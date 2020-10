The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

35 West Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $400,000

Buyer: Terrence A. Blanchard

Seller: Susan Guy-Greene

Date: 09/24/20

BUCKLAND

153 East Buckland Road

Buckland, MA 01338

Amount: $126,000

Buyer: Sarah Davenport

Seller: Deutsche Bank

Date: 09/30/20

25 Stone Road

Buckland, MA 01338

Amount: $264,250

Buyer: Amanda G. Steele

Seller: Davin G. Ojala

Date: 10/01/20

CHARLEMONT

7 Avery Brook Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $223,000

Buyer: Erica Chenoweth

Seller: Beth M. Bandy

Date: 10/01/20

15 North St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $260,000

Buyer: Naomi Soviecke

Seller: Bradley J. Rice

Date: 09/25/20

COLRAIN

64 Ed Clark Road

Colrain, MA 01340

Amount: $215,000

Buyer: Eric M. Nelson

Seller: Stevens C. Marston

Date: 09/30/20

CONWAY

439 Wilder Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $397,100

Buyer: Janet E. Breslau

Seller: Joseph R. Warger

Date: 09/30/20

DEERFIELD

216 Conway Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $279,000

Buyer: Martin G. Hutchinson

Seller: Jennifer C. Green

Date: 09/23/20

141 Hillside Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $312,000

Buyer: Deborah G. Rosenstein

Seller: Katherine M. Hunter

Date: 09/25/20

143 Mill Village Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $302,000

Buyer: Keegan Downie

Seller: Steve & Kathy Melnik FT

Date: 09/29/20

GREENFIELD

628 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $369,000

Buyer: Kaytlin J. David

Seller: Arnold G. Blackstone

Date: 09/22/20

48 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Karen J. Hatch

Seller: Jared B. Sharpe

Date: 09/22/20

12 Champney Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $231,000

Buyer: Dumitru Iavorschi

Seller: Infinite RT

Date: 09/25/20

160 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $136,000

Buyer: Benjamin P. Larkin

Seller: Nikolas G. Langlois

Date: 10/02/20

272 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $194,000

Buyer: Scott Spafford

Seller: Metzler, Virginia L., (Estate)

Date: 09/22/20

37 Columbus Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $140,000

Buyer: Brenda McKelvey

Seller: Daniel J. Fisher

Date: 10/01/20

183 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $245,000

Buyer: Patrick E. Healey

Seller: Phillip P. Gent

Date: 09/30/20

539 Country Club Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $213,000

Buyer: Eric Reid

Seller: Dustin J. Little

Date: 10/01/20

18 Haywood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $262,000

Buyer: James Shultis

Seller: Jacob W. Ford

Date: 09/29/20

113 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $318,000

Buyer: Casey R. Fahey

Seller: Wendy A. Blanchard

Date: 09/24/20

70 Lovers Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $385,000

Buyer: Benjamin R. Bricker

Seller: Karissa A. Johnson

Date: 10/02/20

170-186 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $325,700

Buyer: Franklin & Main LLC

Seller: Charles M. Cohn IRT

Date: 10/02/20

20-B Phyllis Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $271,000

Buyer: Paul A. Fionte

Seller: Teressa Madden IRT

Date: 09/25/20

14 Temple Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $185,000

Buyer: Kyle W. Kurtyka

Seller: Judith L. Rose

Date: 09/25/20

43 Walnut St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Chalais N. Carter

Seller: Jessica Begans

Date: 09/25/20

HEATH

81 Route 8A

Heath, MA 01346

Amount: $235,000

Buyer: Seth G. Rosenthal

Seller: Albert F. Canali

Date: 09/24/20

MONTAGUE

9 Hillside Road

Montague, MA 01351

Amount: $305,000

Buyer: Dawn M. Orluske

Seller: Amie M. Keddy

Date: 10/02/20

11 North St.

Montague, MA 01351

Amount: $177,000

Buyer: Sara A. Creta

Seller: Lisa M. Simpson

Date: 10/01/20

85 Turners Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $225,000

Buyer: Jason R. Cook

Seller: Mackinnon, William A., (Estate)

Date: 09/24/20

NEW SALEM

33 Stone Hill Road

New Salem, MA 01355

Amount: $240,000

Buyer: Adam Peterson

Seller: Sandra C. Spiewak

Date: 09/21/20

NORTHFIELD

158 Birnam Road

Northfield, MA 01360

Amount: $380,000

Buyer: Hong W. Cai

Seller: Rock Maple RT

Date: 09/29/20

47 Highland Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $415,000

Buyer: Pamela Woodhull

Seller: Linda M. Capasso

Date: 10/01/20

ORANGE

83 Congress St.

Orange, MA 01364

Amount: $195,900

Buyer: Sarah A. Clark

Seller: Michael V. Payne

Date: 09/21/20

218 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $210,000

Buyer: Waldemar Cruz

Seller: Ranlyn Property Investment LLC

Date: 09/25/20

16 Maynard St.

Orange, MA 01364

Amount: $150,000

Buyer: Michael L. Fernet

Seller: Janet E. Holden

Date: 09/25/20

831 Moore Hill Road

Orange, MA 01331

Amount: $370,000

Buyer: Brooke Coleman

Seller: Constance A. Milusich

Date: 09/24/20

245 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $206,000

Buyer: Sean MacDonald

Seller: David T. Flood

Date: 10/01/20

134 Walnut Hill Road

Orange, MA 01364

Amount: $375,000

Buyer: Harold L. Veilluex

Seller: Phillip B. Tomlinson

Date: 09/29/20

65 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $171,200

Buyer: Kurt R. Kenneally

Seller: Deborah Piragis

Date: 09/25/20

ROWE

131 Zoar Road

Rowe, MA 01367

Amount: $247,000

Buyer: Laurie Sutherland

Seller: Robert Rode

Date: 10/02/20

SHUTESBURY

25 Leverett Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $315,000

Buyer: Jiraporn K. Winfield

Seller: Craig E. Marden

Date: 09/22/20

55 West Pelham Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $270,000

Buyer: Isaac S. Wilner

Seller: Norman Blain

Date: 09/25/20

SUNDERLAND

432 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $575,000

Buyer: Adam L. Wald

Seller: Rains RT

Date: 10/02/20

117 North Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $365,000

Buyer: Judith E. Miller RET

Seller: Richard W. Strycharz

Date: 09/30/20

3 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $775,000

Buyer: Jelb Properties LLC

Seller: Green Tree Family LP

Date: 09/24/20

106 South Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $245,000

Buyer: Kitchen Garden LLC

Seller: Robert L. Bagdon

Date: 10/02/20

WHATELY

7 State Road

Whately, MA 01093

Amount: $231,900

Buyer: Justin Stansell

Seller: Prime Partners LLC

Date: 09/29/20

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

12 Beech Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $394,300

Buyer: Steven M. Wood

Seller: Gary V. Archambault

Date: 09/28/20

75 Cleveland St.

Agawam, MA 01030

Amount: $134,200

Buyer: Stephen Werman

Seller: FNMA

Date: 09/29/20

114 Florida Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $327,000

Buyer: Luis F. Gonzalez-Colon

Seller: Elizabeth Minardi

Date: 09/24/20

78 Hall St.

Agawam, MA 01030

Amount: $227,900

Buyer: Joseph R. Erecacho

Seller: Laura J. Fox

Date: 09/25/20

21 Hemlock Ridge

Agawam, MA 01030

Amount: $519,900

Buyer: Jan Pohorylo

Seller: Steven H. Castelli

Date: 10/02/20

185 James St.

Agawam, MA 01030

Amount: $364,900

Buyer: Jessica Paddock

Seller: Mark Weiner

Date: 09/30/20

14 Mallard Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $310,000

Buyer: Jeffrey P. Zalewski

Seller: Shawn P. Tatro

Date: 09/24/20

274 Meadow St.

Agawam, MA 01001

Amount: $175,000

Buyer: Julie M. Cascio

Seller: Matthew Blackack

Date: 09/28/20

122 Meadowbrook Road

Agawam, MA 01001

Amount: $220,000

Buyer: Scott Harlin

Seller: Richard S. Bienia

Date: 09/30/20

50 Memorial Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $197,000

Buyer: Sarah J. Hyte

Seller: Susan M. Hall

Date: 09/30/20

316 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $320,000

Buyer: Patrick A. Ganieany

Seller: Matthew J. Reardon

Date: 09/29/20

776 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $150,000

Buyer: Vladimir Duducal

Seller: Pavel Duducal

Date: 09/30/20

68 Parkview Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $295,000

Buyer: Jody Petrangelo

Seller: Matthew A. Pacinella

Date: 09/29/20

Plumtree Way

Agawam, MA 01001

Amount: $389,900

Buyer: Matthew G. Costa

Seller: Denault, Richard P., (Estate)

Date: 10/02/20

61 Royal Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $260,000

Buyer: Jon R. Vandall

Seller: Andrew J. Getto

Date: 09/29/20

43-45 Royal St.

