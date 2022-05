The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

Beldingville Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $293,333

Buyer: Wesley Rosner

Seller: Beth Manning

Date: 04/08/22

553 Bellus Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $293,333

Buyer: Wesley Rosner

Seller: Beth Manning

Date: 04/08/22

222 Brattleboro Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $294,000

Buyer: Katharine Bak

Seller: Meredith C. Kern

Date: 04/12/22

136 Buckland Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $347,000

Buyer: Whitney A. Retallic

Seller: Pioneer Valley Redevelopment LLC

Date: 04/14/22

BUCKLAND

3 Union St.

Buckland, MA 01370

Amount: $231,500

Buyer: Joseph Kopera

Seller: Jonathan Magee

Date: 04/08/22

COLRAIN

14 Main Road

Colrain, MA 01340

Amount: $260,000

Buyer: Jason D. Hubert

Seller: Gary L. Root

Date: 04/15/22

CONWAY

367 Hoosac Road

Conway, MA 01341

Amount: $515,000

Buyer: Jaimie A. Colica-Ekness

Seller: Christina G. Salgo

Date: 04/04/22

DEERFIELD

26 Eastern Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $305,000

Buyer: Bruce J. Pacyna

Seller: Janet Carroll

Date: 04/14/22

32 South Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $190,000

Buyer: Tracy L. Keyes

Seller: Powers, Terence E., (Estate)

Date: 04/15/22

GREENFIELD

97 Franklin St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $432,850

Buyer: Nathaniel A. Cox

Seller: James Vanhouten

Date: 04/04/22

74 Crescent St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $427,000

Buyer: Laura Townes

Seller: Julie P. Britton

Date: 04/12/22

12 Oak Ridge Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $349,000

Buyer: Despina E. Hoffman

Seller: Jason D. Hubert

Date: 04/15/22

6 Power Court

Greenfield, MA 01301

Amount: $220,000

Buyer: Carolyn Gargone

Seller: Danica Phelps

Date: 04/12/22

123 Verde Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $540,000

Buyer: Alan Distasio

Seller: Greenfield KMW LLC

Date: 04/14/22

179-181 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $269,000

Buyer: MHE Properties LLC

Seller: Christopher Green

Date: 04/07/22

LEVERETT

20 Cushman Road

Leverett, MA 01054

Amount: $372,200

Buyer: Henry E. Whitlock

Seller: Chester D. Cramer

Date: 04/15/22

18 Richardson Road

Leverett, MA 01054

Amount: $375,000

Buyer: Chad Williams

Seller: Richard K. Williams

Date: 04/12/22

MONTAGUE

11 Country Club Lane

Montague, MA 01376

Amount: $470,000

Buyer: Patricia A. Bryant

Seller: Karbon FT

Date: 04/06/22

4 Henry Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $265,000

Buyer: Vicki A. Vincent

Seller: Tammy S. Blair

Date: 04/04/22

470 Millers Falls Road

Montague, MA 01349

Amount: $210,000

Buyer: Caitlin A. Hart

Seller: Tammy R. Sachse

Date: 04/15/22

55 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $287,000

Buyer: Heather L. Creek

Seller: Joseph A. Tomaus

Date: 04/14/22

NORTHFIELD

12 North Lane

Northfield, MA 01360

Amount: $210,000

Buyer: Grace M. Jost

Seller: Thomas Aquinas College

Date: 04/04/22

ORANGE

5 Kelton St.

Orange, MA 01364

Amount: $115,000

Buyer: Kaitlyn Burnham

Seller: Pashek, Alexandra, (Estate)

Date: 04/14/22

36 Summit St.

Orange, MA 01364

Amount: $425,000

Buyer: Ambar K. Ortiz

Seller: AGT Homes LLC

Date: 04/06/22

21 Winter St.

Orange, MA 01331

Amount: $309,000

Buyer: Liliana Calvo

Seller: Oakland Development Co. LLC

Date: 04/15/22

SHELBURNE

355 Mohawk Trail

Shelburne, MA 01370

Amount: $400,000

Buyer: Shelburne Farm & Garden LLC

Seller: Patricia S. Schmidt

Date: 04/08/22

SHUTESBURY

260 Leverett Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $346,500

Buyer: Lucas M. Notarangelo

Seller: Lynda M. Hicks

Date: 04/13/22

WHATELY

222 River Road

Whately, MA 01093

Amount: $262,000

Buyer: Melanie A. Rivers

Seller: Mary K. Nicoll

Date: 04/05/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

26 Arnold St.

Agawam, MA 01030

Amount: $340,000

Buyer: Nageh Shenouda

Seller: Goudreau, Donald F., (Estate)

Date: 04/13/22

19 Brookline Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $315,000

Buyer: Tracy Tavares

Seller: Taylor N. Hartmann

Date: 04/07/22

59 General Abrams Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $27,617,379

Buyer: PM US Owner LLC

Seller: CGI MFG Real Estate LLC

Date: 04/14/22

79 General Abrams Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $27,617,379

Buyer: PM US Owner LLC

Seller: CGI MFG Real Estate LLC

Date: 04/14/22

99 General Abrams Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $27,617,379

Buyer: PM US Owner LLC

Seller: CGI MFG Real Estate LLC

Date: 04/14/22

27 High Meadow Road

Agawam, MA 01030

Amount: $445,000

Buyer: Wayne A. Krupa

Seller: Jeremy A. Casey

Date: 04/14/22

45 Mallard Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $305,000

Buyer: Aixa Correa-Calderon

Seller: Eva Rizzaro-Reyes

Date: 04/12/22

220 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $423,000

Buyer: John E. Curtin

Seller: Karen L. Gales

Date: 04/04/22

27 Merrill Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $333,000

Buyer: Rick Giroux

Seller: William C. Barker

Date: 04/07/22

660 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $224,000

Buyer: Tedeschi Properties LLC

Seller: Charlotte R. Sulborski

Date: 04/15/22

1012 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $270,000

Buyer: Bilal Chaudhery

Seller: Paul Menard

Date: 04/07/22

164-194 South St.

