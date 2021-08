The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

63 Gill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $216,000

Buyer: Amanda J. Murphy

Seller: Eric A. Vassar

Date: 06/28/21

85 Hillcrest Dr.

Bernardston, MA 01337

Amount: $250,000

Buyer: Anthony J. Denofrio

Seller: Helen A. Staiger

Date: 07/06/21

CHARLEMONT

129 Main St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $140,000

Buyer: Timothy Porter-Devriese

Seller: Wayne D. Filan

Date: 06/30/21

2161 Route 2

Charlemont, MA 01339

Amount: $255,000

Buyer: Joseph Mendes

Seller: Josh Simpson Contemporary

Date: 06/28/21

COLRAIN

11 Church St.

Colrain, MA 01340

Amount: $238,000

Buyer: Cole Whitaker

Seller: Amanda S. Haney

Date: 07/09/21

Crosier Lane

Colrain, MA 01340

Amount: $115,000

Buyer: Sarah M. Wilson

Seller: Stowe Farm Community Home Owners Assn.

Date: 06/30/21

438 Jacksonville Road

Colrain, MA 01340

Amount: $550,000

Buyer: Daniel Dubois

Seller: Carolyn B. Cromack RET

Date: 06/29/21

DEERFIELD

43 Conway St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $329,000

Buyer: Jessica E. Petersen

Seller: Paul W. Allis

Date: 06/28/21

14 Elm St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $122,400

Buyer: Hamshaw Deerfield LLC

Seller: Filion Leasing Inc.

Date: 06/28/21

16 Elm St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $557,600

Buyer: Hamshaw Deerfield LLC

Seller: Filion Leasing Inc.

Date: 06/28/21

74 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $330,000

Buyer: James Perot LT

Seller: Daniel M. Harper

Date: 06/30/21

ERVING

49 Mountain Road

Erving, MA 01344

Amount: $197,500

Buyer: Tristan D. Martineau

Seller: Charest, Paul M., (Estate)

Date: 06/29/21

GILL

235 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $185,000

Buyer: Michael Vining

Seller: Kurt T. Prondecki

Date: 06/28/21

132 West Gill Road

Gill, MA 01354

Amount: $300,000

Buyer: Katelyn A. Wood

Seller: Alan D. Tufano

Date: 07/02/21

GREENFIELD

890 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $280,000

Buyer: Nicholas Guidi

Seller: Michele Hoyt

Date: 07/01/21

1113 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,660,000

Buyer: Hamshaw Greenfield LLC

Seller: Filion Leasing Inc.

Date: 06/28/21

1123 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,660,000

Buyer: Hamshaw Greenfield LLC

Seller: Filion Leasing Inc.

Date: 06/28/21

40 Burnham Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $291,500

Buyer: Nancy L. Carson

Seller: Regrag RT

Date: 07/09/21

103 Burnham Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $305,000

Buyer: Rory E. Donohoe

Seller: Carrie H. Dubino

Date: 06/30/21

159 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $262,500

Buyer: Jason A. Staloff

Seller: Raymond C. Harris

Date: 07/02/21

201 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $190,000

Buyer: Rayshawn Yarde

Seller: Alan S. Jackson

Date: 06/28/21

83 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Jeffrey T. Reynolds

Seller: Jane M. Buchanan

Date: 06/29/21

33 Forest Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Shawn M. Johnson

Seller: Craig Hunting

Date: 07/07/21

39 Grove St.

Greenfield, MA 01376

Amount: $205,000

Buyer: Christopher D. Hample

Seller: Paul W. Allis

Date: 06/28/21

99 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Carmen G. Gonzalez

Seller: Jason Houle

Date: 07/09/21

220-228 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Buudda Brothers LLC

Seller: Ikhlas LLC

Date: 07/08/21

85 Pierce St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $199,900

Buyer: Roundabout Books Inc.

Seller: Joel Tognarelli

Date: 07/01/21

8-10 Pond St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $160,000

Buyer: PRB LLC

Seller: Gerald A. Badore

Date: 06/30/21

233 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $236,000

Buyer: Jeffrey P. Francisco

Seller: Robert J. Conlin

Date: 07/07/21

82 Thayer Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $230,000

Buyer: Marie G. Mullen

Seller: Redfoot LLC

Date: 06/28/21

303 Wisdom Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,825,000

Buyer: All Purpose Storage Greenfield

Seller: Wisdom Way Self Storage

Date: 06/28/21

LEVERETT

112 Shutesbury Road

Leverett, MA 01054

Amount: $219,000

Buyer: Stuberovskis FT

Seller: Robinson, Arija, (Estate)

Date: 07/01/21

LEYDEN

134 Frizzell Hill Road

Leyden, MA 01337

Amount: $265,000

Buyer: Laura O. Sackton

Seller: Melissa A. Osborne

Date: 07/07/21

MONTAGUE

100 3rd St.

Montague, MA 01376

Amount: $175,000

Buyer: Iris Properties LLC

Seller: Brenda J. Harvey

Date: 07/06/21

90 5th St.

Montague, MA 01376

Amount: $205,000

Buyer: Alexxis J. Young

Seller: Rich Young Property Management Inc.

Date: 07/06/21

Industrial Blvd.

