The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

211 Fox Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $120,000

Buyer: Scott A. McElhiney

Seller: Perry Farm LLC

Date: 11/12/21

231 Fox Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $120,000

Buyer: Scott A. McElhiney

Seller: Perry Farm LLC

Date: 11/12/21

397 Fox Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $500,000

Buyer: Peter Piepenhagen

Seller: George Langlitz

Date: 11/10/21

407 Fox Hill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $500,000

Buyer: Peter Piepenhagen

Seller: George Langlitz

Date: 11/10/21

184 West Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $475,000

Buyer: Molly Teixeira

Seller: Steven A. Johnson

Date: 11/10/21

CHARLEMONT

144 Avery Brook Road

Charlemont, MA 01370

Amount: $266,500

Buyer: Thomas Knight

Seller: Charles Hennessy

Date: 11/12/21

25 Burrington Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $478,000

Buyer: Jeffrey Cady

Seller: Robert R. Malone

Date: 11/05/21

71 North River Road

Charlemont, MA 01370

Amount: $332,500

Buyer: Daniel Talbot

Seller: Trevor F. Mackie

Date: 10/29/21

DEERFIELD

271 Lower Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $355,000

Buyer: Shawna L. Williams

Seller: Barbara L. Williams

Date: 11/09/21

29 River Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $465,000

Buyer: J2k Realty LLC

Seller: Linda J. Kenny

Date: 11/04/21

36 Sawmill Plain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $512,000

Buyer: Matthew J. Jadud

Seller: E. L. Barnes 2009 TR

Date: 10/28/21

20 Sugarloaf St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $425,000

Buyer: Anthony M. Laurenitis

Seller: Anne L. Falk

Date: 11/10/21

8 Valley View Lane

Deerfield, MA 01373

Amount: $547,500

Buyer: Kyle Stevenson

Seller: Charles E. Bell

Date: 11/02/21

10 Wells Cross Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $275,000

Buyer: James C. Rae

Seller: Allen, Carlos E., (Estate)

Date: 11/09/21

GILL

48 Main Road

Gill, MA 01354

Amount: $290,000

Buyer: Fats LLC

Seller: Erving Realty Corp.

Date: 10/29/21

16 Walnut St.

Gill, MA 01354

Amount: $210,000

Buyer: Jeffrey R. Oakes

Seller: Charlotte Mierzwa

Date: 11/03/21

GREENFIELD

325 Adams Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $190,000

Buyer: Maisie Sibbison-Alves

Seller: Theresa A. Gozeski

Date: 11/12/21

230 Barton Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Sara K. Demo

Seller: Demo INT

Date: 11/09/21

105 Beacon St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Sarah Buchanan-Gauthier

Seller: James L. Gardner

Date: 11/12/21

487-489 Bernardston Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $2,725,000

Buyer: LEP Bernardston Road RT

Seller: Cherry Rum Realty LLC

Date: 10/29/21

27 Bouker St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $296,500

Buyer: Robert L. Kidder

Seller: Marjorie Mitzkovitz

Date: 11/12/21

310 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $245,000

Buyer: Green River Collective LLC

Seller: Tenzin Dolma

Date: 10/29/21

138 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $200,000

Buyer: Kain N. Wileman

Seller: Donna M. Parent

Date: 11/10/21

16 Forest Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $317,500

Buyer: Julia B. Popkin

Seller: Christopher M. Giver

Date: 10/29/21

33 Forest Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $295,000

Buyer: Lloyd Phillips

Seller: Shawn M. Johnson

Date: 11/05/21

137 Franklin St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,750

Buyer: Marshall Escamilla

Seller: Tracey J. Nouri

Date: 11/05/21

330 Green River Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $286,000

Buyer: Robert J. Dobias

Seller: Dorsey M. Dobias

Date: 11/10/21

110 Hastings St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $335,000

Buyer: Matthew Tsianco

Seller: Gretchen Zwart

Date: 10/28/21

93 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Nicole M. Sauber

Seller: Oscar R. Arce

Date: 10/28/21

634 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: Mark L. Duprey

Seller: Ralph L. Hastings

Date: 11/09/21

679 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $290,000

Buyer: Yedod Snir

Seller: Marcus R. Farrington

Date: 11/01/21

45 Linden Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $252,000

Buyer: Bethany Deveney

Seller: Heather A. Perna

Date: 11/05/21

50 Linden Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $250,500

Buyer: Peter D. Flynn

Seller: Nathan C. Beauregard

Date: 10/29/21

31 Madison Circle

Greenfield, MA 01301

Amount: $275,000

Buyer: Stephen H. Friedman

Seller: Sarah J. Pilzer

Date: 10/28/21

34 Mill St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: Jahmes Warren-Peters

Seller: John B. Pawlak

Date: 11/05/21

15 Warner St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $315,000

Buyer: Casey D. Milkey

Seller: Yetter, Priscilla A., (Estate)

Date: 11/03/21

79 West St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $235,000

Buyer: Calla B. Harrington

Seller: Regine S. John

Date: 10/29/21

HAWLEY

20 Grout Road

Hawley, MA 01339

Amount: $350,000

Buyer: Greg Northrop

Seller: Karen Hoffman

Date: 11/05/21

HEATH

108 Shawnee Dr.

Heath, MA 01346

Amount: $230,000

Buyer: Susan L. Kooperstein

Seller: Eunice M. Clavette

Date: 10/29/21

LEVERETT

34 Chestnut Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $381,500

Buyer: Jason Cohen

Seller: Marianne Sundell

Date: 10/29/21

MONTAGUE

15 13th St.

Montague, MA 01376

Amount: $120,000

Buyer: Michael A. Croteau

Seller: Kenneth H. Croteau

Date: 11/05/21

9 Church St.

Montague, MA 01349

Amount: $205,000

Buyer: Trey A. Peirce

Seller: Ariane Goodwin

Date: 10/28/21

26 Lake Pleasant Road

Montague, MA 01351

Amount: $290,000

Buyer: Walker L. Powell

Seller: Elma A. Kuklewicz

Date: 11/12/21

1 Millers Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $275,000

Buyer: David A. Walker

Seller: Layne V. Floyd

Date: 11/12/21

44 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $267,000

Buyer: Tonette S. Paulsen

Seller: Karle E. Kushi

Date: 11/04/21

8 Morris Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $153,000

Buyer: Thomas J. Mitchell

Seller: Umassfive College Federal Credit Union

Date: 11/01/21

2 Prospect St.

Montague, MA 01349

Amount: $250,000

Buyer: Blue Dot Sessions LLC

Seller: Pamela B. Kennedy

Date: 11/03/21

4 West St.

Montague, MA 01351

Amount: $435,000

Buyer: William H. Butcher

Seller: Mark A. Williams

Date: 10/29/21

NEW SALEM

16 Cooleyville Road

New Salem, MA 01355

Amount: $633,000

Buyer: J. James Bristow

Seller: Roderick A. Raubeson

Date: 11/12/21

80 Fay Road

New Salem, MA 01355

Amount: $300,000

Buyer: Michelle C. Butler

Seller: Debra J. Emmett

Date: 11/08/21

NORTHFIELD

33 Warwick Road

Northfield, MA 01360

Amount: $341,000

Buyer: Ronald A. Kiska

Seller: BC Remodeling LLC

Date: 10/29/21

ORANGE

20 Bacon St.

Orange, MA 01364

Amount: $135,000

Buyer: Alexander Vera

Seller: Luanne Goguen

Date: 11/04/21

60 Daniel Shays Hwy.

Orange, MA 01364

Amount: $425,000

Buyer: Sylvester & Stone Property Management

Seller: Jeffrey E. Castine

Date: 11/04/21

199 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $297,900

Buyer: 199 East Main St. Inc.

Seller: 199 East Main St. TR

Date: 11/09/21

549 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $223,500

Buyer: Trystan M. Nardone

Seller: Arthur McDonald

Date: 10/29/21

28 Hayden St.

Orange, MA 01364

Amount: $218,000

Buyer: John B. Barilone

Seller: Steven B. Burnett

Date: 11/03/21

140 Mechanic St.

Orange, MA 01364

Amount: $122,500

Buyer: David P. McCarthy

Seller: Barry R. Cormier

Date: 11/10/21

57 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $220,000

Buyer: Joshua R. Gleason

Seller: Brenda J. Harris

Date: 11/09/21

863 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $318,000

Buyer: Mark Delory

Seller: John E. Laughton

Date: 11/12/21

24 Rosemont Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $200,000

Buyer: Elaine Wood

Seller: Andrea J. Gudat

Date: 11/01/21

350 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $227,000

Buyer: Kevin Leh

Seller: Reps, Lillian G., (Estate)

Date: 11/12/21

SHELBURNE

247 Zerah Fiske Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $170,000

Buyer: Andrew Nolan

Seller: Daniel P. Stamborski

Date: 11/10/21

SHUTESBURY

212 Wendell Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $235,000

Buyer: Timothy Armstrong

Seller: Green Tree Family LP

Date: 11/04/21

SUNDERLAND

240 Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $352,259

Buyer: Gay E. Baker

Seller: Nikki R. Stoia

Date: 11/10/21

15 Bridge St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $700,000

Buyer: Delta Sand & Gravel Inc.

