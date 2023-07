The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

127 Ludwig Branch Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $220,000

Buyer: Christopher M. Noble

Seller: A-O-K RT

Date: 06/23/23

DEERFIELD

14 Kelleher Dr.

Deerfield, MA 01373

Amount: $380,000

Buyer: Christian W. Newland

Seller: Carolyn G. Swinerton

Date: 06/16/23

31 Settright Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $539,900

Buyer: Jonathan K. Talbot

Seller: Sharon L. Byrnes

Date: 06/15/23

ERVING

6 Prospect Heights Lane

Erving, MA 01344

Amount: $337,500

Buyer: Catherine P. Glennon

Seller: Cordery, Catherine (Estate)

Date: 06/22/23

GILL

109 Barney Hale Road

Gill, MA 01354

Amount: $335,000

Buyer: Nancy H. Ames TR

Seller: Sharon Kemp

Date: 06/14/23

GREENFIELD

363 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $345,000

Buyer: Jeffrey Green

Seller: James A. Worden

Date: 06/22/23

233 High St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $420,000

Buyer: Robert S. Lambert

Seller: Kristin A. Peterson

Date: 06/20/23

8 Lillian St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $326,900

Buyer: Franklin J. Gibbons

Seller: Brennan N. McQuane

Date: 06/16/23

4-6 Long Farm Ter.

Greenfield, MA 01301

Amount: $406,200

Buyer: Bruce A. Mainville

Seller: Long Farm RET

Date: 06/16/23

53 Shattuck St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $340,000

Buyer: Paul Schueler

Seller: Rachel A. Hoogstraten

Date: 06/21/23

LEVERETT

Depot Road

Leverett, MA 01054

Amount: $162,000

Buyer: Kestrel Land Trust Inc.

Seller: Phyllis R. Heronemus TR

Date: 06/16/23

32 Laurel Hill Dr.

Leverett, MA 01054

Amount: $976,500

Buyer: Joshua S. Goldstein

Seller: Amanda L. Woerman

Date: 06/16/23

Long Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $162,000

Buyer: Kestrel Land Trust Inc.

Seller: Phyllis R. Heronemus TR

Date: 06/16/23

LEYDEN

106 Wilson Road

Leyden, MA 01337

Amount: $475,000

Buyer: Alternative Loan TR

Seller: Audrey Michienzi

Date: 06/20/23

MONTAGUE

125-131 Avenue A

Montague, MA 01376

Amount: $432,500

Buyer: Millers Falls Realty LLC

Seller: Sunrise Ventures LLC

Date: 06/22/23

39 Grove St.

Montague, MA 01376

Amount: $317,774

Buyer: Lakeview Loan Servicing

Seller: David M. Shea

Date: 06/16/23

4 James Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $237,000

Buyer: Max A. Paronich

Seller: Brian M. O’Leary

Date: 06/16/23

1 Montague City Road

Montague, MA 01301

Amount: $262,500

Buyer: Liam Lane Holdings LLC

Seller: William J. Doyle

Date: 06/14/23

148 Montague City Road

Montague, MA 01376

Amount: $305,000

Buyer: Vaishnavi Nandi

Seller: J. L. Kidder

Date: 06/23/23

5 Norman Circle

Montague, MA 01376

Amount: $274,000

Buyer: Barbara J. Delaney RET

Seller: Andrea L. Slongwhite

Date: 06/23/23

NORTHFIELD

238 Warwick Road

Northfield, MA 01360

Amount: $286,000

Buyer: Kim R. Shillieto

Seller: Harry J. Larocque

Date: 06/16/23

ORANGE

250 Brookside Road

Orange, MA 01364

Amount: $240,000

Buyer: Cameron D. Fisher

Seller: Greggory H. Kimball

Date: 06/20/23

17 East Myrtle St.

Orange, MA 01364

Amount: $345,000

Buyer: Ryan J. Johnson

Seller: Stanley R. Smith

Date: 06/14/23

20-A Eagleville Road

Orange, MA 10364

Amount: $263,000

Buyer: Robin Gregory

Seller: Danielle L. Wentworth

Date: 06/15/23

24 Maple St.

Orange, MA 01364

Amount: $325,000

Buyer: Danyelle M. Bushee

Seller: Jacques Du Preez

Date: 06/22/23

69 Prospect St.

Orange, MA 01364

Amount: $250,000

Buyer: Darren Dowers

Seller: John Boudreau TR

Date: 06/16/23

198 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $365,000

Buyer: David J. Gambone

Seller: Timothy Allen

Date: 06/20/23

158 West Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $200,000

Buyer: Natalia Suazo

Seller: Shawnice R. Hines

Date: 06/15/23

56 Wheeler Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $220,000

Buyer: Marcus Guerreiro

Seller: Freedom Mortgage Corp.

