The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BUCKLAND

103 North St.

Buckland, MA 01338

Amount: $260,000

Buyer: Claire E. Johnson

Seller: John J. Mossman

Date: 01/12/23

COLRAIN

326 West Leyden Road

Colrain, MA 01340

Amount: $250,000

Buyer: Rhonda Wainshilbaum

Seller: Sky Blue (Estate)

Date: 01/20/23

253 West Leyden Road

Colrain, MA 01340

Amount: $375,000

Buyer: Jaidan Realty Property Mgmt. LLC

Seller: Alisa R. Greenbacher

Date: 01/09/23

DEERFIELD

33 Elm Circle

Deerfield, MA 01373

Amount: $400,000

Buyer: Paul A. Windt

Seller: Monique R. Gagnon

Date: 01/18/23

ERVING

22 Central St.

Erving, MA 01344

Amount: $219,500

Buyer: Jeffrey P. McAndrews

Seller: Margaret L. McAndrews

Date: 01/12/23

GILL

43 Ben Hale Road

Gill, MA 01354

Amount: $500,000

Buyer: Trevor Berman

Seller: Derek P. Irvine

Date: 01/13/23

GREENFIELD

687 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $290,000

Buyer: Daniel K. Vaccari

Seller: Melvin Lawrence

Date: 01/20/23

1385 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $799,000

Buyer: W&A Real Estate LLC

Seller: Jeffrey L. Coulson

Date: 01/13/23

436 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $299,900

Buyer: Staci M. Miner

Seller: Bingnet, Christa C., (Estate)

Date: 01/11/23

17 East Cleveland St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Natashia Patria

Seller: Trevor Berman

Date: 01/12/23

51 Forest Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $147,500

Buyer: Jessica L. Green

Seller: Asher Construction LLC

Date: 01/17/23

200 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $253,600

Buyer: Nicholas Constantilos

Seller: Joseph H. Nickerson

Date: 01/20/23

121 Montague City Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Corey M. Walters

Seller: Brittany Ward

Date: 01/10/23

15 Oak Hill Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $259,900

Buyer: Elaine Howard

Seller: David J. Attesi

Date: 01/20/23

18 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Alexis A. Silk

Seller: Valerie Walker

Date: 01/11/23

64 West St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $251,400

Buyer: Alexander Peterson

Seller: Stephanie A. Thomas

Date: 01/12/23

HAWLEY

4 East Road

Hawley, MA 01339

Amount: $120,000

Buyer: Ian N. Seaver

Seller: James R. Schaefer

Date: 01/12/23

HEATH

250 South Road

Heath, MA 01346

Amount: $205,000

Buyer: Natalie M. Rodriguez

Seller: T. & Tamara Miller LT

Date: 01/09/23

LEVERETT

50 Montague Road

Leverett, MA 01054

Amount: $260,000

Buyer: Eric D. Donnelly

Seller: Todd C. Griswold

Date: 01/10/23

MONTAGUE

21 Crocker Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $384,700

Buyer: Jessica L. Rivera

Seller: Patricia Ann Ryan

Date: 01/20/23

8 Davis St.

Montague, MA 01376

Amount: $350,000

Buyer: Nathan Davies

Seller: Barry F. Kostanski

Date: 01/13/23

54 Greenfield Road

Montague, MA 01351

Amount: $240,000

Buyer: Jared L. Porter

Seller: Sarah J. Hamlin

Date: 01/20/23

NORTHFIELD

13 Glenwood Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $285,000

Buyer: Victoria Brito

Seller: Spencer W. Gowan

Date: 01/09/23

ORANGE

Flagg Road

Orange, MA 01364

Amount: $180,000

Buyer: Heyes Family Forests LLC

Seller: Laurey C. Kenerson

Date: 01/12/23

94 Prospect St.

Orange, MA 01364

Amount: $270,000

Buyer: Taisha Garrett

Seller: John Washiek

Date: 01/20/23

128 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $332,500

Buyer: Ricardo Sainvil

Seller: Brenda I. Schatz

Date: 01/20/23

121 West Myrtle St.

Orange, MA 01364

Amount: $280,000

Buyer: Cynthia B. Chandler

Seller: David K. Mallett

Date: 01/20/23

ROWE

19 Ford Hill Road

Rowe, MA 01367

Amount: $258,700

Buyer: Coastline Property Renovation

Seller: Jess F. Row

Date: 01/13/23

SHELBURNE

22 Mechanic St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $470,000

Buyer: Richard Binns

Seller: Bragdon-Bingham Int.

