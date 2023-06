The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

CHARLEMONT

14 Harmony Heights

Charlemont, MA 01339

Amount: $250,000

Buyer: JH Deerfield Valley Properties LLC

Seller: Anthony J. Grey

Date: 05/18/23

CONWAY

37 Fisher Place Road

Conway, MA 01341

Amount: $310,000

Buyer: Alison Sinkler

Seller: Susan Bridge

Date: 05/16/23

46 Schoolhouse Road

Conway, MA 01341

Amount: $155,000

Buyer: Philip Watson

Seller: Alfred J. Albano

Date: 05/26/23

434 South Shirkshire Road

Conway, MA 01341

Amount: $291,000

Buyer: Sarah A. Sullivan

Seller: Edwin B. Strange

Date: 05/17/23

DEERFIELD

97 Pine Nook Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $428,500

Buyer: Allen-Chase Foundation

Seller: Rogers Farm Mgmt. LLC

Date: 05/18/23

105 Pine Nook Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $651,500

Buyer: David A. Sibley

Seller: Rogers Farm Mgmt. LLC

Date: 05/18/23

81 Stillwater Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $210,000

Buyer: Oscar J. Almeida

Seller: John Mackinnon

Date: 05/19/23

117 Stillwater Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $450,000

Buyer: Alan Haas

Seller: Paul M. Smiaroski

Date: 05/26/23

GILL

95 French King Hwy.

Gill, MA 01354

Amount: $211,000

Buyer: Dana D. Gabriel

Seller: Julie A. Brown

Date: 05/19/23

GREENFIELD

44 Colrain St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $190,000

Buyer: Michael W. Donnelly

Seller: Jason P. Wegiel

Date: 05/18/23

317 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $3,500,433

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

28 Harrison Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $279,500

Buyer: Lenora M. Kohan

Seller: Kristi L. Ceccarossi

Date: 05/15/23

139 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $290,000

Buyer: Maryanne Royle

Seller: Richard A. Bartlett

Date: 05/17/23

330 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $725,000

Buyer: Sniffen FT

Seller: Thomas M. Scriver

Date: 05/26/23

83 Shattuck St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $300,000

Buyer: Rory Tallon-Hicks

Seller: Thomas D. Walsh

Date: 05/19/23

49 Smith St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $325,000

Buyer: Shannon Baker

Seller: Lawrence P. Interlande

Date: 05/24/23

MONTAGUE

55 11th St.

Montague, MA 01376

Amount: $237,000

Buyer: James C. Simpson

Seller: Sheila Webster

Date: 05/18/23

2 Fosters Road

Montague, MA 01351

Amount: $215,000

Buyer: Windy Acres 2 LLC

Seller: Alice M. Foster IRT

Date: 05/19/23

15 I St.

Montague, MA 01376

Amount: $210,000

Buyer: Seth C. Olson

Seller: Nancy C. Aubrey

Date: 05/19/23

10 Montague City Road

Montague, MA 01301

Amount: $1,365,242

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

22 O St.

Montague, MA 01376

Amount: $239,900

Buyer: Michael Hutchinson

Seller: Hildreth Int.

Date: 05/22/23

NORTHFIELD

440 Mount Hermon Station Road

Northfield, MA 01360

Amount: $150,000

Buyer: Peter B. Antognoni

Seller: Nancy A. Silva

Date: 05/23/23

754 Mount Hermon Station Road

Northfield, MA 01360

Amount: $215,000

Buyer: Joshua M. Burnes

Seller: Gabriela Constantin

Date: 05/15/23

ORANGE

Athol Road

Orange, MA 01364

Amount: $150,000

Buyer: Susan Buck

Seller: Gerancy Holdings LLC

Date: 05/17/23

200 Dana Road

Orange, MA 01364

Amount: $287,500

Buyer: David P. Hartnett

Seller: Richard P. Marcinowski

Date: 05/26/23

10-R Eagleville Road

Orange, MA 01364

Amount: $301,900

Buyer: Mary Chaplin

Seller: Gene W. Ramsdell

Date: 05/18/23

12 High St.

Orange, MA 01364

Amount: $190,000

Buyer: Timothy Britt

Seller: Robert K. Treutlein

Date: 05/24/23

47 Horton Road

Orange, MA 01364

Amount: $275,000

Buyer: Dustin Mallette

Seller: 73 Willard Road LLC

Date: 05/26/23

61 Oak Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $470,000

Buyer: Amanda Gallant

Seller: Mark Lemcke

Date: 05/19/23

Quabbin Blvd.

