The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

1910 Cape St.

Ashfield, MA 01096

Amount: $330,000

Buyer: Madeline Leue

Seller: Edward T. Landers IRT

Date: 12/16/22

BERNARDSTON

11 Deacon Parker Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $5,300,000

Buyer: All Purpose Storage

Seller: Bernardston Self Storage

Date: 12/15/22

Northfield Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $5,300,000

Buyer: All Purpose Storage

Seller: Bernardston Self Storage

Date: 12/15/22

DEERFIELD

208 Greenfield Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $226,000

Buyer: Finance Of America Structured

Seller: Margaret A. Robbins

Date: 12/19/22

6 Keets Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $196,500

Buyer: Kyle A. Johnson

Seller: Brandon Tessier

Date: 12/16/22

Mill Village Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $139,000

Buyer: Bar-Way Farm Inc.

Seller: Pasiecnik, James M., (Estate)

Date: 12/21/22

North Main St.

Deerfield, MA 01342

Amount: $220,000

Buyer: James Heller

Seller: John Bysiewski

Date: 12/19/22

144 North Main St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $510,000

Buyer: James Heller

Seller: John Bysiewski

Date: 12/19/22

46 Old Main St.

Deerfield, MA 01342

Amount: $1,750,000

Buyer: Trustees Of Deerfield Academy

Seller: Fenwick LLP

Date: 12/21/22

GREENFIELD

2 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $285,000

Buyer: Carol Martin

Seller: Chad D. Morey

Date: 12/15/22

147-151 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $905,000

Buyer: 407 Water Street LLC

Seller: David J. Larue

Date: 12/20/22

153 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $905,000

Buyer: 407 Water Street LLC

Seller: David J. Larue

Date: 12/20/22

355 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $169,900

Buyer: Thomas E. Mimitz

Seller: Alexander J. Erviti

Date: 12/14/22

16 Grove St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $905,000

Buyer: 407 Water Street LLC

Seller: David J. Larue

Date: 12/20/22

76 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $640,000

Buyer: James B. Stillwaggon

Seller: Christopher J. Ethier

Date: 12/21/22

84 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $640,000

Buyer: James B. Stillwaggon

Seller: Christopher J. Ethier

Date: 12/21/22

246-248 Hope St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $377,000

Buyer: Lauren E. Harris

Seller: MJDB Construction Services LLC

Date: 12/16/22

Newton St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $500,000

Buyer: Premier Self Storage LLC

Seller: George Marchacos

Date: 12/19/22

133 School St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $320,000

Buyer: Donna Manuel

Seller: EDS Enterprises LLC

Date: 12/16/22

151 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $125,000

Buyer: Karen Calderon

Seller: Jeffrey Phillips

Date: 12/19/22

HAWLEY

17 Bozrah Road

Hawley, MA 01339

Amount: $341,500

Buyer: James McNaughton

Seller: Angela M. Clark

Date: 12/19/22

LEVERETT

2 Chestnut Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $668,000

Buyer: Catherine M. Rubinstein

Seller: Anne Beresford-Clarke

Date: 12/15/22

16 Long Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $697,000

Buyer: Christine G. McDannald

Seller: Charles H. Urquhart

Date: 12/12/22

MONTAGUE

9 Burnett St.

Montague, MA 01376

Amount: $311,000

Buyer: Joseph F. Katz

Seller: Russell F. Dean IRT

Date: 12/16/22

62 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $175,000

Buyer: Laurie F. Devino

Seller: William P. Devino

Date: 12/20/22

51 Swamp Road

Montague, MA 01351

Amount: $325,000

Buyer: Robert L. Boulanger

Seller: Michael R. Boulanger

Date: 12/21/22

34 Turners Falls Road

Montague, MA 01376

Amount: $277,000

Buyer: Grace A. Moore

Seller: Kassandra R. Rounds

Date: 12/12/22

NORTHFIELD

60 Ashuelot Road

Northfield, MA 01360

Amount: $250,000

Buyer: Peter Orlowski

Seller: Steven C. Wiggin

Date: 12/15/22

ORANGE

77 High St.

Orange, MA 01364

Amount: $260,000

Buyer: Robyn L. Gintner

Seller: Kathryn M. Ahearn

Date: 12/22/22

SHELBURNE

65 Fiske Mill Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $149,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: John Dawicki

Date: 12/15/22

SUNDERLAND

100 Bull Hill Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $234,000

Buyer: Thomas J. Sheridan

Seller: William Case

Date: 12/23/22

167 North Main St.

Sunderland, MA 01375

Amount: $411,807

Buyer: Todd Campbell

Seller: Laurel Turk

Date: 12/15/22

197 River Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $420,000

Buyer: Christopher Haas

Seller: Ferdene I. Chin-Yee

Date: 12/23/22

WENDELL

22 Checkerberry Lane

Wendell, MA 01379

Amount: $325,000

Buyer: Laura A. Torraco

Seller: Abigail R. Shapiro

Date: 12/16/22

Gate Lane

Wendell, MA 01379

Amount: $215,000

Buyer: Mass. Audubon Society Inc.

Seller: James M. Killay

Date: 12/16/22

WHATELY

61 Old State Road

Whately, MA 01373

Amount: $570,000

Buyer: Ruchi Grover LLC

Seller: Niemiec 2014 RET

Date: 12/22/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

18 Damato Way

Agawam, MA 01001

Amount: $740,000

Buyer: Sajid Khan

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/16/22

52 Edgewood Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $379,900

Buyer: Alma Garcia

Seller: John E. Currier

Date: 12/15/22

72 Granger Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $260,000

Buyer: Cameron Davidson

Seller: Phyllis J. Harrison

Date: 12/14/22

54 Hampden Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $395,000

Buyer: Sean K. O’Connor

Seller: L. William Fradet TR

Date: 12/16/22

13 James St.

Agawam, MA 01030

Amount: $279,500

Buyer: Andrew Minicuccvi-Gold

Seller: Joseph Rufino

Date: 12/15/22

22 Kathy Ter.

Agawam, MA 01030

Amount: $270,000

Buyer: ZF SPV LLC

Seller: Timothy D. Pelletier

Date: 12/20/22

17 Liberty St.

Agawam, MA 01030

Amount: $310,000

Buyer: Elaine Della-Ripa

Seller: Della Ripa Re LLC

Date: 12/21/22

154 Nicole Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $560,000

Buyer: Scott P. Smith

Seller: Hillside Development Corp.

