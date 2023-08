The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BERNARDSTON

366 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $440,000

Buyer: Joe E. Otto

Seller: Gabriel P. Mousseau

Date: 07/17/23

54 River St.

Bernardston, MA 01337

Amount: $286,300

Buyer: Tyler Duggan

Seller: Karen N. Delorme

Date: 07/14/23

BUCKLAND

9 Bray Road

Buckland, MA 01370

Amount: $118,000

Buyer: Carisa Okelly

Seller: Douglas M. Cole

Date: 07/19/23

43 Hog Hollow Road

Buckland, MA 01370

Amount: $180,000

Buyer: Brian C. Rose

Seller: Rachel E. Rose

Date: 07/10/23

Hog Hollow Road (off)

Buckland, MA 01338

Amount: $180,000

Buyer: Brian C. Rose

Seller: Rachel Rose

Date: 07/10/23

COLRAIN

91 East Catamount Hill Road

Colrain, MA 01340

Amount: $520,000

Buyer: Christy L. Cappadona

Seller: Steven J. Warnecke RET

Date: 07/10/23

CONWAY

1044 East Guinea Road

Conway, MA 01341

Amount: $440,000

Buyer: Kevin J. Brennan

Seller: Kenneth J. Roberts

Date: 07/14/23

735 North Poland Road

Conway, MA 01341

Amount: $422,000

Buyer: Lauren Burke

Seller: Stephen L. Ratcliff

Date: 07/10/23

DEERFIELD

29 Mountain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $458,000

Buyer: Benegan 2 LLC

Seller: Kevin R. Warren

Date: 07/14/23

GILL

8 South Cross Road

Gill, MA 01354

Amount: $295,000

Buyer: Evan G. Fox

Seller: Joe E. Otto

Date: 07/17/23

GREENFIELD

43 Congress St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $400,000

Buyer: Valencia LLC

Seller: Toby A. Holmes

Date: 07/19/23

278 Deerfield St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $215,000

Buyer: Eric R. Lupien

Seller: Stein, Judith B. (Estate)

Date: 07/21/23

182 Fairview St., West

Greenfield, MA 01301

Amount: $178,283

Buyer: Lakeview Loan Servicing LLC

Seller: Brian T. Lafave

Date: 07/20/23

59 Garfield St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $306,000

Buyer: Jennifer J. Gieseking

Seller: Joshua A. Lashway

Date: 07/13/23

103 Maple St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $121,000

Buyer: Benegan 2 LLC

Seller: Deborah A. Scoble

Date: 07/20/23

99 Meridian St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $310,000

Buyer: Marcel Laflamme

Seller: Tonya M. Freeman

Date: 07/18/23

30-R Walnut St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $125,000

Buyer: Edward L. Funk Int.

Seller: Ragus LLC

Date: 07/14/23

69 Wildwood Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $205,000

Buyer: Capricia M. Morin

Seller: Benjamin Otto

Date: 07/17/23

28 Wunsch Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $269,028

Buyer: Jeffrey A. Goralski

Seller: Austin E. Moreno

Date: 07/17/23

HAWLEY

103 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $410,000

Buyer: Jonathan S. Fremerman

Seller: Christine A. McLaughlin

Date: 07/14/23

LEVERETT

487 Long Plain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $531,000

Buyer: Jenna Moreno

Seller: Ronald L. Williams

Date: 07/18/23

MONTAGUE

8 Burnham St.

Montague, MA 01376

Amount: $825,000

Buyer: Community Health Center

Seller: Baystate Franklin Medical

Date: 07/11/23

11 Coolidge Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $306,000

Buyer: Benjamin H. Gagnon

Seller: Jesse Sevoian

Date: 07/10/23

35 Davis St.

Montague, MA 01376

Amount: $300,000

Buyer: Carrie Charboneau

Seller: Galvis, Constance A. (Estate)

Date: 07/20/23

7 James Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $301,790

Buyer: David A. Cobb

Seller: Slauenwhite, Diane M. (Estate)

Date: 07/21/23

106 L St.

Montague, MA 01376

Amount: $235,000

Buyer: Christine Brenner

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 07/11/23

18 Letourneau Way

Montague, MA 01376

Amount: $338,000

Buyer: Oleksandr Lyvytsky

Seller: AGT Homes LLC

Date: 07/17/23

617 Old Long Plain Road

Montague, MA 01054

Amount: $405,000

Buyer: Jermey L. Thomas

Seller: Mark A. Wightman

Date: 07/14/23

2 South St.

Montague, MA 01351

Amount: $499,900

Buyer: Harold R. Gillam

Seller: J2k Realty LLC

Date: 07/12/23

NORTHFIELD

664 Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $485,000

Buyer: J. A. Robertson-Dubois

Seller: Richard C. French

Date: 07/19/23

651 Mount Hermon Station Road

Northfield, MA 01360

Amount: $375,000

Buyer: Jon Parker

Seller: Andrew Tremblay

Date: 07/12/23

21 Old Bernardston Road

Northfield, MA 01360

Amount: $460,000

Buyer: James Boulton

Seller: Robin Conley

Date: 07/21/23

837 Old Wendell Road

Northfield, MA 01360

Amount: $425,000

Buyer: Gregory Augustine

Seller: Frank D. Peterson

Date: 07/14/23

ORANGE

61 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $172,900

Buyer: Luis E. Marrero

Seller: Wesley Acosta

Date: 07/11/23

357 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $130,000

Buyer: 357 Tully Road RT

Seller: Teague, Lawrence C. (Estate)

