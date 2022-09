The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

Merrifield Road, Lot 5

Bernardston, MA 01337

Amount: $130,000

Buyer: Eric Boliski

Seller: Veaceslav Falceanu

Date: 08/03/22

182 Parmenter Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $280,000

Buyer: Alexander R. Keir

Seller: Michael A. Romano

Date: 07/29/22

BUCKLAND

85-89 Mechanic St.

Buckland, MA 01370

Amount: $368,000

Buyer: Shelburne Falls Rentals

Seller: Shelburne Falls Realty Corp.

Date: 07/26/22

39-41 Water St.

Buckland, MA 01370

Amount: $162,500

Buyer: Kimberly Guzewicz

Seller: Burnap INT

Date: 07/25/22

CHARLEMONT

66 Main St.

Charlemont, MA 01339

Amount: $280,000

Buyer: Matthew A. Meade

Seller: Buntin INT

Date: 08/02/22

1689 Route 2

Charlemont, MA 01339

Amount: $305,000

Buyer: Zachary E. Bartak

Seller: R&Pearl Burrington IRT

Date: 07/29/22

CONWAY

595 Williamsburg Road

Conway, MA 01341

Amount: $240,000

Buyer: David Perusse

Seller: Theodore J. Farrie

Date: 07/26/22

DEERFIELD

58 Eastern Ave.

Deerfield, MA 01373

Amount: $460,000

Buyer: Lindiwe N. Sibeko

Seller: Joan H. Joshi

Date: 07/27/22

ERVING

223 North St.

Erving, MA 01344

Amount: $500,000

Buyer: Gavin C. McDonough

Seller: Allison L. Rollins

Date: 07/27/22

GILL

392 Main Road

Gill, MA 01354

Amount: $476,000

Buyer: Corwin D. Edson

Seller: Renaissance Community LLC

Date: 08/05/22

GREENFIELD

427 Adams Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $430,000

Buyer: Timothy L. Menard

Seller: Constance A. Tombs

Date: 07/29/22

10-12 Beech St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $235,000

Buyer: Marianne E. Bullock

Seller: Michael R. Pendriss

Date: 08/02/22

Colrain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Cynthia L. Nims

Seller: Merriam, Mary M., (Estate)

Date: 07/25/22

58 Deerfield St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $275,000

Buyer: Eben Bull

Seller: Apple E. Berkery

Date: 07/28/22

24 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $253,000

Buyer: Tyler R. Miner

Seller: James M. Elwell

Date: 07/29/22

50 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Stephen H. Crowningshield

Seller: Kirk Sanger

Date: 08/01/22

42 Kenwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $154,000

Buyer: Christal L. Cutler

Seller: Harry R. Gove

Date: 07/27/22

583 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $329,000

Buyer: Evan J. Morrell

Seller: Steven Rossetti

Date: 08/03/22

66 Orchard St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $480,000

Buyer: Jesse Leavitt

Seller: Spencer Sherman

Date: 08/01/22

Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Cynthia L. Nims

Seller: Merriam, Mary M., (Estate)

Date: 07/25/22

263-265 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $202,000

Buyer: Bobisfat LLC

Seller: Stephen H. Crowningshield

Date: 08/01/22

23 Spruce St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $297,500

Buyer: Roy D. Balzter

Seller: Bernadette A. Bernard

Date: 08/01/22

27 Sunrise Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $410,000

Buyer: Susan K. Emond

Seller: Alan C. Devlin

Date: 07/26/22

100 Wildwood Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $298,900

Buyer: Gabriella M. Jasper

Seller: Joanne C. Start

Date: 08/05/22

HEATH

3 Flagg Hill Road

Heath, MA 01346

Amount: $350,000

Buyer: Marie T. Forster

Seller: Krikor G. Krikorian

Date: 07/29/22

9 Wigwam Dr.

Heath, MA 01346

Amount: $130,000

Buyer: Gregory Antonini

Seller: Henry R. Josephson

Date: 07/27/22

LEVERETT

20 Chestnut Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $485,000

Buyer: Margaret Seldin

Seller: Naff, Rose Y., (Estate)

Date: 08/01/22

LEYDEN

111 Alexander Road

Leyden, MA 01337

Amount: $935,000

Buyer: Penn J. Ritter

Seller: David W. Freeley

Date: 07/29/22

MONTAGUE

61 Central St.

Montague, MA 01376

Amount: $240,000

Buyer: David W. Galvin

Seller: Jessica K. Adamites

Date: 08/05/22

24 Coolidge Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $305,000

Buyer: Jaimye S. Ingraham

Seller: JCT Corp.

Date: 07/25/22

9 Depot St.

Montague, MA 01376

Amount: $265,500

Buyer: John L. Kulusich

Seller: Heather M. Tobey

Date: 07/28/22

183 Millers Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $386,500

Buyer: Jeremy M. Roussel

Seller: Jeremy Dillensneider

Date: 07/29/22

39 Montague Ave.

Montague, MA 01347

Amount: $249,000

Buyer: William J. Szal

Seller: Daniel J. Drumgool

Date: 08/03/22

23 Unity St.

Montague, MA 01376

Amount: $275,000

Buyer: Ira B. Karasick

Seller: Charles J. Light

Date: 08/01/22

10 Worcester Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $267,000

Buyer: Anne M. Bowman

Seller: Kevin J. Richotte

Date: 07/29/22

NORTHFIELD

75 Highland Ave.

Northfield, MA 01360

Amount: $195,000

Buyer: Peter Cross

Seller: Thomas Aquinas College

Date: 07/25/22

234 Old Wendell Road

Northfield, MA 01360

Amount: $400,000

Buyer: Ilie Groza

Seller: Rachael M. Pride

Date: 08/04/22

314 Warwick Road

Northfield, MA 01360

Amount: $289,000

Buyer: Marcus Graly

Seller: Gretchen M. Parker

Date: 07/26/22

ORANGE

357 East River St.

Orange, MA 01364

Amount: $231,000

Buyer: Dylan Haughton

Seller: Asma Saeed

Date: 07/25/22

24 Church St.

Orange, MA 01364

Amount: $157,000

Buyer: Troy Santerre

Seller: Wayne L. Hess

Date: 08/05/22

43 Hamilton Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $275,000

Buyer: Erric F. Lopez-Lassend

Seller: Witty FT

Date: 07/29/22

52 RW Moore Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $400,000

Buyer: Orange Real Estate Holdco LLC

Seller: Lot 9 RW Moore Ave LLC

Date: 07/27/22

20 Royalston Road

Orange, MA 01364

Amount: $425,000

Buyer: Nicole E. Noll

Seller: Thomas J. Ellsworth

Date: 08/02/22

450 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $825,000

Buyer: Freeborn LLC

Seller: Heywood Realty Corp.