Date: 06/15/23

272 Wheeler Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $257,000

Buyer: Scott Wilson

Seller: Joseph H. McDaneld

Date: 06/15/23

SHUTESBURY

81 January Hills Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $475,000

Buyer: J. B. Arsenault

Seller: 10 Pine NT

Date: 06/20/23

SUNDERLAND

11 Garage Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $170,500

Buyer: Rene E. Pellissier

Seller: Donald J. Kuzmeskus

Date: 06/22/23

WHATELY

17 Eastwood Lane

Whately, MA 01373

Amount: $729,900

Buyer: Christopher Smerz

Seller: James P. Tudryn

Date: 06/16/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

33 Chestnut Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $410,000

Buyer: Nicole L. Sarno

Seller: Suzanne M. Gravel

Date: 06/23/23

17 Cleveland St.

Agawam, MA 01030

Amount: $241,000

Buyer: Siena Tansey

Seller: Scafuri, Nicholas J. (Estate)

Date: 06/15/23

64 Clover Hill Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $300,000

Buyer: Regina M. Labounty

Seller: J. & Edna Miodonka FT

Date: 06/22/23

14 Dover St.

Agawam, MA 01001

Amount: $220,000

Buyer: Anthony F. Saccomani

Seller: Manchester Ent. LLC

Date: 06/16/23

997 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $288,000

Buyer: Luke Pelton

Seller: Anthony Liquori

Date: 06/16/23

168 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $280,000

Buyer: Gabriel Degray

Seller: Olson RT

Date: 06/16/23

140 Nicole Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $577,900

Buyer: Campbell Drive LLC

Seller: Hillside Development Corp.

Date: 06/14/23

222 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $325,000

Buyer: Sean M. Casey

Seller: Theresa L. Taylor

Date: 06/23/23

121 Paul Revere Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $450,000

Buyer: Robert D. Wagner

Seller: Plato O. Plomo Inc.

Date: 06/22/23

174 Roosevelt Ave.

Agawam, MA 01030

Amount: $489,000

Buyer: Ian McCormick

Seller: Brian T. Dudek

Date: 06/23/23

56 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $150,000

Buyer: Williams Eight RE LLC

Seller: Michael F. Chmielewski

Date: 06/16/23

60 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $150,000

Buyer: Williams Eight RE LLC

Seller: Michael F. Chmielewski

Date: 06/16/23

657-659 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $211,528

Buyer: Cascade Funding Mortgage Trust

Seller: Thalia L. Sherman

Date: 06/23/23

138 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $180,000

Buyer: Jared M. Hamre

Seller: Sheryl A. Whitehead

Date: 06/16/23

BLANDFORD

46 Russell Stage Road

Blandford, MA 01008

Amount: $240,000

Buyer: Andrew Seeberg

Seller: Reynolds, Linda Marie (Estate)

Date: 06/23/23

BRIMFIELD

29 Paige Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $715,000

Buyer: Snehal A. Patel

Seller: Eric C. Dithrich

Date: 06/23/23

CHICOPEE

28 Adams St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $440,000

Buyer: Musah J. Kalule

Seller: Mint Realty Group LLC

Date: 06/12/23

120 Boulay Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Nathaniel Provost

Seller: Joseph F. Hamelin

Date: 06/23/23

26 Bromont St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $422,000

Buyer: Abraham Cherenfant

Seller: DGL Properties LLC

Date: 06/21/23

340 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $350,000

Buyer: Rolando S. Ayala

Seller: Tergan NT

Date: 06/23/23

12 Longwood Court

Chicopee, MA 01020

Amount: $228,000

Buyer: Melro Associates Inc.

Seller: Lan A. Perez

Date: 06/22/23

193 Loomis Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $287,000

Buyer: Ilida Nagimova-Siryk

Seller: Jennifer L. Fortuna

Date: 06/16/23

819 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Mary C. Mudachi

Seller: Gary N. Desmarais

Date: 06/15/23

348 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Rodrigo R. De Araujo

Seller: Gary A. Bourque

Date: 06/12/23

354 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Rodrigo R. De Araujo

Seller: Gary A. Bourque

Date: 06/12/23

36 Nora St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $285,000

Buyer: Timothy J. Foley

Seller: Austin A. O’Shea

Date: 06/22/23

36 Northwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $305,000

Buyer: Edgardo Vega

Seller: Smith FT

Date: 06/20/23

67 Richelieu St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Jerry Saintilus

Seller: Andrew J. Bower 2016 RET

Date: 06/13/23

65 Savory Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $440,000

Buyer: Marrow FT

Seller: Helena N. Ferreira

Date: 06/15/23

58 Shepherd St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $307,000

Buyer: Rebecca M. Torres

Seller: Jeffrey J. Wojcik

Date: 06/14/23

20 Sullivan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $306,000

Buyer: Joseph Duensing

Seller: Luc A. Roux

Date: 06/21/23

108 West St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $382,888

Buyer: Uya Investment LLC

Seller: Zhen Y. Dong

Date: 06/22/23

65 Woodcrest Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $301,500

Buyer: Sean B. Courchesne

Seller: Marilyn R. Friedrich

Date: 06/12/23

EAST LONGMEADOW

239 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $283,000

Buyer: Francisco Martinez-Garcia

Seller: Shelby Gray

Date: 06/20/23

75 Hampden Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $552,000

Buyer: Jeffrey J. Wojcik

Seller: Moltenbrey Builders LLC

Date: 06/14/23

224 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $200,000

Buyer: Justin M. Stacy

Seller: William B. Degiulio

Date: 06/14/23

182 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Vincenzo Amore

Seller: 182 North Main Street LLC

Date: 06/15/23

12 Overlook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $772,000

Buyer: Marylee R. Diamond

Seller: Timothy P. Garstka

Date: 06/23/23

83 Pease Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $577,100

Buyer: Leslie R. Morrison

Seller: Darrell F. McCarthy

Date: 06/15/23

14 Rockingham Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $850,000

Buyer: Thomas Cressotti

Seller: Roger M. Roberge

Date: 06/12/23

72 Tanglewood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $480,000

Buyer: Stephan Cheatham

Seller: Phillip Vivenzio

Date: 06/13/23

HAMPDEN

73 Allen St.

Hampden, MA 01036

Amount: $266,000

Buyer: Tommy O. Real Estate LLC

Seller: Giggle Gardens Inc.