Agawam, MA 01001

Amount: $212,500

Buyer: Andrey Lisovskiy

Seller: Edward Lisouski

Date: 10/01/20

141 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $236,175

Buyer: Daniel J. Dubchak

Seller: Mary A. Czerpak

Date: 10/02/20

845 Shoemaker Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $240,000

Buyer: Ryan Glynn

Seller: Donald D. Lunden

Date: 09/30/20

76 Stewart Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $175,000

Buyer: Donald J. Donahue

Seller: Ontour Properties Inc.

Date: 09/29/20

173 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,000

Buyer: Jennifer Milani-Costa

Seller: Sheila A. Kipp

Date: 10/01/20

89 Woodside Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $220,000

Buyer: Nicole Bencks

Seller: Donna Mullaney

Date: 09/29/20

BLANDFORD

3 Huntington Road

Blandford, MA 01008

Amount: $630,000

Buyer: Jacqueline L. Coury

Seller: Stephen Poteat

Date: 09/28/20

BRIMFIELD

106 5 Bridge Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $491,000

Buyer: Daniel J. Wilder

Seller: William Simonic

Date: 10/02/20

CHESTER

2 Hampden St.

Chester, MA 01011

Amount: $119,000

Buyer: Ryan J. Lister

Seller: Bizzozero, Aldo J., (Estate)

Date: 09/25/20

58 Lyon Hill Road

Chester, MA 01011

Amount: $290,000

Buyer: Justin Iacovelli

Seller: Robert J. Iacovelli

Date: 09/23/20

1 School St.

Chester, MA 01011

Amount: $625,000

Buyer: Hilltown Community Development Corp.

Seller: Chester Commons RT

Date: 10/01/20

CHICOPEE

17 Acker Circle

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Robert Rivera

Seller: Susan J. Kennison

Date: 09/25/20

14 Alvord Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $146,000

Buyer: Zenon M. Wojcik

Seller: Bank Of New York Mellon

Date: 09/22/20

71 Ann St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $171,000

Buyer: Melissa M. Wegman

Seller: Susanne McLean

Date: 09/30/20

36 Bonneville Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Amanda M. Labonte

Seller: Adam Kochaniec

Date: 09/30/20

61 Buckley Blvd.

Chicopee, MA 01020

Amount: $209,000

Buyer: Tammy S. Marquez

Seller: CIG 4 LLC

Date: 09/30/20

29 Cochran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $172,000

Buyer: Christopher Hernandez

Seller: Colleen M. Bates

Date: 09/28/20

45 Dale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $475,000

Buyer: Clark Manor Property LLC

Seller: Endo Realty LLC

Date: 09/21/20

155 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $190,500

Buyer: Girard Investments I. LLC

Seller: Key Atlantic Financial Services

Date: 09/25/20

351 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $1,155,000

Buyer: Marky Marc LLC

Seller: Rimor Properties LLC

Date: 10/02/20

21 Fuller St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $199,000

Buyer: Nawar Khaleel

Seller: Jean, Doris E., (Estate)

Date: 09/30/20

26 Gelinas Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $243,900

Buyer: Donald Trottier

Seller: Breault, Jacqueline, (Estate)

Date: 09/29/20

129 Gilbert Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $210,000

Buyer: Patricia A. Landry

Seller: Motyl, James A., (Estate)

Date: 09/28/20

278 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $269,900

Buyer: Andrew N. Suarez

Seller: Raymond J. Guilbert

Date: 09/21/20

340 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $160,000

Buyer: Jose A. Muniz

Seller: USA HUD

Date: 09/28/20

14 Guerin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $155,000

Buyer: Angelica S. Tougas

Seller: Patrick A. Ganieany

Date: 09/29/20

67 Haven Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $190,500

Buyer: Ruslan D. Bulatov

Seller: Debra A. Rock

Date: 09/30/20

58 Kaveney St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Mya V. Gaskins

Seller: Elizabeth A. Gaskins

Date: 09/24/20

52 Ludger Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $208,100

Buyer: Michael N. Corbett

Seller: Gayle D. Booth

Date: 09/30/20

7 Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $170,000

Buyer: Dennis Paul

Seller: Harold W. Cote

Date: 09/23/20

95 Lukasik St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Olga Mnatsakanyan

Seller: Marek Gusciora

Date: 09/30/20

78 Madison St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $221,000

Buyer: Kianalee Gonzalez

Seller: Patricia A. Landry

Date: 09/28/20

9 Massachusetts Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $193,820

Buyer: Scott Levreault

Seller: Candice L. Holzhauer

Date: 09/25/20

26 Miller St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $315,000

Buyer: Cody Thompson

Seller: Joel I. Roach

Date: 09/30/20

24 Moreau Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $146,900

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Kristine K. O’Neil

Date: 09/25/20

115 Narragansett Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $218,000

Buyer: Dominick A. Tebaldi

Seller: Kenneth R. Labonte

Date: 10/02/20

Oak St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Culper Properties LLC

Seller: Oak River Development Corp.

Date: 09/23/20

77 Olea St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $183,000

Buyer: Natalie M. Pope

Seller: Suzanne Badger

Date: 09/30/20

174 Olko Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $230,000

Buyer: Michael Capek

Seller: Stanley J. Capek

Date: 09/22/20

22 Pendexter Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $144,000

Buyer: Dennise A. Gauthier

Seller: FHLM

Date: 10/02/20

534 Pendleton Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $157,000

Buyer: Picton Capital LLC

Seller: David W. Ostrander

Date: 09/29/20

22 Ralph Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $370,000

Buyer: Brandon A. Haden

Seller: Sodi Inc.

Date: 10/02/20

14 Ralph St.

Chicopee, MA 01109

Amount: $369,900

Buyer: Elizabeth A. Gaskins

Seller: Sodi Inc.

Date: 09/24/20

50 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Manar Aldulaimi

Seller: Peter J. Gabis

Date: 09/28/20

149 School St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $315,000

Buyer: Cody Thompson

Seller: Joel I. Roach

Date: 09/30/20

114 Southwick St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $207,000

Buyer: Devahn Adams

Seller: Rudolph V. Planter

Date: 09/22/20

25 Sunnyside St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Michael Hines

Seller: Green Fields Inc.

Date: 09/30/20

51 Sunnyside St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $170,000

Buyer: Joao Dossantos

Seller: Mosher, Sandra, (Estate)

Date: 09/24/20

23 Tolpa Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $282,000

Buyer: Stefani Sleczkowski

Seller: Mark Chouinard

Date: 09/30/20

236 Tolpa Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $320,000

Buyer: Jessica A. Balser

Seller: Mary L. Smith

Date: 09/24/20

EAST LONGMEADOW

41 Carvill Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $430,000

Buyer: Michelle Merrick

Seller: William Humphries

Date: 10/01/20

187 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Allison L. Twyeffort

Seller: Sara Wells-Goddard

Date: 10/02/20

38 Ericka Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $575,000

Buyer: Dominic S. Breen

Seller: Siva P. Sivakumar

Date: 10/01/20

10 Fairway Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $509,630

Buyer: James M. Mott

Seller: Michael Carabetta

Date: 09/25/20

36 Fernwood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $300,000

Buyer: David W. Moore

Seller: Kayla A. Basile

Date: 10/02/20

11 Glendale Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $250,000

Buyer: CMD Properties LLC

Seller: Aditus Inc.