Seller: Barre E. Tozloski

Date: 11/02/21

306 Falls Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $150,000

Buyer: Max Gray

Seller: Barbara A. Bennett

Date: 11/04/21

266 River Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $400,000

Buyer: Joshua Skowronski

Seller: Krzysztof S. Bielicki

Date: 11/05/21

124 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $400,000

Buyer: Deborah M. Gately

Seller: Yusuf Ahmed

Date: 10/29/21

122 South Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $415,000

Buyer: Silver Lane LLC

Seller: Squire Village Sunderland LLC

Date: 10/29/21

WHATELY

18 Chestnut Plain Road

Whately, MA 01093

Amount: $150,000

Buyer: Christopher P. Arel

Seller: Christopher P. Arel

Date: 11/10/21

345 State Road

Whately, MA 01373

Amount: $400,000

Buyer: Eric R. Quist

Seller: Charles P. Williams

Date: 10/29/21

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

25 Allen St.

Agawam, MA 01001

Amount: $198,000

Buyer: Michael Garwacki

Seller: Lawrence A. Garwacki

Date: 11/01/21

12-14 Church St.

Agawam, MA 01001

Amount: $420,000

Buyer: Alexander Orlov

Seller: Moira Lopes

Date: 11/09/21

684 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $472,500

Buyer: Lutfullah Baskoy

Seller: MJ Homes LLC

Date: 11/01/21

32 Elizabeth St.

Agawam, MA 01030

Amount: $350,000

Buyer: Trevin C. Correia

Seller: Thomas J. McElligott

Date: 10/29/21

246 Elm St.

Agawam, MA 01001

Amount: $140,000

Buyer: Class Realty Inc.

Seller: Douglass, Karen, (Estate)

Date: 10/29/21

39 Fairview St.

Agawam, MA 01001

Amount: $248,001

Buyer: Pavel Snow

Seller: Sean Nooney

Date: 11/01/21

76 Federal Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $239,900

Buyer: Melinda Rivera

Seller: Rhonda A. Theroux

Date: 11/08/21

70 Forest Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $380,000

Buyer: Joseph L. Desroches

Seller: Keith Sullivan

Date: 11/12/21

36 Hampden Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $340,000

Buyer: Diane M. Mercier

Seller: Michael D. Johansen

Date: 11/05/21

36-38 Hope Farms Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $390,000

Buyer: 716 Spring Valley LLC

Seller: James D. Taylor

Date: 11/10/21

86-88 Hope Farms Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $395,000

Buyer: Christopher J. Thompson

Seller: Norway Realty LLC

Date: 10/29/21

143 Kosak Court

Agawam, MA 01030

Amount: $431,000

Buyer: Tara N. Adhikari

Seller: Marsha J. Pinette

Date: 10/29/21

1031 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $345,000

Buyer: Reubben Fontanez

Seller: Gerald L. Nicholson

Date: 10/29/21

427 Meadow St.

Agawam, MA 01001

Amount: $312,500

Buyer: Krista D. Sapelli

Seller: Paul Gauthier

Date: 11/08/21

150 Meadowbrook Road

Agawam, MA 01001

Amount: $285,000

Buyer: Daniel S. Adzhigirey

Seller: James J. Mosher

Date: 11/05/21

637 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $280,000

Buyer: Melisa A. Fecat

Seller: Michele F. Fioretti

Date: 10/28/21

870 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Gyslain Turgeon

Seller: Double D. Investments LLC

Date: 10/29/21

490 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $273,500

Buyer: James A. Wood

Seller: Thomas J. Schlagel

Date: 10/28/21

21 Princeton Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $306,000

Buyer: Arthur L. Dambrosia

Seller: George W. Bottasso

Date: 10/29/21

95-97 Rowley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $450,000

Buyer: Steven B. Lonnemann

Seller: RSKY LLC

Date: 11/09/21

33 South St.

Agawam, MA 01001

Amount: $273,000

Buyer: Kurt T. Ybarra

Seller: Steve L. Dion

Date: 11/04/21

70 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Matthew J. Lamere

Seller: Yuk L. Tang

Date: 11/04/21

570 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $225,000

Buyer: Laurie Hogan

Seller: Ann Deveno

Date: 10/29/21

927-929 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $305,000

Buyer: Yusef B. Id-Deen

Seller: Cidalia Inacio

Date: 11/05/21

16 Thalia Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $157,000

Buyer: Stacy St.Peter

Seller: Florence M. Green

Date: 11/01/21

72 Woodside Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $310,000

Buyer: Jamie Ramsdell

Seller: Colleen A. Delair

Date: 10/29/21

BLANDFORD

111 North Blandford Road

Blandford, MA 01008

Amount: $500,000

Buyer: Christopher Moylan

Seller: Ellsworth G. Bucey

Date: 10/29/21

113 North Blandford Road

Blandford, MA 01008

Amount: $500,000

Buyer: Christopher Moylan

Seller: Ellsworth G. Bucey

Date: 10/29/21

9 Sunset Road

Blandford, MA 01008

Amount: $200,000

Buyer: Jonathan Marra

Seller: Juliana H. Mueller

Date: 11/01/21

BRIMFIELD

29 Crestwood Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $349,900

Buyer: Yaohua Liu

Seller: Byron Sontay

Date: 11/04/21

75 Haynes Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $750,000

Buyer: John A. Grasso

Seller: Thomas R. Gately

Date: 11/08/21

13 Sturbridge Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $200,000

Buyer: Steaming Tender Inc.

Seller: Lidia R. Navarro-Brandi

Date: 10/29/21

CHESTER

320 East River Road

Chester, MA 01050

Amount: $225,000

Buyer: Yvette Bigelow

Seller: Stomski, Richard S. Jr., (Estate)

Date: 11/12/21

76 Hampden St.

Chester, MA 01011

Amount: $225,000

Buyer: Justin Cwalinski

Seller: Michael Hickson

Date: 10/29/21

674 Skyline Trail

Chester, MA 01011

Amount: $429,000

Buyer: Keith Orr

Seller: James D. Cormier

Date: 11/10/21

CHICOPEE

20 Alvord Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: BD Asset Co. 5 LLC

Seller: Shane M. Ezyk

Date: 11/05/21

34 Beauchamp Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $216,000

Buyer: Alfredo R. Ortiz

Seller: Christopher Tergliafera

Date: 11/12/21

23 Boylston St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Randy D. Soucia

Seller: Tremblay, Robert, (Estate)

Date: 10/29/21

24 Casino Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $440,000

Buyer: JDK Properties LLC

Seller: Fernando Pires

Date: 11/05/21

35 Chatham St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $290,000

Buyer: Brian P. Kapinos

Seller: Remy T. Palubinski

Date: 10/29/21

280 College St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Nikolay Nesterchuk

Seller: Paul A. Cantin

Date: 10/29/21

168 Columba St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Maria Dones-Cruz

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 11/10/21

157 Crestwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $263,495

Buyer: Jim A. Rivera-Delrio

Seller: Robert R. Gauthier

Date: 11/05/21

232 Dale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Loan T. Champagne

Seller: Expo Realty LLC

Date: 11/12/21

3 Daniel Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $240,000

Buyer: Donald L. Hersom

Seller: Jacqueline T. Prairie

Date: 11/10/21

59 Dickinson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $230,000

Buyer: Jose Blanco

Seller: Marianne J. Krawczyk

Date: 10/28/21

8 Donlyn Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Jesus F. Cartagena

Seller: Metropolitan Heights LLC

Date: 10/29/21

16 Emmett St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $115,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Michaeline A. Gureckis

Date: 11/10/21

28 Fair St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $292,000

Buyer: Gary M. Hollenbeck

Seller: John R. Houle

Date: 11/08/21

19 Freedom St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,150

Buyer: Camilo Pascual

Seller: Stephanie M. Marotte

Date: 11/08/21

104 Glendale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: Timothy Hennessy

Seller: Russell M. Westfall

Date: 11/05/21

17 Graham Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $266,290

Buyer: Kala Corley-Crawford

Seller: Brandon R. Houle

Date: 11/05/21

43 Harrington Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Jackeline Gonzalez-Guaba

Seller: Cynthia O’Donnell

Date: 11/01/21

37 Helen St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $145,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Susan E. Lyons

Date: 11/02/21

57 Larchmont St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $345,000

Buyer: Oday M. Sumaidaee

Seller: Camilo Pascual

Date: 11/08/21

145 Lawndale St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $218,000

Buyer: Michael C. Martin

Seller: Marilyn Arman

Date: 10/29/21

30 Lemay St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $193,850

Buyer: Donald Jarvis

Seller: Richard G. Dupont

Date: 10/29/21

180 Marion St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $425,980

Buyer: Orlando Perez-Vega

Seller: JHP Builders LLC

Date: 11/04/21

340 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Vijayakumar Paramasivam

Seller: John O. Martin

Date: 11/01/21

23 Mount Vernon Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,000

Buyer: Harry Melendez

Seller: Damon C. Ritter

Date: 11/10/21

192 Mountainview St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $435,000

Buyer: Deanna L. Rousseau

Seller: Edward L. Mari

Date: 10/29/21

116 Nonotuck Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $155,000

Buyer: Fallah Abdullah-Sabih

Seller: Casey Roginski

Date: 11/12/21

44 Norman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $263,000

Buyer: Carlina C. Santana

Seller: Santana Real Estate Inc.

Date: 11/08/21

188 Pondview Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $355,000

Buyer: Yeshi Jungney

Seller: Benjamin M. Duchesne

Date: 10/29/21

162 Poplar St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $350,000

Buyer: Sokuon Maryann Srey

Seller: Ruben Olmeda

Date: 11/03/21

170 Rolf Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $423,600

Buyer: Eddie Torres

Seller: Luis Builders Inc.