Agawam, MA 01001

Amount: $850,000

Buyer: 401 Liberty Street LLC

Seller: 194 South Street LP

Date: 04/04/22

938 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $650,000

Buyer: Suffield St. Holdings LLC

Seller: Leyden Realty LLC

Date: 04/11/22

952 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $650,000

Buyer: Suffield St Holdings LLC

Seller: Judith D. Asselin

Date: 04/11/22

30 Tom St.

Agawam, MA 01030

Amount: $198,000

Buyer: Fitzgerald Home Solutions LLC

Seller: FNMA

Date: 04/13/22

BRIMFIELD

61 Apple Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $473,300

Buyer: Timothy M. Ryan

Seller: K&M Inc.

Date: 04/14/22

CHICOPEE

20 Alvord Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: BD Asset Co. 5 LLC

Date: 04/15/22

37 Basil Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $312,000

Buyer: Alan R. Blankenship

Seller: Alan C. Blankenship

Date: 04/11/22

Burnett Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Pride Stores LLC

Seller: Pride LP

Date: 04/15/22

108 Champagne Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $291,000

Buyer: Michael Durgin

Seller: Joseph F. Fairbanks

Date: 04/06/22

278 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $338,000

Buyer: Omayra Rodriguez-Ortiz

Seller: Andrew N. Suarez

Date: 04/15/22

13 Hamilton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $219,900

Buyer: Jonathan Peloquin

Seller: David J. Walker

Date: 04/08/22

26 Laclede Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $145,000

Buyer: Michele Boone

Seller: Marijean Gamache

Date: 04/05/22

1 Leary Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Angel L. Rosa

Seller: Shirley J. Thurston

Date: 04/06/22

43 Lorimer St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: Melanie Fredette

Seller: Linda M. McCarthy

Date: 04/05/22

66 Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $270,000

Buyer: Zucco Estates LLC

Seller: Cebula Electronics Corp.

Date: 04/06/22

91 Marcelle St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $236,050

Buyer: Hollie L. Rabida

Seller: Sarah Jasinski-Wodecki

Date: 04/04/22

58 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Andrew Hernandez

Seller: Catherine A. Cox

Date: 04/08/22

896 Montgomery St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $295,000

Buyer: Zahraa Abdullah

Seller: Cheryl I. Kaye

Date: 04/08/22

74 Pondview Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $375,000

Buyer: Lance Sciarretta

Seller: Lee-Ann E. Guyott

Date: 04/04/22

89 Robak Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Miguel Garces

Seller: Keith N. McDonald

Date: 04/15/22

69 Shepherd St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: George Estrada

Seller: Kaitlin D. Ryan

Date: 04/15/22

52 Simonich St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Robert L. Scribner

Seller: Luke LLC

Date: 04/06/22

107 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $217,000

Buyer: Daniel Cargile

Seller: Boisvert, Robert A., (Estate)

Date: 04/15/22

139 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: Tavernier Investments LLC

Seller: Lenin Diaz

Date: 04/11/22

100 Stebbins St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,000

Buyer: Gabriel Martinez

Seller: Grzelak, Marie, (Estate)

Date: 04/06/22

55 Stedman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Josefina Sanchez-Rosario

Seller: Magali Rivera

Date: 04/08/22

128 Sunnymeade Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Western Mass. Training Consortium

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 04/08/22

22 Yale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $222,000

Buyer: Cameron Danalis

Seller: Anne C. Savage

Date: 04/15/22

EAST LONGMEADOW

8 Boulder St.

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $425,000

Buyer: Joanna K. Bodnar

Seller: Normand F. Cormier

Date: 04/11/22

509 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $246,000

Buyer: Samuel Brodeur

Seller: Williams, Maria L., (Estate)

Date: 04/15/22

64 Euclid Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $435,000

Buyer: Murhab E. Tamura

Seller: Moltenbrey Builders LLC

Date: 04/11/22

38 Evergreen Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $535,000

Buyer: Anthony Bracci

Seller: Jennifer A. Silvestri

Date: 04/15/22

159 Gates Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $319,300

Buyer: John Perenick

Seller: Marilyn E. Schweitzer

Date: 04/15/22

82 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $175,000

Buyer: Quercus Properties LLC

Seller: Lori A. Hebert

Date: 04/04/22

620 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $400,000

Buyer: Jennifer A. Dickinson

Seller: Robert F. Spellman

Date: 04/06/22

71 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $140,000

Buyer: Kennedy Acquisitions LLC

Seller: Tallage Lincoln LLC

Date: 04/08/22

GRANVILLE

McCarthy Road

Granville, MA 01034

Amount: $119,900

Buyer: Erik C. Pedersen

Seller: Marc Pereira

Date: 04/05/22

HOLLAND

58 North Wales Road

Holland, MA 01521

Amount: $290,000

Buyer: Susan Smith

Seller: Paul M. Gillis

Date: 04/15/22

HOLYOKE

165 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Maria J. Cosme-Velez

Seller: Albert E. Paone

Date: 04/07/22

850 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $155,000

Buyer: Jean Dorsainvil

Seller: Maria M. Mercedes

Date: 04/08/22

67 Fairmont St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $205,000

Buyer: Gladys Vasquez

Seller: Gorecki, Emily M., (Estate)

