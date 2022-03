The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

335 Beldingville Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $385,000

Buyer: Kyle L. Taylor

Seller: Lynn M. Taylor

Date: 02/18/22

335 Hill Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $385,000

Buyer: Kyle L. Taylor

Seller: Lynn M. Taylor

Date: 02/18/22

BERNARDSTON

27 Gill Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $240,000

Buyer: Matthew M. Rogowski

Seller: Elizabeth A. Jacobs

Date: 02/07/22

BUCKLAND

44 Green St.

Buckland, MA 01338

Amount: $330,000

Buyer: John Lawson

Seller: DC Cote Properties LLC

Date: 02/14/22

CHARLEMONT

14 Harmony Heights

Charlemont, MA 01339

Amount: $200,000

Buyer: Anthony J. Grey

Seller: Bradley J. Rice

Date: 02/15/22

181 Main St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $250,000

Buyer: Parsonage LLC

Seller: Charlemont Federated

Date: 02/08/22

COLRAIN

49 Fairbanks Road

Colrain, MA 01340

Amount: $223,100

Buyer: Joshua Breitner

Seller: William Watkins

Date: 02/18/22

CONWAY

36 Upper Baptist Hill Road

Conway, MA 01341

Amount: $330,000

Buyer: Arthur P. Hardigg

Seller: James S. Hardigg RET

Date: 02/14/22

DEERFIELD

6 King Philip Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $395,000

Buyer: Matthew D. Donaldson

Seller: Charlene A. Chmura

Date: 02/11/22

ERVING

2 Forest St.

Erving, MA 01344

Amount: $180,000

Buyer: Travis D. McKelvey

Seller: Camilla D. Lusco IRT

Date: 02/11/22

40 West Main St.

Erving, MA 01344

Amount: $200,000

Buyer: Zachary R. Richards

Seller: Nelson Nieves

Date: 02/11/22

GILL

80 Center Road

Gill, MA 01354

Amount: $435,000

Buyer: Benjamin Woodard

Seller: Frederick W. Sheard

Date: 02/18/22

180 Main Road

Gill, MA 01354

Amount: $200,000

Buyer: Michael J. Leva

Seller: Joseph M. Parzych

Date: 02/17/22

12 West Gill Road

Gill, MA 01354

Amount: $555,000

Buyer: David Edelman

Seller: Bernier, Marc J., (Estate)

Date: 02/09/22

GREENFIELD

9 Bowles St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,000

Buyer: Stephen A. Hermann

Seller: James Richards

Date: 02/08/22

8 Cooke St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $365,000

Buyer: Robert L. Kidder

Seller: Deborah L. Deskavich

Date: 02/18/22

36 Colrain St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $255,000

Buyer: Alexia Manin

Seller: Jeffrey T. Hendricks

Date: 02/07/22

259 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $120,000

Buyer: Shahid D. Habib

Seller: Bruce J. Bednarski

Date: 02/07/22

22 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $366,000

Buyer: Jared D. Mallet

Seller: Wilhelmi, Dorota, (Estate)

Date: 02/07/22

30 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $370,000

Buyer: Ray A. Newton

Seller: Lisa Ashcraft

Date: 02/07/22

70 Main St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $240,000

Buyer: MAG Real Estate Holdings of Greenfield

Seller: Melissa A. Winters

Date: 02/09/22

125 Maple St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $312,000

Buyer: Matthew Goglin

Seller: Jackson T. Powers

Date: 02/07/22

20 McLellan Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $138,000

Buyer: A Plus Enterprise Inc.

Seller: Dunn, Roger F., (Estate)

Date: 02/18/22

58 Smith St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $239,999

Buyer: Kim Yap

Seller: Bartos, Dorothy M., (Estate)

Date: 02/11/22

60 Washburn Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $285,000

Buyer: Michele M. Waters

Seller: Elaine A. Perchak

Date: 02/11/22

39 Wildwood Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $152,500

Buyer: Nicole M. Moore

Seller: Kaye To

Date: 02/11/22

9 Willow St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,000

Buyer: Nathan J. Sugerman-Castle

Seller: James P. Curtis

Date: 02/17/22

HAWLEY

292 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $475,000

Buyer: Hawley Preserve LLC

Seller: Cheryl A. Yates

Date: 02/18/22

LEYDEN

838 Greenfield Road

Leyden, MA 01301

Amount: $280,000

Buyer: Oscar R. Cornejo

Seller: Saline 2019 RET

Date: 02/17/22

MONTAGUE

38 1st Ave.

Montague, MA 01347

Amount: $238,500

Buyer: Curtis Weaver

Seller: John H. Stewart

Date: 02/16/22

104 4th St.