Montague, MA 01351

Amount: $157,500

Buyer: River Bluff Group LLC

Seller: Town Of Montague

Date: 07/01/21

27 N St.

Montague, MA 01351

Amount: $217,000

Buyer: Jeremy Towle

Seller: Gregory M. Oles

Date: 06/30/21

16 West Main St.

Montague, MA 01349

Amount: $183,000

Buyer: William R. Crosby

Seller: Marilyn C. Watroba

Date: 07/06/21

NEW SALEM

15 West St.

New Salem, MA 01355

Amount: $408,500

Buyer: Yongjun Ruan

Seller: Christopher P. Misra

Date: 06/29/21

NORTHFIELD

63 Glenwood Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $375,000

Buyer: Sean P. Ross

Seller: Paul W. Prest

Date: 07/09/21

24 Pierson Road

Northfield, MA 01360

Amount: $320,000

Buyer: Christopher S. McAdam

Seller: Nancy Carson

Date: 07/09/21

9 Pentecost Road

Northfield, MA 01360

Amount: $267,000

Buyer: Susan J. Westphal

Seller: Andrea T. Dale

Date: 07/02/21

ORANGE

85 Hayden St.

Orange, MA 01364

Amount: $290,000

Buyer: Terry Denney

Seller: Sovereign Von Buren Rlty

Date: 06/30/21

8 Packard Road

Orange, MA 01364

Amount: $535,000

Buyer: Miguel A. Nieto

Seller: Stachelczyk LT

Date: 07/09/21

SHUTESBURY

138 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $444,900

Buyer: Matteo A. Pangallo

Seller: Ayres Hall RET

Date: 06/28/21

SUNDERLAND

286 North Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $435,000

Buyer: Paul R. Miller

Seller: Christopher R. Bourque

Date: 07/02/21

WENDELL

New Salem Road

Wendell, MA 01379

Amount: $125,000

Buyer: Whetstone Wood T. Fund

Seller: Eleanor M. Wetherby

Date: 06/29/21

29 West St.

Wendell, MA 01380

Amount: $147,000

Buyer: Iris Evernow

Seller: Craig Wendell

Date: 06/30/21

WHATELY

200 Chestnut Plain Road

Whately, MA 01093

Amount: $622,000

Buyer: Ellen S. Burt

Seller: Melissa B. Caldwell

Date: 07/01/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

37 Alfred Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $120,000

Buyer: Robyn M. Hersey

Seller: Kenneth E. Hinckley

Date: 06/28/21

13 Campbell Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: Donald Marion

Seller: Patrick S. O’Hare

Date: 06/30/21

22 Cooley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $263,000

Buyer: Ruth N. Vasquez

Seller: Gregory M. Daniels

Date: 07/08/21

51 Dartmouth St.

Agawam, MA 01001

Amount: $329,500

Buyer: Shirley Tosado

Seller: Jennifer E. Bonavita

Date: 06/29/21

70 Elm St.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: David D. Sanschagrin

Date: 07/08/21

83 Halladay Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $335,000

Buyer: Juan C. Santana

Seller: Tamara Milyakova

Date: 06/28/21

102 Halladay Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $331,000

Buyer: Timothy S. Rowan

Seller: David P. Whitehead

Date: 06/30/21

48 Horsham Place

Agawam, MA 01030

Amount: $323,000

Buyer: Shelley R. Daly

Seller: Oleg Shevchenko

Date: 07/02/21

40 Lealand Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: Jinmu Staddon

Seller: Andrew J. Fay

Date: 07/01/21

1013 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $325,000

Buyer: Thomas Burgess

Seller: Michael Sapelli

Date: 07/09/21

448 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $229,600

Buyer: Kara M. Pulley

Seller: Michael S. Bilodeau

Date: 07/06/21

62-64 Mark Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $625,000

Buyer: Kathleen A. Cortese

Seller: Richard J. Langone

Date: 06/28/21

22 Ralph St.

Agawam, MA 01030

Amount: $190,000

Buyer: Zachary H. Avery-Kondrat

Seller: Frank J. Bond

Date: 07/07/21

10-12 River St.

Agawam, MA 01001

Amount: $325,000

Buyer: Haskell Holdings LLC

Seller: Nicholas Toma

Date: 06/30/21

47 Rosie Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $185,000

Buyer: John V. Ivanov

Seller: Salamon, Jeffery A., (Estate)

Date: 06/29/21

321 Rowley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $194,000

Buyer: Marco Scibelli

Seller: Albert R. Desmarais

Date: 07/02/21

604 South West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $292,800

Buyer: Yury Panchuk

Seller: Anton Melnikov

Date: 07/01/21

194 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $305,000

Buyer: Dominic A. Carraturo

Seller: Steven D. Gamble

Date: 06/30/21

500 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $426,200

Buyer: Mark Karolides

Seller: Jason P. Macari

Date: 07/02/21

557-559 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $182,500

Buyer: Timothy R. Scussel

Seller: Yang Maggie Inc.

Date: 06/29/21

715 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Yoniriz Parrilla

Seller: Clark Dore

Date: 06/30/21

18 Stony Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $345,000

Buyer: Andrew Fay

Seller: Thomas E. Gorman

Date: 07/01/21

1303 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $280,000

Buyer: Alexis Sepulveda

Seller: David Askins

Date: 06/28/21

53 Tobacco Farm Road

Agawam, MA 01030

Amount: $411,000

Buyer: Brittany M. Progulske

Seller: Elizabeth A. Maher

Date: 06/30/21

BRIMFIELD

45 Dean Pond Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $267,350

Buyer: Eric J. Poirier

Seller: Colleen Thompson

Date: 07/06/21

52 Washington Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $430,000

Buyer: Miaoli Wu

Seller: Michael J. Fusco

Date: 07/01/21

285 Webber Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $435,000

Buyer: Spring Mountain LLC

Seller: A&B Automotive Prop LLC

Date: 07/08/21

CHESTER

23 Maple St.

Chester, MA 01011

Amount: $185,000

Buyer: Amy Sewell

Seller: Gary J. Dipietro

Date: 07/09/21

CHICOPEE

56 Auburn St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $217,800

Buyer: Carol Maldonado

Seller: Jeffrey A. Pickett

Date: 07/07/21

140 Boutin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $276,000

Buyer: Cathy A. Tobin

Seller: Victor Borisik

Date: 07/02/21

262 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Daryl L. Lidwin

Seller: Luke J. Tetreault

Date: 06/30/21

166 College St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Robert F. Danczak

Seller: US Bank

Date: 07/07/21

94 Cora Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $246,500

Buyer: Elsie M. Colon

Seller: Charles Constantilos

Date: 06/30/21

29 Deslauriers St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Yajaira Santiago

Seller: Amani Group LLC

Date: 07/02/21

138 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Felix Rodriguez

Seller: Daniel E. Perez

Date: 06/30/21

118 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $314,000

Buyer: Drew Nalewanski

Seller: J. Michael Muldoon

Date: 07/09/21

67 Falmouth Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Omar Espada

Seller: Donald French

Date: 07/02/21

23 Farmington St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Jesus Matos-Ocasio

Seller: Joshua D. Provost

Date: 07/01/21

61 Fletcher Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: William R. Anderson

Seller: Richard G. Maciolek

Date: 07/07/21

132 Frontenac St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Robert S. Kyser

Seller: Janelle Tarantino

Date: 06/30/21

110 Hafey St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $240,000

Buyer: Joubethzy Rodriguez

Seller: Frances E. Darcey

Date: 07/02/21

48 Hamilton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $390,000

Buyer: Mykel B. Potter

Seller: Robert J. Galica

Date: 07/01/21

43 Juliette St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $292,000

Buyer: Yefri Ciprian

Seller: Amy T. Keaton

Date: 07/02/21

35 Linden St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $289,000

Buyer: Marc S. Lewis

Seller: Justin D. Delonge

Date: 07/02/21

33 Lombard St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Todd Roy

Seller: Sarad, Rita A., (Estate)

Date: 06/29/21

97 Meadow St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $125,000

Buyer: Santana Real Estate Inc.

Seller: Wilma D. Liaszenik

Date: 07/02/21

61 Moreau Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $375,000

Buyer: Wahab A. Mohammed

Seller: Marc N. Turgeon

Date: 07/06/21

24 Mount Royal St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Reginald Green

Seller: Margaret Goodrich

Date: 06/30/21

36 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $248,000

Buyer: Katherine E. Smith

Seller: Croteau, Donald B., (Estate)