Date: 08/01/22

SHELBURNE

2 Reynolds Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $319,500

Buyer: Erin M. Wilensky

Seller: Catherine H. Smith

Date: 08/01/22

SHUTESBURY

124 Pelham Hill Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $405,000

Buyer: Matthew R. Hogan

Seller: Mark S. Pocsik

Date: 08/05/22

35 Weatherwood Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $233,036

Buyer: Weizhao Huang

Seller: US Bank

Date: 07/29/22

296 Wendell Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $359,000

Buyer: Valerie Killebrew

Seller: Tammie A. Foster

Date: 08/01/22

SUNDERLAND

226 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $580,000

Buyer: Christa M. Donner

Seller: Thomas Warnick

Date: 07/28/22

375 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $435,000

Buyer: Gideon A. Porth

Seller: Hadley & Ferry LLC

Date: 08/02/22

375 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $264,108

Buyer: Gideon A. Porth

Seller: Hadley&Ferry LLC

Date: 08/02/22

62 Howard Hepburn Dr.

Sunderland, MA 01375

Amount: $543,000

Buyer: Hanna M. Shea

Seller: Debra A. Zimnowski

Date: 07/28/22

229 Russell St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $400,000

Buyer: Julian Segundo-Zapata

Seller: Lynn A. Olynik

Date: 07/29/22

WARWICK

319 Wendell Road

Warwick, MA 01378

Amount: $150,000

Buyer: Eric P. Faust

Seller: James E. Carey

Date: 07/28/22

WHATELY

101 Haydenville Road

Whately, MA 01039

Amount: $420,000

Buyer: Duncan T. Hurst

Seller: Robin S. Weiss

Date: 07/28/22

199 Long Plain Road

Whately, MA 01093

Amount: $756,000

Buyer: Michael P. Damon

Seller: LA Management LLC

Date: 07/28/22

94 State Road

Whately, MA 01093

Amount: $1,500,000

Buyer: 94 State Road LLC

Seller: Whately Self Storage Inc.

Date: 07/29/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

144 Birch Hill Road

Agawam, MA 01001

Amount: $455,000

Buyer: James Ricco

Seller: Robert A. MaGovern

Date: 08/03/22

57 Country Road

Agawam, MA 01001

Amount: $200,000

Buyer: Lauren A. Belisle

Seller: Madeline E. Belisle

Date: 08/02/22

26 High Meadow Road

Agawam, MA 01030

Amount: $140,000

Buyer: William J. Clark

Seller: Elizabeth A. Latham

Date: 08/05/22

158 Karen Lynn Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $345,000

Buyer: Annakay Bonner

Seller: Tiffani A. Beeman

Date: 07/27/22

25-27 Mark Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $340,000

Buyer: Kristina L. Ruhland

Seller: Janet Marano

Date: 07/28/22

122 Monroe St.

Agawam, MA 01001

Amount: $400,000

Buyer: Brent Spruill

Seller: Danielle Stark LT

Date: 08/01/22

96 Nicole Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $550,000

Buyer: Randy Payette

Seller: Hillside Development Corp.

Date: 07/28/22

40 Oak Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $340,000

Buyer: Joshua A. Hazelwood

Seller: Veronica A. Berezenko

Date: 07/26/22

140 Ridgeway Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $517,000

Buyer: Becket Academy Inc.

Seller: John E. Nordquist

Date: 08/01/22

221 Rowley St.

Agawam, MA 01001

Amount: $360,000

Buyer: Adam Serella

Seller: L. Anthony Spryzenski

Date: 08/05/22

BRIMFIELD

73 Cubles Dr.

Brimfield, MA 01010

Amount: $130,000

Buyer: Wilbraham Builders Inc.

Seller: Jonathan Barton

Date: 08/04/22

32 Dearth Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $514,000

Buyer: Charles W. Utter

Seller: Brian A. Barrows

Date: 07/25/22

Devils Lane

Brimfield, MA 01010

Amount: $310,000

Buyer: Frank M. Savino

Seller: David Cheney RET

Date: 08/01/22

9 Devils Lane

Brimfield, MA 01010

Amount: $362,500

Buyer: Chani Langford

Seller: Scott A. Maki

Date: 08/01/22

106 Wales Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $350,000

Buyer: John M. Remick

Seller: Robert G. Zollo

Date: 07/29/22

46 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $440,000

Buyer: Kimberly Day

Seller: Brian D. Delnegro

Date: 08/02/22

Washington Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $900,000

Buyer: Ruport Realty 3 LLC

Seller: Palmer Paving Corp.

Date: 08/05/22

CHESTER

6 Emery St.

Chester, MA 01011

Amount: $150,000

Buyer: Ian Gifford

Seller: Philip L. Bragdon

Date: 07/29/22

11 Main St.

Chester, MA 01011

Amount: $250,000

Buyer: Perennial Flow LLC

Seller: Diane Demoss

Date: 08/05/22

CHICOPEE

161 Asselin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $266,000

Buyer: Ryan P. Shea

Seller: Gary D. Render

Date: 07/25/22

98 Basil Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $323,000

Buyer: Andrew J. Segarra

Seller: Crespo, Mac, (Estate)

Date: 08/03/22

451 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Matthew B. Jensen

Seller: Mary J. Skinner

Date: 07/28/22

112 Clark St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $221,000

Buyer: Jeffrey R. Zuzula

Seller: Regina Rivera

Date: 07/28/22

232 Dale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $215,000

Buyer: Mason Werbicki

Seller: Loan T. Champagne

Date: 08/04/22

362 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Wirbir A. Perez

Seller: Marilyn J. Hearn

Date: 08/03/22

16 Emmett St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Kurt Seidnitzer

Seller: Spire Property Solutions Inc.

Date: 07/28/22

284 Fairview Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $268,000

Buyer: Ashlee Munoz-Aponte

Seller: Mark A. Boutin

Date: 08/05/22

63 Felix St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,001

Buyer: Macrina S. Cunningham

Seller: Gabrielle Roberge

Date: 07/29/22

103 Fernwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Leslie R. Robarge

Seller: Jennifer C. Farrell

Date: 08/05/22

Grape St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $746,134

Buyer: Real Estatge Investments Northeast

Seller: Next Realty Inc.

Date: 07/26/22

13 Hillman St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Saba Yasin

Seller: MPower Capital LLC

Date: 08/05/22

30 Loomis Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $460,000

Buyer: Elizabeth Heroux

Seller: William P. Millette

Date: 07/25/22

27 Mandalay Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Sarah Wallitis

Seller: Doris J. Roberge

Date: 07/29/22

329 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $340,000

Buyer: Darci Morrissette

Seller: Luke Leszczynski

Date: 07/27/22

20 Olivine St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $370,000

Buyer: Brandon P. Lawlor

Seller: Gabriel M. Liaigre

Date: 07/29/22

91 Rimmon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $194,000

Buyer: Muhammad J. Akbar

Seller: Arthur P. Dipaola

Date: 08/05/22

Shawinigan Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $500,000

Buyer: PBHI Properties LLC

Seller: Lombardz LLC

Date: 08/01/22

166 Shepherd St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $286,000

Buyer: Lakeview Loan Servicing

Seller: Heather J. Jendrysik

Date: 07/27/22

35 Sherman Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Ramon Gonzalez

Seller: Pedro Davilla

Date: 07/26/22

62 South St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $325,000

Buyer: Katherine P. Robillard

Seller: Daniel W. Goggins

Date: 07/29/22

10 Union St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $340,000

Buyer: Nick Ide

Seller: Liam P. Reynolds

Date: 07/29/22

94 Wellington Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Vevelin Pabon-Oliveras

Seller: Zawisza, Thomas J., (Estate)