Montague, MA 01376

Amount: $280,000

Buyer: Amanda L. Nash

Seller: 104 Fourth St. LLC

Date: 02/17/22

5 Kingsley Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $134,000

Buyer: Toni Costa

Seller: Brian Costa

Date: 02/18/22

52 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $260,000

Buyer: Ethan Sicard

Seller: Matthew D. Donaldson

Date: 02/11/22

119 Old Sunderland Road

Montague, MA 01351

Amount: $155,000

Buyer: Ryan Richards

Seller: Suzanne Webber

Date: 02/08/22

NORTHFIELD

28 Hamilton Dr.

Northfield, MA 01360

Amount: $234,500

Buyer: S&A RT

Seller: William S. Robinson

Date: 02/18/22

88 Mount Hermon Station Road

Northfield, MA 01360

Amount: $335,000

Buyer: Jason R. Bassett

Seller: Black, Lois M., (Estate)

Date: 02/07/22

271 West Road

Northfield, MA 01360

Amount: $400,000

Buyer: David W. Leduc

Seller: Michael Wasilauski

Date: 02/15/22

ORANGE

42 Cheney St.

Orange, MA 01364

Amount: $175,000

Buyer: Jarad May

Seller: Edward J. Berte

Date: 02/17/22

564-566 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $160,000

Buyer: Kanchana Fernando

Seller: Wayne D. Whitmore

Date: 02/15/22

54 East Myrtle St.

Orange, MA 01364

Amount: $250,000

Buyer: Kyle A. Carr

Seller: Daniel Carr

Date: 02/16/22

140 Memorial Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $270,000

Buyer: Keri L. Barros

Seller: Tracey Weed

Date: 02/07/22

72 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $132,000

Buyer: Jet Investment LLC

Seller: Ames Rental Properties LLC

Date: 02/11/22

864 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $330,000

Buyer: Richard Wilson

Seller: Pamela Kessler

Date: 02/08/22

85 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $165,000

Buyer: Efrin Troche

Seller: William P. Brown

Date: 02/16/22

195 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $333,000

Buyer: Michael R. McGehee

Seller: Ashley Warner

Date: 02/18/22

35 Summer St.

Orange, MA 01364

Amount: $125,000

Buyer: Homestead Real Estate Investments LLC

Seller: Stephen E. Cody

Date: 02/07/22

SUNDERLAND

70 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $373,000

Buyer: Robert L. Hesseltine FT

Seller: Nancy R. Gesualdi

Date: 02/18/22

49 South Silver Lane

Sunderland, MA 01375

Amount: $215,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Nhu L. Nguyen

Date: 02/07/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

100 Columbia Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $315,000

Buyer: Jeffrey B. Correia

Seller: Dawna Fuller

Date: 02/18/22

108 Franklin St.

Agawam, MA 01030

Amount: $152,000

Buyer: Hassan Saleh

Seller: US Bank

Date: 02/10/22

507 Franklin St. Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $215,000

Buyer: Robert A. Lisciotti

Seller: Edmunds, Mary E., (Estate)

Date: 02/16/22

71 Garden St.

Agawam, MA 01030

Amount: $450,000

Buyer: Vilkh Holding LLC

Seller: ASDA LLC

Date: 02/07/22

93 Joanne Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $395,000

Buyer: Bruce R. Corbiere

Seller: ZF SPV LLC

Date: 02/16/22

30 Logan Place

Agawam, MA 01030

Amount: $435,000

Buyer: Yuriy Havlytyuk

Seller: Andrew J. Fox

Date: 02/11/22

1166 North St. Ext.

Agawam, MA 01030

Amount: $325,000

Buyer: Pedro Alicea

Seller: Joel Howe

Date: 02/15/22

55-57 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $284,500

Buyer: Logan Kruse-Leduc

Seller: E. Steven Damon

Date: 02/18/22

28 Oxford St.

Agawam, MA 01001

Amount: $405,000

Buyer: Edwan Alzuhairi

Seller: TLC Construction Inc.

Date: 02/18/22

207 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $345,000

Buyer: Jane R. Beresford

Seller: Margo L. Vanzandt

Date: 02/09/22

12 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $445,000

Buyer: Jbella Realty LLC

Seller: Roland A. Ciocca

Date: 02/07/22

BRIMFIELD

54 Dearth Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $660,000

Buyer: Lawrence D. Simonetti

Seller: Michael W. Sheerin

Date: 02/11/22

36 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $117,000

Buyer: 36 Warren Road RT

Seller: Christine Waible

Date: 02/11/22

CHESTER

104 Middlefield Road

Chester, MA 01011

Amount: $275,000

Buyer: Hope Mauran

Seller: Kathleen A. Engwer

Date: 02/14/22

174 Route 20

Chester, MA 01011

Amount: $169,900

Buyer: Randy A. Woodis

Seller: Dean Schmidt

Date: 02/14/22

CHICOPEE

28 Adams St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: Mint Realty Group LLC

Seller: Gary M. Cloutier

Date: 02/17/22

106 Bell St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: Maurice Turner

Seller: Ahmed Aljashaam

Date: 02/18/22

6 Charles St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Susana E. Chirino

Seller: Blue Sky Investment Group LLC

Date: 02/14/22

394 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $161,255

Buyer: Methuselah RT

Seller: Melanie M. Ethier

Date: 02/15/22

39 East Street Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $249,900

Buyer: Madeline Puma

Seller: Susan L. Gouin

Date: 02/11/22

21 Emery St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $334,000

Buyer: Karen Chi

Seller: Ryszard Starsiak

Date: 02/10/22

357 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $310,000

Buyer: Drew Nalewanski

Seller: Eugene D. O’Shea

Date: 02/08/22

49 Harrison Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $322,000

Buyer: Brady Williams

Seller: Rudolph P. Lysick

Date: 02/17/22

107 Labelle Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Anton Zenchenko

Seller: Clifford W. Robinson

Date: 02/11/22

725 Lombard Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $176,500

Buyer: EMI Investments LLC

Seller: Schutte, Dale R., (Estate)