Date: 01/11/23

1184 Mohawk Trail

Shelburne, MA 01370

Amount: $350,000

Buyer: Jesse T. Seaver

Seller: Roberts, Shirley A., (Estate)

Date: 01/18/23

SHUTESBURY

662 Pratt Corner Road

Shutesbury, MA 01002

Amount: $362,000

Buyer: Richard A. Gallo

Seller: James R. Averill

Date: 01/18/23

SUNDERLAND

118 North Main St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $245,000

Buyer: Sunderland Rentals LLC

Seller: Ronald M. Rodak

Date: 01/13/23

42 Park Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $245,000

Buyer: Ronald Wetherby

Seller: James M. Kowaleck

Date: 01/09/23

20 Reservoir Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $323,750

Buyer: Norbert R. Kaminski

Seller: Marjorie A. Gordon

Date: 01/18/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

523 Franklin St., Ext

Agawam, MA 01001

Amount: $268,000

Buyer: Mauricio G. Garzon

Seller: Charlene A. Harnish

Date: 01/18/23

123 Line St.

Agawam, MA 01030

Amount: $539,000

Buyer: Guy C. Qvistgaard

Seller: Carl Nunziato

Date: 01/18/23

105 Northwood St.

Agawam, MA 01030

Amount: $330,000

Buyer: Pavel Kovalenko

Seller: Judith B. Losito

Date: 01/20/23

14 Oak Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $200,000

Buyer: Mark Chevalier

Seller: Belisa A. Chevalier

Date: 01/17/23

15 Red Fox Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $125,000

Buyer: Robert A. Beaulieu

Seller: Scott A. Zielinski

Date: 01/09/23

299 Walnut St.

Agawam, MA 01001

Amount: $365,625

Buyer: First Nationwide Realty LLC

Seller: Twelve Doors LLC

Date: 01/10/23

BLANDFORD

184 Otis Stage Road

Blandford, MA 01008

Amount: $400,000

Buyer: Jeremy Reinford

Seller: Paul C. Brewer

Date: 01/10/23

BRIMFIELD

71 Dunhamtown Palmer Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $335,000

Buyer: Sandra Riverson

Seller: Christopher Stocks

Date: 01/09/23

79 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $456,000

Buyer: Darren A. Wiemer

Seller: Roderick W. Jensen

Date: 01/10/23

CHICOPEE

16 Atkins St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $235,000

Buyer: Jose Cortes

Seller: Tomroc Holdings LLC

Date: 01/09/23

34 Casino Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $389,000

Buyer: Cory L. Phillips

Seller: Andrew J. Bower 2016 RET

Date: 01/20/23

3 Charles St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $420,000

Buyer: Charles RT

Seller: Ira Helfand

Date: 01/13/23

94 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $276,000

Buyer: Shatequa Watkins

Seller: Deborah A. Boulanger

Date: 01/20/23

627 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Prossy Drinkwine

Seller: Robert Bergmann

Date: 01/18/23

145 Clarendon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $141,000

Buyer: Top Notch Transitional Services

Seller: Lisa Cerruti

Date: 01/11/23

42 Jacob St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Justine R. Jaworski

Seller: Brady RT

Date: 01/12/23

19 Marshall Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Newton F. Asaah-Achu

Seller: Matthew J. Walker

Date: 01/10/23

67 Mayflower Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $213,515

Buyer: Tony Tereso

Seller: Derwood Lifgren

Date: 01/13/23

229 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Noah P. Salmon

Seller: Claire M. Lacroix

Date: 01/18/23

45 New York Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $256,500

Buyer: Wilber Moreno

Seller: Nelson E. Leclair

Date: 01/09/23

44 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $295,000

Buyer: Greyshmarie Gonzalez

Seller: Joseph G. Kane

Date: 01/20/23

18 Pickering St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Emmanuel Quinn

Seller: Gabriel M. Jaworski

Date: 01/12/23

15 Savory Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Shirley A. Leca

Seller: Leca, Allen G., (Estate)