Date: 11/05/21

72 Ross Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Dean Ruiz

Seller: Joseph L. Desroches

Date: 11/12/21

30 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Kenneth J. Griffin

Seller: David H. Leombruno

Date: 10/29/21

85 School St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $215,500

Buyer: 85-87 School Street LLC

Seller: Samantha Soli

Date: 11/01/21

19 Searles St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Marie D. Colon

Seller: James A. Kras

Date: 10/29/21

101 Summit Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Milagros T. Rodriguez

Seller: A. Plus Enterprises Inc.

Date: 11/12/21

27 Sycamore Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $389,900

Buyer: Richard G. Dupont

Seller: Grandview Development Assocs. LLC

Date: 10/29/21

51 Sycamore Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $429,900

Buyer: Wilson Martinez

Seller: Grandview Development Assocs. LLC

Date: 11/12/21

31 Victoria Park

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Jeffrey F. Thompson

Seller: Kyle Lewis

Date: 11/02/21

45 Warregan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Eric M. Allen

Seller: Christopher A. Franklin

Date: 11/02/21

126 Warregan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $254,000

Buyer: Jose Rodriguez-Lopez

Seller: Anthony Montemagni

Date: 11/12/21

50 Wells Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Nelson Martinez

Seller: Lucille Pare

Date: 11/12/21

42 Yvonne St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $134,000

Buyer: B9 Industries Inc.

Seller: Nancy L. Barree

Date: 11/09/21

EAST LONGMEADOW

5 Alandale Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $215,000

Buyer: P. J. & Lisa M. Dnalais RET

Seller: James E. Danalis

Date: 11/12/21

12 1st St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $227,500

Buyer: Jeffrey Paul

Seller: Jill M. Bodnar

Date: 11/02/21

199 Allen St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $140,000

Buyer: Matadormus LLC

Seller: Stephen A. Joley

Date: 11/01/21

287 Allen St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $290,000

Buyer: Steven P. Edwards

Seller: Peter Estanislau

Date: 11/03/21

165 Braeburn Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $450,000

Buyer: Joseph Trivisonno

Seller: Ryan Labonte

Date: 11/01/21

34 Brynmawr Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $356,000

Buyer: Jennifer L. Thomas

Seller: MNB Builders LLC

Date: 11/12/21

24 Crestview Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $626,000

Buyer: Ryan Labonte

Seller: Douglas A. Cowieson

Date: 11/01/21

55 Deer Park Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,300,000

Buyer: SJG Holdings LLC

Seller: T Man Realty LLC

Date: 11/01/21

24 Knollwood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $280,000

Buyer: Jennifer E. Southwick

Seller: Cathleen Karlskind

Date: 11/03/21

56 Schuyler Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Mohamad Y. Aedal-Zobani

Seller: Leo Ternorutsky

Date: 11/10/21

26 Smith Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $210,000

Buyer: Custom Home Development Group LLC

Seller: Fiore, Linda M., (Estate)

Date: 11/09/21

GRANVILLE

1561 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $260,000

Buyer: Michael F. Ferraraccio

Seller: Lenna Miler-Pholsook

Date: 11/12/21

HAMPDEN

142 Ames Road

Hampden, MA 01036

Amount: $240,000

Buyer: Gary B. Petzold LT

Seller: Daniel R. Balser

Date: 10/28/21

212 Ames Road

Hampden, MA 01036

Amount: $496,900

Buyer: Brian Lefort

Seller: Michael E. Greenwood

Date: 10/28/21

153 Bennett Road

Hampden, MA 01036

Amount: $425,000

Buyer: Michelle E. Sears

Seller: Steven V. Haldeman

Date: 10/29/21

97 Colony Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $390,000

Buyer: Jeremy J. Asselin

Seller: Giovanni Trolio

Date: 11/09/21

749 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $243,000

Buyer: Celia B. Rougellis

Seller: Beverlie A. Macaulay

Date: 10/29/21

31 Old Orchard Road

Hampden, MA 01036

Amount: $416,000

Buyer: Sean P. McCarthy

Seller: James E. Brooks

Date: 11/09/21

174 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $300,000

Buyer: Fletcher & Maple LLC

Seller: Brian A. Lefort

Date: 11/12/21

175 Sessions Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $330,000

Buyer: Heath Joseph

Seller: Jeremy Asselin

Date: 11/09/21

76 Steepleview Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $550,000

Buyer: Gloria Wilson

Seller: Robert J. Dziedzic

Date: 11/04/21

374 Wilbraham Road

Hampden, MA 01036

Amount: $267,000

Buyer: Tracey Nouri

Seller: Carrie L. Joseph

Date: 11/09/21

78 Wilbraham Road

Hampden, MA 01036

Amount: $375,000

Buyer: Farm At Greathorse LLC

Seller: Michael F. Crowley

Date: 11/12/21

HOLLAND

61 East Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $259,875

Buyer: Richard J. Anischik

Seller: Bank Of America

Date: 11/08/21

65 East Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $365,000

Buyer: Aaron Lieske

Seller: Zachary J. Gendreau

Date: 11/08/21

4 Howlett Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $210,000

Buyer: Ontour Properties Inc.

Seller: David L. Parker

Date: 11/10/21

17 Park Lane

Holland, MA 01521

Amount: $375,000

Buyer: Sanna Hart

Seller: Park Lane RT

Date: 11/02/21

246 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $214,500

Buyer: Craig M. Dolphin

Seller: Bryan J. Teasdale

Date: 11/09/21

299 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $405,000

Buyer: Devon A. Batista

Seller: Ryan A. Brassard

Date: 11/05/21

6 Vinton Road

Holland, MA 01521

Amount: $135,000

Buyer: JBD Empire LLC

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 11/02/21

16 Wales Road

Holland, MA 01521

Amount: $160,000

Buyer: Jeffrey B. Fielding

Seller: Gayle D. Nave

Date: 10/28/21

HOLYOKE

198 Allyn St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $315,000

Buyer: Jeremy Knowles

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 11/12/21

28 Appleton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $4,000,000

Buyer: 28 Appleton MA LLC

Seller: WBC RT

Date: 11/12/21

20 Arden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Brian Smith

Seller: Jose D. Colon

Date: 10/29/21

295-297 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Ginkgo Holdings LLC

Seller: Mary F. Lyons

Date: 11/01/21

211 Bemis Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $338,000

Buyer: Hyun S. Kim

Seller: Jill L. McCormick

Date: 10/29/21

16 Charles St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $135,000

Buyer: Foley Capital LLC

Seller: Helen J. Masters

Date: 11/03/21

70 Cleveland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $505,750

Buyer: Paul Healey

Seller: Justine A. Boulanger

Date: 10/28/21

4 Columbia St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $360,000

Buyer: Luis Rosado-Cardona

Seller: Lizandro V. Portes-Abreu

Date: 11/03/21

6 Columbia St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $152,000

Buyer: Belkys S. Gomez

Seller: Peter J. Hicks

Date: 10/29/21

55 Fairfield Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $164,755

Buyer: Erudite RT

Seller: Patrick J. McGeer

Date: 11/03/21

155 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Elizabeth M. Cauley

Seller: Edward J. Cauley

Date: 10/28/21

41-43 Lawler St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $257,000

Buyer: James Meara

Seller: 3 Lions LLC

Date: 10/29/21

27 Lexington Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $505,500

Buyer: Stephen B. Pelhan

Seller: Matthew J. Craven

Date: 10/28/21

3 Owens Place

Holyoke, MA 01040

Amount: $160,000

Buyer: Gabriel E. Andino

Seller: Thomas M. Burgess

Date: 11/10/21

400 Race St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $850,000

Buyer: Sargeant Race LLC

Seller: Race Street Properties LLC

Date: 11/05/21

414-416 Race St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $850,000

Buyer: Sargeant Race LLC

Seller: Race Street Properties LLC

Date: 11/05/21

267-269 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $168,000

Buyer: Choubert StFlorant

Seller: Bernard R. Bergeron

Date: 10/29/21

8 Thorpe Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $247,500

Buyer: Silverio D. Oliveira

Seller: Luis Sumba

Date: 11/03/21

38 Vernon St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Danielle Delano

Seller: Everett J. Sexton

Date: 10/29/21

21-23 Wolcott St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $350,000

Buyer: Felix C. Collazo

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 11/05/21

LONGMEADOW

285 Burbank Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $374,900

Buyer: Michael V. Donato

Seller: Brian J. Kean

Date: 11/01/21

123 Englewood Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $823,900

Buyer: Ruth Ebert

Seller: Carl A. Jasmin

Date: 11/04/21

101 Lincoln Park

Longmeadow, MA 01106

Amount: $294,900

Buyer: Kathleen Crews

Seller: Frederick J. Burns

Date: 10/28/21

418 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $555,000

Buyer: Henriett Imade-Idumwonyi

Seller: Stephen H. Burrall

Date: 10/29/21

836 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: 836 Longmeadow LLC

Seller: McKenna A. Cox

Date: 11/01/21

491 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $408,500

Buyer: Ellen Piper

Seller: Mildred C. Murray

Date: 11/05/21

97 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $425,000

Buyer: Marissa A. Vest

Seller: Christopher V. Maglio

Date: 11/05/21

32 Tecumseh Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $332,250

Buyer: Matthew J. Grippo

Seller: Constance M. Grippo

Date: 11/05/21

10 Wildwood Glen

Longmeadow, MA 01106

Amount: $450,000

Buyer: Kara Arcidiacono

Seller: Alesia H. Days

Date: 11/12/21

561 Williams St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $319,000

Buyer: Leo Ternorutsky

Seller: Michael R. Sorrell

Date: 11/10/21

94 Woolworth St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,000

Buyer: Kyle C. Smith

Seller: Suzanne Smith

Date: 11/05/21

LUDLOW

174 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: John A. Pereira

Seller: George Goncalves

Date: 11/02/21

1613 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $417,000

Buyer: Vera R. Carvalho

Seller: Ronald G. Proulx

Date: 10/29/21

240 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $400,000

Buyer: Carolyne Bisia

Seller: Andrei A. Modirca

Date: 11/01/21

215 Cislak Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $820,000

Buyer: J&J Global Properties LLC

Seller: Kyung W. Kim

Date: 10/29/21

11-13 Cypress St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: John W. Archambeau

