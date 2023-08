Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of July 2023.

AMHERST

Amherst Dental Group

650 Main St.

Arsen Bagdasarov, Colleen Chambers

Botanica Home

191 North Pleasant St.

Deborah Noyes

Downtown Hair Studio

321 Main St.

Kirsten Barnes

Laura S. Green Editing Services

439 East Pleasant St.

Laura Green

New England Submission Fighting

460 West St.

Kirik Jenness

Yellow Sabot

439 East Pleasant St.

Laura Green

BELCHERTOWN

Around Again

240 South Liberty St.

Shannon Materka

Bear Hill Sawmill & Millwork

494 George Hannum Road

Sean Hill

Be U Method

511 Daniel Shays Highway

Kelsey Lavalle

Handyman Tom

18 Country Lane

Thomas McRae

Quabbin Soccer Academy

7 Town Beach Road

Matthew Schiffer

Relentless Towing & Recovery LLC

111 Sargent St.

Travis Watts

Sleigh City Pizza Co. LLC

145A North Main St.

Kelly Gidopoulos

Swift River Gunworks

450A State St.

Douglas Everett

PITTSFIELD

Aldi

898 Crane Ave.

Aldi Massachusetts LLC

Allessio Pressure Washing

40 Brookside Dr.

Alex Allessio

Berkshire Business Services

33 Meadow Ridge Dr.

Alex Raj

Britz & Co.

82 Wendell Ave., Suite 100

BH Inc.

Catamount Response

555 Fenn St.

Catamount Cleaning of the Berkshires Inc.

C Nails & Spa

457 Dalton Ave., Unit L5

Joseph Ngo

Cleaning and Beyond

227 Robbins Ave.

Jeffrey Sayers

East Coast Insulators

4 Industrial Dr.

Benjamin Melle

Eco Girl Shop

82 Wendell Ave., Suite 100

Thoughtful Tomorrow LLC

Madison Café

49 Madison Ave.

Madcaf LLC

Manny’s Bounce House Rentals

16 Leona Dr.

Mandell Crump

Mindset Personalized

53 Orchard St.

Godwin Adu

Paul Rich & Son

242 North St.

Downtown North Inc.

PNW Loans

82 Wendell Ave.

Licensing Department

Revolution Card Grading

124 Fenn St.

Reginald Davis

SauceGod_Everything

555 Hubbard Ave.

Dereck Carter

Starbase

343 Pecks Road

Berkshire Kind Inc.

Tactiq

82 Wendell Ave.

Jason Garrett

Tom’s Residential Services

227 Springside Ave.

Thomas Harter

Understory Analytics

82 Wendell Ave.

Precision Point Group LLC

Willow

101 Hawthorne Ave.

ADCM LLC

The Witching Hour

127 Calumet St.

Kayeleigh Santspree

SOUTH HADLEY

Amber Scene Clean

650 New Ludlow Road

Amber Energy Inc.

Lemon Lavender

104 Granby Road

Farrah Matta

SOUTHWICK

DJ Jewelers

210 Mort Vining Road

Donna Buldrini

The Doughy Dog Bakery

12 Gargon Terrace

Stacey Cagan

Ginger Roots Skin Bar

535 College Highway

Jill Decoteau

Great2BHome

19 Crescent Circle

Laurie Walhord

My PT LLC

108 Congamond Road

Thomas Naro

Southwick Motors

483 College Highway

Fariaan Mufeed

Sweepin It Clean LLC

610 College Highway

Anthony Rhodes

WH Industries

74 South Loomis St.

William Henry

WESTFIELD

413 Auto Sales

128 Meadow St.

128 Meadow Street LLC

Applebee’s Neighborhood Grill & Bar

441 East Main St.

Apple New England LLC

Dan Orszulak Windows & Siding

16 School St.

Dan Orszulak

Elite Mechanical

22 Pinewood Lane

Brendan MacKechnie

Essex Foods LLC

77 Servistar Industrial Way

Jason Brown

Home Environmental Services

4 School Sr.

Walter Baenziger

Interstate Towing Inc.

20 Clifton St.

Jeremy Procon

Laundry Central Inc.

3 White St.

Laundry Central Inc.

Old School Landscaping

817 Airport Industrial Park Road

Matthew Hamberg, Ray Lopez

Pit Stop BBQ

349 East Mountain Road

Christopher Santaniello

Roosters Chicken & Waffles

78 Franklin St.

Louinel Sterling

Tatyna Nail Service

78 Franklin St.

Tatyana Rotar

Under Budget Printing

8 Foss St.

Kevin Dyke