Date: 01/19/23

EAST LONGMEADOW

78 Cooley Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $380,000

Buyer: Carlos U. Arcentales

Seller: Andrew A. McGrath

Date: 01/09/23

79 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $490,000

Buyer: Denvor Realty LLC

Seller: Henrod Holding LLC

Date: 01/10/23

81 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $490,000

Buyer: Denvor Realty LLC

Seller: Henrod Holding LLC

Date: 01/10/23

27 Maryland St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $419,900

Buyer: Linh K. Cao

Seller: Juan M. Garcia-Ramos

Date: 01/20/23

146 Meadowbrook Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $560,000

Buyer: Cory Battles

Seller: Shaleice Parris

Date: 01/10/23

238 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $599,900

Buyer: Sanjay Timilsina

Seller: Gregory A. Vatrano

Date: 01/11/23

562 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,020,000

Buyer: Rita Kohli Fitness

Seller: Orion Pro Friend SL LLC

Date: 01/17/23

HOLLAND

124 Old County Road

Holland, MA 01521

Amount: $157,397

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Michael Damato

Date: 01/10/23

HOLYOKE

69 Ashley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $294,000

Buyer: Haley Gaudette

Seller: Sean T. Rohan

Date: 01/12/23

70 Bemis Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $368,500

Buyer: Frank Heston

Seller: Robert C. Fuller

Date: 01/17/23

81 Bemis Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $348,900

Buyer: Damian R. Fernandez

Seller: Robin T. Lazorik

Date: 01/11/23

54-56 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Juan A. Velez

Seller: William Rivera

Date: 01/13/23

42 Clinton Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $234,500

Buyer: Jeffrey Gnatek

Seller: John P. Aubin

Date: 01/18/23

27 Concord Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $335,000

Buyer: Lelise R. Roberts

Seller: Celia E. Overby

Date: 01/10/23

107 Cross Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $420,000

Buyer: Kerry Kraft

Seller: Xinghuan Chen

Date: 01/20/23

979-981 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $285,000

Buyer: Angel J. Cruz

Seller: Phantom Holdings LLC

Date: 01/17/23

16 Greenwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Gian M. Rosado-Freytiz

Seller: Peter J. McAndrew

Date: 01/17/23

154 Huron Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $260,000

Buyer: Sunflower Holdings LLC

Seller: Garrison J. Rivard

Date: 01/17/23

15 Nicholls Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Elizabeth A. Millay

Seller: Peter J. Moriarty

Date: 01/20/23

474 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $410,000

Buyer: Iglesia Bautista Quechua

Seller: DNKB Properties LLC

Date: 01/11/23

80-82 Saint James Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $322,000

Buyer: George L. Vinas

Seller: Jonathan Soto

Date: 01/17/23

LONGMEADOW

105 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $369,900

Buyer: Erik L. Borreson

Seller: Sara Caulson

Date: 01/20/23

908 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $490,000

Buyer: Dinesh Patel

Seller: Subhash C. Grover

Date: 01/20/23

951 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $865,800

Buyer: Stassen Ft

Seller: Aaron D. Kugelmass

Date: 01/13/23

47 Ridge Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $795,000

Buyer: Mark R. Fairchild

Seller: Jerry L. Gibson

Date: 01/20/23

46 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Denisa Murtich-Nelson

Seller: Leonard S. Bell

Date: 01/17/23

103 Warren Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $399,900

Buyer: Analy Duong

Seller: JJB Builders Corp.