Date: 12/20/22

40 Nolan Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $485,000

Buyer: Ba Vantran

Seller: Robert L. Bell

Date: 12/22/22

54 Ramah Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $640,000

Buyer: Blue Fields Property LLC

Seller: Marlene A. Christy

Date: 12/23/22

55 Royal Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $240,100

Buyer: Stephine S. Busbee

Seller: Amanda M. Cotto

Date: 12/22/22

960 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $195,000

Buyer: Heidi L. Dintzner

Seller: Lawrence F. Army

Date: 12/16/22

976 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $138,000

Buyer: Heidi L. Dintzner

Seller: Lawrence F. Army

Date: 12/16/22

1001 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: Fahad Rajee

Seller: Anthony J. Smigelski

Date: 12/20/22

130 Valentine St.

Agawam, MA 01001

Amount: $312,500

Buyer: Diane L. Jones

Seller: Brett M. Gearing

Date: 12/21/22

BLANDFORD

28 Herrick Road

Blandford, MA 01008

Amount: $280,000

Buyer: Joseph Sanctuary

Seller: Wilford A. Taylor

Date: 12/12/22

CHESTER

100 Prospect St.

Chester, MA 01011

Amount: $175,000

Buyer: Joseph M. Barnicle

Seller: Susan E. Berger

Date: 12/19/22

CHICOPEE

70 Arthur St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $240,000

Buyer: Kristin McCoy

Seller: At Home Properties LLC

Date: 12/16/22

24 Beesley Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Rachael Kaplan

Seller: Adam Eckert

Date: 12/16/22

190 Bemis Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $282,000

Buyer: Fidelino R. Morales-Perez

Seller: Maple Tree Investors LLC

Date: 12/22/22

8 Bonneta Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Fatima Z. Azouina

Seller: Douglas J. Dichard

Date: 12/22/22

105 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Joseph R. Lepage

Seller: Barbara A. Hebert-Pranes

Date: 12/19/22

25 Clinton St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $140,000

Buyer: Abdullah Mutar

Seller: Naser Thajeel

Date: 12/12/22

84 East Meadow St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $350,000

Buyer: 84 East Meadow St. LLC

Seller: Edwin J. Malikowski

Date: 12/14/22

135 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $310,000

Buyer: Brent Shy

Seller: Anthony Gallant

Date: 12/12/22

Griffith Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $8,500,000

Buyer: Griffith Road Property Owner

Seller: Leoni Wire Inc.

Date: 12/13/22

301 Griffith Road

Chicopee, MA 01022

Amount: $8,500,000

Buyer: Griffith Road Property Owner

Seller: Leoni Wire Inc.

Date: 12/13/22

274 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $363,000

Buyer: Michelle Rosa

Seller: Nres LLC

Date: 12/23/22

163 Ingham St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $320,000

Buyer: Ethan Bloomfield

Seller: Krzysztof J. Przybylek

Date: 12/19/22

173 Irene St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $320,000

Buyer: Ethan Bloomfield

Seller: Krzysztof J. Przybylek

Date: 12/19/22

119 Jamrog Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Ryan W. Jopson

Seller: Robert D. Mashia

Date: 12/16/22

148 Joy St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $139,000

Buyer: Ted Popper

Seller: J. Hunter Properties LLC

Date: 12/22/22

8 Leclair Ter.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: Revampit Holdings LLC

Seller: Maureen A. Gagne

Date: 12/13/22

100 Manning St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $120,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Donald B. Pringle

Date: 12/13/22

71 Maple St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $288,000

Buyer: Gloria Vasquez

Seller: Lisa A. Rubner

Date: 12/19/22

126 Mountainview St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $364,000

Buyer: Victoria M. Gagnon

Seller: Rachael L. Kaplan

Date: 12/16/22

163 Mountainview St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Sarah B. Fisher

Seller: Sarah Ledoux-Bielecki

Date: 12/23/22

327 New Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $390,000

Buyer: Samuel Sharpe

Seller: German Garcia

Date: 12/19/22

100 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $218,000

Buyer: Angela D. Soto

Seller: Tina L. Defranco

Date: 12/16/22

31 Ohio Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $315,000

Buyer: Lisa L. Dashnaw

Seller: Julia Albizu

Date: 12/22/22

31 Prospect St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $425,000

Buyer: MAR Real Estate LLC

Seller: Michael F. Pawlishen

Date: 12/20/22

172 Rimmon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $246,000

Buyer: Priscilla F. Rucks-Smith

Seller: Caroline E. Dziel

Date: 12/16/22

26 Sampson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $239,900

Buyer: Ilya Matiach

Seller: Diane E. Page

Date: 12/14/22

188 School St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Ethan A. Iglesias

Seller: Raquel M. St. Pierre

Date: 12/21/22

159 Silvin Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $160,000

Buyer: Jeffrey Chagnon

Seller: Chouinardloretta, C., (Estate)