Date: 04/13/22

966 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Juan E. Hernandez

Seller: Paul E. Bessette

Date: 04/13/22

172 Michigan Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $340,000

Buyer: Melinda S. Darling

Seller: Bruce M. Pare

Date: 04/13/22

1745 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,435,000

Buyer: Rialto ID At N. 50 LLC

Seller: Orion Pro Friend KP LLC

Date: 04/06/22

180 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Jonathan Rivera-Melendez

Seller: Caroline Lopez

Date: 04/08/22

605 South St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $407,000

Buyer: Julio Maldonado

Seller: Carlos F. Colon

Date: 04/11/22

80 South Bay State Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,500

Buyer: John R. Copen

Seller: Joel M. Bierwert

Date: 04/13/22

20 Valley Heights

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: Joseph R. Fosberg

Seller: Harand, Stefan, (Estate)

Date: 04/14/22

445 Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $189,900

Buyer: Janira Rodriguez

Seller: Jane C. Chevalier

Date: 04/15/22

LONGMEADOW

55 Morningside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $455,000

Buyer: Shawn B. Schrager

Seller: Marilynn W. Smith

Date: 04/15/22

27 Woodlawn Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Travis R. Crosby

Seller: James M. Maroney

Date: 04/04/22

LUDLOW

848 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $272,000

Buyer: Dalton Allard

Seller: Ross J. Dominique

Date: 04/14/22

124 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $295,000

Buyer: Daniel Cabido

Seller: Thomas E. Fournier

Date: 04/08/22

83 Hubbard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $254,000

Buyer: Nicholas Sawicki

Seller: David Summers

Date: 04/14/22

46 Jerad Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $640,000

Buyer: Erin M. Valencik

Seller: Marybeth M. Bolduc

Date: 04/14/22

23 Karen Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Neftali Gonzalez

Seller: Hawrylciw, Peter, (Estate)

Date: 04/12/22

125 Letendre Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Carolyne C. Pereira

Seller: Sergio Pereira

Date: 04/11/22

39 Main Blvd.

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Melissa Densmore

Seller: Jeffrey W. Balding

Date: 04/13/22

20 Maple St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Julian A. White

Seller: Basile Realty LLC

Date: 04/08/22

12 Pleasantview St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $241,000

Buyer: Peter Kratimenos

Seller: Crissey, Ellen J., (Estate)

Date: 04/13/22

415 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $360,000

Buyer: Jose A. Salvador

Seller: Maria H. Fernandes

Date: 04/15/22

MONSON

369 Cedar Swamp Road

Monson, MA 01057

Amount: $130,000

Buyer: Frank W. Hull

Seller: Wayne Zbierski

Date: 04/13/22

PALMER

140 3 Rivers Road

Palmer, MA 01069

Amount: $369,900

Buyer: Christine Johnson

Seller: William R. Baird

Date: 04/11/22

145 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $465,000

Buyer: Robert C. McNabb

Seller: Craig A. Dahlquist

Date: 04/11/22

251 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $355,000

Buyer: Zacharias Fragkiadakis

Seller: Adam L. Norton

Date: 04/15/22

1210 Calkins Road

Palmer, MA 01069

Amount: $255,000

Buyer: Brian Morgan

Seller: Thomas P. Marum

Date: 04/15/22

19 Colonial St.

Palmer, MA 01069

Amount: $450,019

Buyer: Kimberly Cantino

Seller: Lauren Meister

Date: 04/15/22

83 Fairview St.

Palmer, MA 01069

Amount: $280,000

Buyer: Amanda Szidat

Seller: Karen J. White

Date: 04/13/22

15 Lathrop St.

Palmer, MA 01069

Amount: $155,000

Buyer: 15 Lathrop Street LLC

Seller: Hollie L. Rabida

Date: 04/04/22

1257 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $300,000

Buyer: Victor M. Gomes

Seller: Weihua Zeng

Date: 04/04/22

1245-1247 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $277,000

Buyer: Gayle Suzor

Seller: Paul K. Curry

Date: 04/14/22

458 Springfield St.

Palmer, MA 01069

Amount: $169,000

Buyer: Valerie Baldwin

Seller: Robert J. Vanzandt

Date: 04/06/22

364 Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $130,000

Buyer: Rapid Home Improvements Inc.

Seller: Joseph H. Staniszewski

Date: 04/14/22

RUSSELL

4 Park St.

Russell, MA 01071

Amount: $235,000

Buyer: Sean J. Zielinski

Seller: Daniel Albano

Date: 04/12/22

SPRINGFIELD

945 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $325,000

Buyer: Mathew Sartori

Seller: NKZ Realty Inc.

Date: 04/05/22

18-20 Alsace St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Anthony R. Hiller

Seller: Dismuke, William T., (Estate)

Date: 04/04/22

18 Arliss St.

Springfield, MA 01109

Amount: $328,000

Buyer: Michael J. Rosado-Sanchez

Seller: Jacqueline Camacho

Date: 04/14/22

210 Atwater Road

Springfield, MA 01107

Amount: $320,000

Buyer: Colin Corridan

Seller: Michael A. Fenton

Date: 04/08/22

42-46 Baldwin St.