Date: 07/17/23

58 Winter St.

Orange, MA 01364

Amount: $169,000

Buyer: Judith Bolduc

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 07/21/23

ROWE

Brittingham Hill Road

Rowe, MA 01367

Amount: $140,000

Buyer: Clayton C. Miller

Seller: Laurie Lee

Date: 07/10/23

Hazelton Road

Rowe, MA 01367

Amount: $140,000

Buyer: Clayton C. Miller

Seller: Laurie Lee

Date: 07/10/23

SHELBURNE

685 Mohawk Trail

Shelburne, MA 01370

Amount: $395,000

Buyer: Andrew Mcgrath

Seller: Christopher M. Hoynoski

Date: 07/19/23

SUNDERLAND

35 North Plain Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $640,035

Buyer: William R. Ardren

Seller: Deena Bobbitt

Date: 07/17/23

WARWICK

165 Old Winchester Road

Warwick, MA 01378

Amount: $390,000

Buyer: Derek J. Woodbury

Seller: Reginald C. Haughton

Date: 07/12/23

WENDELL

10 Posk Place Road

Wendell, MA 01379

Amount: $270,000

Buyer: Mateo T. Souza

Seller: Christopher S. Tero

Date: 07/13/23

WHATELY

34 Christian Lane

Whately, MA 01093

Amount: $549,000

Buyer: Robert Arsenault

Seller: Laura I. Francis

Date: 07/10/23

16-B River Road

Whately, MA 01093

Amount: $475,000

Buyer: Nourse Farms Re Acquisition LLC

Seller: Mary A. Derestie

Date: 07/19/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

5 Brookside Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $470,000

Buyer: Jose M. Cabrera

Seller: Timothy I. Macaulay

Date: 07/11/23

106 Channell Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $285,000

Buyer: Tyler E. Houle

Seller: Brian J. Perreault

Date: 07/19/23

16 Corey St.

Agawam, MA 01001

Amount: $375,000

Buyer: Yasin Yilmaz

Seller: Nicholas M. Pandolfi

Date: 07/17/23

75 Forest Road

Agawam, MA 01001

Amount: $360,000

Buyer: Patrick Codjoe

Seller: Marc Perrone

Date: 07/14/23

27 Greenacre Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $333,000

Buyer: Elizabeth Houlihan

Seller: Jerry T. Dennis

Date: 07/21/23

37 Hampden Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $510,000

Buyer: Molly E. Perrone

Seller: Catherine E. Alberti

Date: 07/14/23

56 Horsham Place

Agawam, MA 01030

Amount: $430,000

Buyer: Anastasia Sajin

Seller: Averett W. Bass

Date: 07/14/23

1159 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $495,000

Buyer: Shahar Tal

Seller: Craig J. Spjute

Date: 07/14/23

31 South Brooke Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $510,000

Buyer: 31 South Brke Funding TR

Seller: Adam Rovithis

Date: 07/11/23

359 Walnut St. Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $350,000

Buyer: Asia Marie Realty LLC

Seller: Rob Realty LLC

Date: 07/17/23

BLANDFORD

4 Huntington Road

Blandford, MA 01008

Amount: $350,000

Buyer: Allison E. Craig

Seller: Dale M. Weaver

Date: 07/20/23

67 Main St.

Blandford, MA 01008

Amount: $230,000

Buyer: Albert G. Calef

Seller: James Landers

Date: 07/13/23

BRIMFIELD

19 2nd St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $311,000

Buyer: GLJ RNL NT

Seller: Laura A. Hudock

Date: 07/21/23

CHESTER

104 North Chester Road

Chester, MA 01050

Amount: $550,000

Buyer: Maurice J. Garofoli

Seller: David S. Muenzer

Date: 07/10/23

CHICOPEE

47 Alvord Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $465,000

Buyer: Myrtha Quinones

Seller: Mint Realty Group LLC

Date: 07/17/23

29 Beaumont Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $287,500

Buyer: Kimberly Roy

Seller: Peter D. Roy

Date: 07/21/23

113 Beauchamp Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Brandon E. Rivera

Seller: Tamrah Stepien

Date: 07/14/23

82 Carriage Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $394,000

Buyer: Robert Desroches

Seller: Jean P. Denoncourt

Date: 07/13/23

49 Dickinson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $117,000

Buyer: Emily Berge

Seller: Michael R. Lehouillier

Date: 07/14/23

49 Dickinson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $117,000

Buyer: Emily Berge

Seller: Michael R. Lehouillier

Date: 07/14/23

10 Downey St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Miroslaw Fortuna

Seller: Stellato, Rita C. (Estate)

Date: 07/14/23

255 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $269,900

Buyer: Carla Hines

Seller: No Limit Assets LLC

Date: 07/21/23

536 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $135,000

Buyer: Amjad Real Estate LLC

Seller: Michael J. Harrington

Date: 07/20/23

259 Fletcher Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $340,000

Buyer: Lynette C. Mailhott

Seller: Brandon J. Francis

Date: 07/20/23

277 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $185,000

Buyer: Tan-Tan Associates LLC

Seller: Alan N. Sharpe

Date: 07/21/23

57 Harwich St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $468,000

Buyer: Eloma Johnson

Seller: Son T. Vo

Date: 07/12/23

86 Haven Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $379,500

Buyer: Fausto J. Rosa

Seller: R. G. East Street LLC

Date: 07/13/23

68 Hearthstone Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Jossie R. Gonzalez

Seller: Katherine Bosnjakovic

Date: 07/21/23

55 Hendrick St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $395,000

Buyer: Tomasa Henriquez

Seller: Christopher A. Cove

Date: 07/21/23

97 Homer Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Clinton E. Smith

Seller: Parkinson FT

Date: 07/10/23

68 Lariviere Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $400,000

Buyer: Qian Z. Li

Seller: Murat Polat

Date: 07/17/23

10 Lucretia Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $395,000

Buyer: Raul Gomez

Seller: Patrick McNamara

Date: 07/13/23

42 Lukasik St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Kathleen Lukasik

Seller: Patricia J. Fitzgerald

Date: 07/19/23

100 Manning St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Lajeunesse RET

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 07/21/23

1061 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $3,331,597

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: CFI Propco 2 LLC

Date: 07/19/23

40 Murphy Lane

Chicopee, MA 01020

Amount: $385,000

Buyer: Michael S. Lapointe

Seller: Thomas J. Maciolek

Date: 07/14/23

68 Oakwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Kyle Laplante

Seller: Mabell Gallagher

Date: 07/10/23

107 Old Farm Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $285,000

Buyer: Viktor Gerasimchuk

Seller: Kathleen M. Fredette

Date: 07/21/23

85 Ruskin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Clement J. Turcotte

Seller: Hannigan, Elizabeth E. (Estate)