Date: 12/22/22

49 Washington St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $244,000

Buyer: Nathan B. Shaheen

Seller: Nicole M. Lopez

Date: 12/16/22

123 Wheatland Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $281,000

Buyer: Landny Khampaeng

Seller: Michael S. Duffus

Date: 12/12/22

86 Woodstock St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $170,000

Buyer: Jesenia Garcia

Seller: Nelson Garcia

Date: 12/23/22

EAST LONGMEADOW

56 Avery St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $449,900

Buyer: Grace N. Lacharite

Seller: John Foster

Date: 12/23/22

10 Callender Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Juliana M. Evans

Seller: Michael R. Greene

Date: 12/12/22

15 Channing Road

East Longmeadow, MA 01108

Amount: $398,900

Buyer: Hien P. Nguyen

Seller: Tayyab Rahil

Date: 12/19/22

54 Dearborn St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Michael R. Henshaw

Seller: Judith A. Bocchino

Date: 12/22/22

34 Favorite Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $253,000

Buyer: Aaron Richards

Seller: Panther NT

Date: 12/22/22

20 Hampden Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $270,000

Buyer: Matthew K. Smith

Seller: Gary R. Underhill

Date: 12/15/22

15 High Meadow Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $880,000

Buyer: Leah M. Kenney

Seller: Nancy Weithofer

Date: 12/15/22

16 Maynard St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $245,000

Buyer: Angel L. Serrano-Rios

Seller: MTGLQ Investors LP

Date: 12/13/22

393 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $495,000

Buyer: Teodoro Torres

Seller: Michelle Segura

Date: 12/12/22

41 Rollins Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $630,000

Buyer: Ryan McCarthy

Seller: Thomas P. Sweeney

Date: 12/21/22

37 Taylor St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $299,900

Buyer: Vanessa Byrnes

Seller: Marissa N. Rocha

Date: 12/12/22

GRANVILLE

1012 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $370,000

Buyer: Peter B. Crowley

Seller: Rita Martin

Date: 12/16/22

HAMPDEN

19 Deerfield Circle

Hampden, MA 01036

Amount: $300,000

Buyer: Peter E. Miccoli

Seller: Zachary J. Muscaro

Date: 12/21/22

319 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $126,500

Buyer: James W. Fiore

Seller: Thomas Joseph

Date: 12/15/22

HOLLAND

24 East Brimfield Road

Holland, MA 01521

Amount: $250,000

Buyer: Steven F. Whittredge

Seller: 2019 Donald Demetrius IRT

Date: 12/19/22

29 Kimball Hill Road

Holland, MA 01521

Amount: $600,000

Buyer: Justin D. Kelsey

Seller: Positive Spin Real Estate Inc.

Date: 12/14/22

134 Mashapaug Road

Holland, MA 01521

Amount: $325,000

Buyer: Thomas J. Sparling

Seller: Shaina Labonte

Date: 12/23/22

517 Old Turnpike Road

Holland, MA 01521

Amount: $499,853

Buyer: Ryan G. Beecher

Seller: Cormier & Sons Construction

Date: 12/23/22

97 Sandy Beach Road

Holland, MA 01521

Amount: $425,000

Buyer: Noelle Bonnevie

Seller: Michael S. Melville

Date: 12/15/22

HOLYOKE

16 Cranberry Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $331,400

Buyer: Kamil Bak

Seller: Tyler M. Limoges

Date: 12/22/22

979-981 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $242,060

Buyer: Phantom Holdings LLC

Seller: Patriot Property Management Group

Date: 12/12/22

15 Green Willow Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Onix Cruz

Seller: Stankiewicz Sr., V. J., (Estate)

Date: 12/23/22

1059 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $298,000

Buyer: Cecily Selden

Seller: Daunheimer, Grace S., (Estate)

Date: 12/16/22

155 Huron Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $278,000

Buyer: Liam Fitzgerald

Seller: Laurie A. Gaulin

Date: 12/14/22

40-42 James St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $315,000

Buyer: Germika L. Davis

Seller: Pioneer Valley Redevelopment LLC

Date: 12/23/22

49 Liberty St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $540,000

Buyer: Andrew Freed

Seller: Michael P. Stoddard FT

Date: 12/23/22

32 Lindbergh Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $385,000

Buyer: James C. Gilbert

Seller: Irwin, Sheryl A., (Estate)

Date: 12/22/22

284 Maple St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Ryan E. Knoechelman

Seller: Salim Abdoo

Date: 12/21/22

30 Myrtle Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $245,000

Buyer: Travis McBryde

Seller: Thomas W. Spencer

Date: 12/23/22

51 North Summer St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $189,000

Buyer: Carmen R. Martinez

Seller: Western Mass Realty LLC

Date: 12/22/22

1697-1699 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $408,000

Buyer: Three Lions LLC

Seller: Stanley Hill

Date: 12/20/22

90 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $655,000

Buyer: Rachel Sadler

Seller: Kenneth A. Foley

Date: 12/13/22

40 River Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $373,000

Buyer: Steven Flynn

Seller: Anna C. Colvin

Date: 12/12/22

24 Rugby St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Perry R. Dulude

Seller: Joanne J. Finck

Date: 12/12/22

15 Steiger Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $314,000

Buyer: Lucy K. Kaminsky

Seller: Scott A. Taupier

Date: 12/15/22

51 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $264,000

Buyer: Jennifer Calvo

Seller: Renovations Of RE LLC

Date: 12/21/22

LONGMEADOW

111 Academy Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $365,625

Buyer: Susan K. Carey IRT

Seller: Cheryl A. O’Connor

Date: 12/21/22

104 Ardsley Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $1,100,000

Buyer: Christopher J. Seeley

Seller: Peter Novak

Date: 12/12/22

61 Birch Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,200

Buyer: Susanita Carvajal

Seller: Matthew K. Smith

Date: 12/12/22

209 Birch Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $276,000

Buyer: Jackie Tang

Seller: Maryann E. Moquin

Date: 12/12/22

33 Eton Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $483,000

Buyer: Adam J. Dube

Seller: Bertrand, Joanne H., (Estate)