Date: 01/20/23

42 Williston Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $351,255

Buyer: Lumturi RT

Seller: Dorita Henderson

Date: 01/20/23

LUDLOW

348 Alden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Christine O’Shaunnessy

Seller: Dawn M. Scott

Date: 01/19/23

75 Heritage Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Rebecca Rondeau

Seller: Celia A. Tarasavitch

Date: 01/11/23

70 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $325,000

Buyer: Jeffrey T. Brousseau

Seller: Ann M. Brousseau

Date: 01/20/23

39 Michael St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $265,900

Buyer: Amy Doble

Seller: Chloe Molitoris

Date: 01/12/23

87-89 Minechoag Hts.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Peter J. Godbout

Seller: Vincent Villano

Date: 01/19/23

Turning Leaf Road, Lot 99

Ludlow, MA 01056

Amount: $159,900

Buyer: Aneta Sucharski

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 01/19/23

MONSON

24 Betty Jean Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $311,000

Buyer: Alyshia M. Jensen

Seller: Thomas J. Keller

Date: 01/10/23

23 Brimfield Road

Monson, MA 01057

Amount: $150,000

Buyer: Dawn A. Rogers

Seller: Heather A. Winter

Date: 01/13/23

18 Hilltop Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $267,500

Buyer: Joseph W. Goodreau

Seller: Jeffrey D. Lord

Date: 01/17/23

PALMER

194 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $235,000

Buyer: Caar Development LLC

Seller: Betsy T. Leduc

Date: 01/19/23

4002 Church St.

Palmer, MA 01069

Amount: $280,000

Buyer: Wiseman Xavier

Seller: Jehoram RT

Date: 01/20/23

25 French Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $195,000

Buyer: Kevin Germain

Seller: Carol A. Lee

Date: 01/12/23

2191 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $280,000

Buyer: Katie Pilleri

Seller: Mint Realty Group LLC

Date: 01/13/23

3157-3159 Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $130,000

Buyer: Robert M. Mileski

Seller: Robert M. Mileski

Date: 01/13/23

57 Mount Dumplin Road

Palmer, MA 01069

Amount: $152,500

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: James E. Dupont

Date: 01/20/23

5 New Hampshire Ave.

Palmer, MA 01080

Amount: $300,000

Buyer: Kimberly J. Nowicki

Seller: Erik Salstead

Date: 01/20/23

37 North St.

Palmer, MA 01080

Amount: $137,500

Buyer: Fumi Realty Inc.

Seller: Christopher V. Bukowski

Date: 01/19/23

RUSSELL

1441 Blandford Road

Russell, MA 01071

Amount: $172,000

Buyer: Lakeview Loan Servicing

Seller: Jeffrey L. Footit

Date: 01/11/23

923 General Knox Road

Russell, MA 01071

Amount: $190,000

Buyer: Michele L. Horvath-Spear

Seller: Tanis M. Meisenhelder

Date: 01/10/23

1114 Huntington Road

Russell, MA 01050

Amount: $288,000

Buyer: Stan Properties LLC

Seller: Howard R. Noe

Date: 01/20/23

SPRINGFIELD

821 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Tam T. Nguyen

Seller: Nhuan N. Nguyen

Date: 01/09/23

35 Archie St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Eulogio T. Felix

Seller: Todd M. Bonett

Date: 01/20/23

106 Barber St.

Springfield, MA 01109

Amount: $123,013

Buyer: Federal National Mortgage Assn.

Seller: Harvey E. Councilman

Date: 01/13/23

121 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $320,000

Buyer: Roland Hope

Seller: Morin, Dolores M., (Estate)

Date: 01/18/23

463 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Padam Gajmer

Seller: Suk Majhi

Date: 01/19/23

46 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $245,000

Buyer: Hugh A. Harline

Seller: Veale, Rita S., (Estate)

Date: 01/17/23

95 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Robert McCarty

Seller: Joanne K. Gilmour

Date: 01/09/23

46-48 Blanding St.

Springfield, MA 01151

Amount: $190,000

Buyer: James R. Foy

Seller: D. Smith Real Estate Holdings Inc.