Date: 07/11/23

1 Saint James Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $2,950,000

Buyer: Falco Family IRT

Seller: WG 2023 LLC

Date: 07/13/23

62 Sycamore Lane

Chicopee, MA 01013

Amount: $552,000

Buyer: Elwira Tyra

Seller: Michael Mailhott

Date: 07/20/23

56 Thaddeus St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $211,000

Buyer: Charlotte Funk

Seller: Marszalek, Frances B. (Estate)

Date: 07/20/23

5 Zoar Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $399,900

Buyer: Kejb LLC

Seller: Alan N. Sharpe

Date: 07/21/23

EAST LONGMEADOW

26 Anthony Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $375,000

Buyer: Daniel K. Naylor

Seller: Kathleen A. Reid

Date: 07/13/23

40 Baymor Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $364,400

Buyer: Laura C. Tondera

Seller: Springer Jr., John F. (Estate)

Date: 07/14/23

Bella Vista Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Joseph Kenney

Seller: Nicholas Kososki

Date: 07/17/23

119 Colony Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $491,000

Buyer: Robert B. Mack

Seller: Robert M. Mack

Date: 07/18/23

11 Lenox Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $540,000

Buyer: Paul M. Gour

Seller: Mark A. Robbins

Date: 07/20/23

328 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $330,000

Buyer: Conner J. Harper

Seller: Denali Properties LLC

Date: 07/14/23

137 Mapleshade Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Amy Thrall

Seller: Amenadiel RT

Date: 07/21/23

182 Pleasant St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $275,000

Buyer: Brandon Lariviere

Seller: Len H. Dickson

Date: 07/19/23

321 Porter Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $321,000

Buyer: Jeanne I. Heaton

Seller: Aimee C. Bihler

Date: 07/14/23

1 Redin Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Catherine Germain

Seller: Mehdi Sebaradar

Date: 07/10/23

40 Redin Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $315,000

Buyer: Sonia C. Baltazar

Seller: Edward C. Corl

Date: 07/21/23

44 Rural Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $320,000

Buyer: Jamie Anskis

Seller: Alicia M. Turowsky

Date: 07/14/23

74 Sanford St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $545,000

Buyer: Jeremiah Begley

Seller: Silvana A. Ayala

Date: 07/14/23

168 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $3,250,000

Buyer: 168 Shaker LLC

Seller: Bowl New England Inc.

Date: 07/13/23

843 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $301,000

Buyer: Thomas Chapdelaine

Seller: Michelle A. Sherman

Date: 07/21/23

HAMPDEN

140 North Monson Road

Hampden, MA 01036

Amount: $450,000

Buyer: Christopher Horwitz

Seller: Richard F. Wiencek

Date: 07/12/23

Scantic Road

Hampden, MA 01036

Amount: $125,000

Buyer: Kenneth Nygren

Seller: Todd C. Pelletier

Date: 07/21/23

HOLYOKE

71 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $283,000

Buyer: Nellys M. Melendez-Marcano

Seller: Christina M. King

Date: 07/17/23

37 Clinton Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $705,000

Buyer: 37 Clinton Realty LLC

Seller: 37 Clinton Avenue LLC

Date: 07/11/23

64 Hillview Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $382,250

Buyer: Megan S. Kennedy

Seller: Manasvini Singh

Date: 07/12/23

763 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $565,000

Buyer: Mental Health Assn. Inc.