Date: 02/11/22

51 Lorimer St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Chaz Carmichael

Seller: John H. Garvulenski

Date: 02/11/22

773 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $310,000

Buyer: Jonjay Elliott

Seller: Lawrence F. Army

Date: 02/18/22

783 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $210,000

Buyer: Elena Soboleva

Seller: Lawrence F. Army

Date: 02/15/22

63 Mellen St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $295,000

Buyer: Antonio Martinez

Seller: Timothy S. Beauchamp

Date: 02/08/22

297 Prospect St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $228,400

Buyer: John R. Stoddard

Seller: Lisa Donnelly

Date: 02/16/22

10 Rivest Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Grace E. Szydziak

Seller: Jennifer J. Wozniak

Date: 02/15/22

850 Sheridan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $1,300,000

Buyer: Procon Group LLC

Seller: BDF Realty Co. LLC

Date: 02/07/22

EAST LONGMEADOW

5 Cosgrove St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $265,000

Buyer: Jose Perozo

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 02/17/22

168 Denslow Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $3,045,000

Buyer: Lachenauer LLC

Seller: MTJ Realty LLC

Date: 02/14/22

696 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $364,000

Buyer: Gino J. Lopriore

Seller: AEM Property Investments LLC

Date: 02/18/22

18 Poplar St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $230,000

Buyer: Angelo Fabozzi

Seller: Olinda I. Trejo

Date: 02/14/22

330 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $330,000

Buyer: Joseph Melfi

Seller: Fredia L. Degray

Date: 02/18/22

5 Revere St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Amber M. Demaio

Seller: Carl R. Hindes

Date: 02/09/22

37 Taylor St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $285,000

Buyer: Gerardo Acosta-Barreto

Seller: Giovanni Montefusco

Date: 02/11/22

30 Vreeland Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $380,000

Buyer: Tyler J. Wheelock

Seller: Robert F. Sheehan

Date: 02/18/22

HAMPDEN

South Road

Hampden, MA 01036

Amount: $309,900

Buyer: Travis M. Phillips

Seller: Russell T. Cable

Date: 02/18/22

HOLLAND

4 Howlett Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $346,000

Buyer: Kate Meadows-Berti

Seller: Ontour Properties Inc.

Date: 02/09/22

HOLYOKE

17-21 Allyn St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,500,000

Buyer: Michael Dee

Seller: Blythewood Property Management LLC

Date: 02/14/22

40 Beacon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Natalie Martinez

Seller: Donna Mathes

Date: 02/18/22

85 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $189,900

Buyer: Lauren Cook

Seller: James A. Ryan

Date: 02/18/22

147 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $203,000

Buyer: Aiden C. Moriarty

Seller: Graciela Rodriguez

Date: 02/16/22

19 Cherry St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $159,000

Buyer: Edward A. Cianci

Seller: Nationstar Mortgage LLC

Date: 02/10/22

66 Elmwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Sherry Bowden

Seller: Shawn R. McNulty

Date: 02/14/22

249 Hampden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $120,000

Buyer: 536 Worthington St. LLC

Seller: Harold F. Skelton

Date: 02/17/22

Mountain Road Lot 1

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Anna R. Evans

Seller: Adam J. Mulcahy

Date: 02/17/22

461 Mountain Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $292,000

Buyer: Daniel J. McColgan

Seller: Revampit LLC

Date: 02/18/22

161-1/2 Oak St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $276,000

Buyer: Laura M. Bogart

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 02/11/22

27 Oscar St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Yomary Figueroa

Seller: Bey, Kim M., (Estate)

Date: 02/07/22

146-148 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,500,000

Buyer: Michael Dee

Seller: Blythewood Property Management LLC

Date: 02/14/22

163 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $380,000

Buyer: Mary W. Nelson

Seller: Robert R. Kraus

Date: 02/18/22

9-11 Quirk Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $210,000

Buyer: David Wodecki

Seller: Milton J. Wodecki

Date: 02/18/22

10 Robert Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $364,000

Buyer: Yaniana Mendoza-Torres

Seller: Oscar Reyes

Date: 02/08/22

436 Rock Valley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Brian D. Buckley

Seller: Morrissey, Maureen, (Estate)