Date: 12/21/22

29 Eunice Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $435,000

Buyer: Stanislav Yagudaev

Seller: Deborah L. MacDonald

Date: 12/15/22

72 Fairway Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $372,400

Buyer: Wojciech Z. Grochowski

Seller: Ray A. Thomas TR

Date: 12/15/22

113 Franklin Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $362,500

Buyer: Matthew Fratini

Seller: Marc E. Sandler

Date: 12/13/22

34 Hillcrest Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $490,000

Buyer: Michael J. Mazur

Seller: Ryan W. Tunstall

Date: 12/23/22

125 Meadowbrook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $640,000

Buyer: Richard Plaut

Seller: Regina M. Shriver RET

Date: 12/16/22

32 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $401,450

Buyer: Kylee C. Granfield

Seller: Chun K. Wun

Date: 12/16/22

110 Rugby Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $475,000

Buyer: Christine Aye

Seller: Denis, Louis B., (Estate)

Date: 12/20/22

LUDLOW

2 Alvin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $525,000

Buyer: Krzysztof J. Przybylek

Seller: Bruce Tetrault

Date: 12/19/22

29 Baker St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $230,000

Buyer: JT Realty Associates Inc.

Seller: Patnode, Robert J., (Estate)

Date: 12/23/22

22 Eden St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $265,000

Buyer: Alicia M. Ferreira

Seller: Diane A. Drozdowski

Date: 12/19/22

37 Massachusetts Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $445,000

Buyer: Ryan J. Kazeroid

Seller: Daniele A. Decesare

Date: 12/16/22

42 Perimeter Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $600,000

Buyer: Deliso Development LLC

Seller: C&J Realty LLC

Date: 12/15/22

160 Pine St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: Greg Lesniak

Seller: Megliola Realty LLC

Date: 12/15/22

160 Pinewood Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $500,000

Buyer: Brianna Novaris

Seller: Peter E. Miccoli

Date: 12/16/22

257 State St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $530,000

Buyer: Julima Property Mgmt. LLC

Seller: David F. Huot

Date: 12/14/22

346-348 West Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Miguel Goncalves

Seller: J. A. Properties LLC

Date: 12/16/22

MONSON

4 Fern Hill Road

Monson, MA 01069

Amount: $320,000

Buyer: Priscilla Chan

Seller: Brittany A. Williams

Date: 12/16/22

3 Heritage Lane

Monson, MA 01057

Amount: $401,000

Buyer: Brent Ketner

Seller: Kyle Williams

Date: 12/19/22

77 May Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $350,000

Buyer: Christine M. Mannis

Seller: US Bank

Date: 12/16/22

12 Munn Road

Monson, MA 01057

Amount: $369,900

Buyer: Choctaw American Insurance Inc.

Seller: Luc Hardyn

Date: 12/19/22

120 Stebbins Road

Monson, MA 01057

Amount: $335,000

Buyer: Benjamin K. Barton

Seller: William F. Lemon

Date: 12/16/22

11 Upper Hampden Road

Monson, MA 01057

Amount: $253,000

Buyer: Samuel A. Duarte

Seller: A. R. Phillips Survivors TR

Date: 12/23/22

296 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $332,000

Buyer: Daniel Edgerton

Seller: Faerie Hill RT

Date: 12/19/22

MONTGOMERY

78 Pineridge Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $170,000

Buyer: No Limit Assets LLC

Seller: Cormier, Nancy, (Estate)

Date: 12/22/22

PALMER

9 Countryside Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $300,000

Buyer: Bailey T. Canedy

Seller: Michael J. Olbrych

Date: 12/21/22

68 Flynt St.

Palmer, MA 01069

Amount: $283,290

Buyer: Dwayne Jolicoeur

Seller: Monique Vadnais

Date: 12/16/22

97 Laurel Road

Palmer, MA 01095

Amount: $287,000

Buyer: Joshua Labarre

Seller: Jonathan D. Jedziniak

Date: 12/21/22

2358 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $350,000

Buyer: Renee R. Butler

Seller: Jacqueline Rygiel

Date: 12/21/22

66 Randall St.

Palmer, MA 01069

Amount: $336,000

Buyer: Marlene M. Williams

Seller: Todd M. Kirkland

Date: 12/20/22

SOUTHWICK

662-A College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $175,000

Buyer: Premier Self Storage LLC

Seller: Ralph Depalma

Date: 12/23/22

45 Coes Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $380,000

Buyer: Ann M. Goucher

Seller: Richard P. Marshall

Date: 12/16/22

83 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $325,000

Buyer: Sean Bienvenue

Seller: R. M. Blerman LLC

Date: 12/15/22

136 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $315,000

Buyer: Eric Shilyuk

Seller: Janet C. Whitney

Date: 12/23/22

7 Logie Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $330,000

Buyer: Joshua Gibbs

Seller: Bonnie M. Girard

Date: 12/19/22

8 Noble Steed Xing

Southwick, MA 01077

Amount: $549,000

Buyer: Lyudmila A. Maksyuk

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 12/19/22

81 Point Grove Road

Southwick, MA 01077

Amount: $1,000,000

Buyer: Frank Grillo Ent LLC

Seller: Tri-Pbj Enterprise LLC

Date: 12/21/22

9-A Sawgrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $697,600

Buyer: Ashish Patel

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 12/16/22

SPRINGFIELD

105 Alden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Serapio R. Perez

Seller: R. M. Blerman LLC

Date: 12/22/22

853 Armory St.

Springfield, MA 01107

Amount: $151,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: John Burlingham

Date: 12/16/22

59 Ashley St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Carlos Vargas

Seller: Iris N. Baez

Date: 12/14/22

770 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Argenis Ramos

Seller: MMF Realty LLC

Date: 12/21/22

225 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $352,000

Buyer: Kinan Al Haffar

Seller: Nodia W. Wright

Date: 12/20/22

486-494 Belmont Ave.