Date: 07/09/21

15 Oxford St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $301,000

Buyer: Patricia Hourihan

Seller: Margaret E. Gray

Date: 06/28/21

9 Page Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $271,000

Buyer: Andre N. Laidlaw

Seller: Kimberly S. McGee

Date: 06/28/21

77 Reed St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $390,000

Buyer: Patricia Davey

Seller: Richard P. Beaulieu

Date: 06/30/21

90 Rochester St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Amy Mercer

Seller: Timothy M. Pittman

Date: 07/09/21

74 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Trevor McCarthy

Seller: Robert W. Smith

Date: 07/01/21

27 Shirley St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $256,000

Buyer: Jeremiah L. Ruell

Seller: Jamie L. Puckett

Date: 06/30/21

29 Silvin Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $263,000

Buyer: Jose J. Diaz

Seller: Andrew J. Segarra

Date: 07/09/21

527 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Diana Pun

Seller: Daria M. Peck

Date: 06/28/21

176 Vadnais St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Christopher Staples

Seller: Timothy F. Ryan

Date: 07/09/21

EAST LONGMEADOW

5 Bella Vista Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $900,000

Buyer: Wandana Joshi

Seller: Ridgeview Development LLC

Date: 06/28/21

21 Channing Road

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $139,425

Buyer: USA HUD

Seller: June R. Cleary

Date: 07/09/21

190 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $439,900

Buyer: Kerry O’Reilly

Seller: Lisa Italiano

Date: 06/30/21

2 Clover Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $523,000

Buyer: Gail M. Nassif

Seller: D. R. Chestnut LLC

Date: 07/01/21

87 Edmund St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,100

Buyer: Noraimi Rivera

Seller: Stephanie J. Dunaj

Date: 06/30/21

122 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $335,000

Buyer: Chelsea Colbath

Seller: Adam D. Lape

Date: 06/29/21

25 Hillside Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $465,000

Buyer: Michael T. Lynch

Seller: Carlos M. Lopez

Date: 06/30/21

8 Linden Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $370,000

Buyer: Johanna Pinero

Seller: Wayne Portier

Date: 06/30/21

8 Lyric Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $252,000

Buyer: Joshua K. Lee

Seller: Brian A. Markelonis

Date: 06/30/21

69 Maplehurst Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $244,500

Buyer: Brinsley Chasse

Seller: Quang Luu

Date: 06/30/21

208 Mapleshade Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $233,000

Buyer: Steven K. Mazza

Seller: Diane L. Brady

Date: 06/30/21

45 Oak Brook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $375,000

Buyer: Joan I. Annexy-Lopez

Seller: Girard L. Elliott

Date: 07/09/21

15 Park Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $363,000

Buyer: Arthur B. Singleton

Seller: Benjamin L. Cote

Date: 06/28/21

117 Pleasant St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Phil Milstein

Seller: Barry Fitzgerald

Date: 07/09/21

19 Skyline Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $520,000

Buyer: Jill E. Cote

Seller: Lisa A. Simon

Date: 06/28/21

GRANVILLE

471 Blandford Road

Granville, MA 01034

Amount: $310,000

Buyer: Kristy Bennett

Seller: Thomas L. Anderson

Date: 07/01/21

313 Crest Lane

Granville, MA 01034

Amount: $277,274

Buyer: FNMA

Seller: Michael T. Bane

Date: 06/30/21

HAMPDEN

21 Allen Crest St.

Hampden, MA 01036

Amount: $300,000

Buyer: Eileen P. Hanley

Seller: Raymond C. Bartolucci

Date: 06/30/21

91 Mill Road

Hampden, MA 01036

Amount: $372,000

Buyer: Jason P. Catarino

Seller: Donna T. Haskins

Date: 07/09/21

3 Old Coach Road

Hampden, MA 01036

Amount: $381,500

Buyer: Jeffrey R. Yarrows

Seller: Janet E. Plumb

Date: 06/30/21

15 South Ridge Road

Hampden, MA 01036

Amount: $575,000

Buyer: Brian K. Wood

Seller: Paul C. Gagliarducci

Date: 06/30/21

23 Walnut Road

Hampden, MA 01036

Amount: $329,900

Buyer: Shawn Sullivan

Seller: Lillian M. Crouser

Date: 06/30/21

193 Wilbraham Road

Hampden, MA 01036

Amount: $205,000

Buyer: Stephen D. Lamb

Seller: Edward S. Zorzi

Date: 07/02/21

67 Wilbraham Road

Hampden, MA 01036

Amount: $220,000

Buyer: Carlos Silva

Seller: William H. Bond

Date: 06/29/21

HOLLAND

21 Barry Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $199,900

Buyer: Dana Vilandre

Seller: Steven Verrette

Date: 06/29/21

1 Leisure Court

Holland, MA 01521

Amount: $377,000

Buyer: Gerald A. Dente

Seller: Timothy M. Gerry

Date: 07/01/21

13 Leisure Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $425,000

Buyer: Martin Vibert

Seller: James M. Czapiga

Date: 06/28/21

HOLYOKE

198 Allyn St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $165,500

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Jackowski, James J. Jr., (Estate)

Date: 06/30/21

35 Clayton Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Jonathan D. Engle

Seller: Kathleen G. Anderson

Date: 07/01/21

13 Cook St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Alexandra Renna

Seller: Jonathan Engle

Date: 06/30/21

19 Cray Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $500,000

Buyer: Cray Realty LLC

Seller: Elinor W. Twohig

Date: 07/01/21

7 Cray Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $500,000

Buyer: Cray Realty LLC

Seller: Elinor W. Twohig

Date: 07/01/21

1030 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Alexandro R. Ramirez

Seller: Kerry L. O’Reilly

Date: 06/30/21

8 Harrison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Richard A. DeJesus-Lopez

Seller: Perry Mcdonnell

Date: 06/30/21

302 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $230,000

Buyer: Maria E. Camacho

Seller: Kyle Sodano

Date: 07/07/21

47 Mount Tom Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $321,000

Buyer: Adam J. Munska

Seller: Ruth N. Vega

Date: 06/30/21

64 Nonotuck St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $326,000

Buyer: Matthew D. Mayer

Seller: Taylor M. Roberge

Date: 06/29/21

1615 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $500,000

Buyer: Cray Realty LLC

Seller: Elinor W. Twohig

Date: 07/01/21

30 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $237,000

Buyer: Kyle Renzulli

Seller: Joan I. Annexy-Lopez

Date: 07/09/21

23-25 School St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Leland M. Alexander

Seller: Holyoke 23-25 School St.

Date: 06/29/21

507-517 Whitney Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $7,092,000

Buyer: Valley Ventures LLC

Seller: Valley View Apartments LLC

Date: 07/09/21

LONGMEADOW

15 Bellevue Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Nuno M. Machado

Seller: Kristin P. Mantolesky

Date: 07/02/21

33 Benedict Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $465,000

Buyer: David A. Garro

Seller: Daniel F. Kelleher

Date: 06/28/21

90 Brookside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $470,000

Buyer: Alexander Torpey

Seller: Ravi K. Narasimhan

Date: 07/09/21

107 Colton Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $322,000

Buyer: Robert Allison

Seller: Paul A. Sweitzer

Date: 07/01/21

43 Elizabeth Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $580,000

Buyer: Joseph D. Janik

Seller: Thomas R. Maurer

Date: 06/30/21

69 Fenwood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $449,000

Buyer: Michael P. Taylor

Seller: Michael Czupryna

Date: 06/29/21

148 Hazardville Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $330,000

Buyer: Susan E. Lauser

Seller: Jon S. Goldaper

Date: 06/30/21

37 Hopkins Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $371,100

Buyer: Nicholas J. Jacks

Seller: Glenn M. Willetts

Date: 07/01/21

1183 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Sarah Kenney

Seller: Emily M. Lange

Date: 07/07/21

37 Meadow Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $199,000

Buyer: Courtney C. Marquardt

Seller: Mary L. Wilson

Date: 07/08/21

632 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $579,900

Buyer: Ellen S. Alliger

Seller: David B. Mernoff

Date: 06/30/21

19 Quinnehtuk Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Michael Czupryna

Seller: Amrita Roy

Date: 06/29/21

67 Ridge Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $505,000

Buyer: Samba NT

Seller: Brian D. Appell

Date: 06/30/21

52 Riverview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $185,000

Buyer: Carrasquillo Fix Up LLC

Seller: Kurtz, Bruce C., (Estate)

Date: 06/30/21

55 Shady Side Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $490,000

Buyer: Lloyd Wynter

Seller: Harland Butler J., (Estate)

Date: 07/02/21

59 South Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $265,000

Buyer: Hector J. Reyes-Marrero

Seller: David A. Lenn

Date: 06/29/21

158 Wenonah Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $375,000

Buyer: Steven Creelman

Seller: Stewart E. Creelman

Date: 07/09/21

420 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $249,900

Buyer: Timothy Lucier

Seller: Edward C. Fogarty

Date: 07/01/21

LUDLOW

33 Aldo Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $271,000

Buyer: David Almeida-Morais

Seller: Dubour, Eleanor J., (Estate)

Date: 07/02/21

57 Bruni Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $289,900

Buyer: Shawn Bushey

Seller: Lori A. Knowlton

Date: 06/28/21

796 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $355,000

Buyer: Mathew Palatino

Seller: Valerie A. Messina

Date: 07/01/21

28 Deer Hill Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $445,000

Buyer: Jillian Bowyer

Seller: Lawrence F. Army

Date: 06/28/21

57 Elm St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $230,000

Buyer: Stacy M. Benda

Seller: Shorey E. Raymond

Date: 06/30/21

90 Haviland St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $148,000

Buyer: Robert J. Schroeter

Seller: Maria R. Santos

Date: 07/09/21

193 Jerad Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $650,000

Buyer: Richard A. Nadeau

Seller: Dwight Manganaro

Date: 07/06/21

291 Moody St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $975,000

Buyer: Ludlow Storage LLC

Seller: Halgas Realty LLC

Date: 07/02/21

427-429 Poole St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $329,000

Buyer: Ian Thompson

Seller: Joseph M. Cabral

Date: 07/02/21

88 Roy St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $255,000

Buyer: Tracy Lanou

Seller: Antonio M. Salvador

Date: 07/09/21

Sunset Ridge

Ludlow, MA 01056

Amount: $136,000

Buyer: Raymond L. Belden

Seller: Leonid Shevchuk

Date: 07/01/21

199 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: Philip T. Garnett

Seller: Lawrence J. Pagliaro

Date: 06/28/21

89 Vienna Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Jacquelyn M. Siddle

Seller: Fernando Blanco

Date: 06/30/21

83 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $206,000

Buyer: Amber Curry

Seller: Craig M. Bruneault

Date: 06/30/21

120 Whitney St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,000

Buyer: Brian Cipoletta

Seller: Sergio Dacruz

Date: 06/30/21

MONSON

40 Bethany Road

Monson, MA 01057

Amount: $141,000

Buyer: Melro Associates Inc.