Seller: Diolinda D. Cabido

Date: 10/29/21

26 Dale St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $349,900

Buyer: Sean P. Carroll

Seller: Antonio A. Sosa

Date: 10/28/21

860 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $245,000

Buyer: Jennifer Figueroa

Seller: Cornerstone Homebuying LLC

Date: 10/28/21

42 Essex St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $157,000

Buyer: Gervasio Crespo

Seller: Maria Afonso-Goddard

Date: 10/29/21

138 Gamache Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $365,000

Buyer: Benjamin T. Santucci

Seller: Francisco A. Fonseca

Date: 10/29/21

17 Haswell Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $246,000

Buyer: David P. Valinho

Seller: Beaulieu, Robert P., (Estate)

Date: 11/09/21

36 Homestretch Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $258,000

Buyer: Abigail Lafleur

Seller: Louis A. Casagrande

Date: 11/08/21

48 Hubbard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $215,000

Buyer: Spire Property Solutions Inc.

Seller: Cecilia A. Sousa

Date: 11/12/21

246 Kendall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $315,000

Buyer: Peter McMahon

Seller: Andriy Maksyuk

Date: 11/04/21

Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $160,000

Buyer: Thomas L. Engwer

Seller: Grabowski, Anthony, (Estate)

Date: 11/03/21

162 Massachusetts Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $135,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Czajkowski, Peter S., (Estate)

Date: 11/02/21

584 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $175,000

Buyer: Paul A. Santolini LT

Seller: Matthew Ashley

Date: 11/12/21

13 Pond St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $170,000

Buyer: Daniel Berard

Seller: Glen Werner

Date: 11/12/21

MONSON

Bethany Road

Monson, MA 01057

Amount: $125,000

Buyer: S&T RT

Seller: O’Connor, Grace P., (Estate)

Date: 11/05/21

15 Harrison Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $329,000

Buyer: Zhen Pan

Seller: Stephen A. Rickson

Date: 11/02/21

10 Homer Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $150,000

Buyer: Jesse L. Farquhar

Seller: Wayne D. Farquhar

Date: 10/29/21

145 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $120,000

Buyer: Cuichan Chen

Seller: CHMP LLC

Date: 10/28/21

3 Pleasant St.

Monson, MA 01057

Amount: $354,900

Buyer: J. & Barbara Crookes RET

Seller: Richard Lentinello

Date: 10/29/21

270 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $268,000

Buyer: Phillip D. Cordello

Seller: Thaddeus J. Odell

Date: 10/29/21

330 Stafford Road

Monson, MA 01057

Amount: $312,500

Buyer: Theresa Jacque

Seller: Polly A. Malsbury

Date: 10/29/21

MONTGOMERY

7 Carrington Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $285,000

Buyer: Susan L. Johnston

Seller: Chelsi L. Derrig

Date: 10/29/21

27 Old Main Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $460,000

Buyer: Daniel J. Hayter

Seller: Stephen F. Orluk

Date: 11/05/21

PALMER

202 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $405,000

Buyer: Peter J. Wilson

Seller: Thomas M. Gloster

Date: 11/05/21

218 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $274,000

Buyer: Eric Smart

Seller: Robert N. Manduke

Date: 10/28/21

239 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $200,000

Buyer: Kendra J. Chavarria

Seller: Ronald F. Silva

Date: 11/08/21

158 Chudy St.

Palmer, MA 01080

Amount: $274,900

Buyer: Gino P. Castoldi

Seller: Constance Cassata-Alonzo

Date: 11/10/21

2035 East St.

Palmer, MA 01080

Amount: $167,000

Buyer: Joseph D. Consolie

Seller: Denise Desmarais-Dzuris

Date: 10/28/21

4209-4215 High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $260,000

Buyer: Sergio Dacruz

Seller: Joao Dacruz

Date: 11/10/21

138 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $142,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Karyn Landreville

Date: 11/04/21

15 King St.

Palmer, MA 01752

Amount: $255,000

Buyer: Jacob J. Apraham

Seller: Steven Tompkins

Date: 11/05/21

4035 Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $225,000

Buyer: Debra J. Earle

Seller: O’Connor, Michael J., (Estate)

Date: 10/28/21

4048 Main St.

Palmer, MA 01079

Amount: $250,000

Buyer: Nicole T. Patterson

Seller: Gabriel Cordeiro

Date: 11/05/21

2-8 Maple Ter.

Palmer, MA 01080

Amount: $258,000

Buyer: FJ Property LLC

Seller: Maria Botelho

Date: 11/03/21

1672 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $180,000

Buyer: Tyler J. Steele

Seller: David C. Bull

Date: 10/29/21

1417 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $180,000

Buyer: James Rocca

Seller: Lisa Judkins

Date: 11/10/21

41 Smith St.

Palmer, MA 01069

Amount: $552,000

Buyer: John T. Lefave

Seller: Linda D. Myers

Date: 10/29/21

RUSSELL

175 General Knox Road

Russell, MA 01071

Amount: $312,500

Buyer: Jenny L. Dion

Seller: Erin L. Morin

Date: 11/05/21

35 Homestead Ave.

Russell, MA 01071

Amount: $725,000

Buyer: Eugene A. Finkle

Seller: Christopher J. Noyes

Date: 11/05/21

540 Westfield Road

Russell, MA 01071

Amount: $550,000

Buyer: Sergey Y. Karpyuk

Seller: Alexander D. Adams

Date: 10/29/21

SOUTHWICK

109 Coes Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $846,000

Buyer: Alexander D. Adams

Seller: Martin M. McCabe

Date: 10/29/21

College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $700,000

Buyer: Walz Realty LLC

Seller: Keybank

Date: 11/03/21

7 Honey Bird Run

Southwick, MA 01077

Amount: $560,000

Buyer: Thomas M. Laprad

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 10/28/21

Honey Bird Run #1

Southwick, MA 01077

Amount: $120,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 11/03/21

Honey Bird Run #3

Southwick, MA 01077

Amount: $150,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 11/03/21

5 Lexington Circle

Southwick, MA 01077

Amount: $640,000

Buyer: Christopher V. Maglio

Seller: Janis Deglis

Date: 11/05/21

2 Noble Steed Xing

Southwick, MA 01077

Amount: $590,000

Buyer: Derek Gibson

Seller: Giberson Construction Inc.

Date: 10/29/21

85 Powder Mill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $222,500

Buyer: Alexander Garstka

Seller: Joseph G. Spadea

Date: 10/28/21

274 South Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $250,000

Buyer: Miguel A. Colon

Seller: Tedd C. Cecchetelli

Date: 11/02/21

SPRINGFIELD

119 Acrebrook Road

Springfield, MA 01129

Amount: $280,000

Buyer: Carlos A. Cordero-Cintron

Seller: Candy J. Wilkinson

Date: 10/29/21

28-30 Ainsworth St.

Springfield, MA 01108

Amount: $278,000

Buyer: Felix S. Escobar

Seller: Anthony Molina

Date: 11/03/21

24 Aldrew Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Truc T. Le

Seller: Dennis L. St.Laurent

Date: 11/03/21

331 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $940,000

Buyer: Ginkgo Holdings LLC

Seller: L&J Realty Group LLC

Date: 11/01/21

45 Andrew St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Savish Merced

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 11/04/21

98 Arcadia Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $315,000

Buyer: Kerry A. Connors

Seller: O’Connor, Laurence J. Jr., (Estate)

Date: 10/29/21

44 Ashley St.

Springfield, MA 01105

Amount: $215,000

Buyer: Matthew Lopez

Seller: Jose Medina

Date: 11/05/21

89 Athol St.

Springfield, MA 01107

Amount: $222,000

Buyer: Manuel A. Rivera-Mercado

Seller: Marie-Claude L. Torres

Date: 11/12/21

20 Balfour Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Timmy A. Bailey

Seller: Willie R. White

Date: 10/29/21

863-865 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $197,500

Buyer: Anelson Delacruz

Seller: Martin E. Rheault

Date: 11/05/21

18 Berbay Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $158,000

Buyer: Alexander T. Dimare

Seller: Nilda Estrada

Date: 11/12/21

16-18 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $176,881

Buyer: NYMT Loan TR

Seller: Luz S. Hernandez

Date: 11/12/21

187-189 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Cynthia M. Rouse

Seller: Vladimir V. Shandrin

Date: 11/10/21

1255 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $165,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: Sheila M. Geagan

Date: 11/04/21

27-29 Bither St.

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Michael Molinari

Seller: Cynthia A. Donnelly

Date: 10/29/21

103 Bowdoin St.

Springfield, MA 01109

Amount: $430,000

Buyer: Lizbeth Cruz-Velez

Seller: Debra Collins

Date: 11/09/21

34 Boyd St.

Springfield, MA 01108

Amount: $320,000

Buyer: Hany Mansour

Seller: Abdou Mourad

Date: 11/04/21

7-9 Brandon Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Crossover Corp.