Springfield, MA 77056

Amount: $850,000

Buyer: Nalani Capital LLC

Seller: JK Wave Inc.

Date: 12/14/22

300 Birnie Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $12,000,000

Buyer: Neos Realty LLC

Seller: Birnie Medical LLC

Date: 12/21/22

977 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $335,000

Buyer: Nilsa E. Laboy

Seller: Jart RT

Date: 12/22/22

995 Boston Road

Springfield, MA 01119

Amount: $302,500

Buyer: H&F Properties Inc.

Seller: Jart RT

Date: 12/21/22

163 Bowles St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Linnette N. Barbosa-Ortiz

Seller: OPM Investments LLC

Date: 12/23/22

165 Brewster St.

Springfield, MA 01119

Amount: $262,000

Buyer: Rafael A. Rodriguez

Seller: Cory L. Phillips

Date: 12/16/22

10-12 Brookline Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $395,000

Buyer: Marie N. Stilus

Seller: Dubs Capital LLC

Date: 12/22/22

49 Campechi St.

Springfield, MA 01104

Amount: $184,000

Buyer: William T. Raleigh

Seller: Mark A. Phaneuf

Date: 12/16/22

27 Castle St.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Qais M. Malalla

Seller: Andrew M. Siano

Date: 12/14/22

117 Cheyenne Road

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Yadira Rivera

Seller: James Broderick

Date: 12/14/22

78 Coral Road

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Raymond G. Turcotte

Seller: Joshua M. Gibbs

Date: 12/13/22

206 Corcoran Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: John J. Beas

Seller: Kimberly A. Santiago

Date: 12/19/22

31 Cottonwood Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $179,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Matthew P. David

Date: 12/16/22

36 Crestwood St.

Springfield, MA 01107

Amount: $600,000

Buyer: Justice H. Pellegrino

Seller: J. Norbert Properties LLC

Date: 12/21/22

40 Dennis St.

Springfield, MA 01118

Amount: $145,000

Buyer: James Coombs

Seller: Nationwide Abstract LLC

Date: 12/21/22

371 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $125,000

Buyer: Forest Orchard LLC

Seller: Jessica Demarco

Date: 12/12/22

376 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Daniel Torres

Seller: Luis Rosa

Date: 12/13/22

103 El Paso St.

Springfield, MA 01104

Amount: $227,000

Buyer: Bertha Mahue

Seller: Ronnie E. Crapps

Date: 12/15/22

111 Elijah St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Alexandra L. Ortiz

Seller: Rose M. Soto

Date: 12/16/22

294 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Justin Harrison

Seller: Glen J. Jusczyk

Date: 12/22/22

7 Gilmore St.

Springfield, MA 01013

Amount: $210,000

Buyer: Chanel Gamble

Seller: Steven W. Lewis

Date: 12/15/22

326 Goodwin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $265,000

Buyer: Miguel Vazquez

Seller: Joao A. Bernardo

Date: 12/12/22

24-26 Grove St.

Springfield, MA 01107

Amount: $210,000

Buyer: Angel Rios

Seller: Home LLC

Date: 12/13/22

62-64 Groveland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $277,000

Buyer: Jose L. Santiago-Alicea

Seller: Long K. Tran

Date: 12/13/22

54-56 Grover St.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Diana Morales-Ramirez

Seller: Moises Zanazanian

Date: 12/23/22

97 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $279,900

Buyer: Jeffrey Donaruma

Seller: Michael J. Avigliano

Date: 12/21/22

70 Harrow Road

Springfield, MA 01118

Amount: $445,000

Buyer: Bryan Rae

Seller: Juan R. Rodriguez

Date: 12/23/22

12 Haskin St.

Springfield, MA 01109

Amount: $251,000

Buyer: Mirtha Laguerre-Lundy

Seller: Alex Owusu

Date: 12/20/22

10 Hemlock Court

Springfield, MA 01105

Amount: $190,000

Buyer: Gage M. Miller

Seller: Ming Tsang

Date: 12/20/22

25 Hilltop St.

Springfield, MA 01128

Amount: $245,000

Buyer: Daniel P. Candido

Seller: Christopher G. Roig TR

Date: 12/16/22

412 Island Pond Road

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Alexandra Charette

Seller: M&F Vazquez Home Improvements

Date: 12/15/22

99 Jenness St.

Springfield, MA 01104

Amount: $251,000

Buyer: Cynthia L. Maldonado

Seller: Jerry Luciano

Date: 12/21/22

116-118 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Anthony Gibbs

Seller: Kelnate Realty LLC

Date: 12/12/22

103-105 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $340,000

Buyer: Mark Melikian

Seller: Michael J. Jolicoeur

Date: 12/23/22

391 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $345,000

Buyer: Amber Jaeger

Seller: Hien P. Nguyen

Date: 12/16/22

113-115 Knollwood St.

Springfield, MA 01104

Amount: $295,874

Buyer: Lycaste LLC

Seller: Jose R. Escribano

Date: 12/14/22

47 Kulig St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Yadira Rivera

Seller: Robert J. Schroeter

Date: 12/14/22

246 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $269,000

Buyer: Matthew Bourque

Seller: Joan Diaz

Date: 12/20/22

5 Lynebrook Road

Springfield, MA 01118

Amount: $200,000

Buyer: Ruet Properties LLC

Seller: Michael Palmer

Date: 12/20/22

50 Macomber Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $270,000

Buyer: Jacob Martinez

Seller: Blythewood Property Mgmt. LLC

Date: 12/16/22

396 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Forest Orchard LLC

Seller: J. L. H. RT

Date: 12/23/22

56 Mandalay Road

Springfield, MA 01118

Amount: $214,500

Buyer: Ruth M. Holland

Seller: Lori A. Beston

Date: 12/22/22

179-181 Massasoit St.