Springfield, MA 01104

Amount: $365,000

Buyer: Karl P. Baxter

Seller: Jean Tailleur

Date: 04/13/22

25 Bellwood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Alisha G. Jones

Seller: Kaylene A. Turgeon

Date: 04/13/22

66-68 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $275,000

Buyer: Eddie C. Tsang

Seller: Czeslaw Kierkla

Date: 04/12/22

23 Bither St.

Springfield, MA 01104

Amount: $205,000

Buyer: Carlos J. Rosario

Seller: Viet N. Nguyen

Date: 04/11/22

35 Blanding St.

Springfield, MA 01151

Amount: $196,000

Buyer: Yolanda Guerra

Seller: Elizabeth Rivera

Date: 04/08/22

1090 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $950,000

Buyer: 1090 Boston Road Inc.

Seller: Ann S. Tranghese

Date: 04/06/22

167 Bridle Path Road

Springfield, MA 01118

Amount: $130,000

Buyer: Lisa M. Parent

Seller: Janet Surniak

Date: 04/14/22

55 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $265,000

Buyer: Victor M. Rivera

Seller: Aaron W. Czub

Date: 04/12/22

1261-1263 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $311,000

Buyer: Bryan O. Beltran

Seller: Elisana Rubiera

Date: 04/11/22

1283 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $142,700

Buyer: Phoenix Development Inc.

Seller: Harold R. Belhumeur

Date: 04/08/22

157 Chapin Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $214,000

Buyer: Sebastian Jimenez

Seller: Marta Mendre

Date: 04/11/22

188 Cherokee Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $278,000

Buyer: Andy Solivan

Seller: Tavia Jones

Date: 04/04/22

117 Cloran St.

Springfield, MA 01109

Amount: $232,000

Buyer: Sidy Dione

Seller: Prime Partners LLC

Date: 04/06/22

238-240 Commonwealth Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $289,900

Buyer: Samuel K. Asante

Seller: Kwaku A. Yeboah

Date: 04/08/22

262-264 Commonwealth Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $158,000

Buyer: Carlos Feliciano

Seller: Danieli, Vincent R., (Estate)

Date: 04/05/22

68-70 Cortland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: John Espinoza

Seller: Pioneer Housing LLC

Date: 04/08/22

54 Delaware Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Eduardo Felix

Seller: Eulogio T. Felix

Date: 04/08/22

71 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $248,000

Buyer: Cody E. Zuidema

Seller: Victoria Mancheno

Date: 04/14/22

47-49 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Lilinet Ortiz-Rivera

Seller: Aita Gajmer

Date: 04/15/22

39 East Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $309,000

Buyer: Denis Diaz

Seller: Kristen Orr-Westbrook

Date: 04/08/22

40 East Hooker St.

Springfield, MA 01107

Amount: $188,000

Buyer: Yonny A. Gonzalez

Seller: Ramon A. Nunez

Date: 04/08/22

63 Eckington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Steven P. Gill

Seller: Peta-Gaye Y. Ewans-Porter

Date: 04/13/22

59 Fairfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $312,000

Buyer: Tavia Jones

Seller: Daniel E. Garfield

Date: 04/04/22

41-43 Fenwick St.

Springfield, MA 01109

Amount: $142,000

Buyer: Emtay Inc.

Seller: Willie Sam

Date: 04/14/22

77 Fisher St.

Springfield, MA 01109

Amount: $205,000

Buyer: Luz N. Rivera-Alicea

Seller: Rosany Santiago

Date: 04/05/22

57 Fresno St.

Springfield, MA 01104

Amount: $258,000

Buyer: Rafael L. Bermudez

Seller: Jankiewicz, Edward D., (Estate)

Date: 04/08/22

55 Gatewood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $280,000

Buyer: Irma Calvillo

Seller: Joseph M. Santaniello

Date: 04/06/22

224 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Jose S. Santana

Seller: Frank J. Fortune

Date: 04/15/22

171 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $193,000

Buyer: Mirna L. Nieves

Seller: Daniel Cabido

Date: 04/08/22

173 Hampden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $125,000

Buyer: Angel Avilez

Seller: Tara A. Juzba

Date: 04/08/22

44 Holy Cross St.

Springfield, MA 01104

Amount: $235,000

Buyer: Francisco Lopez-Ortega

Seller: Stacie M. Coulombe

Date: 04/15/22

74 Huron St.

Springfield, MA 01104

Amount: $127,000

Buyer: Property Advantage Inc.

Seller: Jamie M. Hruby

Date: 04/07/22

34 Ina St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Betty B. Rodriguez

Seller: Elizabeth Rivera

Date: 04/12/22

58 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $370,000

Buyer: Marcos Decarvalho

Seller: Sarah Stoddard

Date: 04/12/22

72 Kipling St.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Manuel M. Rodriguez

Seller: Lynda Marotte

Date: 04/15/22

7-9 Kosciusko St.

Springfield, MA 01151

Amount: $276,000

Buyer: Millicent Lardi-Frimpong

Seller: Frances I. Rivera-Reyes

Date: 04/05/22

15 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $226,000

Buyer: Luis A. Nunez-Fox

Seller: Javier Hernandez

Date: 04/05/22

63 Langdon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,999

Buyer: Neiman Jenkins

Seller: Rosinski Realty Inc.