Seller: Bantam Funding Reo LLC

Date: 11/01/21

221 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Luis Rosado

Seller: 221 Breckwood LLC

Date: 11/01/21

46 Burnside Ter.

Springfield, MA 01111

Amount: $246,000

Buyer: Thomas F. Jerard

Seller: Stephanie M. Hurley

Date: 11/09/21

192 Cadwell Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $3,800,000

Buyer: Cadwell Springfield LP

Seller: Springfield Self Storage LLC

Date: 11/01/21

14 Campechi St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Angel M. Villanueva

Seller: Jim A. Rivera-Delrio

Date: 11/05/21

801 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $235,000

Buyer: Pablo E. Franco

Seller: Ruth M. Bonilla-Rivera

Date: 10/29/21

145 Carr St.

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Chenevert Properties LLC

Seller: Jason S. Young

Date: 11/08/21

138-140 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Javier Agosto

Seller: Modesto Nunez

Date: 11/10/21

135 Catalpa Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Rafael O. Gomez-Sanchez

Seller: Thomas A. Maccini

Date: 11/01/21

138 Catharine St.

Springfield, MA 01109

Amount: $159,900

Buyer: Juan Guillen

Seller: Western Mass. Affordable

Date: 11/12/21

209 Chalmers St.

Springfield, MA 01118

Amount: $302,000

Buyer: Daniel Baro

Seller: Honora X. Sullivan-Chin

Date: 11/10/21

116 Champlain Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $300,000

Buyer: Jose R. Rabell

Seller: Joseph M. Burr

Date: 11/08/21

40 Colfax St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Steven J. Martinez

Seller: David R. Snyder

Date: 11/01/21

132 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Zuleika A. Delgado

Seller: Harry Green

Date: 11/05/21

146 Colton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $205,000

Buyer: Thanh D. VanNguyen

Seller: Genevieve Construction

Date: 11/12/21

5 Crest St.

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Aurora Pumarejo

Seller: Nelson Rios

Date: 11/04/21

61 Davis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Ludwin K. Bravo-Lopez

Seller: Denise D. Heywood

Date: 11/01/21

19 Demond Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $280,000

Buyer: Maricely Cancel-Ortiz

Seller: Danilo Terrero

Date: 11/02/21

14 Dianna Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $355,000

Buyer: Larry Garlington

Seller: Steven W. August

Date: 11/09/21

284 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $209,900

Buyer: J&A Investments LLC

Seller: Aaron M. Suprenant

Date: 11/04/21

855 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Thomas C. Hebert

Seller: Brian Turnbull

Date: 10/29/21

31 Dutton St.

Springfield, MA 01151

Amount: $227,000

Buyer: Jeremy A. Cote

Seller: Franco A. Bruno

Date: 10/29/21

307 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $211,000

Buyer: Aresha Ali

Seller: Daniel J. Rosenthal

Date: 11/04/21

371-373 East Columbus Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $247,500

Buyer: Jofre Rhanses-Brea

Seller: John Desousa

Date: 11/10/21

129 Elmore Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $192,000

Buyer: Alexis Kinney

Seller: Zuzanna S. Lakomska

Date: 10/29/21

24 Fairmount St.

Springfield, MA 01108

Amount: $205,000

Buyer: Joseline Arroyo

Seller: Gladys M. Orengo

Date: 11/12/21

79 Fenimore Blvd.

Springfield, MA 01108

Amount: $278,000

Buyer: Sarah M. Halloran

Seller: Beverly A. Tremblay

Date: 10/29/21

15 Fenway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $345,000

Buyer: Jeanie Marsh

Seller: Doreen Lavalley

Date: 11/08/21

64 Fox Hill Road

Springfield, MA 01118

Amount: $266,000

Buyer: Anthony Cruz-Soto

Seller: Victor J. Dynak

Date: 10/29/21

335 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $276,000

Buyer: Paul S. Briggs

Seller: John M. Eng

Date: 11/05/21

305 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $450,000

Buyer: Smart Ogbeiwi

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 11/12/21

66-68 Gold St.

Springfield, MA 01107

Amount: $165,000

Buyer: SGDS LLC

Seller: Owen, Edward F., (Estate)

Date: 10/29/21

39-41 Hall St.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: Squire Investments LLC

Seller: Michael J. Molinari

Date: 10/29/21

145-147 Hancock St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: Allan Comberbatch

Seller: Muhammad Akbar

Date: 10/29/21

446 Hancock St.

Springfield, MA 01105

Amount: $183,500

Buyer: Edna R. Sanchez

Seller: Maria E. Rodriguez

Date: 11/10/21

105 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: John Requardt

Seller: Michael Davenport

Date: 11/09/21

61 Hartford Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Valentin Lopez

Seller: Jermakian, Sally, (Estate)

Date: 11/04/21

23 Hawthorne St.

Springfield, MA 01105

Amount: $220,000

Buyer: Rocio M. Guzman

Seller: Jonathan A. Cabral

Date: 11/12/21

35 Helberg Road

Springfield, MA 01128

Amount: $275,000

Buyer: Alexis Warner-Bradley

Seller: Jeffrey A. Francis

Date: 11/01/21

28 Hillside Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $219,900

Buyer: Dawn M. Bodge

Seller: John R. Matroni

Date: 10/28/21

185 Industry Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $525,000

Buyer: New Mercies Church

Seller: IBEW Local 7 Realty Co. Inc.

Date: 11/04/21

55-57 James St.

Springfield, MA 01105

Amount: $209,900

Buyer: 55-57 James Street LLC

Seller: Wilbert Aubourg

Date: 11/05/21

280 Jasper St.

Springfield, MA 01109

Amount: $290,000

Buyer: Hector R. Reyes

Seller: James A. Jackson

Date: 11/08/21

14-16 Jennings St.

Springfield, MA 01119

Amount: $284,000

Buyer: Jareliz E. Cordova

Seller: Deyanira M. Lopez-Cordero

Date: 11/04/21

48 Juliet St.

Springfield, MA 01118

Amount: $425,000

Buyer: Hung Pham

Seller: Bukowski Construction LLC

Date: 11/05/21

67-69 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $295,000

Buyer: Yovanny Martinez

Seller: Round 2 LLC

Date: 10/29/21

90 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $319,450

Buyer: Squire Investments LLC

Seller: Yanming Wang

Date: 10/28/21

245 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $325,000

Buyer: Twum A. Owusu

Seller: Armand Arce

Date: 11/12/21

138 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $360,000

Buyer: Muriel M. Johnson

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 11/09/21

49-51 Lawndale St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Kham E. Thavone

Seller: FP Realty LLC

Date: 11/05/21

54 Lester St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,000

Buyer: 54 Lester Street LLC

Seller: Laura S. Charter

Date: 10/28/21

923 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Abel Oladele

Seller: Ana D. DeLeon-Arias

Date: 10/29/21

92 Maebeth St.

Springfield, MA 01119

Amount: $243,000

Buyer: Kimberly Cervonayco

Seller: Edward J. Knight

Date: 11/12/21

173 Marion St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Chief Dawg LLC

Seller: Urbanist Capital LLC

Date: 10/28/21

25 Meredith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Joannie M. Perez

Seller: Ashley T. Hendricks

Date: 11/12/21

27 Michigan St.

Springfield, MA 01151

Amount: $207,000

Buyer: Kayla Jung-Perry

Seller: Sheryl A. Levesque

Date: 11/12/21

23 Middle St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Jackie W. Nero

Seller: Desiree N. Cuevas

Date: 11/02/21

41-43 Miller St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Jose Cuevas-Cruz

Seller: Raymond Aguirre

Date: 11/10/21

48 Morris St.

Springfield, MA 01105

Amount: $185,000

Buyer: Luis A. Rosa-Martinez

Seller: Jeffrey Lagasse

Date: 10/29/21

66 Northway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $235,000

Buyer: Juan Benito

Seller: Veteran Stan LLC

Date: 11/01/21

335 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Ashita Goswami

Seller: Matadormus LLC

Date: 11/12/21

296-298 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $199,000

Buyer: Antoinette Sands

Seller: Michael Molinari

Date: 11/10/21

189 Osborne Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $229,000

Buyer: Erica Hufnagel

Seller: Margarita Garcia

Date: 10/28/21

44-46 Palmyra St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Sean Kavanagh