Date: 06/16/23

Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $240,000

Buyer: Mass. Audubon Society Inc.

Seller: Cumberland Blues RT

Date: 06/21/23

32 Edward St.

Hampden, MA 01036

Amount: $405,000

Buyer: Alaina K. Butler

Seller: Hodgdon FT

Date: 06/23/23

70 Genevieve Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $517,500

Buyer: Jeffrey R. Netherwood

Seller: James P. Acciardo

Date: 06/13/23

24 Kibbe Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $618,000

Buyer: Crystal D. Chambers

Seller: Scott A. Perrier

Date: 06/23/23

45 Scantic Road

Hampden, MA 01036

Amount: $451,000

Buyer: Eric Rodriguez

Seller: Mark A. Willcutt

Date: 06/16/23

HOLLAND

14 Fenton St.

Holland, MA 01521

Amount: $205,000

Buyer: Kathryn Desroches

Seller: Lycaste LLC

Date: 06/16/23

HOLYOKE

54-56 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $340,000

Buyer: Maria M. Namina-Auqui

Seller: Juan A. Velez

Date: 06/15/23

93-95 Hitchcock St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $307,000

Buyer: Elery Vasquez

Seller: David Goodwin

Date: 06/15/23

16 Laura Lane

Holyoke, MA 01040

Amount: $430,000

Buyer: Ian T. Mellor

Seller: KMAK LLC

Date: 06/14/23

65 Lenox Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $278,750

Buyer: Brian R. Brown

Seller: Ian McCormick

Date: 06/23/23

137 North East St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Guarionis Arroyo

Seller: Nasir I. Haider

Date: 06/12/23

1339 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $301,000

Buyer: Congregation Sisters

Seller: Society of Daughters

Date: 06/22/23

539 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $565,000

Buyer: Ganga T

Seller: Singh Corp.

Date: 06/16/23

LONGMEADOW

99 Deepwoods Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $860,000

Buyer: Elyse Linson

Seller: Rick G. Cianfaglione

Date: 06/20/23

Dennis Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $283,500

Buyer: Fabricio Ochoa

Seller: Edward R. Robbins

Date: 06/12/23

27 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $178,000

Buyer: Jason Balut

Seller: Gina M. Francis-Wilson

Date: 06/20/23

50 Elmwood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $210,000

Buyer: Donaldsons Development TR

Seller: Charles Richard

Date: 06/20/23

172 Greenacre Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $510,000

Buyer: Cong Liu

Seller: Joseph J. Cervasio

Date: 06/16/23

109 Hillcrest Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $364,000

Buyer: Michael W. Smith

Seller: Buzzards Bay LNM LLC

Date: 06/23/23

104 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $484,000

Buyer: Michael M. Tyburski

Seller: Peter J. Novotney

Date: 06/16/23

20 Regent Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $370,000

Buyer: Christina Gerasimchuk

Seller: 20 Regent LLC

Date: 06/20/23

52 Wilkin Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $545,000

Buyer: Hien Truong

Seller: Yatin P. Patil

Date: 06/23/23

LUDLOW

15 Barrett St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $195,000

Buyer: Andre M. Queiroga

Seller: Lorraine, Yvonne P. (Estate)

Date: 06/13/23

15 Barrett St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $375,000

Buyer: Renee C. Lodi

Seller: Andre M. Queiroga

Date: 06/13/23

44 Briarwood Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Nickolas C. Blanchard

Seller: Linda A. Savoia

Date: 06/16/23

103 Cedar St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $191,000

Buyer: Edgar Moratinos

Seller: Dwayne F. Lyons

Date: 06/14/23

19 Daisy Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $540,000

Buyer: Alexandra Watts

Seller: 74 Knollwood Road RT

Date: 06/16/23

58 Essex St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,000

Buyer: Joan Jacques

Seller: Violet Alvarado-Slatis

Date: 06/22/23

657 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $375,000

Buyer: Stanley H. Lupa

Seller: Michael H. Spera

Date: 06/14/23

82 Moody St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $252,500

Buyer: Jared Dobiecki

Seller: Kimberly Anderson

Date: 06/12/23

153 Piney Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $145,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Swierad, Robert F. (Estate)

Date: 06/12/23

53 Wilson St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Marie A. Regan

Seller: Benjamin E. Fisher

Date: 06/23/23

MONSON

5 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $253,500

Buyer: Emily M. Rollins

Seller: Robert H. Leverone

Date: 06/15/23

11 Maxwell Road

Monson, MA 01057

Amount: $575,000

Buyer: Michael Hines

Seller: Ann M. Craven

Date: 06/15/23

31 Upper Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $265,000

Buyer: James Boucher

Seller: Robin Waddell

Date: 06/15/23

7 Circle Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $310,000

Buyer: James Inch

Seller: FNMA

Date: 06/23/23

11 Homer Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $275,000

Buyer: John A. Sousa

Seller: Nancy S. Parmele

Date: 06/20/23

PALMER

5 Anderson St.

Palmer, MA 01080

Amount: $210,000

Buyer: Tyler W. Sawicki

Seller: Natasha M. Bell

Date: 06/16/23

18 Country Lane

Palmer, MA 01069

Amount: $125,000

Buyer: Robert Hutchinson

Seller: Lorraine D. Spelko

Date: 06/13/23

289-A Gates St.