Date: 02/18/22

172 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Pcity LLC

Seller: Zafar Iqbal

Date: 02/18/22

259 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $170,000

Buyer: Christopher Dyson

Seller: Sandra Dias

Date: 02/18/22

LONGMEADOW

299 Concord Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $830,000

Buyer: Gerald Lazarus

Seller: Robert K. Costa

Date: 02/18/22

LUDLOW

52 Bluegrass Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Unyierie W. Idem

Seller: Sally A. Gwaiazdowski

Date: 02/18/22

700 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $150,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Paula Bogacz

Date: 02/07/22

89 Cislak Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $670,000

Buyer: Eric A. Ellison

Seller: Norbert A. Pereira

Date: 02/18/22

26 Hampden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Kaitlynn Monette

Seller: Indila RT

Date: 02/17/22

129 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $297,000

Buyer: Larsen Marcel

Seller: Marie I. Anderson

Date: 02/10/22

78 McKinley Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,500

Buyer: Sherri A. Plasse

Seller: Louise M. Sedelow

Date: 02/18/22

178 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Adrian Aponte-Cruz

Seller: Jose L. Pederneira

Date: 02/15/22

260 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: Gina M. Forbes

Seller: Bryan J. Forbes

Date: 02/15/22

Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $306,500

Buyer: Cengiz Ibas

Seller: Inci Kavraz

Date: 02/15/22

MONSON

12 Hampden Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $120,000

Buyer: Real Estate Investment Northeast

Seller: Amber M. Demaio

Date: 02/09/22

340 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $240,000

Buyer: Cynthia Harris

Seller: James R. Young

Date: 02/18/22

178 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $117,000

Buyer: Piper Lowe Real Estate

Seller: Ally Bank

Date: 02/18/22

42 Waid Road

Monson, MA 01057

Amount: $270,000

Buyer: Adam Pafumi

Seller: Darnley, Carol P., (Estate)

Date: 02/09/22

PALMER

52 Flynt St.

Palmer, MA 01069

Amount: $235,000

Buyer: Benjamin Schenkman

Seller: Bruce R. Corbiere

Date: 02/15/22

121 Flynt St.

Palmer, MA 01069

Amount: $287,000

Buyer: Dylan A. Costa

Seller: Arthur L. Biron

Date: 02/08/22

3134 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $139,000

Buyer: James Coyer

Seller: Sandra Gouvin

Date: 02/11/22

247 Thompson St.

Palmer, MA 01069

Amount: $350,000

Buyer: Brittany Thibeault

Seller: Paula L. Matukaitis

Date: 02/07/22

RUSSELL

55 Woodland Way

Russell, MA 01071

Amount: $550,000

Buyer: Aleksandr P. Baraban

Seller: James E. Unger

Date: 02/14/22

SPRINGFIELD

29 Acton St.

Springfield, MA 01151

Amount: $275,500

Buyer: Betty Nakitto

Seller: Eagle Home Buyers LLC

Date: 02/17/22

40 Albee St.

Springfield, MA 01129

Amount: $261,000

Buyer: Rebecca A. Langlands

Seller: Michael R. Stamouli

Date: 02/17/22

1003 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Diane Kolman

Seller: Artie Berns

Date: 02/15/22

1451 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $550,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 02/14/22

3 Beacon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $550,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 02/14/22

39 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $329,000

Buyer: Hommy Colon

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 02/16/22

48-50 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $219,000

Buyer: Cottages By Lorraine LLC

Seller: Uriel Reyes

Date: 02/08/22

28 Bosworth St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Nextgen Construction Service Inc.

Seller: Fyxer Up Properties LLC

Date: 02/08/22

42 Brewster St.

Springfield, MA 01119

Amount: $175,000

Buyer: Etabav RT

Seller: Kenneth Lamoureux

Date: 02/14/22

22 Burr St.

Springfield, MA 01109

Amount: $244,000

Buyer: Sebastian A. Rodriguez

Seller: Sugandh Bhatia

Date: 02/11/22

270-272 Centre St.

Springfield, MA 01151

Amount: $351,000

Buyer: BRVS LLC

Seller: Siam Williams Investment Group LLC

Date: 02/17/22

157 Clearbrook Dr.

Springfield, MA 01101

Amount: $505,000

Buyer: Thomas J. Daniels

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 02/17/22

65 Clydesdale Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $295,000

Buyer: Fernando L. Figueroa

Seller: Waleska I. Burgos-Vega

Date: 02/14/22

50 Dawes St.

Springfield, MA 01109

Amount: $252,000

Buyer: Pratik Mandavgade

Seller: Andrew L. Rohan

Date: 02/07/22

87 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Edwin Rodriguez

Seller: Jonathan J. Demars

Date: 02/11/22

54 Duryea St.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: Spring Park Properties Inc.

Seller: Plante, Elizabeth J., (Estate)