Seller: Jonathan R. Saenz

Date: 11/02/21

1488 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $350,000

Buyer: Jovaney R. Toledo

Seller: W. Paul Lemieux

Date: 11/10/21

332 Parkerview St.

Springfield, MA 01129

Amount: $270,000

Buyer: Gladys M. Orengo-Arenas

Seller: Brendaliz Vallejo

Date: 11/12/21

14 Pelham St.

Springfield, MA 01109

Amount: $164,980

Buyer: Jessica Diaz-Orellana

Seller: E. Mary Pereztourtellotte

Date: 10/29/21

66 Pemaquid St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Jonathan Coulanges

Seller: Jovaney R. Toledo

Date: 11/10/21

83 Perkins St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Syed Sohaib-Zafar

Seller: Marvin R. Hunt

Date: 10/29/21

74 Pinta Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $120,000

Buyer: Tadeusz Chrostowski

Seller: Christopher P. Bagge

Date: 11/05/21

170 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $161,545

Buyer: E&G Joint Venture NT

Seller: Mary S. Leahy

Date: 11/12/21

59 Portulaca Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $242,500

Buyer: Kashden Naraine

Seller: Donald J. Papuga

Date: 11/05/21

66 Primrose St.

Springfield, MA 01151

Amount: $135,000

Buyer: Thomas Starzyk

Seller: Richard Starzyk

Date: 10/28/21

1823 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $213,000

Buyer: Marianne A. Robles-Valle

Seller: Josefina Forestier

Date: 11/12/21

105 Quaker Road

Springfield, MA 01118

Amount: $235,000

Buyer: Anthony Carter

Seller: Jean Clark

Date: 10/29/21

18 Redden St.

Springfield, MA 01119

Amount: $235,000

Buyer: Stephen Yannacopoulos

Seller: Lori A. Hanson

Date: 11/03/21

82 Redlands St.

Springfield, MA 01104

Amount: $135,000

Buyer: Ramon A. Guerra-Rodriquez

Seller: Samuel Haidemenos

Date: 10/29/21

18 Riverton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Joseph J. Carron

Seller: Edmund M. Leduke

Date: 10/28/21

81 Rowland St.

Springfield, MA 01107

Amount: $215,000

Buyer: Emmanuel R. Vives

Seller: Luis Rivera

Date: 11/03/21

189 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Kelly Reeves

Seller: James M. Hanifan

Date: 11/12/21

15 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Alex E. Karosas

Seller: Kathryn S. Fuller

Date: 10/28/21

268 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Jamie S. Kulas

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 11/12/21

17 Sorrento St.

Springfield, MA 01108

Amount: $158,644

Buyer: Michael Gonzalez

Seller: John E. Cadieux

Date: 11/02/21

35 Spencer St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Kerrone Parks

Seller: Jenny M. Mackay

Date: 11/12/21

78 Spikenard Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $240,000

Buyer: Dondre K. Scott

Seller: Owen Yan

Date: 11/05/21

192 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Mary Mudachi

Seller: Nelson Rivera

Date: 10/29/21

19 Sunapee St.

Springfield, MA 01108

Amount: $148,610

Buyer: Amy E. Stocks

Seller: Fiore, Linda M., (Estate)

Date: 11/09/21

28 Sycamore St.

Springfield, MA 01109

Amount: $226,000

Buyer: Danielle Suber

Seller: Jynai McDonald

Date: 11/12/21

135 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $325,000

Buyer: Jazzil L. Melendez

Seller: Michael Donato

Date: 11/01/21

340 Taylor St.

Springfield, MA 01105

Amount: $13,440,000

Buyer: NSA Property Holdings LLC

Seller: Springfield SS LLC

Date: 11/04/21

124 Wait St.

Springfield, MA 01104

Amount: $226,381

Buyer: Yarelis Aquino-Rivera

Seller: Michael Pacheco

Date: 11/01/21

38-40 Washington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $271,000

Buyer: Kathleen M. Belei

Seller: Garken Realty LLC

Date: 11/04/21

99 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $316,000

Buyer: Annacelis Beauchamp

Seller: Kachcom Investments LLC

Date: 10/29/21

187 Westminster St.

Springfield, MA 01109

Amount: $375,000

Buyer: Jynai McDonald

Seller: Angelo A. Gomez

Date: 11/12/21

113 Wheeler Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Janet Woodfine

Seller: Benjamin Glushien

Date: 10/29/21

1683 Wilbraham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Clara I. Paris

Seller: Thomas J. Shea

Date: 11/05/21

2483 Wilbraham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $268,000

Buyer: Guy A. Orton

Seller: Joseph J. Spring

Date: 11/05/21

13-15 Willard Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Daniel Carthon

Seller: Daniel M. Walsh

Date: 11/05/21

73 Wilmington St.

Springfield, MA 01119

Amount: $205,000

Buyer: Raheem D. Ovalles

Seller: Carlos Olivo

Date: 11/05/21

20-22 Woodside Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Terrace Properties LLC

Seller: Jonathan Lurie

Date: 11/03/21

TOLLAND

27 Lakeview Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $600,000

Buyer: Mark J. DeCelle

Seller: Emilio D. Alonzo

Date: 11/04/21

WALES

2 Birch Lane

Wales, MA 01081

Amount: $206,700

Buyer: Scott Conrad

Seller: James J. Raymond

Date: 11/12/21

33 Hollow Road

Wales, MA 01081

Amount: $360,000

Buyer: Jonathan T. Phifer

Seller: Michael J. Hayes

Date: 10/28/21

43 Hollow Road

Wales, MA 01081

Amount: $290,000

Buyer: John Connery

Seller: Shawn M. Connery

Date: 11/05/21

57 Hollow Road

Wales, MA 01081

Amount: $360,000

Buyer: Jonathan T. Phifer

Seller: Michael J. Hayes

Date: 10/28/21

59 Hollow Road

Wales, MA 01081

Amount: $360,000

Buyer: Jonathan T. Phifer

Seller: Michael J. Hayes

Date: 10/28/21

48 Main St.

Wales, MA 01081

Amount: $193,201

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Margaret L. Ullery

Date: 11/04/21

109 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $178,000

Buyer: Shane S. Bradway

Seller: Linda J. Gaulin

Date: 11/01/21

WEST SPRINGFIELD

77 Ashley St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $264,000

Buyer: Eliezer I. Martinez

Seller: Servete Bacaj

Date: 11/05/21

60 Butternut Hollow Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $223,000

Buyer: Judith G. Pashko

Seller: Joyce M. Bushey

Date: 11/01/21

20 Cook St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $200,000

Buyer: Ramzi Natour

Seller: Kevin Malloy

Date: 11/05/21

180 Daggett Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $9,250,000

Buyer: MMPF 3 West Springfield

Seller: 180 Daggett Drive LLC

Date: 11/09/21

36 Dion St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $419,000

Buyer: Jeffrey Cardoza

Seller: Stephen J. Lanczycki

Date: 10/29/21

Doty Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $1,900,000

Buyer: Doty Riverdale LP

Seller: Jan Chrzan

Date: 11/01/21

970 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $214,300

Buyer: Nicholas D. Lane

Seller: Antonio Romero

Date: 11/12/21

105 Garden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Elisabeth Polchlopek

Seller: Christopher L. Ashley

Date: 10/29/21

103 Herrman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Eliezer Ramirez

Seller: Stephanie R. Dowers

Date: 11/01/21

27 Houston Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Benard W. Manyonge

Seller: Keith Orr

Date: 11/10/21

21 Hummingbird Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $465,000

Buyer: Michael Powers

Seller: Kevin M. Dudley

Date: 10/29/21

93 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Mark W. Couture

Seller: Alfred P. Bronner

Date: 10/29/21

22 Maple Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Haskell Holdings LLC

Seller: Karen D. Laroche

Date: 11/03/21

30 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Christopher Lugo

Seller: Keshab Subedi

Date: 10/28/21

74 Orchardview St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $359,000

Buyer: Vittoria Lombardi

Seller: Patrick M. Sady

Date: 10/28/21

19 Pilgrim Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $350,000

Buyer: Anthony Evangelista

Seller: Diane F. Pacitti

Date: 10/28/21

52 Piper Cross Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $252,500

Buyer: Jose R. Roman

Seller: Christine Cauley

Date: 11/01/21

167 River St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: MLSZ Properties LLC

Seller: Buddy Realty LLC

Date: 11/02/21

485 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: Charles Nielson

Date: 11/04/21

33 Skyline Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $316,000

Buyer: Petra A. Pendroff

Seller: Robert B. Torkington

Date: 11/10/21

15 Tatham Hill Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Emilie Crumpton

Seller: David N. Abbott

Date: 11/05/21

89 Verdugo St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: Amanda Guagliardo

Seller: Laurie B. Wickman

Date: 10/29/21

33 Virginia Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $355,000

Buyer: Karen V. Papuga

Seller: Robert W. Perry

Date: 11/05/21

WESTFIELD

19 Ashley St.

Westfield, MA 01085

Amount: $185,000

Buyer: Andrey Chermeris

Seller: Pugliano, Frederick A., (Estate)

Date: 11/05/21

25 Birge Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $145,000

Buyer: Yong F. Zheng

Seller: Mary C. Donohue

Date: 11/12/21

21 Chestnut St.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Jessica Frimpong

Seller: Robin A. Glover

Date: 11/04/21

11 Evergreen Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $405,000

Buyer: Bradley W. Ellis

Seller: Thibault & Sons Construction Inc.

Date: 11/12/21

67 Hassler St.

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Leon P. Morin

Seller: Gary A. Brazee

Date: 11/04/21

180 Highland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Andrew Low

Seller: Mark A. Depaola

Date: 10/29/21

211 Hillside Road

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Jacey M. Rondeau

Seller: Robert S. Bristow

Date: 10/29/21

58 Holland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Christopher Bryden

Seller: Kurt A. Taylor

Date: 10/29/21

182 Joseph Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $335,000

Buyer: Kurt A. Taylor

Seller: Doug Fuller

Date: 10/29/21

129 Long Pond Road

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Rachel L. Laprade-Berger

Seller: Lacey Blalock

Date: 11/04/21

205 Loomis Ridge

Westfield, MA 01085

Amount: $544,000

Buyer: Alexa C. McCabe

Seller: Ronald K. Grant

Date: 10/29/21

15 May St.

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Robert H. Witherell

Seller: McCabe, Donna M., (Estate)

Date: 10/29/21

19 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Shannon Conner

Seller: Deborah A. Lansing

Date: 10/28/21

166 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Brian W. Parent

Seller: Trevin C. Correia

Date: 10/29/21

51 Murray Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Aleksandr Govor

Seller: Andrey Potafiy

Date: 11/01/21

53 Old Farm Road

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Shannon L. Brown

Seller: Renee M. Brace

Date: 11/12/21

85 Old Farm Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Domonique N. Ritter

Seller: Daniel W. Sherry

Date: 11/10/21

45 Old Quarry Road

Westfield, MA 01085

Amount: $405,000

Buyer: Christopher P. Landgraf

Seller: Daniele M. Howe

Date: 10/28/21

39 Old Stage Road

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Russian Evangelical Baptist

Seller: Hampton Ponds Association Inc.