Palmer, MA 01069

Amount: $305,000

Buyer: David G. Belanger

Seller: Alby H. Ngan

Date: 06/16/23

289-B Gates St.

Palmer, MA 01069

Amount: $305,000

Buyer: David G. Belanger

Seller: Alby H. Ngan

Date: 06/16/23

1594-1596 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $335,000

Buyer: Keshaun Dancy

Seller: Citadel Projects LLC

Date: 06/20/23

RUSSELL

1104 Huntington Road

Russell, MA 01071

Amount: $245,000

Buyer: Montana Martinez

Seller: William F. Barry

Date: 06/15/23

SPRINGFIELD

60-62 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Rehab Home Buyers LLC

Seller: Junior Properties LLC

Date: 06/22/23

339-341 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Mindruns Properties LLC

Seller: Nicholas A. Rado

Date: 06/21/23

1962 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $157,000

Buyer: Northeast Asset Mgmt. LLC

Seller: Vadnais, Karen L. (Estate)

Date: 06/15/23

284 Ambrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Ashley Martinez

Seller: Michael Corriveau

Date: 06/16/23

48 Anniversary St.

Springfield, MA 01104

Amount: $125,000

Buyer: Katiria Ortiz

Seller: Miguel Santiago

Date: 06/16/23

339-341 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Mindruns Properties LLC

Seller: Nicholas A. Rado

Date: 06/21/23

35 Arliss St.

Springfield, MA 01109

Amount: $230,000

Buyer: Hillary Koncal

Seller: Alfred J. Albano

Date: 06/20/23

89-91 Ashley St.

Springfield, MA 01105

Amount: $257,000

Buyer: Susana Tavarez

Seller: Blas Rosa

Date: 06/21/23

19 Beacon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Jessica L. Rodriguez

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 06/16/23

13 Beauregard St.

Springfield, MA 01151

Amount: $255,000

Buyer: Cielo Martinez

Seller: Eren V. Martinez-Garcia

Date: 06/20/23

97 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $280,000

Buyer: Ryan Giles

Seller: Thomas E. Glennon

Date: 06/22/23

115 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Jamera Mccants

Seller: Mahoney, Archibald B. (Estate)

Date: 06/15/23

182 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $350,000

Buyer: Timothy J. Belbin

Seller: Yessenia Feliciano

Date: 06/15/23

58 Blaine St.

Springfield, MA 01108

Amount: $315,000

Buyer: Rosa V. Cintron-Rivera

Seller: Equity Trust Co.

Date: 06/16/23

1465 Boston Road

Springfield, MA 01129

Amount: $1,000,000

Buyer: Springfield Spartans LLC

Seller: NPN Realty LLC

Date: 06/23/23

98 Briggs St.

Springfield, MA 01151

Amount: $350,000

Buyer: P. Morales-Williams

Seller: Damion A. Harper

Date: 06/15/23

14 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Ana M. Garcia

Seller: Global Homes Properties LLC

Date: 06/15/23

444-446 Chestnut St.

Springfield, MA 01107

Amount: $375,000

Buyer: 444-446 Chestnut St. LLC

Seller: Bassam Mawla

Date: 06/16/23

72 Clement St.

Springfield, MA 01118

Amount: $172,900

Buyer: MAA Property LLC

Seller: Citizens Bank

Date: 06/20/23

47 Clydesdale Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $310,000

Buyer: Johana G. Valerio

Seller: Beacon Home Buyers LLC

Date: 06/15/23

107 College St.

Springfield, MA 01109

Amount: $550,000

Buyer: Woburn3step LLC

Seller: Lachenauer LLC

Date: 06/23/23

381 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $4,700,000

Buyer: Springwal Realty LLC

Seller: Sree Babu LLC

Date: 06/21/23

99 Corcoran Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Alexander L. Freire

Seller: Sierra, Felicita (Estate)

Date: 06/23/23

33 Crest St.

Springfield, MA 01109

Amount: $246,000

Buyer: James M. Heroux

Seller: Freedom Foundation Corp.

Date: 06/15/23

57 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Christopher Parker

Seller: Sandra J. Parker

Date: 06/12/23

96 Decatur St.

Springfield, MA 01151

Amount: $150,000

Buyer: Brickhouse Homes LLC

Seller: Patricia A. Hall

Date: 06/14/23

491 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,500

Buyer: Orchid Nguyen

Seller: Walker Irt

Date: 06/23/23

112 Duggan Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $249,900

Buyer: Lorena K. Rosa-Morales

Seller: Mary E. Zoladz

Date: 06/23/23

128 Duggan Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $285,000

Buyer: Javier Alamo

Seller: Tahir M. Graham

Date: 06/22/23

22-24 East Hooker St.