Springfield, MA 01107

Amount: $315,000

Buyer: Felix Gyabaa

Seller: Brian Thai

Date: 12/15/22

110 Mill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $360,000

Buyer: Patricia Patterson

Seller: Pah Properties LLC

Date: 12/14/22

281 Newton Road

Springfield, MA 01118

Amount: $294,685

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Wilfred Fontaine

Date: 12/21/22

6 North Chatham St.

Springfield, MA 01109

Amount: $189,900

Buyer: Van Tran

Seller: ALDD Real Estate LLC

Date: 12/15/22

91 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Andres Martinez-Matamoros

Seller: Bailey, Wylene, (Estate)

Date: 12/22/22

121 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Quaker Capital LLC

Seller: Mark Glenn

Date: 12/21/22

98 Patricia Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $290,000

Buyer: Daniel R. Dacruz

Seller: D&V RT

Date: 12/16/22

191 Pine Acre Road

Springfield, MA 01129

Amount: $237,500

Buyer: Nancy Vaz

Seller: Diane S. Salstead

Date: 12/19/22

260 Plumtree Road

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Tynisha A. Henderson

Seller: Christopher S. Gaffney

Date: 12/19/22

24 Putnam St.

Springfield, MA 01109

Amount: $245,000

Buyer: Aaron Rothwell

Seller: Phyllis R. Lacasse

Date: 12/21/22

43 Ringgold St.

Springfield, MA 01107

Amount: $310,000

Buyer: Kerline Prophete

Seller: Selocin Inc.

Date: 12/19/22

18 Rittenhouse Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $362,000

Buyer: Hawa Kibodya

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 12/21/22

30 Scott St.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Erasmito Gonzalez

Seller: J3 LLC

Date: 12/19/22

198 Senator St.

Springfield, MA 01129

Amount: $275,000

Buyer: Alexander Sierra

Seller: Thomas A. O’Sullivan

Date: 12/22/22

47 Silver St.

Springfield, MA 01107

Amount: $190,000

Buyer: Jasmine Owen

Seller: Rose A. Owen

Date: 12/16/22

1447 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01129

Amount: $268,000

Buyer: Deon Charles

Seller: Julian Colo

Date: 12/13/22

691 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $500,000

Buyer: M. Mistri LLC

Seller: 691 State Street LLC

Date: 12/20/22

73-75 Sterling St.

Springfield, MA 01107

Amount: $307,000

Buyer: Janthony R. Molina

Seller: Jens Martinez

Date: 12/21/22

390 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $370,000

Buyer: Sumner Avenue LLC

Seller: Andrew W. Vivenzio

Date: 12/20/22

419 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $200,000

Buyer: Ty G. Mezzetti

Seller: University Of St. Joseph

Date: 12/21/22

1164 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Armando Zayas-Izquierdo

Seller: Manchester Ent. LLC

Date: 12/16/22

Tyler St.

Springfield, MA 01101

Amount: $350,000

Buyer: Tyler Street LLC

Seller: Central City Boxing & Barbell

Date: 12/22/22

22-24 Tyler St.

Springfield, MA 01109

Amount: $350,000

Buyer: Tyler Street LLC

Seller: CEntral City Boxing & Barbell

Date: 12/22/22

28 Van Buren Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $127,500

Buyer: Strategic Homes Inc.

Seller: Alfred B. Roy

Date: 12/12/22

145 Vincent St.

Springfield, MA 01129

Amount: $220,000

Buyer: Dimitri Brutskiy

Seller: Janeczek, Gary, (Estate)

Date: 12/22/22

20 Wallace St.

Springfield, MA 01119

Amount: $209,000

Buyer: Exavier J. Adorno

Seller: Naylor Nation Real Estate LLC

Date: 12/16/22

30 Wallace St.

Springfield, MA 01119

Amount: $230,000

Buyer: Miriam Ortiz

Seller: Equity TR Co.

Date: 12/12/22

72 Waverly St.

Springfield, MA 01107

Amount: $310,000

Buyer: Neha Chavan

Seller: 72 Waverly Street LLC

Date: 12/22/22

96 Wheeler Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Horatio Lennox-Pinnock

Seller: Rodriguez, Maria C., (Estate)

Date: 12/22/22

59-61 Willard Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $290,000

Buyer: Rury A. Vasquez-Juarez

Seller: Danoma DG LLC

Date: 12/14/22

114 William St.

Springfield, MA 01105

Amount: $450,000

Buyer: RBT Enterprise LLC

Seller: Isidoro R. Sanchez

Date: 12/21/22

116-120 William St.