Orange, MA 01364

Amount: $820,848

Buyer: TJA201 LLC

Seller: New England Agriculture

Date: 05/18/23

255 River Road

Whately, MA 01373

Amount: $805,000

Buyer: Bernard A. Smiarowski

Seller: Pasiecnik, James M., (Estate)

Date: 05/24/23

123 Sandrah Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $284,000

Buyer: Paul Digregory

Seller: Chris Rushford

Date: 05/16/23

91 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $303,900

Buyer: John Garcia

Seller: Patricia M. Lee

Date: 05/18/23

SUNDERLAND

129 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $503,000

Buyer: John R. Barlow

Seller: MF Properties LLC

Date: 05/19/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

11 Damato Way

Agawam, MA 01001

Amount: $615,900

Buyer: Omar R. Crawford

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 05/19/23

123 Hunters Greene Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $490,000

Buyer: Usama Zafar

Seller: Rock Whang

Date: 05/25/23

53 James St.

Agawam, MA 01030

Amount: $314,900

Buyer: Melissa Desrosiers

Seller: Christopher W. Rutola

Date: 05/19/23

84 Line St.

Agawam, MA 01030

Amount: $285,000

Buyer: Brandon Tessier

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 05/19/23

112 Mill St.

Agawam, MA 01001

Amount: $235,000

Buyer: Olivia Beauvais

Seller: Beauvais, Theresa A., (Estate)

Date: 05/22/23

586 Mill St.

Agawam, MA 01030

Amount: $700,000

Buyer: Rosewood Way Townhomes LP

Seller: Chicopee Kendall LLC

Date: 05/16/23

509 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Gregory A. Riberdy

Seller: Alfred H. Riberdy

Date: 05/17/23

250 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $311,822

Buyer: Shawn P. Allyn

Seller: Modern Creative Contractors

Date: 05/15/23

19-21 River St.

Agawam, MA 01001

Amount: $325,000

Buyer: Siano Property Solutions LLC

Seller: Tatum S. Calabrese

Date: 05/25/23

520 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $400,000

Buyer: Ian Ireland

Seller: Bernard F. Wilkes

Date: 05/18/23

794 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $1,708,735

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

847 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $320,000

Buyer: D & M Summers LLC

Seller: Tini-Jekejo Inc.

Date: 05/26/23

837 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $5,880,146

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 05/22/23

181 Tobacco Farm Road

Agawam, MA 01030

Amount: $510,000

Buyer: Ivan Borovyi

Seller: Kieffer, Rosemarie E., (Estate)

Date: 05/26/23

Walnut St.

Agawam, MA 01001

Amount: $362,000

Buyer: Viktorian Estate LLC

Seller: Walnut Street RT

Date: 05/24/23

63 William St.

Agawam, MA 01030

Amount: $265,000

Buyer: Alessio Calabrese

Seller: Brian A. Pellegrino

Date: 05/17/23

BRIMFIELD

1142 Dunhamtown Brimfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $398,000

Buyer: Kyle Emerson

Seller: Paul Giorgiole

Date: 05/24/23

99 Haynes Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $450,000

Buyer: Steven E. Spellman

Seller: Kevin A. Green

Date: 05/26/23

279 Little Alum Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $290,000

Buyer: Jocelyn Tourtellotte

Seller: Lawrence F. Army

Date: 05/17/23

3 Main St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $6,420,129

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 05/25/23

146 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $489,000

Buyer: John Robinson

Seller: Chestnut Hill Homes LLC

Date: 05/18/23

CHICOPEE

140 Anson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $385,000

Buyer: Marissa Deady

Seller: Marc G. Archambault

Date: 05/22/23

3 Anthony St.

Chicopee, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Eugene Foti

Seller: Joseph F. Lech

Date: 05/22/23

61 Beston St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $290,000

Buyer: Kenny Soto

Seller: Eric Ciborowski

Date: 05/26/23

310 Carew St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Michael J. Ruz Camacho

Seller: Michelle S. Rollins

Date: 05/26/23

125 Deslauriers St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Steven Rosario-Alvarado

Seller: Angel G. Rodriguez Colon

Date: 05/24/23

122 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $263,000

Buyer: Kimsuor Thorng

Seller: Linda M. Santoni

Date: 05/19/23

44 Jean Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $560,000

Buyer: Ian McLean

Seller: N. Riley Development Inc.

Date: 05/25/23

32 Jefferson Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Jannette R. Vega

Seller: Anita Patrie

Date: 05/22/23

92 McCarthy Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Kristy Sutton

Seller: Gagne FT

Date: 05/26/23

196 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $335,000

Buyer: Nicholas Simon

Seller: Richard R. Stanislas

Date: 05/17/23

370 New Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $291,500

Buyer: Jessica Washington

Seller: Earl C. Lempke

Date: 05/26/23

8 Pleasantview Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Yarellys N. Barreto

Seller: Chi Dinh

Date: 05/19/23

91 Rimmon Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Marilyn C. Ayala

Seller: Muhammad J. Akbar

Date: 05/15/23

200 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: RTNC Auto Wash Inc.