Seller: Ronald S. Midura

Date: 06/30/21

50 Childs Road

Monson, MA 01057

Amount: $581,000

Buyer: Aaron J. Carpenter

Seller: Dorothy R. Fisher

Date: 07/07/21

39 High St.

Monson, MA 01057

Amount: $245,000

Buyer: Devin Finnegan

Seller: Dominick A. Garreffa

Date: 07/01/21

3 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $250,000

Buyer: Michael J. Krull

Seller: Kyle Politis

Date: 06/28/21

328 Silver St.

Monson, MA 01057

Amount: $345,000

Buyer: Alex Masse

Seller: Paul C. Laflamme

Date: 06/30/21

14 State St.

Monson, MA 01057

Amount: $290,000

Buyer: Pamela J. Carney

Seller: Geoffrey D. Houghton

Date: 06/30/21

PALMER

127 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $340,000

Buyer: Jesse Pereira

Seller: Michael C. Lannie

Date: 07/09/21

232 Breckenridge St.

Palmer, MA 01069

Amount: $305,000

Buyer: Richard J. Brown

Seller: Brandon F. Kilbane

Date: 07/06/21

8 Cedar Hill St.

Palmer, MA 01069

Amount: $324,900

Buyer: Marc Coelho

Seller: Alex M. Racicot

Date: 07/01/21

45 Converse St.

Palmer, MA 01069

Amount: $280,000

Buyer: Lindsey Duby

Seller: David C. Kimball

Date: 06/28/21

23 East Palmer Park Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $267,000

Buyer: Sheena Slota

Seller: Frederick Lafortune

Date: 07/09/21

45 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Bank Of New York Mellon

Seller: Susan J. Bryant

Date: 07/07/21

6 Orchard St.

Palmer, MA 01069

Amount: $230,000

Buyer: Keila I. Rivera

Seller: Jason R. McBride

Date: 07/02/21

2014-2020 Palmer Road

Palmer, MA 01080

Amount: $289,900

Buyer: Martin Opoku-Kyere

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 06/29/21

1352 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $235,000

Buyer: Karina Alicea

Seller: Matthew Johnson

Date: 06/30/21

4045 Pleasant St.

Palmer, MA 01069

Amount: $237,500

Buyer: Sean O’Donnell

Seller: John Bigda

Date: 06/29/21

23 Riverside St.

Palmer, MA 01080

Amount: $278,800

Buyer: Wenwei Ma

Seller: Stephen E. Noga

Date: 07/09/21

65 Riverview Pkwy.

Palmer, MA 01069

Amount: $260,000

Buyer: Ashley Segien-Bills

Seller: Ryan P. Balicki

Date: 06/29/21

1350 Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $265,000

Buyer: Karen Stutz

Seller: Tonya M. Girouard

Date: 06/28/21

SOUTHWICK

12 Grove St.

Southwick, MA 01077

Amount: $500,000

Buyer: Steven Ensign

Seller: Craig R. Johnson

Date: 06/30/21

234 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $580,000

Buyer: Scott R. Pepin

Seller: Stanley E. Sokolowski

Date: 07/01/21

13 Point Grove Road

Southwick, MA 01077

Amount: $355,000

Buyer: Constantin Enciu

Seller: David Y. Kirpichev

Date: 06/30/21

87 Powder Mill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $285,000

Buyer: Robert R. Delaire

Seller: Lucas M. Cimmino

Date: 07/09/21

13 Tobacco Road

Southwick, MA 01077

Amount: $340,600

Buyer: Garrick Verrengia

Seller: Kim A. Phillips

Date: 07/02/21

SPRINGFIELD

41 Aberdale Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $250,000

Buyer: Matthew J. Schmidt

Seller: Michael T. Lynch

Date: 06/30/21

2055 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $404,000

Buyer: David W. Rivera

Seller: David Padua

Date: 06/29/21

36 Ames St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Joao A. Dias

Seller: Jose M. Goncalves

Date: 07/09/21

94-96 Andrew St.

Springfield, MA 01109

Amount: $232,000

Buyer: Josue Ortiz

Seller: Maria D. Sanchez

Date: 06/30/21

16 Angelo St.

Springfield, MA 01119

Amount: $360,000

Buyer: Boakye Danquah

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 06/29/21

82 Ardmore St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Lyn H. Lawrence

Seller: Lori Fisher

Date: 07/01/21

20-24 Baldwin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $298,000

Buyer: Blaise Ngandjui

Seller: AJS Properties LLC

Date: 06/30/21

175 Barrington Dr.

Springfield, MA 01101

Amount: $510,000

Buyer: Stephen D. Agboola

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 06/30/21

228 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $375,000

Buyer: Kelnate Realty LLC

Seller: Junior Properties LLC

Date: 07/09/21

192 Benz St.

Springfield, MA 01118

Amount: $282,000

Buyer: Ricardo L. Santiago-Colon

Seller: Richard Marceau

Date: 07/02/21

119 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $800,000

Buyer: Krishna Boston Rd LLC

Seller: Sangy Inc.

Date: 06/30/21

89 Bowles St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Hunter Property Group LLC

Seller: Wei Q. Ni

Date: 07/06/21

81 Brickett St.

Springfield, MA 01119

Amount: $170,000

Buyer: Citadel Projects LLC

Seller: Grosz RT

Date: 07/01/21

97 Bridle Path Road

Springfield, MA 01118

Amount: $277,000

Buyer: Nicholas O’Connor

Seller: Jessie L. Channell

Date: 06/30/21

108-A&B Carr St.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Armando J. Santiago-Diaz

Seller: Josephine Hall

Date: 06/30/21

163 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Michael Mensah

Seller: Tracy Le

Date: 06/28/21

125 Catalina Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $295,000

Buyer: Julio A. Rivera

Seller: Joey Acevedo

Date: 07/07/21

54 Catalpa Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $205,000

Buyer: Yaidelin Amaro-Lebron

Seller: Karen M. Eagle

Date: 06/30/21

89 Chesterfield Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $287,500

Buyer: Eddie Kyles

Seller: Scott M. Beaulac

Date: 06/28/21

37 Chilson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Kelly A. Dillon

Seller: Lisa S. Kane

Date: 07/09/21

25 Cortland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Mary J. Smith

Seller: Lawrence E. Akers

Date: 06/29/21

59 Daviston St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Michael A. Lopez

Seller: Robert J. Charland

Date: 07/09/21

7 Denver St.

Springfield, MA 01109

Amount: $231,000

Buyer: Salina B. Lee

Seller: Maria T. Sanchez

Date: 07/06/21

346 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Son Vo

Seller: STV Realty LLC

Date: 07/09/21

38 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Igor F. Santos

Seller: Keith Wilson

Date: 07/09/21

56-58 Dunmoreland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Beverly Bromfield