Date: 09/30/20

88 Glynn Farms Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $565,000

Buyer: Darrin J. Carter

Seller: 96 Glynn Farms Road LLC

Date: 09/28/20

32 Indian Spring Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: John J. Willette

Seller: Douglas K. Sessions

Date: 09/25/20

8 Indiana St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $225,000

Buyer: Emilee C. Lalchandani

Seller: Joseph W. Heney

Date: 09/25/20

297 Kibbe Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $131,000

Buyer: Cardinal Home Investments LLC

Seller: Tallage Lincoln LLC

Date: 09/30/20

26 Mayfair St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $355,000

Buyer: George J. Flanagan

Seller: Julie M. Olmos

Date: 10/02/20

32 Pioneer Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: Jim DeLaCruz

Seller: Barbara C. Healy

Date: 10/02/20

141 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $230,000

Buyer: Frank Alves

Seller: Thompson, Joyce E., (Estate)

Date: 09/24/20

106 Ridge Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $366,500

Buyer: Alison E. Triebwasser

Seller: Michelle N. Merrick

Date: 09/21/20

12 Rogers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,210

Buyer: Kelly Condike

Seller: Dawn K. Vivenzio

Date: 09/30/20

86 Somersville Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $137,000

Buyer: Brianna Barcomb

Seller: Brian J. Levesque

Date: 09/21/20

40 South Bend Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $143,000

Buyer: Thomas M. McGowan

Seller: Michael T. McGowan

Date: 09/28/20

151 Stonehill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $477,500

Buyer: Quincy E. Cook

Seller: Michael R. Foley

Date: 09/21/20

38 Thompkins Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $315,000

Buyer: Emma C. Bernard

Seller: John J. Gentile

Date: 09/25/20

62 Wood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: Daniel J. Laporte

Seller: Joel F. Laporte

Date: 09/21/20

38 Woodbridge Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $400,000

Buyer: Andrew J. Futter

Seller: Ann Futter-Lomell

Date: 10/02/20

HAMPDEN

5 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $497,000

Buyer: Luke P. Kochanowski

Seller: Gloria J. Mitchell

Date: 09/28/20

42 Evergreen Ter.

Hampden, MA 01036

Amount: $232,000

Buyer: Etabav RT

Seller: Deborah Makuch

Date: 09/30/20

51 Genevieve Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $231,000

Buyer: Brittany A. Moreland

Seller: Mark J. Bushey

Date: 09/25/20

53 Potash Hill Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $307,000

Buyer: Maura Carney-Ford

Seller: Timothy C. Messier

Date: 09/21/20

202 Mountain Road

Hampden, MA 01036

Amount: $356,000

Buyer: Joshua Lantigua

Seller: David W. Moore

Date: 09/29/20

HOLLAND

9 Vinton Road

Holland, MA 01521

Amount: $301,000

Buyer: Melissa C. Aldrich

Seller: Sean G. Lewis

Date: 09/29/20

HOLYOKE

63 Ashley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Charles M. Della-Penna

Seller: Maureen A. Rohan

Date: 09/23/20

192-194 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $258,000

Buyer: Carlos Penalbert

Seller: Brenda L. Parent

Date: 10/02/20

66 Berkshire St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $196,000

Buyer: Melyssa Matos

Seller: John J. Lemoine

Date: 09/28/20

20-22 Clark St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $315,000

Buyer: Caroline I. Cotto

Seller: Kerry T. O’Sullivan

Date: 09/30/20

16 Dale St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $277,000

Buyer: Brittany A. Rice

Seller: Denise M. Asselin

Date: 09/25/20

37 Edward Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $214,500

Buyer: Nadine K. Rivera

Seller: Thomas G. Paquin

Date: 09/24/20

45-47 Elmwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Mark J. Shar

Seller: Hans G. Despain

Date: 09/21/20

300 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: 4 Chimneys LLC

Seller: Thomas Spring-Builder LLC

Date: 09/29/20

285 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $148,000

Buyer: Catalpa Inc.

Seller: Viability Inc.

Date: 09/23/20

22 Linden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $187,000

Buyer: Sara Gari-Auster

Seller: Rory D. Crath

Date: 09/24/20

1218 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $146,000

Buyer: Johana Cabrera

Seller: Yaraliz Soto

Date: 09/24/20

2089-2091 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Michael Chatel

Seller: Lenny Sanchez

Date: 09/30/20

2213 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Zeynep Realty LLC

Seller: Jamal Alkattan

Date: 10/02/20

28 Richard Eger Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Tamara L. Prairie

Seller: Rita A. Boucher

Date: 09/29/20

214 Suffolk St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $123,000

Buyer: Brett M. Reardon

Seller: Patricia Ridley

Date: 09/30/20

57 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $210,000

Buyer: Amelia M. Box

Seller: Cameron H. Murrell

Date: 09/25/20

324 West Franklin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $115,000

Buyer: Amelia Mosley

Seller: Revampit LLC

Date: 09/29/20

25 Waldo St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $269,000

Buyer: Myka Plunkett

Seller: Owen J. McLaughlin

Date: 09/30/20

1 Woodland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $249,000

Buyer: Simone S. Ascher

Seller: Erin B. Brunelle

Date: 09/25/20

LONGMEADOW

296 Ardsley Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $900,000

Buyer: Dominick Major

Seller: Eric S. Shapiro

Date: 10/02/20

43 Benedict Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $370,000

Buyer: Scott Humble

Seller: Diana P. Willis-Moriarty

Date: 09/22/20

52 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $425,000

Buyer: Brian F. Larrow

Seller: Garry B. Muratore

Date: 09/22/20

159 Cooley Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $247,000

Buyer: Gregory J. Wales

Seller: Miriam T. Hirschhaut

Date: 09/21/20

247 Crestview Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $387,000

Buyer: Walter L. DeLaCruz

Seller: Marta E. Hafey

Date: 09/28/20

28 Ellington St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $477,500

Buyer: Jan L. DeDeka

Seller: Brian M. Keller

Date: 10/02/20

184 Hopkins Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $272,500

Buyer: Rory P. O’Brien

Seller: Joseph C. Willis

Date: 09/25/20

270 Hopkins Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $423,000

Buyer: Thomas M. Condardo

Seller: Miriam J. Siegel

Date: 09/30/20

548 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $376,000

Buyer: Ryan Williams

Seller: Jessica Wolpaw-Reyes

Date: 09/21/20

Lawnwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $268,000

Buyer: Angela Wetzel

Seller: Ronald J. Willoughby

Date: 09/25/20

1401 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $220,000

Buyer: Charles Tran

Seller: US Bank

Date: 09/25/20

128 Meadowbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $279,900

Buyer: Demetrios Sotiropoulos

Seller: FNMA

Date: 09/25/20

64 Redfern Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $395,000

Buyer: March Thompson

Seller: Dominick J. Major

Date: 10/02/20

37 Tennyson Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $600,000

Buyer: Changin Kim

Seller: Daniel R. Schwarting

Date: 09/29/20

17 Wellesley Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Mark Nicholls

Seller: Gerard A. Nolet

Date: 10/01/20

45 Williamsburg Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $630,000

Buyer: Michael L. Nero

Seller: Mary P. Toye

Date: 09/30/20

86 Woodside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $346,000

Buyer: Felix J. Ruiz

Seller: Barbara A. Briotta

Date: 10/01/20

LUDLOW

534 Alden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $222,500

Buyer: William J. Florence

Seller: Todd D. Doyle

Date: 09/30/20

27 Barre Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Christopher J. Melnick

Seller: Anthony R. Costa

Date: 09/25/20

43 Bluegrass Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Kimberly Davis

Seller: Shirley C. Sweeney

Date: 09/29/20

148 Cislak Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $729,000

Buyer: Dorothy L. Coover RET

Seller: Jeremy J. Procon

Date: 09/30/20

198 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $195,000

Buyer: Jose P. Meireles

Seller: Jack C. Mendes

Date: 09/21/20

242 James St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $226,250

Buyer: Roger D. Rains

Seller: David Lengieza

Date: 09/24/20

19 Laroche St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Wayne Hughes

Seller: Paul E. Larry

Date: 09/25/20

61 Lawton St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Brian P. Andraca

Seller: Debra L. Amos

Date: 09/30/20

Marias Way #4

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Francis L. Wdowiak

Seller: M&G Investors LLC

Date: 09/21/20

223 Marion Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Tiago D. Ferreira

Seller: Raul G. Fraga

Date: 09/28/20

38 Motyka St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $252,000

Buyer: Marco R. Lopes

Seller: Branco Construction LLC

Date: 09/25/20

41-43 Owens Way

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,000

Buyer: Mario A. Campora

Seller: Severyn, Juliette, (Estate)