Seller: Daniel H. Burnett

Date: 05/15/23

137 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $350,000

Buyer: Lizandra N. Ortiz

Seller: Julio Rivera

Date: 05/15/23

43 Tourtelotte Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $340,000

Buyer: Harvey Marmolejos

Seller: Ismael Bernabel

Date: 05/19/23

166 Vadnais St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Jaime M. Decaro

Seller: Mark S. Bailly

Date: 05/16/23

110 Valier Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Mehmet Sarikcioglu

Seller: Susan Provoda

Date: 05/22/23

41 West St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $175,000

Buyer: Jason E. Carrion

Seller: TLC Realty LLC

Date: 05/26/23

56 Wilson Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Chae D. Green

Seller: Elin A. Gaynor

Date: 05/26/23

209 Woodcrest Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $286,319

Buyer: Lsf11 Master Part TR

Seller: Susan Kim

Date: 05/15/23

EAST LONGMEADOW

15 Barnum St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Thomas Ciarla

Seller: Shannon Ryan

Date: 05/15/23

40 Fenway Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $575,000

Buyer: Nicholas J. Chatman

Seller: Truong M. Tai

Date: 05/22/23

176 Hampden Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $189,939

Buyer: Secretary of Housing & Urban Development

Seller: Francis J. Dutille

Date: 05/25/23

71 Harwich Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $320,000

Buyer: Christopher F. Bourbeau

Seller: Mary-Anne S. Stearns

Date: 05/24/23

87 Hillside Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $435,000

Buyer: Ashley E. Evans

Seller: Eileen T. Bianconi

Date: 05/24/23

10 Murray Court

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $274,900

Buyer: Sandra L. Trubounis

Seller: Seth Metcalf

Date: 05/22/23

406-436 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $27,348,000

Buyer: So-Heritage Park JV LLC

Seller: Heritage MZL LLC

Date: 05/22/23

406-436 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $952,000

Buyer: So-Heritage Park JV LLC

Seller: Pecousic Mabrook LLC

Date: 05/22/23

GRANVILLE

388 South Lane

Granville, MA 01034

Amount: $391,500

Buyer: Paula Novak

Seller: Kokoleka RT

Date: 05/19/23

HAMPDEN

778 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $400,000

Buyer: Elliot Jenrette

Seller: Marcey Lindley

Date: 05/18/23

42 Raymond Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $345,000

Buyer: Rachael L. Cormier

Seller: Linda A. Varney

Date: 05/15/23

37 Woodland Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $191,500

Buyer: Joanna Santaniello

Seller: Joseph B. Sullivan

Date: 05/23/23

HOLLAND

63 South Cottage Road

Holland, MA 01521

Amount: $200,000

Buyer: Herbert F. Seymour

Seller: Daniel J. Bauman

Date: 05/19/23

69 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $151,000

Buyer: John D. Holdcraft

Seller: Storey, Tammy S., (Estate)

Date: 05/17/23

62 Vinton Road

Holland, MA 01521

Amount: $335,000

Buyer: Amanda M. Lafrance

Seller: Gilfoy, Joseph, (Estate)

Date: 05/18/23

HOLYOKE

52 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $150,000

Buyer: Green Path Consulting Group

Seller: Obas Realty LLC

Date: 05/15/23

518 Maple St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Daniel Radionov

Seller: Vladislaw Yefimiadi

Date: 05/26/23

45 North Summer St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $253,000

Buyer: Eliezer R. Alvarado

Seller: Trentan S. Williams

Date: 05/24/23

136 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $125,000

Buyer: Ann Adams

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 05/19/23

244-246 South St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $337,000

Buyer: Jeremy R. Gonzalez

Seller: Maria Munet

Date: 05/19/23

32 Woodbine Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $437,000

Buyer: Matthew W. Bayne

Seller: Constance M. Laroche

Date: 05/18/23

LONGMEADOW

228 Burbank Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $515,000

Buyer: Matthew A. Kennedy

Seller: Jeffrey A. Cosenzi

Date: 05/25/23

112 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $315,000

Buyer: Luigi Chiarella

Seller: Dorothy J. Posner IRT

Date: 05/25/23

62 Dartmouth Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $505,000

Buyer: Gregory J. Rogers

Seller: Marcus White

Date: 05/24/23

120 Hawthorne St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $409,000

Buyer: Douglas L. Catanzaro

Seller: Joshua Kent

Date: 05/19/23

97 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $540,000

Buyer: Corey B. Williams

Seller: Marissa A. Vest

Date: 05/19/23

LUDLOW

463 Center St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $1,263,358

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 05/22/23

97 Church St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Rodman Capital Group LLC

Seller: Venne, Jacqueline O., (Estate)

Date: 05/16/23

320 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $3,584,851

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/25/23

902 East St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $275,000

Buyer: David Rodman

Seller: Lori Crum

Date: 05/18/23

19 Lehigh St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $210,000

Buyer: Jose L. Fragoso

Seller: Helder M. Cerqueira

Date: 05/19/23

31 Lavoie Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $251,500

Buyer: Jillian Stupak

Seller: Maureen Pelletier

Date: 05/24/23

60 Lockland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $215,000

Buyer: Richard Hazeldine

Seller: Hayley E. Babineau

Date: 05/23/23

54 Moody St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $375,000

Buyer: LK Realty LLC

Seller: Moody Street Realty LLC

Date: 05/22/23

39 Rogers Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $215,000

Buyer: Krysten Perok

Seller: Alexander Grisaru

Date: 05/24/23

30 Williams St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $265,000

Buyer: Gregory K. Saladyga

Seller: Sandra Houghton

Date: 05/23/23

37 Wyndermere Place

Ludlow, MA 01056

Amount: $560,000

Buyer: Sunha Chung

Seller: Renee A. Rodolakis

Date: 05/26/23

MONSON

66 Butler Road

Monson, MA 01057

Amount: $300,000

Buyer: Seth Metcalf

Seller: Richard Cordner

Date: 05/26/23

34 Ely Road

Monson, MA 01057

Amount: $501,000

Buyer: David G. Vargas

Seller: Kostorizos, Mary E., (Estate)