Springfield, MA 01107

Amount: $260,000

Buyer: Nelson Alcantara

Seller: Ahmads Realty Investments LLC

Date: 06/20/23

423-425 Eastern Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $296,000

Buyer: Brenda L. Gonzalez

Seller: Herminia Rivera

Date: 06/16/23

382 El Paso St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Glorymar C. Colon

Seller: Lisa M. Sanford

Date: 06/16/23

70 Embassy Road

Springfield, MA 01119

Amount: $370,000

Buyer: Martha Karowa

Seller: Dayne Sewell

Date: 06/12/23

24 Emerson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Dallas A. Jackson

Seller: Ramesh Adhikari

Date: 06/15/23

30 Endicott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $284,900

Buyer: Charlotte Wells-Griffing

Seller: Margaret W. Crafts IRT

Date: 06/22/23

44 Fairfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $330,000

Buyer: John T. Martin

Seller: David Feder

Date: 06/20/23

54-56 Foster St.

Springfield, MA 01105

Amount: $271,000

Buyer: Myd Bliss Home LLC

Seller: Deering Rt

Date: 06/20/23

11 Garfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Quiana Rodriguez

Seller: John J. Ryan

Date: 06/22/23

41 Garfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $500,000

Buyer: Jessica R. Pellegrino

Seller: Emmanuel Marte

Date: 06/23/23

335 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $320,000

Buyer: Victor M. Sanchez

Seller: Paul S. Briggs

Date: 06/13/23

35 Glenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $285,000

Buyer: Guillermo J. Davila

Seller: Brown, Arthur Lewis (Estate)

Date: 06/14/23

386 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $294,000

Buyer: Monique D. Seabrooks

Seller: Deborah M. Tracy

Date: 06/20/23

159 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $430,000

Buyer: Catherine H. Ditmore

Seller: Robert J. Krajcik

Date: 06/15/23

66 Harvard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $177,000

Buyer: Stephen C. Rondepierre

Seller: Nunnally, Joseph J. Est

Date: 06/12/23

82 Hillside Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $267,500

Buyer: Justin J. Reyes

Seller: Mickey L. Banks

Date: 06/20/23

99 Hudson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Shiann Madison-Wilson

Seller: Teresa M. Kelley-Coffey

Date: 06/23/23

15 Irene St.

Springfield, MA 01108

Amount: $305,000

Buyer: Digna R. Torres

Seller: Christopher Reeve

Date: 06/23/23

93-95 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $134,492

Buyer: Lybia P. Cole

Seller: Nikia Brooks

Date: 06/20/23

170-172 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $355,000

Buyer: Jose A. Feliciano

Seller: Timothy Powis

Date: 06/22/23

197-199 Leyfred Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $295,000

Buyer: Faulkner Francois

Seller: Springfield Portfolio Holding

Date: 06/23/23

29 Lillian St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Jose Martinez

Seller: Barbara M. Rosas

Date: 06/14/23

45 Lyman St.

Springfield, MA 01103

Amount: $425,000

Buyer: 45 Lyman Investor LLC

Seller: 45 Lyman Street LLC

Date: 06/15/23

108 Manchester Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $305,000

Buyer: Femi Stoltz

Seller: Nicole Sarno

Date: 06/23/23

20 Manhattan St.

Springfield, MA 01109

Amount: $195,000

Buyer: Stacey Wright

Seller: Quanita Stewart

Date: 06/16/23

6 Maplewood Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $397,500

Buyer: Derick P. Guerrier

Seller: Feliciano A. Bonilla

Date: 06/12/23

73 Melville St.

Springfield, MA 01104

Amount: $315,000

Buyer: Justin Banos

Seller: Francisco A. Giraldi-Pena

Date: 06/23/23

75 Montrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $312,000

Buyer: Elsa Murillo

Seller: Liem Pham

Date: 06/15/23

497-499 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $270,000

Buyer: Melania Rondon

Seller: Jack Koursaris

Date: 06/23/23

531-533 Newbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $340,000

Buyer: Saad A. Sabih

Seller: Donald R. Dubuc

Date: 06/15/23

90 Newhouse St.

Springfield, MA 01118

Amount: $270,000

Buyer: Alex R. Wendzel

Seller: Samantha James

Date: 06/16/23

79 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $335,000

Buyer: Tiwari Brothers LLC

Seller: 79 Oak LLC

Date: 06/20/23

249 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Genevieve Construction Development Group I

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 06/16/23

33 Oak Hollow Road

Springfield, MA 01128

Amount: $230,000

Buyer: Sean Gondarowski

Seller: Brendan Gondarowski

Date: 06/16/23

49 Palmer Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $140,000

Buyer: 49 Palmer Ave. RT

Seller: Celestino Montes

Date: 06/22/23

21 Pasadena St.

Springfield, MA 01108

Amount: $220,000

Buyer: Franklin A. Gerardo

Seller: Francisco Torres

Date: 06/21/23

91 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $272,000

Buyer: Javier Vazquez

Seller: Pah Properties LLC

Date: 06/14/23

24 Pearl Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $383,500

Buyer: Marshall G. Conklin

Seller: Pah Properties LLC

Date: 06/15/23

126 Penrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $303,000

Buyer: Stella Nderitu

Seller: Ismal Ismail

Date: 06/16/23

1548 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $325,000

Buyer: Jeffrey B. Masotti

Seller: Chris Montemayor

Date: 06/15/23

Quincy St (NS)