Date: 10/02/20

187 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $245,000

Buyer: Josh Edwards

Seller: Katrina L. Rose

Date: 09/30/20

190 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: Susan M. Armentano

Seller: Alyssa Dailey

Date: 09/29/20

Sunset Ridge #13

Ludlow, MA 01056

Amount: $125,000

Buyer: Leonid Shevchuk

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 10/01/20

296 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $410,000

Buyer: Matthew Lefebvre

Seller: William D. Jackson

Date: 09/29/20

50 Yale St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Sukru E. Yildirim

Seller: Stephanie P. Nascimento

Date: 09/25/20

MONSON

46 Lakeside Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $279,000

Buyer: Timothy Denney

Seller: Lydia Alvarez

Date: 10/02/20

8 Pease Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $243,000

Buyer: John Spera

Seller: Matthew P. Silva

Date: 10/01/20

4 Sunny Brook Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $250,000

Buyer: Luis E. Marrero

Seller: Ronald A. Dion

Date: 09/30/20

283 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $401,500

Buyer: Mark Bushey

Seller: Lee A. Williams-Fahey

Date: 09/28/20

47 Zuell Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $408,000

Buyer: Dominic R. Dinoble

Seller: Joseph Robert

Date: 09/28/20

MONTGOMERY

56 North Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $120,000

Buyer: Emily Kassis

Seller: Anna K. Echtner

Date: 09/25/20

PALMER

35 Fox St.

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Maritza Medina

Seller: Cornerstone Homebuying LLC

Date: 10/02/20

1537 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $145,000

Buyer: Mark J. Liberty

Seller: G. R. Properties LLC

Date: 09/21/20

1011 Oak St.

Palmer, MA 01069

Amount: $225,000

Buyer: Heather L. Polese

Seller: Rolande M. Smalarz

Date: 10/02/20

205 Old Warren Road

Palmer, MA 01069

Amount: $220,500

Buyer: Thomas Lamountain

Seller: Keith G. Forni

Date: 10/02/20

1022 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $184,900

Buyer: Melissa A. Dobson

Seller: Heath A. Bleau

Date: 09/21/20

3097 Pine St.

Palmer, MA 01069

Amount: $142,000

Buyer: Courtney G. Demarey

Seller: Claire Niedziela

Date: 09/30/20

49 Springfield St.

Palmer, MA 01080

Amount: $135,000

Buyer: Rehab Home Buyers LLC

Seller: Melissa R. Plante

Date: 10/02/20

SPRINGFIELD

39-41 Acorn St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Luis A. Castrodad-Velez

Seller: Global Homes Properties LLC

Date: 10/02/20

60-62 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $182,500

Buyer: Junior Properties LLC

Seller: Nolava LLC

Date: 09/22/20

339-341 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Nicholas A. Rado

Seller: Basile Realty LLC

Date: 09/23/20

796 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $249,000

Buyer: Mariama Assantou-Jeng

Seller: Dominic S. Breen

Date: 10/01/20

63 Amos Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $276,000

Buyer: Rosita S. Medianero

Seller: Robert J. Demaria

Date: 10/02/20

409-411 Armory St.

Springfield, MA 01104

Amount: $208,000

Buyer: Liandro Gonzalez

Seller: Y. E. Gloss-DeVelazquez

Date: 10/01/20

53 Balfour Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Thai Nguyen

Seller: Sean C. Devanney

Date: 09/24/20

148 Barrington Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $399,900

Buyer: Luis A. Cruz

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 09/24/20

33 Berkeley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Verinilda Ramirez

Seller: Ahmed Al-Jashaam

Date: 09/25/20

406-414 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,100,000

Buyer: J. R. Real Estate LLC

Seller: Kobed Inc.

Date: 10/02/20

543 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Caring For Others Health

Seller: Krisroy LLC

Date: 09/28/20

819 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Alexis Nieves

Seller: Christopher C. Walker

Date: 09/22/20

73 Bremen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Ryan Imelio

Seller: Jessica M. Pertuz

Date: 09/30/20

57 Brewster St.

Springfield, MA 01119

Amount: $222,500

Buyer: Backlot Industries LLC

Seller: William A. Womeldorf

Date: 09/25/20

75 Bryant St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Wilfredo Velez

Seller: Jasmine Barreto

Date: 09/25/20

30 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $196,000

Buyer: Nicole L. Patruno

Seller: Aurora Collazo

Date: 09/28/20

35 Calley St.

Springfield, MA 01129

Amount: $249,999

Buyer: Candice Brown

Seller: Ricky R. Paro

Date: 10/01/20

1021 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Eddie N. Vadi

Seller: Fallah Razzak

Date: 09/28/20

244 Chapin Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $207,000

Buyer: Frances M. Samidy-Ortiz

Seller: Yasmin Cortes

Date: 09/30/20

67 Chilson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Tanaesha J. Sands

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 09/25/20

42 Coral Road

Springfield, MA 01118

Amount: $180,000

Buyer: Christina M. Rivera

Seller: Michael G. Whitney

Date: 09/30/20

12-14 Crown St.

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Maolis A. Lugo

Seller: MDDO LLC

Date: 09/30/20

31 Daviston St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Mitlleyra Vega

Seller: Aimee K. Monette

Date: 10/02/20

24 Deboo Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $165,000

Buyer: Gabriel J. Sanchez

Seller: Deboo, Kersi S., (Estate)

Date: 09/25/20

32-34 Decatur St.

Springfield, MA 01151

Amount: $415,000

Buyer: Alonzo Williams

Seller: Xiuyu Ma

Date: 09/25/20

63 Decatur St.

Springfield, MA 01151

Amount: $168,000

Buyer: John Yarns

Seller: Michael A. Cady

Date: 10/02/20

36 Deepfield Road

Springfield, MA 01118

Amount: $249,900

Buyer: Angela Diaugustino

Seller: Luis A. Cruz

Date: 09/23/20

16 Delaware Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $340,000

Buyer: Jose Caetano-Boaventura

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 09/28/20

108 Derryfield Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $217,000

Buyer: Justin Matos

Seller: Tetrault, Clare F., (Estate)

Date: 09/28/20

287 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $115,000

Buyer: Leslie Rose

Seller: William P. Talty

Date: 10/02/20

37 Dresden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Isamar Garcia

Seller: Vilai Sivongxai

Date: 10/01/20

215 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Maizah N. Capetillo

Seller: Janet M. Lopez

Date: 09/21/20

32-34 Dunmoreland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: 32-34 Dunmoreland St. LLC

Seller: US Bank

Date: 09/28/20

320 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $193,000

Buyer: Diana C. Guzman

Seller: Max Schnaper

Date: 10/01/20

273-275 East St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Mark E. Barcomb

Seller: Jerry Nardi

Date: 09/23/20

11 Eastwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

12 Eastwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

3 Eastwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

4 Eastwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

41 Embury St.

Springfield, MA 01109

Amount: $198,000

Buyer: Gloria Marshall

Seller: Student Rental LLC

Date: 09/25/20

39 Ferris St.

Springfield, MA 01151

Amount: $214,000

Buyer: Millicent Takyi

Seller: Robbins, Nancy L., (Estate)