Seller: Andrzej Grzyb

Date: 07/17/23

105-107 Nonotuck St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $365,000

Buyer: Zachary T. Jenkins

Seller: Brooke G. Schnabel

Date: 07/14/23

1716 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $389,000

Buyer: James Agudelo

Seller: Beatrice Elfman

Date: 07/21/23

61 Norwood Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $375,000

Buyer: Hayley G. Nicholas

Seller: Nathan M. Hammond

Date: 07/11/23

352 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $332,518

Buyer: Alan J. Smith

Seller: Shannon L. Steele

Date: 07/20/23

129 Saint Jerome Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $234,900

Buyer: Alexandra M. Rechen

Seller: Pauline M. Carriere

Date: 07/13/23

48 Vernon St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Brenna E. Levitin

Seller: Lismel Luciano

Date: 07/13/23

252 Walnut St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Xavier Grace

Seller: Winners O. LLC

Date: 07/20/23

69-71 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $389,900

Buyer: Luis A. Pichazaca-Alvarez

Seller: Robert E. Moniz

Date: 07/13/23

LONGMEADOW

85 Arlington Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $460,000

Buyer: Molly McKnight

Seller: Bay Path University

Date: 07/10/23

174 Blueberry Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $975,000

Buyer: David A. Bull

Seller: Nancy S. McKay

Date: 07/21/23

169 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $527,500

Buyer: Peter Stutman

Seller: Jane L. Rothschild TR

Date: 07/20/23

163 Cedar Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $372,000

Buyer: Jie Chen

Seller: Dana M. Hartigan

Date: 07/18/23

215 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $355,000

Buyer: Andrew J. Krywucki

Seller: Clayton T. Shay

Date: 07/21/23

41 Cooley Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $295,000

Buyer: Kimberly A. Parker

Seller: Albert E. Rosati

Date: 07/19/23

117 Crescent Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $470,000

Buyer: Hoa P. Nguyen

Seller: Stanislav Rukhman

Date: 07/17/23

41 Deepwoods Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $591,000

Buyer: Pratyusha Bollimunta

Seller: Aaron Terry

Date: 07/10/23

23 Edgewood Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $215,000

Buyer: Rinaldi Avenue LLC

Seller: Jane M. Bajek

Date: 07/18/23

89 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $600,000

Buyer: Daniel Hubbs

Seller: Robert J. Khoury

Date: 07/14/23

22 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $390,000

Buyer: Justin Levsky

Seller: Jingzhou Zhao

Date: 07/21/23

403 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $776,000

Buyer: Jessica L. Winter

Seller: Anna E. Tsirka

Date: 07/18/23

88 Ridge Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $626,000

Buyer: David Thor

Seller: Peter Zimmer

Date: 07/14/23

LUDLOW

81 Balsam Hill Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $154,900

Buyer: Daniel Marinello

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 07/18/23

15 Bucknell St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $353,500

Buyer: Bruce Burns

Seller: Fred Balbino

Date: 07/11/23

Equinox Pass Lot 88

Ludlow, MA 01056

Amount: $169,900

Buyer: Nguyen Lu FT

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 07/11/23

172 Holy Cross Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $340,000

Buyer: Stephanie Beauregard

Seller: Kathleen J. Broderick

Date: 07/14/23

162 Lawton St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $499,000

Buyer: Evan Dellolio

Seller: Robert J. Paquette

Date: 07/21/23

252 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $310,000

Buyer: Armando W. Olivares

Seller: Miguel A. Martinez

Date: 07/11/23

44 Pleasantview St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $210,000

Buyer: Emily Engel

Seller: Marc A. Tyburski

Date: 07/21/23

96 Prospect Gardens

Ludlow, MA 01056

Amount: $261,000

Buyer: Justin C. Before

Seller: Randy P. Pascale

Date: 07/14/23

Turning Leaf Road, Lot 88

Ludlow, MA 01056

Amount: $169,900

Buyer: Nguyen Lu Ft

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 07/11/23

38 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Sarah Mitchell

Seller: Sean A. Balba

Date: 07/21/23

95 Yale St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $255,000

Buyer: Danielle Burstein

Seller: Vincent A. Serrazina

Date: 07/14/23

MONSON

14 Circle Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $415,000

Buyer: Dominic A. Pannozzo

Seller: Kristopher Longtin

Date: 07/21/23

PALMER

36 Grove St.

Palmer, MA 01069

Amount: $122,300

Buyer: Dimiero Investments LLC

Seller: Edward Thomas

Date: 07/11/23

3182-3184 High St.

Palmer, MA 01009

Amount: $170,000

Buyer: Chenevert Properties LLC

Seller: Dreamwake Homes Inc.

Date: 07/12/23

1475 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $1,779,887

Buyer: FIP Master Funding Xviii

Seller: FPG Massachusetts LLC

Date: 07/21/23

37 North St.

Palmer, MA 01080

Amount: $325,000

Buyer: Ritah Nalunga

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 07/17/23

1098 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $300,000

Buyer: Michael Arillotta

Seller: Daniel H. Roy

Date: 07/21/23

1038 Pine St.

Palmer, MA 01069

Amount: $319,900

Buyer: Drew Duquette

Seller: GJL RNL NT

Date: 07/10/23

3057 Pine St.

Palmer, MA 01069

Amount: $230,000

Buyer: John P. Kukla

Seller: Tomaszewski, C. A. (Estate)

Date: 07/20/23

134 River St.

Palmer, MA 01069

Amount: $275,000

Buyer: Karl T. Hunter

Seller: Ann E. Lauridsen

Date: 07/14/23

124 Shearer St.

Palmer, MA 01069

Amount: $290,000

Buyer: Evelyn Amaro

Seller: Roger Kender

Date: 07/10/23

1 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $340,000

Buyer: Winfridah M. Makori

Seller: Steve Ozcelik

Date: 07/10/23

169 Thompson St.

Palmer, MA 01069

Amount: $480,000

Buyer: Ashleigh Sturgis

Seller: Stoney RT

Date: 07/21/23

RUSSELL

33 River St.

Russell, MA 01071

Amount: $207,500

Buyer: Daniel J. Minelli

Seller: Hart River LLC

Date: 07/14/23

SOUTHWICK

6 Coyote Glen

Southwick, MA 01077

Amount: $640,000

Buyer: Jaren A. Lutenegger

Seller: James A. Doyle

Date: 07/14/23

8 Depot St.

Southwick, MA 01077

Amount: $246,250

Buyer: William E. Curran

Seller: John E. Gravell

Date: 07/21/23

56-R North Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $2,065,000

Buyer: USA

Seller: Indus Land Development of Mass. LLC

Date: 07/17/23

56 North Longyard Road

Southwick, MA 01077

Amount: $2,065,000

Buyer: USA

Seller: Indus Land Development of Mass. LLC

Date: 07/17/23

220 Sheep Pasture Road

Southwick, MA 01077

Amount: $240,000

Buyer: Joseph Rodriguez

Seller: Roman Catholic Bishop of Springfield

Date: 07/13/23

SPRINGFIELD

46 Alderman St.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Giustina Zito

Seller: Pane Sivongxai

Date: 07/19/23

34 Atwater Place

Springfield, MA 01107

Amount: $450,000

Buyer: Josue Duperrier

Seller: Karen M. McHugh

Date: 07/21/23

333 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Phung L. Ngo

Seller: Chau M. Tran

Date: 07/14/23

252 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $170,000

Buyer: LKN Realty Investments LLC

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 07/11/23

98 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $320,000

Buyer: Charles J. Despres

Seller: Judith D. Kelly

Date: 07/20/23

514 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $1,494,780

Buyer: Obsidian Ml 6 LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 07/19/23

877 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Joseph M. Santaniello

Seller: Gary A. Daula

Date: 07/21/23

13 Bither St.

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Neisha Nixon

Seller: Alexandria Arizmendi

Date: 07/19/23

113 Canton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Delilah Santiago

Seller: Beverly R. Mulvaney

Date: 07/18/23

25 Carlisle St.

Springfield, MA 01109

Amount: $330,000

Buyer: Timothy Hansen

Seller: Frank C. Salas

Date: 07/18/23

115 Carnavon Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $312,500

Buyer: Kevin M. Morrison

Seller: Sherrie Robinson

Date: 07/17/23

19 Continental St.

Springfield, MA 01108

Amount: $302,500

Buyer: Vuong Nguyen

Seller: Constance J. Mooney FT

Date: 07/12/23

272 Denver St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Heriberto Pupo-Ortiz

Seller: Brandon Blaine

Date: 07/17/23

48-50 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Peter Mengwasser

Seller: Bean, Charles I. (Estate)

Date: 07/13/23

112 Ellendale Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $330,000

Buyer: Christopher A. Godaire

Seller: Rososky FT

Date: 07/19/23

93 Fenwick St.

Springfield, MA 01109

Amount: $306,000

Buyer: Isaac Barnes

Seller: Augusto Figueroa

Date: 07/18/23

80-82 Fernwold St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Jimmy C. Martinez

Seller: Fernwold RT

Date: 07/14/23

80 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $154,500

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Harris Jr., David (Estate)