Springfield, MA 01101

Amount: $335,000

Buyer: Tiwari Brothers LLC

Seller: 79 Oak LLC

Date: 06/20/23

171 Rosewell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $275,000

Buyer: David L. Jackson

Seller: Nelba I. Rivera-Alvarado

Date: 06/23/23

205 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Andrew Larkin

Seller: Bryan McFarland

Date: 06/21/23

87 Saint Lawrence Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Robert Daniels

Seller: Pah Properties LLC

Date: 06/23/23

7 Schley St.

Springfield, MA 01109

Amount: $275,000

Buyer: Bienbenido J. Vazquez

Seller: Richard E. Quinlan

Date: 06/12/23

110-112 Slater Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $365,000

Buyer: Jorge Olivieri

Seller: Joseph M. Santaniello

Date: 06/14/23

78 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $274,000

Buyer: Jessica Luiggi

Seller: Blanca J. Loja

Date: 06/20/23

154 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $197,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Paul J. Chechile

Date: 06/23/23

61 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $315,000

Buyer: Ana D. Gonzalez

Seller: Anchor Moore Invests LLC

Date: 06/21/23

54 Timothy Cir.

Springfield, MA 01119

Amount: $238,000

Buyer: James Carrie

Seller: Degray, Phillip N. (Estate)

Date: 06/16/23

79-81 Tulsa St.

Springfield, MA 01118

Amount: $258,000

Buyer: Connor E. Moloney

Seller: Barbara A. Raymond

Date: 06/14/23

160 University St.

Springfield, MA 01104

Amount: $264,000

Buyer: Andribeth Rivera

Seller: Lawrence R. Dutton

Date: 06/14/23

21 Wells St.

Springfield, MA 01104

Amount: $400,000

Buyer: Ismael Toledo

Seller: Aracelis M. Echevarria

Date: 06/12/23

32 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $407,500

Buyer: Dalishia D. Suttles

Seller: Phantom Holdings LLC

Date: 06/21/23

224 Wildwood Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $340,000

Buyer: Nathaniel A. Ramirez

Seller: Amanda Vanslyke

Date: 06/23/23

84 Wilton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Andrew S. Edwards

Seller: Manfred Karori

Date: 06/16/23

15-17 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Natali Ocasio

Seller: Hector N. Martinez

Date: 06/13/23

SOUTHWICK

686 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $2,000,000

Buyer: Whalley Properties Inc.

Seller: Industrial Land Development Mass. LLC

Date: 06/15/23

28 Ed Holcomb Road

Southwick, MA 01077

Amount: $400,000

Buyer: Stephen Fennington

Seller: Deborah M. Carney

Date: 06/14/23

77 Powder Mill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $252,000

Buyer: Brent A. Puza

Seller: Robert S. Casseles

Date: 06/21/23

46 Summer Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $280,000

Buyer: Douglas G. Brewer

Seller: David N. Goss

Date: 06/21/23

6 Tall Pines Trail

Southwick, MA 01077

Amount: $635,000

Buyer: Daniel E. Williamson

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 06/16/23

WALES

31 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $210,000

Buyer: Rebekah Sidener

Seller: Kathleen T. Baker

Date: 06/16/23

42 Union Road

Wales, MA 01081

Amount: $210,000

Buyer: Rebekah Sidener

Seller: Kathleen T. Baker

Date: 06/16/23

WEST SPRINGFIELD

109 Apple Ridge Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $460,000

Buyer: Rishabh D. Rabari

Seller: Mark D. Bergeron

Date: 06/21/23

10 Advent Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $496,000

Buyer: Majed A. Baki

Seller: Nicole A. Mason

Date: 06/16/23

43 Baldwin St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Gregory W. Sickler

Seller: Jennifer B. Wands

Date: 06/15/23

22 Deer Run Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $475,000

Buyer: Mark A. Gately

Seller: Frederick J. Wanat

Date: 06/20/23

341 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Douglas Daponde

Seller: Shirley A. Dowdall

Date: 06/21/23

131 Ely Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $325,000

Buyer: Oleksandr Stepushenko

Seller: Patten, Joan Frances (Estate)

Date: 06/16/23

23 Elm Cir.

West Springfield, MA 01089

Amount: $279,000

Buyer: Kiara O’Brien

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 06/20/23

81 Fairview Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Aga Brothers LLC

Seller: Antonio Sorcinelli

Date: 06/23/23

62 Ohio Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $515,000

Buyer: Joseph T. Raschilla

Seller: Adam I. Shalloo

Date: 06/20/23

575 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $615,000

Buyer: Jennifer L. Fortuna

Seller: Robbin Larivee

Date: 06/23/23

719 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $320,000

Buyer: Charles R. Nathan

Seller: Karen B. Lapointe

Date: 06/15/23

29 Redden Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $382,500

Buyer: Erik Mengden

Seller: Anthony A. Hannoush

Date: 06/15/23

WESTFIELD

52 Eastwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $457,000

Buyer: William M. Davis

Seller: Amanda R. Raschilla

Date: 06/20/23

103 Mainline Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $116,000

Buyer: 103 Mainline LLC

Seller: Resco Realty Co. Inc.