Date: 01/20/23

32 Breckwood Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $197,000

Buyer: Patricia Y. Cheeks

Seller: Steven W. Lewis

Date: 01/11/23

15 Buick St.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Stefen S. Welch

Seller: Walmer, Ellen K., (Estate)

Date: 01/12/23

240 Cadwell Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $840,000

Buyer: Revitalize Community Development Corp.

Seller: Home Builders & Remodelers

Date: 01/12/23

34 Campechi St.

Springfield, MA 01118

Amount: $210,000

Buyer: Elioenai Rodriguez

Seller: Reinaldo Bermudez

Date: 01/17/23

17 Champlain Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $322,000

Buyer: Rodrigo Bustillo

Seller: Nicholas Ayala

Date: 01/12/23

81 Cherokee Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Dnepro Properties LLC

Seller: Alonzo H. Johnson

Date: 01/10/23

435 Cottage St.

Springfield, MA 01104

Amount: $425,000

Buyer: Centro Cristiano Emanuel

Seller: Edward L. Young

Date: 01/19/23

33-35 Crown St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Ana Figueroa

Seller: Kouadio M. Nguessan

Date: 01/18/23

107 Donbray Road

Springfield, MA 01119

Amount: $280,000

Buyer: Jose M. Rios

Seller: Fellion, Jeffrey E., (Estate)

Date: 01/09/23

62 Eddy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $129,000

Buyer: Lawrence J. Shea

Seller: Daniel J. Haseaert

Date: 01/18/23

18 Fenway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $231,070

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Haji Reed

Date: 01/10/23

181 Fernbank Road

Springfield, MA 01129

Amount: $218,000

Buyer: Michelle Cooper

Seller: Halina Piorkowska

Date: 01/11/23

18 French St.

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: Abdulrazaq Abdulrazaq

Seller: Jeffery Hyde

Date: 01/13/23

15 Garford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $256,500

Buyer: Erin E. Hagerty

Seller: Jadwiga Fiszer

Date: 01/20/23

101 Genesee St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Crystal M. Valentin

Seller: Patricia D. McKenzie

Date: 01/18/23

31 Goldenrod St.

Springfield, MA 01109

Amount: $195,000

Buyer: James D. Greenwood

Seller: Alicia Garcia

Date: 01/20/23

249 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $273,500

Buyer: Nicolas A. Valentine

Seller: City Of Homes Real Estate Ventures LLC

Date: 01/17/23

19 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $234,999

Buyer: Adam David

Seller: Jennifer L. Bifulco

Date: 01/11/23

140 Hudson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Devin Bushey

Seller: Chicklowski, Nancy, (Estate)

Date: 01/09/23

126 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $3,350,000

Buyer: Walgreen Eastern Co. Inc.

Seller: PJC Realty Mass. Inc.

Date: 01/18/23

50 Kenway Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Gr Remodel LLC

Seller: 50 Kenway Dr TR

Date: 01/13/23

29 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,840

Buyer: REO TR

Seller: Keren D. Barry

Date: 01/11/23

184 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $120,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Alonzo Williams

Date: 01/13/23

86 Magnolia Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $410,000

Buyer: Natacha Auguste

Seller: Fyxer Up Properties LLC

Date: 01/17/23

96 Magnolia Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: 96 Magnolia Terrace LLC

Seller: Waleryszak, Marion B., (Estate)

Date: 01/20/23

92 Malden St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Adrianna M. Rivera

Seller: Martha L. Black

Date: 01/13/23

27 Malibu Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $200,000

Buyer: Kyra Rodriguez

Seller: Marcus Moore

Date: 01/13/23

48-50 Mansfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $317,000

Buyer: Gianni Cofer-Smith

Seller: Home Staging & Realty LLC

Date: 01/13/23

72-74 Maryland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $257,000

Buyer: Monique Osbourne

Seller: Hanh N. Pham

Date: 01/12/23

58 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Sybil Maynard-Holder

Seller: Eddie W. Leverett

Date: 01/13/23

52 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $219,900

Buyer: Ian T. Iwinski

Seller: Bryce Y. Lupien

Date: 01/18/23

543 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Thembisa T. Gilgeous

Seller: 3N Property LLC

Date: 01/09/23

50 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $317,000

Buyer: Myrtho Lambert

Seller: Precious Williams

Date: 01/11/23

87-89 Parkside St.