Springfield, MA 01105

Amount: $450,000

Buyer: Rbt Enterprise LLC

Seller: Isidoro R. Sanchez

Date: 12/21/22

5 Wilshire Road

Springfield, MA 01118

Amount: $205,000

Buyer: Megliola Realty LLC

Seller: Brian K. Scott

Date: 12/16/22

31 Wilton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $232,500

Buyer: Jeremy A. Powloka

Seller: Tara T. Woods

Date: 12/16/22

72 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $295,000

Buyer: Reinaldo Perez-Rodriguez

Seller: Jjj17 LLC

Date: 12/23/22

WALES

75 Main St.

Wales, MA 01081

Amount: $224,000

Buyer: Nathan R. Quattrocelli

Seller: Kerrie A. Manchester

Date: 12/19/22

185 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $700,000

Buyer: Sonja J. Majstoravich

Seller: John Grasso

Date: 12/16/22

WESTFIELD

9 Bates St.

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Kathleen S. Wiechec

Seller: John P. Wiechec

Date: 12/14/22

9 Charles St.

Westfield, MA 01085

Amount: $320,000

Buyer: Jennifer A. Mason

Seller: Andrzej Rokicki

Date: 12/12/22

32 Cleveland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $323,000

Buyer: Kayla A. Beany

Seller: Charles McNutt

Date: 12/15/22

49 Ely St.

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Amanda R. Pelletier

Seller: Betty J. Welch

Date: 12/22/22

135 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $185,840

Buyer: Kmak LLC

Seller: Kimberly Sulek

Date: 12/22/22

145 Miller St.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: Shanil Bhujel

Seller: Valerie M. Cabral

Date: 12/16/22

539 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $2,480,000

Buyer: Nizan Holdings LLC

Seller: Djj 539 LLC

Date: 12/20/22

4 Oak St.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Stephen Hupfer

Seller: Amanda R. Pyzocha

Date: 12/19/22

132 Pontoosic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $262,000

Buyer: Anthony Bortolussi

Seller: Joan C. Bryskiewicz

Date: 12/20/22

19 Rider Road

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Ihor Sazhai

Seller: Jose A. Figueroa

Date: 12/16/22

30 Tanglewood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $364,000

Buyer: Mitchell R. Barnes

Seller: Sean F. Smith

Date: 12/12/22

70 West Silver St.

Westfield, MA 01085

Amount: $242,000

Buyer: John R. Ciampaglia

Seller: Great Brook TR

Date: 12/15/22

WILBRAHAM

6 Birch St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $315,000

Buyer: Brittany M. Dussault

Seller: Todd N. Ashford

Date: 12/15/22

52 Brookside Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $477,000

Buyer: Erica Etchells

Seller: Irwin W. Wilk

Date: 12/16/22

18 Circle Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Patrick Duncan

Seller: Circle Drive RT

Date: 12/20/22

10 Forest Glade Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $639,000

Buyer: Jonathan Mish

Seller: Jeffrey D. Wicks

Date: 12/21/22

11 Hunting Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $399,900

Buyer: Keith A. Nunes

Seller: Elizabeth A. Chmura

Date: 12/21/22

4 Laurel Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $494,000

Buyer: Alireza Jarihi

Seller: Paul E. Dernavich

Date: 12/20/22

166 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $255,000

Buyer: Marcel Nunes

Seller: Brian S. Lashway

Date: 12/16/22

15 Maplewood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $415,000

Buyer: Megan F. Hill

Seller: Richard Butler

Date: 12/15/22

11 Old Orchard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $427,000

Buyer: Marcus D. Verteramo

Seller: Nancy Labrie

Date: 12/22/22

6 Patriot Ridge Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $640,000

Buyer: Hunter E. Boody

Seller: Adam May

Date: 12/19/22

2 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $158,000

Buyer: Chad Roy

Seller: Robert T. Kelliher

Date: 12/23/22

463 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $339,900

Buyer: John F. Gamba

Seller: Todd R. Burke

Date: 12/16/22

78 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $240,000

Buyer: Teodosia C. Sanchez

Seller: Edwin Misiaszek

Date: 12/12/22

WEST SPRINGFIELD

61 Alderbrook Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $333,000

Buyer: Erik Tancrati

Seller: Strout, Kenin, (Estate)

Date: 12/23/22

92 Bonnie Brae Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $314,900

Buyer: Jennifer Curtis

Seller: Michael Vincent

Date: 12/14/22

905 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Sirat Byati

Seller: Bikash Chhetri

Date: 12/21/22

23 Elm Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $135,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Debbie D. Leavitt

Date: 12/20/22

69 Hanover St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Adriel E. Hernandez

Seller: Anthony Becker

Date: 12/19/22

25 Hayes Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $325,000

Buyer: Tempus Unlimited Inc.

Seller: Normandeau Realty LLC

Date: 12/23/22

440 Massachusetts Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Zeiad Zaitoun

Seller: Ebi Poudyel

Date: 12/15/22

15 Oleander St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $199,500

Buyer: MFRA TR

Seller: Anthony P. Ceccheteli

Date: 12/21/22

1240 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Nicole C. Brochu

Seller: Jerrold F. Granger

Date: 12/13/22

288 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $425,000

Buyer: Westfield St. Group LLC

Seller: West Springfield Animal

Date: 12/16/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

24 Dickinson St.

Amherst, MA 01002

Amount: $445,000

Buyer: 24 Dickinson LLC

Seller: Sea Gull Properties LLC

Date: 12/15/22

145 Glendale Road

Amherst, MA 01002

Amount: $349,600

Buyer: William M. Palmer

Seller: Mark C. Moriarty

Date: 12/16/22

30 Hitching Post Road

Amherst, MA 01002

Amount: $460,000

Buyer: Sophie Lippert

Seller: Mehta, Surinder K., (Estate)