Date: 04/07/22

160 Laurelton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Crismary Lorenzo

Seller: Nres LLC

Date: 04/08/22

57-59 Lester St.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Edwin A. Contreras

Seller: Jose Z. Hernandez

Date: 04/15/22

57-59 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $298,000

Buyer: C. M. Merejildo-Almonte

Seller: Chad Lynch

Date: 04/04/22

18-20 Longfellow Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $336,500

Buyer: Frederic Julien

Seller: Ramesh Gajmer

Date: 04/08/22

39 Ludlow Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $345,000

Buyer: Rafi Jerez

Seller: Peter G. Joanides

Date: 04/15/22

41 Manitoba St.

Springfield, MA 01108

Amount: $280,000

Buyer: Othneil S. Marsh

Seller: David Kachinkis

Date: 04/14/22

32 Martha St.

Springfield, MA 01151

Amount: $311,000

Buyer: Edward P. Medina

Seller: Neftali Rivera

Date: 04/08/22

87 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: Javier Hernandez

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 04/05/22

67 Middlebrook Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $290,000

Buyer: Justin H. Moloney

Seller: Paige Schafer

Date: 04/11/22

70 Nagle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $260,000

Buyer: Timothy D. Doak

Seller: MS Homes LLC

Date: 04/14/22

596-598 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $207,500

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Richard A. Femmel

Date: 04/14/22

229 Norfolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $237,000

Buyer: Jessica Barber

Seller: Mullen, Shirley M., (Estate)

Date: 04/06/22

139 Odion St.

Springfield, MA 01118

Amount: $190,000

Buyer: Jill M. Humiston

Seller: Dhanya RE Holdings LLC

Date: 04/04/22

27 Ogden St.

Springfield, MA 01151

Amount: $135,000

Buyer: Eddie Rivera

Seller: Luz N. Colon

Date: 04/07/22

1239 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $260,000

Buyer: William Rios-Rivera

Seller: Omayra Rodriguez-Ortiz

Date: 04/15/22

30 Palmer Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $232,000

Buyer: Brigett N. Torres

Seller: Antonio Henriquez

Date: 04/15/22

144 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Miosotis Hernandez

Seller: Lilinet Ortiz-Rivera

Date: 04/15/22

1201-1219 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $4,289,500

Buyer: OM Parker St. Plaza LLC

Seller: Sims Enterprises LLC

Date: 04/07/22

72 Pheland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Jens Martinez

Seller: Marco Scibeli

Date: 04/08/22

71 Phoenix Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Juan Febus-Morales

Seller: Lorenzo Vasquez

Date: 04/07/22

860 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $500,000

Buyer: Garry E. Cooter

Seller: Daniel T. Sullivan

Date: 04/04/22

8 Quentin Road

Springfield, MA 01129

Amount: $188,000

Buyer: Amy E. Twining

Seller: Twining, Geraldine A., (Estate)

Date: 04/15/22

125 Ramblewood Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $353,000

Buyer: Sean D. Halbrook

Seller: Carole Cross

Date: 04/14/22

29 Rhinebeck Ave.

Springfield, MA 01129

Amount: $305,000

Buyer: Autumn R. Perry

Seller: Tamme J. McKiernan

Date: 04/12/22

62-64 Rifle St.

Springfield, MA 01105

Amount: $254,000

Buyer: Jeremiah Sampson

Seller: Sadia Kausar

Date: 04/06/22

230 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Primitiva Lopez

Seller: Orlando Caban

Date: 04/13/22

796 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $273,000

Buyer: Melainie Alvarado

Seller: Mark A. Boucher

Date: 04/08/22

10 Saint Lawrence Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $257,000

Buyer: Nicole Gryszowka

Seller: Leslie Brunelle

Date: 04/12/22

78 Scarsdale Road

Springfield, MA 01129

Amount: $252,500

Buyer: Emily M. Miele

Seller: Doris G. Lowrie

Date: 04/12/22

258 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Celia B. Rougellis

Date: 04/15/22

7 Snowden St.

Springfield, MA 01119

Amount: $475,000

Buyer: Jorge Caldero

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 04/14/22

233 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Noreen Roy

Seller: Jacqueline Allder

Date: 04/12/22

57-59 Suffolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $178,000

Buyer: NRES LLC

Seller: 57 & 58 Suffolk St. Realty

Date: 04/08/22

11 Superior Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $450,000

Buyer: Edward K. Wiafe

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 04/11/22

34 Superior Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $160,000

Buyer: Amanda L. Camacho

Seller: Dianne Poole

Date: 04/13/22

146 Temby St.

Springfield, MA 01119

Amount: $240,000

Buyer: Joseph A. Denis

Seller: Humboldt Realty LLC

Date: 04/08/22

85 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Juliana Santiago-Lopez

Seller: 83 Thompson Street LLC

Date: 04/08/22

107 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Yolimar Torres

Seller: Emanuel Correa-Cruz

Date: 04/08/22

103 West Crystal Brook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $375,000

Buyer: Duc T. Le

Seller: Yuliya Saykina

Date: 04/12/22

17 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $341,000

Buyer: Jeremy Rodriguez

Seller: Jeffrey Mitchell

Date: 04/13/22

92 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Jamie E. Pimentel

Seller: Joseph S. Kellner

Date: 04/11/22

145 Wildwood Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $341,000

Buyer: Errolique Z. Lord

Seller: Jonathan Barnhart

Date: 04/11/22

82 Wilson St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Dontavian M. Gladden

Seller: Allen Rosario

Date: 04/14/22

19-21 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: RRM Homes LLC

Seller: Marcus Wannamaker

Date: 04/15/22

SOUTHWICK

809 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $750,000

Buyer: Procon Group LLC

Seller: 809 College Highway LLC

Date: 04/12/22

3 Honeybird Run

Southwick, MA 01077

Amount: $600,000

Buyer: Amitkumar Patel

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 04/07/22

203 South Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $200,000

Buyer: Laura Ronghi

Seller: Morrill, Ruth R., (Estate)