Date: 02/10/22

933 East Columbus Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $2,028,500

Buyer: Gandara Mental Health Center

Seller: East Columbus Avenue LLC

Date: 02/09/22

94-96 Edgewood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $298,000

Buyer: Abraham Merida

Seller: Novelette Coleman

Date: 02/08/22

41 Fairhaven Dr.

Springfield, MA 01151

Amount: $322,000

Buyer: Brendaliz Vallejo

Seller: Denise D. Harper-Forde

Date: 02/11/22

196 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Arie Myrmo

Seller: Paige N. Derry

Date: 02/11/22

41 Garfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Emmanuel Marte

Seller: Heather M. Goodyear

Date: 02/07/22

81 Garvey Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Aguasvivas Realty LLC

Seller: Sullivan, Oscar Jr., (Estate)

Date: 02/14/22

321 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $465,000

Buyer: Shadina M. Johnson

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 02/07/22

64-66 Glenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $276,000

Buyer: Urbain Coly

Seller: Kelvyn Batia

Date: 02/16/22

132 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: 716 Spring Valley LLC

Seller: BRVS LLC

Date: 02/08/22

136 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $225,000

Buyer: 716 Spring Valley LLC

Seller: BRVS LLC

Date: 02/08/22

165 Gresham St.

Springfield, MA 01119

Amount: $238,000

Buyer: Jeniffer Vazquez-Nieves

Seller: Lester E. Johnson

Date: 02/07/22

364 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Miguel Vargas

Seller: James Coombs

Date: 02/07/22

34 Juliet St.

Springfield, MA 01118

Amount: $400,000

Buyer: Delson F. Nunez

Seller: Bukowski Construction LLC

Date: 02/18/22

69-71 Knollwood St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Knollwood Property Group LLC

Seller: Jahmeelah O. Bai-Grandson

Date: 02/07/22

22 Lancaster St.

Springfield, MA 01118

Amount: $247,000

Buyer: Floyd A. Roberts

Seller: Misty D. Phillips

Date: 02/18/22

8-10 Langdon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $140,000

Buyer: Revitalized Renovations

Seller: Osullivan, John B., (Estate)

Date: 02/07/22

141-143 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Victor C. Alonso

Seller: Charles E. Gordon

Date: 02/18/22

76 Lorenzo St.

Springfield, MA 01109

Amount: $149,000

Buyer: Emmanuel Moran

Seller: Marwah Almidani

Date: 02/18/22

318-1/2 Main St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Matthew J. Halastra

Seller: Edyta Halastra

Date: 02/15/22

14 Mandalay Road

Springfield, MA 01118

Amount: $230,000

Buyer: Alanna Bernstein

Seller: Michael C. Krobock

Date: 02/07/22

25 Manhattan St.

Springfield, MA 01109

Amount: $132,000

Buyer: Paul B. Mock

Seller: William M. Fossa

Date: 02/10/22

27 Margerie St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Jarvis Q. Lee

Seller: Joel A. Rapalo

Date: 02/11/22

74 Margerie St.

Springfield, MA 01109

Amount: $550,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 02/14/22

206 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Dylan T. Barkoski

Seller: Ramon J. Alvarez

Date: 02/17/22

217 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Everett Vaughn

Seller: Jesslyn Dejesus

Date: 02/14/22

32 Monrovia St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Daniel M. Reyes

Seller: Lisa M. Merriweather

Date: 02/15/22

29-31 Morris St.

Springfield, MA 01105

Amount: $229,000

Buyer: Carlos Rodriguez

Seller: Antonio Calabrese

Date: 02/09/22

68-70 Narragansett St.

Springfield, MA 01107

Amount: $550,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 02/14/22

217 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Sulla M. Silva

Seller: Nathaniel T. Swift

Date: 02/18/22

5 Olney Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $160,946

Buyer: Wilmington Trust

Seller: Kate E. Irwin

Date: 02/17/22

85 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $385,000

Buyer: Janisette Silveira

Seller: CTL Realty LLC

Date: 02/14/22

55 Perkins St.

Springfield, MA 01118

Amount: $333,000

Buyer: Oluwakemi Crayton

Seller: Santana Real Estate Inc.

Date: 02/18/22

49 Prospect St.

Springfield, MA 01107

Amount: $285,000

Buyer: Athime Continual Wealth

Seller: Yuriy Rudenko

Date: 02/07/22

17 Rapalus St.

Springfield, MA 01151

Amount: $225,000

Buyer: Tracy Godbout

Seller: Jose Teixeira

Date: 02/18/22

15 Rencelau St.

Springfield, MA 01118

Amount: $299,900

Buyer: Lawrence Bystran

Seller: Jerry Torres

Date: 02/16/22

867 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $285,000

Buyer: Timothy Jackson

Seller: Crossover Corp. Inc.