Date: 08/05/22

EAST LONGMEADOW

5-A Acorn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $428,000

Buyer: Jennifer Crowl-Perry

Seller: Toni N. Jacobs

Date: 07/27/22

302 Benton Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $217,812

Buyer: MPT Development LLC

Seller: Hampden View Real Estate LLC

Date: 08/03/22

41 Evergreen Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $640,000

Buyer: Thomas M. Cruz

Seller: Robert Tirrell

Date: 08/02/22

21 Schuyler Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Samuel Edandison

Seller: Deborah J. McCain

Date: 07/28/22

26 Smith Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $459,900

Buyer: Kaylina J. Green

Seller: Custom Home Development Group LLC

Date: 08/05/22

12 Speight Arden

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $169,790

Buyer: Tho Le

Seller: USA VA

Date: 08/01/22

29 Thompson St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $290,000

Buyer: Annie Lacasse

Seller: Suzanne M. Petruzzello

Date: 08/01/22

117 Vineland Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $239,000

Buyer: Kyle A. Conley

Seller: Susan M. Wszolek

Date: 07/27/22

22 Young Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $350,000

Buyer: Samuel Ohearn

Seller: Daniel Nogueira

Date: 08/03/22

GRANVILLE

81 Granby Road

Granville, MA 01034

Amount: $405,000

Buyer: Gabriel Alfano

Seller: Michelle J. Meyer

Date: 07/28/22

348 Water St.

Granville, MA 01034

Amount: $446,000

Buyer: Megan Hurst

Seller: Michael G. Fillion

Date: 08/01/22

HAMPDEN

168 Allen St.

Hampden, MA 01036

Amount: $250,000

Buyer: Logan J. Sullivan

Seller: Lisa Bullen

Date: 07/26/22

26 Chestnut Hill Road

Hampden, MA 01036

Amount: $500,000

Buyer: Michael Andre

Seller: Ferne W. Andre

Date: 08/02/22

85 Martin Farms Road

Hampden, MA 01036

Amount: $307,500

Buyer: Stephanie Bacon

Seller: Amy L. Mayotte

Date: 07/27/22

241 North Road

Hampden, MA 01036

Amount: $385,000

Buyer: Michelle Bryans

Seller: Cornelius R. Flynn

Date: 08/01/22

HOLLAND

21 Collette Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $200,000

Buyer: Allysa T. Cornelius

Seller: Robert B. Badgley

Date: 07/29/22

3 Island Road

Holland, MA 01521

Amount: $490,000

Buyer: Susanne L. Carter

Seller: Brian S. Sacerdote

Date: 08/01/22

Sandy Beach Road Lot 42

Holland, MA 01521

Amount: $260,000

Buyer: Mason T. Flagg

Seller: Michael D. Sherman

Date: 08/02/22

Sandy Beach Road Lot 41

Holland, MA 01521

Amount: $260,000

Buyer: Mason T. Flagg

Seller: Michael D. Sherman

Date: 08/02/22

Sandy Beach Road Lot 101

Holland, MA 01521

Amount: $260,000

Buyer: Mason T. Flagg

Seller: Michael D. Sherman

Date: 08/02/22

Sandy Beach Road Lot 102

Holland, MA 01521

Amount: $260,000

Buyer: Mason T. Flagg

Seller: Michael D. Sherman

Date: 08/02/22

HOLYOKE

9 Alto St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Jacob A. Edwards

Seller: Kyle M. Stevenson

Date: 07/28/22

126-128 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $360,000

Buyer: Andrew Rohan

Seller: Albert E. Paone

Date: 07/26/22

33-35 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Lisa V. Rosario

Seller: Reinaldo Cruz

Date: 08/05/22

19 Cherry St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $260,000

Buyer: Kettia A. Raymond

Seller: Edward A. Cianci

Date: 07/28/22

50 Claremont Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $229,000

Buyer: Kaci E. Ruh

Seller: William J. Sudsbury

Date: 07/26/22

4 Dunn Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $165,000

Buyer: 4 Dunn RT

Seller: Joseph J. Gamba

Date: 07/25/22

693 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $169,000

Buyer: Albert E. Paone

Seller: Enviroserv Inc.

Date: 07/29/22

215 Elm St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Karin J. Figueroa-Lopez

Seller: Antonio Alvarez

Date: 08/01/22

217 Elm St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Karin J. Figueroa-Lopez

Seller: Antonio Alvarez

Date: 08/01/22

69 Lexington Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $425,000

Buyer: Jonathan D. Murphy

Seller: Marvin Thang

Date: 07/28/22

89 Madison Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $455,000

Buyer: Dante F. Vacca

Seller: Kathleen A. Dunn

Date: 07/26/22

57 Nonotuck St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $335,000

Buyer: Raili Raud

Seller: Michael P. McManus

Date: 07/28/22

1130 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Jennifer B. Hammond

Seller: Robert Mackay

Date: 08/02/22

174 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $599,999

Buyer: Guillermo Delpinal

Seller: Shelly A. Perdomo-Ahmed

Date: 08/02/22

14-16 Saint James Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Jennifer Fleury

Seller: Lynn F. Mikolajczak

Date: 07/29/22

230 Southampton Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Epiphany Enterprises LLC

Seller: Martha M. Klaczk LT

Date: 08/01/22

LONGMEADOW

119 Belleclaire Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $450,000

Buyer: Christopher C. Dow

Seller: Brian D. Osborne

Date: 07/26/22

18 Bellevue Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $290,000

Buyer: Heather A. Kumove

Seller: Karl J. Petrick

Date: 07/26/22

38 Cobblestone Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $421,000

Buyer: Donna Casale

Seller: Harry Zeroogian

Date: 07/26/22

128 Colony Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $925,000

Buyer: Jamil Abbasy

Seller: Mary Feldman

Date: 07/28/22

32 Deerfield Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $725,000

Buyer: Thomas Trutanich

Seller: Tetyana Buescher

Date: 08/02/22

123 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Morgan L. Doyle

Seller: Global Homes Properties LLC

Date: 07/27/22

70 Dennis Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $975,000

Buyer: Christina Lo

Seller: Evan Y. Lau

Date: 08/01/22

134 Farmington Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $476,750

Buyer: Nathaniel Tupper

Seller: Craig D. Kronlund

Date: 08/04/22

147 Hillcrest Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $515,000

Buyer: Joshua Elterman

Seller: Matthew J. Zick

Date: 07/28/22

79 Kenmore Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $400,000

Buyer: Rakesh Kumar-Jha

Seller: Ronald J. Bakowski

Date: 07/26/22

77 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: Etabav RT

Seller: Horst Schielke

Date: 08/02/22

567 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: JJB Builders Corp.

Seller: Brent S. Spruill

Date: 07/29/22

210 Redfern Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $425,000

Buyer: Lisa Doherty TR

Seller: Lois M. Kroopnick

Date: 08/05/22

117 Rugby Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $800,000

Buyer: Nicholas T. Bucci

Seller: Steven M. Marantz

Date: 08/01/22

225 Tanglewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $770,000

Buyer: George Hendrey

Seller: Prasanth Potluri

Date: 07/29/22

79 Viscount Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,000

Buyer: Lauren N. Pryor

Seller: Emily J. Steele

Date: 08/03/22

146 Wenonah Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $505,000

Buyer: Brooke D. O’Brien

Seller: William W. Scott

Date: 08/05/22

LUDLOW

Balsam Hill Road Lot 60

Ludlow, MA 01056

Amount: $149,900

Buyer: Nelson G. Duarte

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 07/29/22

18 Butler St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $150,000

Buyer: Golden Gorillas LLC

Seller: Chelo, Antonio A., (Estate)

Date: 08/02/22

34 Carol St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $165,000

Buyer: Patricia A. Martin

Seller: Margaret E. Mayberry

Date: 08/01/22

Equinox Pass Lot 94

Ludlow, MA 01056

Amount: $179,900

Buyer: Vladimir Sidorovnin

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 08/02/22

41 Franklin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $145,000

Buyer: Marilyn T. Bourbeau

Seller: Teixeira, Carlos, (Estate)