Date: 11/05/21

86 Orange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $199,963

Buyer: Omaha Property Manager LLC

Seller: Julio A. Morales

Date: 10/28/21

8 Pineridge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $430,000

Buyer: Daniel C. Fielden

Seller: Juergen E. Malner

Date: 11/12/21

370 Prospect St., Ext.

Westfield, MA 01085

Amount: $311,500

Buyer: Cherie L. Frasco

Seller: Paul D. Coddington

Date: 10/28/21

95 Prospect St., Ext.

Westfield, MA 01085

Amount: $288,000

Buyer: Kishania I. Vega-Martinez

Seller: Saad Q. Mohammed

Date: 10/29/21

42 Rachael Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $555,000

Buyer: Cheryl A. Gorski

Seller: Lawrence D. Fox

Date: 11/08/21

59 Radisson Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $629,900

Buyer: Terry Britton

Seller: Marcelo M. Constante

Date: 11/12/21

232 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $424,900

Buyer: Sabrina Janke

Seller: Bottom Up Solutions LLC

Date: 11/10/21

127 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Deanna M. Leighty

Seller: Donna Garcia

Date: 10/29/21

14 Southgate Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $292,500

Buyer: Steven M. Gilmore

Seller: Lorraine M. Almeida

Date: 11/03/21

90 Sunset Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Candace Goyette

Seller: Kenneth E. Becker

Date: 10/28/21

176 Tannery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Peter Shultz

Seller: Shirley M. Dewey

Date: 11/03/21

20 Tekoa Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $385,000

Buyer: Jeffrey Wundt

Seller: Timothy K. Derrig

Date: 10/29/21

82 West Road

Westfield, MA 01085

Amount: $500,100

Buyer: Justin Bard

Seller: Derek Gibson

Date: 11/01/21

156 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Jennifer O. Balukonis

Seller: Mary M. Leavy

Date: 11/05/21

WILBRAHAM

3 Cone Trail

Wilbraham, MA 01095

Amount: $485,000

Buyer: Thomas A. Reminder

Seller: David S. Vandermyn

Date: 10/29/21

8 Crest St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $395,500

Buyer: Stephen A. Joley

Seller: Matthew J. Labranche

Date: 11/01/21

14 Highridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $605,000

Buyer: Melissa Vanderburgh

Seller: McCarthy, James J., (Estate)

Date: 11/12/21

12 Lake Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $540,000

Buyer: John J. Fiore

Seller: C&M Builders LLC

Date: 11/03/21

40 Longview Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $387,000

Buyer: Kara T. Sotolotto

Seller: David K. Chivers

Date: 10/28/21

93 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $325,000

Buyer: Forrest Jr. & Guglielmo RET

Seller: Melissa Vanderburgh

Date: 11/12/21

259 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $193,750

Buyer: Kurtis T. Guzik

Seller: Charles W. Mueller

Date: 11/01/21

4 Patriot Ridge Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $322,000

Buyer: Rafael Osorio

Seller: Pedro R. Osorio

Date: 10/28/21

132 River Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $400,000

Buyer: Scott H. Marks

Seller: Karen L. Madden

Date: 11/04/21

1085 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $360,000

Buyer: Michael Pagoaga

Seller: Motely, Lois J., (Estate)

Date: 11/01/21

12-1/2 Weston St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $255,000

Buyer: Maha Al-Absi

Seller: Blake Harris

Date: 11/02/21

45 Weston St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $275,000

Buyer: Douglas J. Woytowicz

Seller: James B. Palmier

Date: 11/09/21

16 Woodside Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $395,000

Buyer: Karen L. Madden

Seller: Margaret S. Manzi

Date: 11/05/21

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

109 Chestnut St.

Amherst, MA 01002

Amount: $365,000

Buyer: Carey Clouse

Seller: Swanson, Marie, (Estate)

Date: 10/29/21

16 Colonial Court

Amherst, MA 01002

Amount: $370,000

Buyer: Abigail D. Howard

Seller: Timothy Hall

Date: 11/05/21

623 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $340,000

Buyer: Taqi Ijaz

Seller: Michael E. Williamson

Date: 11/08/21

25 Hickory Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $282,000

Buyer: Skyway Properties LLC

Seller: Paul F. Erba

Date: 11/01/21

35 Kestrel Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $805,035

Buyer: Yoon J. Kang

Seller: Harry J. Flood

Date: 11/10/21

22 Mount Pleasant

Amherst, MA 01002

Amount: $675,000

Buyer: Cyle H. Gage

Seller: Claude M. Penchina

Date: 11/02/21

1107 North Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $436,000

Buyer: 1107 North Pleasant St. TR

Seller: James Robitaille

Date: 10/29/21

209 Old Farm Road

Amherst, MA 01002

Amount: $425,000

Buyer: Federico Mendiola

Seller: Miao M. Lin

Date: 11/10/21

474 Old Montague Road

Amherst, MA 01002

Amount: $297,000

Buyer: Nader Haghighat

Seller: Anson B. Scott

Date: 11/12/21

390 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $427,000

Buyer: Alison E. Morse

Seller: Cheryll M. Phillips

Date: 11/01/21

390 Shays St.

Amherst, MA 01002

Amount: $370,000

Buyer: Daniel Cookson

Seller: Stedman, E. S., (Estate)

Date: 10/29/21

BELCHERTOWN

40 Dana Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $361,900

Buyer: Ethan Eisdorfer

Seller: Weiquan Luo

Date: 11/01/21

44 Fletcher Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $215,888

Buyer: Jean M. Jacks

Seller: Squires, Anna L., (Estate)

Date: 11/01/21

28 Greenwich Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $420,000

Buyer: Ryan C. Baker

Seller: Andrew J. Fleischer

Date: 10/28/21

394 North Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $700,000

Buyer: Sean R. Carroll

Seller: Justin D. Hooten

Date: 10/29/21

164 Old Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $145,000

Buyer: Susan Coates

Seller: William D. Walker

Date: 11/02/21

21 River St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Steven J. Boudreau

Seller: Thomas A. Boudreau

Date: 11/08/21

421 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $210,000

Buyer: Anthony Cortesi

Seller: Stephen Fellers

Date: 11/05/21

190 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $470,000

Buyer: Nicholas P. Sheldon

Seller: Hilda I. Pons-Loud

Date: 10/29/21

37 Terry Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $432,000

Buyer: Christopher Waldron

Seller: Matthew C. Spafford

Date: 10/28/21

270 Turkey Hill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Turkey Hill Estates LLC

Seller: J. M. Morin TR

Date: 11/05/21

CUMMINGTON

62 Powell Road

Cummington, MA 01026

Amount: $500,000

Buyer: Esfire Khibkin

Seller: Mark P. Silverman

Date: 11/01/21

EASTHAMPTON

12 Ballard St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: James K. Sheppard

Seller: Philip L. Knight

Date: 11/09/21

40 Ferry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $160,000

Buyer: Rara Realty LLC

Seller: Cecile G. Molina

Date: 11/01/21

33 Maine Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $162,300

Buyer: Amanda M. Milazzo

Seller: Jesse C. Montgomery

Date: 10/28/21

126-128 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $2,550,000

Buyer: Gleason Johndrow Property LLC

Seller: Denmark Property Group LLC

Date: 11/05/21

14 Orchard St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $374,350

Buyer: David Leombruno

Seller: Elaine E. Williams

Date: 11/01/21

56 Parsons St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: Russel A. Daniels

Seller: Thomas R. Kuczynski

Date: 10/28/21

10 Silver Lane

Easthampton, MA 01027

Amount: $432,000

Buyer: Paige E. Giusfredi

Seller: Carol D. Forshee

Date: 10/29/21

1 Wellington Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $377,500

Buyer: Kathryn M. Aloisio

Seller: Georgia N. Barufaldi

Date: 10/29/21

24 Williston Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $431,000

Buyer: Marc Ferrante

Seller: Keith R. Fisher

Date: 11/05/21

GOSHEN

39 Lake Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $400,000

Buyer: Lizzy T. Majka

Seller: Joshua Silver

Date: 11/08/21

63 Main St.

Goshen, MA 01032

Amount: $340,000

Buyer: Johannah J. Hetherington

Seller: Kurt M. Brazeau

Date: 11/12/21

42 Pond Hill Road

Goshen, MA 01096

Amount: $125,000

Buyer: Todd Haskell

Seller: John J. Mogilka

Date: 11/10/21

20 South Main St.

Goshen, MA 01032

Amount: $122,123

Buyer: Keijo Antero-Savolainen

Seller: Eugene A. Toczydlowski

Date: 11/12/21

GRANBY

Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $215,000

Buyer: Gerald Lorenz

Seller: Peter A. Gagne

Date: 11/04/21

96 East St.

Granby, MA 01033

Amount: $155,000

Buyer: Cornerstone Hemebuying LLC

Seller: Daniel R. Massey

Date: 11/12/21

77 South St.

Granby, MA 01033

Amount: $405,000

Buyer: Jose A. Cabrera

Seller: Valorie J. Macy

Date: 11/12/21

HADLEY

109 Bay Road

Hadley, MA 01035

Amount: $250,000

Buyer: Jeremy D. Ober

Seller: 2007 N. Jean Mushenski RET

Date: 11/04/21

2 Colony Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $714,505

Buyer: Shawn R. Spear

Seller: Valley Construction Co. Inc.