Date: 07/20/23

102 Florence St.

Springfield, MA 01105

Amount: $180,000

Buyer: Ahmed Aljanabi

Seller: Cascade Funding Mortgage THB3

Date: 07/14/23

98 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Cawrue LLC

Seller: West Valley LLC

Date: 07/10/23

60 Georgetown St.

Springfield, MA 01104

Amount: $215,000

Buyer: Daisy K. Quiles

Seller: Heidi M. Cote

Date: 07/21/23

158 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Jessica E. Hardy

Seller: Terrence B. Larace

Date: 07/12/23

154 Groveland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $270,000

Buyer: Edwin A. Rodriguez

Seller: Olga I. Valentin

Date: 07/11/23

52 Hanson Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $290,000

Buyer: David P. Whitehead

Seller: Teina C. Larose

Date: 07/20/23

65 Hanson Dr.

Springfield, MA 01128

Amount: $280,000

Buyer: Corey M. Williams

Seller: Brandon Lariviere

Date: 07/12/23

376 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $260,000

Buyer: Prime Partners LLC

Seller: Yajaira T. Feliciano

Date: 07/19/23

53 Keith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $315,000

Buyer: Yodaliz Castillo

Seller: Dina Hutt

Date: 07/20/23

42 Kerry Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $445,000

Buyer: Han Pham

Seller: Melanie M. Gordon

Date: 07/14/23

18-20 Lancashire Road

Springfield, MA 01107

Amount: $360,000

Buyer: John M. Kwigwasa

Seller: Thoi T. Phan

Date: 07/10/23

8-10 Langdon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $336,000

Buyer: Danie A. Sanchez

Seller: Birch Properties LLC

Date: 07/14/23

187 Main St.

Springfield, MA 01105

Amount: $460,000

Buyer: Perfect Properties LLC

Seller: Linden Shopping Center Inc.

Date: 07/13/23

130 Manchester Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $152,500

Buyer: MHI Properties LLC

Seller: Azusa RT

Date: 07/21/23

25 Manitoba St.

Springfield, MA 01108

Amount: $192,500

Buyer: Campagnari Construction LLC

Seller: Felix Decesare

Date: 07/10/23

43 Marchioness Road

Springfield, MA 01129

Amount: $260,000

Buyer: Vincent Manning

Seller: Brian Sheehan

Date: 07/14/23

17 Mark St.

Springfield, MA 01129

Amount: $270,000

Buyer: Miguel A. Jimenez

Seller: Sheyla Silva

Date: 07/19/23

219 Memorial Dr.

Springfield, MA 01104

Amount: $775,000

Buyer: Vending Property LLC

Seller: S. Stone Declaration

Date: 07/21/23

21 Merwin St.

Springfield, MA 01107

Amount: $425,000

Buyer: Waldemar T. Diaz

Seller: Joejoe Properties LLC

Date: 07/11/23

16 Middlebrook Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $312,500

Buyer: Paul F. Strong

Seller: Connor, Susan (Estate)

Date: 07/12/23

169 Newton Road

Springfield, MA 01118

Amount: $356,000

Buyer: Veronica Flores

Seller: Patricia A. Donovan

Date: 07/18/23

121 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $315,000

Buyer: Angel E. Lopez-Mendez

Seller: Quaker Capital LLC

Date: 07/19/23

218 Oakland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $320,000

Buyer: Damion G. Reid

Seller: Jovany L. Perez

Date: 07/14/23

42 Parkwood St.

Springfield, MA 01108

Amount: $285,000

Buyer: Wendy Beecher

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 07/12/23

185 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $297,100

Buyer: Osvaldo Goncalves

Seller: Chad M. Roberts

Date: 07/13/23

61 Pheland St.

Springfield, MA 01109

Amount: $120,000

Buyer: Mychal A. Connolly

Seller: Eric E. Johnson

Date: 07/12/23

37 Phoenix St.

Springfield, MA 01104

Amount: $254,000

Buyer: Coraly Veliz

Seller: Vincent M. Criscitelli

Date: 07/14/23

1617 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $287,000

Buyer: Omar Noureddine

Seller: V. I. Mascowski-Garcia

Date: 07/14/23

3 Providence St.

Springfield, MA 01109

Amount: $400,000

Buyer: Jorge L. Garcia

Seller: Nelson Garcia

Date: 07/10/23

447 Riverside Road

Springfield, MA 01107

Amount: $305,000

Buyer: Adam Gomez

Seller: Melro Associates Inc

Date: 07/18/23

26 Saint James Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $167,000

Buyer: JJJ17 LLC

Seller: St. James Circle RT

Date: 07/13/23

156 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01118

Amount: $335,000

Buyer: Brandon E. Whitice

Seller: Mary E. McNally

Date: 07/12/23

287 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Zoraida V. Matos

Seller: Rose Legacy LT

Date: 07/14/23

26 Saint James Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $167,000

Buyer: JJJ17 LLC

Seller: St. James Circle RT

Date: 07/13/23

135 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $339,500

Buyer: Wesley Swan

Seller: Donna M. Rodriguez

Date: 07/19/23

119 State St.

Springfield, MA 01013

Amount: $900,000

Buyer: Latino Counseling Center Inc.

Seller: Rossmere LLC

Date: 07/14/23

42 Steuben St.

Springfield, MA 01151

Amount: $230,000

Buyer: Alex J. Diaz

Seller: Deanna M. Delnegro

Date: 07/10/23

Stockbridge St. (NS)

Springfield, MA 01101

Amount: $900,000

Buyer: Latino Counseling Center Inc.