Date: 08/04/22

38 Harris Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $420,000

Buyer: Yavuz Yanbul

Seller: Braidy L. Miarecki

Date: 07/28/22

15-17 Hubbard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Tracy Bernal

Seller: Maria C. Jayma

Date: 07/29/22

79 Laconia St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $350,000

Buyer: Nicholas Zaldivar

Seller: Nuno J. Rocha

Date: 08/02/22

140 Paulding Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $321,000

Buyer: Mehmet Siperoglu

Seller: Kevin McCullough

Date: 07/29/22

54 Richmond Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $395,000

Buyer: Rachel Correia

Seller: Alice M. Fitzgerald

Date: 08/04/22

59 Tower Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $385,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: Home Rehabit LLC

Date: 08/01/22

Turning Leaf Road Lot 21

Ludlow, MA 01056

Amount: $150,000

Buyer: Hemlock Ridge LLC

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 07/29/22

Turning Leaf Road Lot 100

Ludlow, MA 01056

Amount: $159,900

Buyer: Krzysztof Haber

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 07/29/22

6 Warwick Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $340,000

Buyer: Awais Mir

Seller: Erin K. Wasik-Gutierrez

Date: 07/26/22

173 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: Corey A. Dubuque

Seller: Mill Road Properties LLC

Date: 07/28/22

336 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $318,000

Buyer: Renee N. Smith

Seller: Equity Trust Co.

Date: 07/25/22

38 Wood Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Makenzie R. Reynolds

Seller: Elizabeth W. Catarino

Date: 07/29/22

MONSON

200 Brimfield Road

Monson, MA 01057

Amount: $320,000

Buyer: Maxim Arbuzov

Seller: Michael J. Koske

Date: 08/03/22

19 Crow Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $380,000

Buyer: Walter R. Rogers

Seller: Michael W. Payne

Date: 07/28/22

205 Lower Hampden Road

Monson, MA 01057

Amount: $470,584

Buyer: Anthony Patalano

Seller: Douglas Delisle

Date: 08/01/22

332 Lower Hampden Road

Monson, MA 01057

Amount: $375,000

Buyer: Theresa A. Thompson

Seller: Kevin B. Carney

Date: 08/03/22

112 Reimers Road

Monson, MA 01057

Amount: $515,000

Buyer: George L. Saunders

Seller: David Jarvis

Date: 08/01/22

147 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $925,000

Buyer: Deanna J. Veinotte

Seller: Michelle L. Bryans

Date: 08/01/22

43 Zuell Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $420,000

Buyer: Robert Kearney

Seller: Wenwei Li

Date: 07/28/22

MONTGOMERY

131 Carrington Road

Montgomery, MA 01050

Amount: $325,000

Buyer: Thomas C. Jacques

Seller: R. C. Nummy FT

Date: 08/03/22

PALMER

1075 Central St.

Palmer, MA 01069

Amount: $255,000

Buyer: Charlotte Phillips

Seller: Jin X. Ren

Date: 07/28/22

2015 Chestnut St.

Palmer, MA 01080

Amount: $285,000

Buyer: Christopher A. Davis

Seller: Kristin N. Davis

Date: 08/05/22

89-91 Ford St.

Palmer, MA 01080

Amount: $229,000

Buyer: Luis A. Cruz-Garcia

Seller: Natasha Pieciak

Date: 07/27/22

61 French Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $365,000

Buyer: Bruce J. Lauzier

Seller: HRQ Global LLC

Date: 07/25/22

2067 High St.

Palmer, MA 01080

Amount: $370,000

Buyer: Rose Seide

Seller: Dravon Stanley

Date: 08/02/22

72 Laurel Road

Palmer, MA 01095

Amount: $371,000

Buyer: Jay S. Levine

Seller: William R. Mueller

Date: 08/01/22

2194-2196 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $280,000

Buyer: Isaac F. Santiago

Seller: Mark A. Cameron

Date: 08/05/22

1558-1560 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $172,006

Buyer: FNMA

Seller: Carlos A. Rodriguez

Date: 07/27/22

109 River St.

Palmer, MA 01069

Amount: $335,000

Buyer: Irina Djalalov

Seller: Kevin R. Godek

Date: 08/03/22

5 Sasur St.

Palmer, MA 01080

Amount: $290,000

Buyer: Patcharee Callahan

Seller: Robert Morton

Date: 07/28/22

RUSSELL

1024 Blandford Road

Russell, MA 01071

Amount: $265,000

Buyer: Mitchell G. Young

Seller: William F. Barry

Date: 07/28/22

SOUTHWICK

128 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $255,000

Buyer: Jason Smith

Seller: Mary A. Mortati

Date: 08/03/22

6 Eagle St.

Southwick, MA 01077

Amount: $238,000

Buyer: Denis Zinchencko

Seller: Maioriono, Alfonse, (Estate)

Date: 07/25/22

252 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $359,000

Buyer: Noah J. Foint

Seller: Stephanie J. Couture

Date: 07/29/22

36 Mort Vining Road

Southwick, MA 01077

Amount: $649,900

Buyer: Robert M. Bauer

Seller: Oak Ridge Custom Home Builders

Date: 07/29/22

3 Tall Pines Trail

Southwick, MA 01077

Amount: $160,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 07/29/22

6 Tall Pines Trail

Southwick, MA 01077

Amount: $160,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 07/29/22

SPRINGFIELD

288 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Latrisha Lyons

Seller: Ronald N. Dupuis

Date: 07/29/22

25 Arvesta St.

Springfield, MA 01118

Amount: $345,000

Buyer: Robert P. Roussel

Seller: Thomas M. Meleady

Date: 08/02/22

11 Ashbrook St.

Springfield, MA 01118

Amount: $310,000

Buyer: Mary F. Sawyer

Seller: Adriana C. Gallo-Grimaldi

Date: 07/25/22

74 Ashbrook St.

Springfield, MA 01118

Amount: $222,000

Buyer: Ann M. Kissel

Seller: Beverly Chiarizio

Date: 07/26/22

120 Ashbrook St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Daniel Aguilar

Seller: Rboys LLC

Date: 07/26/22

131 Atherton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Andrew Courtland-Clark

Seller: Michelle Scott

Date: 07/28/22

42 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Zachary Egan

Seller: William Gonzalez-Crespo

Date: 07/29/22

24 Blodgett St.

Springfield, MA 01108

Amount: $400,000

Buyer: Emmanuel S. Adegoke

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 07/29/22

196-198 Bowdoin St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,355,000

Buyer: 196 Bowdoin LLC

Seller: 196-198 Bowdoin St. Realty

Date: 07/25/22

876 Bradley Road

Springfield, MA 01109

Amount: $825,000

Buyer: Old Green Acres LLC

Seller: BCNS Investments LLC

Date: 08/03/22

53 Braywood Circle

Springfield, MA 01151

Amount: $367,000

Buyer: Nancy Cortes

Seller: Donald H. Ayotte

Date: 08/02/22

5 Bretton Road

Springfield, MA 01119

Amount: $165,000

Buyer: Lawrence D. Green

Seller: Richard L. Brown

Date: 07/26/22

173 Cherokee Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $825,000

Buyer: Old Green Acres LLC

Seller: BCNS Investments LLC

Date: 08/03/22

140 Chestnut St., Lot C1

Springfield, MA 01103

Amount: $512,500

Buyer: Guardian Assets LLC

Seller: Kimball RT

Date: 07/28/22

24-26 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $335,000

Buyer: Edvalda M. Defaria

Seller: Fan Y. Li

Date: 08/05/22

99 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $255,000

Buyer: Cynthia M. Bleil

Seller: Juan Alejandro

Date: 07/27/22

213 Cooper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Edeline St.Fleur

Seller: Patrick K. Lawson

Date: 07/29/22

41-43 Copley Ter.