Date: 04/15/22

56 Sunnyside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $362,000

Buyer: Chris R. Rolandini

Seller: Luke Paull

Date: 04/15/22

TOLLAND

136 Woods Lane

Tolland, MA 01034

Amount: $195,000

Buyer: Jacqueline M. Guzman

Seller: Evelyn M. Andrejczyk

Date: 04/13/22

WALES

2 Cordially Colony

Wales, MA 01081

Amount: $352,000

Buyer: Brian Person

Seller: Eugene Tosetti

Date: 04/13/22

10 Sichols Colony Road

Wales, MA 01081

Amount: $235,000

Buyer: Joel McGrath

Seller: Walter Carlson

Date: 04/13/22

WEST SPRINGFIELD

446 Birnie Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $180,000

Buyer: Daniel Carthon

Seller: David J. Holman

Date: 04/07/22

502 Birnie Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Torry Gajda

Seller: Ziad Hannoush

Date: 04/15/22

168 Chestnut St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $245,000

Buyer: Nicole Pousland

Seller: James P. Foley

Date: 04/06/22

69 Day St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $262,500

Buyer: Cornerstone Homebuying LLC

Seller: William A. Bushey

Date: 04/05/22

56 Exposition Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: Melanie M. Nunez

Seller: Revitalized Renovations

Date: 04/15/22

65 Exposition Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $165,000

Buyer: Aga Realty LLC

Seller: S&K Properties LLC

Date: 04/08/22

29-31 Irving St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Luis Gonzalez

Seller: AJN Rentals LLC

Date: 04/07/22

36 Irving St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Saida Dzhalalova

Seller: Julio C. Maldonado

Date: 04/11/22

28-30 Moseley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $247,500

Buyer: Padam Gajmer

Seller: Ishora Adhikari

Date: 04/06/22

1468 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Craig M. Anderson

Seller: Robert A. Lamirande

Date: 04/04/22

72 Roseland Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $311,000

Buyer: Dadhi Adhikari

Seller: Bhakta Khadka

Date: 04/06/22

758 Union St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $175,000

Buyer: Anatoliy Shvetsov

Seller: Kelly, George A., (Estate)

Date: 04/15/22

52 Upper Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $343,500

Buyer: Patrick J. Burns

Seller: David K. Roberts

Date: 04/14/22

WESTFIELD

147 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Kristine M. Cook

Seller: Ryan C. Dunphy

Date: 04/14/22

96 Broadway

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Andrew P. Mondry

Seller: Gavin, Rosemary A., (Estate)

Date: 04/05/22

866 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $301,500

Buyer: Joseph W. Marcoux

Seller: Wayne A. Krupa

Date: 04/14/22

1342 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Michael P. Dupuis

Seller: Janik, John J., (Estate)

Date: 04/08/22

1840 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $359,000

Buyer: Mary-Elizabeth S. Fox

Seller: Paul P. Wellspeak

Date: 04/14/22

25 Ely St.

Westfield, MA 01085

Amount: $204,000

Buyer: Northern Studio LLC

Seller: Williams, David J., (Estate)

Date: 04/08/22

2 Fowler Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $160,500

Buyer: Glenn Korostynski

Seller: USA VA

Date: 04/05/22

11 Grove Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $354,000

Buyer: Ross MacAdam

Seller: Yurii Chmut

Date: 04/12/22

6 Jefferson St.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Hector M. Rios

Seller: Ricky L. Disanto

Date: 04/06/22

33 Leaview Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $446,000

Buyer: John D. Jasiewicz

Seller: Sherry M. Ferrier

Date: 04/15/22

32 Margerie St.

Westfield, MA 01085

Amount: $224,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: Robert E. Tuttle

Date: 04/11/22

143 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Padam Gajmer

Seller: Jit Naubhag

Date: 04/06/22

23 Noble Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Susan L. Petrucelli

Seller: Ciro L. Petrucelli

Date: 04/08/22

14 Parker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $550,000

Buyer: Mechanic Man LLC

Seller: J&F Management LLP

Date: 04/04/22

1071 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $175,000

Buyer: Doug Fuller

Seller: Hickson, Mary Rose K., (Estate)

Date: 04/15/22

101 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $2,000,000

Buyer: 101 Springdale LLC

Seller: Tova Realty Corp.

Date: 04/08/22

100 Susan Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $400,100

Buyer: Ryan Dunphy

Seller: Kristyn S. Hurley

Date: 04/14/22

WILBRAHAM

24 Grassy Meadow Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $230,100

Buyer: Sareen Properties LLC

Seller: Bruce A. Williams

Date: 04/05/22

48 Shirley St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $530,000

Buyer: Yue Ho

Seller: Gerard A. Desjardins

Date: 04/12/22

404 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Ann F. Howell

Seller: Kate A. Gaw

Date: 04/14/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

107 High Point Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $720,000

Buyer: Frederick Civian

Seller: Sandra L. Petersen RET

Date: 04/08/22

25 Leverett Road

Amherst, MA 01002

Amount: $522,000

Buyer: Brett J. Butler

Seller: Monique M. Hillen

Date: 04/14/22

106 Logtown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $180,000

Buyer: Amherst Community Land Trust Inc.

Seller: Ruth V. Hazzard

Date: 04/15/22

35 Morgan Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $524,900

Buyer: Robert A. Carleo

Seller: Bornstein, Barbara L., (Estate)

Date: 04/11/22

74 North Whitney St.

Amherst, MA 01002

Amount: $687,502

Buyer: US Bank

Seller: Mariaelena Garcia

Date: 04/07/22

1581 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,075,581

Buyer: L. Beth Perlbinder RET

Seller: Martin J. Miller

Date: 04/15/22

39 Summerfield Road

Amherst, MA 01002

Amount: $677,000

Buyer: Emma Simmons

Seller: Gail J. Lansky

Date: 04/13/22

BELCHERTOWN

55 Main St.

Belchertown, MA 01009

Amount: $200,000

Buyer: 55 Main Project LLC

Seller: Collective Copies Inc.