Date: 06/14/23

14 Mather St.

Westfield, MA 01085

Amount: $180,000

Buyer: MJ Real Estate LLC

Seller: Michael E. Shaker

Date: 06/16/23

127 Northridge Road

Westfield, MA 01085

Amount: $212,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Michael J. Keesee

Date: 06/20/23

36 Old Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $440,000

Buyer: Reginald Boudreau

Seller: Leonel C. Cansino

Date: 06/20/23

122 Putnam Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $160,000

Buyer: Manchester Enterprises LLC

Seller: Sonia T. Kulig

Date: 06/14/23

63 Ridgeview Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $325,000

Buyer: Charles F. Bisson

Seller: Eric C. Johns

Date: 06/21/23

267 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $419,000

Buyer: Kathleen V. Samora

Seller: Martin E. Newman

Date: 06/15/23

86 Sandy Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Corey C. Lemelin

Seller: Pamela A. Bain

Date: 06/23/23

16 Squawfield Road

Westfield, MA 01085

Amount: $435,000

Buyer: Pavlo Voytko

Seller: Nadezhda Martynyuk

Date: 06/20/23

WILBRAHAM

36 Brookside Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $452,000

Buyer: Gladys Jimah

Seller: Barry J. Middleton

Date: 06/14/23

19 Devonshire Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $410,000

Buyer: Damion Harper

Seller: Judith A. Fitzgerald

Date: 06/15/23

4 Edward St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $750,000

Buyer: Gunjan Banga

Seller: Leslie R. Morrison

Date: 06/15/23

36 Linwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $355,000

Buyer: Keith McInnes

Seller: Veteran Stan LLC

Date: 06/20/23

6 Memory Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $479,000

Buyer: Giuliana Akrouche

Seller: Kim H. Hicks

Date: 06/16/23

675 Tinkham Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $375,000

Buyer: Christopher Anciello

Seller: Xi N. Li

Date: 06/13/23

11 Wellfleet Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $340,000

Buyer: Hannah Victoria

Seller: Julianna E. Eagles-Fox

Date: 06/12/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

186 College St.

Amherst, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: James C. McGinn

Seller: Knight Realty Group LLC

Date: 06/12/23

160 Gray St.

Amherst, MA 01002

Amount: $765,000

Buyer: Jacob H. Olshansky

Seller: Elaine J. Mange RET

Date: 06/15/23

110-112 Meadow St.