Date: 02/18/22

15 Ruthven St.

Springfield, MA 01128

Amount: $267,000

Buyer: Marcial Rosado

Seller: Angel L. Munoz

Date: 02/18/22

20 Saint James Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $285,000

Buyer: Waleska I. Burgos-Vega

Seller: Peter E. Kratimenos

Date: 02/14/22

24 Schley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $211,500

Buyer: Yadira R. Algarin

Seller: Juan C. Flores

Date: 02/17/22

48 Scott St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Luz Vargas-Natal

Seller: Martin J. Stevens

Date: 02/14/22

248 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $160,000

Buyer: Cherry Tree Realty LLC

Seller: Joan P. Kool

Date: 02/18/22

83 Sherbrooke St.

Springfield, MA 01104

Amount: $285,000

Buyer: Emily Torres-Figueroa

Seller: Daniela D. Urena

Date: 02/11/22

52-54 Somerset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Michael A. Bisrat

Seller: Quang M. Nguyen

Date: 02/11/22

1427 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01129

Amount: $299,000

Buyer: Novelette Coleman

Seller: Alfred J. Long

Date: 02/08/22

18 Stanhope Road

Springfield, MA 01109

Amount: $145,000

Buyer: Brital 1987 LLC

Seller: Kahlil Crittendon

Date: 02/09/22

352 Stapleton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Sheila A. Harris

Seller: Brown, Walter N., (Estate)

Date: 02/14/22

34-36 Sterling St.

Springfield, MA 01107

Amount: $276,000

Buyer: Justin S. Correa

Seller: Jacey M. Rondeau

Date: 02/09/22

426 Sumner Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $310,000

Buyer: A. M. Estrella-Deurena

Seller: Agatha Worrell

Date: 02/09/22

309 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $249,900

Buyer: John R. Barnett

Seller: Blueline Management LLC

Date: 02/08/22

151-153 Trafton Road

Springfield, MA 01108

Amount: $244,900

Buyer: Vananh Nguyen

Seller: Thao Pham

Date: 02/15/22

259 Tremont St.

Springfield, MA 01104

Amount: $202,000

Buyer: Melanie M. Martin

Seller: Cheryl A. Salamon

Date: 02/15/22

96-98 Wait St.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: Wait Street RT

Seller: James M. Moriarty

Date: 02/15/22

59 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $256,000

Buyer: Romario O. Jackson

Seller: Shamichae D. Weidman

Date: 02/18/22

60 Wayne St.

Springfield, MA 01108

Amount: $211,000

Buyer: Platinum Homes LLC

Seller: Kevin M. Riddell

Date: 02/16/22

28 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $350,000

Buyer: Kiesha Cooley

Seller: Rodman Capital Group LLC

Date: 02/15/22

616-618 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Anthony M. Santaniello

Seller: Gary A. Daula

Date: 02/09/22

34 Wilbraham Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $450,000

Buyer: Knox Residences I. LP

Seller: James S. Hwang

Date: 02/11/22

42 Wilbraham Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $450,000

Buyer: Knox Residences I LP

Seller: James S. Hwang

Date: 02/11/22

48 Wilbraham Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $450,000

Buyer: Knox Residences I LP

Seller: James S. Hwang

Date: 02/11/22

1423 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $243,000

Buyer: Lirymar Rivera

Seller: Phillip Vivenzio

Date: 02/18/22

72 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Rodman Capital Group LLC

Seller: Casey Roginski

Date: 02/09/22

SOUTHWICK

14 Babb Road

Southwick, MA 01077

Amount: $220,000

Buyer: John P. Colucci

Seller: Maheux, Richard W., (Estate)