Date: 05/19/23

Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $390,000

Buyer: Town of Monson Through ITS

Seller: Booker, Jean, (Estate)

Date: 05/26/23

110 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Victor Janulewicz

Seller: Sullivan, Daniel R., (Estate)

Date: 05/22/23

61 Lakeside Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Mark Laird

Seller: Katherine M. Kennedy

Date: 05/23/23

18 Silva St.

Monson, MA 01057

Amount: $253,900

Buyer: Ambrea Mackenzie

Seller: Marion L. Appleby

Date: 05/26/23

MONTGOMERY

78 Pineridge Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Monica A. Patrick

Seller: No Limit Assets LLC

Date: 05/19/23

PALMER

114-118 Bourne St.

Palmer, MA 01080

Amount: $410,000

Buyer: Damien Wilson

Seller: Myriam Vega

Date: 05/19/23

2030 Calkins Road

Palmer, MA 01069

Amount: $186,000

Buyer: Patricia J. Bachand

Seller: David E. Bachand

Date: 05/25/23

4049-4051 Church St.

Palmer, MA 01069

Amount: $335,000

Buyer: Jesus M. Nevarez

Seller: Ricardo M. Cedeno

Date: 05/26/23

31-33 Converse St.

Palmer, MA 01069

Amount: $190,000

Buyer: Edwin R. Ocana

Seller: Sade Callwood

Date: 05/22/23

9 Holbrook St.

Palmer, MA 01069

Amount: $305,000

Buyer: Lisa A. Newton

Seller: Patricia J. Bachand

Date: 05/18/23

8 Meadow Lane

Palmer, MA 01069

Amount: $252,000

Buyer: Sarah Sevigny

Seller: Christopher J. Sugrue

Date: 05/18/23

1472 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $4,769,613

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

1269 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $285,900

Buyer: Adrian T. Torres Robles

Seller: Joseph P. Paul

Date: 05/25/23

RUSSELL

16 Westfield Road

Russell, MA 01071

Amount: $1,117,810

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 05/22/23

SPRINGFIELD

31-33 Armory St.

Springfield, MA 01105

Amount: $450,000

Buyer: James M. Christy

Seller: Ronnie Salas

Date: 05/22/23

616 Armory St.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Hector Ocasio

Seller: Pedro D. Lopez

Date: 05/24/23

163 Atwater Ter.

Springfield, MA 01107

Amount: $465,000

Buyer: Megan McAdams

Seller: Edwin D. Friderici

Date: 05/15/23

Bay St.

Springfield, MA 01101

Amount: $175,000

Buyer: Markdon Realty LLC

Seller: Bdmg LLC

Date: 05/18/23

24-26 Beauregard St.

Springfield, MA 01151

Amount: $339,000

Buyer: Campo Y. Mar LLC

Seller: Delissa S. Kraus

Date: 05/19/23

17 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $180,000

Buyer: P&R Investments LLC

Seller: William R. McCarthy

Date: 05/26/23

186 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $355,000

Buyer: Ryleigh Reid

Seller: Belspring TR

Date: 05/23/23

100 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $385,000

Buyer: Layth Alkhazraji

Seller: Carol G. Jackson

Date: 05/15/23

121 Brandon Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $311,300

Buyer: Thomas Ricks

Seller: Concetta Viviano

Date: 05/26/23

252 Cabinet St.

Springfield, MA 01129

Amount: $330,000

Buyer: Maritza M. Alicea

Seller: Rodriquez, Melvin, (Estate)

Date: 05/18/23

71 Caitlin Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $335,000

Buyer: Ricardo Ortiz

Seller: Amy E. Harrigan

Date: 05/19/23

798 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $1,101,800

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/25/23

22 Cedar St.

Springfield, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: Modern Creative Contractors

Seller: Marta Torres

Date: 05/16/23

67-69 Chester St.

Springfield, MA 01105

Amount: $385,000

Buyer: Jaminton Palma

Seller: Carmen E. Reyes

Date: 05/19/23

115 Clayton St.

Springfield, MA 01107

Amount: $321,000

Buyer: Alejandro A. Rivera-Rivas

Seller: Luis A. Acosta

Date: 05/26/23

255 Connecticut Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $221,000

Buyer: Nathaniel Mendez

Seller: Bergman, Verna Ruth, (Estate)

Date: 05/16/23

40 Dana St.

Springfield, MA 01104

Amount: $247,000

Buyer: Paul A. Hudgik

Seller: Riordan, Kathleen M. (Estate)

