Buyer: Zbigniew J. Kosior

Seller: Kevin B. O’Brien

Date: 08/10/20

180 Loomis Ridge

Westfield, MA 01085

Amount: $440,000

Buyer: Peter L. Holden

Seller: Daniel H. Estee

Date: 09/04/20

64 Overlook Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $355,000

Buyer: Shawn M. Schellenger

Seller: Ellen S. Fenton

Date: 09/04/20

41 Pequot Point Road

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: Julie Donohue

Seller: Jonathan Rivera

Date: 08/14/20

335 Prospect St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Jamie K. Patrick

Seller: Stephen J. Patrick

Date: 09/01/20

27 Robinson Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $248,000

Buyer: Yvette Estee

Seller: Zaide Soufane

Date: 09/04/20

20 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $222,300

Buyer: Kevin T. Bengle

Seller: Eric D. Grazia

Date: 09/02/20

8 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Brian Burke

Seller: Barbara Desabrais

Date: 09/04/20

40 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Matthew McEwan

Seller: Daniel R. Prescott

Date: 09/01/20

126 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $11,406,713

Buyer: Powdermill Village

Seller: Peabody-Westfield LP

Date: 08/14/20

14 Valley View Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Kathryn V. Roberts

Seller: Antonio C. Bruno

Date: 08/11/20

WILBRAHAM

6 Cadwell Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $125,000

Buyer: Christian Barthelette

Seller: Bianca G. Jackson

Date: 08/13/20

47 Decorie Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $398,000

Buyer: Edward Gorham Ruth NT

Seller: Joseph M. Jolicoeur

Date: 09/02/20

8 Hickory Hill Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $260,000

Buyer: James Rudolph

Seller: Joseph E. Nowak

Date: 08/13/20

1-3 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $141,888

Buyer: Pioneer Properties LLC

Seller: Christopher J. King

Date: 09/01/20

61-63 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Juan D. Aviles

Seller: Mark A. Dowd

Date: 08/13/20

1051 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $229,900

Buyer: Sawkat Wally

Seller: Theresa I. Kszaszcz

Date: 08/11/20

1179 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $250,000

Buyer: Karoline Syner

Seller: DNEPRO Properties LLC

Date: 08/13/20

1183 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $290,000

Buyer: Jadwiga Dronski

Seller: DNEPRO Properties LLC

Date: 09/02/20

1 Whisper Walk

Wilbraham, MA 01095

Amount: $575,000

Buyer: Frederick MacDonald

Seller: Patrick J. McCarthy

Date: 08/12/20

5 Whitford Place

Wilbraham, MA 01095

Amount: $690,000

Buyer: Ryan Nelson

Seller: Peter E. Bell

Date: 08/10/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

70 Blossom Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $705,000

Buyer: Neal C. Crago

Seller: J. Mark Peterman

Date: 08/14/20

121 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $358,000

Buyer: Josue Martinez

Seller: Catherine A. Lee

Date: 09/01/20

64 Hop Brook Road

Amherst, MA 01002

Amount: $890,000

Buyer: Jesse Ferris

Seller: Mark A. Hankowski

Date: 08/11/20

148 Lincoln Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $545,000

Buyer: Thomas B. Sleeper

Seller: Michael L. Campbell

Date: 08/13/20

21 Sacco Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $550,000

Buyer: Kevin M. Verni

Seller: Nathaniel B. Budington

Date: 09/02/20

340 South Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $390,000

Buyer: Amherst College

Seller: Wendy Woodson

Date: 08/10/20

27 Spaulding St.

Amherst, MA 01002

Amount: $435,000

Buyer: Bruce Edwards

Seller: Sharon S. Carty

Date: 09/01/20

120 Tracy Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $245,000

Buyer: Maya Tal-Baker

Seller: Mohamed Good

Date: 09/03/20

6 Wildflower Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $585,000

Buyer: Lauren P. Xaba

Seller: Jesse Ferris

Date: 08/11/20

BELCHERTOWN

2 Barrett St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $289,900

Buyer: Stephanie Bonafini

Seller: Timothy J. Consolini

Date: 09/03/20

22 Crestview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $525,000

Buyer: Richard A. Salvarezza

Seller: Chris O. Larson

Date: 08/10/20

124 Gold St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Amanda P. Lavalle

Seller: Jeremy S. Redmond

Date: 08/14/20

260 Granby Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $405,000

Buyer: Bryan S. Linderme

Seller: John M. Lopes

Date: 08/10/20

5 North Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Matthew Kotowski

Seller: JHP Builders LLC

Date: 09/03/20

50 Oasis Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $645,000

Buyer: Jeremy Redmond

Seller: Richard C. Poissant

Date: 08/14/20

320 Springfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Jun Yan

Seller: David R. Harris

Date: 08/10/20

24 West St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $355,000

Buyer: Yuk S. Chan

Seller: 1996 Binney FT

Date: 08/12/20

CHESTERFIELD

6 Antin Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $310,000

Buyer: Kathleen M. Dugas LT

Seller: Moguma LLC

Date: 08/11/20

East St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $1,120,000

Buyer: Anne St. Goar TR

Seller: Patricia L. Lewis

Date: 09/01/20

CUMMINGTON

Luther Shaw Road

Cummington, MA 01026

Amount: $350,000

Buyer: Roderick D. Rose

Seller: Bryant Farm RT

Date: 09/03/20

Trouble St.