Date: 10/02/20

73 Francis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $161,000

Buyer: Mariaah L. Martinez

Seller: Richard R. Peters

Date: 09/21/20

45 Gail St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Owen P. Kelleher

Seller: Timothy Kelleher

Date: 10/02/20

32 Garcia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $243,000

Buyer: Azra Siddiqui

Seller: Brianna L. Jones

Date: 09/29/20

47 Gary Road

Springfield, MA 01119

Amount: $213,000

Buyer: Cynthia Zitka

Seller: Cindy A. Houle

Date: 10/02/20

110 Gatewood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $235,000

Buyer: Joel Alicea

Seller: Luis Baquerizo

Date: 10/01/20

271 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $226,000

Buyer: William Sierra

Seller: Maria F. Pietroniro

Date: 09/29/20

123 Hanson Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $226,000

Buyer: Carlo Pizzaro

Seller: Tascon Homes LLC

Date: 09/29/20

44 Harmon Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $223,000

Buyer: Mariah A. Yerkes-Carter

Seller: Brittany E. Tagle-Suzor

Date: 10/02/20

Hartley St. (NS) #56

Springfield, MA 01101

Amount: $179,000

Buyer: Daniel D. Barbir

Seller: Jose D. Rodriguez

Date: 10/02/20

47 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

59 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

184 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $415,000

Buyer: Alonzo Williams

Seller: Xiuyu Ma

Date: 09/25/20

144-146 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: Carmen Rivas

Seller: Blythewood Property Management LLC

Date: 09/22/20

83 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $320,000

Buyer: 716 Spring Valley LLC

Seller: Paul Alexopoulos

Date: 10/02/20

89 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $320,000

Buyer: 716 Spring Valley LLC

Seller: Paul Alexopoulos

Date: 10/02/20

23-25 Ledyard St.

Springfield, MA 01104

Amount: $415,000

Buyer: Alonzo Williams

Seller: Xiuyu Ma

Date: 09/25/20

49-51 Loring St.

Springfield, MA 01105

Amount: $195,000

Buyer: Sasha Soto

Seller: Josue Lopez

Date: 09/29/20

266-268 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $301,000

Buyer: Nicholas W. Turnberg

Seller: Damaris Diaz

Date: 10/02/20

216 Mallowhill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $197,000

Buyer: Donna J. Pino

Seller: Khanh Q. Nguyen

Date: 09/25/20

64 Marlborough St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: John Njoroge

Seller: Kimberly S. Williams

Date: 10/01/20

27 Massasoit Place

Springfield, MA 01107

Amount: $258,000

Buyer: Banjineh H. Browne

Seller: Margarita Ramos

Date: 09/30/20

93 Meadowlark Lane

Springfield, MA 01119

Amount: $249,900

Buyer: Katherine E. Fife

Seller: Glen P. Redmond

Date: 10/01/20

116 Middlesex St.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Raymond Reyes

Seller: Graduate Housing Services LLC

Date: 10/01/20

14 Naismith Place

Springfield, MA 01104

Amount: $330,000

Buyer: Humberto Melero

Seller: Peter C. Moore

Date: 10/02/20

146 Naismith St.

Springfield, MA 01104

Amount: $349,900

Buyer: Paul J. Aust

Seller: Lance Gibney

Date: 09/30/20

290 Newhouse St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Rose Mee

Seller: Nancy Malone

Date: 09/28/20

116 Newton Road

Springfield, MA 01118

Amount: $195,000

Buyer: Annelise C. Fisher

Seller: Sandra L. Wroblicki

Date: 10/02/20

799 North Branch Pkwy.

Springfield, MA 01119

Amount: $188,000

Buyer: Lisbeth M. Alvardo-Colon

Seller: Margaret C. McCarthy

Date: 09/22/20

27-29 Noel St.

Springfield, MA 01108

Amount: $140,000

Buyer: Agapenub Revocable TR

Seller: Susan J. Roski

Date: 09/24/20

88 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: E. N. Guiterrez-Santana

Seller: Karen D. Wallace

Date: 09/25/20

105 Olmsted Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $280,000

Buyer: David O. Rodriguez-Torres

Seller: HSB Investments LLC

Date: 09/30/20

21 Onondaga St.

Springfield, MA 01128

Amount: $190,000

Buyer: Wesley Moylan

Seller: Dana L. Bartlett

Date: 09/28/20

28 Overhill Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $233,000

Buyer: Michael Sabia

Seller: Frances J. MacPhail

Date: 09/23/20

144 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $180,000

Buyer: Lilinett Ortiz

Seller: Chenevert Properties LLC

Date: 09/25/20

63 Pemaquid St.

Springfield, MA 01151

Amount: $198,000

Buyer: Antonio Vargas

Seller: Robert B. Alexander

Date: 10/02/20

14 Pheasant Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $249,000

Buyer: William Rodriguez

Seller: Barbara L. Erwin

Date: 09/25/20

198 Phoenix Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $130,000

Buyer: Michelle M. Lassalle

Seller: Magda Riley

Date: 09/28/20

228 Redlands St.

Springfield, MA 01104

Amount: $222,000

Buyer: Gianna C. Amaral

Seller: Rose M. Mee

Date: 09/28/20

31 Richelieu St.

Springfield, MA 01105

Amount: $215,000

Buyer: John H. Ramsey

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 09/29/20

87 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $130,000

Buyer: Celibeth Arroyo

Seller: Wayne Lawrence

Date: 09/25/20

244 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $178,000

Buyer: Crystalynn Rivera

Seller: Carmen I. Delgado

Date: 10/02/20

47 Schley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Jose Rodriguez

Seller: Sharon A. Fuller

Date: 09/30/20

60 Skyridge Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $214,900

Buyer: Donald L. Guiel

Seller: Trela, Richard J., (Estate)

Date: 09/23/20

156 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Tatiana Ramos

Seller: Magalys Cardin

Date: 09/25/20

33 Sparrow Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,900

Buyer: William S. Maki

Seller: Dominic Dinobile

Date: 09/28/20

39 Spencer St.

Springfield, MA 01118

Amount: $252,100

Buyer: Lam Mai

Seller: Tuan D. Le

Date: 10/02/20

129 Spruceland Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $219,500

Buyer: Andrew P. Oikle

Seller: Jesse L. Lederman

Date: 10/01/20

17 Stratford Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $226,000

Buyer: Ismael Rivera

Seller: Leonarf F. Mariotti

Date: 09/30/20

65 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $600,000

Buyer: Springfield Realty Vent LLC

Seller: SIC Property LLC

Date: 09/30/20

167 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Elfred X. Mateo

Seller: Jose M. Sanchez

Date: 09/28/20

407 Water St.

Springfield, MA 01151

Amount: $274,000

Buyer: Nestor Reyes

Seller: Khalid Ahmed

Date: 09/25/20

50 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $231,000

Buyer: Sani R. Mangar

Seller: Joyann Bineault

Date: 09/28/20

86-88 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $138,000

Buyer: Huang Family Property LLC

Seller: Huang Family Property LLC

Date: 10/01/20

90 Walsh St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Veronica Medina

Seller: Angela L. Burnett

Date: 10/02/20

67 Warrenton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $187,000

Buyer: Richard M. Simmons

Seller: Edward L. Caudle

Date: 10/02/20

8 Washington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $217,000

Buyer: Madelin Nunez-Cedano

Seller: Jonathan A. Quinones

Date: 09/30/20

68 Westbanks Court

Springfield, MA 01101

Amount: $223,000

Buyer: Jennifer M. Rodriguez

Seller: FNMA

Date: 10/02/20

5 Westwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

13 Westwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

18 Westwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

23 Westwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

28 Westwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

35 Westwood Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,500,000

Buyer: Enfield East 21391 NT

Seller: TL Bretta Realty LLC

Date: 09/30/20

80 Weymouth St.

Springfield, MA 01108

Amount: $197,000

Buyer: Christopher Recio

Seller: Mary A. Hayes

Date: 10/02/20

207-209 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Yotanya Hunnighan

Seller: David Vooris

Date: 09/30/20

132 Wilber St.

Springfield, MA 01104

Amount: $203,250

Buyer: Milagros M. Lopez

Seller: Awilda Arnold

Date: 09/30/20

100 Wilmington St.

Springfield, MA 01101

Amount: $365,000

Buyer: Ronald Baker

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 09/25/20

1090 Worthington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $357,500

Buyer: Jesse Lederman

Seller: James S. Reisinger-Kindle

Date: 10/02/20

SOUTHWICK

1 Cody Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $447,500

Buyer: Timothy J. Consolini

Seller: John L. Coccia

Date: 09/22/20

4 2 States Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $432,500

Buyer: Fred R. Aramony

Seller: Sandra S. Viscito

Date: 09/29/20

41 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $275,000

Buyer: Casey R. McIntyre

Seller: Wayne R. Bettinger

Date: 09/29/20

16 Fernwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $210,000

Buyer: Shelley I. Haber

Seller: Scott Haber

Date: 09/30/20

17 Fernwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $165,000

Buyer: John Drude

Seller: Ziemba, Robert W., (Estate)