Seller: Rossmere LLC

Date: 07/14/23

23 Tacoma St.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Angelique Branch

Seller: Amy B. Thrall

Date: 07/21/23

494 Tiffany St.

Springfield, MA 01108

Amount: $315,000

Buyer: David Porcello

Seller: Maria L. Papallo

Date: 07/11/23

45 Upton St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Kirsten R. Grimaldi

Seller: Allison E. Craig

Date: 07/20/23

33 Villa Pkwy.

Springfield, MA 01109

Amount: $238,000

Buyer: Abi A. Herrera

Seller: Ricky B. Horner

Date: 07/14/23

135 West Crystal Brook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $562,000

Buyer: Dania K. Scott

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 07/14/23

70 Wellington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $363,000

Buyer: Jose A. Echevarria

Seller: Brantley NT

Date: 07/12/23

108 Wilber St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,000

Buyer: Luis J. Cruz

Seller: Kiomarie Jones-Santiago

Date: 07/21/23

389 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $328,000

Buyer: Criselly C. Aponte

Seller: Lachenauer LLC

Date: 07/21/23

49 Wilmington St.

Springfield, MA 01119

Amount: $359,900

Buyer: Tallie Ford

Seller: Ernestina Parada

Date: 07/14/23

968-970 Worthington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $290,000

Buyer: Juan L. Santiago-Perez

Seller: Rodrick Barton

Date: 07/21/23

42-44 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $348,000

Buyer: James Moreau-Blondel

Seller: Michael R. Bleau

Date: 07/14/23

TOLLAND

1656 New Boston Road

Tolland, MA 01034

Amount: $290,000

Buyer: Seth A. Botvin

Seller: John R. Wills

Date: 07/17/23

WALES

125 Main St.

Wales, MA 01081

Amount: $156,000

Buyer: Charles E. Smith

Seller: Smith, James Joseph (Estate)

Date: 07/10/23

25 Shore Dr.

Wales, MA 01081

Amount: $250,000

Buyer: Lehman Ft

Seller: James Machnik

Date: 07/21/23

64 Stafford Road

Wales, MA 01081

Amount: $310,000

Buyer: David Brittain

Seller: Joel Wall

Date: 07/10/23

WEST SPRINGFIELD

Amostown Road, Lot 5

West Springfield, MA 01089

Amount: $151,000

Buyer: Christopher J. Battista

Seller: Holly A. Krota

Date: 07/14/23

103 Bonair Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $430,000

Buyer: Nathan Hammond

Seller: Dhan Rai

Date: 07/11/23

15 Browning Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $335,000

Buyer: Samuil Levchuk

Seller: Dina Bashinskaya

Date: 07/20/23

60 Chilson Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $497,650

Buyer: Alhagie Camara

Seller: Mariana Ditoro

Date: 07/11/23

419 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Ontour Properties Inc.

Seller: Hoffman, Carl F. (Estate)

Date: 07/14/23

228 Forest Glen

West Springfield, MA 01089

Amount: $485,000

Buyer: Liam Browne

Seller: Robert F. Colbert

Date: 07/13/23

33 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $318,000

Buyer: Muhammad Ashraf

Seller: Besnik Preniqi

Date: 07/21/23

77 Heywood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $375,000

Buyer: Joseph C. Cosgrove

Seller: Anne M. Depalma

Date: 07/11/23

46 Jensen Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $172,000

Buyer: Karen Gamelli

Seller: Diane Quaglini

Date: 07/21/23

286 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Larkspur LLC

Seller: Susan Blanchard

Date: 07/13/23

82 Laurence Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $305,000

Buyer: Meagan Golightly

Seller: Arline S. Ely

Date: 07/17/23

10 Lower Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $440,000

Buyer: Vincent Demaio

Seller: Dzemal Jusufbegovic

Date: 07/21/23

43 Lower Massachusetts Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $475,000

Buyer: Omer F. Akyuz

Seller: Bailey Housing LLC

Date: 07/10/23

76 Nelson Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $264,000

Buyer: Adam Herbert

Seller: Olga Liogky

Date: 07/21/23

20 North Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $335,000

Buyer: Daniel Soto-Lopez

Seller: Federal National Mortgage Assn.

Date: 07/11/23

326 Park St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: 326 Park Street LLC

Date: 07/11/23

27 Pine St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $236,000

Buyer: Kandra Nelson

Seller: Hasija Bajraktarevic

Date: 07/20/23

94 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $207,500

Buyer: Edras Medina

Seller: Rosa M. Saeteros

Date: 07/11/23

122 Robinson Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $325,000

Buyer: Anas A. Almafrachi

Seller: Michael W. Matroni

Date: 07/13/23

125 Robinson Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $309,900

Buyer: Thomas Piccin

Seller: Lindsay C. Folsom

Date: 07/20/23

280 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $450,000

Buyer: Bryan C. Stockhaus

Seller: Logan G. Rafferty

Date: 07/17/23

23 Webster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $253,000

Buyer: Jesus Santiago

Seller: Mangal Magar

Date: 07/13/23

WESTFIELD

54 Beverly Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Cecelia Howard

Seller: MHI Properties LLC

Date: 07/21/23

91 Beverly Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Heidi M. Cote

Seller: Robina Doherty-Dilworth

Date: 07/21/23

27 Brookline Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $525,000

Buyer: Raymond J. Salois

Seller: Korostynski, Glenn A. (Estate)

Date: 07/17/23

11 Castle Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $293,000

Buyer: Timothy P. Sicard

Seller: Valerie C. Wojcicsky

Date: 07/11/23

1 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $346,000

Buyer: Eric Breault

Seller: Lal Gurung

Date: 07/12/23

37 Deborah Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $510,000

Buyer: Donna Mendall

Seller: Obrien, Karen F. (Estate)

Date: 07/11/23

62 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $380,000

Buyer: Elizabeth Cote

Seller: Garrett L. Welker

Date: 07/20/23

130 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Danielle Barton

Seller: Fitzgerald Home Solutions LLC

Date: 07/11/23

72 Falley Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Steven Weinberg

Seller: Alice L. O’Connor

Date: 07/18/23

66 Flynn Meadow Road

Westfield, MA 01085

Amount: $560,000

Buyer: Michael A. Mundorf

Seller: Jason M. McDonald

Date: 07/21/23

8 Hillcrest Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Omar Khdeer

Seller: Petros I. Mirisis

Date: 07/10/23

114 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $269,900

Buyer: Martha S. Barus

Seller: Kenneth Lyon

Date: 07/14/23

27 Jeanne Marie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $590,000

Buyer: Binda Preniqi

Seller: Luiza Tereshchuk

Date: 07/21/23

161 Loomis Ridge

Westfield, MA 01085

Amount: $590,000

Buyer: James Pettigrew

Seller: Vantage Home Buyers LLC

Date: 07/17/23

282 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $420,000

Buyer: Scott Von Jouanne

Seller: Brandon Tessier

Date: 07/17/23

18 Morgan Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Rachael L. Moyer

Seller: Garcia, Richard (Estate)

Date: 07/10/23

133 Mullen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $285,000

Buyer: Cynthia Ciarcia

Seller: Claire Ashe

Date: 07/21/23

5 Pontoosic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $117,000

Buyer: Property Advantage Inc.