Date: 05/23/23

17 Dearborn St.

Springfield, MA 01109

Amount: $255,000

Buyer: Julio E. Figueroa

Seller: KMAK LLC

Date: 05/26/23

625 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $244,000

Buyer: Saengchanh Viengxay

Seller: Yeslin Gonzalez

Date: 05/18/23

426 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Antonio V. Lopriore

Seller: Maria L. Lopriore

Date: 05/25/23

63 Entrybrook Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $295,000

Buyer: Agnesa Bratnichenko

Seller: Eyup Atmaca

Date: 05/17/23

268 Forest Hills Road

Springfield, MA 01128

Amount: $339,000

Buyer: Aaron D. Leasure

Seller: Christopher E. Roos

Date: 05/24/23

14 Franconia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Eleanor E. Tynan

Seller: Lavalee, Alice I. (Estate)

Date: 05/25/23

151 Garnet St.

Springfield, MA 01129

Amount: $275,000

Buyer: Bridget Grim

Seller: Brian T. Kennedy

Date: 05/26/23

150 Glenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $150,000

Buyer: Wilfredo Ortiz

Seller: Robert R. Levesque

Date: 05/23/23

115 Greene St.

Springfield, MA 01109

Amount: $131,000

Buyer: Greene Street RT

Seller: Sivia Malloy

Date: 05/18/23

66 Grenada Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $352,000

Buyer: Roger Figuereo

Seller: Peter Stathakis

Date: 05/24/23

160 Hampshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $270,000

Buyer: Carlos R. Cosme Rosado

Seller: Bay Flow LLC

Date: 05/17/23

74 Haskin St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Jayson Miranda

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 05/25/23

125 Hood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Angel M. Santiago-Felix

Seller: Jacqueline Otero

Date: 05/22/23

20 Hunt St.

Springfield, MA 01108

Amount: $117,000

Buyer: Jjj17 LLC

Seller: No Limit Assets LLC

Date: 05/25/23

44 Ina St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Clark L. Brown

Seller: Pah Properties LLC

Date: 05/18/23

50-52 James St.

Springfield, MA 01105

Amount: $290,000

Buyer: Angelic Carr

Seller: Tm Rentals LLC

Date: 05/17/23

28-30 Kendall St.

Springfield, MA 01104

Amount: $189,000

Buyer: Mason Capital Ventures LLC

Seller: Bank Of America

Date: 05/24/23

184 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $165,000

Buyer: Healthy Neighborhood Group LLC

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 05/26/23

33 Ladd St.

Springfield, MA 01109

Amount: $245,000

Buyer: Marc Marino

Seller: Dora Morales

Date: 05/19/23

39 Laurelwood Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $310,000

Buyer: Quyen L. Ngo

Seller: Benjamin A. Tanguay

Date: 05/15/23

330-332 Liberty St.

Springfield, MA 01104

Amount: $374,000

Buyer: Mayra M. Molina

Seller: JJS Capital Investments LLC

Date: 05/26/23

1525 Main St., Lot 1525

Springfield, MA 01103

Amount: $850,000

Buyer: F. B. Development LLC

Seller: New England Public Media Inc.

Date: 05/16/23

25 Manitoba St.

Springfield, MA 01108

Amount: $140,000

Buyer: Felix Decesare

Seller: Christopher J. Dowd

Date: 05/26/23

19 Mattoon St.

Springfield, MA 01105

Amount: $399,900

Buyer: Jason Clark

Seller: Ansel C. Erickson-Zinter

Date: 05/24/23

30 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $220,000

Buyer: Desmond Horton

Seller: Colleen E. Burkhart

Date: 05/24/23

63 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $120,000

Buyer: Robert Gauthier

Seller: Robert J. Schroeter

Date: 05/23/23

130 Myrtle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $185,000

Buyer: Victor M. Lopez Garcia

Seller: Robert J. Lefebvre

Date: 05/15/23

290 Newton Road

Springfield, MA 01118

Amount: $295,000

Buyer: Scott Meadows

Seller: Dimetrius A. Hatcher

Date: 05/18/23

184-186 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $360,000

Buyer: Reinaldo P. Maestre

Seller: Diego Bonilla

Date: 05/15/23

249 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $127,500

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Scott E. Rohan

Date: 05/17/23

292-294 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $152,000

Buyer: Chamber Investment Group LLC

Seller: Jazmin N. Paulino

Date: 05/26/23

107 Phoenix Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $272,500

Buyer: John Hosmer-Quint

Seller: Maria Cruz

Date: 05/26/23

112 Princeton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $277,500

Buyer: Uziel Q. Barrios

Seller: Tara Ahmed

Date: 05/19/23

119 Ravenwood St.

Springfield, MA 01129

Amount: $293,000

Buyer: Darius L. Martin

Seller: Rustilio Borrero

Date: 05/26/23

170 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $276,500

Buyer: Victoria A. Spedding

Seller: Louis J. Evans

Date: 05/24/23

1310 Saint James Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $400,000

Buyer: Rtnc Auto Wash Inc.