Date: 09/28/20

6 Gloria Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $301,000

Buyer: Alexis A. Doiron

Seller: Segismund S. Sharpe

Date: 09/30/20

54 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $225,000

Buyer: Raymond Z. Paquette

Seller: Rachel Allessio

Date: 10/02/20

258 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $315,000

Buyer: Timothey Vovk

Seller: Charles E. Singleton

Date: 09/30/20

125 Lands End Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $525,000

Buyer: Paul E. Grenier

Seller: Peters, Frank, (Estate)

Date: 09/25/20

226 Mort Vining Road

Southwick, MA 01077

Amount: $252,000

Buyer: Kyle W. Sanders

Seller: Boyer, Susan R., (Estate)

Date: 10/02/20

24 Sam West Road

Southwick, MA 01077

Amount: $459,900

Buyer: Adam W. Lajeunesse

Seller: Rafael Vega

Date: 09/29/20

42 Tannery Road

Southwick, MA 01077

Amount: $232,000

Buyer: Jose Quinones

Seller: Mary M. Salvon

Date: 09/28/20

WALES

153 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $262,000

Buyer: Luke Vanden-Akker

Seller: Jeffrey A. Barsaleau

Date: 09/30/20

WEST SPRINGFIELD

64 Bacon Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $231,000

Buyer: John R. Cressotti

Seller: Brittany A. Rice

Date: 09/25/20

243 Circle Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Jean Perez

Seller: CIG 4 LLC

Date: 09/25/20

40 City View Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $220,000

Buyer: Michael Manning

Seller: Colby Gallagher

Date: 09/29/20

80 City View Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $215,000

Buyer: Jeanette I. Pichardo

Seller: Richard A. Werbiskis

Date: 10/01/20

924 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $342,500

Buyer: Jonathan Vega

Seller: Thomas Mogavero

Date: 10/02/20

148 Dorwin Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $343,500

Buyer: Brian J. Lepine

Seller: Pamela J. Mott

Date: 09/24/20

269 Forest Glen

West Springfield, MA 01089

Amount: $406,000

Buyer: Shawn P. Tatro

Seller: Steven A. Manchino

Date: 09/25/20

70 Garden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $215,000

Buyer: Round 2 LLC

Seller: Christopher A. Yager

Date: 09/21/20

55 Gay Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Nikkia Burch

Seller: Kerryann M. Serju

Date: 09/25/20

254 Greystone Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $314,900

Buyer: William Gallacher

Seller: William Florence

Date: 09/30/20

45 High St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Marta M. James

Seller: Atif Khan

Date: 09/30/20

36 Irving St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $159,900

Buyer: Humboldt Realty LLC

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 10/02/20

66 Laurel Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Mary Bergeron

Seller: Robert Behrens

Date: 09/24/20

977 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Arsalaan Khawaja Realty LLC

Seller: Anjum Khawaja

Date: 09/24/20

1023 Main St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $170,000

Buyer: Sara Al-Moula

Seller: Parish Cupboard Inc.

Date: 09/25/20

175 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Barbara Murphy

Seller: Beaver Brothers Realty LLC

Date: 09/25/20

32-34 Moseley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $266,000

Buyer: Arlene Vidal-Valentin

Seller: Ali Al-Janabi

Date: 09/24/20

166 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Justin Clark

Seller: Brian P. Twyeffort

Date: 10/01/20

236 Norman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $185,000

Buyer: Samary Martinez-Perez

Seller: Zeina O. Awkal

Date: 09/30/20

179 North Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $136,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Galen R. Plourde

Date: 09/21/20

30 Railroad St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $135,000

Buyer: Kristin Siller

Seller: Wells Fargo Bank

Date: 09/25/20

124 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $175,000

Buyer: Ahmed Aljashaam

Seller: Bruce W. Fountain

Date: 09/25/20

1506 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $600,000

Buyer: Shiv Shambhu LLC

Seller: 1506 Riverdale LLC

Date: 09/23/20

2149 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $3,475,000

Buyer: TFO Properties LLC

Seller: Carrickmor Co. Inc.

Date: 09/30/20

69 Sprague St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $126,483

Buyer: Property Advantage Inc.

Seller: Vincent Grillo

Date: 10/02/20

51 Spring St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $140,000

Buyer: Mohanad Jumaah

Seller: Thomas McCarthy

Date: 10/02/20

28 Talcott Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $253,750

Buyer: Melissa A. Skiba

Seller: Mario C. Sotolotto

Date: 09/21/20

46 Vincent Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $215,000

Buyer: Luis N. Ruiz

Seller: Edward J. Crawford

Date: 09/30/20

38 Winona Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $356,000

Buyer: Nicholas M. Smith

Seller: Robert E. McMahon

Date: 10/01/20

WESTFIELD

2 Bristol St.

Westfield, MA 01085

Amount: $234,900

Buyer: John D. Pumphrey

Seller: Home Team LLC

Date: 09/21/20

45 Campanelli Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $35,000,000

Buyer: Lineage PFS MA Westfield

Seller: Regional Holdings LLC

Date: 09/23/20

124 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Vitaliy Borodin

Seller: Adam W. Lajeunesse

Date: 09/29/20

71 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $315,000

Buyer: Susan L. Rak

Seller: Matthew L. Toto

Date: 09/30/20

16 Frederick St.

Westfield, MA 01085

Amount: $158,000

Buyer: Salim Abdoo

Seller: Deutsche Bank

Date: 09/25/20

6 Furrow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: Jose L. Alicea

Seller: Shirley M. Grubert

Date: 09/30/20

64 Gary Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: Brett W. Shibley

Seller: William E. Shibley

Date: 09/25/20

723 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $168,000

Buyer: First Horizon Bank

Seller: Scott A. Little

Date: 10/01/20

74 Knollwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $288,000

Buyer: Gregory Despard

Seller: Donald G. Cornelius

Date: 09/29/20

134-A Lapointe Road

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Edward L. Pinney

Seller: Robert A. Lapointe

Date: 09/25/20

78 Lindbergh Blvd.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Andre Postell

Seller: Price, Gregory A., (Estate)

Date: 10/01/20

49 Little River Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Gennadiy Lisitsin

Seller: Konstantin A. Belyakov

Date: 10/02/20

27 Malone Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $191,100

Buyer: Andrey Mozolevskiy

Seller: City Of Westfield

Date: 09/21/20

66 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $306,800

Buyer: Anna M. Loriaux

Seller: Viktor Y. Minchuk

Date: 09/25/20

815 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $550,000

Buyer: Onsite Mammography LLC

Seller: Rock Steady RE LLC

Date: 09/24/20

64 Old Stage Road

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Avigeya Shalnev

Seller: Peter M. Beauregard

Date: 09/23/20

22 Princeton St.

Westfield, MA 01085

Amount: $228,000

Buyer: Katherine G. Sendra

Seller: Anthony R. Pedolzky

Date: 09/30/20

59 Putnam Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $248,800

Buyer: Lisa Bassette

Seller: Steven M. Wood

Date: 09/28/20

262 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $256,000

Buyer: James Lombardi

Seller: Sheldon M. Titcomb

Date: 10/02/20

1315 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $485,000

Buyer: Elias Navarro

Seller: Mariana L. Albert

Date: 09/29/20

294 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $567,000

Buyer: PDK Holdings LLC

Seller: Independent Roofing Co.