Springfield, MA 01107

Amount: $265,000

Buyer: Hung Phan

Seller: Monzer Saleh

Date: 08/05/22

23 Corey Road

Springfield, MA 01128

Amount: $230,000

Buyer: Shane E. Pelletier

Seller: Tina M. Smith

Date: 07/29/22

28 David St.

Springfield, MA 01104

Amount: $249,000

Buyer: M. De Mota-Trinidad

Seller: Lismel Luciano

Date: 08/02/22

120 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $315,000

Buyer: Stephen A. Chiavaroli

Seller: Abaigeal S. Hillyard

Date: 07/27/22

56 Dimmick St.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: William Cornelius-Alston

Seller: Aida Ruiz-Batiste

Date: 08/03/22

182-184 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $350,000

Buyer: Zhi P. Huang

Seller: An V. Nguyen

Date: 08/05/22

39-41 East Hooker St.

Springfield, MA 01107

Amount: $275,000

Buyer: Noha Aljubory

Seller: Kan Zhang

Date: 08/04/22

88 Eddywood St.

Springfield, MA 01108

Amount: $299,500

Buyer: Audrey M. Thompson

Seller: Kati T. Litten

Date: 07/26/22

64 Eleanor Road

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Veronica Martinez-Lopez

Seller: Nilsa I. Vazquez

Date: 08/05/22

114 Elmore Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $134,900

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Rivera, Carole A., (Estate)

Date: 07/29/22

22-24 Elsie St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: J&R Homes Corp.

Seller: Scott E. Kibbe

Date: 07/29/22

169 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $300,000

Buyer: Jordan G. Regadas

Seller: Bethany M. Torres

Date: 08/01/22

199 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $315,000

Buyer: Michelle Ivey

Seller: Arthur E. Henneberger

Date: 08/05/22

68-70 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $265,000

Buyer: Jose Dejesus

Seller: Joseph Tyburski

Date: 08/04/22

42 Fremont St.

Springfield, MA 01105

Amount: $275,000

Buyer: Magali Ortiz

Seller: Nancy Williams

Date: 07/25/22

204 Garvey Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Regina Shaunta-McNair

Seller: Western Mass. Property Development LLC

Date: 08/05/22

212 Garvey Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $181,500

Buyer: Orlando Ortiz-Rodriguez

Seller: David R. Bellucci

Date: 07/25/22

114 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $278,500

Buyer: Christina Obert

Seller: Stephanie J. Roszko

Date: 08/05/22

34 Grant St.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Annette Ofarril

Seller: Jailyn Gonzalez

Date: 08/05/22

13 Granger St.

Springfield, MA 01119

Amount: $250,000

Buyer: Jamison Carney

Seller: Scott Simpson

Date: 07/25/22

37 Greentree Circle

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: Jenise Rivera

Seller: Ruth Dereus

Date: 07/29/22

120 Hamilton St.

Springfield, MA 01119

Amount: $260,000

Buyer: Nahiomy L. Vazquez

Seller: Ruby Realty LLC

Date: 08/03/22

12 Haskin St.

Springfield, MA 01109

Amount: $161,250

Buyer: Alex Owusu

Seller: Malone, Philip A., (Estate)

Date: 08/01/22

97-99 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

103 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

105 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

107 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

109 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

111 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

113 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

115 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

117 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

119 High St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

140 High St.

Springfield, MA 01199

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

149-155 High St.

Springfield, MA 01001

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

161-167 High St.

Springfield, MA 01001

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

173 High St.

Springfield, MA 01001

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

177-181 High St.

Springfield, MA 01001

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

35 Hudson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Judith J. Cruz

Seller: David A. Pagnoni

Date: 07/25/22

83 Huron St.

Springfield, MA 01104

Amount: $241,000

Buyer: Juan Martinez

Seller: James M. Santamaria

Date: 08/04/22

51 Inglewood Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $251,000

Buyer: Nathan B. McNulty

Seller: Catharine E. Stevens

Date: 07/27/22

4 Ingraham Ter.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

98 Kane St.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Guy A. Bowens

Seller: Kevin Huynh

Date: 07/27/22

24 Lavender Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $290,000

Buyer: Karl J. Osborn

Seller: Annette Barnes-Hightower

Date: 07/28/22

312-314 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $200,000

Buyer: Luis A. Alvarado

Seller: Eulalia Alvarado

Date: 08/01/22

11-13 Lorraine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Alex A. Nieves

Seller: Jose M. Ortiz

Date: 08/03/22

117 Louis Road

Springfield, MA 01118

Amount: $211,000

Buyer: Abigail Rivera

Seller: James P. Lynch

Date: 07/27/22

16 Lynwood Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Regina Rivera

Seller: Casiano R. Lozada

Date: 07/28/22

96 Lyons St.

Springfield, MA 01151

Amount: $125,000

Buyer: SLC Associates LLC

Seller: Victoria A. Calkins

Date: 07/28/22

16-18 Malden St.

Springfield, MA 01108

Amount: $330,000

Buyer: Hector Torres-Diaz

Seller: Trust 2U RT

Date: 07/29/22

22-24 Mansfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $385,000

Buyer: UNA Rawls

Seller: Castle Headquarters Inc.

Date: 07/29/22

79 Mapledell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Jessica M. Olivo-Colon

Seller: Round 2 LLC

Date: 08/01/22

43 Martha St.

Springfield, MA 01151

Amount: $326,900

Buyer: Rafael J. Gonzalez

Seller: Julie M. Laviolette

Date: 08/04/22

62 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $205,000

Buyer: Amjad Hussain

Seller: William E. Arnold

Date: 08/02/22

119 Massreco St.

Springfield, MA 01109

Amount: $279,900

Buyer: Linda Cemeus

Seller: Henry Garcia

Date: 07/28/22

42 Mattoon St.

Springfield, MA 01105

Amount: $331,500

Buyer: Danielle Johnson

Seller: Winners O. LLC

Date: 07/27/22

62 Mayfair Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $242,000

Buyer: Shirley Stephens

Seller: Myrna L. Leiper

Date: 08/04/22

71 Mayfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Janet Wynne

Seller: Beth A. Lewis

Date: 08/02/22

20-22 McBride St.

Springfield, MA 01104

Amount: $323,000

Buyer: Anderson Cortes

Seller: Randall S. Housman

Date: 07/29/22

104 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $825,000

Buyer: Old Green Acres LLC

Seller: BCNS Investments LLC

Date: 08/03/22

841 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $363,000

Buyer: Mathias T. Anim

Seller: Ian A. Mclean

Date: 08/01/22

245 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Katherine C. Ortiz

Seller: Luis D. Santos-Vazquez

Date: 08/01/22

137 Oregon St.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Heather Wagner

Seller: Anna M. Gelinas

Date: 07/28/22

417-419 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $220,000

Buyer: Maria Muniz

Seller: Miguel Perez

Date: 07/28/22

53 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $335,000

Buyer: Gaspar Hernandez

Seller: Yoselyn Chalas

Date: 07/27/22

57 Pearl St.

Springfield, MA 01105

Amount: $185,000

Buyer: SJC LLC

Seller: Charles A. Yenian

Date: 07/27/22

117 Pidgeon Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Judith Arthur

Seller: Timmerman, Bob, (Estate)

Date: 07/29/22

66-68 Ranney St.