Seller: Genevieve Construction Development Group

Date: 07/09/21

83 East Canton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $204,200

Buyer: Molly L. Blais

Seller: Todd Blais

Date: 07/08/21

250 Edendale St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Matthew O’Donnell

Seller: Eileen P. Hanley

Date: 06/30/21

11 Elizabeth St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,000

Buyer: Stephanie McCrory

Seller: Christa A. Muniz

Date: 07/01/21

99 Euclid Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $295,000

Buyer: Nirmala Mizer

Seller: Luis Irizarry

Date: 07/09/21

Feltham Road

Springfield, MA 01101

Amount: $232,500

Buyer: Mark A. Noto

Seller: Nicholas R. Gurau

Date: 06/29/21

212-214 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $267,000

Buyer: Tyler J. Calhoun

Seller: Barbara Spear

Date: 07/09/21

216-218 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $155,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Green, Shelley I., (Estate)

Date: 07/07/21

31 Franconia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $249,000

Buyer: Shawn Green

Seller: Carol J. Shapiro

Date: 06/30/21

70 Freeman Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $122,000

Buyer: Abdulazeez Aljashaam

Seller: Krysia L. Villon

Date: 07/09/21

123 Garvey Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Keneil Anglin

Seller: Emerald City Rentals LLC

Date: 07/02/21

23 Georgetown St.

Springfield, MA 01104

Amount: $140,000

Buyer: Matthew Dooney

Seller: James P. Wright

Date: 07/09/21

40 Glendell Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Alonzo Williams

Seller: Xiuyu Ma

Date: 07/09/21

187 Hanson Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Jorge Torres-Rivera

Seller: Alexis Ostolaza

Date: 06/28/21

140 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $164,850

Buyer: Thao T. Pham

Seller: US Bank

Date: 07/02/21

52 Horace St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Alonzo Williams

Seller: Xiuyu Ma

Date: 07/09/21

19 Hughes St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Angel J. Torres

Seller: Edwin Velez

Date: 06/30/21

21 Jean Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $219,000

Buyer: Virginia L. Colon

Seller: Angela M. Blanchard

Date: 07/09/21

22 Jeffrey Road

Springfield, MA 01119

Amount: $255,000

Buyer: Radhames Cespedes

Seller: Pamela M. Christian

Date: 07/09/21

7-11 Kelly Place

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Joao A. Dias

Seller: Jose M. Goncalves

Date: 07/09/21

37 Kenway Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Jeffrey M. Allard

Seller: Joyce Williams-Gondek

Date: 06/28/21

71 Kulig St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Samuel Vazquez

Seller: Frank J. Fortune

Date: 07/09/21

84 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $132,079

Buyer: Buong V. Le

Seller: USA VA

Date: 07/09/21

176-178 Lang St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Mason St.Pierre

Seller: William R. Wagner

Date: 06/30/21

95 Leavitt St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Kayla N. Gonzalez

Seller: Tiffany L. Crapps

Date: 06/29/21

51-53 Lester St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Manuel Perez-Gomez

Seller: Rafael Gautier

Date: 06/30/21

79-81 Leyfred Ter

Springfield, MA 01108

Amount: $226,000

Buyer: Alonzo Williams

Seller: Xiuyu Ma

Date: 07/09/21

164 Leyfred Ter

Springfield, MA 01108

Amount: $120,000

Buyer: 164 Leyfred RT

Seller: Sa Hldg 2 LLC

Date: 07/06/21

42 Lombard St.

Springfield, MA 01105

Amount: $140,000

Buyer: Pena Lopez Auto Repair

Seller: Condil, Bianca M., (Estate)

Date: 06/28/21

418 Longhill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $569,900

Buyer: Yazan Haddad

Seller: Nicholas Dyber

Date: 07/08/21

82 Louis Road

Springfield, MA 01118

Amount: $249,000

Buyer: Bikash Adhikari

Seller: Jeannine Roy

Date: 06/29/21

130-132 Malden St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Yoselin Hidalgo

Seller: Mercedes Salazar

Date: 06/30/21

26-28 Massasoit Place

Springfield, MA 01107

Amount: $280,000

Buyer: Ana Bernardo

Seller: Nery A. Bernal

Date: 07/07/21

106 Massasoit St.

Springfield, MA 01107

Amount: $231,000

Buyer: Michael S. Maxwell

Seller: Nery A. Bernal

Date: 07/07/21

174-176 Massasoit St.

Springfield, MA 01107

Amount: $160,000

Buyer: 3 Queens LLC

Seller: Israel A. Hernandez

Date: 07/07/21

179-181 Massasoit St.

Springfield, MA 01107

Amount: $290,000

Buyer: Brian Thai

Seller: Jennifer Y. Perlera

Date: 06/30/21

67 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $148,000

Buyer: Wilmington Savings

Seller: Darrell L. Smith

Date: 07/02/21

211 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $201,000

Buyer: Keila Nieves-Guadalupe

Seller: Albert Williams

Date: 07/06/21

183-185 Middle St.

Springfield, MA 01104

Amount: $292,500

Buyer: Sean M. Ellis

Seller: Soraia Abdulbaki

Date: 07/07/21

60 Monmouth St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Danielle Mesa

Seller: Janine Hernandez

Date: 07/07/21

31-33 Moulton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Marco Luigi-Basile

Seller: Angelo Deguglielmo

Date: 07/08/21

35-37 Moulton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Marco Luigi-Basile

Seller: Angelo Deguglielmo

Date: 07/08/21

25-27 Nye St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Ming L. Tsang

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 06/29/21

215 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,500

Buyer: Prime Partners LLC

Seller: Vicky J. Ortiz

Date: 07/06/21

221 Old Farm Road

Springfield, MA 01119

Amount: $175,000

Buyer: Henry A. Caldwell

Seller: Craig S. Little

Date: 07/06/21

104 Ontario St.

Springfield, MA 01104

Amount: $209,000

Buyer: Elena G. Aguirre

Seller: Dussault, Marie M., (Estate)

Date: 07/08/21

2105 Page Blvd.

Springfield, MA 01151

Amount: $242,000

Buyer: Gloria Campos

Seller: Taryn M. Dickson

Date: 07/02/21

48 Palmer Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Aida Correa

Seller: Roman A. Aseyev

Date: 07/08/21

160 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $240,000

Buyer: Hodaliz Borrayes

Seller: Anthony F. Almodovar

Date: 07/08/21

260 Pheland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $237,000

Buyer: Jose R. Aponte

Seller: Marco Scibelli

Date: 07/02/21

45 Pidgeon Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $270,000

Buyer: Aura Ramirez

Seller: Zamiah Restaurant Corp.

Date: 07/07/21

37 Pilgrim Road

Springfield, MA 01118

Amount: $252,000

Buyer: Francesca M. Bella

Seller: Barbara VanValkenburg

Date: 06/28/21

29 Pine Hill Road

Springfield, MA 01118

Amount: $370,500

Buyer: Tiffany Crapps

Seller: Irina Leybovsky

Date: 06/29/21

29 Pinebrook Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $236,000

Buyer: Binh T. Le

Seller: Hay, Jayne C., (Estate)

Date: 06/30/21

41 Portulaca Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $253,000

Buyer: Samantha Woytowicz

Seller: Brian Wood

Date: 06/30/21

186 Prentice St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,000

Buyer: Wilson Agron-Ruiz

Seller: Ramon A. Guerra

Date: 06/29/21

37-39 Price St.