Seller: Daniel H. Burnett

Date: 05/15/23

90 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: David Pownall

Seller: Roy, Dorcas, (Estate)

Date: 05/19/23

96 Savoy Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Maria Cruz

Seller: Angel J. Cruz

Date: 05/26/23

152 Shady Brook Lane

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Frances E. Kimball Russo

Seller: Matahari RT

Date: 05/16/23

89 Sparrow Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Carrasquillo Fix Up LLC

Seller: MTG Equity Conversion TR 201

Date: 05/26/23

244 Springfield St.

Springfield, MA 01107

Amount: $423,000

Buyer: Mark Manzella

Seller: Mendez TR

Date: 05/18/23

40 Vincent St.

Springfield, MA 01129

Amount: $250,000

Buyer: Julio A. Morales Saravia

Seller: Pah Properties LLC

Date: 05/26/23

134 Wachusett St.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Staci Graves

Seller: Brendan Simms

Date: 05/23/23

31 Wallace St.

Springfield, MA 01119

Amount: $121,000

Buyer: Aldo Properties LLC

Seller: Darlene Stewart-Hernandez

Date: 05/25/23

54 Washington Road

Springfield, MA 01108

Amount: $425,000

Buyer: Florence Kabagenyi

Seller: Diversified Investments Intl. LLC

Date: 05/26/23

21 Watling St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Susan Walden

Seller: James P. Garvey

Date: 05/23/23

192-194 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $274,900

Buyer: SM Allen Real Estate LLC

Seller: Njoroge Wamunyuah

Date: 05/23/23

22-24 Westernview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $349,500

Buyer: Allen Stout

Seller: Lee Cooney

Date: 05/26/23

85 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Graciela P. G. Cortes

Seller: Greg Lasage

Date: 05/19/23

41 Washington St.

Springfield, MA 01108

Amount: $269,000

Buyer: Luis A. Rivera

Seller: Stephanie C. Howard

Date: 05/17/23

134 Woodmont St.

Springfield, MA 01104

Amount: $350,000

Buyer: Colin W. Hodgson Smith

Seller: Cagdas Yilmaz

Date: 05/26/23

70 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $360,000

Buyer: Shaneka R. Edwards

Seller: JJJ17 LLC

Date: 05/18/23

SOUTHWICK

33 Buckingham Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $315,000

Buyer: Asha Khanna

Seller: Danielle L. Alderman

Date: 05/24/23

234 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $188,000

Buyer: Michael Werman

Seller: Mary P. Dougherty

Date: 05/17/23

95-A Sheep Pasture Road

Southwick, MA 01077

Amount: $124,000

Buyer: Pavel Zhuk

Seller: Bell Point LLC

Date: 05/19/23

TOLLAND

26 Forest Road

Tolland, MA 01034

Amount: $297,500

Buyer: George A. Porter RET

Seller: Denise M. Linden

Date: 05/18/23

WALES

163 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $210,000

Buyer: Luis D. Maurial-Munoz

Seller: Heidi L. Hamer

Date: 05/26/23

165 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $210,000

Buyer: Luis D. Maurial-Munoz

Seller: Heidi L. Hamer

Date: 05/26/23

10 Woodland Hts.

Wales, MA 01081

Amount: $270,000

Buyer: Jefferson J. Delrosario

Seller: Margaret Powers

Date: 05/26/23

WEST SPRINGFIELD

60 Bowers St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Jayne Bartlett

Seller: John Fiorini

Date: 05/15/23

117 Brookline Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Justin R. Guillemette

Seller: Michael J. Mushok

Date: 05/18/23

61 Christopher Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $470,000

Buyer: Jacob Burgess

Seller: Melissa M. Desrosiers

Date: 05/19/23

603 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $265,000

Buyer: Robert Denham

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 05/17/23

696 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $425,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: Corey B. Williams

Date: 05/16/23

695 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $175,000

Buyer: William Rivera

Seller: 695 Morgan Road NT RET

Date: 05/19/23

119 Orchardview St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $351,000

Buyer: Tonya L. Tabin

Seller: Judycki, Raymond N., (Estate)

Date: 05/19/23

143 Park Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $1,376,886

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/26/23

22 Park St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $1,998,376

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

82 Pierce St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $140,000

Buyer: Raney Shabaneh

Seller: Khushal L. Gogri

Date: 05/25/23

34 Piper Cross Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Stevie Bonser

Seller: Maria E. Negron

Date: 05/22/23

840 Prospect Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $364,000

Buyer: Andrew Laporte

Seller: Barbara A. Rouillard

Date: 05/22/23

84 Van Horn St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $351,000

Buyer: Antrun Alvarado

Seller: Cornerstone Homebuying LLC

Date: 05/26/23

1521 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Deborah Wilson

Seller: Isham, Jonathan J. (Estate)

Date: 05/22/23

77 Wilder Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $130,000

Buyer: Larkspur LLC

Seller: Janet E. Jueckstock

Date: 05/23/23

35 Woodward Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $258,000

Buyer: Hannah F. Goncalves

Seller: Peter T. Connors

Date: 05/26/23

WESTFIELD

18 Allen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Quinn M. Gaston

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 05/26/23

293 Birch Bluffs Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $220,000

Buyer: Daniel M. Knapik

Seller: Joseph J. Knapik

Date: 05/18/23

714 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Laura Blockel

Seller: Morin, Janice Marion (Estate)