Date: 04/04/22

429 North Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $475,000

Buyer: Sarah Hilburn-Crapps

Seller: Raymond G. Thomas

Date: 04/11/22

290 Rockrimmon St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $300,000

Buyer: Justin A. Srodulski

Seller: David L. Brosseau

Date: 04/13/22

261 South Liberty St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $328,500

Buyer: Devin M. Furtado

Seller: Rudolf Pauls

Date: 04/12/22

297 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $499,900

Buyer: Ryan M. Partridge

Seller: Lauren Paschall

Date: 04/12/22

CHESTERFIELD

24 Bisbee Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $425,000

Buyer: Noah Berman

Seller: Thea M. Post

Date: 04/04/22

1 River Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $501,000

Buyer: Charlotte Summers

Seller: Joseph Russo

Date: 04/13/22

CUMMINGTON

768 Berkshire Trail

Cummington, MA 01026

Amount: $140,000

Buyer: BD Geffin LLC

Seller: Dennis W. Forgea

Date: 04/14/22

EASTHAMPTON

24 Carillon Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: Andres Corrada-Emmanuel

Seller: William B. Kerby

Date: 04/08/22

11 Chapman Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $275,000

Buyer: Bryan C. Pascoe

Seller: Payne, Peter A. Jr., (Estate)

Date: 04/15/22

42 Hannum Brook Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $310,000

Buyer: Wesley Strong

Seller: Deborah L. Grimm

Date: 04/14/22

20 Highland Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Amber Rodgers-Davey

Seller: Alex K. Phakos

Date: 04/14/22

93-R Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $2,200,000

Buyer: Tasty Top Development LLC

Seller: Courtney Easthampton LLC

Date: 04/11/22

GRANBY

153 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $350,000

Buyer: Makenzie Dion

Seller: Edwin E. Olmeda

Date: 04/04/22

159 Chicopee St.

Granby, MA 01033

Amount: $550,000

Buyer: Chicopee Chestnut LLC

Seller: Janice M. Kovitch

Date: 04/15/22

84 West St.

Granby, MA 01033

Amount: $650,000

Buyer: Michael Shields

Seller: Gladysh Capital LLC

Date: 04/15/22

HADLEY

105 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $539,000

Buyer: Ellen Sale

Seller: G. Christopher Blauvelt

Date: 04/11/22

102 Rocky Hill Road

Hadley, MA 01035

Amount: $315,000

Buyer: Robert Thorpe

Seller: Sarah M. Fahey

Date: 04/13/22

15 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $500,000

Buyer: Pride Stores LLC

Seller: Pride LP

Date: 04/15/22

41 Shattuck Road

Hadley, MA 01035

Amount: $595,000

Buyer: Renu Sharma-Gehring

Seller: Chandrakant B. Patel

Date: 04/13/22

117 South Maple St.

Hadley, MA 01035

Amount: $165,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Muraski, Nancy A., (Estate)

Date: 04/07/22

HATFIELD

128 Depot Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $365,000

Buyer: Mollye A. Maxner

Seller: E. A. Smiarowski RET

Date: 04/08/22

North Hatfield Road, Lot 2

Hatfield, MA 01038

Amount: $450,000

Buyer: Omasta Landscaping Inc.

Seller: James M. Motyka

Date: 04/14/22

North Hatfield Road, Lot 3

Hatfield, MA 01038

Amount: $450,000

Buyer: Omasta Landscaping Inc.

Seller: James M. Motyka

Date: 04/14/22

North Hatfield Road, Lot 4

Hatfield, MA 01038

Amount: $450,000

Buyer: Omasta Landscaping Inc.

Seller: James M. Motyka

Date: 04/14/22

Straits Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $222,000

Buyer: M. A. Wendolowski Farm LLC

Seller: J. P. Regish & T. A. Delaney TR

Date: 04/07/22

HUNTINGTON

46 Worthington Road

Huntington, MA 01050

Amount: $250,000

Buyer: Anna Footit

Seller: Ryan W. Macrae

Date: 04/14/22

MIDDLEFIELD

9 Alderman Road

Middlefield, MA 01243

Amount: $175,000

Buyer: Farrelly FT

Seller: James, Edward A., (Estate)

Date: 04/04/22

NORTHAMPTON

32 Adare Place

Northampton, MA 01060

Amount: $725,000

Buyer: Eleanor K. Alexader RET

Seller: Nicholas P. Naunton

Date: 04/06/22

Barrett St.