Date: 02/18/22

122 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $400,000

Buyer: Thomas R. Maynard

Seller: Norman H. Storey

Date: 02/07/22

11 Falmouth Road

Southwick, MA 01077

Amount: $370,000

Buyer: Ashley Garlo

Seller: Maksim Dzyubenko

Date: 02/07/22

23 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $260,000

Buyer: Jose N. Barrios

Seller: Laelia LLC

Date: 02/16/22

20 Grandview St.

Southwick, MA 01077

Amount: $480,000

Buyer: Arthur F. Owen

Seller: Joan E. Boissonnault

Date: 02/18/22

103 Point Grove Road

Southwick, MA 01077

Amount: $349,900

Buyer: Jeno 103 LLC

Seller: Donna L. Maynard

Date: 02/07/22

79 Powder Mill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $221,000

Buyer: Colin B. Murphy

Seller: Russell E. Orne

Date: 02/15/22

7 Silvergrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $495,000

Buyer: Nicholas Byrnes

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 02/15/22

TOLLAND

25 Fiddlehead Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $175,000

Buyer: Joshua Bain

Seller: Kelsey Robare

Date: 02/18/22

219 Owls Nest Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $190,000

Buyer: DL Homes LLC

Seller: Keith J. Murphy

Date: 02/15/22

WEST SPRINGFIELD

44 Day St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $145,000

Buyer: Ulugbek Gusenov

Seller: Cascade Funding Mtg. T HB7

Date: 02/18/22

91 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $275,000

Buyer: Carmen Santos

Seller: Tara N. Adhikari

Date: 02/15/22

42 Houston Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Tamara Wozniak

Seller: Larkspur LLC

Date: 02/15/22

96 Labelle St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $201,000

Buyer: Kayla Bonafilia

Seller: Adam Pafumi

Date: 02/09/22

1236 Memorial Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $600,000

Buyer: Hussein A. Nuwab

Seller: Joseph A. Argiro

Date: 02/11/22

136 Queen Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $206,100

Buyer: US Bank

Seller: Joseph A. Pieciak

Date: 02/17/22

132 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Emmanuel Ortiz-Sierra

Seller: Rosemarie Condarcuri

Date: 02/11/22

65 Van Horn St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Michael T. Hahn

Seller: Susan T. Frasca

Date: 02/11/22

WESTFIELD

41 Fowler St.

Westfield, MA 01085

Amount: $226,500

Buyer: Samuel N. Duffy

Seller: Samantha L. Pielock

Date: 02/07/22

237 Fowler Road

Westfield, MA 01085

Amount: $539,000

Buyer: Gregory Valentine

Seller: Christopher M. Dolan

Date: 02/14/22

33 Grenier Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $281,000

Buyer: Marilyn Oleksak

Seller: Martha M. Korostynski

Date: 02/18/22

25 Heritage Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Zachary B. Demers

Seller: Stanley J. Osowski

Date: 02/15/22

504 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Anthony Deven

Seller: Snow, Stanley M., (Estate)

Date: 02/15/22

5 Leonard Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $219,000

Buyer: Christopher M. Robare

Seller: Timothy R. Tierney

Date: 02/18/22

10 Llewellyn Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $295,000

Buyer: Stanley J. Osowski

Seller: Ashley A. Schultz-Emiliano

Date: 02/15/22

40 Maple Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $235,000

Buyer: Ross J. Lebo

Seller: Ashley R. Diduk

Date: 02/07/22

10 Noble Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: Timothy M. Hayes

Seller: David J. Silvia

Date: 02/15/22

30 Old Farm Road

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Joshua J. Taylor

Seller: Malia Home Buyers LLC

Date: 02/18/22

89 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $250,000

Buyer: Melodie Perez-Roldan

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 02/08/22

180 Root Road

Westfield, MA 01085

Amount: $397,000

Buyer: Fredrick H. Knight

Seller: Neil Petrucelli

Date: 02/14/22

1 Saint Paul St.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: John D. Bruce

Seller: Trisha M. Garcia

Date: 02/10/22

35 Skyline Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $460,000

Buyer: Vitaliy Y. Bardakov

Seller: Ronald D. Mack

Date: 02/14/22

315 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $273,000

Buyer: Kimberly A. Davidson

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 02/16/22

104 Woodside Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Benjamin Gordon

Seller: Zachery Demers

Date: 02/15/22

WILBRAHAM

18 Bruuer Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $341,000

Buyer: Walter B. Robinson

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 02/09/22

20 Bungalow Point

Wilbraham, MA 01095

Amount: $700,000

Buyer: Ryan St.Germain

Seller: Marc G. Gaudreau

Date: 02/15/22

11 Sunnyside Ter.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $140,000

Buyer: Michael C. Malzenski

Seller: Edward M. Malzenski

Date: 02/14/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

416 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $1,125,000

Buyer: Plum Brook Farm LLC

Seller: Small Ones Farm LLC

Date: 02/15/22

74 East Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $612,500

Buyer: Yuqing Guo

Seller: Dugubrown Construction LLC

Date: 02/10/22

32 Hitchcock Road

Amherst, MA 01002

Amount: $440,000

Buyer: Amherst College

Seller: Martha M. Umphrey

Date: 02/07/22

52 Stagecoach Road

Amherst, MA 01002

Amount: $235,000

Buyer: KS Real Estate Group LLC

Seller: Jeryl A. McGuire

Date: 02/18/22

19 Thayer St.

Amherst, MA 01002

Amount: $210,000

Buyer: KGT Associates LLC

Seller: FNMA

Date: 02/11/22

BELCHERTOWN

296 Daniel Shays Hwy.

Belchertown, MA 01007

Amount: $268,000

Buyer: Kakas Cornelia

Seller: Amber K. Merceri

Date: 02/11/22

10 Keys Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $265,000

Buyer: Nicholas B. Daniel

Seller: Jared Newell

Date: 02/09/22

2 Rimrock Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $379,000

Buyer: Michael E. Guenette

Seller: Kenneth Line

Date: 02/18/22

190 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $470,000

Buyer: Nicholas P. Sheldon

Seller: Hilda I. Pons-Loud

Date: 02/07/22

25 Shea Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $290,000

Buyer: Jessica Pacheco

Seller: Andrew I. Rainaud

Date: 02/15/22

216 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $190,000

Buyer: Andrea Guerron

Seller: US Bank

Date: 02/17/22

50 West St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $590,000

Buyer: Wen X. Lian

Seller: John P. Labrecque

Date: 02/09/22

EASTHAMPTON

13 Elliot St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $346,500

Buyer: Shawn Toohey

Seller: James M. Welch

Date: 02/14/22

109 Everett St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Roman Catholic Bishop

Seller: Jeffrey J. Wolak

Date: 02/10/22

3 Fugere Court

Easthampton, MA 01027

Amount: $450,000

Buyer: Anthony S. Tuck

Seller: Gleason Johndrow Rentals

Date: 02/16/22

85 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $150,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Stephen J. Demerski