Cummington, MA 01026

Amount: $130,000

Buyer: William R. Millington

Seller: Charles P. Forino

Date: 08/12/20

EASTHAMPTON

34 Bayberry Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $475,000

Buyer: Jeremy J. Guinipero

Seller: Morgan G. Mitchell

Date: 08/12/20

21-23 Clinton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $169,500

Buyer: Aristide S. Daniele

Seller: FNMA

Date: 09/01/20

10 East Green St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $370,000

Buyer: Christopher M. Ferry

Seller: Etabav RT

Date: 08/10/20

17 Liberty St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $427,500

Buyer: David A. Premo

Seller: Elsa C. Lincoln

Date: 08/14/20

16 Monska Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $270,000

Buyer: Elizabeth A. Ryan

Seller: Elizabeth C. Ouimette

Date: 08/13/20

8 Morin Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $248,000

Buyer: Holly B. Laws

Seller: Ryan Clark

Date: 09/04/20

42 Mutter St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $235,000

Buyer: New City Properties LLC

Seller: Jeremy J. Guinipero

Date: 08/12/20

63 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $351,000

Buyer: Naresh K. Patel

Seller: Maureen L. Johnson

Date: 09/01/20

Reservation Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $152,500

Buyer: Michael R. Chunyk

Seller: Brian M. Greenwood

Date: 09/04/20

14 River Valley Way

Easthampton, MA 01027

Amount: $361,500

Buyer: Priyank Arora

Seller: Zaka LLC

Date: 09/01/20

52 Westview Ter.

Easthampton, MA 01027

Amount: $355,000

Buyer: Scott Tundermann

Seller: Corliss, Virginia L., (Estate)

Date: 09/02/20

11 Wilton Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: Susan Sensemann

Seller: Shirley A. Plowucha

Date: 09/03/20

GRANBY

9 Circle Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $200,000

Buyer: Robert E. Lepage

Seller: Susan A. Lariviere

Date: 09/01/20

48 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $325,000

Buyer: Alan J. Anischik

Seller: Annette M. Kumiega

Date: 08/14/20

143 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $230,000

Buyer: Bryce Hollinsworth

Seller: Andrew Mailloux

Date: 09/04/20

11 McDonald Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $318,000

Buyer: Brennan P. Smith

Seller: Ivan J. Fabricius

Date: 08/13/20

HADLEY

16 Grand Oak Farm Road

Hadley, MA 01035

Amount: $420,000

Buyer: Ronen Shoham

Seller: Adam S. Ginsburg

Date: 08/10/20

11 Wampanoag Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $350,000

Buyer: Lisa Giddens

Seller: Aldrich, Barbara A., (Estate)