Seller: Larry J. Carroll

Date: 07/11/23

58 Ridge Trail Road

Westfield, MA 01085

Amount: $426,000

Buyer: Michael Slade

Seller: Siurek, Eugene (Estate)

Date: 07/12/23

70 Ridgeway St.

Westfield, MA 01085

Amount: $216,500

Buyer: Kristin J. Ofeldt

Seller: Rudolph J. Ligenza

Date: 07/14/23

61 Rosedell Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Seth A. Wilkinson

Seller: Scott R. Gornall

Date: 07/19/23

172 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $120,000

Buyer: Andrey Korchevskiy

Seller: Theresa E. Puza

Date: 07/21/23

26 Skipper Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Alannah M. Walker

Seller: Vyatcheslav Tsukanov

Date: 07/19/23

176 Springdale Road

Westfield, MA 01085

Amount: $381,000

Buyer: Jimmy Douangdara

Seller: Ivan Grusetchi

Date: 07/10/23

20 Walker Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $355,000

Buyer: Richard Marcoullier

Seller: Garen, William J. (Estate)

Date: 07/12/23

37 Wilson Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Ann D. Mangold

Seller: Wieslawa A. Seaha

Date: 07/21/23

WILBRAHAM

20 Bruuer Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $390,000

Buyer: Joseph Huerta

Seller: Sharon M. Putnam

Date: 07/13/23

15 Circle Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $405,000

Buyer: Alan S. Bishop

Seller: James E. Kneeskern

Date: 07/17/23

34 Glenn Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $327,000

Buyer: Carmen I. Cabrera-Fuentes

Seller: Eva Ersing IRT

Date: 07/21/23

15 Highmoor Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $248,000

Buyer: David Burgess

Seller: Ellen Bemben

Date: 07/17/23

742 Monson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $439,900

Buyer: Michael W. Day

Seller: Gary Petzold LT

Date: 07/21/23

17 Rochford Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $120,000

Buyer: Susele D. Luzi

Seller: Steven B. Luzi

Date: 07/21/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

197 Amity St.

Amherst, MA 01002

Amount: $905,000

Buyer: Heejae Kim

Seller: Noah C. Elkin

Date: 07/14/23

985 East Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $400,000

Buyer: Seunghun Kang

Seller: East Pleasant St. Partners

Date: 07/10/23

18 Evening Star Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,250,000

Buyer: Adam Lewinter

Seller: Roxanne C. Schneider

Date: 07/21/23

21 Hop Brook Road

Amherst, MA 01002

Amount: $935,777

Buyer: Scott Cashen

Seller: Karen Sheingold

Date: 07/14/23

56 Kestrel Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $875,000

Buyer: Ravi K. Karkar

Seller: Michael D. Robbins

Date: 07/14/23

38 Kingman Road

Amherst, MA 01002

Amount: $810,000

Buyer: John Griffin

Seller: Deborah A. Dorfman

Date: 07/14/23

738 Main St.

Amherst, MA 01002

Amount: $575,000

Buyer: Lawrence Hansen

Seller: Historic Renovations

Date: 07/20/23

23 Shumway St.

Amherst, MA 01002

Amount: $348,600

Buyer: Ngan Nguyen

Seller: Arlene T. Hijara

Date: 07/14/23

BELCHERTOWN

136 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $405,000

Buyer: Kathreen Collado

Seller: Douglas R. Meneke

Date: 07/21/23

505 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Moussa A. Siri

Seller: Peter J. Menino

Date: 07/19/23

100 Barton Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $351,000

Buyer: Kristin Fabre

Seller: Amaz Cleveland

Date: 07/20/23

110 Barton Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $450,000

Buyer: Todd R. Perry

Seller: Douglas N. Bachand

Date: 07/14/23

787 Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Mung T. Pham

Seller: Linda Rotti

Date: 07/14/23

46 Deer Run

Belchertown, MA 01007

Amount: $570,000

Buyer: Andrew D. Tremblay

Seller: Geraldine A. Amprimo RET

Date: 07/12/23

800 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $350,000

Buyer: Javier Cruz

Seller: Jenilins Barbly

Date: 07/19/23

80 Goodell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $403,300

Buyer: Robert D. McKie

Seller: Alex Hawke

Date: 07/21/23

236 Gulf Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $535,000

Buyer: Nicole M. Downing

Seller: Christopher B. Page

Date: 07/17/23

10 Howe St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $405,000

Buyer: Gabriella Fox

Seller: Jonathan P. Rothstein

Date: 07/14/23

108 Jabish St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $302,000

Buyer: Ryan Gray

Seller: Todd R. Perry

Date: 07/13/23

10 Maple St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $1,639,896

Buyer: FIP Master Funding Xviii

Seller: Fpg Massachusetts LLC

Date: 07/21/23

6 Willow Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $590,000

Buyer: Brendalys Encarnacion

Seller: Sonny J. Cirincione

Date: 07/13/23

CHESTERFIELD

24 Farmhouse Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $405,000

Buyer: Susan I. Zuroff

Seller: Lina A. Kelley

Date: 07/21/23

CUMMINGTON

6 Mougin Road

Cummington, MA 01026

Amount: $116,100

Buyer: Matthew R. Guertin

Seller: Ronald E. Wolf

Date: 07/11/23

127 Mount Road

Cummington, MA 01026

Amount: $840,000

Buyer: Michael P. Quinto

Seller: George A. Fenton

Date: 07/21/23

EASTHAMPTON

420 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $255,000

Buyer: Jeffery A. Clark

Seller: Frederick P. Andresen

Date: 07/10/23

116 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $120,000

Buyer: Robert E. Dragon

Seller: Amber Gruszka

Date: 07/17/23

17 Kenneth Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $345,000

Buyer: Laura V. Healy

Seller: Katherine R. Dellolio

Date: 07/20/23

314 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $569,000

Buyer: Christine Andrews

Seller: Maura L. McCarthy

Date: 07/11/23