Date: 02/17/22

283 Loudville Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Curtis L. Simpson

Seller: Nancy J. Hamelin RET

Date: 02/17/22

93-95 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $875,000

Buyer: Lilulo LLC

Seller: Pizzatronics Worldwide

Date: 02/16/22

Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $180,000

Buyer: New England Remodeling

Seller: Mountain View Investments LP

Date: 02/08/22

GRANBY

122 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $128,000

Buyer: Richton & Wynne LLC

Seller: Herbert A. Everett

Date: 02/14/22

40 Greenmeadow Lane

Granby, MA 01033

Amount: $180,000

Buyer: Luis Eugenio

Seller: Eric Jacobsen

Date: 02/17/22

14 Karen Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $350,000

Buyer: Lisa H. Berge

Seller: Berge 2009 Karen Dr. TR

Date: 02/17/22

HADLEY

11 Ladyslipper Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $520,000

Buyer: Joshua Relin

Seller: Therese Fleming-Dudek

Date: 02/07/22

231 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $730,000

Buyer: One Northampton St. Enterprises

Seller: Tomlan Realty LLC

Date: 02/14/22

11 Sylvia Heights

Hadley, MA 01035

Amount: $370,000

Buyer: Aaron T. Soules

Seller: Mourad Belfakih

Date: 02/07/22

MIDDLEFIELD

100 Town Hill Road

Middlefield, MA 01235

Amount: $382,000

Buyer: Christopher J. Gauthier

Seller: Savery Family 2021 TR

Date: 02/15/22

NORTHAMPTON

113 Bliss St.

Northampton, MA 01062

Amount: $466,000

Buyer: Shalyn N. Kempema

Seller: Marsha Leavitt

Date: 02/18/22

866 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $525,000

Buyer: Nicholas S. Riggall

Seller: Brian Lienert

Date: 02/07/22

Federal St.

Northampton, MA 01060

Amount: $125,000

Buyer: Nu Way Homes Inc.

Seller: Suzanne M. Douville

Date: 02/15/22

5 Franklin St.

Northampton, MA 01060

Amount: $760,000

Buyer: Reliance Holdings Corp.

Seller: Viability Inc.

Date: 02/14/22

220 King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $2,282,400

Buyer: Store Master Funding XXV

Seller: Acme Realco LLC

Date: 02/17/22

89 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $465,000

Buyer: David S. Coburn

Seller: Jason N. Mark

Date: 02/17/22

83 North St.

Northampton, MA 01060

Amount: $450,500

Buyer: Danica Phelps

Seller: Nancy C. Chamberlin RET

Date: 02/07/22

54 Platinum Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $410,000

Buyer: Choquette Capital Investments LLC

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 02/11/22

52 Prospect Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $647,000

Buyer: Amy E. Mager

Seller: Glickman, Evalyn G., (Estate)

Date: 02/07/22

67 Riverbank Road

Northampton, MA 01060

Amount: $530,000

Buyer: Ian A. Wilson

Seller: Jesse L. Lang LT

Date: 02/17/22

428 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $675,000

Buyer: Jana Harvill-Correa

Seller: Steven Berlin

Date: 02/11/22

PELHAM

96 Daniel Shays Hwy.

Pelham, MA 01002

Amount: $345,000

Buyer: Warren K. Castonguay

Seller: Timothy R. Smith

Date: 02/11/22

SOUTH HADLEY

55 Judd Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: Joseph Rosenbaum

Seller: Anthony J. Grey

Date: 02/15/22

645 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $178,000

Buyer: Min Realty LLC

Seller: Gaunt, Joseph H. Jr., (Estate)

Date: 02/15/22

10 Ranger St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $285,000

Buyer: Teresa Lewis

Seller: John A. Dent

Date: 02/09/22

SOUTHAMPTON

Cook Road

Southampton, MA 01073

Amount: $180,000

Buyer: New England Remodeling

Seller: Mountain View Investments LP

Date: 02/08/22

11 Maple St.

Southampton, MA 01073

Amount: $282,000

Buyer: Alla Katsnelson

Seller: Stacey J. Piandes

Date: 02/11/22

117 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $330,000

Buyer: Kevin C. Netto Construction Inc.

Seller: Deborah A. Peters

Date: 02/10/22

WARE

29 Canal St.

Ware, MA 01082

Amount: $198,000

Buyer: Amy Barry

Seller: Robert T. Jacques

Date: 02/07/22

79-1/2 East St.

Ware, MA 01082

Amount: $135,000

Buyer: Karen M. Gallant

Seller: Eric D. Even

Date: 02/07/22

11 Grove St.

Ware, MA 01082

Amount: $279,900

Buyer: Eleanor Mercure

Seller: Concepcion A. Wnek

Date: 02/08/22

11-13 Storrs St.

Ware, MA 01082

Amount: $190,000

Buyer: Jarad M. Chase

Seller: Brian W. Coulombe

Date: 02/17/22