Springfield, MA 01104

Amount: $345,000

Buyer: James E. Phelps

Seller: Luz Diaz

Date: 01/19/23

24 Pearl Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $181,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Micah Y. Feldman

Date: 01/11/23

84 Penrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Minerva Cabrera

Seller: Carol Martin

Date: 01/11/23

66 Pinta Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $238,000

Buyer: Amy Moore

Seller: Vaughn Irt

Date: 01/09/23

23 Puritan Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $302,500

Buyer: Jessenia Y. Dechert

Seller: Suzanne Patnaude

Date: 01/13/23

34 Revere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $350,000

Buyer: Luisa M. Diaz-Marcano

Seller: Felicia R. Barber

Date: 01/09/23

53 Sherman St.

Springfield, MA 01109

Amount: $120,000

Buyer: Marsha X. Qian

Seller: Sonya E. Gonzalez

Date: 01/10/23

241 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01118

Amount: $360,000

Buyer: Mohit Adhikari

Seller: Ravin S. Acharya

Date: 01/17/23

119 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,000

Buyer: Luis Alicea

Seller: Rebecca E. Lesure

Date: 01/20/23

61 Suzanne St.

Springfield, MA 01104

Amount: $134,400

Buyer: Jacob Saleh

Seller: Nationstar Mortgage LLC

Date: 01/17/23

12-14 Sylvan St.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Mark Melikian

Seller: Michael G. Shepard

Date: 01/11/23

115 Sylvester St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Carline Fonrose

Seller: Manuel J. Hernandez

Date: 01/19/23

42 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Julio C. Sanabria

Seller: Brandi M. Gamble-Eddington

Date: 01/13/23

127 Webber St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Devon King

Seller: Gertrude M. Gibbs

Date: 01/12/23

35 Wendover Road

Springfield, MA 01118

Amount: $480,000

Buyer: Hanna A. Baffour

Seller: Jose R. Fernandez

Date: 01/10/23

93 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $140,000

Buyer: Hedge Hog Industries Corp

Seller: Dnepro Properties LLC

Date: 01/20/23

29-31 Wigwam Place

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Emmanuel D. Marte

Seller: Rosa Burgos

Date: 01/10/23

1189-1191 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $230,500

Buyer: KB Estates LLC

Seller: Purchrock LLC

Date: 01/12/23

851 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $298,000

Buyer: Shanique R. Green

Seller: Tuan A. Tran

Date: 01/19/23

SOUTHWICK

729 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $525,000

Buyer: Christopher Laboranti

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 01/19/23

3 Evergreen St.

Southwick, MA 01077

Amount: $210,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Michael R. Laiho

Date: 01/10/23

17 Ham Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $260,000

Buyer: Rachel C. Foxe

Seller: Glenn F. McNeil

Date: 01/20/23

9 Tall Pines Trail

Southwick, MA 01077

Amount: $150,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 01/11/23

TOLLAND

58 Porcupine Point Road

Tolland, MA 01034

Amount: $420,000

Buyer: Yong J. No

Seller: Matthew D. Scharff

Date: 01/10/23

WEST SPRINGFIELD

621 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $359,000

Buyer: Christopher Mulcahy

Seller: Chris S. Laboranti

Date: 01/19/23

15 Avondale Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $317,000

Buyer: Raul Portorreal

Seller: Walter J. Palasz

Date: 01/13/23

516 Bear Hole Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $410,000

Buyer: Eric R. Boudreau

Seller: John Cataldo IRT

Date: 01/10/23

468 Birnie Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $224,900

Buyer: Ram B. Tamang

Seller: Frances Marshall

Date: 01/18/23

30 Robinson Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: William L. Siano

Seller: Bodzioch, Antoinette, (Estate)