213 Park St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $535,000

Buyer: Matthew C. Drake

Seller: Serio Family Realty LLC

Date: 07/21/23

142 Parsons St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $315,000

Buyer: Molly M. Ronan

Seller: Tara M. Calef

Date: 07/12/23

53 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $396,000

Buyer: Jennifer Robson

Seller: Jan C. Sullivan RET

Date: 07/12/23

GOSHEN

4 Highland Road

Goshen, MA 01096

Amount: $434,000

Buyer: Brian P. Heath

Seller: Alexander J. Kessler

Date: 07/12/23

GRANBY

326 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $599,900

Buyer: Melissa Harter

Seller: Charles H. Maheu

Date: 07/18/23

5 Greystone Ave.

Granby, MA 01033

Amount: $315,000

Buyer: Sheila L. Webster

Seller: Katy A. Eagles

Date: 07/17/23

19 High St.

Granby, MA 01033

Amount: $218,000

Buyer: Samantha Ogrady

Seller: Kazimierczak, Teddy J. (Estate)

Date: 07/19/23

167 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $950,000

Buyer: Charles H. Maheu

Seller: Raymond J. Smith

Date: 07/18/23

141 West St.

Granby, MA 01033

Amount: $259,900

Buyer: Devin Kwisnek

Seller: Westerholm, C. M. (Estate)

Date: 07/20/23

172 West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $900,000

Buyer: KHL Group LLC

Seller: Denis L. Lafleur

Date: 07/11/23

HADLEY

13 Shattuck Road

Hadley, MA 01035

Amount: $615,000

Buyer: Helen Wang

Seller: Gary A. Vaughan

Date: 07/10/23

HATFIELD

50 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $250,000

Buyer: GSM Properties LLC

Seller: Vollinger 2019 RET

Date: 07/18/23

NORTHAMPTON

300 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $380,000

Buyer: Si C. Zhu

Seller: Joseph D. Squires

Date: 07/20/23

96 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $700,000

Buyer: Emma L. Worth

Seller: Rufus & Joan Chaffee NT

Date: 07/12/23

60 Forbes Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $830,000

Buyer: Eli Lotan

Seller: Simon Daillie

Date: 07/21/23

34 Dewey Court

Northampton, MA 01060

Amount: $888,889

Buyer: Jeffrey F. Dalzell

Seller: Dewey Court Property LLC

Date: 07/12/23

972 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $395,000

Buyer: Trinh Nguyen

Seller: Russell J. Tavolacci

Date: 07/14/23

71 Gilrain Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $315,000

Buyer: Christina N. Sheils

Seller: Mary K. Marple

Date: 07/14/23

18 Hancock St.

Northampton, MA 01060

Amount: $651,000

Buyer: Andrew Rotman

Seller: J. & Susan Szawlowski FT

Date: 07/14/23

26 Henry St.

Northampton, MA 01060

Amount: $476,000

Buyer: Nicole Walsh

Seller: Lawrence P. Lafountain

Date: 07/21/23

297 Locust St.

Northampton, MA 01062

Amount: $510,000

Buyer: Rebecca Emet

Seller: Richard H. Oliver

Date: 07/18/23

36 Pine St.

Northampton, MA 01062

Amount: $637,500

Buyer: Molly G. Keehn

Seller: William M. Girard

Date: 07/19/23

31 Rustlewood Ridge

Northampton, MA 01062

Amount: $1,200,000

Buyer: Joseph D. Rando

Seller: Zachary N. Helms

Date: 07/12/23

25 Wilson Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $575,000

Buyer: Rachel A. Belanger

Seller: Konheim Properties LLC

Date: 07/13/23

PLAINFIELD

90 North Union St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $290,000

Buyer: Kenan P. Young

Seller: Wrobel, Christian (Estate)

Date: 07/14/23

SOUTH HADLEY

52 Camden St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $292,500

Buyer: Daniel Kersetter

Seller: Gabriel Silva

Date: 07/12/23

18 Harvard St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $296,000

Buyer: Mitchell J. Brand

Seller: Andrea Lopes

Date: 07/17/23

37 Lawn St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $250,000

Buyer: Kenneth Kosiba

Seller: Weise, David A. (Estate)

Date: 07/13/23

133 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $375,000

Buyer: Whitney D. Lyman

Seller: Kenna W. Symington

Date: 07/14/23

36 Mountain Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $300,000

Buyer: John T. Fregeau

Seller: Thomas Fregeau

Date: 07/21/23

646 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $2,529,839

Buyer: FIP Master Funding XVI LL

Seller: FPG Massachusetts LLC

Date: 07/21/23

18 Pine Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $344,000

Buyer: Nicholas S. Paine

Seller: David A. Paine

Date: 07/17/23

8 Plainville Circle

South Hadley, MA 01075

Amount: $515,000

Buyer: Emma R. Mendoker

Seller: Theresa L. Van Belle

Date: 07/13/23

47 Wildwood Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $530,000

Buyer: Shirley Vernick

Seller: Fitzgerald, Kevin J. (Estate)

Date: 07/14/23

SOUTHAMPTON

22 Helen Dr.

Southampton, MA 01073

Amount: $711,000

Buyer: Erin M. Cherewatti 2023 TR

Seller: Gary R. Campbell

Date: 07/20/23

235 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $415,000

Buyer: Town Of Southampton

Seller: Courtney, John F. (Estate)

Date: 07/14/23

WARE

254 Greenwich Road

Ware, MA 01082

Amount: $270,000

Buyer: Jeffrey S. Choiniere

Seller: Carol H. Koczur

Date: 07/14/23

18 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $1,250,000

Buyer: Ware Food Stop LLC

Seller: Speedway LLC

Date: 07/20/23

26 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $1,250,000

Buyer: Ware Food Stop LLC

Seller: Speedway LLC

Date: 07/20/23

WESTHAMPTON

77 Edwards Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $581,500

Buyer: Alison L. Thirkield

Seller: Cleveland, David M. (Estate)

Date: 07/20/23

WILLIAMSBURG

9 Bridge St.

Williamsburg, MA 01039

Amount: $223,000

Buyer: John Godden

Seller: Finch, Daryl E. (Estate)

Date: 07/19/23

81 South St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $302,850

Buyer: George See

Seller: Terry D. Dawson

Date: 07/13/23