Amherst, MA 01002

Amount: $600,000

Buyer: Jin B. Nam

Seller: Marc P. Houlihan

Date: 06/22/23

11 Phillips St.

Amherst, MA 01002

Amount: $584,000

Buyer: Michael M. Lee

Seller: Knight Realty Group LLC

Date: 06/22/23

78 Northampton Road

Amherst, MA 01002

Amount: $525,000

Buyer: Trustees Of Amherst College

Seller: East Pleasant St Partners

Date: 06/16/23

297 Shutesbury Road

Amherst, MA 01002

Amount: $780,000

Buyer: Emily Mastellone-Snyder

Seller: Bradley R. Brummett

Date: 06/16/23

36 Valley View Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $457,000

Buyer: Aubrey S. Tennant

Seller: Kelly L. Koomler

Date: 06/16/23

BELCHERTOWN

85 Chauncey Walker St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $283,000

Buyer: Thomas B. Duprey

Seller: Daniel J. Perry

Date: 06/23/23

58 Daniel Shays Hwy.

Belchertown, MA 01007

Amount: $370,500

Buyer: M&M Next Step Investors LLC

Seller: Frank Sawyer

Date: 06/23/23

33 Depot St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $345,000

Buyer: Francis Langan

Seller: Michael W. Berg

Date: 06/23/23

500 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $510,000

Buyer: Maitland Ishmael

Seller: Heather A. Newman

Date: 06/15/23

50 Westview Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $510,500

Buyer: Christopher D. Cocomazzi

Seller: Kirk P. & Anne E. Grim Jret

Date: 06/12/23

EASTHAMPTON

20 Adams St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $363,000

Buyer: Adam Ruhf

Seller: Dean A. Stoddard

Date: 06/16/23

4 Bernie Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $392,000

Buyer: John Nelson

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 06/21/23

7 Cherry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $330,000

Buyer: David F. Olcott

Seller: Charlene R. Gentes

Date: 06/16/23

5 Ely Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $338,000

Buyer: Elizabeth Burns

Seller: Judith H. March

Date: 06/22/23

2 Little St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $376,252

Buyer: Scout Opatut

Seller: Jean M. Belina

Date: 06/22/23

384 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $530,000

Buyer: 5H Holdings LLC

Seller: Normand L. Jacques NT

Date: 06/23/23

7 Riley St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $345,000

Buyer: Matthew Swinton

Seller: Mary J. Kvam

Date: 06/13/23

GOSHEN

16 Lake Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $355,000

Buyer: Jon K. Patton

Seller: Robert Aronowitz

Date: 06/22/23

GRANBY

47 West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $250,000

Buyer: Clifford Laraway

Seller: Patricia Darcy

Date: 06/12/23

HADLEY

14 Aloha Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $520,000

Buyer: Daniel Colleran

Seller: Ashley Hockensmith

Date: 06/16/23

101 East St.

Hadley, MA 01035

Amount: $706,000

Buyer: Cyrus Safizadeh

Seller: Hadley Rentals LLC

Date: 06/22/23

HATFIELD

129 Prospect St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $296,000

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Daniel J. Korpiewski

Date: 06/12/23

NORTHAMPTON

38 Front St.

Northampton, MA 01053

Amount: $638,000

Buyer: Chandra C. Hartman

Seller: Jon K. Patton

Date: 06/15/23

82 Harrison Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $998,000

Buyer: Jeffrey T. Barton

Seller: Daniel C. Jones

Date: 06/16/23

10 Ladyslipper Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $531,500

Buyer: 3k Real Estate LLC

Seller: Sherr, Claire (Estate)

Date: 06/22/23

15 Lasell Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $555,000

Buyer: Thomas D. Moore

Seller: M. T. Hyland

Date: 06/13/23

57 Middle St.

Northampton, MA 01062

Amount: $416,500

Buyer: Eliza R. Fichter

Seller: Maria Hass

Date: 06/23/23

329 Riverside Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $190,000

Buyer: Northeast Asset Mgmt. LLC

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 06/23/23

303 South St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Graham J. Carlson

Seller: Mary C. King

Date: 06/23/23

120 Woodland Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $675,000

Buyer: Ryan Ersland

Seller: Thomas H. Rohlich

Date: 06/21/23

PELHAM

107 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $450,000

Buyer: Danielle Orchard

Seller: Michael S. Cohen

Date: 06/12/23

57 Buffam Road

Pelham, MA 01002

Amount: $910,000

Buyer: Stephen Devries

Seller: Youssef Oulhote

Date: 06/15/23

62 Buffam Road

Pelham, MA 01002

Amount: $1,200,000

Buyer: Jonathan Epstein

Seller: Michael S. Schneider

Date: 06/16/23

SOUTH HADLEY

103 Alvord St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $400,000

Buyer: Five Sticks LLC

Seller: David B. Henry

Date: 06/15/23

5 Eagle Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $617,000

Buyer: David A. Tetreault

Seller: Gregory R. Dubreuil

Date: 06/12/23

15 Edison Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $380,000

Buyer: Timothy C. Relihan

Seller: Colin J. Lacey

Date: 06/16/23

150 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $335,000

Buyer: Christopher Elliott

Seller: Gerald G. Lambert

Date: 06/23/23

21 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $395,000

Buyer: Dann B. Dodd

Seller: Aubrey R. Whitfield

Date: 06/23/23

5 Karen Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $360,000

Buyer: Benjamin E. Fisher

Seller: Premont Jr., Emile J. (Estate)

Date: 06/23/23

24 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 06/23/23

28 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $120,000

Buyer: J. N. Duquette & Son Construction

Seller: Mountain Brook LLC

Date: 06/23/23

17 McKinley Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $351,000

Buyer: Alexis K. Reed

Seller: Janine R. Knight

Date: 06/12/23

18 Pine Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $344,000

Buyer: David A. Paine

Seller: Wright, Mary A. (Estate)

Date: 06/23/23

17 Susan Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $305,000

Buyer: Dana Orsman

Seller: Daniel Nawskon

Date: 06/16/23

10 Sycamore Park

South Hadley, MA 01075

Amount: $850,888

Buyer: Ali Shahrestani

Seller: Jeffrey W. Reinke

Date: 06/15/23

38 Westbrook Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $195,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Jody K. Solzak

Date: 06/21/23

SOUTHAMPTON

15 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $300,000

Buyer: Rizos Realty Group LLC

Seller: Rizos Realty LLC

Date: 06/16/23

County Road

Southampton, MA 01073

Amount: $125,000

Buyer: 0 County Road RET

Seller: Chester Kos

Date: 06/13/23

3 Lynn Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $252,000

Buyer: Pamela Kaniecki

Seller: Charles B. Bruno

Date: 06/14/23

92 Pequot Road

Southampton, MA 01073

Amount: $275,000

Buyer: Yevgeny Selin

Seller: Judge, Jeanette (Estate)

Date: 06/22/23

133 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $455,000

Buyer: Shawn Provost

Seller: Wendy J. Allen

Date: 06/20/23

WARE

36 Dunham Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $489,900

Buyer: Jason Malek

Seller: Dolores M. Dowell

Date: 06/22/23

88 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $272,000

Buyer: Dalila Souza

Seller: Federal National Mortgage Assn.

Date: 06/14/23

2 Sunnyhill Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $370,000

Buyer: Ernest A. Flory

Seller: Stewart Terrien

Date: 06/23/23

WILLIAMSBURG

69 Nash Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $125,000

Buyer: Lise Marie Lemeland RET

Seller: CE & APA Inc.

Date: 06/14/23

WESTHAMPTON

91 Main Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $650,000

Buyer: Vanessa C. Gibbons

Seller: I. H. Ryan Declaration Of Trust

Date: 06/16/23

299 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $309,000

Buyer: Michael Prawlucki

Seller: Nicole M. Provost

Date: 06/20/23