Date: 05/26/23

189 Honey Pot Road

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Vladislav M. Yefimiadi

Seller: Bedor, Cary F. (Estate)

Date: 05/26/23

16 Hunters Slope

Westfield, MA 01085

Amount: $765,000

Buyer: Shanilar Noohun-Nihar

Seller: Sergey Agibalov

Date: 05/24/23

4 King St.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Michael Marshall

Seller: Panther Development LLC

Date: 05/22/23

112 Mullen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $425,000

Buyer: David Fitzgerald

Seller: Howard, Brian T., (Estate)

Date: 05/19/23

14 Pinewood Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Karen M. Guy

Seller: Cornelius, Gwendolyn C., (Estate)

Date: 05/18/23

99 Rachael Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $657,800

Buyer: Christopher Shea

Seller: Bent Tree Development LLC

Date: 05/15/23

43 Shepard St.

Westfield, MA 01085

Amount: $218,000

Buyer: Carlos A. Bonillao

Seller: Tok Chang

Date: 05/15/23

1134 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $7,096,928

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/25/23

38 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $190,000

Buyer: Michael Forest

Seller: Raymond J. Wright

Date: 05/16/23

78 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $415,000

Buyer: Matthew Byrnes

Seller: G. R. Estee

Date: 05/18/23

WILBRAHAM

11 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $309,000

Buyer: John Kangas

Seller: Liliana T. Figueroa

Date: 05/15/23

12 Briar Cliff Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $675,000

Buyer: Anurathan Ramakrishnan

Seller: Justin Wells

Date: 05/26/23

18 Bruuer Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $370,500

Buyer: Yan Xu

Seller: Walter B. Robinson

Date: 05/24/23

28 Pomeroy St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $340,000

Buyer: Julia A. Eastman

Seller: Linda A. Tammi

Date: 05/24/23

105 Post Office Park

Wilbraham, MA 01095

Amount: $2,951,717

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: FI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

49 Red Bridge Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $490,000

Buyer: Bryan Hunter

Seller: Sharon M. Putnam

Date: 05/24/23

120 Washington Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $195,250

Buyer: Tim Real Estate LLC

Seller: Midfirst Bank

Date: 05/17/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

16 Aubinwood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $515,000

Buyer: Michael P. Phillips

Seller: Justin S. Payan

Date: 05/19/23

55 Aubinwood Road

Amherst, MA 01002

Amount: $640,000

Buyer: Suzanne Nagy

Seller: Graham E. Caldwell

Date: 05/18/23

35 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $6,642,818

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

52 Blue Hills Road

Amherst, MA 01002

Amount: $420,000

Buyer: Janet S. Strauss

Seller: Larissa R. Chernock

Date: 05/17/23

4 Evergreen Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $500,000

Buyer: Charles G. Hruska

Seller: Cashdan Funding TR

Date: 05/19/23

27 Foxglove Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $675,000

Buyer: Christine A. Dejong

Seller: Joseph O. Hebert

Date: 05/25/23

6 Grantwood Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $550,000

Buyer: M. C. Schwartzer TR

Seller: Timothy L. Plankey

Date: 05/26/23

179 Lincoln Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $726,000

Buyer: 179 Lincoln Avenue LLC

Seller: Avital R. Sagalyn TR

Date: 05/26/23

82 Pomeroy Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $140,000

Buyer: Jonathan J. Reale

Seller: David Denno

Date: 05/22/23

210 Strong St.

Amherst, MA 01002

Amount: $512,000

Buyer: Meng C. Moser

Seller: Bau A. Diep

Date: 05/23/23

58 Sunset Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,448,000

Buyer: Tamara Agarwal

Seller: Carla Carpenter

Date: 05/15/23

36 Western Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $379,000

Buyer: Shourya Gupta

Seller: Kasa Construction & Renovations

Date: 05/26/23

BELCHERTOWN

15 Chartier Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $340,000

Buyer: Jinguo Lian

Seller: Fundakowski, Stephen L., (Estate)

Date: 05/19/23

21 Dogwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $590,000

Buyer: Kathryn S. Maroney

Seller: Jeffrey A. Moore

Date: 05/16/23

30 Pepper Ridge Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $478,000

Buyer: James W. Dunn

Seller: Mindie L. Befford

Date: 05/23/23

15 Shea Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $172,000

Buyer: Cody C. Taylor

Seller: Strange, Tina (Estate)

Date: 05/24/23

CUMMINGTON

9 Berkshire Trail

Cummington, MA 01026

Amount: $300,000

Buyer: Swift River Stone LLC

Seller: T. & J. Stone Properties LLC

Date: 05/26/23

EASTHAMPTON

27 Bryan Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $332,000

Buyer: Romney Biddulph

Seller: Goodnow Construction Inc.