Northampton, MA 01060

Amount: $911,600

Buyer: Dead River Co. LLC

Seller: Conway RT

Date: 04/12/22

183 Chestnut St.

Northampton, MA 01062

Amount: $470,000

Buyer: Carolina Aragon

Seller: Mary F. Lyons

Date: 04/07/22

136 Crescent St.

Northampton, MA 01060

Amount: $736,000

Buyer: Matthew C. Malkin

Seller: Thomas Wartenberg RET

Date: 04/05/22

39 Day Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $455,000

Buyer: Pioneer Development LLC

Seller: Anne O. Smith

Date: 04/04/22

279 Haydenville Road

Northampton, MA 01053

Amount: $155,000

Buyer: Barcelona Avenue LLC

Seller: Brian C. Lafond

Date: 04/11/22

75 Higgins Way

Northampton, MA 01060

Amount: $530,000

Buyer: Brittany A. Gaetano

Seller: Naomi Wolf

Date: 04/08/22

29 Industrial Dr.

Northampton, MA 01060

Amount: $2,675,000

Buyer: GPD 29 Industrial Dr. LLC

Seller: 29 Industrial Dr. East LLP

Date: 04/05/22

312 King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $915,000

Buyer: Lake Rentals LLC

Seller: Greco Properties LLP

Date: 04/15/22

316 King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $915,000

Buyer: Lake Rentals LLC

Seller: Greco Properties LLP

Date: 04/15/22

North King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $911,600

Buyer: Dead River Co. LLC

Seller: Conway RT

Date: 04/12/22

39 Overlook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $330,000

Buyer: Emily Stout

Seller: Birdie Properties LLC

Date: 04/13/22

767 Ryan Road

Northampton, MA 01062

Amount: $386,000

Buyer: Galen Hostetter

Seller: Joseph M. Matrishon

Date: 04/15/22

51 Water St.

Northampton, MA 01053

Amount: $245,000

Buyer: Rondina Acquisitions Corp.

Seller: Robert J. Connelly

Date: 04/13/22

1036 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $295,000

Buyer: Matthew Desouza

Seller: P-Tush 1 LLC

Date: 04/13/22

PELHAM

136 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $385,000

Buyer: Yiwen Zhu

Seller: Amanda L. Huhmann

Date: 04/08/22

SOUTH HADLEY

19 Charon Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $515,000

Buyer: Justin W. Hansen

Seller: Roy J. Sabourin

Date: 04/08/22

412 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $220,000

Buyer: Elis Hernandez

Seller: Scott Family Properties LLC

Date: 04/07/22

8 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: JN Duquette Son Construction Inc.

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 04/06/22

1 Marcel St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,000

Buyer: Stephen A. Perreault

Seller: Lusignan, George R., (Estate)

Date: 04/04/22

171 Pearl St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $283,000

Buyer: James L. Sanner

Seller: Linda M. Paquette

Date: 04/06/22

85 Ridge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Ann M. Soumar

Seller: Fleming, John, (Estate)

Date: 04/15/22

13 The Knolls

South Hadley, MA 01075

Amount: $137,500

Buyer: E&G RT

Seller: Jaime M. Dahlquist

Date: 04/06/22

75 Washington Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $326,100

Buyer: Sean T. Laflamme

Seller: Zadkiel RT

Date: 04/15/22

18 Wood Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $445,650

Buyer: Juan Cruz-Rivera

Seller: Lucid Development Inc.

Date: 04/12/22

131 Woodbridge St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $900,000

Buyer: Roy J. Sabourin

Seller: Marcotte, Bryan A., (Estate)

Date: 04/08/22

SOUTHAMPTON

Gil Farm Road Lot 8

Southampton, MA 01073

Amount: $288,000

Buyer: Giberson Construction Inc.

Seller: GIL Farm Road Estates Inc.

Date: 04/07/22

Gil Farm Road Lot 9

Southampton, MA 01073

Amount: $288,000

Buyer: Giberson Construction Inc.

Seller: GIL Farm Road Estates Inc.

Date: 04/07/22

34 Line St.

Southampton, MA 01073

Amount: $800,000

Buyer: Eleanor F. Cartelli

Seller: Selina M. Fournier

Date: 04/15/22

WARE

17 Beach Road

Ware, MA 01082

Amount: $335,000

Buyer: Christina Diaz

Seller: Gail M. Armstrong

Date: 04/06/22

21 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $132,000

Buyer: Allyson Ridz

Seller: Dale A. Shaw

Date: 04/14/22

34 Eagle St.

Ware, MA 01082

Amount: $230,000

Buyer: Lydia M. Crehan

Seller: Patricia A. Pittsley

Date: 04/11/22

261 Malboeuf Road

Ware, MA 01082

Amount: $381,000

Buyer: Alycia L. Robin

Seller: Philip S. Bartholomew

Date: 04/08/22

16 Meadow Road

Ware, MA 01082

Amount: $257,000

Buyer: Stephanie L. Henley

Seller: Michael E. Guenette

Date: 04/14/22

32 Monroe St.

Ware, MA 01082

Amount: $266,000

Buyer: Samora R. Stephen

Seller: Nicholas Markopoulos

Date: 04/14/22

48 Old Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $285,000

Buyer: David T. Britton

Seller: Tammy L. Salsbury

Date: 04/05/22

29 Prospect St.

Ware, MA 01082

Amount: $325,000

Buyer: Vincent A. David

Seller: Scribner Properties LLC

Date: 04/04/22

17 Sherwin St.

Ware, MA 01082

Amount: $125,000

Buyer: Blackhorse Builders Inc.

Seller: Home4you LLC

Date: 04/12/22

197 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Alexandria T. LLC

Seller: Nikitas G. Karanikis

Date: 04/12/22

WILLIAMSBURG

3 North Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $235,000

Buyer: Sarah Nichols

Seller: B. Ferrante Bricker FT

Date: 04/08/22

WESTHAMPTON

23 North Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $495,000

Buyer: Jessica R. McKinnon

Seller: Marianne G. Zurn

Date: 04/08/22

WORTHINGTON

734 Huntington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $239,000

Buyer: Adam G. Church

Seller: Robert W. Hooper

Date: 04/08/22

549 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $260,000

Buyer: Tyler Burke

Seller: Travis L. Roberts

Date: 04/08/22