Springfield, MA 01104

Amount: $249,900

Buyer: Kenya L. Rodriguez

Seller: David Cote

Date: 07/01/21

46 Ringgold St.

Springfield, MA 01107

Amount: $271,000

Buyer: Banjineh H. Browne

Seller: Michael Cordi

Date: 07/02/21

122 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $255,000

Buyer: Derona Beckford-Clarke

Seller: Mickelia A. Pearson

Date: 06/28/21

104 Spikenard Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $258,000

Buyer: Ricardo Robles

Seller: Ricardo L. Santiago-Colon

Date: 07/02/21

126 Suffolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $229,000

Buyer: Ismael Guilamo

Seller: Glenn A. Diefenderfer

Date: 06/30/21

1296 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Eddie L. Gibbs

Seller: Lyons, Virginia P., (Estate)

Date: 06/28/21

109 Sunset Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Jessie Barbee

Seller: Dollinda C. Barbee

Date: 06/28/21

78 Thorndyke St.

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Grace O. Ramos

Seller: Victor Colon

Date: 07/01/21

503 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $335,000

Buyer: Charleston P. Reyes

Seller: Anatoliy Ovdiychuk

Date: 06/30/21

600 Union St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Rogerio Castro

Seller: Nery A. Bernal

Date: 06/30/21

16 Venture Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Lauren N. Dorsey

Seller: Jillian L. Bowyer

Date: 06/28/21

130 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $260,000

Buyer: Charlene A. Dupuis

Seller: Thomas Adams

Date: 07/01/21

24 White Oak Road

Springfield, MA 01128

Amount: $260,000

Buyer: Jillian P. Joyce

Seller: Scott E. Warren

Date: 06/30/21

7 Willowbrook Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $185,000

Buyer: Christina G. Stuart

Seller: Jacqueline M. Decoteau

Date: 06/30/21

66 Wilton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $275,000

Buyer: Jennifer Thomas

Seller: Shale L. Miller

Date: 06/30/21

146 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $185,000

Buyer: Francisco Mora

Seller: Edward R. Rudek

Date: 06/30/21

61 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $290,000

Buyer: Angel Moran

Seller: Paul D. Vient

Date: 07/02/21

18 Windsor St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Round 2 LLC

Seller: Jeremiah P. Sullivan

Date: 06/29/21

TOLLAND

2000 New Boston Road

Tolland, MA 01034

Amount: $132,000

Buyer: Dina Dumezil

Seller: April L. Collins

Date: 07/09/21

WALES

27 Sizer Dr.

Wales, MA 01081

Amount: $159,000

Buyer: Ricardo Jiminez

Seller: Dolloff, Katherine E., (Estate)

Date: 06/29/21

43 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $250,000

Buyer: Steve J. Youngberg

Seller: Boisvert Kelvin R., (Estate)

Date: 07/08/21

WEST SPRINGFIELD

45 Althea St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Rodolfo Espinosa

Seller: Aleksandr I. Glib

Date: 07/01/21

561 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $201,000

Buyer: MAA Property LLC

Seller: Sandra J. Kieltyka

Date: 07/02/21

89 Baldwin St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $450,000

Buyer: 2 WNB LLC

Seller: Derdy LLC

Date: 07/02/21

8-16 Chestnut St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $640,000

Buyer: Dong West Springfield Inc.

Seller: Marino Realty Corp.

Date: 06/29/21

34-38 Elmdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $360,000

Buyer: Juan Espinoza-Naranjo

Seller: Constantin Enciu

Date: 06/28/21

142 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Joseline I. Rodriguez

Seller: Amy E. Powers

Date: 06/30/21

137 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $191,720

Buyer: Alexander Pedro

Seller: US Bank

Date: 07/02/21

67-69 Lathrop St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $311,000

Buyer: Vincenzo L. Calabrese

Seller: Scott M. Skorupski

Date: 07/06/21

52 Meadowbrook Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Deana Kiczek

Seller: Custom Home Development Group LLC

Date: 07/08/21

279 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $232,500

Buyer: Casey K. McBride

Seller: Nello J. Grimaldi

Date: 07/08/21

14 Mosher St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $192,000

Buyer: Kamali Miller

Seller: Jason A. Minich

Date: 07/09/21

23 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $264,900

Buyer: Maksim Livenstov

Seller: Matthew Flagg

Date: 06/30/21

172 Prospect Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Jamie Mitchell

Seller: Sandra J. Kieltyka

Date: 07/07/21

1583 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $6,092,000

Buyer: Westwood Court Ventures LLC

Seller: Westwood Court Apts. LLC

Date: 07/09/21

1769 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $900,000

Buyer: PAH Properties LLC

Seller: Janor LLC

Date: 06/30/21

75 Sagamore Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Thomas Wiles

Seller: Gary P. Acebuche

Date: 07/01/21

102 Warren St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Jason Boulanger

Seller: Edward N. Henry

Date: 07/09/21

180 Wolcott Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $251,000

Buyer: Jessie M. Thompson

Seller: Elizabeth Harlow-Harris

Date: 07/09/21

WESTFIELD

64 Blueberry Ridge

Westfield, MA 01085

Amount: $320,000

Buyer: Jennifer Y. Collins

Seller: Jennifer Levesque

Date: 07/02/21

47 Castle Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Robert I. Larose

Seller: Robert L. Larose

Date: 06/30/21

17 Clark St.

Westfield, MA 01085

Amount: $205,000

Buyer: David Perez

Seller: Thomas C. Preuss

Date: 06/30/21

92 Crane Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $216,000

Buyer: Nathaniel Arkoette

Seller: Harraghy, Kevin W., (Estate)

Date: 07/09/21

1 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $271,000

Buyer: Lal Gurung

Seller: Kyle T. Smith

Date: 07/02/21

1063 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $322,000

Buyer: Kenneth E. Frisbie

Seller: John J. McCormack

Date: 07/09/21

1343 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Melissa L. Evans

Seller: Sergey Girich

Date: 07/01/21

22 Fairview Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Carol W. Saltus

Seller: Saltus, Stephanie B., (Estate)

Date: 06/28/21

182-A Falcon Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $137,500

Buyer: Dionisio Perez

Seller: Juan F. Rivera

Date: 06/30/21

31 Floral Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $230,000

Buyer: Dylan J. Kimball

Seller: Tyler E. Hildack

Date: 06/30/21

31 Florence St.

Westfield, MA 01085

Amount: $267,500

Buyer: Christopher R. Parrow

Seller: Jack B. Johnson

Date: 06/30/21

39 Fowler St.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Stephanie A. Sanabria

Seller: Thomas St.Jean

Date: 07/01/21

50 Franklin St.

Westfield, MA 01085

Amount: $145,500

Buyer: Ildefonso Chimborazo

Seller: Northwest Realty LLC

Date: 06/28/21

129 Franklin St.

Westfield, MA 01085

Amount: $341,458

Buyer: City Of Westfield

Seller: Barbara Desabrais

Date: 06/30/21

16 Frederick St.

Westfield, MA 01085

Amount: $375,000

Buyer: Joshua T. Rivard

Seller: Salim Abdoo

Date: 07/09/21

234 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $281,000

Buyer: Clarke Robinson

Seller: Mary L. Hatton

Date: 06/30/21

65 King St.

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Elizabeth Eastman

Seller: Loi T. Tong

Date: 07/02/21

6 Lisa Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $421,000

Buyer: Timothy Pittman

Seller: John C. Kiefer

Date: 07/09/21

68 Llewellyn Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $341,000

Buyer: Timothy J. Dougenik

Seller: Roger N. Benard

Date: 06/30/21

198 Lockhouse Road

Westfield, MA 01085

Amount: $190,000

Buyer: Benjamin Savochka

Seller: David W. Boucher

Date: 06/28/21

312 Northwest Road

Westfield, MA 01085

Amount: $236,000

Buyer: Andrew R. Czeremcha

Seller: Stacy M. Benda

Date: 06/30/21

35 Northwest Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Jeremy J. Tremblay

Seller: Amanda M. Raymaakers

Date: 06/30/21

85 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Petro Makarchuk

Seller: Oleg Dimov

Date: 07/02/21

24 Park River Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $425,000

Buyer: Tyler Hildack

Seller: Christine E. Arps

Date: 06/30/21

377 Prospect St. Ext.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Melanie E. Dion

Seller: Deborah A. Dion

Date: 07/01/21

1058 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $302,000

Buyer: Saad Q. Mohammed

Seller: Christopher P. Labelle

Date: 06/29/21

14 Scenic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Jason R. Danenza

Seller: Ronaldo Alcantara

Date: 07/01/21

27 Summit Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Brooke Miller

Seller: Stefan Paladi

Date: 07/02/21

24 Waterford Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $520,000

Buyer: Raymond Hallit

Seller: Timothy J. Dougenik

Date: 06/30/21

12 West School St.

Westfield, MA 01085

Amount: $267,000

Buyer: Svitlana Pomazniuk

Seller: Andrey Y. Shevchenko

Date: 06/30/21

105 Wildflower Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $550,000

Buyer: Bradley White

Seller: Shelley R. Daly

Date: 07/02/21

34 Wilson Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Juan H. Ayavaca

Seller: Maryanne Chmura

Date: 07/09/21

17 Wintergreen Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Lynn Blascak

Seller: Stacey P. Osowski

Date: 06/30/21

110 Woodside Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $148,000

Buyer: Melro Associates Inc.