Date: 05/22/23

47-49 Franklin St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $475,000

Buyer: R. M. McKittrick

Seller: Franklin Street Investments LLC

Date: 05/16/23

74 Garfield Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $515,000

Buyer: Ana C. Reyes

Seller: Martha Hoopes

Date: 05/23/23

43 Knipfer Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $380,000

Buyer: Alex Bales

Seller: Perrier, Ellen Sandra, (Estate)

Date: 05/18/23

6-12 Lovell St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $762,500

Buyer: 6-12 Lovell LLC

Seller: John A. Knybel

Date: 05/19/23

231 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $4,152,489

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

113 Strong St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Geoffrey E. Green

Seller: Christopher F. Sterpka

Date: 05/15/23

17 Summit Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $237,000

Buyer: Jeffrey Igneri

Seller: Myrtis N. Duso

Date: 05/15/23

3 Zabek Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $351,000

Buyer: Michael Dudek

Seller: Andrea A. Przybyla

Date: 05/15/23

GRANBY

Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $145,000

Buyer: Peter R. Heronemus

Seller: Better Together Dog Rescue

Date: 05/19/23

74 West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $3,947,266

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 05/22/23

HADLEY

6 Hawley Road

Hadley, MA 01035

Amount: $335,000

Buyer: Ngan T. Nguyen

Seller: MTGLQ Investors LP

Date: 05/24/23

31 Lawrence Plain Road

Hadley, MA 01035

Amount: $562,031

Buyer: William Hahn

Seller: Kevin C. St. John

Date: 05/26/23

132 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $450,000

Buyer: HP Realty LLC

Seller: RET Of Karen M. Depace

Date: 05/15/23

HATFIELD

75 Pantry Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $540,000

Buyer: Brendan J. Moran

Seller: W. Marek Inc.

Date: 05/26/23

West St., Lot 1

Hatfield, MA 01038

Amount: $800,000

Buyer: Ad Carroll LLC

Seller: David A. Vachula

Date: 05/26/23

23 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $1,350,000

Buyer: Ingellis Properties LLC

Seller: Charles A. Wiemeyer

Date: 05/18/23

HUNTINGTON

16 Kennedy Dr.

Huntington, MA 01050

Amount: $275,000

Buyer: Andrey Yurovsky

Seller: Mark E. Welch

Date: 05/25/23

8 Pine St.

Huntington, MA 01050

Amount: $172,000

Buyer: Fitzgerald Home Solutions LLC

Seller: Deutsche Alt-A Inc. 2007-A

Date: 05/25/23

NORTHAMPTON

550 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $361,500

Buyer: Gillian Brunet

Seller: Takki, Lawrence Peter (Estate)

Date: 05/26/23

1051 Chesterfield Road

Northampton, MA 01062

Amount: $680,000

Buyer: Laura Wright

Seller: Hayes House LLC

Date: 05/17/23

28 Harrison Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,450,000

Buyer: Peter Seterdahl

Seller: Anthony P. Margherita

Date: 05/26/23

53 Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $3,663,447

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/25/23

PELHAM

44 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $489,000

Buyer: Logan R. Fritz

Seller: Chilenski, Gregory M., (Estate)

Date: 05/19/23

SOUTH HADLEY

504 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $330,000

Buyer: Mark J. Birkenstock

Seller: Ryan Lafond

Date: 05/23/23

6 Carew St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $700,000

Buyer: 6 Carew Street LLC

Seller: Keith P. Quenneville

Date: 05/25/23

8 Carol Ann Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $674,000

Buyer: Byung Kim

Seller: Gene E. Os

Date: 05/26/23

355 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $310,000

Buyer: Olivier Ngoy

Seller: Laurie A. Lamoureaux

Date: 05/25/23

74 High St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $273,500

Buyer: Anthony G. Staszko

Seller: David G. Fesko

Date: 05/15/23

73 Lamb St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $318,000

Buyer: Dominic R. Florence

Seller: Raymond C. Florence

Date: 05/23/23

14 Lloyd St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $325,000

Buyer: Matthew J. Doyen

Seller: Xander Properties LLC

Date: 05/19/23

1 Marcel St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $295,000

Buyer: Heather J. Lacey

Seller: Stephen A. Perreault

Date: 05/23/23

507 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $1,876,116

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/25/23

50 Spring St., Ext.

South Hadley, MA 01075

Amount: $221,500

Buyer: Aleksander I. Izoita

Seller: Etabav RT

Date: 05/26/23

SOUTHAMPTON

193 Brickyard Road

Southampton, MA 01073

Amount: $415,000

Buyer: Kathryn L. Buttrick RET

Seller: Vitaliy Anisimov

Date: 05/25/23

130 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $1,969,267

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

23 Helen Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $640,000

Buyer: Peter Randall

Seller: Linda E. Summers

Date: 05/22/23

58 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $465,000

Buyer: Lisa Belisle

Seller: James R. Belisle

Date: 05/15/23

WARE

7 Longview Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $276,000

Buyer: Michael F. Bachand

Seller: Secretary Of Veterans Affairs

Date: 05/22/23

59 West Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $120,000

Buyer: AVVY Holding Group LLC

Seller: Ricky Chu

Date: 05/26/23

195 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $7,053,264

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/22/23

8 Wildflower Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $400,000

Buyer: Jeremy T. Moody

Seller: Raymond Lemon

Date: 05/19/23

WILLIAMSBURG

37 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $5,574,495

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 05/25/23