Date: 09/30/20

28 Vadnais St.

Westfield, MA 01085

Amount: $185,000

Buyer: Bruce E. Duval

Seller: Taylor J. Derrig

Date: 09/25/20

WILBRAHAM

240 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $230,000

Buyer: Emanuel Afonso

Seller: Thomas Malek

Date: 10/02/20

290 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $475,000

Buyer: Michael J. Chabot

Seller: Charles P. Sharples

Date: 09/28/20

6 Sherwin Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $526,900

Buyer: James Billingsley

Seller: James A. Kloss

Date: 09/30/20

35 Stonegate Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $460,000

Buyer: Sonya Whitmeyer

Seller: Daniel F. Miles

Date: 09/30/20

4 Vista Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Adam D. Couture

Seller: Langevin, George E., (Estate)

Date: 10/01/20

18 Weston St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $245,500

Buyer: Aleksandr R. Godlew

Seller: John P. Perry

Date: 09/21/20

15 Wright Place

Wilbraham, MA 01095

Amount: $374,000

Buyer: Chase C. Puffer

Seller: Thomas A. Rosati

Date: 09/30/20

21 Wright Place

Wilbraham, MA 01095

Amount: $406,500

Buyer: Joseph Heney

Seller: Jeremy G. Winn

Date: 09/25/20

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

117 Cherry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $516,500

Buyer: Haoze He

Seller: Zichao Zhu

Date: 09/25/20

61 Columbia Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $223,050

Buyer: Mary M. McCarthy FT

Seller: Wyman, David S., (Estate)

Date: 09/30/20

39 Kendrick Place

Amherst, MA 01002

Amount: $490,000

Buyer: Benjamin P. Cherniawski

Seller: Vincent Rotello

Date: 09/25/20

255 Montague Road

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: Randolph Calvo

Seller: Jones Properties LP

Date: 09/25/20

435 Pine St.

Amherst, MA 01002

Amount: $389,500

Buyer: Christopher E. Overtree

Seller: Ashley Carlisle

Date: 09/30/20

54 Pomeroy Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $425,000

Buyer: Marjorie B. Rubright

Seller: Henry Whitlock

Date: 09/30/20

265 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $750,000

Buyer: Elana S. Lopez

Seller: Renee K. Conte

Date: 09/30/20

19 Strong St.

Amherst, MA 01002

Amount: $335,000

Buyer: Yurix D. Peralta

Seller: Judith W. Solsken

Date: 09/29/20

174 Wildflower Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $558,000

Buyer: Jacob Smith

Seller: Steven P. Abdow

Date: 09/29/20

BELCHERTOWN

127 Aldrich St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $412,000

Buyer: Victor E. Bodon

Seller: Theresa M. Bullock

Date: 10/02/20

86 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $297,500

Buyer: William J. Matthews

Seller: Michael K. Sawicki

Date: 10/02/20

216 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $186,000

Buyer: Todd Maziarz

Seller: Heritage Ventures LLC

Date: 09/21/20

11 Canal Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $390,000

Buyer: Heather M. Moore

Seller: David E. Utley

Date: 09/21/20

31 Depot St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $165,000

Buyer: Rakauskas FT

Seller: Gabriel Markham

Date: 09/21/20

25 Everett Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Jeffrey D. Lussier

Seller: Edward Comeau

Date: 09/23/20

37 Hamilton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $410,000

Buyer: Cathy M. Laskowski

Seller: Melissa A. Desautels

Date: 10/01/20

56 Magnolia Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $449,000

Buyer: Xingmei Liu

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 09/30/20

3 Martin Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $325,000

Buyer: David W. Dougan

Seller: Zachariah J. Johnson

Date: 09/30/20

243 Michael Sears Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $339,900

Buyer: Susan E. Hunt

Seller: Brad Richardson

Date: 09/25/20

40 Nathaniel Way

Belchertown, MA 01007

Amount: $415,000

Buyer: Xin H. Lin

Seller: Steven F. Barrett

Date: 09/29/20

62 Pine St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $434,900

Buyer: Allegra E. Giovine

Seller: Gary D. Smith

Date: 09/24/20

164 Railroad St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $345,000

Buyer: Andrea L. Loalbo

Seller: Gwendolyn Property Management LLC

Date: 10/02/20

210 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $385,000

Buyer: Melissa A. Desautels

Seller: Franklin P. Rose

Date: 09/28/20

340 Warren Wright Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $346,000

Buyer: William C. Mohn

Seller: Erin M. Martineau

Date: 09/30/20

EASTHAMPTON

72 Bray Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $315,000

Buyer: Ethan Fenn

Seller: Cynthia J. Davis

Date: 09/25/20

64 Campbell Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $420,000

Buyer: John N. McCarthy

Seller: Andrew G. Tudryn

Date: 09/30/20

32 East Maple St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $197,500

Buyer: Robert D. Thibodo

Seller: Shelley C. Thibodo

Date: 09/28/20

28 Farmhouse Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $249,000

Buyer: Allyson Brown

Seller: Clayton N. Fuller RET

Date: 09/23/20

217 Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $159,000

Buyer: Thomas Bacis

Seller: US Bank

Date: 09/23/20

19 Keddy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $285,000

Buyer: Adam Jaber

Seller: Tricia L. Carey

Date: 09/30/20

7 Lewandowski Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $313,500

Buyer: Kevin Bodley

Seller: Elias R. Navarro

Date: 09/29/20

3 Lovefield Way

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: Michael R. Lavalle

Seller: Kathleen L. Monahan

Date: 09/22/20

4 Mayher St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: Robert A. Day

Seller: Perry, Nancy D., (Estate)

Date: 09/30/20

14 Melinda Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $230,100

Buyer: Diana Mendez-Zimmermann

Seller: Smith, Kathryn J., (Estate)

Date: 09/22/20

30 Morin Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $286,100

Buyer: Jeffrey R. Kocan

Seller: Sarah Cleveland

Date: 09/21/20

9 Nashawannuck St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $326,000

Buyer: Alice J. Sessions

Seller: Michael S. Thompson

Date: 09/21/20

38 Phelps St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $221,000

Buyer: Nicholas D. Yvon

Seller: Orlowski, Barbara J., (Estate)

Date: 09/25/20

131-135 Pleasant St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $650,000

Buyer: 131 Pleasant LLC

Seller: Kevin C. Netto

Date: 09/30/20

12 Robin Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: Joseph S. Zimmerman

Seller: Gregory C. Clausen

Date: 09/25/20

1-3 Terrace View

Easthampton, MA 01027

Amount: $245,000

Buyer: Nicholas D. Duprey

Seller: David M. Brusco

Date: 09/29/20

15-17 Water St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: Matthew A. Blumenfeld

Seller: Christopher C. Barcomb

Date: 10/01/20

35 Westview Ter.

Easthampton, MA 01027

Amount: $315,000

Buyer: Todd Sinclair

Seller: Eue John G., (Estate)

Date: 09/28/20

GOSHEN

50 Loomis Road

Goshen, MA 01032

Amount: $462,000

Buyer: Stephen P. Whittemore

Seller: Peter F. Lafogg

Date: 10/01/20

GRANBY

64 Aldrich St.

Granby, MA 01033

Amount: $402,000

Buyer: Great Bally Inc.

Seller: Douglas A. Stellato

Date: 10/02/20

276 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $365,000

Buyer: J. J J. & Jay Inc.