Date: 11/05/21

77 Hockanum Road

Hadley, MA 01035

Amount: $520,000

Buyer: Michael J. Boyle

Seller: Beth S. Epstein

Date: 11/01/21

54 Huntington Road

Hadley, MA 01035

Amount: $500,000

Buyer: Rebecca E. Washer

Seller: Nancy Niedbala

Date: 10/29/21

2 Laurana Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $260,000

Buyer: Kristin Smith

Seller: Robert P. Piotrowski

Date: 11/10/21

HATFIELD

14 King St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $260,000

Buyer: Kathryn M. Chiavaroli

Seller: Bernadis, Alan J., (Estate)

Date: 11/05/21

37 Straits Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $399,250

Buyer: Ani Tuzman

Seller: William J. Gilman

Date: 11/08/21

29 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $400,000

Buyer: Brett Freiburger

Seller: David L. Cohen

Date: 11/05/21

HUNTINGTON

22 Kennedy Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $361,400

Buyer: William F. Cote

Seller: William M. McVeigh

Date: 10/29/21

4 Summit Ave.

Huntington, MA 01050

Amount: $230,000

Buyer: Cheston Gosciminski

Seller: Lisa M. Lafrenier

Date: 11/01/21

NORTHAMPTON

197 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $317,500

Buyer: James Feole

Seller: Kerry M. Smith

Date: 10/29/21

249 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $289,000

Buyer: Burtram Shamsideen

Seller: Wanda A. Deitner

Date: 11/05/21

577 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $445,000

Buyer: Brianna Barbosa-Angles

Seller: Ann M. Podlozny

Date: 11/10/21

14 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $355,000

Buyer: Nicole Fabre

Seller: Jeffrey P. Udall

Date: 11/01/21

617 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $365,000

Buyer: Debra R. Anisman 2008 RET

Seller: Craig J. McDonald

Date: 11/02/21

557 Easthampton Road

Northampton, MA 01060

Amount: $805,000

Buyer: 3 Adams Street LLC

Seller: Sunnyside Early Education & Care

Date: 11/12/21

86 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $360,000

Buyer: Bruno Trindade

Seller: Matthew T. Lampiasi

Date: 10/29/21

38 Franklin St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,193,826

Buyer: BV Hampshire House TR

Seller: Stephen B. Pelhan

Date: 10/28/21

291 Haydenville Road

Northampton, MA 01053

Amount: $350,000

Buyer: Nelly E. Carmona

Seller: Kim G. Bierwert

Date: 11/08/21

159 Jackson St.

Northampton, MA 01060

Amount: $633,015

Buyer: Eliza C. Wiener

Seller: Yvonne R. Boucher TR

Date: 11/08/21

167 Jackson St.

Northampton, MA 01060

Amount: $633,015

Buyer: Eliza C. Wiener

Seller: Yvonne R. Boucher TR

Date: 11/08/21

2 Juniper St.

Northampton, MA 01062

Amount: $445,000

Buyer: Melody I. Teng

Seller: Brien Tal-Baker

Date: 11/12/21

216 North King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,500,000

Buyer: Wheeldeal LLC

Seller: Gerald F. Randall

Date: 11/02/21

39 Overlook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $202,000

Buyer: Birdie Properties LLC

Seller: Frederick A. Pirog

Date: 10/29/21

28 Pencasel Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $170,000

Buyer: Abid Assab

Seller: Lodge Properties 3 LLC

Date: 11/05/21

963 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $348,300

Buyer: Vered S. Meir

Seller: Brooke W. Matuszko

Date: 11/05/21

32 Water St.

Northampton, MA 01053

Amount: $267,000

Buyer: Constance Bigony

Seller: Donna M. Larson

Date: 11/01/21

679 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $321,000

Buyer: Mark A. Mazzola

Seller: Edmund Kendall

Date: 11/08/21

PLAINFIELD

242 South Central St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $445,000

Buyer: Martha V. Bourne

Seller: Ann M. Kohn

Date: 10/28/21

SOUTH HADLEY

42 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,600

Buyer: Angelo A. Guarino

Seller: Gregory C. Gake

Date: 11/05/21

Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $215,000

Buyer: Gerald Lorenz

Seller: Peter A. Gagne

Date: 11/04/21

38 Cornell St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,000

Buyer: Emilie A. Wallace

Seller: Christopher J. Messier

Date: 11/05/21

564 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $312,000

Buyer: Robert R. Peterson

Seller: Janet Cabrera

Date: 11/12/21

424 Hadley St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $335,000

Buyer: Lori E. Niquette

Seller: Remillard, Lawrence E., (Estate)

Date: 10/29/21

26 Hollywood St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $295,000

Buyer: Honora X. Sullivan-Chin

Seller: Elizabeth Trybus

Date: 11/10/21

4 Jewett Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $425,000

Buyer: Lauria Chin

Seller: Robie Hubley TR

Date: 11/09/21

5 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $499,900

Buyer: Kenneth D. Picotte

Seller: J. N. Duquette & Son Construction

Date: 11/05/21

37 Mountain Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $249,900

Buyer: John D. Werbicki

Seller: Scott Slapin

Date: 11/04/21

331 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $365,000

Buyer: Arash Hashemi

Seller: Paul E. Mihalak

Date: 11/09/21

611 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $245,000

Buyer: Jennifer Citarelli

Seller: Tammy J. O’Neill

Date: 11/12/21

30 Pine Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $315,000

Buyer: Allen Choquette

Seller: Pamela B. Connors

Date: 11/01/21

5 Tigger Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $540,000

Buyer: Mark A. Williams

Seller: Kimberly S. Hollenbeck

Date: 10/29/21

27 Wildwood Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $449,900

Buyer: Christopher J. Messier

Seller: Lois E. Schofield

Date: 11/05/21

SOUTHAMPTON

13 Bluemer Road

Southampton, MA 01073

Amount: $332,000

Buyer: Mary Pasquini-Balik

Seller: Susan F. Charter

Date: 11/02/21

69 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $300,000

Buyer: Karle E. Kushi

Seller: Peter M. Fisher

Date: 11/04/21

4 Nicole Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $425,000

Buyer: Peter Fisher

Seller: Marc T. Jillson

Date: 11/04/21

25 Noreen Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $285,000

Buyer: Robert C. Gagnon

Seller: Raymond Harwood

Date: 11/08/21

48 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $526,000

Buyer: B. L. Searle TR

Seller: Myron H. Searle IRT

Date: 11/01/21

52 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $526,000

Buyer: B. L. Searle TR

Seller: Myron H. Searle IRT

Date: 11/01/21

64 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $429,900

Buyer: Stacy R. Groleau

Seller: David P. Flagg

Date: 10/29/21

112 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $315,000

Buyer: Marc T. Jillson

Seller: Leonard Perrault

Date: 11/04/21

31 Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $415,000

Buyer: Anne E. Buescher

Seller: Richard O. Paulson

Date: 11/04/21

18 White Loaf Road

Southampton, MA 01073

Amount: $585,000

Buyer: Andrii Iesiev

Seller: Thomas Quinlan

Date: 11/12/21

20 White Loaf Road

Southampton, MA 01073

Amount: $250,000

Buyer: Thomas Quinlan

Seller: RGB Industries Inc.

Date: 11/12/21

WARE

171 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $175,000

Buyer: Karen Redmond

Seller: Interbartolo & Ricupero LP

Date: 11/10/21

17-23 Maple St.

Ware, MA 01082

Amount: $315,000

Buyer: T. & Son Property LLC

Seller: Robert P. Kubert

Date: 11/03/21

152 Upper Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $390,000

Buyer: Jonathan A. Goodfield

Seller: Stewart A. Terrien

Date: 11/05/21

4 Vlontis Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $200,000

Buyer: Johnathan M. Lentz

Seller: Ronald R. McDonald

Date: 10/29/21

47-49 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $165,000

Buyer: Ware 48 West Street RT

Seller: Robert D. Sutton

Date: 11/12/21

6 Woodland Heights

Ware, MA 01082

Amount: $170,000

Buyer: Ellen Fountain

Seller: Concepcion M. Wnek

Date: 11/05/21

WILLIAMSBURG

26 Ashfield Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $300,000

Buyer: Scott R. Hodges

Seller: Gardner, Anne L., (Estate)

Date: 11/09/21

The Jog

Williamsburg, MA 01096

Amount: $510,000

Buyer: Lisa Christenson

Seller: Patricia A. Newman LT

Date: 11/04/21

WESTHAMPTON

299 Main Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $240,000

Buyer: Zachary P. Longhi

Seller: F. Harding Harrison RET

Date: 10/29/21

WORTHINGTON

Lindsay Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $145,000

Buyer: Amy Bruch

Seller: Janet Timmerman

Date: 11/04/21

449 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $413,500

Buyer: Paul B. Davis

Seller: Jefferey C. Manley

Date: 11/12/21

455 Williamsburg Road

Worthington, MA 01098

Amount: $226,000

Buyer: Tiffany Pearl-Thibodeau

Seller: Cheryl A. Alexander

Date: 10/28/21