Seller: Margaret T. Marquette

Date: 07/06/21

WILBRAHAM

3209 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Joshua Betancourt

Seller: Joyce M. Baron

Date: 07/01/21

25 Brookside Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $352,000

Buyer: Ashley M. McFarlane

Seller: Robert D. Law

Date: 07/08/21

17 Danforth Farms Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $801,000

Buyer: Cabot M. Nunlist

Seller: Nick V. Hastain

Date: 07/06/21

429 Dipping Hole Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $360,000

Buyer: Kyle Politis

Seller: Florence R. Gurwitz

Date: 06/28/21

13 Eastwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $315,000

Buyer: James K. Fortier

Seller: Margaret F. Fritz

Date: 07/01/21

6 Hickory Hill Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $360,000

Buyer: Todd Blanchard

Seller: Michael A. Miller

Date: 07/02/21

24 Leemond St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $315,000

Buyer: Grant P. Newman

Seller: Christopher M. Aberg

Date: 06/28/21

33 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $385,900

Buyer: Logan Gumlaw

Seller: Ryan Schmitt

Date: 07/02/21

54 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $320,000

Buyer: Patrick S. O’Hare

Seller: My T. Nguyen

Date: 06/30/21

246 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $485,000

Buyer: Justin St.James

Seller: Scott A. Favreau

Date: 06/30/21

512 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $550,000

Buyer: Xiuyi Liang

Seller: Jennifer C. Kinder

Date: 07/09/21

29 Pineywood Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $226,500

Buyer: Douglas W. Smith

Seller: Logan Gumlaw

Date: 07/01/21

29 Pleasant View Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $520,000

Buyer: Adam David

Seller: Anthony J. Verrochi

Date: 06/28/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

1360 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $389,900

Buyer: Michael Barrett

Seller: Olga Gealikman

Date: 07/01/21

9 Echo Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $325,009

Buyer: Daniel P. Cook

Seller: Michael E. Moussa

Date: 06/30/21

16 Forestedge Road

Amherst, MA 01002

Amount: $451,000

Buyer: Nathan A. Burgess

Seller: Phyllis D. Sleigh

Date: 06/28/21

194 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $305,000

Buyer: Joseth D. Alvarado

Seller: Cedric L. Douglas

Date: 07/01/21

29 Hawthorn Road

Amherst, MA 01002

Amount: $715,000

Buyer: Giuseppe Labianca

Seller: Mary J. Ratnaswamy RET

Date: 07/01/21

10 Hitching Post Road

Amherst, MA 01002

Amount: $420,000

Buyer: Karen L. Ching

Seller: Laurel Goodhind

Date: 07/07/21

446 Main St.

Amherst, MA 01002

Amount: $550,000

Buyer: John T. Wrobleweski

Seller: Guidera RT

Date: 06/30/21

468 Old Montague Road

Amherst, MA 01002

Amount: $325,000

Buyer: David Jilek

Seller: Rosemary Caine-Natenshon

Date: 07/02/21

137 Shutesbury Road

Amherst, MA 01002

Amount: $910,000

Buyer: Egbert Bakker

Seller: L. Rudder Baker 2013 TR

Date: 07/09/21

257 Shutesbury Road

Amherst, MA 01002

Amount: $655,000

Buyer: Angela L. McCubbin

Seller: Timothy A. Lang

Date: 07/09/21

180 Summer St.

Amherst, MA 01002

Amount: $392,000

Buyer: Debra R. Kolodny

Seller: Daniel P. Kramer

Date: 07/01/21

279 West St.

Amherst, MA 01002

Amount: $290,000

Buyer: Tomas Graham-Black

Seller: Matthew K. Leitl

Date: 06/30/21

BELCHERTOWN

525 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $275,000

Buyer: Maria DeLaVega

Seller: James A. Streeter

Date: 06/30/21

141 Oakridge Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $435,000

Buyer: Carrie B. White

Seller: Carol C. Greeley

Date: 06/28/21

122 Old Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $327,238

Buyer: MTGLQ Investors LP

Seller: Leta Herman

Date: 07/02/21

23 Old Pelham Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $180,000

Buyer: Martha E. Lofland

Seller: Patricia L. Fuller

Date: 07/01/21

86 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $475,000

Buyer: Kerry D. Griscti

Seller: Elizabeth A. Adams

Date: 07/02/21

55 Sheffield Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $487,000

Buyer: Christopher M. Shelton

Seller: Odet Zulkiewicz

Date: 07/02/21

11 Sherwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $365,000

Buyer: R. A. Zuidema-Blomfield

Seller: John A. O’Brien

Date: 06/30/21

South Gulf Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $620,000

Buyer: Kestrel Land T. Inc.

Seller: Donald A. Dubois

Date: 06/28/21

597 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $328,000

Buyer: Matthew Lacoille

Seller: William R. Malmstedt

Date: 06/29/21

103 Turkey Hill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $345,000

Buyer: Lun Huan-Zhang

Seller: Cornerstone Homebuying LLC

Date: 07/06/21

EASTHAMPTON

5 Boylston St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $355,000

Buyer: Mary E. Gowins

Seller: Lisa Jaffe

Date: 07/06/21

5-7 Briggs St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $450,000

Buyer: Betty L. Duprey

Seller: Mountain View Investors LP

Date: 06/30/21

21-23 Federal St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $460,000

Buyer: Felicia A. Jadczak

Seller: John Knybel

Date: 07/08/21

Ferry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $140,000

Buyer: Julia Wojciechowski

Seller: David M. Lepine

Date: 06/29/21

10 Hannum Brook Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Lorin Baumgarten

Seller: New England Remodeling

Date: 06/30/21

145 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $172,500

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Richard A. Beneduce

Date: 06/30/21

4 Kania St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $405,000

Buyer: Ganulin FT

Seller: John L. Hoar

Date: 07/01/21

1 Park Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $427,500

Buyer: John A. Soler

Seller: Sandra M. Costello

Date: 06/30/21

108 Plain St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $320,000

Buyer: Gonzalo Iribarne

Seller: Lee Frankl

Date: 06/30/21

GOSHEN

696 East St.

Goshen, MA 01096

Amount: $400,000

Buyer: Mathew Apeseche

Seller: Mark R. Liimatainen

Date: 06/28/21

22 Westshore Dr.

Goshen, MA 01032

Amount: $285,000

Buyer: Weiner Schrader FT

Seller: Philip A. Wajda

Date: 07/01/21

GRANBY

53 Barton St.

Granby, MA 01033

Amount: $616,000

Buyer: Taylor Family 2017 RET

Seller: Veda L. Andrus RET

Date: 07/09/21

6 Dian St.

Granby, MA 01033

Amount: $220,000

Buyer: Alexander Goldberg

Seller: Richard Landry

Date: 07/08/21

206 West St.

Granby, MA 01033

Amount: $325,000

Buyer: Perry McDonnell

Seller: Stella Virchick

Date: 07/01/21

176 West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $2,250,000

Buyer: 176 West State St. LLC

Seller: Granby Dg Series LLC

Date: 07/08/21

HADLEY

16 Crystal Lane

Hadley, MA 01075

Amount: $824,800

Buyer: Feng Qiu

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 07/02/21

61 East St.

Hadley, MA 01035

Amount: $150,000

Buyer: Ronald Keith

Seller: Josephine B. Keeley

Date: 07/09/21

47 Knightly Road

Hadley, MA 01035

Amount: $590,000

Buyer: Amanda F. Sundberg

Seller: Elizabeth A. Brabec

Date: 06/28/21

121 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $320,000

Buyer: Danu Farm LLC

Seller: Henry J. Malek

Date: 07/09/21

45 Old Mountain Road

Hadley, MA 01075

Amount: $510,000

Buyer: Saul Kuhr

Seller: Rosemund LLC

Date: 07/08/21

HATFIELD

36 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $732,500

Buyer: Roland C. Carantit

Seller: Melissa A. Hession

Date: 06/29/21

96 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $850,000

Buyer: Timothy J. Menz

Seller: Andrew J. Black

Date: 07/08/21

21 Pantry Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $369,000

Buyer: Lee W. Goss

Seller: Kenneth J. Banas TR

Date: 07/09/21

197 Pantry Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $475,000

Buyer: Kenneth W. Como

Seller: Minisci, Brenda E., (Estate)