Date: 01/09/23

117 Sibley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Dennis Clark

Seller: Paul R. Dickey

Date: 01/09/23

WESTFIELD

46 Chapel St.

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: Colibri Properties LLC

Seller: Douglas Fuller

Date: 01/10/23

57 Crescent Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: Christopher R. Rumplik

Seller: Leslie A. Bannish

Date: 01/12/23

20 Cross St.

Westfield, MA 01085

Amount: $185,500

Buyer: Helena K. Mochak

Seller: Francis J. Simmitt

Date: 01/19/23

26 Lois St.

Westfield, MA 01085

Amount: $272,000

Buyer: Renee Gonnello

Seller: Robin Sheldon

Date: 01/12/23

15 New Broadway

Westfield, MA 01085

Amount: $700,000

Buyer: John H. Thomas

Seller: Mieczyslaw Niziol

Date: 01/10/23

141 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Guven Orman

Seller: Nickole Kugel

Date: 01/11/23

WILBRAHAM

49 Bartlett Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $310,000

Buyer: William H. Kemple

Seller: Richard K. Eyer

Date: 01/20/23

53-55 Bartlett Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $310,000

Buyer: William H. Kemple

Seller: Richard K. Eyer

Date: 01/20/23

29 Brainard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $270,000

Buyer: Choctaw American Insurance Inc.

Seller: Sarah Stout

Date: 01/10/23

36 Linwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $225,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Jolanta E. Oleksak

Date: 01/10/23

12 Maplewood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $359,900

Buyer: Laura M. Findlay

Seller: Nancy L. Ryan

Date: 01/20/23

17 Shirley St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $640,000

Buyer: Josette Dawkins

Seller: David R. Scudder

Date: 01/12/23

125 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $425,000

Buyer: Christopher Stocks

Seller: Stephen G. Cote

Date: 01/10/23

7 Surrey Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $435,000

Buyer: Riccardo Albano

Seller: Cynthia L. Catuogno

Date: 01/19/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

30 McClellan St.

Amherst, MA 01002

Amount: $370,000

Buyer: Historic Renovations & Real Estate

Seller: Simpson, Judy Lewis, (Estate)

Date: 01/18/23

33 Red Gate Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $850,000

Buyer: Andrew R. Spielvogel

Seller: Jason J. Weakley

Date: 01/12/23

58 South Whitney St.

Amherst, MA 01002

Amount: $200,000

Buyer: Thomas C. Perron

Seller: Timothy W. Aldrich

Date: 01/17/23

626 Station Road

Amherst, MA 01002

Amount: $380,000

Buyer: Juliana Hatfield

Seller: Helen H. Grabel

Date: 01/13/23

19 Thayer St.

Amherst, MA 01002

Amount: $423,000

Buyer: Gaibrial P. Duffy

Seller: KGT Associates LLC

Date: 01/19/23

535 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $408,500

Buyer: Emad Mady

Seller: Paul A. Ita

Date: 01/13/23

BELCHERTOWN

28 Alden Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $415,000

Buyer: Brian Huyler

Seller: Lihui Tan

Date: 01/17/23

Bardwell St., Lot 4

Belchertown, MA 01007

Amount: $200,000

Buyer: Joan Mikos

Seller: Carol A. Spellman

Date: 01/10/23

79 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $425,000

Buyer: Allan P. Cote

Seller: M. & G. Land Development LLC

Date: 01/19/23

192 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $345,000

Buyer: Jennifer Kalmansson

Seller: Courageous Lion LLC

Date: 01/10/23

120 Kennedy Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Kyle D. Ingram

Seller: Brianna M. Lacki

Date: 01/20/23

CHESTERFIELD

East St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $115,000

Buyer: William Bitzer

Seller: Richard Stewart

Date: 01/17/23

127 East St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $180,000

Buyer: Julie A. Roberts

Seller: June Hinton LT

Date: 01/09/23

EASTHAMPTON

17 Florence Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $330,000

Buyer: 17 Florence Road LLC

Seller: Meghan J. Royal

Date: 01/12/23

8 Jones Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $305,000

Buyer: Maxwell T. Swisher

Seller: Barry J. Picard

Date: 01/17/23

15 Lyman St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $411,100

Buyer: Richard K. Brown

Seller: Daniel J. Noonan

Date: 01/11/23

118 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $6,000,000

Buyer: Weny Pat LLC

Seller: CPI East Hampton I. LLC

Date: 01/10/23

GRANBY

533 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $245,000

Buyer: Jessica R. Law

Seller: Maia Ft

Date: 01/20/23

435 East State St.

Granby, MA 01033

Amount: $209,000

Buyer: Stanley Hill

Seller: Stimpson, Steven A., (Estate)