Date: 12/13/22

81 Memorial Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $487,000

Buyer: David Salutric

Seller: Aaron D. Rubinstein

Date: 12/14/22

340 South Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $321,750

Buyer: Jonathan Obert

Seller: Amherst College Trust

Date: 12/15/22

15 Teaberry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $749,000

Buyer: Joseph L. MacDonald

Seller: Terry S. Johnson

Date: 12/16/22

BELCHERTOWN

71 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $425,000

Buyer: Nohika Cherubin

Seller: M&G Land Development LLC

Date: 12/22/22

181 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $331,750

Buyer: Katherine Nadeau

Seller: Jessica M. Daly

Date: 12/14/22

11 Rita Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $308,000

Buyer: Alison Montemagni

Seller: Enix Zavala

Date: 12/14/22

475 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $585,000

Buyer: Paul A. Valentine

Seller: JHP Builders LLC

Date: 12/21/22

59 Springfield Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $311,900

Buyer: Stacey Kronenberg

Seller: Benjamin A. Graham

Date: 12/14/22

Upper Pond

Belchertown, MA 01007

Amount: $337,500

Buyer: Sharon S. Carty

Seller: Linda Tolpa

Date: 12/16/22

167 Warren Wright Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $260,000

Buyer: James L. Beadle

Seller: Trexler M. Topping

Date: 12/13/22

CUMMINGTON

59 Dodwells Road

Cummington, MA 01026

Amount: $345,000

Buyer: Harrison Datkowitz

Seller: Cristi K. Lindblom

Date: 12/15/22

61 Nash Road

Cummington, MA 01026

Amount: $451,000

Buyer: Lisa A. Harvey

Seller: Aaron Robb

Date: 12/22/22

EASTHAMPTON

13 Carillon Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $381,500

Buyer: Alberto Perez

Seller: Philip F. Civello

Date: 12/16/22

17 Hill Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: Christopher Langevin

Seller: Antonio Langevin

Date: 12/14/22

30 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $385,000

Buyer: Olaleye A. Aina

Seller: David Marek

Date: 12/19/22

GRANBY

134 Aldrich St.

Granby, MA 01033

Amount: $500,000

Buyer: Craig Helbok

Seller: David R. Jodoin

Date: 12/19/22

549 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $294,000

Buyer: Jonathan M. Larder

Seller: Barbara Martino RET

Date: 12/15/22

601 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $163,000

Buyer: Michael Pancione

Seller: Megliola Realty LLC

Date: 12/16/22

144 Carver St.

Granby, MA 01033

Amount: $380,000

Buyer: Harold A. Chua

Seller: Sawicki, Thaddeus J., (Estate)

Date: 12/14/22

HADLEY

46 Huntington Road

Hadley, MA 01035

Amount: $360,000

Buyer: Jeremy Ober

Seller: Ronald J. Barrett

Date: 12/21/22

30 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $750,000

Buyer: 30 Russell Street LLC

Seller: Gregory F. Hancock

Date: 12/22/22

HATFIELD

58 Linseed Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $360,000

Buyer: Izabela Wasylik

Seller: Gretchen M. Adamski

Date: 12/21/22

NORTHAMPTON

485 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $397,950

Buyer: Kenneth Lee

Seller: Jay Cebik

Date: 12/23/22

128 Cross Path Road

Northampton, MA 01060

Amount: $255,000

Buyer: Talmas LLC

Seller: Reil, Nancy, (Estate)

Date: 12/15/22

23 Fort Hill Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $530,000

Buyer: Luca Capogna

Seller: Scott R. Hodges

Date: 12/13/22

34 Fort Hill Ter.

Northampton, MA 01060

Amount: $262,400

Buyer: Jeffrey T. Massimino

Seller: John G. Tenczar RET

Date: 12/13/22

21 Harold St.

Northampton, MA 01062

Amount: $300,000

Buyer: Jon Paul Stracco

Seller: Paul Stracco

Date: 12/16/22

1 Market St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,500,000

Buyer: Goodmarket Properties LLC

Seller: E. Paul Brown LT

Date: 12/15/22

661 Park Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $675,000

Buyer: Elisa S. Daus

Seller: Jeanne A. Kelley LT

Date: 12/19/22

451 Rocky Hill Road

Northampton, MA 01062

Amount: $367,100

Buyer: Adam Freed

Seller: Jessica Hertzberg

Date: 12/19/22

PELHAM

39 Harkness Road

Pelham, MA 01002

Amount: $357,500

Buyer: Jessica R. Ladin

Seller: Pamela K. Borglum

Date: 12/21/22

166 Packardville Road

Pelham, MA 01007

Amount: $165,000

Buyer: Dimiero Investments LLC

Seller: Robert L. Vallee

Date: 12/23/22

SOUTH HADLEY

48 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $133,000

Buyer: Paul Viens

Seller: John Arthur

Date: 12/13/22

13 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: JN Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 12/22/22

17 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: JN Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 12/22/22

21 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: JN Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 12/22/22

33 Mary Lyon Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $380,000

Buyer: Patricia Hourihan

Seller: Jane M. Joslyn

Date: 12/21/22

147 Mosier St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $360,000

Buyer: Patrick K. Asselin

Seller: Partyka, Eva Agnes R., (Estate)

Date: 12/23/22

4 Pershing Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $360,000

Buyer: James Takuraneyi-Hokonya

Seller: Kerry L. Hussey

Date: 12/22/22

93 Pittroff Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $212,000

Buyer: Jacob Bacis

Seller: Johnson, Robert C., (Estate)

Date: 12/15/22

SOUTHAMPTON

126 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $405,000

Buyer: Stephen A. Miller

Seller: David M. McGrath

Date: 12/19/22

WARE

1 Anna St.

Ware, MA 01082

Amount: $285,000

Buyer: Allen C. Edwards

Seller: Power, Christopher T., (Estate)

Date: 12/16/22

8 Highland St.

Ware, MA 01082

Amount: $350,000

Buyer: Jacob Mingels

Seller: M&G Land Development LLC

Date: 12/15/22

19 Horseshoe Circle

Ware, MA 01082

Amount: $636,000

Buyer: David Swirk

Seller: Clifford D. Heaton

Date: 12/14/22

150-R North St.

Ware, MA 01082

Amount: $255,000

Buyer: Sainphonie Berlus

Seller: James E. Beauregard

Date: 12/23/22

126 West Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: David P. Bourdeau Realty

Seller: Melha Temple Holding Corp.

Date: 12/16/22

WESTHAMPTON

356 Northwest Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $189,000

Buyer: Gary Wickland

Seller: David R. Morin

Date: 12/16/22

Reservoir Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Kestrel Land TInc

Seller: Harris, Nancy T., (Estate)

Date: 12/21/22

WILLIAMSBURG

88 Old Goshen Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $475,000

Buyer: Robert B. Longley

Seller: Luciano E. Barrios

Date: 12/13/22