Seller: Edward S. O’Grady

Date: 10/02/20

24 Cedar Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $315,000

Buyer: Meghan M. O’Connor

Seller: Nancy A. Paquette

Date: 09/25/20

16 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $600,000

Buyer: Single Source Services LLC

Seller: Patricia J. Fitzgerald

Date: 09/23/20

25 Forge Pond Road

Granby, MA 01033

Amount: $245,000

Buyer: Robert B. Alexander

Seller: Robert J. Carr

Date: 10/02/20

8 Lyn Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $239,000

Buyer: Paul M. Carlson

Seller: Jennifer Sinclair

Date: 09/28/20

122 Maximilian Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $500,000

Buyer: Doug Parker

Seller: Richard P. Hooker

Date: 09/30/20

131 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $225,000

Buyer: Zachary W. Beswick

Seller: United Methodist Church

Date: 10/02/20

37 Pleasant St.

Granby, MA 01033

Amount: $193,000

Buyer: Jonathan T. Delagado

Seller: Patricia A. Sanford

Date: 10/02/20

6 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $340,000

Buyer: Shane E. Fuller

Seller: Alan D. Champagne

Date: 09/30/20

61 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $225,000

Buyer: Robin S. St.George

Seller: Russell A. Nugent

Date: 09/24/20

HADLEY

30 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $400,000

Buyer: Colin R. Szawlowski

Seller: Donald R. Dion

Date: 09/28/20

HATFIELD

60 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $299,000

Buyer: Lizard 2 LLC

Seller: Clifford L. Billett

Date: 10/02/20

62 School St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $305,000

Buyer: Hannah D. Collins-Wolfe

Seller: Wendy L. Barnes

Date: 09/29/20

HUNTINGTON

30 Basket St.

Huntington, MA 01050

Amount: $150,000

Buyer: Travis L. Hess

Seller: Donald E. Popek

Date: 09/30/20

11 Mountain View

Huntington, MA 01050

Amount: $235,000

Buyer: Jeffrey A. Fickett

Seller: Todd G. Whitaker

Date: 09/29/20

131 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $226,000

Buyer: Adam Southworth

Seller: David J. Pauze

Date: 09/30/20

MIDDLEFIELD

6 Johnnycake Hill Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $300,000

Buyer: Daniel B. Bergeron

Seller: Paul A. Westerfield

Date: 09/25/20

83 Town Hill Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $184,000

Buyer: Patrick C. Delaney

Seller: Marie A. Pease

Date: 09/28/20

20 West Hill Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $435,000

Buyer: Anthony J. Zepko

Seller: Vivier, Edward V., (Estate)

Date: 10/02/20

NORTHAMPTON

310 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $350,000

Buyer: Takehiko Nakamura

Seller: Laura Dushame-Dunphy

Date: 09/29/20

27 Bright St.

Northampton, MA 01060

Amount: $586,000

Buyer: Linda K. White

Seller: William F. Langlais

Date: 09/25/20

287 Brookside Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $232,000

Buyer: Emme T. Hutchins

Seller: Christine M. Andrulis

Date: 10/02/20

26 Cahillane Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $215,000

Buyer: Russell W. Fuller

Seller: Geraldine Templeton

Date: 10/01/20

45 Carolyn St.

Northampton, MA 01062

Amount: $503,000

Buyer: Jens C. Sorensen

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 09/21/20

82 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $899,000

Buyer: Rilwan Meeran

Seller: Roy J. Giangregorio

Date: 09/30/20

18 Conz St.

Northampton, MA 01060

Amount: $387,000

Buyer: Karl R. Heston

Seller: Thomas H. Gelb

Date: 09/30/20

186 Crescent St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Tara A. Goodrich

Seller: Pau Atela

Date: 10/01/20

79 Drewsen Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $224,900

Buyer: Kristen R. Dangora

Seller: Deborah McPartlan

Date: 09/29/20

27 Grandview St.

Northampton, MA 01062

Amount: $377,000

Buyer: David M. Hale

Seller: Neil A. Alper

Date: 09/30/20

51 Hillcrest Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $570,000

Buyer: Neil Alper

Seller: Ericsson Broadbent

Date: 09/23/20

43 Ladyslipper Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $440,000

Buyer: Rebecca J. Lederman

Seller: Sandra N. Helliwell

Date: 09/21/20

13 Lexington Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $333,700

Buyer: Jeffrey Moyce-Parker

Seller: Letitia L. Ferguson

Date: 09/24/20

57 Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $530,000

Buyer: 57 Main Street LLC

Seller: Valley TR

Date: 09/24/20

19 Mann Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $329,000

Buyer: George D. Bissias

Seller: Sprecker FT

Date: 09/29/20

204 North Elm St.

Northampton, MA 01060

Amount: $377,000

Buyer: Steven A. West

Seller: Kevin Verni

Date: 09/21/20

125 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $431,800

Buyer: Brian Michaud

Seller: Matthew D. Curtis

Date: 09/24/20

333 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $550,000

Buyer: Filipe Anacleto-Sobral

Seller: Sustaining Partners LLC

Date: 09/22/20

963 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $251,000

Buyer: Brooke W. Matuszko

Seller: Catherine Weiss

Date: 10/02/20

228 Spring Grove Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $280,000

Buyer: Keegan J. Yentsch

Seller: Carol A. Ryan

Date: 09/21/20

332 Turkey Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $179,900

Buyer: Rebecca Allen

Seller: Michael R. Banas

Date: 10/02/20

1388 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $324,900

Buyer: Elizabeth I. McCormick

Seller: Gerald S. Cotter

Date: 10/01/20

PELHAM

13 Bray Court

Pelham, MA 01002

Amount: $320,000

Buyer: Jerome A. Varriale

Seller: Jon C. Berube

Date: 09/28/20

105 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $415,000

Buyer: Stephanie Bennett LLC

Seller: Elizabeth P. Perkins

Date: 09/23/20

SOUTH HADLEY

88 Boynton Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $241,000

Buyer: Shannon Mitchell

Seller: Jeffrey D. Lussier

Date: 09/28/20

27 Dartmouth St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $205,000

Buyer: Scott Sattler

Seller: Paul F. Ruel

Date: 09/30/20

11 Lawrence Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $225,000

Buyer: William R. Adams

Seller: Billy J. Massey

Date: 09/25/20

61 Park Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,000

Buyer: Ildo V. Correia

Seller: Reardon, Terrence D., (Estate)

Date: 09/23/20

Pine Grove Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $251,000

Buyer: Barbara Corrigan

Seller: Karen Turcotte-Lemay

Date: 09/28/20

20 Pittroff Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $350,000

Buyer: Suzanne N. Keller

Seller: Melissa A. Calhoun

Date: 10/02/20

44 Searle Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $238,000

Buyer: Zachary Wallace

Seller: Jessica J. Bodon

Date: 10/01/20

SOUTHAMPTON

20 Lead Mine Road

Southampton, MA 01073

Amount: $399,000

Buyer: Jonathan McCarthy

Seller: Donald J. Mientka

Date: 09/30/20

Pleasant St.

Southampton, MA 01073

Amount: $185,000

Buyer: Todd J. Barron

Seller: Chester J. Kellogg

Date: 09/28/20

56 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $379,000

Buyer: Julie A. Leblanc

Seller: R. J. Jr. & M. Henry TR

Date: 09/29/20

76 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $655,000

Buyer: Andrew G. Tudryn

Seller: L. M. Balicki TR

Date: 09/30/20

6 Sara Lane

Southampton, MA 01073

Amount: $150,000

Buyer: Matthew J. Watkins

Seller: Edward H. Gwinner

Date: 10/01/20

12 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $257,000

Buyer: Chase A. Hoffman

Seller: Bryan F. Osetek

Date: 09/29/20

WARE

51 Beaver Road

Ware, MA 01082

Amount: $394,000

Buyer: Bruce D. Meekin

Seller: Judith Eaton

Date: 10/01/20

17-19 Castle St.

Ware, MA 01082

Amount: $205,000

Buyer: Keith T. Elmy

Seller: Diana L. Gliniecki

Date: 09/23/20

134 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Zachary Luxon

Seller: Shelley J. Boudreau

Date: 09/30/20

83 Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $291,000

Buyer: Sonya M. Willis

Seller: Paixao Properties Inc.

Date: 09/29/20

215 Greenwich Road

Ware, MA 01082

Amount: $255,000

Buyer: Richard W. Puntanen

Seller: Andrew P. Sweet

Date: 09/25/20

24-26 Walnut St.

Ware, MA 01082

Amount: $130,000

Buyer: Paixao Properties Inc.

Seller: Jacob D. Cayea

Date: 09/30/20

WILLIAMSBURG

14 North St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $440,000

Buyer: Robby O’Sullivan

Seller: M. H&R Hathaway TR

Date: 09/28/20

3 Walpole Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $320,000

Buyer: Martha J. Jones

Seller: Michael Fournier

Date: 10/02/20

WESTHAMPTON

71 Edwards Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Kirk E. Peterson

Seller: David P. Zajchowski

Date: 09/30/20

WORTHINGTON

467 Old Post Road

Worthington, MA 01098

Amount: $227,000

Buyer: Lisa A. Garrigan

Seller: James Crane

Date: 10/01/20