Date: 01/13/23

145 Harris St.

Granby, MA 01033

Amount: $260,000

Buyer: Heather R. Labonte

Seller: Candice L. Reynolds

Date: 01/17/23

HADLEY

333 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $1,980,000

Buyer: Stadium Realty LLC

Seller: William H. McLoughlin

Date: 01/17/23

8 Sunrise Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $675,000

Buyer: Maureen Humpage

Seller: Mark Lively

Date: 01/20/23

4 Wampanoag Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $424,500

Buyer: Sarah L. Gilleman

Seller: Dian Ossolinski RET

Date: 01/13/23

HUNTINGTON

7 Cullen Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $165,000

Buyer: Brent L. Fox

Seller: Charlene Call

Date: 01/11/23

NORTHAMPTON

323 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $625,000

Buyer: Christopher A. Spagnoli

Seller: Twomarks NT

Date: 01/13/23

504 Easthampton Road

Northampton, MA 01060

Amount: $742,000

Buyer: D. A. Sullivan & Sons Inc.

Seller: Tessier FT

Date: 01/09/23

148 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $925,340

Buyer: Jeffrey D. Caird

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 01/09/23

67 Park St.

Northampton, MA 01062

Amount: $225,000

Buyer: Max Hebert

Seller: Scott C. Harlow

Date: 01/18/23

591 Riverside Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $427,500

Buyer: Valerie Marcus

Seller: Michael E. Aleo

Date: 01/09/23

40 Spring St.

Northampton, MA 01062

Amount: $388,000

Buyer: Richard C. Weis

Seller: Sarah L. Gilleman

Date: 01/13/23

613 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $530,000

Buyer: Hailey A. Miller

Seller: Linda A. Bullock

Date: 01/20/23

96 Woods Road

Northampton, MA 01062

Amount: $577,500

Buyer: Michael B. Sharick

Seller: Daniel L. Plotkin

Date: 01/12/23

SOUTH HADLEY

31 Ashfield Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $408,000

Buyer: Victor Perpetua

Seller: Janice M. Detoma RET

Date: 01/11/23

25 Judd Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $322,900

Buyer: Abigail P. Lukasik

Seller: Kevin Garvin

Date: 01/09/23

16 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $585,000

Buyer: David M. Urbanski

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 01/20/23

41 Viviani St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $445,000

Buyer: Jamie-Lynn M. Overby

Seller: Gary P. Biela

Date: 01/10/23

87 Woodbridge St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: David M. Brown

Seller: Thomas S. Simpson RET

Date: 01/12/23

WARE

1 Briar Circle

Ware, MA 01082

Amount: $400,000

Buyer: Audra Ekmalian

Seller: Carl R. Waal

Date: 01/10/23

26 Grove St.

Ware, MA 01082

Amount: $175,000

Buyer: Peter D. Harper

Seller: Upland Mtg. Loan TA

Date: 01/13/23

135 Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $450,000

Buyer: Blackrock Group LLC

Seller: JRES LLC

Date: 01/09/23

3 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $190,000

Buyer: Thomas Collins

Seller: Qingxin Tian

Date: 01/19/23

2 Quarry St.

Ware, MA 01082

Amount: $361,000

Buyer: Daniel J. Luksha

Seller: Richard A. Anair

Date: 01/20/23

WILLIAMSBURG

84 Briar Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $255,000

Buyer: Matthew Bienia

Seller: Nona C. Seredynski

Date: 01/20/23