Springfield, MA 01108

Amount: $185,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Emerson R. Arthur

Date: 08/01/22

138 Rollins St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Megan A. Ewens

Seller: Michael Gatanio

Date: 07/29/22

173 Senator St.

Springfield, MA 01129

Amount: $305,000

Buyer: Vernon Charles

Seller: Blythewood Property Management LLC

Date: 08/02/22

129 Silas St.

Springfield, MA 01109

Amount: $144,000

Buyer: Shalawnda Carr

Seller: Cristofer S. Herman

Date: 07/26/22

279 Stapleton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $825,000

Buyer: Old Green Acres LLC

Seller: BCNS Investments LLC

Date: 08/03/22

42 Stephanie Circle

Springfield, MA 01129

Amount: $372,000

Buyer: Luis G. Rodriguez

Seller: Cedar Investment Group LLC

Date: 07/26/22

171 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $330,000

Buyer: Nancy Sanchez-Camacho

Seller: Lanier, Frances A., (Estate)

Date: 08/03/22

120 Tapley St.

Springfield, MA 01104

Amount: $1,695,000

Buyer: 90 Tapley LLC

Seller: 90 Tapley LLC

Date: 07/29/22

366 Union St.

Springfield, MA 01089

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

372-378 Union St.

Springfield, MA 01089

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

384 Union St.

Springfield, MA 01101

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

388-390 Union St.

Springfield, MA 01101

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

394-396 Union St.

Springfield, MA 01101

Amount: $3,650,000

Buyer: Key Com Mortgage TR

Seller: Matthew D. Mason

Date: 08/05/22

160 Vincent St.

Springfield, MA 01129

Amount: $305,000

Buyer: Chary Jimenez

Seller: Anthony J. Girard

Date: 08/01/22

20 Wallace St.

Springfield, MA 01119

Amount: $151,000

Buyer: Naylor Nation RE LLC

Seller: Rodriguez, Evelyn, (Estate)

Date: 07/26/22

38 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $359,000

Buyer: Leonardo A. Quintero

Seller: Martha Pulgarin

Date: 08/01/22

383 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Panther Development LLC

Seller: Opus Durum LLC

Date: 08/03/22

53 Whiting St.

Springfield, MA 01107

Amount: $215,000

Buyer: Francelaine Arthur

Seller: Jean P. Alisma

Date: 08/03/22

415 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $340,000

Buyer: Mabel Desiree-Guicho

Seller: Methe, Robert A., (Estate)

Date: 07/29/22

157 Woodcrest Road

Springfield, MA 01129

Amount: $195,000

Buyer: Shaun M. Finn

Seller: Paul W. Liberty

Date: 08/03/22

23 Yale St.

Springfield, MA 01109

Amount: $252,000

Buyer: Patrick Tamba

Seller: Melinda Russo

Date: 08/02/22

98 Yale St.

Springfield, MA 01109

Amount: $226,000

Buyer: Makaila Hart

Seller: Barbara J. Craig

Date: 08/03/22

WALES

3 Church St.

Wales, MA 01081

Amount: $280,000

Buyer: Sara Morin

Seller: Susan L. Hagen LT

Date: 07/26/22

11 Cordially Colony

Wales, MA 01081

Amount: $175,000

Buyer: Richard F. Dziadul

Seller: Eileen M. Hatton

Date: 07/27/22

15 Hidden Acres Road

Wales, MA 01081

Amount: $195,500

Buyer: Keith Trifone

Seller: Jordan T. Keefe

Date: 07/29/22

WEST SPRINGFIELD

898 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $205,000

Buyer: Matthew M. Marek

Seller: Dorothy J. Link

Date: 07/29/22

1358 Amostown Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $435,000

Buyer: Hiba A. Bandar

Seller: Michael S. Yu

Date: 07/26/22

67 Armstrong St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Trang V. Nguyen

Seller: Ceciley M. Fenno

Date: 07/28/22

49 Bear Hole Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $460,000

Buyer: Ryan Perreault

Seller: Jeffrey A. Fraser

Date: 07/29/22

39 Crestview Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $366,500

Buyer: Jose A. Rivera

Seller: Gina D. Fernandez

Date: 08/04/22

215 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $452,000

Buyer: Nicolai Cantir

Seller: Jeremy J. Merlo

Date: 08/05/22

26 Fairview Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $355,000

Buyer: JDK Properties LLC

Seller: Gayle F. Thomas

Date: 07/28/22

301 Forest Glen

West Springfield, MA 01089

Amount: $650,000

Buyer: Juliet Munhenga

Seller: Joanne Siller

Date: 07/26/22

228 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,000

Buyer: Caelah M. Akalis

Seller: Christine L. Krokov

Date: 07/28/22

76 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Denise Whaples

Seller: Ryan Perreault

Date: 07/28/22

357 Massachusetts Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $271,000

Buyer: Elizabeth K. Bekoe

Seller: Elizabeth A. Charest

Date: 07/28/22

110 New Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Mahendra Bhattarai

Seller: Pratap Gautam

Date: 07/26/22

46 Norman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Hind Yahya

Seller: Derek Fu

Date: 08/05/22

753 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,600

Buyer: Joseph E. Motta

Seller: Carl A. Augsberger

Date: 07/27/22

336 Prospect Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $289,900

Buyer: John F. Egan

Seller: Etabav RT

Date: 08/01/22

647 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Adam Taylor

Seller: Bonnie McEwan

Date: 07/29/22

43 Queen Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $350,000

Buyer: Matthew Lang

Seller: Anthony J. Hanke

Date: 08/05/22

119 South Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $155,000

Buyer: B9 Industries Inc.

Seller: Foley Capital LLC

Date: 08/03/22

217 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Saremi LLP

Seller: Briarwood 8 LLC

Date: 08/05/22

2223 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $287,500

Buyer: Pink Finch LLC

Seller: Acumen Management Group LLC

Date: 07/27/22

WESTFIELD

17 Carriage Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $415,000

Buyer: Issac Mizer

Seller: Carlos W. Dejesus

Date: 08/05/22

10 Clifton St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Lecrenski Brothers Real Estate

Seller: Richard R. Ryll

Date: 08/03/22

93 Dana St.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: James Carlson

Seller: Anita J. Horney

Date: 08/05/22

102 Falley Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Francisco Rodriguez-Matos

Seller: Joanne E. Dickinson

Date: 08/05/22

134 Glenwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $462,000

Buyer: Becket Academy Inc.