Date: 09/04/20

29 West St.

Hadley, MA 01035

Amount: $604,000

Buyer: Jonathan Lewis

Seller: Peter A. Pacosa

Date: 08/14/20

HUNTINGTON

14 Barr Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $212,750

Buyer: Daniel O. Schott

Seller: USA HUD

Date: 08/11/20

236 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $497,900

Buyer: Michael Long

Seller: Trisha A. Barrett

Date: 09/03/20

MIDDLEFIELD

16 Skyline Trail

Middlefield, MA 01243

Amount: $348,000

Buyer: Jeffrey P. Neterval

Seller: Melissa A. Bressette

Date: 09/03/20

NORTHAMPTON

1181 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $255,000

Buyer: Wendy Decou

Seller: Cynthia A. Zeitler

Date: 09/04/20

136 Chesterfield Road

Northampton, MA 01053

Amount: $165,000

Buyer: Jaasco LLC

Seller: Joanne Lucey

Date: 09/01/20

320 Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $655,000

Buyer: 75 Canal LLC

Seller: Maiewski Real Estate Investments LLC

Date: 08/12/20

82 Forest Glen Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $252,000

Buyer: Dana R. Lococo

Seller: Ian T. Bigda

Date: 09/02/20

92 Glendale Road

Northampton, MA 01062

Amount: $315,000

Buyer: Joseph Claybaugh

Seller: David S. Powers

Date: 09/03/20

125 Glendale Road

Northampton, MA 01062

Amount: $149,900

Buyer: Bonni Greenwood-Menendez

Seller: Mineral Hills Realty LLC

Date: 08/13/20

25 Ice Pond Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $555,000

Buyer: Hannah M. Goodwin

Seller: Veronica L. Darmon

Date: 08/14/20

372 North Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $365,000

Buyer: Laura Keays-Minsky

Seller: Pamela L. Hannon

Date: 09/01/20

Olander Dr.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,730,000

Buyer: North Commons At Village Hill LLC

Seller: Hospital Hill Development LLC

Date: 09/03/20

Park Hill Road #3R

Northampton, MA 01060

Amount: $140,000

Buyer: Alice Heller

Seller: Marc Sternick

Date: 09/01/20

3 Prospect Court

Northampton, MA 01060

Amount: $410,000

Buyer: Mary Connor

Seller: Joseph G. McVeigh

Date: 08/11/20

120 West Farms Road

Northampton, MA 01062

Amount: $347,000

Buyer: Vesit Keo

Seller: Daniel R. Martinez

Date: 08/12/20

SOUTH HADLEY

31 Lathrop St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $259,000

Buyer: Tyler J. Fritz

Seller: Alan J. Anischik

Date: 08/14/20

30 Lawn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $255,000

Buyer: Brian K. Heady

Seller: Leal, Joseph R., (Estate)

Date: 08/14/20

144 Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $136,000

Buyer: Brett M. Merrill

Seller: Fiona M. Ryan

Date: 08/14/20

11 Pearl St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $248,500

Buyer: Sharon S. Carty

Seller: Bradley C. Gill

Date: 09/02/20

6 Plainville Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $413,500

Buyer: Donna M. Shea

Seller: Michael Campbell

Date: 09/01/20

23 Tampa St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $236,000

Buyer: Nickolas P. Campbell

Seller: Kyle E. Rodrigues

Date: 08/14/20

SOUTHAMPTON

46 Cottage Ave.

Southampton, MA 01073

Amount: $235,000

Buyer: Karen A. Moussette

Seller: R. J. & Lura S. Bieda IRT

Date: 08/14/20

Fitch Farm Way #5

Southampton, MA 01073

Amount: $149,900

Buyer: Thomas Quinlan

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 08/14/20

76 Line St.

Southampton, MA 01073

Amount: $384,000

Buyer: Megan Davis

Seller: Joanne M. Spath

Date: 09/03/20

56 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $355,000

Buyer: David A. Latour

Seller: John A. Gwosch

Date: 08/14/20

7 Sophie Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $399,900

Buyer: Douglas M. Hamel

Seller: Robert W. Everson

Date: 08/14/20

WARE

8 Bel Air Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $365,000

Buyer: Eric Stone

Seller: Trevor Gordon

Date: 08/14/20

14 Campbell Road

Ware, MA 01082

Amount: $242,000

Buyer: Michael R. Devlin

Seller: Deborah Evans

Date: 08/14/20

401 Palmer Road

Ware, MA 01082

Amount: $227,000

Buyer: Michael Platanitis

Seller: John J. Aliengena

Date: 08/11/20

11 Walnut St.

Ware, MA 01082

Amount: $176,000

Buyer: Kayley L. Jones

Seller: Todd J. Lemoine

Date: 09/01/20

58 Warebrook Village

Ware, MA 01082

Amount: $130,000

Buyer: Dominick T. Mascitis

Seller: Michael R. Devlin

Date: 08/14/20

139 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $2,125,000

Buyer: Net Acquisitions LLC

Seller: Ware Equity Partners LLC

Date: 09/04/20

2 Williston Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $325,000

Buyer: Richard R. Goyette

Seller: Carole A. Capobianco

Date: 09/01/20

WESTHAMPTON

292 Chesterfield Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $1,120,000

Buyer: Anne St.Goar TR

Seller: Patricia L. Lewis

Date: 09/01/20

44 Pine Island Lake

Westhampton, MA 01027

Amount: $300,000

Buyer: Janna V. Ugone

Seller: Benjamin W. Coggins

Date: 09/03/20

WILLIAMSBURG

24 Hyde Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $364,000

Buyer: Scott A. Noring

Seller: Koczela NT

Date: 08/10/20

WESTHAMPTON

64 Reservoir Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $292,000

Buyer: Stephanie Faas

Seller: Richard E. Matteson

Date: 08/13/20

WORTHINGTON

388 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $157,000

Buyer: Michael E. Holt

Seller: US Bank

Date: 09/04/20

440 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $307,000

Buyer: James P. Hayes

Seller: David M. Clark

Date: 09/02/20

493 West St.

Worthington, MA 01098

Amount: $238,000

Buyer: Allison Helems

Seller: Susannah T. Brown

Date: 09/03/20