Date: 06/30/21

HUNTINGTON

16 Park Ridge Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $490,000

Buyer: Mei S. Situ

Seller: Mark A. Rehbein

Date: 07/09/21

NORTHAMPTON

575 Bridge Road #G1

Northampton, MA 01062

Amount: $265,000

Buyer: Zachary Charren-Diehl

Seller: Christopher A. Bryant

Date: 07/09/21

207 Brookside Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $401,500

Buyer: Amanda K. Sergiy

Seller: Anne-Marie Mann

Date: 06/30/21

12 Calvin Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $605,000

Buyer: Jennifer R. Curtis

Seller: Sherry A. Pasternack

Date: 06/30/21

24 Chesterfield Road

Northampton, MA 01053

Amount: $453,000

Buyer: Jordan I. Thomas

Seller: Robert Ferris

Date: 07/09/21

14 Day Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $487,000

Buyer: Lorelei E. McLaughlin

Seller: Evelyn A. Santon

Date: 06/29/21

369 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $300,000

Buyer: Eric Boggio-Conz

Seller: Lisa M. McCray

Date: 07/08/21

62 Ladyslipper Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $560,000

Buyer: Sari Fein

Seller: Roberta Townsend

Date: 07/01/21

76 Lake St.

Northampton, MA 01062

Amount: $380,000

Buyer: Melissa Nohelani-Parrish

Seller: Madeline R. Bailly

Date: 06/30/21

11 Lincoln Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $510,000

Buyer: Baishakhi Taylor

Seller: Stephen M. Rogers

Date: 07/08/21

7 Longfellow Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $601,000

Buyer: Scott D. Gregory

Seller: Michael R. Fuller

Date: 06/30/21

6 Massasoit St.

Northampton, MA 01060

Amount: $585,000

Buyer: Pamela S. Swing

Seller: Michael D. Ford

Date: 06/30/21

2 Matthew Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $135,000

Buyer: Shalane Loehn

Seller: Susan J. Loehn

Date: 06/28/21

117 Olander Dr. #2

Northampton, MA 01060

Amount: $469,600

Buyer: James R. Moreau

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 06/30/21

117 Olander Dr. #20A

Northampton, MA 01060

Amount: $408,659

Buyer: Mary A. Lanier

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 07/07/21

117 Olander Dr. #20B

Northampton, MA 01060

Amount: $489,509

Buyer: Eleanor V. McLaughlin

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 06/28/21

28 Pencasel Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $205,631

Buyer: Lodge Properties 3 LLC

Seller: Thomas R. Venne

Date: 06/30/21

44 Sheffield Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $219,000

Buyer: David P. Wicinas

Seller: R. Joseph Deflorio TR

Date: 07/06/21

29 Sherman Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $200,000

Buyer: Sovereign Builders Inc.

Seller: Alan Scheinman

Date: 07/01/21

108 State St.

Northampton, MA 01060

Amount: $625,000

Buyer: Emily D. Demartino

Seller: Emmett Leader

Date: 07/01/21

22 Stoddard St.

Northampton, MA 01060

Amount: $440,000

Buyer: Jeffrey M. Parker

Seller: Kathleen C. Hupfer

Date: 07/01/21

15 Strong Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,250,000

Buyer: Citrine Real Estate LLC

Seller: Strong Ave LLC

Date: 07/01/21

107 Williams St.

Northampton, MA 01060

Amount: $208,000

Buyer: 4 Aces Realty LLC

Seller: Arthur W. Sousa

Date: 07/02/21

SOUTH HADLEY

434 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $240,000

Buyer: Stephanie Rypysc

Seller: Todd M. Florence

Date: 06/30/21

11 Fulton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $235,000

Buyer: Brian S. Garcia

Seller: Toni M. Kelly

Date: 07/09/21

35 Highland Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $425,000

Buyer: Jeffrey Collett

Seller: Normand R. Girardin

Date: 07/07/21

86 Park St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $551,350

Buyer: Richard D. Gallo

Seller: Homes By Leblanc Inc.

Date: 07/02/21

15 Richview Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $355,000

Buyer: Rachel Moloshok

Seller: Krystal Morace

Date: 07/08/21

44 Willimansett St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $150,000

Buyer: Crossroads Realty Holdings LLC

Seller: Big Y. Foods Inc.

Date: 06/28/21

6 Yale St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $260,000

Buyer: Kathleen D. Piotrowski

Seller: Thomas J. Gajewski

Date: 06/30/21

SOUTHAMPTON

92 Crooked Ledge Road

Southampton, MA 01073

Amount: $115,000

Buyer: Harold A. Butson

Seller: Leo P. & Carol A. Dube IRT

Date: 07/01/21

10 Geryk Court

Southampton, MA 01073

Amount: $535,000

Buyer: Tal Shaffar

Seller: Eric R. Armentrout

Date: 06/28/21

127 Middle Road

Southampton, MA 01073

Amount: $170,000

Buyer: New England Remodeling

Seller: Maxine A. Caouette

Date: 07/01/21

WARE

302 Beaver Lake Road

Ware, MA 01082

Amount: $505,000

Buyer: Scott A. Snyder

Seller: Karen K. Sierakowski

Date: 06/30/21

320 Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $402,000

Buyer: John E. Carroll

Seller: Aaron M. Sundberg

Date: 06/28/21

37 Benham Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $140,000

Buyer: 4J Real Estate Group

Seller: Scott Gagnon

Date: 07/09/21

72 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $115,000

Buyer: Angelina Roman

Seller: SE Homes LLC

Date: 07/08/21

32 Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $230,000

Buyer: Joshua Berube

Seller: Kristyl Constant

Date: 06/30/21

25 Monson Turnpike Road

Ware, MA 01082

Amount: $310,000

Buyer: David M. Martel

Seller: Robert Nompleggi

Date: 07/07/21

116-118 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $275,000

Buyer: Blackwell Properties LLC

Seller: Scudder Bay Capital LLC

Date: 07/06/21

355 Palmer Road

Ware, MA 01082

Amount: $1,395,750

Buyer: Alpine Income Properties

Seller: Micromont Holdings 23 LLC

Date: 07/08/21

WILLIAMSBURG

94 Old Goshen Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $385,000

Buyer: Robin Paradis-Stern

Seller: Sarissa Markowitz

Date: 06/30/21

18 Williams St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $188,000

Buyer: Courteny R. Morehouse

Seller: Tomasin Whitaker

Date: 06/28/21

WESTHAMPTON

79 Montague Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Erik Q. Vinh

Seller: Joseph A. Auger NT

Date: 06/30/21

218 North Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $540,000

Buyer: Zhongqi Yuan

Seller: Arthur E. Belanger

Date: 06/29/21

WORTHINGTON

340 Sam Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $440,000

Buyer: David P. Demary

Seller: Joel G. Lagergren

Date: 06/30/21

5 Thrasher Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $270,000

Buyer: Brenda L. Fortin

Seller: Jacques C. Lerolland

Date: 06/28/21