Seller: John E. Nordquist

Date: 08/01/22

74 Hagan Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Christian Bowers

Seller: Susanne M. Romani

Date: 07/27/22

28 Laro Road

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Nancy A. Sherman

Seller: Sarah I. Phipps

Date: 08/05/22

123 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: GS Westfield LLC

Seller: LMO 7 LLC

Date: 07/29/22

131 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: GS Westfield LLC

Seller: LMO 7 LLC

Date: 07/29/22

440 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $349,900

Buyer: Samuel O. Walker

Seller: Brian C. Smith

Date: 08/05/22

343 Northwest Road

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Mary J. Pitoniak

Seller: Dorothy E. Taudel

Date: 07/29/22

5 Norwood Plsace

Westfield, MA 01085

Amount: $306,000

Buyer: Michael Pellegrini

Seller: Alfred Pellegrini

Date: 07/28/22

81 Otis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: James W. Mosher

Seller: Christina M. Robarge

Date: 08/05/22

154 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $449,900

Buyer: 154 Russellville Road TR

Seller: Kane, Claudia J., (Estate)

Date: 07/29/22

Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Blythewood Property Management LLC

Seller: RYMC LLC

Date: 08/03/22

130 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $3,312,500

Buyer: 809 College Highway LLC

Seller: Saremi LLP

Date: 07/29/22

18 Sterling St.

Westfield, MA 01085

Amount: $380,500

Buyer: Michelle Pinto

Seller: Michael D. Blanchard

Date: 08/02/22

9 Stuart Place

Westfield, MA 01085

Amount: $345,000

Buyer: Ivan J. Rodriguez

Seller: Wayne P. Proulx

Date: 07/29/22

135 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Shelly A. Hawley

Seller: Vitaliy Bich

Date: 07/29/22

7 William St.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Garsesus White

Seller: Iurie Beleai

Date: 08/01/22

WILBRAHAM

7 Falcon Heights

Wilbraham, MA 01095

Amount: $739,000

Buyer: Michael J. Hyder

Seller: John M. Rossini

Date: 07/29/22

4 Leemond St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $236,000

Buyer: Timothy P. Sheehan

Seller: Mary S. Christensen

Date: 07/29/22

5 Old Farm Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $610,000

Buyer: Krishma Safaya

Seller: L. R. Mudawwar 2007 TR

Date: 08/02/22

4 Oxford Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $280,000

Buyer: Evan R. Tardy

Seller: John T. Thorpe

Date: 07/27/22

335 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $437,900

Buyer: Pauline J. Jones

Seller: Vantage Home Buyers LLC

Date: 07/25/22

680 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $309,900

Buyer: Brooke Williams

Seller: Norbert Gould

Date: 07/29/22

44 Weston St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $295,000

Buyer: Jennifer Peltz

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 08/01/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

9 Applewood Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $349,000

Buyer: Afsoun Ostadaliaskariha

Seller: Doris Troy

Date: 07/29/22

31 Colonial Court

Amherst, MA 01002

Amount: $470,000

Buyer: Jocelin G. Perry

Seller: Robert H. Whittemore

Date: 08/01/22

128 Cottage St.

Amherst, MA 01002

Amount: $479,900

Buyer: Trang M. Nguyen

Seller: Jon E. Kent

Date: 07/27/22

354 Henry St.

Amherst, MA 01002

Amount: $219,500

Buyer: Alexander Niefer

Seller: Scott Tundermann

Date: 08/02/22

940 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,348,500

Buyer: Francisco J. Martin

Seller: Neil Carey

Date: 08/05/22

585 Station Road

Amherst, MA 01002

Amount: $670,000

Buyer: Madalina Defta

Seller: John A. Loos

Date: 08/01/22

63 Woodlot Road

Amherst, MA 01002

Amount: $871,000

Buyer: Cathleen M. Mitchell

Seller: Kinga K. Pluta

Date: 07/25/22

BELCHERTOWN

279 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $490,000

Buyer: Gregory A. Gresham

Seller: James J. Spellman

Date: 08/01/22

84 Canal Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $278,000

Buyer: Kristin Davis

Seller: Patricia A. Davis

Date: 08/05/22

27 Cloverhill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $515,000

Buyer: William R. Mueller

Seller: Stacy L. Monette

Date: 08/01/22

1041 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $335,000

Buyer: David E. Valade

Seller: Frank H. Rogala

Date: 07/29/22

565 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $295,000

Buyer: Nathan P. Poirier

Seller: Barbara A. Miskiewicz RET

Date: 07/29/22

21 Green Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $680,000

Buyer: Jennifer Schilling

Seller: Timothy J. Frasier

Date: 07/27/22

80 Jackson St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Jenine Davison

Seller: Laura Madden

Date: 08/04/22

6 Jeffery Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $375,000

Buyer: Naomi Valentine

Seller: Roy A. Cooley

Date: 07/26/22

19 Oakwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Margaux MacDonald

Seller: Vincent Cardona

Date: 08/03/22

107 Pondview Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $556,500

Buyer: Gaurav Dang

Seller: Dwight D. Lowe

Date: 08/04/22

213 Summit St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $292,000

Buyer: Emily M. Flores-Asencio

Seller: Allen J. Fizsimmons

Date: 08/05/22

376 Turkey Hill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $200,000

Buyer: Cathy A. Terry

Seller: Thomas A. Nelson

Date: 07/28/22

205 Ware Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $238,350

Buyer: Ngan T. Nguyen

Seller: Linh Tran

Date: 08/02/22

5 Whispering Pines Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $355,500

Buyer: Rasif Rafiq

Seller: Jeffrey R. Lamore

Date: 07/29/22

CHESTERFIELD

818 Main St.

Chesterfield, MA 01012

Amount: $425,000

Buyer: Karen Militana

Seller: Scott Swigget-Miller

Date: 08/05/22

EASTHAMPTON

4 Bernie Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $217,778

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Claudia J. Cunningham

Date: 07/29/22

32 Briggs St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $405,000

Buyer: Emily Gamber

Seller: Mark J. Vecchio

Date: 07/29/22

22 Gaston St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: John Dunphy

Seller: Frederick C. Sthilaire

Date: 07/25/22

9 Gula Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $385,000

Buyer: Rachel Matteis

Seller: Huguette D. Beauchemin

Date: 07/29/22

27 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $450,000

Buyer: Anne Vaillant

Seller: Nathan G. Davis

Date: 07/29/22

10 Knipfer Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $500,000

Buyer: Ian Wentz-Young

Seller: Tarla Colton-Bergman

Date: 07/27/22

31 Pine Hill Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $550,000

Buyer: Lindsey Broussard

Seller: Mark J. Popielarczyk

Date: 07/29/22

25 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $279,000

Buyer: William Lotter

Seller: Ruth O. Hennemann

Date: 07/29/22

11 Strong St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $430,000

Buyer: Jenna J. Messer

Seller: Holly H. Allgaier

Date: 08/03/22

20 Underwood Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $175,000

Buyer: Jaime D. Pizha

Seller: Richard M. Zafft

Date: 08/05/22

GOSHEN

8 Berkshire Trail, E

Goshen, MA 01096

Amount: $390,000

Buyer: Deborah A. Pratt

Seller: Kurt Elgers

Date: 07/26/22

57 Lake Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $554,000

Buyer: Rick D. Chandler

Seller: Rochelle Nahmias RET

Date: 07/29/22

149 West St.

Goshen, MA 01096

Amount: $284,000

Buyer: Jennifer L. West

Seller: Gary R. Papineau

Date: 08/04/22

GRANBY

609 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $240,000

Buyer: Nicole L. Garreffi

Seller: Bruce Labonte

Date: 08/03/22

Batchelor St., Lot 5

Granby, MA 01033

Amount: $140,000

Buyer: Better Together Dog

Seller: Equity Trust Co.

Date: 07/27/22

Cold Hill Road Lot 6

Granby, MA 01033

Amount: $178,000

Buyer: Matthew Huard

Seller: Antonio C. Branco

Date: 07/25/22

5 Darrel Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $155,000

Buyer: Nationwideabstract LC

Seller: Wright, Barbara Ann, (Estate)

Date: 08/03/22

12 Hubbard Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $320,000

Buyer: Tinamarie Garde

Seller: Timothy M. Tremblay

Date: 08/05/22

165 Kendall St.

Granby, MA 01033

Amount: $275,000

Buyer: Mosheh Roller

Seller: Oziel Woodward

Date: 08/01/22

50 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $360,000

Buyer: Michael Romano

Seller: Hudgik, Frank A., (Estate)

Date: 07/29/22

HADLEY

5 Aloha Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $442,500

Buyer: Sally F. Rubenstone

Seller: Jonathan Schneider

Date: 08/01/22

177 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $290,000

Buyer: Joseph J. Boisvert

Seller: Anthony A. Pipczynski

Date: 07/28/22

HATFIELD

18 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $450,000

Buyer: Benson MS Realty

Seller: Deutsche Bank

Date: 08/03/22

6 King St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $475,000

Buyer: Garland H. Green

Seller: Peter J. Johanson

Date: 08/04/22

HUNTINGTON

22 Basket St.

Huntington, MA 01050

Amount: $240,000

Buyer: Brad A. Dawley

Seller: James T. Dawley

Date: 07/25/22

18 Crescent St.

Huntington, MA 01050

Amount: $180,000

Buyer: Desmond Whalen

Seller: Justin R. Pinard

Date: 07/29/22

NORTHAMPTON

783 Bridge Road

Northampton, MA 01060

Amount: $1,147,800

Buyer: Milestone Funeral Services

Seller: Ahearn, Michael T., (Estate)

Date: 07/29/22

15 Burncolt Road

Northampton, MA 01062

Amount: $330,000

Buyer: Kyle L. Scott

Seller: Kendra Kaczenski-Cross

Date: 08/04/22

41 Chestnut Ave.

Northampton, MA 01053

Amount: $631,000

Buyer: Spencer Sherman

Seller: Ray G. Sylvester

Date: 07/29/22

635 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $275,000

Buyer: Anthony A. Dastoli

Seller: Driscoll, Thomas D., (Estate)

Date: 08/04/22

78 Golden Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $380,000

Buyer: Pamela E. Witting

Seller: Elbin Vargas

Date: 08/04/22

142 Grove St.

Northampton, MA 01060

Amount: $405,600

Buyer: Alfred F. Lyons

Seller: Anna Jarnryd

Date: 08/01/22

64 Hatfield St.

Northampton, MA 01060

Amount: $375,000

Buyer: Erin Lingle

Seller: Craig L. Moore

Date: 08/05/22

8 Heffernan St.

Northampton, MA 01053

Amount: $555,500

Buyer: Emily M. Jacke

Seller: Elizabeth C. Walton

Date: 07/25/22

11 Ladyslipper Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $590,000

Buyer: Ann M. Rocheleau

Seller: Peter R. Daniello

Date: 08/01/22

102 Massasoit St.

Northampton, MA 01060

Amount: $805,000

Buyer: Jordi Herold

Seller: A. Nicholas Fleisher

Date: 08/05/22

60 Norwood Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $525,000

Buyer: Stephen C. Bartlett LT

Seller: Mari Jon Adams

Date: 08/01/22

54 Rick Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $290,000

Buyer: Eliezer Hutton

Seller: Renaud, Barbara T., (Estate)

Date: 07/28/22

83 Spring St.

Northampton, MA 01062

Amount: $449,000

Buyer: Building Trust LLC

Seller: Chaos Real Estate LLC

Date: 08/05/22

44 Winterberry Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $675,000

Buyer: William Scales

Seller: Burt Snover

Date: 07/28/22

PELHAM

13 Bray Court

Pelham, MA 01002

Amount: $439,250

Buyer: Stephen J. Prieston

Seller: Maria Varriale

Date: 07/27/22

SOUTH HADLEY

2 Benoit Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $425,000

Buyer: Pavan Nandan-Racherla

Seller: Christopher M. Kibler

Date: 07/28/22

48 Charon Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $320,000

Buyer: David Yang

Seller: Bryan Pelchat

Date: 08/05/22

44 Chestnut Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $486,000

Buyer: Robert Martin

Seller: Aimee R. Racicot

Date: 08/01/22

100 College St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $450,000

Buyer: Jeffrey Carlson

Seller: Sandra M. Roy

Date: 08/01/22

20 Country Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $353,700

Buyer: Lindsay Smith

Seller: Kyle L. Scott

Date: 07/28/22

9 Graves St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $303,000

Buyer: Jessica Mekal-Foss

Seller: Gallagher Capital Group LLC

Date: 08/01/22

39 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $349,000

Buyer: Brittney M. Stedman

Seller: Reginald W. Lucia

Date: 07/26/22

12 Normandy Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $322,000

Buyer: Samantha A. Kloft

Seller: Pah Properties LLC

Date: 07/27/22

29 Searle Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $355,000

Buyer: Kathryn Peverley

Seller: Kerkoff, Michael D., (Estate)

Date: 07/29/22

3 Walnut St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $275,000

Buyer: Jordan Veins

Seller: Cockerill, Margaret J., (Estate)

Date: 07/29/22

SOUTHAMPTON

36 Bissonnette Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $625,000

Buyer: Patrick S. Michaud

Seller: James E. Carlson

Date: 08/05/22

73 Fomer Road

Southampton, MA 01073

Amount: $585,000

Buyer: Ryan Dearborn

Seller: Daviau & Robert Properties LLC

Date: 08/05/22

104 Gilbert Road

Southampton, MA 01073

Amount: $428,500

Buyer: William Keyes

Seller: Michael J. Vail

Date: 07/28/22

154 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $499,900

Buyer: 154 Russellville Road TR

Seller: Kane, Claudia J., (Estate)

Date: 07/29/22

86 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $635,000

Buyer: Christopher Dunham

Seller: Andrew Dirats

Date: 08/01/22

100 White Loaf Road

Southampton, MA 01073

Amount: $382,500

Buyer: Guinevere A. Vanhorne

Seller: Kara D. Cisek

Date: 08/01/22

21 Valley Road

Southampton, MA 01073

Amount: $780,000

Buyer: Michael S. Yu

Seller: Matthew M. Gagnon

Date: 07/28/22

WARE

4 Mattson Blvd.

Ware, MA 01082

Amount: $225,000

Buyer: Moira K. Mathieu

Seller: Jennie S. Kapinos

Date: 08/04/22

207 Monson Turnpike Road

Ware, MA 01082

Amount: $315,000

Buyer: Richard A. Zelinski

Seller: Richard A. May

Date: 07/27/22

207 Osborne Road

Ware, MA 01082

Amount: $245,000

Buyer: Elizabeth A. Sanborn

Seller: Nicholas W. Burgos

Date: 08/03/22

51 Pleasant St.

Ware, MA 01082

Amount: $310,400

Buyer: Michael F. Matondi

Seller: Audra Hogle

Date: 07/28/22

19 Walnut St.

Ware, MA 01082

Amount: $180,000

Buyer: Michael A. Elwell

Seller: Arthur G. Elwell

Date: 07/29/22

WESTHAMPTON

Blueberry Hill Road Lot 1

Westhampton, MA 01027

Amount: $170,000

Buyer: Benjamin A. Kraus

Seller: Martin M. Downey

Date: 08/05/22

100 Laurel Hill Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $564,750

Buyer: Maria Rabinovich

Seller: Jannifer L. Waters

Date: 08/04/22

199 Northwest Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Jordan Prickett

Seller: Joseph B. Prickett

Date: 08/03/22

WILLIAMSBURG

3 Chesterfield Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $787,000

Buyer: Leigh Fagin

Seller: Mark D. Corner

Date: 07/29/22

WORTHINGTON

160 Lindsay Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $161,500

Buyer: Thomas G. Church

Seller: Bruce N. Porzelt

Date: 08/02/22